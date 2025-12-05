Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Follow Up Boss để nâng cao quản lý khách hàng tiềm năng

Follow Up Boss là phần mềm CRM được sử dụng rộng rãi cho các nhóm bất động sản.

Nó lưu trữ tất cả các khách hàng tiềm năng và liên hệ của bạn tại một nơi duy nhất. Bạn có thể gửi email tự động hóa, cá nhân hóa, thực hiện cuộc gọi và gửi văn bản cho khách hàng tiềm năng vào thời điểm thích hợp. Toàn bộ nhóm của bạn làm việc trên một hệ thống chung thay vì sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Mặc dù các tính năng là cao cấp, nhưng giá cả, bắt đầu từ $69/tháng/người dùng, là khá cao đối với các đại lý độc lập và nhóm nhỏ có ngân sách eo hẹp.

Đó là lý do tại sao việc tìm hiểu các lựa chọn thay thế cho Follow Up Boss là điều hợp lý—đặc biệt nếu bạn muốn có các tính năng tương tự với chi phí thấp hơn hoặc có thêm các tính năng bổ sung.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Follow Up Boss trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) bất động sản hàng đầu có thể thay thế Follow Up Boss:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quy trình bán hàng bất động sản từ đầu đến cuối Kích thước nhóm: Từ đại lý cá nhân đến doanh nghiệp môi giới quy mô lớn Mẫu CRM bất động sản, Xem bản đồ, Bảng điều khiển, Tự động hóa, Tài liệu, Ứng dụng di động, Tóm tắt AI ClickUp Brain Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. BoldTrail (kvCORE) Hệ thống CRM bất động sản doanh nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo Kích thước nhóm: Từ các nhóm vừa đến các công ty môi giới lớn Trang web IDX, Công cụ tạo khách hàng tiềm năng, Chiến dịch tiếp thị tự động hóa, Quy trình giao dịch, Hệ thống quản lý nội bộ + Tích hợp QuickBooks Giá cả tùy chỉnh BoomTown Tích hợp tạo khách hàng tiềm năng + CRM bất động sản Kích thước nhóm: Nhóm đang phát triển cần hệ thống tạo khách hàng tiềm năng có khả năng mở rộng CRM dự đoán, Trang web IDX, Theo dõi tự động hóa, Ứng dụng di động, Dịch vụ hỗ trợ thành công Giá cả tùy chỉnh IXACT Contact Tự động hóa tiếp thị + xây dựng mối quan hệ Kích thước nhóm: Đại lý độc lập và nhóm nhỏ Huấn luyện duy trì liên lạc, Chiến dịch Drip, Đăng bài tự động trên mạng xã hội, Văn bản hàng loạt, Trang web bất động sản Từ $55/tháng CINC Chuyển đổi khách hàng tiềm năng trực tuyến với khối lượng lớn Kích thước nhóm: Nhóm có nhiều khách hàng tiềm năng + ISAs Tích hợp trình quay số, Nhắn tin hàng loạt, Tương tác AI, Quy tắc định tuyến, Trang định giá nhà, Bảng điều khiển ROI Giá cả tùy chỉnh Top Producer Hệ thống CRM tích hợp MLS cho quy trình làm việc truyền thống Kích thước nhóm: Nhóm đã estable với quy trình làm việc nặng về MLS Đồng bộ hóa MLS, Kế hoạch thông minh, Email tóm tắt thị trường, Quản lý giao dịch, Đồng bộ hóa email hai chiều Kế hoạch dịch vụ từ $179/người dùng/tháng Sell. Việc cần làm Nhà phát triển + đối tác kênh cần tự động hóa toàn bộ chu kỳ bán hàng Kích thước nhóm: Nhà phát triển bất động sản, môi giới, mạng lưới CP Quản lý khách hàng tiềm năng, Hàng đang được theo dõi, Công cụ thăm quan dự án, Quy trình sau bán hàng, Cổng thông tin đối tác kênh Giá cả tùy chỉnh Pipedrive Quản lý quy trình bán hàng trực quan Kích thước nhóm: Nhóm nhỏ + đại lý độc lập Dòng công việc Kanban, Trợ lý bán hàng AI, CRM di động, Hơn 300 tích hợp, Trình tạo tự động hóa Kế hoạch từ $19/người dùng/tháng HubSpot CRM Tiếp thị tích hợp + nền tảng CRM miễn phí Kích thước nhóm: Các đại lý và nhóm muốn tự động hóa và luồng nuôi dưỡng khách hàng Hệ thống quản lý quy trình thông minh, Trợ lý AI (Tìm kiếm khách hàng tiềm năng/Quản lý khách hàng/Nội dung), Theo dõi email, Quy trình làm việc tùy chỉnh Kế hoạch từ $49/người dùng/tháng Freshsales Hệ thống CRM bán hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng giao tiếp đa kênh Kích thước nhóm: Các nhóm cần quản lý cuộc gọi, tin nhắn SMS, email trong một nền tảng duy nhất Đánh giá Freddy AI, Gọi điện/SMS tích hợp, WhatsApp, Thông tin giao dịch, CRM di động Kế hoạch từ $11/người dùng/tháng

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong một giải pháp thay thế cho Follow Up Boss?

Trước khi chuyển sang sử dụng, hãy đánh giá phần mềm CRM bất động sản dựa trên các tính năng sau:

Thu thập và phân phối khách hàng tiềm năng: Đảm bảo hệ thống CRM có thể dễ dàng thu thập khách hàng tiềm năng từ các cổng thông tin, trang web, quảng cáo trên mạng xã hội và các công cụ của bên thứ ba. Tính năng tự động hóa phân phối dựa trên địa điểm, phạm vi giá hoặc tình trạng sẵn sàng của nhân viên giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao tốc độ phản hồi.

Tự động hóa cho việc theo dõi: Tìm kiếm các quy trình làm việc thông minh có thể tự động gửi văn bản, email và lời nhắc nhở. Như vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ các khách hàng tiềm năng chỉ vì quên theo dõi. Chọn một giải pháp thay thế cho Follow Up Boss có tính năng chiến dịch nhỏ giọt để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong dài hạn.

Tự động hóa cho việc theo dõi: Tìm kiếm các quy trình làm việc thông minh tự động gửi văn bản, email và nhắc nhở để giúp bạn Tìm kiếm các quy trình làm việc thông minh tự động gửi văn bản, email và nhắc nhở để giúp bạn quản lý dự án bất động sản một cách hiệu quả. Bạn không muốn những khách hàng tiềm năng nóng hổi trở nên lạnh nhạt chỉ vì bạn quên theo dõi. Chọn một giải pháp thay thế CRM cho việc theo dõi có tính năng chiến dịch tự động để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong dài hạn.

