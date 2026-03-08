10 mẫu khung năng lực trong ClickUp

Hầu hết các khung năng lực thất bại vì một lý do đơn giản: chúng tồn tại trong tài liệu, trong khi các quyết định về nhân sự diễn ra trong công việc hàng ngày. Các bảng điểm tuyển dụng trở nên lỏng lẻo, đánh giá hiệu suất trở nên chủ quan và kế hoạch phát triển biến thành những mục tiêu "sẽ làm sau".

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua 10 mẫu khung năng lực sẵn sàng sử dụng trong ClickUp, giúp dữ liệu kỹ năng kết nối trực tiếp với các công việc, đánh giá hiệu suất và phát triển sự nghiệp, nơi nhóm của bạn đã thực hiện công việc.

10 Mẫu khung năng lực tổng quan

Không chắc nên bắt đầu với mẫu nào? Sử dụng Ma trận Năng lực để xác định các kỹ năng hiện có của bạn, sau đó áp dụng Bản đồ Kỹ năng cho quyết định tuyển dụng, và Kế hoạch Phát triển + Đánh giá để biến khoảng trống thành hành động.

Mẫu Link tải xuống Phù hợp cho Tính năng nổi bật Định dạng trực quan Mẫu Ma trận Năng lực ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các nhà lãnh đạo nhân sự và trưởng bộ phận cần có chế độ xem thống nhất về kỹ năng của tổ chức. Bảng năng lực được xây dựng sẵn, đánh giá trình độ theo màu sắc, danh mục kỹ năng có thể tùy chỉnh, thông tin từ AI về các khoảng trống. Ma trận kỹ năng Mẫu lập bản đồ kỹ năng ClickUp Tải mẫu miễn phí Quản lý dự án và trưởng nhóm phân công đúng người cho đúng công việc. Tìm kiếm kỹ năng, bộ lọc trình độ, Nhiệm vụ liên kết để hiển thị việc sử dụng kỹ năng trong công việc thực tế, Tự động hóa để cập nhật đánh giá. Bảng lập bản đồ kỹ năng + danh sách công việc Mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các nhóm kỹ thuật và công nghệ cần được hiển thị thông tin về kỹ năng chuyên môn và chứng chỉ. Các lĩnh vực kỹ thuật đã được cấu hình sẵn, đang theo dõi chứng chỉ, cảnh báo hết hạn, và trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định sự trùng lặp kỹ năng. Ma trận kỹ năng kỹ thuật Mẫu Ma trận Kỹ năng CNTT ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các bộ phận CNTT xác định các lỗ hổng trong phạm vi phủ sóng và các điểm yếu duy nhất. Các danh mục kỹ năng chuyên ngành CNTT, Trường Tùy chỉnh cho các khu vực rủi ro, Tính năng hiển thị trên bảng điều khiển để theo dõi phạm vi phủ sóng. Ma trận kỹ năng CNTT Mẫu Ma trận Đào tạo ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các nhóm nhân sự đang theo dõi đào tạo tuân thủ và chứng chỉ của nhân viên. Đang theo dõi trạng thái, nhắc nhở tự động về việc gia hạn chứng chỉ, phân công hàng loạt cho đào tạo toàn bộ bộ phận. Ma trận hoàn thành đào tạo Mẫu khung đào tạo ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các nhóm L&D thiết kế các lộ trình học tập có cấu trúc liên kết với các năng lực. Cấu trúc đào tạo phân cấp, tài liệu tập trung, mục tiêu học tập do AI tạo ra. Khung chương trình đào tạo Mẫu Ma trận Gia đình Công việc ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các tổ chức xây dựng cấu trúc vai trò minh bạch và hướng dẫn phân cấp. Lập bản đồ tiến trình phát triển trong nhóm công việc, đối sánh năng lực theo cấp độ, chế độ xem bảng để kiểm tra tính nhất quán. Ma trận nhóm công việc Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các nhà quản lý và nhân viên đang lập kế hoạch cho các vai trò tương lai và cơ hội phát triển. Biểu đồ thang sự nghiệp trực quan, phân tích khoảng cách năng lực, đề xuất phát triển AI. Công cụ trực quan hóa lộ trình sự nghiệp Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý và nhân viên chuyển đổi mục tiêu phát triển thành các kế hoạch hành động cụ thể. Cấu trúc đặt mục tiêu, các công việc liên kết với mục tiêu, và các cuộc kiểm tra tiến độ định kỳ. Kế hoạch phát triển Mẫu đánh giá hiệu suất quý ClickUp Tải xuống mẫu miễn phí Các tổ chức thực hiện đánh giá hiệu suất có cấu trúc dựa trên năng lực. Các tiêu chí đánh giá hành vi, so sánh song song giữa tự đánh giá và đánh giá của quản lý, tạo tóm tắt bằng AI. Biểu mẫu đánh giá + ma trận đánh giá

Mẫu khung năng lực là gì?

