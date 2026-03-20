Cách tải lên tệp PDF lên Gemini vào năm 2026

Việc gõ lại các thông tin phân tích từ AI trong tệp PDF vào email và trò chuyện là một sự lãng phí thời gian lớn.

Đặc biệt khi nhóm của bạn đang phải đối mặt với 275 sự gián đoạn mỗi ngày. Điều cuối cùng mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần là công việc thủ công chuyển dữ liệu giữa các tab.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tải lên các tệp PDF lên Gemini để phân tích ngay lập tức. Quan trọng hơn, cách chuyển những thông tin chi tiết đó sang ClickUp để nhóm của bạn có thể thực sự hành động dựa trên chúng. 😊

Hướng dẫn từng bước cách tải lên tệp PDF lên Gemini

Cho dù bạn đang sử dụng máy tính để bàn hay đang di chuyển giữa các cuộc họp trên điện thoại, đây là cách để đưa tài liệu của bạn vào Gemini.

Trên web

Giao diện trên máy tính để bàn là linh hoạt nhất, đặc biệt nếu bạn đang xử lý nhiều tệp hoặc tải xuống từ dịch vụ lưu trữ đám mây.

Truy cập Gemini: Truy cập Truy cập gemini.google.com và đăng nhập

qua Gemini

Tìm công cụ tệp đính kèm: Tìm biểu tượng Thêm tệp (hình kẹp giấy) trên thanh công cụ

Chọn nguồn của bạn: Tải lên tệp PDF trực tiếp từ máy tính của bạn hoặc chọn Drive để lấy tài liệu từ Google Drive

Ghi chú: Để tích hợp Drive hoạt động, bạn có thể cần bật ‘Google Workspace’ trong phần Cài đặt > Phần mở rộng trên Gemini.

Gửi: Nhập hướng dẫn cụ thể của bạn, chẳng hạn như ‘tóm tắt phần ngân sách’—và nhấp vào Gửi

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tăng tốc quá trình bằng cách kéo và thả tệp PDF trực tiếp vào cửa sổ trò chuyện từ bất kỳ thư mục nào trên màn hình máy tính của bạn.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó tại công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu sự tích hợp liền mạch, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba mối lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn không gian làm việc. Ngoài ra, bạn có thể truy cập nhiều mô hình AI, bao gồm Gemini và ChatGPT, từ giao diện của Brain. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết mà không cần phải chuyển đổi giữa các tab!

Trên thiết bị di động (Android & iOS)

Hoàn hảo để xem xét các báo cáo hoặc bản thảo hợp đồng khi bạn không ở bàn làm việc.

Mở ứng dụng: Mở ứng dụng Gemini trên thiết bị của bạn

Tệp đính kèm của bạn: Nhấn vào biểu tượng Thêm tệp (+) trong hộp trò chuyện

Chọn tệp PDF của bạn: Chọn Tệp để truy cập bộ nhớ lưu trữ cục bộ trên điện thoại hoặc Drive để truy cập các tệp trên đám mây

Phân tích: Nhập câu lệnh của bạn và nhấn vào mũi tên Gửi để bắt đầu phân tích

Quá trình tải lên diễn ra rất nhanh chóng. Thách thức thực sự đối với hầu hết các nhóm là biến những thông tin chi tiết do AI tạo ra từ tệp PDF đó thành các công việc cụ thể. Bạn nhận được một bản tóm tắt tuyệt vời, nhưng nó bị kẹt trong cửa sổ trò chuyện, không liên kết với các dự án của bạn.

👀 Đề xuất của chúng tôi: Sử dụng một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp có thể loại bỏ tình trạng phân tán công việc. Nó tập hợp các công việc, tài liệu và mục tiêu của bạn vào một không gian làm việc chung được tích hợp sẵn AI.

Nhưng trước tiên, bạn nên tìm hiểu cách tận dụng tối đa tiềm năng của Gemini. ⬇️

Gemini hỗ trợ những loại tệp và kích thước nào?

