Cách xây dựng các chiến lược tiếp thị thông minh để thúc đẩy sự phát triển

Thành công trong marketing không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay công nghệ. Đó là sự kết hợp giữa tài năng và công nghệ. Nhóm cần bắt kịp xu hướng đổi mới đồng thời khích lệ và trao quyền cho những chuyên gia dũng cảm, thông minh, sáng tạo và năng động, mang đến những công việc xuất sắc và nguồn năng lượng tích cực cho mọi việc họ làm

Thành công trong marketing không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay công nghệ. Đó là sự kết hợp giữa tài năng và công nghệ. Nhóm cần bắt kịp xu hướng đổi mới đồng thời khích lệ và trao quyền cho những chuyên gia dũng cảm, thông minh, sáng tạo và năng động, mang đến những công việc xuất sắc và nguồn năng lượng tích cực cho mọi việc cần làm

Các nhóm mong muốn đạt được sự phát triển bền vững và thực sự cần những chiến lược tiếp thị thông minh giúp họ tiếp cận, mở rộng và hoạt động hiệu quả trên các kênh mà không làm chậm đà phát triển.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các cách thực tế để xây dựng nền tảng quy trình làm việc rõ ràng bằng cách sử dụng các chiến thuật, mẫu và ClickUp! Hãy bắt đầu ngay. 🎯

Chiến lược tiếp thị thông minh ngày nay là gì?

Các chiến lược tiếp thị thông minh sử dụng các chiến thuật sáng tạo và đổi mới để thu hút khán giả theo những cách bất ngờ. Chúng kết hợp chiến lược với sự sáng tạo để xây dựng nhận thức thương hiệu, tạo dựng kết nối cảm xúc và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh vượt ra ngoài quảng cáo truyền thống.

Hiểu rõ kỳ vọng của marketing hiện đại

Người tiêu dùng mong đợi tiếp thị không còn giống như quảng cáo mà giống như sự hỗ trợ. Đây là những gì mang lại hiệu quả:

Hãy xuất hiện ở những nơi diễn ra cuộc hội thoại: Trả lời câu hỏi trên Reddit, chia sẻ giá trị trong phần bình luận của LinkedIn và tham gia các xu hướng TikTok phù hợp với thương hiệu của bạn.

Việc cần làm: Đăng video của người dùng như GoPro hoặc chia sẻ ảnh selfie của khách hàng như Glossier, vì những người thật sự bán hàng tốt hơn bất kỳ quảng cáo nào.

Cho đi trước khi yêu cầu: Dạy marketing miễn phí như HubSpot, hoặc cung cấp công cụ thiết kế như Canva để xây dựng niềm tin trước khi thực hiện giao dịch.

Tạo trải nghiệm mua sắm dễ dàng: Loại bỏ mọi rào cản với tính năng thanh toán chỉ với một cú nhấp chuột và tính năng đơn đặt hàng qua văn bản, giúp khách hàng từ mong muốn đến sở hữu sản phẩm.

Hãy trung thực khi mọi người khác đều giấu diếm: Chia sẻ chi tiết về giá cả và thừa nhận sai lầm công khai; sự minh bạch luôn chiến thắng sự hoàn hảo.

🔍 Bạn có biết? Nhiều người tin rằng một thí nghiệm trên bìa tạp chí năm 1907 là thử nghiệm A/B đầu tiên, nhưng ý tưởng này thực ra xuất hiện sau đó. Nền tảng thực sự của thử nghiệm A/B được phát triển vào những năm 1920 bởi nhà thống kê Ronald Fisher, người đã tạo ra các thí nghiệm ngẫu nhiên có nhóm đối chứng để kiểm tra hiệu quả của phân bón trên cây trồng. Phương pháp của ông (ngẫu nhiên hóa, nhóm đối chứng và ý nghĩa thống kê) đã trở thành khuôn mẫu cho các thử nghiệm A/B mà các nhà tiếp thị sử dụng ngày nay.

Tại sao các chiến lược tiếp thị thông minh lại quan trọng đối với sự phát triển?

Các chiến lược tiếp thị thông minh là yếu tố phân biệt giữa các thương hiệu đang phát triển và những thương hiệu đứng yên. Đây là lý do tại sao chúng quan trọng:

Chuyển đổi trình duyệt thành khách hàng: Sử dụng email nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên để khôi phục doanh số bị mất và tái tiếp cận những khách hàng đã rời đi mà không mua hàng.

Tiết kiệm chi phí thu hút khách hàng: Sử dụng chương trình giới thiệu để biến khách hàng hiện tại thành người giới thiệu thay vì chi trả cho lưu lượng truy cập không mục tiêu.

Tăng ROI có thể đo lường: Thử nghiệm các biến thể trang đích để tăng tỷ lệ chuyển đổi và phân đoạn danh sách email để gửi các thông điệp phù hợp, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tạo đà phát triển bền vững: Tạo nội dung do người dùng tạo ra để thu hút thêm khách hàng mà không cần tăng chi phí tiếp thị hàng tháng.

Kết nối thay vì làm phiền: Gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi duyệt web thay vì gửi email hàng loạt.

📮 ClickUp Insight: 16% muốn kinh doanh nhỏ như một phần trong danh mục đầu tư của họ, nhưng hiện tại chỉ có 7% đang thực hiện điều đó. Sợ việc cần làm một mình là một trong những lý do khiến nhiều người chùn bước. Nếu bạn là một nhà sáng lập độc lập, ClickUp BrainGPT sẽ đóng vai trò như một đối tác kinh doanh của bạn. Hãy yêu cầu nó ưu tiên các cơ hội bán hàng, soạn thảo email tiếp thị hoặc theo dõi hàng tồn kho – trong khi các trợ lý AI của bạn xử lý các công việc lặt vặt. Mọi công việc, từ quảng bá dịch vụ đến xử lý đơn đặt hàng, đều có thể được quản lý thông qua các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) — giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ quản lý nó.

Cách lập kế hoạch chiến lược tiếp thị thông minh: 10 bước hữu ích

Các chiến lược tiếp thị thông minh được hình thành khi các nhóm hiểu rõ đối tượng mục tiêu, thực hiện công việc dựa trên cùng một thông tin và tuân theo quy trình lập kế hoạch có tổ chức.

Nhiều nhóm gặp khó khăn vì sự phân tán công việc làm gián đoạn đà phát triển của họ.

Một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp dành cho nhóm tiếp thị sẽ giải quyết vấn đề này. Nghiên cứu, kế hoạch, hợp tác, dòng thời gian và dữ liệu hiệu suất của bạn được kết nối trong một nơi duy nhất, giúp nhóm của bạn xây dựng chiến lược mà không mất đi bối cảnh hoặc tốc độ.