Bạn biết rằng cần phải xác định tiêu chuẩn "tốt" cho từng vai trò, nhưng bắt đầu từ một tài liệu trống là một vấn đề lớn. Điều này thường dẫn đến một mớ hỗn độn các bảng tính và tài liệu Word không liên kết với nhau, sử dụng các thuật ngữ không nhất quán. "Chuyên gia" của một bộ phận có thể là "thành thạo" của bộ phận khác, gây ra sự nhầm lẫn trong tuyển dụng và thăng tiến.

Kết quả là điều dễ dự đoán: định nghĩa không nhất quán, đánh giá lộn xộn và quyết định về nhân tài dựa trên trí nhớ thay vì bằng chứng. Mẫu khung năng lực cung cấp cho bạn một cấu trúc lặp lại để định nghĩa kỹ năng, đánh giá trình độ và liên kết kế hoạch phát triển với công việc thực tế.

Điều này dẫn đến tình trạng thông tin phân tán trầm trọng — khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng không kết nối, truy tìm các tệp tin rải rác và lặp lại các cập nhật tương tự trên nhiều nền tảng. Dữ liệu kỹ năng của bạn nằm ở một nơi, đánh giá hiệu suất ở nơi khác, và hồ sơ đào tạo bị lạc trong các chủ đề email. Mẫu khung năng lực là một cấu trúc được xây dựng sẵn, mô tả các kỹ năng, hành vi và kiến thức mà nhóm của bạn cần để thành công. Trong một không gian làm việc tích hợp như ClickUp — một nền tảng duy nhất nơi dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích cùng tồn tại — nó không chỉ là một tài liệu tĩnh. Đó là một hệ thống động, kết nối.

Thay vì một mớ hỗn độn rời rạc, bạn sẽ có một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy. Các định nghĩa về năng lực, đánh giá nhân viên và kế hoạch phát triển đều được liên kết chặt chẽ và có thể thực thi ngay tại nơi công việc thực sự diễn ra.

Nếu bạn muốn có cách nhanh nhất để có được "nguồn thông tin duy nhất", hãy bắt đầu với Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp™.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong chủ đề Slack và được ghi chép trong công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Lợi ích của việc sử dụng mẫu khung năng lực

Bạn đã dành hàng tháng để thiết kế mô hình năng lực hoàn hảo, nhưng giờ đây nó chỉ nằm im trong một thư mục chia sẻ, hoàn toàn tách biệt với công việc hàng ngày. Không ai nhớ cập nhật nó, và nó không bao giờ được đề cập trong các cuộc hội thoại đánh giá hiệu suất, khiến toàn bộ nỗ lực trở nên vô nghĩa. Lộ trình sự nghiệp vẫn mang tính chủ quan, tuyển dụng trở thành một trò chơi may rủi, và bạn không có dữ liệu thực tế để hướng dẫn các khoản đầu tư đào tạo của mình.

Sử dụng mẫu trong nền tảng quản lý công việc của bạn sẽ biến khung năng lực thành một phần sống động trong quy trình làm việc của nhóm. Điều này chuyển đổi chiến lược phát triển nhân tài từ một tài liệu bị lãng quên thành một hệ thống hoạt động cho sự phát triển.

Bạn sẽ nhận được:

Sự nhất quán trong toàn tổ chức: Mọi người sử dụng cùng một ngôn ngữ và tiêu chí khi thảo luận về kỹ năng, chấm dứt cuộc tranh luận "‘thành thạo’ nghĩa là gì?" một cách dứt khoát.

Thực hiện nhanh hơn: Bạn có thể bỏ qua quá trình thiết kế khung năng lực kéo dài nhiều tháng và bắt đầu đánh giá và phát triển nhân viên của mình gần như ngay lập tức.

Cuộc hội thoại về sự nghiệp rõ ràng hơn: Nhân viên có thể thấy chính xác những kỹ năng cần phát triển cho vai trò tiếp theo của mình, giúp loại bỏ sự mơ hồ trong các cuộc hội thoại về thăng tiến.

Quyết định tuyển dụng tốt hơn: Các bảng điểm phỏng vấn và mô tả công việc của bạn cuối cùng cũng phù hợp với các yêu cầu năng lực thực tế của vai trò.

