Mẫu bộ tài liệu truyền thông để tạo tài sản thương hiệu sẵn sàng cho truyền thông chỉ trong vài phút

Thương hiệu của bạn có một câu chuyện – và bộ tài liệu truyền thông của bạn đảm bảo câu chuyện đó được kể một cách đúng đắn đồng thời kiểm soát nội dung.

Nhưng phải xây dựng từ đầu mỗi lần? Đó là con đường nhanh nhất dẫn đến kiệt sức. Từ việc thu thập tài liệu đến thiết kế bố cục, quy trình này tốn hàng giờ mà bạn không có. Hầu hết sự phức tạp đó đến từ Work Sprawl.

Đó chính là lúc các mẫu bộ tài liệu báo chí phát huy tác dụng. Với các yếu tố khóa đã được tích hợp sẵn, tất cả những gì bạn cần làm (việc cần làm) là điền thông tin của mình vào. Quy trình này nhanh chóng, chuyên nghiệp và hoàn hảo—không cần phải bắt đầu từ đầu.

Hãy cùng khám phá một số mẫu bộ tài liệu báo chí điện tử tốt nhất để giúp bạn giới thiệu thương hiệu của mình một cách tự tin (và ít căng thẳng hơn nhiều).

Mẫu bộ tài liệu truyền thông là gì?

Mẫu bộ tài liệu báo chí là các cấu trúc được thiết kế sẵn để tạo ra bộ sưu tập thông tin cần thiết, bao gồm hình ảnh chất lượng cao và tài liệu tham khảo cho các nhà báo và chuyên gia truyền thông, còn được gọi là bộ tài liệu báo chí.

Các mẫu này cung cấp khung sườn để tổ chức các thông tin khóa, tài nguyên hình ảnh và thông tin liên hệ về một công ty hoặc sản phẩm.

Dưới đây là cách các mẫu này giúp đơn giản hóa quá trình chia sẻ thông tin với truyền thông:

✅ Bao gồm trang bìa nổi bật thương hiệu của công ty✅ Bao gồm phần Giới thiệu về chúng tôi với tóm tắt về công ty và giá trị cốt lõi✅ Trình bày sản phẩm/dịch vụ một cách rõ ràng, nêu bật các sản phẩm/dịch vụ mà công ty cung cấp✅ Cung cấp các thông cáo báo chí giới thiệu tin tức và sự kiện mới nhất của công ty

👀 Thông tin thú vị: Bộ tài liệu báo chí đầu tiên được biết đến được tạo ra bởi Parker & Lee cho một chiến dịch quan hệ công chúng vào năm 1906, nhằm quảng bá cho một công ty đường sắt.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bộ tài liệu báo chí tốt?

Một mẫu bộ tài liệu truyền thông tốt giúp truyền tải câu chuyện thương hiệu đến các cơ quan truyền thông, cung cấp thông tin cần thiết và tài nguyên chất lượng cao cho việc đưa tin.

Tuy nhiên, điều thực sự thu hút ở các mẫu bộ tài liệu truyền thông miễn phí thường là những yếu tố sau:

Trình bày thông tin một cách rõ ràng và súc tích, giúp dễ hiểu và tiếp thu , thường trong tài liệu hoặc trên trang web.

Thể hiện sự nhất quán của thương hiệu thông qua màu sắc, phông chữ và phong cách phù hợp, cùng các yếu tố bổ sung.

Kể một câu chuyện hấp dẫn nhấn mạnh giá trị thương hiệu, bằng chứng xã hội và các điểm bán hàng độc đáo.

Gồm hình ảnh chất lượng cao , như ảnh chuyên nghiệp, logo và các tài sản truyền thông khác.

Cho phép điều hướng dễ dàng, giúp các nhà báo nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần.

Tổng quan về các mẫu bộ tài liệu báo chí

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu bộ tài liệu truyền thông của ClickUp và Template. Net:

Xem cách xây dựng kế hoạch dự án cấp cao trong vòng dưới 30 phút—từ xác định mục tiêu đến phân công công việc.

Top 14 Mẫu Bộ Tài Liệu Truyền Thông

Dưới đây là danh sách công việc 14 mẫu bộ tài liệu truyền thông được thiết kế để giúp bạn tạo ra một bộ tài liệu truyền thông chuyên nghiệp, tổ chức tốt, hiệu quả trong việc tính năng sứ mệnh, lịch sử và những thành tựu khóa của công ty.

