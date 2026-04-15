Công nghệ đại lý độc quyền thay đổi cách thức thực hiện công việc như thế nào

Sự khác biệt giữa chatbot và agent nằm ở một yếu tố duy nhất: bối cảnh. Công nghệ agentic độc quyền tích hợp trực tiếp bối cảnh đó vào không gian làm việc của bạn, cùng với bộ nhớ, quyền truy cập và khả năng thực thi. Tuy nhiên, không phải tất cả các agent đều được xây dựng theo cách này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích ý nghĩa của công nghệ đại lý độc quyền, cách thức hoạt động của nó ở cấp độ hệ thống, và lý do tại sao nó thay đổi cách thức hoàn thành công việc. Bạn cũng sẽ thấy cách ClickUp áp dụng mô hình này để mang đến những đại lý thông minh, nhận thức được bối cảnh và giống con người, hay còn gọi là Siêu Đại lý, vào không gian làm việc của bạn.

Công nghệ đại lý độc quyền là gì?

Công nghệ đại lý độc quyền là một kiến trúc đại lý AI hoạt động trên mô hình dữ liệu gốc của nền tảng. Nó cung cấp cho các đại lý các mẫu truy cập, quyền truy cập và bộ nhớ tương tự như các thành viên con người trong nhóm của bạn. Nói một cách đơn giản, kiến trúc này phân biệt một hệ thống AI chỉ tuân theo lệnh với một hệ thống hiểu rõ quy trình làm việc của bạn.

Điều này giải quyết một lỗ hổng quan trọng thường bị các tác nhân AI thông thường bỏ qua. Chúng đặt câu hỏi, nhận được câu trả lời, rồi ngay lập tức quên đi cuộc hội thoại. Điều này xảy ra vì chúng thiếu bộ nhớ bền vững và không thể học được sở thích của nhóm bạn, buộc bạn phải lặp lại câu hỏi của mình vô số lần.

Công nghệ đại lý độc quyền mô phỏng các đại lý AI như những người dùng đầy đủ quyền hạn trong nền tảng của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có được:

Hiển thị thống nhất: Xem các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và tích hợp của bạn như một hệ thống kết nối duy nhất, chứ không phải là hàng chục nguồn dữ liệu riêng biệt cần truy vấn

Tương tác thân thiện: Tương tác với họ như với một đồng nghiệp — gửi tin nhắn trực tiếp, đề cập đến @ trong bình luận hoặc giao công việc trực tiếp cho họ

Ranh giới bảo mật: Kế thừa các cấp độ quyền truy cập giống như bất kỳ người dùng nào khác, để họ chỉ nhìn thấy những gì bạn đã cho phép họ xem

Khả năng của các tác nhân cho phép luồng bối cảnh được truyền tải một cách tự nhiên vì chúng là một phần của cấu trúc nền tảng.

🔎 Bạn có biết? Các tổ chức hiện nay sử dụng trung bình 3,6 công cụ AI riêng biệt, điều này tương quan với mức độ lo lắng cao hơn và năng suất bị suy giảm. Sự bực bội này là kết quả trực tiếp của việc sử dụng các tác nhân AI chung chung được gắn vào các công cụ của bạn thay vì được tích hợp sẵn trong đó.

Tại sao bối cảnh độc quyền mới là chìa khóa thực sự để giải phóng tiềm năng của các tác nhân AI

Bối cảnh độc quyền là dữ liệu nội bộ cụ thể xác định cách thức hoạt động của doanh nghiệp bạn. Nó bao gồm hệ thống phân cấp dự án, dữ liệu công việc lịch sử, mối quan hệ trong nhóm và các quyết định đã được ghi chép.

Khi một trợ lý AI soạn thảo bản cập nhật dự án hàng tuần mà không có bối cảnh này, nó sẽ cung cấp một mẫu chung chung. Sau đó, bạn phải mất 15 phút để nhập thủ công các chi tiết mà nó đã bỏ sót.