Đầu tư đào tạo có mục tiêu: Bạn có thể dễ dàng Bạn có thể dễ dàng xác định khoảng trống kỹ năng ở cấp độ nhóm hoặc bộ phận, sau đó phân bổ ngân sách đào tạo và phát triển (L&D) vào những nơi có tác động lớn nhất.

Kết nối với công việc thực tế: Khi các mẫu của bạn được lưu trữ trong nền tảng quản lý dự án, dữ liệu năng lực sẽ luôn được liên kết với các công việc, dự án và kết quả đánh giá hiệu suất — không còn các bảng tính bị cô lập.

🎥 Để giúp bạn hiểu cách các mẫu hoạt động trong ClickUp và cách chúng có thể tối ưu hóa công việc của bạn, hãy xem video tổng quan về các mẫu kế hoạch dự án này, nơi minh họa các nguyên tắc cơ bản mà bạn sẽ áp dụng cho các mẫu khung năng lực dưới đây.

10 mẫu khung năng lực tốt nhất trong ClickUp

10 mẫu này bao quát toàn bộ phạm vi quản lý năng lực - từ lập bản đồ kỹ năng hiện tại đến lập kế hoạch phát triển sự nghiệp và đang theo dõi tiến độ hoàn thành đào tạo. Mỗi mẫu đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn và tích hợp mượt mà với các tính năng quản lý công việc, ClickUp Automations và ClickUp Brain của ClickUp để tạo ra một hệ sinh thái tài năng kết nối.

1. Mẫu Ma trận Năng lực ClickUp

Bạn không biết tổ chức của mình có những kỹ năng gì, và tất cả đều được lưu trữ riêng lẻ trong các bảng tính của từng bộ phận. Điều này khiến kế hoạch nhân sự chiến lược trở nên mù mờ, và bạn thường xuyên bị bất ngờ bởi tình trạng thiếu hụt kỹ năng khi cố gắng tuyển dụng cho các dự án quan trọng.

Đừng để bị bất ngờ bởi những khoảng trống về năng lực và tập trung quản lý kho kỹ năng của tổ chức với mẫu lưới này. Mẫu này được thiết kế cho các nhà lãnh đạo nhân sự và trưởng bộ phận cần có cái nhìn tổng quan về điểm mạnh và điểm yếu của nhóm. Phát hiện sớm những thiếu hụt kỹ năng trên toàn tổ chức trước khi chúng trở thành tình huống khẩn cấp trong tuyển dụng bằng cách sử dụng chế độ xem ma trận. Giờ đây, bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về nhân sự thay vì chỉ đoán mò.

Tải xuống mẫu miễn phí Nổi bật bộ kỹ năng của từng thành viên trong nhóm với mẫu ClickUp này.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nó đi kèm với cấu trúc ma trận có sẵn với các danh mục năng lực có thể tùy chỉnh.

ClickUp Trường Tùy chỉnh Nhanh chóng đánh giá điểm mạnh của nhóm bằng cách sử dụng các mức độ thành thạo được mã hóa màu sắc thông qua

Thêm tiêu chí cụ thể cho từng vai trò để theo dõi các điểm dữ liệu độc đáo cho tổ chức của bạn.

Tổng hợp khoảng cách năng lực giữa các nhóm hoặc tạo ra các đề xuất phát triển bằng cách yêu cầu ClickUp Brain phân tích dữ liệu trong ma trận của bạn.

🚀 Phù hợp cho: Lãnh đạo nhân sự, trưởng bộ phận và các nhóm quản lý nhân sự đang xây dựng một chế độ xem tập trung về năng lực của nhân viên.

2. Mẫu lập bản đồ kỹ năng ClickUp

Các nhà quản lý dự án thường xuyên đặt câu hỏi: “Ai có thể thực hiện việc cần làm X?” Việc phân công nhân sự cho dự án thường dựa trên ai có vẻ sẵn sàng, chứ không phải ai thực sự là người phù hợp nhất cho công việc. Điều này dẫn đến việc giao công việc quan trọng cho những người không phù hợp, gây trì hoãn dự án và kết quả công việc kém chất lượng.

Loại bỏ sự phỏng đoán trong việc phân công nhân sự cho dự án với mẫu được thiết kế để ghi chép và trực quan hóa các kỹ năng cụ thể mà mỗi thành viên trong nhóm sở hữu. Sử dụng Mẫu Phân Tích Kỹ Năng của ClickUp™ để biến câu hỏi “Ai biết X?” thành một tìm kiếm chỉ mất 10 giây thay vì một bí ẩn hàng tuần. Tìm đúng người cho bất kỳ nhiệm vụ nào trong vài giây bằng cách tìm kiếm chính xác kỹ năng và trình độ thành thạo mà bạn cần với các bộ lọc mạnh mẽ. Giờ đây, các dự án của bạn luôn được bố trí nhân sự với các chuyên gia phù hợp, đảm bảo công việc được hoàn thành hiệu quả và đạt tiêu chuẩn cao.

