Cách thức công việc của quản lý kiến thức trong y tế

Sự cố trong giao tiếp khi chuyển giao bệnh nhân vẫn là một rủi ro an toàn bệnh nhân nghiêm trọng. Ủy ban Liên hợp (The Joint Commission) báo cáo rằng sự cố giao tiếp liên quan đến lên đến 70% các sự kiện nghiêm trọng, thường do thông tin quan trọng bị thiếu, chậm trễ hoặc được lưu trữ dưới các định dạng mà các nhân viên y tế không thể truy cập nhanh chóng.

Báo cáo " Những vấn đề an toàn bệnh nhân hàng đầu năm 2023 " của ECRI cũng nhấn mạnh rằng sự thất bại trong việc chuyển giao thông tin và phối hợp chăm sóc là những nguyên nhân chính dẫn đến các tổn thương có thể phòng ngừa trong môi trường y tế.

Quản lý kiến thức trong y tế là gì?

Quản lý kiến thức trong y tế là quá trình có hệ thống nhằm thu thập, tổ chức, chia sẻ và áp dụng kiến thức lâm sàng, vận hành và hành chính để thông tin đúng đắn đến đúng người vào đúng thời điểm. Điều này vượt xa việc lưu trữ tài liệu đơn thuần – nó tập trung vào việc biến dữ liệu phân tán thành những thông tin có giá trị, giúp cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân và quyết định vận hành.

Nhóm y tế của bạn tạo ra một lượng lớn thông tin hàng ngày. Các hướng dẫn lâm sàng, hồ sơ bệnh nhân, kết quả nghiên cứu và tài liệu tuân thủ thường được lưu trữ trong các hệ thống không kết nối, hộp thư đến cá nhân hoặc trong đầu của nhân viên có kinh nghiệm. Khi thông tin quan trọng khó tìm kiếm hoặc bị phân tán giữa các bộ phận, bạn sẽ gặp phải tình trạng "phân tán thông tin" — khi các nhóm lãng phí hàng giờ để tìm kiếm thông tin cần thiết cho việc cần làm, chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm tệp tin — an toàn cho bệnh nhân bị ảnh hưởng, và nhóm của bạn lãng phí thời gian tìm kiếm câu trả lời thay vì cung cấp chăm sóc.

Quản lý kiến thức y tế hiệu quả giải quyết hai loại kiến thức riêng biệt:

Kiến thức ngầm: Đây là chuyên môn mà cá nhân sở hữu, như直觉 của y tá về triệu chứng của bệnh nhân hoặc mô hình ra quyết định của bác sĩ phẫu thuật được hình thành qua nhiều năm kinh nghiệm. Đó là "cách thức" khó có thể ghi chép lại.

Kiến thức rõ ràng: Bao gồm tất cả các quy trình, hướng dẫn, quy định và chính sách được ghi chép và chia sẻ. Đây là "nội dung" của hoạt động của bạn.

Thách thức thực sự không chỉ nằm ở việc lưu trữ kiến thức rõ ràng. Đó là việc thu thập kiến thức ngầm quý giá trước khi nó bị mất đi khi thành viên có kinh nghiệm rời đi hoặc nghỉ hưu.

Tại sao các tổ chức y tế cần hệ thống quản lý kiến thức hiệu quả?

Trong lĩnh vực y tế, khoảng trống kiến thức không chỉ làm chậm tiến độ công việc—chúng có thể gây hại trực tiếp cho bệnh nhân. Khi các nhân viên y tế không thể truy cập nhanh chóng các quy trình mới nhất hoặc khi thông tin quan trọng bị mất mát trong quá trình chuyển ca, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Bạn có thể gặp phải các xét nghiệm trùng lặp, lỗi chẩn đoán hoặc chậm trễ trong việc điều trị, tất cả đều do thông tin cần thiết không được cung cấp đúng lúc.

Thông tin phân tán gây ra những chi phí thực tế về mặt vận hành và con người. Hệ thống quản lý kiến thức y tế mạnh mẽ cải thiện kết quả bằng cách cung cấp thông tin đúng lúc khi cần thiết nhất.

