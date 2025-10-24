Tạo mẫu email cho bán hàng tiếp thị nội dung có tỷ lệ chuyển đổi cao

Nhân viên bán hàng dành gần một phần năm thời gian trong ngày để viết email, bao gồm cả email tiếp cận ban đầu. Tuy nhiên, dù đã bỏ ra nhiều nỗ lực, kết quả thu được không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Đó là vì bán hàng tiếp thị không chỉ đơn thuần là trả lời các câu hỏi của khách hàng tiềm năng. Nó bao gồm việc đánh giá khách hàng tiềm năng, giải quyết một thách thức cụ thể và xây dựng các cuộc hội thoại có ý nghĩa. Để tập trung vào các công việc có tác động cao này, nhân viên bán hàng cần lấy lại thời gian của mình.

Quy trình bán hàng luôn bao gồm tiếp thị qua email, nhưng quy trình làm việc không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần. Đó là lúc tự động hóa phát huy tác dụng, giúp cuộc sống của các chuyên gia bán hàng trở nên dễ dàng hơn.

Tạo mẫu email cho bán hàng tiếp thị giúp nhóm của bạn có được một khung làm việc cá nhân hóa, hiệu quả và sẵn sàng sử dụng cho mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo mẫu email bán hàng tiếp thị nội dung giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao tỷ lệ phản hồi.

⭐ Tính năng mẫu Nếu bạn đang bắt đầu tạo nội dung cho phễu tiếp thị inbound, mẫu chiến dịch Drip của ClickUp là điểm khởi đầu tuyệt vời để xây dựng các chuỗi email tự động hóa, đa giai đoạn giúp nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và cung cấp nội dung cá nhân hóa. Nhận mẫu miễn phí Giữ thương hiệu của bạn luôn được nhớ đến trong suốt chu kỳ bán hàng với mẫu chiến dịch Drip của ClickUp

Điều gì làm cho email bán hàng inbound khác biệt?

Khách hàng sẽ không tin vào những gì bạn nói về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho đến khi họ tin tưởng vào bạn.

Đó là điều mà tác giả Deb Calvert từng nói, và điều đó đặc biệt đúng trong bán hàng tiếp thị.

Với các khách hàng tiềm năng, bạn đã hoàn thành bước khó khăn nhất. Khách hàng tiềm năng của bạn đã nhấp chuột, đăng ký, tải xuống hoặc đăng ký. Họ đã nhận thấy giá trị mà bạn có thể mang lại cho họ. Bây giờ, trách nhiệm của bạn là tăng cường sự quan tâm đó bằng một thông điệp đề cập đến bất kỳ kết nối chung nào vào thời điểm thích hợp.

Mẫu email bán hàng tiếp thị tập trung vào sự tin cậy, thời điểm và tính liên quan, khác với mẫu email lạnh nhằm mục đích phá vỡ băng với những người lạ.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là chiến lược tổng thể của bạn, từ tiêu đề email đến lời kêu gọi hành động, trở nên quan trọng hơn.

Dưới đây là cách email bán hàng inbound hấp dẫn và chiến lược tiếp cận email hiệu quả nổi bật:

Liên hệ với các khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm, chẳng hạn như đăng ký tham gia webinar, tải xuống nghiên cứu trường hợp hoặc truy cập trang sản phẩm

Tập trung vào việc cung cấp nội dung cá nhân hóa dựa trên các hành động đã thực hiện, thay vì giới thiệu thương hiệu của bạn từ đầu

Sử dụng giọng điệu thân thiện, tư vấn để trở thành nhà cung cấp các lợi ích cụ thể hoặc các bước tiếp theo, chẳng hạn như một buổi tư vấn miễn phí hoặc một buổi demo cá nhân hóa

Cung cấp giá trị rõ ràng trong mọi tương tác, dù đó là mẫu email chào mừng hay mẫu email theo dõi sau yêu cầu báo giá

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI để viết email

Các yếu tố khóa của một email bán hàng tiếp thị nội dung có tỷ lệ chuyển đổi cao

Email bán hàng tiếp thị nội dung có bản chất khác biệt, vì vậy cách tiếp cận khi viết chúng cũng cần khác biệt.

Điều quan trọng là truyền tải thông điệp đúng đắn để xây dựng niềm tin và đưa họ gần hơn đến việc trở thành khách hàng trả tiền.

