Các giải pháp thay thế hàng đầu cho Eesel AI trong hỗ trợ và tự động hóa kiến thức

Eesel hoạt động hiệu quả như một lớp hỏi đáp thông minh. Chỉ cần kết nối Slack, tích hợp tài liệu của bạn và xem các câu hỏi lặp đi lặp lại như "nơi nào có..." biến mất. Nó phát huy tối đa hiệu quả khi mục tiêu là hiển thị kiến thức nhanh chóng và giảm thiểu các yêu cầu tra cứu cơ bản.

Tuy nhiên, khi các nhóm bắt đầu quản lý khối lượng công việc lớn hơn, các dòng sản phẩm mới hoặc các quy trình làm việc nội bộ chuyên biệt, các lỗ hổng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Việc chia sẻ một bot duy nhất cho nhiều đối tượng, giới hạn khả năng tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo sơ sài khiến việc sử dụng trở nên khó khăn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá các giải pháp thay thế Eesel AI được thiết kế không chỉ để cung cấp câu trả lời nhanh chóng. Bạn sẽ thấy các công cụ có thể quản lý nhiều bot và đối tượng người dùng, tích hợp sâu vào hệ thống hỗ trợ khách hàng và không gian dự án, cũng như tự động hóa việc phân loại vé và theo dõi.

Hãy bắt đầu ngay!

Top 10 Giải pháp thay thế Eesel nổi bật

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các giải pháp thay thế Eesel trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý kiến thức và công việc toàn diện với tự động hóa được tăng cường bởi AI và quy trình làm việc xuyên công cụ cho các nhóm có kích thước khác nhau, phối hợp dự án, vé hỗ trợ và tài liệu qua các bộ phận. Môi trường làm việc thống nhất với Tasks, danh sách công việc, tài liệu & mục tiêu, ClickUp Brain, nhiều mô hình AI và tự động hóa tùy chỉnh. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Featurebase Quy trình hỗ trợ khách hàng và phản hồi sản phẩm được hỗ trợ bởi các thông tin chi tiết do AI cung cấp, dành cho các nhóm hỗ trợ và sản phẩm có kích thước trung bình đến lớn. Trợ lý hỗ trợ AI (Fibi), hộp thư đến đa kênh, trung tâm phản hồi tập trung, nhật ký thay đổi & lộ trình phát triển, ưu tiên phản hồi AI. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $37/tháng cho mỗi người dùng. Intercom Tự động hóa hỗ trợ cuộc hội thoại, tương tác khách hàng và định tuyến quy trình làm việc cho quản lý và nhóm lớn, tập trung vào tin nhắn tùy chỉnh và hành trình khách hàng có giá trị cao. Fin AI Copilot cho phản hồi tự động, truy cập API, tự động hóa công việc nhiều bước, công cụ trò chuyện trực tiếp và nhắn tin. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/tháng cho mỗi người dùng. Helpjuice Quản lý kiến thức và quy trình tự phục vụ cho các nhóm có kích thước trung bình đang xây dựng cơ sở kiến thức nội bộ và ngoại bộ. Trình chỉnh sửa markdown nâng cao, các hành động AI cho tìm kiếm, quyền truy cập chi tiết và phân tích sử dụng bài viết. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $249/tháng cho 30 người dùng. GPTGO Quy trình truy xuất thông tin nhanh chóng và tạo nội dung cho người dùng cá nhân cần nghiên cứu nhanh, tóm tắt hoặc phản hồi. Truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, trả lời tức thì từ các nguồn web, giao diện dễ sử dụng để có được thông tin nhanh chóng. Miễn phí SiteGPT Các quy trình chatbot AI được cá nhân hóa, được đào tạo dựa trên nội dung trang web của bạn, dành cho các nhóm vận hành nội bộ gọn nhẹ. Chatbot tùy chỉnh được đào tạo trên các URL/tài liệu của bạn, tự động hóa trả lời 24/7, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng. ChatGPT Trí tuệ nhân tạo (AI) linh hoạt cho việc soạn thảo nội dung, tóm tắt tài liệu và trả lời truy vấn cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần AI linh hoạt cho các công việc đa dạng. Hiểu ngôn ngữ tự nhiên, bộ nhớ ngữ cảnh cuộc hội thoại, trợ lý tùy chỉnh GPT Store, phân tích mã/dữ liệu Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Zendesk Quy trình hỗ trợ khách hàng toàn diện với hệ thống vé hỗ trợ nâng cao, định tuyến và trải nghiệm đa kênh cho các hoạt động hỗ trợ từ trung bình đến quy mô lớn. Triage và định tuyến dựa trên AI, hỗ trợ cuộc hội thoại chatbot, phân tích cảm xúc, hệ thống vé tích hợp, trợ lý ảo cho nhân viên hỗ trợ. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng. Tidio Tính năng trò chuyện thời gian thực và tự động hóa chatbot AI cơ bản cho các đội ngũ hỗ trợ khách hàng trong môi trường thương mại điện tử và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Lyro AI chatbot, tiện ích trò chuyện trực tiếp, công cụ xây dựng tự động hóa trực quan, hộp thư đến đa kênh, đề xuất sản phẩm. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $29/tháng Freshdesk Các quy trình hỗ trợ khách hàng và quản lý vé được tăng cường bởi AI cho các nhóm lớn cần hỗ trợ đa kênh và dịch vụ tự phục vụ tích hợp. Freddy AI cho phản hồi thông minh & tóm tắt, tự động hóa và định tuyến vé, phân tích cảm xúc, quy trình làm việc tùy chỉnh. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng.

Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giải pháp thay thế Eesel AI?

Nhiều nhóm gặp phải giới hạn của Eesel AI khi cần các quy trình làm việc phức tạp hơn, nhiều bot hoặc tích hợp chặt chẽ hơn với hệ thống quản lý kiến thức cốt lõi của họ.

