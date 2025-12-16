50 mẫu lệnh Bing AI tốt nhất để nâng cao sự sáng tạo và năng suất.

Bạn có thể đã từng gặp tình huống Bing AI cung cấp câu trả lời trông tự tin, được định dạng tốt và thậm chí có trích dẫn—nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu thực sự của bạn.

Sau đó, bạn sẽ phải điều chỉnh lời nhắc, thêm bớt ngữ cảnh, viết lại câu, và hy vọng Bing cuối cùng sẽ hiểu ý bạn.

Thực tế là, khoảng cách hiếm khi đến từ chính Bing. Nó đến từ lời nhắc.

Một lời nhắc rõ ràng, có cấu trúc sẽ biến Bing AI thành một công cụ nghiên cứu và suy luận mạnh mẽ, cung cấp chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mẫu lệnh Bing AI đáng tin cậy nhất mà bạn có thể sử dụng cho nghiên cứu, tạo/lập nội dung, phân tích và nâng cao năng suất làm việc hàng ngày, cùng với một số mẹo chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao ClickUp đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm muốn có bối cảnh sâu hơn, độ chính xác cao hơn và AI thực sự hiểu quy trình làm việc của họ. 😄

Hiểu về Bing AI

Bing AI là trợ lý trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào công cụ tìm kiếm Microsoft Bing. Nó có thể được sử dụng để tóm tắt câu trả lời, tạo hình ảnh và video, phát triển nội dung, lập trình mã, tổng hợp báo cáo và thực hiện các công việc như mua sắm.

Bing được xây dựng dựa trên GPT-4, một mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến và mô hình Prometheus độc quyền của Microsoft. Nó có thể thực hiện tìm kiếm thời gian thực trên web và hỗ trợ tương tác đa phương thức thông qua văn bản, giọng nói và hình ảnh.

Bing Chat doanh nghiệp cung cấp cho tổ chức của bạn trò chuyện hỗ trợ AI cho công việc với bảo vệ dữ liệu thương mại.

Bing AI Prompts là gì?

Các lệnh Bing là cách bạn hướng dẫn Bing cách hỗ trợ bạn. Điều này có thể thông qua một loạt gợi ý, câu hỏi hoặc hướng dẫn chi tiết cụ thể.

Hãy nói "Viết email cho tôi", "Giúp tôi phân tích lỗi trong mã này" hoặc "Tạo hình ảnh khoa học viễn tưởng về một con chó lạc trong không gian" — tất cả các lệnh đơn giản và phức tạp này đều là các lệnh hướng dẫn Bing thực hiện việc cần làm cụ thể.

Tuy nhiên, giống như tất cả các mô hình AI và LLM, chất lượng và độ sâu của phản hồi từ Bing cũng phụ thuộc trực tiếp vào mức độ cụ thể của các gợi ý của bạn.

🧠 Thú vị: Cuộc thi viết prompt là một sự kiện thực sự. Tại đây, các thí sinh sẽ tạo ra các prompt AI trực tiếp trên sân khấu trong khi khán giả theo dõi kết quả được hiển thị theo thời gian thực. Các thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên sự sáng tạo, chất lượng đầu ra và khả năng hướng dẫn AI tạo ra kết quả bất ngờ hoặc ấn tượng. Viết prompt đã chính thức trở thành một sự kiện dành cho khán giả.

Lợi ích của việc sử dụng các mẫu AI

Các mô hình AI không biết bạn muốn gì; chúng suy luận từ đó. Mỗi lần bạn nhập một lời nhắc, bạn đang cung cấp cho mô hình các gợi ý về ý định, giới hạn, định dạng mong muốn, bối cảnh và kỳ vọng về chất lượng của bạn.

Ngoài ra, các mô hình AI là nhạy cảm với ngữ cảnh, không phải là nhận thức ngữ cảnh. Chúng không hiểu về kinh doanh của bạn, đối tượng khách hàng, quy trình làm việc hoặc phong cách sáng tạo của bạn trừ khi bạn cung cấp thông tin đó.

Lợi ích của các mẫu câu lệnh được thiết kế tốt là:

Nghiên cứu hiệu quả : Các lời nhắc được định nghĩa rõ ràng giúp cải thiện chất lượng và tốc độ nghiên cứu bằng cách thực hiện các tìm kiếm nhiều lớp, so sánh nguồn thông tin và trích xuất thông tin nhanh hơn so với việc duyệt thủ công.

Tạo nội dung tùy chỉnh : Các mẫu gợi ý chi tiết giúp tạo ra bản nháp đầu tiên của nội dung phù hợp với cấu trúc nội dung và giọng điệu thương hiệu của bạn.

Kết quả hình ảnh tốt hơn : Các lời nhắc mô tả tạo ra hình ảnh phù hợp với tầm nhìn sáng tạo của bạn.

Tiết kiệm thời gian : Hướng dẫn rõ ràng giúp giảm thiểu việc sửa đổi và trao đổi lại. Một lời nhắc được cấu trúc tốt thường thay thế cho nhiều nỗ lực mơ hồ và sự bực bội.

Thực thi công việc theo ngữ cảnh : Khi bạn cung cấp thông tin bối cảnh trong các yêu cầu của mình, AI sẽ đưa ra phản hồi phù hợp với tình huống cụ thể của bạn thay vì lời khuyên chung chung.

Giảm thiểu rủi ro : Các mẫu câu được thiết kế cẩn thận giúp xác định và giảm thiểu các lỗi hoặc thiên vị tiềm ẩn trong kết quả đầu ra của AI.

Ảnh hưởng đến quá trình suy luận: Khi bạn cấu trúc các lệnh Bing AI của mình, bạn đang định hình chuỗi suy luận nội bộ của mô hình, dẫn đến các kết quả logic và nhất quán hơn.

⭐ Bonus: Bing AI khác biệt với ChatGPT như thế nào?

Dưới đây là so sánh nhanh để bạn thấy sự khác biệt giữa ChatGPT và Bing AI về khả năng truy cập dữ liệu, phong cách suy luận và sử dụng hàng ngày.

Tính năng Bing AI ChatGPT Nhà phát triển Microsoft OpenAI Phương pháp tiếp cận cốt lõi Được xây dựng dựa trên nền tảng web thời gian thực, dữ liệu tìm kiếm trực tiếp, trích dẫn và thu thập thông tin thực tế. Được thiết kế cho khả năng suy luận sâu, sáng tạo và giải quyết vấn đề nhiều bước mà không cần truy cập internet. Giọng điệu và phong cách Dựa trên tìm kiếm, súc tích và tập trung vào nguồn thông tin. Cuộc hội thoại tự nhiên, thích ứng và có khả năng xử lý nội dung dài hoặc chuyên sâu về kỹ thuật. Khả năng suy luận Mô hình DALL·E được tích hợp sẵn trong công cụ tìm kiếm, tối ưu hóa cho việc tạo hình ảnh nhanh chóng. Mạnh về suy luận có cấu trúc, các công việc đòi hỏi logic cao, lập trình và tạo mã sáng tạo. Quyền truy cập dữ liệu Kết nối trực tiếp với Bing Search, cho phép hiển thị kết quả thời gian thực và trích dẫn nguồn. Chủ yếu dựa vào kiến thức đã được đào tạo trừ khi tính năng duyệt web được kích hoạt. Mức độ sáng tạo Hạn chế hơn bởi kết quả tìm kiếm và giới hạn sự thật. Tự do hơn trong việc phát triển ý tưởng, khám phá và giải quyết các vấn đề trừu tượng. Tạo hình ảnh Sử dụng mô hình DALL-E của OpenAI để tạo hình ảnh từ các lời nhắc văn bản. Tạo hình ảnh thông qua các mô hình hình ảnh tích hợp sẵn của ChatGPT với sự linh hoạt về phong cách cao hơn. Xử lý tệp và văn bản Đáng tin cậy cho việc tóm tắt trang web và nguồn trực tiếp; không được thiết kế cho các quy trình làm việc phức tạp với nhiều tệp. Xử lý tài liệu, phương tiện truyền thông hỗn hợp, mã và các cửa sổ ngữ cảnh dài với tính liên tục mạnh mẽ. Phù hợp nhất cho Nghiên cứu thời gian thực, so sánh, kiểm tra sự thật và trích dẫn nhanh chóng. Lập luận sâu sắc, công việc sáng tạo, công việc kỹ thuật, kế hoạch, mã hóa và giải quyết vấn đề tương tác.

Cách viết các lệnh Bing AI hiệu quả

Biết cách đặt câu hỏi cho AI là một kỹ năng có thể học được nếu bạn hiểu rõ những yếu tố tạo nên một lời nhắc hiệu quả.

Dưới đây là cách viết một lời nhắc Bing hiệu quả:

Bắt đầu với mục tiêu rõ ràng và cụ thể.