Dưới đây là các yếu tố quan trọng nhất cần bao gồm trong mẫu email tiếp thị nội dung của bạn:

1. Hiểu rõ khách hàng tiềm năng và tùy chỉnh từng thông điệp

Email tiếp thị nội bộ là công việc hiệu quả nhất khi được xây dựng dựa trên bối cảnh cụ thể. Bạn không gửi email cho một người lạ; bạn đang tiếp tục một cuộc hội thoại.

Dành thời gian để hiểu điều gì đã kích hoạt liên hệ. Đó có phải là đăng ký tham gia webinar? Truy cập trang giá cả? Tải xuống bài viết blog?

📌 Ví dụ: Giả sử chủ một doanh nghiệp nhỏ tải xuống hướng dẫn giá của bạn. Một email bán hàng chung chung sẽ lãng phí cơ hội đó. Thay vào đó, hãy thử: “Chào Alex, cảm ơn bạn đã tải xuống bản tóm tắt giá của chúng tôi. Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ [loại công cụ] cho nhóm 5 người của mình, tôi rất muốn chia sẻ cách các doanh nghiệp nhỏ khác đang sử dụng [Tên Công Ty] để tối ưu hóa quy trình onboarding khách hàng.”

👀 Thông tin thú vị: Ray Tomlinson, kỹ sư đã gửi email đầu tiên trên thế giới vào năm 1971, cũng đã chọn ký hiệu “@” để phân tách tên người dùng và tên máy chủ — một lựa chọn thiết kế sau này được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) công nhận là một phần của bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng.

2. Viết tiêu đề email tạo sự tò mò mà không gây mơ hồ

Tiêu đề email là ấn tượng đầu tiên của bạn. Tiêu đề email của bạn phải thu hút người đọc nhấp vào, nếu không, thông điệp của bạn sẽ không có ý nghĩa, ngay cả khi nó hoàn hảo.

Tiêu đề email tiếp thị nội dung hiệu quả cần cân bằng giữa tính liên quan và sự tò mò. Chúng cần đề cập đến tương tác gần đây của khách hàng tiềm năng đồng thời cung cấp thông tin hữu ích.

📌 Ví dụ: “Dưới đây là thông tin bạn đã yêu cầu sau buổi webinar” “Tôi có thể gửi một danh sách so sánh nhanh không?”

“Cách [Tên công ty của khách hàng tiềm năng] có thể giảm thời gian lập đề xuất xuống một nửa”

Tránh sử dụng các câu mở đầu chung chung như “Câu hỏi nhanh” hoặc “Theo dõi lại.”

📖 Xem thêm: Các chiến lược quản lý chiến dịch email hiệu quả

3. Sử dụng một lời kêu gọi hành động rõ ràng và làm cho nó dễ dàng để thực hiện.

Email của bạn nên có một mục đích duy nhất. Không phải ba. Không phải hai. Dù là đặt lịch demo, đăng ký dùng thử miễn phí hay bắt đầu cuộc gọi ngắn, hãy làm cho nó rõ ràng, đơn giản và có thể thực hiện được.

📌 Ví dụ: Nếu ai đó vừa xem qua trang tính năng sản phẩm của bạn, một email tiếp thị nội bộ mạnh mẽ có thể nói: “Dựa trên sự quan tâm của bạn đối với kế hoạch Pro, bạn có sẵn sàng tham gia một buổi demo cá nhân hóa trong 15 phút trong tuần này không?” [Đăng ký demo] Đó là tất cả. Không có nhiều liên kết hay yếu tố gây phân tâm. Chỉ có một lời kêu gọi hành động rõ ràng.

📮 ClickUp Insight: 37% người được hỏi cho biết họ sử dụng AI cho việc viết, chỉnh sửa và tạo/lập nội dung. Tuy nhiên, đối với phần lớn người dùng, điều này vẫn có nghĩa là phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau để hoàn thành công việc. Với ClickUp, hỗ trợ viết bằng AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn — dù bạn đang soạn thảo email, trả lời bình luận, trò chuyện với đồng nghiệp hay viết tài liệu. Tất cả đều được kết nối và nhận biết ngữ cảnh.

4. Giữ cho nội dung ngắn gọn, liên quan và tập trung vào giá trị.

Email bán hàng tiếp thị nội dung tập trung vào việc tạo đà. Một thông điệp dài dòng có thể làm chậm quá trình này. Hãy tôn trọng thời gian của người đọc bằng cách đi thẳng vào vấn đề, giải quyết một vấn đề cụ thể và đề xuất bước tiếp theo.

