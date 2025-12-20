Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: Cách lựa chọn

Nghiên cứu về việc áp dụng AI cho thấy một bức tranh thú vị: 88% tổ chức hiện nay sử dụng AI trong ít nhất một hàm kinh doanh.

Tuy nhiên, chỉ có 7% đã triển khai AI một cách toàn diện trên toàn tổ chức. 31% còn lại đang trong quá trình triển khai, trong khi 30% vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm của các sáng kiến AI của họ.

Rõ ràng, nhiều nhóm đang thử nghiệm với AI, nhưng ít nhóm nào đã đạt đến mức độ tích hợp hoàn toàn vào công việc hàng ngày.

Thống kê sử dụng AI từ McKinsey & Company

Và khi các nhóm bắt đầu khám phá AI cho công việc, các lựa chọn có thể khiến họ cảm thấy choáng ngợp.

Ví dụ, Google Workspace Studio tích hợp AI trực tiếp vào Gmail, Tài liệu Google và Google Trang tính. Trong khi đó, ClickUp Agents được thiết kế để tự động hóa công việc, quản lý dự án và đồng bộ công việc đa chức năng.

Cả hai đều hứa hẹn tiết kiệm thời gian, nhưng cách chúng tích hợp vào quy trình làm việc của bạn có thể rất khác nhau.

Vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết sự khác biệt giữa Google Workspace Studio và ClickUp Agents. Đến cuối bài, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về cách chuyển từ giai đoạn thử nghiệm AI sang việc thực sự sử dụng nó để hoàn thành công việc.

Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: Tổng quan

Dưới đây là cách so sánh giữa Google Workspace Studio và ClickUp Agents.

ClickUp là gì?

ClickUp là nền tảng AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi các trợ lý AI hoạt động trực tiếp bên trong các công việc, dự án và quy trình làm việc của bạn.

Không cần chuyển đổi giữa các công cụ không liên kết hoặc mất thời gian do chuyển đổi ngữ cảnh.

Với ClickUp 4.0, các công việc, tài liệu, kiến thức, chuỗi trò chuyện, bản ghi cuộc họp và tất cả công cụ liên quan đến công việc của bạn đều được kết nối trong một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI. Bạn có thể tạo và triển khai các trợ lý AI không cần mã trực tiếp trong ClickUp, mà không làm tăng thêm sự phân tán của các quy trình làm việc không kết nối và nhiều ứng dụng khác nhau.

Tính năng của ClickUp

Hãy cùng tìm hiểu những gì phần mềm không gian làm việc thống nhất này mang lại:

ClickUp Agents là các trợ lý tự động được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn, hoạt động ngầm và xử lý các công việc lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi nhiều ngữ cảnh. Chúng có khả năng nhận biết ngữ cảnh, nghĩa là chúng hiểu nội dung trong các công việc, tài liệu, trò chuyện và hơn thế nữa, và thực hiện các hành động mà không cần bạn phải kích hoạt thủ công từng thao tác. Và việc tạo ra chúng không yêu cầu bất kỳ kỹ năng lập trình nào!

Bạn sẽ có một bộ các Agent đã được xây dựng sẵn, có thể kích hoạt và sử dụng ngay lập tức. Đây là các mẫu hoặc 'Agent sẵn có' được thiết kế cho các quy trình làm việc phổ biến, không yêu cầu cấu hình.

Dưới đây là một số ví dụ tuyệt vời mà bạn có thể tham khảo:

Answers Agent - Trợ lý trả lời với câu trả lời chính xác được lấy từ bối cảnh không gian làm việc của bạn trong kênh - Trợ lý trả lời với câu trả lời chính xác được lấy từ bối cảnh không gian làm việc của bạn trong kênh trò chuyện ClickUp.

Báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần Agents tạo ra các bản cập nhật định kỳ cho một Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc theo lịch trình đã đặt.

StandUp Agents tóm tắt hoạt động của nhóm tại một thời điểm cụ thể.

Bạn có thể sử dụng các agent đã được xây dựng sẵn này khi muốn sử dụng các quy trình làm việc AI tiêu chuẩn với ít thiết lập nhất.

