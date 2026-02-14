ClickUp Accelerator so với Trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp tùy chỉnh: Cách lựa chọn

Bạn biết rằng cần phải áp dụng AI để duy trì tính cạnh tranh, nhưng con đường phía trước vẫn còn mờ mịt.

Lựa chọn phương pháp sai có thể dẫn đến "mệt mỏi do thử nghiệm", nơi các dự án AI đầy hứa hẹn tiêu tốn ngân sách và bị đình trệ trước khi bất kỳ ai trong nhóm của bạn có cơ hội sử dụng chúng.

Sự do dự này không chỉ làm chậm tiến độ của bộ phận CNTT; nó còn là một trong những thách thức chính của AI khiến mọi bộ phận vẫn mắc kẹt trong các quy trình làm việc thủ công, kém hiệu quả.

Hướng dẫn này phân tích thời điểm nên chọn ClickUp Accelerator với các ClickUp Super Agents sẵn sàng triển khai kèm hỗ trợ chuyên gia ClickUp so với việc xây dựng hệ thống AI doanh nghiệp tùy chỉnh từ đầu, giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp với kích thước nhóm, dòng thời gian thực hiện và nguồn lực kỹ thuật của nhóm.

Tại sao quyết định về AI doanh nghiệp lại quan trọng vào lúc này?

Gartner dự đoán 30% sẽ bị bỏ rơi sau giai đoạn thử nghiệm. Không phải vì công nghệ không hoạt động, mà vì các nhóm mất 18 tháng để phát triển các giải pháp tùy chỉnh, nhưng chúng trở nên lỗi thời trước khi ai đó sử dụng chúng.

Bạn có thể đang phải đối mặt với ít nhất một trong những vấn đề sau:

Sự phân tán công việc : Công việc của nhóm bạn bị phân tán trên hàng chục ứng dụng khác nhau — trung bình mỗi công ty hiện nay sử dụng 101 ứng dụng SaaS riêng biệt . Bạn phải chuyển đổi liên tục giữa công cụ dự án, ứng dụng trò chuyện và tài liệu, mất tập trung và bối cảnh mỗi lần chuyển đổi. Sự phân mảnh này buộc các nhóm phải lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng, tìm kiếm bối cảnh và đối phó với các silo thông tin

Sự bùng nổ AI: Tình hình càng tồi tệ hơn khi các bộ phận khác nhau bắt đầu thực hiện các thí nghiệm AI riêng lẻ trong các silo. Bộ phận Marketing có AI cho nội dung quảng cáo, bộ phận Bán hàng có AI cho email, nhưng các công cụ này không tương tác với nhau, khiến các thông tin phân mảnh. Sự bùng nổ không kế hoạch của các công cụ AI là một trường hợp điển hình của "AI Sprawl" , dẫn đến lãng phí tiền bạc, nỗ lực trùng lặp và hoàn toàn mất kiểm soát đối với dấu chân AI của tổ chức.

Sự phân tán ngữ cảnh: Vì thông tin của bạn bị phân tán ở nhiều nơi khác nhau, không có công cụ AI nào có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, một vấn đề được gọi là Sự phân tán ngữ cảnh. Nó không thể kết nối cuộc hội thoại với khách hàng trong công cụ trò chuyện với kế hoạch dự án trong nền tảng công việc, khiến nó không thể cung cấp sự hỗ trợ thông minh thực sự. Các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin cần thiết, chuyển đổi giữa các ứng dụng và cập nhật lại thông tin trên nhiều nền tảng.

Điều này đặt bạn trước một ngã rẽ chiến lược.

Bạn có nên đầu tư mạnh vào một dự án hạ tầng tùy chỉnh quy mô lớn có thể không mang lại giá trị trong vòng một năm?

Việc cần làm là tìm cách di chuyển nhanh với một giải pháp tích hợp sẵn sàng sử dụng.