📌 Ví dụ: “Tôi thấy bạn đã tải xuống hướng dẫn ‘Top 10 Chiến lược Giữ chân Khách hàng’ của chúng tôi tuần trước. Nếu bạn đang tập trung vào việc cải thiện sự trung thành của khách hàng, tôi rất muốn chia sẻ một số thông tin hữu ích và một số thành công nhanh chóng mà chúng tôi đã đạt được với các agency tương tự như của bạn.”

Các mẫu email bán hàng tốt nhất cung cấp gợi ý hữu ích mà không giải thích quá chi tiết. Chúng giúp khách hàng tiềm năng nhanh chóng thiết lập kết nối.

📖 Xem thêm: Các công cụ tiếp cận email tốt nhất

5. Cung cấp giá trị miễn phí để xây dựng niềm tin, không gây áp lực.

Khi một khách hàng tiềm năng đăng ký blog của bạn hoặc tham gia một webinar, họ đang tìm kiếm thông tin, không phải để mua hàng ngay lập tức. Hãy tận dụng cơ hội này để cung cấp giá trị miễn phí và củng cố kết nối cá nhân.

📌 Ví dụ: Gửi mẫu email chào mừng bao gồm các bài viết blog hay nhất của bạn, các nghiên cứu trường hợp liên quan và lời mời tham gia tư vấn miễn phí. Kết thúc bằng: “Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn nhận email theo dõi cá nhân hóa kèm theo một số tài nguyên được chọn lọc dành cho nhóm của bạn.”

📖 Xem thêm: Cách tạo nội dung hỗ trợ bán hàng

Cách viết nội dung email hiệu quả cho bán hàng trực tuyến

Mọi nhân viên bán hàng và nhà viết quảng cáo đều biết rằng các khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa là kết quả của tỷ lệ mở email cao hơn.

Càng cụ thể và kịp thời thông điệp của bạn, khả năng nhận được phản hồi càng cao.

Và đây là tin vui: bạn không cần phải viết từng mẫu email theo dõi hoặc email bán hàng từ đầu.

43% các nhà tiếp thị sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh cho biết nó hữu ích nhất trong việc tạo email nhấn mạnh các lợi ích khóa.

Các công cụ như ClickUp Brain giúp quá trình này trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Khác với các trình tạo AI độc lập, ClickUp Brain là trợ lý AI bối cảnh của bạn, hoạt động bên trong Không gian Làm việc ClickUp hiện có của bạn và lấy kiến thức từ các dự án, giao dịch và khách hàng tiềm năng đang diễn ra. Nó cũng kết nối với các công cụ Google Workspace như Drive, Gmail và Tài liệu Google, cho phép bạn tạo mẫu email tiếp thị nội dung dựa trên các tệp thực tế, ghi chú chiến dịch và các chủ đề email trước đó.

Điều này có nghĩa là nhóm bán hàng của bạn không thực hiện công việc dựa trên các dữ liệu rời rạc. Nội dung bạn tạo ra được liên kết với thông tin liên hệ, giai đoạn giao dịch và hoạt động chiến dịch, và mang lại cảm giác như được viết bởi người thực sự hiểu rõ điểm yếu của khách hàng tiềm năng.

Tò mò muốn biết AI còn có thể hữu ích ở đâu trong bán hàng? Xem video này để tìm hiểu thêm:

👀 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “Inbox Zero” được Merlin Mann, chuyên gia về năng suất, đặt ra vào năm 2006. Nó không hề đề cập đến việc luôn có hộp thư đến trống rỗng, mà là về việc giảm bớt gánh nặng tinh thần từ các tin nhắn chưa đọc. Triết lý của ông đã khơi nguồn cho cả một thế hệ công cụ năng suất email, mẫu email và các cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Viết email bán hàng tiếp thị nội dung với ClickUp AI

Một trong những thách thức lớn nhất trong bán hàng tiếp thị là phản hồi nhanh chóng mà không nghe có vẻ máy móc. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho nhóm bán hàng của bạn truy cập tức thì vào các mẫu email chất lượng cao, được cá nhân hóa.

Dưới đây là ba tình huống thực tế kèm theo các mẫu ClickUp Brain mà bạn có thể sử dụng để tạo mẫu email bán hàng tiếp thị nội dung có tỷ lệ chuyển đổi cao chỉ trong vài giây.