Công cụ giao tiếp tích hợp: Hệ thống CRM nên hỗ trợ nhắn tin, gọi điện, nhắc nhở công việc và đồng bộ email hai chiều để đảm bảo giao tiếp mượt mà và hợp tác nhóm hiệu quả.

Tích hợp tiết kiệm thời gian: Hệ thống CRM của bạn nên kết nối mượt mà với các trang web IDX, nền tảng MLS, công cụ tiếp thị, ứng dụng định giá bất động sản và phần mềm giao dịch. Bạn không nên phải trả thêm nhiều chi phí cho các tiện ích bổ sung chỉ để các công cụ có thể tương tác với nhau.

Tính năng hiển thị và phân tích quy trình: Bạn cần các bảng điều khiển để hiển thị thời gian thực các chỉ số quan trọng, theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch, thông tin hữu ích, cảnh báo và nhiều hơn nữa.

Trải nghiệm ứng dụng di động: Bất động sản là một ngành kinh doanh di động. Ứng dụng di động cho phép các đại lý trả lời các yêu cầu ngay lập tức, đặt lịch xem nhà và cập nhật quy trình làm việc ngay từ trong xe.

Hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI): Hệ thống AI tích hợp nên tóm tắt các cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng, đề xuất các hành động tiếp theo tốt nhất và soạn thảo các tin nhắn theo dõi. Điều này giúp duy trì ngữ cảnh trong một nơi duy nhất và giảm bớt sự lộn xộn khi phải chuyển đổi giữa các công cụ

Hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI): Trí tuệ nhân tạo tích hợp có thể tóm tắt các cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng, đề xuất các hành động tiếp theo tốt nhất và soạn thảo các tin nhắn theo dõi — để duy trì kết nối ngữ cảnh và giảm thiểu Trí tuệ nhân tạo tích hợp có thể tóm tắt các cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng, đề xuất các hành động tiếp theo tốt nhất và soạn thảo các tin nhắn theo dõi — để duy trì kết nối ngữ cảnh và giảm thiểu sự phân tán ngữ cảnh.

Giá cả linh hoạt: Khi nhóm của bạn phát triển, chi phí không nên tăng vọt. Hãy chọn một hệ thống CRM mang lại giá trị cao hơn cho mỗi người dùng được cấp phép, mà không có các khoản phí bất ngờ cho các tính năng cơ bản như tự động hóa, tích hợp và báo cáo.

👀 Bạn có biết? Doanh thu từ phần mềm tạo khách hàng tiềm năng bất động sản đạt 4,5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 10,2 tỷ USD, tăng trưởng với tốc độ CAGR 9,8% (2026–2033). Các nhóm đầu tư sớm vào các hệ thống CRM thông minh và công cụ tự động hóa sẽ có cơ hội thu được lợi ích lớn nhất.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Follow Up Boss

Việc chọn đúng phần mềm CRM có thể cải thiện đáng kể việc theo dõi, khả năng hiển thị quy trình bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi cho các nhóm bất động sản. Dưới đây là những lựa chọn thay thế Follow Up Boss tốt nhất đáng để khám phá:

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quy trình bán hàng bất động sản từ đầu đến cuối)

Quản lý mục tiêu bất động sản, giao dịch khách hàng và các nhiệm vụ quan trọng của bạn trong ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, tích hợp quản lý dự án bất động sản và khả năng CRM trong một nền tảng duy nhất. Các quản lý bán hàng và nhân viên môi giới có thể quản lý khách hàng tiềm năng, danh sách bất động sản và giao dịch tại cùng một nơi.

Để bắt đầu, hãy sử dụng nền tảng quản lý dự án bất động sản của ClickUp để quản lý tất cả các dự án phát triển của bạn tại một nơi duy nhất.

Từ việc mua bán bất động sản thương mại đến danh sách bán nhà ở, mọi cột mốc, tài liệu, công việc và cập nhật từ các bên liên quan đều được tổ chức gọn gàng trong một không gian làm việc duy nhất.

Mặc dù chủ yếu là công cụ quản lý dự án, ClickUp cung cấp đầy đủ bộ tính năng theo phong cách CRM: bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu liên hệ, bất động sản, công việc, bình luận và tài liệu liên quan.

Quản lý và tối ưu hóa tất cả nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng của bạn với ClickUp CRM

Đối với các hoạt động tập trung vào bất động sản, ClickUp cung cấp chế độ xem bản đồ cho phép bạn xem các danh sách hoặc vị trí được đánh dấu trên bản đồ theo vị trí địa lý, được mã màu sắc theo giá, trạng thái hoặc hoạt động.

Các công việc trong ClickUp đại diện cho các công việc cụ thể có thể thực hiện được, có thể tùy chỉnh với trạng thái, người được giao, ngày đáo hạn, Trường Tùy chỉnh và các công việc con, giúp các nhóm theo dõi rõ ràng những việc cần làm.

Với ứng dụng di động ClickUp, các chuyên gia bất động sản có thể cập nhật danh sách công việc và nhiệm vụ ngay lập tức trong quá trình làm việc tại hiện trường.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng ClickUp cho Quản lý Dự án Bán hàng, các nhân viên bán hàng của bạn có thể đang theo dõi quy trình bán hàng tại một nơi duy nhất, hợp tác trên các giao dịch và chuyển giao một cách trơn tru cho quá trình onboarding mà không mất đi bối cảnh.

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ với một chế độ xem duy nhất cho mọi công việc, tin nhắn và cập nhật khách hàng tiềm năng trong phần mềm quản lý dự án bán hàng ClickUp.

Sử dụng hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi quy trình làm việc, theo dõi hoạt động của tài khoản và hợp tác trong các giao dịch.

Để theo dõi tình trạng của quy trình làm việc, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển ClickUp.

Các thẻ AI trên bảng điều khiển (Dashboard AI Cards) chuyển đổi dữ liệu không gian làm việc (công việc, thời gian theo dõi thời gian, tiến độ dự án) thành các báo cáo trực quan rõ ràng. Bạn có thể lọc và chia sẻ bảng điều khiển, xuất chúng sang PDF và tự động làm mới để giữ cho các bên liên quan đồng bộ và hoạt động bán hàng minh bạch.

Và sau đó là ClickUp Brain. Đây là lớp AI tích hợp đầu tiên có khả năng hiểu công việc của bạn, cập nhật nó và thực hiện các hành động thay cho bạn.

Ví dụ, ClickUp Brain có thể tạo kế hoạch kinh doanh bất động sản dựa trên mục tiêu của bạn. Nó có thể lấy dữ liệu từ các dự án hiện có để lập đề xuất.

Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo đề xuất đại diện cho người mua.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Brain để trích xuất biên bản cuộc họp, tóm tắt báo cáo, soạn thảo email theo dõi cho khách hàng tiềm năng, cập nhật trạng thái niêm yết và thông báo cho các bên liên quan.

Khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bất động sản với Brain, bạn có thể đặt câu hỏi như “Chúng ta đang gặp khó khăn ở đâu trong việc ra mắt chiến dịch marketing?” và Brain sẽ quét ClickUp và tìm kiếm câu trả lời cho bạn.

Và nếu việc tạo/lập nội dung đang chiếm quá nhiều thời gian, hãy để AI giúp bạn viết nhanh hơn — video này sẽ hướng dẫn bạn cách hợp tác với AI để hoàn thiện, soạn thảo và chỉnh sửa công việc của mình một cách hiệu quả.

Không chỉ vậy, bạn còn có thể bắt đầu nhanh chóng với các mẫu CRM bất động sản sẵn sàng sử dụng của ClickUp. Chúng giúp các nhân viên của bạn quản lý mối quan hệ, thúc đẩy giao tiếp và tổ chức quy trình làm việc.

Đầu tiên, hãy sử dụng mẫu CRM ClickUp để quản lý vòng đời khách hàng. Bạn hoặc các nhân viên của bạn có thể theo dõi doanh số bán hàng, giám sát sự hài lòng của khách hàng và nuôi dưỡng các cơ hội kinh doanh.

Tải mẫu miễn phí Tăng cường chất lượng khách hàng tiềm năng, chốt nhiều giao dịch hơn và nuôi dưỡng mối quan hệ với từng khách hàng bằng mẫu CRM bất động sản của ClickUp.

Đây là lý do tại sao các nhóm bất động sản yêu thích nó:

Quản lý tất cả thông tin về người mua, người bán và tài sản bất động sản một cách có tổ chức tại một nơi duy nhất.

Tối ưu hóa giao tiếp với khách hàng, đối tác tiềm năng và đối tác kinh doanh.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi và nhắc nhở lịch hẹn để tiết kiệm thời gian quý báu.

Nhận được những thông tin hữu ích từ dữ liệu khách hàng và quy trình bán hàng để đẩy nhanh việc đóng giao dịch và thúc đẩy sự phát triển của kinh doanh.

Đối với các nhóm nhỏ hoặc đại lý bất động sản độc lập, có mẫu ClickUp Real Estate Agent Template. Mẫu này cho phép theo dõi khách hàng, tài sản, hoa hồng và các ngày quan trọng, tất cả được tổ chức trong một nguồn thông tin duy nhất.

Tải mẫu miễn phí Hãy tạm biệt những cơ hội bị bỏ lỡ và giữ cho mọi khách hàng tiềm năng tiếp tục tiến triển với mẫu ClickUp dành cho đại lý bất động sản.

📌 Tự động hóa các hoạt động theo dõi bất động sản với ClickUp Autopilot Agents: Việc theo dõi mọi câu hỏi của khách hàng, công việc theo dõi, thảo luận về giá cả và lịch trình xem nhà có thể trở nên quá tải. ClickUp Agents giải quyết vấn đề này bằng cách tự động quản lý khách hàng tiềm năng và cập nhật quy trình bán hàng cho bạn. Tự động tạo và phân công công việc ngay khi một khách hàng tiềm năng mới được thêm vào hệ thống CRM của bạn.

Gửi các nhắc nhở theo dõi kịp thời sau các buổi xem nhà hoặc sau khi bài nộp/gửi được nhận.

Tự động di chuyển các giao dịch qua các giai đoạn của quy trình bán hàng dựa trên các điều kiện kích hoạt.

Đăng cập nhật và bình luận trực tiếp trong công việc khi các cột mốc quan trọng được đạt được.

Tạo các bản tóm tắt nhanh về tiến độ khách hàng tiềm năng và hiệu suất bán hàng. Thay vì phải loay hoay với công việc quản trị viên, nhóm của bạn có thể tập trung vào các cuộc hội thoại giúp chốt giao dịch nhanh hơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Xem những gì quan trọng ngay lập tức: Theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch theo giai đoạn, dự báo doanh thu và hiệu suất của nhân viên với Theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch theo giai đoạn, dự báo doanh thu và hiệu suất của nhân viên với bảng điều khiển ClickUp để các cuộc họp hàng ngày của bạn tập trung vào việc ra quyết định.

Phân loại và ưu tiên khách hàng tiềm năng: Sử dụng Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp , lọc liên hệ theo địa điểm, ngân sách, trạng thái vay và nguồn để theo dõi khách hàng tiềm năng một cách thông minh và nhanh chóng hơn.

Lưu trữ mọi thứ tại nơi công việc: Tạo bản trình bày danh sách công việc, ghi chú chuẩn bị cuộc họp và tài liệu hợp đồng trong Tạo bản trình bày danh sách công việc, ghi chú chuẩn bị cuộc họp và tài liệu hợp đồng trong ClickUp Docs ngay bên cạnh các giao dịch liên quan.

Quản lý văn phòng môi giới như một chuyên gia: Sử dụng Sử dụng ClickUp phân cấp để tổ chức không gian cho Người mua, Người bán và Quản trị viên, giúp mỗi nhân viên biết chính xác nơi công việc được thực hiện.

Xem xét tài liệu tiếp thị nhanh hơn: Thu thập và phê duyệt ghi chú trên hình ảnh bất động sản hoặc brochure với Thu thập và phê duyệt ghi chú trên hình ảnh bất động sản hoặc brochure với ClickUp Proofing mà không cần qua các chủ đề email rườm rà.

Không bao giờ bỏ lỡ hạn chót nữa: Hiển thị dòng thời gian thực hiện đề nghị, kiểm tra và ngày hoàn tất giao dịch bằng Hiển thị dòng thời gian thực hiện đề nghị, kiểm tra và ngày hoàn tất giao dịch bằng biểu đồ Gantt của ClickUp với các mối quan hệ phụ thuộc rõ ràng.

Tự động hóa quy trình theo dõi: Kích hoạt nhắc nhở, phân công chủ sở hữu, chuyển giai đoạn và duy trì độ chính xác của quy trình tự động với Kích hoạt nhắc nhở, phân công chủ sở hữu, chuyển giai đoạn và duy trì độ chính xác của quy trình tự động với ClickUp Automations

Muốn tích hợp các công cụ và đặt nền móng cho thành công của doanh nghiệp nhỏ vào năm 2026? Hãy tham khảo hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng tự động hóa CRM nâng cao (như chuỗi email) có thể không mạnh mẽ bằng trong các hệ thống CRM được thiết kế chuyên biệt.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ClickUp:

ClickUp đã trở thành một bước đột phá cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi. Nó mang lại giá trị lớn so với các giải pháp CRM khác với mức giá tương đương. Là một công ty bất động sản thương mại, việc tìm kiếm một nền tảng được thiết kế riêng cho ngành của chúng tôi là một thách thức. ClickUp đã giúp chúng tôi phát triển một nền tảng tùy chỉnh hoàn hảo cho nhu cầu của mình và dễ sử dụng, cho phép mọi người dùng trong văn phòng có thể sử dụng, dù họ có am hiểu công nghệ hay không.

