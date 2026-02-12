Claude vs. ChatGPT cho việc viết: Cái nào tốt nhất?

Bạn đang cố gắng chọn một trợ lý viết AI cho bản thân hoặc nhóm của mình?

Hãy để chúng tôi đoán. Giống như hầu hết mọi người và hầu hết các tổ chức, bạn đang phân vân giữa ChatGPT và Claude.

Một người yêu thích cách tiếp cận đơn giản, không rườm rà của ChatGPT trong việc viết email trả lời. Một người khác lại tin tưởng Claude để hoàn thành bài viết blog về lãnh đạo tư tưởng mà họ đã ấp ủ trong nhiều tuần.

Cuộc tranh luận giữa Claude và ChatGPT vẫn tiếp tục diễn ra. Và không có bên nào rõ ràng là người chiến thắng.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn khi nào nên sử dụng Claude so với ChatGPT cho việc viết. Chúng tôi cũng sẽ so sánh những điểm mạnh và yếu thực sự của chúng trong các loại công việc viết khác nhau.

Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là cho bạn thấy tại sao vấn đề lớn hơn thường không phải là việc lựa chọn giữa Claude và ChatGPT—mà là những gì xảy ra khi AI của bạn hoạt động ngoài quy trình làm việc của bạn. Hãy bắt đầu!

Claude vs. ChatGPT: Tổng quan

Cả Claude và ChatGPT đều là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mạnh mẽ giải quyết cùng một vấn đề: biến đầu vào lộn xộn của con người thành văn bản có thể sử dụng được. Nhưng chúng tiếp cận vấn đề đó theo cách khác nhau.

Hãy làm rõ một điều trước tiên.

Cả Claude và ChatGPT đều được đào tạo bằng phương pháp Học tăng cường từ phản hồi của con người (RLHF). Điều đó không phải là yếu tố phân biệt. Đó là điều cơ bản. OpenAI đã tiên phong trong phương pháp này với InstructGPT và ChatGPT, và Anthropic cũng sử dụng nó.

Điểm khác biệt nằm ở cách các mô hình được hướng dẫn sau đó.

Anthropic áp dụng một phương pháp bổ sung gọi là Constitutional AI. Đây là hệ thống mà mô hình tự đánh giá kết quả đầu ra của mình dựa trên bộ nguyên tắc đã được viết sẵn. Các nguyên tắc này có thể bao gồm: hữu ích, vô hại, giải thích rõ ràng các trường hợp từ chối, và v.v. Bạn có thể thấy sự lựa chọn này thể hiện trong hành vi hàng ngày của Claude, trong giọng điệu, sự thận trọng và cách mô hình xử lý các trường hợp biên.

ChatGPT, mặt khác, được tối ưu hóa cho độ rộng và tuân thủ hướng dẫn. Nghiên cứu của chính OpenAI cho thấy ChatGPT được sử dụng rộng rãi cho việc viết nội dung ngắn, chỉnh sửa lặp đi lặp lại và chuyển đổi giữa các công việc trong các lĩnh vực khác nhau. Người dùng sử dụng nó để soạn thảo email, dàn ý, tóm tắt và nội dung kỹ thuật trong cùng một phiên làm việc.

Sự khác biệt giữa Claude và ChatGPT trong việc viết là gì?

Dưới đây là những điểm khác biệt giữa Claude và ChatGPT một cách tổng quan:

Khu vực ChatGPT Claude Nhà phát triển OpenAI Anthropic Phương pháp đào tạo Sử dụng RLHF làm phương pháp căn chỉnh chính, được tối ưu hóa cho việc tuân thủ hướng dẫn trên nhiều loại công việc khác nhau. Sử dụng RLHF cùng Trí tuệ nhân tạo Hiến pháp, nơi mô hình đánh giá kết quả đầu ra dựa trên bộ nguyên tắc đã được viết sẵn. Cảm giác viết mặc định Rõ ràng, có cấu trúc, dễ dự đoán; có thể nghe chung chung nếu không điều chỉnh prompt (theo phản hồi của người dùng) Thân thiện và mượt mà hơn; người dùng thường báo cáo ít chỉnh sửa giọng điệu hơn cho các bài viết dài. Sức mạnh từ cấu trúc Rất mạnh trong việc xử lý bảng, danh sách, markdown, mẫu và đầu ra được định dạng chặt chẽ. Có khả năng, nhưng có thể cần hướng dẫn rõ ràng hơn cho định dạng nghiêm ngặt. Xử lý ngữ cảnh dài Xử lý tốt các cuộc hội thoại dài, nhưng thường yêu cầu chia nhỏ các tài liệu rất lớn. Thích hợp cho tài liệu dài; các mô hình Claude 4.x hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh cực lớn. Phong cách chỉnh sửa Hiệu quả và có định hướng; phù hợp cho việc chỉnh sửa nhanh chóng và tinh chỉnh lặp đi lặp lại. Giải thích chi tiết hơn; thường giải thích tại sao các chỉnh sửa được thực hiện (được người dùng mô tả là "giống như một huấn luyện viên viết lách") An toàn & từ chối Thông thường trực tiếp; các từ chối được trình bày ngắn gọn. Thiết kế cẩn trọng hơn; các từ chối thường kèm theo giải thích. Hệ sinh thái & tích hợp Hệ sinh thái rộng lớn (plugin, công cụ đa phương thức, tích hợp) Hệ sinh thái nhỏ hơn; tập trung hơn vào khả năng suy luận dựa trên văn bản cốt lõi. Phù hợp nhất cho Các nhóm cần tốc độ, cấu trúc và tính linh hoạt trong nhiều định dạng viết khác nhau. Các nhóm ưu tiên giọng điệu, tính nhất quán và viết dài hoặc nội dung phức tạp. Sự đánh đổi phổ biến Yêu cầu kỷ luật trong việc sử dụng prompt để tránh giọng điệu chung chung. Ít tích hợp hơn; có thể cảm thấy bảo thủ trong các trường hợp đặc biệt.