Thực hiện các bước sau để xây dựng các chiến lược tiếp thị thông minh. 📝

Bước #1: Xây dựng bản đồ trực quan cho toàn bộ chiến dịch của bạn

Trước khi viết nội dung quảng cáo hoặc đặt quảng cáo, bạn cần hiểu cách mọi thứ kết nối với nhau.

Bản đồ chiến dịch trực quan cho thấy các kênh nào hỗ trợ lẫn nhau, nơi có khoảng trống nội dung và cách mỗi chiến thuật hỗ trợ mục tiêu chính của bạn.

Xây dựng cấu trúc chiến dịch của bạn để nhóm hiểu rõ mối quan hệ giữa các phân khúc đối tượng, góc tiếp cận thông điệp và kênh phân phối. Điều này giúp tránh các chiến thuật rời rạc cạnh tranh nhau về sự chú ý.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Phát triển chiến lược tiếp thị của bạn dựa trên những thông tin rõ ràng với ClickUp Bảng trắng. Bạn có thể thêm xu hướng, ảnh chụp màn hình, ghi chú, kết quả nghiên cứu cạnh tranh và tín hiệu từ đối tượng mục tiêu vào một bảng vẽ trực quan mà không cần lo lắng về cấu trúc ngay từ đầu. Phác thảo các yếu tố cơ bản như chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và chiến dịch tiếp thị qua email bằng ClickUp Bảng trắng Ví dụ, một startup trong lĩnh vực đồ uống chuẩn bị chiến lược tiếp thị nội dung. Nhóm mở một Bảng trắng và thêm: Video TikTok như một nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số để nổi bật các hương vị retro.

Mẫu quảng cáo của đối thủ cạnh tranh

Ghi chú từ các đối tác bán lẻ yêu cầu nội dung sáng tạo tập trung vào đối tượng trẻ tuổi.

Ảnh chụp màn hình khảo sát đối tượng Bảng trắng giúp họ nhận ra một mô hình: 'hoài niệm mùa hè' xuất hiện liên tục trong mọi dữ liệu đầu vào. Chủ đề này định hình hướng đi cho thông điệp của họ trước khi họ viết bất kỳ dòng nội dung nào.

Bước #2: Xác định đối tượng mục tiêu một cách chi tiết cụ thể

Mô tả đối tượng chung chung dẫn đến các chiến dịch chung chung. Bạn cần xác định chính xác các nhân vật mục tiêu mà bạn đang nhắm đến, bao gồm những thách thức hiện tại của họ, ngôn ngữ họ sử dụng để mô tả vấn đề và những yếu tố thúc đẩy họ hành động.

Xây dựng hồ sơ đối tượng sau khi thực hiện nghiên cứu thị trường:

Tiêu đề công việc và trách nhiệm hàng ngày định hình ưu tiên của họ.

Những vấn đề nan giải mà họ đang tích cực tìm kiếm giải pháp.

Những phản đối mà họ đưa ra trong quá trình mua hàng

Các định dạng nội dung và kênh mà họ tin tưởng để tiếp nhận thông tin

Tiêu chí ra quyết định mà họ sử dụng để đánh giá nhà cung cấp.

Càng xác định rõ đối tượng mục tiêu, việc tạo ra thông điệp gây ấn tượng càng trở nên dễ dàng. Các nhóm có thể tham khảo các hồ sơ này khi thiết kế chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội tiếp theo để đảm bảo mọi tài liệu tiếp thị đều đáp ứng trực tiếp nhu cầu thực tế của khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch vị trí, mục tiêu, kênh, xu hướng thị trường cạnh tranh, sản phẩm đầu ra và yêu cầu sáng tạo trong ClickUp Docs. Không chỉ các thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng nhau trên các tài liệu này, mà chúng còn có thể được liên kết với các nhiệm vụ ClickUp liên quan. Thông tin bối cảnh được bổ sung mà không làm gián đoạn luồng kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch chiến dịch trong ClickUp Docs để quản lý nghiên cứu thị trường chi tiết, tài nguyên và công việc một cách có hệ thống

Ngoài ra, ClickUp Brain nâng cao điều này thông qua việc chỉnh sửa nhanh, điều chỉnh giọng điệu và biến thể thông điệp. Bạn có thể tùy chỉnh thông điệp ngay trong cùng hệ thống chứa dữ liệu nghiên cứu và thực thi của mình.

Vì vậy, nhóm tiếp thị của startup đồ uống có thể tạo một tài liệu chứa:

Thông điệp cảm xúc chính

Động lực của đối tượng mục tiêu

Gợi ý kênh

Tham khảo ý tưởng sáng tạo

Các biến thể CTA

Tối ưu hóa thông điệp chiến dịch để đảm bảo sự tương tác của khách hàng với ClickUp Brain trong tài liệu

Bạn sử dụng công cụ tiếp thị AI để tạo ra ba tùy chọn giọng điệu dựa trên nhân vật người dùng. Sau khi thử nghiệm một mẫu nhỏ, nhóm của bạn sẽ chọn giọng điệu phù hợp nhất và cập nhật tài liệu ngay lập tức.

📌 Ví dụ về các gợi ý: Viết lại nội dung chiến dịch này sao cho mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và hoàn hảo cho việc ra mắt sản phẩm mùa hè. Giữ nội dung dưới 60 từ để thu hút khách hàng.

Hoàn thiện bản tóm tắt sáng tạo này để nó trở nên có cấu trúc hơn, tập trung vào sự trung thành của thương hiệu và sẵn sàng trình bày cho ban lãnh đạo, đồng thời giữ nguyên giọng điệu vui tươi.

Viết lại tiêu đề này với giọng điệu vui nhộn, phù hợp với thế hệ Z: tươi sáng, thân thiện với meme và mang tính cuộc hội thoại, nhưng tránh sử dụng ngôn ngữ lóng có thể nhanh chóng lỗi thời để sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Bước #3: Tạo tài liệu chiến lược trung tâm mà mọi người có thể tham khảo

Chiến lược bán hàng và tiếp thị của bạn cần có một nơi lưu trữ cố định mà các thành viên trong nhóm có thể truy cập bất cứ khi nào cần làm rõ về vị trí, thông điệp hoặc ưu tiên chiến thuật. Tài liệu này ghi lại các quyết định bạn đã đưa ra, giúp các đội thực hiện một cách nhất quán trên mọi điểm tiếp xúc.

Xây dựng chiến lược của bạn trong ClickUp tài liệu bao gồm:

Các trụ cột thông điệp cốt lõi giúp phân biệt sản phẩm/dịch vụ của bạn với đối thủ cạnh tranh.