Dưới đây là một số tính năng cần lưu ý khi đánh giá các giải pháp thay thế cho Eesel. 👇

Hỗ trợ nhiều bot và không gian làm việc: Chạy các tác nhân AI riêng biệt nhưng kết nối với nhau cho hỗ trợ, thành công, CNTT hoặc hoạt động nội bộ, với các cấu hình riêng biệt, nguồn Chạy các tác nhân AI riêng biệt nhưng kết nối với nhau cho hỗ trợ, thành công, CNTT hoặc hoạt động nội bộ, với các cấu hình riêng biệt, nguồn kiến thức trực tiếp và quyền truy cập.

Tích hợp sâu với các công cụ chính của bạn: Kết nối trực tiếp với các hệ thống hỗ trợ khách hàng, công cụ quản lý dự án và Kết nối trực tiếp với các hệ thống hỗ trợ khách hàng, công cụ quản lý dự án và cơ sở kiến thức AI như ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence và Notion.

Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối: Xử lý câu hỏi và trả lời, phân loại dựa trên AI, định tuyến, ưu tiên hóa và nâng cấp theo SLA, với các quy trình tự động tạo công việc, cập nhật trường dữ liệu và thông báo cho các nhóm.

Triển khai trên nhiều kênh với quyền kiểm soát đầy đủ: Phục vụ khách hàng và các nhóm nội bộ thông qua các tiện ích web, trải nghiệm trong ứng dụng, email hoặc trò chuyện, với tùy chỉnh linh hoạt về thương hiệu, giọng điệu và trải nghiệm người dùng (UX).

Dựa trên kiến thức vận hành thực tế: Đào tạo AI trên cả tài liệu và các phiếu hỗ trợ hoặc cuộc hội thoại lịch sử để các câu trả lời phản ánh cách các vấn đề được giải quyết, được hỗ trợ bởi các công cụ quản lý phiên bản, xác thực và quản trị nội dung.

Đảm bảo độ chính xác, rào cản an toàn và hiển thị: Đang theo dõi chất lượng câu trả lời, tỷ lệ chuyển hướng và các trường hợp thất bại, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát như ngưỡng tin cậy, chuyển giao cho con người và hạn chế hành động để ngăn chặn các lỗi không được phát hiện.

Mở rộng một cách linh hoạt với chính sách giá minh bạch: Phát triển vượt ra ngoài một dự án hoặc nhóm mà không cần quản lý nhiều tài khoản và trả các chi phí ẩn.

🧠 Thực tế thú vị: Ngay cả trước khi có các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật số, các cải tiến trong công nghệ trung tâm cuộc gọi đã giúp quản lý lưu lượng khách hàng hiệu quả hơn. Erna Schneider Hoover đã phát minh ra logic chuyển mạch điện thoại tự động vào những năm 1960, cho phép ưu tiên các cuộc gọi và ngăn chặn quá tải trong giờ cao điểm. Đây là một hình thức sớm của tự động hóa cân bằng tải hỗ trợ.

Các giải pháp thay thế Eesel AI tốt nhất

Nếu nhóm của bạn đã vượt qua giai đoạn sử dụng các câu hỏi và trả lời đơn giản, các giải pháp thay thế Eesel AI này cung cấp các lộ trình giải quyết vấn đề mạnh mẽ hơn, định tuyến, phân đoạn và thông tin chi tiết cho hỗ trợ nội bộ thực sự. 🚀

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý kiến thức và công việc toàn diện với tính năng tự động hóa)

Chỉnh sửa dữ liệu theo thời gian thực cùng nhóm, gắn thẻ chuyên gia (SMEs) trong bình luận, giao nhiệm vụ theo dõi và chuyển đổi văn bản nháp thành công việc có thể theo dõi trong ClickUp Docs

Khi Eesel AI được tích hợp trên một hệ thống phân mảnh, nó có thể trả lời câu hỏi và chuyển tiếp yêu cầu hỗ trợ, nhưng các công việc, quy trình và kiến thức cơ bản vẫn phân tán trên các công cụ khác nhau.

ClickUp for Custom Service Teams mang đến sự khác biệt. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó kết hợp AI, tài liệu, công việc và quy trình làm việc vào một hệ thống duy nhất. Các quy trình tiêu chuẩn (SOPs), tài liệu nội bộ và hướng dẫn hỗ trợ được lưu trữ ngay bên cạnh các phiếu yêu cầu, dự án và quy trình.

Điều này giúp loại bỏ sự phân tán công việc bằng cách gắn tài liệu với chính công việc, do đó khi quy trình thay đổi, các quy trình tiêu chuẩn (SOP) của bạn có thể được cập nhật trong bối cảnh cụ thể.

Hãy cùng khám phá một số tính năng nổi bật nhất của nó! 🤩

Xây dựng cơ sở kiến thức hỗ trợ với ClickUp Tài liệu

Xây dựng cơ sở kiến thức nội bộ và ngoại bộ trực tiếp trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Docs. Bạn có thể tạo FAQ sản phẩm, hướng dẫn, quy trình tiêu chuẩn (SOP) và ghi chú phát hành, sau đó liên kết các tài liệu này trực tiếp vào danh sách hỗ trợ hoặc nhiệm vụ ClickUp để mỗi phiếu hỗ trợ có thể truy cập ngay lập tức vào tài liệu hướng dẫn phù hợp chỉ với một cú nhấp chuột.

Tạo cơ sở kiến thức của riêng bạn. 👇

Nhận câu trả lời và phản hồi theo ngữ cảnh với ClickUp Brain

Sau khi đã tạo ra một cơ sở kiến thức tập trung, hãy sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của nền tảng, để tìm câu trả lời.

Tổng hợp các chủ đề ticket thành FAQ, giải thích các vấn đề một cách rõ ràng và tạo các tin nhắn sẵn sàng cho khách hàng với ClickUp Brain

Khác với Eesel AI, nó có thể xem các phiếu yêu cầu hiện tại, tài liệu liên kết, tương tác trước đây của khách hàng và các công việc liên quan đã có trên nền tảng của bạn. Nhờ đó, nó tổng hợp các đề xuất dựa trên ngữ cảnh của không gian làm việc của bạn. Để sử dụng công cụ AI này cho quản lý kiến thức, chỉ cần đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

📌 Ví dụ về các lệnh: Điều gì đã được thảo luận trong cuộc họp bán hàng tuần trước?

