Hướng dẫn chi tiết từng bước về quảng cáo LinkedIn cho năm 2026

LinkedIn đã trở thành "sân chơi" của các nhà tiếp thị B2B, những người hiểu rằng khách hàng lý tưởng của họ thường mặc trang phục công sở và lướt web giữa các cuộc họp.

Nền tảng này cho phép tiếp cận các chuyên gia theo chức vụ, kích thước công ty, ngành nghề và khoảng 17 tiêu chí dữ liệu khác, giúp mục tiêu quảng cáo trở nên cực kỳ chính xác. Bạn có thể hiển thị quảng cáo cho 'Giám đốc Marketing tại các công ty SaaS có 50-200 nhân viên vừa thay đổi công việc'.

Tuy nhiên, giao diện hiển thị các mục tiêu chiến dịch, tham số đối tượng và tùy chọn đặt giá thầu với giả định rằng bạn đã hoàn thành việc này trước đây. Hầu hết mọi người chưa từng hoàn thành việc này.

Hướng dẫn quảng cáo LinkedIn này chia nhỏ toàn bộ quy trình thành các bước cụ thể mà bạn có thể thực hiện. Khi hoàn thành việc đọc, bạn sẽ biết cách khởi chạy các chiến dịch LinkedIn để tạo ra khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận thức thương hiệu với sự hỗ trợ của ClickUp!

Hãy bắt đầu ngay. 💪🏼

Quảng cáo LinkedIn là gì và tại sao chúng quan trọng?

Quảng cáo LinkedIn là các vị trí quảng cáo trả phí trên LinkedIn, cho phép kinh doanh tiếp cận đối tượng chuyên nghiệp với thông điệp được nhắm mục tiêu.

Khác với các nền tảng mạng xã hội tập trung vào kết nối cá nhân, LinkedIn là một nền tảng mạng lưới chuyên nghiệp nơi các nhà ra quyết định, lãnh đạo ngành và người tìm việc dành thời gian của họ. Thực tế, 44% chuyên gia B2B cho rằng đây là nền tảng quan trọng nhất.

Vị trí độc đáo này khiến quảng cáo LinkedIn trở thành công cụ mạnh mẽ cho tiếp thị B2B, tuyển dụng và xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp.

🧠 Thú vị: Quảng cáo đã có từ rất lâu: quảng cáo bằng văn bản sớm nhất được biết đến là từ khoảng 3000 TCN ở Ai Cập cổ đại, nơi một thông điệp trên giấy cói đề nghị thưởng cho việc bắt lại một nô lệ trốn chạy và đề cập đến một cửa hàng dệt may.

Lợi ích của quảng cáo LinkedIn

Dưới đây là lý do tại sao các doanh nghiệp kinh doanh đang đầu tư nhiều hơn vào quảng cáo LinkedIn:

Tạo khách hàng tiềm năng: Thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng thông qua các biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng tích hợp sẵn, giúp người dùng ở lại trên nền tảng, giảm thiểu rào cản so với các trang đích bên ngoài.

Tiếp thị dựa trên tài khoản: Xác định chính xác các công ty và tiêu đề công việc cụ thể để triển khai các chiến dịch siêu cá nhân hóa phù hợp với danh sách mục tiêu của nhóm bán hàng.

Thương hiệu uy tín: Tài trợ nội dung từ các lãnh đạo cấp cao của bạn để xây dựng Tài trợ nội dung từ các lãnh đạo cấp cao của bạn để xây dựng uy tín chuyên môn và tăng cường khả năng hiển thị với các nhà quyết định quan trọng trong ngành của bạn.

Định hướng chính xác: Mục tiêu lớp theo chức danh công việc, ngành nghề, kích thước công ty và cấp bậc; đây là các bộ lọc không tồn tại trên các nền tảng xã hội khác.

Tuyển dụng: Tìm kiếm Tìm kiếm ứng viên tiềm năng đã tham gia vào mạng lưới chuyên nghiệp của họ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các bài đăng trên bảng tuyển dụng.

Tiếp thị lại cho đối tượng tiềm năng: Tái tương tác với những người đã truy cập trang web của bạn hoặc tương tác với nội dung của bạn, vì họ đã ở giai đoạn sau trong phễu tiếp thị.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số người được khảo sát sử dụng ba ứng dụng trở lên mỗi ngày, phải đối mặt với tình trạng " phân tán ứng dụng " và quy trình làm việc không thống nhất. Mặc dù có thể cảm thấy năng suất và bận rộn, nhưng bối cảnh của bạn đơn giản là bị mất đi giữa các ứng dụng, chưa kể đến việc gõ phím gây mệt mỏi. Brain MAX kết hợp tất cả: chỉ cần nói một lần, các cập nhật, công việc và ghi chú của bạn sẽ được hiển thị chính xác tại vị trí phù hợp trong ClickUp. Không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, không còn hỗn loạn—chỉ còn lại năng suất liền mạch và tập trung.

Các loại quảng cáo LinkedIn

Quảng cáo LinkedIn giúp tăng 33% ý định mua hàng cho các thương hiệu. Nền tảng này cung cấp nhiều định dạng quảng cáo, mỗi định dạng được thiết kế cho các đối tượng chiến dịch và giai đoạn khác nhau trong hành trình mua hàng của khách hàng.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về các loại này. 👀

Quảng cáo tài trợ trên LinkedIn

Nội dung được tài trợ xuất hiện trực tiếp trong nguồn tin của người dùng và hòa nhập một cách tự nhiên với các bài đăng thông thường. Đây là định dạng linh hoạt nhất của LinkedIn, hỗ trợ quảng cáo hình ảnh, video, carousel, tài liệu và sự kiện. Vị trí hiển thị tự nhiên giúp người dùng nhìn thấy thông điệp của bạn trong trải nghiệm cuộn trang tự nhiên của họ, khiến nó ít gây phiền nhiễu hơn so với quảng cáo băng rôn.

Các loại quảng cáo tài trợ trên LinkedIn bao gồm:

Quảng cáo hình ảnh đơn phù hợp nhất cho việc ra mắt sản phẩm hoặc thông báo nhanh với hình ảnh ấn tượng.

Quảng cáo video thu hút sự chú ý nhanh hơn và tạo ra tỷ lệ tương tác cao hơn so với nội dung tĩnh.

Quảng cáo tài liệu cho phép người dùng xem trước các tài liệu chuyên sâu và nghiên cứu trường hợp mà không cần rời khỏi LinkedIn.

Quảng cáo sự kiện giúp quảng bá các hội nghị trực tuyến và trực tiếp, đồng thời thúc đẩy đăng ký RSVP trực tiếp từ nền tảng.

