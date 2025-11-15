Các mẫu Notion hàng đầu cho kế hoạch cuộc sống nhằm nâng cao năng suất làm việc

Nếu bạn từng xem The Good Place trên Netflix, bạn đã biết về hệ thống điểm độc đáo chia các hành động của bạn thành danh sách tốt và danh sách xấu. Ôm một người bạn buồn, bạn sẽ được 4,98 điểm. Lái xe máy, bạn sẽ mất 64,88 điểm.

Trên internet thậm chí còn có một bảng tính liệt kê các hành động này đang lưu hành trên Reddit.

Hãy tưởng tượng nếu cuộc sống thực sự hoạt động như vậy: mọi hành động đang được theo dõi gọn gàng, mọi quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù chúng ta không thể gán điểm cho mọi thứ, nhưng điều chúng ta có thể làm là lập kế hoạch cho những việc quan trọng. Và đó chính là lúc mẫu kế hoạch cuộc sống Notion phát huy tác dụng.

Khác với hệ thống điểm ảo trong sitcom, các mẫu này cung cấp cho bạn một khung làm việc thực tế để lập kế hoạch mục tiêu, cân bằng cuộc sống hàng ngày và quản lý các khía cạnh cá nhân và nghề nghiệp thực sự định hình hành trình của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu kế hoạch cuộc sống Notion tốt nhất để giúp bạn tạo ra một hệ thống tạo ra không gian cho cả những lựa chọn tốt và những sai lầm thỉnh thoảng.

Điều gì làm nên một mẫu Notion quản lý cuộc sống tốt?

Một mẫu Notion tốt cho kế hoạch cuộc sống giúp bạn đặt mục tiêu, lập kế hoạch cho ngày và tuần, theo dõi thói quen và đánh giá tiến độ trong không gian làm việc Notion của bạn.

Mẫu Notion lý tưởng cho kế hoạch cuộc sống nên bao gồm các thành phần sau:

Cơ sở dữ liệu liên kết cho mục tiêu, lịch trình hàng ngày, danh sách việc cần làm và dự án , giúp các công việc hàng ngày được tổng hợp thành kết quả.

Đang theo dõi thói quen với chế độ xem hàng tuần và hàng tháng, chuỗi ngày liên tục và kiểm tra nhanh để duy trì thói quen.

Lịch và chế độ xem sắp tới cho lịch trình hàng ngày và kế hoạch tuần tới, kèm theo bộ lọc truy cập dễ dàng.

Các gợi ý và nhật ký giúp bạn phản ánh, đo lường tiến độ và điều chỉnh kế hoạch cho sự phát triển cá nhân.

Bố cục sạch sẽ với các chế độ xem gallery, bảng và lịch, giúp thông tin dễ dàng theo dõi và quản lý cuộc sống cá nhân và công việc tại một nơi duy nhất.

Tổng quan về các mẫu kế hoạch cuộc sống

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu kế hoạch Notion và ClickUp:

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu kế hoạch cuộc sống tốt nhất cho Notion và ClickUp, được định dạng theo quy trình tiêu chuẩn (SOP) của bạn:

Top 20 mẫu kế hoạch cuộc sống Notion miễn phí

Học sinh cần sự rõ ràng cho các bài tập, người đi làm cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, và những người tìm kiếm năng suất mong muốn đang theo dõi thói quen và cài đặt mục tiêu trong một chế độ xem duy nhất.

Các mẫu kế hoạch cuộc sống Notion miễn phí sau đây giải quyết trực tiếp những thách thức đó. Hãy cùng tạo ra các hệ thống dài hạn hỗ trợ cả tiến độ và sự phát triển cá nhân!

1. Mẫu kế hoạch cuộc sống của Notion

qua Notion

Có một cảnh trong Everything Everywhere All at Once khi Evelyn bị cuốn vào từng phiên bản khác nhau của cuộc đời mình. Trong một phiên bản, cô đang chiến đấu trong một con hẻm. Trong một phiên bản khác, cô là một ngôi sao điện ảnh.

Điều đó thật choáng ngợp khi chứng kiến, vì cảm giác như cô ấy đang sống quá nhiều cuộc đời cùng lúc. Cảm giác mờ ảo tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi các buổi học, mục tiêu sức khỏe và thói quen cá nhân đều cạnh tranh để thu hút sự chú ý.

Mẫu Life Planner by Notion tạo ra một phiên bản nhẹ nhàng hơn của sự hỗn loạn đó. Nó cung cấp cho mỗi khía cạnh trong cuộc sống của bạn một không gian riêng, từ những lời khẳng định giúp nâng cao tâm trạng đến góc dành cho việc lập kế hoạch bữa ăn. Có không gian cho công việc học tập, thói quen sức khỏe và mục tiêu cá nhân, giúp bạn không cảm thấy như đang xoay vòng trong những dòng thời gian song song. Thay vào đó, mọi thứ được gom lại trong một chế độ xem bình tĩnh và rõ ràng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các hạn chót của trường đại học cùng với các mục tiêu cá nhân.

Xây dựng thói quen lành mạnh với các công cụ theo dõi đơn giản cho tâm lý và sức khỏe.

Lập kế hoạch bữa ăn và tập luyện mà không làm rối tung ngày của bạn.

Tùy chỉnh bảng điều khiển với các câu khẳng định, hình ảnh và màu sắc phản ánh cá tính của bạn.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên cân bằng giữa học tập và sức khỏe, chuyên gia bận rộn muốn có một nơi yên tĩnh để quản lý mục tiêu và thói quen, và bất kỳ ai muốn thay thế các danh sách rời rạc bằng một trung tâm duy nhất.

Học cách tạo kế hoạch cuộc sống với video hướng dẫn này:

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Notion

2. Life Wiki của Notion

qua Notion

Mẫu Life Wiki trong Notion giống như một bản đồ cho hành trình cuộc đời của bạn, giúp bạn có chế độ xem hoàn thành về vị trí hiện tại và tiêu đề lớn tương lai.

Mẫu này được thiết kế cho những ai muốn hơn một cuốn sổ tay hàng ngày. Nó kết hợp mục tiêu, thói quen, nhật ký đọc sách và thậm chí cả kế hoạch du lịch vào một trung tâm duy nhất để bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của mình. Có không gian để ghi chú, đang theo dõi sự phát triển cá nhân và duy trì một cuốn nhật ký đều đặn, vì vậy việc phản ánh luôn đi kèm với hành động.

Thiết kế khuyến khích sự cân bằng bằng cách cho phép bạn chuyển đổi mượt mà giữa kế hoạch cho tuần tới, kiểm tra các thói quen hàng ngày và ghi chép suy nghĩ của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho tuần của bạn với hiển thị rõ ràng về mục tiêu, thói quen hàng ngày và các công việc quan trọng.

Đang theo dõi những gì bạn đang đọc và xây dựng một nhật ký cá nhân mà bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào.

Ghi chép kế hoạch du lịch, ghi chú và suy ngẫm mà không cần chuyển đổi công cụ.

Sử dụng không gian nhật ký để phản ánh tiến độ và tạo ra nhịp điệu phát triển cá nhân.

✨ Phù hợp cho: Những người quản lý cuộc sống muốn mọi thứ được bản đồ hóa, những người có nhiều đam mê đang theo dõi mục tiêu, thói quen, du lịch và ghi chú trong một nơi, và những người lập kế hoạch suy ngẫm thường xuyên ghi chép và đánh giá.

3. Movie Tracker của Notion

via Not ion

Điện ảnh là vấn đề của những gì nằm trong khung hình và những gì nằm ngoài.

Điện ảnh là vấn đề của những gì nằm trong khung hình và những gì nằm ngoài.

Khung cảnh đó vẫn thu hút chúng ta cho đến ngày nay. Ngay cả sau khi đại dịch suýt nữa khiến các rạp chiếu phim phải đóng cửa, doanh thu phòng vé toàn cầu đã phục hồi, đạt $26 tỷ vào năm 2022.

Đó là lý do tại sao các nền tảng như Letterboxd đã trở nên phổ biến, cung cấp cho những người yêu phim một nơi để ghi lại những gì họ đã xem, viết những suy nghĩ nhanh chóng và chọn lọc “top four” của họ.

Movie Tracker by Notion mang tinh thần đó vào không gian làm việc của bạn. Thay vì tải xuống một ứng dụng khác, bạn có thể tạo kho lưu trữ cá nhân ngay trong Notion.

Nó cung cấp các không gian thông tin cho đạo diễn, thể loại, thẻ, ngày phát hành, đánh giá và tóm tắt, giúp bạn không chỉ nhớ rằng mình đã xem một bộ phim, mà còn tại sao nó để lại ấn tượng sâu sắc. Việc có tất cả thông tin đó trong một bảng điều khiển tổ chức giúp bạn tiết kiệm nỗ lực khi muốn xem lại, suy ngẫm hoặc thậm chí giới thiệu một bộ phim cho bạn bè.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép thông tin về đạo diễn, thể loại, ngày phát hành và đánh giá để tạo ra một thư viện phim sống động.