ClickUp đã trở thành một bước đột phá cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi. Nó mang lại giá trị lớn so với các giải pháp CRM khác với mức giá tương đương. Là một công ty bất động sản thương mại, việc tìm kiếm một nền tảng được thiết kế riêng cho ngành của chúng tôi là một thách thức. ClickUp đã giúp chúng tôi phát triển một nền tảng tùy chỉnh hoàn hảo cho nhu cầu của mình và dễ sử dụng, cho phép mọi người dùng trong văn phòng có thể sử dụng, dù họ có am hiểu công nghệ hay không.

⭐ Bonus: Với tính năng "Talk to Text " của ClickUp Brain MAX, bạn có thể đọc to email, ghi chú cuộc họp, mô tả danh sách bất động sản hoặc tin nhắn theo dõi. Tính năng này chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản chuyên nghiệp, tự động chèn @mentions, liên kết đến tác vụ/tài liệu, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và học từ vựng của bạn. Bạn tiếp tục luồng công việc của mình; AI sẽ gõ và cấu trúc văn bản cho bạn.

2. BoldTrail (Tốt nhất cho hệ thống CRM doanh nghiệp bất động sản được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua BoldTrail

Nền tảng phần mềm bất động sản BoldTrail kết hợp CRM và giao tiếp. Nó hỗ trợ thu thập khách hàng tiềm năng, tự động hóa tiếp thị, quy trình giao dịch, báo cáo và các hoạt động hậu cần trong một hệ thống duy nhất.

Nền tảng quản lý văn phòng cho phép bạn thể hiện chuyên môn của mình thông qua trang web IDX tích hợp sẵn. Sử dụng trang web này để thu hút khách hàng tiềm năng. Bạn có thể thêm các trang khu vực địa phương, trang định giá nhà và tạo ra các phân tích hành vi.

Ở phía sau, mô-đun BackOffice được thiết kế cho các công ty môi giới và nhóm lớn, cung cấp các công cụ thanh toán cho đại lý, quy trình onboarding, tích hợp QuickBooks, đang theo dõi hoa hồng và báo cáo/phân tích.

Đối với các công ty tập trung vào phát triển và nhân sự, mô-đun Tuyển dụng cung cấp bảng điều khiển tuyển dụng và báo cáo nhóm. Nó cung cấp bản đồ nhiệt giao dịch và các chiến dịch thông minh để hỗ trợ giữ chân và mở rộng.

BoldTrail Marketplace là một tiện ích bổ sung tùy chọn hoạt động cùng với nền tảng CRM chính của BoldTrail. Nó bao gồm các công cụ đã được tích hợp sẵn như PropertyBoost (quảng cáo Facebook dựa trên danh sách bất động sản), Leads360 (cung cấp tự động các khách hàng tiềm năng đã được xác minh), Success Assurance (dịch vụ hỗ trợ khách hàng tiềm năng trực tiếp tại Hoa Kỳ) và Voicemail Drop (gửi tin nhắn thoại tự động đến các liên hệ).

Các tính năng nổi bật của BoldTrail

Tạo ra một dòng khách hàng tiềm năng ổn định bằng cách sử dụng tích hợp PPC, trang đích và tự động hóa định tuyến để theo dõi nhanh chóng.

Tự động hóa các chiến dịch tiếp thị đa kênh với email dựa trên hành vi, tin nhắn SMS và đề xuất bất động sản bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để giữ khách hàng luôn quan tâm.

Quản lý danh sách bất động sản và giao dịch trong một nền tảng duy nhất với các công cụ quản lý kho, đăng tải trên mạng xã hội, tin nhắn hàng loạt và tích hợp với QuickBooks.

Giới hạn của BoldTrail

Nền tảng này có thể cảm thấy quá nhiều tính năng đối với các nhóm nhỏ không cần tự động hóa quy trình làm việc nâng cao.

Giá cả của BoldTrail

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về BoldTrail

G2: 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về BoldTrail?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về BoldTrail:

kvCORE là công cụ không thể thiếu cho kinh doanh của tôi. Tôi gia nhập thị trường bất động sản vào năm 2021 sau khi chuyển đến Florida trong thời gian đại dịch Covid-19. Việc chuyển đến một nơi mới mà không có mạng lưới quan hệ và không thể tham dự các cuộc họp do lệnh phong tỏa Covid-19, cùng với việc chuyển sang làm việc trực tuyến đã là một thách thức lớn đối với việc phát triển kinh doanh của tôi. kvCORE thực sự đã đóng vai trò quan trọng trong việc khởi nghiệp và tạo dấu ấn cho kinh doanh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó, ngay cả khi phải tự mua. Tôi yêu thích nó và yêu cách họ không ngừng nỗ lực để phát triển và tìm ra những cách tốt hơn để hỗ trợ chúng tôi.

kvCORE là công cụ không thể thiếu cho kinh doanh của tôi. Tôi gia nhập thị trường bất động sản vào năm 2021 sau khi chuyển đến Florida trong thời gian đại dịch Covid-19. Việc chuyển đến một nơi mới mà không có mạng lưới quan hệ và không thể tham dự các cuộc họp do lệnh phong tỏa Covid-19, cùng với việc chuyển sang làm việc trực tuyến đã là một thách thức lớn đối với việc phát triển kinh doanh của tôi. kvCORE thực sự đã đóng vai trò quan trọng trong việc khởi nghiệp và tạo dấu ấn cho kinh doanh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó, ngay cả khi phải tự mua. Tôi yêu thích nó và yêu cách họ không ngừng nỗ lực để phát triển và tìm ra những cách tốt hơn để hỗ trợ chúng tôi.