Quảng cáo Carousel cho phép hiển thị nhiều sản phẩm hoặc ý tưởng thông qua các thẻ có thể vuốt trong một đơn vị quảng cáo duy nhất.

Quảng cáo của các nhà lãnh đạo tư tưởng giúp tăng cường các bài đăng từ các nhà điều hành, nhà sáng lập hoặc nhân viên trực tiếp trong nguồn tin.

Quảng cáo trên TV kết nối (CTV) hiển thị video toàn màn hình trên các nền tảng streaming cao cấp bằng cách sử dụng mục tiêu quảng cáo của LinkedIn.

Quảng cáo bài viết giúp quảng bá nội dung dài trực tiếp trong nguồn tin để tăng tương tác sâu hơn.

Quảng cáo bản tin giúp mở rộng danh sách người đăng ký bằng cách hiển thị nội dung chuyên gia định kỳ.

Quảng cáo tuyển dụng giúp đưa các vai trò trống đến với ứng viên phù hợp dựa trên dữ liệu hồ sơ thời gian thực.

Quảng cáo video LinkedIn

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu về sự khó chịu do quảng cáo kỹ thuật số cho thấy rằng giá trị quảng cáo được nhận thức cao hơn (độ liên quan, tính giải trí) dẫn đến thái độ tích cực hơn của người tiêu dùng và ý định mua hàng, trong khi sự khó chịu làm suy yếu chúng. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của các quảng cáo mang lại giá trị và không gây gián đoạn.

Thông điệp quảng cáo trong tin nhắn trực tiếp LinkedIn

Quảng cáo cuộc hội thoại và tin nhắn cho phép gửi tin nhắn tài trợ trực tiếp đến hộp thư đến LinkedIn của người dùng, tạo ra một điểm tiếp xúc cá nhân hóa. Quảng cáo cuộc hội thoại mở rộng điều này bằng cách cho phép người dùng tự chọn lộ trình qua các tùy chọn phân nhánh, giúp họ tự đánh giá dựa trên sở thích của mình.

Các quảng cáo LinkedIn này giúp bạn:

Chia sẻ các ưu đãi có thời hạn hoặc lời mời tham gia sự kiện yêu cầu hành động ngay lập tức.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng trong không gian ít cạnh tranh hơn so với các vị trí quảng cáo dựa trên nguồn cấp dữ liệu.

Giảm thiểu rào cản bằng cách cho phép người dùng lựa chọn các tùy chọn phù hợp ngay từ đầu.

Tạo cảm giác độc quyền so với quảng cáo trên nguồn cấp dữ liệu công khai.

Quảng cáo văn bản

Quảng cáo văn bản trong trang chủ LinkedIn của bạn

Quảng cáo văn bản là các đơn vị quảng cáo nhỏ gọn, có thể nhấp chuột, xuất hiện ở thanh bên phải hoặc băng rôn trên cùng trên máy tính để bàn. Các quảng cáo định dạng nhỏ này được tính phí theo mỗi lần nhấp chuột hoặc mỗi lần hiển thị và hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các chiến dịch nội dung tài trợ quy mô lớn.

Lý do nên bao gồm quảng cáo văn bản trong chiến lược của bạn:

Hiệu quả cho việc thử nghiệm thông điệp trước khi commit ngân sách vào các định dạng lớn hơn.

Vị trí bên phải giúp giảm hiện tượng "mù quáng quảng cáo" vì chúng nằm ngoài dòng nội dung chính.

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp khiến chúng phù hợp cho các chiến dịch có ngân sách hạn chế hoặc tái tiếp thị.

Yêu cầu sáng tạo tối thiểu giúp thiết lập và điều chỉnh nhanh chóng.

🧠 Thực tế thú vị: Các định dạng video và cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng cường đáng kể mức độ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi, nhận thức thương hiệu và sự trung thành so với các định dạng quảng cáo tĩnh hơn.

Quảng cáo động

qua LinkedIn

Quảng cáo động tự động lấy thông tin từ hồ sơ LinkedIn của người dùng, như tên và ảnh đại diện, để tạo ra các nội dung quảng cáo cá nhân hóa và thu hút sự chú ý. Quảng cáo dành cho người theo dõi đặc biệt quảng bá trang LinkedIn của bạn với yếu tố cá nhân hóa này.

Những lợi ích chính của phương pháp cá nhân hóa này:

Tùy chỉnh hồ sơ giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột đáng kể so với quảng cáo chung chung.

Quảng cáo dành cho người theo dõi giúp bạn mở rộng đối tượng mục tiêu đồng thời tạo cảm giác cá nhân hóa cho việc theo dõi trang.

Tác động sáng tạo tối thiểu vì việc cá nhân hóa diễn ra tự động.

Đặc biệt hiệu quả cho việc tái tiếp thị khách truy cập trang web hoặc đối tượng tương tự.

⚡️ Thư viện mẫu: Tối ưu hóa quy trình quảng cáo LinkedIn của bạn với Mẫu Nâng cao Mạng Xã Hội. Nó giúp bạn lập kế hoạch cho mọi tài sản quảng cáo LinkedIn trong một luồng sản xuất rõ ràng, đang theo dõi nội dung, thiết kế, đối tượng mục tiêu và phê duyệt.

Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

qua LinkedIn

Các biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng được nhúng trực tiếp trong quảng cáo tài trợ và cho phép người dùng gửi thông tin mà không cần rời khỏi LinkedIn. Biểu mẫu sẽ tự động điền thông tin từ hồ sơ LinkedIn của họ, bao gồm tên, email, công ty và chức vụ, giúp giảm đáng kể thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành quá trình chuyển đổi. Bạn có thể tùy chỉnh các trường thông tin hiển thị và thêm các câu hỏi cụ thể phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Tại sao biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (lead gen forms) lại hiệu quả hơn trang đích bên ngoài:

Thời gian tải trang bằng 0 vì các biểu mẫu được tích hợp trực tiếp trong quảng cáo, giúp giảm tỷ lệ bỏ qua.

Các bài nộp/gửi hợp lệ vì thông tin hồ sơ LinkedIn thường chính xác và đã được xác minh.

Thu thập dữ liệu ngay lập tức mà không cần người dùng phải điền vào biểu mẫu trên trang web của bạn.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ UTM (dùng để theo dõi trong quảng cáo kỹ thuật số: Urchin Tracking Module) xuất phát từ công cụ do Urchin Software Corporation phát triển, sau đó được Google mua lại vào năm 2005. Công nghệ theo dõi này vẫn được sử dụng trong Google Analytics ngày nay.

