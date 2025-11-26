Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho TypingMind dành cho không gian làm việc trò chuyện và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Khi bạn cố gắng tối ưu hóa quy trình làm việc AI của mình, điều cuối cùng bạn muốn là gặp rắc rối trong quá trình thiết lập hoặc các giới hạn làm chậm tiến độ. Nhiều người đam mê AI chọn TypingMind vì sự đơn giản của nó, nhưng không phải ai cũng có trải nghiệm suôn sẻ.

Một người đánh giá trên G2 thậm chí còn đề cập rằng “Một trong những thách thức chính mà tôi gặp phải khi sử dụng TypingMind là ban đầu nó yêu cầu khóa API riêng của chúng tôi để cài đặt đầy đủ phần mềm”. Điều này trở thành rào cản khi tất cả những gì họ muốn là bắt đầu công việc ngay lập tức.

Nếu bạn đang ở trong tình huống tương tự và tìm kiếm các công cụ cho phép bắt đầu nhanh hơn hoặc có tính năng AI cấp doanh nghiệp mà không gặp rào cản thiết lập thêm, bạn có rất nhiều lựa chọn thay thế độc quyền và mã nguồn mở.

Trong bài viết blog này về các lựa chọn thay thế cho TypingMind, chúng tôi sẽ khám phá các nền tảng hỗ trợ trò chuyện, tự động hóa công việc và chuyển đổi mô hình một cách dễ dàng, giúp bạn chọn lựa giải pháp thực sự phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các lựa chọn thay thế cho TypingMind?

TypingMind là một không gian làm việc trò chuyện AI cho phép bạn sử dụng nhiều mô hình và tạo các tác nhân tùy chỉnh trong một giao diện sạch sẽ, có cấu trúc. Nền tảng này được thiết kế cho những người làm việc sâu với các mô hình ngôn ngữ lớn và muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quy trình làm việc của mình.

Tuy nhiên, giới hạn lớn nhất của nó là mọi thứ đều phụ thuộc vào khóa API của bạn. Đối với người dùng không muốn phiền phức trong việc quản lý chi phí mô hình, cài đặt nhà cung cấp hoặc cấu hình thủ công các tác nhân, TypingMind có thể cảm thấy hơi phức tạp.

Nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho TypingMind, đây là một số điều cần lưu ý:

Độ linh hoạt của mô hình: Chọn Chọn các nền tảng AI cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau, như OpenAI, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác. Điều này giúp bạn tránh bị khóa vào nhà cung cấp và có sự linh hoạt để thích ứng khi các mô hình được cải tiến.

Quản lý không gian làm việc: Tìm kiếm các tùy chọn giúp bạn tổ chức công việc thông qua thư mục trò chuyện, dự án, cuộc hội thoại đa luồng hoặc tải lên kiến thức.

Tùy chỉnh và kiểm soát: Chọn nền tảng cho phép tạo hướng dẫn tùy chỉnh, mẫu prompt có thể tái sử dụng hoặc hành vi tương tự như chatbot có thể áp dụng xuyên suốt các cuộc hội thoại.

API hoặc thiết lập plug-and-play: Quyết định xem bạn muốn sử dụng công cụ yêu cầu khóa API để có tính linh hoạt tối đa. Hoặc bạn có thể chọn các công cụ hoạt động theo mô hình plug-and-play, cho phép bạn bắt đầu ngay lập tức mà không cần cấu hình gì.

Khả năng đa phương tiện: Nếu công việc của bạn không chỉ liên quan đến văn bản, hãy chọn một giải pháp thay thế hỗ trợ hình ảnh, tài liệu, âm thanh, video hoặc thực thi mã trong cùng một giao diện.

Giá cả hợp lý và dự đoán được: Hãy xem xét các nền tảng cung cấp giới hạn sử dụng rõ ràng hoặc tín dụng thay vì hóa đơn dựa trên API không thể dự đoán được.

Bảo mật và kiểm soát dữ liệu: Đảm bảo công cụ cho phép bạn kiểm soát nơi lưu trữ cuộc hội thoại của mình, như lưu trữ cục bộ, mã hóa hoặc lưu trữ trên đám mây, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Tích hợp với các công cụ hiện có của bạn: Tìm phần mềm có thể kết nối mượt mà với hệ thống hiện tại của bạn, chẳng hạn như lịch, quản lý tác vụ, lưu trữ đám mây, CRM, công cụ giao tiếp hoặc quản lý dự án. Tích hợp liền mạch đảm bảo kết quả đầu ra của AI được đưa trực tiếp vào không gian làm việc hàng ngày của bạn mà không cần sao chép-dán hoặc thiết lập thủ công.