Sẽ thật bực bội khi bạn chuẩn bị một tài liệu để phân tích, nhưng quá trình tải lên lại thất bại mà không rõ lý do.

Điều này thường xảy ra do tệp quá lớn, ở định dạng không được hỗ trợ hoặc bạn đã đạt đến giới hạn tải lên. Bạn buộc phải quay lại từ đầu, tìm kiếm các công cụ chuyển đổi tệp hoặc cố gắng chia nhỏ tài liệu, khiến quy trình làm việc của bạn bị chậm lại.

Việc nắm rõ những giới hạn này từ trước sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian vào các công cụ chuyển đổi tệp hoặc việc chia tách tài liệu không cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn:

Tài liệu PDF, DOCX, TXT, RTF Tối đa 100MB Phù hợp nhất cho việc phân tích sâu và tóm tắt Dữ liệu và bảng CSV, XLSX Tối đa 100MB Lý tưởng để phát hiện xu hướng và làm sạch dữ liệu Hình ảnh JPG, PNG, WebP, HEIC Tối đa 100MB Sử dụng để trích xuất văn bản hoặc mô tả hình ảnh Âm thanh MP3, WAV, AAC, FLAC Tối đa 100MB Hoàn hảo để ghi chép lại các cuộc họp hoặc podcast Video MP4, MOV, WMV, WebM Tối đa 2GB Hỗ trợ tối đa 1 giờ video để phân tích bằng AI

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tải lên tối đa 10 tệp cùng lúc để Gemini có thể so sánh thông tin giữa các tài liệu hoặc bộ dữ liệu khác nhau.

Gemini đọc tệp PDF trực tiếp, vì vậy bạn không cần phải mất công chuyển đổi chúng. Tuy nhiên, cách tệp PDF của bạn được tạo ra sẽ ảnh hưởng đến mức độ giá trị mà bạn thu được từ phân tích:

Tệp PDF gốc (có thể lựa chọn văn bản): Nếu bạn có thể đánh dấu văn bản bằng con trỏ chuột, Gemini có thể đọc nó một cách hoàn hảo. Điều này giúp tạo ra các bản tóm tắt chính xác nhất và cho phép AI trích dẫn các trang hoặc phần cụ thể với độ chính xác cao

Tệp PDF được quét (hình ảnh văn bản): Gemini sử dụng Gemini sử dụng công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) để trích xuất văn bản từ các bản quét. Công nghệ này hoạt động tốt với các tài liệu rõ nét, nhưng nếu bản quét của bạn bị mờ hoặc có ghi chú viết tay, bạn có thể gặp phải các khoảng trống trong dữ liệu

Trên thực tế, ngay cả khi tải lên thành công, Gemini vẫn có giới hạn về lượng dữ liệu mà nó có thể lưu trữ cùng một lúc. Điều này còn được gọi là cửa sổ ngữ cảnh.

Hãy coi đó như bộ nhớ ngắn hạn của AI. Trong khi các gói Pro và Ultra có thể xử lý lên đến 1 triệu token (khoảng 1.500 trang), gói ‘Basic’ lại có giới hạn hơn. Nếu bạn cung cấp cho nó một tài liệu kỹ thuật khổng lồ, AI có thể bắt đầu quên phần đầu của tài liệu khi đến phần cuối.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các lời nhắc cụ thể như ‘Tập trung vào các dự báo tài chính trong Chương 4’ để hướng sự chú ý của AI chính xác vào nơi bạn cần, thay vì để nó bị lạc trong biển dữ liệu 500 trang.

Những việc cần làm với tệp PDF trong Gemini

Sau khi tệp PDF được tải lên, bạn có thể muốn chỉ cần yêu cầu: “Tóm tắt nội dung này.” Mặc dù cách này có hiệu quả, nhưng nó không mang lại nhiều giá trị như bạn mong đợi. Nếu nhóm của bạn chỉ dừng lại ở việc tóm tắt cơ bản, thì bạn vẫn đang thực hiện phân tích thủ công.