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng thu thập và tổ chức thông tin về kỹ năng của nhân viên với mẫu lập bản đồ kỹ năng ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem dạng danh sách ClickUp , Xem dạng Bảng ClickUp và Xem dạng Bảng ClickUp để xem dữ liệu kỹ năng của bạn từ các góc độ khác nhau. Chuyển đổi giữavàđể xem dữ liệu kỹ năng của bạn từ các góc độ khác nhau.

Xem khả năng trong bối cảnh công việc thực tế bằng cách kết nối kỹ năng với các công việc dự án thực tế thông qua tính năng Linked Tasks .

Giữ cho dữ liệu kỹ năng của bạn luôn cập nhật bằng cách cài đặt ClickUp tự động hóa để tự động thông báo cho quản lý khi các đánh giá cần được cập nhật.

🚀 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và các nhóm vận hành phân công công việc dựa trên phạm vi kỹ năng thực tế.

3. Mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật ClickUp

Kỹ năng của nhóm kỹ thuật của bạn là một "hộp đen". Bạn không chắc liệu mình có đủ chuyên môn cần thiết cho lần ra mắt sản phẩm tiếp theo hay quá trình chuyển đổi công nghệ theo kế hoạch. Sự không chắc chắn này khiến các dự án thường bị trì hoãn khi phát hiện ra những lỗ hổng kỹ năng quan trọng giữa chừng sprint — 48% chuyên gia CNTT đã từ bỏ các dự án trong năm qua do thiếu kỹ năng kỹ thuật phù hợp — và bạn có nguy cơ gặp vấn đề tuân thủ khi các chứng chỉ hết hạn mà không được chú ý.

Nhận được cái nhìn rõ ràng, theo thời gian thực về các kỹ năng chuyên môn của nhóm với ma trận chuyên biệt tập trung vào ngôn ngữ lập trình, công cụ phần mềm và chứng chỉ. Tải xuống Mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật của ClickUp™ nếu bạn cần một chế độ xem rõ ràng về ngôn ngữ, công cụ và chứng chỉ — mà không cần phải thao tác phức tạp với bảng tính. Mẫu này giúp bạn dễ dàng theo dõi ai biết gì, xác định nhu cầu đào tạo trước khi chúng cản trở dự án và lập kế hoạch cho các chuyển đổi công nghệ trong tương lai. Bạn luôn có chuyên môn kỹ thuật phù hợp để đối phó với bất kỳ thách thức nào.

Tải xuống mẫu miễn phí Đánh giá tiến độ học tập của bạn với mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật của ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mẫu này bao gồm các danh mục đã được cấu hình sẵn cho các lĩnh vực kỹ năng kỹ thuật phổ biến, mà bạn có thể tùy chỉnh theo bộ công nghệ cụ thể của mình.

Theo dõi chứng chỉ và ngày hết hạn của chúng bằng các Trường Tùy chỉnh chuyên dụng.

Tạo cơ hội chia sẻ kiến thức bằng cách yêu cầu ClickUp Brain xác định các thành viên trong nhóm có kỹ năng trùng lặp.

🚀 Phù hợp cho: Quản lý kỹ thuật, trưởng nhóm kỹ thuật và lãnh đạo CNTT đang theo dõi kỹ năng chuyên môn, công cụ và chứng chỉ.

4. Mẫu Ma trận Kỹ năng CNTT ClickUp

Phòng IT của bạn có "điểm yếu duy nhất" — đó là người duy nhất biết cách hoạt động của một hệ thống cũ quan trọng. Nếu người đó rời đi, hoạt động của bạn có thể gặp rủi ro nghiêm trọng, nhưng khoảng trống kiến thức này hoàn toàn không thể nhìn thấy cho đến khi quá muộn.

Phát hiện chủ động các rủi ro tiềm ẩn với mẫu được thiết kế riêng cho bộ phận CNTT. Mẫu Ma trận Kỹ năng CNTT của ClickUp™ là điểm khởi đầu tuyệt vời để phát hiện các lỗ hổng trong phạm vi phủ sóng và những điểm yếu đơn lẻ tiềm ẩn. Mẫu này bao quát các kỹ năng cốt lõi trong các lĩnh vực hạ tầng, bảo mật, phát triển và hỗ trợ, giúp bạn xác định và giảm thiểu các "hộp đen kiến thức" trước khi chúng trở thành khủng hoảng. Điều này hiển thị tầm nhìn để lập kế hoạch các chương trình đào tạo chéo và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh, dù nhân viên nào đang nghỉ phép hay rời công ty.