Mặt khác, ClickUp Custom Agents cho phép bạn tạo các quy trình tự động hóa của riêng mình bằng công cụ không cần mã. Các quy trình này linh hoạt hơn và cho phép bạn tùy chỉnh những gì agent thực hiện, thời điểm chạy và cách tương tác với Không gian Làm việc của bạn. Dưới đây là một ví dụ từ nhóm của chúng tôi:

Các siêu đại lý này được định nghĩa bởi các thành phần sau:

Kích hoạt: Sự kiện nào kích hoạt agent hoạt động (ví dụ: một tin nhắn được đăng hoặc một công việc được cập nhật) Điều kiện: Các quy tắc quyết định liệu agent có nên thực hiện hành động hay không (ví dụ: chỉ phản hồi nếu tin nhắn chứa câu hỏi rõ ràng) Hành động: Những gì đại lý thực sự làm (như đăng phản hồi, tạo công việc hoặc tóm tắt thông tin) Kiến thức và công cụ: Dữ liệu mà trợ lý có thể truy cập và các công cụ mà nó có thể sử dụng để thực hiện hành động.

Ví dụ, nếu đội ngũ hỗ trợ của bạn nhận được nhiều câu hỏi trong kênh trò chuyện, bạn có thể tạo một Custom Agent có thể:

Được kích hoạt khi có tin nhắn mới đến.

Chỉ trả lời nếu tin nhắn trông giống như một câu hỏi.

Sử dụng tài liệu và công việc của không gian làm việc làm "cơ sở kiến thức" của mình.

Trả lời với câu trả lời chính xác về ngữ cảnh và được đào tạo kỹ lưỡng.

Tính năng #2: Bộ công cụ năng suất được hỗ trợ bởi AI

ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và thậm chí các ứng dụng kết nối để tự động hóa công việc. Công cụ năng suất AI này là một mạng lưới "luôn hoạt động" kết nối con người, dự án và kiến thức của bạn.

Nó cung cấp câu trả lời tức thì về các công việc, tài liệu, hạn chót, mối phụ thuộc và các cuộc thảo luận. Các nhóm có thể nhanh chóng tra cứu yêu cầu, tìm kiếm quyết định hoặc nhớ lại lý do tại sao trạng thái của một công việc thay đổi, mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều lớp tài liệu hoặc chuỗi chủ đề trò chuyện.

📌 Ví dụ về các lệnh: Tại sao công việc API Integration lại được chuyển trở lại trạng thái ‘In Progress’? Tóm tắt cuộc thảo luận dẫn đến thay đổi này.

Trích xuất các yêu cầu cho Cập nhật Luồng Onboarding từ tất cả các tài liệu và công việc liên kết.

Tìm địa điểm của cuộc họp nơi chúng ta đã xác định phạm vi cho Tính năng XYZ và tóm tắt các quyết định.

Ngoài ra, ClickUp Brain còn tự động hóa các quy trình dự án lặp đi lặp lại và tốn thời gian. Nó có thể tóm tắt các chủ đề công việc dài, tạo bản cập nhật hoặc cuộc họp hàng ngày, và soạn thảo tài liệu hoặc kế hoạch dự án.

Điểm nổi bật? Nó cũng có thể giúp bạn tạo ra các agent. Chỉ cần bắt đầu cuộc hội thoại với BrainGPT bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên, và nó sẽ hướng dẫn bạn!

Sử dụng ClickUp Brain để giúp bạn tạo ra các agent.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Thay thế hệ thống các công cụ AI rời rạc bằng một động cơ năng suất thông minh, nhận biết ngữ cảnh: ClickUp BrainGPT. Nó tích hợp trực tiếp vào công việc của bạn trên các ứng dụng và nền tảng, thống nhất tìm kiếm, tự động hóa, tạo nội dung và lệnh điều khiển bằng giọng nói. Sử dụng phần mở rộng Chrome BrainGPT của ClickUp để tìm kiếm, tóm tắt và thực hiện hành động từ bất kỳ tab trình duyệt nào Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó để loại bỏ tình trạng mở rộng AI không kiểm soát: Không gian Làm việc AI tích hợp để đặt câu hỏi, tự động hóa công việc và tạo nội dung bằng các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini.

