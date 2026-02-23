Mẫu biểu đồ ProGraph miễn phí

Nhóm của bạn đang đưa ra nhiều quyết định. Nhưng phần lớn trong số đó không bao giờ được thực hiện ngoài phòng họp. Đó là một vấn đề.

Trí tuệ quyết định và các thực hành ghi chép quyết định hiện đã trở thành một lĩnh vực công nghệ được tài trợ thực sự. 75% các doanh nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ triển khai các thực hành trí tuệ quyết định ngay từ bây giờ.

Tại sao các nhóm lại quan tâm đến việc khắc phục điều này?

⚠️ Nghiên cứu của ClickUp cho thấy cứ 5 chuyên gia thì có 1 người dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp tin, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung liên quan đến công việc của họ.

Mỗi khi nhóm gặp phải tình trạng " Work Sprawl" —khi ghi chú nằm rải rác trong trò chuyện, slide và năm ứng dụng khác nhau—năng suất công việc bị suy giảm. Chúng ta cần 25 phút để lấy lại tập trung sau mỗi lần chuyển đổi ứng dụng!

Đó là lý do tại sao bài viết này hướng dẫn bạn qua bảy mẫu biểu đồ tư duy ProGraph sẵn sàng sử dụng—từ sơ đồ khái niệm đến ma trận ưu tiên. Sử dụng chúng để làm cho logic quyết định của nhóm trở nên hiển thị, có thể liên kết với công việc và dễ dàng kiểm tra và điều chỉnh.

Mô hình tư duy là gì?

Mô hình tư duy là khung nhận thức đơn giản mà não bộ sử dụng để hiểu thực tế, dự đoán kết quả và hướng dẫn quyết định. Đó là cuốn cẩm nang cá nhân mà bạn sử dụng để giải thích các tình huống phức tạp. 📌 Ví dụ, một quản lý sản phẩm xếp hạng các tính năng trong ClickUp có thể ưu tiên chúng dựa trên tác động đến doanh thu, trong khi một người khác tập trung vào khối lượng yêu cầu của khách hàng. Cả hai đều là các mô hình tư duy hợp lệ.

Vấn đề là, khi những biểu diễn nhận thức này bị khóa chặt trong đầu từng cá nhân, sự hợp tác trong nhóm sẽ bị phá vỡ. Ưu tiên "rõ ràng" của một người trở thành điều bí ẩn đối với người khác, dẫn đến những cuộc tranh luận và cuộc họp kéo dài chỉ để đạt được sự đồng thuận.

Các mẫu này giải quyết vấn đề bằng cách cụ thể hóa các khung làm việc này, biến các mô hình suy nghĩ vô hình thành một cẩm nang chia sẻ, dễ hiển thị, giúp nhóm của bạn cuối cùng có thể ngừng đoán ý nhau và bắt đầu làm việc cùng nhau.

Tổng quan về các mẫu ProGraph dựa trên mô hình tư duy

Lợi ích của các mẫu mô hình tư duy cho nhóm

Ngay cả khi nhóm của bạn cố gắng thống nhất quan điểm, lý do đằng sau các quyết định thường bị hiểu lầm hoặc bị lãng quên sau một tuần kể từ cuộc họp. Điều này dẫn đến các lựa chọn không nhất quán, quá trình onboarding chậm chạp cho nhân viên mới và cảm giác liên tục phải làm lại từ đầu.

Việc hình dung cách nhóm của bạn suy nghĩ thông qua các mẫu này mang lại những lợi ích cụ thể. Chúng thể hiện qua việc ra quyết định nhanh hơn và quá trình chuyển giao công việc trơn tru hơn.

Dưới đây là những gì việc sử dụng các mẫu mô hình tư duy thực sự mang lại:

Hiểu biết chung: Các mẫu này buộc nhóm phải diễn đạt rõ ràng các giả định thường được ngầm hiểu, giúp bạn tránh phát hiện sự không đồng nhất sau ba tuần triển khai dự án.

Tăng tốc quá trình onboarding: Các thành viên mới có thể nắm bắt cách nhóm suy nghĩ và đưa ra quyết định mà không cần mất hàng tháng để học hỏi từ những thành viên kỳ cựu. Các thành viên mới có thể nắm bắt cách nhóm suy nghĩ và đưa ra quyết định mà không cần mất hàng tháng để học hỏi từ những thành viên kỳ cựu.