Đối với các nhóm đang mở rộng quy mô, đặc biệt là những nhóm có từ 100 đến 1.000 nhân viên, sự lựa chọn này là vô cùng quan trọng. Hãy cùng xem ClickUp Accelerator và AI doanh nghiệp tùy chỉnh so sánh như thế nào trong tình huống này.

ClickUp Accelerator là gì?

Bạn muốn tự động hóa quy trình làm việc và tận hưởng lợi ích của AI ngay lập tức, nhưng bạn không có nhóm kỹ sư học máy sẵn sàng hoặc một năm để chờ đợi giải pháp tùy chỉnh.

Sự chậm trễ này khiến nhóm của bạn tiếp tục bị ngập trong các công việc lặp đi lặp lại làm giảm năng suất của công ty, trong khi các đối thủ đã sử dụng AI đang ngày càng bỏ xa.

ClickUp Accelerator giải quyết chính xác vấn đề này. Đây là giải pháp trọn gói để tích hợp AI vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Chương trình được thiết kế để giúp các nhóm triển khai nhanh chóng các quy trình làm việc AI sẵn sàng cho sản xuất mà không cần xây dựng từ đầu.

Ý tưởng chính ở đây là sự hội tụ. Accelerator hoạt động trong Không gian Làm việc AI hội tụ của ClickUp, nơi tất cả các thành phần sau đây được kết nối và đồng bộ hóa theo thời gian thực:

Dự án và công việc (điều gì đang diễn ra)

Tài liệu (nguồn thông tin chính xác)

Cuộc hội thoại của nhóm (quyết định và phối hợp)

Báo cáo (tính minh bạch và trách nhiệm)

Thay vì sao chép và dán thông tin vào một trợ lý không hiểu rõ tình hình thực tế, Accelerator duy trì kết nối AI với công việc khi nó thay đổi. Dưới đây là tóm tắt nhanh. 👇🏼

Những gì bạn nhận được với ClickUp Accelerator

Bây giờ hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách các đối tượng trong Accelerator hoạt động cùng nhau:

1) Các trợ lý AI sẵn sàng cho từng bộ phận với các quy trình làm việc đã được xây dựng sẵn và kiểm thử.

Accelerator bao gồm các Super Agents được xây dựng sẵn để xử lý các công việc chung, lặp đi lặp lại mà hầu hết các nhóm thực hiện hàng tuần. Hãy nghĩ đến chúng như những "trợ lý chuyên biệt" cho các quy trình làm việc thực tế, chứ không phải là một hộp trò chuyện trống rỗng.

Các kết quả thực tế ở đây bao gồm các yếu tố như:

Cập nhật trạng thái dự án mà bạn có thể chia sẻ với các bên liên quan mà không cần viết lại từ đầu (tiến độ, thành công, rào cản).

Tóm tắt buổi khởi động và các mục hành động từ ghi chú và chi tiết dự án của bạn

Tổng hợp rủi ro hoặc vấn đề để bạn có thể phát hiện những vấn đề đang trượt dốc trước khi chúng trở thành tình huống khẩn cấp.

Nội dung bản nháp đầu tiên cho các nhu cầu tiếp thị thông thường (bản tóm tắt, nội dung mạng xã hội, nội dung trang đích, biến thể quảng cáo) khi các thông tin đầu vào đã có sẵn trong các công việc/tài liệu của bạn.

Điểm quan trọng? Các Trợ lý này được thiết kế để kích hoạt tại nơi thông tin đã có sẵn (một công việc, một tài liệu hoặc một chuỗi trò chuyện), do đó chúng hoạt động dựa trên ngữ cảnh thực tế thay vì các lệnh chung chung.

Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối với các Super Agents AI không cần mã trong ClickUp

2) Hướng dẫn cài đặt và thiết lập để triển khai nhanh chóng trong vài ngày, không phải vài tháng.

Hầu hết các nỗ lực "triển khai AI" đều bị đình trệ vì các nhóm không kết nối AI với quy trình làm việc thực tế của họ. Quy trình hướng dẫn triển khai là cầu nối thực tiễn.