Tải xuống mẫu miễn phí Nắm bắt thông tin về kỹ năng của từng thành viên trong nhóm IT của bạn với mẫu Ma trận Kỹ năng IT của ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Khung này được cấu trúc với các danh mục kỹ năng có sẵn, phù hợp với các chức năng IT phổ biến như mạng, đám mây, bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật.

Đánh dấu các điểm yếu duy nhất nơi chỉ có một người nắm giữ kiến thức quan trọng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Bảng điều khiển ClickUp Tạo cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về phạm vi kỹ năng CNTT và các khu vực rủi ro cho lãnh đạo bằng cách sử dụng

🚀 Phù hợp cho: Các bộ phận CNTT, nhóm hạ tầng và lãnh đạo bảo mật trong việc xác định các lỗ hổng bảo mật và giảm thiểu điểm yếu đơn lẻ.

5. Mẫu Ma trận Đào tạo ClickUp

Đang theo dõi ai đã hoàn thành đào tạo tuân thủ bắt buộc là một cơn ác mộng thủ công, đòi hỏi phải liên tục theo dõi mọi người và cập nhật các bảng tính không ngừng. Gánh nặng hành chính này khiến việc đào tạo thường bị bỏ sót, khiến bạn phải vội vàng và không chuẩn bị khi có thông báo kiểm toán.

Tự động hóa việc theo dõi đào tạo và đơn giản hóa quy trình kiểm toán với mẫu biểu mẫu giúp hiển thị toàn bộ dữ liệu hoàn thành tại một nơi. Sử dụng Mẫu Ma trận Đào tạo của ClickUp™ để theo dõi tiến độ hoàn thành, thời hạn hết hiệu lực và sẵn sàng cho kiểm toán mà không cần phải liên hệ từng người. Bạn có thể ngừng lo lắng về việc không tuân thủ và tập trung vào việc cung cấp đào tạo có giá trị. Với các lời nhắc nhở tự động và theo dõi tiến độ rõ ràng, bạn luôn sẵn sàng cho kiểm toán.

Tải xuống mẫu miễn phí Đánh giá và tương tác với nhân viên trong quá trình đào tạo bằng mẫu Ma trận Đào tạo ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi trạng thái ClickUp từ chưa bắt đầu đến hoàn thành hoặc hết hạn. Theo dõi tiến độ đào tạo vớitừ chưa bắt đầu đến hoàn thành hoặc hết hạn.

Không bao giờ bỏ lỡ ngày đáo hạn gia hạn chứng chỉ với ClickUp Due Date Automation , tính năng tự động hóa kích hoạt nhắc nhở cho nhân viên và quản lý.

ClickUp Bulk Assignment trong thanh công cụ. Triển khai đào tạo bắt buộc cho toàn bộ bộ phận cùng lúc bằng tính năngtrong thanh công cụ.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm L&D, quản lý tuân thủ và bộ phận nhân sự đang theo dõi việc hoàn thành đào tạo và sẵn sàng cho kiểm toán.

6. Mẫu khung đào tạo ClickUp

Chương trình đào tạo của công ty bạn giống như một bộ sưu tập ngẫu nhiên các khóa học trong hệ thống quản lý học tập (LMS) mà không có kết nối rõ ràng với các kỹ năng mà nhân viên thực sự cần phát triển. Kết quả là, nhân viên tham gia đào tạo nhưng không áp dụng kiến thức vào công việc, và bạn đang tiêu tốn ngân sách đào tạo mà không có tác động đo lường được đối với hiệu suất hoặc mục tiêu kinh doanh.

Biến chương trình đào tạo của bạn từ một khoản chi phí thành công cụ chiến lược để khắc phục khoảng cách kỹ năng. Mẫu Khung Đào Tạo của ClickUp™ giúp bạn liên kết mọi khóa học với một khoảng cách kỹ năng thực tế (tức là đào tạo thực sự mang lại hiệu quả). Mẫu toàn diện này giúp bạn thiết kế và quản lý toàn bộ chương trình giảng dạy, liên kết các lộ trình học tập trực tiếp với mô hình năng lực của bạn. Giờ đây, mỗi khóa học đều có mục đích rõ ràng, và bạn có thể liên kết trực tiếp đầu tư đào tạo với việc nâng cao năng lực.