Sự giám sát thủ công này làm suy yếu hiệu quả của tự động hóa và biến AI thành một công cụ dự đoán văn bản cơ bản thay vì một cộng sự thực sự. Các tác nhân chung chung chỉ biết những gì bạn nhập thủ công vào lời nhắc. Nhưng một tác nhân độc quyền có thể nhìn thấy toàn bộ lịch sử hoạt động của bạn vì nó tồn tại ngay tại nơi công việc của bạn diễn ra.

Sự tích hợp sâu rộng này cho phép đại lý tự động hiểu:

Thành viên nào trong nhóm chịu trách nhiệm về một công việc cụ thể dựa trên khối lượng công việc hiện tại của họ

Các quyết định chiến lược mới nhất được thảo luận trong hộp trò chuyện

Tất cả các mục cụ thể được đánh dấu là quan trọng trong cuộc họp được ghi lại ngày hôm qua

Bạn không thể tự động hóa quy trình bằng AI nếu dữ liệu của bạn nằm rải rác trong các công cụ không kết nối với nhau.

🧠 Thông tin thú vị: Gần 48% nhân viên và 52% lãnh đạo đang gặp khó khăn với công việc lộn xộn và rời rạc.

Không có tác nhân AI nào có thể xây dựng một bức tranh toàn cảnh nếu nó phải lấp đầy khoảng trống giữa các nền tảng không giao tiếp với nhau. Trong trường hợp này, một Không gian Làm việc AI hội tụ, như ClickUp, đóng vai trò là nền tảng thiết yếu cho AI tác nhân. Nó hợp nhất dữ liệu, giao tiếp và các dự án của bạn vào một môi trường thống nhất duy nhất, và tác nhân này vượt ra ngoài việc tạo văn bản đơn thuần để mang lại các kết quả tổ chức có nhận thức về bối cảnh.

Tương lai của công việc là Sự hội tụ + AI

📮 ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy sử dụng ClickUp Brain. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — để bạn có thể ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Cách thức hoạt động bên trong của công nghệ đại lý độc quyền

Các mô hình AI đại lý độc quyền duy trì ba lớp bộ nhớ riêng biệt, phản ánh cách con người xây dựng kiến thức ngầm. Nếu thiếu điều này, một đại lý sẽ coi mọi tương tác như lần đầu tiên, nghĩa là nó không thể học hỏi, thích nghi hoặc cải thiện.

1. Bộ nhớ gần đây

Bộ nhớ gần đây ghi lại các hành động ngay lập tức của bạn để cung cấp sự liên quan theo thời gian thực. Lớp này đang theo dõi chủ đề cuộc hội thoại hiện tại, công việc bạn đang xem và tài liệu bạn đã đóng.

📌 Vì tác nhân duy trì bối cảnh tức thời này, bạn chỉ cần nói “cập nhật ngày đáo hạn cho công việc đó” mà không cần chỉ định lại công việc cụ thể nào. Điều này đòi hỏi sự tích hợp sâu và bản địa với lớp dữ liệu của nền tảng — điều mà hầu hết các công cụ AI gắn thêm không thể sao chép được.

2. Bộ nhớ tùy chọn

Bộ nhớ tùy chọn quan sát các mẫu cụ thể và các quy tắc bất thành văn mà nhóm của bạn tuân theo. Thay vì yêu cầu cấu hình thủ công, tác nhân sẽ học các quy ước định dạng, tiêu chuẩn đặt tên và quy trình làm việc điển hình của bạn thông qua quan sát.