Bây giờ, hãy cùng xem xét chi tiết:

1. Phong cách viết (theo phản hồi của người dùng, không phải từ trang marketing)

🌟 Các đánh giá của người dùng thường mô tả viết của Claude là:

Thân thiện hơn trong cuộc hội thoại

Ít mẫu có sẵn

Giỏi hơn trong việc duy trì giọng điệu xuyên suốt các bản nháp dài.

Điều tôi thích nhất ở Claude là sự kết hợp giữa khả năng viết và suy luận mạnh mẽ với giao diện dễ sử dụng và hiệu suất đáng tin cậy. Nền tảng này xử lý nội dung dài tốt, duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các cuộc hội thoại và tạo ra các đầu ra rõ ràng, có cấu trúc tốt.

Điều tôi thích nhất ở Claude là sự kết hợp giữa khả năng viết và suy luận mạnh mẽ với giao diện dễ sử dụng và hiệu suất đáng tin cậy. Nền tảng này xử lý nội dung dài tốt, duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các cuộc hội thoại và tạo ra các đầu ra rõ ràng, có cấu trúc tốt.

🌟 Văn phong của ChatGPT, ngược lại, thường được khen ngợi vì:

Sự rõ ràng

Cấu trúc

Định dạng dự đoán

ChatGPT cực kỳ hữu ích cho việc giải quyết vấn đề nhanh chóng, tạo/lập nội dung và học tập. Nó cung cấp các phản hồi rõ ràng, có cấu trúc tốt và được cá nhân hóa cho các công việc như xây dựng CV, chuẩn bị phỏng vấn, giải thích kỹ thuật và viết chuyên nghiệp.

ChatGPT cực kỳ hữu ích cho việc giải quyết vấn đề nhanh chóng, tạo/lập nội dung và học tập. Nó cung cấp các phản hồi rõ ràng, có cấu trúc tốt và được cá nhân hóa cho các công việc như xây dựng CV, chuẩn bị phỏng vấn, giải thích kỹ thuật và viết chuyên nghiệp.

Người đánh giá thường mô tả nó là đáng tin cậy và hiệu quả—nhưng ghi chú rằng nó có thể nghe chung chung trừ khi các lệnh được thiết kế cẩn thận.

🔑 Điểm chính: Cả hai đều không "tốt hơn". Chúng chỉ được tối ưu hóa theo cách khác nhau.

2. Xử lý ngữ cảnh (điều này có thể đo lường được)

Ưu điểm của Claude ở đây là về mặt kỹ thuật, không phải chủ quan.

📌 Tính đến tháng 2 năm 2026, Claude Opus 4.6 hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh cực lớn (với chế độ beta mở rộng lên đến ~1 triệu token), khiến nó rất phù hợp cho:

Phân tích toàn bộ bản ghi cuộc họp

Nhập các báo cáo nghiên cứu dài

Xử lý phân tích nhiều tài liệu trong một lần chạy duy nhất

📌 Cửa sổ ngữ cảnh của ChatGPT nhỏ hơn so với các công cụ khác (mặc dù vẫn khá lớn), điều này có nghĩa là các nhóm thường phải chia tài liệu dài thành các phần nhỏ hoặc dựa vào việc gợi ý lặp đi lặp lại. Điều đó không phải là vấn đề lớn—nhưng nó có thay đổi cách bạn thực hiện công việc.

3. Hệ sinh thái vs. độ sâu

Đây là sự đánh đổi mà hầu hết các nhóm gặp phải:

ChatGPT phát huy thế mạnh khi viết là một trong nhiều công việc. Nó được hưởng lợi từ hệ sinh thái rộng lớn—plugin, công cụ đa phương thức, duyệt web và tích hợp—giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các định dạng và quy trình làm việc.

Claude tập trung sâu vào ít vấn đề hơn. Nó thường được lựa chọn khi các nhóm ưu tiên tính nhất quán, sự tinh tế và ít phải sửa đổi hơn là sự đa dạng của công cụ.