Viết tóm tắt ngắn gọn để ghi lại cảm xúc của bạn trong từng khoảnh khắc khi đọc mỗi câu chuyện.

Gắn thẻ phim theo chủ đề hoặc tâm trạng để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm “phim giải trí” hoặc “phim drama nghiêm túc”.

✨ Phù hợp cho: Người yêu phim ghi chép thời gian xem và đánh giá, người hâm mộ Letterboxd muốn ghi chú chi tiết hơn, và những người tạo đang xây dựng danh sách phim theo tâm trạng.

📖 Xem thêm: Ứng dụng sổ tay kỹ thuật số cho Bullet Journaling

4. Mẫu Lập Kế Hoạch Cắm Trại của Notion

qua Notion

Theo Báo cáo Du lịch Cắm trại và Dịch vụ Ngoài trời 2024 của KOA, khoảng 11 triệu hộ gia đình đã đi cắm trại vào năm 2024 so với năm 2019, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy du lịch ngoài trời đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại.

Tuy nhiên, bạn nhanh chóng cảm thấy nhớ cuộc sống thành thị khi đứng giữa rừng và ước gì mình đã mang theo thêm một đôi tất.

Mẫu Camping Planner by Notion giúp việc chuẩn bị trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một nơi duy nhất để tổ chức mọi chi tiết. Mẫu này đi kèm với cơ sở dữ liệu dụng cụ để bạn không bao giờ quên những vật dụng cần thiết, phần kế hoạch bữa ăn để sắp xếp từ bữa sáng đến bữa tối, và thậm chí có chỗ dành cho bản đồ offline và danh bạ khẩn cấp.

Vì được thiết kế để sử dụng offline, bạn vẫn có thể truy cập Danh sách công việc quan trọng của mình ngay cả khi dịch vụ bị gián đoạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo danh sách kiểm tra hoàn thành để không bỏ sót bất kỳ điều quan trọng nào.

Lập kế hoạch bữa ăn trước và làm cho việc nấu ăn ngoài trời trở nên đơn giản hơn.

Lưu trữ bản đồ offline và danh bạ khẩn cấp để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Áp dụng cùng một thiết lập cho cả các chuyến đi cuối tuần và các chuyến thám hiểm dài ngày.

✨ Phù hợp cho: Những người đi cắm trại cuối tuần và sống trong xe van, gia đình lên kế hoạch trang thiết bị và bữa ăn, và các nhóm yêu thích hoạt động ngoài trời cần danh sách kiểm tra có thể sử dụng offline.

5. Đánh giá giữa năm bằng Notion

qua Notion

Giữa năm là thời điểm lý tưởng để dừng lại, đánh giá và điều chỉnh hướng đi trước khi thời gian trôi qua. Đây là lúc không chỉ nhìn lại những gì bạn đã hoàn thành cho đến nay, mà còn xác định những gì xứng đáng được tập trung trong những tháng tới.

Bản đánh giá giữa năm của Notion giúp bạn dành thời gian ngẫm nghĩ một cách rõ ràng. Nó chia quá trình phản ánh thành năm phần đơn giản, bao quát cuộc sống cá nhân của bạn, giúp bạn dễ dàng bước lại và nhận ra những xu hướng có thể bị bỏ qua trong nhịp sống hối hả hàng ngày.

Chỉ trong 20 đến 30 phút, bạn có thể xác định những gì đang là công việc, những gì cần cải thiện và hướng đi mới cần điều chỉnh. ⚙️

Sức mạnh của nó nằm ở sự đơn giản. Thay vì làm bạn choáng ngợp với các bố cục phức tạp, nó cung cấp cho bạn đủ cấu trúc để tổ chức suy nghĩ trong khi vẫn để lại không gian cho sự phản ánh chân thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh giá cuộc sống cá nhân của bạn qua năm lĩnh vực tập trung mà không bị mất tập trung.

Xác định điểm mạnh, điểm yếu và những thay đổi bạn muốn thực hiện trong sáu tháng tới.

Đặt ra những mục tiêu thực tế mà bạn cảm thấy có thể đạt được thay vì cảm thấy quá tải.

Sử dụng mẫu này như một nghi thức hàng năm để suy ngẫm, điều chỉnh và lấy lại cân bằng.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tạm dừng để điều chỉnh lại giữa năm, những người đặt mục tiêu thích các bài phản ánh ngắn gọn có hướng dẫn, các nhóm hoặc sinh viên đang làm việc về các buổi phản ánh cá nhân nhanh chóng.

6. Lịch giao dịch của Notion

qua Notion

Một nơi đơn giản để ghi chép giao dịch và nhìn lại với cái nhìn rõ ràng đôi khi có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong thói quen giao dịch của bạn.

Lịch giao dịch của Notion cung cấp cho bạn một nền tảng ổn định. Bạn có thể ghi chép từng giao dịch, theo dõi lợi nhuận và lỗ trên lịch hàng ngày, và chế độ xem biểu đồ hiệu suất theo thời gian. Việc có ghi chú và số liệu bên cạnh nhau giúp bạn học hỏi từ quyết định thay vì phỏng đoán.

Nó cũng có thể được sử dụng như một mẫu Notion quản lý cuộc sống tổng quát nếu bạn muốn đang theo dõi tài chính cá nhân hoặc thói quen trong cùng một không gian làm việc.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép mọi giao dịch với ngày, công cụ, ghi chú mục nhập và ra, và kết quả để xây dựng kỷ luật.

Chế độ xem báo cáo lợi nhuận và lỗ hàng ngày trên lịch để nhận diện các mẫu hình về thời gian, rủi ro và điều kiện thị trường.

Sử dụng biểu đồ tích hợp để theo dõi tiến độ và điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên dữ liệu.

Thêm danh sách kiểm tra đánh giá hàng tuần để kế hoạch tuần sau phản ánh những gì bạn đã học được trong tuần này.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch mới đang xây dựng kỷ luật, nhà giao dịch swing hoặc day trading đang theo dõi lợi nhuận và lỗ (P&L) cùng ghi chú, và người học tài chính phân tích xu hướng theo thời gian.

7. My Food Planner của Notion

qua Notion

Mẫu này dành cho những ngày bạn mở tủ lạnh mười lần hy vọng có thứ gì đó mới xuất hiện. Không có gì thay đổi, và bữa tối vẫn cảm thấy như một bài toán hóc búa vào lúc 8 giờ tối.

My Food Planner by Notion giúp bạn có một kế hoạch ổn định để bữa ăn trở nên đơn giản, không phải lo lắng vào phút chót và cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên có tổ chức hơn.

Bạn có chế độ xem hàng tuần rõ ràng cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và đồ ăn nhẹ, cùng với không gian dành cho công thức nấu ăn, danh sách mua sắm và ghi chú chuẩn bị nhanh. Ứng dụng hỗ trợ đang theo dõi thói quen một cách nhẹ nhàng cho việc uống nước và ăn rau, và bạn có thể sao chép tuần đã hoàn thành để tái sử dụng các món ăn yêu thích và lặp lại mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Ngoài ra, bạn có thể gắn thẻ các bữa ăn nhanh cho những ngày bận rộn và xem chúng trên điện thoại khi đi mua sắm, giúp việc lập kế hoạch và việc cần làm diễn ra trong một luồng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho tuần tới với các khung giờ ăn uống linh hoạt phù hợp với lịch trình của bạn.

Tạo danh sách mua sắm từ các công thức nấu ăn bạn lưu trữ để việc mua sắm trở nên nhanh chóng hơn.

Theo dõi thói quen như uống nước, ăn trái cây, rau củ và protein để hỗ trợ sức khỏe.

Lưu lại ghi chú chuẩn bị và phần còn lại để bữa ăn ngày mai đã sẵn sàng một nửa việc cần làm.

✨ Phù hợp cho: Những người chuẩn bị bữa ăn trước, sinh viên có ngân sách eo hẹp và các gia đình bận rộn muốn có danh sách mua sắm liên kết với thực đơn hàng tuần đơn giản.

8. Kế hoạch chuyển nhà bằng Notion

qua Notion

Box, hợp đồng, khóa, dịch vụ dọn dẹp và thay đổi địa chỉ. Việc chuyển nhà có thể vừa hào hứng vừa áp lực.

Hai phần ba người Mỹ cho biết việc chuyển nhà gây căng thẳng, và hầu hết đều gặp khó khăn như đóng gói và lập ngân sách, vì vậy một kế hoạch rõ ràng thực sự hữu ích.

Mẫu Moving Out Planner by Notion tập hợp tất cả các công việc vào một danh sách kiểm tra gọn gàng. Bạn có thể phân loại công việc theo các danh mục như đóng gói, hủy bỏ và cập nhật, sau đó tạo bản đồ thời hạn trên dòng thời gian hoặc lịch. Có các phần gọn gàng cho tài liệu, ngân sách đơn giản và danh sách thiết lập nhà mới.