📌 Ví dụ, nó có thể nhận diện:

Nhóm kỹ thuật của bạn luôn bao gồm phần rủi ro triển khai trong các bản cập nhật dự án của họ

Các cuộc đánh giá thiết kế được chuyển đến cùng một người phụ trách cụ thể

Tóm tắt dự án phải tuân theo cấu trúc gạch đầu dòng cụ thể với cùng một tiêu đề cho mỗi phần, mỗi lần, để ban lãnh đạo xem xét

3. Trí nhớ theo giai đoạn dài hạn

Bộ nhớ sự kiện dài hạn đóng vai trò như một bản ghi vĩnh viễn về các sự kiện, quyết định và kết quả cụ thể trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Lớp này cho phép tác nhân tham chiếu bối cảnh lịch sử, chẳng hạn như ghi nhớ rằng một phương pháp tiếp thị cụ thể đã thất bại trong quý trước do hạn chế về ngân sách.

Không giống như một hệ thống độc lập, bộ nhớ này tồn tại dưới định dạng mà con người có thể xem xét và chỉnh sửa — giống như một tài liệu ClickUp. Nó tạo thành một trung tâm kiến thức tập trung cho toàn bộ tổ chức của bạn.

Chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi để luôn nắm bắt ý tưởng với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs và ClickUp Nhiệm vụ được kết nối sẵn. Điều này giúp agent hiểu mối quan hệ giữa bản tóm tắt dự án và công việc đang diễn ra. Sự tích hợp này đảm bảo rằng kiến thức của nhóm bạn sẽ được tích lũy thay vì bị mai một.

Khi tài liệu và công việc của bạn được tích hợp với nhau, tác nhân có thể thu hẹp khoảng cách giữa các quyết định trong quá khứ và các hành động hiện tại bằng cách:

Kết nối trực tiếp các thông số kỹ thuật với các sprint đang hoạt động trên ClickUp để đảm bảo các nhà phát triển luôn có bối cảnh mới nhất

Chuyển đổi các bình luận và phản hồi trong văn bản thành các công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột

Sử dụng ClickUp Docs Hub để lọc và hiển thị các trang wiki hoặc bản tổng kết dự án phù hợp ngay khi thành viên nhóm cần đến chúng

Khả năng kiểm tra và chỉnh sửa bộ nhớ này trong một tài liệu (Doc) đảm bảo rằng kiến thức của trợ lý ảo luôn minh bạch và dễ quản lý. Bạn có thể xem lịch sử phiên bản, điều chỉnh quyền truy cập và điều chỉnh cách hiểu của trợ lý ảo theo thời gian thực. Sự giám sát này đảm bảo rằng khi cơ sở kiến thức của bạn phát triển, trợ lý ảo vẫn là một đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm và có thể dự đoán được, giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn tiến lên.

Tại sao hầu hết các tác nhân AI không thể xây dựng niềm tin (và cách khắc phục)

🔎 Bạn có biết? 22% số người tham gia khảo sát của chúng tôi vẫn còn e dè khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% đó, một nửa lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại chỉ đơn giản là không chắc chắn liệu họ có thể tin tưởng vào những gì AI nói với họ hay không.

Sự thiếu tin tưởng này xuất phát từ bốn vấn đề cấu trúc cốt lõi:

Độ mờ : Ngăn bạn xem được quá trình suy luận của tác nhân hoặc dữ liệu cụ thể mà nó đã sử dụng để đưa ra kết luận

Sự mơ hồ về quyền truy cập : Gây lo ngại về việc đại lý có thể truy cập hoặc sửa đổi những thông tin nhạy cảm nào

Sự không nhất quán : Khiến tác nhân đưa ra các kết quả khác nhau cho cùng một công việc do thiếu bộ nhớ bền vững

Thiếu trách nhiệm giải trình: Khiến bạn không có bản ghi kiểm tra để chẩn đoán hoặc khắc phục lỗi khi một tác nhân thực hiện hành động sai.

Niềm tin đòi hỏi sự minh bạch trong công việc, chứ không phải những lời hứa mơ hồ về độ chính xác. Để hoạt động hiệu quả, các tác nhân phải hoạt động trong một hệ thống cung cấp khả năng hiển thị toàn diện và kiểm soát chi tiết.