So sánh giữa Accelerate và Classic Ad Sets trên LinkedIn

Khi cài đặt một chiến dịch quảng cáo LinkedIn, bạn có hai cách để chạy quảng cáo: Accelerate và Classic.

Accelerate sử dụng tự động hóa để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu, đặt giá thầu và kết hợp nội dung sáng tạo, trong khi Classic giữ mọi thứ ở chế độ thủ công để bạn có thể kiểm soát mọi cài đặt. Bảng dưới đây so sánh sự khác biệt giữa hai chế độ và khi nào nên sử dụng từng chế độ. 📝

Tính năng Tăng tốc Classic Điều gì là Thiết lập quảng cáo tự động tối ưu hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) Thiết lập quảng cáo thủ công với quyền kiểm soát đầy đủ Phù hợp nhất cho Tối ưu hóa nhanh chóng và mở rộng quy mô Định hướng chính xác và thử nghiệm tùy chỉnh Cách thức hoạt động Tự động kiểm tra và điều chỉnh mục tiêu, nội dung quảng cáo và chiến lược đấu giá. Bạn tự cài đặt và quản lý tất cả các tham số. Mức độ kiểm soát Kiểm soát thủ công thấp Kiểm soát thủ công cao Khi nào nên chọn Bạn muốn đạt hiệu quả mà không cần can thiệp quá sâu. Bạn cần mục tiêu nhắm mục tiêu chính xác hoặc các thử nghiệm có cấu trúc.

🧠 Thực tế thú vị: Tỷ lệ phản hồi trung bình của email lạnh là khoảng 5,1%, trong khi tin nhắn LinkedIn có tỷ lệ phản hồi 10,3%, nghĩa là việc tiếp cận trên LinkedIn nhận được gấp đôi số phản hồi so với email truyền thống.

Cách tạo chiến dịch quảng cáo LinkedIn (Bước bằng bước)

Dưới đây là hướng dẫn quảng cáo LinkedIn để cài đặt, cấu hình và khởi chạy chiến dịch tiếp cận đúng đối tượng chuyên gia với thông điệp phù hợp. 💬

Bước #1: Truy cập Trình quản lý chiến dịch và cài đặt tài khoản quảng cáo của bạn

Bắt đầu bằng cách truy cập LinkedIn.com/ads hoặc lựa chọn Quảng cáo trong thanh điều hướng trên cùng của hồ sơ LinkedIn của bạn.

Bạn cần có một Trang Công ty LinkedIn đang hoạt động để tiếp tục. Nếu tổ chức của bạn chưa có, hãy tạo nó trước bằng cách điền thông tin cơ bản về công ty, tải lên logo và thêm mô tả về công ty.

Khi đã vào Campaign Manager, nhấp vào ‘Tạo’ để bắt đầu quá trình thiết lập.

Cài đặt Trình quản lý chiến dịch LinkedIn

Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho tài khoản quảng cáo, lựa chọn loại tiền tệ và thêm phương thức thanh toán. Đây cũng là nơi bạn chỉ định trang Công ty nào sẽ chạy quảng cáo và thiết lập quyền truy cập cho nhóm đồng nghiệp cần hỗ trợ quản lý chiến dịch.

Đặt tên cho chiến dịch của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt tên mô tả cho Nhóm Chiến dịch phản ánh mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn. Sau đó, tạo tên chiến dịch cụ thể trong nhóm đó mô tả phương pháp nhắm mục tiêu hoặc thông điệp.

Bước #2: Chọn mục tiêu chiến dịch của bạn

Mục tiêu chiến dịch của bạn sẽ quyết định các định dạng quảng cáo có thể sử dụng, cách LinkedIn tối ưu hóa quảng cáo của bạn và các tùy chọn đấu giá có sẵn.

Chọn mục tiêu của bạn

LinkedIn cung cấp các mục tiêu như Nâng cao nhận thức (tăng cường nhận diện thương hiệu trong đối tượng mục tiêu), Kích thích tương tác (tăng cường tương tác và lượt truy cập website) và Chuyển đổi (thu thập khách hàng tiềm năng hoặc doanh số).

Hãy suy nghĩ kỹ về hành động mà bạn muốn các chuyên gia thực hiện sau khi xem quảng cáo của bạn. Vì vậy, nếu:

Bạn muốn tăng nhận thức, tập trung vào lượt hiển thị và tiếp cận các thành viên trong đối tượng mục tiêu của mình.

Bạn đang chạy một chiến dịch thu thập khách hàng tiềm năng, hãy ưu tiên các biểu mẫu và đang theo dõi chuyển đổi để đo lường các khách hàng tiềm năng chất lượng.

⚡️ Bộ sưu tập mẫu: Tạo cấu trúc cho chiến dịch quảng cáo LinkedIn của bạn với mẫu Kế hoạch Chiến dịch ClickUp. Với mẫu này, bạn có thể lập kế hoạch chiến lược LinkedIn của mình với các mục tiêu rõ ràng, ngân sách, vai trò và các điểm kiểm tra quan trọng.

Bước #3: Xây dựng và tối ưu hóa đối tượng mục tiêu của bạn một cách chính xác

Khả năng nhắm mục tiêu của LinkedIn là một trong những điểm mạnh lớn nhất của nền tảng này. Bạn có thể thu hẹp đối tượng mục tiêu theo chức danh công việc, chức năng công việc, ngành nghề, tên công ty, kích thước công ty, cấp bậc, kỹ năng và sở thích chuyên môn.

Xác định đối tượng mục tiêu của bạn

Bắt đầu bằng cách xác định đối tượng khách hàng lý tưởng (ICP) của bạn là ai.

Bạn đang cố gắng tiếp cận các giám đốc marketing tại các công ty công nghệ có từ 500 đến 5.000 nhân viên? Bạn đang nhắm mục tiêu đến các lãnh đạo nhân sự trong ngành bán lẻ? Kết hợp nhiều tiêu chí mục tiêu để đạt được độ chính xác cao hơn.

Bạn cũng có thể tạo đối tượng tương tự bằng cách tải lên danh sách khách hàng hiện có để tìm các chuyên gia tương tự, hoặc bằng cách tái tiếp thị cho những người đã truy cập trang web của bạn.

Hầu hết các chiến dịch đạt hiệu quả tốt nhất khi kích thước đối tượng mục tiêu nằm trong phạm vi từ 100.000 đến 1 triệu người cho các định dạng Nội dung tài trợ. Quá nhỏ sẽ không tiếp cận đủ người. Quá lớn sẽ khiến thông điệp của bạn trở nên ít liên quan hơn.