Quyết định tốt hơn: Các khung hình ảnh và sơ đồ tâm lý giúp phát hiện các lỗ hổng trong logic trước khi chúng trở thành những sai lầm tốn kém.

Giảm số lượng cuộc họp: Khi Khi suy nghĩ của nhóm được ghi chép trong mẫu ghi chú nhóm, bạn có thể bỏ qua hoàn toàn các cuộc hội thoại kiểu “hãy để tôi giải thích lý do của mình”.

Sự đồng bộ giữa các nhóm: Các nhóm thiết kế, kỹ thuật và sản phẩm có thể thực sự nhìn thấy mô hình tư duy của nhau thay vì thực hiện công việc dựa trên những giả định khác nhau. Các nhóm thiết kế, kỹ thuật và sản phẩm có thể thực sự nhìn thấy mô hình tư duy của nhau thay vì thực hiện công việc dựa trên những giả định khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể tạo, chia sẻ và điều chỉnh các mô hình tư duy này theo thời gian thực mà không cần chuyển đổi công cụ bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng và ClickUp Tài liệu. Hợp tác trên các sơ đồ trực quan và tài liệu có cấu trúc một cách đồng thời.

Chèn các sơ đồ luồng và biểu đồ được tạo trên Bảng trắng trực tiếp vào tài liệu Docs.

Thêm tài liệu có bối cảnh dự án trực tiếp lên khung vẽ Bảng trắng để tránh phải chuyển tab.

Chuyển đổi ý tưởng, ghi chú dán, câu văn và nhiều nội dung khác thành các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột. Kết nối tài liệu và Bảng trắng của bạn với các nhiệm vụ hiện có thông qua tệp đính kèm hoặc thêm chúng vào dưới dạng bình luận trên nhiệm vụ.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi quyết định, các thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

7 Mẫu biểu đồ ProGraph tốt nhất cho tư duy trực quan

Các mẫu này cung cấp cho bạn điểm khởi đầu để ghi chép ý tưởng, vẽ bản đồ mối quan hệ và cấu trúc quyết định. Năm mẫu đầu tiên được tích hợp trong ClickUp và kết nối trực tiếp với công việc của bạn. Hai mẫu cuối cùng là các tùy chọn bên ngoài dành cho các nhóm cần tạo quy trình làm việc dựa trên trình bày.

1. Mẫu Bản đồ Khái niệm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Khám phá cách các ý tưởng liên kết với nhau và dẫn đến kết quả bằng cách sử dụng mẫu Bản đồ Khái niệm của ClickUp.

Hãy tưởng tượng bạn có một hệ thống phức tạp—như kiến trúc phần mềm mới hoặc phễu tiếp thị đa kênh—với vô số thành phần liên kết với nhau. Việc giải thích nó trong một tài liệu tuyến tính hoặc cuộc họp gần như là không thể. Mọi người dễ bị lạc trong chi tiết và các mối phụ thuộc quan trọng bị bỏ qua. Đây chính là lúc bản đồ khái niệm phát huy tác dụng.

Mẫu Bản đồ Khái niệm ClickUp là một điểm khởi đầu sẵn sàng sử dụng được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, giúp bạn phân tích các ý tưởng lớn và tái cấu trúc chúng mà không cần bắt đầu từ một trang trống. Mẫu này được thiết kế để làm cho việc lập bản đồ khái niệm trở nên dễ tiếp cận, ngay cả khi bạn và nhóm của mình chưa từng sử dụng các công cụ ProGraph trực quan trước đây.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các cấu trúc nút có sẵn để bắt đầu vẽ bản đồ ý tưởng ngay lập tức mà không cần thiết kế bố cục từ đầu.

Xác định cách các khái niệm liên quan đến nhau bằng các nhãn mối quan hệ tùy chỉnh như “gây ra,” “hỗ trợ,” hoặc “yêu cầu.”

Chỉnh sửa bản đồ cùng lúc với nhóm của bạn khi bạn đang thống nhất về quy trình làm việc hoặc xác định trách nhiệm giữa các nhóm cho một sáng kiến mới.

Biến khung nhận thức của bạn thành kế hoạch hành động bằng cách liên kết các khái niệm trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp.

2. Mẫu Brainstorming ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến bảng trắng của bạn thành một trung tâm dự án đầy đủ chức năng với mẫu Brainstorming của ClickUp.

