10 mẫu kế hoạch đám cưới Notion tốt nhất miễn phí cho việc lập kế hoạch không stress

Đám cưới được coi là một trong những thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu không có kế hoạch chu đáo, nó có thể trở thành một trong những thời điểm căng thẳng nhất.

Khi danh sách công việc ngày càng dài, sự hào hứng có thể dần phai nhạt. Để đối phó với sự hỗn loạn, việc sử dụng một mẫu kế hoạch đám cưới có thể giúp ích.

Dù bạn đang lên kế hoạch cho một lễ cưới nhỏ, ấm cúng hay một lễ kỷ niệm kéo dài nhiều ngày tại địa điểm du lịch, các mẫu kế hoạch đám cưới của Notion đều có thể hỗ trợ bạn. Chúng tập hợp tất cả các chi tiết liên quan đến sự kiện vào một không gian tổ chức gọn gàng. Và nếu bạn muốn có các nhắc nhở tự động, ClickUp cung cấp các mẫu sẵn sàng sử dụng, hoàn toàn có thể tùy chỉnh để nâng tầm kế hoạch của bạn. Hãy chuẩn bị cho ngày trọng đại mà không gặp phải những rắc rối phút chót.

Mẫu kế hoạch đám cưới miễn phí - Tổng quan

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các mẫu kế hoạch đám cưới trong danh sách công việc được liệt kê trong bài viết:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kế hoạch đám cưới Notion tốt?

Mẫu kế hoạch đám cưới Notion là một không gian làm việc được thiết kế sẵn trong Notion, giúp các cặp đôi tổ chức mọi chi tiết của đám cưới tại một nơi duy nhất.

Thông thường, nó bao gồm các trang và cơ sở dữ liệu có cấu trúc để lập kế hoạch công việc, quản lý ngân sách, danh sách khách mời, nhà cung cấp, dòng thời gian, biểu đồ chỗ ngồi và nguồn cảm hứng.

Trước khi chọn một mẫu kế hoạch đám cưới Notion, điều quan trọng là phải biết điều gì phân biệt một hệ thống hữu ích với một trang web đẹp nhưng gây nhầm lẫn.

Dưới đây là những yếu tố không thể thiếu mà bạn cần lưu ý:👇

Bố cục đơn giản và thư giãn: Chọn một mẫu có bố cục dễ nhìn và dễ điều hướng để bạn luôn biết nên tập trung vào đâu tiếp theo.

Quản lý danh sách khách mời và xác nhận tham dự rõ ràng: Tìm kiếm các trường thông tin như trạng thái xác nhận tham dự, thông tin liên hệ, vị trí ngồi và sở thích về bữa ăn, để bạn không phải vội vàng theo dõi những thông tin này sau này.

Theo dõi nhà cung cấp và thanh toán: Chọn một mẫu giúp bạn dễ dàng truy cập thông tin chi tiết về nhà cung cấp, thông tin đặt chỗ, thời gian thanh toán và các bước theo dõi.

Sự minh bạch về ngân sách: Tìm kiếm mẫu kế hoạch đám cưới có bảng ngân sách đơn giản so sánh chi phí dự kiến và chi phí thực tế, giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính suốt quá trình lập kế hoạch.

Không gian cho ý tưởng và cảm hứng: Ưu tiên có một không gian dành cho ý tưởng trang trí, trang phục, cảm hứng hoa và ghi chú.

Các phần linh hoạt và có thể chỉnh sửa: Đảm bảo mẫu bạn chọn dễ dàng tùy chỉnh để nó phát triển cùng với quyết định của bạn thay vì bị giới hạn trong các khối cứng nhắc.

👀 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đám cưới. Thực tế, 1 trong 10 cặp đôi đã sử dụng AI để xử lý các công việc viết lách như ghi chú cảm ơn, nội dung thẻ cưới, lịch trình tuần trăng mật, thậm chí cả những tình huống lễ nghi phức tạp như cách từ chối một cách lịch sự.

Mẫu kế hoạch đám cưới Notion miễn phí

Các mẫu kế hoạch đám cưới miễn phí trên Notion cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu dễ dàng và phù hợp với nhiều phong cách lập kế hoạch khác nhau. Hãy cùng khám phá từng mẫu một.

1. Mẫu bộ công cụ lập kế hoạch đám cưới

qua Notion

Mẫu Wedding Planning Kit Template là một không gian làm việc Notion toàn diện, tập hợp mọi khía cạnh của hành trình tổ chức đám cưới của bạn vào một trung tâm tổ chức duy nhất. Tính năng nổi bật nhất của nó là cấu trúc dòng thời gian. Thay vì đổ dồn tất cả công việc lên bạn cùng một lúc, nó chia nhỏ công việc theo dòng thời gian, như một năm trước, sáu tháng trước, một tháng trước, trong ngày cưới và sau đám cưới.

Các cặp đôi có thể tạo bảng ý tưởng phong cách Pinterest để chia sẻ ý tưởng về trang trí, màu sắc, chủ đề, văn phòng phẩm, phong cách địa điểm và tổng thể thẩm mỹ. Nó cũng bao gồm cơ sở dữ liệu danh sách khách mời được tổ chức gọn gàng, đang theo dõi ai đã được mời và trạng thái RSVP của họ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi chi phí đám cưới với công cụ quản lý ngân sách hiển thị ước tính, thanh toán, số tiền còn lại và ghi chú theo thời gian thực.

Quản lý tất cả nhà cung cấp trong một bảng với thông tin liên hệ và chi tiết ngày sự kiện để phối hợp suôn sẻ.

Hướng dẫn nhiếp ảnh gia của bạn với danh sách công việc chụp ảnh chi tiết và bảng ý tưởng cho những khoảnh khắc gia đình và ý tưởng sáng tạo.

Tối ưu hóa kế hoạch trang phục với bảng màu sắc liên kết cho từng nhóm tham gia vào đám cưới.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn một hệ thống nhẹ nhàng, có cấu trúc sẵn, hướng dẫn họ từng tháng một trong quá trình lập kế hoạch đám cưới.