ClickUp Accelerator giúp bạn đưa không gian làm việc của mình vào trạng thái mà AI có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy. Cụ thể, điều này thường có nghĩa là:

Biến quy trình làm việc phân tán thành một hệ thống hoạt động thống nhất : Công việc khách hàng trong : Công việc khách hàng trong nhiệm vụ ClickUp , ghi chú dự án trong tài liệu ClickUp , phối hợp nhóm trong các chủ đề trò chuyện ClickUp Chat , báo cáo trong bảng điều khiển , tất cả đều được kết nối.

Tiêu chuẩn hóa đầu vào để kết quả đầu ra của AI nhất quán : Sử dụng cấu trúc công việc nhất quán (tên công việc rõ ràng, người chịu trách nhiệm, trạng thái, ngày đáo hạn và tài liệu liên kết) để các bản tóm tắt trạng thái và kết quả kế hoạch dựa trên tín hiệu đáng tin cậy.

Kích hoạt các quy trình làm việc sẵn sàng sử dụng nhanh chóng: Các việc cần làm mà nhóm của bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay lập tức, như nhận bản cập nhật dự án hàng tuần trong vài phút thay vì mất một giờ để theo dõi cập nhật.

Xem cách quy trình làm việc này hoạt động với trò chuyện kết nối, công việc, tài liệu và AI bối cảnh:

3) Hỗ trợ chuyên gia và đào tạo để AI không trở thành phần mềm không được sử dụng.

Đối với các công ty, chi phí ẩn lớn nhất không phải là phần mềm; đó là thời gian bị lãng phí khi các công cụ không được áp dụng một cách nhất quán. Đội ngũ chuyên gia của Accelerator hỗ trợ các nhóm:

Áp dụng một quy trình lặp lại , như “cách chúng ta thực hiện cập nhật hàng tuần”, “cách chúng ta khởi động một dự án”, “cách chúng ta theo dõi rủi ro”, mà không cần phải tái tạo quy trình mỗi lần.

Giảm thiểu công việc làm lại bằng cách hướng dẫn cách thu thập thông tin chính xác một lần, tại đúng nơi (để nhóm không phải viết lại cùng một thông tin trên email, tài liệu và trò chuyện).

Mở rộng hệ thống sao cho khi bạn thêm người hoặc dự án, quy trình làm việc vẫn nhất quán và khả năng hiển thị không bị gián đoạn.

Nói chung, bạn không chỉ mua một giải pháp AI, mà còn mua một con đường nhanh hơn để AI thực sự được tích hợp vào quy trình làm việc.

Xem cách GVP Kyle Coleman của chúng tôi tận dụng Super Agents để đẩy nhanh quy trình báo cáo của mình:

Tại sao Accelerator hoạt động hiệu quả hơn so với việc sử dụng công cụ AI riêng biệt?

Hầu hết các công cụ AI thất bại trong ứng dụng kinh doanh vì chúng nằm ngoài hệ thống nơi công việc diễn ra. Điều này gây ra ba vấn đề lặp đi lặp lại:

Bối cảnh bị mất: Ai đó phải nhập thủ công các cập nhật từ công việc, tài liệu và cuộc hội thoại vào AI. Kết quả là chung chung: Vì AI không có thông tin cập nhật về tình hình dự án hiện tại. Nhóm phải làm thêm công việc: Duy trì "quy trình làm việc thực tế" ở một nơi và "quy trình làm việc AI" ở một nơi khác.

ClickUp Accelerator được thiết kế dựa trên phương pháp tiếp cận ngược lại: tập trung vào công việc trước, sau đó áp dụng AI cho toàn bộ quá trình.

Khi các công việc, tài liệu, trò chuyện và báo cáo được kết nối, AI có thể hỗ trợ đáng tin cậy cho các công việc có giá trị cao như tóm tắt trạng thái, tài liệu khởi động, danh sách công việc và bản nháp nội dung, mà không cần giải thích thủ công liên tục.

