Cách AI Đang Thay Đổi Ngành Dịch Vụ Chuyên Nghiệp vào Năm 2025

Khi 72% chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, pháp lý, kế toán và tài chính cho biết họ đã sử dụng AI trong công việc của mình (tăng từ 48% so với năm ngoái), điều đó cho thấy một sự thay đổi cơ bản đang diễn ra.

Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đang nhận ra rằng “cơn sốt AI” có thể chính là “cuộc cách mạng AI ” mà họ đã mong đợi bấy lâu nay.

Nếu bạn đang ở đây, có thể bạn đang tự hỏi: “AI có thể thực sự tạo ra sự khác biệt trong công việc hàng ngày của tôi mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hoặc niềm tin?”

Chúng tôi hiểu rằng khi doanh nghiệp dịch vụ của bạn dựa trên chuyên môn sâu rộng, quyết định dựa trên kinh nghiệm và thời hạn chặt chẽ, giải pháp có thể quyết định thành công hay thất bại của hoạt động kinh doanh.

Đó là lý do tại sao, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các trường hợp sử dụng cụ thể của AI trong ngành dịch vụ chuyên nghiệp, từ phân tích tư vấn đến nghiên cứu pháp lý, kiểm toán tài chính và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Bạn cũng sẽ thấy cách các công ty đang làm đúng (và nơi họ gặp khó khăn)… cùng với những chi tiết cụ thể về việc triển khai AI thông qua một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ chuyên nghiệp là gì?

AI trong dịch vụ chuyên nghiệp đề cập đến các công cụ và hệ thống – thường bao gồm học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn và các quy trình tự động hóa – giúp thực hiện các công việc đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, như nghiên cứu, tạo tài liệu, phân tích rủi ro, tóm tắt và hỗ trợ ra quyết định.

Tại sao AI lại quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp?

Bởi vì các công ty dịch vụ chuyên nghiệp tồn tại hay sụp đổ phụ thuộc vào độ chính xác, uy tín và hiệu quả.

Khách hàng mong đợi công việc nhanh chóng, chính xác và chu đáo. Việc làm lại tốn kém. Nó tiêu tốn thời gian và nguồn lực tài chính, bao gồm thời gian dành cho nghiên cứu, soạn thảo thủ công, tuân thủ và kiểm toán.

Thay vì thay thế phán đoán hoặc chuyên môn của các chuyên gia trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) làm tăng cường chúng. Nó giúp加快 công việc thường xuyên, đưa ra những thông tin có giá trị nhanh hơn và giảm thiểu lỗi.

👀 Bạn có biết? Người dùng xác nhận đã tái phân bổ thời gian tiết kiệm được nhờ AI vào công việc khách hàng cấp cao ( 42% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát của Intapp ) và lập kế hoạch chiến lược (33% số người được hỏi).

Lợi ích của AI trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp

Những lợi ích nổi bật nhất khiến AI đáng để nghiên cứu đối với bất kỳ dịch vụ chuyên nghiệp nào bao gồm:

Tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại hoặc thủ công: Việc để AI thực hiện các tác vụ đơn điệu như tự động hóa bản nháp tài liệu, tóm tắt báo cáo lớn và tổng hợp nghiên cứu giúp con người thoát khỏi việc nhập liệu hoặc định dạng dữ liệu nhàm chán, từ đó có thể tập trung vào các công việc phân tích và chiến lược phức tạp hơn

cải thiện chất lượng và tính nhất quán: *Sử dụng AI thường dẫn đến ít lỗi hơn, kết quả đầu ra chuẩn hóa hơn và việc sử dụng cơ sở kiến thức nhất quán hơn giữa các nhóm trong các trường pháp lý, kế toán và tư vấn, với 82% người thừa nhận rằng công việc do AI tạo ra ít nhất cũng tốt như của chính họ

Khả năng mở rộng và hiệu quả: Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng AI cho biết họ có thể tăng khối lượng công việc mà không cần tăng số lượng nhân viên theo tỷ lệ tuyến tính và đạt được thời gian hoàn thành nhanh hơn cho các đề xuất, kiểm toán, bản tóm tắt pháp lý, v.v.

Kết quả tốt hơn cho khách hàng & khả năng cạnh tranh: AI không chỉ mang lại những phân tích sâu sắc hơn và lời khuyên kịp thời hơn cho việc phục vụ khách hàng mà còn khả năng cung cấp dịch vụ theo những cách mới, có thể giảm chi phí hoặc rủi ro cho khách hàng.

📌 Ví dụ: Một công ty luật sử dụng AI để phân tích hàng nghìn hợp đồng cũ trong vài phút để phát hiện các điều khoản bất thường hoặc rủi ro tuân thủ. Thay vì một luật sư trẻ phải xem xét từng hợp đồng trong nhiều giờ, công ty có thể nhanh chóng cung cấp cho khách hàng các đánh giá rủi ro chi tiết và đề xuất. Điều này không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình cung cấp dịch vụ (tư vấn kịp thời) mà còn giảm thiểu nguy cơ lỗi tốn kém (giảm rủi ro) và cho phép công ty cung cấp dịch vụ xem xét hợp đồng theo hình thức đăng ký với mức giá thấp hơn (cách mới để phục vụ khách hàng)

Thu hút, hài lòng và giữ chân nhân tài: Các chuyên gia hàng đầu ưa chuộng làm việc ở những nơi công cụ giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn, cho phép thực hiện công việc thú vị hơn và giảm bớt căng thẳng từ những công việc nhàm chán. Đây chính là nơi các công ty đầu tư vào AI có thể tạo ra sự khác biệt

Dấu hiệu đã rõ ràng: Đối với các công ty lấy dịch vụ làm trung tâm, lợi ích của AI lan tỏa đến hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. Những ai sớm áp dụng nó sẽ có được lợi thế cạnh tranh thực sự. 💪🏼

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng công cụ AI cho các công việc cá nhân hàng ngày, và 55% sử dụng chúng nhiều lần trong ngày. Còn về AI trong công việc thì sao? Với một hệ thống AI tập trung điều khiển mọi khía cạnh của quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác, bạn có thể tiết kiệm lên đến 3+ giờ mỗi tuần, thời gian mà bạn sẽ phải dành để tìm kiếm thông tin, giống như 60,2% người dùng ClickUp!

Các trường hợp sử dụng khóa của AI trong dịch vụ chuyên nghiệp

Sức mạnh thực sự của AI trở nên rõ ràng khi bạn thấy nó được áp dụng ở đâu. Dưới đây là năm lĩnh vực mà AI đang định hình lại các dịch vụ chuyên nghiệp.

Đối với từng lĩnh vực, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng tối đa AI – với những mẹo thực tiễn và công cụ mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

AI trong Tư vấn

Thông thường, các nhà tư vấn sẽ mất hàng tuần để tổng hợp dữ liệu, xây dựng bản trình bày, phân tích đối thủ cạnh tranh, lập nhiều kịch bản khác nhau, và sau đó trình bày phân tích và đề xuất cho khách hàng.