Các lựa chọn thay thế cho TypingMind trong nháy mắt

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Những phân tích được hỗ trợ bởi AI, trợ lý AI trên desktop, nội dung hợp tác, quản lý quy trình làm việc, theo dõi thời gian thực. Các nhóm cần quản lý dự án từ đầu đến cuối với năng suất được tăng cường bởi AI. Gói Miễn phí vĩnh viễn: Có các gói trả phí sẵn có. ChatGPT Đầu vào đa phương thức (văn bản, giọng nói, hình ảnh), GPT tùy chỉnh, Tìm kiếm web, Canvas cho viết chung. Trí tuệ nhân tạo đa năng cho việc tạo/lập nội dung, nghiên cứu và nâng cao năng suất làm việc. Có kế hoạch miễn phí; ChatGPT Plus $20/tháng LibreChat Hỗ trợ nhiều mô hình AI, API giải thích mã nguồn, Trình tạo đại lý không cần mã, Tạo tác phẩm và hình ảnh. Người dùng muốn sử dụng nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở, tự lưu trữ với khả năng tích hợp linh hoạt. Miễn phí vĩnh viễn ChatSonic Kết nối với các công cụ tiếp thị (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), Truy cập đa mô hình, Phân tích dữ liệu thời gian thực, Xem trước thiết kế Những nhà tiếp thị cần tạo nội dung theo thời gian thực và nắm bắt xu hướng. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $49/tháng 1min. AI Tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh và video trong một không gian làm việc duy nhất, các mô hình AI cắm và chạy, tạo nội dung ngay lập tức. Người mới bắt đầu và người tạo muốn tạo nội dung nhanh chóng và toàn diện. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $8/tháng PromptVibes Trình tạo lời nhắc AI, hơn 500 lời nhắc có sẵn, hỗ trợ đa mô hình, truy cập qua trình duyệt và thiết bị di động. Người dùng muốn tạo/lập các prompt AI hiệu quả và chất lượng cao. Kế hoạch miễn phí cơ bản; Kế hoạch trả phí từ $4.9/tháng Fliki Sao chép giọng nói, Magic Edit để chỉnh sửa kịch bản, hơn 2.500 giọng nói AI, Dịch sang hơn 80 ngôn ngữ, Video có phụ đề tự động. Những người tạo muốn tạo nội dung video có giọng nói nhanh chóng. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $28/tháng. TextCortex AI Kết nối với hơn 30.000 ứng dụng, Trợ lý AI tùy chỉnh, Đào tạo giọng nói thương hiệu, Trực quan hóa dữ liệu, Hỗ trợ 25 ngôn ngữ. Nhà văn và nhà tiếp thị cần AI được xây dựng dựa trên cơ sở kiến thức của họ. Có kế hoạch miễn phí; Gói Premium $5.99/tháng AIChatOne Bảng điều khiển đa mô hình (GPT-5, Claude-4, Gemini), Nhân vật AI tùy chỉnh, Cuộc hội thoại đa luồng, Thư viện lời nhắc Người dùng so sánh nhiều mô hình AI và quản lý các quy trình làm việc có tổ chức. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $3.99/tháng Tagbox Tổ chức truyền thông được điều khiển bởi AI, Tìm kiếm nhận diện khuôn mặt, Đào tạo AI tùy chỉnh, Hợp tác và hỗ trợ toàn cầu Các nhóm sáng tạo và agency quản lý lượng lớn tài sản kỹ thuật số Dùng thử miễn phí 30 ngày; Kế hoạch trả phí từ $300/tháng

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho TypingMind

1. ClickUp (Tốt nhất cho năng suất làm việc của nhóm và quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI)

Tất cả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mà bạn cần đều được tập hợp tại một nơi với ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp.

Một số người dùng không còn phù hợp với TypingMind vì một ứng dụng chat độc lập không thể hỗ trợ mọi thứ sau giai đoạn lập kế hoạch. Khi bạn cần AI hỗ trợ lập kế hoạch, viết, phân công, tổ chức hoặc theo dõi công việc, ClickUp trở thành một lựa chọn mạnh mẽ và kết nối hơn. Nó tích hợp tất cả các chức năng này vào một không gian làm việc duy nhất, giúp các cuộc trò chuyện tự động chuyển thành công việc, tài liệu, bảng điều khiển và nhiều hơn nữa.

ClickUp Brain cung cấp cho bạn một bản nâng cấp ngay lập tức nếu bạn muốn AI của mình làm được nhiều việc hơn là chỉ trò chuyện.

Khác với các chatbot khác chỉ trả lời câu hỏi, mạng thần kinh AI này dành cho công việc hiểu mọi thông tin được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn và biến kiến thức đó thành các phản hồi có thể thực hiện được, cùng với quyền truy cập vào các mô hình khác! Điều đó có nghĩa là bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình như ChatGPT 5.1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4.5, Claude Haiku 4.5, Gemini 2.5 Pro và nhiều mô hình khác chỉ với một ứng dụng duy nhất.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng GPT-4o khi cần nội dung viết chuyên nghiệp, có ngữ cảnh rõ ràng, chuyển sang Claude cho các phân tích sâu hơn hoặc lập luận phức tạp, và sử dụng Gemini khi cần ý tưởng nhanh chóng hoặc tóm tắt có cấu trúc.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của ClickUp Brain cho nhóm là khả năng tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của bạn.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt một dự án, giải thích một công việc, soạn thảo nội dung, viết lại văn bản hoặc lấy câu trả lời ngay lập tức từ Tài liệu, Công việc và các cuộc thảo luận trước đó.

ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI độc lập từ ClickUp, mang đến một bước tiến mới bằng cách cung cấp một trợ lý AI toàn diện trên desktop, hoạt động mượt mà trên tất cả các ứng dụng của bạn (không chỉ ClickUp). Nó trở thành lớp nền tảng nằm trên quy trình công việc hàng ngày của bạn, cho phép bạn tìm kiếm, tạo mới và tự động hóa từ một nơi duy nhất mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ AI khác nhau.

Khám phá sức mạnh AI tiên tiến để phân tích, tạo ra và tăng tốc các công việc bằng ClickUp Brain MAX.

Cả ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX đều cho phép bạn tìm kiếm trên ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive và thậm chí cả web thông qua một cửa sổ tìm kiếm thống nhất. Bạn cũng có thể sử dụng Talk-to-Text để nói tự nhiên và phần mềm trí tuệ nhân tạo này sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành các công việc, ghi chú hoặc tài liệu hoàn chỉnh chỉ trong vài giây.

