Xu hướng tiếp thị tại Ấn Độ năm 2026: Những yếu tố nào sẽ định hình sự phát triển kỹ thuật số?

Nền kinh tế kỹ thuật số của Ấn Độ sẽ vượt qua mốc $1 nghìn tỷ vào năm 2030, với phần lớn người dùng mới và giao dịch xuất hiện từ năm 2026 trở đi. Đó là rất nhiều điện thoại thông minh, rất nhiều người dùng internet, và rất nhiều người sẽ bỏ qua quảng cáo của bạn nếu bạn làm sai.

Các yếu tố cơ bản đang thay đổi.

Tìm kiếm bằng giọng nói đang chiếm ưu thế vì việc gõ phím trở nên mệt mỏi. Các thành phố cấp 2 có sức mua sánh ngang với các thành phố lớn. Tiếp thị qua người ảnh hưởng đã chuyển từ các ngôi sao Instagram sang người hàng xóm của bạn đánh giá điện thoại di động trên YouTube.

Nếu chiến lược của bạn vẫn giống như hai năm trước, bạn đã tụt hậu.

Hướng dẫn này bao quát các xu hướng tiếp thị kỹ thuật số tại Ấn Độ, những thay đổi đang diễn ra và việc cần làm để ứng phó. Chúng tôi cũng sẽ xem xét cách ClickUp giúp các nhóm tiếp thị thực thi chiến lược mà không bị quá tải. 🎯

Điều gì đang thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng Ấn Độ?

Người tiêu dùng kỹ thuật số tại Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng. Hiện nay, khoảng 806 triệu người tại Ấn Độ sử dụng internet, chiếm khoảng 55,3% dân số.

Khi gần nửa tỷ người dùng hoạt động trên mạng xã hội, các giả định về phạm vi tiếp cận, ảnh hưởng và sự kết hợp giữa các kênh truyền thông cần phải thay đổi.

Dưới đây là những yếu tố chính đang thay đổi cách người tiêu dùng tại Ấn Độ khám phá, đánh giá và mua sắm:

Siêu số hóa, dựa trên nghiên cứu và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

Thương mại điện tử tại Ấn Độ đã phát triển nhanh chóng và hiện đã chuyển sang mô hình "digital-first" một cách cơ bản. Bain ước tính giá trị hàng hóa tổng (GMV) của thương mại điện tử tại Ấn Độ vào khoảng $60 tỷ, được hỗ trợ bởi đội ngũ người mua sắm trực tuyến lớn thứ hai thế giới.

Một nghiên cứu của PwC mô tả một người tiêu dùng rất quan tâm đến giá trị, với giá cả, đánh giá, ưu đãi và lợi ích trung thành của khách hàng luôn là yếu tố kích hoạt quyết định. Phân tích của họ về thương mại điện tử trong các dịp lễ cho thấy người tiêu dùng ở các địa điểm cấp 2, 3 và 4 đóng góp gần 80% doanh số trực tuyến trong các kỳ cao điểm. Họ cũng phụ thuộc nặng vào giá cả và đánh giá trong quá trình khám phá.

Một nghiên cứu khác của Bain cho thấy cách các cuộc hội thoại được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trên các ứng dụng nhắn tin hiện đang hỗ trợ việc khám phá sản phẩm, làm rõ thông tin và cung cấp dịch vụ quy mô lớn cho người tiêu dùng Ấn Độ.

Đối với các Giám đốc Tiếp thị (CMO), điều này có nghĩa là hành trình của người tiêu dùng tại Ấn Độ ngày càng số hóa, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tín hiệu từ mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, và ngày càng bị ảnh hưởng bởi các trợ lý AI và giao diện trò chuyện giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định.

🧠 Thực tế thú vị: Quảng cáo đã có từ rất lâu: ở Ai Cập cổ đại (khoảng 3000 TCN), đã có những thông báo trên giấy papyrus đề nghị thưởng hoặc quảng cáo hàng hóa. Các thương nhân thời kỳ đầu sử dụng chúng tương tự như cách chúng ta sử dụng biển quảng cáo hoặc quảng cáo phân loại ngày nay.

Lựa chọn thương hiệu địa phương, chân thực và tập trung vào giá trị

Nghiên cứu thị trường gần đây cho thấy sự ưa chuộng rõ rệt đối với các thương hiệu nội địa thể hiện tính minh bạch.

Một nghiên cứu của YouGov cho Rukam Capital cho thấy 58% người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng các doanh nghiệp địa phương hoặc nhỏ, và 76% nhấn mạnh giao tiếp chân thực và các giải pháp sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự trung thành.

Sự đồng nhất với giá trị và niềm tin cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực bán lẻ. Ví dụ, Chỉ mục Người tiêu dùng Tương lai của EY tại Ấn Độ cho thấy 52% người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm nhãn hiệu riêng, với 70% cho biết chất lượng của các thương hiệu này đã được cải thiện.

Thói quen nội dung ngắn gọn, khu vực và ưu tiên Bharat

Việc tiêu thụ nội dung đã chuyển dịch mạnh mẽ sang nội dung video ngắn và các định dạng ngôn ngữ khu vực. Đối tượng người dùng 'Bharat' nằm ở trung tâm của sự chuyển dịch này:

📮 ClickUp Insight: 47% các nhóm không đo lường tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), và chỉ 10% đang theo dõi kết quả bằng các chỉ số thực tế. Trong nhiều trường hợp, các nhà lãnh đạo tiếp thị thường không được chứng kiến nơi các công cụ AI mang lại giá trị, nếu có. ClickUp Brain thay đổi điều đó bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào một không gian làm việc thống nhất, nơi mọi hành động, cập nhật và kết quả đều được kết nối. Và tác động hiển thị: hơn 150.000 doanh nghiệp, bao gồm Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM và Fortinet, sử dụng ClickUp Brain để đạt được kết quả đo lường được. Các nhóm báo cáo tiết kiệm chi phí lên đến 88%, tiết kiệm 1,1 ngày mỗi tuần và hoàn thành công việc nhanh gấp 3 lần, vì Brain thay thế hàng chục công cụ rời rạc bằng một trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động xuyên suốt toàn bộ quy trình công việc của họ.

10 Xu hướng tiếp thị hàng đầu sẽ định hình thị trường Ấn Độ

Báo cáo dự báo mới nhất 'This Year, Next Year' của WPP ước tính thị trường quảng cáo của Ấn Độ sẽ đạt gần 2 tỷ INR vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng gần 10% mỗi năm.

Dưới đây là những xu hướng chính cần theo dõi, mỗi xu hướng đều dựa trên những thay đổi thực tế trong hành vi. 📝

1. Quảng cáo truyền thông bán lẻ nổi lên là kênh phát triển nhanh nhất

Các nền tảng thương mại nhanh như Blinkit, Zepto và Swiggy Instamart đã xây dựng hạ tầng quảng cáo kỹ thuật số phức tạp, hiện đang cạnh tranh với Google và Meta.

Các thương hiệu có thể nhắm mục tiêu đến khách hàng đang tìm kiếm thực phẩm vào lúc 11 giờ tối, hiển thị quảng cáo kỹ thuật số cho các sản phẩm có thể được giao trong vòng 10 phút.