Chiến lược mục tiêu đối tượng của bạn nên bao gồm:

Các tiêu đề công việc chính mà các nhà ra quyết định nắm giữ trong ngành mục tiêu của bạn

Các tham số về kích thước công ty phù hợp với hồ sơ khách hàng tiêu biểu của bạn

Định hướng địa lý, nếu bạn chỉ phục vụ các khu vực hoặc quốc gia cụ thể

Loại trừ các đối tượng tiềm năng không có khả năng chuyển đổi hoặc đã là khách hàng của bạn.

Sử dụng dữ liệu khách hàng tùy chỉnh của riêng bạn để tạo đối tượng mục tiêu phù hợp, giúp tăng độ liên quan.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu kéo dài 5 năm trên 575 thương hiệu (chi phí quảng cáo ≈ 264 tỷ USD) cho thấy quảng cáo kỹ thuật số đã tăng cường giá trị nhận thức của thương hiệu, mặc dù chúng có tác động ít hơn đến chất lượng hoặc sự hài lòng so với quảng cáo truyền thống.

Bước #4: Lựa chọn định dạng quảng cáo LinkedIn của bạn

Định dạng bạn chọn sẽ quyết định cách đối tượng mục tiêu trải nghiệm thông điệp của bạn.

Chọn loại quảng cáo LinkedIn phù hợp

Xem xét các tài sản sáng tạo mà bạn có sẵn. Nếu bạn chỉ có một hình ảnh mạnh mẽ, định dạng Nội dung tài trợ (Sponsored Content) là phù hợp. Nếu bạn muốn giới thiệu nhiều sản phẩm hoặc hướng dẫn người dùng qua một quy trình, hãy sử dụng Quảng cáo Carousel. Chọn định dạng phù hợp với cả mục tiêu của bạn và câu chuyện bạn muốn kể.

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn định dạng:

Định hướng mục tiêu để đảm bảo định dạng hỗ trợ mục tiêu chiến dịch của bạn.

Các tài nguyên sáng tạo bạn có thể sử dụng để tạo quảng cáo một cách chuyên nghiệp.

Sở thích thiết bị của đối tượng mục tiêu và nơi họ tiêu thụ nội dung

Dữ liệu hiệu suất lịch sử, nếu bạn đã từng chạy quảng cáo trước đây

Độ phức tạp của câu chuyện và liệu bạn cần một hình ảnh hay nhiều yếu tố khác nhau.

🧠 Thú vị: Quảng cáo băng rôn web đầu tiên được chạy vào ngày 27 tháng 10 năm 1994, thông qua HotWired (chi nhánh trực tuyến của tạp chí Wired). Đó là một quảng cáo băng rôn đơn giản cho AT&T với nội dung: ‘Bạn đã bao giờ nhấp chuột vào đây chưa? Bạn sẽ làm điều đó. ’

Bước #5: Cài đặt ngân sách, chiến lược đấu giá và dòng thời gian chạy chiến dịch

Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo của bạn

Bạn có thể cài đặt ngân sách ở cấp độ Nhóm chiến dịch để tối ưu hóa nền tảng hoặc ở cấp độ chiến dịch riêng lẻ để kiểm soát chặt chẽ hơn. Hãy lựa chọn chiến lược đấu giá một cách cẩn thận:

Tối ưu hóa hiển thị tối đa cho phép LinkedIn tự động tối ưu hóa để đạt được kết quả tốt nhất trong phạm vi ngân sách của bạn.

Giới hạn chi phí cho phép bạn đặt mục tiêu chi phí cho mỗi kết quả, giúp LinkedIn hoạt động để duy trì chi phí dưới số đó.

Đặt giá thầu thủ công cho phép bạn kiểm soát số tiền đặt giá thầu.

Hầu hết các nhà quảng cáo mới bắt đầu nên sử dụng chế độ Maximum Delivery để đơn giản hóa quy trình và tận dụng tối đa tối ưu hóa AI của LinkedIn. Đặt ngân sách hàng ngày không vượt quá khả năng tài chính của bạn, ngân sách tổng cho chiến dịch làm giới hạn chi tiêu, và lựa chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Bạn có thể tạm dừng chiến dịch bất cứ lúc nào hoặc kéo dài thời gian nếu chiến dịch đang hoạt động tốt.

Bước #6: Tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn

Bây giờ, bạn sẽ tạo nội dung quảng cáo thực tế sẽ hiển thị cho đối tượng mục tiêu của mình.

Thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu bằng nội dung quảng cáo sáng tạo

Tùy thuộc vào định dạng quảng cáo, bạn sẽ tải lên hình ảnh, viết tiêu đề, thêm nội dung mô tả và bao gồm nút kêu gọi hành động (CTA).

LinkedIn khuyến nghị tạo 4 đến 5 biến thể quảng cáo trong một chiến dịch duy nhất, cho phép nền tảng thử nghiệm và xác định biến thể nào phù hợp nhất. Đảm bảo hình ảnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: kích thước tối thiểu 100×100 pixel, lưu dưới định dạng .jpg hoặc .png và dung lượng file dưới 2MB.

Chiến lược sáng tạo của bạn nên tập trung vào:

Tiêu đề truyền tải ngay giá trị hoặc lợi ích.

Nội dung quảng cáo nhắm đến những vấn đề cụ thể hoặc mong muốn của đối tượng mục tiêu.

Hình ảnh chuyên nghiệp và phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn.

Nút kêu gọi hành động (CTA) phù hợp với mục tiêu chiến dịch của bạn

Nhiều biến thể sáng tạo được thử nghiệm đồng thời để so sánh hiệu suất.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Không còn phải chuyển đổi giữa ChatGPT để viết nội dung, Midjourney để tạo hình ảnh và các công cụ thiết kế để bố cục. ClickUp Brain kết hợp viết AI + tạo hình ảnh trong không gian làm việc của bạn, giúp nhóm marketing làm việc nhanh hơn và tập trung hơn mà không bị phân tán bởi AI. Thử gợi ý này: Viết ba phiên bản nội dung quảng cáo LinkedIn để quảng bá khóa học quản lý dự án mới dành cho giám đốc marketing. Giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhưng thân thiện, tập trung vào việc tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự hỗn loạn trong nhóm. Yêu cầu ClickUp Brain viết nội dung quảng cáo cho bạn Sau đó, tạo một hình ảnh chính sạch sẽ, hiện đại, thể hiện một chuyên gia tiếp thị tự tin đang thực hiện công việc tại một bàn làm việc sang trọng, với nhiều bảng điều khiển dự án được tổ chức gọn gàng hiển thị trên màn hình—thiết kế tối giản, sáng sủa với tông màu xanh và trắng. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo LinkedIn với sự hỗ trợ của ClickUp Brain

Bước #7: Cài đặt theo dõi chuyển đổi (Tùy chọn)

Nếu bạn chỉ theo dõi số lần nhấp chuột và lượt hiển thị, bạn đang bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh về những gì quảng cáo của bạn thực sự mang lại.