Các công cụ tư vấn AI đang giảm thời gian xử lý xuống còn vài ngày, giúp các nhà tư vấn nhanh chóng rút ra những thông tin hữu ích từ dữ liệu phức tạp.

📌 Ví dụ, chatbot nội bộ của McKinsey “Lilli” giúp đơn giản hóa việc truy cập vào hơn 100 năm kiến thức tổ chức cho hơn 70% nhân viên sử dụng nó.

Các công ty tư vấn chiến lược có thể sử dụng AI để tạo mẫu mô hình kinh doanh trong vài phút, biến một bản tóm tắt yêu cầu của khách hàng thành nhiều phương án khác nhau, mỗi phương án đều có dự báo doanh thu. Chuyên gia tư vấn sau đó có thể tinh chỉnh phương án phù hợp nhất. Điều này mang lại sự tự tin cho khách hàng và giải phóng nhóm cấp cao để tập trung vào khung chiến lược, rủi ro và giá trị tùy chỉnh.

📌 Tại BCG, ví dụ, nhân viên đã tạo ra hơn 3.000 GPT ( Generative Pre-trained Transformers), giải quyết các công việc trong phạm vi từ tóm tắt tài liệu, viết đề xuất, tạo slide, mô phỏng kịch bản đến tra cứu kiến thức nội bộ. Nhờ việc sử dụng AI cho các công việc đơn giản, năng suất của nhân viên mới tại BCG đã tăng 30-40%, trong khi các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm cũng ghi nhận mức tăng 20-30%. Một điểm cần lưu ý quan trọng? Đối với các công việc phức tạp, năng suất đôi khi giảm do cần phải gỡ lỗi kết quả đầu ra của AI.

Bạn cũng có thể tận dụng những lợi ích này bằng cách sử dụng ClickUp, nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. ClickUp loại bỏ hoàn toàn các biểu mẫu phân tán công việc, cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

🦄 Cách sử dụng ClickUp AI cho tư vấn

ClickUp Brain, trợ lý AI toàn diện và có ngữ cảnh nhất thế giới, kết nối cơ sở kiến thức nội bộ, các bản trình bày trước đây, cơ sở dữ liệu ngành, các chủ đề trên Slack và các nguồn thông tin tổ chức khác trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn lại với nhau.

Với một lệnh duy nhất, bạn có thể truy vấn tất cả dữ liệu này cùng lúc để cung cấp câu trả lời hoặc thông tin tổng hợp (“Những rủi ro và rào cản hàng đầu được chỉ ra trong sprint này là gì?”). *

Tập trung và truy vấn kiến thức tổ chức tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain

Muốn chuyển từ phân tích sang hành động?

Brain có thể tạo ra các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được dựa trên các đề xuất của chính nó hoặc các lệnh cụ thể của bạn. Hãy thử yêu cầu Brain tạo ra một bản phác thảo bài thuyết trình từ các thông tin mà nó thu thập được. Sau đó, yêu cầu nó thêm các điểm chính và chi tiết hóa nội dung trong một tài liệu ClickUp Doc được điền sẵn với dữ liệu này. Bạn và nhóm của mình có thể chỉnh sửa chung trong thời gian thực hoặc thậm chí mở rộng và tóm tắt các phần với AI ClickUp tích hợp trong Docs.

Nếu bạn đang tổ chức cuộc trò chuyện ClickUp Chat cho buổi khởi động dự án với khách hàng, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tin nhắn nào trong chủ đề thành một công việc bằng AI chỉ với một cú nhấp chuột và giao nó cho người phù hợp.

Hợp tác, cuộc hội thoại và chuyển đổi tin nhắn thành công việc trong thời gian thực với AI trong ClickUp trò chuyện

Trong khi đó, các Trợ lý Tự động của ClickUp tự động duy trì tiến độ dự án. Chúng học hỏi từ các dự án của bạn và có thể thực hiện các tác vụ phức tạp, nhạy bén với ngữ cảnh: tạo các công việc con dựa trên giai đoạn dự án, phân công công việc một cách thông minh dựa trên khối lượng công việc, tóm tắt các cập nhật hoặc đề xuất các bước tiếp theo mà không cần bạn phải lập trình từng quy tắc một cách rõ ràng.

📚 Xem thêm: Mẫu tài liệu tư vấn

Trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ pháp lý

Nghiên cứu, soạn thảo tài liệu, so sánh tiền lệ, kiểm tra hợp đồng và kiểm tra tuân thủ là những điểm gây khó khăn chính trong các công ty luật và bộ phận pháp lý.

Hệ thống công nghệ pháp lý được hỗ trợ bởi AI của bạn có thể xử lý trước quá trình thẩm định bằng cách phát hiện các bất thường, rủi ro tiềm ẩn và sự chênh lệch. Nhóm con người có thể thực hiện kiểm tra chi tiết, nhưng vì AI xử lý “lần kiểm tra đầu tiên”, các luật sư có thêm thời gian cho chiến lược và xây dựng thông điệp giao tiếp với khách hàng.

Không có gì ngạc nhiên khi việc áp dụng AI trong lĩnh vực pháp lý đang gia tăng: Trong các nhóm pháp lý doanh nghiệp, 38% đã sử dụng công cụ AI, và 50% còn lại đang tích cực tìm hiểu về chúng. Ngoài ra, trong số các luật sư sử dụng AI, 45% sử dụng hàng ngày và 40% sử dụng hàng tuần.

🦄 Cách sử dụng ClickUp AI cho Dịch vụ Pháp lý

Khi mỗi vụ việc bắt đầu với một lượng lớn tài liệu, việc giữ tất cả chúng trong một không gian làm việc thống nhất, như trong ClickUp, là điều hợp lý. ClickUp Brain sau đó có thể truy cập vào tất cả thông tin cần thiết để học hỏi – các tài liệu chính của vụ việc, các phán quyết trước đó, các bản ghi nhớ nội bộ, bản tóm tắt của khách hàng và nhiều hơn nữa.

Hỏi ClickUp Brain về các câu hỏi nghiên cứu pháp lý phức tạp của bạn hoặc sử dụng nó để nhanh chóng tìm ra những thông tin quan trọng từ tài liệu vụ án của bạn

Hiện nay, một đối tác có thể nhập: “Tóm tắt các bản khai trong Vụ án A, nhấn mạnh các điểm không khớp với phiên bản của khách hàng.” Brain sẽ cung cấp bản tóm tắt sơ bộ và xác định các điểm bất thường để con người xem xét.

Khi nhóm pháp lý của bạn hoàn thành bản tóm tắt, hãy sử dụng Custom Autopilot Agents (không cần lập trình) để áp dụng quy trình kiểm tra: ví dụ, khi bản hợp đồng dự thảo chuyển sang trạng thái “Sẵn sàng để kiểm tra”, agent sẽ thông báo cho đối tác kiểm tra hoặc kích hoạt danh sách kiểm tra.