Bing có thể trả lời hầu hết mọi câu hỏi bạn đưa ra. Bí quyết là phải cụ thể và rõ ràng để nó cung cấp các câu trả lời chi tiết, tinh tế và thực sự hữu ích cho bạn. Ví dụ:

❌ Gợi ý: Cho tôi danh sách các xu hướng tiếp thị hàng đầu.

✅ Gợi ý: Tóm tắt ba xu hướng tiếp thị B2B mới nổi của năm nay kèm ví dụ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Định hình mục tiêu của bạn dưới dạng hành động. Sử dụng các động từ như “tóm tắt”, “so sánh”, “tạo ra” hoặc “khắc phục sự cố” để ngay lập tức chỉ ra loại công việc.

Cung cấp bối cảnh phù hợp

Bối cảnh quyết định tính liên quan. Và bối cảnh đó có thể là:

Thông tin về công ty

Hướng dẫn về giọng điệu thương hiệu

Các nội dung tham khảo trước đây

Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng và những vấn đề mà họ đang gặp phải.

Thuật ngữ chuyên ngành hoặc ngôn ngữ chuyên môn

Mục tiêu dự án hiện tại hoặc mục tiêu chiến dịch

Các hạn chế như ngân sách, dòng thời gian hoặc giới hạn nền tảng.

Ví dụ về đối thủ cạnh tranh để học hỏi hoặc tránh.

Định dạng, độ dài hoặc cấu trúc mong muốn

❌ Gợi ý: Viết chuỗi email cho việc ra mắt sản phẩm mới.

✅ Gợi ý: Tôi đang ra mắt một công cụ quản lý dự án cho các nhóm làm việc từ xa. Đối tượng mục tiêu của tôi là các quản lý vận hành tại các công ty có quy mô từ 50 đến 200 nhân viên, những người gặp khó khăn trong việc giao tiếp không đồng bộ. Viết ba email với giọng điệu thân thiện nhưng chuyên nghiệp: một email giới thiệu, một email nhấn mạnh tính năng và một email ưu đãi có giới hạn thời gian. Mỗi email không quá 150 từ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo tài liệu hướng dẫn thương hiệu với giọng điệu, phong cách, thông tin về đối tượng mục tiêu và thông điệp chính của bạn. Nếu nhóm của bạn đang triển khai nhiều chiến dịch, tài liệu hướng dẫn thương hiệu sẽ trở thành "cứu tinh". Tải lên tài liệu này khi bắt đầu dự án mới trên Bing, và hệ thống sẽ ghi nhớ bối cảnh.

Gán cho nó một vai trò

Gán vai trò cho Bing AI giúp nó tập trung vào các mẫu dữ liệu liên quan và ưu tiên kiến thức liên quan. Điều này hữu ích khi bạn muốn Bing đơn giản hóa các vấn đề phức tạp hoặc hỗ trợ các công việc giao tiếp.

❌ Gợi ý: Context engineering là gì?

(Nó cung cấp một hiểu biết tổng quan về khái niệm.)

✅ Gợi ý: Hãy đóng vai một nhà phát triển AI và giải thích cho tôi biết "context engineering" là gì.

(Với lời nhắc này, Bing hiểu rõ mức độ điều chỉnh đối tượng và độ sâu khái niệm cần thiết.)

👀 Bạn có biết? Cửa sổ ngữ cảnh hoạt động như bộ nhớ ngắn hạn của AI. Khi chúng đầy, các lệnh trước đó sẽ bị đẩy ra. Khi các token tràn, mô hình mất ngữ cảnh vì các cơ chế chú ý của nó tự nhiên ưu tiên thông tin mới hơn.

Giải quyết các công việc phức tạp

Các công việc phức tạp có thể làm rối AI. Khi bạn chia chúng thành các lệnh nhỏ hơn, tuần tự, bạn sẽ nhận được kết quả chất lượng cao hơn để thực hiện công việc.

❌ Gợi ý: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích chiến lược của họ và viết báo cáo.

✅ Gợi ý: Danh sách top 5 đối thủ cạnh tranh trong ngành bao bì thân thiện với môi trường. Sau đó chuyển sang phân tích và cuối cùng yêu cầu định dạng báo cáo.

Phương pháp này, được gọi là " chuỗi gợi ý", giúp cải thiện đáng kể chất lượng đầu ra.

📚 Đọc thêm: Cách trở thành Kỹ sư Prompt

Tinh chỉnh và lặp lại

Xem các phản hồi của Bing như một điểm khởi đầu. Bạn có thể yêu cầu nó xác minh sự thật, điều chỉnh giọng điệu, cá nhân hóa chi tiết hoặc thêm sự tinh tế vào một chủ đề bằng cách phát triển từ các phản hồi của nó.

Mỗi hệ thống AI hoạt động theo cách riêng. Càng thử nghiệm nhiều, bạn càng hiểu rõ hơn về những gì thực sự hiệu quả.

Muốn bắt đầu nhanh chóng với cách đặt câu hỏi cho AI? Xem video này.

📚 Đọc thêm: Hướng dẫn toàn diện về kỹ thuật tạo prompt

50 mẫu lệnh Bing AI hàng đầu cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Từ việc cung cấp công thức nấu ăn, gỡ lỗi mã nguồn phức tạp, tạo podcast cho đến xây dựng báo cáo nghiên cứu, không có giới hạn nào mà Bing AI không thể hỗ trợ.

Chúng tôi đã tổng hợp một số gợi ý mà bạn có thể sử dụng (hoặc lấy cảm hứng) cho trường hợp cụ thể của mình.

Gợi ý cho tiếp thị và viết nội dung

Hãy lấy cảm hứng từ các gợi ý viết AI này khi bạn muốn Bing viết email, tạo bài viết blog, hoàn thiện đề xuất giá trị hoặc tạo nội dung tiếp thị.

Sử dụng Bing AI cho các trường hợp sử dụng trong marketing và viết nội dung

1. Bạn là một chiến lược gia nội dung đang viết bài đăng trên LinkedIn về lý do tại sao các nhóm marketing thất bại trong việc tái sử dụng nội dung. Bắt đầu bài đăng với một tuyên bố mạnh mẽ, chia sẻ hai sai lầm và kết thúc bằng một câu hỏi tương tác, dưới 150 từ.

2. Tạo kịch bản 90 giây giải thích tích hợp API cho chủ doanh nghiệp nhỏ không chuyên về công nghệ. Sử dụng các ví dụ đơn giản và tập trung vào lợi ích như tiết kiệm thời gian và kết nối công cụ. Cấu trúc: Mở đầu, vấn đề, giải thích, lời kêu gọi hành động (CTA).

3. Viết caption cho bài đăng Instagram của thương hiệu thời trang bền vững của chúng tôi về dòng sản phẩm cotton hữu cơ mới. Kể một câu chuyện ngắn về các nghệ nhân ở vùng nông thôn Ấn Độ, lồng ghép các giá trị sản xuất đạo đức và kết thúc bằng lời kêu gọi hành động (CTA) để mua sắm. Dưới 180 từ.

4. Viết thông cáo báo chí công bố vòng gọi vốn Series B trị giá $25 triệu cho nền tảng dịch vụ khách hàng AI. Bao gồm tiêu đề mạnh mẽ, đoạn mở đầu với các thông tin chính, trích dẫn của CEO về kế hoạch phát triển, cách sử dụng nguồn vốn (phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường) và mô tả công ty tiêu chuẩn. Giữ trong giới hạn 400 từ.

5. Tôi đang xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da trực tiếp đến người tiêu dùng dành cho những người có làn da nhạy cảm. Giúp tôi xác định giọng điệu thương hiệu của chúng tôi. Cung cấp ba ví dụ về cách chúng tôi truyền tải cùng một thông điệp (“sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm nghiệm bởi bác sĩ da liễu”) theo giọng điệu của chúng tôi so với cách các đối thủ cạnh tranh có thể nói. Bao gồm các điều nên làm và không nên làm.

6. Tôi cần 10 biến thể tiêu đề cho trang đích quảng bá webinar về “Excel Nâng cao cho Chuyên viên Phân tích Tài chính”. Ưu tiên các tiêu đề thu hút chuyên viên phân tích cấp trung muốn phát triển sự nghiệp. Thử nghiệm các góc tiếp cận: tò mò, tập trung vào lợi ích, lo lắng bỏ lỡ cơ hội, tính cụ thể, dựa trên câu hỏi và tính cấp bách, và giữ mỗi tiêu đề trong vòng 15 từ.

7. Phát triển chủ đề chiến dịch sáng tạo cho chương trình khuyến mãi "Trở lại trường học" của nền tảng học trực tuyến (mục tiêu là người học trưởng thành quay lại với giáo dục). Tôi cần tên chiến dịch, khẩu hiệu, ba trụ cột thông điệp giải quyết nỗi lo và động lực của họ, hướng dẫn về bảng màu hình ảnh đề xuất, và ý tưởng về cách chủ đề này có thể được áp dụng trên email, mạng xã hội và quảng cáo trả phí. Hãy làm cho nó có sức lay động cảm xúc và mang tính khát vọng.