Theo dõi chuyển đổi với quảng cáo LinkedIn

Cài đặt thẻ LinkedIn Insight Tag trên trang web của bạn để theo dõi khi người dùng từ quảng cáo của bạn thực hiện các hành động có giá trị như điền vào biểu mẫu, tải xuống tài liệu hoặc thực hiện mua hàng. Hệ thống theo dõi dựa trên pixel này kết nối chi phí quảng cáo của bạn với kết quả kinh doanh thực tế, giúp bạn đánh giá rõ ràng về tỷ lệ hoàn vốn (ROI).

Bạn có thể tạo các sự kiện chuyển đổi cho các hành động khác nhau mà người dùng thực hiện trên trang web của bạn. Ví dụ, bạn có thể theo dõi việc gửi biểu mẫu riêng biệt với việc hoàn thành mua hàng. Dữ liệu này trở nên vô cùng quý giá để tối ưu hóa chiến dịch và chứng minh giá trị quảng cáo cho các bên liên quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi khởi chạy, hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi yếu tố để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn nên: Xác minh mục tiêu của bạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.

Đảm bảo rằng đối tượng mục tiêu của bạn đủ cụ thể để phù hợp, nhưng cũng đủ rộng để tiếp cận đủ số lượng người.

Kiểm tra xem nội dung quảng cáo của bạn có hấp dẫn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không. Hoàn thành các kiểm tra cuối cùng và gửi quảng cáo của bạn để xét duyệt LinkedIn thực hiện quy trình kiểm duyệt, thường hoàn thành trong vòng 24 giờ, để đảm bảo mọi thứ tuân thủ chính sách của nền tảng trước khi được phát sóng.

Đánh giá thành công của quảng cáo LinkedIn

Hầu hết các nhà quảng cáo LinkedIn tập trung quá mức vào số lượt hiển thị mà bỏ qua các chỉ số dự đoán lợi nhuận. Bạn cần đo lường những gì mang lại chuyển đổi, chứ không chỉ những gì được nhìn thấy.

Các chỉ số đang được theo dõi:

Tỷ lệ nhấp chuột (CTR): So sánh CTR của bạn với các chiến dịch trước đây và các đối thủ trong ngành. CTR ổn định hoặc giảm sút cho thấy nội dung quảng cáo hoặc đối tượng mục tiêu của bạn cần được cập nhật.

Chi phí trên mỗi lần nhấp (CPC): Theo dõi chỉ số này một cách nhất quán trên các chiến dịch để xác định các phân khúc đối tượng hoặc định dạng quảng cáo nào mang lại hiệu quả chi phí cao hơn cho kinh doanh của bạn.

Chuyển đổi: Chỉ theo dõi các hành động có giá trị kinh doanh. Các biểu mẫu được gửi mà nhóm bán hàng của bạn bỏ qua là vô nghĩa. Xác định chính xác chuyển đổi có nghĩa là gì đối với mục tiêu của bạn.

Chất lượng khách hàng tiềm năng: Đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên tiêu chí phù hợp trước khi ăn mừng số lượng chuyển đổi. Một lượng lớn khách hàng tiềm năng không đủ tiêu chuẩn sẽ lãng phí tài nguyên và làm sai lệch dữ liệu hiệu suất của bạn.

Tỷ suất hoàn vốn (ROI): Xác định mục tiêu chi phí thu hút khách hàng dựa trên giá trị trọn đời của khách hàng. Điều này giúp xác định liệu chi tiêu quảng cáo của bạn có bền vững trong dài hạn hay không.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Đảm bảo nhịp độ đánh giá ổn định cho các chiến dịch quảng cáo LinkedIn của bạn với tính năng Công việc Lặp lại trong ClickUp. Lên lịch các công việc lặp lại trong ClickUp để đánh giá hiệu suất quảng cáo hàng tuần/hàng tháng Đặt một công việc hàng tuần hoặc hai tuần một lần để tập trung lại vào các chỉ số chính, nội dung sáng tạo và hiệu suất đối tượng mục tiêu của bạn, giúp bạn phát hiện sớm các thay đổi và điều chỉnh một cách có chủ đích. Điều này giúp duy trì chu kỳ tối ưu hóa nhất quán, giảm bớt việc phải vội vàng vào phút chót và hỗ trợ một quá trình suôn sẻ hơn để đưa ra các quyết định chiến dịch mạnh mẽ hơn.

Giới hạn của quảng cáo LinkedIn

LinkedIn là công cụ mạnh mẽ cho tiếp thị B2B, nhưng không phải là giải pháp toàn diện. Hiểu rõ những hạn chế của nền tảng này giúp bạn phân bổ ngân sách một cách chiến lược hơn trong toàn bộ chiến lược tiếp thị của mình.

Những hạn chế thực sự mà quảng cáo LinkedIn phải đối mặt:

Chi phí cao: CPC và CPM cao hơn đáng kể so với các nền tảng mạng xã hội khác, khiến các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn trở nên đắt đỏ và thường không mang lại lợi nhuận.

Hạn chế đối với B2C: Tính chất chuyên nghiệp của LinkedIn khiến nó không hiệu quả trong việc tiếp cận người tiêu dùng ngoài môi trường công việc, giới hạn khả năng tiếp cận đối với các thương hiệu bán lẻ và phong cách sống.

Đối tượng mục tiêu nhỏ hơn: Số lượng người dùng hoạt động ít hơn so với Facebook hoặc Instagram có nghĩa là bạn đang làm việc với một thị trường mục tiêu hẹp hơn cho hầu hết các chiến dịch.

Sự giới hạn trong sự linh hoạt sáng tạo: Giọng điệu thương hiệu phải duy trì tính chuyên nghiệp và trang trọng, giới hạn các phong cách sáng tạo vui nhộn, cá tính hoặc casual có thể phù hợp ở các kênh khác.

Mệt mỏi quảng cáo: Một đối tượng nhỏ hơn có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ hiển thị lặp đi lặp lại cho cùng một nhóm người, dẫn đến hiệu suất giảm sút và mệt mỏi khi chế độ xem theo thời gian.