Các phiên brainstorming không có cấu trúc có thể trở nên hỗn loạn. Những ý tưởng hay có thể bị chôn vùi, những tiếng nói to nhất thường chiếm ưu thế, và không có con đường rõ ràng từ một đống ghi chú dán đến một bộ ưu tiên cụ thể.

Mẫu Brainstorming ClickUp giúp bạn tổ chức các phiên thảo luận có cấu trúc và tư duy mở rộng, giúp nhóm của bạn tạo ra một lượng lớn ý tưởng trước khi lọc chúng. Nó cung cấp cấu trúc cần thiết để ghi chép và tổ chức ý tưởng, là điểm khởi đầu hoàn hảo để tạo ra một mô hình tư duy mới.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại mọi ý tưởng mà không mất tập trung bằng cách sử dụng các không gian riêng biệt cho ý tưởng táo bạo, đề xuất thực tế và các khái niệm "khu vực đỗ xe".

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Mô tả vấn đề, Nguồn lực và Giải pháp tối ưu để ghi chép và phân loại ý tưởng một cách rõ ràng.

Chuyển từ giai đoạn lập ý tưởng sang quyết định với các trường ưu tiên tích hợp sẵn, cho phép nhóm của bạn bỏ phiếu và xếp hạng các ý tưởng.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Xem dạng danh sách, Dòng thời gian, Bộ phận và Ưu tiên để tổ chức ý tưởng theo giai đoạn hoặc trọng tâm của nhóm.

Chuyển đổi ý tưởng thành công việc, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để khởi động và thống nhất ý tưởng nhanh hơn trong quá trình brainstorming. Trước phiên họp, hãy yêu cầu AI tích hợp sẵn trong ClickUp tạo ra các gợi ý ban đầu, ý tưởng trong các trường hợp đặc biệt hoặc góc nhìn thay thế để nhóm không phải bắt đầu từ con số 0. Sau đó, sử dụng nó để tóm tắt các chủ đề, nhóm các ý tưởng tương tự hoặc soạn thảo một lý do ngắn gọn giải thích tại sao một số khái niệm nên được tiếp tục. Vì nó có bối cảnh của toàn bộ không gian làm việc của bạn—các công việc, tài liệu, bảng trắng, bình luận—nó có thể thu thập thông tin nhanh hơn và tiết kiệm thời gian trong quá trình ưu tiên và phân công các bước tiếp theo. Sử dụng ClickUp Brain làm đối tác brainstorming của bạn.

3. Mẫu thiết kế ý tưởng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi lại và phân loại ý tưởng sáng tạo của bạn một cách dễ dàng với mẫu Thiết kế Ý tưởng của ClickUp.

Bạn có thể biến ý tưởng thành giải pháp một cách nhất quán không? Nhiều nhóm gặp khó khăn không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì không có cách thức có cấu trúc để ghi chép, so sánh và hoàn thiện chúng.

Điều này càng phức tạp hơn khi bạn thực hiện công việc trong môi trường làm việc từ xa hoặc kết hợp.

Thiết kế tư duy (thấu hiểu → xác định → sáng tạo → mẫu thử → kiểm tra) là một phương pháp lấy con người làm trung tâm được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp để thúc đẩy đổi mới và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm.

Và mẫu ClickUp Design Ideation Template cung cấp cấu trúc đó ngay trong ClickUp. Nó hoạt động như một bảng vẽ hợp tác cho các nhóm thiết kế và sản phẩm để phát triển ý tưởng, đánh giá chúng và kết nối công việc ý tưởng với việc thực thi thực tế.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hướng dẫn nhóm của bạn một cách có hệ thống qua năm giai đoạn của tư duy thiết kế : đồng cảm, xác định, sáng tạo, tạo mẫu và kiểm tra.

Sử dụng Trạng thái và Trường Tùy chỉnh để theo dõi một ý tưởng từ giai đoạn ý tưởng ban đầu đến ưu tiên và phân công công việc, để không có gì bị lãng quên khi dự án tiến triển.

Dễ dàng theo dõi tiến độ của các ý tưởng và quyết định nên thử nghiệm mẫu nào tiếp theo.

Cho phép các nhóm làm việc từ xa đóng góp theo lịch trình riêng của họ thông qua các tính năng hợp tác không đồng bộ , giúp duy trì động lực làm việc.