Sức mạnh nằm ở việc kết nối giữa tiếp xúc và mua hàng đã đóng.

Quảng cáo Saffola trên ứng dụng Blinkit

Khi Marico muốn tăng doanh số bán hàng của Saffola Oats, họ đã chạy quảng cáo sản phẩm tài trợ trên Blinkit xuất hiện khi khách hàng tìm kiếm các mục bữa sáng. Chiến dịch đang theo dõi lượt hiển thị từ việc thêm vào giỏ hàng đến thanh toán, cho thấy ROI chính xác ở cấp độ SKU.

Các lợi thế chính thúc đẩy việc áp dụng bao gồm:

Định hướng mục tiêu dựa trên hành vi mua hàng thực tế thay vì các giả định về nhân khẩu học.

Dữ liệu hiệu suất thời gian thực cho thấy sản phẩm nào chuyển đổi và sản phẩm nào không.

Khả năng triển khai các chương trình khuyến mãi liên kết trực tiếp với mức tồn kho.

Những đối tượng có ý định mua hàng cao đã sẵn sàng cho việc mua sắm.

Chiến lược thương hiệu yêu cầu xem truyền thông bán lẻ như một kênh riêng biệt.

Nội dung sáng tạo cần được tối ưu hóa cho các định dạng hình thu nhỏ nhỏ gọn. Chiến lược đấu thầu khác biệt so với tìm kiếm vì cửa sổ chuyển đổi chỉ tính bằng phút chứ không phải ngày. Phân bổ ngân sách cần phản ánh rằng các nền tảng này tiếp cận khách hàng sẵn sàng mua hàng ngay lập tức, chứ không phải để xây dựng nhận thức cho các giao dịch trong tương lai.

2. Ảnh hưởng của thế hệ Z vượt xa phạm vi chi tiêu trực tiếp của họ

Mamaearth đã xây dựng thương hiệu của mình chủ yếu bằng cách hiểu cách thế hệ Z khám phá sản phẩm. Họ đã đầu tư mạnh vào các hợp tác với các người tạo trên Instagram và YouTube, cho phép các influencer trình diễn sản phẩm một cách chân thực thay vì chạy các quảng cáo truyền thống.

Khi người tiêu dùng Gen Z thấy các người tạo mà họ tin tưởng sử dụng sữa rửa mặt hoặc dầu gội Mamaearth, họ đã thêm những sản phẩm đó vào danh sách mua sắm của gia đình.

Qua Modash

Nhóm đối tượng này nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mua hàng. Họ sẽ xem năm video đánh giá trên YouTube, kiểm tra bình luận trên Instagram, hỏi ý kiến bạn bè trong nhóm WhatsApp và đọc các chủ đề trên Reddit trước khi quyết định mua laptop hoặc sản phẩm chăm sóc da.

Các thương hiệu xuất hiện trên các điểm tiếp xúc này với thông điệp nhất quán sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Thế hệ Z cũng mong đợi các thương hiệu có vị trí rõ ràng về các vấn đề mà họ quan tâm.

Khi Bombay Shaving Company triển khai các chiến dịch xoay quanh việc phá vỡ định kiến giới tính trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân, chiến dịch này đã gây tiếng vang vì thông điệp được truyền tải một cách chân thực. Cơ hội nằm ở việc xây dựng mối quan hệ chân thành từ sớm.

3. Nội dung bằng ngôn ngữ địa phương mở ra thị trường cấp 2 và cấp 3

Meesho đã đạt được sự tăng trưởng tại các thành phố nhỏ bằng cách tạo nội dung chuyên biệt bằng 11 ngôn ngữ Ấn Độ. Họ tuyển dụng các người tạo nội dung khu vực hiểu rõ văn hóa địa phương và xây dựng các chiến dịch xoay quanh các lễ hội khu vực, humor địa phương và các tình huống có liên quan đến văn hóa.

Chiến lược này vượt ra ngoài quảng cáo. Giao diện ứng dụng của Zomato bằng các ngôn ngữ địa phương đã dẫn đến tần suất đơn đặt hàng cao hơn đáng kể từ các thành phố cấp 2. Khi khách hàng có thể duyệt menu, đọc đánh giá và hoàn thành thanh toán bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, các rào cản đã biến mất.

Yêu cầu khu vực bao gồm:

Hiểu rõ các lễ hội địa phương và các sự kiện văn hóa để xác định thời điểm triển khai chiến dịch.

Thích ứng vị trí sản phẩm để phù hợp với sở thích khu vực.

Xây dựng mạng lưới người tạo trong từng thị trường ngôn ngữ chính.

Các ứng dụng thanh toán như PhonePe mở rộng điều này với các ưu đãi thanh toán cụ thể theo khu vực. Trong dịp Onam, người dùng tại Kerala được hưởng hoàn tiền cho các danh mục mua sắm truyền thống. Trong dịp Durga Puja, người tiêu dùng tại Tây Bengal nhận được ưu đãi cho quần áo và trang sức. Sự địa phương hóa này thúc đẩy tương tác vì nó phản ánh cách mọi người chi tiêu trong các sự kiện văn hóa.

4. Các influencer micro và nano mang lại hiệu quả đo lường được

Nykaa, một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu về mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, đã chuyển một phần lớn ngân sách tiếp thị người ảnh hưởng từ quảng cáo của người nổi tiếng sang hợp tác với hơn 200 người tạo nhỏ trong lĩnh vực làm đẹp. Mỗi người tạo có từ 10.000 đến 50.000 người theo dõi thực sự quan tâm đến các thói quen chăm sóc da, hướng dẫn trang điểm và đánh giá sản phẩm.

Một micro-influencer có trụ sở tại Bangalore đăng bài về hiệu quả của sản phẩm trong điều kiện thời tiết ẩm ướt đã thu hút sự quan tâm của 30.000 người theo dõi địa phương hơn là lời quảng cáo chung chung của một ngôi sao nổi tiếng trên phạm vi toàn quốc. Cô ấy hiểu rõ những lo ngại cụ thể của khán giả và giải quyết chúng một cách trực tiếp.

Lợi thế về hiệu suất bao gồm:

Dân số đối tượng chính xác phù hợp với khách hàng mục tiêu

Nội dung do người dùng tạo ra một cách chân thực vì các người tạo thực sự sử dụng sản phẩm hàng ngày.

Khả năng linh hoạt để thử nghiệm các thông điệp khác nhau trên nhiều người tạo cùng lúc.

Việc triển khai yêu cầu các phương pháp tiếp cận khác nhau.

qua OnePlus

OnePlus đã xây dựng một Chương trình Người tạo nội dung, nơi các cá nhân tạo ra nội dung liên tục trong suốt cả năm, thay vì các bài đăng chiến dịch đơn lẻ, từ đó xây dựng khả năng hiển thị bền vững.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các chương trình influencer thường liên quan đến hàng chục hoặc hàng trăm người tạo nhỏ, mỗi người sản xuất các định dạng khác nhau, đăng tải theo các lịch trình khác nhau và thu hút các nhóm đối tượng khác nhau. Các bảng điều khiển ClickUp tổng hợp tất cả dữ liệu đó để các nhóm có thể so sánh kết quả một cách nhanh chóng, nhận diện các mẫu tương tác và hiểu rõ những người tạo nào mang lại lợi nhuận đầu tư (ROI) cao nhất. Khi các hợp tác với người ảnh hưởng diễn ra suốt cả năm, các bảng điều khiển (Dashboards) hoạt động như một lớp theo dõi hiệu suất liên tục. Các thương hiệu có thể nắm bắt rõ ràng hơn những gì đang hoạt động hiệu quả, những gì cần điều chỉnh, và những người tạo nào thực sự thúc đẩy chuyển đổi, mà không cần phải đào sâu vào các dữ liệu phân mảnh.