📍 Trường hợp 1: Theo dõi sau khi đăng ký tham gia webinar

Giai đoạn phễu : Lãi suất

Mục tiêu: Đẩy khách hàng tiềm năng đến giai đoạn demo hoặc tìm hiểu sâu về sản phẩm.

ClickUp Brain prompt: “Tạo mẫu email theo dõi cho khách hàng tiềm năng đã tham gia webinar của chúng tôi về tối ưu hóa quy trình onboarding khách hàng. Bao gồm một lời kêu gọi hành động rõ ràng cho một buổi demo cá nhân hóa và nhấn mạnh một lợi ích cụ thể của nền tảng của chúng tôi.”

Tạo email theo dõi cá nhân hóa với lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng để đặt lịch demo với ClickUp Brain

📍 Trường hợp 2: Trả lời khi khách hàng truy cập trang giá cả

Giai đoạn phễu : Xem xét

Mục tiêu: Giải quyết sự do dự và khuyến khích sự tương tác tiếp theo

ClickUp Brain prompt: “Viết mẫu email bán hàng tiếp thị nội dung cho khách hàng tiềm năng đã chế độ xem trang giá cả của chúng tôi nhưng chưa đăng ký. Đề cập đến các phản đối phổ biến, cung cấp đánh giá của khách hàng và bao gồm liên kết để đặt lịch tư vấn miễn phí.”

Soạn thảo email bán hàng tiếp thị nội dung giải quyết các đối tượng phổ biến và cung cấp bằng chứng xã hội bằng ClickUp Brain

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch bán hàng miễn phí trong Word, Excel và ClickUp

📍 Trường hợp 3: Nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng không hoạt động

Giai đoạn phễu : Tái tương tác

Mục tiêu: Khơi dậy lại sự quan tâm và hướng dẫn họ quay lại cuộc hội thoại bán hàng

ClickUp Brain prompt: *tạo mẫu email tái tương tác cho khách hàng tiềm năng đã tải xuống tài liệu trắng của chúng tôi cách đây 3 tuần nhưng chưa phản hồi. Cung cấp giá trị miễn phí và đề xuất một cuộc gọi nhanh để thảo luận về sự phù hợp

Tạo email tái tương tác chia sẻ giá trị bổ sung và khuyến khích khách hàng tiềm năng kết nối lại với ClickUp Brain

dưới đây là một video rất đơn giản hướng dẫn cách bắt đầu viết bằng ClickUp Brain chỉ trong vài giây*:

Sau khi hoàn thành việc tạo các mẫu email bán hàng trực tuyến cho tên công ty của bạn, bạn cần một nơi trung tâm để tổ chức và hoàn thiện chúng.

Đây chính là lúc ClickUp Tài liệu phát huy tác dụng.

Giữ cho quy trình bán hàng trực tuyến của bạn nhanh chóng, có tổ chức và hoàn toàn kết nối với ClickUp Tài liệu

Bạn có thể lưu trữ tất cả các mẫu email trong một tài liệu, hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực và chuyển đổi các bình luận phản hồi thành công việc ngay lập tức. Điều này giúp quy trình bán hàng tiếp thị của bạn được tổ chức, dễ truy cập và liên kết trực tiếp với các quy trình làm việc của bạn.

Khi các mẫu email của bạn đã sẵn sàng và được lưu trữ trong ClickUp Tài liệu, bước tiếp theo là tích hợp chúng vào quy trình bán hàng tổng thể của bạn. Đó là lúc các mẫu có sẵn trong ClickUp (hơn 1.000 mẫu) cho các chiến dịch và tự động hóa email phát huy tác dụng.

Một điểm khởi đầu tuyệt vời là mẫu chiến dịch Drip của ClickUp, đặc biệt nếu bạn đang có kế hoạch nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng qua email theo thời gian. Mẫu này giúp bạn cấu trúc chuỗi email qua các giai đoạn của phễu bán hàng, theo dõi mức độ tương tác và tối ưu hóa nỗ lực tiếp cận mà không cần xây dựng chiến dịch từ đầu.

Một tùy chọn hữu ích khác là Email Automation with ClickUp Template, cho phép nhóm bán hàng của bạn hình dung toàn bộ quy trình tự động hóa. Mẫu email bán hàng này giúp phân công công việc, quản lý thời gian và đảm bảo mỗi mẫu email theo dõi hoặc email bán hàng được gửi đến đúng người vào đúng thời điểm.

📖 Xem thêm: Mẫu email hướng dẫn sử dụng miễn phí

Thêm vào đó: Bạn còn có thể làm những việc cần làm nào với ClickUp để đơn giản hóa email bán hàng tiếp thị?

