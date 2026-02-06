Cách sử dụng Grok để tạo/lập chủ đề thảo luận?

Nếu bạn quản lý nội dung trên X (trước đây là Twitter), những ý tưởng chủ đề hay nhất của bạn có thể bắt đầu từ những điểm chính rút ra từ cuộc hội thoại với khách hàng. Vấn đề là sự chú ý của bạn bị phân tán trước khi bạn có thể biến những thông tin đó thành những điểm chính rõ ràng để thúc đẩy tương tác.

Nghiên cứu của Microsoft cho thấy nhân viên bị gián đoạn mỗi hai phút trong giờ công việc chính, tương đương với 275 lần mỗi ngày.

Mức độ xáo trộn đó khiến bạn dễ lặp lại chính mình và bỏ qua những điều quan trọng, khiến chủ đề của bạn trông giống như một buổi brainstorming thay vì một tài sản chiến dịch.

Grok AI, một mô hình AI tạo sinh dựa trên cuộc hội thoại, có thể tìm kiếm các bài đăng công khai trên X và thực hiện tìm kiếm web thời gian thực, giúp bạn cập nhật các chủ đề đang hot. Nhờ đó, bạn sẽ biết mọi người đang tìm kiếm gì và bài đăng tiếp theo của bạn nên trông như thế nào.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Grok để lập kế hoạch cho một chủ đề và hoàn thiện bản sao cuối cùng để thu hút sự chú ý.

⭐ Mẫu nổi bật Nếu bạn muốn các chủ đề của mình không còn cảm giác như những bài đăng riêng lẻ, hãy đưa kế hoạch của bạn vào mẫu ClickUp Social Media Template. Mẫu này cung cấp cho bạn một cách nhất quán để ghi lại ý tưởng và di chuyển bản nháp qua quá trình xem xét trong nhóm.

Grok là gì và tại sao nên sử dụng nó để tạo/lập chủ đề thảo luận?

Grok là chatbot của xAI trong X. Bạn có thể sử dụng nó để brainstorm ý tưởng, cấu trúc chủ đề và lấy thông tin mới nhất từ các bài đăng công khai trên X cũng như từ internet rộng lớn, điều này rất hữu ích khi bạn viết về các xu hướng hoặc chủ đề thay đổi nhanh chóng.

Một lưu ý quan trọng: Grok vẫn có thể cung cấp thông tin không chính xác hoặc đơn giản hóa quá mức các nguồn. Xem kết quả đầu ra như bản nháp, không phải là kiểm tra sự thật. Nếu bạn trích dẫn số liệu thống kê, trích dẫn, tuyên bố sản phẩm hoặc so sánh với đối thủ cạnh tranh, hãy xác minh trước khi đăng tải.

✅ Đây là những gì Grok thực sự giỏi trong việc tạo/lập chủ đề bài viết:

Lấy nội dung hiện tại từ các bài đăng công khai trên X và web (hữu ích cho các chủ đề thảo luận dựa trên xu hướng)

Chuyển đổi nội dung dài thành cấu trúc chủ đề (báo cáo, thông báo, bài đăng blog)

Viết tiêu đề và cấu trúc nội dung với các giọng điệu khác nhau (bao gồm cả hài hước, nếu giọng điệu thương hiệu của bạn cho phép).

Giúp các chủ đề kỹ thuật trở nên rõ ràng hơn (giải thích các khái niệm mã nguồn và đơn giản hóa ngôn ngữ).

Giữ bối cảnh bản nháp của bạn ở một nơi duy nhất để bạn có thể lặp lại mà không cần giải thích lại mọi thứ.

🧠 Bạn có biết? Ghi chú của tài liệu phát triển của X cho biết hầu hết các bài đăng có thể chứa tối đa 280 ký tự, và một số ký tự có thể được tính khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng của chúng.

Điều gì làm nên một chủ đề X hiệu quả cao?

Một chủ đề X hiệu quả sẽ giữ người đọc tiếp tục theo dõi sau bài viết đầu tiên của bạn. Nó sau đó cung cấp cho họ thông tin hữu ích và một thông điệp rõ ràng. Chủ đề là một loạt các bài viết liên quan từ một người, cho phép bạn bổ sung thông tin hoặc mở rộng ý tưởng.

Đối với các nhà tiếp thị và người tạo, định dạng này hiệu quả vì bạn có thể giải thích các khái niệm theo từng bước nhỏ và vẫn đưa ra một hành động cụ thể. Mở đầu của bạn nên hứa hẹn một lợi ích cụ thể và thu hút người đọc tiếp tục cuộn xuống.

✅ Đây là những yếu tố thường giúp tăng tương tác trong một chủ đề trên X:

Bắt đầu với mục tiêu rõ ràng trong bài đăng đầu tiên để độc giả biết họ sẽ nhận được gì nếu tiếp tục đọc.

Đặt cấu trúc đơn giản để ý tưởng của bạn không lan man và các điểm chính vẫn dễ theo dõi.

Viết mỗi bài đăng như một ý tưởng hoàn thành để những người lướt qua vẫn có thể nắm bắt được thông điệp chính, ngay cả khi họ không đọc từng phần.

Thêm bằng chứng khi có thể , như liên kết nguồn hoặc một điểm dữ liệu nhanh, để chủ đề thảo luận có cơ sở vững chắc.

Chuyển đổi nội dung dài thành chủ đề bằng cách chia nhỏ một bài viết hoặc bản cập nhật sản phẩm thành các bài viết nhỏ hơn có liên quan đến nhau.

Mời phản hồi bằng một câu hỏi hoặc ý kiến rõ ràng, để nhận được phản hồi và theo dõi giúp cuộc hội thoại luôn sôi nổi.

Kiểm tra thời gian và phân phối, vì kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và khu vực của bạn, do đó bạn nên thử nghiệm để xác định phương án nào phù hợp nhất cho tài khoản của mình.

Nếu làm đúng, bạn có thể tiết kiệm thời gian trong việc tạo/lập nội dung vì một chủ đề có thể trở thành một bài đăng ngắn và một đoạn trích hỗ trợ bán hàng mà không cần viết lại từ đầu.