Lưu trữ các xác nhận dịch vụ, bản sao hợp đồng thuê và các số đo trong một nơi duy nhất, sau đó theo dõi tiến độ bằng trạng thái và ô đánh dấu. Một bản tóm tắt ngắn mỗi tối giúp tuần trôi qua suôn sẻ, và đến ngày chuyển nhà, bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng thay vì vội vàng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia công việc thành các danh mục như đóng gói, hủy bỏ và cập nhật với các ngày đáo hạn rõ ràng.

Lưu trữ hợp đồng thuê, ID và hóa đơn để thông tin quan trọng luôn dễ dàng truy cập trên điện thoại của bạn.

Chi phí đang theo dõi cho dịch vụ chuyển nhà, tiền đặt cọc và các vật dụng thiết yếu để duy trì ngân sách.

Lập kế hoạch cho tuần đầu tiên tại nơi ở mới với các công việc dọn dẹp, thiết lập internet và bố cục phòng.

✨ Phù hợp cho: Những người mới chuyển nhà lần đầu, những người thường xuyên di chuyển giữa các thành phố và phải quản lý các dịch vụ công ích và hợp đồng thuê nhà, cũng như những người ở chung phòng cần phối hợp việc đóng gói, ngân sách và dòng thời gian.

📖 Xem thêm: Mẫu và kỹ thuật brainstorming

9. Trình theo dõi đơn xin việc bằng Notion

qua Notion

Việc ứng tuyển việc làm chưa bao giờ dễ dàng hơn với sự phát triển của các trang web tuyển dụng và mạng xã hội, chính vì vậy, việc nổi bật giữa đám đông hiện nay đòi hỏi sự cẩn thận và tổ chức hơn bao giờ hết.

LinkedIn báo cáo sự gia tăng đột biến về khối lượng, với số lượng đơn ứng tuyển tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và khoảng 11.000 đơn được nộp mỗi phút.

Nhiều công ty đang dựa vào hệ thống đang theo dõi ứng viên để đối phó với lượng ứng viên đông đảo, điều này có nghĩa là các chi tiết nhỏ và việc theo dõi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Job Application Tracker by Notion cung cấp cho bạn một không gian yên tĩnh để quản lý quá trình tìm kiếm việc làm một cách có chủ đích. Bạn có thể ghi lại từng vai trò công việc, đang theo dõi trạng thái từ khi nộp đơn đến khi nhận được đề nghị, và thêm hành động tiếp theo rõ ràng để luôn biết bước tiếp theo cần thực hiện.

Mỗi mục nhập chứa thông tin nhà tuyển dụng, liên hệ, ghi chú về lương và những điểm cần lưu ý cá nhân, giúp các cuộc phỏng vấn trở nên chuẩn bị kỹ lưỡng thay vì vội vàng. Mẫu Notion này biến các tab rời rạc thành một hệ thống đơn giản mà bạn thực sự sẽ sử dụng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các đơn ứng tuyển với các trạng thái như “đã nộp”, “đang phỏng vấn”, “đã nhận offer”, “bị từ chối” và “bước tiếp theo” để duy trì động lực.

Lưu tên nhà tuyển dụng, thông tin liên hệ và ghi chú để việc theo dõi được thực hiện kịp thời và cá nhân hóa.

So sánh các vai trò với mức lương phạm vi, địa điểm, nhóm và các yêu cầu bắt buộc để đưa ra quyết định một cách rõ ràng.

Thêm các nhắc nhở nhẹ nhàng cho email cảm ơn, giới thiệu và kiểm tra tiến độ.

✨ Phù hợp cho: Ứng viên đang tìm việc, người chuyển đổi nghề nghiệp quản lý quy trình và theo dõi, và sinh viên mới ra trường tổ chức thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng và các bước tiếp theo.

10. Lập kế hoạch và theo dõi tìm kiếm căn hộ bằng Notion

qua Notion

Việc tìm kiếm một nơi ở có thể chiếm hết cả tuần của bạn. Các liên kết chồng chất, hình ảnh mờ nhạt, và bạn quên mất chế độ xem nào có ánh sáng tốt nhất và chế độ xem nào nằm cạnh con đường ồn ào.

Flat Hunting Planner & Tracker by Notion cho phép bạn có một không gian yên tĩnh để thu thập danh sách, so sánh các lựa chọn và lập kế hoạch chế độ xem nhà mà không bỏ sót những thông tin nhỏ nhưng quan trọng.

Bạn có thể lưu trữ từng thông tin bất động sản kèm hình ảnh, ghi chú và chi tiết quan trọng, sau đó đánh giá chúng dựa trên các tiêu chí bắt buộc và không thể chấp nhận. Có cơ sở dữ liệu nghiên cứu khu vực về giao thông, cửa hàng, an ninh và không khí chung, cùng với lịch đơn giản để các buổi xem nhà và theo dõi được sắp xếp vào ngày phù hợp.

Chế độ xem so sánh song song giúp bạn đưa ra quyết định một cách rõ ràng thay vì phải lướt qua các trò chuyện cũ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng một trung tâm tổng hợp các danh sách với hình ảnh, liên kết, chi phí và thông tin liên hệ.

Xác định các yếu tố bắt buộc, yếu tố không thể chấp nhận và yếu tố mong muốn để lọc các căn hộ phù hợp với cuộc sống của bạn.

Lập kế hoạch và đang theo dõi các buổi xem trên lịch sạch sẽ với nhắc nhở và ghi chú sau mỗi lần ghé thăm.

So sánh các tài sản được lựa chọn một cách song song và đưa ra quyết định cuối cùng với sự tự tin.

✨ Phù hợp cho: Người thuê nhà so sánh các danh sách và khu vực, người chuyển nhà lên lịch chế độ xem nhà, và các cặp đôi thống nhất các yêu cầu bắt buộc và điều kiện không thể chấp nhận.

11. Trình theo dõi tài chính cá nhân của Notion

qua Notion

Các công việc liên quan đến tiền bạc tích tụ dần. Một ly cà phê ở đây, một chuyến đi ở đó, và một khoản thanh toán tự do cần trích lập thuế.

Personal Finance Tracker by Notion biến những rắc rối hàng ngày thành một bản ghi chép đơn giản và đáng tin cậy, giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không cần phải tạo bảng tính từ đầu.

Mỗi mục nhập thu nhập hoặc chi tiêu mới sẽ được đánh dấu ngày tự động, giúp sổ ghi chép của bạn luôn gọn gàng và chính xác. Bạn có thể sắp xếp theo danh mục, thêm ghi chú và sử dụng các nhắc nhở thuế nhẹ nhàng trên các khoản thu nhập liên quan để bạn có thể dành tiền trước khi quên.

Ngoài ra, chế độ xem hàng tháng giúp dễ dàng nhận diện xu hướng, theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu và thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng bền vững.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch ngân sách hàng tháng và so sánh chi tiêu dự kiến với chi tiêu thực tế.

Theo dõi các hóa đơn định kỳ, gói đăng ký và ngày đáo hạn để tránh những bất ngờ không mong muốn.

Chuẩn bị cho việc nộp thuế với hồ sơ gọn gàng và các nhắc nhở tự động về việc trích lập thuế.

Xem lại tóm tắt các danh mục để nhận diện xu hướng và điều chỉnh thói quen nhằm cải thiện tình hình tài chính.

✨ Phù hợp cho: Người làm tự do đang theo dõi thu nhập và thuế, sinh viên học cách quản lý ngân sách, và bất kỳ ai muốn thay thế bảng tính bằng một sổ ghi chép tài chính đơn giản.

👀 Thực tế thú vị: Các nhà tâm lý học gọi đó là lỗi kế hoạch: chúng ta gần như luôn cho rằng các công việc sẽ mất ít thời gian hơn so với thực tế. Hiệu ứng này lần đầu tiên được mô tả bởi Daniel Kahneman và Amos Tversky. Một giải pháp đơn giản là kiểm tra thời gian bạn đã mất cho một công việc tương tự lần trước và thêm một khoảng thời gian dự phòng.

12. Công cụ theo dõi thói quen uống cà phê ấm cúng bằng Notion

qua Notion

Hãy tưởng tượng những buổi sáng sớm trong Gilmore Girls khi Lorelai và Rory đến quầy của Luke, tách cà phê ấm áp trong tay, kế hoạch cho ngày mới dần hình thành.

Cozy Coffee Habit Tracker by Notion cố gắng tái hiện cảm giác đó. Một không gian nhỏ, ấm cúng nơi bạn dừng lại, ghi chú những điều quan trọng và bước trở lại với ngày mới một cách bình tĩnh hơn.

Bố cục được thiết kế đơn giản và thân thiện. Bạn sẽ có một chế độ xem tuần đơn giản với các ô đánh dấu, một danh sách việc cần làm nhỏ bên cạnh các thói quen hàng ngày, và một khu vực để ghi chú về tâm trạng hoặc năng lượng. Thêm các thói quen bạn muốn xây dựng, đặt các mục tiêu nhỏ và viết một dòng ngắn về kết quả.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi thói quen trong bố cục tuần gọn gàng với các ô đánh dấu nhanh và tiến độ đơn giản.