Chẩn đoán nhanh hơn, chính xác hơn: Các bác sĩ có thể truy cập hướng dẫn dựa trên bằng chứng mới nhất tại thời điểm chăm sóc thay vì dựa vào trí nhớ hoặc tài liệu cũGiảm lỗi y tế: Các quy trình tiêu chuẩn hóa và thông tin an toàn dễ tiếp cận hỗ trợ chăm sóc nhất quán và chất lượng caoCải thiện phối hợp chăm sóc: Kiến thức được chia sẻ giữa các khoa và ca làm việc giúp giảm khoảng trống trong quá trình bàn giaoHiệu quả hoạt động: Thời gian tìm kiếm thông tin ít hơn đồng nghĩa với việc tập trung nhiều hơn vào bệnh nhânTuân thủ mạnh mẽ hơn: Tài liệu tập trung đơn giản hóa các cuộc kiểm tra và hỗ trợ báo cáo tuân thủ quy định

Nhiều tổ chức y tế vẫn hoạt động trên các hệ thống không kết nối như Hệ thống Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR), mạng nội bộ, ổ đĩa chia sẻ và công cụ nhắn tin. Sự phân mảnh này dẫn đến "Work Sprawl", nơi kiến thức tồn tại nhưng khó tiếp cận khi cần thiết. Các nhóm cuối cùng phải tạo lại tài liệu, tìm kiếm qua các hệ thống hoặc đưa ra quyết định mà không có thông tin đầy đủ, điều này làm suy yếu tính nhất quán và chất lượng chăm sóc.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—điều này tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Những thách thức phổ biến trong quản lý kiến thức y tế

Bạn có thể đã từng cố gắng triển khai một hệ thống quản lý kiến thức, nhưng cuối cùng lại chứng kiến nó thất bại. Việc triển khai quản lý kiến thức hiệu quả trong lĩnh vực y tế thực sự khó khăn, không phải vì tổ chức của bạn không cố gắng, mà vì môi trường y tế đặt ra những thách thức đặc thù mà các ngành khác không phải đối mặt.

Những thách thức này tạo ra một chu kỳ của sự thất vọng, nơi các sáng kiến mới bị đón nhận với sự hoài nghi vì các nỗ lực trước đây đã không đạt được kết quả như mong đợi. Hiểu rõ những rào cản cụ thể này là bước đầu tiên để tìm ra giải pháp thực sự hiệu quả.

Các silo dữ liệu giữa các bộ phận: Các nhóm lâm sàng, hành chính và vận hành thường sử dụng các hệ thống riêng biệt không tương tác với nhau, tạo ra một "Tháp Babel kỹ thuật số".

Giới hạn của hệ thống cũ: Nhiều tổ chức y tế vẫn đang sử dụng công nghệ cũ kỹ, cồng kềnh, không được thiết kế cho việc chia sẻ kiến thức hợp tác hiện đại.

Yêu cầu tuân thủ và bảo mật: Áp lực liên tục từ HIPAA và các quy định khác tạo ra những rào cản hợp pháp đối với việc chia sẻ thông tin, thường dẫn đến tình trạng quá mức trong việc kiểm soát thông tin, khiến thông tin bị khóa quá chặt chẽ.

Quá tải thông tin: Lượng lớn các nghiên cứu lâm sàng mới, hướng dẫn cập nhật và tài liệu nội bộ khiến việc xác định thông tin phù hợp cho một bệnh nhân cụ thể vào một thời điểm cụ thể trở nên gần như bất khả thi—các bác sĩ hiện dành 36,2 phút cho mỗi lần thăm khám 30 phút để điều hướng hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR), bao gồm cả việc ghi chép sau giờ làm việc.

Tỷ lệ luân chuyển nhân viên và mất mát kiến thức: Khi một nhân viên y tế có kinh nghiệm rời đi, kiến thức ngầm quý giá của họ—loại kiến thức không được ghi chép lại—thường cũng theo họ ra khỏi cửa.

Sự kháng cự trong việc áp dụng: Nhân viên y tế của bạn đã quá tải. Họ sẽ tất nhiên kháng cự việc thêm một hệ thống khác vào quy trình làm việc của mình trừ khi giá trị của nó được thể hiện một cách rõ ràng và thuyết phục ngay lập tức.

Những thách thức này không phải là không thể vượt qua, nhưng chúng đòi hỏi một cách tiếp cận có chủ đích. Giải pháp không thể chỉ là một công cụ khác; nó phải là một cách làm việc thông minh hơn, tích hợp mượt mà vào luồng hiện có của nhóm và giúp tìm kiếm thông tin nhanh hơn so với các giải pháp tạm thời mà họ đang sử dụng.