Trong khi đó, trong các cuộc họp về vụ việc, Trợ lý Ghi chú Cuộc họp AI của ClickUp ghi lại các cuộc thảo luận thành các bản ghi chép được đánh dấu rõ ràng và tự động tạo các mục hành động như “Nộp đơn kiện về điều khoản X trước ngày 20/5.” Bạn có thể yêu cầu Brain chuyển đổi những nội dung này thành Nhiệm vụ ClickUp với tính năng Tự động Điền Thuộc tính Nhiệm vụ AI ( ngày đáo hạn, thẻ, bên liên quan) một cách tự động.

Ghi chép chính xác nội dung cuộc họp với ClickUp AI Notetaker

Trong bảng điều khiển ClickUp của bạn, các thẻ AI tóm tắt số lượng tài liệu còn lại, các phần cần kiểm tra bởi con người hoặc chi tiết về các rủi ro pháp lý được đánh dấu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Viết với AI trong ClickUp Tài liệu để soạn thảo các mẫu hợp đồng ban đầu, bản ghi nhớ hoặc tóm tắt nghiên cứu vụ việc mà không cần bắt đầu từ trang trống.

🗣️ Không muốn gõ phím? Bạn cũng có thể đọc nội dung bằng tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX —trợ lý AI trên desktop của bạn. Xem video này để tìm hiểu cách thực hiện!

🧠 Thông tin thú vị: Trong lĩnh vực tranh tụng, 100% người tham gia khảo sát của Kaplan đồng ý rằng phân tích tài liệu là ứng dụng AI có tác động lớn nhất, tiếp theo là quản lý bản ghi (90%), trình tự thời gian (87%) và chiến lược vụ án (77%).

AI trong Tài chính & Tài khoản

*việc sử dụng AI và GenAI đang trở nên phổ biến trong các lĩnh vực kế toán, lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro và nhiều lĩnh vực khác, và các doanh nghiệp đang thu được lợi ích đáng kể từ nỗ lực chuyển đổi số của mình khi tích hợp các khả năng công nghệ này vào quy trình báo cáo tài chính của họ

“Việc sử dụng AI và GenAI đang trở nên phổ biến trong các lĩnh vực kế toán, lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro và nhiều lĩnh vực khác, và các doanh nghiệp đang thu được lợi ích đáng kể từ nỗ lực chuyển đổi số của mình khi tích hợp các khả năng công nghệ này vào quy trình báo cáo tài chính của họ.”

Mặc dù việc sử dụng AI cho lập kế hoạch tài chính vẫn là trường hợp sử dụng phổ biến nhất (theo 78% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát của KPMG), AI trong kế toán cũng không kém phần quan trọng (76%).

🦄 Cách sử dụng ClickUp AI cho Tài chính & Kế toán

Công ty dịch vụ tài chính và kế toán chia sẻ của bạn có hỗ trợ nhiều đơn vị kinh doanh không? Nếu có, rất có thể bạn đang phải đối mặt với các vấn đề như đối chiếu sổ nhật ký, giải thích chênh lệch, phát hiện bất thường và báo cáo hàng tháng.

Bắt đầu bằng cách đưa tất cả các báo cáo tài chính của đơn vị, bảng tính, dữ liệu sổ cái tổng hợp và bình luận vào ClickUp.

Bạn có thể truy vấn ClickUp Brain để phát hiện các mục nhập bất thường trong quá trình đóng sổ cuối tháng. Trí tuệ nhân tạo sẽ xác định các "trường hợp ngoại lệ", giúp đẩy nhanh quá trình kiểm tra và ngăn chặn các sai sót nghiêm trọng. Bạn cũng có thể sử dụng AI Cards trên bảng điều khiển để theo dõi các bất thường hoặc sự chênh lệch KPI theo thời gian thực trên nhiều dự án kế toán và nhấn mạnh các mẫu hoặc chủ đề lặp lại.

Sử dụng AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt hiệu suất trên các lĩnh vực kinh doanh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Tác vụ lặp lại trong ClickUp để lên lịch các kiểm tra kỳ, chẳng hạn như phân tích chênh lệch hàng tháng hoặc đối chiếu, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Kết hợp với Autopilot Agents để tự động tạo các công việc con theo dõi khi phát hiện bất thường – như điều tra các mục sổ cái bất thường hoặc yêu cầu làm rõ từ bộ phận kinh doanh. Điều này giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc có giá trị trong khi AI xử lý việc giám sát định kỳ, phát hiện mẫu và điều phối công việc con trên tất cả các dự án kế toán.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Bạn không cần các công cụ bảng điều khiển AI riêng biệt, công cụ phát hiện bất thường hoặc phần mềm lịch trình. Tất cả những gì bạn cần là một Không gian Làm việc ClickUp với Brain, Agents, AI Cards và logic tích hợp. Phương pháp này giúp duy trì bối cảnh tập trung cho tất cả các dự án của bạn, giảm thiểu sự lan rộng của AI và các chi phí liên quan.

Trí tuệ nhân tạo trong các công ty tiếp thị

Khi bạn cần kế hoạch chiến dịch, nghiên cứu thị trường, thử nghiệm sáng tạo và báo cáo nhanh chóng, AI sẽ đến cứu cánh. Các agency có giá trị sự linh hoạt không thể tiến lên mà không triển khai AI một cách mạnh mẽ.

Hình ảnh quản lý chiến dịch trung bình trông như thế nào (không có AI tham gia)

Các công ty marketing có thể sử dụng AI để đẩy nhanh và tối ưu hóa mọi giai đoạn của quy trình làm việc – từ brainstorming sáng tạo và phát triển ý tưởng đến việc tạo/lập nội dung thực tế, thử nghiệm A/B và tinh chỉnh chiến dịch bằng các biến thể do AI tạo ra.

Họ thậm chí có thể tự động hóa việc báo cáo, thu thập số liệu hiệu suất và tạo ra các bảng điều khiển thân thiện với khách hàng chỉ trong một đêm, thay vì phải thủ công phân tích hàng trăm hàng dữ liệu trong bảng tính.

AI cũng giúp các cơ quan trở nên chủ động thay vì phản ứng. Họ có thể sử dụng phân tích dự đoán để phân đoạn đối tượng tùy chỉnh tốt hơn, dự báo hành vi của khách hàng và quyết định các kênh và thông điệp nào cần ưu tiên trong các chiến dịch sắp tới, từ đó giảm thiểu chi tiêu lãng phí.

🦄 Cách sử dụng ClickUp AI cho các agency marketing

Sử dụng các khả năng AI tạo sinh của ClickUp Brain để tạo ra bản tóm tắt chiến dịch, bản nháp nội dung, khẩu hiệu, nội dung quảng cáo và thậm chí cả tài sản hình ảnh chỉ từ một ý tưởng hoặc gợi ý

Sử dụng Autopilot Agents để tự động hóa quy trình làm việc của chiến dịch: ví dụ, khi một nội dung được gửi, một Content Review Agent sẽ thực hiện vòng đánh giá đầu tiên dựa trên các quy trình đã thiết lập và gửi lại hoặc chuyển tiếp nội dung đó tùy theo trường hợp

Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các đại lý AI tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để tự động hóa quy trình làm việc của bạn

Hỏi ClickUp Brain để phân tích dữ liệu hiệu suất của các chiến dịch dán trước đây và đề xuất bài học hoặc xu hướng (“Định dạng nội dung nào đã mang lại hiệu quả tốt nhất cho phân khúc này trong quá khứ?”)