🔑 Điểm chính: Đó là lý do tại sao nhiều nhóm không thực sự chọn một trong hai. Họ sử dụng cả hai. Và đó chính là nơi mâu thuẫn thực sự bắt đầu, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến điều đó sau. Tôi đồng ý với điều này. ChatGPT chú ý đến chi tiết hơn một chút và logic hơn một chút. Claude có phong cách, giọng điệu và hài hước tốt hơn một chút. Vì vậy, hãy sử dụng cả hai cùng nhau. Tôi thường sử dụng TypingMind và kết nối với API. Điều đó cũng loại bỏ hầu hết các bài giảng. Tôi đồng ý với điều này. ChatGPT chú ý đến chi tiết hơn một chút và logic hơn một chút. Claude có phong cách, giọng điệu và hài hước tốt hơn một chút. Vì vậy, hãy sử dụng cả hai cùng nhau. Tôi thường sử dụng TypingMind và kết nối với API. Điều đó cũng loại bỏ hầu hết các bài giảng.

ChatGPT giỏi nhất ở điểm nào (cho việc viết)?

Việc cần làm là tạo ra nhiều loại nội dung khác nhau, từ báo cáo có cấu trúc đến email nhanh chóng và thậm chí là tài liệu kỹ thuật. Hãy xem ChatGPT như một trợ lý đa năng nhanh chóng và đáng tin cậy giúp bạn thoát khỏi tình trạng bế tắc.

qua ChatGPT

Và dữ liệu cũng cho thấy điều đó. ChatGPT đang hoạt động ở quy mô mà chúng ta hiếm khi thấy trong phần mềm liên quan đến công việc.

Được hỗ trợ bởi các mô hình mới nhất của OpenAI, nó đã trở thành trợ lý viết AI mặc định cho nhiều người. 92% các công ty trong danh sách Fortune 500 đã sử dụng phiên bản tiêu dùng của nó. Điểm mạnh lớn nhất của nó? Sự linh hoạt tuyệt đối và một hệ sinh thái khổng lồ các plugin mở rộng khả năng của nó.

👀 Bạn có biết? Theo báo cáo nghiên cứu kinh tế năm 2025 của OpenAI, đến giữa năm 2025, ChatGPT đã xử lý khoảng 18 tỷ tin nhắn mỗi tuần từ khoảng 700 triệu người dùng trên toàn thế giới — tương đương khoảng 10% dân số người lớn toàn cầu. Quy mô đó rất quan trọng, vì nó quyết định điều gì mà mô hình trở nên giỏi.

Nếu nhóm của bạn cần một công cụ đáng tin cậy có thể xử lý hầu hết mọi công việc viết, ChatGPT thường là điểm khởi đầu.

🎥 Bonus: Để hiểu rõ hơn cách ChatGPT tạo ra các phản hồi viết và xử lý các yêu cầu của bạn, hãy xem video giải thích này phân tích công nghệ đằng sau công cụ.

Điểm mạnh trong viết lách của ChatGPT

ChatGPT phát huy thế mạnh khi nhóm của bạn cần tốc độ và cấu trúc. Nó được thiết kế để trở thành một công cụ đa năng có thể thích ứng với một phạm vi rộng của tình huống.

ChatGPT nổi bật trong các lĩnh vực sau:

Đa năng trên nhiều định dạng: Nó có thể chuyển đổi linh hoạt giữa việc soạn thảo email, lập dàn ý cho bài viết blog và ghi chú mã mà không cần điều chỉnh nhiều trong các lệnh nhắc.

Kiểm soát đầu ra có cấu trúc: Nếu bạn cần một bảng được định dạng hoàn hảo, một danh sách có số thứ tự hoặc văn bản ở định dạng markdown, ChatGPT đặc biệt giỏi trong việc tuân thủ các hướng dẫn cụ thể đó.

Hệ sinh thái plugin và tích hợp: Nó kết nối với hàng trăm công cụ của bên thứ ba, cho phép nó duyệt web để tìm thông tin mới nhất, tạo hình ảnh với DALL-E hoặc phân tích tệp dữ liệu.

Tuân thủ hướng dẫn: Đối với các công việc yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn phong cách chi tiết hoặc một nhân vật cụ thể, ChatGPT thường rất đáng tin cậy.

Cải tiến lặp đi lặp lại: Đây là phương pháp lý tưởng cho cuộc hội thoại hai chiều, nơi bạn từ từ điều chỉnh và cải thiện một đoạn văn bản dựa trên các đề xuất của nó.

Người dùng thực tế đồng ý:

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là khả năng giúp biến những ý tưởng mơ hồ thành kết quả rõ ràng, có thể sử dụng một cách nhanh chóng. Nó đặc biệt hữu ích cho việc soạn thảo, chỉnh sửa và giải quyết vấn đề mà không cần bắt đầu từ đầu. Các phản hồi thường được cấu trúc tốt và dễ dàng điều chỉnh, giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc hàng ngày như email, tóm tắt hoặc brainstorming.

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là khả năng giúp biến những ý tưởng mơ hồ thành kết quả rõ ràng, có thể sử dụng một cách nhanh chóng. Nó đặc biệt hữu ích cho việc soạn thảo, chỉnh sửa và giải quyết vấn đề mà không cần bắt đầu từ đầu. Các phản hồi thường được cấu trúc tốt và dễ dàng điều chỉnh, giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc hàng ngày như email, tóm tắt hoặc brainstorming.

Tôi sử dụng ChatGPT rất thường xuyên trong ngày cho các công việc nghiên cứu, viết lách, giải thích và lập kế hoạch nội dung. Nó hỗ trợ nhiều công việc trong một nền tảng duy nhất và tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của tôi. Nó cũng hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng cho quản lý phòng khám, giảng dạy và tạo/lập nội dung.