Các phương pháp tốt nhất trong quản lý kiến thức y tế

Quản lý kiến thức y tế thành công không chỉ đơn thuần là mua một công cụ thần kỳ duy nhất. Đó là việc xây dựng thói quen và triển khai các hệ thống giúp việc chia sẻ và tìm kiếm kiến thức trở thành con đường dễ dàng nhất cho các nhóm bận rộn của bạn.

Tập trung các quy trình lâm sàng và hướng dẫn.

Tài liệu phân tán là kẻ thù của việc cung cấp chăm sóc y tế nhất quán và chất lượng cao. Khi các quy trình của bạn được lưu trữ ở nhiều địa điểm khác nhau—một ổ đĩa chia sẻ ở đây, một trang intranet lỗi thời ở đó, một cuốn sổ tay vật lý trên đơn vị—nhân viên của bạn sẽ mặc định dựa vào trí nhớ hoặc hỏi đồng nghiệp. Điều này gây ra sự biến động không cần thiết và rủi ro trong thực hành lâm sàng của bạn.

Giải pháp là tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các hướng dẫn lâm sàng, chính sách và quy trình. Kho lưu trữ trung tâm này phải dễ dàng tìm kiếm, có hệ thống kiểm soát phiên bản rõ ràng và được cập nhật theo thời gian thực để nhân viên luôn biết họ đang truy cập tiêu chuẩn mới nhất. Việc tập trung hóa này cũng mang lại lợi ích lớn trong việc đơn giản hóa tuân thủ, vì các kiểm toán viên có thể xem xét một hệ thống được tổ chức gọn gàng thay vì phải tìm kiếm tài liệu qua nhiều bộ phận khác nhau.

Xem hướng dẫn thực hành này để nắm vững các bước cơ bản trong việc xây dựng cơ sở kiến thức nội bộ mà nhóm y tế của bạn thực sự sử dụng.

Cho phép chia sẻ kiến thức theo thời gian thực giữa các nhóm.

Ngành y tế hoạt động 24/7, và thông tin cần được truyền tải một cách liền mạch giữa các ca làm việc, các cơ sở khác nhau và các chuyên khoa. Tài liệu tĩnh trong một thư mục không đủ. Các nhóm của bạn cần các phương pháp linh hoạt để chia sẻ thông tin, đánh dấu các vấn đề mới phát sinh và truyền đạt bối cảnh quan trọng trong thời gian thực.

Thay vì tạo ra các quy trình riêng biệt, hãy tích hợp chia sẻ kiến thức trực tiếp vào các quy trình làm việc hiện có của bạn. Điều này có thể được thực hiện như sau:

Mẫu bàn giao công việc có cấu trúc: Đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng khi ca làm việc này chuyển giao cho ca làm việc khác.

Mẫu bàn giao dự án: Đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng khi ca làm việc này bàn giao cho ca làm việc khác.

Danh sách công việc chia sẻ với tài liệu đính kèm: Kết nối trực tiếp một quy trình cụ thể với công việc thực hiện điều trị.

Không gian hợp tác: Tạo ra một môi trường nơi các nhóm có thể ghi nhận và thảo luận về các xu hướng mới hoặc các vấn đề lặp lại.

Mục tiêu là giảm thiểu rào cản giữa việc sở hữu kiến thức và chia sẻ nó, biến việc chia sẻ kiến thức thành một phần tự nhiên của công việc.

Xóa bỏ rào cản giữa các bộ phận

Trong lĩnh vực y tế, các silo thường tồn tại vì những lý do chính đáng. Các nhóm khác nhau có hệ thống, quy trình làm việc và nhu cầu thông tin riêng biệt. Tuy nhiên, khi các nhóm lâm sàng, vận hành và hành chính không thể dễ dàng chia sẻ kiến thức, toàn bộ tổ chức sẽ mất khả năng hiển thị các xu hướng ảnh hưởng đến cả chất lượng chăm sóc bệnh nhân và hiệu quả hoạt động chung.

Bạn có thể tạo ra sự hiển thị đa chức năng mà không bắt buộc mọi người phải từ bỏ các hệ thống chuyên môn của họ. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các không gian làm việc chung cho các dự án liên ngành, như lập kế hoạch cho một dịch vụ mới. Nó cũng có thể liên quan đến việc tạo ra các phương pháp tiêu chuẩn để hiển thị thông tin liên quan giữa các bộ phận, đảm bảo rằng kiến thức được tạo ra ở một khu vực có thể được tìm thấy bởi những người khác có thể cần đến nó.