Chiến thuật cụ thể cho từng kênh , bao gồm định dạng nội dung và tần suất phân phối.

Chỉ số thành công xác định tiêu chí đánh giá hiệu suất tốt.

Phân bổ ngân sách và phân bổ tài nguyên giữa các nhóm

Các cột mốc quan trọng của chiến dịch và quy trình phê duyệt.

Cập nhật tài liệu này khi chiến dịch của bạn phát triển để nó luôn hữu ích trong suốt toàn bộ phễu tiếp thị.

🧠 Thực tế thú vị: Hiệu ứng " mere-exposure " chứng minh rằng con người phát triển sự ưa thích chỉ bằng cách nhìn thấy một thứ gì đó lặp đi lặp lại. Đây là nền tảng tâm lý học của quảng cáo tái tiếp thị và việc đăng nội dung đều đặn.

Bước #4: Lập kế hoạch quy trình sản xuất nội dung

Hầu hết các chiến dịch thất bại vì các nút thắt về nội dung làm chậm quá trình thực thi. Bạn cần một quy trình làm việc rõ ràng để xác định ai chịu trách nhiệm tạo ra nội dung gì, thời điểm tài nguyên được chuyển giao giữa các nhóm và nơi diễn ra quá trình phê duyệt.

Ghi chép từng giai đoạn của quy trình nội dung của bạn:

Phát triển ý tưởng và tạo/lập bản tóm tắt cho từng loại tài sản.

Dòng thời gian viết, thiết kế và sản xuất

Chu kỳ đánh giá và yêu cầu phê duyệt của các bên liên quan

Chỉnh sửa cuối cùng và tối ưu hóa trước khi xuất bản

Lịch trình phân phối và quảng bá trên các kênh

Quy trình làm việc này giúp tránh tình trạng gấp rút vào phút chót và đảm bảo nhóm của bạn sản xuất nội dung với tốc độ mà chiến dịch yêu cầu.

Bước #5: Sử dụng AI để đẩy nhanh quá trình phát triển ý tưởng cho chiến dịch

Việc tìm ra những góc nhìn mới mẻ cho mỗi chiến dịch tiêu tốn thời gian và năng lượng sáng tạo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra các biến thể của tài liệu tiếp thị như quảng cáo trên mạng xã hội, tiêu đề, dòng tiêu đề email và chủ đề nội dung dựa trên giọng điệu thương hiệu và tham số đối tượng của bạn.

Cung cấp cho công cụ tiếp thị AI của bạn thông tin như hồ sơ khách hàng tiềm năng, vị trí cạnh tranh và mục tiêu chiến dịch. Sau đó, yêu cầu nó tạo ra bản nháp đầu tiên mà bạn có thể tinh chỉnh bằng các lời nhắc đơn giản. Điều này giúp đẩy nhanh giai đoạn brainstorming, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn để đánh giá các ý tưởng tiềm năng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp BrainGPT. Nó tập hợp tất cả công việc, kiến thức và nhu cầu AI của bạn vào một nơi duy nhất, giúp bạn tránh tình trạng "AI Sprawl " và làm việc nhanh hơn.

Với BrainGPT, bạn có thể:

Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh có khả năng hiểu các công việc, tài liệu, dự án và ứng dụng tích hợp của bạn để cung cấp các phản hồi chính xác và phù hợp.

Tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn , Google Drive, OneDrive, SharePoint, GitHub và web từ một giao diện AI duy nhất.

Ghi chú ý tưởng, công việc, ghi chú và bản tóm tắt bằng tính năng bằng tính năng Talk to Text trong ClickUp , sau đó chuyển chúng thành công việc có cấu trúc ngay lập tức.

Lựa chọn từ nhiều mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Gemini và Claude cho việc viết lách, phân tích, mã hóa và nghiên cứu.

Làm việc an toàn với các biện pháp bảo mật cấp doanh nghiệp giúp bảo vệ dữ liệu trong không gian làm việc.

📖 Xem thêm: Cách xây dựng chiến lược tiếp thị thành công cho startup

Kiểm tra phân tích trên nhiều nền tảng khác nhau tốn hàng giờ mỗi tuần. Bảng điều khiển tiếp thị tập trung thu thập dữ liệu từ tất cả các kênh hoạt động của bạn vào một chế độ xem duy nhất, giúp bạn theo dõi tình trạng chiến dịch mà không cần chuyển đổi giữa các tab.

Các chỉ số đang được theo dõi:

Tỷ lệ chuyển đổi trên các kênh và phân khúc đối tượng

Chi phí trên mỗi lần chuyển đổi so với các chỉ tiêu mục tiêu

Xu hướng tương tác cho thấy sự cộng hưởng của thông điệp.

Tốc độ ống dẫn từ lần tiếp xúc đầu tiên đến giao dịch đã đóng

Phân bổ doanh thu cho từng yếu tố của chiến dịch

Cấu hình cảnh báo cho các thay đổi quan trọng để nhóm của bạn có thể phản ứng kịp thời với sự sụt giảm hiệu suất trước khi chúng trở thành vấn đề tốn kém. Tính năng hiển thị thời gian thực và quản lý dự án tiếp thị thông minh giúp chuyển đổi việc khắc phục sự cố phản ứng thành tối ưu hóa chủ động.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Theo dõi quá trình sản xuất chiến dịch, khối lượng sáng tạo, hiệu suất kênh và tiến độ ngân sách theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp. Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi kết quả và hiệu suất chiến dịch, giúp đưa ra quyết định kịp thời Ví dụ, một thương hiệu trang trí nội thất triển khai chương trình khuyến mãi mùa thu trên Pinterest, Instagram và email. Bảng điều khiển của họ bao gồm: Biểu đồ burndown cho sản xuất sáng tạo

Thẻ khối lượng công việc hiển thị sức chứa của nhà thiết kế

Thẻ theo dõi hiệu suất đang theo dõi tỷ lệ nhấp chuột trên quảng cáo

Thẻ ngân sách kết nối với trạng thái công việc quảng cáo trả phí

Bước #7: Xác định rõ quyền sở hữu cho từng thành phần của chiến dịch

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm cho từng phần của chiến dịch để mọi người đều nắm rõ trách nhiệm của mình và có thể tiến hành công việc mà không cần chờ đợi chỉ đạo.

Phân chia quyền sở hữu trong các lĩnh vực quan trọng:

Chiến lược chiến dịch và đang theo dõi hiệu suất tổng thể

Tạo nội dung cho từng kênh và định dạng

Quản lý mạng xã hội trả phí, tiếp thị qua người ảnh hưởng và phân bổ ngân sách.