8. Tạo 10 ý tưởng nội dung Instagram cho ứng dụng tài chính cá nhân có mục tiêu hướng đến đối tượng là thế hệ millennials. Mỗi ý tưởng cần bao gồm loại nội dung, chủ đề, thông điệp chính và hướng dẫn thiết kế hình ảnh. Các chủ đề cần bao gồm vay sinh viên, chi tiêu bốc đồng, cơ bản về đầu tư và quỹ khẩn cấp.

9. Phân tích các kết quả tìm kiếm hàng đầu (SERP) cho từ khóa “email marketing best practices for SaaS”. Xác định các lỗ hổng nội dung, phân tích cảm xúc của người dùng trên Quora và Reddit, và tạo dàn ý cho bài viết blog mà tôi có thể viết để giải quyết những lỗ hổng đó một cách hiệu quả. Mục tiêu là bài viết có độ dài từ 2500-3000 từ.

📮 ClickUp Insight: 33% người vẫn tin rằng làm nhiều việc cùng lúc đồng nghĩa với hiệu quả. Trên thực tế, đa nhiệm chỉ làm tăng chi phí chuyển đổi ngữ cảnh. Khi não bộ của bạn chuyển đổi giữa các tab, trò chuyện và danh sách công việc, sự tập trung sâu sắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ClickUp giúp bạn tập trung vào một công việc với mục đích rõ ràng bằng cách tập hợp mọi thứ bạn cần vào một nơi! Đang làm việc trên một công việc nhưng cần kiểm tra internet? Chỉ cần sử dụng giọng nói và yêu cầu ClickUp BrainGPT thực hiện tìm kiếm web từ cùng một cửa sổ. Muốn trò chuyện với Claude và hoàn thiện bản nháp bạn đang làm? Bạn cũng có thể làm điều đó mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc ClickUp của mình! Tất cả những gì bạn cần—từ trò chuyện, tài liệu, công việc, bảng điều khiển, nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tìm kiếm web và hơn thế nữa—đều được tích hợp trong một không gian làm việc AI thống nhất, sẵn sàng sử dụng!

📚 Đọc thêm: 10 Phần mềm trợ lý viết lách tốt nhất với AI vào năm 2025

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

Nâng cao nghiên cứu và phân tích dữ liệu của bạn với các mẫu Bing AI.

10. Tóm tắt ba xu hướng tiếp thị B2B mới nổi trong năm nay với các ví dụ thực tế từ các công ty đã áp dụng chúng. Tập trung vào việc áp dụng AI, sự phát triển của tiếp thị dựa trên tài khoản và quy trình phân bổ dựa trên bảo mật. Bao gồm dữ liệu hỗ trợ và các chỉ số thành công.

11. Phân tích 50 đánh giá gần đây của khách hàng về ClickUp trên G2 và Capterra. Phân loại phản hồi thành các chủ đề: khiếu nại về giá cả, yêu cầu tính năng, vấn đề hỗ trợ và lời khen ngợi về trải nghiệm người dùng. Tóm tắt ba vấn đề chính.

12. Nghiên cứu top 5 công cụ quản lý dự án (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Tạo bảng so sánh hiển thị các mức giá, tính năng chính, giới hạn người dùng, tích hợp và đánh giá ứng dụng di động.

13. Phân tích các bài viết blog có hiệu suất cao nhất trong sáu tháng qua trên trang web của chúng tôi. Xác định các mẫu chung về chủ đề, độ dài, định dạng, tiêu đề và liên kết nội bộ. Trích xuất thông tin về loại nội dung nào thu hút nhiều lưu lượng truy cập tự nhiên và chuyển đổi nhất.

14. Theo dõi các cuộc hội thoại về "năng suất làm việc từ xa" trên Twitter, LinkedIn và Reddit trong 30 ngày qua. Trích xuất các vấn đề chính, công cụ được đề cập nhiều nhất và các giải pháp mới nổi. Tóm tắt cảm xúc và chủ đề thảo luận.

15. Tôi muốn một báo cáo nghiên cứu chi tiết về ngành tiếp thị nội dung tại Louisiana. Báo cáo cần bao gồm các xu hướng chính, các doanh nghiệp hàng đầu, thách thức khu vực và cơ hội phát triển. Vui lòng bao gồm phân tích về cách các doanh nghiệp địa phương sử dụng tiếp thị nội dung, các agency hoặc freelancer nổi bật hoạt động tại bang này, cùng với các số liệu thống kê hoặc case study liên quan. Định dạng báo cáo với các tiêu đề và định dạng phù hợp để đảm bảo tính rõ ràng và cấu trúc. Sử dụng bảng khi cần thiết để so sánh các agency, xu hướng hoặc dữ liệu ngành.

Sử dụng Bing AI để tạo/lập báo cáo nghiên cứu chi tiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng "Tạo Báo cáo Nghiên cứu" của Bing để nhận được một báo cáo nghiên cứu chi tiết và có trích dẫn đầy đủ về sản phẩm hoặc thị trường của bạn. Báo cáo này có thể là điểm khởi đầu tuyệt vời để xác thực các giả định về việc thâm nhập thị trường của bạn.

Học tập và phát triển kỹ năng

Học các chủ đề phức tạp với Bing AI

16. Giải thích về tính toán lượng tử cho một học sinh trung học hiểu cơ bản về đại số nhưng không có kiến thức về vật lý. Sử dụng các ví dụ hàng ngày, tránh thuật ngữ chuyên ngành và tập trung vào các ứng dụng thực tiễn mà họ thấy thú vị, như mã hóa hoặc phát hiện thuốc.

17. Tạo 15 câu hỏi phỏng vấn về hành vi cho vai trò Quản lý Sản phẩm kèm theo các câu trả lời mẫu theo phương pháp STAR. Bao gồm các tình huống về ưu tiên, xung đột giữa các bên liên quan, các lần ra mắt sản phẩm không thành công và quyết định dựa trên dữ liệu. Bao gồm các mẹo về những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm.

18. Tạo một hướng dẫn học tập toàn diện cho kỳ thi chứng chỉ Google Analytics 4. Tổ chức theo các chủ đề của kỳ thi, bao gồm các định nghĩa quan trọng, công thức cần ghi nhớ, những lỗi thường gặp và ví dụ câu hỏi thực hành. Đảm bảo tài liệu dễ đọc với các phần rõ ràng.

19. So sánh bốn chứng chỉ quản lý dự án phổ biến: PMP, CAPM, Scrum Master và PRINCE2. Phân tích chi phí, thời gian đầu tư, mức độ khó khăn, lợi ích nghề nghiệp và ngành nào đánh giá cao từng chứng chỉ với giá trị nhất. Đề xuất dựa trên giai đoạn và mục tiêu nghề nghiệp.

20. Tạo bài tập thực hành để nâng cao kỹ năng viết kỹ thuật. Cung cấp một tài liệu kỹ thuật viết kém (hướng dẫn API hoặc hướng dẫn người dùng), xác định năm vấn đề cụ thể và viết lại từng phần kèm theo giải thích về các cải tiến đã thực hiện.

Xem video này để biết cách sử dụng AI như trợ lý cá nhân của bạn 👇

👀 Bạn có biết? Các nhà nghiên cứu của Anthropic đã thành công trong việc trích xuất hàng triệu tính năng từ Claude 3.0 Sonnet, tạo ra cái nhìn chi tiết đầu tiên về bên trong một mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại, đạt tiêu chuẩn sản xuất — tiết lộ cách AI tổ chức các khái niệm bên trong theo cách tương tự như cách con người hiểu biết.

Lập trình, gỡ lỗi và phân tích dữ liệu

21. Tóm tắt bài báo nghiên cứu 40 trang về ứng dụng học máy trong y tế. Trích dẫn các kết quả chính, phương pháp, giới hạn và tác động thực tiễn. Viết cho một nhà quản lý y tế không chuyên môn đang xem xét việc đầu tư vào các giải pháp học máy. Tối đa 500 từ.

22. Kiểm tra hàm JavaScript này lọc và sắp xếp mảng chứa 10.000 đối tượng sản phẩm. Hàm này chạy chậm trên giao diện người dùng. Xác định các điểm nghẽn hiệu suất, đề xuất các cải tiến và viết lại hàm với độ phức tạp thời gian tốt hơn. Giải thích các cải tiến.

23. Bạn là một nhà phát triển có kinh nghiệm viết mã Python để tích hợp với API thanh toán của Stripe. Tôi cần tạo một khách hàng, tạo ý định thanh toán cho $99 và xử lý các phản hồi thành công hoặc lỗi. Bao gồm xử lý lỗi đúng cách và các bình luận giải thích từng bước.