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định cấu trúc chương trình đào tạo kiến thức sản phẩm của bạn với mẫu khung đào tạo ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức các chương trình đào tạo của bạn với cấu trúc phân cấp dựa trên lĩnh vực năng lực, cấp độ vai trò và phương pháp triển khai.

ClickUp Docs Giữ tất cả tài liệu đào tạo của bạn tập trung trực tiếp trong khung năng lực bằng cách sử dụng

Tạo khung nội dung đào tạo hoặc tóm tắt mục tiêu học tập dựa trên các yêu cầu năng lực đã định nghĩa của bạn với ClickUp Brain

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm phát triển và đào tạo, lãnh đạo nhân sự và quản lý nhân sự thiết kế các chương trình đào tạo dựa trên vai trò.

7. Mẫu Ma trận Gia đình Công việc ClickUp

Sự thăng tiến trong công ty của bạn dường như là một bí ẩn, và nhân viên không biết cần làm gì để được thăng chức. Sự thiếu minh bạch này dẫn đến những nhận định về sự thiên vị, tỷ lệ nghỉ việc cao trong số những thành viên của nhóm có tham vọng nhất và mức lương không nhất quán cho các vai trò tương tự.

Tạo ra một cấu trúc sự nghiệp minh bạch và công bằng với mẫu tổ chức các vai trò thành các nhóm công việc rõ ràng. Bắt đầu với Mẫu Ma trận Nhóm Công việc của ClickUp™ để xác định cấu trúc vai trò trước khi thảo luận về việc phân cấp và thăng tiến. Bằng cách lập bản đồ các năng lực cần thiết ở mỗi cấp độ, bạn thiết lập các tiêu chí rõ ràng cho việc thăng tiến. Điều này giúp nhân viên tự chủ trong việc phát triển bản thân và hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định thăng tiến công bằng, dựa trên dữ liệu.

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý và phân bổ tài nguyên trong tổ chức bằng mẫu Ma trận Nhóm Công việc này.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại các vai trò thành các bước tiến độ rõ ràng, ví dụ: Chuyên viên phân tích → Chuyên viên phân tích cao cấp → Trưởng nhóm.

Phân bổ các yêu cầu năng lực cụ thể cho từng cấp độ để đảm bảo các kỳ vọng được rõ ràng.

Dễ dàng so sánh các nhóm công việc và xác định bất kỳ sự không nhất quán nào trong yêu cầu hoặc phân cấp với Chế độ xem bảng

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự, lãnh đạo bộ phận quản lý nhân sự và đối tác kinh doanh đang xây dựng cấu trúc vai trò minh bạch và lộ trình thăng tiến.

8. Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp

Trong một cuộc trò chuyện riêng, một nhân viên xuất sắc hỏi: “Điều gì tiếp theo cho tôi ở đây?” và bạn không có câu trả lời rõ ràng, trực quan. Sự mơ hồ này khiến họ cảm thấy bế tắc và không được đánh giá cao — 23% nhân viên không đồng ý rằng công việc của họ cung cấp cơ hội tốt để phát triển kỹ năng — và họ bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Bạn có nguy cơ mất đi một nhân viên xuất sắc chỉ vì không thể chỉ ra cho họ một hướng đi rõ ràng.

Hiển thị cơ hội phát triển rõ ràng và có thể thực hiện được với mẫu giúp bạn hình dung lộ trình sự nghiệp cá nhân. Sử dụng Mẫu Lộ Trình Sự Nghiệp của ClickUp™ để biến câu hỏi “Bước tiếp theo của tôi là gì?” thành một kế hoạch rõ ràng, trực quan. Bằng cách cho nhân viên thấy các lộ trình phát triển khả thi, bạn biến các cuộc hội thoại mơ hồ về sự nghiệp thành những kế hoạch cụ thể, động lực. Điều này giúp bạn giữ chân nhân tài hàng đầu bằng cách cho họ thấy họ có tương lai tại công ty của bạn.

Tải xuống mẫu miễn phí Sử dụng mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp để lập kế hoạch phát triển rõ ràng và các cột mốc quan trọng cho sự nghiệp của bạn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các chế độ xem trực quan để xây dựng thang lương sự nghiệp thể hiện các lộ trình thăng tiến tiềm năng.

Tự động xác định khoảng cách năng lực giữa vai trò hiện tại của nhân viên và vai trò mục tiêu của họ.

Tạo các đề xuất phát triển cá nhân hóa dựa trên kỹ năng hiện tại và mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên với ClickUp Brain

🚀 Phù hợp cho: Quản lý, nhóm nhân sự và nhân viên đang lập kế hoạch phát triển sự nghiệp và hình dung lộ trình thăng tiến nội bộ.

9. Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên ClickUp

Bạn và nhân viên của mình đã lập ra một kế hoạch phát triển tuyệt vời trong buổi đánh giá hiệu suất, nhưng sau đó nó được lưu dưới dạng PDF và bị lãng quên hoàn toàn trong sáu tháng tiếp theo. Không có tiến độ nào được thực hiện, nhân viên cảm thấy không được hỗ trợ, và bạn cuối cùng lại phải thảo luận về những nhu cầu phát triển tương tự trong chu kỳ đánh giá tiếp theo.

Biến các kế hoạch tĩnh thành các dự án động với mẫu kế hoạch phát triển nhân viên kết nối khoảng cách năng lực với các hoạt động học tập cụ thể và có thể thực hiện được. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên của ClickUp™ khiến kế hoạch không thể bị "quên", vì nó tồn tại dưới dạng các công việc thực tế với ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm. Bằng cách duy trì các kế hoạch phát triển hoạt động thông qua việc giao công việc, ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ, bạn đảm bảo rằng sự phát triển là một quá trình liên tục, không phải là một sự kiện nhất thời. Điều này dẫn đến sự phát triển kỹ năng thực sự và các cuộc hội thoại đánh giá có ý nghĩa hơn.

Tải mẫu miễn phí Cung cấp chương trình đào tạo mục tiêu cho các ứng viên tiềm năng với mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cấu trúc đặt mục tiêu được đồng bộ với khung năng lực của bạn, giúp tất cả công việc phát triển luôn tập trung.

Theo dõi các mục với thời hạn rõ ràng và người được giao để đảm bảo tính trách nhiệm.

ClickUp Recurring Tasks Tự động lên lịch các cuộc họp định kỳ để theo dõi tiến độ kế hoạch phát triển với

🚀 Phù hợp cho: Quản lý, đối tác nhân sự và nhân viên muốn biến mục tiêu phát triển thành các kế hoạch hành động có thể theo dõi.

10. Mẫu đánh giá hiệu suất quý ClickUp

Đánh giá hiệu suất của bạn có cảm giác chủ quan và không liên quan đến các trách nhiệm hàng ngày của nhân viên. Các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc cung cấp phản hồi cụ thể, dựa trên hành vi, điều này khiến toàn bộ quá trình trở nên bất công và làm giảm động lực của nhân viên.

Kết nối trực tiếp các tiêu chí đánh giá với các kỹ năng mà nhân viên được kỳ vọng phải thể hiện thông qua mẫu biểu cấu trúc các cuộc hội thoại đánh giá hiệu suất. Sử dụng Mẫu Đánh Giá Hiệu Suất Quý của ClickUp™ để đảm bảo các đánh giá nhất quán, dựa trên kỹ năng và thực sự liên quan đến công việc hàng ngày. Điều này giúp quản lý đánh giá hiệu suất một cách nhất quán và cung cấp khung tham chiếu cho phản hồi công bằng, dựa trên dữ liệu. Các đánh giá của bạn sẽ chuyển từ một nhiệm vụ hành chính đáng sợ thành một công cụ quý giá cho sự phát triển.

Tải xuống mẫu miễn phí Thông báo cho nhân viên về các lĩnh vực cần cải thiện và thành tích đạt được thường xuyên với mẫu đánh giá hiệu suất quý ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mẫu này bao gồm các phần đánh giá dựa trên năng lực với các tiêu chí hành vi cụ thể để hướng dẫn quản lý.

So sánh đánh giá tự đánh giá và đánh giá của quản lý song song để xác định khoảng cách nhận thức.

Tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu suất qua các chu kỳ đánh giá hoặc tạo các điểm thảo luận cho cuộc hội thoại đánh giá với ClickUp Brain

🚀 Phù hợp cho: Quản lý, nhóm nhân sự và các nhà lãnh đạo nhân sự thực hiện đánh giá hiệu suất dựa trên năng lực một cách có hệ thống.

Cách sử dụng các mẫu khung năng lực hiệu quả

Bạn đã tải xuống các mẫu, nhưng bây giờ phải làm gì? Nếu bạn chỉ điền vào chúng và để đó, bạn sẽ quay lại điểm xuất phát. Khung năng lực chỉ hiệu quả khi nó là một hệ thống sống động được tích hợp vào công việc hàng ngày của nhóm.

Các phương pháp tốt nhất để đảm bảo khung năng lực của bạn mang lại giá trị thực sự:

Bắt đầu với mô hình năng lực của bạn: Trước khi tùy chỉnh các mẫu, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác định rõ Trước khi tùy chỉnh các mẫu, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác định rõ các năng lực cốt lõi, chức năng và lãnh đạo của tổ chức. Một mẫu chỉ tốt như mô hình năng lực đằng sau nó.