Bạn chỉ có thể đạt được mức độ tin cậy này bằng cách tích hợp các tác nhân trực tiếp vào không gian làm việc chính của mình. Nhờ đó, các tác nhân này sử dụng chính xác các bộ quyền truy cập và nhật ký kiểm tra giống như người dùng. Khi một tác nhân tuân thủ các quy tắc giống như nhóm của bạn, nó sẽ chuyển từ một công cụ khó lường thành một cộng sự đáng tin cậy.

Cách các Siêu đại lý ClickUp hoạt động như người dùng đầy đủ, không phải là các skript chạy ngầm

Thật dễ dàng để coi các công cụ tự động hóa truyền thống là những tập lệnh nền cồng kềnh chạy một cách cô lập. Bạn không cần một tác nhân chỉ đứng bên lề chờ đợi lệnh. Bạn cần một thứ thực sự hoạt động cùng bạn — ngay trong quy trình công việc của bạn, với bối cảnh đầy đủ và khả năng thực hiện hành động.

Nói một cách đơn giản, trong một kịch bản lý tưởng, AI không nên được coi là một tiện ích bổ sung.

Đó chính là điều làm nên sự khác biệt của ClickUp Brain. Là AI làm việc toàn diện và nhạy bén với bối cảnh nhất thế giới, nó xây dựng một sự hiểu biết liên tục và có bối cảnh về không gian làm việc của bạn. Nó không dựa vào các lời nhắc riêng lẻ hay các đầu vào một lần để bắt đầu làm việc. Nó hiểu cách các dự án của bạn phát triển, cách nhóm của bạn hợp tác, những ưu tiên thay đổi như thế nào và nơi công việc bị tắc nghẽn. Nó là một phần của môi trường — được tích hợp trực tiếp vào chính môi trường nơi bối cảnh làm việc của bạn tồn tại.

Mỗi tương tác đều góp phần vào bối cảnh đó, có nghĩa là AI của bạn sẽ ngày càng hoàn thiện hơn khi tiến độ của công việc bạn thực hiện tăng lên. Chính bối cảnh liên tục đó giúp các ClickUp Super Agents trở thành hơn cả những trợ lý.

Các Super Agent không hoạt động như các skript chạy ngầm được kích hoạt bởi các điều kiện và tạo ra kết quả. Bạn làm việc với chúng giống như cách bạn làm việc với các thành viên trong nhóm của mình. Nói chung, giao công việc cho chúng, đưa chúng vào các cuộc hội thoại và kỳ vọng rằng chúng sẽ chịu trách nhiệm về kết quả.

📌 Ví dụ: khi bạn @đề cập đến một Super Agent trong tài liệu, nó sẽ:

Hiểu rõ toàn bộ bối cảnh của tài liệu đó và dự án liên quan

Thực hiện công việc, cập nhật tiến độ và thực hiện bước tiếp theo một cách logic dựa trên trạng thái của không gian làm việc

Giải thích các hướng dẫn theo thời gian thực và tiếp tục chuỗi công việc đang diễn ra một cách phù hợp

Điều này thay đổi cách thức thực hiện công việc.

Thay vì chia nhỏ công việc thành các hướng dẫn, bạn chỉ cần xác định kết quả mong muốn. ClickUp sẽ tự động điều phối các tác vụ phía sau bằng cách kích hoạt các tác nhân phù hợp với khả năng tương ứng. Một yêu cầu duy nhất có thể kích hoạt quy trình làm việc đa tác nhân xuyên suốt các giai đoạn kế hoạch, thực thi và báo cáo, mà không cần bạn phải kết nối các công cụ thủ công.

Các Super Agent của ClickUp hoạt động như thế nào?

🧠 Mỗi Super Agent hoạt động dựa trên bộ nhớ, bao gồm nhận thức ngắn hạn, dài hạn và theo từng giai đoạn về những gì nó đã thực hiện trước đó. Điều này có nghĩa là nó không lặp lại sai lầm, không mất bối cảnh hoặc cần được hướng dẫn lại. Nó phát triển dựa trên công việc trước đó giống như cách một đồng nghiệp con người sẽ làm.