Để tiết kiệm thời gian, hãy coi tệp PDF của bạn như một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm. Dưới đây là một số cách hiệu quả hơn để thực hiện trích xuất dữ liệu:

Trích xuất dữ liệu cụ thể: Biến một tài liệu lộn xộn thành định dạng gọn gàng bằng cách yêu cầu: ‘Liệt kê tất cả các hạn chót được đề cập trong hợp đồng này dưới dạng danh sách gạch đầu dòng’

So sánh các phần nội dung: Phát hiện sự không nhất quán bằng cách nhập lệnh: ‘So sánh phần ‘Phạm vi công việc’ ở trang 3 với phần ‘Kết quả đầu ra’ ở trang 12 và đánh dấu bất kỳ sự không khớp nào’

Đơn giản hóa nghiên cứu phức tạp: Đi thẳng vào vấn đề với câu hỏi: ‘Tóm tắt các kết quả của bài báo kỹ thuật này thành năm điểm chính dành cho nhóm tiếp thị không chuyên về kỹ thuật’

Tạo các hành động tiếp theo ngay lập tức: Biến ghi chú cuộc họp thành hành động bằng cách yêu cầu: ‘Soạn email theo dõi gửi cho khách hàng dựa trên các quyết định được đưa ra trong bản tóm tắt này’

Kiểm tra các công việc dự án: Xây dựng lộ trình rõ ràng bằng cách ‘Xác định từng Xây dựng lộ trình rõ ràng bằng cách ‘Xác định từng công việc được giao cho nhóm vận hành và đề xuất mức độ ưu tiên cho từng công việc’

Bạn vừa tạo ra một danh sách công việc hoàn hảo hoặc một bản tóm tắt dự án xuất sắc—vậy bây giờ phải làm gì?

Hiện tại, thông tin đó bị giới hạn trong cửa sổ trò chuyện. Không có nút “gửi đến bảng dự án”, điều này có nghĩa là bạn lại phải quay trở lại việc sao chép và dán thủ công mà chúng ta đang cố gắng tránh. Đây chính là không gian khiến những ý tưởng hay bị lãng phí: không gian giữa một thông tin hữu ích từ AI và cơ sở kiến thức chung mà nhóm của bạn đang sử dụng.

Cách tải lên và phân tích nhiều tệp PDF cùng lúc

Thông thường, những thông tin quan trọng không nằm trong một tài liệu duy nhất—mà nằm ở kết nối giữa năm tài liệu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi thủ công giữa các cửa sổ để phát hiện các mẫu này dễ dẫn đến việc bỏ sót chi tiết.

Khả năng xử lý tối đa 10 tệp tin cho mỗi lệnh của Gemini cho phép bạn thực hiện phân tích đa tài liệu chỉ trong vài giây, phát hiện ra những mâu thuẫn hoặc chủ đề mà con người phải mất hàng giờ mới tìm ra. Khi tải lên nhiều tệp tin cùng lúc, bạn có thể chuyển từ việc đọc đơn thuần sang xây dựng chiến lược cấp cao:

So sánh nhà cung cấp: Tải lên ba đề xuất khác nhau và yêu cầu: ‘Tạo bảng so sánh giá cả, dòng thời gian và các cấp độ hỗ trợ giữa ba nhà cung cấp này’

Tổng hợp nghiên cứu: Tải lên năm báo cáo ngành và nhập câu lệnh: ‘Xác định các xu hướng chung trong các tài liệu này và làm nổi bật bất kỳ lĩnh vực nào có sự mâu thuẫn trong dữ liệu’

Chuẩn bị cuộc họp: Tải lên chương trình nghị sự sắp tới cùng với ghi chú từ ba cuộc họp gần nhất và đặt câu hỏi: ‘Những mục chưa được giải quyết từ các phiên họp trước mà chúng ta cần xử lý hôm nay là gì?’