Kết hợp danh sách việc cần làm nhỏ với thói quen hàng ngày để các công việc hàng ngày luôn gắn liền với mục tiêu của bạn.

Thêm ghi chú về tâm trạng hoặc năng lượng để nhận biết những thói quen nào giúp bạn duy trì sự tập trung.

Sử dụng những suy ngẫm nhẹ nhàng để kỷ niệm sự nhất quán và duy trì các thói quen hàng ngày của bạn.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn xây dựng thói quen một cách nhẹ nhàng, những người yêu thích thói quen buổi sáng và những ai muốn có một buổi kiểm tra hàng tuần ấm cúng bên cạnh danh sách việc cần làm nhỏ gọn.

13. Lập kế hoạch leo núi bằng Notion

qua Notion

Các con đường trở nên đông đúc nhanh chóng. Dịch vụ Công viên Quốc gia đã báo cáo số lượt thăm quan giải trí kỷ lục 331,9 triệu lượt vào năm 2024. Lập kế hoạch trước giúp bạn dành nhiều thời gian hơn để đi bộ và ít thời gian hơn để lo lắng về những thứ mình đã quên.

Hiking Planner by Notion cung cấp cho bạn một không gian đơn giản để lập kế hoạch cho các chuyến đi và ghi nhớ những gì đã công việc. Bạn có thể ghi lại chi tiết đường mòn, mức độ khó khăn và ghi chú cá nhân; duy trì danh sách dụng cụ nhỏ mà bạn kiểm tra trước khi đi; và lưu trữ thông tin offline cho những nơi có tín hiệu yếu.

Mẫu này cũng cho phép bạn phân loại các chuyến đi bộ theo khu vực hoặc mùa, và sắp xếp theo khoảng cách hoặc độ cao, giúp việc chọn lộ trình phù hợp cho ngày hôm đó trở nên đơn giản. Bạn có thể sao chép một chuyến đi trước đó chỉ với một cú nhấp chuột để tái sử dụng danh sách đồ đạc, bản đồ và thời gian, giúp khởi động nhanh hơn cho lần sau.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng cơ sở dữ liệu đường mòn với thông tin về khoảng cách, độ cao, bản đồ và ghi chú để việc lựa chọn các chuyến đi bộ trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

Theo dõi các vật dụng cần thiết và danh sách đồ đạc để giữ trật tự trước những chuyến đi sớm.

Lưu trữ thông tin ngoại tuyến như điểm xuất phát, tọa độ và thông tin liên hệ khẩn cấp để yên tâm.

Ghi chép điều kiện, tiến độ và điểm nhấn để bạn có thể phản ánh và lập kế hoạch tốt hơn cho lần sau.

✨ Phù hợp cho: Người đi bộ đường dài lập kế hoạch đường đi và trang thiết bị, người đi phượt lưu trữ thông tin offline, và những người yêu thiên nhiên ghi chép nhật ký ghi chú đường mòn và mùa vụ.

📖 Xem thêm: Ứng dụng danh sách việc cần làm tốt nhất

14. Lịch học tập cho sinh viên – Giao diện sạch sẽ của Notion

qua Notion

Tuần đầu tiên của khóa học có vẻ nhẹ nhàng cho đến khi ba giảng viên cùng đăng hạn chót vào cùng một ngày. Với quá nhiều việc trên trang của bạn, bạn cần một trang hiển thị những gì quan trọng nhất và những gì có thể chờ.

Lịch học tập cho sinh viên – Clean by Notion mang đến cho bạn một trang đơn giản, gọn gàng để thư giãn, xem những việc cần làm và quyết định ưu tiên. Nó gọn gàng, thân thiện và dễ theo dõi khi tuần làm việc của bạn trở nên bận rộn.

Các tính năng tự động hóa giúp bạn ghi chép công việc mới nhanh chóng và cập nhật trạng thái, giúp bạn tiết kiệm thời gian chỉnh sửa danh sách và dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Bạn có thể đang theo dõi thói quen hỗ trợ lịch trình của mình, mở một không gian học tập nhỏ cho các phiên học tập trung, và xem các kỳ thi và bài tập sắp tới trên lịch rõ ràng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các bài tập và kỳ thi với trạng thái sẵn sàng và ngày đáo hạn để kế hoạch chỉ mất vài phút.

Sử dụng công cụ theo dõi thói quen và không gian học tập yên tĩnh để xây dựng thói quen hàng ngày ổn định.

Chế độ xem lịch tuần đơn giản cho tuần tới và thêm ghi chú nhanh sau mỗi buổi học.

Tùy chỉnh chủ đề, ưu tiên và nhắc nhở để danh sách việc cần làm của bạn phù hợp với cách bạn thực sự học tập.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên quản lý bài tập và kỳ thi, người học muốn kết hợp thói quen và lịch trình trên một trang gọn gàng, và những ai muốn xây dựng thói quen học tập.

15. Lịch trình hàng tuần của Notion

qua Notion

Một nghiên cứu trên sáu quốc gia được công bố trên tạp chí Nature cho biết lịch làm việc bốn ngày đã giảm thiểu tình trạng kiệt sức và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất mà không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Đồng thời, các công ty như Microsoft đang siết chặt chính sách trở lại văn phòng xuống còn ba ngày một tuần, điều này khiến việc lập kế hoạch cho thời gian làm việc tại văn phòng giới hạn và thời gian làm việc tập trung trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Weekly Planner by Notion cung cấp cho bạn một trang rõ ràng để xem trước tuần tới, nhóm các công việc theo danh mục và chọn những gì thực sự xứng đáng để tập trung vào hôm nay. Nó đơn giản và thân thiện, nên việc lập kế hoạch trở thành một việc kiểm tra nhanh chóng thay vì một nhiệm vụ nhàm chán.

Bạn có thể chuyển đổi chế độ xem để xem lịch trình hàng ngày, bảng Kanban gọn gàng hoặc tổng quan tháng, và màu sắc giúp trạng thái dễ dàng nhận biết chỉ với một cái nhìn. Các nút nhanh giúp bạn ghi lại các tác vụ hàng ngày trong vài giây, sau đó sắp xếp chúng vào vị trí phù hợp.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho tuần tới với nhiều chế độ xem cho ngày hôm nay, tuần này và tháng này.

Ghi chú danh sách việc cần làm ngay lập tức với các thao tác nhanh, sau đó ưu tiên các công việc hàng ngày.

Phân loại công việc theo nhóm, dự án hoặc lĩnh vực cuộc sống để công việc và cuộc sống cá nhân luôn cân bằng.

Theo dõi tiến độ với các điểm nhấn trạng thái đơn giản giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất.

✨ Phù hợp cho: Chuyên gia lập kế hoạch tuần một cách tổng quan, người tạo phải cân bằng giữa dự án và công việc quản trị viên, và bất kỳ ai yêu thích Kanban kết hợp với lịch.

16. Trình lập kế hoạch du lịch bằng Notion

qua Notion

Du lịch đã trở lại với đầy đủ màu sắc. Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UNWTO) báo cáo khoảng 1,4 tỷ lượt khách quốc tế đến vào năm 2024, gần như phục hồi hoàn toàn, trong khi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết lưu lượng hàng không quốc tế đã cài đặt kỷ lục mới trong năm đó.

Lập kế hoạch tốt lại trở nên quan trọng vì các chuyến bay và lịch trình du lịch luôn bận rộn và thay đổi nhanh chóng. Travel Planner by Notion giúp bạn tổng hợp toàn bộ chuyến đi vào một trang duy nhất, gọn gàng và dễ quản lý.

Bạn có thể lưu trữ thông tin về chuyến bay, chỗ ở, mã xác nhận và phương tiện giao thông địa phương trong các phần gọn gàng, sau đó thêm liên kết cho vé và bản đồ để mọi thứ chỉ cách một cú chạm. Danh sách đồ đạc đi kèm với kế hoạch hàng ngày, và ghi chú về nhà hàng hoặc bảo tàng nằm ngay bên cạnh thời gian và địa chỉ.

Nó cũng hỗ trợ bạn trước khi khởi hành. Bạn có thể thêm kiểm tra visa, nhắc nhở hộ chiếu và ghi chú ngân sách, sau đó sắp xếp kế hoạch theo thành phố hoặc ngày để dễ dàng hình dung tuần tới.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập thông tin về chuyến bay, khách sạn và đặt chỗ kèm theo ngày, số và liên kết nhanh để truy cập dễ dàng.

Tạo lịch trình hàng ngày với thời gian, bản đồ và ghi chú để bạn có thể tập trung vào chuyến đi.

Giữ danh sách đồ đạc, liên hệ khẩn cấp và thông tin offline cùng nhau để yên tâm.

Theo dõi ngân sách cho chuyến đi đơn giản và lưu giữ hóa đơn hoặc ảnh chụp màn hình để xem lại sau khi trở về.