Cách ClickUp Hỗ Trợ Quản Lý Kiến Thức Y Tế

Việc triển khai các thực hành tốt nhất này đòi hỏi một nền tảng tích hợp các tính năng tài liệu, hợp tác và tìm kiếm vào một nơi duy nhất — mà không làm phức tạp thêm các quy trình làm việc đã quá tải của nhóm. Hãy chấm dứt chu kỳ gây bực bội của sự phân tán công việc và thông tin, vốn là vấn đề nan giải của các tổ chức y tế. ClickUp hoạt động như một không gian làm việc tích hợp — một nền tảng duy nhất, thống nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp — nơi nhóm có thể tập trung kiến thức, hợp tác thời gian thực và tìm kiếm thông tin ngay lập tức.

Không gian làm việc thống nhất cho việc lập hồ sơ và hợp tác.

Các quy trình lâm sàng của bạn nằm trong một hệ thống, kế hoạch dự án cho khu vực mới của cơ sở y tế nằm trong một hệ thống khác, và giao tiếp của nhóm diễn ra trong một hệ thống thứ ba. Sự phân mảnh này khiến bạn phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, và thông tin không tránh khỏi bị mất mát. Loại bỏ tình trạng hỗn loạn này với một không gian làm việc thống nhất, nơi mọi thứ được tập trung lại.

Tạo một nền tảng trung tâm cho tất cả các quy trình lâm sàng, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), tài liệu đào tạo và tài liệu vận hành của bạn với ClickUp Docs.

Tạo hồ sơ tập trung trong ClickUp Tài liệu

Khác với các công cụ quản lý tài liệu độc lập, kiến thức trong ClickUp luôn được liên kết với các nhiệm vụ và dự án ClickUp mà nó hỗ trợ. Điều này có nghĩa là một tài liệu quy trình có thể được kết nối trực tiếp với quy trình làm việc mà nó hướng dẫn, giúp nó trở thành một phần tích cực trong hoạt động của bạn.

Nhóm của bạn có thể sử dụng hợp tác thời gian thực để chỉnh sửa tài liệu đồng thời, để lại bình luận để làm rõ và nhúng tài liệu trực tiếp vào quy trình làm việc của họ. Điều này đảm bảo các quy trình của bạn được sử dụng tích cực và luôn được cập nhật. Bạn cũng có thể tổ chức tất cả kiến thức này một cách trực quan bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp linh hoạt của ClickUp.

Spaces: Sử dụng Spaces cho các bộ phận hoặc chức năng chính của tổ chức, như “Hoạt động lâm sàng” hoặc “Quản lý hành chính”.

Thư mục: Trong một không gian, sử dụng Thư mục để nhóm các dự án hoặc danh mục tài liệu liên quan, chẳng hạn như “Kiểm toán tuân thủ” hoặc “Tài liệu hướng dẫn nhập môn”.

Danh sách công việc: Các thư mục chứa các danh sách công việc, trong đó lưu trữ các công việc cụ thể, có thể thực hiện được liên quan đến lĩnh vực kiến thức đó.

Cấu trúc này cho phép tổ chức y tế của bạn tổ chức kiến thức theo bộ phận, chức năng hoặc dự án, đồng thời vẫn duy trì khả năng hiển thị xuyên chức năng cần thiết cho hợp tác hiệu quả.

Bạn biết câu trả lời cho một câu hỏi nào đó tồn tại đâu đó trong hệ thống của mình, nhưng bạn không thể tìm thấy nó. Bạn đã lãng phí những phút quý giá để tìm kiếm các từ khóa như “kiểm soát nhiễm trùng”, “protocol IC” và “hướng dẫn rửa tay” mà không thành công. Điều này không chỉ là một sự lãng phí thời gian lớn mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Giải quyết triệt để vấn đề “Tôi biết chúng ta đã ghi chép điều này ở đâu đó” với ClickUp Brain. Tính năng này cung cấp công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động trên mọi nội dung trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn — công việc, tài liệu, bình luận và hơn thế nữa — giúp nhóm của bạn tìm thấy câu trả lời chỉ trong vài giây.

Tìm câu trả lời phù hợp nhanh chóng từ không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain.

Ngoài ra, với tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của ClickUp Brain MAX, người dùng có thể ghi chú mọi lúc mọi nơi.