Viết các mẫu email bán hàng inbound chất lượng chỉ là bước đầu. ClickUp cung cấp cho bạn một số công cụ bổ sung để giúp nhóm của bạn quản lý dự án email một cách hoàn hảo và đồng bộ hoàn toàn, đặc biệt khi các khách hàng tiềm năng bắt đầu đổ về!

Câu hỏi: Liệu tôi có thể tiêu chuẩn hóa các hoạt động theo dõi khách hàng tiềm năng mà không cần viết lại cùng một tin nhắn mỗi lần không?

Đúng vậy, bạn có thể tạo mẫu công việc cho việc theo dõi khách hàng tiềm năng với nội dung email đã điền sẵn, danh sách kiểm tra tiếp thị email và nhắc nhở. Khi có khách hàng tiềm năng mới, ClickUp sẽ tự động tạo công việc sử dụng mẫu đã lưu của bạn. Tất cả những gì nhân viên bán hàng cần làm là điều chỉnh nội dung và nhấn gửi. Điều này giúp duy trì tính nhất quán trong tiếp cận và tiết kiệm thời gian với mỗi khách hàng tiềm năng mới.

📖 Xem thêm: Phần mềm đào tạo và onboarding bán hàng tốt nhất

Q: Nếu bộ phận marketing cập nhật nội dung thông điệp giữa quá trình bán hàng thì sao?

Đó chính là lúc hợp tác thời gian thực với bộ phận marketing phát huy tác dụng. Tài liệu chia sẻ và ClickUp Assign Comments cho phép cả hai nhóm đồng bộ ngay lập tức khi có thay đổi về thông điệp, đề xuất hoặc ngôn ngữ sản phẩm. Nếu marketing cập nhật vị trí thương hiệu, bộ phận bán hàng sẽ thấy điều đó được phản ánh trong các mẫu chia sẻ hoặc các công việc ở giai đoạn phễu bán hàng.

Đảm bảo nhóm bán hàng của bạn luôn có những điểm chính cập nhật nhất với ClickUp Assign Comments

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho nhóm bán hàng

Câu hỏi: Làm thế nào để biết các mẫu email tiếp thị nội bộ nào đang là công việc?

Với bảng điều khiển ClickUp, bạn đang có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ mở email, phản hồi và dòng thời gian chuyển đổi trong các chuỗi email. Các nhà quản lý bán hàng có thể nhanh chóng xác định các mẫu email hoặc chuỗi email nào đang mang lại hiệu quả và nơi xảy ra sự sụt giảm, giúp dễ dàng cải thiện và mở rộng những gì đang hoạt động hiệu quả.

Dễ dàng nhận biết những gì đang mang lại hiệu quả và những điểm cần điều chỉnh bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

📖 Xem thêm: Các công cụ phần mềm hợp tác bán hàng tốt nhất cho nhóm bán hàng

Câu hỏi: Tôi có thể tự động gán các hoạt động theo dõi dựa trên mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng không?

Hoàn toàn đúng. ClickUp Tự động hóa cho phép bạn phân loại các công việc theo dõi dựa trên loại biểu mẫu hoặc nguồn khách hàng tiềm năng. Nếu ai đó yêu cầu demo, hệ thống sẽ tạo một công việc ưu tiên cao kèm danh sách kiểm tra và hạn chót cho nhân viên bán hàng. Đối với đăng ký bản tin hoặc biểu mẫu có ý định thấp, một công việc nuôi dưỡng riêng biệt có thể được kích hoạt. Không cần phân loại thủ công, không bỏ lỡ khách hàng tiềm năng.

Tự động kích hoạt công việc ưu tiên cao với danh sách kiểm tra có sẵn bằng ClickUp Automations

👀 Thông tin thú vị: Gmail ra mắt vào ngày Cá tháng Tư. Khi Google công bố Gmail vào năm 2004, nhiều người cho rằng đó là một trò đùa. Việc cung cấp 1 GB dung lượng lưu trữ nghe có vẻ khó tin so với hộp thư đến 2 MB mà mọi người đã quen dùng.

Các thực hành tốt nhất cho chuỗi email bán hàng inbound

Bạn có thể sở hữu phần mềm quản lý email và mẫu email phù hợp, nhưng điểm yếu có thể nằm ở chiến lược chuỗi email được thiết kế cẩn thận.