✨ Phù hợp cho: Du khách độc hành và gia đình, những người yêu thích lập lịch trình du lịch muốn quản lý đặt chỗ và chuẩn bị hành lý tại một nơi, và những người lập kế hoạch du lịch tiết kiệm.

📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc lặp lại và công việc hành chính. Để làm được việc này, một hệ thống AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ giải quyết được một hoặc hai bước trong số này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm lịch trình được hỗ trợ bởi AI, nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung thời gian trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

17. Sổ tay bằng Notion

qua Notion

Một số ngày trôi qua trong nháy mắt. Một cuộc hội thoại bạn muốn nhớ, một thành công nhỏ trong công việc, một suy nghĩ trên tàu điện ngầm mà bạn cảm thấy quan trọng nhưng đã trôi đi trước khi bạn về đến nhà.

Journal by Notion mang đến cho bạn một không gian yên tĩnh để ghi lại những khoảnh khắc và suy ngẫm, giúp cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên có ý nghĩa hơn và sự phát triển cá nhân dễ dàng nhận thấy hơn.

Các mục nhập được đánh dấu ngày tự động, và bạn có thể gắn thẻ chúng theo tâm trạng, chủ đề hoặc dự án để dễ dàng truy cập sau này. Thêm một dòng ngắn hoặc ghi chú dài, chèn ảnh hoặc ghi âm giọng nói, và sử dụng các gợi ý đơn giản để kiểm tra lại vào cuối ngày.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép nhật ký hàng ngày với các thẻ cho tâm trạng, chủ đề và cột mốc mà bạn muốn xem lại.

Ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, ý tưởng và bài học kinh nghiệm để việc cần làm là không bị lãng quên.

Thêm ảnh, clip hoặc những suy ngẫm nhanh để tạo ra một bản ghi chép phong phú hơn về cuộc sống của bạn.

Kiểm tra các mục nhập hàng tuần để nhận ra xu hướng, duy trì sự tập trung và điều chỉnh kế hoạch một cách có suy nghĩ.

✨ Phù hợp cho: Những người yêu thích phản ánh hàng ngày, những người tạo ghi lại ý tưởng và khoảnh khắc, và bất kỳ ai gắn thẻ tâm trạng và chủ đề cho các đánh giá sâu sắc.

18. Công cụ theo dõi thói quen của Notion

qua Notion

Sự thay đổi hiếm khi đến trong một khoảnh khắc anh hùng. Nó xuất hiện qua những lặp lại lặng lẽ, những lựa chọn nhỏ bé dạy cho tâm trí bạn biết bạn đang trở thành ai.

Habit Tracker by Notion giúp bạn duy trì những lựa chọn của mình bằng cách biến ý định hàng ngày thành những dấu tick đơn giản mà bạn thích đánh dấu. Chỉ cần nhấp vào khối nút để ghi lại nỗ lực của ngày hôm nay, và bố cục đơn giản giúp bạn dễ dàng quay lại vào ngày mai.

Bạn có thể thêm các thói quen quan trọng, đặt mục tiêu nhỏ và theo dõi sự phát triển của chuỗi ngày thực hiện trong tuần và tháng. Mỗi thói quen đều có không gian ghi chú nhanh bên cạnh, giúp bạn nhớ những gì đã giúp ích và những gì cản trở.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi thói quen hàng ngày chỉ với một cú nhấp chuột và xem chuỗi thói quen ngay lập tức.

Nhóm thói quen theo chủ đề như sức khỏe, học tập hoặc tập trung để giữ cho ưu tiên rõ ràng.

Thêm ghi chú ngắn hoặc suy ngẫm để hiểu rõ những yếu tố hỗ trợ sự nhất quán.

✨ Phù hợp cho: Những người tìm kiếm sự nhất quán, những người mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe đang theo dõi những thành công nhỏ, và những người ưa thích các nút điều khiển đơn giản và chế độ xem chuỗi ngày.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Notion cho quản lý dự án

19. Bảng điều khiển cuộc sống của Notion

qua Notion

Khóa không phải là ưu tiên lịch trình của bạn, mà là lên lịch cho những ưu tiên của bạn

Khóa không phải là ưu tiên lịch trình của bạn, mà là lên lịch cho những ưu tiên của bạn

Câu nói của Stephen Covey ’s không thể phù hợp hơn cho mẫu tiếp theo của chúng ta.

Bảng điều khiển cuộc sống của Notion cung cấp cho bạn một trang đơn giản để bắt đầu ngày mới với mục tiêu rõ ràng, xem lịch trình và theo dõi một số mục tiêu ý nghĩa.

Bạn có thể ghi chép, đang theo dõi thói quen và sức khỏe, cũng như lưu trữ ghi chú học tập hoặc công việc mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Các phần dành cho đọc sách, tài chính và ý tưởng sáng tạo nằm cạnh danh sách việc cần làm nhỏ gọn, và các tiện ích nhẹ nhàng giúp bạn nhận ra tiến độ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho ngày và tuần của bạn với lịch trình gọn gàng, mục tiêu và danh sách việc cần làm trong một chế độ xem duy nhất.

Đang theo dõi thói quen, tâm trạng và sức khỏe để các thói quen hàng ngày hỗ trợ sự phát triển lâu dài.

Giữ các mục nhật ký, nhật ký đọc sách và ghi chú lớp học hoặc dự án được sắp xếp gọn gàng.

Sử dụng các tiện ích nhanh để theo dõi tiến độ và tập trung vào những điều quan trọng nhất.

✨ Phù hợp cho: Những người theo chủ nghĩa tối giản muốn có một không gian làm việc sáng sớm gọn gàng, những ai đang theo dõi sự cân bằng và muốn theo dõi mục tiêu, thói quen và ghi chú cùng nhau, cũng như những người cần kiểm tra hàng ngày.

👀 Thú vị: “Priority” (ưu tiên) ban đầu là danh từ số ít trong tiếng Anh trong khoảng 500 năm. Chúng ta chỉ bắt đầu sử dụng “priorities” (nhiều ưu tiên) vào thế kỷ 20 khi khối lượng công việc tăng lên. Lập kế hoạch phần nào là nghệ thuật thừa nhận rằng không thể có mười “điều đầu tiên”.

20. Mẫu kế hoạch cuộc sống "That Girl" thẩm mỹ của Notion

qua Notion

Nếu dòng tin của bạn đang tràn ngập các video về thói quen buổi sáng, bạn đã hiểu cảm giác đó. Ánh nắng, bàn làm việc gọn gàng, cà phê đá, một vài động tác giãn cơ nhanh chóng, và sau đó là một danh sách công việc gọn gàng để cài đặt tâm trạng cho cả ngày.

Mẫu Lập Kế Hoạch Cuộc Sống "That Girl" của Notion mang đến năng lượng TikTok vào một danh sách kiểm tra buổi sáng bình tĩnh, thực tế mà bạn có thể sử dụng.

Bên trong, bạn sẽ có các chế độ xem đơn giản cho ngày, tuần và tháng, cùng với các khu vực dành cho thói quen, ghi chú nhanh, danh sách mong muốn và đọc sách. Mẫu này giúp bạn đặt mục tiêu, đang theo dõi các thói quen nhỏ và giữ lời hứa với chính mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho ngày, tuần và tháng của bạn với các ưu tiên rõ ràng và kiểm tra tiến độ dễ dàng.

Đang theo dõi thói quen và lịch trình để tiến độ cảm thấy ổn định, không gây căng thẳng.

Ghi lại ý tưởng trên các trang "brain dump" và "wishlist" trước khi chúng trôi đi.

Quản lý dự án và danh sách sách trong một nơi, sau đó xem lại tiến độ với bố cục thẩm mỹ và gọn gàng.

✨ Phù hợp cho: Những người yêu thích thói quen hàng ngày, được truyền cảm hứng từ các video về thói quen buổi sáng, sinh viên và chuyên gia trẻ đang xây dựng thói quen, và những người lập kế hoạch chú trọng đến thẩm mỹ.

Giới hạn của Notion

Mặc dù hầu hết các mẫu Notion đều dễ sử dụng và có các tính năng hữu ích tích hợp sẵn, chúng vẫn có những nhược điểm nhất định.

Notion AI không có khả năng chỉnh sửa trực tiếp các thuộc tính của cơ sở dữ liệu.

Notion AI không có khả năng chỉnh sửa trực tiếp các thuộc tính của cơ sở dữ liệu.

Người dùng trong chủ đề Reddit này cũng đề cập đến tình trạng giật lag trong các cuộc trò chuyện dài, tóm tắt AI không chính xác và chất lượng mô hình cảm thấy lạc hậu so với các công cụ khác. Điều này dẫn đến một số giới hạn thực tế cần lưu ý khi cài đặt bất kỳ mẫu Notion quản lý cuộc sống nào.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không thể ghi vào các trường cơ sở dữ liệu, do đó các cập nhật hàng loạt vẫn cần thực hiện công việc thủ công hoặc sử dụng các giải pháp thay thế.