📚 Đọc thêm: Phần mềm lập kế hoạch sự kiện hàng đầu giúp đơn giản hóa mọi thứ

2. Mẫu kế hoạch đám cưới thân thiện với môi trường

qua Notion

Một số đám cưới được lên kế hoạch bằng bảng tính. Những đám cưới khác được lên kế hoạch bằng trái tim và một chút tình yêu dành cho hành tinh. Mẫu kế hoạch đám cưới thân thiện với môi trường (Eco-Friendly Wedding Planner Template) được thiết kế cho các cặp đôi muốn lễ kỷ niệm của mình trở nên đẹp đẽ mà không để lại dấu chân carbon nặng nề. 🌎

Nó hướng dẫn bạn từ ý tưởng ban đầu đến giai đoạn đếm ngược cuối cùng với danh sách kiểm tra lập kế hoạch sự kiện ưu tiên bền vững. Danh sách này giúp bạn khám phá các địa điểm thân thiện với môi trường, lựa chọn nhà cung cấp có trách nhiệm, gửi thiệp mời kỹ thuật số và lập kế hoạch cho các lựa chọn có tác động thấp trong suốt quá trình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo bảng ý tưởng với các ý tưởng trang trí bền vững, cảm hứng trang phục đạo đức, khái niệm địa điểm tự nhiên và không gian ghi chú.

Quản lý danh sách khách mời với xác nhận tham dự (RSVP) và sở thích về bữa ăn để giảm thiểu lãng phí thực phẩm.

Sử dụng các mẫu email có sẵn để đàm phán các lựa chọn bền vững với nhà cung cấp.

Sử dụng phần ngân sách để theo dõi chi phí theo kế hoạch và thực tế, đồng thời khuyến khích các lựa chọn bền vững như sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc trang phục tái chế có thể tái sử dụng hoặc chia sẻ lại.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi mong muốn một lễ cưới ý nghĩa với các bước kế hoạch chu đáo, vừa giữ nguyên sự kỳ diệu của ngày trọng đại vừa bảo vệ môi trường xung quanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch đám cưới đi kèm với hàng ngàn công việc khác nhau, và ClickUp Brain giúp bạn theo dõi mọi thứ. Trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh này quét Không gian Làm việc cá nhân của bạn để xác định các công việc đám cưới cấp bách nhất, từ việc theo dõi nhà cung cấp, hạn chót gửi thiệp mời đến nhắc nhở về thanh toán. Nó thậm chí còn đề xuất thứ tự hoàn thành các công việc và thiết lập các dòng thời gian thực tế dựa trên cách bạn thường làm việc. Với sự hướng dẫn của AI về ưu tiên, bạn sẽ dành ít thời gian hơn để suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo và nhiều thời gian hơn để tận hưởng ngày đặc biệt của mình.

3. Mẫu kế hoạch đám cưới thay thế

qua Notion

Nếu bạn là cặp đôi thuộc tuýp người nghĩ, ‘Chỉ cần nói cho tôi biết cần làm gì và khi nào,’ thì mẫu kế hoạch đám cưới thay thế này là một lựa chọn phù hợp. Danh sách công việc chính cho đám cưới được hiển thị ngay từ đầu, bao gồm các công việc như chụp ảnh đính hôn, đề nghị làm phù dâu, nghiên cứu địa điểm và thiết lập ngân sách, tất cả đều được gắn thẻ ngày để bạn có thể theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

Ngay bên dưới đó, bảng ngân sách sẽ cho bạn biết chính xác số tiền của bạn được sử dụng vào đâu. Mỗi thẻ danh mục sẽ hiển thị chi tiêu của bạn một cách tổng quan, dù đó là địa điểm, dịch vụ ẩm thực, trang trí hay chụp ảnh.

Khi bạn cần một nguồn cảm hứng sáng tạo, có một bộ sưu tập ý tưởng đầy ắp các phong cách váy cưới, bó hoa, bánh cưới, trang trí bàn tiệc và cách thiết lập lễ cưới. Lọc theo tâm trạng hoặc chủ đề, và bạn luôn tìm thấy những ý tưởng mới mẻ đang chờ đón.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho tuần trăng mật với các ý tưởng địa điểm phù hợp với các ngân sách và mùa khác nhau.

Lưu trữ thông tin khách mời trong bảng có thể sắp xếp, đang theo dõi RSVP, lựa chọn món ăn, chỗ ngồi và ghi chú cảm ơn.

Theo dõi lịch trình theo từng tháng để đảm bảo bạn luôn đúng tiến độ với các công việc quan trọng từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu cho đến tuần cuối cùng.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có một bảng kế hoạch gọn gàng và cấu trúc đơn giản, giúp mọi quyết định liên quan đến đám cưới trở nên dễ dàng quản lý.

4. Mẫu kế hoạch đám cưới nhỏ gọn

qua Notion

Một đám cưới nhỏ không có nghĩa là kế hoạch nhỏ. Ngay cả khi có ít khách mời hơn, vẫn có những quyết định, thanh toán, bảng ý tưởng và những chi tiết nhỏ cần được xử lý. Mẫu kế hoạch đám cưới Micro Wedding Planner giúp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản.

Thay vì các dòng thời gian kéo dài 12 tháng và danh sách nhà cung cấp phức tạp, bạn sẽ có một danh sách kiểm tra chỉ bao gồm những điều cần thiết, được thiết kế riêng cho các đám cưới nhỏ gọn. Nó giúp bạn nhanh chóng xác định địa điểm, lập danh sách khách mời ngắn gọn, lựa chọn nhà cung cấp một cách nhanh chóng và sắp xếp trang trí.

Toàn bộ thiết lập được thiết kế tối giản, chỉ bao gồm năm trung tâm chính mà bạn thực sự cần sử dụng, bao gồm tài chính, nhà cung cấp, khách, không gian cảm hứng và một khu vực tài nguyên nhỏ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch ngân sách cho sự kiện nhỏ với các thông tin đầu vào đơn giản và khả năng hiển thị chi phí ngay lập tức.

Chăm sóc khách mời một cách chu đáo với danh sách thân thiện với người ăn kiêng, đang theo dõi nhu cầu dinh dưỡng và lựa chọn chỗ ngồi.

Quản lý các nhà cung cấp quan trọng như nhiếp ảnh gia, người chủ lễ, nhà cung cấp dịch vụ ẩm thực và nhà thiết kế hoa từ một giao diện tổng quan gọn gàng.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi đang lên kế hoạch cho một lễ cưới nhỏ, ấm cúng và muốn có một bảng điều khiển gọn nhẹ thay vì một cuốn sổ kế hoạch cồng kềnh dành cho các sự kiện lớn.

⚡ Kho mẫu: Thiết kế bố trí chỗ ngồi chu đáo là một trong những bước quan trọng nhất để tạo ra trải nghiệm đám cưới thoải mái. Các mẫu biểu đồ chỗ ngồi giúp bạn thiết kế bố cục mượt mà bằng cách: Sắp xếp khách mời vào các phần trực quan để luồng diễn ra suôn sẻ hơn.

Ghi lại các chi tiết quan trọng như khách VIP và nhóm gia đình.