👨‍💻 Mẹo nhanh: Sử dụng ClickUp tự động hóa để tự động chuyển đổi tài liệu hoặc ghi chú của bạn thành các công việc có thể thực hiện được. Ví dụ, khi một phần mới được thêm vào tài liệu, một tự động hóa có thể tạo công việc, giao cho thành viên trong nhóm phù hợp, cài đặt ngày đáo hạn và thậm chí cập nhật trạng thái của công việc. Điều này đảm bảo nhóm của bạn luôn đồng bộ mà không cần bất kỳ công việc thủ công nào.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Docs với AI để ghi chú và phát triển tất cả ý tưởng, nghiên cứu và kế hoạch của mình trong một không gian có cấu trúc. Bạn có thể phác thảo chiến lược, soạn thảo nội dung hoặc tóm tắt các cuộc họp với toàn bộ nhóm và đảm bảo mọi người đều đồng bộ.

Sử dụng ClickUp Tài liệu + ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt chiến dịch và nội dung quy mô lớn.

Nó cung cấp định dạng phong phú, bình luận thời gian thực và lịch sử phiên bản, đảm bảo rằng ghi chú, chiến lược hoặc ý tưởng của bạn luôn được tổ chức và dễ dàng truy cập. Bạn cũng có thể liên kết tài liệu với các không gian làm việc khác và tạo cấu trúc phân cấp để điều hướng dễ dàng.

Cuối cùng, nhiệm vụ ClickUp giúp bạn dễ dàng áp dụng các chiến lược và ghi chú này bằng cách cho phép tổ chức và theo dõi mọi công việc. Trong các nhiệm vụ, bạn có thể thêm các phụ thuộc để quản lý thứ tự tác vụ, sử dụng tác vụ lặp lại cho các quy trình lặp lại và tạo trạng thái tùy chỉnh để phù hợp với quy trình của nhóm.

Để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng, ClickUp Dashboards cung cấp cái nhìn tổng quan về công việc của nhóm và tình trạng dự án bằng cách kết hợp các công việc, dòng thời gian và ưu tiên trong một giao diện tùy chỉnh duy nhất. Với các thẻ tùy chỉnh cho biểu đồ, danh sách công việc, theo dõi thời gian và mục tiêu, Dashboards giúp dễ dàng đo lường các chỉ số KPI và duy trì sự đồng bộ. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều chế độ xem, chẳng hạn như công việc, cập nhật dự án và thông tin do AI tạo ra, để có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của nhóm chỉ trong nháy mắt.

Nhận các bản cập nhật nhanh hơn với tóm tắt AI trên bảng điều khiển ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khám phá các ví dụ về bảng điều khiển trong ClickUp và tùy chỉnh chúng để đảm bảo mọi thành viên trong nhóm của bạn có thể xem những thông tin quan trọng theo vai trò của họ. Ví dụ, tạo một bảng điều khiển cho quản lý để nổi bật các cột mốc quan trọng của dự án, các công việc quá hạn và tiến độ tổng thể. Hoặc bạn có thể tạo một bảng điều khiển riêng cho các thành viên trong nhóm, tập trung hoàn toàn vào các công việc được giao, hạn chót sắp tới và các hành động ưu tiên.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý và theo dõi công việc của bạn một cách trực quan bằng cách chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau của ClickUp như Xem dạng danh sách, Bảng hoặc Lịch.

Lập kế hoạch chiến lược, quy trình làm việc hoặc brainstorm ý tưởng một cách hợp tác trên một Bảng trắng chung với ClickUp Whiteboards.

Ghi lại và chuyển đổi video màn hình để ghi lại bối cảnh dự án, giải thích công việc hoặc trình bày cập nhật với ClickUp Clips

Kết nối không gian làm việc của bạn với các công cụ và ứng dụng khác thông qua ClickUp Integrations và tập trung hóa quy trình làm việc của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi tính năng đa dạng có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

Brain MAX mới đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

Brain MAX mới đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gán các công việc cụ thể cho các đại lý AI ClickUp Brain trong Không gian Làm việc của bạn, chẳng hạn như tóm tắt cập nhật dự án, soạn thảo nội dung hoặc trích xuất thông tin từ Tài liệu và Nhiệm vụ. Bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại này, bạn có thể tập trung vào công việc có ưu tiên cao trong khi AI giúp các dự án của bạn diễn ra suôn sẻ. Kích hoạt các đại lý AI ClickUp Brain để xử lý công việc hàng ngày của bạn ngay lập tức.

2. ChatGPT (Tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung AI đa năng và nghiên cứu)

qua ChatGPT

Nếu bạn đã từng sử dụng các công cụ AI, chắc hẳn bạn đã từng dùng ChatGPT ít nhất một lần. Được OpenAI ra mắt vào năm 2023, công cụ tạo/lập nội dung AI này nhanh chóng trở thành nền tảng được ưa chuộng cho mọi nhu cầu viết, hiểu hoặc lập kế hoạch chi tiết.

Khả năng đa phương thức của nền tảng này cho phép bạn tải lên tài liệu, hình ảnh, ảnh chụp màn hình và tệp tin để phân tích chi tiết. Bạn thậm chí có thể trò chuyện trực tiếp với ChatGPT. Chế độ giọng nói cho phép bạn đọc to các lệnh và nghe AI phản hồi ngay lập tức.

Bạn cũng có thể truy cập nhiều mô hình khác nhau, bao gồm GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5 và các phiên bản mini nhẹ hơn, mỗi mô hình được thiết kế cho các mức độ suy luận, tốc độ và sáng tạo khác nhau.

Nhiều người dùng trên subreddit AI chia sẻ mẹo và quy trình làm việc để tối ưu hóa các mô hình này. Ví dụ, nếu bạn muốn các mô hình này hoạt động theo cách bạn cần, bạn có thể tạo các GPT tùy chỉnh với tên, hồ sơ, hành vi, hướng dẫn tùy chỉnh, tệp tải lên và công cụ riêng biệt.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tìm kiếm trên web để đưa thông tin mới nhất, cập nhật trực tiếp vào cuộc trò chuyện của bạn.

Tạo hình ảnh theo yêu cầu bằng công cụ tạo/lập hình ảnh AI tích hợp sẵn.