👀 Bạn có biết? 9 trên 10 người mua và bán cho biết họ sẽ giới thiệu đại lý của mình, nhưng rất ít người thực sự làm việc cần làm đó. Lý do là họ quên mất ai đã giúp họ. Việc duy trì kết nối sau khi giao dịch đã đóng sẽ thay đổi điều đó. Một cuộc theo dõi nhanh chóng sau này có thể biến một giao dịch trong quá khứ thành một nguồn giới thiệu đáng tin cậy và lâu dài. Hãy yêu cầu ClickUp Brain cài đặt nhắc nhở cho bạn khi bạn hoàn thành một dự án. Đặt nhắc nhở và các công việc khác bằng cách cung cấp hướng dẫn cho ClickUp Brain

3. BoomTown (Phù hợp nhất cho việc tích hợp tạo khách hàng tiềm năng và CRM cho các nhóm bất động sản đang phát triển)

qua BoomTown

BoomTown là nền tảng phần mềm bất động sản được thiết kế để quản lý tạo khách hàng tiềm năng, CRM, website và quản lý nhóm trong một hệ thống duy nhất. Nền tảng này hỗ trợ website tích hợp IDX để thu thập khách hàng tiềm năng, đang theo dõi các khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống CRM tập trung, cho phép quy trình tự động hóa theo dõi và cung cấp phân tích và báo cáo cho nhóm và môi giới.

Hệ thống được bán dưới dạng bốn gói dịch vụ phân cấp: Launch, Core, Grow và Advance. Nếu bạn muốn bắt đầu với quy mô nhỏ, hãy chọn gói Launch và sau đó mở rộng với các gói khác. Dịch vụ Success Assurance cung cấp một nhóm hỗ trợ khách hàng tiềm năng, giúp theo dõi và tương tác với khách hàng tiềm năng trên nền tảng.

Là một giải pháp thay thế cho Follow Up Boss, nó tích hợp với một phạm vi rộng của các công cụ của bên thứ ba (hơn 70 tích hợp) để người dùng có thể kết nối với các hệ thống hiện có của họ và mở rộng chức năng.

Các tính năng nổi bật của BoomTown

Tự động hóa việc phân phối khách hàng tiềm năng, phân đoạn liên hệ một cách thông minh và phát hiện các cơ hội ưu tiên cao với phần mềm CRM bất động sản dự đoán.

Xây dựng và triển khai một trang web tùy chỉnh tích hợp IDX để thu thập khách hàng tiềm năng, hiển thị danh sách bất động sản và chuyển đổi khách truy cập thành liên hệ.

Trả lời các yêu cầu mới ngay lập tức bằng ứng dụng di động BoomTown NOW với thông báo thời gian thực và theo dõi công việc.

Giới hạn của BoomTown

Mặc dù BoomTown có tính năng “Predictive CRM” giúp phát hiện các khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất thông qua việc đang theo dõi hành vi, hệ thống này thiếu một hệ thống AI tạo sinh hoặc tự động.

Giá cả của BoomTown

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về BoomTown

G2: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về BoomTown?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về BoomTown:

Boomtown luôn tiện lợi. Tất cả các khách hàng tiềm năng của tôi đều có mặt ở đó mà tôi không cần phải lo lắng. Các cập nhật quan trọng giúp tôi biết được khách hàng của mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình mua nhà. So với các ứng dụng bất động sản khác, đây là lựa chọn tốt nhất.

Boomtown luôn tiện lợi. Tất cả các khách hàng tiềm năng của tôi đều có mặt ở đó mà tôi không cần phải lo lắng. Các cập nhật quan trọng giúp tôi biết được khách hàng của mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình mua nhà. So với các ứng dụng bất động sản khác, đây là lựa chọn tốt nhất.

🧠 Thực tế thú vị: Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, các chuyên gia bất động sản chuyển từ đại lý sang môi giới thấy thu nhập trung bình của họ tăng từ $56.000 lên hơn $72.000. Sự tăng trưởng này thường đến từ việc sử dụng hệ thống thông minh hơn — các môi giới dành ít thời gian hơn cho các công việc quản trị viên thủ công và tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng hoạt động. Với ClickUp, bạn có thể thực hiện điều tương tự bằng cách tự động hóa việc đăng tin, theo dõi và quản lý giao dịch từ một không gian làm việc duy nhất.

qua IXACT Contact

IXACT, một giải pháp thay thế cho Follow Up Boss, là hệ thống quản lý liên hệ cho phép bạn tạo hồ sơ liên hệ chi tiết. Bạn có thể theo dõi số điện thoại, địa chỉ nhà và địa chỉ công việc, thông tin về thành viên gia đình, lịch sử giới thiệu, chi tiết về tài sản/vay thế chấp và nhật ký giao tiếp.

Với tính năng tự động hóa nhắc nhở liên hệ, bạn sẽ nhận được thông báo để thực hiện cuộc gọi, gửi email hoặc văn bản, đánh dấu ngày kỷ niệm dọn vào nhà hoặc sinh nhật, và theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống CRM bất động sản.

Đối với website và thu thập khách hàng tiềm năng, IXACT Contact cho phép bạn tạo một trang web thân thiện với thiết bị di động, tối ưu hóa SEO, với các biểu mẫu thông minh, nội dung blog và tích hợp IDX tùy chọn cho danh sách bất động sản. Các bảng điều khiển tích hợp hiển thị tình trạng ống dẫn, hoạt động cá nhân và nhóm, quản lý công việc, phân công công việc và đang theo dõi mục tiêu.

IXACT Contact cũng tự động hóa việc thu thập và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng mới có thể được thu thập từ bất kỳ trang web hoặc nhà cung cấp khách hàng tiềm năng nào, bao gồm Zillow. Khách hàng tiềm năng có thể được tự động gán vào một chiến dịch tự động để theo dõi tự động.

Tự động hóa việc xây dựng thương hiệu hàng tháng của bạn với bản tin điện tử được thiết kế sẵn thông qua dịch vụ tiếp thị qua thư trực tiếp.

Tự động đăng nội dung bất động sản mới lên các kênh mạng xã hội để duy trì hiển thị mà không cần đăng thủ công liên tục.

Gửi văn bản hàng loạt cá nhân hóa đến một nhóm liên hệ và nhận phản hồi trên điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể trả lời các khách hàng tiềm năng mới bằng trình phản hồi văn bản tự động.

IXACT Contact không cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho lưu trữ tài liệu, ký điện tử và không phù hợp với các giai đoạn phức tạp của quy trình bán hàng.

Có sẵn bản dùng thử miễn phí Giải pháp CRM tích hợp và tiếp thị email của IXACT Contact: $55/tháng

G2: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về IXACT Contact:

Tôi thích sử dụng hệ thống CRM IXACT vì nó giúp tôi tập trung vào các khía cạnh khác của bất động sản. Nhận thông báo và lời nhắc nhở về sinh nhật và kỷ niệm là rất hữu ích. Chỉ cần cài đặt và quên đi! Thực ra không phải quên hẳn, nhưng bạn hiểu ý tôi mà.