24. Vòng lặp while của tôi liên tục làm treo trình duyệt khi lọc một mảng gồm 1000 đối tượng: [dán mã]. Xác định nguyên nhân gây ra vòng lặp vô hạn. Giải thích lỗi logic và viết lại mã để hoạt động chính xác. Đồng thời, đề xuất một phương pháp hiệu quả hơn.

25. Người dùng không thể duy trì trạng thái đăng nhập sau khi làm mới trang: [dán mã xác thực]. Token JWT được lưu trữ nhưng không được đọc chính xác. Kiểm tra vấn đề và sửa logic lấy token.

26. Ứng dụng của tôi đang gặp giới hạn tốc độ API (100 yêu cầu mỗi phút) khi xử lý tải lên theo lô: [dán mã]. Thực hiện hệ thống hàng đợi để giới hạn yêu cầu nhằm duy trì dưới giới hạn đồng thời vẫn xử lý toàn bộ dữ liệu. Hiển thị tiến độ cho người dùng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu Copilot không thể phân tích một trang web hoặc tóm tắt nội dung, hãy bật tùy chọn “Cho phép truy cập vào bất kỳ trang web hoặc tệp PDF nào” trong cài đặt Microsoft Edge, phần Sidebar > Copilot.

Thông tin thời gian thực và nghiên cứu web

Sử dụng Bing AI để nhận được các câu trả lời toàn diện và cập nhật nhất.

27. Tìm kiếm giá tốt nhất cho iPhone 15 Pro màu sắc Black Titanium, dung lượng 256 GB trên toàn nước Mỹ. Bao gồm các chương trình đổi trả hoặc ưu đãi giảm giá cho các phương thức thanh toán cụ thể, và tính toán phương án nào tiết kiệm chi phí nhất tổng thể.

28. Nghiên cứu phạm vi lương hiện tại cho vị trí Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Cao cấp tại Austin, Texas. Kiểm tra danh sách công việc trên LinkedIn, Indeed và Glassdoor. Phân tích theo kích thước công ty, số năm kinh nghiệm yêu cầu và bao gồm các phúc lợi thường được cung cấp. Tính toán mức lương trung bình.

29. Tìm kiếm các bài báo nghiên cứu được đánh giá ngang hàng được công bố trong năm ngoái về hiệu quả của chế độ ăn kiêng gián đoạn đối với sức khỏe chuyển hóa. Tìm ít nhất năm nghiên cứu, tóm tắt phương pháp nghiên cứu và kết quả chính của chúng, và ghi chú bất kỳ kết quả mâu thuẫn nào giữa các nghiên cứu.

30. Nghiên cứu các tính năng mới mà Notion đã ra mắt trong ba tháng qua. Kiểm tra blog, trang cập nhật sản phẩm, thông báo trên Twitter và diễn đàn người dùng của họ. Mô tả từng tính năng và tìm phản hồi ban đầu của người dùng về chất lượng triển khai.

31. Tìm hiểu các hạn chế du lịch và yêu cầu visa hiện tại cho công dân Mỹ khi đến Nhật Bản. Bao gồm yêu cầu tiêm chủng, quy trình xin visa, thời gian xử lý và bất kỳ thay đổi chính sách nào được công bố trong tháng qua.

32. Tìm kiếm thống kê thành tích đầy đủ của Lionel Messi cho Inter Miami trong mùa giải MLS 2024. Bao gồm số mục tiêu ghi được, số lần kiến tạo, số trận đã thi đấu và so sánh thống kê của anh với các cầu thủ ghi bàn hàng đầu khác trong giải đấu. Kiểm tra xem anh có phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào không.

33. Tìm giờ mở cửa hiện tại của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Kiểm tra xem họ có giờ mở cửa đặc biệt trong tuần Lễ Tạ ơn và liệu họ có cung cấp ngày miễn phí vào cửa hay không. Xác minh rằng thông tin là mới nhất.

34. Tìm tất cả các công ty đã huy động được vốn Series B trong sáu tháng qua. Tập trung vào các ngành công nghệ và SaaS tại Hoa Kỳ.

35. Xác định các quy định mới của chính phủ, cập nhật tuân thủ hoặc thay đổi pháp lý ảnh hưởng đến [ngành hoặc khu vực] trong 60 ngày qua. Cung cấp tóm tắt ngắn gọn kèm theo nguồn tham khảo và tác động dự kiến.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Năng suất và quản lý công việc

Nâng cao năng suất làm việc với các mẫu lệnh Bing AI

36. Xây dựng danh sách kiểm tra toàn diện cho quá trình onboarding của các thành viên mới trong nhóm marketing. Bao gồm ngày đầu tiên (xử lý giấy tờ, thiết lập tài khoản), tuần đầu tiên (phiên đào tạo, giới thiệu) và tháng đầu tiên (dự án ban đầu, kiểm tra phản hồi). Ghi rõ người chịu trách nhiệm cho từng công việc.

37. Tôi có 12 công việc cần hoàn thành hôm nay với các yêu cầu về thời gian và ưu tiên khác nhau: [Danh sách công việc]. Tạo lịch trình tối ưu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tính đến khung giờ có năng suất cao nhất của tôi (10 giờ sáng đến 12 giờ trưa), bao gồm thời gian dự phòng và nhóm các công việc tương tự lại với nhau.

38. Tóm tắt nội dung cuộc họp hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: [dán ghi chú]. Xác định các công việc đã hoàn thành, công việc đang tiến hành, các rào cản xuất hiện nhiều lần và các thành viên trong nhóm có thể cần hỗ trợ. Định dạng thành báo cáo ngắn gọn cho ban quản lý.

39. Xây dựng lịch trình cho cuộc họp đánh giá kinh doanh quý kéo dài 60 phút với sự tham gia của năm trưởng bộ phận. Bao gồm phân bổ thời gian cho từng phần, các chủ đề thảo luận cần đưa ra quyết định so với cập nhật, và không gian cho câu hỏi. Giữ cho lịch trình tập trung và có tính thực thi cao.

40. Tôi đang làm việc 60 giờ mỗi tuần và cảm thấy kiệt sức. Hãy xem xét lịch trình hiện tại của tôi: [dán lịch trình]. Đề xuất các cách để cắt giảm công việc, hoãn hoặc giao phó các công việc, thời điểm nghỉ ngơi, và cách xây dựng thời gian phục hồi mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

41. Soạn thảo tài liệu quy trình giao tiếp nội bộ cho nhóm. Xác định thời điểm sử dụng email, Slack hoặc cuộc họp; thời gian phản hồi dự kiến cho từng kênh; giới hạn giao tiếp ngoài giờ làm việc; và cách xử lý các vấn đề khẩn cấp. Đảm bảo tài liệu thực tế và tôn trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

42. Thiết kế mẫu lịch tuần giúp bảo vệ thời gian tập trung cho công việc sâu sắc đồng thời linh hoạt sắp xếp các cuộc họp và công việc hợp tác. Tôi cần ít nhất 15 giờ thời gian không bị gián đoạn mỗi tuần cho việc viết và lập chiến lược. Hãy chỉ ra cách cấu trúc từ Monday đến thứ Sáu.

⭐ Bonus: Nếu bạn đã sử dụng các mẫu lệnh Bing AI để quản lý công việc, lập kế hoạch lịch trình hoặc tối ưu hóa quy trình làm việc, thì có một cơ hội lớn hơn đang chờ đón: Tự động hóa AI. Tích hợp AI cho phép kết hợp nhiều hệ thống AI, như Bing AI cho nghiên cứu, ClickUp Brain cho thực thi công việc theo ngữ cảnh và tự động hóa cho công việc lặp đi lặp lại, thành một quy trình làm việc phối hợp. Thay vì xem mỗi công cụ như một trợ lý riêng biệt, việc kết nối các công cụ này giúp chúng hoạt động như một lớp trí tuệ thống nhất trên các dự án của bạn. Với tính năng điều phối AI trong ClickUp, bạn có thể: Tự động kích hoạt các hành động AI khi công việc được cập nhật, biểu mẫu được gửi hoặc công việc di chuyển qua các giai đoạn.

Sử dụng Trợ lý AI để phân công công việc, chỉ định người chịu trách nhiệm hoặc nâng cấp các vấn đề cản trở mà không cần can thiệp thủ công.

Kết hợp tự động hóa + AI bối cảnh để duy trì độ chính xác, mối quan hệ phụ thuộc và ưu tiên của dự án.

Tích hợp nghiên cứu, kế hoạch, tài liệu và thực thi thành một luồng kết nối liền mạch.

Tạo hình ảnh

Trước khi bắt đầu với các mẫu tạo hình ảnh AI, hãy lưu ý rằng bạn có thể sử dụng 'Bing Image Creator' hoặc tùy chọn 'Generate an Image' trong Copilot để tạo hình ảnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo hướng dẫn của Microsoft, hãy sử dụng từ ngữ mô tả khi giải thích cách bạn muốn hình ảnh được tạo ra. Thực tế, hãy sử dụng công thức này như một danh sách kiểm tra cho lời nhắc tạo hình ảnh của bạn: Hành động cụ thể: Tạo một hình ảnh chân thực như thật.

