Amazon Q so với Claude: AI doanh nghiệp nào tốt hơn vào năm 2026?

Khi áp dụng các công cụ lập trình AI, câu hỏi thực sự không phải là “Công cụ này có thể tạo mã không?” Bạn cần biết liệu công cụ đó có giúp các nhóm phát triển triển khai mã sản phẩm trong kiến trúc dự án của họ hay không. Điều này quan trọng vì ngay cả các nhóm mạnh cũng mất thời gian cho việc sửa chữa lại.

Theo nghiên cứu của DORA, các nhóm có hiệu suất cao vẫn báo cáo dành 21% thời gian cho công việc không kế hoạch hoặc làm lại. Công cụ AI có thể giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại, nhưng chúng cũng có thể tạo ra nhiều yêu cầu Hợp nhất hơn trên nhiều kho lưu trữ, nhiều đánh giá mã nguồn hơn và xử lý nhiều trường hợp ngoại lệ hơn khi mô hình thiếu bối cảnh.

Trong bài viết này, bạn sẽ được so sánh Amazon Q và Claude về bảo mật, sự tương thích với hệ sinh thái AWS, các IDE được hỗ trợ và quy trình làm việc của nhà phát triển thông qua CLI, cùng với giá cả của chúng.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách và nơi ClickUp phù hợp nếu bạn muốn có một nơi duy nhất để theo dõi quyết định, tài liệu và quá trình triển khai.

Amazon Q so với Claude: Tổng quan

Nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quan nhanh về Amazon Q so với Claude trước khi đi vào chi tiết tính năng, hãy bắt đầu từ đây. Bản tóm tắt này cho thấy mỗi công cụ phù hợp nhất với trường hợp nào, giải quyết các vấn đề phức tạp như thế nào và cách nó tương tác với các kho lưu trữ mới và quy trình làm việc có tính năng đại lý.

Danh mục Amazon Q Claude Phù hợp cho Các nhóm đang hoạt động sâu trong hệ sinh thái AWS và muốn sử dụng AI để hỗ trợ phát triển và vận hành phần mềm trên AWS. Các nhóm muốn có trợ lý trò chuyện-first, cùng với Claude Code để lập trình trực tiếp trên các kho mã nguồn. Hỗ trợ mã hóa trực tiếp trong IDE của bạn Amazon Q Developer hỗ trợ trò chuyện và đề xuất trực tiếp trong các IDE được hỗ trợ. Claude Code cũng có thể làm việc với quy trình làm việc IDE, nhưng nó được xây dựng dựa trên phong cách terminal-first, agentic. Tìm kiếm câu trả lời trong kiến thức doanh nghiệp Amazon Q Business được thiết kế để cung cấp câu trả lời có quyền truy cập vào nội dung doanh nghiệp kết nối, thường kèm theo trích dẫn. Claude hỗ trợ công việc kiến thức doanh nghiệp thông qua các tính năng kiểm soát cho nhóm/doanh nghiệp và trải nghiệm trò chuyện ưu tiên. Nơi bạn sử dụng trợ lý ngoài việc mã hóa Xuất hiện trong các dịch vụ AWS (ví dụ: QuickSight) để các nhóm có thể xây dựng phân tích, tính toán và bảng điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên gần với dữ liệu và công cụ AWS. Tích hợp vào các công cụ công việc hàng ngày thông qua các tích hợp như Chrome, Slack và Excel, giúp trợ lý xuất hiện ở những nơi đã diễn ra hợp tác và phân tích. Hiện đại hóa và chuyển đổi mã nguồn Amazon Q Developer Transform tập trung vào các quy trình hiện đại hóa (như nâng cấp và chuyển đổi), với các bước xem xét và áp dụng. Claude Code vẫn có thể hỗ trợ hiện đại hóa, nhưng nó có tính chất tổng quát hơn: bạn định nghĩa phương pháp tiếp cận, và Claude sẽ hỗ trợ thực thi nó thông qua các quy trình làm việc dựa trên terminal.

Amazon Q là gì?

Qua Amazon Q

Amazon Q là trợ lý AI tạo sinh của AWS giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong cả công việc phần mềm và công việc kinh doanh. Trên thực tế, bạn sử dụng nó để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời dựa trên kiến thức của AWS và đẩy nhanh các công việc thường yêu cầu chuyển đổi ngữ cảnh nhiều lần.

Amazon Q thường xuất hiện trong hai phiên bản, và sự phân chia này rất quan trọng khi đánh giá tính phù hợp cho doanh nghiệp:

Amazon Q Business dành cho kiến thức và quy trình làm việc của công ty, tập trung vào việc trả lời câu hỏi và hoàn thành công việc. dành cho kiến thức và quy trình làm việc của công ty, tập trung vào việc trả lời câu hỏi và hoàn thành công việc.