1. Mẫu thông cáo báo chí ClickUp

Tải mẫu miễn phí Làm cho thông điệp của bạn nổi bật trong bối cảnh truyền thông đông đúc với Mẫu Thông cáo Báo chí ClickUp.

Khi nói đến thông cáo báo chí, việc truyền tải câu chuyện của bạn một cách chính xác là khóa để thu hút sự chú ý của cả các nhà báo và đối tượng mục tiêu. Mục tiêu là kể câu chuyện về sản phẩm của bạn theo cách gây ấn tượng và nổi bật. Nhưng làm thế nào để đảm bảo thông điệp của bạn được truyền tải hiệu quả?

Đó chính là lúc mẫu tin tức ClickUp phát huy tác dụng. Mẫu này giúp bạn dễ dàng tạo ra một thông cáo báo chí nổi bật giá trị độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, với định dạng sẵn sàng thu hút sự chú ý.

Mẫu thông cáo báo chí này cũng tích hợp một cách mượt mà các hình ảnh và nội dung thu hút cả giới truyền thông và khán giả của bạn, giúp thông cáo báo chí của bạn có khả năng nhận được sự chú ý xứng đáng.

✨ Phù hợp cho: Các startup, nhà tiếp thị và người tạo muốn tạo ra các thông cáo báo chí có tác động mạnh mẽ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cách Brain MAX giúp tạo/lập bộ tài liệu báo chí nhanh chóng Bộ tài liệu truyền thông được hoàn thiện nhanh hơn khi bạn có thể thu thập ý tưởng và tài nguyên mà không cần chuyển đổi công cụ. ClickUp Brain MAX giúp bạn thu thập cập nhật thương hiệu, tóm tắt chi tiết sản phẩm và hoàn thiện thông điệp của mình một cách rõ ràng hơn. Với Talk to Text , bạn có thể ghi chú bằng giọng nói trong các cuộc phỏng vấn, phiên kế hoạch hoặc brainstorming và chuyển đổi chúng thành văn bản sạch sẽ cho bản nháp bộ tài liệu báo chí của bạn. Điều này giúp nội dung của bạn chính xác và sẵn sàng để chỉnh sửa mà không làm gián đoạn quá trình sáng tạo. Lập kế hoạch, thực hiện và phân tích nhanh gấp 4 lần với Talk to Văn bản trên ClickUp Brain MAX

2. Mẫu bộ tài liệu truyền thông ClickUp

Tải mẫu miễn phí Trình bày một danh mục đầu tư ấn tượng về các điểm bán hàng độc đáo của bạn bằng mẫu ClickUp Media Kit Template.

Tất cả các bộ tài liệu truyền thông đều có một mục đích chung: truyền đạt bạn là ai, bạn cung cấp gì và tại sao công việc hợp tác với bạn là một lựa chọn thông minh.

Thách thức? Nổi bật trong một không gian đầy rẫy các tiếng nói đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý.

Mẫu bộ tài liệu truyền thông ClickUp giúp bạn dễ dàng tạo ra một danh mục đầu tư chuyên nghiệp, tinh tế, nổi bật những thành tựu lớn nhất của bạn và vị trí thương hiệu cho sự hợp tác.

Với một chút tùy chỉnh để phù hợp với câu chuyện độc đáo của bạn, bạn sẽ sẵn sàng trình bày mọi thành tựu mà kinh doanh của bạn đã đạt được và tại sao đó là một cơ hội giá trị cho người khác.

✨ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp muốn thu hút đối tác tiềm năng và nhà quảng cáo bằng cách giới thiệu những thành công của thương hiệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa quá trình tạo/lập nội dung bằng cách tạo bản đồ chi tiết từng bước từ nghiên cứu đến xuất bản. Tham khảo bài viết "Cách xây dựng quy trình tạo/lập nội dung" để có hướng dẫn chi tiết về cách tổ chức quy trình tạo/lập nội dung từ đầu đến cuối.

3. Mẫu Danh sách Truyền thông ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ mọi thứ trên đúng hướng khi bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ truyền thông bền vững với mẫu danh sách truyền thông của ClickUp.

Liệu hoạt động tiếp cận truyền thông có đang gặp vấn đề? Làm thế nào các chuyên gia quan hệ công chúng thực sự giúp khách hàng của họ được tính năng trên truyền thông?

Một người dùng Reddit đã hỏi.

Mặc dù tình huống có thể cảm thấy căng thẳng, việc quản lý hoạt động tiếp cận truyền thông có thể nhanh chóng trở nên quá tải nếu không có công cụ phù hợp. Nếu không có hệ thống rõ ràng, việc theo dõi các liên hệ, các lần theo dõi và tiến độ chiến dịch có thể trở thành một công việc daunting.