Các chuỗi email và thiết lập tự động hóa tiếp thị

Quảng cáo trên mạng xã hội và tương tác cộng đồng

Báo cáo phân tích và đề xuất tối ưu hóa

Quyền sở hữu rõ ràng giúp tránh trùng lặp nỗ lực, hỗ trợ nhóm thực hiện nhanh hơn và đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời.

📖 Xem thêm: Mẫu chiến lược nội dung miễn phí cho tiếp thị

Bước #8: Hỏi AI những câu hỏi chiến lược để phát hiện các mẫu ẩn

Các quy trình phân tích AI tiên tiến xử lý dữ liệu chiến dịch nhanh hơn và chi tiết hơn so với kiểm tra thủ công. Sử dụng nó để xác thực giả thuyết, xác định các chiến thuật mang lại lượng khách hàng tiềm năng chất lượng cao nhất và phát hiện các cơ hội tối ưu hóa ẩn trong số liệu của bạn.

Hãy đặt những câu hỏi cụ thể như “Nhóm đối tượng nào có chi phí chuyển đổi thấp nhất?” hoặc “Định dạng nội dung nào tạo ra tốc độ phát triển kênh bán hàng cao nhất?” Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phân tích hiệu suất trên các kênh và kỳ khác nhau để cung cấp những thông tin mà bạn có thể bỏ lỡ.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Phát hiện các xu hướng ảnh hưởng đến ROI với ClickUp Brain, giúp bạn điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế. Phát hiện các mẫu hiệu suất ẩn và hướng dẫn ra quyết định chiến dịch thông minh hơn với ClickUp Brain

Giả sử bạn đang so sánh mức độ tương tác giữa các video demo sản phẩm, video của người ảnh hưởng và các video ngắn. ClickUp Brain phát hiện ra một xu hướng cho thấy các video ngắn tạo ra tỷ lệ thêm vào giỏ hàng cao nhất cho khách hàng mới, giúp bạn điều chỉnh ngân sách ngay lập tức.

📌 Thử gợi ý này: Phân tích các ghi chú về hiệu suất video và cập nhật KPI hàng tuần của tôi. Xác định loại nội dung nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao nhất và đề xuất hành động hàng đầu để cải thiện kết quả trong chu kỳ tiếp theo.

Bước #9: Xây dựng lộ trình thử nghiệm cho việc tối ưu hóa liên tục

Một lộ trình thử nghiệm giúp bạn ưu tiên các thí nghiệm có tiềm năng tác động lớn nhất đến hiệu suất. Xây dựng nó dựa trên các yếu tố sau:

Các biến thể thông điệp để kiểm tra mức độ phù hợp của đề xuất giá trị.

Thử nghiệm kênh để tìm ra kênh phân phối hiệu quả nhất về chi phí.

Các định dạng sáng tạo để xác định những gì thu hút sự chú ý.

Phân khúc đối tượng để xác định nhóm nào chuyển đổi hiệu quả nhất.

Các yếu tố của trang đích để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

Thực hiện từng thử nghiệm một để có thể xác định yếu tố nào mang lại kết quả và ghi chép lại kết quả để các chiến dịch tương lai có thể tận dụng những thông tin bạn thu thập được.

🧠 Thú vị: Chiến lược tăng trưởng ban đầu thành công nhất mọi thời đại là liên kết ký tên của Hotmail, ‘ PS: I love you. Get your email miễn phí tại Hotmail. ’ Nó đã giúp công ty đạt 12 triệu người dùng trong 18 tháng.

Bước #10: Lập kế hoạch mọi hoạt động chiến dịch trên lịch chia sẻ

Lịch chia sẻ hiển thị thời điểm gửi email, khởi chạy quảng cáo, đăng bài trên mạng xã hội và tổ chức sự kiện, giúp bạn đồng bộ hóa thời gian trên các kênh khác nhau.

Sử dụng màu sắc cho các hoạt động theo kênh hoặc giai đoạn chiến dịch để dễ dàng theo dõi. Điều này giúp tránh trùng lặp làm loãng thông điệp của bạn và hỗ trợ xác định cơ hội củng cố các chủ đề chính trên nhiều điểm tiếp xúc.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Xem trực tiếp các cuộc họp, giai đoạn sản xuất, việc ra mắt chiến dịch và hạn chót giữa các nhóm trong chế độ xem lịch ClickUp. Kéo một công việc sang ngày mới sẽ tự động cập nhật tất cả các chế độ xem kết nối, giúp các nhóm điều chỉnh nhanh chóng mà không làm mất đi sự rõ ràng. Tổ chức dòng thời gian và chiến lược sáng tạo giữa các nhóm trong chế độ xem Lịch ClickUp để đảm bảo thành công cho chiến dịch

Giả sử một đối tác influencer trì hoãn việc giao nội dung trong ba ngày. Nhóm của bạn kéo công việc liên quan sang ngày mới trong chế độ xem Lịch. Các nhóm Thiết kế, Nội dung, Mạng xã hội và Quảng cáo trả phí ngay lập tức thấy dòng thời gian cập nhật và điều chỉnh mà không gây nhầm lẫn.

Các chiến lược tiếp thị thông minh để thử ngay bây giờ

Sự khác biệt giữa tiếp thị bình thường và xuất sắc nằm ở khâu thực thi. Bảy chiến thuật tiếp thị thông minh này mang lại kết quả đo lường được khi được triển khai một cách chính xác và nhất quán. 👇

1. Khởi chạy các chiến dịch trước khi ra mắt để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng

Tạo trang đích cho một tính năng hoặc gói sản phẩm chưa được phát hành và định vị nó như một quyền truy cập sớm độc quyền. Thu thập email và sử dụng số lượng đăng ký để quyết định liệu có nên phát triển nó hay không. Điều này xác nhận nhu cầu thị trường và tạo ra nguồn thu nhập trước khi bạn cam kết nguồn lực.

Xây dựng chuỗi hoạt động trước khi ra mắt để duy trì sự tương tác:

Gửi email chào mừng trong vòng 60 giây để xác nhận vị trí của họ và cài đặt kỳ vọng về các cập nhật.

Chia sẻ bản thiết kế demo hoặc ảnh chụp màn hình giao diện mỗi hai tuần để chứng minh tiến độ.

Thực hiện khảo sát với người đăng ký về các quyết định cụ thể như đặt tên, phân loại giá hoặc ưu tiên tích hợp nào.

Giá ưu đãi cho thành viên sáng lập sẽ hết hạn khi ra mắt để chuyển đổi sự quan tâm thành cam kết.