Tìm kiếm theo ngữ cảnh trên các ứng dụng khác như ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint và OneDrive.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho năng suất tập trung vào giọng nói , cho phép bạn ghi âm ý tưởng, cập nhật, phân công công việc hoặc tin nhắn bằng giọng nói trực tiếp vào quy trình làm việc của mình. , cho phép bạn ghi âm ý tưởng, cập nhật, phân công công việc hoặc tin nhắn bằng giọng nói trực tiếp vào quy trình làm việc của mình.

Tìm kiếm sâu và phân tích web để nhận được các câu trả lời sâu sắc, giàu ngữ cảnh.

Tính năng #3: Tính năng hợp tác tích hợp sẵn

ClickUp tập hợp các cuộc hội thoại, cập nhật và quyết định thường phân tán trên nhiều ứng dụng vào một nơi duy nhất. Điều này giúp nhóm có một trung tâm duy nhất để công việc tiến triển và các nhân viên có thể thực sự hiểu rõ tình hình vì tất cả thông tin bối cảnh đều được tập trung tại một nơi.

Mỗi nhóm đều gặp phải những tình huống trao đổi liên tục: làm rõ yêu cầu, kiểm tra tiến độ, chia sẻ ảnh chụp màn hình nhanh hoặc hỏi “ai đang phụ trách việc này?”.

Trong ClickUp, các cuộc hội thoại diễn ra ngay bên cạnh các công việc, tài liệu và dòng thời gian liên quan thông qua ClickUp Chat . Không có gì bị lạc trong một kênh cách xa công việc.

Vì trò chuyện được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc, các nhân viên của bạn có thể tham gia với bối cảnh thực tế. Họ có thể xem công việc đang được thảo luận, tài liệu chứa yêu cầu, bản cập nhật gần nhất và các quyết định được đưa ra trong cuộc gọi SyncUp và ghi chú cuộc họp từ AI Notetaker.

Agents có thể trích xuất thông tin từ không gian làm việc của bạn, trả lời các truy vấn và tiếp tục đẩy mạnh công việc.

Quản lý công việc trở thành kết quả tự nhiên của cuộc hội thoại. Một tin nhắn làm rõ có thể được chuyển thành nhiệm vụ ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột.

ClickUp Docs tích hợp tự nhiên vào quy trình này bằng cách ghi lại các yêu cầu kỹ thuật, ghi chú cuộc họp, hướng dẫn quy trình và ý tưởng brainstorming, tất cả đều kết nối trở lại với các công việc và cuộc hội thoại. Khi nhóm cập nhật tài liệu, các đại lý sẽ thấy ngay. Khi yêu cầu thay đổi, bất kỳ ai đang trò chuyện về nó cũng sẽ thấy. Khi ai đó để lại bình luận, nó có thể chuyển thành công việc mà không mất đi ngữ cảnh.

Kết quả là quyết định nhanh hơn, chuyển giao công việc rõ ràng hơn và ít tình huống "đó ở đâu?" hơn trong suốt tuần.

Giá cả của ClickUp

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng thực tế về việc sử dụng ClickUp:

Trước khi chuyển sang ClickUp, chúng tôi đã sử dụng Redbooth cho quản lý dự án, và khi so sánh hai nền tảng, tôi nhận thấy sự cải thiện đáng kể. Tôi thực sự đánh giá cao các tính năng tự động hóa và công cụ AI của ClickUp. Bảng điều khiển rất thu hút, và tôi thích thiết kế trực quan của nó. Các phần riêng biệt dành cho công việc được giao, công việc đã hoàn thành và các mục đang được khách hàng xem xét là một trong những tính năng tốt nhất của ClickUp. Khả năng thêm phương tiện, tạo tài liệu và làm việc trên các báo cáo chuyên sâu cũng là những khía cạnh tôi thích nhất về ClickUp. Tổng thể, nó đã giúp tôi trở nên hiệu quả hơn trong công việc.