Tôi sử dụng ChatGPT rất thường xuyên trong ngày cho các công việc nghiên cứu, viết lách, giải thích và lập kế hoạch nội dung. Nó hỗ trợ nhiều công việc trong một nền tảng duy nhất và tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của tôi. Nó cũng hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng cho quản lý phòng khám, giảng dạy và tạo/lập nội dung.

Những điểm yếu trong viết lách của ChatGPT

Không có công cụ nào là hoàn hảo, và sự đa năng của ChatGPT đi kèm với một số hạn chế. Một số lĩnh vực mà bạn có thể gặp khó khăn:

Giọng điệu có thể cảm thấy chung chung: Nếu không Nếu không được hướng dẫn cẩn thận , phong cách viết của ChatGPT có thể nghe có vẻ "giống AI" và thiếu đi giọng điệu riêng biệt.

Sự thay đổi ngữ cảnh trong các phiên làm việc dài: Trong một cuộc hội thoại rất dài, nó có thể đôi khi quên các hướng dẫn trước đó hoặc mất đi chủ đề của cuộc hội thoại do Trong một cuộc hội thoại rất dài, nó có thể đôi khi quên các hướng dẫn trước đó hoặc mất đi chủ đề của cuộc hội thoại do việc chuyển đổi ngữ cảnh

Xu hướng ảo giác: Nó có thể thỉnh thoảng tạo ra thông tin nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hoàn toàn không chính xác, vì vậy việc kiểm tra sự thật là điều bắt buộc.

Giải thích quá mức: Nó có xu hướng dài dòng, cung cấp cho bạn một bài luận năm đoạn trong khi chỉ cần một câu là đã hoàn thành việc.

qua ChatGPT

Độ phức tạp của plugin: Mặc dù mạnh mẽ, thị trường plugin có thể thêm một lớp phức tạp và rắc rối cho các công việc viết đơn giản.

Các xu hướng này được phản ánh trong đánh giá của người dùng:

[ChatGPT] Thỉnh thoảng có thể đưa ra thông tin sai lệch, cần kiểm tra lại thông tin quan trọng. Nó cần các yêu cầu rõ ràng để tạo ra thông tin chính xác. Thỉnh thoảng nó đưa ra câu trả lời dài dòng hoặc lặp đi lặp lại và quá rõ ràng.

[ChatGPT] Thỉnh thoảng có thể đưa ra thông tin sai lệch, cần kiểm tra lại thông tin quan trọng. Nó cần các yêu cầu rõ ràng để tạo ra thông tin chính xác. Thỉnh thoảng nó đưa ra câu trả lời dài dòng hoặc lặp đi lặp lại và quá rõ ràng.

4o rất tệ cho việc viết. Nó thực sự viết theo phong cách "viết AI" mặc định mà chúng ta đã quen thuộc. 4.5 tốt hơn nhiều. Những phàn nàn như vậy thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt.

4o rất tệ cho việc viết. Nó thực sự viết theo phong cách "viết AI" mặc định mà chúng ta đã quen thuộc. 4.5 tốt hơn nhiều. Những phàn nàn như vậy thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt.

Claude giỏi nhất ở điểm nào (cho việc viết)?

Nếu ChatGPT giúp bạn làm việc nhanh chóng, Claude giúp bạn viết như chính bạn. Đó là cách đơn giản nhất mà các nhóm thường mô tả sự khác biệt.

Vậy nên, nếu bạn đang mất hàng giờ để chỉnh sửa các bản nháp do AI tạo ra nhằm thêm yếu tố con người, sửa các câu văn gượng gạo và làm cho giọng điệu trở nên chân thực hơn, Claude chính là giải pháp bạn cần.

Cuối cùng, liệu công việc thêm này có làm mất đi mục đích ban đầu của việc sử dụng trợ lý AI không? Bạn không muốn nó làm chậm toàn bộ quá trình tạo/lập nội dung của mình.

Khả năng tạo ra văn bản tự nhiên, tinh tế và giống con người của Claude, kết hợp với cửa sổ ngữ cảnh lớn (nay lên đến 1 triệu token!), đã khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích, đặc biệt cho nội dung dài như bài viết blog, sách điện tử và các loại nội dung tương tự.

qua Claude

Điểm mạnh trong viết lách của Claude

Văn phong của Claude thường được mô tả là có tính chất cuộc hội thoại hơn, mượt mà hơn và ít mang tính "do AI tạo ra" hơn. Những điểm mạnh chính của nó là:

Văn phong tự nhiên, giống con người: Các đầu ra của Claude thường có luồng tốt hơn, cấu trúc câu đa dạng hơn và cảm giác ít máy móc hơn, thường yêu cầu ít chỉnh sửa hơn để nghe có vẻ chân thực.

Chỉnh sửa và phản hồi chi tiết: Nó đặc biệt giỏi không chỉ trong việc chỉnh sửa mà còn giải thích tại sao những thay đổi đó Nó đặc biệt giỏi không chỉ trong việc chỉnh sửa mà còn giải thích tại sao những thay đổi đó cải thiện bài viết , hoạt động giống như một huấn luyện viên viết lách hơn là một trợ lý viết lách thông thường.