Theo dõi thông điệp nào trong nội dung trang đích của bạn mang lại tỷ lệ đăng ký cao nhất. Nếu 'báo cáo tự động hóa' thu hút nhiều sự quan tâm hơn 'bảng điều khiển tùy chỉnh', bạn sẽ biết tính năng nào cần nhấn mạnh khi ra mắt.

Cách tiếp cận này giúp xây dựng một đối tượng khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao ngay từ khi ra mắt mà không cần chi tiêu cho quảng cáo truyền thống.

🧠 Thú vị: The Furrow được tạo ra như một tạp chí giáo dục nông nghiệp. John Deere xuất bản nó để giúp nông dân học các kỹ thuật mới, tăng năng suất cây trồng và vận hành các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Điểm thú vị là nó trở nên giá trị đến mức hầu hết độc giả không hề biết rằng nó được sản xuất bởi một công ty thiết bị nông nghiệp. Nguồn

2. Biến các cuộc hội thoại với khách hàng thành tài sản nội dung

Ghi lại các cuộc gọi của khách hàng, cuộc trò chuyện hỗ trợ và các buổi demo bán hàng để xác định chính xác ngôn ngữ mà khách hàng tiềm năng sử dụng khi mô tả vấn đề của họ. Những cụm từ này sẽ trở thành tiêu đề nội dung của bạn vì chúng trùng khớp với cách mọi người tìm kiếm giải pháp.

Biến những thông tin này thành nội dung xếp hạng:

Liệt kê các phản đối phổ biến nhất từ các cuộc gọi bán hàng và viết các trang chuyên biệt để giải quyết từng vấn đề.

Xác định các câu hỏi kỹ thuật từ bản ghi chép hỗ trợ và tạo các hướng dẫn trực quan từng bước.

Trích xuất các giải thích thành công từ bản ghi demo và tái sử dụng chúng làm video hướng dẫn.

Xác định các điểm khó khăn của khách hàng và liên kết chúng với các trang tính năng cụ thể để thể hiện cách sản phẩm của bạn giải quyết những vấn đề đó.

Chiến lược này hiệu quả vì bạn tạo nội dung dựa trên nhu cầu đã được chứng minh. Các nhóm vận hành tiếp thị cũng nên chỉ định một người để xem xét bản ghi cuộc gọi hàng tuần và đánh dấu các cơ hội nội dung cho hàng đợi sản xuất.

🧠 Thực tế thú vị: Mặc dù trang web đầu tiên được ra mắt vào năm 1991, SEO thực sự không bắt đầu từ thời điểm đó. Thực hành SEO và thậm chí thuật ngữ 'SEO' chỉ xuất hiện vào giữa những năm 1990, khi các công cụ tìm kiếm như Yahoo!, AltaVista và Lycos ra đời, và internet bùng nổ với hàng loạt trang web mới.

3. Phân chia người dùng thành các nhóm chuyên biệt

Các cộng đồng chung chung dễ trở nên ồn ào. Các nhóm tập trung vào các mục tiêu cụ thể sẽ duy trì hoạt động vì mọi thành viên đều chia sẻ mục tiêu chung. Vì vậy, hãy chia đối tượng của bạn theo công việc mà họ đã thuê sản phẩm của bạn để hoàn thành, sau đó tạo các không gian chuyên biệt cho từng phân khúc.

Xây dựng cộng đồng tạo ra giá trị kinh doanh:

Xác định ba trường hợp sử dụng hàng đầu của bạn bằng cách phân tích mô hình sử dụng các tính năng trong phân tích sản phẩm của bạn.

Tạo các kênh riêng biệt cho từng trường hợp sử dụng với tên gọi rõ ràng mô tả kết quả.

Chỉ định các moderator là những người sử dụng sản phẩm của bạn một cách tích cực cho mục đích cụ thể đó.

Đăng phân tích hàng tuần về cách các thành viên khác nhau đạt được kết quả, kèm theo thiết lập thực tế của họ.

Các không gian này tạo ra sự ủng hộ tự nhiên. Các thành viên giới thiệu sản phẩm của bạn cho đồng nghiệp đang gặp phải những thách thức tương tự vì cộng đồng đã cung cấp cho họ các giải pháp mà họ không thể tìm thấy ở nơi khác.

Bạn cũng cần theo dõi các phân khúc nào mang lại nhiều lượt giới thiệu nhất và ưu tiên các cộng đồng đó để cung cấp thêm tài nguyên và nội dung nổi bật.

🔍 Bạn có biết? Người tiêu dùng tin tưởng các thương hiệu hơn khi họ thể hiện một chút yếu đuối hoặc khuyết điểm. Khái niệm này, được gọi là Hiệu ứng Pratfall, là lý do tại sao nội dung do người dùng tạo ra thường vượt trội hơn so với các video quảng cáo được sản xuất chuyên nghiệp của thương hiệu.

4. Thiết kế các chiến dịch hợp tác với các mục tiêu cụ thể

Xây dựng thỏa thuận tiếp thị chung, trong đó cả hai bên cam kết thực hiện các hoạt động quảng bá cụ thể vào các ngày đã định. Điều này tạo ra trách nhiệm và giúp đo lường ROI ngay từ ngày đầu tiên.

Xây dựng các mối quan hệ đối tác mang lại kết quả dự đoán được:

Mục tiêu là các công ty có kích thước đối tượng tương tự và chỉ số tương tác để đảm bảo sự trao đổi giá trị cân bằng.

Xác định các kết quả cụ thể , chẳng hạn như gửi email đến số lượng người đăng ký cụ thể, bài đăng trên mạng xã hội với nội dung đã được phê duyệt, hoặc các buổi webinar đồng tổ chức.

Tạo bảng dự án chung trong ClickUp với quy trình phê duyệt, hạn chót cho tài sản và liên kết theo dõi duy nhất cho mỗi chiến dịch quảng cáo.

Tính toán chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng bằng cách chia nguồn lực đầu tư cho số lượng khách hàng tiềm năng tạo ra, sau đó so sánh với các tiêu chuẩn của kênh quảng cáo trả phí.

Đối với các đội ngũ tiếp thị B2B, tốt nhất là tập trung vào các đối tác có khách hàng đang ở giai đoạn khác nhau trong hành trình của họ và cần giải pháp của bạn. Ví dụ, nếu bạn bán công cụ quản lý dự án, hãy hợp tác với phần mềm theo dõi thời gian hoặc nền tảng giao tiếp đội nhóm. Khách hàng của họ đã hiểu rõ về tối ưu hóa quy trình làm việc và chuyển đổi nhanh hơn so với các khách hàng tiềm năng mới.