Giữ mọi cập nhật đồng bộ để các thay đổi không làm gián đoạn kế hoạch của bạn.

5. Mẫu kế hoạch đám cưới trực tuyến

qua Notion

Với mẫu Virtual Wedding Planner Template, mọi thứ được sắp xếp theo một luồng đơn giản theo phong cách kanban, cho phép bạn kéo và cập nhật khi ngày trọng đại đến gần. Tất cả những người quan trọng trong đám cưới của bạn, với vai trò của họ được liệt kê rõ ràng, đều được tập trung tại một nơi.

Nó cũng có một danh bạ nhà cung cấp, nơi bạn có thể liệt kê các nhiếp ảnh gia, quay phim, thợ làm bánh, DJ và người chủ trì lễ cưới, cùng với tên và số điện thoại liên hệ của họ. Bạn sẽ có các trang riêng biệt để lập kế hoạch cho chuyến đi độc thân và độc thân nữ, nơi bạn có thể theo dõi nhu cầu của khách, loại hình lưu trú mong muốn và các tùy chọn Airbnb đang xem xét.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kiểm tra dự báo thời tiết cho cuối tuần đám cưới với đếm ngược từng ngày để duy trì động lực lập kế hoạch của bạn.

Sắp xếp khách mời theo tên và theo dõi RSVP, thẻ nhóm, số bàn, bình luận và chi tiết mời đám cưới trực tuyến.

Sử dụng bộ lọc "Attending" để nhanh chóng xem danh sách khách mời đã xác nhận, giúp bạn cập nhật dịch vụ ẩm thực và chuẩn bị chỗ ngồi cuối cùng.

Quản lý tất cả chi phí đám cưới với công cụ theo dõi ngân sách hiển thị ước tính, chi phí thực tế, thanh toán, số dư và ghi chú.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có một không gian Notion được tổ chức khoa học, sẵn sàng theo dòng thời gian, giúp đơn giản hóa cả các chi tiết trước đám cưới và việc thực hiện trong ngày cưới.

6. Mẫu kế hoạch đám cưới hoàn chỉnh

qua Notion

Mẫu Complete Wedding Planner Template là hệ thống lập kế hoạch toàn diện giúp bạn tổ chức mọi khía cạnh của ngày trọng đại. Bạn có thể lập kế hoạch số lượng khách mời, ngân sách, chủ đề, cũng như các truyền thống văn hóa hoặc yêu cầu không thể thương lượng. Nó cũng theo dõi những người sẽ giúp hiện thực hóa tầm nhìn của bạn.

Lịch trình hiển thị tất cả các ngày quan trọng theo một luồng trực quan rõ ràng: thử váy, thanh toán cho nhà cung cấp, nhận nhẫn, dùng thử và mọi cột mốc nhỏ của lễ cưới. Bảng mục tiêu và nhắc nhở giúp duy trì tiến độ hàng tuần bằng cách cho phép bạn đặt các mục tiêu nhỏ và ghi chú bất kỳ điều gì cần thiết phải hoàn thành đúng thời hạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi chép mọi chi phí đám cưới bao gồm số tiền, ngày tháng, hóa đơn, ghi chú, trạng thái thanh toán và người chi trả.

Theo dõi tiến độ bằng cách kéo các công việc qua một quy trình làm việc trực quan đơn giản, giúp việc lập kế hoạch trở nên thoải mái và không gây căng thẳng.

Lập kế hoạch cho ngày cưới của bạn với lịch trình theo từng giờ, hiển thị những gì sẽ diễn ra vào thời điểm nào và ai sẽ chịu trách nhiệm.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có một công cụ lập kế hoạch đám cưới kỹ thuật số gọn gàng và có cấu trúc, hướng dẫn họ từ ý tưởng ban đầu đến khâu thực hiện cuối cùng.

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đang hoạt động hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên của họ để quản lý công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào những công việc dễ dàng thay vì các công việc có giá trị cao mà không có sự ưu tiên hiệu quả. ClickUp’s Task Priorities thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp dễ dàng xác định các công việc quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

7. Mẫu kế hoạch đám cưới đơn giản

qua Notion

Trong mẫu kế hoạch đám cưới đơn giản của Notion, bạn sẽ có một bảng điều khiển gọn gàng và sạch sẽ, một đồng hồ đếm ngược để duy trì sự hào hứng, và một thanh điều hướng nhanh cho truy cập tức thì. Ngoài ra, còn có một bảng công việc gọn nhẹ nơi các công việc di chuyển từ 'Việc cần làm' sang 'Đã hoàn thành'.

Tất cả các công việc lập kế hoạch của bạn được tổ chức trong một bảng, bao gồm ngày đáo hạn, ưu tiên, trạng thái và liên kết. Một bảng ngân sách chính hiển thị tổng số tiền, số tiền đã chi tiêu, số tiền còn lại và các thẻ danh mục đơn giản giúp phân chia chi tiết.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp khách mời theo danh mục để bạn có thể quản lý chỗ ngồi và giao tiếp một cách dễ dàng.

Ghi chú nhu cầu dinh dưỡng sớm để tránh bỏ sót các vấn đề về dị ứng, sở thích văn hóa hoặc chế độ ăn chay.

Lưu trữ các podcast, bài viết, hướng dẫn và nguồn cảm hứng hữu ích trong một không gian duy nhất mà không cần phải đối phó với vô số thư mục.

✅ Phù hợp cho: Cô dâu, chú rể, gia đình hoặc nhà tổ chức muốn một hệ thống kế hoạch đơn giản giúp họ tổ chức tốt và làm cho hành trình chuẩn bị đám cưới trở nên dễ dàng hơn.

🎥 Xem: Học cách tạo danh sách công việc ưu tiên cho tất cả các công việc chuẩn bị đám cưới:

8. Mẫu kế hoạch đám cưới kỹ thuật số

qua Notion

Mẫu Kế hoạch cưới kỹ thuật số được xây dựng dựa trên hệ thống mà một cặp đôi thực tế đã sử dụng để lên kế hoạch cho đám cưới 3 ngày tại địa điểm du lịch. Tất cả nội dung bên trong đều dựa trên kinh nghiệm thực tế. Bảng điều khiển bao gồm các biểu tượng dễ sử dụng cho bảng tâm trạng, nhà cung cấp, ngân sách, kế hoạch trang trí, xác nhận tham dự và âm nhạc.

Một danh sách công việc thực tế giúp bạn theo dõi các công việc như đặt địa điểm, thu thập email của khách mời, gửi thiệp mời, xác nhận lịch thử trang phục và chia sẻ thông tin lưu trú. Khi ngày trọng đại đến gần, dòng thời gian ngày cưới sẽ hướng dẫn bạn từng giờ một.