Khả năng lưu trữ ngữ cảnh dài: Claude có thể xử lý các tài liệu cực kỳ dài ( Claude có thể xử lý các tài liệu cực kỳ dài ( cửa sổ ngữ cảnh 200.000 token (khoảng 500 trang) và duy trì tính nhất quán, khiến nó trở nên lý tưởng cho việc phân tích bản thảo hoặc báo cáo dài (đặc biệt trên kế hoạch trả phí).

qua Claude. ai

Từ chối một cách thận trọng: Khi không thể thực hiện yêu cầu một cách chính xác hoặc an toàn, nó thường giải thích lý do thay vì chỉ tạo ra thông tin sai lệch.

Chất lượng tóm tắt: Nó xuất sắc trong việc tóm tắt các điểm chính từ các bản ghi âm hoặc tài liệu dài mà vẫn giữ nguyên các chi tiết quan trọng và bối cảnh.

Dưới đây là cảm nhận của người dùng:

ChatGPT khá tốt trong việc viết lách. Nếu bạn muốn bị ấn tượng, hãy thử Claude. Đặc biệt là “Opus” của Claude, công cụ tốt nhất cho việc viết sáng tạo.

ChatGPT khá tốt trong việc viết lách. Nếu bạn muốn bị ấn tượng, hãy thử Claude. Đặc biệt là “Opus” của Claude, công cụ tốt nhất cho việc viết sáng tạo.

Tôi đã sử dụng nó cho mọi thứ, từ soạn thảo nội dung văn bản đến giải thích các khái niệm phức tạp thành những giải thích dễ hiểu. Nó xử lý ngữ cảnh tốt, duy trì tính nhất quán trong các cuộc trò chuyện dài và có thể chuyển đổi giữa giọng điệu trang trọng và thân thiện một cách phù hợp. Khi tôi cần thông tin chi tiết, có cấu trúc, Claude cung cấp điều đó; khi tôi cần câu trả lời nhanh chóng, đơn giản, nó điều chỉnh cho phù hợp.

Tôi đã sử dụng nó cho mọi thứ, từ soạn thảo nội dung văn bản đến giải thích các khái niệm phức tạp thành những giải thích dễ hiểu. Nó xử lý ngữ cảnh tốt, duy trì tính nhất quán trong các cuộc trò chuyện dài và có thể chuyển đổi giữa giọng điệu trang trọng và thân thiện một cách phù hợp. Khi tôi cần thông tin chi tiết, có cấu trúc, Claude cung cấp điều đó; khi tôi cần câu trả lời nhanh chóng, đơn giản, nó điều chỉnh cho phù hợp.

Những điểm yếu trong viết lách của Claude

Mặc dù Claude là mục yêu thích của nhiều nhà văn, nó cũng có những giới hạn riêng:

Hệ sinh thái tích hợp nhỏ hơn: Nó có ít plugin gốc và kết nối bên thứ ba hơn so với ChatGPT, giới hạn khả năng tương tác với các công cụ khác.

Thỉnh thoảng quá thận trọng: Thiết kế tập trung vào an toàn của nó có nghĩa là các rào cản an toàn có thể đôi khi quá thận trọng, từ chối các yêu cầu vô hại mà nó hiểu nhầm.

Kiểm soát đầu ra ít cấu trúc hơn: Nó có thể không đáng tin cậy trong việc tạo ra các bảng hoặc khối mã được định dạng hoàn hảo mà không có hướng dẫn chi tiết hơn.

Biến động về sức chứa: Trong các kỳ có nhu cầu cao, người dùng báo cáo gặp phải giới hạn về sức chứa, điều này có thể gây khó khăn cho các nhóm đang gấp rút hoàn thành công việc.

Ít tùy chọn tùy chỉnh: Nó thiếu tính năng tương đương với GPT tùy chỉnh của ChatGPT, vì vậy bạn không thể dễ dàng lưu trữ và tái sử dụng các nhân vật hoặc bộ hướng dẫn cụ thể.

GPT mang lại cho tôi nhiều ý tưởng hơn, luồng mượt mà hơn và cảm xúc mạnh mẽ hơn trong các câu chuyện hoặc đối thoại. Mặt khác, mặc dù Claude cung cấp cấu trúc rõ ràng, nhưng lại cảm thấy khô khan hoặc quá an toàn khi tôi viết tiểu thuyết hoặc thơ. Tôi nghĩ cuộc thảo luận giữa Claude và GPT phụ thuộc vào loại văn bản bạn muốn viết. Nói tóm lại, GPT giúp tôi duy trì tâm trạng sáng tạo, trong khi Claude giống như một công cụ lập kế hoạch hơn.

GPT mang lại cho tôi nhiều ý tưởng hơn, luồng mượt mà hơn và cảm xúc mạnh mẽ hơn trong các câu chuyện hoặc đối thoại. Mặt khác, mặc dù Claude cung cấp cấu trúc rõ ràng, nhưng lại cảm thấy khô khan hoặc quá an toàn khi tôi viết tiểu thuyết hoặc thơ. Tôi nghĩ cuộc thảo luận giữa Claude và GPT phụ thuộc vào loại văn bản bạn muốn viết. Nói tóm lại, GPT giúp tôi duy trì tâm trạng sáng tạo, trong khi Claude giống như một công cụ lập kế hoạch hơn.