Đó chính là điều khiến nó cảm giác “sẵn sàng cho sản xuất” thay vì “một demo ấn tượng”.

Trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp tùy chỉnh là gì?

Đôi khi nhu cầu kinh doanh của bạn vượt quá khả năng xử lý an toàn và đáng tin cậy của bất kỳ sản phẩm AI sẵn có nào.

Các quy trình làm việc của bạn có thể rất chuyên biệt, mô hình dữ liệu của bạn có thể độc đáo, hoặc các yêu cầu tuân thủ và bảo mật của bạn có thể nghiêm ngặt đến mức bạn không thể sử dụng công cụ chung mà không cần tùy chỉnh lớn. Trong những trường hợp đó, phương pháp “mua công cụ và bắt đầu ngay ngày mai” không còn hiệu quả.

Đó chính là lúc AI doanh nghiệp tùy chỉnh phát huy tác dụng.

Đây là hệ thống AI được thiết kế riêng mà công ty của bạn tự phát triển (hoặc thuê đối tác dịch vụ để phát triển) nhằm hỗ trợ các quy trình kinh doanh cụ thể. Thay vì áp dụng quy trình AI có sẵn, bạn sẽ thiết kế kiến trúc từ đầu đến cuối. Trên thực tế, điều này thường có nghĩa là:

Xây dựng hệ thống thống nhất từ đầu

Hoặc, lắp ráp một giải pháp từ nhiều nhà cung cấp và tích hợp chúng lại với nhau bằng công việc kỹ thuật của chính bạn.

Ưu điểm lớn nhất là khả năng kiểm soát. Bạn có thể tùy chỉnh hệ thống theo yêu cầu cụ thể của mình: cách hệ thống suy luận, dữ liệu nào nó có thể truy cập, những gì nó được phép tạo ra, cách nó ghi lại các hành động và cách nó tích hợp vào quy trình phê duyệt và tuân thủ của bạn.

Dưới đây là những gì một dự án AI doanh nghiệp tùy chỉnh thường bao gồm:

1) Lựa chọn và triển khai chiến lược LLM

Bạn cần quyết định xem nên:

Sử dụng mô hình lưu trữ thông qua API

Sử dụng triển khai riêng tư

Hoặc hỗ trợ nhiều mô hình (do lý do chi phí, hiệu suất hoặc chính sách)

Sau đó, bạn phải đối mặt với những thách thức thực tế: nâng cấp mô hình, quản lý prompt/phiên bản, kiểm soát chi phí, độ trễ và độ tin cậy.

2) Xây dựng quyền truy cập dữ liệu bảo mật (vấn đề ống dẫn)

Trí tuệ nhân tạo chỉ hữu ích nếu nó có thể thu thập đúng bối cảnh kinh doanh. Điều đó thường đòi hỏi:

ETL hoặc đường ống dữ liệu để thống nhất dữ liệu từ các công cụ như CRM, hệ thống vé, tài liệu, lưu trữ tệp, phân tích sản phẩm và cơ sở dữ liệu nội bộ.

Lớp truy xuất (thường là "tìm kiếm" hoặc chỉ mục kiến thức) để mô hình có thể tìm kiếm thông tin liên quan một cách nhanh chóng.

Quyền truy cập nghiêm ngặt để AI chỉ hiển thị những gì người dùng được phép xem.

Đây là nơi nhiều dự án gặp khó khăn, vì "thu thập dữ liệu" gần như luôn khó khăn hơn so với việc tạo ra văn bản.