Theo dõi số lượt hiển thị trên bảng điều khiển ClickUp. Hiểu cách mỗi người tạo đóng góp vào hiệu quả chiến dịch thông qua Bảng điều khiển ClickUp.

5. Video ngắn chiếm ưu thế trong sự chú ý của người dùng

Hiện nay, phần lớn người dùng Instagram tại Ấn Độ khám phá các thương hiệu thông qua video ngắn thay vì các bài đăng truyền thống. Điều này đã buộc các công ty phải hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận nội dung của mình.

Qua Zomato

Các thương hiệu như Zomato đã xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội của mình xung quanh Reels. Chiến dịch #EnjoyLargeMealsOnZomato của họ đã sử dụng các influencer để giới thiệu dịch vụ giao đồ ăn qua các định dạng gần gũi, giải trí, kết hợp giữa hài hước và kể chuyện cảm xúc.

Chiến dịch thành công vì nó phù hợp với cách mọi người thực sự tiêu thụ nội dung trên điện thoại di động trong các chuyến đi, giờ nghỉ và thời gian rảnh rỗi.

Wakefit đã áp dụng một cách tiếp cận khác biệt trong mùa giải IPL. Họ tạo ra một chiến dịch Reels hài hước và mời các influencer phương Tây thông thạo tiếng Hindi như Drew Hicks và Agu Stanley để sản xuất nội dung vui nhộn về các vấn đề giấc ngủ.

Sự kết hợp giữa yếu tố toàn cầu và ngôn ngữ địa phương đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ, cho thấy cách Reels cho phép thử nghiệm sáng tạo mà các định dạng truyền thống không thể sánh kịp.

Yêu cầu về định dạng khác với các loại nội dung khác:

Hút sự chú ý của người xem trong ba giây đầu tiên, nếu không họ sẽ lướt qua.

Giữ video trong khoảng từ 15 đến 60 giây để phù hợp với thời gian chú ý của người xem.

Sử dụng nội dung âm thanh đang thịnh hành một cách chiến lược, vì các người tạo sử dụng các bài hát như ‘Heeriye’ hoặc ‘Tum Kya Mile’ đã ghi nhận mức độ tương tác cao gấp 3 lần

6. Cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vượt ra ngoài phân đoạn cơ bản

qua IndiaAI

Tata Cliq sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích những gì người mua sắm tìm kiếm và tương tác, sau đó cung cấp các sản phẩm thực sự phù hợp với ý định của họ.

Một người dùng dành thời gian khám phá công nghệ sẽ thấy trang chủ đầy ắp các thiết bị công nghệ phù hợp với sở thích của họ. Một người đam mê thời trang sẽ nhận được nguồn tin tập trung vào các phong cách mà họ đã từng tương tác trước đó.

Công nghệ phân tích hàng nghìn điểm dữ liệu: thời gian trong ngày, loại thiết bị, lịch sử mua hàng, giỏ hàng bị bỏ quên, tương tác email và hành vi duyệt web.

qua Swiggy

Hệ thống AI của Swiggy nhận diện các mẫu thói quen ẩm thực và đề xuất các nhà hàng và món ăn phù hợp, mang lại cảm giác quen thuộc cho từng người dùng.

Mức độ liên quan này giúp tăng cường tương tác và khuyến khích nhiều khách hàng hơn đặt đơn đặt hàng, đặc biệt khi họ đã ở trong tâm trạng đưa ra quyết định.

Các ứng dụng hiệu quả bao gồm:

Nội dung tiếp thị qua email động hiển thị các sản phẩm khác nhau cho các đối tượng đăng ký khác nhau.

Gợi ý dự đoán các sản phẩm trước khi khách hàng tìm kiếm.

Các chiến dịch tự động hóa được kích hoạt bởi các tín hiệu hành vi cụ thể.

Phân bổ ngân sách theo thời gian thực cho các nội dung sáng tạo và đối tượng có hiệu quả cao nhất.

Nền tảng này đòi hỏi việc thu thập dữ liệu đầu tiên mạnh mẽ. Các thương hiệu cần các nền tảng dữ liệu khách hàng để thống nhất thông tin từ các trang web, ứng dụng, email và các tương tác ngoại tuyến. Nếu không có cơ sở hạ tầng này, trí tuệ nhân tạo (AI) không thể tùy chỉnh hiệu quả.

7. Truyền hình kết nối (Connected TV) tiếp cận đối tượng cao cấp đang từ bỏ truyền hình cáp

Mamaearth đã triển khai các chiến dịch CTV trên Disney+ Hotstar cho sản phẩm Ubtan Face Wash. Họ đã chạy một quảng cáo 30 giây tập trung vào câu chuyện sản phẩm với sự tham gia của Shilpa Shetty Kundra, nhấn mạnh vào thành phần của sản phẩm và mọi thứ hứa hẹn mang lại "vẻ rạng rỡ như ngày cưới".

Kết quả nhanh chóng xuất hiện: nhận thức về thương hiệu và sự ưa chuộng tăng khoảng 9%, và ý định mua hàng tăng gần 19%, vượt trội so với các tiêu chuẩn thông thường của chiến dịch.

Môi trường xem là yếu tố quan trọng. Người xem CTV thường xem cùng nhiều thành viên trong gia đình, từ đó tăng giá trị tiếp cận. Họ ít có khả năng chuyển kênh trong quảng cáo vì trải nghiệm xem của họ có tính chủ đích cao hơn.

Lợi thế của CTV bao gồm:

Định hướng mục tiêu dựa trên hành vi xem và đặc điểm dân số.

Tỷ lệ hoàn thành cao hơn đáng kể so với video di động.

Theo dõi quy trình gán tín dụng để đo lường chuyển đổi từ việc tiếp xúc với quảng cáo.

Tích hợp với các chiến dịch kỹ thuật số rộng hơn để giới hạn tần suất hiển thị.

🔍 Bạn có biết? Chỉ 32% nhà tiếp thị cho biết họ đang theo dõi chi tiêu cho truyền thông truyền thống và kỹ thuật số một cách toàn diện, mặc dù các chiến dịch hiện nay kết hợp cả hai kênh nhiều hơn bao giờ hết. Điều này cho thấy còn rất nhiều tiềm năng cho phân tích thông minh và kết nối hơn.

8. Tìm kiếm bằng giọng nói yêu cầu tối ưu hóa nội dung theo phong cách cuộc hội thoại

Theo dự báo của ngành, hơn 50% người dùng internet dự kiến sẽ sử dụng trợ lý giọng nói vào năm tới.