5. Xây dựng các chiến dịch tiếp thị lại dựa trên các tín hiệu hành vi cụ thể

Tiếp thị lại chung (Generic retargeting) hiển thị cùng một quảng cáo cho tất cả những người đã truy cập trang web của bạn. Ngược lại, tiếp thị lại dựa trên hành vi (Behavioral retargeting) điều chỉnh thông điệp dựa trên các trang mà người dùng đã chế độ xem, thời gian họ ở lại và các hành động họ thực hiện. Sự chính xác này giúp giảm chi phí lãng phí cho những người cần thông tin khác nhau.

Xây dựng chiến lược tái tiếp thị dựa trên mức độ ý định:

Tạo các phân khúc đối tượng cho từng loại trang chính như trang giá cả, nghiên cứu trường hợp, so sánh tính năng và bài viết blog.

Viết nội dung quảng cáo nhận biết những gì khách truy cập đã xem qua và trả lời câu hỏi tiếp theo của họ.

Cung cấp các bằng chứng phù hợp với giai đoạn nghiên cứu của họ ; công cụ tính toán ROI cho khách truy cập trang giá cả, đánh giá của khách hàng cho người đọc nghiên cứu trường hợp.

Cài đặt giới hạn tần suất hiển thị để những người dùng có ý định mua hàng cao nhìn thấy quảng cáo của bạn hàng ngày, trong khi những trình duyệt thông thường chỉ nhìn thấy chúng hàng tuần.

Người xem trang giá của bạn ba lần rõ ràng đang đánh giá xem sản phẩm của bạn có phù hợp với ngân sách của họ hay không. Hãy hiển thị cho họ các quảng cáo giải quyết trực tiếp các lo ngại về chi phí, như hỗ trợ triển khai hoặc các điều khoản thanh toán linh hoạt.

🔍 Bạn có biết? Sự thiên vị nhận thức gọi là 'sợ mất mát ' giải thích tại sao các lời kêu gọi hành động dựa trên sự khan hiếm (như 'còn vài chỗ cuối cùng') hiệu quả gấp đôi so với những lời kêu gọi dựa trên giá trị.

Các công cụ tự đánh giá giúp tạo ra khách hàng tiềm năng và phân loại họ đồng thời. Xây dựng một bảng điểm đánh giá vị trí của khách hàng tiềm năng trên một chỉ số liên quan, cung cấp phản hồi cá nhân hóa và hướng dẫn họ đến các bước tiếp theo phù hợp dựa trên kết quả của họ.

Thiết kế các đánh giá giúp tạo ra một kênh khách hàng tiềm năng chất lượng:

Đặt 8-12 câu hỏi để đánh giá mức độ chuyên nghiệp, độ chín muồi của quy trình hiện tại và sự sẵn sàng mua hàng.

Gán giá trị điểm cho từng câu trả lời tương ứng với các cấp độ người mới bắt đầu, trung cấp hoặc nâng cao.

Hiển thị điểm số một phần trước khi yêu cầu gửi email để tăng tỷ lệ hoàn thành.

Kích hoạt các chuỗi nuôi dưỡng khác nhau dựa trên điểm số cuối cùng; nội dung giáo dục cho người mới bắt đầu, demo sản phẩm cho người dùng nâng cao.

Kết nối kết quả đánh giá với hệ thống CRM để bộ phận Bán hàng nhận được thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng, câu trả lời chính xác của họ và vị trí phân loại. Điều này loại bỏ các câu hỏi khám phá và cho phép nhân viên bán hàng cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận dựa trên những khoảng trống cụ thể mà đánh giá đã chỉ ra.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Hãy để các trợ lý AI của ClickUp tự động hóa quá trình tạo và đánh giá khách hàng tiềm năng. Họ hoạt động như những đồng nghiệp AI trong Không gian Làm việc ClickUp để thu thập phản hồi đánh giá, chấm điểm khách hàng tiềm năng, phân loại đối tượng tiềm năng và định hướng các liên hệ có tiềm năng cao mà không cần thao tác thủ công. Tự động hướng dẫn khách hàng có ý định mua hàng cao với ClickUp AI Agents

Ví dụ, giả sử bạn đăng tải một biểu mẫu tự đánh giá cho khách hàng tiềm năng. Khi ai đó hoàn thành biểu mẫu, hệ thống sẽ đọc câu trả lời của họ và tính toán điểm số dựa trên hệ thống điểm của bạn. Hệ thống sẽ phân loại họ vào một cấp độ (người mới bắt đầu/trung cấp/nâng cao) và tự động kích hoạt bước tiếp theo: chuỗi nuôi dưỡng, lời mời demo hoặc chuyển tiếp đến bộ phận bán hàng.

7. Áp dụng cá nhân hóa trang web động

Các trang cá nhân hóa điều chỉnh tiêu đề, bằng chứng xã hội và lời kêu gọi hành động dựa trên cách người dùng truy cập, công việc họ đang làm hoặc nội dung họ đã tương tác trước đó. Sự phù hợp này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi mà không cần thay đổi thông điệp sản phẩm cốt lõi của bạn.

Áp dụng cá nhân hóa có thể mở rộng theo lưu lượng truy cập của bạn:

Bắt đầu với trang chủ của bạn bằng cách tạo các biến thể cho ba nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu của bạn.

Sử dụng tra cứu IP ngược để xác định kích thước công ty và điều chỉnh các đề xuất giá trị cho phù hợp.

Trình bày các nghiên cứu trường hợp cụ thể theo ngành cho khách truy cập từ các lĩnh vực cụ thể như y tế, tài chính hoặc sản xuất.

Tham khảo bài viết blog hoặc tài nguyên cụ thể mà ai đó đã tải xuống trong tiêu đề phụ trên trang chủ của bạn.

🔍 Bạn có biết? Mô hình phễu tiếp thị truyền thống được lấy cảm hứng từ mô hình AIDA của E. St. Elmo Lewis năm 1898, ban đầu được tạo ra cho các nhân viên bán hàng đi door-to-door.

Cách đo lường xem các chiến lược của bạn có thực sự hiệu quả hay không

Lượng truy cập tăng đột biến và tỷ lệ mở email không có ý nghĩa gì nếu chúng không chuyển đổi thành doanh thu. Bạn đang theo dõi các hành động cụ thể cho thấy ai đó đang tiến gần đến quyết định mua hàng.

Xác định các sự kiện chuyển đổi quan trọng đối với mô hình kinh doanh của bạn:

Các công ty SaaS: Đăng ký dùng thử, kích hoạt tính năng và chuyển đổi nâng cấp.

Các thương hiệu thương mại điện tử: Tỷ lệ thêm vào giỏ hàng, tỷ lệ hoàn thành thanh toán và tần suất mua hàng lặp lại.