Nó bao gồm các phiên chụp ảnh, sắp xếp chỗ ngồi cho khách, lễ cưới, bài phát biểu, bữa tối và mọi khoảnh khắc quan trọng. Tất cả đều được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và dễ thực hiện—chính xác như cách một kế hoạch kỹ thuật số nên có.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cung cấp cho nhà thiết kế trang trí một hướng dẫn thiết lập chi tiết mô tả cách bạn muốn bố trí và trang trí địa điểm.

Cung cấp cho MC của bạn một kịch bản sẵn sàng với các gợi ý cho phần chào đón, bữa tối, bài phát biểu, vũ điệu và các thông báo quan trọng.

Theo dõi tất cả nhà cung cấp và chi phí trong một hệ thống ngân sách duy nhất hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và ghi chú chi tiết.

Theo dõi chi phí thiết kế và in ấn cho biển hiệu, văn phòng phẩm, thẻ bảng và các mục thương hiệu khác.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có một hệ thống đám cưới rõ ràng, dựa trên danh sách kiểm tra, đồng thời có không gian cho kế hoạch sáng tạo và ý tưởng hiện đại như sổ ký tên âm thanh và xác nhận tham dự cho nhiều sự kiện.

⭐ Bonus: Ý tưởng lập kế hoạch đám cưới đến như một cơn lũ cảm xúc. Chúng xuất hiện khi bạn đang lái xe, lướt web, nấu ăn hoặc thậm chí khi đang nửa tỉnh nửa mê. Với tính năng Talk to Text của ClickUp, bạn có thể ghi lại các nhắc nhở về nhà cung cấp, ý tưởng trang trí, lời thề, cập nhật về khách mời hoặc những suy nghĩ ngẫu nhiên như "OMG, chúng ta nên làm điều này!" ngay khi chúng xuất hiện, và chúng sẽ được lưu trữ ngay lập tức trong không gian làm việc của bạn. Thay vì phải dừng mọi việc để gõ văn bản, bạn có thể ghi âm các nhiệm vụ cần làm, câu hỏi về địa điểm, ghi chú về thực đơn hoặc ý tưởng nội dung, sau đó sắp xếp chúng sau mà không làm mất đi sự hứng khởi. Ngoài ra, nó kết nối với ClickUp Brain để bạn có thể tìm kiếm, tóm tắt hoặc chuyển đổi ghi chú bằng giọng nói thành các công việc cưới có thể thực hiện chỉ trong vài giây.

9. Mẫu kế hoạch đám cưới tất cả trong một

qua Notion

Mẫu kế hoạch đám cưới All-In-One bao gồm một dòng thời gian đám cưới trực quan, liệt kê tất cả các cột mốc quan trọng. Bạn có các phần từ đặt chỗ địa điểm, dùng thử váy cưới, dùng thử trang điểm, gửi thiệp mời cho đến các nghi lễ trước đám cưới.

Nó cũng cho phép bạn kết nối từng cột mốc với các công việc, giúp bạn luôn biết được công việc nào cần hoàn thành tiếp theo. Hệ thống linh hoạt cho phép bạn sắp xếp theo ưu tiên, trạng thái, danh mục hoặc ngày tháng. Bạn thậm chí có thể lọc để xem những công việc cần hoàn thành trong tuần này, vào ngày cưới hoặc cho một người cụ thể.

Đang theo dõi ngân sách trở nên dễ dàng với phần tài chính đám cưới, nơi chi phí dự kiến và chi phí thực tế được cập nhật ngay lập tức, và các khoản chi tiêu được phân loại theo danh mục với liên kết đến các nhà cung cấp tương ứng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý mọi trang phục cưới với ngày thử đồ, chi tiết chi phí và các trạng thái tiến độ để quá trình kế hoạch trang phục diễn ra suôn sẻ.

Lập kế hoạch cho toàn bộ bản nhạc đám cưới và tổ chức những khoảnh khắc chụp ảnh quan trọng trong các giai đoạn chuẩn bị, lễ cưới, gia đình và tiệc cưới.

Tổ chức kỳ trăng mật của bạn bằng cách lập bản đồ các điểm đến, đặt chỗ, hoạt động, danh sách đồ cần mang, ngân sách và các thủ tục du lịch trong một bố cục gọn gàng và dễ nhìn.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một trung tâm lập kế hoạch đám cưới toàn diện, kết nối các dòng thời gian, công việc, nhà cung cấp, trang phục, âm nhạc, xác nhận tham dự và ngân sách thành một quy trình làm việc mượt mà.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý địa điểm sự kiện tốt nhất

10. Hệ thống kế hoạch đám cưới của Chloe Shih

qua Notion

Hệ thống lập kế hoạch đám cưới Wedding Planning System kết hợp hai yếu tố quan trọng nhất mà mọi cặp đôi cần theo dõi: ngân sách và khách mời. Phân tích ngân sách được hiển thị dưới dạng biểu đồ tròn động, cập nhật tự động mỗi khi bạn ghi nhận chi phí mới. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi chính xác số tiền được chi tiêu cho các hạng mục chính như địa điểm, nhà tổ chức, trang trí, chụp ảnh và di chuyển.

Bên cạnh đó, biểu đồ trạng thái RSVP hiển thị ai đã xác nhận, ai từ chối và ai vẫn chưa trả lời, giúp bạn có chế độ xem rõ ràng về số lượng khách tham dự mà không cần phải liên hệ từng người một.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thiết kế các ý tưởng trang trí, trang phục, bố cục, quà tặng và phông nền cho đám cưới của bạn thông qua không gian làm việc Figma.

Quản lý ngày cưới của bạn một cách suôn sẻ với một kế hoạch chi tiết từng phút, giúp toàn bộ nhóm làm việc đồng bộ.

Thu thập ý tưởng nội dung thân thiện với mạng xã hội và biến chúng thành video thực tế bằng cách sử dụng kế hoạch nội dung quản lý các buổi quay phim, người chịu trách nhiệm và nội dung văn bản.

Ghi lại mọi cuộc gọi cập nhật và cuộc họp trong bảng ghi chú có thể tìm kiếm để các quyết định được ghi chép đầy đủ và dễ dàng xem lại.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có hệ thống lập kế hoạch đám cưới giống như bảng điều khiển của một dự án thực tế, với biểu đồ trực tiếp và công cụ theo dõi thực tế được phát triển dựa trên kinh nghiệm tổ chức đám cưới thực tế.