Công việc trong Canvas để viết cộng tác, chỉnh sửa có cấu trúc và phát triển dự án có tổ chức.

Giới hạn của ChatGPT

Nền tảng này đôi khi có thể cung cấp thông tin không chính xác, vì vậy việc xác minh thông tin là rất quan trọng.

Khả năng tạo hình ảnh có thể cho ra kết quả thiếu độ phân giải cao hoặc chi tiết tinh tế.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí vĩnh viễn

Thêm: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (240+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một người dùng G2 cho biết:

ChatGPT là mô hình AI tốt nhất mà tôi từng sử dụng, rất dễ sử dụng và có giao diện người dùng (UI) gọn gàng. ChatGPT Pro cũng rất hữu ích và tôi sử dụng nó cho công việc hàng ngày. Nó đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó cũng ghi nhớ ngữ cảnh và trả lời phù hợp.

ChatGPT là mô hình AI tốt nhất mà tôi từng sử dụng, rất dễ sử dụng và có giao diện người dùng (UI) gọn gàng. ChatGPT Pro cũng rất hữu ích và tôi sử dụng nó cho công việc hàng ngày. Nó đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó cũng ghi nhớ ngữ cảnh và trả lời phù hợp.

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi tab và chuyển đổi ngữ cảnh sẽ tích lũy theo thời gian, dẫn đến tình trạng mở rộng AI không kiểm soát. Tuy nhiên, ClickUp Brain thì khác. Nó tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể xử lý các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp! Dễ dàng truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với ClickUp

3. LibreChat (Phù hợp nhất cho chatbot AI đa mô hình với tính linh hoạt mã nguồn mở)

qua LibreChat

LibreChat là nền tảng trò chuyện mã nguồn mở cho phép bạn tích hợp nhiều mô hình AI và quản lý việc sử dụng chúng trong một giao diện duy nhất. Thay vì bị giới hạn bởi một nhà cung cấp duy nhất, bạn có thể chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic, Azure, Google và nhiều nhà cung cấp khác trong cùng một ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của LibreChat bao gồm API Trình thông dịch mã bảo mật, cách ly, cho phép bạn thực thi Python, TypeScript, JavaScript, Go và nhiều ngôn ngữ khác trực tiếp trong trò chuyện. Nó cũng cung cấp trình tạo đại lý không cần mã để xử lý tải lên tệp, công cụ và gọi API, cùng với khả năng mở rộng linh hoạt thông qua plugin và tích hợp.

Khi bạn cần kết quả chính xác, Artifacts sẽ giúp biến bản nháp của bạn thành tài liệu sạch sẽ, đoạn mã được định dạng hoặc mã sẵn sàng cho sản xuất.

Nếu bạn cũng muốn tạo ra hình ảnh chất lượng cao hoặc chỉnh sửa hình ảnh hiện có, bạn có thể sử dụng các mô hình tích hợp sẵn như DALL-E, Stable Diffusion hoặc GPT-Image-1.

Các tính năng nổi bật của LibreChat

Tìm kiếm trong các cuộc trò chuyện, tin nhắn và dự án để nhanh chóng tìm lại các yêu cầu và phản hồi trước đó.

Tách bất kỳ cuộc hội thoại nào để tạo nhánh ý tưởng mà không làm gián đoạn chủ đề của cuộc hội thoại gốc.

Lưu các cài đặt hoặc cấu hình của riêng bạn và chuyển đổi giữa các điểm cuối mô hình trong cùng một trò chuyện.

Giới hạn của LibreChat

Một số tính năng yêu cầu kiến thức kỹ thuật, chẳng hạn như quản lý khóa API hoặc thực thi trong môi trường sandbox.

Thiếu giao diện người dùng tích hợp đầy đủ so với các nền tảng trò chuyện AI thương mại.

Giá cả của LibreChat

Miễn phí vĩnh viễn, nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở.

Đánh giá và nhận xét về LibreChat

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LibreChat?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi đã thử nghiệm librechat và điều quan trọng nhất là cấu hình tệp env.yaml. Khi bạn hoàn thành việc thiết lập tệp này, ứng dụng sẽ hoạt động rất tốt.

Tôi đã thử nghiệm librechat và điều quan trọng nhất là việc cần làm là cấu hình tệp env.yaml. Sau khi hoàn thành việc này, ứng dụng hoạt động rất tốt.

📖 Xem thêm: Nhiều người gặp khó khăn trong việc hiểu tại sao một số công cụ AI dường như thông minh hơn những công cụ khác hoặc cải thiện nhanh hơn theo thời gian. Hiểu rõ sự khác biệt giữa AI và machine learning sẽ giúp bạn nhận ra cách mỗi phương pháp ảnh hưởng đến tự động hóa, dự đoán và hiệu quả tổng thể của quy trình làm việc.

4. ChatSonic (Phù hợp nhất cho các nhà tiếp thị tạo nội dung thời gian thực, nhạy bén với xu hướng)

qua ChatSonic

Nếu bạn là một nhà tiếp thị thường xuyên tạo nội dung và phụ thuộc vào thông tin cập nhật, ChatSonic mang lại lợi thế cho bạn bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trò chuyện với dữ liệu thời gian thực. Được phát triển bởi Writesonic, nó hoạt động như một trợ lý tiếp thị AI có thể soạn thảo bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, nội dung quảng cáo, email và mô tả sản phẩm với ít nỗ lực.

Khác với các chatbot thông thường, ChatSonic kết nối trực tiếp với các công cụ bạn đã sử dụng, như Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere và Writesonic. Điều này tạo ra một không gian làm việc thống nhất, nơi nghiên cứu, phân tích cạnh tranh, tối ưu hóa SEO và tạo nội dung đều diễn ra trong một luồng liên tục.

Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm từ khóa, so sánh đối thủ cạnh tranh, theo dõi xu hướng tìm kiếm và tạo ra nội dung hoàn chỉnh mà không cần chuyển tab. Bạn cũng có thể đào tạo ChatSonic bằng cách sử dụng PDF, liên kết, mẫu nội dung hiện có hoặc hướng dẫn thương hiệu để duy trì tính nhất quán của thương hiệu trên tất cả nội dung.

Các tính năng nổi bật của ChatSonic

Truy cập và chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu như GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini và Flux 1.1, tùy thuộc vào công việc bạn đang thực hiện.

Phân tích dữ liệu của khách hàng, tạo báo cáo có cấu trúc và trích xuất những thông tin có thể hành động.

Thiết kế trang web, bài thuyết trình và sơ đồ, và xem trước chúng ngay lập tức trong ChatSonic.

Giới hạn của ChatSonic

Hình ảnh do AI tạo ra có thể không luôn phù hợp với tầm nhìn hoặc hướng dẫn thương hiệu cụ thể.

Giá cả của ChatSonic

Miễn phí vĩnh viễn

Lite: $49/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $99/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $249/tháng cho hai người dùng

Nâng cao: $499/tháng cho năm người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatSonic

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ChatSonic?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi cần tạo một bài viết blog về xu hướng tiếp thị mới nhất, và ChatSonic đã cung cấp cho tôi thông tin cập nhật bằng cách tích hợp với Google Search, giúp tôi tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu.

Tôi cần tạo một bài viết blog về xu hướng tiếp thị mới nhất, và ChatSonic đã cung cấp cho tôi thông tin cập nhật bằng cách tích hợp với Google Search, giúp tôi tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu.

👀 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, dễ tiếp cận và tiết kiệm chi phí. Từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, chi phí suy luận cho các hệ thống hoạt động ở mức độ của GPT-3.5 đã giảm hơn 280 lần. Chi phí phần cứng đã giảm khoảng 30% mỗi năm, trong khi hiệu suất năng lượng đã cải thiện khoảng 40% hàng năm.

5. 1min. AI (Phù hợp nhất cho việc tạo nội dung toàn diện và nhanh chóng trên nhiều nền tảng)

1min. AI là một studio sáng tạo tất cả trong một, nơi bạn có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh và thậm chí video chỉ với vài cú nhấp chuột. Nền tảng này hoạt động theo mô hình plug-and-play đơn giản, nghĩa là bạn không cần phải cấu hình bất kỳ thứ gì để bắt đầu.

Bạn chỉ cần đăng nhập, chọn loại đầu ra mong muốn như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video, và không gian làm việc sẽ tự động điều chỉnh ngay lập tức. Tất cả công cụ bạn cần đều được tập trung tại một nơi, giúp bạn chuyển đổi linh hoạt giữa các tác vụ như viết, thiết kế hoặc chuyển đổi văn bản mà không cần chuyển tab hay quản lý tích hợp.

Bạn cũng có thể nhận thấy sự khác biệt trong cách 1min.AI và TypingMind quản lý mô hình và quy trình làm việc. TypingMind yêu cầu bạn cung cấp khóa API của riêng mình. Trong khi đó, 1min.AI cung cấp truy cập tức thì đến nhiều mô hình AI hàng đầu mà không cần khóa API, giúp người mới bắt đầu dễ dàng tạo ra các kết quả chất lượng cao một cách nhanh chóng.

1min. AI - Tính năng nổi bật

Tạo bài viết dài, nội dung tiếp thị và nội dung SEO chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tạo hình ảnh, nghệ thuật và đồ họa AI với phong cách tùy chỉnh.

Chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng giọng nói AI chất lượng cao.

Tự động tạo video ngắn từ kịch bản hoặc lời nhắc.

1 phút. Giới hạn của AI

Nền tảng này có tính linh hoạt hạn chế khi điều chỉnh giọng nói và biểu cảm khuôn mặt.

Giá cả của 1min. AI

Miễn phí vĩnh viễn

Ưu điểm: $8/tháng

Kinh doanh: $12.5/tháng

Doanh nghiệp: $8,5/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về AI trong 1 phút.

G2 : 4.6/7 (690+ đánh giá)

Capterra: 4.7/7 (390+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về 1min. AI?

Một người dùng Capterra cho biết:

Với mức giá cạnh tranh, 1minAI mang lại giá trị tuyệt vời. Tổng thể, đây là một công cụ rất hiệu quả mà tôi khuyên dùng. Giao diện sạch sẽ và thân thiện với người dùng, giúp các công việc hàng ngày diễn ra mượt mà. Hệ thống tín dụng rất hào phóng, và gói miễn phí cung cấp đủ cơ hội để thử nghiệm tất cả các tính năng.

Với mức giá cạnh tranh, 1minAI mang lại giá trị tuyệt vời. Tổng thể, đây là một công cụ rất hiệu quả mà tôi khuyên dùng. Giao diện sạch sẽ và thân thiện với người dùng, giúp các công việc hàng ngày diễn ra mượt mà. Hệ thống tín dụng rất hào phóng, và gói miễn phí cung cấp đủ cơ hội để thử nghiệm tất cả các tính năng.

💟 Thêm thông tin: Cách cấu hình nhiệt độ LLM?

6. PromptVibes (Tốt nhất để tạo các lời nhắc AI hiệu quả một cách nhanh chóng)

qua PromptVibes

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tạo ra các lời nhắc hiệu quả, PromptVibes sẽ giúp đơn giản hóa quy trình. Đây là công cụ tạo lời nhắc AI giúp biến ý tưởng sơ bộ của bạn thành các lời nhắc có cấu trúc, trở thành công cụ lý tưởng cho học viên trong các khóa học về kỹ thuật tạo lời nhắc muốn thực hành thực tế.