Amazon Q Developer (còn được gọi là Q Developer) dành cho mã hóa và công việc hàng ngày trên AWS, tập trung vào việc giúp bạn hiểu, xây dựng, mở rộng và vận hành ứng dụng trên AWS.

Nếu bạn đã vận hành nhiều hệ thống trên AWS, lợi thế là rõ ràng: bạn có thể đưa các quyết định kỹ thuật gần hơn với môi trường triển khai, thay vì chuyển thông tin nhạy cảm sang một công cụ khác.

Tính năng của Amazon Q

Hầu hết các nhóm xem Amazon Q theo hai cách: Amazon Q Developer cho công việc lập trình hàng ngày, và Amazon Q Business để tìm kiếm câu trả lời trong nội dung doanh nghiệp mà không vi phạm quyền truy cập.

Các tính năng dưới đây tập trung vào những yếu tố giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong hệ sinh thái AWS, đặc biệt khi duy trì các hệ thống cũ và tối ưu hóa quy trình phát triển.

Tính năng #1: Amazon Q Developer cho mã hóa trong IDE

Qua Amazon Q

Amazon Q Developer là phần của Amazon Q mà bạn sử dụng nhiều nhất khi cần hỗ trợ trực tiếp trong trình chỉnh sửa, không phải qua cửa sổ trò chuyện riêng biệt. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, yêu cầu thay đổi và nhận hỗ trợ trong bối cảnh khi làm việc với mã nguồn hiện có.

Khi sử dụng trò chuyện trực tiếp, Amazon Q hiển thị đề xuất cập nhật dưới dạng diff trong tệp. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi, giữ nguyên sự giám sát của nhà phát triển và giúp công cụ dễ tin cậy hơn trong quá trình kiểm tra mã nguồn.

Thiết lập này giúp bạn xử lý các yêu cầu Hợp nhất nhanh hơn bằng cách giảm thời gian sao chép mã giữa các công cụ và tăng thời gian kiểm tra chất lượng mã ở những nơi quan trọng.

🤔 Bạn có biết: Amazon CodeWhisperer chính thức trở thành một phần của Amazon Q Developer vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, do đó nhiều tài liệu và quy trình làm việc liên quan đến "CodeWhisperer" hiện đã được chuyển sang Amazon Q Developer trong các bản triển khai AWS.

Tính năng #2: Amazon Q Kinh doanh cho câu trả lời bảo mật, có kiểm soát truy cập

Qua Amazon Q

Khi nhà phát triển của bạn mất thời gian tìm kiếm tài liệu hướng dẫn mới nhất, ghi chú kiến trúc hoặc phiên bản "đúng" của tài liệu quyết định, Amazon Q Business được thiết kế để giảm bớt gánh nặng đó.

Bạn kết nối nó với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng, sau đó người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ các nguồn được phê duyệt, giúp giảm thiểu các chủ đề kéo dài qua lại trong các cuộc hội thoại.

Phần thân thiện với doanh nghiệp là kiểm soát truy cập. Amazon Q Business được thiết kế để tuân thủ quyền truy cập, do đó người dùng chỉ có thể xem những gì mà quyền truy cập của họ cho phép.

Điều này giúp thúc đẩy việc áp dụng trong doanh nghiệp vì bạn không bắt buộc các nhóm phải sao chép nội dung vào hệ thống mới chỉ để làm cho trợ lý trở nên hữu ích.

📮 ClickUp Insight: Lo lắng về công việc không dừng lại khi ngày làm việc kết thúc. 28% nhân viên cho biết công việc luôn theo họ, trong khi 8% khác thường xuyên gặp khó khăn trong việc tắt máy. Đó là hơn một phần ba số nhân viên mang căng thẳng về nhà. 😣 Các nhắc nhở của ClickUp có thể giúp củng cố các thói quen cuối ngày và duy trì ranh giới. Tự động hóa nhắc nhở "tổng kết", cài đặt vùng thông báo không liên quan đến công việc và lên lịch thời gian cá nhân. Việc tắt máy nên là một quyết định có chủ đích, không phải là tùy chọn! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Tính năng #3: Amazon Q tích hợp trong các dịch vụ AWS để có được thông tin kinh doanh nhanh chóng.

Qua Amazon Q

Amazon Q cũng xuất hiện trong các dịch vụ AWS, giúp bạn có được thông tin chi tiết mà không cần chuyển dữ liệu sang công cụ khác. Ví dụ, Amazon Q trong Amazon QuickSight cho phép người dùng tạo bảng điều khiển, biểu đồ trực quan và các tính toán phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu bạn hỗ trợ báo cáo sản phẩm hoặc chỉ số sức khỏe nền tảng, tính năng này rất hữu ích. Nhóm của bạn có thể phân tích các yếu tố tác động và xu hướng nhanh hơn, sau đó chuyển đổi kết quả thành thông tin mà các bên liên quan có thể hành động. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn để chuyển đổi câu hỏi thành truy vấn và nhiều thời gian hơn để xác minh kết quả.