Tóm tắt hướng dẫn sử dụng: Tải lên một loạt các Tải lên một loạt các quy trình vận hành tiêu chuẩn nội bộ (SOP) và yêu cầu: ‘Tạo danh sách kiểm tra 30 ngày cho nhân viên mới dựa trên các tài liệu này’

Quy trình này tương tự như việc tải lên một tệp đơn lẻ, nhưng bạn sẽ lựa chọn nhiều tài liệu trước khi nhấn nút gửi. Sau khi tất cả đã được tải lên, bạn có thể đặt câu hỏi bao quát toàn bộ tập tài liệu. Điều này giúp bạn chuyển từ phân tích tài liệu đơn thuần sang quản lý và tổng hợp kiến thức thực sự.

Tuy nhiên, ngay cả với khả năng tiên tiến này, thách thức cốt lõi vẫn còn đó. Bạn có dữ liệu, nhưng nhóm của bạn vẫn đang làm việc trên các bảng dự án, Slack và bảng tính. Đây chính là "AI Sprawl " — việc liên tục chuyển đổi giữa các công cụ không kết nối với nhau để chia sẻ thông tin, thảo luận về ưu nhược điểm và cuối cùng đưa ra quyết định.

Ngay cả phân tích AI thông minh nhất cũng mất đi giá trị nếu nó chỉ nằm im trong một tab trình duyệt thay vì trở thành một phần của quy trình làm việc trực tiếp của nhóm bạn.

Cách sử dụng Gemini PDF Insights trong ClickUp

Tải lên tệp PDF lên Gemini giúp bạn nhanh chóng trích xuất tóm tắt, các nghĩa vụ và mục cần thực hiện. Tuy nhiên, những thông tin này thường chỉ hiển thị trong cửa sổ trò chuyện. Nhóm của bạn vẫn phải sao chép kết quả vào tài liệu, tạo công việc thủ công và giải thích lại bối cảnh trong không gian làm việc dự án.

Bước thêm đó làm chậm quá trình.

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp giúp bạn biến các thông tin chi tiết từ Gemini thành công việc mà nhóm của bạn có thể theo dõi và thực hiện.

Truy cập Gemini từ không gian làm việc ClickUp của bạn

Vấn đề không nằm ở việc Gemini có thể làm. Vấn đề nằm ở nơi bạn sử dụng nó.

Nếu Gemini chạy trong một tab riêng biệt, mọi thông tin chi tiết mà nó tạo ra đều phải được sao chép thủ công vào không gian làm việc của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải sao chép các bản tóm tắt, tái tạo bối cảnh và xây dựng lại động lực mỗi khi chuyển đổi giữa các công cụ. Theo thời gian, khoảng cách đó sẽ biến các kết quả AI nhanh chóng thành quá trình thực thi chậm chạp.

ClickUp giúp xóa bỏ rào cản đó. Với ClickUp Brain, bạn có thể truy cập Gemini trực tiếp ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của mình, cùng với các tài liệu, nhiệm vụ và cuộc trò chuyện. Thay vì phải xuất dữ liệu và xử lý lại, bạn có thể tạo ra, tinh chỉnh và thực hiện các hành động dựa trên những thông tin đó ngay tại nơi mà nhóm của bạn đang làm việc.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain

Điều này thay đổi hoàn toàn luồng.

Bạn có thể phân tích tệp PDF, đặt các câu hỏi tiếp theo và ngay lập tức chuyển kết quả thành tài liệu, công việc hoặc quy trình làm việc có cấu trúc mà không cần rời khỏi ClickUp. Bối cảnh được giữ nguyên, công việc vẫn được kết nối và không có thông tin nào bị mất giữa các công cụ.

Điều bạn nhận được không chỉ là phân tích nhanh hơn, mà còn là sự liên tục. Các thông tin chi tiết không chỉ dừng lại ở đó. Chúng được chuyển thẳng vào quá trình thực thi.