Sự thay đổi này quan trọng vì các truy vấn bằng giọng nói khác biệt cơ bản so với tìm kiếm bằng văn bản. Người dùng nói một cách tự nhiên, sử dụng các cụm từ của cuộc hội thoại dài hơn và câu hỏi hoàn chỉnh. Tìm kiếm bằng giọng nói đặc biệt hữu ích do tính tiện lợi của nó trong môi trường đa ngôn ngữ.

Ai đó có thể hỏi, ‘Mere paas me petrol pump kaha hai?’ (Tìm trạm xăng gần tôi bằng tiếng Hindi) khi nói so với việc gõ ‘trạm xăng gần tôi’.

Các nền tảng kỹ thuật số như Google Assistant và JioSaavn đang tùy chỉnh khả năng nhận diện giọng nói để phù hợp với giọng nói và phương ngữ địa phương của Ấn Độ. Công nghệ này tiếp tục được cải thiện khi các mô hình AI học hỏi từ nhiều truy vấn khác nhau trên các mẫu giọng nói đa dạng.

Yêu cầu tối ưu hóa cho giọng nói bao gồm:

Tạo nội dung FAQ trả lời các câu hỏi mà người dùng thường đặt ra bằng lời nói.

Sử dụng ngôn ngữ cuộc hội thoại phù hợp với các mẫu ngôn ngữ tự nhiên.

Cấu trúc nội dung cho các đoạn trích nổi bật mà trợ lý giọng nói đọc to.

Tối ưu hóa cho tìm kiếm địa phương vì nhiều truy vấn bằng giọng nói có ý định liên quan đến địa điểm.

🔍 Bạn có biết? Tư duy "sản phẩm là ưu tiên hàng đầu" đang thực sự bùng nổ. 41% doanh nghiệp hiện nay lấy sản phẩm làm trọng tâm, tăng mạnh so với con số 31% trước đây.

9. Thương mại cuộc hội thoại mở rộng thông qua WhatsApp

Ấn Độ có 853,8 triệu người dùng WhatsApp, khiến nước này trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Cơ sở người dùng khổng lồ này đã biến WhatsApp từ một ứng dụng nhắn tin thành một nền tảng thương mại.

Sự chuyển đổi sang thương mại cuộc hội thoại được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong hành vi. Khách hàng ưa chuộng việc nhắn tin cho doanh nghiệp theo thời gian rảnh rỗi của họ thay vì gọi điện thoại hoặc gửi email.

Cập nhật chương trình khuyến mãi Nykaa trên WhatsApp

Ví dụ, Nykaa sử dụng WhatsApp để gửi thông tin theo dõi đơn đặt hàng cá nhân hóa, hướng dẫn chăm sóc sản phẩm và gợi ý phong cách. Phương pháp này hiệu quả vì nó chuyển đổi giao tiếp sau khi mua hàng từ các cập nhật giao dịch thành việc xây dựng mối quan hệ liên tục.

Áp dụng những mẹo này để các tương tác trở nên hữu ích:

Sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện, như video ngắn và carousel, để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Chia sẻ các ưu đãi có thời hạn trong những thời điểm cao điểm như khi khách hàng bỏ giỏ hàng.

Cho phép các cuộc hội thoại hai chiều dễ dàng, để khách hàng có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu gợi ý.

Giữ cho các tùy chọn đăng ký sạch sẽ và có ý nghĩa để đảm bảo khách hàng biết họ sẽ nhận được gì và duy trì sự tương tác lâu dài.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Xây dựng nền tảng cho chiến lược thương mại hội thoại của bạn trong ClickUp Tài liệu. Giữ cho giao tiếp luôn phù hợp và hữu ích với tài liệu ClickUp tập trung

Mọi mẫu tin nhắn, hướng dẫn trả lời, kịch bản ưu đãi và biến thể quy trình làm việc đều cần được duy trì nhất quán trên các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, và Docs giúp tổ chức mọi thứ gọn gàng trong một nơi duy nhất.

Với các phần được tổ chức rõ ràng, lịch sử phiên bản và tài nguyên được nhúng, các nhóm có thể xây dựng một thư viện sống động về tiêu chuẩn giao tiếp WhatsApp, hỗ trợ quá trình onboarding nhanh chóng, thực thi mượt mà và trải nghiệm khách hàng nhất quán trên mọi điểm tiếp xúc.

10. Quảng cáo programmatic vượt ra ngoài đối tượng khán giả ở các thành phố lớn

Quảng cáo tự động đã phát triển để mục tiêu các thành phố cấp 2 và cấp 3 với độ chính xác tương tự như trước đây chỉ có thể thực hiện được ở các thành phố lớn.

Flipkart minh họa chiến lược này thông qua cách tiếp cận mở rộng khu vực của mình. Thương hiệu này đã tập trung mạnh vào các thành phố cấp 2 và cấp 3 ngay từ ngày đầu, nơi tăng trưởng người tiêu dùng mạnh mẽ và ổn định.

Chiến dịch Flipkart

Ví dụ, chiến dịch ‘India Ka Fashion Capital’ của họ đã giúp Flipkart đạt được hơn 100 triệu người dùng trên YouTube chỉ trong 10 ngày đầu tiên, trong khi các chiến dịch trước đó mất cả tháng để đạt được cùng mức độ tiếp cận.

Cách tiếp cận này hiệu quả vì các chiến dịch nhắm đến các thành phố cấp 2 và cấp 3 yêu cầu thông điệp khác biệt so với các chiến dịch tại các thành phố lớn.

Sự tinh vi trong việc định hướng mục tiêu bao gồm:

Triển khai các nội dung sáng tạo khác nhau cho người dùng thành thị, nhấn mạnh vào tốc độ và sản phẩm cao cấp, tập trung vào tính tiết kiệm và thanh toán khi nhận hàng (COD).

Sử dụng thông tin về đối tượng từ các tuần đầu tiên của chiến dịch để cá nhân hóa thông điệp trong các kỳ tiếp theo.

Sử dụng đối tượng có sở thích tương đồng để tiếp cận các nhóm quan tâm cụ thể.

Quảng cáo tái tiếp thị để kết nối lại với những người tiêu dùng đã thể hiện sự quan tâm ban đầu.

🧠 Thú vị: Vào những năm 1620 ở Hà Lan, các tờ báo đã đăng hàng nghìn quảng cáo in đầu tiên trên thế giới. Và đến năm 1675, đã có hơn 6.000 quảng cáo đang lưu hành ở đó. Điều đó khiến các tờ báo Hà Lan trở thành phiên bản thế kỷ 17 của "mạng lưới quảng cáo".