Cách sử dụng Grok để tạo/lập chủ đề thảo luận?

Cách sử dụng Grok đáng tin cậy nhất là xem nó như một trợ lý nghiên cứu trước tiên, và một nhà văn sau đó. Đảm bảo các đầu vào chính xác, khóa cấu trúc, sau đó soạn thảo.

✅ Dưới đây là một số bước cần thực hiện để sử dụng Grok AI cho việc tạo/lập chủ đề:

Bắt đầu với kết quả mong muốn : Quyết định mục tiêu của bạn: lượt nhấp vào liên kết, phản hồi từ đối tượng cụ thể, đăng ký, nhận thức hoặc tranh luận.

Chỉ dán nội dung quan trọng : Đối tượng, chủ đề, đề xuất, góc nhìn và những điều cần tránh. Nếu bạn muốn có giọng điệu nhất quán, hãy dán 2–3 bài đăng ví dụ.

Yêu cầu Grok thu thập dữ liệu thời gian thực trước tiên : Nếu chủ đề thảo luận phụ thuộc vào xu hướng, hãy yêu cầu Grok quét các bài đăng công khai trên X và web, sau đó tóm tắt các mẫu với nguồn gốc.

Lập dàn ý trước khi soạn thảo : Yêu cầu một kế hoạch gồm 8–12 bài đăng, mỗi bài đăng có một ý tưởng và chuyển tiếp rõ ràng.

Soạn thảo với các giới hạn : Chỉ định: số lượng bài đăng, giọng điệu và độ dài tối đa của mỗi bài đăng (tôi khuyên dùng 240–260 ký tự để dành chỗ cho liên kết)

Thực hiện kiểm tra chất lượng : Yêu cầu Grok đánh dấu: các tuyên bố cần xác minh, điểm yếu, sự lặp lại và bằng chứng thiếu sót.

Đăng bài, sau đó tái sử dụng những gì đã hiệu quả: Sau khi đăng bài, tóm tắt các phản hồi và trích dẫn bài viết, sau đó tạo chủ đề mới cho chuỗi bài viết dựa trên những câu hỏi mà mọi người đã đặt ra.

Ví dụ về lời nhắc Grok

Dưới đây là 12 mẫu nhắc nhở AI Grok được thiết kế dành cho marketer và người tạo cho các tình huống cụ thể. Mỗi mẫu giúp bạn sử dụng Grok để chuyển từ nghiên cứu trực tiếp sang một chủ đề có cấu trúc:

Thực hiện quét truy cập internet thời gian thực cho "ghi chú cuộc họp AI" trên toàn web và các bài đăng công khai trên X, sau đó tóm tắt 8 điểm chính thành các điểm chính mà tôi có thể sử dụng cho một chủ đề bài đăng trên X. Xuất ra 10 chủ đề bài đăng, mỗi chủ đề dưới 260 ký tự, với ít nhất 1 liên kết nguồn trong 6 bài đăng, cùng với danh sách ngắn các tuyên bố cần xác minh.

Viết một chủ đề bài viết tập trung vào người tạo về "cách viết các tiêu đề hấp dẫn hơn trên X". Tìm kiếm các chủ đề đang thịnh hành về các định dạng tiêu đề đang hoạt động hiệu quả hiện nay, sau đó tóm tắt 7 mẫu và tạo 10 bài viết, mỗi bài có một ví dụ về tiêu đề, cùng với 5 phản hồi thông minh cho phần bình luận với giọng điệu chuyên nghiệp.

Tạo chủ đề bài viết cho sự kiện ra mắt sản phẩm của một startup áp dụng mô hình "giá dựa trên sử dụng". Sử dụng Grok để thu thập các phản hồi mới nhất về những phàn nàn của khách hàng liên quan đến thay đổi giá, sau đó tạo 11 bài viết giải thích thay đổi, giảm bớt sự nhầm lẫn và bao gồm một bài viết xử lý phản đối khó khăn nhất.

Sử dụng Grok AI để brainstorm ý tưởng cho một chủ đề B2B về "tại sao quá trình onboarding thất bại trong SaaS". Thu thập dữ liệu trực tiếp về các phàn nàn phổ biến về onboarding từ các bài đăng công khai trên X, tóm tắt các mẫu chung, sau đó viết một chủ đề 9 bài viết bao gồm một ví dụ cụ thể và một bài viết danh sách kiểm tra.

Tìm kiếm trên web và các bài đăng công khai trên X về chủ đề “Grok vs ChatGPT” đang hot hiện nay, sau đó tạo một chủ đề bài viết giải thích các khái niệm một cách rõ ràng cho các nhà sáng lập đang đánh giá các công cụ AI. Xuất ra 12 bài viết, bao gồm 3 giải thích ngắn gọn, và kết thúc bằng một câu hỏi khuyến khích phản hồi tiếp theo.

Sử dụng Grok AI một cách hiệu quả để tạo chuỗi bài viết chuyển đổi một bài viết dài thành các bài đăng. Chủ đề: “Chi phí ẩn của việc chuyển đổi ngữ cảnh đối với các nhóm marketing.” Thu thập dữ liệu thời gian thực từ các nguồn đáng tin cậy về sự gián đoạn và năng suất, tóm tắt các điểm chính, sau đó tạo ra chuỗi 12 bài đăng với các liên kết nguồn ngắn gọn và không có nội dung thừa.

Soạn thảo một chủ đề bài viết cho các nhà quản lý truyền thông xã hội về "quản lý nội dung cho nhóm gọn nhẹ". Sử dụng internet để tìm kiếm thông tin mới nhất về tình trạng chậm trễ trong việc phê duyệt và chu kỳ đánh giá, tóm tắt thành 6 điểm chính, sau đó tạo ra 10 bài đăng có tính thực tiễn và đo lường được.

Tạo một chủ đề về “cách nhận biết nội dung AI sơ sài”. Tìm kiếm trên web các hướng dẫn hiện tại về việc công bố AI, tín hiệu chất lượng và kiểm tra biên tập, sau đó viết 9 bài viết giải thích các khái niệm, bao gồm một bảng đánh giá nhỏ và kết thúc bằng lời kêu gọi độc giả chia sẻ các kiểm tra tốt nhất của họ.