Cài đặt AI Cards để hiển thị tóm tắt hiệu suất cấp chiến dịch

Thử ClickUp Tạo công việc dựa trên trò chuyện: Khi ai đó đề xuất ý tưởng nội dung trong trò chuyện, tùy chọn “Tạo công việc với AI” cho phép bạn ghi lại ý tưởng đó ngay lập tức

AI cho phép công ty mở rộng thử nghiệm sáng tạo mà không cần tăng đột biến số lượng nhân viên, đồng thời vẫn duy trì kiểm soát hướng đi.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đây là cách các nhóm của chúng tôi tại ClickUp xây dựng kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị từ đầu đến cuối. Hãy nghe chia sẻ từ Mike, một trong những Kỹ sư Giải pháp Chiến lược của chúng tôi. 👇🏼

AI trong Dịch vụ Khách hàng và Hoạt động

Hãy tưởng tượng một công ty dịch vụ chuyên nghiệp có đội ngũ hỗ trợ khách hàng dành nửa ngày để cập nhật trạng thái cho khách hàng, theo dõi việc chuyển giao nội bộ và đối chiếu nhật ký vé.

Nhiều công ty nhận thấy lợi ích lớn nhất từ việc sử dụng AI trong dịch vụ khách hàng. Bạn có thể tận dụng hệ thống phân loại tự động, các trợ lý AI trả lời các truy vấn lặp đi lặp lại của khách hàng, quá trình chuyển giao nội bộ diễn ra tự động, cùng với báo cáo tổng hợp và cập nhật trạng thái.

“Những thành công nhanh nhất nằm ở các hàm có quy trình được định nghĩa rõ ràng và kết quả có thể đo lường được, như dịch vụ khách hàng và bán hàng. Các trợ lý AI cũng sẽ nâng cao các quy trình sáng tạo.”

“Những thành công nhanh nhất nằm ở các hàm có quy trình được định nghĩa rõ ràng và kết quả có thể đo lường được, như dịch vụ khách hàng và bán hàng. Các trợ lý AI cũng sẽ nâng cao các quy trình sáng tạo.”

📌 Ví dụ, Walmart đã ra mắt “Sparky”, một trợ lý mua sắm được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để hoạt động như một người bạn đồng hành kỹ thuật số tùy chỉnh cho khách hàng. Sparky sẽ cung cấp các tính năng như khám phá sản phẩm, đề xuất cá nhân hóa, quản lý giỏ hàng, đơn đặt hàng đang theo dõi và đặt lại các mục thường xuyên mua. Sáng kiến này là một phần của chiến lược tổng thể của Walmart nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua công nghệ AI có khả năng tương tác.

🦄 Cách sử dụng ClickUp AI cho Dịch vụ Khách hàng và Hoạt động

Sử dụng Auto-Answers Autopilot Agent trong các kênh trò chuyện ClickUp để trả lời các câu hỏi thường gặp của khách hàng (hoặc các truy vấn nội bộ) bằng cách sử dụng cơ sở kiến thức dự án của bạn

Sử dụng Trợ lý Trả lời Tự động trong ClickUp Trò chuyện để trả lời các câu hỏi thường gặp nhanh hơn

Tạo Các đại lý ClickUp tùy chỉnh để theo dõi và phân loại các yêu cầu của khách hàng (qua trò chuyện hoặc email). Các đại lý có thể tự động phân loại/chuyển hướng các yêu cầu thường xuyên dựa trên các tiêu chí đã được định trước

Hỏi ClickUp Brain để trả lời các câu hỏi về trạng thái của các công việc dự án (“Module tuân thủ trong Dự án A đang ở đâu?”)

Sử dụng AI Autofill và AI Fields để tự động cập nhật các thẻ trạng thái, thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs) và các bước tiếp theo

Nhận tổng quan hoạt động với AI Cards tóm tắt các phiếu yêu cầu đang mở, các trường hợp cần nâng cấp và các điểm tắc nghẽn trên bảng điều khiển ClickUp của bạn

Sử dụng công cụ ClickUp AI Meeting Notetaker trong các cuộc họp với khách hàng hoặc nội bộ để ghi chép các mục cần thực hiện, quyết định và các bước theo dõi kèm theo bối cảnh

Chuyển đổi bất kỳ yêu cầu hoặc cuộc hội thoại của khách hàng từ Clickup Chat thành một công việc bằng AI, với nội dung, ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm được gán sẵn

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh, không cần mã nguồn bằng cách sử dụng lệnh ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp Brain: ví dụ: “Khi tiến độ công việc vượt quá 80% và không có bình luận nào được thêm trong 3 ngày, giao nhiệm vụ cho người phụ trách kiểm tra”

Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và vận hành, vai trò chính của AI là giảm thiểu rào cản và giúp khách hàng cảm thấy được phản hồi nhanh chóng mà không làm quá tải nhóm.

🧠 Thông tin thú vị: 58% các hàm kinh doanh có khả năng sẽ có các trợ lý AI xử lý ít nhất một quy trình hoặc quy trình con hàng ngày trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2028.

Thách thức trong việc áp dụng AI trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp

Dưới đây là những thách thức chính mà các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp thường gặp phải khi áp dụng AI, và những điều thường khiến người ta vấp ngã:

Khoảng cách kỹ năng và kiến thức : Nhiều công ty thiếu nhân viên có khả năng hướng dẫn, tinh chỉnh hoặc quản lý công cụ AI một cách đúng đắn. Trong một cuộc khảo sát năm 2025, gần Tích hợp vào quy trình làm việc hiện có : Việc áp dụng AI ngoài các quy trình đã thiết lập thường gây ra xung đột. Theo báo cáo ‘GenAI trong Dịch vụ Chuyên nghiệp’ của BCG, chỉ : Nhiều công ty thiếu nhân viên có khả năng hướng dẫn, tinh chỉnh hoặc quản lý công cụ AI một cách đúng đắn. Trong một cuộc khảo sát năm 2025, gần 58% lãnh đạo bộ phận Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) cho biết khoảng cách kỹ năng là rào cản lớn nhất trong việc áp dụng AI.: Việc áp dụng AI ngoài các quy trình đã thiết lập thường gây ra xung đột. Theo báo cáo ‘GenAI trong Dịch vụ Chuyên nghiệp’ của BCG, chỉ khoảng 38% người được khảo sát hiện đang sử dụng các công cụ GenAI chuyên biệt; nhiều người cho biết khó khăn trong việc đồng bộ hóa AI với quy trình của họ

chất lượng và tính nhất quán của đầu ra*: Các công cụ AI thường tạo ra nội dung cần được con người chỉnh sửa kỹ lưỡng—đặc biệt trong các sản phẩm dịch vụ có tính chất quan trọng đối với khách hàng (pháp lý, tài chính, tư vấn). Các công cụ chung vẫn được coi là có độ chính xác thấp hơn so với các công cụ chuyên biệt cho từng lĩnh vực

Bảo mật dữ liệu, bảo mật thông tin & quản trị AI : Trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, dữ liệu khách hàng thường mang tính nhạy cảm. Đảm bảo quyền riêng tư, tuân thủ quy định và tránh rò rỉ dữ liệu là những vấn đề quan trọng. Các cuộc khảo sát cho thấy bảo mật dữ liệu/bảo mật thông tin nằm trong số những rào cản hàng đầu cho việc áp dụng AI trong các lĩnh vực pháp lý, thuế và kế toán

kháng cự thay đổi và quản lý thay đổi*: Các chuyên gia đã quen với những cách công việc nhất định. Thường có sự kháng cự nội bộ – lo ngại về việc mất kiểm soát, lo lắng về tính chính xác và niềm tin. Ngoài ra, chi phí (thời gian, nỗ lực) để đào tạo lại và cải tổ quy trình có thể khiến việc áp dụng AI trở nên khó khăn hơn

Tất cả những thách thức này đều có thật, nhưng không có thách thức nào là không thể vượt qua – với những phương pháp đúng đắn.