Chuyển các bản tóm tắt của Gemini thành tài liệu chia sẻ với ClickUp Docs

Sau khi Gemini tạo bản tóm tắt PDF của bạn, hãy dán nó vào ClickUp Docs để tạo một tài liệu tham khảo có cấu trúc và lâu dài cho nhóm của bạn. Thay vì để những thông tin hữu ích bị chôn vùi trong trò chuyện, Docs cho phép bạn biến những bản tóm tắt đó thành cơ sở kiến thức có tổ chức mà nhóm của bạn có thể xem lại, chỉnh sửa và phát triển theo thời gian.

Nó cũng hỗ trợ các trang lồng nhau và định dạng phong phú, giúp việc lưu trữ và quản lý thông tin như tóm tắt hợp đồng, ghi chú nghiên cứu và phân tích chính sách trở nên hữu ích.

Bạn cũng có thể nhúng các tài liệu hỗ trợ trực tiếp vào bên trong tài liệu. Ví dụ: thêm tệp PDF gốc, ảnh chụp màn hình, bảng biểu hoặc khối mã để nhóm của bạn có thể xem xét tài liệu gốc cùng với bản tóm tắt do AI tạo ra.

Docs cũng hỗ trợ cộng tác thời gian thực với các tính năng chỉnh sửa và bình luận. Các thành viên trong nhóm có thể đánh dấu các phần, để lại phản hồi hoặc gắn thẻ đồng nghiệp để làm rõ mà không cần chuyển cuộc thảo luận sang công cụ khác.

Xây dựng cơ sở kiến thức với ClickUp Tài liệu! Biến các thông tin chi tiết từ Gemini thành tài liệu chia sẻ mà nhóm của bạn có thể tham khảo với ClickUp

Ví dụ: nếu Gemini phân tích một hợp đồng nhà cung cấp, bạn có thể lưu bản tóm tắt vào ClickUp Doc và sắp xếp thành các phần như Nghĩa vụ chính, Thời hạn và Yêu cầu tuân thủ. Tệp PDF gốc có thể được thêm vào tài liệu dưới dạng tệp đính kèm để tham khảo nhanh.

Từ đó, bạn có thể kết nối tài liệu với không gian làm việc của dự án liên quan. Bất kỳ ai xem xét dự án đều có thể truy cập phân tích nguồn, các tệp hỗ trợ và cuộc thảo luận đang diễn ra mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều ứng dụng khác nhau.

Chuyển đổi các mục trong Gemini thành các nhiệm vụ ClickUp

Gemini có thể trích xuất các công việc cần thực hiện từ các tệp PDF dài, nhưng những thông tin này vẫn cần được chuyển đổi thành công việc có thể theo dõi. Thay vì để chúng trong trò chuyện, hãy chuyển các công việc đó vào nhiệm vụ ClickUp để quản lý quy trình làm việc một cách có cấu trúc.

Mỗi công việc trở thành một đơn vị công việc rõ ràng kèm theo bối cảnh mà nhóm của bạn cần để hoàn thành nó. Bạn có thể bao gồm các chi tiết như:

Người quản lý chịu trách nhiệm hoàn thành công việc

Ngày đáo hạn để hiển thị các mốc thời gian

Tệp hỗ trợ hoặc tệp PDF để tham khảo

Cập nhật trạng thái để theo dõi tiến độ theo thời gian

Ví dụ: nếu Gemini xác định một yêu cầu như ‘Gửi báo cáo tuân thủ hàng quý,‘ bạn có thể tạo một công việc giao cho thành viên của nhóm chịu trách nhiệm và đính kèm bản hợp đồng gốc hoặc bản tóm tắt của Gemini để tham khảo.

Đừng coi kết quả đầu ra của Gemini chỉ là những ghi chú tạm thời nữa, hãy biến chúng thành công việc có cấu trúc với nhiệm vụ ClickUp

Các nhiệm vụ ClickUp cũng kết nối trực tiếp với phần còn lại của không gian làm việc của bạn. Bạn có thể liên kết chúng với tài liệu ClickUp chứa tóm tắt hợp đồng, đính kèm tệp PDF gốc và thêm bình luận để hợp tác nhóm. Điều này đảm bảo mọi người tham gia vào nhiệm vụ đều có quyền truy cập ngay lập tức vào toàn bộ bối cảnh.