3) Xác định các rào cản và kiểm soát tuân thủ

Trí tuệ nhân tạo cấp doanh nghiệp thường yêu cầu:

Nhật ký kiểm tra (ai đã yêu cầu gì, dữ liệu nào đã được truy cập, dữ liệu nào đã được tạo ra)

Chính sách lưu trữ dữ liệu và quy tắc che giấu thông tin

Quy trình phê duyệt (đặc biệt nếu đầu ra của AI trở thành nội dung tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoặc liên quan đến tuân thủ quy định)

Chính sách xử lý dữ liệu nhạy cảm (thông tin cá nhân, hợp đồng, dữ liệu nhân sự, nội dung được quy định)

4) Xây dựng trải nghiệm người dùng (Giao diện người dùng + tích hợp quy trình làm việc)

Một mô hình đơn thuần không phải là sản phẩm có thể sử dụng được. Các nhóm cần một nền tảng để tương tác với nó, chẳng hạn như:

Một ứng dụng web hoặc cổng thông tin nội bộ

Tích hợp vào các công cụ họ đã sử dụng (trò chuyện, quản lý vé, CRM, quản lý dự án)

Trải nghiệm dựa trên vai trò (nhân viên hỗ trợ vs. quản lý vs. tài chính)

5) Quản lý nhà cung cấp, hợp đồng và độ tin cậy

Nếu bạn sử dụng nhiều nhà cung cấp (nhà cung cấp mô hình, cơ sở dữ liệu vectơ/tìm kiếm, công cụ ETL, khả năng quan sát, bảo mật), bạn cũng đang quản lý:

Hợp đồng và gia hạn với nhà cung cấp

Quản lý sự cố khi một thành phần phụ thuộc bị lỗi

Thay đổi API và các bản cập nhật gây gián đoạn

Theo dõi và đánh giá hiệu suất liên tục

Kết luận

Một giải pháp tùy chỉnh không phải là "lựa chọn sai lầm", nhưng nó là một con đường đòi hỏi đầu tư cao. Nó nên được xem như một cược có rủi ro cao, lợi nhuận cao: bạn có thể có được một giải pháp thực sự khác biệt, nhưng chỉ khi bạn có khả năng kỹ thuật, ngân sách và kế hoạch quyền sở hữu lâu dài để duy trì và phát triển nó.

Sự khác biệt chính giữa ClickUp Accelerator và AI tùy chỉnh

Quyết định giữa một chương trình sẵn sàng triển khai và một giải pháp tùy chỉnh phụ thuộc vào năm yếu tố quan trọng. Hãy xem mỗi yếu tố như một câu hỏi để thảo luận với nhóm của bạn, nhằm xác định con đường nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Thời gian để đạt giá trị

Một dự án AI tùy chỉnh có thể mất từ 6 đến 18 tháng chỉ để hoàn thành phiên bản đầu tiên. Đến khi dự án được triển khai, nhu cầu kinh doanh của bạn có thể đã thay đổi, khiến giải pháp trở nên lỗi thời ngay khi ra mắt.

Đây là lúc phương pháp "cắm và chạy" phát huy hiệu quả. Nhóm của bạn có thể sở hữu một hệ thống AI hoạt động trong vài ngày với ClickUp Accelerator. Vì các AI Agents đã được xây dựng sẵn và quy trình Guided Onboarding giúp nhóm của bạn nhanh chóng làm quen, bạn có thể bắt đầu thấy kết quả và tự động hóa quy trình công việc ngay trong sprint đầu tiên.

Bạn có thể chứng minh giá trị của AI ngay lập tức, tạo đà cho việc áp dụng rộng rãi thay vì phải đấu tranh để có ngân sách cho một dự án chưa mang lại kết quả gì.

Chi phí và yêu cầu về tài nguyên

Bạn có ngân sách cố định và không thể chi trả để thuê một nhóm chuyên gia dữ liệu và kỹ sư học máy đắt đỏ.

Các dự án AI tùy chỉnh có thể nhanh chóng trở thành "hố đen tài chính", với chi phí không thể dự đoán do sự mở rộng phạm vi, hạ tầng đám mây và mức lương cao của nhân tài chuyên môn - thường tốn từ $5 triệu đến $20 triệu để chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất.

qua Gartner

Tổng chi phí quyền sở hữu là một câu hỏi lớn và không có câu trả lời cụ thể.