Mẫu Danh sách công việc ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức và hiệu quả. Nó hỗ trợ bạn:

Tạo danh sách công việc liên hệ toàn diện cho các thông cáo báo chí, phỏng vấn và các hoạt động tiếp cận truyền thông khác.

Đang theo dõi trạng thái của từng liên hệ (ví dụ: đã liên hệ, đang tiến hành, hoàn thành)

Giữ lại các thông tin quan trọng như thông tin liên hệ, các chủ đề đã thảo luận và ghi chú theo dõi.

Nói về việc đang theo dõi, ClickUp dành cho đội ngũ truyền thông là công cụ bạn cần để đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ. Với khả năng quản lý mọi thứ từ một nền tảng duy nhất, các nhóm sẽ luôn đồng bộ, tránh nhầm lẫn và kiểm soát mọi yếu tố trong chiến lược truyền thông của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn tổ chức các nỗ lực tiếp cận truyền thông của mình, đảm bảo mọi liên hệ được quản lý hiệu quả.

📖 Xem thêm: Mẫu thông báo kinh doanh

4. Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo giọng điệu, hình ảnh và thông điệp của thương hiệu luôn nhất quán với Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu ClickUp.

Bạn có bao giờ cảm thấy nhận diện thương hiệu của mình bị phân tán trên các nền tảng khác nhau mà không có hướng đi rõ ràng? Đó chính là lúc mọi thứ trở nên phức tạp—đặc biệt khi bạn cần duy trì sự nhất quán ở mọi điểm tiếp xúc.

Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Mẫu này cung cấp một cách thức đơn giản để tạo, hợp tác và lưu trữ tất cả tài liệu thương hiệu của bạn tại một nơi duy nhất.

Với các mẫu tùy chỉnh và cập nhật thời gian thực, bạn có thể đảm bảo giọng điệu, hình ảnh và thông điệp của thương hiệu luôn nhất quán trên mọi kênh.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm sẵn sàng xây dựng một bản sắc thương hiệu nhất quán, thống nhất và duy trì nó một cách trơn tru.

👀 Thông tin thú vị: 93% chuyên gia quan hệ công chúng cho biết họ đã sử dụng bộ tài liệu truyền thông trong các chiến dịch của mình, cho thấy tầm quan trọng của chúng trong việc quản lý hình ảnh truyền thông chất lượng cao của thương hiệu.

5. Mẫu Sách Thương Hiệu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ thông điệp thương hiệu của bạn thống nhất và nhất quán trên tất cả các nền tảng bằng cách sử dụng mẫu ClickUp Brand Book Template.

42% người tiêu dùng cho rằng logo đóng vai trò khóa trong việc truyền tải cá tính của thương hiệu.

Tuy nhiên, thương hiệu của bạn không chỉ là logo hay slogan. Đó là tổng thể phong cách, cảm giác và cá tính của công ty bạn.

Mẫu Sách Thương Hiệu ClickUp giúp bạn xác định và duy trì một bản sắc thương hiệu nhất quán trên tất cả các kênh. Nó cung cấp cấu trúc cần thiết để tổ chức các hướng dẫn thương hiệu của bạn, bao gồm logo, phông chữ, màu sắc và thông điệp.

Bằng cách sử dụng mẫu này, bạn có thể dễ dàng đang theo dõi sự phát triển của nội dung thương hiệu và đảm bảo rằng mọi tài liệu tiếp thị đều phản ánh bản sắc thương hiệu độc đáo của công ty bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn tạo dựng một bản sắc thương hiệu thống nhất và chuyên nghiệp, duy trì tính nhất quán trên tất cả các tài liệu và kênh tiếp thị.

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống của họ, bao gồm quản lý lịch trình, công việc và nhắc nhở. Ngoài ra, 15% muốn AI xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Để AI hoàn thành việc cần làm hiệu quả, nó cần hiểu rõ ưu tiên của các công việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Trong khi hầu hết các công cụ chỉ hỗ trợ một hoặc hai bước trong số này, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp năm hoặc nhiều ứng dụng vào một nền tảng duy nhất! Với tính năng lên lịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể dễ dàng phân công công việc và cuộc họp vào các khung thời gian trống dựa trên mức độ ưu tiên. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh với ClickUp Brain để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại — tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

6. Mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa nhóm của bạn xung quanh một sứ mệnh thống nhất bằng mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp.