Một người dùng trên Reddit cho biết Claude AI phù hợp hơn cho việc viết tiểu thuyết. Tôi đã đăng ký gói $20 trong một tháng. Nhiều lần trong ngày, trò chuyện bị gián đoạn, không cho phép tôi tiếp tục. Tôi có các dự án và tài liệu, nhưng khi trò chuyện bị ngắt, thường tài liệu đó sẽ biến mất. Hai lần, tôi mất ghi chú chương… Tôi phải sao chép/dán, tóm tắt và di chuyển tài liệu của mình. Chuyển sang trò chuyện khác. Sao chép/dán trò chuyện không tìm thấy tài liệu trước đó. Di chuyển công việc từ Pages sang Tài liệu Google. Hủy đăng ký Claude $20. Xóa ứng dụng. ChatGPT Plus không bao giờ ngắt kết nối.

Một người dùng trên Reddit cho biết Claude AI phù hợp hơn cho việc viết tiểu thuyết. Tôi đã đăng ký gói $20 trong một tháng. Nhiều lần trong ngày, trò chuyện bị gián đoạn, không cho phép tôi tiếp tục. Tôi có các dự án và tài liệu, nhưng khi trò chuyện bị ngắt, thường tài liệu đó sẽ biến mất. Hai lần, tôi mất ghi chú chương… Tôi phải sao chép/dán, tóm tắt và di chuyển tài liệu của mình. Chuyển sang trò chuyện khác. Sao chép/dán trò chuyện không tìm thấy tài liệu trước đó. Di chuyển công việc từ Trang sang Tài liệu Google. Hủy đăng ký Claude $20. Xóa ứng dụng. ChatGPT Plus không bao giờ ngắt kết nối.

📚 Xem thêm: Lựa chọn mô hình Claude tốt nhất cho công việc

Claude vs. ChatGPT cho các công việc viết khác nhau

Bạn có một công việc viết lách trước mắt. Bạn sẽ chọn Claude hay mở ChatGPT?

Vì câu trả lời thực sự là "tùy thuộc vào từng trường hợp", phần này tập trung vào một vấn đề đơn giản hơn. Công cụ nào thường hoạt động tốt hơn cho từng loại nội dung viết.

Phân tích dưới đây không phải là quy tắc cứng nhắc. Hãy xem nó như một bộ mẫu – dựa trên cách các nhóm thực sự sử dụng Claude và ChatGPT hàng ngày.

Loại công việc Công cụ được khuyến nghị Tại sao Soạn thảo email ChatGPT Nó nhanh hơn cho các phản hồi nhanh, theo mẫu và các chuỗi theo dõi nơi cấu trúc là yếu tố quan trọng. Nội dung blog Claude Nó tạo ra các bản nháp đầu tiên hấp dẫn và tự nhiên hơn, đòi hỏi ít chỉnh sửa giọng điệu hơn. Tài liệu kỹ thuật ChatGPT và Claude Cả hai công cụ đều có khả năng tốt trong việc hiểu và tạo mã đồng thời duy trì độ chính xác kỹ thuật. Tóm tắt cuộc họp Claude Nó giỏi hơn trong việc nắm bắt sự tinh tế, ý nghĩa ẩn và các quyết định quan trọng từ một cuộc hội thoại. Chỉnh sửa và kiểm tra lỗi Claude Nhà cung cấp phản hồi sâu sắc và mang tính giáo dục, giúp cải thiện kỹ năng viết.

Cách sử dụng Claude và ChatGPT cùng nhau trong quy trình viết của bạn

Đến nay, bạn có thể đã nhận ra rằng bạn cần cả hai công cụ. Bạn bắt đầu quy trình của mình trong ChatGPT để xây dựng một dàn ý có cấu trúc, sau đó chuyển sang Claude để phát triển nội dung văn bản với giọng điệu tự nhiên hơn.

Hầu hết các nhóm thường chia công việc theo cách tương tự:

ChatGPT cho đầu ra nhanh chóng và có cấu trúc — dàn ý, viết lại, tóm tắt và bản nháp có nhiều định dạng.

Claude cho việc hoàn thiện — cải thiện giọng điệu, làm mượt các đoạn văn dài và duy trì giọng điệu nhất quán xuyên suốt bài viết.

Mỗi công cụ đều thực hiện việc cần làm tốt khi sử dụng riêng lẻ. Tuy nhiên, khi sử dụng cùng nhau mà không có bối cảnh chung, chúng gây ra sự bất đồng.

Khi sử dụng cả ChatGPT và Claude cùng lúc, bạn có thể bị mắc kẹt trong chu kỳ sao chép-dán vô tận giữa các tab trình duyệt.

Mỗi lần chuyển đổi, bạn mất đi bối cảnh quan trọng. Bạn phải giải thích lại mục tiêu dự án, dán lại công việc trước đó và hy vọng AI mới hiểu việc cần làm. Quy trình rời rạc này được gọi là AI Sprawl — sự phát triển không kế hoạch của các công cụ AI không liên kết, gây lãng phí ngân sách và giảm năng suất.