Tôi thích sử dụng hệ thống CRM IXACT vì nó giúp tôi tập trung vào các khía cạnh khác của bất động sản. Nhận thông báo và lời nhắc nhở về sinh nhật và kỷ niệm là rất hữu ích. Chỉ cần cài đặt và quên đi! Thực ra không phải quên hẳn, nhưng bạn hiểu ý tôi mà.

5. CINC (Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng với khối lượng lớn)

qua CINC

CINC dành cho các nhóm bất động sản quản lý số lượng lớn khách hàng tiềm năng trực tuyến từ các nguồn như SEO, PPC và quảng cáo xã hội trả phí. Mọi yêu cầu đều có luồng chuyển trực tiếp vào hệ thống CRM với theo dõi nguồn gốc đầy đủ, phân tích hành vi và phân tích dự đoán.

Các đại lý có thể ưu tiên các giai đoạn phù hợp trong quy trình bán hàng và tập trung vào những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất. Các quy tắc định tuyến thông minh đảm bảo các khách hàng tiềm năng mới được chuyển đến đại lý hoặc ISA phù hợp ngay lập tức, tránh tình trạng phản hồi chậm trễ có thể làm mất cơ hội kinh doanh.

Sau khi khách hàng tiềm năng được nhập vào hệ thống, các nhân viên có thể quản lý mọi tương tác từ một nơi duy nhất thông qua các công cụ gọi điện tích hợp, email và tin nhắn văn bản hàng loạt. Mọi cuộc gọi, nhấp chuột và cuộc hội thoại đều được ghi lại trên dòng thời gian của khách hàng tiềm năng, giúp việc theo dõi được tổ chức và có trách nhiệm.

CINC AI ngay lập tức bước vào để làm ấm các yêu cầu qua văn bản, giữ cho khách hàng tiềm năng tiếp tục tương tác cho đến khi nhân viên tư vấn sẵn sàng tiếp quản.

Các tính năng nổi bật của CINC

Tăng cường chuyển đổi ngay lập tức bằng các ứng dụng di động mạnh mẽ với tính năng nhấp để gọi và thông báo tức thì.

Hấp dẫn người bán với các trang đích chuyên dụng cho định giá nhà và các hoạt động theo dõi tự động hóa dựa trên báo cáo so sánh thị trường (CMA).

Phân tích quy trình bán hàng của bạn với bảng điều khiển ROI hiển thị nguồn khách hàng tiềm năng, chi phí và các chỉ số chuyển đổi của nhân viên.

Giới hạn của CINC

Một số người dùng cho rằng hệ thống quá phụ thuộc vào các tiện ích bổ sung, với giới hạn về khả năng tùy chỉnh.

Giá cả của CINC

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CINC

G2: 4.3/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.1/5 (200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CINC?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về CINC:

Tôi thích các tính năng đơn giản và tự động hóa trong CINC nhất. Chúng đã giúp công việc theo dõi (với khách hàng cũ và người bán/mua tiềm năng) của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi không còn lo lắng về việc thiếu theo dõi nữa. Tính năng AutoTracks trong CINC đảm bảo rằng nhân viên của tôi luôn được liên hệ và không bị lãng quên.

Tôi thích các tính năng đơn giản và tự động hóa trong CINC nhất. Chúng đã giúp công việc theo dõi (với khách hàng cũ và người bán/mua tiềm năng) của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi không còn lo lắng về việc thiếu theo dõi nữa. Tính năng AutoTracks trong CINC đảm bảo rằng nhân viên của tôi luôn được liên hệ và không bị lãng quên.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh cho công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

6. Top Producer (Phù hợp nhất cho người dùng CRM có kinh nghiệm và tích hợp MLS)

qua Top Producer

Top Producer, một nền tảng quản lý kinh doanh bất động sản, là lựa chọn thay thế cho Follow Up Boss.

Nó tập trung email, văn bản, nhắc nhở công việc, dữ liệu niêm yết và hoạt động MLS trên một nền tảng duy nhất. Market Snapshot thu thập dữ liệu MLS trực tiếp để tạo báo cáo hoạt động niêm yết mà các đại lý có thể gửi cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại.

Top Producer cũng đồng bộ với các nguồn khách hàng tiềm năng chính—bao gồm Zillow, Trulia, Realtor.com và quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook—để các yêu cầu mới có luồng trực tiếp vào hệ thống CRM.

Phân loại liên hệ thành người mua tiềm năng, người bán, khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ, và gán các kế hoạch theo dõi tự động hóa. Hệ thống CRM lưu trữ lịch sử email, cuộc gọi, ghi chú và tiến độ giao dịch.

Nó cũng tích hợp với các công cụ quản lý giao dịch và cung cấp đồng bộ email hai chiều với Gmail và Outlook.

Các tính năng nổi bật của Top Producer

Quản lý các giao dịch đã đóng với một công cụ Quản lý Giao dịch nhẹ nhàng, đang theo dõi ngày giao dịch và các điều kiện tiên quyết.

Tự động hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách sử dụng Smart Plans để kích hoạt danh sách kiểm tra công việc cho các danh sách bất động sản và loại khách hàng.

Gửi email bản tin thị trường có thương hiệu kèm dữ liệu MLS trực tiếp để khẳng định vị trí chuyên gia hàng đầu trong khu vực và tái kết nối với các khách hàng tiềm năng cũ.

Giới hạn của Top Producer

Không có ứng dụng di động chuyên dụng cho các đại lý sử dụng khi di chuyển.

Giá cả của Top Producer

Pro: $179/người dùng/tháng

Pro+ Leads: $479/người dùng/tháng

Pro+ Farming: $599/người dùng/tháng

Pro Teams 5: $399/5 người dùng/tháng

Pro Teams 10: $699/10 người dùng/tháng

Pro Teams 25: $1199/25 người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét từ Top Producer

G2: 3. 1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Top Producer?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Top Producer:

Tôi đã thử các phần mềm CRM khác nhưng vẫn quay lại với TP vì họ dường như là chương trình có kế hoạch kỹ lưỡng nhất cho các đại lý, môi giới hoặc bất kỳ ai trong lĩnh vực bất động sản cần một phần mềm CRM toàn diện với hệ thống tích hợp mạnh mẽ.

Tôi đã thử các phần mềm CRM khác nhưng vẫn quay lại với TP vì họ dường như là chương trình có kế hoạch kỹ lưỡng nhất cho các đại lý, môi giới hoặc bất kỳ ai trong lĩnh vực bất động sản cần một phần mềm CRM toàn diện với hệ thống tích hợp mạnh mẽ.

7. Sell. Việc cần làm (Phù hợp nhất cho nhà phát triển bất động sản và quy trình bán hàng từ đầu đến cuối)

Sell. Do được thiết kế dành cho các nhà phát triển, môi giới và đối tác kênh phân phối, chứ không phải cho các nhóm bán hàng chung.