Bạn đã bao giờ thử thuyết phục một nhóm người sáng tạo đồng ý về cách một thương hiệu nên được thể hiện chưa? Điều đó không hề dễ dàng.

Sự đồng thuận của tất cả mọi người là yếu tố quan trọng để xây dựng một bản sắc thương hiệu mạnh mẽ. Bí quyết là có một công cụ giúp đồng bộ hóa toàn bộ nhóm và duy trì sự đồng bộ đó.

Đó chính là lúc mẫu quản lý thương hiệu ClickUp phát huy tác dụng. Nó được thiết kế để đảm bảo mọi người - từ nhà thiết kế đến nhà tiếp thị - đều đang theo dõi và làm việc hiệu quả.

Mẫu này cho phép bạn lập kế hoạch và đang theo dõi tiến độ trên nhiều chiến dịch cùng lúc. Nó tập hợp tất cả các công cụ cần thiết cho chiến lược quản lý thương hiệu hiệu quả trong một nơi, giúp công việc của bạn trở nên hiệu quả hơn.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý thương hiệu và nhóm đang tìm kiếm giải pháp lập kế hoạch chiến dịch và triển khai chiến dịch một cách dễ dàng đồng thời duy trì tính nhất quán của thương hiệu trong tất cả các chiến lược truyền thông marketing.

📖 Xem thêm: Ví dụ về bộ tài liệu thương hiệu để lấy cảm hứng xây dựng của bạn

7. Mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ phong cách nhất quán trong tất cả các kênh truyền thông của bạn với mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp.

Đây là thách thức lớn nhất trong việc tạo/lập nội dung: bạn muốn mọi thông điệp, từ email đến bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội, đều phản ánh tính cách và giá trị của thương hiệu, nhưng mỗi thông điệp vẫn phải nổi bật riêng biệt.

Với mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp, bạn có thể nhanh chóng cài đặt các hướng dẫn rõ ràng về giọng điệu, hình ảnh và thông điệp của thương hiệu.

Chỉ trong vài giây, bạn sẽ có nền tảng cần thiết để duy trì sự nhất quán trong nhận diện thương hiệu ở mọi nơi quan trọng với mẫu hướng dẫn phong cách này. Nhờ đó, bạn có thể tạo ra nội dung đa dạng mà vẫn giữ vững tầm nhìn của mình.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn xây dựng một hình ảnh thương hiệu nhất quán và chuyên nghiệp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp cận đúng đối tượng vào đúng thời điểm? Học cách tạo kế hoạch truyền thông mang lại kết quả trong "Cách Tạo Kế Hoạch Truyền Thông Mang Lại Kết Quả" và nâng tầm chiến lược marketing của bạn lên một tầm cao mới.

8. Mẫu chiến lược tiếp cận thị trường ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức mọi thứ bạn cần để ra mắt sản phẩm tại một nơi duy nhất thông qua Mẫu Chiến lược Tiếp thị Sản phẩm của ClickUp.

Bạn đã có sản phẩm; bây giờ thì sao? Đưa sản phẩm đến đúng đối tượng, vào đúng thời điểm, là một thách thức hoàn toàn khác.

Một chiến lược tiếp cận thị trường vững chắc có thể là yếu tố quyết định giữa một sản phẩm ra mắt thất bại và một sản phẩm thành công rực rỡ. Dưới đây là hướng dẫn về cách xây dựng một chiến lược tiếp cận thị trường đạt được sự cân bằng hợp lý.

Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường ClickUp được thiết kế để đơn giản hóa quy trình. Với nó, bạn có thể nhanh chóng đánh giá nhu cầu thị trường, hoàn thiện vị trí thương hiệu và thống nhất nhóm xung quanh các chiến lược giá cả và phân phối khóa — không còn phải chuyển đổi giữa các bảng tính hay ghi chú rời rạc.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm ra mắt sản phẩm mới cần một lộ trình rõ ràng, có cấu trúc.

👀 Thú vị: Các hãng phim thường tạo ra các bộ tài liệu báo chí phức tạp không chỉ chứa thông tin mà còn bao gồm ảnh hậu trường, phỏng vấn đạo diễn và thậm chí cả mẫu nhạc phim!

9. Mẫu Hướng dẫn Phong cách Logo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo logo thương hiệu của bạn được sử dụng nhất quán với mẫu Hướng dẫn Phong cách Logo ClickUp.