Các phương pháp tốt nhất để tận dụng AI trong dịch vụ chuyên nghiệp

Hãy cùng xem xét các phương pháp cụ thể giúp các ngành dịch vụ chuyên nghiệp vượt qua những thách thức trên và khai thác giá trị thực sự:

Bắt đầu với các trường hợp sử dụng có tác động lớn nhưng quy mô nhỏ

Đầu tiên, hãy tập trung vào 1-2 trường hợp sử dụng khi đánh giá các ứng dụng AI. Đây nên là những lĩnh vực có tỷ lệ hoàn vốn (ROI) rõ ràng hơn (ví dụ: cập nhật trạng thái, soạn thảo nội dung, nghiên cứu). Việc cần làm quá nhiều dự án thử nghiệm hỗ trợ AI cùng lúc sẽ làm phân tán sự chú ý và cản trở tính nhất quán.

đầu tư vào đào tạo nhóm và nâng cao nhận thức về AI*

Đào tạo nhân viên không chỉ về cách sử dụng công cụ mà còn về kỹ thuật tạo prompt, đánh giá một cách phê phán kết quả đầu ra của AI, cũng như đạo đức và quản trị. Hãy biến việc học tập thành một quá trình liên tục thay vì một hoạt động một lần. Điều này giúp giảm sự kháng cự đối với việc áp dụng AI và nâng cao chất lượng kết quả mà bạn mong đợi từ công nghệ này.

Tích hợp AI vào các quy trình hiện có thay vì thay thế chúng

Đừng áp dụng AI một cách hời hợt. Hãy tạo bản đồ các quy trình làm việc hiện tại, xác định các điểm nghẽn lớn nhất và sau đó thiết kế các bước tự động hóa/tăng cường. Điều này giúp tránh tình trạng hỗn loạn và đảm bảo bạn có thể xây dựng niềm tin một cách từ từ.

Xác định các quy định quản lý, bảo mật và kiểm soát chất lượng rõ ràng

Đặt ra các chính sách về dữ liệu có thể/không thể sử dụng trong AI, đặc biệt khi liên quan đến dữ liệu khách hàng. Thiết lập các quy trình kiểm tra, áp dụng kiểm soát phiên bản và cho phép kiểm toán độc lập khi có thể.

👀 Bạn có biết? ClickUp AI ưu tiên bảo mật dữ liệu của bạn 🔐 Khi sử dụng các tính năng AI của ClickUp như Brain, Brain MAX và Autopilot Agents, dữ liệu của bạn được xử lý với sự cẩn trọng tối đa: Không lưu trữ dữ liệu : Các đối tác AI của ClickUp tuân thủ thỏa thuận không lưu trữ dữ liệu. Họ không lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu Không gian Làm việc ClickUp của bạn cho mục đích đào tạo

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò : ClickUp AI tuân thủ các quyền truy cập và vai trò trong không gian làm việc của bạn, đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể truy cập dữ liệu mà họ được phép xem

Tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu: ClickUp tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu chính, bao gồm GDPR, CCPA và HIPAA (đối với khách hàng doanh nghiệp có thỏa thuận BAA)

Đo lường các chỉ số đúng đắn ngay từ ngày đầu tiên

Không chỉ đang theo dõi số giờ AI giúp bạn tiết kiệm; hãy đo lường tỷ lệ lỗi, mức độ hài lòng của khách hàng, thời gian hoàn thành và tỷ lệ áp dụng để đánh giá hiệu quả thực sự của AI. Thường xuyên xem xét lại các chỉ số để bạn có thể xác định những gì đang công việc và những gì không.

Sử dụng các công cụ tích hợp để tránh tình trạng “quá tải công cụ”

Sử dụng nhiều công cụ AI không kết nối có thể trông linh hoạt, nhưng nó gây ra mất mát ngữ cảnh. Bạn cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro bảo mật. Tập trung các quy trình làm việc trong một Không gian Làm việc AI Tích hợp như ClickUp giúp duy trì tính nhất quán, kiểm soát, rõ ràng và giảm chi phí chuyển đổi.

Dẫn dắt sự thay đổi thông qua lãnh đạo và giao tiếp

Các nhà lãnh đạo cần đặt ra kỳ vọng, đưa ra các ví dụ về thành công ban đầu, khuyến khích phản hồi và tạo điều kiện an toàn để thử nghiệm. Việc giao tiếp minh bạch về việc áp dụng AI và hiệu quả của nó giúp xây dựng niềm tin và giảm bớt lo ngại.

ClickUp AI

Hãy xem ClickUp AI như là xương sống của quy trình làm việc toàn diện của bạn – từ giai đoạn lập kế hoạch đến triển khai – tất cả trong một nền tảng duy nhất, giảm thiểu việc chuyển giao công việc và tối đa hóa bối cảnh.

Theo nghiên cứu Total Economic Impact™ (TEI) của Forrester, các tổ chức sử dụng ClickUp đạt được lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) 384% trong ba năm và tiết kiệm 92.400 giờ năng suất thông qua AI và tự động hóa, với điểm hòa vốn trong vòng dưới sáu tháng.

Dưới đây là cách một quy trình làm việc mẫu có thể trông như thế nào khi sử dụng ClickUp AI từ đầu đến cuối:

Tóm tắt dự án & khởi độngBạn nhận được một dự án mới – ví dụ, một dự án tư vấn. Bạn tạo một Bạn nhận được một dự án mới – ví dụ, một dự án tư vấn. Bạn tạo một không gian dự án chuyên dụng trong ClickUp . Sử dụng Viết với AI trong ClickUp Tài liệu, bạn tạo phiên bản đầu tiên của tóm tắt dự án từ một lời nhắc (mục tiêu của khách hàng, phạm vi, thời hạn). Brain/Brain MAX giúp thu thập các tóm tắt trước đó hoặc kiến thức nội bộ liên quan, để bạn không phải bắt đầu từ con số 0

Chuyển đổi các hướng dẫn đơn giản thành kế hoạch dự án cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn chỉnh với ClickUp Brain

Tạo/lập kế hoạch công việcTừ bản tóm tắt đó, Brain có thể tự động tạo công việc/công việc con—nghiên cứu, phỏng vấn các bên liên quan, sản phẩm đầu ra—và AI Autofill Task Properties có thể thêm bối cảnh (chủ sở hữu/người được giao, ngày đáo hạn, thẻ, ưu tiên, phụ thuộc và hơn thế nữa). Sử dụng Từ bản tóm tắt đó,có thể tự động tạo công việc/công việc con—nghiên cứu, phỏng vấn các bên liên quan, sản phẩm đầu ra—vàcó thể thêm bối cảnh (chủ sở hữu/người được giao, ngày đáo hạn, thẻ, ưu tiên, phụ thuộc và hơn thế nữa). Sử dụng Lịch AI của ClickUp để lên lịch các cột mốc, lập kế hoạch công việc và đồng bộ hóa các sản phẩm đầu ra. Nó thậm chí còn đề xuất thời gian tốt nhất cho các cuộc họp với khách hàng và lên lịch cho bạn bằng các lệnh tiếng Anh thông thường.