Các trang lớn làm chậm hệ thống. Chia nhỏ các công cụ theo dõi thói quen, nhật ký và danh sách việc cần làm thành các chế độ xem nhỏ hơn có liên kết với nhau.

Giới hạn của kế hoạch miễn phí nhanh chóng hết: Tải lên tệp 5 MB, lịch sử phiên bản ngắn và bản dùng thử AI nhỏ.

Chỉnh sửa trên thiết bị di động cảm thấy chật chội và sử dụng offline bị giới hạn, vì vậy các thay đổi sâu hơn nên thực hiện trên máy tính để bàn.

Các mẫu có tính linh hoạt nhưng không phải là "cắm và chạy". Các mối quan hệ, tổng hợp và quyền truy cập cần được thiết lập cẩn thận để đảm bảo các tác vụ, mục tiêu và mục nhập luôn đồng bộ.

📖 Xem thêm: Ứng dụng đang theo dõi mục tiêu tốt nhất

Mẫu Notion thay thế

Bạn có biết cảm giác khi một cập nhật đơn giản trở thành một cuộc săn lùng? Các công việc được phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau: một trong ứng dụng, ghi chú trong ứng dụng khác, bản tóm tắt trong email và một tài liệu chưa hoàn thành mở ở đâu đó. Đó chính là sự phân tán công việc , và nó âm thầm tiêu tốn thời gian và năng lượng của bạn.

ClickUp đáp ứng cuộc họp của bạn với một không gian làm việc AI tích hợp .

Nó tích hợp các công việc, tài liệu, bảng điều khiển và Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào một nơi duy nhất, giúp bạn ngừng việc theo dõi các liên kết và bắt đầu đạt được tiến độ. Nó loại bỏ sự phức tạp về ngữ cảnh và quy trình, và thậm chí giúp giảm bớt sự phức tạp của AI bằng cách cung cấp cho bạn khả năng viết, kế hoạch và phân tích trong cùng một không gian.

Nếu mẫu Notion cho kế hoạch cuộc sống là hệ thống khởi đầu của bạn, ClickUp là bản nâng cấp phù hợp với những tuần bận rộn và nhóm thực tế.

1. Mẫu kế hoạch cuộc sống ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thực hiện những điều chỉnh nhỏ khi cuộc sống trở nên bận rộn với mẫu kế hoạch cuộc sống ClickUp.

Nếu bạn đã thử sử dụng mẫu Notion cho kế hoạch cuộc sống nhưng vẫn cảm thấy bị phân tâm bởi nhiều việc, mẫu Kế hoạch Cuộc sống của ClickUp sẽ cung cấp cho bạn một không gian yên tĩnh để gom gọn mọi thứ lại với nhau.

Mẫu này giúp bạn xác định những điều quan trọng, đặt một số cột mốc và chọn những hành động nhỏ tiếp theo phù hợp với tuần làm việc thực tế của bạn. Bạn có thể theo dõi tiến độ của mình một cách rõ ràng, điều này giúp dễ dàng duy trì sự nhất quán, điều chỉnh khi kế hoạch thay đổi và giữ vững niềm tin vào mục tiêu của mình.

Bạn có thể tạo bản đồ cho các mục tiêu dài hạn trong Danh sách Kế hoạch, ghi chép ý tưởng trên Bảng Cuộc Sống và tuân theo hướng dẫn “Bắt đầu” ngắn gọn để không bao giờ phải đối mặt với trang trống. Các Trường Tùy chỉnh như Khu vực và Đối tác Trách nhiệm giúp duy trì bối cảnh, trong khi các Trạng thái đơn giản như Việc cần làm, Tiến độ và Hoàn thành giúp xác định bước tiếp theo một cách rõ ràng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mục tiêu rõ ràng, thêm các cột mốc và biến chúng thành các nhiệm vụ hàng ngày mà bạn thực sự có thể hoàn thành.

Theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng với trạng thái bình tĩnh và bảng điều khiển đơn giản.

Giữ các lĩnh vực cuộc sống như sức khỏe, sự nghiệp và tài chính trong một nơi duy nhất để các quyết định phù hợp với giá trị của bạn.

Mời một người bạn hoặc người cố vấn làm đối tác giám sát và cùng nhau đánh giá tuần làm việc.

✨ Phù hợp cho: Những người đặt mục tiêu tổng thể, những ai biến các cột mốc thành hành động hàng tuần, và bất kỳ ai muốn theo dõi tiến độ rõ ràng trên các lĩnh vực cuộc sống.

2. Mẫu lập kế hoạch cuối đời miễn phí của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bắt đầu đơn giản và dần dần bổ sung thêm với mẫu kế hoạch cuối đời miễn phí của ClickUp.

Kế hoạch cho giai đoạn cuối đời là một công việc nhạy cảm. Nó yêu cầu bạn dừng lại, suy ngẫm về những mong muốn của mình và làm cho cuộc sống của những người thân yêu trở nên dễ dàng hơn.

Mẫu kế hoạch cuối đời miễn phí của ClickUp cung cấp cho bạn một không gian thuận tiện để tập hợp mọi thứ vào một nơi, giúp gia đình bạn không phải loay hoay tìm kiếm hay đoán mò trong những lúc khó khăn.

Bạn có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng, danh bạ và hướng dẫn cùng nhau, sau đó sử dụng danh sách kiểm tra để ghi chú những việc đã hoàn thành và những việc cần chú ý.

Ngoài ra, còn có chỗ cho các chi tiết thực tế như tài khoản và chính sách, cũng như những khía cạnh nhân văn mà gia đình bạn quan tâm, như âm nhạc, thư từ và cách bạn muốn ngày của mình trôi qua. Bạn có thể xem lại nó một lần mỗi năm, thực hiện các cập nhật nhỏ và biết rằng những điều quan trọng đã được ghi chép lại.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ các tài liệu khóa, chính sách và ID kèm theo ghi chú về vị trí lưu trữ bản gốc và người cần liên hệ đầu tiên.

Ghi chép mong muốn y tế, lựa chọn chăm sóc và hướng dẫn thực tế để các quyết định trở nên rõ ràng.

Lưu trữ các sở thích về tang lễ hoặc lễ tưởng niệm, nhạc, bài đọc và tin nhắn cá nhân tại một nơi duy nhất.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái đơn giản và danh sách kiểm tra gọn gàng, giúp người thân dễ dàng truy cập khi cần thiết.

✨ Phù hợp cho: Gia đình muốn tổ chức mong muốn và tài liệu, người chăm sóc cần sự rõ ràng, và bất kỳ ai muốn ghi chép kế hoạch một cách chi tiết.

📖 Xem thêm: Ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số miễn phí tốt nhất

3. Mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bắt đầu đơn giản và dần dần bổ sung thêm với mẫu kế hoạch cuối đời miễn phí của ClickUp.

Bạn còn nhớ mùa thứ ba của The Bear khi Carmy liên tục thay đổi thực đơn mỗi ngày không? Món ăn thì táo bạo, nhưng dịch vụ trở nên lộn xộn. Hóa đơn chất đống.

Đó là cảm giác của một ngày mà không có kế hoạch. Mẫu Lập Kế Hoạch Hàng Ngày ClickUp cung cấp cho bạn bảng làm việc gọn gàng cần thiết để công việc diễn ra luồng và không gặp trục trặc.

Bạn có thể phân loại công việc vào các danh mục “Cá nhân”, “Công việc” hoặc “Mục tiêu” và sau đó đặt ưu tiên nhẹ nhàng để các mục quan trọng nổi lên hàng đầu. Chế độ xem lịch sạch sẽ giúp bạn sắp xếp công việc một cách hợp lý, và các trạng thái đơn giản như “Đang mở” và “Hoàn thành” giúp theo dõi tiến độ dễ dàng.

Nếu bạn thích một khởi đầu nhanh chóng, chế độ xem "Start Here" sẽ hiển thị kế hoạch của bạn, giúp bạn không bao giờ phải đối mặt với màn hình trống.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập bản đồ cho ngày của bạn chỉ trong vài phút, sau đó đánh dấu các danh sách việc cần làm khi thực hiện để luôn giữ trật tự.

Nhóm các tác vụ công việc, học tập và cá nhân để duy trì ranh giới rõ ràng và tập trung sự chú ý.

Sử dụng lịch để đặt công việc theo thời gian thực để lịch trình hàng ngày phù hợp với năng lượng của bạn.

Ghi chú nhanh và theo dõi các công việc nhỏ để không bỏ sót bất kỳ điều gì giữa các cuộc họp hoặc lớp học.

✨ Phù hợp cho: Những người thích bắt đầu ngày mới với lịch, sinh viên và chuyên gia cần phân chia công việc và công việc cá nhân, và những người yêu thích danh sách kiểm tra.

4. Mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến ý định thành các nhiệm vụ hàng ngày bằng cách sử dụng mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày ClickUp.

Ngày công việc hiện đại ngày càng kéo dài. Báo cáo Work Trend Index mới nhất của Microsoft cho thấy số cuộc họp sau 8 giờ tối tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, với người dùng trao đổi hàng chục tin nhắn ngoài giờ làm việc.