Điều này tạo ra một quy trình làm việc lộn xộn và kém hiệu quả, làm suy giảm chính năng suất mà bạn đang cố gắng đạt được. Hơn nữa, bạn đang phải trả tiền cho nhiều gói đăng ký AI riêng biệt.

Điều mà hầu hết các nhóm thường bỏ qua

Vấn đề không phải là sử dụng Claude và ChatGPT cùng nhau.

Đó là việc sử dụng chúng ngoài nơi mà công việc của bạn thực sự diễn ra.

Khi AI hoạt động trong các tab riêng biệt, nó không thể xem lịch sử công việc, hạn chót, bình luận hoặc các quyết định trước đó của bạn. Vì vậy, nó không thể phát triển dựa trên công việc của bạn. Nó chỉ phản hồi dựa trên những gì bạn dán vào tiếp theo.

Và đó là lý do tại sao ngay cả thiết lập hai phần mềm tốt nhất cuối cùng cũng cảm thấy như một gánh nặng về năng suất mà bạn không hề mong muốn!

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dựa vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và thời gian chuyển đổi sẽ tích lũy theo thời gian. Nhưng với ClickUp Brain, điều đó không xảy ra. Nó nằm ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, hiểu bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Cách ClickUp Brain kết hợp những ưu điểm tốt nhất của cả hai mô hình AI

Bạn không nên phải lựa chọn giữa một công cụ đa năng và một công cụ viết tinh tế. Và bạn chắc chắn không nên phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn do sự bùng nổ của AI.

Loại bỏ hoàn toàn vấn đề này với tính năng AI tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc Converged AI của ClickUp — một nền tảng duy nhất nơi dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và AI bối cảnh cùng tồn tại: ClickUp Brain.

Đây không phải là một tích hợp khác mà bạn phải cài đặt. Nó là một phần của môi trường nơi bạn đã quản lý các dự án, tài liệu và giao tiếp của nhóm.

Vì nó là một phần của không gian làm việc của bạn, bạn sẽ có AI nhận thức ngữ cảnh hiểu rõ các công việc, tài liệu và lịch sử dự án của bạn. Bạn không bao giờ phải lãng phí thời gian giải thích lại những gì bạn đang làm.

Viết ở nơi công việc đã có sẵn

Với công cụ AI Writer trong ClickUp Docs, bạn không còn phải soạn thảo một mình và dán nội dung vào các nơi khác sau đó.

Bạn có thể:

Tạo bản nháp đầu tiên của bài blog, tài liệu kỹ thuật hoặc đề xuất trực tiếp trong tài liệu và hoàn thiện nó .

Hỏi các câu hỏi như “Còn thiếu gì ở đây?” hoặc “Làm cho nội dung này ngắn gọn hơn cho các nhà quản lý”

Chọn một đoạn văn và ngay lập tức chuyển nó thành các mục hoặc công việc.

Phát triển ý tưởng, viết và hoàn thiện nội dung với ClickUp Brain trong ClickUp tài liệu

Vì tài liệu đã được liên kết với một dự án, AI không cần đoán bối cảnh. Nó biết mục đích của công việc là gì — và những gì cần làm tiếp theo.

Tự động chuyển đổi việc viết thành các công việc.

Thay vì phải dịch tay nội dung viết thành công việc, ClickUp Brain có thể:

Tạo công việc từ ghi chú cuộc họp, phần tài liệu và thậm chí tin nhắn trong ClickUp Trò chuyện

Giao chủ sở hữu và ngày đáo hạn dựa trên cấu trúc dự án.

Đề xuất các bước tiếp theo khi tài liệu hoặc bình luận đề cập đến công việc (“kiểm tra”, “theo dõi”, “hoàn thành”).

Tự động tạo công việc từ trò chuyện, tài liệu và nhiều nguồn khác thông qua ClickUp AI.

📌 Giả sử bạn đang soạn thảo một bài đăng trên mạng xã hội trong ClickUp Docs. Nội dung đã hoàn thành, nhưng vẫn cần sự phê duyệt pháp lý, tài nguyên thiết kế và ngày đăng lịch trình.

Thay vì làm gián đoạn luồng của bạn, bạn chỉ cần đánh dấu bài viết và yêu cầu ClickUp Brain tạo các nhiệm vụ ClickUp liên quan từ nó. Brain có thể tạo ra:

Một công việc kiểm tra pháp lý và giao nó cho người phù hợp.

Một công việc thiết kế với tệp đính kèm nội dung bài đăng làm bối cảnh trong mô tả công việc.

Một công việc xuất bản với ngày đáo hạn phù hợp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa quy trình sản xuất nội dung từ đầu đến cuối (và thêm yếu tố con người vào quy trình khi cần thiết) với ClickUp Super Agents. Một Siêu Đại lý không chỉ tạo ra các công việc—nó hiểu ý định và quản lý việc thực hiện. Nó có thể: Phân công công việc dựa trên vai trò và khối lượng công việc

Cập nhật trạng thái công việc khi nhận được phản hồi.

Nhắc nhở các bên liên quan nếu việc phê duyệt bị trì hoãn.