Điều này hữu ích khi các nhóm doanh nghiệp muốn các quy trình làm việc về trí tuệ kinh doanh (BI) duy trì sự gắn kết với hệ sinh thái AWS, đặc biệt khi các biện pháp kiểm soát truy cập và nguồn dữ liệu được phê duyệt là yếu tố quan trọng.

Tính năng #4: Amazon Q Developer Transform cho việc hiện đại hóa và nâng cấp mã nguồn quy mô lớn.

qua AWS

Nếu nhóm của bạn triển khai trên AWS nhưng phải dành một phần lớn ngân sách mỗi quý để giải quyết nợ công nghệ, công việc khó khăn nhất thường nằm ở khâu "giữa" của quá trình phát triển: nâng cấp runtime, thay thế các API đã bị loại bỏ và tái cấu trúc hệ thống cũ mà không làm hỏng mã sản xuất.

Amazon Q Developer Transform được thiết kế cho loại thay đổi có cấu trúc này. Trong các IDE được hỗ trợ, nó có thể thực hiện cập nhật và chuyển đổi tự động hóa ngôn ngữ và hệ điều hành, tạo ra các thay đổi trên nhiều tệp, sau đó cho phép bạn xem xét và áp dụng các thay đổi đó như bất kỳ diff nào khác.

Một ví dụ thực tế là hiện đại hóa Java. Amazon Q Developer có thể nâng cấp các ứng dụng Java lên các phiên bản mới hơn (bao gồm cập nhật các thành phần/API đã bị loại bỏ và nâng cấp các phụ thuộc), và quy trình làm việc được thiết kế xoay quanh việc xác minh trong IDE của bạn trước khi chấp nhận các thay đổi.

Giá cả của Amazon Q

Amazon Q Business Lite: $3/tháng cho mỗi người dùng

Amazon Q Kinh doanh Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Giá sử dụng Amazon Q kinh doanh: $200 cho 30.000 đơn vị/tháng

Amazon Q Developer Miễn phí : $0/tháng cho mỗi người dùng

Amazon Q Developer Pro Tier: $19/tháng cho mỗi người dùng

Claude là gì?

Qua Claude

Claude là trợ lý AI do Anthropic phát triển để hỗ trợ công việc kiến thức và kỹ thuật, bao gồm viết, phân tích và lập mã, thông qua trải nghiệm trò chuyện và API.

Đối với các nhóm phát triển phần mềm, Claude Code là phiên bản được thiết kế dành cho công việc kỹ thuật thực tế. Bạn có thể sử dụng nó để làm việc trực tiếp trong mã nguồn của mình, bao gồm chỉnh sửa tệp và chạy lệnh, giúp bạn chuyển từ yêu cầu sang thực hiện thay đổi mà không cần phải sao chép-dán ngữ cảnh giữa các công cụ.

Bạn sẽ dành ít thời gian hơn để giải thích lại bối cảnh và nhiều thời gian hơn để xác minh kết quả cuối cùng trước khi triển khai.

Tính năng của Claude

Claude cung cấp sự kết hợp giữa khả năng lập trình và các tính năng năng suất hàng ngày, giúp bạn làm việc nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc quyền truy cập.

Các tính năng dưới đây tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo sản phẩm, nhà phát triển và các nhóm doanh nghiệp khi đánh giá Claude cho việc triển khai bảo mật và quy trình làm việc thực tế.

Tính năng #1: Claude trong Chrome để tăng tốc quy trình làm việc trên trình duyệt.

Qua Claude

Claude trong Chrome cho phép bạn sử dụng Claude trực tiếp trong trình duyệt, giúp bạn đặt câu hỏi về trang web đang xem và thực hiện các thao tác mà không cần chuyển đổi công cụ. Claude có thể điều hướng trang web, nhấp vào nút và điền biểu mẫu, điều này rất hữu ích khi bạn cần hoàn thành các công việc trực tuyến một cách nhanh chóng.

Claude cũng có thể hỗ trợ các công việc lặp đi lặp lại trên trình duyệt, giúp bạn không phải thực hiện các kiểm tra tương tự mỗi ngày.

Điều này hữu ích khi nhóm của bạn cần kết quả nhất quán từ các quy trình làm việc dựa trên trình duyệt mà không cần thêm các bước thủ công.