📮 ClickUp Insight: 32% người lao động cho rằng tự động hóa chỉ tiết kiệm được vài phút mỗi lần, nhưng 19% cho rằng nó có thể tiết kiệm 3-5 giờ mỗi tuần. Thực tế là ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ nhất cũng tích lũy theo thời gian. Ví dụ, tiết kiệm chỉ 5 phút mỗi ngày cho các công việc lặp đi lặp lại có thể mang lại kết quả là lấy lại hơn 20 giờ mỗi quý, thời gian có thể được chuyển hướng sang các công việc có giá trị và chiến lược hơn. Với ClickUp, việc tự động hóa các công việc nhỏ như đặt ngày đáo hạn hoặc gắn thẻ đồng nghiệp chỉ mất chưa đầy một phút. Bạn có các AI Agents tích hợp sẵn để tạo tóm tắt và báo cáo tự động, trong khi các Agents tùy chỉnh xử lý các quy trình làm việc cụ thể. Hãy lấy lại thời gian của bạn! 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

Google Workspace Studio là gì?

qua Google Không gian Làm việc

Google Workspace Studio là một nền tảng không cần lập trình trong Google Workspace, cho phép người dùng tạo các trợ lý AI tùy chỉnh được hỗ trợ bởi Gemini. Nó giúp tự động hóa quy trình làm việc trên nhiều ứng dụng, bao gồm Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat và các công cụ của bên thứ ba như Microsoft 365.

Bạn có thể tạo các agent thông qua mô tả bằng ngôn ngữ thông thường, theo logic "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia", được tăng cường bằng khả năng suy luận AI để xử lý các công việc nhạy cảm với ngữ cảnh. Các agent có khả năng thích ứng với tình huống, xử lý các quy trình nhiều bước và tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng Không gian Làm việc thông qua biểu tượng tắt.

🧠 Thú vị: Shakey the Robot, được chế tạo vào năm 1966, đã trở thành robot đầu tiên có thể tự lập kế hoạch cho các hành động của mình. Các video demo của nó lúc bấy giờ quá ấn tượng đến mức một số người cho rằng đó là cảnh quay dàn dựng.

Tính năng của Google Workspace Studio

Hãy cùng xem qua một số tính năng cho phép bạn tự động hóa quy trình với AI:

Tính năng #1: Các tác nhân không cần mã

Sử dụng các lệnh ngôn ngữ đơn giản để tạo các trợ lý AI tùy chỉnh trong Google Workspace Studio ( Nguồn )

Google Workspace Studio cho phép bạn tạo các trợ lý AI chỉ bằng cách mô tả những việc cần làm. Ví dụ, bạn có thể nói: ‘Đánh dấu các email từ bộ phận tài chính, trích xuất số tiền hóa đơn, thêm chúng vào Google Trang tính và thông báo cho tôi qua trò chuyện.’

Gemini 3 biến điều đó thành tự động hóa hoạt động ngay lập tức mà không cần xây dựng quy tắc. Nó cũng bao gồm các mẫu quản lý công việc sẵn có cho các công việc như theo dõi cuộc họp, tóm tắt hộp thư đến hoặc gắn thẻ tin nhắn. Tất cả đều tuân theo quyền truy cập của tổ chức, vì vậy các đại lý chỉ tương tác với dữ liệu mà họ được phép xem.

🧠 Thú vị: Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một robot vào những năm 1990 có tên Genghis, có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề chỉ bằng các phản xạ lớp. Nó không có bộ não theo nghĩa thông thường, nhưng nó hành động như một sinh vật tự chủ, điều này đã khơi dậy sự quan tâm đến hành vi của các tác nhân được lấy cảm hứng từ côn trùng.

Tính năng #2: Chia sẻ Agent

Chia sẻ các tác vụ trên Không gian Làm việc Google của bạn một cách bảo mật và tuân thủ quy định ( Nguồn )

Workspace Studio bao gồm một bảng điều khiển trung tâm nơi các nhóm có thể xem mẫu, chỉnh sửa đại lý, theo dõi hoạt động và đánh giá hiệu suất. Tất cả đều có thể truy cập từ thanh bên Không gian Làm việc, vì vậy bạn không cần phải chuyển đổi công cụ.