Giới hạn của Notion

Mặc dù Notion rất linh hoạt, phản hồi từ người dùng thường chỉ ra những lỗ hổng lặp lại trở nên rõ ràng trong quá trình lập kế hoạch phức tạp.

Dưới đây là một số giới hạn của công cụ này:

Hiệu suất chậm trên các trang và cơ sở dữ liệu lớn, với nhiều người dùng báo cáo tình trạng giật lag và cuộn trang chậm chạp khi không gian làm việc trở nên nặng nề.

Chế độ offline vẫn chưa đáng tin cậy, và các đánh giá thường đề cập rằng Notion vẫn khó sử dụng nếu không có kết nối internet ổn định.

Trải nghiệm ứng dụng di động yếu hơn, với các phàn nàn về tốc độ tải chậm, giới hạn sự thoải mái khi chỉnh sửa và các vấn đề về điều hướng.

Không có tính năng trò chuyện thời gian thực hoặc chủ đề bình luận tích hợp như Slack/ClickUp, điều mà người dùng cho rằng khiến việc hợp tác trở nên chậm hơn so với mong đợi.

Mẫu Notion thay thế

Đối với các cặp đôi cần các tính năng nâng cao, một số lựa chọn thay thế cho Notion như ClickUp cung cấp khả năng tự động hóa mạnh mẽ hơn, nhắc nhở, quy trình công việc và cấu trúc để có một hành trình chuẩn bị đám cưới không stress.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Nó được thiết kế để tập hợp tất cả các ứng dụng, công việc và công cụ lập kế hoạch của bạn vào một nơi duy nhất.

Đối với việc lập kế hoạch đám cưới, điều đó có nghĩa là các dòng thời gian, danh sách nhà cung cấp, ngân sách, thông tin khách mời và bảng ý tưởng của bạn cuối cùng có thể được quản lý tập trung tại một nơi duy nhất, thay vì rải rác trong các email và bảng tính.

Đừng chỉ tin lời chúng tôi! Đây là chia sẻ của một người dùng thực tế về ClickUp:

Tôi thích việc có thể sắp xếp các công việc vào các dự án khác nhau. Tôi sử dụng ClickUp cho cả các công việc cá nhân, dự án đam mê, công việc và sắp tới là kế hoạch đám cưới. Tôi thích việc có thể xem các công việc trên chế độ xem lịch – điều này giúp ưu tiên những công việc cần làm trong tuần, và nếu thực sự cần điều chỉnh lịch trình để phù hợp với năng lượng của mình cho ngày/tuần/tháng đó.

Tôi thích việc có thể sắp xếp các công việc vào các dự án khác nhau. Tôi sử dụng ClickUp cho cả các công việc cá nhân, dự án đam mê, công việc và sắp tới là kế hoạch đám cưới. Tôi thích việc có thể xem các công việc trên chế độ xem lịch – điều này giúp ưu tiên những công việc cần làm trong tuần, và nếu thực sự cần điều chỉnh lịch trình để phù hợp với năng lượng của mình cho ngày/tuần/tháng đó.

Dưới đây là một số mẫu kế hoạch đám cưới ClickUp được thiết kế đẹp mắt mà bạn có thể sử dụng.

1. Mẫu bản tóm tắt dự án sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu bản tóm tắt dự án sự kiện ClickUp này để phác thảo các chi tiết quan trọng, đặt mục tiêu, theo dõi các cột mốc quan trọng và giữ cho nhóm của bạn đồng bộ cho ngày trọng đại.

Mẫu bản tóm tắt dự án sự kiện ClickUp cung cấp cho bạn và nhà tổ chức một không gian gọn gàng để lập kế hoạch cho toàn bộ lễ cưới trước khi bắt đầu công việc thực tế. Trang tổng quan đơn giản và rõ ràng. Bạn có thể thêm tên cặp đôi, ngày cưới, liên kết địa điểm, ngân sách và kênh liên lạc chính.

Với ClickUp Docs tích hợp, bạn có không gian để định hình tầm nhìn và mô tả ngày trọng đại ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Hợp tác thời gian thực cho phép tất cả mọi người tham gia đóng góp ý tưởng và đề xuất. Ý tưởng có thể được chuyển đổi thành công việc ngay lập tức và giao cho đúng người/nhóm với ngày đáo hạn và nhãn ưu tiên.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiểu rõ khách mời bằng cách ghi nhận số lượng khách, các nhóm quan trọng, khách VIP và nhu cầu văn hóa, giúp việc lập kế hoạch tiếp đãi và sắp xếp chỗ ngồi trở nên dễ dàng.

Xác định nhóm tổ chức đám cưới của bạn với các phân công vai trò đơn giản để mọi người đều rõ trách nhiệm của mình mà không gây nhầm lẫn.

Theo dõi các cột mốc quan trọng như xác nhận địa điểm, đặt dịch vụ, phê duyệt trang trí và chuẩn bị cho buổi tập dượt để quá trình lập kế hoạch diễn ra suôn sẻ.

Xây dựng lịch trình chi tiết cho nhiều ngày, bao gồm các nghi lễ, thời gian trang trí, khoảnh khắc chụp ảnh, bài phát biểu quan trọng và quá trình chuyển tiếp giữa các sự kiện, với người chịu trách nhiệm cụ thể cho từng phần.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi và nhà tổ chức đám cưới muốn có một bản tóm tắt rõ ràng, có cấu trúc để thống nhất toàn bộ nhóm lập kế hoạch trước khi bắt đầu công việc chuẩn bị đám cưới thực sự.

📌 Bạn có biết? Ngày càng có nhiều cặp đôi mơ ước về một đám cưới trong mơ vượt ra ngoài những địa điểm truyền thống như cung điện hay sảnh tiệc. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy 85% cặp đôi hiện nay ưa chuộng đám cưới tại địa điểm du lịch, và 83% sẵn sàng lựa chọn những địa điểm độc đáo, mang tính cá nhân và khó quên hơn.

2. Mẫu kế hoạch sự kiện lớn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý các công việc đám cưới và theo dõi dòng thời gian bằng mẫu kế hoạch sự kiện lớn ClickUp.

Mẫu kế hoạch sự kiện lớn ClickUp giống như trung tâm điều hành hậu trường của đám cưới của bạn. Bạn có thể lên kế hoạch cho những phần quan trọng trước tiên, như địa điểm, phong cách trang trí, lựa chọn thực đơn, trang phục, và sau đó từ từ chuyển sang các chi tiết nhỏ hơn theo tốc độ của riêng bạn.