Giải pháp tạm thời mới nhất cho lỗi thanh toán ảnh hưởng đến khách hàng EU là gì?

Bản hướng dẫn xử lý sự cố mới nhất cho các phản hồi về sự cố hệ thống ở đâu?

ClickUp Brain cũng rất hữu ích khi bạn tạo hoặc duy trì cơ sở kiến thức của mình. Ví dụ, bạn có thể soạn thảo các bài viết cơ sở kiến thức mới, macro, quy trình tiêu chuẩn (SOP) hoặc báo cáo sau sự cố từ lịch sử vé, bình luận hoặc ghi chú cuộc họp.

Tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp với ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI có khả năng thực hiện các quy trình làm việc đa bước, trả lời câu hỏi, thực hiện các hành động và nhiều hơn nữa.

Tùy chỉnh ClickUp Super Agents theo cấu trúc kiến thức của bạn, lấy câu trả lời từ các tài liệu, công việc và cuộc hội thoại đáng tin cậy

Ví dụ, khi một yêu cầu IT được gửi qua ClickUp Forms hoặc hệ thống hỗ trợ khách hàng kết nối, Trợ lý AI Quản lý Vé IT của ClickUp sẽ phân tích vấn đề, đánh giá mức độ khẩn cấp và chuyển nó đến hàng đợi IT hoặc người phụ trách phù hợp. Nó cũng hiển thị các sự cố, lỗi hoặc vé trước đó liên quan, giúp kỹ thuật viên bắt đầu với đầy đủ bối cảnh.

ClickUp BrainGPT cho trí tuệ hỗ trợ đa công cụ

ClickUp BrainGPT kết nối bạn với các công cụ bên ngoài như Tài liệu Google, OneDrive, SharePoint, GitHub và thậm chí cả trang web. Điều này khiến nó trở thành một nền tảng tìm kiếm AI thống nhất có thể tìm kiếm các phiếu hỗ trợ và tài liệu trong ClickUp cũng như thông số kỹ thuật sản phẩm, hợp đồng và cơ sở kiến thức (KB) bên ngoài trong các hệ thống khác.

Ví dụ, khi xử lý một vé hỗ trợ, BrainGPT có thể truy xuất tài liệu API từ Drive, ghi chú kiến trúc từ GitHub và tài liệu chính sách từ SharePoint trong khi vẫn gắn liền với nhiệm vụ ClickUp.

Sử dụng ClickUp BrainGPT để thu thập thông tin từ nhiều công cụ khác nhau nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Khác với Eesel AI, BrainGPT không dựa vào một mô hình ngôn ngữ lớn duy nhất. Thay vào đó, nó sử dụng thiết lập đa mô hình và cho phép bạn lựa chọn động cơ phù hợp nhất cho công việc cụ thể.

Ngoài ra, tính năng Talk to Text trong ClickUp cho phép bạn đưa ra các lệnh bằng giọng nói như: “Tóm tắt 5 sự cố P1 gần nhất và tạo các công việc theo dõi cho từng nhóm.” Hệ thống sẽ ngay lập tức chuyển đổi yêu cầu thành văn bản và cung cấp các bản tóm tắt dựa trên thông tin từ Tasks, tài liệu, dự án và các công cụ kết nối.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chuyển đổi dữ liệu hỗ trợ trực tiếp thành thông tin thời gian thực: Tạo Tạo thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt các phiếu yêu cầu đang mở, phát hiện các vấn đề lặp lại, nhấn mạnh rủi ro SLA và trả lời câu hỏi.

Ghi lại thông tin hữu ích: Ghi lại các cuộc họp, đánh giá sự cố và cuộc gọi bàn giao với Ghi lại các cuộc họp, đánh giá sự cố và cuộc gọi bàn giao với ClickUp AI Notetaker , sau đó tự động tạo tóm tắt, mục hành động và công việc theo dõi.

Giữ các cuộc hội thoại trong cùng một không gian làm việc: Hỏi các câu hỏi trong Hỏi các câu hỏi trong ClickUp Chat về vé hỗ trợ, chính sách hoặc sự cố, sau đó chuyển đổi câu trả lời thành công việc, bình luận hoặc tài liệu mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại.

Nhận dữ liệu metadata vé nhất quán: Sử dụng Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để gắn nhãn vé và tài liệu theo loại vấn đề, khu vực sản phẩm, mức độ nghiêm trọng, phân khúc khách hàng hoặc nguyên nhân gốc rễ. Điều này cung cấp cho ClickUp Brain và Trợ lý AI dữ liệu nhất quán để truy xuất câu trả lời chính xác và nhận diện các mẫu.

Áp dụng ưu tiên trong các quy trình làm việc: Sử dụng Sử dụng Ưu tiên Nhiệm vụ ClickUp để hướng dẫn định tuyến, nâng cấp và tóm tắt do AI điều khiển, đảm bảo các sự cố khẩn cấp, lỗi có tác động lớn và yêu cầu vận hành quan trọng được xử lý trước tiên.

Giới hạn của ClickUp

Vì ClickUp có tính tùy biến cao, các nhóm có thể cần thời gian để cấu hình không gian, trường dữ liệu, tự động hóa và chế độ xem trước khi mọi thứ trở nên trực quan.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá tóm tắt:

📮 ClickUp Insight: 20% số người tham gia khảo sát của chúng tôi thừa nhận họ đã mở tới 15 tab trong nhiều tuần! Đúng vậy, nhiều tuần! Những "tab zombie" 🧟 này tiêu tốn bộ nhớ và không gian tinh thần, âm thầm làm suy giảm sự tập trung ngay cả khi bị bỏ qua. Đây là hiện tượng "dư âm sự chú ý" điển hình, nơi các mục chưa hoàn thành tiếp tục tiêu tốn năng lượng ở chế độ nền. Với tính năng Tìm kiếm Enterprise được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể an tâm loại bỏ những "bãi rác" trình duyệt. Mọi thông tin quan trọng đều có thể tìm kiếm ngay lập tức trên không gian làm việc ClickUp của bạn và các công cụ bên thứ ba được tích hợp. Bạn thậm chí có thể hỏi AI của ClickUp về những gì đã được thảo luận trong cuộc họp vào thứ Sáu tuần trước, và nó sẽ tìm kiếm các ghi chú cho bạn!