Những thách thức mà các nhà tiếp thị tại Ấn Độ có thể phải đối mặt

Các nhóm tiếp thị trên khắp Ấn Độ đang hành động nhanh chóng, nhưng nền tảng dưới chân họ đang thay đổi còn nhanh hơn. Đây là một số thách thức lớn nhất mà bạn có thể phải đối mặt trong năm tới. 🗓️

Thách thức Ý nghĩa của điều này Tại sao điều này quan trọng ở Ấn Độ Chi phí thu hút khách hàng ngày càng tăng Các kênh quảng cáo trả phí đang trở nên đắt đỏ hơn khi cạnh tranh gia tăng trên Meta, Google và các sàn thương mại điện tử. Các thương hiệu cần ngân sách lớn hơn để đạt được kết quả tương tự, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận. Sự phân mảnh dữ liệu Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên các hệ thống CRM, nền tảng quảng cáo, trang web, sàn thương mại điện tử và các kênh offline. Khó khăn trong việc xây dựng một chế độ xem thống nhất về khách hàng và thực hiện phân bổ chính xác. Khoảng cách trong đo lường và quy thuộc Mất tín hiệu, giới hạn theo dõi và báo cáo không nhất quán trên các nền tảng làm giảm sự rõ ràng về những yếu tố thúc đẩy chuyển đổi. Dẫn đến chi tiêu không hiệu quả và các quyết định hiệu suất yếu hơn. Sự bão hòa của nền tảng Mọi lĩnh vực đều quá tải với quảng cáo, sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Tỷ lệ tiếp cận tự nhiên giảm và hiệu suất quảng cáo trả phí suy giảm nhanh hơn. Phức tạp của nội dung khu vực Sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa của Ấn Độ đòi hỏi thông điệp được địa phương hóa. Mở rộng nội dung cho nhiều bang trở nên tốn kém và mất thời gian. Khoảng cách kỹ năng AI Các nhóm thiếu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kỹ thuật phản hồi nhanh và quy trình làm việc của các chiến dịch được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Làm chậm quá trình áp dụng tự động hóa và tối ưu hóa do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt. Yêu cầu tuân thủ đang thay đổi Các quy định về bảo vệ dữ liệu, khung pháp lý về sự đồng ý và chính sách nền tảng đang ngày càng được siết chặt. Các nhà tiếp thị kỹ thuật số phải điều chỉnh quy trình làm việc để tuân thủ quy định và giảm thiểu rủi ro.

Cách các nhóm tiếp thị có thể chuẩn bị (Bước bằng bước)

Các nhóm tiếp thị tại Ấn Độ phải đối mặt với chu kỳ thay đổi nhanh chóng của các nền tảng, yêu cầu sáng tạo và sự thay đổi trong hành vi của đối tượng mục tiêu. Kế hoạch được điều chỉnh mỗi quý, và các nhóm cần một hệ thống hỗ trợ cả tốc độ và độ chính xác.

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị của ClickUp giúp các nhóm tạo ra nhịp điệu đó.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó loại bỏ sự phân tán trong công việc, giúp mục tiêu, ý tưởng, công việc và tài liệu luôn được kết nối. Kết nối này giúp các nhóm thực hiện nhanh hơn và tinh chỉnh các chiến dịch mà không làm mất đà.

Đây là cách nó giúp. 📁

Bước #1: Tạo nguồn thông tin duy nhất

Quyết định tiếp thị sẽ gặp khó khăn khi hiệu suất chiến dịch, lịch trình nội dung, phản hồi của khách hàng và dữ liệu ngân sách tồn tại trong các hệ thống riêng biệt. Trước khi có thể tối ưu hóa bất kỳ điều gì, bạn cần có cái nhìn toàn diện.

Bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả các nền tảng nơi dữ liệu tiếp thị hiện đang được lưu trữ:

Phân tích chiến dịch từ các kênh kỹ thuật số trả phí và nỗ lực tiếp thị tự nhiên.

Hiệu suất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, email và trang web.

Phản hồi của khách hàng từ các cuộc khảo sát, đánh giá và phiếu hỗ trợ.

Thông tin về quy trình bán hàng cho thấy các mô hình chuyển đổi.

Đang theo dõi ngân sách và phân bổ nguồn lực cho các sáng kiến.

Tập hợp tất cả vào một không gian làm việc duy nhất nơi nhóm của bạn có thể theo dõi hiệu suất theo thời gian thực. Khi dữ liệu được kết nối, bạn sẽ phát hiện ra các mô hình mà các hệ thống phân tán không thể hiển thị.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Theo dõi sức khỏe chiến dịch, sức chứa của nhóm và mô hình hiệu suất mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh trong Bảng điều khiển. Sử dụng Thẻ Tùy chỉnh trong Bảng điều khiển ClickUp để tạo nguồn thông tin duy nhất cho chiến dịch tiếp thị của bạn

Các thẻ tùy chỉnh trong ClickUp cho phép các nhóm tiếp thị biến dữ liệu thành các chế độ xem rõ ràng, có thể hành động, chẳng hạn như:

Thẻ biểu đồ đường: Theo dõi các xu hướng tiếp thị theo thời gian như sự thay đổi của ROAS hoặc CTR.

Biểu đồ cột: So sánh các kênh, chiến dịch hoặc phân khúc đối tượng bên cạnh nhau.

Thẻ biểu đồ tròn: Hiển thị phân tích tỷ lệ như phân bổ ngân sách hoặc nguồn dẫn khách hàng.

Biểu đồ pin thẻ: Hiển thị tiến độ hướng tới các mục tiêu của chiến dịch hoặc sản xuất nội dung.

Thẻ tính toán: Tính tổng, trung bình và các công thức như chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng hoặc chênh lệch chi tiêu.

Thẻ danh mục: Tổng hợp trạng thái của nhiều chiến dịch hoặc dòng công việc trong một chế độ xem duy nhất.

Thẻ văn bản: Thêm ghi chú, điểm nhấn hoặc bối cảnh câu chuyện bên cạnh dữ liệu.

Thẻ thảo luận: Ghi lại các câu hỏi, quyết định và bình luận liên quan đến thông tin từ bảng điều khiển.

Thẻ tìm kiếm: Lọc danh sách mục tiêu như các công việc khẩn cấp, các mục cần xem xét hoặc công việc bị chặn.

Bước #2: Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc của bạn

Hầu hết thời gian trong ngày của một nhà tiếp thị được dành cho việc soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội, phân tích kế hoạch tiếp thị, phân đoạn đối tượng và theo dõi đối thủ cạnh tranh.

Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý những điều này một cách nhanh chóng trong khi nhóm của bạn tập trung vào chiến lược và công việc sáng tạo.

Xác định nơi trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại tác động lớn nhất:

Sản xuất nội dung giúp đẩy nhanh quá trình hoàn thiện bản nháp đầu tiên cho email, các nền tảng mạng xã hội và blog.

Phân tích hiệu suất tự động phát hiện các cơ hội tối ưu hóa.

Phân khúc đối tượng được thực hiện dựa trên các mẫu hành vi tại các điểm tiếp xúc.

Theo dõi cạnh tranh giúp phát hiện các xu hướng tiếp thị kỹ thuật số mới nổi mà không cần kiểm tra thủ công liên tục.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở những nơi nó có thể nhân đôi hiệu quả làm việc của con người, chứ không phải ở những nơi nó thay thế tư duy chiến lược.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh để duy trì tiến độ công việc tiếp thị. ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, vì vậy khi bạn yêu cầu thông tin về trạng thái dự án, hạn chót hoặc chi tiết quyền sở hữu, nó sẽ lấy câu trả lời trực tiếp từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Phân tích hiệu suất nội dung để quản lý tài nguyên và mạng xã hội một cách thông minh bằng ClickUp Brain

Ví dụ, một người phụ trách nội dung hỏi ClickUp Brain: ‘Bạn có thể cho tôi biết những bài viết nào đã thu hút lượng truy cập và tương tác cao nhất trong tháng trước không?’