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn thấy logo của một thương hiệu được sử dụng sai cách—có thể màu sắc không đúng, không gian không hợp lý, hoặc logo bị kéo giãn đến mức không nhận ra. Đó là một điều khiến người ta ngay lập tức mất hứng, phải không?

Hãy tưởng tượng logo của bạn xuất hiện theo những cách bất ngờ trên hàng nghìn điểm tiếp xúc.

Đó là lý do tại sao việc có một hướng dẫn phong cách logo vững chắc là điều quan trọng. Mẫu Hướng dẫn Phong cách Logo ClickUp đảm bảo logo của bạn luôn nhất quán và dễ nhận diện trên mọi ứng dụng. Từ giá trị màu sắc đến khoảng cách phù hợp, bạn có thể xác định chính xác cách logo của mình nên được sử dụng — và chia sẻ hướng dẫn đó với đối tác và nhà cung cấp để đảm bảo nó được áp dụng chính xác mỗi lần.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu, dù là trên ấn phẩm in, kỹ thuật số hay trên các nền tảng đối tác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu không có hướng dẫn rõ ràng, ngay cả những nỗ lực tốt nhất cũng có thể không đạt được mục tiêu. Học cách tạo ra một lộ trình hành động hiệu quả cho thành công với các ví dụ và mẫu kế hoạch tiếp thị hiệu quả, và hướng dẫn nhóm của bạn đạt được mục tiêu tiếp thị.

10. Mẫu danh sách kiểm tra quảng cáo bộ tài liệu báo chí của Template. Net

Khi chuẩn bị bộ tài liệu truyền thông, dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tiếp cận truyền thông của bạn.

Ví dụ, hãy tưởng tượng việc gửi một bộ tài liệu truyền thông với thông tin liên hệ lỗi thời hoặc thiếu hình ảnh chất lượng cao về sản phẩm của bạn—cả hai đều có thể nhanh chóng biến sự quan tâm của truyền thông thành những cơ hội bị bỏ lỡ.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Quảng cáo Bộ tài liệu báo chí của Template. Net giúp bạn thực hiện mọi bước với sự tự tin tuyệt đối. Từ việc xác định đối tượng chính của bộ tài liệu báo chí đến việc thực hiện đánh giá cuối cùng với các bên liên quan, mẫu này giúp bạn duy trì sự tổ chức và tập trung ở mọi giai đoạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần một hướng dẫn chi tiết, từng bước để đảm bảo bộ tài liệu báo chí của họ bao gồm các bảng thông tin và sẵn sàng cho việc phân phối truyền thông.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lựa chọn phần mềm quản lý thương hiệu phù hợp là yếu tố quan trọng để bạn đang theo dõi hiệu suất thương hiệu và tối ưu hóa chiến lược. Khám phá các lựa chọn tốt nhất trong "Best Brand Management Software Options" và đảm bảo thương hiệu của bạn luôn dẫn đầu so với đối thủ.

11. Mẫu bộ tài liệu báo chí chuyên nghiệp của Template. Net

Một bộ tài liệu truyền thông không rõ ràng hoặc thiếu thông tin khóa có thể gây hại hơn là có lợi. Thay vì tạo ra sự quan tâm và uy tín, nó có thể làm cho các phương tiện truyền thông và đối tác tiềm năng bối rối, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc thậm chí mất đi kinh doanh.

Mẫu Bộ tài liệu báo chí chuyên nghiệp của Template. Net đảm bảo điều đó không xảy ra. Nó giúp bạn tổ chức tất cả các thông tin khóa—như sứ mệnh của công ty, các cột mốc quan trọng và thông tin liên hệ—vào một định dạng rõ ràng và dễ dàng truy cập.

✨ Phù hợp cho: Các công ty muốn tạo bộ tài liệu báo chí chuyên nghiệp, dễ đọc.

12. Mẫu bộ tài liệu báo chí công ty của Template. Net

Khi bạn giới thiệu công ty của mình đến các đối tác tiềm năng, cơ quan truyền thông hoặc nhà đầu tư, điều cuối cùng bạn muốn là để lại ấn tượng xấu ban đầu.

Những chi tiết nhỏ, như thiếu thông tin về ban lãnh đạo hoặc các cột mốc phát triển của công ty đã lỗi thời, có thể khiến người khác nghi ngờ về độ tin cậy của bạn.

Mẫu Bộ tài liệu báo chí cho công ty của Template. Net tổ chức mọi thứ từ sứ mệnh của công ty, các cột mốc quan trọng, đến tiểu sử của đội ngũ lãnh đạo và thông tin liên hệ truyền thông, tất cả trong một mẫu dễ sử dụng.