Tạo một chủ đề so sánh hai chiến lược tiếp cận thị trường: “tăng trưởng do cộng đồng dẫn dắt so với mua quảng cáo”. Thu thập dữ liệu trực tiếp từ các bài đăng công khai trên X, tóm tắt các đối số tốt nhất từ cả hai phía, sau đó tạo ra 13 bài viết duy trì sự cân bằng và kết thúc với khung quyết định.

Viết một chủ đề kỹ thuật cho các nhà phát triển về "cách tối ưu hóa tính dễ đọc của mã khi chia sẻ các đoạn mã trên X". Giải thích các khái niệm bằng các giải thích ngắn gọn, bao gồm 3 biến đổi mã ngắn gọn dưới dạng văn bản thuần túy và định dạng chủ đề thành 10 bài viết dễ dàng quét qua.

Bạn nên tạo một chủ đề về xu hướng ngành nghề luôn cập nhật và hữu ích cho độc giả B2B. Thu thập các tín hiệu mới nhất từ các liên kết nghiên cứu đã lưu của bạn và tóm tắt xu hướng quan trọng nhất trong việc tạo/lập nội dung trên mạng xã hội cho năm 2026, sau đó viết một chủ đề 13 bài viết giải thích những thay đổi đã xảy ra, tại sao nó quan trọng và các nhóm nên điều chỉnh gì trong quý này. Đánh dấu bất kỳ tuyên bố nào cần xác minh trước khi đăng.

Bạn nên tạo một chủ đề "content ops" mà các nhà sáng lập và người tạo có thể thực hiện được. Viết một chủ đề gồm 11 bài về cách vận hành quy trình làm việc xã hội hàng tuần trong ClickUp bằng cách sử dụng một tài liệu cho bản tóm tắt, các công việc cho sản xuất và một bước phê duyệt để ngăn chặn việc sửa đổi vào phút chót. Giữ cho mỗi bài viết thực tế và kết thúc bằng một danh sách kiểm tra hàng tuần đơn giản.

📮 ClickUp Insight: 70% quản lý sử dụng bản tóm tắt dự án chi tiết để đặt kỳ vọng, 11% dựa vào cuộc họp khởi động nhóm, và 6% tùy chỉnh cuộc họp khởi động dự án dựa trên công việc và độ phức tạp. Điều đó có nghĩa là hầu hết các buổi khởi động đều tập trung vào tài liệu, không phải vào bối cảnh. Kế hoạch có thể rõ ràng, nhưng liệu nó có rõ ràng với mọi người theo cách họ cần nghe không? Các tính năng của ClickUp Brain giúp bạn tùy chỉnh giao tiếp ngay từ đầu. Sử dụng nó để tóm tắt tài liệu khởi động thành các bản tóm tắt công việc theo vai trò, tạo kế hoạch hành động theo chức năng và xác định ai cần chi tiết hơn so với ai cần ít chi tiết hơn. 💫 Kết quả thực tế: Hawke Media đã giảm 70% thời gian trì hoãn dự án nhờ các tính năng theo dõi dự án nâng cao và tự động hóa của ClickUp.

Các phương pháp tốt nhất để đạt được kết quả tốt hơn từ Grok

Nếu bạn muốn Grok tạo ra các chủ đề sắc bén, bí quyết rất đơn giản: ép cấu trúc trước khi soạn thảo và ép kiểm tra trước khi đăng.

✅ Dưới đây là các thực hành tốt nhất để giúp bạn tận dụng tối đa Grok cho việc tạo/lập chủ đề thảo luận:

Bắt đầu với một kết quả rõ ràng (không phải yêu cầu mơ hồ): Hãy cho Grok biết các chỉ số KPI của bạn cho chủ đề, chẳng hạn như số lượng phản hồi chất lượng từ các nhà sáng lập hoặc số lần nhấp vào trang đích. Sau đó, yêu cầu nó đề xuất các điểm chính trước khi bắt đầu viết. Điều này giúp chủ đề tập trung vào mục tiêu thay vì trở thành bài viết sáng tạo không đúng ý định của bạn.

Cung cấp bối cảnh chính xác ngay từ đầu: Bảo đảm bao gồm thông tin về đối tượng độc giả của bạn và những gì bạn sẽ không bao gồm. Bạn có thể thêm một mẫu giọng điệu ngắn (2 đến 3 bài viết trước đây) để duy trì sự nhất thiệt trong các chủ đề bài viết của bạn. Bảo đảm bao gồm thông tin về đối tượng độc giả của bạn và những gì bạn sẽ không bao gồm. Bạn có thể thêm một mẫu giọng điệu ngắn (2 đến 3 bài viết trước đây) để duy trì sự nhất thiệt trong các chủ đề bài viết của bạn. OpenAI và Microsoft đều nhấn mạnh rằng bối cảnh rõ ràng và các hạn chế sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn.

Yêu cầu cấu trúc trước khi soạn thảo: Yêu cầu một bản phác thảo trước, sau đó mới là bản nháp. Lệnh của bạn nên yêu cầu Grok tóm tắt góc nhìn thành một kế hoạch chi tiết cho từng bài đăng trước khi tạo chủ đề cuối cùng. Điều này giúp giảm thiểu việc viết lại và tiết kiệm thời gian trong quá trình xem xét.

Hướng dẫn Grok khi nào sử dụng dữ liệu trực tiếp: Khi viết về các chủ đề hot, hãy yêu cầu Grok sử dụng truy cập internet thời gian thực và chỉ định khoảng thời gian, như “24 giờ qua” hoặc “7 ngày qua”. Khả năng tìm kiếm các bài đăng công khai trên X và web theo thời gian thực của Grok rất hữu ích cho các nhà văn và quản lý truyền thông xã hội.