Nó bao gồm quy trình làm việc từ đầu đến cuối cho việc hoàn tất giao dịch. Điều này bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi hàng tồn kho và thăm quan địa điểm, tự động hóa tiếp thị (email, SMS, WhatsApp), quản lý quy trình bán hàng, dịch vụ sau bán hàng và bảng điều khiển hiệu suất để có những thông tin hữu ích.

Hệ thống CRM bất động sản tích hợp này hỗ trợ tự động hóa quy trình, bao gồm thu thập và phân phối khách hàng tiềm năng, phân công công việc, luồng phê duyệt, tạo tài liệu và thanh toán kỹ thuật số.

Ứng dụng di động của nó cho phép các đại lý làm việc từ xa, với khả năng truy cập offline, thông báo đẩy và theo dõi cuộc gọi ngay cả khi không ở văn phòng.

Một điểm khác biệt chính giữa Sell. Do và các lựa chọn thay thế khác cho Follow Up Boss là nó cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản. Bạn có thể quản lý tình trạng sẵn có của căn hộ, giá cả, đặt cọc và đặt chỗ.

Sell. Việc cần làm: Tính năng nổi bật

Quản lý đối tác kênh thông qua một cổng thông tin chuyên dụng để phân công khách hàng tiềm năng, theo dõi tiến độ giao dịch và xử lý hoa hồng một cách thuận tiện.

Tự động hóa đặt lịch hẹn, quản lý lịch thanh toán và tài liệu để tối ưu hóa các giao dịch sau bán hàng.

Phân tích hiệu suất chiến dịch với việc theo dõi toàn bộ phễu từ nguồn khách hàng tiềm năng đến giao dịch cuối cùng.

Bán. Giới hạn

Ứng dụng di động thiếu một số tính năng có trong phiên bản desktop, khiến việc quản lý công việc và truy cập thông tin dự án quan trọng trở nên khó khăn khi di chuyển.

Bán. Việc cần làm: Định giá

Giá cả tùy chỉnh

Việc cần làm: Đánh giá và nhận xét

G2: 4.8/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sell. Do?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Sell. Việc cần làm:

Sell. Do là một hệ thống CRM sẵn sàng sử dụng, được thiết kế riêng cho ngành bất động sản. Nó được trang bị đầy đủ các tích hợp cần thiết, loại bỏ nhu cầu sử dụng đối tác triển khai bên ngoài. Nền tảng này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về quy trình kinh doanh bất động sản, khiến nó trở nên cực kỳ phù hợp và thực tiễn ngay từ ngày đầu tiên. Điểm nổi bật nhất là chi phí cấp phép thấp, hiệu suất nhanh chóng và khả năng triển khai nhanh chóng mà không cần thiết lập phức tạp hay tùy chỉnh nhiều. Nó hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thực sự được xây dựng với ngành bất động sản trong tâm trí.

Sell. Do là một hệ thống CRM sẵn sàng sử dụng, được thiết kế riêng cho ngành bất động sản. Nó được trang bị đầy đủ các tích hợp cần thiết, loại bỏ nhu cầu sử dụng đối tác triển khai bên ngoài. Nền tảng này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về quy trình kinh doanh bất động sản, khiến nó trở nên cực kỳ phù hợp và thực tiễn ngay từ ngày đầu tiên. Điểm nổi bật nhất là chi phí cấp phép thấp, hiệu suất nhanh chóng và khả năng triển khai nhanh chóng mà không cần thiết lập phức tạp hay tùy chỉnh nhiều. Nó hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thực sự được xây dựng với ngành bất động sản trong tâm trí.

🧠 Thú vị: Florida có nhiều đại lý bất động sản và môi giới bất động sản hơn bất kỳ bang nào khác ở Hoa Kỳ. California và Texas xếp sau đó.

8. Pipedrive (Tốt nhất cho quản lý quy trình bán hàng trực quan)

qua Pipedrive

Pipedrive đơn giản hóa việc quản lý giao dịch với hệ thống Kanban trực quan. Mặc dù không chuyên biệt cho bất động sản, các công ty môi giới nhỏ và chuyên gia bất động sản vẫn sử dụng Pipedrive để quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch nhờ giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng với tính năng kéo và thả.

Mỗi giao dịch được hiển thị dưới dạng thẻ mà bạn có thể kéo từ "New Lead" sang "Showing" và "Under Contract", giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và tránh tình trạng trì trệ.

Pipedrive cũng bao gồm bộ công cụ CRM AI đang phát triển, có khả năng tạo email theo dõi, tóm tắt các chủ đề email dài, đánh giá giao dịch để xác định các khách hàng tiềm năng có ý định cao và nhấn mạnh các cơ hội có nguy cơ. AI hỗ trợ dự báo và đề xuất các quy tắc tự động hóa dựa trên mẫu quy trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Kết nối hơn 300 công cụ, bao gồm Zillow, Facebook Lead Ads và các trình quay số điện thoại để tối ưu hóa luồng khách hàng tiềm năng thông qua tích hợp với Pipedrive.

Cập nhật CRM ngay lập tức từ trường bằng ứng dụng di động với tính năng ghi lại cuộc gọi, định vị địa lý và quét thẻ danh thiếp.

Hoàn thành công việc, lên lịch cuộc họp và trả lời email mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động Android và iOS.

Giới hạn của Pipedrive

Vì Pipedrive không phải là nền tảng chuyên biệt cho bất động sản, nó không bao gồm các trang web IDX tích hợp sẵn, quản lý danh sách bất động sản hoặc theo dõi hoa hồng; những tính năng này yêu cầu các ứng dụng bổ sung.

Giá cả của Pipedrive

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Lite: $19/người dùng được cấp phép/tháng

Growth: $34/người dùng được cấp phép/tháng

Premium: $64/người dùng được cấp phép/tháng

Ultimate: $89/người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Pipedrive?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Pipedrive:

Nó rất dễ hiểu và quản lý, và đáp ứng được nhu cầu của công việc của tôi trong lĩnh vực bất động sản. Ứng dụng di động của nó rất toàn diện và cũng giúp đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Nó rất dễ hiểu và quản lý, và đáp ứng được nhu cầu của công việc của tôi trong lĩnh vực bất động sản. Ứng dụng di động của nó rất toàn diện và cũng giúp đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

9. HubSpot CRM (Tốt nhất cho tiếp thị tích hợp và CRM miễn phí)

qua HubSpot

HubSpot CRM được thiết kế dành cho các nhóm bất động sản cần hơn một cơ sở dữ liệu liên hệ đơn giản. Là một hệ thống CRM đầy đủ tính năng, nó hỗ trợ toàn bộ chu kỳ đời sống khách hàng, từ thu thập khách hàng tiềm năng, đang theo dõi tương tác cho đến tương tác sau bán hàng.