🔓 Mỗi agent cũng hoạt động với quyền truy cập bảo mật, dựa trên quyền hạn vào kiến thức trong không gian làm việc của bạn. Nó có thể thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, lịch sử trò chuyện, các công cụ được kết nối và các quyết định trong quá khứ để tạo ra kết quả dựa trên công việc cụ thể của bạn, chứ không phải các mẫu chung chung.

💪🏼 Tính tự chủ được tích hợp sẵn trong cách thức hoạt động của các tác nhân này. Chúng không cần chờ đợi sự phê duyệt liên tục để tiến hành công việc. Chúng có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc, cập nhật trạng thái, tạo báo cáo và phản hồi các thay đổi theo thời gian thực. Đồng thời, chúng vẫn hoàn toàn tuân thủ các quyền truy cập và kiểm soát của bạn, do đó hoạt động trong cùng phạm vi giới hạn như bất kỳ người dùng nào trong không gian làm việc của bạn.

Vì các Super Agent được tích hợp trực tiếp vào ClickUp, chúng hoạt động với khả năng nhận thức môi trường xung quanh. Chúng liên tục theo dõi các thay đổi trong không gian làm việc của bạn và thực hiện hành động dựa trên những thay đổi đó mà không cần các tín hiệu kích hoạt rõ ràng. Công việc không bị đình trệ vì ai đó quên theo dõi hoặc cập nhật công việc. Hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.

👀 Điểm nổi bật nhất: Với tư cách là một nhóm, bạn không còn phải quản lý các công việc hay điều phối giữa các công cụ nữa. Thay vào đó, công nghệ này giúp bạn khắc phục tình trạng lộn xộn do sử dụng quá nhiều công cụ và bắt đầu làm việc trong một hệ thống duy nhất đã hiểu rõ những việc cần thực hiện. Việc vận hành toàn bộ quy trình làm việc trở nên dễ dàng hơn mà không cần chuyển giao thủ công. Bạn có thể hiển thị tình hình theo thời gian thực mà không cần các cuộc họp về trạng thái tiến độ và mở rộng quy mô sản phẩm mà không làm tăng chi phí điều phối. Tất cả những điều này vẫn diễn ra ngay cả khi bạn không chủ động thúc đẩy công việc.

🤝 Nghiên cứu điển hình: Cách Bell Direct tăng hiệu quả hoạt động lên 20% nhờ ClickUp Super Agents Bell Direct chứng minh rằng bạn không cần một nhóm kỹ thuật để áp dụng AI đại lý độc quyền một cách hiệu quả. Sử dụng ClickUp Super Agents, nhóm đã tự động hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và phân loại công việc — từ đầu đến cuối — mà không cần viết mã hay thêm công cụ mới. Trợ lý AI của họ, Delegator, hoạt động độc lập bên trong ClickUp, xử lý email khách hàng đến giống như cách con người làm, nhưng nhanh hơn và trên quy mô lớn. Kết quả đã nói lên tất cả: Tăng 20% hiệu quả hoạt động , nghĩa là hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn với cùng nguồn lực

Giải phóng sức chứa tương đương với 2 nhân viên toàn thời gian, hiện đã sẵn sàng cho các công việc chiến lược có giá trị cao

Hơn 800 email của khách hàng mỗi ngày được phân loại theo mức độ ưu tiên trong thời gian thực

Cách bắt đầu với công nghệ đại lý độc quyền

Bạn nên đánh giá công nghệ agentic dựa trên mức độ tích hợp sâu sắc của nó vào công việc của bạn, thay vì dựa trên các tính năng của nó.

Tại sao?