Yêu cầu nguồn và danh sách xác minh: Yêu cầu liên kết cho bất kỳ dữ liệu hoặc trích dẫn nào. Nên tránh sử dụng "tuyên bố", nhưng nếu bạn thêm chúng, hãy đảm bảo liên kết chúng đúng cách. Grok có thể cung cấp kết quả không chính xác hoặc không đầy đủ, vì vậy bạn phải xem "sự thật" như tài liệu bản nháp cho đến khi xác minh chi tiết.

Đặt giới hạn cho chủ đề bài viết phù hợp với cách bạn đăng tải: Xác định số lượng bài viết và định dạng trước khi bắt đầu viết. Bạn cũng nên xác định độ dài tối đa cho mỗi bài viết. Như vậy, bạn sẽ không phải tốn nỗ lực sửa chữa kết quả sau này. Nếu muốn nội dung dễ đọc lướt, hãy yêu cầu các bài viết ngắn gọn với mỗi bài chỉ tập trung vào một ý tưởng.

Yêu cầu các biến thể: Yêu cầu hai đến ba móc câu thay thế và một cách diễn đạt thay thế cho phần giữa. Bạn cũng có thể yêu cầu một phiên bản trực tiếp hơn và một phiên bản nhẹ nhàng hơn. Chế độ "fun mode" của Grok hữu ích khi giọng điệu thương hiệu của bạn cho phép thêm cá tính, nhưng sự rõ ràng vẫn phải được ưu tiên hàng đầu.

Qua X

Sử dụng các bước tiếp theo để tối ưu hóa chủ đề của bạn: Sau khi bản nháp hoàn tất, yêu cầu một bước nén để loại bỏ sự trùng lặp. Sau đó, yêu cầu Grok thực hiện một bước làm rõ để giải thích các khái niệm một cách nhanh chóng. Việc sử dụng các lời nhắc lặp đi lặp lại là một phương pháp tốt nhất được khuyến nghị trong hướng dẫn của OpenAI, và nó cũng áp dụng ở đây.

Bắt đầu một cuộc hội thoại mới khi mục tiêu thay đổi: Giữ một dự án chuỗi hội thoại trong một cuộc hội thoại duy nhất để bối cảnh luôn nhất quán. Bắt đầu một cuộc hội thoại mới nếu bạn thay đổi chủ đề, đối tượng hoặc đề xuất. Điều này giúp giảm thiểu sự lệch lạc và duy trì đầu ra ổn định qua các lần chỉnh sửa.

Lập kế hoạch dựa trên giới hạn nếu bạn đăng tải với số lượng lớn: X Premium và Premium+ cung cấp giới hạn cao hơn trên Grok. Điều này rất quan trọng nếu bạn tạo chủ đề hàng ngày và muốn nhận phản hồi nhanh hơn trong giờ cao điểm.

Tránh đưa thông tin nhạy cảm của chiến dịch vào lời nhắc: Nếu bạn đang thực hiện công việc với các dự án ra mắt bí mật hoặc dữ liệu khách hàng, hãy tránh bao gồm thông tin nhạy cảm. Kết quả đầu ra của Grok có thể không chính xác, và bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng tải trên nền tảng mạng xã hội cho các dự án sáng tạo.

Khi áp dụng các phương pháp này, Grok AI trở thành công cụ hữu ích cho việc tạo chủ đề có cấu trúc. Công cụ này giúp bạn tạo ra các bản nháp sạch sẽ hơn và đạt được sự nhất quán trong việc tạo/lập nội dung trên toàn nhóm.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi viết chủ đề với Grok

Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà bạn nên tránh khi viết chủ đề với Grok:

Yêu cầu một "chủ đề viral" mà không có mục tiêu rõ ràng: Grok sẽ tạo ra ý tưởng nhanh chóng, nhưng mục tiêu mơ hồ thường dẫn đến các bài viết mơ hồ. Hãy xác định mục tiêu trước tiên, chẳng hạn như phản hồi từ các nhà sáng lập hoặc đăng ký từ một đối tượng niche.

Bỏ qua hướng dẫn tìm kiếm trực tiếp khi chủ đề có tính thời sự : Nếu bạn muốn nhận câu trả lời cập nhật từ Grok, hãy yêu cầu rõ ràng và cung cấp khoảng thời gian cụ thể, ví dụ: “24 giờ qua”.

Xem Grok như một công cụ kiểm tra sự thật thay vì một trợ lý soạn thảo: Grok có thể cung cấp thông tin không chính xác hoặc không phù hợp, một phần vì nó được đào tạo trên thông tin công khai có thể gây nhầm lẫn. Sử dụng các nguồn tin, sau đó xác minh chi tiết trước khi đăng.

Cho phép "chế độ vui nhộn" lấn át sự rõ ràng: Tính cách của Grok có thể giúp bạn viết một chủ đề mang tính con người hơn, nhưng độc giả vẫn mong muốn nó giải thích các khái niệm và có cấu trúc rõ ràng. Hãy dành những câu trả lời hài hước cho phần bình luận, không phải cho phần đối số chính.

Quên yêu cầu nguồn khi trích dẫn dữ liệu: Nếu bạn có kế hoạch bao gồm số liệu, trích dẫn hoặc khẳng định, hãy yêu cầu liên kết. Sau đó kiểm tra nguồn. Đây là sự khác biệt giữa các giải thích nhanh chóng và các chủ đề tin đáng tin cậy cho đối tượng chuyên nghiệp.

Quá tải một cuộc hội thoại với nhiều chủ đề chuỗi: Khi bạn trộn lẫn các chủ đề, Grok có xu hướng làm mờ bối cảnh. Hãy duy trì một cuộc hội thoại cho mỗi chủ đề chuỗi, sau đó bắt đầu một cuộc hội thoại mới khi bạn thay đổi góc nhìn hoặc đối tượng.

Đăng bài mà không kiểm tra rủi ro cuối cùng: Nếu chủ đề bài viết của bạn bao gồm các tuyên bố kinh doanh, giá cả hoặc tuyên bố cạnh tranh, hãy thực hiện một lần xác minh nhanh trước khi đăng.