Bạn cũng có thể chia sẻ các tác vụ (agents) giống như cách chia sẻ Tài liệu Google hoặc Trang tính Google. Điều này giúp các nhóm dễ dàng hợp tác, tái sử dụng các ví dụ về tự động hóa quy trình làm việc và triển khai chúng trên toàn bộ bộ phận.

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu về hành vi của các tác nhân nhóm được lấy cảm hứng trực tiếp từ tự nhiên: các nhà khoa học nghiên cứu kiến, ong và mối đã nhận ra rằng một đàn tác nhân đơn giản tuân theo các quy tắc địa phương cơ bản có thể tạo ra hành vi nhóm phức tạp; phát hiện này đã thúc đẩy sự phát triển của robot học đa tác nhân và robot học đàn trong thời hiện đại.

Tính năng #3: Phát triển và tích hợp đại lý hợp tác với Không gian Làm việc Google

Yêu cầu Workspace Studio Agents hoạt động trong tài khoản trò chuyện của bạn ( Nguồn )

Các công cụ này phối hợp các công việc trên Gmail, Docs, Sheets, Drive và Chat. Điều này có nghĩa là bạn có thể tự động hóa các quy trình làm việc như:

Nhập dữ liệu CRM vào Sheets để báo cáo hàng tuần.

Chuyển đổi ghi chú trò chuyện thành bản đề xuất định dạng trong Docs

Tổ chức các tệp onboarding và gán quyền truy cập tự động.

Vì các công cụ tự động hóa có khả năng hiểu văn bản, tệp đính kèm và ngữ cảnh, chúng có thể thích ứng với các biến thể thay vì dựa vào các quy tắc cứng nhắc.

Ngoài ra, chúng hoạt động như các tài sản chung trong Không gian Làm việc. Vì vậy, nhóm của bạn có thể:

Chỉnh sửa chung hướng dẫn của đại lý

Sao chép một agent và tùy chỉnh nó cho mục đích mới.

Cập nhật logic khi quy trình phát triển.

Điều này khuyến khích các nhóm xây dựng một thư viện chung các tác nhân hữu ích thay vì hàng chục tác nhân tự động hóa cá nhân riêng lẻ.

📖 Xem thêm: Ý tưởng tự động hóa Google Trang tính

Giá của Google Workspace Studio

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Giá cả tùy chỉnh

Tạo trợ lý AI đầu tiên của bạn trong vòng chưa đầy 20 phút!

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: So sánh tính năng

Cả ClickUp và Google Workspace Studio đều tiếp cận tự động hóa AI từ những góc độ rất khác nhau, mặc dù cả hai đều hướng đến giải quyết một vấn đề tương tự.

ClickUp tập trung vào việc tích hợp AI trực tiếp vào quản lý dự án, tài liệu và quy trình làm việc đa chức năng. Trong khi đó, Không gian Làm việc Workspace Studio tập trung vào việc tự động hóa các công việc trong hệ sinh thái Google.

Hãy phân tích cách hoạt động của từng nền tảng:

Tính năng #1: Quy trình làm việc của Agents

ClickUp

ClickUp AI Agents hoạt động trực tiếp trong nền tảng công việc của bạn, nơi các công việc, cuộc trò chuyện, tài liệu và cập nhật đã được tích hợp sẵn.

Vì mọi thứ đều được kết nối trong một nền tảng duy nhất, người dùng có đầy đủ bối cảnh cần thiết để thực hiện các hành động chính xác, chẳng hạn như cập nhật công việc, đăng bài trong Trò chuyện, tóm tắt tiến độ hoặc chạy các quy trình lặp lại. Bạn có thể kích hoạt các trợ lý được xây dựng sẵn cho các nhu cầu phổ biến hoặc tạo trợ lý tùy chỉnh bằng công cụ không cần mã, và các công cụ AI tích hợp như Brain có thể giúp bạn thiết kế logic.