Mọi chi phí đều được tập trung tại một nơi, với hóa đơn và thanh toán được ghi chép gọn gàng, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về số tiền đã chi tiêu và những khoản sắp tới. Quản lý khách mời và nhà cung cấp cũng dễ dàng không kém. Bạn có thể theo dõi ai sẽ tham dự, ai sẽ đi cùng, nhu cầu chỗ ngồi và thậm chí ghi chú nhanh về dịch vụ tiếp đón.

Tất cả nhà cung cấp của bạn sẽ được tổ chức gọn gàng trong một nền tảng duy nhất với thông tin liên hệ và thỏa thuận của họ, giúp việc phối hợp trở nên thuận lợi hơn cho cả gia đình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi, nhà tổ chức đám cưới, gia đình hoặc điều phối viên muốn sử dụng hệ thống ClickUp có cấu trúc và chi tiết để quản lý đám cưới từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện.

⚡ Bộ sưu tập mẫu: Những đám cưới lớn không tự lên kế hoạch, và ai đã từng tổ chức một bữa tiệc đính hôn đơn giản cũng biết danh sách việc cần làm sẽ tăng lên nhanh chóng. Từ sơ đồ chỗ ngồi, liên hệ với nhà cung cấp, dòng thời gian trang trí, nhắc nhở thanh toán đến cập nhật thông tin khách mời, mọi thứ đều cần được lên kế hoạch cẩn thận. Hãy tham khảo danh sách các mẫu kế hoạch sự kiện được tuyển chọn này để giúp bạn quản lý mọi thứ một cách hiệu quả.

3. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi chi phí đám cưới và so sánh chi phí của các nhà cung cấp trong khi vẫn giữ ngân sách tổng thể của bạn được tổ chức gọn gàng với mẫu ngân sách sự kiện ClickUp.

Nếu bạn muốn giảm bớt áp lực trong việc quản lý tài chính đám cưới, mẫu ngân sách sự kiện ClickUp sẽ cung cấp cho bạn không gian để theo dõi mọi hoạt động chính, so sánh các lựa chọn và kiểm soát chi tiêu. Bạn có thể đặt ngân sách dự kiến bên cạnh chi tiêu thực tế để đảm bảo kế hoạch của bạn luôn thực tế và minh bạch.

Bạn cũng có nhiều cách để theo dõi mọi thứ diễn ra. Xem dạng danh sách đơn giản cho phép bạn lướt qua tất cả các sự kiện và chi phí như một bảng tính gọn gàng. Chế độ xem Bảng giúp bạn nhóm các mục theo ưu tiên hoặc loại sự kiện, giúp khối lượng công việc trở nên rõ ràng chỉ với một cái nhìn. Và chế độ xem lịch trình hiển thị tất cả các khoản thanh toán, đặt chỗ và các công việc cần theo dõi trong suốt tháng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi mọi chi phí đám cưới như một công việc riêng biệt với ưu tiên, ngày đáo hạn, thông tin nhà cung cấp, hóa đơn và giới hạn ngân sách.

Sử dụng trường Tiền để theo dõi số tiền mà không cần thực hiện việc cần làm để tính toán.

Phân loại sự kiện và loại nhà cung cấp bằng các menu thả xuống đơn giản, giúp danh sách công việc của bạn luôn được sắp xếp gọn gàng.

Vẽ bản đồ địa điểm và liên kết các công việc liên quan bằng cách sử dụng trường vị trí và trường mối quan hệ để có luồng kế hoạch mượt mà hơn.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi và nhà tổ chức đám cưới muốn có một hệ thống gọn gàng, đáng tin cậy để theo dõi mọi khoản thanh toán một cách rõ ràng.

🧠 Thực tế thú vị: Theo một cuộc khảo sát với hơn 6.000 cặp đôi chuẩn bị kết hôn, các cặp đôi sẵn sàng chi tiêu nhiều nhất cho: 57% cho nhiếp ảnh gia

47% cho địa điểm

Giảm 37% cho thanh bar

4. Mẫu quản lý sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu quản lý sự kiện ClickUp để tổ chức các công việc đám cưới và quản lý nhà cung cấp từ một bảng điều khiển gọn gàng.

Mẫu quản lý sự kiện ClickUp chia quá trình lập kế hoạch thành các giai đoạn—lựa chọn địa điểm, đặt dịch vụ, hoàn thiện thiết kế, điều phối ngày cưới—với các công việc, công việc con và mối quan hệ phụ thuộc, giúp bạn nắm rõ những việc cần làm và thứ tự thực hiện.

Bạn có thể phân công nhiệm vụ cho đối tác, nhà tổ chức đám cưới hoặc các thành viên gia đình hỗ trợ, để mọi người đều biết rõ vai trò của mình mà không cần phải kiểm tra liên tục. Mẫu này bao gồm các Trường Tùy chỉnh để theo dõi thông tin liên hệ của nhà cung cấp, lịch thanh toán và thời hạn quyết định.

Bạn có thể đính kèm hợp đồng trực tiếp vào các công việc của nhà cung cấp, liên kết bảng mood board với các quyết định thiết kế và cài đặt nhắc nhở tự động cho các khoản đặt cọc hoặc theo dõi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem tất cả các công việc, người chịu trách nhiệm, dòng thời gian thực hiện, tiến độ và chi tiết ngân sách trong một danh sách công việc cuộn duy nhất, mang lại cảm giác như đang ở trong phòng điều khiển hậu trường.

Tổ chức các sự kiện kéo dài nhiều ngày với danh sách sự kiện riêng biệt để theo dõi tiến độ và chi tiêu, đồng thời vẫn liên kết với kế hoạch chính.

Kéo các công việc lên dòng thời gian thống nhất để phát hiện các xung đột, và đảm bảo mỗi lễ cưới diễn ra suôn sẻ.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi hoặc nhà tổ chức muốn có một hệ thống chuyên nghiệp, toàn diện để quản lý mọi chi tiết và ngân sách cho các sự kiện đám cưới kéo dài nhiều ngày với sự rõ ràng tuyệt đối.

5. Mẫu tài liệu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các nhà cung cấp dịch vụ cưới và chi tiết ẩm thực, đồng thời quản lý yêu cầu chế độ ăn uống của khách trong một danh sách gọn gàng với mẫu tài liệu kế hoạch sự kiện ClickUp.

Đám cưới đi kèm với hàng ngàn chi tiết nhỏ và gấp đôi số ý kiến. Với mẫu tài liệu lập kế hoạch sự kiện ClickUp, bạn có thể lưu trữ hướng dẫn, ghi chú đỗ xe và bất kỳ hướng dẫn nhỏ nhưng quan trọng nào dành cho khách, nhà cung cấp hoặc nhóm lập kế hoạch.