ClickUp Accelerator loại bỏ sự phỏng đoán về tài chính với một khoản đầu tư có thể dự đoán được. Bạn sẽ nhận được công nghệ AI, Hỗ trợ chuyên gia và Đào tạo thực hành được gói gọn trong một gói dịch vụ rõ ràng với ClickUp Accelerator.

Không cần tuyển dụng vai trò mới hoặc quản lý mạng lưới hợp đồng nhà cung cấp. Bạn có thể truy cập vào các khả năng AI cấp doanh nghiệp mà không phải đối mặt với chi phí không ổn định hoặc rắc rối trong việc tuyển dụng.

Độ phức tạp trong triển khai

Nếu dữ liệu của bạn được phân tán trên các hệ thống CRM, bảng tính và ứng dụng trò chuyện, bạn đang đối mặt với một vấn đề hoàn toàn mới.

Việc cố gắng kết nối tất cả các hệ thống đó với một mô hình AI trung tâm là một cơn ác mộng về tích hợp. Đây là rào cản phổ biến đối với các dự án AI tùy chỉnh, buộc các nhóm phải dành hàng tháng để xây dựng và duy trì các tích hợp và phần mềm trung gian dễ bị hỏng.

Bạn có thể tránh hoàn toàn vấn đề này bằng cách hoạt động trong một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp.

Thay vì xây dựng và duy trì một lớp AI riêng biệt (cùng với các đường ống để cung cấp dữ liệu cho nó), bạn có thể triển khai AI tại nơi công việc đã tồn tại.

ClickUp hỗ trợ một hệ sinh thái lớn các tích hợp, và đối với nhiều ứng dụng kết nối, nó có thể duy trì thông tin dễ tìm kiếm và cập nhật thông qua tìm kiếm doanh nghiệp , với một số nguồn hỗ trợ cập nhật gần thời gian thực qua sự kiện/webhooks. Kết quả thực tế là nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc kết nối các hệ thống và nhiều thời gian hơn để sử dụng AI cho công việc thực tế, trong thời gian thực.

Điều này có nghĩa là AI của bạn có thể trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin từ các công cụ của bên thứ ba mà kinh doanh của bạn đã sử dụng (ví dụ: Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox và Box), và các quy trình tự động hóa của bạn hoạt động trên nhiều công cụ, không chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Ví dụ, công cụ tự động hóa trong ClickUp cung cấp nhiều tùy chọn để kết nối giữa các ứng dụng thông qua tích hợp.

📮ClickUp Insight: Nửa số người tham gia khảo sát của chúng tôi gặp khó khăn trong việc áp dụng AI; 23% không biết bắt đầu từ đâu, trong khi 27% cần thêm đào tạo để thực hiện các việc cần làm nâng cao. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này với giao diện trò chuyện quen thuộc, mang lại cảm giác như nhắn tin bằng văn bản. Các nhóm có thể bắt đầu ngay lập tức với các câu hỏi và yêu cầu đơn giản, sau đó tự nhiên khám phá các tính năng tự động hóa mạnh mẽ hơn và quy trình làm việc khi họ tiến hành, mà không gặp phải đường cong học tập đáng sợ khiến nhiều người e ngại.

Rủi ro bảo trì và triển khai

Sau tất cả những điều này, bạn có thể sẽ thành công trong việc triển khai công cụ AI tùy chỉnh của mình. Nhưng sáu tháng sau, nó bắt đầu đưa ra những câu trả lời kỳ lạ, và kỹ sư duy nhất hiểu cách nó hoạt động đã rời công ty.

Đây là nguy cơ tiềm ẩn của các giải pháp tùy chỉnh: sự thay đổi mô hình.