Trình tạo lời nhắc AI trong PromptVibes tạo ra các lời nhắc tùy chỉnh, hiệu quả, được thiết kế riêng cho công việc bạn mô tả. Đây là cách nó hoạt động: Nó phân tích thông tin bạn cung cấp, hiểu bối cảnh và sau đó tạo ra một lời nhắc được thiết kế kỹ lưỡng nhằm mang lại cho bạn các phản hồi sắc bén và phù hợp hơn.

Bạn cũng có quyền truy cập vào bộ sưu tập hơn 500 mẫu prompt đã được xây dựng sẵn, bao gồm các lĩnh vực như tiếp thị, viết lách, năng suất, lập trình, nghiên cứu và nhiều lĩnh vực khác để bắt đầu nhanh chóng. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên sử dụng công cụ AI cho việc tạo/lập nội dung, brainstorming hoặc tự động hóa công việc, PromptVibes cung cấp cho bạn cách nhanh hơn để tạo ra các mẫu prompt chất lượng cao mà không cần phải dùng thử và điều chỉnh liên tục.

Các tính năng nổi bật của PromptVibes

Lưu các lệnh thường dùng của bạn với tính năng lịch sử và mục yêu thích tích hợp sẵn.

Sử dụng các lệnh trên nhiều mô hình AI, bao gồm ChatGPT 3.5/4, Bard và Claude.

Cài đặt phần mở rộng trình duyệt hoặc truy cập trên thiết bị di động để tích hợp các gợi ý vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Tùy chỉnh các lời nhắc bằng bất kỳ ngôn ngữ nào dựa trên nội dung đầu vào và phong cách viết của bạn.

Giới hạn của PromptVibes

PromptVibes có tính năng hợp tác thời gian thực giới hạn, khiến nó không phù hợp cho các quy trình làm việc theo nhóm.

Giá cả của PromptVibes

Cơ bản: Miễn phí

Thêm: $4.9/tháng

Ưu điểm: $9.9/tháng

Đánh giá và nhận xét về PromptVibes

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Muốn xem AI có thể thay thế công việc lặp đi lặp lại và giúp bạn hoàn thành nhiều việc cần làm hơn mỗi ngày? Xem video này ⬇️

7. Fliki (Tốt nhất cho việc tạo video có lồng tiếng và đa ngôn ngữ)

qua Fliki

Khi bạn muốn tạo video nhanh chóng mà không cần sử dụng các công cụ chỉnh sửa phức tạp, Fliki cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để thực hiện việc cần làm đó. Bạn có thể bắt đầu với một kịch bản, một ý tưởng, trang sản phẩm hoặc thậm chí một bài viết blog, và Fliki sẽ tự động chuyển đổi nó thành video.

Nền tảng này sẽ lấy kịch bản của bạn, hiểu luồng và tự động chia nó thành các cảnh có cấu trúc. Nó sẽ ghép từng phần nội dung của bạn với các hình ảnh phù hợp từ thư viện hình ảnh có sẵn, đồng thời cho phép bạn lựa chọn từ các giọng nói chân thực có sẵn trong nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau.

Fliki cũng cho phép bạn sao chép giọng nói của mình, cung cấp một phiên bản AI có thể tái sử dụng của giọng nói riêng của bạn để đảm bảo sự nhất quán trong phần lồng tiếng video. Với tính năng Magic Edit, bạn có thể tinh chỉnh hoặc viết lại kịch bản trực tiếp trong trình chỉnh sửa để nội dung của bạn được trình bày chính xác theo ý muốn.

Các tính năng nổi bật của Fliki

Chọn từ hơn 2.500 giọng nói AI siêu thực tế cho việc lồng tiếng.

Dịch nội dung của bạn sang hơn 80 ngôn ngữ chỉ với một cú nhấp chuột.

Sử dụng phạm vi mẫu video sẵn có để tạo video phù hợp với thương hiệu chỉ trong vài giây.

Ghi lại video cập nhật kèm phụ đề tự động để thuận tiện cho việc giao tiếp với nhóm và khách hàng.

Giới hạn của Fliki

Một số người dùng đã báo cáo rằng giọng nói AI đôi khi bỏ qua hoặc phát âm sai từ.

Bạn có thể cần nhiều lần tái tạo để hoàn thành phần thuyết minh.

Giá cả của Fliki

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn: $28/tháng

Premium: $88/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fliki

G2: 4.7/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Fliki?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi đã thử công cụ Fliki này và thấy tiềm năng của nó, đặc biệt là đối với những người như tôi không thích xuất hiện trước camera. Nó rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần nhập nội dung muốn nói trong video dưới dạng kịch bản, sau đó lựa chọn các hình đại diện AI chân thực để thực hiện video.

Tôi đã thử công cụ Fliki này và thấy tiềm năng của nó, đặc biệt là đối với những người như tôi không thích xuất hiện trước camera. Nó rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần nhập nội dung muốn nói trong video dưới dạng kịch bản, sau đó lựa chọn các hình đại diện AI chân thực để thực hiện video.

📚 Đọc thêm: Tại sao một số công cụ AI tạo nội dung sáng tạo hơn trong khi những công cụ khác lại mang tính sự thật hơn? Hiểu cách hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) so với AI tạo sinh giúp bạn chọn công cụ phù hợp cho các công việc như tạo/lập nội dung, tóm tắt hoặc phân tích dữ liệu.

8. TextCortex AI (Phù hợp nhất cho nội dung phù hợp với thương hiệu dựa trên kiến thức của công ty)

qua TextCortex AI

TextCortex là một trợ lý AI đi theo hướng khác biệt so với các công cụ viết thông thường bằng cách dựa trên các nguồn kiến thức của chính bạn cho mọi phản hồi. Bạn có thể kết nối nó với hơn 30.000 ứng dụng và cung cấp cho nó các tài liệu, liên kết và nội dung nội bộ. Điều này giúp AI hiểu ngôn ngữ, sản phẩm và thông điệp của công ty bạn.