Di chuyển bài viết lên phía trước sau khi các phụ thuộc đã được giải quyết. Tài liệu vẫn là nguồn thông tin chính xác. Các công việc vẫn được liên kết. Quy trình làm việc tiếp tục diễn ra — mà không cần chuyển giao thủ công hoặc sao chép-dán. Xem cách chúng tôi thực hiện việc cần làm bên trong ClickUp:

Chọn giao tiếp nhạy bén với ngữ cảnh, không phải các phản hồi chung chung.

Dù bạn đang viết trong ClickUp Trò chuyện hay bình luận công việc, ClickUp Brain sẽ soạn thảo tin nhắn với sự nhận thức về:

Bạn đang trò chuyện với ai

Dự án mà tin nhắn thuộc về

Những gì đã được thảo luận

Điều đó có nghĩa là ít cập nhật chung chung hơn và ít phải giải thích lại. AI đã có sẵn bối cảnh.

Bạn cũng có thể sử dụng Brain để nhận các tóm tắt tự động, súc tích của các chủ đề bình luận và mô tả công việc dài. Nó thu thập tất cả các chi tiết liên quan để bạn có thể nắm bắt thông tin trong vài giây mà không cần đọc hết mọi thứ!

Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong một không gian làm việc thống nhất.

Không muốn từ bỏ hoàn toàn ChatGPT hoặc Claude? Không muốn phải trả tiền cho cả hai cùng lúc? Brain sẽ hỗ trợ bạn!

Chuyển đổi giữa các mô hình AI mới nhất — không chỉ từ Anthropic và OpenAI, mà còn từ Google (Gemini) và các công ty AI khác — mà không cần phải trả tiền cho từng mô hình riêng biệt. Bạn không còn phải lựa chọn nữa!

Chọn từ nhiều mô hình AI cao cấp ngay trong ClickUp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng trợ lý AI trên toàn bộ quy trình làm việc trên desktop với ClickUp Brain MAX, một ứng dụng AI độc lập/Siêu Ứng Dụng. Nó hiểu công việc của bạn trên ClickUp và các ứng dụng kết nối (như Slack và Google Drive). Sử dụng nó để: Tìm kiếm trên tất cả ứng dụng của bạn từ một công cụ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Thực hiện công việc cho bạn trong ClickUp (tạo công việc, viết tài liệu, giao nhiệm vụ, đưa ra ý tưởng và nhiều hơn nữa)

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản và gõ nhanh gấp 4 lần, không cần dùng tay, với tính năng , không cần dùng tay, với tính năng Talk to Text miễn phí. Xem tại sao Brain MAX mạnh gấp 10 lần so với ChatGPT và Claude:

Kết luận về Claude vs. ChatGPT cho việc viết lách

Vậy, quyết định cuối cùng là gì?

Claude và ChatGPT đều là những công cụ viết xuất sắc.

Claude tỏa sáng khi giọng điệu, sự tinh tế và tính nhất quán trong nội dung dài là yếu tố quan trọng.

ChatGPT nổi trội về cấu trúc, tốc độ và công việc lặp lại.

Nhưng coi đây là một so sánh trực tiếp sẽ bỏ qua vấn đề thực sự. Những nhóm hiệu quả nhất không hỏi AI nào viết tốt hơn. Họ hỏi AI nên được sử dụng ở đâu.

Khi AI hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn:

Viết không tách rời khỏi thực thi

Bối cảnh không được đặt lại mỗi khi bạn đặt câu hỏi.

Sử dụng nhiều mô hình không có nghĩa là phải quản lý nhiều công cụ.

Đó là lý do tại sao, với các công cụ AI bối cảnh như ClickUp Brain, bạn vẫn có thể tận dụng được sự tinh tế của phong cách Claude và cấu trúc của ChatGPT. Nhưng không phải chịu gánh nặng sao chép-dán thường đi kèm với nó. Trí tuệ nhân tạo của bạn trở thành một đối tác thực sự – một đối tác hiểu rõ các dự án của bạn, nắm rõ các hạn chót và giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Muốn giảm thiểu khoảng cách giữa suy nghĩ, viết và việc cần làm?

Thử dùng ClickUp miễn phí và xem cách AI tích hợp sẵn thay đổi quy trình làm việc của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Sự khác biệt chính nằm ở phong cách viết: Claude tạo ra văn bản tự nhiên, giống con người, trong khi ChatGPT nổi trội trong việc tạo nội dung có cấu trúc, linh hoạt và tích hợp với các công cụ khác.

Sử dụng Claude cho các tài liệu yêu cầu giọng điệu tinh tế và tính nhất quán trong nội dung dài, như báo cáo hoặc đề xuất, và sử dụng ChatGPT cho nội dung có cấu trúc, như sơ đồ hoặc hướng dẫn kỹ thuật.

Claude thường phù hợp hơn cho việc tóm tắt bản ghi âm và ghi chú cuộc họp vì cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn và quá trình đào tạo của nó cho phép nó nắm bắt sắc thái và ý nghĩa ẩn một cách hiệu quả hơn.

Claude Pro cung cấp phản hồi nhanh hơn và quyền truy cập ưu tiên, điều này có thể hữu ích. Tuy nhiên, các nhóm thường tìm thấy giá trị tốt hơn trong một nền tảng thống nhất như ClickUp, nơi tích hợp các công cụ viết AI trực tiếp vào quy trình quản lý dự án của họ.