Các công cụ và mẫu phù hợp (như ClickUp cho Nhóm Tiếp thị!) giúp loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn có thêm thời gian tập trung vào chiến lược và quản lý quy trình làm việc sáng tạo.

Dưới đây là tổng quan nhanh:

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn.

Bảng trắng tích hợp cho việc brainstorming trong không gian làm việc thống nhất

Việc brainstorming cho quảng cáo LinkedIn sẽ hiệu quả hơn khi bạn tổ chức nó dựa trên những điểm mạnh của nền tảng. Hãy chia Bảng trắng thành ba cột: các vị trí công việc là mục tiêu của bạn, những vấn đề mà những người đó gặp phải trong công việc, và cách đề xuất của bạn giải quyết những vấn đề đó.

Giữ các cuộc hội thoại chiến lược là tệp đính kèm với công việc bằng ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho nhóm của bạn một không gian trực quan để phác thảo ý tưởng chiến dịch, vẽ sơ đồ ý tưởng quảng cáo và kết nối các điểm giữa vấn đề của đối tượng mục tiêu và góc tiếp cận thông điệp.

Bạn có thể kéo và thả ghi chú, chèn hình ảnh để lấy cảm hứng, vẽ ý tưởng bố cục sơ bộ và liên kết mọi thứ trực tiếp với các công việc trong ClickUp khi bạn sẵn sàng tiến hành.

Nghe chia sẻ từ Lulu Press về việc sử dụng ClickUp:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Tìm hiểu về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa các công việc:

Công cụ theo dõi nội dung quảng cáo để quản lý tập trung tất cả tài nguyên của bạn

Việc theo dõi các yếu tố sáng tạo của quảng cáo LinkedIn có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Bạn đang thử nghiệm các hình ảnh, tiêu đề, biến thể nội dung và sự kết hợp đối tượng khác nhau. Sau vài tuần, việc nhớ xem kết hợp nào đã được chạy ở đâu hoặc những gì bạn học được từ nó trở nên khó khăn.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi làm việc nhóm. Ai đó triển khai một ý tưởng sáng tạo mới mà không nhận ra rằng bạn đã thử nghiệm góc tiếp cận đó. Hoặc một định dạng hiệu quả bị lãng quên vì không ai ghi chép lý do tại sao nó hoạt động.

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa nhóm của bạn với các chiến dịch quảng cáo LinkedIn bằng mẫu quảng cáo của ClickUp.

Mẫu quảng cáo của ClickUp sẽ hỗ trợ bạn trong việc này. Nó cung cấp một khung cấu trúc để quản lý mọi giai đoạn của chiến dịch quảng cáo LinkedIn. Ví dụ: bạn có thể:

Ngân sách được phân bổ , Liên kết bài đăng , Ngày phát hành , Nền tảng và Đối tượng mục tiêu để theo dõi từng quảng cáo. Sử dụng các Trường Tùy chỉnh ClickUp nhưvàđể theo dõi từng quảng cáo.

Di chuyển các công việc sang các trạng thái khác nhau, chẳng hạn như Yêu cầu mới , Nghiên cứu , Thực hiện , Hoạt động và Hoàn thành , để mọi người đều biết giai đoạn của tài sản.

Lịch, Theo Khách hàng, Ngân sách, Quảng cáo hoặc Nhà thiết kế để tăng tính hiển thị cho các bên liên quan. Chọn từ các chế độ xem ClickUp nhưhoặcđể tăng tính hiển thị cho các bên liên quan.

Lịch nội dung LinkedIn để theo dõi lịch trình

Chạy quảng cáo LinkedIn mà không có nội dung organic hỗ trợ là một cơ hội bị bỏ lỡ. Khi ai đó nhìn thấy quảng cáo của bạn và nhấp vào trang công ty, họ sẽ thấy gì? Nếu bài đăng gần nhất là từ hai tháng trước, bạn đã mất uy tín trước khi cuộc hội thoại bắt đầu.

Lịch nội dung LinkedIn giúp bạn phối hợp hai yếu tố này. Ví dụ, nếu chiến dịch quảng cáo của bạn quảng bá một webinar, thì các bài đăng organic trong tuần đó sẽ cung cấp bối cảnh xung quanh cùng chủ đề. Hoặc nếu bạn đang tái tiếp thị cho những người đã tương tác với một bài đăng, bạn cần biết những gì đã được lên lịch và thời gian cụ thể.

Thử mẫu lịch nội dung LinkedIn này. 👇

Tải mẫu miễn phí Giữ cho quy trình quảng cáo của bạn nhất quán và minh bạch với mẫu Lịch Nội dung ClickUp.

Tối ưu hóa lịch trình nội dung quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng mẫu Lịch Nội dung ClickUp.

Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho mọi tài sản LinkedIn - từ bài đăng nâng cao nhận thức đến cập nhật thu thập khách hàng tiềm năng - trên một lịch trình rõ ràng, nơi bạn theo dõi các giai đoạn ý tưởng, bản nháp, xem xét và xuất bản. Bạn sẽ tìm thấy các Trường Tùy chỉnh cho Kênh, Đối tượng mục tiêu, Ngày xuất bản và Loại nội dung, giúp bạn dễ dàng phân đoạn nội dung của mình.

Bảng điều khiển báo cáo được hỗ trợ bởi AI với các tóm tắt nhanh chóng

Chỉ nhìn vào báo cáo gốc của LinkedIn Campaign Manager chỉ mang lại cho bạn một phần thông tin. Dữ liệu có sẵn, nhưng nó được phân tán khắp các tab và phạm vi thời gian, khiến việc nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hoặc phát hiện xu hướng trở nên khó khăn.

Bảng điều khiển báo cáo tổng hợp tất cả thông tin vào một chế độ xem duy nhất. Bạn có thể theo dõi chi tiêu, lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và chuyển đổi song song. Quan trọng hơn, bạn có thể theo dõi cách các chỉ số thay đổi theo thời gian.

Nhận tóm tắt và cập nhật tức thì từ AI với bảng điều khiển ClickUp.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về hiệu suất của chiến dịch quảng cáo LinkedIn trong khi hiển thị cách nhóm đang tiến hành các công việc. Bạn có thể theo dõi các chỉ số KPI như lượt nhấp chuột, chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CPL), tỷ lệ nhấp chuột (CTR), lượt chuyển đổi, tốc độ chi tiêu và hiệu suất đối tượng mục tiêu thông qua các thẻ dữ liệu được cập nhật từ công việc hàng ngày của nhóm.