✨ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp muốn có một cách đơn giản, đáng tin cậy để tạo bộ tài liệu báo chí truyền tải rõ ràng câu chuyện của công ty.

📖 Xem thêm: Ví dụ về Hướng dẫn Thương hiệu để Giúp Xây dựng Một Thương hiệu Đầy Cảm Hứng

13. Mẫu bộ tài liệu truyền thông cho người ảnh hưởng của Template. Net

Mặc dù nội dung là trung tâm của công việc của bạn, nhưng một phần quan trọng trong vai trò của một người ảnh hưởng là xây dựng kết nối thực sự với khán giả và liên tục chứng minh giá trị của mình cho các thương hiệu.

Tuy nhiên, khi nói đến việc giới thiệu bản thân cho các hợp tác mới, việc tổ chức tất cả các chi tiết cần thiết—như thông tin về đối tượng khán giả, số liệu tương tác và các hợp tác thương hiệu trước đây—có thể là một thách thức.

Mẫu Bộ tài liệu truyền thông cho người ảnh hưởng của Template. Net sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng. Mẫu này cung cấp một bố cục sạch sẽ, chuyên nghiệp, nhấn mạnh phạm vi ảnh hưởng, thông tin về đối tượng mục tiêu và các công việc đã thực hiện của bạn, giúp các thương hiệu nhanh chóng hiểu được giá trị mà bạn mang lại.

✨ Phù hợp cho: Những người ảnh hưởng đang tìm kiếm một cách đơn giản và hiệu quả để trình bày tác động của mình và thu hút các hợp tác thương hiệu mới thông qua bộ tài liệu báo chí chuyên nghiệp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gặp khó khăn trong việc quản lý tất cả các khía cạnh của chiến lược tiếp thị, đặc biệt là khi tiếp cận các blogger? Khám phá phần mềm quản lý tiếp thị tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ trong "Best Marketing Management Software for Small Business" và kiểm soát các chiến dịch của bạn một cách dễ dàng.

14. Mẫu bộ tài liệu truyền thông phim của Template. Net

Ánh sáng, máy quay, hành động! Khi bạn chuẩn bị ra mắt một bộ phim, bộ tài liệu truyền thông chính là "người hùng thầm lặng" giúp bộ phim của bạn nhận được sự chú ý xứng đáng.

Mẫu bộ tài liệu báo chí phim của Template. Net giúp bạn loại bỏ những rắc rối khi tạo ra bộ tài liệu báo chí hoàn hảo. Mẫu này được thiết kế để tổ chức mọi thứ từ tiêu đề phim, dàn diễn viên nổi tiếng, ngày công chiếu đến thông tin liên hệ trong một gói chuyên nghiệp, dễ chia sẻ.

Dù bạn đang giới thiệu sản phẩm cho nhà phân phối hay chia sẻ bộ phim của mình với truyền thông, mẫu này đảm bảo tất cả các chi tiết quan trọng, bao gồm cả liên kết, đều được trình bày một cách nổi bật.

✨ Phù hợp cho: Các nhà làm phim và studio muốn trình bày các thông tin khóa của bộ phim trong một định dạng chuyên nghiệp và có tổ chức.

Đừng lo lắng về bộ tài liệu báo chí với ClickUp

Ấn tượng đầu tiên là tiền tệ trong quan hệ công chúng, và một bộ tài liệu báo chí được thiết kế chuyên nghiệp sẽ giúp thương hiệu của bạn có vị trí tốt nhất. Dù bạn muốn tăng cường sự chú ý của truyền thông hay xây dựng các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, sự nhất quán trong các tài sản thương hiệu của bạn là điều quan trọng.

Với ClickUp, bạn có thể tạo và quản lý mọi phần của bộ tài liệu truyền thông trong một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi các tệp tin, cập nhật, hình ảnh và ghi chú của bạn được lưu trữ cùng nhau. Với các mẫu tùy chỉnh và tính năng đang theo dõi xuất sắc, ClickUp đảm bảo mọi khía cạnh của bộ tài liệu truyền thông của bạn được bao quát, đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào.

Jodi Salice, Giám đốc Sáng tạo tại United Way Suncoast, hỗ trợ quan điểm này:

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tính năng tự động hóa, mẫu thiết kế, đến các loại đang theo dõi và chế độ xem khác nhau, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Sẵn sàng để đơn giản hóa quy trình tạo bộ tài liệu truyền thông của bạn? Đăng ký trên ClickUp ngay bây giờ!