🧠 Bạn có biết? Grok hỗ trợ nhập liệu bằng văn bản hoặc giọng nói, giúp bạn nhận được giải thích nhanh chóng khi lập kế hoạch trên thiết bị di động.

Những giới hạn thực sự khi sử dụng Grok để tạo/lập chủ đề thảo luận

Có thể sử dụng Grok AI một cách hiệu quả cho việc tạo/lập chủ đề thảo luận, nhưng nó có một số giới hạn. Hãy cùng thảo luận về chúng dưới đây:

Grok chỉ hiển thị những gì công khai.

Nó có thể lấy dữ liệu từ các bài đăng công khai trên X và các nguồn web, nhưng không thể tự động hiển thị nội dung riêng tư hoặc các cuộc hội thoại được bảo vệ. Hãy xem nó như một công cụ nghiên cứu từ bên ngoài, không phải là kiến thức nội bộ.

Nó có thể nghe có vẻ tự tin nhưng vẫn sai.

Ngay cả một bản nháp tốt cũng sẽ tan vỡ nếu phản hồi nằm trong tin nhắn riêng tư và "phiên bản cuối cùng" là người cuối cùng đăng bài. Đó là vấn đề về quy trình làm việc, không phải vấn đề về AI.

Nếu bạn kết hợp Grok với một quy trình làm việc kiểm tra đơn giản, bạn sẽ có được tốc độ mà không gây ra hỗn loạn.

📽️ Xem video: Khó khăn trong việc theo kịp việc tạo/lập nội dung? Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ChatGPT như trợ lý AI cho mạng xã hội của bạn:

Cách xem xét, hợp tác và triển khai các chủ đề thảo luận mà không mất bối cảnh.

Grok giúp bạn soạn thảo các chủ đề nhanh chóng, đặc biệt khi bạn cần câu trả lời nhanh hoặc muốn kiểm tra các chủ đề hot trên X. Tuy nhiên, việc tạo/lập chủ đề hiếm khi kết thúc ở giai đoạn soạn thảo. Bạn vẫn cần một bản tóm tắt và quy trình làm việc để đảm bảo nhóm của bạn đồng bộ trên các nền tảng.

Đó chính là lúc tình trạng phân tán công việc xuất hiện. Khi kế hoạch chủ đề của bạn nằm trong một ứng dụng và các chỉnh sửa nằm trong ứng dụng khác, bạn sẽ phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ và lãng phí thời gian.

Ngoài ra, sự lan rộng của AI khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bạn soạn thảo trong một công cụ AI và chỉnh sửa trong công cụ thứ hai, nhưng trong quá trình đó, bạn mất đi bối cảnh.

Đây là nơi một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp phát huy tác dụng. Với ClickUp, bạn có thể loại bỏ cả sự phân tán công việc và AI bằng cách tích hợp các công cụ khác nhau trực tiếp vào quy trình làm việc của mình.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự tương tác đáng kể từ các chủ đề trên X, hãy ưu tiên sử dụng quy trình làm việc với ClickUp để quản lý ý tưởng, bản nháp và các bước theo dõi trong một nơi duy nhất.

Sử dụng ClickUp Brain để nghiên cứu nội dung và tự động hóa công việc.

Hỏi đáp và nhận thông tin chuyên ngành với ClickUp Brain

Khi tạo các chuỗi X như một phần của chiến dịch, bạn cần một hệ thống kết nối việc viết lách với việc thực thi. Bạn phải tìm kiếm ghi chú và liên kết, sau đó lặp lại công việc vì các chi tiết được phân tán trên nhiều công cụ. ClickUp Brain cung cấp cho bạn một lớp AI tập trung vào không gian làm việc, nơi bạn có thể tạo và lưu trữ kiến thức liên quan đến công việc mà nhóm của bạn thực sự thực hiện. Điều này quan trọng đối với các nhà tiếp thị và nhà sáng lập vì chủ đề không phải là sản phẩm duy nhất; bạn cũng cần các tài liệu hỗ trợ và lịch trình.

✅ Đây là cách ClickUp Brain có thể giúp bạn tạo chủ đề thảo luận:

Tóm tắt tài liệu dài và công việc để bạn có thể nhanh chóng trích xuất các điểm chính vào khung sườn của chủ đề.

Tạo công việc và tài liệu từ bình luận và tin nhắn để quy trình làm việc nội dung của bạn luôn được theo dõi.

Giữ các đánh giá trong tài liệu với bình luận theo chủ đề và phản hồi được giao, để bạn có thể sửa chữa các vấn đề đúng cách nhanh hơn.

Tạo bản nháp chủ đề X nhanh hơn với ClickUp Brain

Grok rất hữu ích khi bạn cần bối cảnh thời gian thực từ các bài đăng công khai trên X và web. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tạo chủ đề thảo luận không phụ thuộc vào xu hướng. Đó là việc trích xuất thông tin từ chính công việc của bạn: ghi chú của khách hàng, tài liệu nội bộ, thông điệp ra mắt, mẫu hỗ trợ và bản tóm tắt chiến dịch.

Đó chính là nơi ClickUp Brain phát huy tác dụng. Nó giúp bạn chuyển đổi bối cảnh không gian làm việc hiện có thành khung sườn và bản nháp của chủ đề mà không cần thu thập lại dữ liệu từ các công cụ khác.

Chuyển đổi bối cảnh nội bộ thành khung sườn chủ đề

Sử dụng ClickUp Brain để tạo kế hoạch chủ đề sạch sẽ từ tài liệu thô mà bạn đã có, như ghi chú cuộc họp, tóm tắt cuộc gọi khách hàng, bản tóm tắt sản phẩm hoặc bản nháp bài đăng blog.

Thử các gợi ý như:

“Chuyển tài liệu này thành khung sườn cho chủ đề bài đăng X gồm 10 bài. Mỗi bài đăng chứa một ý tưởng, mỗi bài không quá 260 ký tự.”