So sánh lịch trình và sắp xếp các cuộc họp thuận tiện cho cả hai bên với ClickUp Calendar

Hợp tác & cập nhật Khi các nhóm công việc làm việc, Chat + Tài liệu + Comments của họ đều được tập trung trong ClickUp – không cần chuyển tab giữa Slack, Tài liệu Google và AI Meeting Notetaker trong các cuộc họp khởi động hoặc theo dõi tiến độ để ghi lại các nhiệm vụ cần thực hiện và quyết định. Sử dụng ClickUp Brain để đặt câu hỏi như “Những deliverables nào đang bị khối?”, “Những công việc nào chưa được cập nhật trong tuần này?”, và lấy thông tin cập nhật từ các trò chuyện, công việc và tài liệu trong ClickUp. Khi các nhóm công việc làm việc, Chat + Tài liệu + Comments của họ đều được tập trung trong ClickUp – không cần chuyển tab giữa Slack, Tài liệu Google và các nền tảng quản lý dự án dịch vụ chuyên nghiệp giới hạn. Các công ty có thể sử dụngtrong các cuộc họp khởi động hoặc theo dõi tiến độ để ghi lại các nhiệm vụ cần thực hiện và quyết định. Sử dụngđể đặt câu hỏi như “Những deliverables nào đang bị khối?”, “Những công việc nào chưa được cập nhật trong tuần này?”, và lấy thông tin cập nhật từ các trò chuyện, công việc và tài liệu trong ClickUp.

Báo cáo & bảng điều khiển Sử dụng Thẻ AI trong Bảng điều khiển để hiển thị tóm tắt trạng thái, rủi ro được đánh dấu, các mục quá hạn và các cột mốc sắp tới. Sử dụng Tóm tắt tài liệu / Sử dụngđể hiển thị tóm tắt trạng thái, rủi ro được đánh dấu, các mục quá hạn và các cột mốc sắp tới. Sử dụng Tìm kiếm AI doanh nghiệp để tổng hợp đề xuất hoặc xem lại các dự án trước đây.

Kiểm tra và giao hàngTrước khi giao hàng cho khách hàng, hãy sử dụng Brain/Write với AI để chuẩn bị các tài liệu giao hàng (mẫu, slide, báo cáo), sau đó sử dụng Agents hoặc tự động hóa tác vụ để lên lịch kiểm tra đồng nghiệp, kiểm tra pháp lý, v.v. Cuối cùng, đóng gói các tài liệu giao hàng và đính kèm tất cả bối cảnh (tài liệu nghiên cứu, ghi chú cuộc họp) trong các nhiệm vụ ClickUp liên quan để khách hàng thấy một sản phẩm hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.

Tất cả mọi thứ được tập trung trong một không gian làm việc AI tích hợp, giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, chuyển giao công việc và mất mát thông tin – từ đó nhóm của bạn có thể tập trung hơn vào chiến lược và ít phải lo lắng về các vấn đề hậu cần. Báo cáo TEI của Forrester cũng ghi chú rằng việc tập trung công việc vào ClickUp (thay vì sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau) đã góp phần lớn vào việc tăng năng suất.

Mặc dù ClickUp AI là lựa chọn hoàn hảo, không phụ thuộc vào ngành nghề, để tích hợp AI vào quy trình làm việc của bạn, đôi khi bạn có thể cần các công cụ chuyên biệt để việc cần làm.

Dưới đây là một số công cụ như vậy, với các trường hợp sử dụng khóa và tính năng được thể hiện dưới dạng bản đồ cho bạn:

Ngành dọc Công cụ Vậy là việc cần làm / Phù hợp cho Tính năng nổi bật / Trường hợp sử dụng Pháp lý Harvey AI Một nền tảng AI dành cho các nhóm pháp lý/luật sư nội bộ, cung cấp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được đào tạo trên nội dung pháp lý, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, đánh giá rủi ro và tra cứu tiền lệ. • Soạn thảo/sửa đổi hợp đồng nhanh hơn• Tìm kiếm các tiền lệ pháp lý/tiền lệ liên quan dựa trên yêu cầu• Đánh giá rủi ro các điều khoản hoặc điều kiện để nhấn mạnh các rủi ro tiềm ẩn• Trả lời nhanh chóng các câu hỏi pháp lý phổ biến SpotDraft Công cụ Quản lý Vòng đời Hợp đồng (CLM) được thiết kế để tự động hóa quá trình tạo hợp đồng, xem xét và quy trình làm việc cho các nhóm pháp lý. Đặc biệt mạnh mẽ trong việc trích xuất metadata và tuân thủ quy định. • Tạo hợp đồng tự động hóa và sử dụng mẫu có sẵn• Đang theo dõi vòng đời (phiên bản, phê duyệt)• Trích xuất metadata (ngày tháng, nghĩa vụ, các bên) tự động• Cảnh báo/nhắc nhở về việc gia hạn hoặc nghĩa vụ Công ty tư vấn / Công ty tiếp thị Otterly.ai Đối với các nhóm marketing/SEO, công cụ này theo dõi cách nội dung thương hiệu/sản phẩm xuất hiện trong các phản hồi của AI/LLM và giúp điều chỉnh để cải thiện khả năng hiển thị trong tìm kiếm AI. Điều này đặc biệt hữu ích khi các agency tối ưu hóa nội dung để tăng khả năng hiển thị trong các giao diện tìm kiếm/cuộc hội thoại được điều khiển bởi AI. • Theo dõi sự hiện diện của thương hiệu trong các phản hồi của LLM/AI• Cảnh báo khi nội dung bị diễn giải sai hoặc thiếu sót• Phân tích loại nội dung nào đang là công việc và loại nào bị bỏ qua• Tối ưu hóa chiến lược SEO và nội dung dành riêng cho bối cảnh tìm kiếm AI + Adobe Firefly / Creative Cloud tools Adobe generative AIAdobe FireflyCreative Cloud tools Giúp tạo ra hình ảnh, thiết kế các biến thể, đẩy nhanh quá trình lặp lại sáng tạo. Giảm thời gian giữa giai đoạn ý tưởng và sản xuất. Phù hợp cho các agency có nhu cầu sáng tạo cao. • Tạo các biến thể thiết kế từ các gợi ý• Lặp lại nhanh các tùy chọn sáng tạo• Tái sử dụng nội dung (ví dụ: chuyển đổi một hình ảnh thành nội dung cho mạng xã hội, quảng cáo hiển thị, v.v.)• Công cụ hợp tác + quy trình xem xét công việc được tích hợp sẵn Tài chính & Kế toán UiPath Document Understanding ( hoặc các công cụ IDP tương tự) Tự động hóa trích xuất dữ liệu từ hóa đơn, biên lai, báo cáo chi phí; phân loại, xác thực, xử lý trường hợp ngoại lệ. Rất hữu ích trong các dịch vụ chia sẻ hoặc hoạt động tài chính. • OCR/IDP cho tài liệu tài chính không cấu trúc• Quy trình xử lý ngoại lệ cho dữ liệu không khớp• Trích xuất với độ chính xác cao để giảm thiểu mục nhập thủ công• Khả năng xử lý khối lượng lớn (xử lý khối lượng lớn) Hebbia Công cụ tra cứu kiến thức tập trung vào nghiên cứu tài chính và pháp lý, cho phép tìm kiếm trong các tài liệu với độ chính xác cao hơn nhờ sử dụng embedding, v.v. Rất hữu ích cho các nhà tư vấn cần thông tin nhanh chóng và chính xác. • Tìm kiếm tài liệu trong kho kiến thức doanh nghiệp quy mô lớn• Nhận dạng nội dung liên quan thông qua embedding và tìm kiếm độ tương đồng• Nghiên cứu nhanh hơn, trích xuất đoạn văn cho báo cáo• Tích hợp với các nguồn dữ liệu hiện có để duy trì tính liên tục trong nghiên cứu