Sau đó, bạn có thể đào tạo nó để luôn phản ánh giọng điệu và phong cách của thương hiệu, tạo ra nội dung phù hợp với thương hiệu mỗi lần. Nền tảng này cũng cho phép bạn cài đặt quy tắc và xây dựng các tác nhân AI tùy chỉnh có thể xử lý các công việc viết lặp đi lặp lại, nghiên cứu, trích xuất dữ liệu hoặc chuyển đổi nội dung dựa trên quy trình làm việc của bạn.

Bạn cũng có thể truy cập vào thư viện lớn các mẫu sẵn có. Những công cụ này bao gồm kiểm tra đạo văn, cải thiện ngữ pháp, tạo câu mở đầu bài luận, tạo từ đồng nghĩa và nhiều công việc viết khác giúp bạn làm việc nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Các tính năng nổi bật của TextCortex AI

Chuyển đổi giữa GPT-4, Claude, Gemini và Mistral phụ thuộc vào phong cách nội dung bạn cần tạo ra.

Chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ, đồ thị và bảng để phân tích thông tin một cách trực quan.

Dịch hoặc tạo nội dung bằng 25 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Hà Lan, Tiếng Đức, Tiếng Ukraina, Tiếng Rumani, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp và Tiếng Ý.

Giới hạn của TextCortex AI

Nhiều người dùng cho biết các kế hoạch đăng ký khá đắt đỏ, và phiên bản miễn phí có nhiều giới hạn.

Tải lên các tệp tin lớn để làm tài liệu tham khảo có thể gặp khó khăn.

Giá cả của TextCortex AI

Miễn phí vĩnh viễn

Premium: Bắt đầu từ $5.99/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TextCortex AI

G2: 4.7/5 (840+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (230+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TextCortex AI?

Một người dùng Capterra cho biết:

Tôi rất thích tính năng chỉnh sửa văn bản và tạo nội dung văn bản. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho những công việc mà tôi thường hay trì hoãn. Vì nó dễ sử dụng và tạo ra nội dung chất lượng, tôi có thể quay lại làm những việc mình yêu thích nhất mà không còn lo lắng về việc phải thực hiện những công việc mà mình không giỏi và không hứng thú.

Tôi rất thích tính năng chỉnh sửa văn bản và tạo nội dung văn bản. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho những công việc mà tôi thường trì hoãn. Vì nó dễ sử dụng và tạo ra nội dung chất lượng, tôi có thể quay lại làm những việc mình yêu thích nhất mà không còn lo lắng về việc phải thực hiện những công việc mà mình không giỏi và không hứng thú.

9. AIChatOne (Phù hợp nhất để so sánh các mô hình AI và quản lý các luồng công việc đa nhiệm)

qua AIChatOne

AIChatOne được thiết kế cho bất kỳ ai thường xuyên so sánh các mô hình AI khác nhau hoặc dựa vào những điểm mạnh riêng biệt của từng mô hình cho các công việc khác nhau.

Thay vì mở các cửa sổ riêng biệt cho từng chatbot, bạn sẽ có một bảng điều khiển duy nhất nơi tất cả các mô hình (GPT-5, Claude-4, Gemini) luôn sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể chạy chúng song song, chuyển đổi ngay lập tức giữa các mô hình và thậm chí so sánh kết quả của cùng một lệnh trên các mô hình khác nhau một cách trực quan.

Bạn có thể cung cấp cho nó các tệp kiến thức của riêng mình, cho phép AI phản hồi với ngữ cảnh và quản lý nhiều chủ đề cuộc hội thoại trong cùng một dự án. Nền tảng này cũng cho phép bạn tạo các nhân vật AI tùy chỉnh theo các tính cách hoặc vai trò cụ thể, và tổ chức mọi thứ gọn gàng với các thư mục trò chuyện, đảm bảo không gian làm việc của bạn luôn được tổ chức khoa học khi dự án phát triển.

Các tính năng nổi bật của AIChatOne

Truy cập thư viện mẫu sẵn có để tăng tốc quy trình làm việc của bạn.

Tìm kiếm nhanh chóng những gì bạn cần bằng các công cụ tìm kiếm và lọc mạnh mẽ.

Sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhập liệu nhanh hơn.

Tương tác với bất kỳ trang web nào và để AI trích xuất thông tin trực tiếp từ đó.

Giới hạn của AIChatOne

Để sử dụng một số mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), bạn cần cung cấp khóa API OpenAI hoặc Claude của riêng mình.

Giới hạn sử dụng và chi phí phụ thuộc vào mô hình và khóa API mà bạn sử dụng.

Giá cả của AIChatOne

Miễn phí vĩnh viễn

AI Tín dụng Pro : $3.99/tháng

AI Tín dụng Ultra: $19.9/tháng

AI Tín dụng Max: $39.9/tháng

Gói Premium Trọn Đời: $24.9 (Thanh toán một lần)

Đánh giá và nhận xét về AIChatOne

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc thông tin quan trọng bị lạc trong email, trò chuyện và các tài liệu rải rác có thể gây phiền toái. Phần mềm cơ sở kiến thức mạnh mẽ như ClickUp giúp tập hợp mọi thứ vào một nơi duy nhất, giúp dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ và tái sử dụng các ý tưởng của nhóm.

10. Tagbox (Tốt nhất cho việc tổ chức và tìm kiếm thư viện tài sản kỹ thuật số lớn)

qua Tagbox

Việc tổ chức các tài sản sáng tạo sao cho dễ dàng truy cập và sử dụng thường là một thách thức lớn. Tagbox giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ thư viện phương tiện của bạn.