Chủ đề chi tiết: Hoa hồng, nhưng mô tả chi tiết (Một bông hồng màu đỏ thẫm với những cánh hoa mềm mại như nhung, phủ đầy giọt sương mai)

Phong cách cụ thể: Chụp cận cảnh macro

Bối cảnh hoặc cài đặt: Bình minh với ánh sáng vàng dịu nhẹ

Các yếu tố bổ sung: Nền bokeh, giọt nước bắt sáng, lá xanh nhỏ. Prompt đầy đủ: Tạo một hình ảnh photorealistic của một bông hồng màu đỏ thẫm với những cánh hoa mềm mại như nhung, phủ đầy giọt sương mai trong chế độ Dall’e. Chụp cận cảnh cực đại với độ sâu trường ảnh nông trong một khu vườn Anh sương mù vào lúc bình minh, với ánh sáng vàng mềm mại. Bao gồm nền bokeh, giọt nước bắt sáng, lá xanh nhỏ và không khí lãng mạn. Sử dụng các mẫu Bing AI cho xử lý hình ảnh

43. Vẽ bìa sách fantasy épic với hình ảnh một pháp sư trẻ đứng trên mép vách đá, nhìn xuống một vương quốc rộng lớn với những hòn đảo lơ lửng. Những đám mây bão đen kịt tụ lại phía trên, trong khi những ký tự ma thuật phát sáng xoay quanh nhân vật. Phong cách vẽ tranh với màu sắc phong phú, kịch tính.

44. Chụp ảnh một chiếc balo da cao cấp trong bối cảnh phong cách sống trên bàn cà phê gỗ, kèm theo laptop, sổ tay và tách cà phê thủ công. Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa mỏng. Tông màu ấm áp, tự nhiên với độ sâu trường ảnh nông tạo nên không khí sang trọng, đầy cảm hứng.

45. Tạo một slide infographic thiết kế hiện đại, phẳng cho Instagram trình bày năm mẹo tăng năng suất. Sử dụng màu sắc pastel với các tông màu hồng, xanh mint và kem. Bao gồm các biểu tượng đơn giản, phông chữ sans-serif dễ đọc và nhiều không gian trống. Phong cách hiện đại và tối giản.

46. Vẽ một sơ đồ thân thiện, màu sắc sinh động giải thích cách quang hợp hoạt động. Hiển thị một cây hoạt hình với các mũi tên có nhãn chỉ vào rễ, lá, mặt trời và giọt nước. Sử dụng các màu xanh lá cây, vàng và xanh dương tươi sáng, kết hợp với hình dạng đơn giản và phông chữ rõ ràng phù hợp cho học sinh trung học cơ sở.

47. Vẽ một cảnh rừng kỳ ảo nơi các nhân vật động vật thân thiện (gấu, thỏ và cáo) đang tổ chức một bữa tiệc trà dưới một nấm khổng lồ. Hình dạng mềm mại, tròn trịa với màu sắc ấm áp, thân thiện. Phong cách tranh sơn nước truyện tranh với texture nhẹ nhàng và ánh sáng mơ màng.

48. Tạo một nhân vật mascot robot thân thiện cho một startup công nghệ. Robot nên có các góc bo tròn, một tấm panel ngực phát sáng màu xanh dương, đôi mắt LED biểu cảm và đang vẫy tay chào. Thiết kế hiện đại, thân thiện với các hiệu ứng gradient và bóng mờ tinh tế. Chế độ xem toàn thân trên nền trong suốt.

49. Tạo một bản vẽ nội thất chân thực như ảnh của một nhà bếp hiện đại sang trọng với mặt bàn bằng đá cẩm thạch, thiết bị inox, đèn thả trần và cửa sổ lớn nhìn ra cảnh thành phố. Ánh sáng ấm áp vào buổi chiều, trang trí với một tô trái cây và hoa tươi. Phong cách chụp ảnh kiến trúc chất lượng tạp chí.

50. Vẽ một giao diện bảng điều khiển hiện đại, chế độ xem isometric, nổi trong không gian 3D, hiển thị các biểu đồ, đồ thị và thẻ dữ liệu màu sắc. Sử dụng nền gradient từ xanh đậm sang tím. Bao gồm hiệu ứng ánh sáng nhẹ nhàng và đường nét sạch sẽ. Phong cách công nghệ tiên tiến và sang trọng cho phần hero của trang đích.

Và đó là tổng hợp các trường hợp sử dụng Bing AI (rộng rãi nhưng chắc chắn không phải là toàn diện) cùng với các mẫu lệnh của nó.

👀 Bạn có biết? Phát triển AI đã chuyển từ thử nghiệm kín sang thử nghiệm công khai. Microsoft Copilot Labs là một ví dụ điển hình, nơi người dùng có thể thử nghiệm các tính năng thử nghiệm như Copilot Vision và trải nghiệm gaming trước khi chúng trở nên phổ biến. Phương pháp "vòng quay đánh giá" này cho phép các nhóm phát triển nhanh chóng, thu thập phản hồi từ thực tế và cải tiến nhanh hơn so với các chu kỳ phát triển truyền thống.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng các mẫu lệnh Bing AI

Sự không hài lòng của bạn với kết quả đầu ra của Bing có thể do một trong những lỗi sau đây. Hãy xem việc cần làm để tránh chúng là gì:

Lỗi Điều gì sẽ xảy ra? Cách khắc phục? Quá mơ hồ hoặc chung chung Bing cung cấp nội dung bề mặt, không thể sử dụng được và không đáp ứng được nhu cầu cụ thể của bạn. Đặt kỳ vọng về giọng điệu, cung cấp bối cảnh, đưa ra ví dụ về thành công và mô tả chi tiết yêu cầu của bạn. Quá tải một lời nhắc duy nhất Bing có thể cố gắng xử lý nhiều công việc cùng lúc và cung cấp kết quả chưa hoàn chỉnh hoặc thiếu sâu sắc. Phân chia yêu cầu của bạn thành các yêu cầu nhỏ hơn, logic và tuần tự, và phát triển dựa trên các phản hồi mà Bing cung cấp. Bỏ qua các tính năng thời gian thực Bạn sẽ bỏ lỡ các dữ liệu mới nhất như tin tức nóng hổi, giá cả, xu hướng hoặc các cập nhật gần đây. Sử dụng Bing cho các truy vấn cần thông tin cập nhật và chỉ định rằng bạn cần thông tin mới nhất từ web. Quên các yêu cầu định dạng Bạn có thể nhận được các phản hồi dạng bài luận dài trong khi tất cả những gì bạn cần là một bảng so sánh rõ ràng. Chỉ định rõ định dạng: “sắp xếp thành danh sách gạch đầu dòng”, “viết thành đoạn văn 2-3 dòng” hoặc “tạo bảng”. Giữ nguyên chế độ cuộc hội thoại Bạn nhận được các phản hồi không phù hợp với nhu cầu của mình. Chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau của Bing (Smart (GPT-5), phản hồi nhanh, suy nghĩ sâu hơn, v.v.) để nhận được phản hồi phù hợp với ngữ cảnh.

Bạn có biết? Việc liên tục chuyển đổi giữa các công cụ AI đang ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất. Việc giải thích lại bối cảnh, định dạng lại dữ liệu, quản lý các giao diện khác nhau và giải quyết các kết quả mâu thuẫn tạo ra một gánh nặng nhận thức lớn đến mức việc sử dụng AI thường cảm thấy khó khăn hơn so với thực hiện công việc thủ công. Thực tế, 79,3% người lao động đã báo cáo rằng nỗ lực dành cho việc tạo prompt AI cảm thấy không tương xứng với giá trị đầu ra.

Giới hạn khi sử dụng Bing AI

Bing cung cấp trải nghiệm tìm kiếm nâng cao đồng thời thực hiện các công việc mà các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT có thể làm. Nó có thể viết mã, tạo nội dung, thực hiện tìm kiếm thời gian thực, phát triển báo cáo và thậm chí biên tập podcast. Có thể nói nó có thể làm gần như mọi thứ.

Tuy nhiên, nó gặp phải một rào cản, và đây là nơi nó sẽ cản trở bạn:

Không lưu trữ ngữ cảnh đa phiên : Bing không lưu trữ ngữ cảnh qua các phiên làm việc khác nhau, do đó ngay cả với các dự án tương tự, bạn sẽ phải lặp lại hướng dẫn mỗi khi bắt đầu lại.

Phản hồi ảo : Bing tạo ra các thông tin ảo và đưa ra những ý tưởng mơ hồ cho truy vấn hoàn toàn khác biệt của bạn.