2. Featurebase (Phù hợp nhất cho quy trình hỗ trợ khách hàng và phản hồi sản phẩm)

qua Featurebase

Featurebase xác định vị trí của mình là một lớp trung gian giữa các cuộc hội thoại với khách hàng, phản hồi về sản phẩm và các nhóm bán hàng nội bộ.

Các cuộc hội thoại hỗ trợ từ chat trong ứng dụng, email và các kênh cộng đồng được tập trung vào một hộp thư đến duy nhất. Phản hồi được gửi qua các cổng thông tin, tiện ích hoặc tích hợp tùy chỉnh sẽ trở thành dữ liệu có cấu trúc liên kết với người dùng và tài khoản thực tế.

Các nhóm có thể cung cấp câu trả lời tự phục vụ tức thì thông qua tìm kiếm AI trực tiếp trong trung tâm hỗ trợ, lấy các phản hồi chính xác từ tài liệu mà không cần nhấp chuột thêm.

Các bản cập nhật sản phẩm có thể được đăng tải và phân loại thông qua nhật ký thay đổi có thương hiệu và các tiện ích trong ứng dụng, giúp người dùng của bạn nhận thấy các thay đổi vào thời điểm phù hợp. Và khi cần sự can thiệp của con người, tự động hóa không cần mã nguồn sẽ xử lý các cam kết dịch vụ (SLAs), định tuyến, theo dõi và chuyển giao nội bộ.

Các tính năng nổi bật của Featurebase

Tập trung các cuộc hội thoại đa kênh vào một hộp thư đến thống nhất, tích hợp tin nhắn trong ứng dụng, email và các cuộc thảo luận trong cộng đồng.

Fibi AI Agent để trả lời các câu hỏi thường gặp và kích hoạt các hành động như gia hạn dùng thử hoặc giảm giá. Giải quyết các vấn đề tự động bằng cách sử dụng trợ lý AI dựa trên kiến thức để trả lời các câu hỏi thường gặp và kích hoạt các hành động như gia hạn dùng thử hoặc giảm giá.

Thu thập phản hồi sản phẩm trực tiếp từ nguồn thông qua các cổng thông tin phản hồi công khai, các tiện ích có thể nhúng trong ứng dụng và tích hợp trực tiếp.

Ưu tiên ý tưởng một cách thông minh với phân tích phản hồi được hỗ trợ bởi AI, giúp phát hiện các yêu cầu trùng lặp và nổi bật các yêu cầu có tác động lớn.

Giới hạn của Featurebase

Các trợ lý AI không tự động học hỏi từ các phiếu hỗ trợ đã giải quyết hoặc tái sử dụng các cuộc hội thoại trước đó để xây dựng kiến thức nội bộ.

Báo cáo và bảng điều khiển thiếu các phân tích hành vi sâu sắc và phân tích nâng cao.

Giá cả của Featurebase

Miễn phí

Chi phí: $37/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $75/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $129/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Featurebase

G2: 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Featurebase?

Dưới đây là chia sẻ của một khách hàng:

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khi các yêu cầu hỗ trợ đến nhanh hơn so với khả năng xử lý của nhóm, các quy trình thủ công trở thành điểm nghẽn. ClickUp Automations thay thế việc phối hợp thủ công bằng các quy tắc tự động hóa, giúp định tuyến các yêu cầu hỗ trợ và duy trì cơ sở kiến thức. Tự động phân công, ưu tiên hoặc nâng cấp vé dựa trên trạng thái, thẻ, mức độ ưu tiên hoặc phân khúc khách hàng với ClickUp tự động hóa 📌 Ví dụ về tự động hóa: Khi một vé mới được tạo với mức độ ưu tiên = Khẩn cấp, giao nó cho Trưởng bộ phận Hỗ trợ, cài đặt ngày đáo hạn là ngày mai và đăng một bình luận nội bộ. Để nâng cao quản lý kiến thức của bạn, ClickUp AI Fields được tích hợp vào các quy trình làm việc để tự động chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu vé. Tự động tóm tắt các phiếu yêu cầu và chủ đề bình luận dài thành một bản tóm tắt ngắn gọn với ClickUp AI Fields AI Trường có thể: Tạo cập nhật tiến độ dựa trên hoạt động gần đây để khách hàng tiềm năng có thể xem những gì đang tiến triển và những gì đang bị tắc nghẽn.

Phát hiện cảm xúc trong phản hồi hoặc các trường hợp cần xử lý khẩn cấp , giúp bạn xác định các công việc có điểm đánh giá tiêu cực.

Tạo các mục hành động từ các công việc sự cố phức tạp để các bước theo dõi được ghi lại dưới dạng các bước tiếp theo rõ ràng, sẵn sàng để sao chép.

3. Intercom (Phù hợp nhất cho tự động hóa hỗ trợ cuộc hội thoại, tương tác khách hàng và định tuyến quy trình làm việc)

qua Intercom

Intercom là nền tảng giao tiếp và hỗ trợ khách hàng được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để xử lý các tương tác khách hàng thời gian thực với khối lượng lớn. Nền tảng này hoạt động xuyên suốt vòng đời khách hàng, từ quá trình onboarding và đào tạo đến giải quyết vấn đề và giữ chân khách hàng.