🤝 Khi được hỏi điều gì sẽ khiến các tác nhân AI thực sự hữu ích, câu trả lời hàng đầu không phải là tốc độ hay sức mạnh. Gần 40% người tham gia khảo sát của ClickUp cho biết họ cần một tác nhân có khả năng hiểu rõ bối cảnh công việc của họ.

Trước khi quyết định commit với bất kỳ giải pháp AI dựa trên đại lý nào, hãy sử dụng danh sách kiểm tra này để xác định xem đó có phải là giải pháp thực sự hiệu quả hay không:

Agent có sử dụng cùng mô hình dữ liệu với người dùng hay đây là một hệ thống riêng biệt truy vấn không gian làm việc của bạn thông qua API?

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa những gì tác nhân ghi nhớ về công việc của bạn, hay bộ nhớ của nó là một "hộp đen"?

Agent có kế thừa các giới hạn quyền truy cập giống như các thành viên trong nhóm của bạn, hay nó có bộ quy tắc riêng biệt?

Trợ lý có thể xem các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện như một hệ thống thống nhất hay cần kết nối riêng biệt cho từng công cụ?

Hãy bắt đầu bằng cách thử nghiệm một giải pháp tiềm năng với một trường hợp sử dụng mà bối cảnh là yếu tố quan trọng, chẳng hạn như tạo bản cập nhật trạng thái dự án hoặc chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng. Nếu bạn thấy mình phải cung cấp cho trợ lý thông tin đã tồn tại ở nơi khác trong không gian làm việc của bạn, thì trợ lý đó thiếu bối cảnh thực sự.

ClickUp Super Agents là điểm khởi đầu lý tưởng. Chúng truy cập ngay lập tức vào toàn bộ bối cảnh của nhóm bạn, nên không cần phải ghép nối hay nhập lại bất kỳ thông tin nào.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa công nghệ đại lý độc quyền và các đại lý AI thông thường là gì?

Công nghệ đại lý độc quyền được tích hợp vào kiến trúc gốc của nền tảng, cho phép các đại lý AI truy cập cùng mô hình dữ liệu, quyền truy cập và bối cảnh như người dùng. Các đại lý AI thông thường hoạt động bên ngoài, dựa vào API và lời nhắc, điều này giới hạn khả năng lưu trữ, nhận thức bối cảnh và khả năng thực hiện công việc một cách tự chủ của chúng.

Các nhóm có thể kiểm tra và chỉnh sửa những gì các tác nhân AI ghi nhớ về công việc của họ không?

Đúng vậy, trong các hệ thống đại lý độc quyền, bộ nhớ AI thường được lưu trữ dưới các định dạng dễ đọc như tài liệu hoặc cơ sở kiến thức. Điều này cho phép các nhóm xem xét, chỉnh sửa và điều chỉnh những gì đại lý biết. Ngược lại, nhiều công cụ AI thông dụng lưu trữ bộ nhớ trong các hệ thống không minh bạch, không thể kiểm tra hoặc kiểm soát.

Các tác nhân AI xử lý quyền truy cập như thế nào khi các thành viên trong nhóm có các mức truy cập khác nhau?

Các tác nhân AI trong các hệ thống độc quyền kế thừa cấu trúc quyền truy cập tương tự như người dùng, chẳng hạn như kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC). Điều này đảm bảo các tác nhân chỉ có thể xem hoặc thực hiện các hành động trên dữ liệu mà họ được phép truy cập, từ đó ngăn chặn việc lộ thông tin nhạy cảm và duy trì tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức.

Agentic AI hoạt động tự chủ trong không gian làm việc của bạn, duy trì bối cảnh xuyên suốt các phiên làm việc và thực hiện các hành động như cập nhật công việc hoặc tạo báo cáo. Các công cụ như ChatGPT hoặc Copilot là những trợ lý dựa trên lời nhắc, có thể tạo ra các phản hồi nhưng thiếu bộ nhớ bền vững, tích hợp sâu và khả năng thực thi quy trình làm việc một cách độc lập.