Công cụ tiếp thị AI phân tích dữ liệu được lưu trữ trong Không gian Làm việc và trả về một bản phân tích chi tiết, nhấn mạnh bài viết có hiệu suất cao nhất, số lượt xem hàng tháng của nó và bài đăng giữ người đọc ở lại trang lâu nhất. Người quản lý sử dụng thông tin đó để quyết định chủ đề nào xứng đáng được đầu tư thêm ngân sách trong đợt sprint tiếp theo.

Bước #3: Tích hợp thử nghiệm có hệ thống vào quá trình phát triển chiến dịch

Các chiến lược tiếp thị tĩnh sẽ không còn hiệu quả trong thị trường động. Đối thủ cạnh tranh của bạn đang thử nghiệm thông điệp, định dạng sáng tạo, phân khúc đối tượng và kết hợp kênh mỗi tuần. Các nhóm triển khai chiến dịch và hy vọng vào kết quả tốt nhất sẽ nhanh chóng mất đi lợi thế.

Xây dựng khung thử nghiệm mà nhóm của bạn tuân thủ cho mọi sáng kiến:

Phát triển các giả thuyết dựa trên thông tin về khách hàng và dữ liệu từ các chiến dịch trước đó.

Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) trong marketing trước khi ra mắt để mọi người đều hiểu rõ mục tiêu thành công là gì.

Tạo môi trường kiểm soát để tách biệt các biến số cụ thể.

Ghi chép kết quả ngay sau khi mỗi thử nghiệm kết thúc.

Theo dõi hiệu suất của các thử nghiệm theo thời gian thực để bạn có thể loại bỏ các biến thể kém hiệu quả một cách nhanh chóng và mở rộng quy mô cho các biến thể thành công nhanh hơn. Thử nghiệm có hệ thống giúp tích lũy kiến thức tổ chức, và nhóm của bạn đưa ra quyết định tốt hơn vì bạn dựa trên những thông tin đã được chứng minh.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Phát hiện thông tin chi tiết mà không cần mở rộng hệ thống SaaS bằng cách sử dụng AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp. Những thẻ này cung cấp cho các nhóm tiếp thị cái nhìn nhanh về hiệu suất và tiến độ, đồng bộ với hoạt động thực tế của chiến dịch trong ClickUp. Khám phá những thông tin tiếp thị thời gian thực thông qua thẻ AI trên bảng điều khiển ClickUp

Thử các loại thẻ AI sau:

AI Brain Thẻ: Chạy một lời nhắc AI tùy chỉnh được thiết kế riêng cho các câu hỏi tiếp thị.

Thẻ AI StandUp: Tổng hợp các hoạt động gần đây trong một khoảng thời gian nhất định.

Thẻ Báo Cáo Hàng Ngày của Nhóm AI: Tóm tắt hoạt động cho các cá nhân hoặc nhóm cụ thể.

Thẻ Tóm tắt Điều hành AI: Tạo ra một cái nhìn tổng quan cập nhật về tình trạng và trạng thái.

Thẻ Cập nhật Dự án AI: Tạo bản tóm tắt tiến độ dự án tổng quan.

Bước #4: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại làm chậm quá trình thực thi chiến dịch

Việc chuyển giao thủ công làm mất đà tiến triển. Các phê duyệt bị kẹt trong email, cập nhật trạng thái yêu cầu tin nhắn Slack và cuộc họp theo dõi, phân công công việc diễn ra qua bảng tính, và thông báo cho các bên liên quan đến muộn hoặc bị quên hẳn.

Xác định mọi công việc thủ công lặp đi lặp lại trong các chiến dịch của bạn. Lập bản đồ chuỗi phê duyệt, các điều kiện kích hoạt cập nhật trạng thái, quy tắc phân công và chuỗi thông báo cho các bên liên quan.

Tự động hóa loại bỏ các điểm ma sát này, giúp các chiến dịch chuyển từ ý tưởng đến triển khai chỉ trong nửa thời gian.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giải phóng nguồn lực cho các sáng kiến chiến lược thúc đẩy tăng trưởng với ClickUp tự động hóa. Bạn chỉ cần cài đặt quy tắc một lần, và ClickUp sẽ tự động thực thi mỗi khi điều kiện được đáp ứng. Kích hoạt các hành động workflow ngay lập tức thông qua ClickUp tự động hóa Ví dụ: Khi người phụ trách chiến dịch thay đổi trạng thái công việc thành ‘Sẵn sàng để xem xét’, hệ thống sẽ tự động giao công việc cho người quản lý phê duyệt. Khi nhà thiết kế tải lên tài sản cuối cùng, công việc sẽ chuyển sang trạng thái ‘Đã lên lịch’, đồng thời ClickUp sẽ gửi cập nhật cho chủ sở hữu kênh. ClickUp Agents đẩy mạnh điều này hơn nữa. Họ phân tích dữ liệu, xu hướng và bối cảnh trong không gian làm việc, sau đó thực hiện các công việc mà bình thường một người phải mất vài phút để hoàn thành. Giả sử bạn xây dựng một Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent) để phân tích cảm xúc trong phản hồi của khách hàng. Nó sẽ phân công công việc cho các phản hồi tiêu cực và tạo các chuỗi theo dõi để giúp nhóm luôn dẫn đầu trước các tín hiệu mất khách hàng. Xem video này để tự xây dựng chiến lược của riêng bạn:

Bước #5: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích sâu hơn và thu được những thông tin chi tiết

Trí tuệ nhân tạo cơ bản xử lý các công việc bề mặt. Các khả năng trí tuệ nhân tạo nâng cao đào sâu vào các mẫu dữ liệu phức tạp, dự đoán kết quả chiến dịch, tạo ra các phân tích đối tượng phức tạp và cung cấp các khuyến nghị chiến lược hỗ trợ quá trình ra quyết định ở cấp lãnh đạo.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến ở những nơi phân tích chi tiết là quan trọng nhất, ví dụ:

Dự đoán các phân khúc đối tượng nào sẽ phản hồi với thông điệp cụ thể trước khi bạn chi tiêu ngân sách.

Xác định các mô hình đa kênh tiết lộ những cơ hội chưa được khai thác.

Đề xuất các khuyến nghị chiến lược dựa trên hiệu suất lịch sử và các xu hướng tiếp thị mới nhất.

Mức độ thông tin này phân biệt các nhóm phản ứng với sự thay đổi của thị trường với các nhóm dự đoán chúng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các nhóm tiếp thị cần trí tuệ nhân tạo (AI) chiến lược hiểu rõ công việc của bạn. ClickUp BrainGPT trở thành một công cụ mạnh mẽ phần mở rộng công việc của bạn ngoài Không gian Làm việc ClickUp. Ứng dụng máy tính và phần mở rộng Chrome của nó giúp bạn: Tích hợp tìm kiếm trên ClickUp, các ứng dụng kết nối (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) và web trong một truy vấn duy nhất.