Các nhóm có thể triển khai Intercom như một bộ công cụ hỗ trợ khách hàng hoàn chỉnh (với hệ thống hỗ trợ khách hàng thế hệ mới của riêng mình) hoặc tích hợp trợ lý AI chủ lực Fin vào hệ thống hỗ trợ khách hàng hiện có như Zendesk hoặc Salesforce.

Sức mạnh của nền tảng nằm ở cách nó sử dụng AI như một "người phản hồi đầu tiên". Fin được đào tạo dựa trên quy trình, chính sách và nguồn kiến thức của bạn, sau đó được thử nghiệm trong các cuộc hội thoại mô phỏng trước khi triển khai. Sau đó, nó được triển khai nhất quán trên các kênh chat, email, giọng nói và mạng xã hội.

Khi AI không thể giải quyết vấn đề từ đầu đến cuối, nó sẽ chuyển giao cho nhân viên hỗ trợ con người, được hỗ trợ bởi Copilot.

Các tính năng nổi bật của Intercom

Đào tạo và kiểm định hành vi AI bằng công cụ Fin Flywheel thông qua thử nghiệm có kiểm soát trước khi triển khai chính thức.

Đồng bộ các nguồn kiến thức một cách tập trung thông qua Knowledge Hub với nội dung được lấy từ Notion, Confluence, Zendesk, PDF và các trang web.

Hỗ trợ nhân viên hỗ trợ khách hàng theo thời gian thực với Copilot cho việc khắc phục sự cố, đào tạo, dịch thuật và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Quản lý cuộc hội thoại và vé hỗ trợ cùng nhau bằng một hệ thống hỗ trợ khách hàng thế hệ mới được thiết kế cho việc chuyển giao thông tin theo ngữ cảnh.

Giới hạn của Intercom

Độ chính xác sẽ giảm nếu tài liệu không được cấu trúc tốt, không được cập nhật hoặc không được viết rõ ràng để AI có thể xử lý.

Fin có thể gặp khó khăn với các câu hỏi rất cụ thể, chuyên ngành hoặc được diễn đạt một cách bất thường và có thể yêu cầu sự can thiệp của con người.

Giá cả của Intercom

Cần thiết: $39/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $99/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên gia: $139/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Intercom

G2: 4.5/5 (3.700+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Intercom?

Trích từ đánh giá trên G2:

📖 Xem thêm: Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Intercom trong dịch vụ khách hàng AI

4. Helpjuice (Phù hợp nhất cho quản lý kiến thức và quy trình tự phục vụ)

qua Helpjuice

Helpjuice là nền tảng cơ sở kiến thức chuyên dụng được thiết kế cho các nhóm muốn có câu trả lời xuất hiện ngay lập tức. Khác với các công cụ AI khác dành cho nhân viên kiến thức, nó tập trung vào việc biến tài liệu thành hệ thống tra cứu hiệu suất cao.

Các nhóm tạo ra trung tâm hỗ trợ khách hàng hoặc wiki nội bộ, sau đó dựa vào công nghệ tìm kiếm và trò chuyện được hỗ trợ bởi AI để chuyển đổi các câu hỏi mơ hồ, diễn đạt kém thành câu trả lời chính xác trong vòng chưa đầy một giây.

Các nhóm sản phẩm và hỗ trợ triển khai sử dụng cùng một hệ thống để đào tạo nhân viên mới nhanh hơn, tài liệu hóa quy trình một lần và duy trì cập nhật đồng bộ trên các ngôn ngữ và phiên bản.

Nó cũng tích hợp tốt vào các hệ sinh thái hiện có, hiển thị câu trả lời trong Slack, Teams, trình duyệt hoặc các tiện ích nhúng, khiến nó vượt trội hơn các giải pháp thay thế Helpjuice khác.

Các tính năng nổi bật của Helpjuice

Tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức bằng Swifty AI Search , công cụ hiểu ý định, lỗi chính tả và ngôn ngữ tự nhiên.

Hướng dẫn người dùng một cách thân thiện thông qua Swifty AI Chat được tích hợp trực tiếp vào trung tâm hỗ trợ và các cổng thông tin nội bộ.

Phát hiện những thông tin ẩn giấu với Phân tích Cơ sở Kiến thức AI , giúp xác định các lỗ hổng tìm kiếm, điểm chết và nội dung chưa được sử dụng.

Tạo các hướng dẫn từng bước một cách trực quan bằng Wizardshot để tài liệu hóa quy trình một cách nhanh chóng.

Giới hạn của Helpjuice

Hoạt động tốt cho việc quản lý tài liệu, nhưng thiếu sự tích hợp sâu và bản địa với quản lý công việc, quy trình làm việc hoặc hệ thống thực thi.

Các bài viết liên quan không phải lúc nào cũng hiển thị, ngay cả khi đã sử dụng từ khóa.

Giá cả của Helpjuice

Cơ sở kiến thức: $249/tháng cho 30 người dùng

Cơ sở kiến thức AI: $449/tháng cho 100 người dùng

Cơ sở kiến thức AI không giới hạn: $799/tháng

Đánh giá và nhận xét về Helpjuice

G2: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Helpjuice?

Một người dùng đã xác minh đã nói rất hay:

🔍 Bạn có biết? Ngoài công nghệ, tâm lý người tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến cách người dùng nhận thức về các hệ thống tự động hóa. Các nghiên cứu cho thấy khi AI có sự hiện diện xã hội cao hơn, khi khách hàng cảm thấy được thấu hiểu thay vì "nói chuyện với một cỗ máy", họ có xu hướng đánh giá trải nghiệm tích cực hơn và chấp nhận các trợ lý tự động hóa.

5. GPTGO (Phù hợp nhất cho việc tra cứu thông tin nhanh chóng và quy trình tạo nội dung)

qua GPTGO

Khác với cơ sở kiến thức truyền thống hoặc nền tảng trợ lý AI, GPTGO (trước đây gọi là GooGPT) là lớp tìm kiếm AI lai, kết hợp kết quả tìm kiếm web theo phong cách Google với câu trả lời theo phong cách ChatGPT. Không cần thiết lập hoặc nhập tài liệu nội bộ, điều này khiến nó hoàn toàn khác biệt so với các công cụ như Eesel AI, vốn phụ thuộc vào các nguồn kiến thức được tuyển chọn.