Các ví dụ về ứng dụng AI trong các ngành công nghiệp

Trong bài viết này, chúng ta đã thấy rất nhiều cách mà AI đang giúp cuộc sống của các chuyên gia dịch vụ trở nên đơn giản hơn.

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về việc triển khai AI cho chính mình, có thể những ví dụ sau đây sẽ giúp bạn đưa ra quyết định:

Tổ chức / Trường hợp Vấn đề Các giải pháp AI Tác động Omega Healthcare Management Services (Y tế / Chu kỳ doanh thu) Nhân viên xử lý thủ công các yêu cầu bồi thường bảo hiểm, tài liệu y tế, thư từ; nhiều công việc mục nhập thủ công, thời gian xử lý chậm. Họ đã triển khai các công cụ Hiểu Biết Tài Liệu được hỗ trợ bởi AI của UiPath để tự động trích xuất dữ liệu liên quan từ tài liệu y tế, phân loại các mục và chuyển chúng để phê duyệt. Nhờ đó, phần lớn công việc tài liệu lặp đi lặp lại của họ đã được tự động hóa. Tiết kiệm hơn 15.000 giờ mỗi tháng ; thời gian xử lý tài liệu giảm ~40%; thời gian hoàn thành giảm ~50%; độ chính xác ~99,5%; mang lại ~30% ROI cho khách hàng A&O Shearman + Harvey Các luật sư cấp cao dành thời gian cho các công việc cần làm có mức phí thấp nhưng đòi hỏi nhiều nỗ lực: soạn thảo yêu cầu thông tin cho các hồ sơ đăng ký, phân tích dữ liệu tài chính trên nhiều khu vực pháp lý, kiểm tra dữ liệu thiếu sót một cách thủ công. Họ đã hợp tác với Harvey để phát triển một công cụ chung nhằm tự động hóa các công việc này: xác định các tài liệu cần nộp, tạo yêu cầu dữ liệu, đánh dấu thông tin thiếu sót; giảm thiểu nỗ lực thủ công. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giảm chi phí , đặc biệt là trong giờ làm việc của các luật sư cấp cao/đối tác, và cải thiện biên lợi nhuận trên các công việc truyền thống vốn tốn nhiều thời gian và công sức. ATB Financial Các quy trình làm việc của các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, yêu cầu thông tin đột xuất, các công việc thường xuyên phân tán trên nhiều hệ thống; nghiên cứu chậm chạp và việc tạo báo cáo mất thời gian. Sử dụng Google Workspace + Gemini AI để tự động hóa các công việc thường xuyên, triển khai các công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo cho nghiên cứu và tạo tài liệu, giúp nhân viên tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn. Hợp tác hiệu quả hơn ; chu kỳ ra quyết định nhanh hơn; truy cập thông tin chính xác sớm hơn trong quá trình.

Mỗi ví dụ này đều giúp các công ty chuyển từ "AI như một thử nghiệm" sang "AI như một quy trình làm việc". Mô hình chung là: loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, giữ con người tham gia ở những nơi cần sự phán đoán, và cuối cùng, điều phối các tác nhân và tự động hóa với cơ chế quản lý rõ ràng để kết quả có thể kiểm tra và bảo vệ được.

Tương lai của AI trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp

Trong vài năm tới, trọng tâm sẽ là mở rộng ứng dụng AI từ các thí nghiệm nội bộ của nhân viên thành các quy trình làm việc phụ thuộc, được quản lý chặt chẽ, từ đó thay đổi cách dịch vụ được tạo ra và định giá. Các xu hướng và tín hiệu từ chuyên gia dưới đây sẽ giải thích lý do tại sao.

Sự áp dụng ngày càng rộng rãi, tăng trưởng nhanh chóng : Báo cáo "Tình hình AI năm 2025" của McKinsey cho thấy : Báo cáo "Tình hình AI năm 2025" của McKinsey cho thấy 78% số người được khảo sát hiện đang sử dụng AI trong ít nhất một hàm kinh doanh (tăng từ 72% vào đầu năm 2024 và 55% một năm trước đó), với hoạt động dịch vụ là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Điều này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các quy trình làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp đang là đối tượng lý tưởng cho việc tích hợp AI

Đà đầu tư : McKinsey cũng cho biết : McKinsey cũng cho biết 92% doanh nghiệp có kế hoạch tăng cường đầu tư vào AI, do đó các nhà cung cấp và tích hợp sẽ tiếp tục phát triển các công cụ chuyên biệt và nền tảng điều phối đại lý. Dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai sản xuất

Tích hợp và lợi ích kinh tế : Tích hợp mang lại lợi ích. 384% và hàng chục nghìn giờ được tiết kiệm – cho thấy lợi ích kinh tế của các nền tảng tích hợp so với hàng chục ứng dụng AI không liên kết : Tích hợp mang lại lợi ích. Nghiên cứu TEI của Forrester về ClickUp đã chỉ ra giá trị lớn khi các tổ chức từ bỏ việc sử dụng nhiều công cụ rời rạc và chuyển sang không gian làm việc AI tích hợp – với tỷ lệ ROI lên đếnvà hàng chục nghìn giờ được tiết kiệm – cho thấy lợi ích kinh tế của các nền tảng tích hợp so với hàng chục ứng dụng AI không liên kết