Nếu điều đó nghe quen thuộc, mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày ClickUp sẽ mang đến cho bạn một khởi đầu mới mẻ mỗi sáng. Bạn đặt ra một mục tiêu rõ ràng, chia nhỏ thành các hành động nhỏ và sắp xếp chúng trên một dòng thời gian đơn giản.

Bên trong, bạn có thể nhóm các công việc theo cá nhân và công việc, thêm ưu tiên nhanh chóng và theo dõi tiến độ chỉ với một cái nhìn. Các chế độ xem cho mục tiêu, dòng thời gian và các bước giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch cho ngày, sau đó điều chỉnh khi có sự thay đổi trong cuộc sống.

Bạn cũng có thể đang theo dõi tiến độ và giám sát kết quả của mình theo đúng mục tiêu bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho một ngày làm việc thực tế bao gồm cả công việc và nhiệm vụ cá nhân để bạn có thể duy trì sự tổ chức và vẫn còn năng lượng sau giờ làm việc.

Phân chia một nhiệm vụ lớn thành các bước hành động, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và đang theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi sổ tay hàng ngày của bạn.

Tạo quy trình khởi động buổi sáng và tắt máy buổi tối lặp lại để các thói quen hàng ngày được duy trì và bạn luôn tập trung.

Chuyển từ ý tưởng sang thực thi nhanh chóng khi ưu tiên thay đổi, duy trì động lực và tránh tình trạng phân tán ngữ cảnh.

✨ Phù hợp cho: Những người chọn một mục tiêu hàng ngày, các nhóm chia công việc thành các bước rõ ràng và những ngày bận rộn cần điều chỉnh kế hoạch nhanh chóng.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân miễn phí

5. Mẫu kế hoạch phát triển cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Kỷ niệm những bước nhỏ góp phần tạo nên thành công với mẫu kế hoạch phát triển cá nhân ClickUp.

Bạn mở điện thoại và thấy ba thứ cùng lúc: chuỗi ngày học Duolingo đang trên bờ vực hỗ trợ, nhắc nhở tập gym mà bạn đã hoãn hai lần, và một bài viết đã lưu về việc cập nhật danh mục đầu tư.

Bạn quan tâm đến tất cả những điều đó, nhưng các kế hoạch của bạn nằm rải rác ở năm nơi khác nhau và không có sự kết nối giữa chúng. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân của ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để quản lý sự phát triển cá nhân.

Đây là cách công việc: Đặt một hoặc hai mục tiêu quý rõ ràng, thêm các mục tiêu nhỏ hàng tuần và ghi lại thành công để bạn thực sự thấy được tiến triển. Các chế độ xem cho kế hoạch, hành động và đang theo dõi được sắp xếp song song, giúp bạn tập trung và đạt được mục tiêu.

Nó cũng phù hợp với cuộc sống thực tế. Sử dụng nó cho kỹ năng nghề nghiệp, thói quen sức khỏe và dự án đam mê trong cùng một không gian.

Để tiến một bước xa hơn, bạn có thể kết nối Kế hoạch Phát triển Cá nhân của mình với ClickUp Docs. ClickUp Docs cho phép bạn tạo các tài liệu động, wiki và ghi chú luôn được kết nối với mục tiêu và công việc của bạn. Dù là lưu trữ bài viết, viết nhật ký suy ngẫm hay theo dõi quá trình học tập, mọi thứ đều được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc nơi kế hoạch của bạn được quản lý.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định mục tiêu nghề nghiệp thành các kỹ năng cần học, công việc thực hành và bằng chứng có thể trình bày trong các buổi đánh giá.

Xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe với các thói quen, kiểm tra hàng tuần và một không gian nhẹ nhàng để đang theo dõi tâm trạng và năng lượng.

Tạo lộ trình học tập cho sách và khóa học để thời gian học tập không bị lấn át bởi các công việc hàng ngày.

Biến mục tiêu dài hạn thành các nhiệm vụ hàng ngày và theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Những người phát triển sự nghiệp đang xây dựng kỹ năng, những người theo đuổi sức khỏe đang theo dõi thói quen và những người học tập suốt đời đang biến mục tiêu thành hành động.

6. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giúp bạn dễ dàng theo dõi và kỷ niệm tiến độ của mình với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Thói quen đang thực sự trở thành xu hướng. Cuốn sách "Atomic Habits" của James Clear đã bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới, điều này cho thấy có bao nhiêu người trong chúng ta đang cố gắng xây dựng những thói quen tốt hơn và duy trì chúng.

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp cung cấp cho bạn một cách nhẹ nhàng và trực quan để giữ lời hứa với chính mình. Nó cho phép bạn đặt tên cho những thói quen quan trọng trong tháng này, theo dõi chuỗi ngày duy trì thói quen và nhận ra những ngày cần điều chỉnh lại.

Bên trong, mẫu quản lý thói quen này được thiết kế thực tế và thân thiện. Nếu bạn thích số liệu, các Trường Tùy chỉnh giúp bạn đang theo dõi mục tiêu, và chế độ xem "bắt đầu nhanh" giúp quá trình thiết lập trở nên đơn giản thay vì áp đảo.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng một bộ thói quen hàng ngày nhỏ gọn và đang theo dõi chúng tại một nơi gọn gàng.

Theo dõi tiến độ và sự tiến bộ đơn giản để bạn luôn động lực trong những tuần bận rộn.

Thêm các trường tùy chỉnh cho các mục như số bước đi, số trang đã đọc hoặc mục tiêu hydrat hóa.

Xem lại tháng của bạn để nhận ra các mẫu và chọn một thói quen để cải thiện tiếp theo.

✨ Phù hợp cho: Những người xây dựng thói quen, những ai quan tâm đến dữ liệu và thích đặt mục tiêu cùng chuỗi thành tích, và bất kỳ ai bắt đầu từ những bước nhỏ và duy trì sự nhất quán.

👀Thông tin thú vị: Từ “deadline” ban đầu có nghĩa là một đường kẻ mà bạn không được vượt qua, được sử dụng trong các trại giam thời Nội chiến Mỹ. Sau này, các nhà in đã sử dụng “deadline” để chỉ các cạnh của không gian in ấn. Ngày nay, nó là một ngày trên lịch của bạn, nhưng tính cấp bách vẫn còn nguyên.

7. Mẫu năng suất cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các nhiệm vụ đột xuất không bị lãng quên với mẫu ClickUp Personal Năng suất.

Nếu dòng thời gian của bạn tràn ngập các video "Sunday reset", bạn không phải là người duy nhất. Xu hướng này đã phát triển vì một buổi reset hàng tuần đơn giản giúp mọi người cảm thấy sẵn sàng cho tuần mới, và ngay cả các phương tiện truyền thông lớn cũng đang đưa tin về nó như một thói quen hữu ích, không chỉ là một xu hướng.

Mẫu ClickUp Personal Năng suất cung cấp cho bạn một nơi đơn giản để tập trung, thư giãn và quyết định điều gì thực sự cần chú ý hôm nay.

Bên trong, mọi thứ được sắp xếp một cách thân thiện và rõ ràng. Bạn có thể phân loại công việc theo danh mục, đặt ưu tiên nhẹ nhàng và theo dõi tiến độ mà không cần quản lý chi tiết. Chế độ xem lịch và bảng giúp dễ dàng lập kế hoạch cho tuần tới.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho ngày của bạn chỉ trong vài phút, phân loại công việc theo công việc, cá nhân hoặc học tập, và duy trì sự tổ chức.

Biến những ý tưởng rời rạc thành danh sách việc cần làm hàng ngày, thêm ngày đáo hạn và xem tổng quan về khối lượng công việc hàng tuần của bạn.

Theo dõi những thành công nhỏ trên các mục tiêu dài hạn để bạn có thể tập trung và thực sự đạt được những mục tiêu quan trọng.

Sử dụng cùng với các mẫu kế hoạch yêu thích của bạn nếu bạn đang chuyển từ mẫu kế hoạch cuộc sống Notion sang hoặc thử nghiệm hệ thống mới.

✨ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch vào Chủ nhật, những người tạo ghi chép ý tưởng và sau đó ưu tiên, và những người muốn kết hợp chế độ xem danh sách công việc và bảng.

Lợi thế của ClickUp: Các mẫu năng suất trở nên hiệu quả hơn khi kết hợp với ClickUp Brain. Hãy tưởng tượng kết thúc một cuộc họp nhóm và thấy một tài liệu đã sẵn sàng với ghi chú, nhiệm vụ cần thực hiện và công việc được phân công. ClickUp Brain hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn, đề xuất các bước tiếp theo và điền vào chi tiết. Trung bình, người dùng tiết kiệm được 1,1 ngày mỗi tuần, giúp bạn có thêm thời gian tập trung vào công việc quan trọng. Sử dụng ClickUp Brain miễn phí Tiết kiệm hơn một ngày thời gian mỗi tuần với ClickUp Brain

8. Mẫu báo cáo năng suất cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tiến độ mà không cần theo dõi bảng tính với mẫu Báo cáo Năng suất Cá nhân của ClickUp.