Bố cục dòng thời gian giúp toàn bộ ngày diễn ra một cách rõ ràng. Bạn có thể tạo kế hoạch theo từng phút hoặc từng giờ cho từng sự kiện. Không gian thiết lập giúp việc trang trí và sắp xếp trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các phần riêng biệt cho đăng ký, giờ cocktail và thiết lập tiệc cưới.

Bạn cũng sẽ nhận được các danh sách kiểm tra có cấu trúc cho các công việc như kiểm tra nhà cung cấp, sắp xếp bảng tiệc, quầy bánh ngọt, chuẩn bị sân khấu và những chi tiết nhỏ thường bị bỏ qua.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi danh sách khách mời của bạn trong một bảng đơn giản với thông tin RSVP, tên và địa chỉ.

Tạo một danh sách nhà cung cấp nhỏ với thông tin chi tiết về địa điểm, nhà cung cấp dịch vụ ẩm thực, nhà thiết kế trang trí, nhiếp ảnh gia, nhóm trang điểm và dịch vụ vận chuyển.

Ghi chép nhu cầu dinh dưỡng của khách để phối hợp bữa ăn và yêu cầu đặc biệt một cách suôn sẻ.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi, gia đình hoặc nhà tổ chức đám cưới muốn quản lý mọi chi tiết, từ dòng thời gian đến quản lý nhà cung cấp, trong một không gian làm việc gọn gàng, không gây căng thẳng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch đám cưới có thể rất thú vị cho đến khi mọi ngày hẹn, hạn chót và lời hứa của nhà cung cấp bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí bạn. Lịch ClickUp giúp bạn quản lý tất cả các cam kết và cho phép bạn: Kéo và thả các công việc khi kế hoạch thay đổi mà không bị lạc hướng.

Xem toàn bộ hành trình đám cưới của bạn trong một dòng thời gian duy nhất.

Đồng bộ hóa tất cả các ngày với Google hoặc Outlook, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Ghi chú các công việc theo nhà cung cấp hoặc thành viên gia đình, hoặc đánh dấu theo mức độ ưu tiên.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để luôn giữ mọi thứ gọn gàng. Lập kế hoạch cho toàn bộ luồng đám cưới một cách dễ dàng với ClickUp Calendar.

6. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp để lập kế hoạch thông báo đám cưới, lên lịch quảng cáo trên mạng xã hội, quản lý ngân sách và nhiều hơn nữa.

Bạn đã bao giờ cảm thấy các chi tiết đám cưới của mình nằm rải rác khắp nơi thay vì ở đúng nơi cần thiết? Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp giúp tập hợp các dòng thời gian, nhà cung cấp, khách mời và các thiết lập vào một không gian làm việc duy nhất. Bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ thông qua các menu thả xuống, giúp kế hoạch đám cưới của bạn có phong cách riêng.

Bạn cũng có thể thêm ngân sách cho từng hàm, lưu ý các ý tưởng trang trí, tạo tệp đính kèm hình ảnh cảm hứng, ghi chú nhắc nhở nhà cung cấp và theo dõi tiến độ của mình theo thời gian thực.

Các khối màu được đánh dấu giúp nổi bật các công việc quan trọng và mang lại sự rõ ràng ngay lập tức. Bảng ví dụ minh họa chính xác cách kế hoạch đám cưới của bạn sẽ trông như thế nào. Với Nhiệm vụ ClickUp, các công việc lớn như ‘Trang trí tiệc cưới’ có thể được chia nhỏ thành các phần nhỏ hơn, chẳng hạn như ánh sáng, hoa tươi và trang trí bàn, với mỗi phần được giao cho người phù hợp.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem tất cả các mốc thời gian trên lịch hàng tháng hoặc hàng tuần để các buổi dùng thử đồ, dùng thử món, thanh toán, dùng thử trang phục và xác nhận tham dự luôn được theo dõi chặt chẽ.

Tính toán ngân sách tự động với các công thức hiển thị tổng chi phí và chi phí nhà cung cấp mà không cần tính toán thủ công.

Tùy chỉnh mẫu theo phong cách kế hoạch của riêng bạn bằng cách sử dụng ngân sách có thể điều chỉnh, thanh tiến độ, đánh giá và ghi chú.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi và nhà tổ chức muốn có một tài liệu duy nhất, dễ theo dõi, giúp quản lý mọi chi tiết đám cưới trong một luồng rõ ràng và đồng bộ.

7. Mẫu quảng bá sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ mọi chiến dịch trước đám cưới đúng tiến độ với mẫu quảng bá sự kiện ClickUp.

Mẫu quảng bá sự kiện ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho các hoạt động quảng bá đám cưới. Bạn có thể phác thảo luồng - từ việc lựa chọn các kênh như Instagram, nhóm WhatsApp hoặc thiệp mời in, đến việc tổ chức các giai đoạn như thông báo ngày cưới, thiệp mời chính thức và nhắc nhở.

Nó cũng cho phép bạn cài đặt ngân sách cho từng hoạt động. Bạn có thể thêm các ghi chú tham khảo mà nhà thiết kế trang trí hoặc nhiếp ảnh gia của bạn có thể cần. Bộ Trường Tùy chỉnh giúp duy trì cấu trúc chặt chẽ. Bạn có thể ghi chú vị trí của từng bài đăng, hàm mà nó kết nối, ai chịu trách nhiệm và những yêu cầu cần thiết trước khi nó được đăng tải.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý mọi hoạt động quảng bá đám cưới bằng cách cập nhật trạng thái, thêm ngày đáo hạn, giao nhiệm vụ cho người phụ trách, đính kèm tệp thiết kế thiệp mời và đang theo dõi sự phối hợp với nhà cung cấp.

Gửi những thông điệp đám cưới cá nhân hóa để tăng thêm sự hào hứng và tiếp cận đúng đối tượng khách mời vào đúng thời điểm.

Sử dụng các danh sách kiểm tra sẵn có để tự động nhắc nhở về các sự kiện và cập nhật ngày cưới mà không cần tạo lại các công việc mỗi lần.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi và gia đình muốn có các chiến dịch quảng bá đám cưới có cấu trúc, sẵn sàng cho nền tảng mà không cần phải quản lý nhiều ghi chú và trò chuyện.

8. Mẫu kế hoạch dự án sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chi tiết cho từng sự kiện cưới và tổ chức các công việc theo ngày và giai đoạn để đảm bảo tất cả các hoạt động trước đám cưới và trong ngày cưới diễn ra suôn sẻ với mẫu kế hoạch dự án sự kiện ClickUp.