Khi dữ liệu của bạn thay đổi, các mô hình AI trở nên kém chính xác hơn, và nếu không có nhóm chuyên trách để đào tạo lại và duy trì chúng, chúng sẽ dần suy giảm cho đến khi trở nên vô dụng—với 233 sự cố liên quan đến AI được báo cáo chỉ trong năm 2024, tăng 56,4% so với năm trước.

Nếu bạn có thể dễ dàng quản lý tất cả bảo trì hệ thống backend với Cập nhật liên tục và Hỗ trợ chuyên gia? Đúng vậy, tất cả đều được bao gồm trong ClickUp Accelerator. Chương trình còn cung cấp tài nguyên quản lý thay đổi và các khóa đào tạo cập nhật để đảm bảo nhóm của bạn tiếp tục sử dụng công cụ một cách hiệu quả. Bạn sẽ có AI đáng tin cậy luôn được bảo trì và cập nhật mà không cần tự quản lý.

📖 Đọc thêm: Những thách thức phổ biến trong việc áp dụng AI và cách vượt qua chúng

Khi nào ClickUp Accelerator là lựa chọn phù hợp?

Bạn đang mở rộng quy mô cho một startup hoặc tổ chức, có thể có từ 100 đến 1.000 nhân viên, và đang gặp khó khăn với tình trạng phân tán công cụ. Các nhóm đang thực hiện công việc xuyên suốt các bộ phận khác nhau, và bạn cần thể hiện một số thành công nhanh chóng với AI để nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo cho một chiến lược rộng hơn.

Bạn không có nhóm AI nội bộ và không thể chờ đợi một năm để có kết quả.

Nếu điều này phù hợp với bạn, ClickUp Accelerator là lựa chọn đúng đắn. Nó được thiết kế cho các nhóm cần hợp nhất công việc vào một nền tảng AI duy nhất và triển khai các công cụ AI tạo sinh sẵn sàng cho sản xuất mà không phải đối mặt với rủi ro và chi phí của việc xây dựng tùy chỉnh.

Bạn có thể tránh được tình trạng phân tích quá mức và trực tiếp tự động hóa các quy trình làm việc liên chức năng quan trọng nhất của mình.

Khi nào AI Doanh nghiệp Tùy chỉnh là lựa chọn hợp lý?

Đôi khi, giải pháp tùy chỉnh là lựa chọn duy nhất. Nếu kinh doanh của bạn phụ thuộc vào một mô hình dữ liệu độc quyền, duy nhất mang lại lợi thế cạnh tranh, bạn có thể cần xây dựng một giải pháp tùy chỉnh để bảo vệ và tận dụng nó.

Điều tương tự cũng áp dụng nếu bạn hoạt động trong ngành có quy định nghiêm ngặt với các yêu cầu tuân thủ cụ thể đến mức không có công cụ tiêu chuẩn nào có thể đáp ứng được.

Các tổ chức có nhóm kỹ sư dữ liệu phát triển và ngân sách để duy trì dự án phát triển dài hạn có thể biện minh cho chi phí của các giải pháp AI tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng chuyên biệt này.

Một số công ty thậm chí còn thành công với chiến lược kết hợp: sử dụng AI tùy chỉnh cho một số ứng dụng cốt lõi, chuyên biệt trong khi sử dụng một chương trình như ClickUp Accelerator cho các quy trình làm việc hàng ngày được chia sẻ bởi tất cả các bộ phận.

Cách quyết định phương pháp nào phù hợp với nhóm của bạn

Vẫn còn phân vân? Sử dụng khung tham chiếu đơn giản này để hướng dẫn quyết định của bạn. Thảo luận các câu hỏi này với nhóm của bạn và xem kết quả như thế nào.