“Trích xuất 7 điểm chính từ tài liệu này và sắp xếp chúng vào cấu trúc chủ đề: hook → proof → bước → close”

“Hãy đưa ra 3 tùy chọn móc cho chủ đề này, sau đó là một bản phác thảo 9 bài viết được xây dựng một cách logic”

ClickUp Brain trong hành động: 3 tùy chọn hook cùng với một khung sườn 9 bài viết, được tạo ra trong vài giây, giúp nhóm của bạn có thể triển khai nội dung nhanh hơn với ít trao đổi qua lại hơn.

Soạn thảo chủ đề thảo luận và hoàn thiện nó mà không làm mất đi giọng điệu của bạn.

Sau khi có khung sườn, sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo bài viết theo phong cách ưa thích của bạn, sau đó thực hiện các bước kiểm tra chất lượng nhanh chóng trước khi dán vào X.

Thử các gợi ý như:

“Viết chủ đề này với giọng điệu súc tích, thân thiện với nhà sáng lập. Giữ mỗi bài đăng dưới 260 ký tự.”

“Việc cần làm: loại bỏ sự lặp lại, tinh gọn ngôn ngữ, giữ nguyên ý nghĩa”

“Viết lại bài đăng đầu tiên với 3 biến thể: trực tiếp, kích thích tò mò và trái ngược.”

Tạo các mẫu chủ đề có thể tái sử dụng (để bạn không phải tạo lại cấu trúc hàng tuần)

Nếu bạn thường xuyên đăng bài, lợi ích lớn nhất là tái sử dụng. Tạo một định dạng "khởi đầu" cho chủ đề bài viết trong không gian làm việc của bạn, sau đó yêu cầu ClickUp Brain điền vào dựa trên chủ đề.

Ví dụ về định dạng có thể tái sử dụng:

“Thần thoại → sự thật” chủ đề

“3 lỗi + cách khắc phục” chủ đề

“Mini playbook” chủ đề (các bước + danh sách kiểm tra)

Chủ đề "Xử lý phản đối" cho các bản cập nhật sản phẩm

Gợi ý:

“Sử dụng mẫu chủ đề của tôi bên dưới và tạo phiên bản mới cho [CHỦ ĐỀ]. Giữ nguyên cấu trúc giống hệt.”

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bản tóm tắt chủ đề thảo luận trong ClickUp Tài liệu, sau đó chuyển đổi nó thành công việc có thể theo dõi Tích hợp tài liệu với bất kỳ dự án nào bằng ClickUp Docs ClickUp Docs cho phép bạn soạn thảo bản tóm tắt và hợp tác giữa các nhóm trong thời gian thực. Nó giúp bạn chuyển đổi nội dung thành công việc, để việc viết và thực thi luôn được kết nối. ✅ Dưới đây là quy trình làm việc sẵn sàng cho chủ đề thảo luận mà bạn nên thực hiện trong tài liệu: Soạn thảo bản tóm tắt chủ đề một trang với đối tượng mục tiêu, góc nhìn, điểm chính và nguồn tham khảo trong một tài liệu Doc.

Đánh dấu các phần và yêu cầu ClickUp Brain tạo các công việc, để bạn có thể chuyển đổi bản tóm tắt thành các công việc cho nghiên cứu, chỉnh sửa, thiết kế và phê duyệt.

Sử dụng công cụ viết ClickUp Brain để cải thiện độ rõ ràng và khắc phục sự lặp lại trước vòng đánh giá, giúp chủ đề đọc như một tài sản chiến dịch.

Tổ chức và tìm kiếm tài liệu nhanh hơn trong Trung tâm Tài liệu của ClickUp , để nhóm của bạn luôn làm việc với phiên bản mới nhất và không sao chép tài liệu giữa các không gian.

Sử dụng ClickUp Brain MAX để soạn thảo chủ đề, ghi âm giọng nói và kết nối với các câu trả lời.

Dictate một cách mượt mà với AI và tiết kiệm thời gian với ClickUp Brain MAX

Grok có thể hỗ trợ soạn thảo nhanh chóng, nhưng việc viết chủ đề thảo luận sẽ dễ dàng hơn khi AI của bạn có thể làm việc trên nhiều công cụ AI khác nhau. Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể đặt câu hỏi và trò chuyện với nhiều mô hình AI mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Điều này rất hữu ích khi bạn viết và chỉnh sửa trên các loại chủ đề thảo luận khác nhau.

✅ Dưới đây là cách ClickUp Brain MAX có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo/lập chủ đề thảo luận:

Dictate hooks và bản nháp sơ bộ với Talk to Text , sau đó để ClickUp Brain MAX hoàn thiện ngôn ngữ cho đối tượng của bạn.

Sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để trích xuất các câu trả lời giàu ngữ cảnh từ các công việc và cuộc họp, giúp bạn hỗ trợ các tuyên bố về hiệu suất bằng chính các quyết định và rào cản cụ thể. Tìm kiếm Doanh nghiệptừ các công việc và cuộc họp, giúp bạn hỗ trợ các tuyên bố về hiệu suất bằng chính các quyết định và rào cản cụ thể.

Tìm kiếm trên các ứng dụng công việc và web để bạn có thể truy cập các điểm chính, liên kết và thông tin nền mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

Giữ cho các bản nháp nhất quán bằng cách yêu cầu các biến thể về phần mở đầu, cấu trúc và phần kết thúc, sau đó lựa chọn phiên bản tốt nhất cho đối tượng của bạn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp AI Thẻ và ClickUp Bảng điều khiển để đảm bảo các chủ đề thảo luận luôn sẵn sàng cho việc xem xét Sử dụng báo cáo được hỗ trợ bởi AI với bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng thẻ AI của ClickUp Các thẻ AI của ClickUp cho phép bạn tạo báo cáo được hỗ trợ bởi AI trên các bảng điều khiển và tổng quan của ClickUp bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ công việc của nhóm, giúp bạn xem những gì đã sẵn sàng để đăng và những gì cần sửa chữa. ✅ Bạn có thể duy trì một bảng điều khiển chủ đề đang theo dõi: Thêm thẻ AI tóm tắt những thay đổi trong các công việc của chủ đề hoạt động trong tuần này

Tạo bản cập nhật trạng thái cho các chủ đề đang trong quá trình xem xét , để bạn có thể đẩy nhanh quá trình phê duyệt và giảm thiểu sự chậm trễ làm gián đoạn lịch đăng bài của bạn.