Tùy chỉnh mức độ thành thạo: Các nhãn chung chung như “người mới bắt đầu” hoặc “nâng cao” không hữu ích. Hãy xác định cụ thể từng mức độ thành thạo thông qua các hành vi cụ thể, có thể quan sát được phù hợp với tổ chức của bạn.

Kết nối các mẫu với nhau: Quy trình quản lý nhân tài của bạn không nên bị phân mảnh. Tạo một hệ thống kết nối hoàn chỉnh bằng cách sử dụng ClickUp’s Relations để liên kết mẫu lập bản đồ kỹ năng của bạn với mẫu ma trận đào tạo và mẫu lộ trình sự nghiệp.

Cài đặt chu kỳ đánh giá định kỳ: Dữ liệu năng lực nhanh chóng trở nên lỗi thời. Đảm bảo thông tin của bạn luôn cập nhật bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa để kích hoạt đánh giá kỹ năng hàng quý hoặc đánh giá khung năng lực hàng năm.

Sử dụng AI để phát hiện thông tin quan trọng: Xác định các mẫu quan trọng—như bộ phận nào có khoảng trống kỹ năng quan trọng hoặc nhân viên nào sẵn sàng thăng tiến—bằng cách để ClickUp Brain phân tích dữ liệu năng lực trên tất cả các mẫu của bạn.

Kích thích sự tham gia của nhân viên trong quá trình: Khung năng lực sẽ hiệu quả nhất khi nhân viên tích cực tham gia vào quá trình tự đánh giá và Khung năng lực sẽ hiệu quả nhất khi nhân viên tích cực tham gia vào quá trình tự đánh giá và lập kế hoạch phát triển , thay vì chỉ bị đánh giá một cách thụ động bởi quản lý.

Xây dựng Khung Năng Lực của bạn ngay tại nơi bạn thực hiện công việc.

Chiến lược quản lý nhân tài của bạn thường được lưu trữ trong một hệ thống duy nhất, như hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) hoặc một thư mục chứa các bảng tính, trong khi công việc hàng ngày của nhóm lại diễn ra trên một công cụ quản lý dự án hoàn toàn khác. Sự thiếu kết nối này chính là nguyên nhân khiến ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng thất bại. Khung năng lực trở thành gánh nặng hành chính bị lãng quên và không được quan tâm.

Điều quan trọng là ngừng coi quản lý nhân tài như một chức năng riêng biệt. Bằng cách tích hợp nó vào cùng một không gian làm việc chung nơi các dự án được lập kế hoạch, công việc được thực hiện và giao tiếp diễn ra, bạn sẽ biến nó thành một phần của thói quen hàng ngày của mọi người.

Khi khung năng lực của bạn được xây dựng trong ClickUp, nó không còn là một khái niệm HR trừu tượng. Nó trở thành một phần sống động, gắn kết với cách nhóm của bạn phát triển, hợp tác và thành công. Phương pháp này loại bỏ sự phân tán thông tin và kết nối trực tiếp kỹ năng của nhóm với kết quả kinh doanh.

Sẵn sàng áp dụng khung năng lực của bạn vào thực tế? Bắt đầu miễn phí với ClickUp và kết nối chiến lược nhân sự của bạn với nơi công việc thực sự diễn ra.

Câu hỏi thường gặp

Khung năng lực là bản thiết kế tổng thể xác định tất cả các kỹ năng, hành vi và kiến thức cần thiết để thành công tại tổ chức của bạn. Ma trận kỹ năng là công cụ cụ thể, thường là một bảng, được sử dụng để so sánh nhân viên với các năng lực đó.

Bạn bắt đầu bằng cách xác định các kỹ năng cốt lõi cho tất cả mọi người, sau đó định nghĩa các kỹ năng chức năng cho các nhóm công việc cụ thể. Đối với mỗi kỹ năng, hãy viết các mô tả hành vi cho các mức độ thành thạo khác nhau và xác nhận chúng với các nhà quản lý trước khi áp dụng vào mẫu.

Đúng, nhưng cần tùy chỉnh. Các kỹ năng cốt lõi như giao tiếp thường là phổ quát, nhưng các kỹ năng chuyên môn cho kỹ thuật sẽ rất khác so với những kỹ năng cho bán hàng.

Bạn nên xem xét lại toàn bộ khung năng lực hàng năm để đảm bảo nó vẫn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, việc đánh giá kỹ năng cá nhân nên được thực hiện thường xuyên hơn, chẳng hạn như hàng quý hoặc nửa năm một lần, để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật. /