Khối lượng công việc của nhóm, tiến độ công việc, phê duyệt và dòng thời gian sản xuất được hiển thị bên cạnh các chỉ số chiến dịch của bạn, giúp bạn xác định xem sự chậm trễ, chỉnh sửa nội dung sáng tạo hoặc thay đổi khối lượng có ảnh hưởng đến kết quả hay không.

Giữ cho chiến dịch của bạn luôn hoạt động hiệu quả với AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp

Sử dụng các thẻ AI được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, chẳng hạn như:

AI StandUp: Cung cấp tóm tắt nhanh về công việc gần đây của một thành viên trong nhóm.

Buổi họp nhanh của nhóm AI: Hiển thị những gì nhiều thành viên trong nhóm đã hoàn thành trong một phạm vi thời gian được lựa chọn.

Tóm tắt AI: Tổng quan về tình trạng chung và các cập nhật quan trọng của thư mục chiến dịch hoặc dự án của bạn.

Cập nhật dự án AI: Cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến độ, dòng thời gian và các rào cản của các công việc.

AI Brain: Cho phép bạn đặt câu hỏi mục tiêu về hiệu suất, thời gian chờ hoặc ưu tiên để nhận được thông tin chi tiết ngay lập tức.

Tự động hóa và Trợ lý để duy trì tiến độ công việc

Quản lý quảng cáo LinkedIn đòi hỏi nhiều bước lặp lại.

Ai đó hoàn thành phần sáng tạo, sau đó bạn phải nhớ gửi nó để phê duyệt. Chiến dịch kết thúc, sau đó bạn phải trích xuất báo cáo. Mỗi việc riêng lẻ không khó, nhưng việc theo dõi tất cả chúng tốn rất nhiều thời gian.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

ClickUp Tự động hóa và AI Agents có thể xử lý các bước lặp lại trong quy trình quảng cáo LinkedIn của bạn, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc thực thi.

Một số ví dụ về tự động hóa để thử:

Trạng thái > Sẵn sàng để xem xét > Tự động tạo công việc phê duyệt

Cập nhật mục tiêu theo Trường Tùy chỉnh > Giao công việc cho người phụ trách chiến dịch

Trạng thái > Đã duyệt > Thay đổi trạng thái thành Sẵn sàng để lên lịch

Trạng thái > Đang hoạt động > Thông báo cho chủ sở hữu phân tích

Mỗi thứ Sáu > Tạo công việc Đánh giá Hiệu suất

Ưu tiên cập nhật > Tự động điều chỉnh ngày đáo hạn

Các công cụ tự động hóa làm việc tương tự, nhưng bạn không cần phải làm gì cả. Chúng có thể giao công việc cho các thành viên trong nhóm, gửi cập nhật, tổng hợp tóm tắt và báo cáo, thậm chí trả lời câu hỏi cho bạn. Xem cách thực hiện. 👇🏼

Tăng cường năng suất với ứng dụng máy tính độc lập

ClickUp Brain MAX hoạt động như một trợ lý AI trên desktop, thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu và ứng dụng kết nối của bạn, giúp bạn nhận được câu trả lời dựa trên công việc thực tế của chiến dịch.

Bạn có thể tìm kiếm bản nháp quảng cáo, xem lại ghi chú hiệu suất trước đây, truy xuất chi tiết nhắm mục tiêu hoặc hiển thị các chỉ số LinkedIn mới nhất từ không gian làm việc của mình mà không cần chuyển tab. Nó cũng hỗ trợ nhiều mô hình AI, giúp bạn tạo các biến thể nội dung, làm sạch mô tả đối tượng mục tiêu hoặc biến các ý tưởng rời rạc thành các bước hành động cụ thể mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của mình.

Thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong ClickUp Brain MAX cho phép bạn nói ra suy nghĩ của mình và chuyển đổi trực tiếp thành văn bản cho các công việc, ghi chú hoặc tin nhắn.

Nó nhận diện đề cập và liên kết, hỗ trợ từ vựng tùy chỉnh để các thuật ngữ ngành và tên chiến dịch của bạn được hiểu rõ, và hoạt động trên nhiều ứng dụng, nghĩa là bạn có thể nắm bắt ý tưởng tối ưu hóa đầy đủ khi xem LinkedIn Campaign Manager, sau đó áp dụng trực tiếp vào công việc cần cập nhật.

Nó loại bỏ sự phiền phức của việc gõ phím trong các chu kỳ đánh giá bận rộn, giữ cho suy nghĩ của bạn không bị gián đoạn và giúp nhóm của bạn có những chuyển giao rõ ràng, nhanh chóng hơn khi cần đưa ra quyết định.

Các nguyên tắc tốt nhất cho quảng cáo LinkedIn

Thử áp dụng các phương pháp tốt nhất này để cải thiện quảng cáo LinkedIn của bạn. 📈

Đừng coi LinkedIn như Facebook với các tiêu đề công việc

Sai lầm lớn nhất mà các nhà tiếp thị thường mắc phải là áp dụng cùng một chiến lược mà họ sử dụng trên các nền tảng khác.

Người dùng LinkedIn có tâm trạng khác biệt. Họ không lướt web để thư giãn. Họ đang tìm kiếm giá trị chuyên nghiệp giữa các cuộc họp. Nội dung sáng tạo của bạn có thể chỉ có hai giây để thể hiện sự liên quan trước khi họ chuyển sang nội dung khác.

Điều này có nghĩa là tập trung vào sự cụ thể. Những vấn đề chung chung thường bị bỏ qua. Nhưng nếu bạn đề cập đến điều gì đó nghe giống như cuộc hội thoại họ đã có vào thứ Ba tuần trước, bạn sẽ thu hút sự chú ý của họ.

🔍 Bạn có biết? Các thí nghiệm thực địa về tín hiệu xã hội trong quảng cáo xã hội cho thấy việc thêm thông tin về mối quan hệ với bạn bè (ví dụ: ‘Bạn của bạn thích thương hiệu này’) đã làm tăng đáng kể số lần nhấp vào quảng cáo và việc hình thành kết nối, đặc biệt khi người bạn đó là mối quan hệ chặt chẽ.

Phù hợp với mức độ nhận thức của đối tượng

Đối tượng khách hàng mới không quan tâm đến các buổi demo. Họ hầu như không biết gì về bạn. Việc đẩy mạnh cuộc hội thoại bán hàng quá sớm sẽ lãng phí ngân sách và làm mất đi khách hàng tiềm năng trước khi họ sẵn sàng.

Hãy suy nghĩ theo từng giai đoạn:

Đối tượng chưa quen thuộc cần nội dung giáo dục để xây dựng uy tín.

Đối tượng có nhận thức về vấn đề sẽ phản hồi tích cực với các khung khổ hoặc góc nhìn giúp định hình lại thách thức của họ.