Trí tuệ nhân tạo có khả năng tự chủ (Agentic AI) & điều phối : Xu hướng tiếp theo trong việc áp dụng AI sẽ là trí tuệ nhân tạo có khả năng tự chủ. PwC, Deloitte, EY và các công ty khác đang phát triển “hệ điều hành cho các tác nhân” (agent OS) hoặc khung làm việc cho các tác nhân để điều phối nhiều tác nhân vào các quy trình làm việc của doanh nghiệp. Dự kiến xu hướng này sẽ thúc đẩy tự động hóa phức tạp đa bước trong các lĩnh vực tư vấn, pháp lý, kiểm toán và tài chính

Kiểm soát rủi ro và quy định: Các cơ quan quản lý và tổ chức tiêu chuẩn đang bắt kịp xu hướng. Các đánh giá gần đây cho thấy các kiểm toán viên và các công ty lớn đang sử dụng AI nhiều hơn, nhưng thường : Các cơ quan quản lý và tổ chức tiêu chuẩn đang bắt kịp xu hướng. Các đánh giá gần đây cho thấy các kiểm toán viên và các công ty lớn đang sử dụng AI nhiều hơn, nhưng thường không đang theo dõi đầy đủ cách các công cụ này ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán – do đó, quản trị, chỉ số hiệu suất chính (KPIs) và khả năng kiểm toán sẽ trở thành bắt buộc, không còn là tùy chọn. Các công ty phải chứng minh rằng AI cải thiện kết quả và không gây ra rủi ro không xác định

Tóm tắt:

aI sẽ chuyển từ vai trò "trợ lý" sang "đối tác luồng làm việc".* Nhiều công ty sẽ tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), công cụ trích xuất và các tác nhân vào các luồng end-to-end (nghiên cứu → soạn thảo → xem xét → triển khai) với con người đóng vai trò quyết định

Tích hợp mang lại lợi thế hơn so với việc sử dụng các giải pháp riêng lẻ cho nhiều doanh nghiệp. Sự phân tán công cụ sẽ gây ra các vấn đề về bảo mật, mất mát thông tin và chi phí; các không gian làm việc tích hợp (như nghiên cứu TEI của ClickUp đề xuất) sẽ thu hút các doanh nghiệp coi trọng tính minh bạch và chi phí sở hữu tổng thể thấp hơn

Quản trị và các chỉ số KPI có thể đo lường sẽ là yếu tố phân biệt giữa các chương trình thành công và thất bại. Các cơ quan quản lý và khách hàng sẽ yêu cầu bằng chứng có thể đo lường được rằng AI cải thiện chất lượng, không chỉ năng suất

Các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) đã công khai chuyển từ các thí nghiệm sang các nền tảng quy mô lớn và điều phối các tác nhân – do đó, các công ty đầu tư ngay từ bây giờ vào quản trị, vệ sinh dữ liệu và các nền tảng công việc tích hợp sẽ có khả năng trở thành những người chiến thắng.

Bước tiếp theo của bạn: Áp dụng AI vào dịch vụ chuyên nghiệp

AI trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp không còn là câu hỏi “nếu như”. Đó là câu hỏi “khi nào”

Các công ty dẫn đầu là những công ty coi AI như một đối tác trong quy trình làm việc, chứ không phải là một công cụ phụ trợ – tích hợp nó vào nghiên cứu, soạn thảo, báo cáo và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khi được hoàn thành đúng cách, AI có thể tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc, nâng cao chất lượng và giúp nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp có thêm thời gian tập trung vào những công việc mà khách hàng thực sự đánh giá giá trị: phán đoán, chiến lược và niềm tin.

Nhưng bạn không cần đến hàng chục ứng dụng rời rạc để thực hiện bước nhảy vọt này. Một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp cung cấp mọi thứ trong một nền tảng duy nhất – các công cụ tự động hóa tác vụ thường xuyên, Brain để hiển thị ngữ cảnh tức thì, và AI Cards, Notetakers, và Calendars để duy trì sự đồng bộ của nhóm. Ít công cụ rườm rà, nhiều ngữ cảnh hơn, triển khai nhanh hơn. Đó chính là cách bạn tận dụng AI cho công ty của mình ngay hôm nay – và mở rộng quy mô vào ngày mai.

Điều tuyệt vời nhất? Bạn có thể tận dụng lợi thế AI này hoàn toàn miễn phí. Hãy thử ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI tác động đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng bằng cách làm cho quá trình này nhanh hơn, nhất quán hơn và minh bạch hơn. Thay vì phải chờ đợi nhiều ngày để nhận được cập nhật hoặc báo cáo, khách hàng có thể nhận được thông tin gần thời gian thực nhờ vào tự động hóa và bảng điều khiển. AI cũng giảm thiểu lỗi trong công việc thường xuyên và đảm bảo quá trình chuyển giao giữa các nhóm diễn ra trơn tru hơn. Kết quả: ít trao đổi qua lại hơn, giao tiếp chủ động hơn và mối quan hệ với khách hàng được xây dựng dựa trên sự phản hồi nhanh chóng và niềm tin.

AI sẽ không thay thế các chuyên gia tư vấn, luật sư và kế toán – nó sẽ hỗ trợ họ. AI có thể soạn thảo phiên bản đầu tiên của một đề xuất, quét hợp đồng hoặc phát hiện các bất thường trong dữ liệu, nhưng nó không thể thay thế phán đoán chuyên môn, chiến lược hoặc niềm tin của khách hàng. Công việc có giá trị cao nhất trong dịch vụ chuyên nghiệp – tư vấn, giải thích, thuyết phục – vẫn là đặc trưng của con người. Các công ty áp dụng AI một cách thông minh xem nó như một trợ lý giúp loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, để các chuyên gia có thể tập trung vào những đóng góp có giá trị cao hơn.

Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp áp dụng AI thành công bằng cách bắt đầu với các trường hợp sử dụng có mục tiêu, có tác động cao như báo cáo hoặc nghiên cứu, tích hợp AI trực tiếp vào quy trình làm việc và đào tạo nhân viên để đánh giá và hoàn thiện kết quả. Họ cũng cần có cơ chế quản lý về bảo mật dữ liệu và chất lượng đầu ra. Thành công đến từ việc mở rộng dần dần – thử nghiệm, đo lường tác động, rồi mở rộng – thay vì đuổi theo mọi công cụ mới. Các nền tảng tích hợp như ClickUp giúp các công ty tránh tình trạng "AI Sprawl" đồng thời mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu quả và chất lượng.

Bạn cân bằng AI với chuyên môn con người trong dịch vụ chuyên nghiệp bằng cách sử dụng AI cho tốc độ và quy mô, đồng thời giữ con người chịu trách nhiệm về phán đoán, niềm tin và bối cảnh. AI xử lý việc soạn thảo, tóm tắt hoặc tự động hóa các bước lặp lại; con người tinh chỉnh, xác minh và ra quyết định. Các công ty hàng đầu coi AI là "đối tác quy trình làm việc" thay vì thay thế – miễn phí chuyên gia tập trung vào những insight chiến lược và mối quan hệ khách hàng, đồng thời đảm bảo kết quả vẫn chính xác, đạo đức và phù hợp với bối cảnh.