GPTGO có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ nghiên cứu và để nhanh chóng hiểu các vấn đề mới lạ, soạn thảo phản hồi hoặc kiểm tra lại câu trả lời trước khi đăng tải vào cơ sở kiến thức thực tế.

Ngoài ra, nó không yêu cầu tài khoản và nhấn mạnh tính ẩn danh. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó trong các giai đoạn điều tra ban đầu, chẳng hạn như khi các nhóm muốn có thông tin nhanh chóng mà không cần đăng nhập vào các công cụ nội bộ hoặc tiết lộ dữ liệu độc quyền.

Các tính năng nổi bật của GPTGO

Hỏi các câu hỏi tiếp theo một cách tự nhiên bằng chế độ trò chuyện Ask GPT mà không cần rời khỏi luồng tìm kiếm.

Tìm kiếm toàn cầu và bao quát với hỗ trợ truy vấn và phản hồi đa ngôn ngữ trên 100+ ngôn ngữ.

Bảo vệ tính ẩn danh của người dùng thông qua thiết kế ưu tiên bảo mật, tránh theo dõi dữ liệu cá nhân hoặc hoạt động của người dùng.

Truy cập cơ sở kiến thức hiện có của bạn trên mọi thiết bị thông qua giao diện web nhẹ, phần mở rộng Chrome và trải nghiệm thân thiện với thiết bị di động.

Giới hạn của GPTGO

Nó không thể thực sự học hỏi sở thích hoặc bối cảnh không gian làm việc của bạn như các công cụ nội bộ.

Không có quyền truy cập hoặc tích hợp với các công cụ riêng tư của bạn

Giá cả của GPTGO

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về GPTGO

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

6. SiteGPT (Phù hợp nhất cho các quy trình chatbot AI cá nhân hóa được đào tạo dựa trên nội dung trang web của bạn)

qua SiteGPT

SiteGPT tiếp cận hỗ trợ AI từ bên ngoài vào trong. Thay vì yêu cầu các nhóm phải tạo ra một cơ sở kiến thức riêng biệt hoặc di chuyển nội dung vào hệ thống mới, nó bắt đầu từ những gì đã có sẵn. Điều này bao gồm trang web của bạn, trung tâm hỗ trợ, tệp PDF và tài liệu công khai, sau đó biến chúng thành một giao diện cuộc hội thoại trực tiếp.

Bạn chỉ cần nhập URL hoặc tải lên tệp tin, và SiteGPT sẽ quét, phân tích và chuyển đổi nội dung đó thành một chatbot hoạt động như một chuyên gia sản phẩm.

Nó phù hợp nhất trong môi trường có lưu lượng truy cập cao, nơi các câu hỏi lặp lại, bối cảnh công khai và tốc độ quan trọng hơn tích hợp quy trình làm việc sâu. Ví dụ, các nhà lãnh đạo hỗ trợ có thể sử dụng nó để chuyển hướng các câu hỏi lặp lại như "Cách thức hoạt động của điều này là gì?" trước khi các phiếu yêu cầu hỗ trợ đến hàng đợi.

Các tính năng nổi bật của SiteGPT

Hướng dẫn cuộc hội thoại một cách chủ động thông qua Quick Prompts để hiển thị các câu hỏi có ý định cao và câu hỏi thường gặp (FAQ).

Tự động thu thập khách hàng tiềm năng thông qua tính năng Lead Generation tích hợp sẵn trong quá trình tương tác hỗ trợ.

Tự động hóa các hành động qua trò chuyện bằng cách sử dụng Hàm chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành các hành động trong ứng dụng hoặc hệ thống.

Theo dõi và cải thiện phản hồi với các thông tin từ Tóm tắt email và Lịch sử trò chuyện được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.

Giới hạn của SiteGPT

Được thiết kế chủ yếu cho trò chuyện trực tuyến trên website, không dành cho các hoạt động quản lý kiến thức nội bộ hoặc quy trình làm việc giữa các nhóm.

Nó hỗ trợ rất ít tích hợp trực tiếp, điều này hạn chế khả năng kết nối sâu vào các hệ thống hỗ trợ khách hàng, công cụ quản lý dự án hoặc hệ thống nội bộ.

Giá cả của SiteGPT

Gói cơ bản: $59/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $129/tháng cho tối đa bốn người dùng

Giá: $429/tháng cho tối đa 10 người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SiteGPT

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về SiteGPT?

Những gì khách hàng thực sự chia sẻ:

🧠 Thú vị: Vào đầu những năm 2000, bot SmarterChild trên AOL Instant Messenger và MSN Messenger đã thu hút hàng triệu người dùng với các phản hồi trong cuộc hội thoại và tính cách vui nhộn.

7. ChatGPT (Phù hợp nhất cho AI cuộc hội thoại linh hoạt trong việc soạn thảo nội dung và trả lời truy vấn)

qua ChatGPT

Khác với Eesel AI, được thiết kế để đào tạo các tác nhân dựa trên tài liệu nội bộ và phiếu yêu cầu, ChatGPT bắt đầu như một mô hình trống nhưng có khả năng cao, có thể được tùy chỉnh thông qua các lệnh, tệp tin tải lên, Dự án hoặc Custom GPTs.

Sử dụng nó để phân tích các trường hợp đặc biệt, soạn thảo các phản hồi chi tiết hoặc tóm tắt các chủ đề tin nhắn dài của khách hàng. Bạn thậm chí có thể phân tích các tài liệu lớn, tổng hợp thông tin phân tán hoặc kiểm tra độ rõ ràng của tài liệu trước khi xuất bản.

Các mô hình GPT tùy chỉnh cho phép các nhóm tạo ra một "trợ lý AI nội bộ" bằng cách tải lên tài liệu và định nghĩa hành vi, mà không cần commit cho triển khai toàn diện cho khách hàng.