Thêm chế độ xem bảng điều khiển hiển thị chủ sở hữu và ngày đáo hạn cho từng công việc trong chủ đề, giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề trễ hạn thay vì phải vội vàng vào ngày đăng tải.

Sử dụng bảng điều khiển làm bề mặt xem xét hàng tuần của bạn, để các quyết định luôn dựa trên dữ liệu thời gian thực từ các công việc và bạn không phải dựa vào trí nhớ khi lập kế hoạch cho chủ đề tiếp theo.

Sử dụng ClickUp Agents để tiêu chuẩn hóa chất lượng chủ đề và giảm thiểu công việc thủ công.

Sử dụng các mẫu để tối ưu hóa công việc của bạn trong một không gian làm việc duy nhất với ClickUp Agents

Nếu bạn chỉ sử dụng Grok AI cho bản nháp chủ đề X của mình, việc kiểm tra chất lượng phụ thuộc vào người xem xét chủ đề đó vào ngày hôm đó. Một chủ đề có thể được viết một cách sắc sảo, trong khi chủ đề khác có thể lặp lại các điểm. Điều này có thể dẫn đến sự không nhất quán, và nhóm cuối cùng phải dành nhiều thời gian để sửa chữa thay vì tạo ra nội dung mới.

ClickUp Super Agents được thiết kế để xử lý các công việc lặp đi lặp lại trong khi bạn làm việc, giúp bạn hệ thống hóa các kiểm tra như cấu trúc và tính rõ ràng trong cùng một không gian làm việc. Việc duy trì tính nhất quán này là rất quan trọng đối với các nhóm khi đăng tải nhiều bài viết và chủ đề dưới một thương hiệu hoặc tài khoản.

✅ Đây là cách các đại lý ClickUp có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo/lập chủ đề thảo luận:

Đánh dấu các điểm chứng minh còn thiếu để chủ đề của bạn không được phát hành với dữ liệu yếu hoặc các tuyên bố mơ hồ.

Kiểm tra cấu trúc để mỗi bài đăng chứa một ý tưởng và chủ đề được xây dựng một cách logic.

Tạo các hook và closer thay thế phù hợp với giọng điệu và đối tượng của bạn.

Tóm tắt các ghi chú nội bộ dài thành các điểm chính để bản nháp của bạn bắt đầu với bối cảnh đúng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ các quyết định về chủ đề trò chuyện trong ClickUp Chat để không mất bối cảnh. Nhận phản hồi tức thì và trò chuyện với nhóm của bạn qua ClickUp Chat ClickUp Chat có thể được kết nối với công việc của bạn, nơi các cuộc hội thoại được liên kết trở lại với các công việc và tài liệu. Điều này hữu ích khi bạn tạo các chuỗi X cho nhiều chủ đề khác nhau trong nhóm của mình. ✅ Bạn nên chuyển hướng phản hồi qua ClickUp Chat khi: Một bên liên quan đưa ra các chỉnh sửa trong một cuộc hội thoại, và bạn cần chuyển đổi chúng thành các thay đổi có thể theo dõi.

Bạn muốn AI tóm tắt các chuỗi bình luận dài thành các bước tiếp theo rõ ràng.

Bạn muốn lịch sử phê duyệt của mình vẫn được liên kết với các công việc thực tế của chủ đề

Sử dụng ClickUp cho kế hoạch truyền thông xã hội, kết nối các chủ đề với các chiến dịch.

Xem tất cả tiến độ và cập nhật công việc của bạn với Nhiệm vụ ClickUp

Khi bạn soạn thảo chủ đề trong Grok AI, bạn có thể nhanh chóng chuyển từ ý tưởng sang bản nháp. Vấn đề nảy sinh khi bạn vẫn cần một hệ thống để quản lý quyền sở hữu và đánh giá. Hoặc khi chủ đề của bạn trở thành một bài đăng đơn lẻ.

ClickUp kết hợp quy trình lập kế hoạch và thực thi trong cùng một quy trình làm việc bằng cách kết nối ClickUp Tasks, ClickUp Docs và ClickUp tự động hóa. Tại đây, ClickUp Tasks giúp theo dõi mọi bài đăng và cập nhật, trong khi ClickUp Docs cho phép bạn lưu trữ bản tóm tắt và nguồn tài liệu tại một nơi duy nhất. Ngoài ra, ClickUp tự động hóa loại bỏ các bước chuyển giao thủ công, giúp bạn duy trì tiến độ ngay cả khi nhóm bận rộn.

Điều này rất quan trọng vì một chủ đề nhận được sự quan tâm thường phải trải qua nhiều lần theo dõi và câu hỏi từ các bên liên quan. ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc thống nhất với nhiều công cụ và lợi ích, giúp ý tưởng của bạn chuyển đổi thành một bản nháp làm việc xuất sắc.

✅ Đây là cách ClickUp có thể giúp bạn lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch chủ đề:

Tạo một công việc cho mỗi chủ đề bao gồm mục tiêu và đối tượng mục tiêu. Xác định rõ ràng tiêu chí hoàn thành, để nhiều người dùng có thể tận dụng mà không làm lệch hướng thông điệp.

Đính kèm hoặc liên kết một tài liệu vào công việc cho bản tóm tắt chủ đề và các liên kết kiểm tra, để người xem xét có thể xác minh chi tiết mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Tiêu chuẩn hóa trạng thái như phác thảo, bản nháp, xem xét, đã duyệt, đã lên lịch và đã đăng, để quy trình tạo/lập nội dung của bạn luôn nhất quán và dự đoán được qua các chiến dịch.