Tiếp theo là mẫu kế hoạch dự án sự kiện ClickUp. Từ lần dùng thử trang phục đầu tiên đến chi tiết cuối cùng của tiệc cưới, mọi công việc và hạn chót đều được hiển thị trực quan, khiến mẫu này không chỉ là danh sách việc cần làm mà còn giống như một kịch bản chi tiết cho ngày cưới của bạn.

Mẫu này kết hợp các chế độ xem dạng danh sách để xem tất cả các công việc tại một nơi và dễ dàng đánh dấu công việc đã xong. Nó cũng có các giai đoạn Kanban để theo dõi tiến độ của từng sự kiện từ giai đoạn lập kế hoạch đến hoàn thành. Mẫu bao gồm các biểu đồ Gantt động và lịch được thiết kế đẹp mắt trong một hệ sinh thái lập kế hoạch thống nhất.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hình dung toàn bộ quy trình tổ chức đám cưới của bạn qua một quy trình từng giai đoạn, nơi các công việc di chuyển từ giai đoạn kế hoạch, chuẩn bị đến hoàn thành.

Xem tất cả các hoạt động đám cưới sắp tới trong một bảng theo phong cách dòng thời gian, bao gồm ngày đáo hạn, ưu tiên, nhóm làm việc và loại sự kiện.

Lập kế hoạch cho toàn bộ tháng cưới của bạn trên một lịch trình hiển thị các lễ cưới, công việc của nhà cung cấp, thời gian đến của gia đình và các mốc thời gian quan trọng chỉ trong nháy mắt.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn có một kế hoạch đám cưới rõ ràng, dựa trên dòng thời gian, hiển thị mọi chi tiết và hạn chót trong một không gian làm việc được tổ chức đẹp mắt.

⚡ Kho mẫu: Mẫu lịch trình chi tiết giúp bạn lên kế hoạch cho từng phút của ngày cưới. Sử dụng chúng để phân công nhiệm vụ, ghi chú thời gian đến của nhà cung cấp, đồng bộ bài phát biểu, theo dõi luồng lễ cưới và đảm bảo mọi khoảnh khắc diễn ra chính xác như bạn mong đợi.

9. Mẫu kế hoạch sự kiện đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu kế hoạch sự kiện đơn giản ClickUp để tổ chức các công việc đám cưới theo trạng thái và đảm bảo mọi chi tiết trước đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Mỗi đám cưới đều có nét riêng, nhưng đằng sau sự hoàn hảo đó là một khối lượng công việc khổng lồ. Mẫu kế hoạch sự kiện đơn giản ClickUp cung cấp các danh sách công việc sẵn có cho các hoạt động, cơ sở vật chất, nhiệm vụ trước sự kiện và thanh toán, giúp bạn có ngay một cấu trúc rõ ràng để giảm bớt căng thẳng.

Mẫu này thích ứng hoàn hảo với mọi phong cách đám cưới, dù là đám cưới ấm cúng, truyền thống, sang trọng hay kéo dài nhiều ngày. Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng và Lịch để phù hợp với phong cách kế hoạch của mình. Điểm nổi bật là mọi thứ đều được kết nối trong một quy trình làm việc duy nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan đầy đủ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để tổ chức danh sách khách mời, ưu tiên, địa điểm, hạn chót và thông tin nhà cung cấp.

Lưu trữ hợp đồng, hình ảnh tham khảo, thực đơn và nguồn cảm hứng trong ClickUp tài liệu để truy cập nhanh chóng.

Sắp xếp tất cả các công việc đám cưới theo một hệ thống phân cấp rõ ràng cho giai đoạn chuẩn bị trước sự kiện và điều phối trong ngày diễn ra.

Tính toán tổng, trung bình và phạm vi giá trị tự động để đảm bảo ngân sách đám cưới của bạn luôn chính xác.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi, gia đình hoặc nhà tổ chức đám cưới muốn quản lý ngày trọng đại một cách đơn giản và không căng thẳng thông qua một hệ thống tổ chức duy nhất.

10. Mẫu kế hoạch sự kiện nâng cao ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu kế hoạch sự kiện nâng cao ClickUp để phân loại các công việc đám cưới theo trạng thái, thiết lập dòng thời gian và đảm bảo mọi chi tiết diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang lên kế hoạch cho một đám cưới mà mỗi chi tiết đều giống như một sự kiện nhỏ riêng biệt? Mẫu kế hoạch sự kiện nâng cao ClickUp được thiết kế dành cho các đám cưới có nhiều yếu tố phức tạp, như nhiều hoạt động khác nhau, các địa điểm tổ chức đa dạng, hàng loạt nhà cung cấp, ngân sách thay đổi liên tục và danh sách khách mời liên tục được cập nhật.

Điều làm nên sức mạnh của mẫu này là khả năng thích ứng một cách tự nhiên với cách bạn lập kế hoạch. Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng, Lịch hoặc Gantt để hình dung quá trình chuẩn bị đám cưới theo cách bạn mong muốn. Cần theo dõi việc đặt chỗ địa điểm, thử trang phục, đàm phán với nhà cung cấp và phân công công việc cho gia đình? Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong các phần cấu trúc phản ánh quy trình làm việc thực tế của đám cưới.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý mọi công việc đám cưới với 29 trạng thái tùy chỉnh, bao quát từ chuẩn bị trang trí đến xác nhận nhà cung cấp.

Tự động hóa các tác vụ quan trọng như nhắc nhở thanh toán và kiểm tra nhà cung cấp, hoặc gửi các thông báo RSVP nhanh chóng.

Theo dõi ngân sách và hóa đơn với các Trường Tùy chỉnh giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về mọi khoản thanh toán cho nhà cung cấp.

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi và nhà tổ chức đám cưới quản lý các đám cưới quy mô lớn, đa chức năng cần sự minh bạch và cấu trúc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch đám cưới với ClickUp

Lập kế hoạch cho đám cưới là một hành trình lớn, nhưng bạn không cần phải đối mặt với nó một mình.

Với ClickUp, mọi chi tiết - từ bản nháp danh sách khách mời đầu tiên đến dòng thời gian cuối cùng - đều có một không gian gọn gàng, tổ chức tốt và thực sự hữu ích.

Hãy để không gian lập kế hoạch của bạn hỗ trợ bạn, không gây áp lực cho bạn, để bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: kỷ niệm một ngày tràn ngập tình yêu, niềm vui và những người quan trọng nhất đối với bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để lập kế hoạch một cách thoải mái và có tổ chức với cấu trúc rõ ràng.