Mở rộng thông tin chi tiết về tài liệu bằng ClickUp Brain

Khi thông tin đã được lưu trữ trong ClickUp, ClickUp Brain có thể giúp bạn vượt qua bản tóm tắt ban đầu của Gemini và trích xuất những thông tin chi tiết hơn từ tài liệu của bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho AI tích hợp ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của mình. Ví dụ:

‘Tóm tắt các nghĩa vụ chính trong hợp đồng này.’

‘Tạo công việc từ phần tài liệu này.’

‘Soạn một email giải thích các yêu cầu cho nhóm.’

Brain phân tích nội dung trong tài liệu, công việc và bình luận của bạn để tạo ra các câu trả lời dựa trên dữ liệu trong Không gian Làm việc của bạn. Nó cũng giúp nhóm của bạn liên tục phát triển dựa trên những thông tin này khi dự án tiến triển.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Khi các thông tin chi tiết từ tệp PDF đã có trong ClickUp, bạn có thể tạo ClickUp Super Agents để tự động xử lý các công việc tiếp theo. Ví dụ, một nhân viên có thể xem tóm tắt tài liệu, trích xuất các nghĩa vụ chính, phân công công việc cho các thành viên phù hợp trong nhóm và thậm chí gửi thông báo cập nhật khi thời hạn đến gần. Điều này biến việc phân tích tài liệu tĩnh thành một quy trình làm việc liên tục, trong đó AI chủ động hỗ trợ quản lý công việc liên quan đến tài liệu.

Lưu trữ PDF và phân tích cùng nhau

Một trong những thách thức lớn nhất trong phân tích tài liệu bằng AI là sự phân mảnh. Tệp gốc thường nằm trong một công cụ, bản tóm tắt AI nằm trong một công cụ khác, và các công việc được tạo ra từ những thông tin chi tiết đó lại nằm ở một nơi khác.

ClickUp giúp bạn lưu trữ tất cả thông tin này trong một không gian làm việc duy nhất.

Bạn có thể tải lên tệp PDF gốc, lưu bản tóm tắt của Gemini vào ClickUp Docs và chuyển các mục hành động thành các nhiệm vụ ClickUp trong cùng một dự án. Điều này tạo ra một chuỗi quy trình rõ ràng từ tài liệu → phân tích → thực thi.

Bất kỳ ai xem xét dự án đều có thể nhanh chóng tìm thấy tài liệu gốc, phân tích do AI tạo ra và các công việc tiếp theo mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Theo thời gian, cấu trúc này tạo ra một cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm, nơi các tài liệu, thông tin chi tiết và công việc luôn được kết nối với nhau. Thay vì phải tìm kiếm thông tin trên nhiều ứng dụng khác nhau, nhóm của bạn luôn biết chính xác vị trí của tệp, ý nghĩa của nó và những bước tiếp theo cần thực hiện.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hầu hết các trường hợp tải lên không thành công là do tệp vượt quá giới hạn kích thước 100MB, tệp PDF bị hỏng hoặc bạn đã cố gắng tải lên hơn 10 tệp cùng lúc. Hãy thử nén tệp hoặc đảm bảo tệp có định dạng PDF hợp lệ trước khi thử lại.

Để sắp xếp các tài liệu quan trọng và bản tóm tắt AI của chúng một cách có tổ chức, hãy lưu chúng vào một không gian làm việc chuyên dụng, chẳng hạn như ClickUp Docs. Gemini xử lý các tệp cho cuộc hội thoại hiện tại, nhưng không lưu chúng vào tài khoản Google của bạn lâu dài.

Gemini sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để xử lý các tệp PDF đã quét, nhưng độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng bản quét. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy sử dụng các tệp PDF có văn bản có thể lựa chọn được bất cứ khi nào có thể, vì điều này cho phép AI đọc nội dung trực tiếp.