Dịch vụ kinh doanh: Đặt lịch tư vấn, yêu cầu báo giá và chữ ký hợp đồng.

Các công ty B2B: Yêu cầu demo, khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng và tốc độ giao dịch.

Kết nối từng chỉ số với giá trị tiền tệ cụ thể. Một yêu cầu demo có thể trị giá $500 dựa trên tỷ lệ chốt đơn và kích thước trung bình của giao dịch. Một người dùng dùng thử đã kích hoạt có thể trị giá $2,000. Khi gán giá trị, bạn có thể tính toán chiến dịch nào mang lại lợi nhuận và chiến dịch nào gây lỗ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phát hiện các mẫu dữ liệu thúc đẩy doanh thu trong dữ liệu chuyển đổi của bạn bằng AI Cards trên bảng điều khiển ClickUp. Nhấn mạnh các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số kém hiệu quả nhưng vẫn thu hút lưu lượng truy cập bằng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp

Họ cho phép bạn đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong bảng điều khiển của mình và nhận phân tích tức thì dựa trên các công việc và dữ liệu liên kết của bạn. Bạn có thể trích xuất thông tin từ các sự kiện chuyển đổi, giá trị doanh thu, thẻ chiến dịch và dòng thời gian hiệu suất mà không cần xuất bảng tính hoặc chạy báo cáo thủ công.

Ai là người sử dụng thành công các chiến lược tiếp thị thông minh?

Các công ty thực hiện tốt các chiến lược tiếp thị đều chia sẻ một điểm chung: họ không ngừng thử nghiệm và mở rộng những gì hiệu quả.

Các công ty SaaS đang phát triển nhanh chóng

Các doanh nghiệp SaaS sử dụng chiến lược tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm để chuyển đổi người dùng miễn phí thành khách hàng trả phí:

Họ xác định các tính năng sản phẩm nào khiến người dùng bắt đầu sử dụng và trở thành người dùng chuyên sâu, sau đó tối ưu hóa luồng onboarding để nổi bật các tính năng đó ngay từ đầu.

Sử dụng hàng ngày trở thành chỉ số sức khỏe chính của họ vì nó dự đoán tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn so với các chỉ số hào nhoáng như số đăng ký.

Tin nhắn trong ứng dụng có mục tiêu nhắm đến người dùng tại các thời điểm quyết định quan trọng thay vì dựa vào quảng cáo bên ngoài làm gián đoạn quy trình làm việc của họ.

Xem video này để xây dựng cuốn cẩm nang tiếp thị của riêng bạn:

Các thương hiệu thương mại điện tử

Các thương hiệu thương mại điện tử thống trị thị trường ngách của mình tập trung vào giá trị trọn đời của khách hàng (CLV) hơn là các giao dịch mua một lần:

Các mô hình đăng ký và tự động gia hạn giúp biến khách hàng mua một lần thành nguồn thu nhập định kỳ, tăng trưởng theo thời gian.

Các chuỗi email sau khi mua hàng giúp khách hàng hiểu rõ lợi ích của sản phẩm và giới thiệu các mục bổ sung vào các khoảng thời gian chiến lược.

Các chương trình khách hàng thân thiết thưởng cho khách hàng thường xuyên bằng quyền truy cập độc quyền, giảm giá hoặc cơ hội trải nghiệm sản phẩm mới trước khi ra mắt, nhằm tăng tần suất mua hàng.

🧠 Thú vị: Phiếu giảm giá lần đầu tiên được Coca-Cola giới thiệu vào năm 1887. Họ đã tặng vé uống miễn phí và thu hút hàng nghìn người đến cửa hàng. Đây là một trong những chiến lược tăng trưởng sớm nhất. Nguồn

Các công ty B2B

Các công ty B2B thành công trong thị trường cạnh tranh khốc liệt sử dụng chiến lược tập trung vào tài khoản (account-based strategies) để tập trung nguồn lực vào các khách hàng tiềm năng có giá trị cao:

Nhóm bán hàng và tiếp thị hợp tác để triển khai các chiến dịch cá nhân hóa cho các tài khoản mục tiêu cụ thể.

Các điểm tiếp xúc đa kênh phối hợp thông điệp qua email, LinkedIn, thư trực tiếp và sự kiện để duy trì hiển thị trong suốt các chu kỳ bán hàng kéo dài.

Chất lượng đường ống và tốc độ giao dịch thay thế khối lượng khách hàng tiềm năng trở thành các chỉ số thành công chính, vì ít giao dịch có giá trị cao hơn mang lại doanh thu cao hơn.

Dưới đây là chia sẻ của Robyn Henke, Chủ sở hữu của Robyn Henke Consulting, về việc sử dụng ClickUp:

Hoàn toàn thay đổi cách tôi kinh doanh và cung cấp cho tôi nền tảng mà tôi thiếu để PHÁT TRIỂN! Với tư cách là người dễ bị quá tải, việc trở thành doanh nhân có thể cảm thấy quá sức, nhưng khi tôi bắt đầu tận dụng sức mạnh của ClickUp, mọi thứ đã thay đổi. Năng lượng tôi mang vào công việc kinh doanh của mình đã khác biệt. Tôi cảm thấy tự tin với mọi khả năng và cách thức hợp tác dễ dàng với các freelancer và khách hàng. Nó đã mang lại cho tôi động lực và sự hào hứng để dẫn dắt các dự án của riêng mình, và tạo ra các quy trình làm việc phù hợp với DOANH NGHIỆP KINH DOANH CỦA TÔI, không chỉ công việc cho khách hàng. Không cần phải nói, tôi đã bị cuốn hút!

Hoàn toàn thay đổi cách tôi kinh doanh và cung cấp cho tôi nền tảng mà tôi thiếu để PHÁT TRIỂN! Với tư cách là người dễ bị quá tải, việc trở thành doanh nhân có thể cảm thấy quá sức, nhưng khi tôi bắt đầu tận dụng sức mạnh của ClickUp, mọi thứ đã thay đổi. Năng lượng tôi mang vào công việc kinh doanh của mình đã khác biệt. Tôi cảm thấy tự tin với mọi khả năng và cách thức hợp tác dễ dàng với các freelancer và khách hàng. Nó đã mang lại cho tôi động lực và sự hào hứng để dẫn dắt các dự án của riêng mình, và tạo ra các quy trình làm việc phù hợp với DOANH NGHIỆP KINH DOANH CỦA TÔI, không chỉ công việc cho khách hàng. Không cần phải nói, tôi đã bị cuốn hút!