Bạn cần thấy kết quả nhanh chóng đến mức nào? Trong quý tới Có thể chờ đợi 12 tháng trở lên Bạn có đội ngũ kỹ sư AI/ML chuyên trách không? Không, hoặc họ đã quá tải. Có, với sức chứa sẵn có Các quy trình làm việc của bạn có thực sự độc đáo? Chúng là tiêu chuẩn với một số điều chỉnh. Rất chuyên biệt và độc quyền Bạn có thể chi trả cho một ngân sách không giới hạn? Không, chúng ta cần chi phí dự đoán được. Có, chúng tôi có ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) riêng biệt. Dữ liệu của bạn có phải là lợi thế cạnh tranh cốt lõi không? Không, lợi thế của chúng tôi là quy trình của chúng tôi. Đúng vậy, mô hình dữ liệu của chúng tôi chính là bí quyết thành công của chúng tôi.

Nếu hầu hết câu trả lời của bạn nằm trong cột “Accelerator”, con đường của bạn đã rõ ràng. Bạn đang tìm kiếm tốc độ, tính dự đoán và một cách tiếp cận ít rủi ro để bắt đầu tận dụng AI. Nếu bạn nghiêng về “AI tùy chỉnh”, hãy đảm bảo rằng bạn đang trung thực về nguồn lực và thời gian mà bạn sẵn sàng cam kết.

Cách bắt đầu với ClickUp Accelerator

Bạn đã quyết định rằng một phương pháp nhanh chóng và có hướng dẫn là phù hợp với bạn. Vậy bước tiếp theo là gì? Bắt đầu với ClickUp Accelerator rất đơn giản và được thiết kế để làm rõ quá trình áp dụng AI.

Quá trình bắt đầu với một Buổi tư vấn Accelerator cùng đội ngũ chuyên gia ClickUp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để hiểu rõ mục tiêu của bạn, đánh giá sự sẵn sàng của nhóm và xác định các trường hợp sử dụng có tác động lớn nhất cho các bộ phận cụ thể của bạn. Từ đó, quy trình ClickUp Guided Thiết lập đảm bảo bạn không phải tự mình đối mặt. Chúng tôi cung cấp các phiên Đào tạo thực hành tập trung vào việc đạt được những thành công ban đầu trong vài tuần đầu tiên.

Điểm nổi bật là bạn có thể thử nghiệm AI trong các quy trình công việc thực tế mà không lo bị ràng buộc lâu dài. Vì các AI Agents và tự động hóa được tích hợp sẵn trong ClickUp, bạn không cần chuyển sang hệ thống mới — bạn chỉ cần kích hoạt các tính năng mạnh mẽ mới trong môi trường mà nhóm của bạn đã quen thuộc.

Sẵn sàng tìm hiểu cách nó hoạt động? Khám phá xem Accelerator có phù hợp với nhóm của bạn không bằng cách bắt đầu miễn phí với ClickUp hoặc đặt lịch tư vấn ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Accelerator bao gồm các Trợ lý AI được xây dựng sẵn, Hướng dẫn đào tạo, Hỗ trợ chuyên gia và Cập nhật liên tục, tất cả trong một Không gian Làm việc tích hợp, giúp loại bỏ các rắc rối tích hợp mà bạn sẽ gặp phải khi xây dựng tùy chỉnh.

Với Accelerator, bạn có thể thấy AI hoạt động trong vài ngày hoặc vài tuần. Các dự án AI tùy chỉnh thường mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để đưa vào sản xuất và mang lại lợi nhuận đầu tư.

Có, bạn có thể chạy Accelerator song song với các công cụ tùy chỉnh hiện có của mình. Điều này cho phép bạn dần dần chuyển đổi quy trình làm việc khi thấy kết quả, giảm thiểu rủi ro di chuyển trong khi thử nghiệm phương pháp tích hợp.

Tuyệt đối. Accelerator hỗ trợ tùy chỉnh sâu thông qua ClickUp Configurable Agents, các tính năng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ ClickUp Workflow Automations và tích hợp với các kết nối sẵn có ClickUp Pre-Built Connectors, giúp nó phù hợp với hầu hết nhu cầu của doanh nghiệp mà không cần xây dựng từ đầu.