Cửa sổ ngữ cảnh ngắn hơn : Cửa sổ ngữ cảnh của Bing trong chế độ sáng tạo bị giới hạn. Mặc dù không có số token cụ thể cho nó, nhưng nó tương đối nhỏ hơn so với cửa sổ lưu trữ của : Cửa sổ ngữ cảnh của Bing trong chế độ sáng tạo bị giới hạn. Mặc dù không có số token cụ thể cho nó, nhưng nó tương đối nhỏ hơn so với cửa sổ lưu trữ của các công cụ AI như ChatGPT và Claude.

Bộ lọc an toàn và nội dung bị chặn : Các yêu cầu liên quan đến chủ đề nhạy cảm, nhân vật công chúng cụ thể hoặc nội dung kích hoạt cơ chế an toàn sẽ bị từ chối ngay lập tức. Các khối lọc này chặt chẽ hơn so với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác.

Độ sâu và tính nhất quán giới hạn : Bing tạo ra các kết quả thiếu chiều sâu ngay cả với các truy vấn phức tạp và chuyên sâu; đôi khi, nó hoàn toàn thiếu đi sự tinh tế và bối cảnh.

Tỷ lệ khung hình cố định cho hình ảnh do AI tạo ra: Bing không cho phép bạn tùy chỉnh kích thước hình ảnh hoặc tỷ lệ khung hình, buộc bạn phải sử dụng các tỷ lệ tiêu chuẩn 1:1 hoặc 3:4.

⚠️ Lưu ý: Tránh rơi vào tình trạng mở rộng quá mức của AI. Với các công cụ như Bing AI, việc sử dụng nhiều ứng dụng cho tìm kiếm, viết lách, kế hoạch và nghiên cứu trở nên dễ dàng. Mỗi công cụ AI giải quyết một phần của quy trình làm việc của bạn. Tuy nhiên, sự phân mảnh này tạo ra sự lan rộng của AI, khiến công việc và bối cảnh của bạn bị phân tán khắp các tab, trò chuyện và các công cụ không kết nối với nhau. Mỗi khi Bing quên các hướng dẫn trước đó của bạn hoặc cung cấp kết quả sơ sài, không nhất quán, bạn buộc phải bù đắp bằng cách chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau, ghép nối mọi thứ một cách thủ công. Điều này làm chậm tiến độ của nhóm thay vì thúc đẩy họ. Dưới đây là cách kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Bing AI để khám phá

Chúng tôi có các giải pháp thay thế Bing AI tốt hơn có thể tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Trước khi đi vào chi tiết, đây là một so sánh nhanh:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Không gian làm việc AI tích hợp cho việc thực thi dự án theo ngữ cảnh. Trí tuệ nhân tạo nhận thức ngữ cảnh (Brain), Trợ lý ghi chú AI, mẫu gợi ý, BrainGPT (đa mô hình), Tìm kiếm doanh nghiệp, tạo hình ảnh, tự động hóa, Trợ lý AI, tích hợp sâu, quản lý công việc và tài liệu, Codegen Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Runway ML Tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện Gen-2/Gen-3 chuyển văn bản thành video, nội suy khung hình, theo dõi chuyển động, chế độ đạo diễn, tích hợp Adobe Premiere, hợp tác thời gian thực. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng/tháng ChatGPT Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại cho nội dung, mã và nghiên cứu. Chế độ giọng nói, tải lên và phân tích tệp, bộ nhớ, trình thông dịch mã, tổ chức dự án/không gian làm việc. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Google Gemini Trí tuệ nhân tạo đa phương thức với tích hợp sâu vào Google Không gian Làm việc. Truy cập các ứng dụng Google gốc, nhập liệu đa phương thức, dữ liệu web thời gian thực, Gemini Nano cho kiểm soát cấp thiết bị. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19.99/tháng. Perplexity AI Tìm kiếm cuộc hội thoại theo thời gian thực, có trích dẫn nguồn. Tìm kiếm web trực tiếp, trích dẫn trong văn bản, hỏi đáp tiếp theo, đa phương thức/đa mô hình, ghim nguồn. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng

1. ClickUp

Tối ưu hóa công việc của bạn với ClickUp Brain tích hợp.

Bing có thể tạo ra nhiều loại đầu ra cho các truy vấn của bạn — dưới dạng tóm tắt, nội dung, hình ảnh, video và thậm chí là báo cáo nghiên cứu. Nhưng đó là giới hạn của nó.

Nó không thể giao công việc cho nhóm của bạn, giao tiếp với họ hoặc theo dõi trạng thái và thành công của dự án. Có một khoảng cách giữa những gì Bing tạo ra và những gì nhóm của bạn thực sự thực hiện. Khoảng cách này khiến năng suất của nhóm giảm sút.

Điều mà các nhóm cần là một AI có thể tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc thực tế của họ. Một AI không chỉ có thể soạn thảo bản tóm tắt dự án mà còn có thể chuyển đổi nó thành các công việc có thể giao phó kèm theo thời hạn.

Giới thiệu: ClickUp.

Không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp nhiều công cụ và quy trình làm việc vào một nền tảng duy nhất. Các dự án, cuộc hội thoại, tài liệu và phân tích được tích hợp trong không gian làm việc AI bối cảnh này.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về khả năng AI của nó. 💬

Một AI có đầy đủ bối cảnh công việc của bạn

ClickUp Brain (trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của ClickUp) có khả năng hiểu bối cảnh đầy đủ của không gian làm việc của bạn. Bạn không cần phải giải thích bản chất của dự án hoặc bối cảnh của cuộc trò chuyện khi yêu cầu nó thực hiện một công việc.

Trí tuệ nhân tạo hiểu bạn và công việc của bạn.

Brain cung cấp các câu trả lời có ngữ cảnh dựa trên các dự án của bạn trong ClickUp.

Một AI giúp bạn định hình thông điệp của mình.

ClickUp Brain có thể được sử dụng tương tự như cách bạn sử dụng ChatGPT hoặc Bing. Bạn có thể yêu cầu nó giải thích các khái niệm, viết bài blog, tạo chiến dịch truyền thông xã hội, soạn thảo câu chuyện và hầu hết mọi thứ khác.

Tuy nhiên, khác với các công cụ AI độc lập, trợ lý AI này hoạt động trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Giả sử bạn muốn viết một bài viết về "Cách AI đang thay đổi năng suất làm việc tại nơi làm việc". Mở ClickUp Tài liệu và chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain viết một bài blog.

Sử dụng Brain trong ClickUp tài liệu

Bạn thậm chí có thể tạo và lưu các mẫu lời nhắc AI trong ClickUp Tài liệu mà bất kỳ ai trong nhóm của bạn đều có thể tham khảo.

Hoặc sử dụng phương pháp gợi ý theo chuỗi suy nghĩ này để có cấu trúc chi tiết hơn và hiểu sâu hơn về chủ đề:

Phân tích các blog hàng đầu trên SERP và tạo dàn ý với các phần chính và điểm nhấn quan trọng.

Đề xuất ba góc nhìn trái ngược thách thức các lời khuyên thông thường về năng suất.

Viết một đoạn mở đầu hấp dẫn thu hút độc giả bằng một số liệu bất ngờ hoặc tuyên bố táo bạo.

Tạo câu hỏi phỏng vấn cho các chuyên gia trong lĩnh vực.

Với ClickUp BrainGPT, bạn có thể truy cập tất cả các mô hình AI cao cấp mới nhất và chuyển đổi giữa chúng để hỗ trợ viết bản tóm tắt, nghiên cứu sâu, lập chiến lược và viết sáng tạo.

Truy cập các mô hình AI mới nhất tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain

📌 Lưu lại các mẫu gợi ý viết AI này: Tạo khung lịch nội dung cho quý 4 với các chủ đề hàng tuần và ý tưởng bài đăng.

Viết thông báo cho nhóm về [thay đổi chính sách/sáng kiến mới] một cách rõ ràng và khích lệ.

Giúp tôi xây dựng tài liệu hướng dẫn giọng điệu thương hiệu cho các nhóm marketing. Đề xuất những nội dung cần bao gồm trong tài liệu này.

Hãy cho tôi danh sách các bài viết blog mà chúng ta có thể viết để mục tiêu là chủ sở hữu nhà hàng ở Louisiana.

Trí tuệ nhân tạo cho tìm kiếm web và ghi chú.

ClickUp BrainGPT bao gồm Tìm kiếm Enterprise, cung cấp cho bạn các phản hồi có ngữ cảnh, được cập nhật gần đây từ không gian làm việc của bạn, các ứng dụng và công cụ kết nối, cũng như internet. Tất cả mà không cần chuyển đổi công cụ.

Giả sử nhóm của bạn đang thiết kế chiến lược tiếp thị cho quý tiếp theo và cần những thông tin mới nhất về xu hướng hành vi của người tiêu dùng. Thay vì mở nhiều tab trình duyệt và tổng hợp thông tin thủ công, bạn có thể trực tiếp yêu cầu Brain.

BrainGPT tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng bạn sử dụng để cung cấp câu trả lời có ngữ cảnh.