Tính năng #2: Claude trong Slack để hỗ trợ trực tiếp trong kênh

Qua Claude

Claude trong Slack đưa Claude vào nơi mà các nhóm phát triển của bạn đã hợp tác, vì vậy bạn có thể đặt câu hỏi trong một chủ đề và nhận hỗ trợ mà không cần chuyển ngữ cảnh sang công cụ khác. Claude tuân thủ các quyền truy cập Slack mà bạn đã thiết lập, và quản trị viên Slack phê duyệt ứng dụng.

Khi Claude phát hiện yêu cầu lập trình, Claude trong Slack có thể chuyển yêu cầu lập trình sang quy trình làm việc Claude Code và bắt đầu một phiên làm việc từ xa mà bạn có thể xem xét, bao gồm các liên kết để mở Yêu cầu Hợp nhất (pull request).

Điều này hữu ích khi bạn muốn tăng tốc độ phối hợp trong Slack mà không làm mất sự giám sát của nhà phát triển đối với các thay đổi.

🤔 Bạn có biết: Anthropic định giá một số mô hình Claude theo "triệu token đầu vào" và "triệu token đầu ra", ví dụ mô hình Claude Sonnet 4.5 hiển thị giá theo triệu token trên trang mô hình của Anthropic, điều này hữu ích khi so sánh giá dựa trên sử dụng giữa các công cụ.

Tính năng #3: Claude trong Excel để phân tích sổ làm việc nhanh hơn

Qua Claude

Claude trong Excel giúp bạn hiểu toàn bộ sổ làm việc, bao gồm các công thức lồng nhau và mối quan hệ phụ thuộc giữa các tab. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận giải thích kèm theo trích dẫn chi tiết từng ô, giúp bạn xác minh logic thay vì phỏng đoán.

Bạn cũng có thể thử nghiệm các tình huống mà không làm hỏng công thức và gỡ lỗi các lỗi như #REF!, #VALUE! hoặc tham chiếu vòng lặp bằng cách theo dõi nguyên nhân gây ra chúng.

Điều này đặc biệt hữu ích khi các nhóm doanh nghiệp cần các câu trả lời minh bạch, đặc biệt khi bảng tính là một phần của hệ thống hoặc quyết định lớn hơn.

Tính năng #4: Claude Skills cho các quy trình làm việc lặp lại và tiêu chuẩn hóa

Qua Claude

Claude Skills cho phép bạn chuyển đổi các quy trình và thực hành tốt nhất của mình thành các hướng dẫn có thể tái sử dụng hoặc quy trình làm việc tiêu chuẩn, giúp Claude áp dụng chúng một cách nhất quán mỗi lần. Điều này có nghĩa là kết quả đầu ra nhất quán hơn trên các công việc chuyên biệt và ít phải "điều chỉnh prompt" hơn khi các nhóm khác nhau cần cùng một định dạng hoặc quy trình làm việc.

Các kỹ năng cũng hoạt động trên Claude.ai, Claude Code và API, vì vậy bạn có thể phát triển một lần và áp dụng cùng một phương pháp ở các nền tảng khác nhau.

Kỹ thuật này hữu ích khi bạn muốn các nhóm làm việc trên các công cụ khác nhau vẫn tuân theo một phương pháp hệ thống thống nhất trong việc tài liệu hóa và công việc.

Giá cả của Claude

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Max: từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm (Gói tiêu chuẩn): $30/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép (tối thiểu 5 thành viên)

Gói Nhóm (Premium): $150/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép (tối thiểu 5 thành viên)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Amazon Q so với Claude: So sánh tính năng

Amazon Q và Claude đều có thể hỗ trợ công việc được trợ giúp bởi AI, nhưng chúng tích hợp vào hệ thống doanh nghiệp theo cách khác nhau. Amazon Q được xây dựng dựa trên hệ sinh thái AWS, với Amazon Q Developer dành cho mã hóa và Amazon Q Business dành cho các câu trả lời có quyền truy cập. Claude tập trung vào trải nghiệm trò chuyện trước tiên, với Claude Code cùng các tích hợp như Chrome, Slack, Excel và Skills.

Tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh chúng dựa trên các tính năng quan trọng nhất cho quy trình phát triển và sản phẩm kỹ thuật hàng ngày.

Tính năng #1: Hỗ trợ mã hóa trực tiếp trong IDE của bạn

Amazon Q Developer

Nếu nhóm của bạn phát triển trong hệ sinh thái AWS, Amazon Q Developer được thiết kế để hỗ trợ các công việc phát triển liên quan đến AWS. Nó hoạt động trong các IDE được hỗ trợ và cung cấp tính năng trò chuyện hỗ trợ và hỗ trợ trực tiếp, giúp bạn tạo mã, chỉnh sửa và xem lại thay đổi mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa. Tính năng hỗ trợ trực tiếp hữu ích cho việc cập nhật an toàn vì bạn có thể xem lại các đề xuất thay đổi trước khi áp dụng chúng.