Tự động hóa việc phân công khi trạng thái thay đổi, ví dụ: gán trình chỉnh sửa khi bản nháp chuyển sang giai đoạn xem xét, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh việc theo dõi thủ công.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch cho lịch trình của chủ đề bài đăng của bạn bằng mẫu Mạng xã hội của ClickUp. Tải mẫu miễn phí tại đây Ngay cả khi bạn đã chọn công cụ AI phù hợp để soạn thảo, việc tạo/lập chủ đề trên X vẫn có thể không nhất quán nếu mỗi thành viên trong nhóm lập kế hoạch bài viết theo cách riêng của họ. Bạn có thể phải viết lại những ý tưởng tương tự hoặc mất dấu những nội dung đã sẵn sàng để đăng. Mẫu Mạng Xã Hội của ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc nhất quán để lập kế hoạch nội dung tại một nơi duy nhất. Nó giúp bạn tạo ra một kế hoạch thống nhất cho tất cả các kênh mạng xã hội của mình và tối ưu hóa sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. 🌻 Đây là cách mẫu này có thể giúp bạn: Giữ cho quy trình làm việc của chủ đề nhất quán với các trạng thái tùy chỉnh tích hợp sẵn như "Đang chờ duyệt" và "Đang chờ chỉnh sửa", để các bản xem xét không bị lạc trong các cuộc hội thoại.

Tổ chức mọi bài đăng với các Trường Tùy chỉnh, để bạn có thể phân loại nội dung và theo dõi tiến độ trên lịch trình mạng xã hội của mình.

Ghi lại ý tưởng trong chế độ xem Biểu mẫu Đề xuất Nội dung , để các chủ đề được tập trung vào một hàng đợi thay vì rải rác trong các ghi chú.

Lập kế hoạch nội dung cần tạo cho từng nền tảng bằng chế độ xem Content Stage, để mỗi chủ đề phù hợp với kênh và mục tiêu chiến dịch tương ứng.

Nâng cao chiến lược tạo chủ đề trên X với ClickUp

Grok AI có thể giúp bạn brainstorm ý tưởng và tóm tắt những xu hướng đang hot. Nó cũng có thể giúp bạn soạn thảo các chủ đề thảo luận nhanh hơn, đặc biệt khi bạn cần các câu trả lời cập nhật từ dữ liệu trực tuyến.

Nhưng nếu các chủ đề là một phần của quy trình tạo/lập nội dung của bạn, thách thức lớn hơn là duy trì sự nhất quán và tổ chức các bước theo dõi, giúp các bài đăng của bạn luôn nhất quán và sẵn sàng cho chiến dịch.

Đó chính là lúc ClickUp trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho Grok AI. Với ClickUp, bạn có thể quản lý nghiên cứu, bản tóm tắt, bản nháp, công việc, đánh giá và lịch trình trong một không gian làm việc AI tích hợp. Điều này giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian xử lý các vấn đề không đáng có và tập trung vào việc tạo ra các chủ đề thu hút đúng đối tượng mục tiêu.

Nếu bạn muốn có một phương pháp lặp lại để lập kế hoạch, soạn thảo, xem xét và triển khai các chủ đề mà không mất đà, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ ✅.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Khi viết chủ đề bài viết cho X, hãy bắt đầu bằng cách thông báo cho Grok AI về đối tượng mục tiêu cụ thể và mục tiêu của bạn. Sau đó, thảo luận về góc nhìn và yêu cầu Grok trích xuất các câu trả lời cập nhật từ các bài đăng công khai trên X và tìm kiếm web thời gian thực nếu chủ đề phụ thuộc vào xu hướng.

Mẫu yêu cầu tốt nhất cung cấp cho Grok các giới hạn rõ ràng về giọng điệu, độ dài chủ đề và nguồn tham khảo, cùng với yêu cầu truy cập internet thời gian thực khi bạn cần dữ liệu trực tiếp. Grok cũng có thể phản hồi theo phong cách cuộc hội thoại mà bạn chỉ định, vì vậy bạn nên xác định điều này từ sớm.

Đúng vậy, bạn có thể yêu cầu Grok trả lời theo phong cách bạn chọn, để nhận được những câu trả lời thông minh mà không làm mất đi sự rõ ràng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo kiểm tra lại thông tin trước khi đăng.

Để duy trì giọng điệu nhất quán khi sử dụng Grok, hãy dán một hướng dẫn giọng điệu ngắn ở đầu cuộc hội thoại. Sau đó yêu cầu Grok viết lại mỗi bài đăng theo giọng điệu đó, không tạo ra giọng điệu mới cho từng bản nháp. Giữ một chủ đề của cuộc hội thoại cho mỗi cuộc hội thoại và bắt đầu một cuộc hội thoại mới khi thay đổi đối tượng hoặc chiến dịch.

Yêu cầu Grok tạo chủ đề dưới dạng các bài đăng có số thứ tự, mỗi bài dưới 280 ký tự. Hướng dẫn nó mỗi bài đăng chứa một ý tưởng và có dòng chuyển tiếp rõ ràng. Sau đó dán vào X bằng cách sử dụng luồng soạn thảo và biểu tượng cộng để thêm bài đăng, rồi nhấn “Đăng tất cả” khi sẵn sàng. Đây là cách sạch sẽ nhất để chuyển từ bản nháp sang chủ đề được định dạng trên X.

ClickUp có thể thay thế Grok cho quy trình sản xuất chuỗi công việc từ đầu đến cuối vì bạn có thể soạn thảo bản tóm tắt trong tài liệu, theo dõi công việc và quản lý phê duyệt trong một không gian làm việc duy nhất, thay vì chia nhỏ công việc giữa các công cụ. ClickUp Brain và Brain MAX cung cấp hỗ trợ AI trong quy trình làm việc đó, giúp bạn duy trì ngữ cảnh liên quan đến công việc bạn thực hiện. Grok mạnh về tìm kiếm trực tiếp và câu trả lời nhanh, nhưng nó không quản lý quy trình làm việc của chiến dịch.

Với ClickUp, bạn có thể sử dụng tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX để nhập liệu và soạn thảo, và hệ thống sẽ tự động gõ và chỉnh sửa, giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn cũng có thể tóm tắt các công việc và hoạt động tài liệu, và trích xuất các điểm chính vào khung sườn chủ đề mà không cần phải lục lọi các cuộc hội thoại cũ.