Siêu trợ lý này có khả năng hiểu bối cảnh về các nguyên tắc dễ đọc của chúng tôi và đưa ra các đề xuất cụ thể để cải thiện điểm dễ đọc.

Google Không gian Làm việc Studio

Google Workspace Studio cho phép bạn tạo các trợ lý AI tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng Workspace như Gmail, Drive, Calendar và Chat. Các trợ lý này rất mạnh mẽ cho các quy trình xuyên ứng dụng — soạn thảo email, xử lý tài liệu, trích xuất thông tin hoặc phối hợp các bước trên nhiều công cụ Google. Chúng tận dụng khả năng suy luận của Gemini, nhưng không bị giới hạn trong một dự án hoặc hệ thống công việc duy nhất, và ngữ cảnh của chúng đến từ các ứng dụng Workspace riêng lẻ thay vì một môi trường làm việc thống nhất.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp Agents, vì chúng hoạt động trong một không gian làm việc tích hợp, nơi các dự án, cuộc hội thoại và tài liệu đã được kết nối sẵn. Điều này cung cấp cho chúng bối cảnh chi tiết hơn ở cấp độ công việc và cho phép thực hiện các hành động cụ thể, được điều khiển bởi quy trình làm việc. Các trợ lý Google Workspace Studio mạnh về tự động hóa rộng rãi, đa ứng dụng, nhưng chúng hoạt động trên các công cụ riêng biệt và có ít khả năng hiển thị quy trình làm việc dự án có cấu trúc.

Tính năng #2: Độ sâu quản lý dự án

Dưới đây là cách các công cụ quản lý dự án so sánh với nhau:

ClickUp

ClickUp được thiết kế cho các nhóm thực hiện các dự án phức tạp. Bạn có thể truy cập hơn 15 chế độ xem ClickUp, bao gồm biểu đồ Gantt, bảng Kanban, chế độ xem thời gian, lịch và Bản đồ Tư duy, giúp bạn lập kế hoạch công việc theo cách bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn có thể chia nhỏ công việc thành các công việc, công việc con, mối quan hệ phụ thuộc, sprint và các Trường Tùy chỉnh được hỗ trợ bởi AI, khiến nó trở nên lý tưởng cho các dự án đa giai đoạn hoặc liên chức năng.

ClickUp Tự động hóa và AI Agents giúp các nhóm quản lý việc chuyển giao công việc, cập nhật, nhắc nhở và thay đổi trạng thái trên hàng nghìn công việc.

Dưới đây là cách nó hoạt động trong thực tế:

Google Workspace Studio

Workspace Studio hỗ trợ kế hoạch cơ bản thông qua các mẫu Sheets, tóm tắt do Gemini tạo ra và các nhiệm vụ hành động từ cuộc họp.

Tuy nhiên, nó không cung cấp các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn, như phân cấp công việc, phụ thuộc hoặc theo dõi thời gian. Các nhóm thường phải dựa vào các bảng tính thủ công, tiện ích bổ sung hoặc công cụ bên ngoài, điều này có thể khiến quy trình làm việc trở nên khó theo dõi hơn khi dự án mở rộng quy mô.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp với khả năng quản lý dự án và chương trình mạnh mẽ hơn, đặc biệt phù hợp cho các nhóm quản lý công việc có cấu trúc và nhiều bước.

Tính năng #3: Khả năng AI

So sánh nhanh các tính năng AI của hai nền tảng:

ClickUp

BrainGPT cung cấp AI trên toàn bộ không gian làm việc: công việc, tài liệu, trò chuyện và bảng điều khiển. Nó trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh công việc, tạo bản cập nhật hoặc báo cáo hàng ngày, tóm tắt các chuỗi bình luận dài và giúp tạo kế hoạch dự án ngay lập tức.

ClickUp AI Agents xử lý các quy trình lặp lại, trong khi Brain MAX rất phù hợp cho các tác vụ phức tạp và suy luận hiệu suất cao. Bạn còn có ClickUp AI Notetaker, tự động ghi chép nội dung cuộc họp, các mục cần thực hiện và quyết định. Chỉ cần gắn thẻ @brain vào bất kỳ công việc nào để nhận hỗ trợ ngay lập tức!