Brain sẽ trích xuất thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, tóm tắt kết quả và trình bày chúng trong định dạng dễ hiểu — ngay trong tài liệu ClickUp của bạn.

Để hợp tác thời gian thực, đây là một số cách sử dụng các tính năng bổ sung của ClickUp.

Tính năng Điều gì sẽ xảy ra? Ví dụ Ghi chú cuộc họp + Tài liệu Nhận bản ghi, video và tóm tắt trong tài liệu riêng tư của bạn. Nếu bạn đã lơ đãi và muốn tóm tắt nhanh những gì đã được thảo luận bởi người dẫn dự án, bạn có thể xem tóm tắt chính. Ghi chú cuộc họp + Trò chuyện Hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời tổng hợp từ tất cả các ghi chú cuộc họp của bạn. Hỏi Brain, “Những lo ngại nào mà nhóm bán hàng đã nêu ra về giá cả trong ba cuộc họp gần đây?” và nhận câu trả lời ngay lập tức. Ghi chú cuộc họp + Công việc Chuyển đổi mọi mục từ cuộc gọi thành các công việc có thể thực hiện được. Brain nhận diện câu "Chúng ta cần hoàn thiện nội dung trang đích trước thứ Sáu" và tạo một công việc với hạn chót.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng "Talk to Text" của BrainGPT để ghi lại ý tưởng của bạn ngay lập tức khi chúng nảy sinh. Bạn có thể giao công việc, đề cập đến người khác hoặc thể hiện sự sáng tạo của mình một cách tự do mà không để bàn phím trở thành rào cản. Chuyển đổi suy nghĩ của bạn thành văn bản ngay lập tức với tính năng Talk to Text.

AI cho tạo hình ảnh

Brain cũng cho phép bạn tạo nội dung tiếp thị và hình ảnh cho các dự án của mình mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc.

Giả sử bạn đang tạo nội dung cho mạng xã hội và cần một số hình ảnh đẹp để đi kèm.

Thay vì sử dụng công cụ thiết kế riêng biệt và chi tiết từng giai đoạn một cách thủ công, ClickUp Brain sẽ trích xuất ngữ cảnh từ nội dung của bạn và tạo ra các hình ảnh ấn tượng dựa trên những gì bạn đã viết trong ClickUp Bảng trắng.

Sử dụng combo ClickUp Brain + Bảng trắng cho việc tạo hình ảnh.

Từ đó, bạn có thể hợp tác với nhóm để tinh chỉnh hình ảnh.

Hãy để Tự động hóa + Trợ lý AI + Brain làm những việc cần làm.

Các tính năng Tự động hóa, Trợ lý AI và Brain của ClickUp hoạt động cùng nhau để biến ý tưởng thành hành động mà không cần bạn phải kết hợp nhiều công cụ khác nhau.

Brain hiểu rõ bối cảnh toàn diện của không gian làm việc, tài liệu, dự án và ưu tiên của bạn.

Tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại, dựa trên quy tắc mà bạn không nên thực hiện thủ công.

Các trợ lý AI hoạt động thay mặt bạn, hiểu bối cảnh, đưa ra quyết định, phân công công việc, cập nhật trạng thái, xử lý các vấn đề cản trở và duy trì tiến độ dự án ngay cả khi bạn không trực tuyến.

Hãy mô tả cho Brain bằng ngôn ngữ thông thường những gì bạn cần, và nó sẽ cung cấp cho bạn các quy trình làm việc thông minh và linh hoạt.

Để biết thêm hướng dẫn về cách tạo Agent AI của bạn trong ClickUp, hãy xem video này 👇

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chuyển cuộc gọi thành hành động cụ thể: Sử dụng Sử dụng AI Notetaker để ghi âm, tóm tắt và chuyển đổi văn bản từ cuộc gọi và cuộc họp. Nó ghi lại các quyết định và giao công việc theo dõi trực tiếp trong Tasks.

Chuyển đổi tin nhắn không cấu trúc thành dữ liệu có thể sử dụng: ClickUp AI Fields phân loại cảm xúc, mức độ khẩn cấp, ưu tiên, tình trạng tài khoản hoặc loại yêu cầu trực tiếp trong các công việc.

Cung cấp cho AI bối cảnh đầy đủ từ hệ thống công nghệ của bạn: Với Với tích hợp ClickUp , bạn có thể kết nối các công cụ như Google Drive, Slack, Figma, GitHub và nhiều công cụ khác, cho phép AI truy cập vào lịch sử tài khoản thực tế thay vì các yêu cầu cô lập.

Giới hạn của ClickUp

Một bộ tính năng toàn diện có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người dùng ClickUp chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

⭐ Bonus: ClickUp’s University có một số tài nguyên tuyệt vời để giúp bạn nâng cao kỹ năng AI của mình.

2. Runway ML

Thông qua Runway ML

Runway ML là một giải pháp thay thế cho công cụ tạo hình ảnh của Bing AI, được thiết kế để tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện. Nền tảng này tích hợp hơn 30 công cụ AI vào một giao diện trực quan duy nhất cho các tác vụ như xóa nền, theo dõi chuyển động, rotoscoping và nội suy khung hình.

Mô hình Gen 2 của Runway có thể tạo ra video chân thực từ đầu. Nó cung cấp các tùy chọn chỉnh sửa AI nâng cao và hỗ trợ hợp tác thời gian thực.

Nó tích hợp với Adobe Premiere Pro và các công cụ chuyên nghiệp khác, giúp nó trở nên dễ tiếp cận cho cả các người tạo độc lập và các studio sản xuất.

Các tính năng chính của Runway ML

Các mô hình Gen-2 và Gen-3 Alpha : Khả năng tạo video từ văn bản và hình ảnh, có thể sản xuất các đoạn video ngắn, chân thực như ảnh (lên đến 18 giây) từ các lệnh văn bản hoặc hình ảnh tĩnh.

Chuyển động chậm mượt mà : Công nghệ nội suy khung hình do AI tạo ra chuyển đổi video thông thường 30fps thành video chuyển động chậm 120fps mượt mà, mô phỏng kết quả từ camera tốc độ cao.

Theo dõi chuyển động và hiệu ứng hình ảnh : Cho phép gắn các yếu tố hình ảnh vào các đối tượng chuyển động trong footage để thực hiện compositing nâng cao và cải thiện sáng tạo.

Chế độ Đạo diễn: Cho phép điều khiển linh hoạt góc máy, Zoom và đường dẫn chuyển động trong video được tạo ra, cung cấp hướng dẫn sáng tạo chi tiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất chuyên nghiệp.

Giới hạn của Runway ML

Chất lượng tạo video giảm khi sử dụng các yêu cầu phức tạp hoặc trừu tượng.

Giá cả của Runway ML

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $15/người dùng/tháng

Pro: $35/người dùng/tháng

Không giới hạn: $95/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Runway ML

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🌟 Bonus: Giờ đây, ai cũng có thể viết mã như một chuyên gia với trợ lý Codegen của ClickUp. Giao công việc cho nó và xem kết quả: Đọc toàn bộ nội dung

Viết mã nguồn sẵn sàng cho sản xuất.

Mở một PR

Cập nhật cho mọi người về công việc.

3. ChatGPT

qua ChatGPT

ChatGPT của OpenAI, một lựa chọn thay thế cho Bing, có thể xử lý phạm vi rộng của các công việc, từ tạo hình ảnh, viết mã đến lập kế hoạch cho ngày của bạn. Giao diện đơn giản không yêu cầu thời gian làm quen; bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.

Với cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn, tính liên tục tốt hơn trong các cuộc hội thoại dài và các công cụ tích hợp như bộ nhớ và giải thích mã, ChatGPT mang lại kết quả nhất quán, chính xác và chất lượng cao hơn.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Chế độ giọng nói: Nói tự nhiên với ChatGPT và nhận phản hồi bằng giọng nói — hữu ích cho các quy trình làm việc rảnh tay, brainstorming khi di chuyển hoặc giao tiếp thân thiện với người dùng.

Tải lên tệp: Tải lên tài liệu (PDF, bảng tính, tệp văn bản), tập dữ liệu (CSV, Excel) hoặc mã nguồn. ChatGPT có thể phân tích, tóm tắt, trực quan hóa, chuyển đổi hoặc thậm chí viết mã dựa trên các tệp đã tải lên.

Bộ nhớ xuyên suốt các phiên: Khi bật tính năng bộ nhớ, ChatGPT có thể ghi nhớ các chi tiết bạn đã chia sẻ, bao gồm sở thích, bối cảnh trước đó và các dự án đang thực hiện.

Quản lý dự án và không gian làm việc: Tổ chức các cuộc trò chuyện, tệp tin và bối cảnh trong các dự án được chia sẻ.