🧠 Thú vị: Khái niệm "mô hình tư duy" trong tâm lý học có nguồn gốc từ các nghiên cứu sớm về khoa học nhận thức về quá trình suy luận. Công việc của nhà tâm lý học Philip Johnson-Laird đã chỉ ra rằng con người xây dựng các mô hình tư duy nội tại để giải thích thông tin và suy luận về các khả năng, dựa trên cách con người rút ra kết luận từ các tiền đề.

4. Mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đơn giản hóa quá trình ra quyết định và ưu tiên các công việc quan trọng với mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp.

👀 Bạn có biết? Các nhóm tập trung vào ít dự án có giá trị cao hơn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn so với những nhóm cố gắng làm mọi việc cần làm. Bằng cách tập trung nỗ lực, các nhà lãnh đạo trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ví dụ, đã phát triển thành công hơn 2 lần số sản phẩm so với đồng nghiệp của họ.

Nếu nhóm của bạn đang mắc kẹt trong chu kỳ "mọi thứ đều là ưu tiên", có thể là do tiêu chí ra quyết định của mỗi người đều mang tính chủ quan, ẩn giấu và không nhất quán. Ma trận ưu tiên giúp hình dung mô hình tư duy này, buộc nhóm phải xác định và thống nhất tiêu chí cho những gì thực sự quan trọng nhất.

Mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp sử dụng lưới 2×2 cổ điển mà bạn có thể tùy chỉnh (ví dụ: khẩn cấp so với quan trọng hoặc nỗ lực so với tác động) để thể hiện logic ra quyết định thường được giữ bí mật.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bắt đầu nhanh chóng với các bố cục ô vuông đã được cấu hình sẵn, bao gồm Ma trận Eisenhower , khung tác động/nỗ lực và khung giá trị/độ phức tạp.

Thích ứng với sự thay đổi ưu tiên bằng cách dễ dàng kéo và thả các công việc giữa các khu vực.

Xác định ý nghĩa của "ưu tiên" đối với nhóm của bạn bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để tạo tiêu chí đánh giá tùy chỉnh cho quá trình ra quyết định có trọng số.

Mẫu này chuyển đổi các cuộc tranh luận từ "Tôi cảm thấy điều này quan trọng" thành một cuộc thảo luận khách quan dựa trên sự chia sẻ về những yếu tố tạo ra giá trị.

5. Mẫu tài liệu khung quyết định ClickUp

Tải miễn phí mẫu Áp dụng quy trình nhất quán và thống nhất cho việc ra quyết định với mẫu tài liệu Khung Quyết Định ClickUp.

Đối với các quyết định lớn và rủi ro, một sơ đồ trực quan đơn giản là không đủ. Bạn cần một hồ sơ rõ ràng để chứng minh cho các bên liên quan cách bạn đưa ra kết luận, nhưng việc tạo ra tài liệu này từ đầu là tốn thời gian và thường bị bỏ qua. Điều này khiến nhóm dễ bị chỉ trích nếu quyết định bị đặt câu hỏi sau này.

Đó là lý do tại sao quy trình ra quyết định có cấu trúc lại quan trọng đến vậy.

Mẫu tài liệu Khung Quyết Định ClickUp cung cấp cho các nhóm một cách thức rõ ràng, có thể lặp lại để ghi chép các quyết định phức tạp, đặc biệt khi rủi ro cao, cần ý kiến đóng góp từ các bộ phận khác nhau hoặc cần sự phê duyệt của lãnh đạo.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thay vì tranh luận trên Slack và mất bối cảnh trong các tài liệu phân tán, mẫu này tập trung:

Tiêu chí rõ ràng: Xác định rõ những yếu tố quan trọng trước khi đánh giá các phương án (chi phí, tác động, rủi ro, dòng thời gian, tuân thủ, v.v.)

So sánh song song: So sánh các tùy chọn trong bảng cấu trúc, để các sự đánh đổi được hiển thị.

Đánh giá rủi ro: Ghi chép các giả định, hạn chế và tác động thứ cấp.

Lịch sử phiên bản: Theo dõi sự phát triển của suy nghĩ theo thời gian bằng tính năng theo dõi phiên bản tích hợp sẵn trong ClickUp Docs.