Claude Mã

Claude Code cũng hỗ trợ quy trình làm việc IDE, nhưng nó được xây dựng dựa trên mô hình terminal-first, luồng agentic. Nó hoạt động hiệu quả khi bạn muốn một trợ lý làm việc trên toàn bộ mã nguồn, thực hiện thay đổi trên nhiều tệp và giúp bạn chuyển từ yêu cầu sang triển khai mà không cần liên tục sao chép ngữ cảnh giữa các công cụ.

🏆 Kết quả: Hòa. Chọn Amazon Q Developer nếu quy trình phát triển hàng ngày của bạn ưu tiên AWS và bạn muốn hỗ trợ tích hợp sẵn trong IDE. Chọn Claude Code nếu bạn ưa chuộng quy trình làm việc dựa trên terminal và muốn một trợ lý có khả năng làm việc trên toàn bộ mã nguồn của bạn.

Tính năng #2: Tìm kiếm câu trả lời trong kiến thức doanh nghiệp

Amazon Q Kinh doanh

Amazon Q Business được thiết kế để cung cấp câu trả lời có quyền truy cập phù hợp với nội dung doanh nghiệp. Bạn có thể kết nối các nguồn dữ liệu, duy trì kiểm soát danh tính và quyền truy cập, đồng thời cung cấp câu trả lời kèm theo trích dẫn để nhóm của bạn có thể xác minh nguồn trước khi áp dụng giải pháp.

Claude

Claude cũng có thể hỗ trợ công việc kiến thức doanh nghiệp, đặc biệt trên các gói Team và Enterprise, nơi bạn có các quyền kiểm soát quản trị như SSO và quyền truy cập dựa trên vai trò. Điểm mạnh của Claude là trải nghiệm trợ lý mượt mà hơn trên các ứng dụng, nhưng mô hình "connectors plus citations" được thể hiện rõ ràng hơn trên phía Amazon Q Business.

🏆 Người chiến thắng: Amazon Q Business, nếu bạn muốn các câu trả lời có quyền truy cập và trích dẫn từ các hệ thống kết nối mặc định.

Tính năng #3: Nơi bạn sử dụng trợ lý ngoài việc viết mã

Amazon Q

Amazon Q được tích hợp sẵn trong các dịch vụ AWS, giúp bạn nhận được câu trả lời và thông tin chi tiết mà không cần chuyển dữ liệu sang các công cụ khác. Một ví dụ điển hình là Amazon Q trong Amazon QuickSight, nơi bạn có thể tạo bảng điều khiển, biểu đồ trực quan và các tính toán phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Claude

Claude tập trung vào việc tích hợp trợ lý vào các công cụ hàng ngày mà nhóm của bạn đã sử dụng. Bạn có thể sử dụng Claude trong Chrome để duyệt web và hoàn thành các công việc trình duyệt, Claude trong Slack để hợp tác trong các kênh, và Claude trong Excel để hiểu các sổ làm việc với các trích dẫn cấp ô mà bạn có thể kiểm tra.

🏆 Kết quả: Hòa. Chọn Amazon Q nếu quy trình làm việc của bạn được triển khai trong các dịch vụ AWS. Chọn Claude nếu nhóm của bạn cần trợ lý hoạt động trên các trình duyệt, cuộc trò chuyện và bảng tính hàng ngày.

Tính năng #4: Nơi bạn sử dụng trợ lý ngoài mã hóa

Amazon Q Developer

Amazon Q Developer có tính năng "Transform" chuyên dụng dành cho công việc hiện đại hóa, bao gồm các bản cập nhật tự động hóa và chuyển đổi trong quy trình làm việc của IDE, kèm theo bước xem xét và áp dụng rõ ràng để các nhóm có thể duy trì sự giám sát của nhà phát triển.

Claude Mã

Claude Code vẫn có thể hỗ trợ công việc hiện đại hóa, nhưng đây là một phương pháp tiếp cận tổng quát hơn. Nó chủ yếu hoạt động như một công cụ dựa trên terminal có thể chỉnh sửa tệp, chạy lệnh và tạo commit, giúp bạn thực hiện kế hoạch nâng cấp trên một repo phức tạp miễn là nhóm của bạn định nghĩa các bước và xác minh kết quả.

🏆 Kết quả: Hòa. Amazon Q Developer, nếu hiện đại hóa là yêu cầu cốt lõi (cập nhật Java, chuyển đổi, luồng chuyển đổi lặp lại). Chọn Claude Code nếu bạn muốn một đại lý terminal linh hoạt để hỗ trợ thực thi các quá trình di chuyển mà bạn tự thiết kế trên các nền tảng và quy trình làm việc khác nhau.