Google Không gian Làm việc Studio

Không gian Làm việc Studio tích hợp Gemini vào Gmail, Tài liệu, Sổ công thức và Cuộc họp.

Nó đáng tin cậy cho việc soạn thảo nội dung, tóm tắt văn bản, chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các nhiệm vụ hành động hoặc phân tích dữ liệu trong Sheets. Tuy nhiên, các tính năng AI chuyên biệt cho dự án, như lập bản đồ phụ thuộc, theo dõi trạng thái hoặc dự báo, không được tích hợp sẵn. Những công việc này yêu cầu làm thủ công hoặc lập trình tùy chỉnh.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp nhờ các tính năng AI tích hợp sẵn, lý tưởng cho việc thực thi dự án, không chỉ dừng lại ở việc tạo nội dung.

Tính năng #4: Hợp tác và giao tiếp

Cả hai công cụ hợp tác đều cung cấp các tính năng phong phú để kết nối bạn và nhóm của mình. Dưới đây là cách thức hoạt động của chúng:

ClickUp

Nó tập trung hợp tác vào một nơi duy nhất với các chuỗi trò chuyện cấp công việc, ClickUp Chat cho cuộc hội thoại thời gian thực, cuộc gọi video và âm thanh, tài liệu với chỉnh sửa thời gian thực, ClickUp Bảng trắng cho brainstorming và @đề cập cho việc chuyển giao nhanh chóng.

Còn có ClickUp Clips cho giao tiếp không đồng bộ.

Google Không gian Làm việc Studio

Google cũng rất mạnh trong việc chỉnh sửa trực tuyến thời gian thực trên Tài liệu Google, Trang tính Google và Slides. Gmail, Meet và Chat đáp ứng tốt nhu cầu giao tiếp. Các nhóm làm việc có được môi trường hợp tác quen thuộc và không gặp trở ngại.

Tuy nhiên, vì công việc thường diễn ra trên nhiều ứng dụng khác nhau, các công việc và cuộc thảo luận có thể bị phân phối trên các nền tảng khác nhau.

🏆 Kết quả: Hòa! Google Workspace Studio cung cấp tính năng chỉnh sửa thời gian thực và không gian làm việc quen thuộc, trong khi ClickUp kết nối trực tiếp giao tiếp với hành động, kèm theo các tính năng quản lý dự án sâu hơn.

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio trên Reddit

Để so sánh, chúng tôi đã tham khảo các đánh giá trên Reddit.

Google Workspace Studio vừa ra mắt, và cuộc hội thoại xung quanh nó vẫn đang hình thành. Người dùng sớm đang thử nghiệm, chia sẻ ấn tượng ban đầu và tìm hiểu cách nó phù hợp với quy trình làm việc của họ.

Đáng ghi chú là Studio đã gặp sự cố ngừng hoạt động ngay sau khi ra mắt. Dưới đây là những phản hồi từ người dùng mới:

Mỗi khi tôi cố gắng sử dụng hành động “Gemini”, tôi nhận được thông báo: “Sức chứa của chúng tôi đã đầy — chúng tôi sẽ trở lại sớm.” Ngoài ra, trên trang chủ khi tôi cố gắng sử dụng “Mô tả một công việc cho Gemini”, tôi nhận được: “Tôi không hiểu yêu cầu của bạn. Hãy thêm chi tiết hoặc tham khảo các ví dụ.”

Mỗi khi tôi cố gắng sử dụng hành động “Gemini”, tôi nhận được thông báo: “Sức chứa của chúng tôi đã đầy — chúng tôi sẽ trở lại sớm.”

Ngoài ra, trên trang chủ khi tôi cố gắng sử dụng “Mô tả một công việc cho Gemini”, tôi nhận được: “Tôi không hiểu yêu cầu của bạn. Hãy thêm chi tiết hoặc tham khảo các ví dụ.”

Google đã khắc phục vấn đề này.