Dịch vụ kinh doanh

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ muốn phát triển bền vững thường tận dụng hệ thống giới thiệu và các mối quan hệ đối tác chiến lược:

Các chương trình giới thiệu chính thức khuyến khích khách hàng hài lòng giới thiệu khách hàng tiềm năng mới bằng cách cung cấp các phần thưởng có giá trị nhưng không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ bổ sung tạo ra các luồng giới thiệu lẫn nhau mà không tốn chi phí duy trì.

Thành công của khách hàng trở thành kênh tiếp thị khi bạn hệ thống hóa việc yêu cầu đánh giá, nghiên cứu trường hợp và giới thiệu tại các cột mốc quan trọng của dự án.

🔍 Bạn có biết? Hiệu ứng " paradox of choice " cho thấy việc cung cấp quá nhiều lựa chọn có thể làm giảm tỷ lệ chuyển đổi. Các nhóm phát triển thường đơn giản hóa trang đích thường thấy sự tăng trưởng ngay lập tức về tỷ lệ nhấp chuột (CTR) và số lượng đăng ký.

Khi nào nên cập nhật hoặc thay thế chiến lược tiếp thị của bạn?

Chiến lược của bạn cần được điều chỉnh khi mô hình hiệu suất thay đổi hoặc đối tượng mục tiêu ngừng phản hồi. Một số tín hiệu cho thấy cần điều chỉnh nhẹ, trong khi những tín hiệu khác cho thấy đã đến lúc phải xây dựng lại hoàn toàn cách tiếp cận của bạn. ⚒️

Tình huống Cập nhật khi Thay thế khi Hiệu suất kênh Một số kênh cho thấy tỷ lệ nhấp chuột (CTR) hoặc mức độ tương tác giảm, trong khi các kênh khác vẫn ổn định. Nhiều kênh cho thấy sự sụt giảm liên tục về tỷ lệ chuyển đổi hoặc đóng góp doanh thu. Phù hợp với đối tượng Nội dung tin nhắn có vẻ hơi không phù hợp, nhưng các nhân vật chính vẫn phù hợp với khách hàng của bạn. Hành vi của người mua thay đổi, hoặc một phân khúc mới trở nên sinh lời hơn so với phân khúc mục tiêu hiện tại của bạn. Áp lực cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh điều chỉnh chiến dịch hoặc thay đổi thông điệp, nhưng thị trường vẫn ổn định. Một đối thủ cạnh tranh thay đổi phân khúc thị trường với chiến lược giá mới, vị trí thương hiệu hoặc giá trị sản phẩm. Thay đổi nội bộ Nhóm của bạn cần sự rõ ràng trong quy trình hoặc sự đồng bộ chặt chẽ hơn. Bạn thay đổi hướng đi của sản phẩm, thâm nhập vào thị trường mới hoặc áp dụng các công cụ yêu cầu một phương pháp tiếp cận mới. Định hướng mục tiêu Bạn có thể tăng mục tiêu, nhưng vẫn có thể mở rộng các chiến dịch hiện tại thông qua tối ưu hóa. Mục tiêu của bạn đã vượt quá khả năng của chiến lược hiện tại, ngay cả khi đã được cải thiện. Dấu hiệu của khách hàng Phản hồi cho thấy một số điểm chưa hoàn hảo về tính liên quan hoặc độ rõ ràng. Khách hàng yêu cầu các giải pháp, kết quả hoặc trải nghiệm mua hàng khác với những gì chiến lược của bạn hỗ trợ.

Mẹo chiến lược tiếp thị thông minh: Chọn ClickUp

Tiếp thị hiệu quả đến từ các nhóm thử nghiệm ý tưởng, nghiên cứu hành vi thực tế của khách hàng và điều chỉnh chiến lược trước khi đà phát triển suy giảm. Khi bạn coi chiến lược là một quá trình liên tục, các chiến dịch của bạn sẽ luôn phù hợp, quyết định luôn sắc bén và sự phát triển luôn ổn định.

Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn khi toàn bộ quy trình làm việc của bạn được tập trung tại một nơi với ClickUp. Phác thảo ý tưởng trên Bảng trắng, định hình thông điệp trong tài liệu, theo dõi công việc và hiệu suất trên bảng điều khiển, phát hiện xu hướng thông qua thẻ AI và hoàn thiện hướng đi với ClickUp Brain.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tiếp thị thông minh thường khai thác tâm lý, cộng đồng hoặc thời điểm. Các ví dụ bao gồm: chương trình thưởng giới thiệu, danh sách chờ, thách thức nội dung do người dùng tạo, chiến dịch chứng minh xã hội mạnh mẽ, quà tặng dựa trên sản phẩm và email tùy chỉnh cao. Chúng khuyến khích chia sẻ và giúp khách hàng cảm thấy được tham gia thay vì bị nhắm mục tiêu.

Một chiến lược nổi bật khi nó truyền tải thông điệp cụ thể đến đối tượng mục tiêu. Điều đó có nghĩa là nói trực tiếp đến vấn đề thực sự của họ, chứng minh qua câu chuyện và kết quả, và làm cho bản sắc thương hiệu trở nên gần gũi và con người. Sự nhất quán trên các nền tảng trực tuyến và thông điệp dễ nhớ giúp mọi người nhớ đến bạn ngay cả khi họ không đang tích cực mua sắm.

Kết hợp hiệu quả nhất là khả năng hiển thị trên tìm kiếm địa phương + giới thiệu khách hàng + nuôi dưỡng khách hàng qua email. Xếp hạng cao trên Google địa phương giúp tăng khả năng phát hiện, giới thiệu khách hàng giúp xây dựng niềm tin nhanh chóng, và email giúp khách hàng quay lại mà không tốn quá nhiều chi phí. Khi ba yếu tố này kết hợp, doanh nghiệp nhỏ sẽ có doanh thu ổn định thay vì những đợt tăng đột biến ngẫu nhiên.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp loại bỏ sự phỏng đoán và công việc lặp đi lặp lại. Nó có thể phân tích hành vi khách hàng, dự đoán nội dung hoặc ưu đãi nào sẽ mang lại chuyển đổi, tự động hóa các bước theo dõi, đề xuất phân khúc đối tượng và tạo ra ý tưởng dựa trên xu hướng.

Một nhịp độ tốt là đánh giá hàng quý để đảm bảo thành công kinh doanh ổn định đồng thời phát triển các sản phẩm sáng tạo. Chiến lược cần điều chỉnh khi kỳ vọng của khách hàng, đối thủ cạnh tranh, vị trí sản phẩm hoặc điều kiện kinh tế thay đổi. Mục tiêu không phải là liên tục tái tạo marketing mà là điều chỉnh trước khi mọi thứ ngừng hoạt động, chứ không phải sau đó.