Giới hạn của ChatGPT

Người dùng miễn phí sẽ bị chuyển sang các mô hình chậm hơn vào giờ cao điểm.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Thêm: $20/tháng

Pro: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là tính năng GPT tùy chỉnh. Nó đã giúp tôi tiết kiệm 20 giờ mà trước đây tôi phải lãng phí để giải thích và cung cấp hướng dẫn, thông tin về quy trình tạo/lập nội dung của mình trong mỗi cuộc hội thoại và các chatbot AI khác. Nhưng sau khi sử dụng GPT tùy chỉnh, tôi không cần phải cung cấp hướng dẫn và giải thích mỗi lần nữa. Tôi chỉ cần cung cấp hướng dẫn và thông tin một lần, sau đó nó sẽ phân tích sâu, và bất cứ khi nào bạn muốn điều gì liên quan đến nó, chỉ cần hỏi và nó sẽ cung cấp kết quả dựa trên hướng dẫn và thông tin mà bạn đã cung cấp.

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là tính năng GPT tùy chỉnh. Nó đã giúp tôi tiết kiệm 20 giờ mà trước đây tôi phải lãng phí để giải thích và cung cấp hướng dẫn, thông tin về quy trình tạo/lập nội dung của mình trong mỗi cuộc hội thoại và các chatbot AI khác. Nhưng sau khi sử dụng GPT tùy chỉnh, tôi không cần phải cung cấp hướng dẫn và giải thích mỗi lần nữa. Tôi chỉ cần cung cấp hướng dẫn và thông tin một lần, sau đó nó sẽ phân tích sâu, và bất cứ khi nào bạn muốn điều gì liên quan đến nó, chỉ cần hỏi và nó sẽ cung cấp kết quả dựa trên hướng dẫn và thông tin mà bạn đã cung cấp.

4. Google Gemini

qua Gemini

Google Gemini là một lựa chọn thay thế hữu ích cho Bing AI dành cho những ai đã quen thuộc với hệ sinh thái Google. Nó tận dụng chỉ mục tìm kiếm khổng lồ của Google và kết nối trực tiếp với Gmail, Drive và Tài liệu Google, giúp dễ dàng truy xuất thông tin, soạn thảo nội dung hoặc phân tích tệp tin.

Khả năng đa phương tiện của nó là một lợi thế lớn—bạn có thể tải lên hình ảnh, video và tài liệu, và nhận được phản hồi có ngữ cảnh ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Tích hợp sâu với Google Workspace: Gemini được tích hợp trực tiếp vào Gmail, Tài liệu Google, Sheets, Slides và Drive, cho phép bạn soạn thảo email, chỉnh sửa tài liệu, phân tích bảng tính, v.v., mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của mình.

Hiểu biết đa phương thức bản địa: Gemini có thể giải thích văn bản, hình ảnh, âm thanh và video một cách bản địa trong một mô hình duy nhất.

Phản hồi chất lượng cao dựa trên dữ liệu web: Với quyền truy cập trực tiếp vào Google Search, Gemini có thể thu thập dữ liệu thời gian thực, trích dẫn nguồn, so sánh kết quả và cung cấp câu trả lời cập nhật nhất.

Kiểm soát ứng dụng và thiết bị thông qua Gemini Nano: Trên các thiết bị Android, Gemini Nano cho phép suy luận offline, tóm tắt và phản hồi thông minh.

Giới hạn của Google Gemini

Tích hợp sâu có nghĩa là bạn đang cam kết sử dụng toàn bộ Google Workspace.

Giá cả của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng

Google AI Ultra: $249.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Google Gemini?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Gemini là tốc độ và khả năng phản hồi nhanh chóng, đặc biệt là cho các công việc viết và nghiên cứu hàng ngày. Giao diện đơn giản, gọn gàng và dễ sử dụng, giúp nó trở nên lý tưởng cho các câu hỏi nhanh hoặc công việc sâu hơn. Tôi cũng đánh giá cao khả năng tích hợp mượt mà với hệ sinh thái của Google — việc chuyển đổi giữa Tài liệu Google, Gmail và Gemini làm cho quy trình làm việc trở nên trơn tru hơn. Khả năng tóm tắt nội dung, soạn thảo email và tạo ý tưởng của nó giúp tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể.

Điều tôi thích nhất ở Gemini là tốc độ và khả năng phản hồi nhanh chóng, đặc biệt là cho các công việc viết và nghiên cứu hàng ngày. Giao diện đơn giản, gọn gàng và dễ sử dụng, giúp nó trở nên lý tưởng cho các câu hỏi nhanh hoặc công việc sâu hơn. Tôi cũng đánh giá cao khả năng tích hợp mượt mà với hệ sinh thái của Google — việc chuyển đổi giữa Tài liệu Google, Gmail và Gemini làm cho quy trình làm việc trở nên trơn tru hơn. Khả năng tóm tắt nội dung, soạn thảo email và tạo ý tưởng của nó giúp tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể.

📚 Đọc thêm: Các mẫu lệnh Gemini AI tốt nhất để nâng cao năng suất làm việc

5. Perplexity AI

qua Perplexity

Perplexity AI là một công cụ trả lời cuộc hội thoại hợp nhất sức mạnh của công cụ tìm kiếm và chatbot LLM. Thay vì cung cấp danh sách liên kết, nó tìm kiếm trên web theo thời gian thực và cung cấp các câu trả lời ngắn gọn, có trích dẫn rõ ràng trực tiếp trong định dạng trò chuyện.

Dù bạn cần thông tin cập nhật, tóm tắt các chủ đề phức tạp hay nghiên cứu nhanh, Perplexity sẽ tìm kiếm nguồn thông tin và tổng hợp thành các phản hồi dễ hiểu.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ thu thập dữ liệu thời gian thực và mô hình ngôn ngữ tiên tiến, đây là một giải pháp thay thế hữu ích cho Bing AI khi bạn cần tính minh bạch trong công việc nghiên cứu của mình.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Câu trả lời thời gian thực, có nguồn tham khảo: Perplexity tìm kiếm trên web trực tiếp và bao gồm các trích dẫn trực tiếp từ nguồn gốc ban đầu.

Tìm kiếm theo dõi và cuộc hội thoại: Hỏi các câu hỏi tiếp theo một cách tự nhiên và đào sâu vào một chủ đề mà không cần phải lặp lại các chi tiết nền tảng.

Tính linh hoạt đa phương thức và đa mô hình: Perplexity hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ cơ bản khác nhau và có thể xử lý nhiều loại nội dung - từ tìm kiếm web nhanh chóng đến nghiên cứu sâu, tóm tắt dữ liệu, phân tích tệp hoặc các truy vấn đa phương tiện.

Ghim các nguồn tham khảo thường xuyên: Khi bạn đặt câu hỏi tiếp theo, Perplexity tự động ưu tiên các nguồn đã được ghim.

Giới hạn của Perplexity AI

Bạn không thể cài đặt hướng dẫn tùy chỉnh hoặc tạo nhân vật để điều chỉnh phong cách phản hồi cho các dự án khác nhau.

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Giới hạn tối đa: $200/tháng

Enterprise Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Max: $325/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Perplexity AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Perplexity là tốc độ và độ chính xác trong việc tra cứu thông tin. Nó kết hợp sức mạnh của mô hình ngôn ngữ AI với tìm kiếm web thời gian thực, nghĩa là tôi nhận được câu trả lời cập nhật, có nguồn gốc gần như ngay lập tức. Điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu nhanh, kiểm tra sự thật và khám phá chủ đề mà không bị lạc trong hàng chục tab trình duyệt. Tôi cũng đánh giá cao giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng và cách nó trích dẫn nguồn một cách minh bạch.

Điều tôi thích nhất ở Perplexity là tốc độ và độ chính xác trong việc tra cứu thông tin. Nó kết hợp sức mạnh của mô hình ngôn ngữ AI với tìm kiếm web thời gian thực, nghĩa là tôi nhận được câu trả lời cập nhật, có nguồn gốc gần như ngay lập tức. Điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu nhanh, kiểm tra sự thật và khám phá chủ đề mà không bị lạc trong hàng chục tab trình duyệt. Tôi cũng đánh giá cao giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng và cách nó trích dẫn nguồn một cách minh bạch.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Perplexity AI

Hợp tác với một AI tích hợp vào công việc của bạn

Các lệnh Bing được định nghĩa rõ ràng có thể giúp bạn hoàn thành các công việc với tốc độ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, Bing, với tư cách là một công cụ AI độc lập, không thể chuyển đổi ý tưởng của bạn thành các công việc hoặc công việc thực tế.

Với ClickUp, AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Bạn có thể tạo ra các kết quả, chuyển đổi chúng thành các công việc có thể thực hiện, tự động hóa việc chuyển giao công việc, hợp tác với nhóm của mình và chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau — mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc sao chép thông tin giữa các nền tảng.

Với tất cả các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện nhóm, ứng dụng kết nối và kiến thức tổ chức trong một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI, ClickUp loại bỏ sự phân tán công việc, giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn trong ngày.

Đăng ký ClickUp và bắt đầu công việc với một AI giúp đẩy nhanh tiến độ dự án của bạn.