Mặc dù ChatGPT không tích hợp sẵn trong hệ thống hỗ trợ khách hàng của bạn hoặc tự động chuyển hướng vé hỗ trợ như Eesel, nó lại nổi trội như một đối tác tư duy và trung tâm thông tin bên ngoài.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Quản lý công việc kéo dài với Dự án , nơi nhóm các cuộc trò chuyện, tệp tin và bối cảnh dưới các mục tiêu chung.

Thực hiện nghiên cứu đa nguồn bằng cách sử dụng Deep Research để tổng hợp và trích dẫn thông tin từ khắp các nguồn trên web.

Thực thi các quy trình làm việc phức tạp thông qua chế độ Agent Mode , cho phép điều hướng trang web, chỉnh sửa tệp tin và hoàn thành các công việc nhiều bước.

Phân tích dữ liệu của riêng bạn với Phân tích Dữ liệu sử dụng Python cho tính toán, làm sạch và trực quan hóa.

Giới hạn của ChatGPT

Các phản hồi có thể nghe có vẻ tự tin nhưng vẫn cần được xác minh, đặc biệt đối với các chủ đề liên quan đến sự thật, thời gian nhạy cảm hoặc được quy định.

Thiếu các rào cản bảo vệ doanh nghiệp tích hợp sẵn cho kiểm soát giọng điệu, logic nâng cấp hoặc quy trình phê duyệt phản hồi.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Kế hoạch Plus: $20/tháng cho mỗi người dùng

Gói Doanh nghiệp: $30/tháng cho mỗi người dùng

Gói Pro: $200/tháng cho mỗi người dùng

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.200+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (250+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ChatGPT?

Một bài đánh giá thực tế đáng đọc:

📖 Xem thêm: Các giải pháp thay thế và đối thủ cạnh tranh của ChatGPT

8. Zendesk (Phù hợp nhất cho quy trình hỗ trợ khách hàng từ đầu đến cuối và trải nghiệm đa kênh)

qua Zendesk

Là một trong những chatbot cơ sở kiến thức hàng đầu, Zendesk giúp các nhóm sử dụng AI để giải quyết các vấn đề trong hệ thống hỗ trợ khách hàng. Các đại lý AI của Zendesk tận dụng thông tin từ trung tâm hỗ trợ, Confluence và các phiếu yêu cầu lịch sử để xử lý các yêu cầu thực tế từ đầu đến cuối.

Thay vì bắt đầu với tài liệu và xây dựng các bot xung quanh chúng, Zendesk bắt đầu với các tương tác trực tiếp với khách hàng và tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào các phiếu hỗ trợ, cuộc hội thoại và kênh giao tiếp.

Nó tập trung các cuộc hội thoại thông qua Omnichannel Ticketing, một hệ thống thống nhất email, trò chuyện, cuộc gọi, mạng xã hội và tin nhắn. Mỗi tin nhắn trên các kênh này đều trở thành một đơn vị công việc có cấu trúc, kèm theo lịch sử đầy đủ.

Các tính năng nổi bật của Zendesk

Tự động hóa việc giải quyết vấn đề với Zendesk AI Agents , các trợ lý AI có khả năng phân tích yêu cầu và hoàn thành các hành động mà không cần sự can thiệp của con người.

Tìm kiếm câu trả lời đáng tin cậy thông qua Zendesk Knowledge , nền tảng đồng bộ hóa trung tâm hỗ trợ, nguồn thông tin bên ngoài và tài liệu nội bộ.

Xử lý giọng nói quy mô lớn bằng các Trợ lý AI giọng nói được thiết kế để xác thực người dùng, giải quyết vấn đề và thực hiện các hành động trong quy trình làm việc.

Hướng dẫn quản trị viên một cách chủ động với Admin Copilot, công cụ giúp xác định rủi ro, ưu tiên và đề xuất các thay đổi cần thiết.

Giới hạn của Zendesk

Trong khi việc quản lý vé cơ bản khá đơn giản, việc cấu hình các quy trình làm việc phức tạp, tự động hóa và tích hợp giữa các mô-đun đòi hỏi thời gian và chuyên môn.

Việc xử lý trò chuyện và vé hỗ trợ trên thiết bị di động thường được mô tả là cồng kềnh hoặc không phù hợp cho công việc hàng ngày của nhân viên hỗ trợ.

Giá cả của Zendesk

Đội ngũ hỗ trợ: $25/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm Suite: $69/tháng cho mỗi người dùng

Suite Professional: $149/tháng cho mỗi người dùng

Suite Enterprise: $219/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2: 4.3/5 (6.900+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zendesk?

Bài đánh giá này thực sự nói lên tất cả:

🔍 Bạn có biết? Khi người dùng tương tác với các hệ thống cuộc hội thoại được thiết kế tốt, họ trải nghiệm tải nhận thức thấp hơn so với việc điều hướng qua các menu phức tạp hoặc tìm kiếm trong các tài liệu dày đặc. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc giảm bớt nỗ lực tinh thần dẫn đến hiệu suất tốt hơn và ít bực bội hơn.

9. Tidio (Phù hợp nhất cho trò chuyện thời gian thực và tự động hóa chatbot AI cơ bản)

qua Tidio

Tidio áp dụng phương pháp đơn giản và tập trung vào tuyến đầu hơn so với các công cụ khác trong việc hỗ trợ AI.

Sức mạnh của nó nằm ở việc kết hợp trò chuyện trực tiếp, một hệ thống hỗ trợ khách hàng cơ bản và một trợ lý AI (Lyro) vào một nền tảng dễ sử dụng. Giải pháp thay thế này hoạt động tốt nhất khi mục tiêu của bạn là tự động hóa các câu hỏi lặp lại của khách hàng và thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.