Đối tượng quan tâm đến giải pháp cần bằng chứng: các nghiên cứu trường hợp, so sánh, chi tiết cụ thể.

Chỉ những người đang tích cực đánh giá mới xứng đáng được yêu cầu demo.

Hầu hết các tài khoản quảng cáo LinkedIn chỉ chạy một ưu đãi cho tất cả mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

Hãy để quảng cáo của bạn có thời gian phát huy hiệu quả trước khi đưa ra quyết định

Sự cám dỗ kiểm tra hiệu suất hàng giờ là có thật, nhưng thuật toán của LinkedIn cần thời gian để tối ưu hóa. Thực hiện thay đổi sau một hoặc hai ngày dữ liệu có thể dẫn đến kết luận sai lầm. Một chiến dịch trông có vẻ thất bại vào thứ Ba có thể tìm được hướng đi vào thứ Sáu khi hệ thống đã học được ai đang tương tác.

Hãy cho các nội dung sáng tạo mới ít nhất một tuần và vài nghìn lượt hiển thị trước khi đánh giá. Nếu không, bạn đang phản ứng với tiếng ồn, không phải tín hiệu.

Sử dụng các tùy chọn loại trừ một cách tích cực như khi mục tiêu

Hầu hết các nhà quảng cáo tập trung vào đối tượng họ muốn tiếp cận mà quên đi đối tượng họ muốn tránh. Loại trừ khách hàng hiện tại, đối thủ cạnh tranh, người tìm việc và các ngành nghề không phù hợp sẽ giúp đối tượng mục tiêu của bạn trở nên sắc nét hơn đáng kể.

Thường xuyên kiểm tra dữ liệu chiến dịch để phát hiện các xu hướng.

Nếu một phân khúc cụ thể nhấp chuột nhưng không bao giờ chuyển đổi, hãy loại trừ họ. Việc loại trừ chặt chẽ đảm bảo ngân sách của bạn tiếp cận những người có khả năng mua hàng.

Điều chỉnh thời gian chiến dịch theo chu kỳ mua hàng

Các giao dịch B2B tuân theo các chu kỳ liên quan đến ngân sách, quý và mùa kế hoạch.

Quảng cáo giải pháp cao cấp vào tháng 12 khi ngân sách bị đóng băng là lãng phí tiền bạc. Tăng cường quảng cáo vào quý 1 khi ngân sách mới được giải phóng sẽ giúp mỗi đồng tiền phát huy hiệu quả cao hơn.

Hãy tìm hiểu thời điểm khách hàng thường đánh giá và mua hàng. Tùy chỉnh lịch trình chiến dịch của bạn cho phù hợp: tăng chi tiêu trong các khoảng thời gian mua sắm sôi động, giảm chi tiêu trong các kỳ ít hoạt động.

Nâng cao hiệu quả chiến dịch quảng cáo LinkedIn của bạn với ClickUp

Quảng cáo LinkedIn có thể khiến bạn cảm thấy bối rối khi mỗi bước lại dẫn bạn theo một hướng khác nhau. Bạn lập kế hoạch cho nội dung sáng tạo ở một nơi, đang theo dõi hiệu suất ở nơi khác và nhắc nhở nhóm về việc đánh giá trong một công cụ khác. Tuy nhiên, sau khi vượt qua giai đoạn học hỏi ban đầu, toàn bộ quy trình sẽ bắt đầu cảm thấy như một nhịp điệu mà bạn có thể kiểm soát.

ClickUp giúp bạn duy trì nhịp độ làm việc hiệu quả.

Bạn có thể phát triển ý tưởng chiến dịch trên Bảng trắng ClickUp, theo dõi xu hướng hiệu suất thông qua Bảng điều khiển ClickUp và tự động hóa các công việc lặp lại với Automations.

Và khi đến lúc tạo nội dung quảng cáo, bạn sẽ tiến hành nhanh chóng hơn. ClickUp Brain sẽ viết nội dung quảng cáo, soạn thảo các biến thể, tối ưu hóa tiêu đề và giúp bạn điều chỉnh thông điệp cho từng phân khúc đối tượng. Sau đó, bạn sử dụng ClickUp Brain MAX để tạo ra các hình ảnh quảng cáo sạch sẽ, phù hợp với thương hiệu ngay trong không gian làm việc của mình. Ngay cả những ý tưởng nhanh chóng cũng được đặt đúng chỗ với Talk to Text, nên không có gì bị bỏ sót trong chu kỳ kiểm duyệt.

Mọi thứ đều được kết nối, điều này có nghĩa là mỗi chiến dịch sẽ được triển khai một cách rõ ràng, nhất quán và tự tin hơn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Quảng cáo LinkedIn thường chạy theo mô hình CPC (Cost Per Click) hoặc CPM (Cost Per Mille). Chi phí thay đổi tùy thuộc vào đối tượng mục tiêu và mức độ cạnh tranh, nhưng phần lớn các chiến dịch nằm trong phạm vi $5-$12 mỗi lần nhấp chuột hoặc một mức CPM tương đương. Các phân khúc đối tượng được nhắm mục tiêu cao thường có chi phí cao hơn.

Biểu mẫu thu thập thông tin (Lead Gen Forms) hoạt động hiệu quả nhất trong việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng vì người dùng có thể điền thông tin mà không cần rời khỏi LinkedIn. Nội dung được tài trợ (Sponsored Content) cũng mang lại hiệu quả cao khi kết hợp với một ưu đãi hấp dẫn hoặc tài liệu có điều kiện truy cập.

Có. Các doanh nghiệp nhỏ có thể chạy các chiến dịch tập trung, chi phí thấp bằng cách đặt mục tiêu cho đối tượng hẹp và sử dụng các mục tiêu đơn giản như lượt truy cập website hoặc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. Các mức tối thiểu của LinkedIn là phù hợp cho việc thử nghiệm có kiểm soát.

Các chuyển đổi được theo dõi thông qua thẻ LinkedIn Insight Tag được cài đặt trên trang web của bạn. Nó ghi lại các hành động như hoàn thành biểu mẫu, đăng ký và tải xuống để đo lường hiệu quả của chiến dịch.

ClickUp giúp tổ chức các công việc chiến dịch, quy trình phê duyệt, tài nguyên và dòng thời gian thực hiện. Các nhóm sử dụng ClickUp Task Priorities, trạng thái tùy chỉnh của công việc và tài liệu để tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch, theo dõi quá trình thực hiện và đồng bộ hóa ghi chú hiệu suất giữa các chiến dịch.