Trả lời các câu hỏi phức tạp bằng cách sử dụng thông tin từ các công việc, tài liệu, cuộc họp và các công cụ kết nối.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản và các mục cần thực hiện nhanh gấp 4 lần với ClickUp Talk to Text

Sử dụng trí tuệ nhân tạo đa mô hình (ví dụ: ChatGPT, Claude, Gemini) trong một giao diện duy nhất để phân tích sâu hơn và tạo ra các phong cách đầu ra đa dạng.

Trích xuất thông tin từ các tệp tin và bối cảnh dự án mà trí tuệ nhân tạo truyền thống không thể truy cập.

Chuyển đổi nội dung trình duyệt thành các tóm tắt hoặc công việc có thể thực hiện được với phần mở rộng Chrome. Truy cập nội dung chi tiết hơn thông qua phân tích trang ClickUp BrainGPT

Bước #6: Công nghiệp hóa sản xuất nội dung

Khán giả Ấn Độ yêu cầu nội dung bằng tiếng Hindi, tiếng Anh, tiếng Tamil, tiếng Telugu và các ngôn ngữ khu vực khác trên YouTube, Instagram, WhatsApp và các nền tảng mới nổi cùng lúc. Sản xuất thủ công không thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu này.

Xây dựng hệ thống nội dung cân bằng giữa tốc độ và tiêu chuẩn thương hiệu:

Xác định các quy trình làm việc rõ ràng với quyền sở hữu cụ thể cho từng loại nội dung.

Thiết lập các bước phê duyệt để đảm bảo tính nhất quán.

Tạo mẫu lịch nội dung giúp tăng năng suất sản xuất mà không làm mất đi sự sáng tạo.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất để xác định những yếu tố nào phù hợp với các phân khúc cụ thể.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng tốc quá trình tạo nội dung quy mô lớn trong khi nhóm của bạn vẫn duy trì quyền kiểm soát sáng tạo và định hướng chiến lược. Tập trung vào các định dạng và chủ đề thúc đẩy tương tác của khách hàng, và cắt giảm sản xuất đối với các loại nội dung không hiệu quả.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các nhóm nội dung đang sản xuất nhiều công việc hơn bao giờ hết, và ClickUp Brain duy trì nhịp độ đó mà không làm mất đi tính nhất quán. Nó đã nắm rõ các hướng dẫn thương hiệu, quy tắc giọng điệu và nội dung được lưu trữ trong không gian làm việc ClickUp của bạn. Bối cảnh đó định hình mọi đề xuất, giúp đầu ra luôn nhất quán mà không cần qua các chu kỳ chỉnh sửa dài. Viết nội dung quảng cáo hiệu quả cho các chiến dịch của bạn với ClickUp Brain

Giả sử một người phụ trách nội dung đang chuẩn bị tài liệu cho chiến dịch mùa lễ hội. Cô ấy hỏi ClickUp Brain: ‘Viết một bài đăng trên mạng xã hội cho chương trình giảm giá Diwali của chúng ta, sử dụng giọng điệu thương hiệu và nội dung hiệu quả nhất từ năm ngoái trong không gian này.’

Nó tạo ra một phiên bản LinkedIn ngắn gọn, một tiêu đề Instagram súc tích và một lời kêu gọi hành động (CTA) phản ánh phong cách đã từng mang lại tương tác cao.

Các phương pháp tốt nhất để mở rộng tiếp thị kỹ thuật số

Hệ sinh thái kỹ thuật số của Ấn Độ thưởng cho các thương hiệu hành động nhanh chóng nhưng vẫn bám sát thực tế địa phương. Mở rộng quy mô tại đây đòi hỏi một chiến lược khác biệt. Dưới đây là một số thực hành tốt nhất để áp dụng. 📋

Thử nghiệm giá cả tại các thành phố cấp 2 và cấp 3

Người tiêu dùng ở các thành phố nhỏ phản ứng khác biệt với cấu trúc giá so với đối tượng ở các thành phố lớn. Thực hiện các thử nghiệm A/B trên các mô hình thanh toán—tùy chọn trả góp (EMI), chu kỳ hàng tuần, thời gian dùng thử—và đang theo dõi tỷ lệ chuyển đổi theo khu vực địa lý.

Độ nhạy cảm về giá cả thay đổi đáng kể giữa Pune và Patna, do đó cấu trúc giá của bạn nên phản ánh sức mua địa phương và sở thích thanh toán. Điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế, không dựa trên giả định.

🧠 Thú vị: Ở châu Âu Trung Cổ, có những "người rao tin" hoạt động như mạng lưới quảng cáo di động. Vì phần lớn người dân không biết đọc, các thương hiệu đã thuê những người rao tin để hô to các chương trình khuyến mãi trên các con phố đông đúc.

Phân chia phễu theo hành vi thanh toán

Lựa chọn phương thức thanh toán tiết lộ nhiều hơn về độ tuổi hoặc mức thu nhập. Tạo các đường dẫn chuyển đổi riêng biệt cho người dùng ví điện tử, người dùng UPI và người dùng thẻ tín dụng.

Người dùng ví điện tử tìm kiếm hoàn tiền và giảm giá ngay lập tức. Người dùng UPI ưu tiên tốc độ và sự đơn giản. Người dùng thẻ tín dụng phản ứng với điểm thưởng và các chương trình giảm giá cao cấp.

Thiết kế trang đích, ưu đãi và thông điệp cho từng phân khúc riêng biệt.

Để hiểu rõ hơn về trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp thị, hãy xem video này:

Xây dựng các trung tâm giao hàng siêu địa phương trong các khu dân cư

Tốc độ giao hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi và mua hàng lặp lại. Xác định các khu vực có mật độ dân cư cao, như Whitefield ở Bangalore, Powai ở Mumbai và Gachibowli ở Hyderabad, để cài đặt các kho hàng nhỏ chứa các sản phẩm bán chạy.

Giảm thời gian giao hàng từ 24 giờ xuống còn 2-4 giờ. Việc giao hàng nhanh chóng tạo ra các lời giới thiệu qua truyền miệng trong các khu chung cư và khu dân cư.

🔍 Bạn có biết? 35% các nhà tiếp thị B2B cho biết tổ chức của họ hiện đang sử dụng các ứng dụng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng tất cả đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Khoảng 20% vẫn đang trong giai đoạn khám phá, 48% đang phát triển các trường hợp sử dụng, và 24% đã tích hợp AI vào quy trình làm việc của họ.

Tối ưu hóa tài sản sáng tạo cho hành vi tìm kiếm bằng ngôn ngữ địa phương

Người Ấn Độ tìm kiếm khác nhau bằng các ngôn ngữ địa phương.

Người nói tiếng Hindi tìm kiếm 'shaadi ke kapde' (quần áo cưới), không phải 'bridal wear'. Người dùng tiếng Malayalam tìm kiếm 'sadya recipes' trong dịp Onam, không phải 'Kerala feast menu'.

Kiểm tra chiến lược từ khóa và tài sản sáng tạo của bạn để phù hợp với cách mà đối tượng khu vực thực sự tìm kiếm. Sử dụng người bản ngữ để xác minh bản dịch; việc dịch theo nghĩa đen thường bỏ qua bối cảnh văn hóa và ý định tìm kiếm.

Hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương để xây dựng niềm tin trong khâu cuối cùng

Tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử vẫn còn thấp ở nhiều khu vực vì người tiêu dùng ưa chuộng việc xem sản phẩm trước khi mua.