Để biến các khách hàng tiềm năng thành các cuộc hội thoại và chuyển đổi thực sự, đặc biệt là với khách hàng mới, chuỗi email của bạn cần phải kịp thời, cá nhân hóa và có mục tiêu rõ ràng. Dưới đây là một số gợi ý:

✅ Bắt đầu với mục tiêu rõ ràng cho mỗi chuỗi email. Dù là đặt lịch demo, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hay tái tương tác với khách hàng tiềm năng ít hoạt động, lời kêu gọi hành động của bạn nên phản ánh mục tiêu đó

✅ Bản đồ chuỗi email với chu kỳ bán hàng của bạn bằng cách gửi email với tốc độ mà đối tượng của bạn có thể theo kịp. Tránh làm phiền khách hàng tiềm năng với tin nhắn hàng ngày trừ khi tình huống yêu cầu sự cấp bách

✅ Giữ tiêu đề email ngắn gọn và kích thích sự tò mò, nhưng luôn dựa trên bối cảnh để người đọc biết chính xác lý do tại sao họ nhận được email từ bạn

✅ Viết email mang tính hỗ trợ, không áp đặt. Cung cấp thông tin qua các nghiên cứu trường hợp, giải quyết vấn đề bằng nội dung hướng dẫn và xây dựng niềm tin trước khi yêu cầu thời gian hoặc hành động

✅ Đang theo dõi các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ phản hồi, số lần nhấp vào CTA và thời gian chuyển đổi. Sử dụng những thông tin này để tối ưu hóa mẫu email và cải thiện những yếu tố quan trọng nhất

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI trong bán hàng

Email thông minh xứng đáng với một hệ thống thông minh như ClickUp

Khi nói đến khách hàng tiềm năng tiếp thị nội dung, thời gian phản hồi là rất ngắn. Nhóm của bạn không nên lãng phí thời gian viết lại cùng một email lần thứ trăm.

ClickUp giúp bạn duy trì sự sắc bén và nhanh nhẹn. Với các mẫu email được tạo bởi AI, các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn và tài liệu (Docs) thực sự kết nối với các công việc của bạn, quy trình email tiếp thị của bạn trở thành một phần của quy trình bán hàng, không tách biệt với nó.

Tất cả đều được quản lý tại một nơi duy nhất. Không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Và mỗi lần theo dõi đều mang tính chủ đích.

Muốn đóng vòng hoàn hảo cho email tiếp thị nội bộ? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Email tiếp thị nội bộ được gửi đến các khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm, như đăng ký tham gia webinar hoặc tải xuống hướng dẫn. Email tiếp thị ngoại bộ được gửi đến các khách hàng tiềm năng mới chưa từng tương tác với thương hiệu của bạn. Điều này có nghĩa là email tiếp thị nội bộ tập trung vào tính liên quan và xây dựng mối quan hệ, trong khi email tiếp thị ngoại bộ thường bắt đầu bằng lời giới thiệu và đề xuất giá trị.

Một điểm khởi đầu tốt là 3 đến 5 lần theo dõi trong vòng 10 đến 14 ngày, được sắp xếp trong không gian hợp lý. Vì các khách hàng tiềm năng đã biết đến bạn, mỗi email nên phát triển dựa trên sự quan tâm của họ mà không gây cảm giác lặp lại hoặc quá áp đặt. Hãy chú ý đến các tín hiệu tương tác và điều chỉnh dựa trên mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng.

Đúng vậy, đặc biệt là khi soạn thảo phản hồi, cá nhân hóa nội dung và mở rộng quy mô tiếp cận. Các công cụ như ClickUp Brain có thể tạo email dựa trên ngữ cảnh từ dữ liệu hiện có, các cuộc hội thoại trước đây và các mẫu được lưu trữ trong ClickUp Tài liệu. Bạn vẫn cần xem xét và thêm yếu tố con người, nhưng AI có thể tiết kiệm hàng giờ làm việc.

Giữ cho nội dung ngắn gọn, rõ ràng và liên quan đến hành động gần nhất của khách hàng tiềm năng. Ví dụ: “Dưới đây là hướng dẫn onboarding mà bạn đã yêu cầu” hoặc “Theo dõi yêu cầu demo của bạn” sẽ hiệu quả hơn so với các dòng tiêu đề mơ hồ hoặc câu câu view. Tiêu đề email của bạn nên cảm giác như một phần tiếp nối tự nhiên của cuộc hội thoại, giúp bạn trở thành người liên hệ chính cho khách hàng tiềm năng.