Theo Chỉ mục "Anatomy of Work" của Asana, người ta dành khoảng 60% thời gian trong ngày cho "công việc liên quan đến công việc" - như theo dõi cập nhật và tìm kiếm tài liệu - chứ không phải cho chính công việc thực tế!

Mẫu Báo cáo Năng suất Cá nhân của ClickUp giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về cách thời gian của bạn thực sự được sử dụng. Bạn chỉ cần ghi lại công việc một lần, và mẫu này sẽ chuyển đổi nó thành các chế độ xem đơn giản mà bạn có thể kiểm tra hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Mẫu này giúp bạn nhận ra những mô hình mà bạn có thể bỏ qua trong lúc làm việc, như những công việc luôn kéo dài hoặc những khoảng thời gian yên tĩnh khi bạn hoàn thành công việc hiệu quả nhất. Mục tiêu là sự hiển thị chân thực với ít công sức duy trì nhất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem lại dòng thời gian rõ ràng của ngày hoặc tuần để phát hiện các khoảng thời gian lãng phí và bảo vệ các khối tập trung.

So sánh thời gian theo kế hoạch với thời gian thực tế để bạn có thể điều chỉnh kích thước ước lượng thời gian cho tương lai một cách chính xác hơn mà không cần phỏng đoán.

Phân loại công việc theo loại tác vụ hoặc khách hàng để xác định những gì mang lại hiệu quả và những gì cần loại bỏ.

Xuất bản tóm tắt đơn giản khi bạn muốn chia sẻ tiến độ hoặc gắn thời gian vào hóa đơn.

✨ Phù hợp cho: Freelancer và chuyên gia tư vấn đang theo dõi thời gian, chuyên gia độc lập phát hiện các "thời gian lãng phí", và bất kỳ ai muốn có cái nhìn tổng quan đơn giản về tiến độ.

Lợi thế của ClickUp: Hãy tưởng tượng bạn hỏi, “Dự án nào đã chiếm nhiều thời gian nhất trong tuần này?” và nhận được câu trả lời tức thì, chi tiết từ tất cả các công cụ của bạn. ClickUp Brain MAX kết nối xuyên suốt các ứng dụng, tệp tin và dữ liệu của bạn, giúp bạn không bao giờ phải mất thời gian tìm kiếm câu trả lời. Sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng ghi lại ý tưởng, đặt nhắc nhở hoặc phác thảo mục tiêu của bạn — dù là cho sự nghiệp, sức khỏe, tài chính, học tập hay phát triển cá nhân. Brain MAX tận dụng nhiều mô hình AI hàng đầu để giúp bạn chia nhỏ mục tiêu lớn thành các bước hành động cụ thể, đang theo dõi tiến độ và đề xuất các điều chỉnh thông minh trong quá trình thực hiện. Nó có thể tổ chức các thói quen hàng ngày của bạn, tự động hóa các công việc lặp lại và thậm chí cung cấp các thông tin hoặc nhắc nhở để giúp bạn duy trì động lực và đi đúng hướng. Từ các công việc hàng ngày đến tầm nhìn dài hạn, Brain MAX giúp lập kế hoạch cuộc sống thông minh hơn, có tổ chức hơn và hoàn toàn phù hợp với bạn.

📖 Xem thêm: Ứng dụng ghi chú dán trực tuyến miễn phí tốt nhất

9. Mẫu khung làm việc "Getting Things Done" của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng khung làm việc mạnh mẽ này để tạo danh sách việc cần làm có thể thực hiện được!

Tâm trí của bạn là để nảy sinh ý tưởng, không phải để giữ chúng.

Tâm trí của bạn là để nảy sinh ý tưởng, không phải để giữ chúng.

David Allen thường nhắc lại câu này, và nó tóm gọn toàn bộ ý nghĩa của GTD: đưa mọi thứ ra khỏi đầu để bạn có thể thực sự suy nghĩ.

Mẫu khung làm việc "Getting Things Done" của ClickUp cung cấp cho bạn một không gian đơn giản để ghi chép, làm rõ và tổ chức trước khi quyết định việc cần làm tiếp theo.

Mẫu này phản ánh năm bước GTD, giúp bạn trút hết suy nghĩ vào hộp thư đến, phân loại từng mục vào danh sách phù hợp, xem xét theo chu kỳ và sau đó bắt đầu với một trang giấy trắng.

Nếu bạn từng cảm thấy ghi chú và công việc của mình nằm rải rác ở mười nơi khác nhau, công cụ này sẽ gom chúng lại thành một luồng thông tin trơn tru và đáng tin cậy.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại mọi thứ trong một hộp thư đến, từ ý tưởng đến việc vặt, sau đó biến mỗi thứ thành hành động tiếp theo hiển thị.

Xác định rõ ràng và tổ chức với các trường trạng thái và trường tùy chỉnh, lưu trữ kết quả, tài liệu tham khảo và các mục đang chờ xử lý để danh sách công việc của bạn chỉ hiển thị những việc bạn có thể thực hiện ngay lập tức.

Đặt một buổi đánh giá hàng tuần nhẹ nhàng để nhìn lại, kiểm tra các dự án và điều chỉnh ưu tiên, giúp hệ thống duy trì tính đáng tin cậy ngay cả khi cuộc sống trở nên bận rộn.

✨ Phù hợp cho: Người hâm mộ GTD muốn ghi chép mọi thứ, những người cảm thấy quá tải cần một hộp thư đến đáng tin cậy, và những người đánh giá hàng tuần thích các chu kỳ gọn gàng.

📖 Xem thêm: Những việc cần làm để tăng năng suất trong thời gian miễn phí

10. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng danh sách công việc hàng ngày đáng tin cậy và một ngày làm việc dễ quản lý với mẫu danh sách công việc hàng ngày ClickUp.

Bạn có bao giờ kết thúc một ngày mà tự hỏi thời gian đã trôi đi đâu — hoặc tệ hơn, nhận ra mình đã quên một điều quan trọng?

Mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Ngày của ClickUp giúp bạn nhìn rõ những gì quan trọng nhất trong ngày, giúp các việc cần làm cấp bách luôn được ưu tiên trong khi các việc khác có thể chờ đợi.

Mở nó vào buổi sáng, chọn ba mục tiêu hàng đầu của bạn và để phần còn lại của ngày tự động sắp xếp theo sau. Các công việc nhỏ trở thành những dấu tick thỏa mãn. Các công việc lớn hơn có thể được chia thành một vài bước nhỏ để thực sự hoàn thành.

Nó cũng hòa hợp tốt với cuộc sống hàng ngày của bạn. Hoãn hoặc lịch lại mà không mất dấu, đặt nhắc nhở nhẹ nhàng nhắc nhở bạn trước hạn chót, và lưu các công việc lặp lại cho thói quen buổi sáng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Một danh sách hàng ngày tập trung cho các khối thời gian công việc, hạn chót học tập, việc vặt và một hoặc hai mục tiêu thách thức mà bạn muốn bảo vệ.

Ghi chú nhanh các công việc mới trong ngày, sau đó sắp xếp theo ưu tiên hoặc thời gian để kế hoạch của bạn luôn thực tế.

Các mục lặp lại đơn giản cho thói quen và công việc nhà cần xuất hiện vào các ngày cụ thể mà không cần thiết lập thủ công.

Kiểm tra cuối ngày để chuyển các công việc chưa hoàn thành sang ngày mai và thêm một ghi chú ngắn về những gì đã làm tốt và những gì cần thay đổi.

✨ Phù hợp cho: Những người yêu thích tập trung vào ba ưu tiên hàng ngày, sinh viên và bậc phụ huynh bận rộn phải cân bằng giữa các công việc và nhiệm vụ, cũng như những người duy trì thói quen lặp lại.

📖 Xem thêm: Cách ưu tiên các công việc tại công việc

Sống Cuộc Đời Tốt Nhất Cùng ClickUp

Quá nhiều tab. Quá nhiều danh sách công việc. Thiếu sự rõ ràng.

Đây là cảm giác kế hoạch hiện tại.

Chúng tôi đã xem xét các công cụ lập kế hoạch, theo dõi và sổ tay thực sự hữu ích, đồng thời chỉ ra những giới hạn khiến mọi người chậm lại khi công việc và cuộc sống được tách biệt.

Đây là lý do tại sao ClickUp là lựa chọn hàng đầu cho phong cách sống đó. ✨

ClickUp giúp đơn giản hóa việc quản lý công việc và tìm kiếm ngữ cảnh bằng cách kết hợp nhiệm vụ, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu và báo cáo vào một không gian làm việc tùy chỉnh cho ngày của bạn. Bạn có thể lập kế hoạch cho tuần, ghi chú ý tưởng, tạo danh sách kiểm tra và theo dõi tiến độ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Đăng ký ClickUp, chọn mẫu phù hợp và cài đặt thành công nhỏ tiếp theo của bạn!