Hợp tác với các cửa hàng địa phương làm điểm nhận đơn đặt hàng hoặc trung tâm demo. Cho phép khách hàng trải nghiệm, thử nghiệm và nhận đơn đặt hàng tại các cửa hàng quen thuộc.

Mô hình kết hợp này giúp giảm tỷ lệ trả hàng và xây dựng uy tín trong các thị trường nơi giao dịch kỹ thuật số vẫn còn gặp nhiều nghi ngờ.

🧠 Thú vị: Năm 1908, nhà tiếp thị người Anh Thomas J. Barratt, nay được mệnh danh là "cha đẻ của quảng cáo hiện đại", đã triển khai các chiến dịch thông minh cho xà phòng Pears bằng cách sử dụng nghệ thuật, khẩu hiệu và tiếp xúc lặp lại. Một trong những quảng cáo của ông thậm chí còn tái sử dụng bức tranh thời Victoria "Bubbles" để liên kết xà phòng với sự thoải mái gia đình và trạng thái xã hội, một ví dụ sớm về xây dựng thương hiệu.

Thử các mẫu tiếp thị để tăng tốc độ

Các nhóm tiếp thị hiệu quả cao dựa vào các mẫu chiến dịch tiếp thị để tiêu chuẩn hóa quy trình lập kế hoạch, giảm thiểu công việc thiết lập thủ công và đảm bảo mọi chiến dịch được đồng bộ từ giai đoạn khởi động đến khi ra mắt. Một mẫu chiến dịch vững chắc giúp các nhóm xác định rõ mục tiêu, dòng thời gian, quyền sở hữu và sức chứa trước khi bắt đầu sản xuất.

Dưới đây là một số lựa chọn. 🗒️

Mẫu Kế Hoạch Hành Động Tiếp Thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuyển đổi từ kế hoạch tổng thể sang chi tiết cấp bộ phận bất cứ lúc nào với mẫu Kế hoạch Hành động Tiếp thị ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Hành Động Tiếp Thị của ClickUp cung cấp cho các nhóm tiếp thị một khung làm việc đáng tin cậy để thiết kế, tổ chức và theo dõi công việc chiến dịch từ giai đoạn khởi động đến khi triển khai.

Nó bao gồm:

Blocked , Cancelled , Hoàn thành , Tiến độ và Kế hoạch . Trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp , chẳng hạn nhưvà

Output , Team Assigned , Files và Mục tiêu , để làm rõ từng công việc. Sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp , nhưvà, để làm rõ từng công việc.

Nhiều chế độ xem tích hợp sẵn, bao gồm Chế độ xem Lịch, Chế độ xem Xem dạng danh sách Kế hoạch Hành động, Chế độ xem Theo Nhóm và Chế độ xem Bắt đầu Từ Đây.

Mẫu Dòng Thời Gian Tiếp Thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Cân bằng khả năng và lập kế hoạch phụ thuộc với mẫu dòng thời gian tiếp thị ClickUp.

Mẫu Dòng Thời Gian Tiếp Thị ClickUp biến lịch trình chiến dịch phức tạp thành một chuỗi hình ảnh rõ ràng. Nó bao gồm:

Ngừng sản xuất, Đánh giá , Thực hiện , Chưa bắt đầu và Lập kế hoạch , để Các trạng thái tùy chỉnh, chẳng hạn nhưvà, để quản lý dự án sáng tạo hiệu quả hơn.

Các trường Tùy chỉnh, bao gồm Loại công việc , Nỗ lực , Quý , Người phụ trách tiếp thị và Kênh , để thêm cấu trúc và sự rõ ràng cho mọi hoạt động.

Các chế độ xem nhanh, như Chế độ xem Hoạt động, Chế độ xem Ống dẫn, Chế độ xem Sức chứa Dẫn dắt Tiếp thị, Chế độ xem Dòng thời gian và Chế độ xem Hướng dẫn Bắt đầu

Bước tiếp theo của bạn bắt đầu với ClickUp

Các xu hướng tiếp thị tại Ấn Độ thay đổi nhanh chóng, và những thay đổi này không chờ đợi ai. Xu hướng phát triển, các nền tảng thay đổi hướng đi chỉ trong một đêm, và kỳ vọng của khán giả ngày càng cao với mỗi trải nghiệm mới mà họ gặp phải.

Tuy nhiên, để luôn dẫn đầu đòi hỏi sự chú ý liên tục và thực thi linh hoạt, điều mà ClickUp cung cấp.

Các bảng điều khiển tổng hợp hiệu suất, sức chứa và tình trạng chiến dịch vào một chế độ xem duy nhất, giúp ra quyết định nhanh hơn mà không cần chuyển tab. Tự động hóa loại bỏ các bước chuyển giao lặp đi lặp lại và duy trì tiến độ chiến dịch mà không cần theo dõi nhắc nhở. ClickUp Brain và BrainGPT xây dựng trên nền tảng đó với các câu trả lời có ngữ cảnh và hỗ trợ nội dung ngay trong không gian làm việc của bạn.

Và khi các nhóm cần sự rõ ràng trong các dòng thời gian phức tạp, các mẫu tiếp thị giúp hiển thị quyền sở hữu.

Nếu bạn muốn công việc tiếp thị trở nên đồng bộ và phản ứng nhanh hơn với bối cảnh kỹ thuật số của Ấn Độ, ClickUp cung cấp các tính năng giúp bạn triển khai mọi chiến dịch với sự tự tin và rõ ràng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các thương hiệu đang đầu tư nhiều hơn vào nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, tiếp thị hiệu suất, chương trình giữ chân khách hàng và hợp tác với người ảnh hưởng. Nội dung khu vực và video ngắn cũng đang thúc đẩy phần lớn sự tương tác.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp các nhóm tạo nội dung nhanh hơn, cá nhân hóa các chiến dịch, phân tích hiệu suất và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Điều này giúp dễ dàng thực hiện các thử nghiệm và mở rộng quy mô chiến dịch mà không cần tăng số lượng nhân viên.

Tiếp thị người ảnh hưởng đang chuyển hướng sang các người tạo ngách, nội dung theo phong cách UGC và các thỏa thuận liên kết hiệu suất. Các thương hiệu đang tập trung nhiều hơn vào kết quả đo lường được thay vì số lượng người theo dõi.

Đúng vậy, vì phần lớn người dùng internet mới ưa chuộng nội dung bằng ngôn ngữ địa phương. Các thương hiệu tiếp cận khán giả trong bối cảnh khu vực của họ sẽ nhận được sự tin tưởng cao hơn và tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.

Các nhà tiếp thị nên xem xét cách họ thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu khách hàng, cập nhật luồng đồng ý và đảm bảo tất cả đối tác tuân thủ các tiêu chuẩn giống nhau. Các chính sách dữ liệu rõ ràng sẽ giảm thiểu rủi ro.

Các nhóm được hưởng lợi từ các công cụ nội dung AI, nền tảng CRM, công cụ phân tích, bảng điều khiển hiệu suất quảng cáo và nền tảng tự động hóa tiếp thị, giúp tích hợp các chiến dịch, dữ liệu và báo cáo vào một nền tảng duy nhất.