Đây là nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp, nhóm sản xuất và các agency sáng tạo phải xử lý lượng lớn nội dung hình ảnh.

Thay vì dựa vào cấu trúc thư mục phức tạp, Tagbox tận dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và gắn thẻ thông minh để giúp bạn tìm kiếm ảnh, video và tệp thiết kế với các bộ lọc có ý nghĩa. Bạn cũng có thể làm giàu thư viện của mình bằng cách thêm metadata, chẳng hạn như tên khách hàng, địa điểm, địa điểm, trạng thái phê duyệt và các thông tin bối cảnh khác giúp AI hiển thị các tài sản phù hợp ngay lập tức.

Nền tảng này thậm chí còn cho phép bạn đào tạo các mô hình AI tùy chỉnh, giúp hệ thống nhận diện logo thương hiệu, sản phẩm cụ thể và các chủ đề hình ảnh lặp lại của bạn với độ chính xác cao.

Các tính năng nổi bật của Tagbox

Tìm kiếm toàn bộ thư viện phương tiện của bạn với các bộ lọc thông minh để phát hiện tài nguyên nhanh hơn.

Hợp tác với nhóm của bạn bằng cách chia sẻ bộ sưu tập và tập trung phản hồi trong một không gian làm việc duy nhất.

Hỗ trợ các nhóm toàn cầu với tính năng tìm kiếm và gắn thẻ AI có sẵn trong 100 ngôn ngữ.

Giới hạn của Tagbox

Mặc dù Tagbox hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, việc sử dụng nó trên quy mô lớn có thể gây ra các vấn đề về bảo mật.

Giá cả của Tagbox

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Gói Starter: $300/tháng

Cơ bản: $480/tháng

Ưu điểm: $720/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tagbox

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tagbox?

Một người dùng G2 cho biết:

Khả năng lưu trữ, gắn thẻ, tìm kiếm và chế độ xem các tài sản kỹ thuật số ở bất kỳ định dạng tệp nào, bao gồm ảnh, nội dung thiết kế đồ họa như email chiến dịch, băng rôn web, logo và thậm chí cả tài liệu. Dễ dàng triển khai trong một công ty nhỏ và dễ sử dụng, trực quan.

Khả năng lưu trữ, gắn thẻ, tìm kiếm và chế độ xem các tài sản kỹ thuật số ở bất kỳ định dạng tệp nào, bao gồm ảnh, nội dung thiết kế đồ họa như email chiến dịch, băng rôn web, logo và thậm chí cả tài liệu. Dễ dàng triển khai trong một công ty nhỏ và dễ sử dụng, trực quan.

Sẵn sàng nâng cấp lên mức cao hơn TypingMind? Hãy thử ClickUp

Hiện nay có rất nhiều công cụ trò chuyện và tăng năng suất AI sẵn có trên thị trường.

Một số nền tảng nổi trội trong việc tạo/lập nội dung, một số khác lại mạnh về hợp tác nhóm hoặc quản lý tài sản kỹ thuật số. Tin vui là bạn có nhiều lựa chọn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm hơn cả một chatbot AI độc lập, ClickUp nổi bật như một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho TypingMind. Nó tích hợp ý tưởng, quản lý công việc, tài liệu, bảng điều khiển và các mô hình AI cùng thông tin chi tiết vào một không gian làm việc liền mạch, cho phép bạn brainstorm, tổ chức và thực thi mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Muốn xem cách nó có thể nâng cao năng suất công việc của bạn? Hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và trải nghiệm cách làm việc thông minh hơn.

Câu hỏi thường gặp

Nhiều người dùng đánh giá cao TypingMind vì giao diện sạch sẽ, phản hồi nhanh chóng và khả năng truy cập dễ dàng vào nhiều mô hình AI. Một số người dùng cảm thấy TypingMind giới hạn họ khi muốn tùy chỉnh sâu hơn, tích hợp rộng hơn hoặc tự động hóa theo phong cách đại lý nâng cao trong không gian làm việc của mình.

Hầu hết các lựa chọn thay thế cho TypingMind cho phép bạn xuất các trò chuyện hoặc lời nhắc và nhập chúng dưới các định dạng tiêu chuẩn như JSON hoặc văn bản. Mức độ tương thích khác nhau giữa các công cụ, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra xem nền tảng mới của bạn có hỗ trợ tải lên hàng loạt hay yêu cầu thiết lập thủ công.

Nếu bạn muốn một giải pháp hoạt động hiệu quả dù là người dùng cá nhân hay làm việc nhóm, ClickUp là lựa chọn phù hợp. Bạn có thể tận hưởng quyền truy cập mô hình rộng hơn, tích hợp tốt hơn, tài liệu chia sẻ, chủ đề trò chuyện được tổ chức gọn gàng và cấu trúc không gian làm việc có thể mở rộng mượt mà từ sử dụng cá nhân đến hợp tác toàn đội.

Đúng vậy, hầu hết các lựa chọn thay thế cho TypingMind cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau và cũng cho phép bạn tạo tệp đính kèm với các cơ sở kiến thức tùy chỉnh của riêng mình. Mức độ kiểm soát khác nhau tùy theo nền tảng, nhưng bạn sẽ thường tìm thấy sự linh hoạt hơn so với TypingMind trong cách kết hợp các mô hình, nguồn dữ liệu, tải lên tài liệu và quy trình làm việc.

Các công cụ tự lưu trữ cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu, mô hình và tùy chỉnh. Tuy nhiên, chúng cũng đòi hỏi thiết lập kỹ thuật, bảo trì máy chủ và chi phí duy trì liên tục. Mặt khác, các công cụ trò chuyện AI dạng SaaS loại bỏ những gánh nặng đó và được cập nhật tự động, mặc dù bạn phải hy sinh một phần linh hoạt và kiểm soát trực tiếp để đổi lấy sự tiện lợi.