Lyro AI được đào tạo dựa trên nội dung đã được xác minh mà bạn cung cấp, giúp đảm bảo các câu trả lời luôn tuân thủ và phù hợp với thương hiệu. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là nó ít linh hoạt hơn so với các công cụ được thiết kế để xử lý thông tin trên nhiều hệ thống nội bộ khác nhau.

Đối với các thương hiệu thương mại điện tử và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), sự đánh đổi này thường đáng giá. Tidio ưu tiên tốc độ, hiệu quả chi phí và tính dễ sử dụng hơn là việc quản lý kiến thức phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Tidio

Trò chuyện với khách hàng theo thời gian thực thông qua tiện ích website nhẹ nhàng cho trò chuyện trực tiếp và bot.

Tập trung các cuộc hội thoại trên trò chuyện, email, Instagram, Messenger và WhatsApp vào một hộp thư đến duy nhất.

Chuyển đổi khách truy cập một cách chủ động bằng các Luồng không cần mã, kích hoạt tin nhắn dựa trên hành vi.

Tự động phân loại khách hàng tiềm năng bằng các bot thu thập dữ liệu, đặt cuộc họp và chuyển tiếp yêu cầu.

Giới hạn của Tidio

Một số quy trình làm việc và tự động hóa chatbot ít linh hoạt hơn, đòi hỏi phải tìm cách giải quyết cho các trường hợp sử dụng phức tạp hoặc không tuyến tính.

Người dùng báo cáo các giới hạn khi cố gắng chạy Lyro AI cùng với một số luồng chatbot tùy chỉnh đồng thời.

Giá cả của Tidio

Gói cơ bản: $29/tháng

Core: $39/tháng

Phí sử dụng: $59/tháng

Thêm: $749/tháng

Premium: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tidio

G2: 4.7/5 (1.800+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Tidio?

Dựa trên phản hồi của khách hàng:

🧠 Thú vị: Trong thập niên 1980, hệ thống Phản hồi Giọng nói Tương tác (IVR) ra đời, cho phép người gọi tương tác với các menu được ghi âm sẵn hoặc tổng hợp mà không cần nhân viên hỗ trợ.

10. Freshdesk (Tốt nhất cho quy trình hỗ trợ khách hàng và quản lý vé được tăng cường bởi AI)

qua Freshdesk

Freshdesk là phần mềm hỗ trợ khách hàng dựa trên đám mây, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) từ Freshworks, giúp kinh doanh quản lý tương tác với khách hàng trên nhiều kênh khác nhau (email, chat, mạng xã hội, điện thoại).

Nó sử dụng hệ thống hỗ trợ khách hàng và quản lý vé để tối ưu hóa quy trình hỗ trợ, tăng năng suất của nhân viên hỗ trợ và cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Mỗi tương tác đều được ghi nhận dưới dạng vé với lịch sử, quyền sở hữu và tính minh bạch. Freddy AI hoạt động ngầm để tự động hóa việc định tuyến, đề xuất phản hồi và thậm chí giải quyết các vấn đề thường xuyên.

Các tính năng nổi bật của Freshdesk

Tập hợp tất cả các kênh khách hàng vào một hệ thống hỗ trợ khách hàng duy nhất để nhân viên hỗ trợ có thể xem toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại.

Giải quyết vấn đề nhanh hơn từ một không gian làm việc duy nhất với Trung tâm Điều khiển (Command Center) dành riêng cho nhân viên hỗ trợ và quản lý nhóm.

Giảm tải vé hỗ trợ bằng cách tạo cơ sở kiến thức và trung tâm hỗ trợ có thể tìm kiếm.

Giới hạn của Freshdesk

Khi quy tắc và quy trình làm việc ngày càng phức tạp, việc xác định nguyên nhân tại sao một phiếu yêu cầu hoạt động theo cách nhất định hoặc khắc phục vấn đề tự động hóa trở nên khó khăn.

Thời gian giải quyết và xử lý hoàn tiền đã được một số người dùng chỉ ra là những điểm gây khó khăn.

Giá cả của Freshdesk

Đội ngũ hỗ trợ: $25/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm Suite: $69/tháng cho mỗi người dùng

Suite Professional: $149/tháng cho mỗi người dùng

Suite Enterprise: $219/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Freshdesk

G2: 4.4/5 (hơn 3.600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Freshdesk?

Một ghi chú đáng chú ý về khách hàng:

🔍 Bạn có biết? Nhà triết học Michael Polanyi đã chỉ ra một nghịch lý: chúng ta thường biết nhiều hơn những gì có thể giải thích một cách rõ ràng. Kiến thức ngầm này đã trở thành thách thức tâm lý và kỹ thuật đối với tự động hóa, vì các hệ thống ban đầu gặp khó khăn trong việc tái tạo直觉 và phán đoán của con người. Tuy nhiên, các mô hình học máy của AI hiện đại đã xuất hiện để khắc phục điều này.

Tập trung kiến thức và công việc trong ClickUp

Hầu hết các giải pháp thay thế Eesel đều nổi bật như các công cụ độc lập hoặc như các tiện ích bổ sung có thể tích hợp cùng phần mềm khác để xây dựng quy trình làm việc hoàn chỉnh. Chúng rất hiệu quả trong việc giải quyết các khía cạnh cụ thể của vấn đề, dù là tìm kiếm kiến thức, trò chuyện để trả lời hay tự động hóa hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc kết hợp nhiều công cụ vẫn đòi hỏi phải quản lý ngữ cảnh, quyền truy cập và chuyển đổi giữa các ứng dụng để hoàn thành công việc.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp. Nó cung cấp cho bạn hệ sinh thái quản lý kiến thức và hỗ trợ khách hàng toàn diện trong một nền tảng duy nhất.

ClickUp Docs, Tasks và Chat hoạt động cùng nhau, tránh tình trạng phân mảnh và sự lan rộng của công cụ. Trong khi ClickUp Brain cung cấp hỗ trợ AI cho các công việc và kiến thức, ClickUp Automations giúp các nhóm loại bỏ công việc lặp đi lặp lại làm chậm tiến độ dự án. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay miễn phí! ✅