Amazon Q so với Claude trên Reddit

Trước khi tin tưởng vào các trang giá cả hoặc danh sách tính năng, hãy xem cách các nhà phát triển đánh giá các công cụ này khi họ thực sự sử dụng chúng. Các bình luận dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được những điểm mà Amazon Q và Claude thực sự hữu ích và những nơi mà các nhóm gặp khó khăn.

Một số người dùng Reddit chia sẻ về sự hữu ích của Amazon Q:

✅ “Amazon Q vô cùng hữu ích! Hệ thống RAG rất tuyệt… Nhưng thực sự, công việc tuyệt vời trong việc cung cấp thông tin chính xác…”

✅ “Amazon Q vô cùng hữu ích! Hệ thống RAG rất tuyệt… Nhưng thực sự, công việc tuyệt vời trong việc cung cấp thông tin chính xác…”

Trong khi đó, một số người dùng khác cho biết:

🚩 “Ban đầu nó rất hữu ích… Nhưng bao gồm cả các hàm không tồn tại.”

🚩 “Ban đầu nó rất hữu ích… Nhưng bao gồm cả các hàm không tồn tại.”

Về Claude, người dùng Reddit cho biết:

✅ “Claude Mã thực sự khác biệt… Claude Mã với Opus 4.5 là trải nghiệm phát triển cao cấp nhất hiện nay.”

✅ “Claude Mã thực sự khác biệt… Claude Mã với Opus 4.5 là trải nghiệm phát triển cao cấp nhất hiện nay.”

Trong khi một số người cho rằng:

🚩 “Tôi không thể hoàn thành bất kỳ công việc nào nếu phải luôn được hướng dẫn từng bước… Không đọc tệp, không cố gắng hiểu bất cứ điều gì.”

🚩 “Tôi không thể hoàn thành bất kỳ việc gì nếu phải luôn được hướng dẫn từng bước… Không đọc tệp, không cố gắng hiểu bất cứ điều gì.”

Giới thiệu ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Amazon Q và Claude

Một sprint hiếm khi bị gián đoạn vì nhóm của bạn không thể viết mã.

Một sprint bị gián đoạn vì quyết định "cuối cùng" được đưa ra trong cuộc trò chuyện, yêu cầu được ghi trong tài liệu, và công việc có liên kết đến ba vị trí khác nhau. Sau đó, ai đó đưa ra câu trả lời của AI vào quy trình làm việc, nhưng không ai có thể xác định bối cảnh nào đã hình thành kết quả đó.

Đó là tình trạng phân tán công việc. Bạn vẫn hoàn thành công việc, nhưng lãng phí thời gian tìm kiếm nguồn thông tin chính xác vì các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại không được kết nối chặt chẽ.

Giờ đây, hãy thêm tình trạng phân tán AI. Một nhóm dựa vào Amazon Q trên AWS. Nhóm khác dựa vào Claude Code trong một luồng riêng biệt. Các lệnh được viết lại, kết quả được sao chép giữa các công cụ, và việc giải thích lý do tại sao một thay đổi được thực hiện trở nên khó khăn hơn.

Đó chính là nơi ClickUp, với tư cách là một không gian làm việc AI tích hợp , hoàn toàn phù hợp. ✨️

ClickUp kết nối công việc và AI vào một hệ thống thống nhất, giúp các công việc, tài liệu và quy trình làm việc luôn liên kết với cùng một bối cảnh. ClickUp Brain có thể trích xuất các công việc cần thực hiện từ tài liệu và trò chuyện, sau đó chuyển đổi chúng thành các công việc có cấu trúc, giúp bạn chuyển từ kết quả đầu ra của AI sang thực thi thực tế mà không mất đi tính truy vết.

Tiếp theo, bạn sẽ thấy điều này hoạt động như thế nào đối với các nhóm phần mềm, bao gồm cách ClickUp có thể duy trì tiến độ giao hàng với các đại lý và tự động hóa.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Tập trung các câu trả lời AI tại một nơi duy nhất, giúp các quyết định mã hóa của bạn luôn gắn liền với quá trình triển khai thông qua ClickUp Brain

Khi so sánh Amazon Q với Claude Code, bạn nhanh chóng nhận ra rằng phần khó khăn không phải là chọn mô hình "tốt nhất". Bạn cần một nền tảng duy nhất nơi kết quả đầu ra của AI được gắn liền với công việc mà nhóm của bạn triển khai. Nếu không, các câu trả lời sẽ trôi nổi trong trò chuyện và không ai có thể truy vết quyết định trở lại các công việc và tài liệu thực tế.

ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, giúp bạn chuyển đổi ghi chú, tài liệu và cuộc hội thoại thành các công việc có cấu trúc. Bạn có thể tạo công việc từ cuộc hội thoại và tài liệu, tạo bản tóm tắt, và nhận câu trả lời có ngữ cảnh từ không gian làm việc của mình thay vì phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Khi các quyết định kiến trúc, thông số kỹ thuật và mục hành động của bạn được lưu trữ trong cùng một hệ thống, bạn sẽ tiết kiệm thời gian giải thích lại bối cảnh và tập trung hơn vào việc triển khai với sự tự tin.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain MAX giúp bạn duy trì công việc lập trình tại cùng một nơi mà nhóm của bạn lập kế hoạch, đánh giá và triển khai. Tiêu chuẩn hóa tóm tắt yêu cầu kéo (PR) và ghi chú quyết định trên các quy trình làm việc của Amazon Q và Claude Code bằng ClickUp Brain MAX Dưới đây là một quy trình làm việc đơn giản mà bạn có thể tái sử dụng: Ghi lại quyết định nhanh chóng với Talk to Text : Ghi chú nhanh như “tại sao chúng ta thay đổi luồng xác thực” hoặc “cần kiểm tra gì tiếp theo”, sau đó chèn trực tiếp vào công việc hoặc tài liệu để lý do được gắn liền với công việc.

Yêu cầu ClickUp Brain MAX tóm tắt bối cảnh PR để xem xét: Nhập lệnh “Tóm tắt thay đổi, rủi ro và kế hoạch kiểm thử cho công việc này” vào công cụ, sau đó dán kết quả vào mô tả PR hoặc bình luận công việc để đảm bảo các cuộc xem xét mã nguồn nhất quán.

Tìm kiếm nguồn thông tin chính xác với ClickUp Enterprise Search : Tìm kiếm qua các công việc, tài liệu và công cụ kết nối để trả lời các câu hỏi như “Nơi nào có bản mô tả API mới nhất?” hoặc “Chúng ta đã quyết định gì về bộ nhớ đệm?” mà không cần phải lục lọi qua các chủ đề thảo luận.

Chọn mô hình phù hợp cho công việc: Sử dụng công cụ chọn mô hình của ClickUp khi bạn cần phong cách hỗ trợ khác, nhưng hãy giữ các câu hỏi nhạy cảm, liên quan đến không gian làm việc trong ClickUp Brain MAX để câu trả lời luôn gắn liền với bối cảnh thực tế của bạn.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain Super Agents và ClickUp Codegen

Tự động hóa quá trình chuyển giao từ đề xuất của AI sang Yêu cầu Hợp nhất thực tế trong quy trình làm việc của nhóm với ClickUp Codegen

Khi so sánh Amazon Q với Claude Code, bạn sẽ nhận thấy một xu hướng. Trợ lý có thể đề xuất các giải pháp, nhưng nhóm của bạn vẫn cần một phương pháp đáng tin cậy để biến những đề xuất đó thành hành động thực tế trên các tệp tin, đánh giá và quá trình chuyển giao.

Đó chính là nơi ClickUp Brain Super Agents phát huy tác dụng. Bạn có thể tạo và tùy chỉnh các agent hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc của mình. Tính năng này cho phép thực hiện các công việc định kỳ như tóm tắt nội dung, soạn thảo bản cập nhật và duy trì tính liên tục của quy trình làm việc thông qua quy trình mà nhóm của bạn đã sử dụng.

Sau đó, bạn kết nối với ClickUp Codegen. ClickUp Codegen là một trợ lý phát triển AI mà bạn có thể đề cập trong một công việc để trả lời các câu hỏi về mã nguồn bằng ngôn ngữ tự nhiên và giúp tạo ra các Yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất. Điều này giúp công việc của bạn di chuyển từ yêu cầu đến Yêu cầu Hợp nhất mà không cần phải sử dụng các trò chuyện phân tán và các công cụ khác.

Các tác nhân cùng nhau xử lý việc phối hợp, trong khi ClickUp Codegen chịu trách nhiệm về bước xây dựng, do đó nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn để kết nối ngữ cảnh giữa các công cụ và nhiều thời gian hơn để triển khai với sự giám sát của nhà phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi ClickUp Codegen gửi yêu cầu Hợp nhất (pull request), hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt những thay đổi đã thực hiện, lý do thực hiện thay đổi và những gì cần kiểm tra tiếp theo, sau đó lưu tóm tắt đó vào công việc. Sau này, bạn có thể sử dụng ClickUp Enterprise Search và Ask để nhanh chóng trả lời câu hỏi “Tại sao chúng ta thay đổi mô-đun này?” và nhận được phản hồi có dẫn chứng từ chính công việc, tài liệu hoặc bình luận nơi quyết định được đưa ra. Bạn cũng có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo ra ClickUp Brain Super Agents để tóm tắt tất cả chi tiết công việc của bạn, giúp đạt được kết quả tốt hơn và nhanh hơn. Tạo một siêu trợ lý để tóm tắt các đánh giá mã nguồn và quyết định triển khai với ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: Tự động hóa ClickUp