Các khách hàng tiềm năng từ các buổi mở bán nhà, biểu mẫu trên website, quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu hoặc các cổng thông tin sẽ có luồng chuyển trực tiếp vào hệ thống CRM. HubSpot sẽ bổ sung thông tin vào hồ sơ của họ và đưa họ vào các chuỗi nuôi dưỡng khách hàng cụ thể cho từng bất động sản.

Nền tảng này thích ứng với quy trình làm việc của bạn. Các đại lý có thể tạo các quy trình tùy chỉnh phản ánh từng giai đoạn của một giao dịch bất động sản, từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu ban đầu cho đến kiểm tra, đàm phán và hoàn tất giao dịch.

Mọi email, văn bản, cuộc gọi, tài liệu và hạn chót đều được ghi lại tự động, đảm bảo không có gì bị bỏ sót trong suốt chu kỳ bán hàng kéo dài.

Gói Breeze của nó cung cấp các trợ lý AI như Prospecting Agent (để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tạo nội dung tiếp cận), Customer Agent (chatbot/trợ lý) và Content Agent (để tạo nội dung email và văn bản). Cùng nhau, chúng tự động hóa các công việc và giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận.

Các tính năng nổi bật của HubSpot CRM

Cài đặt các hoạt động theo dõi tự động theo từng bước để các khách hàng tiềm năng mới nhận được các điểm tiếp xúc kịp thời mà không cần nỗ lực thủ công, giúp giảm thiểu cơ hội bị bỏ lỡ.

Quản lý các giao dịch bất động sản một cách có tổ chức qua các giai đoạn (như Từ Khách hàng tiềm năng đến Đã đóng) và tăng cường hoạt động tiếp cận hàng ngày với các công việc đồng bộ và lời nhắc nhở lịch.

Theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng, tương tác email, tiến độ giao dịch và năng suất của nhóm để tập trung vào những gì đang hoạt động hiệu quả và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Giới hạn của HubSpot CRM

Mặc dù nền tảng này cung cấp một phạm vi rộng của tính năng, việc thiết lập và tùy chỉnh có thể gặp khó khăn nếu không có đào tạo hoặc hỗ trợ đầy đủ.

Giá cả của HubSpot CRM

Smart CRM Professional: $49/người dùng được cấp phép/tháng

Smart CRM Enterprise: $75/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot CRM?

Đây là nhận xét của một người dùng Capterra về HubSpot CRM:

HubSpot CRM rất thân thiện với người dùng và có giao diện sạch sẽ. HubSpot CRM kết nối dễ dàng với các công cụ phổ biến như Gmail, Outlook, Slack, Shopify và WordPress, đồng thời hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba. Họ có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt.

HubSpot CRM rất thân thiện với người dùng và có giao diện sạch sẽ. HubSpot CRM kết nối dễ dàng với các công cụ phổ biến như Gmail, Outlook, Slack, Shopify và WordPress, đồng thời hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba. Họ có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt.

👀 Bạn có biết? Mặc dù phụ nữ độc thân sở hữu 58% trong số gần 35,2 triệu căn nhà do người Mỹ chưa kết hôn sở hữu vào năm 2022, nhưng tỷ lệ này đã giảm so với 64% vào năm 2000.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Phù hợp nhất cho bán hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo với khả năng tiếp cận đa kênh)

qua Freshworks

Freshsales, một phần của bộ công cụ Freshworks, dành cho các nhóm bất động sản muốn sử dụng CRM được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các kênh giao tiếp tích hợp sẵn trong một nền tảng duy nhất. Nó giúp các đại lý kết nối qua điện thoại, tin nhắn SMS, email, WhatsApp và trò chuyện mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau.

Trợ lý AI Freddy phân tích hành vi và mô hình tương tác của người mua. Nó đánh giá điểm tiềm năng, cung cấp thông tin chi tiết và đề xuất các hành động tiếp theo tốt nhất.

Phần mềm thay thế Follow Up Boss này cho phép các đại lý ưu tiên các cơ hội tiềm năng nhất, củng cố chiến lược bán hàng dựa trên dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Freshsales

Quản lý giao dịch, cuộc gọi và cập nhật thông tin khách hàng mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động Freshsales đầy đủ tính năng, hỗ trợ định vị địa lý.

Tích hợp dữ liệu bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị bằng cách kết nối với hệ sinh thái Freshworks rộng lớn để có chế độ xem toàn diện 360 độ về khách hàng.

Phân tích sức khỏe và hiệu suất của quy trình bán hàng bằng các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và dự báo bán hàng trực quan để đạt được mục tiêu đóng giao dịch.

Giới hạn của Freshsales

Việc tạo báo cáo có thể gây phiền toái và thiếu tính linh hoạt cũng như sự tiện lợi mà một số nhà cung cấp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) khác cung cấp.

Giá cả của Freshsales

Dùng thử miễn phí 21 ngày

Growth: $11/người dùng/tháng

Pro: $47/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $71/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Freshsales

G2: 4.5/5 (1.200+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Freshsales?

Đây là nhận xét của một người dùng Capterra về Freshsales:

Nó có danh sách tính năng tuyệt vời. Từ việc thêm liên hệ/khách hàng tiềm năng vào nền tảng, quản lý vòng đời khách hàng tiềm năng thông qua các công việc và tạo giao dịch để khuyến khích chu kỳ, đây là một nền tảng rất dễ sử dụng.

Nó có danh sách tính năng tuyệt vời. Từ việc thêm liên hệ/khách hàng tiềm năng vào nền tảng, quản lý vòng đời khách hàng tiềm năng thông qua các công việc và tạo giao dịch để khuyến khích chu kỳ, đây là một nền tảng rất dễ sử dụng.

TL;DR: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Follow Up Boss là…

ClickUp là nền tảng quản lý dự án bất động sản và CRM dành cho các nhóm có kích thước khác nhau.

Nếu bạn là một đại lý độc lập, ClickUp giúp bạn quản lý quy trình làm việc, danh sách bất động sản, công việc và các hoạt động theo dõi trong một nền tảng duy nhất.

Nếu bạn là một nhóm đang phát triển hoặc một công ty môi giới, ClickUp cung cấp các bảng điều khiển chia sẻ, tự động hóa, lưu trữ tài liệu, tóm tắt AI của các cuộc hội thoại và khả năng hiển thị toàn bộ danh sách, giai đoạn giao dịch và dự án.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp để bắt đầu.