ClickUp, mặt khác, có sự hiện diện vững chắc hơn trên Reddit, với một cộng đồng đã thảo luận về các tính năng, cập nhật và khả năng AI của nó trong nhiều năm.

Một người dùng ClickUp đã khen ngợi các tính năng AI của nó:

Tôi nghĩ việc cần làm tuyệt vời nhất với nó là sử dụng công cụ ghi chú AI của họ, chạy bản ghi chép qua một hệ thống AI, và kết quả là một định dạng câu hỏi và trả lời cụ thể. Kết quả này được đăng lên trò chuyện ClickUp, nơi một nhân viên đang tìm kiếm thông tin đó và tự động đăng câu hỏi và trả lời vào một danh sách công việc, tạo ra một bản hướng dẫn động thông qua tất cả các câu hỏi và trả lời.

Tôi nghĩ việc cần làm tuyệt vời nhất với nó là sử dụng công cụ ghi chú AI của họ, chạy bản ghi chép qua một hệ thống AI, và kết quả là một định dạng câu hỏi và trả lời cụ thể. Kết quả này được đăng lên chat ClickUp, nơi một nhân viên đang tìm kiếm thông tin đó và tự động đăng câu hỏi và trả lời vào một danh sách công việc, tạo ra một bản hướng dẫn động thông qua tất cả các câu hỏi và trả lời.

Một người dùng khác đánh giá cao ClickUp BrainGPT vì khả năng quản lý dự án của nó:

Việc thực hiện các công việc AI thông thường trong một nền tảng trung tâm cũng rất hữu ích. Vì tôi đang trả phí cho các tính năng AI cho từng thành viên trong nhóm, tôi đã yêu cầu họ sử dụng nó, và điều này thực sự đã giúp ích cho quản lý dự án của tôi. Cô ấy có các lệnh AI được cập nhật liên tục để theo dõi hơn 100 công việc được giao cùng lúc cho một nhóm sáng tạo gồm 8 người. Nếu AI được thiết kế như một trợ lý cá nhân và công việc của bạn được tổ chức trong ClickUp, việc mỗi thành viên trong nhóm có trợ lý AI riêng hỗ trợ dựa trên kiến thức chuyên sâu về công việc cụ thể của họ sẽ mang lại sức mạnh vô cùng lớn.

Việc thực hiện các công việc AI thông thường trong một nền tảng trung tâm cũng rất hữu ích. Vì tôi đang trả phí cho các tính năng AI cho từng thành viên trong nhóm, tôi đã yêu cầu họ sử dụng nó, và điều này thực sự đã giúp ích cho quản lý dự án của tôi. Cô ấy có các lệnh AI được cập nhật liên tục để theo dõi hơn 100 công việc được giao cùng lúc cho một nhóm sáng tạo gồm 8 người.

Nếu AI được thiết kế như một trợ lý cá nhân và công việc của bạn được tổ chức trong ClickUp, việc mỗi thành viên trong nhóm có trợ lý AI riêng hỗ trợ dựa trên kiến thức chuyên sâu về công việc cụ thể của họ sẽ mang lại sức mạnh vô cùng lớn.

Công cụ tự động hóa AI nào là tốt nhất?

Kết quả đã có! 🎉

Google Workspace Studio hoạt động hiệu quả khi bạn cần hợp tác nhanh chóng, chỉnh sửa đồng thời theo thời gian thực và sức mạnh của AI Gemini trong Tài liệu Google, Trang tính Google và Slides. Nó quen thuộc, mượt mà và lý tưởng cho các nhóm làm việc hàng ngày trong hệ sinh thái Google.

Nhưng khi nói đến việc thực hiện công việc, không chỉ là nói suông, ClickUp dẫn đầu.

Với ClickUp Brain MAX, Trợ lý AI, Trợ lý Ghi chú AI, Trò chuyện, Bảng trắng, Cuộc họp và chế độ xem dự án từ đầu đến cuối, nhóm có thể biến ý tưởng thành hành động. Mọi cuộc thảo luận đều trở thành công việc, mọi cuộc họp đều được ghi chép lại và mọi việc theo dõi đều có thể theo dõi.