📮ClickUp Insight: 34% quyết định bị tắc nghẽn do phải chờ phê duyệt của quản lý, và 33% khác bị đình trệ trong quá trình hợp tác đa chức năng. Tóm lại? Quá nhiều người tham gia, thiếu sự rõ ràng. 👥 Tính năng "Assigned Comments " và "Người theo dõi" trong các công việc ClickUp giúp dễ dàng mời đúng người tham gia vào quyết định vào đúng thời điểm — không còn những tình huống "ai là người chịu trách nhiệm cho việc này?". Mọi người đều được thông tin đầy đủ, đồng bộ và có trách nhiệm.

6. Mẫu Bản đồ Tư duy của Slidesgo

qua SlidesGo

Bạn đã thành công trong việc xây dựng mô hình tư duy cho nhóm của mình, nhưng bây giờ bạn cần trình bày nó cho các nhà lãnh đạo hoặc khách hàng, những người quen thuộc với PowerPoint và Google Slides. Việc xuất khẩu thủ công các sơ đồ của bạn và định dạng lại chúng cho bài thuyết trình là một công việc tốn thời gian và phiền phức, tạo ra một bản sao tĩnh và không liên kết với công việc của bạn.

Mẫu Bản đồ Tư duy của Slidesgo được thiết kế cho các môi trường ưu tiên trình bày như Google Slides và PowerPoint. Chúng có giao diện chuyên nghiệp, dễ chỉnh sửa và hữu ích khi các sơ đồ tư duy của bạn cần được sử dụng ngoài công cụ quản lý dự án.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các bố cục được thiết kế sẵn cho Bản đồ Tư duy phân cấp và hình tròn giúp bạn giải thích mối quan hệ giữa các ý tưởng mà không cần thiết kế slide từ đầu.

Bất kỳ ai quen thuộc với công cụ trình chiếu đều có thể chỉnh sửa mẫu một cách nhanh chóng.

🧠 Thực tế thú vị: Nghiên cứu hỗ trợ rằng khi thông tin dễ hiểu, cập nhật và đầy đủ, quyết định sẽ được cải thiện… đơn giản vì công việc trở nên đơn giản hơn.

7. Mẫu PowerPoint Mô hình Tư duy của SlideBazaar

qua SlidesBazaar

Tương tự như tùy chọn Slidesgo, mẫu PowerPoint Mô hình Tư duy của SlideBazaar cung cấp các mẫu PowerPoint có thể tải xuống, được thiết kế riêng để trực quan hóa các mô hình tư duy. Các mẫu này bao gồm các slide đã được tạo sẵn cho các khung tư duy phổ biến như tư duy dựa trên nguyên tắc cơ bản, đảo ngược và tư duy cấp hai.

🎨 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Khung giáo dục: Các slide sẵn có giúp giải thích các mô hình tư duy trừu tượng một cách rõ ràng, đặc biệt hữu ích cho quá trình onboarding hoặc đào tạo.

Hình ảnh chuyên nghiệp: Các bố cục theo phong cách infographic rất phù hợp cho các hội nghị, tài liệu đào tạo nội bộ hoặc các phiên họp lãnh đạo.

Tài nguyên giảng dạy có thể tái sử dụng: Hữu ích khi mục tiêu là đạt được sự chia sẻ hiểu biết, chứ không phải đang theo dõi quyết định.

Cách tạo sơ đồ mô hình tư duy bằng các mẫu

Có mẫu biểu đồ phù hợp là một khởi đầu tốt, nhưng quy trình bạn sử dụng để tạo biểu đồ mới là yếu tố quyết định khiến nó trở thành tài sản hữu ích cho nhóm. Một biểu đồ được tạo ra trong môi trường cô lập và không bao giờ được cập nhật chỉ là một bức tranh treo tường. Hãy tuân theo các bước sau để tạo ra một tài liệu sống động hướng dẫn công việc của nhóm. 🛠️

Bước 1: Xác định cách suy nghĩ mà bạn muốn thể hiện ra ngoài.

Đừng cố gắng vẽ ra “mô hình tư duy của nhóm chúng ta”. Điều đó quá mơ hồ. Hãy bắt đầu với một quyết định, vấn đề hoặc quy trình cụ thể và lặp đi lặp lại. Các điểm khởi đầu tốt bao gồm: “Làm thế nào chúng ta ưu tiên các lỗi do khách hàng báo cáo?” hoặc “Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường cho tính năng mới?”