Tiến hành công việc ngay lập tức khi đầu ra của AI trở thành một công việc tự động hóa với ClickUp Automations

AI có thể giúp bạn tạo mã và hoàn thiện giải pháp, nhưng bạn vẫn mất thời gian khi công việc bị đình trệ do quá trình chuyển giao. Một yêu cầu kéo (PR) được mở, nhưng không ai được thông báo. Một thay đổi trạng thái xảy ra, nhưng bước tiếp theo vẫn bị tắc nghẽn. Đó chính là lúc ClickUp tự động hóa tạo ra sự khác biệt.

ClickUp Automations cho phép bạn thiết lập các điều kiện kích hoạt và hành động, với các điều kiện tùy chọn, để các công việc định kỳ được thực hiện tự động mà không cần theo dõi thủ công. Bạn có thể bắt đầu với các quy trình tự động hóa có sẵn hoặc tạo quy trình riêng để tự động phân công công việc, áp dụng mẫu hoặc cập nhật thông tin khi trạng thái thay đổi.

Điều này giúp bạn chuyển đổi kết quả đầu ra của AI thành quá trình thực thi nhất quán, giữ cho quy trình phát triển của bạn luôn dự đoán được ngay cả khi sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi các tự động hóa ClickUp bắt đầu phân công người đánh giá và nhắc nhở người sở hữu tiếp theo, nút thắt cổ chai tiếp theo là tính hiển thị. Các nhà lãnh đạo vẫn hỏi, “Điều gì đang bị tắc?” và các nhà phát triển cấp cao vẫn bị kéo vào các chủ đề trạng thái. Bạn có thể truy cập các tóm tắt tập trung cho tất cả công việc của mình với thẻ AI của ClickUp Thêm thẻ AI của ClickUp vào bảng điều khiển ClickUp để các câu trả lời được lấy trực tiếp từ công việc, không phải từ các cuộc kiểm tra: Sử dụng Tóm tắt điều hành AI để tạo ra chế độ xem cập nhật về tình trạng của không gian kỹ thuật của bạn (những gì đang tiến triển tốt, những gì đang chậm trễ, những gì cần được chú ý).

Sử dụng AI Dự án Update để tạo danh sách công việc, tóm tắt tiến độ và phát hiện rủi ro trong một lần cuộn.

Sử dụng AI Brain để chạy một lệnh tùy chỉnh như: “Danh sách công việc bị chặn bởi quá trình kiểm tra mã, chỉ ra chủ sở hữu và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên các bình luận mới nhất” (bạn cũng có thể Đề cập đến các danh sách công việc hoặc công việc cụ thể để giới hạn phạm vi đầu ra)

Khi các quy trình tự động hóa giúp công việc tiến triển, nhấn Rerun AI trên thẻ để làm mới nội dung mà không cần xây dựng lại báo cáo.

ClickUp giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc với AI.

Amazon Q có thể là lựa chọn phù hợp khi quy trình phát triển của bạn nằm sâu trong hệ sinh thái AWS và làm việc với các kho mã nguồn lớn. Claude Code có thể là lựa chọn tốt hơn khi bạn muốn một trợ lý trò chuyện-first hỗ trợ công việc trên các công cụ hàng ngày với đường cong học tập đơn giản.

Dù sao đi nữa, rủi ro thực sự vẫn giống nhau. Kết quả đầu ra của AI được sao chép vào cuộc trò chuyện, các quyết định bị mất, và không ai có thể truy vết lý do tại sao một thay đổi được thực hiện đối với mã mới hoặc hạ tầng AWS.

ClickUp giúp bạn giải quyết vấn đề đó và nhiều hơn thế với một phương pháp tiếp cận khác biệt. Bạn giữ các câu trả lời AI gắn liền với công việc mà nhóm của bạn thực sự triển khai, giúp quá trình thực thi luôn kết nối với bối cảnh. Điều này hỗ trợ duy trì kiểm soát phiên bản thông tin và quản lý chi phí dự đoán được cùng các cơ sở mã phức tạp.

Sử dụng ClickUp Brain để giữ cho kết quả đầu ra của AI có thể tìm kiếm được trên các công việc và tài liệu.

Sử dụng ClickUp Brain Agents và ClickUp Codegen để chuyển đổi yêu cầu thành quy trình thực thi có cấu trúc và công việc sẵn sàng cho PR.

Sử dụng ClickUp tự động hóa để loại bỏ các bước chuyển giao thủ công và duy trì quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ.

Đăng ký ClickUp để quản lý quy trình kế hoạch, lập trình và theo dõi AI từ một không gian làm việc duy nhất.