Hiển thị thông tin liên quan ngay cả khi bạn không biết chính xác thuật ngữ—ClickUp Brain hiểu ngữ cảnh và ngôn ngữ tự nhiên. Đối với thông tin khó tìm hơn, ClickUp Enterprise Search thực hiện quét toàn diện trên toàn bộ không gian làm việc của bạn, tìm kiếm kiến thức ẩn sâu trong các công việc cũ hoặc tài liệu đã lưu trữ.

ClickUp Enterprise Search giúp bạn tập hợp toàn bộ bối cảnh công việc tại một nơi duy nhất.

Nhóm y tế của bạn không cần thêm tài liệu; họ cần truy cập nhanh chóng vào tài liệu đúng vào thời điểm thích hợp. ClickUp Brain giúp toàn bộ cơ sở kiến thức của tổ chức trở nên dễ dàng truy cập và áp dụng ngay lập tức.

Kiểm soát truy cập bảo mật cho các nhóm sẵn sàng tuân thủ quy định.

Bạn cần tập trung thông tin, nhưng bạn hoàn toàn lo lắng về vi phạm HIPAA và dấu vết kiểm toán. Làm thế nào để chia sẻ kiến thức với đúng người mà không vô tình tiết lộ cho những người không có quyền truy cập? Quá thường xuyên, nỗi sợ vi phạm tuân thủ dẫn đến việc thông tin bị khóa chặt đến mức vô dụng, hoặc các nhóm phải sử dụng các giải pháp tạm thời không an toàn như gửi email dữ liệu nhạy cảm.

Xây dựng hệ thống quản lý kiến thức vừa dễ truy cập vừa đảm bảo bảo mật với các quyền truy cập chi tiết của ClickUp. Bạn có thể xác định chính xác ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ nội dung cụ thể, đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ.

Bạn có thể tùy chỉnh quyền truy cập vào các biểu mẫu trong không gian làm việc của mình.

Biến kiến thức thành chăm sóc tốt hơn

Quản lý kiến thức hiệu quả trong y tế không phải là việc thêm một hệ thống nữa vào danh sách công việc của nhóm. Đó là việc loại bỏ sự phân mảnh khiến thông tin quan trọng trở nên khó tìm kiếm. Khi các hướng dẫn lâm sàng, quy trình vận hành và kiến thức tổ chức đều được lưu trữ trong một không gian tìm kiếm và hợp tác duy nhất, nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm và nhiều thời gian hơn cho việc cung cấp chăm sóc. 🤩

Chi phí của việc kiến thức bị phân tán không chỉ là sự kém hiệu quả—đó còn là an toàn bệnh nhân, mệt mỏi của nhân viên và rủi ro tuân thủ. Các tổ chức thành công trong việc tập trung và kết nối kiến thức của mình tạo ra nền tảng vững chắc cho kết quả tốt hơn trên mọi chỉ số quan trọng.

Khi ngành y tế tiếp tục tạo ra lượng dữ liệu ngày càng lớn và đối mặt với những thách thức phối hợp phức tạp hơn, những tổ chức thành công sẽ là những tổ chức coi quản lý kiến thức là cơ sở hạ tầng thiết yếu, chứ không phải là điều phụ thuộc.

Sẵn sàng tập hợp kiến thức của nhóm y tế của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Lưu trữ tài liệu chỉ lưu trữ các tệp tin, nhưng hệ thống quản lý kiến thức giúp chúng trở nên dễ tìm kiếm, kết nối và có thể áp dụng. Sự khác biệt chính nằm ở việc thông tin được lưu trữ một cách thụ động trong các thư mục hay được hiển thị một cách chủ động khi và nơi mà các nhóm của bạn cần nhất.

Đúng vậy, đặc biệt là các nền tảng như ClickUp, kết hợp tài liệu, quản lý công việc và tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) vào một nền tảng duy nhất. Các công cụ này hoạt động như hệ thống quản lý kiến thức mạnh mẽ bằng cách giữ thông tin trực tiếp kết nối với công việc mà nó hỗ trợ, hiệu quả hơn so với hệ thống độc lập.

Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hiểu bối cảnh và ý định của người dùng, cho phép hiển thị thông tin liên quan ngay cả khi người dùng không biết chính xác từ khóa hoặc tiêu đề tài liệu. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian mà các bác sĩ và nhân viên y tế phải dành để tìm kiếm các quy trình, hướng dẫn hoặc quyết định trước đó, từ đó nâng cao cả hiệu quả và độ chính xác.