Bước 2: Chọn loại sơ đồ phù hợp

Phù hợp cấu trúc của mẫu với bản chất của quá trình suy nghĩ mà bạn đang cố gắng thể hiện.

Mối quan hệ phân cấp → Bản đồ khái niệm

Tiêu chí ưu tiên → Ma trận ưu tiên

Nguyên nhân và kết quả → Sơ đồ luồng

Khám phá phân tán → Bản đồ Tư duy

Bước 3: Soạn thảo phiên bản đầu tiên một mình

Các ủy ban thường không brainstorm hiệu quả. Hãy để một người tạo ra cấu trúc ban đầu để có thứ gì đó trên bảng vẽ. Điều này giúp nhóm có một cơ sở cụ thể để phản hồi, điều này có năng suất cao hơn nhiều so với việc bắt đầu từ một trang giấy trắng.

Bước 4: Hợp tác và thách thức

Chia sẻ bản nháp với nhóm. Mục tiêu ở đây không phải là đạt được sự đồng thuận ngay lập tức; mà là để làm rõ những điểm khác biệt trong mô hình tư duy cá nhân. Những khoảng cách trong hiểu biết chính là nơi nảy sinh sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hãy tận dụng điều này để đồng bộ hóa.

Bước 5: Kết nối với hành động

Một sơ đồ mô hình tư duy tồn tại độc lập là vô dụng. Để nó trở nên hữu ích, bạn phải tạo ra các khung làm việc có thể thực hiện bằng cách liên kết các khái niệm của nó với các công việc, các quyết định với các dự án và các mô hình với quy trình làm việc hàng ngày của nhóm.

Sau khi đã phát triển các mô hình tư duy và hiểu cách nhóm của bạn suy nghĩ, bước tiếp theo là chuyển đổi các khung khổ đó thành các kế hoạch dự án có cấu trúc.

🎥 Bonus: Xem video này để xem cách các mẫu kế hoạch dự án có thể kết nối khoảng cách giữa tư duy chiến lược và thực thi:

Biến suy nghĩ của nhóm thành tài sản được chia sẻ.

Các mô hình tư duy chỉ tạo ra giá trị thực sự khi chúng được hiển thị rõ ràng, có thể chia sẻ và kết nối với hành động. Mẫu phù hợp sẽ biến suy nghĩ trừu tượng của nhóm thành một tài sản mạnh mẽ, giúp cải thiện quyết định, giảm thiểu sự hiểu lầm và đẩy nhanh sự đồng bộ trong toàn tổ chức.

Khi công việc trở nên phân phối và không đồng bộ hơn, các nhóm dành thời gian để ghi chép cách họ suy nghĩ - không chỉ những gì họ quyết định - sẽ hợp tác nhanh hơn và mắc ít sai lầm tốn kém hơn.

Sẵn sàng biến các mô hình tư duy của nhóm thành các khung làm việc trực quan, có thể thực hiện được? Bắt đầu miễn phí với ClickUp!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Mẫu mô hình tư duy cung cấp một cấu trúc giúp hình dung khung nhận thức, bao gồm các loại sơ đồ như ma trận hoặc sơ đồ luồng. Bản đồ khái niệm là một loại mô hình tư duy cụ thể, thể hiện mối quan hệ giữa các ý tưởng thông qua các nút và kết nối có nhãn.

Sử dụng mẫu brainstorming hoặc ghi chú nhóm để tách biệt quá trình tư duy phân tán (sáng tạo ý tưởng) với quá trình tư duy hội tụ (đánh giá), giúp tránh việc các ý kiến phê phán làm gián đoạn quá trình khám phá sáng tạo quá sớm.

Ma trận ưu tiên là công cụ tuyệt vời để so sánh nhiều lựa chọn dựa trên bộ tiêu chí rõ ràng. Đối với các quyết định phức tạp, có rủi ro cao và yêu cầu lý do được ghi chép rõ ràng, tài liệu khung quyết định có cấu trúc sẽ phù hợp hơn.

Đúng vậy, chúng rất hiệu quả. Bằng cách sử dụng sơ đồ khái niệm và các khung cấu trúc khác, các nhà quản lý trường hợp có thể hình dung các tình huống phức tạp của khách hàng, đang theo dõi thuật ngữ can thiệp chung trong tài liệu và ghi chép lý do của họ theo một định dạng dễ xem xét hơn so với các định dạng ghi chú SOAP tuyến tính truyền thống hoặc mẫu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.