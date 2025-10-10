Mẫu theo dõi huyết áp miễn phí để theo dõi sức khỏe của bạn

Hơn 1,4 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang phải đối mặt với vấn đề huyết áp cao (BP). Thực tế, tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ tim mạch chính góp phần gây ra hơn 5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mặc dù số người này vô cùng đáng báo động, chỉ có một trong năm người kiểm soát được tình trạng này.

Đối với nhiều người, việc đang theo dõi và hiểu rõ các chỉ số theo thời gian thực sự khó khăn. Sự biến động hàng ngày và việc bỏ sót các mục nhập khiến việc đang theo dõi huyết áp, vốn nên là một thói quen đơn giản, trở thành một nhiệm vụ gây căng thẳng.

Mẫu theo dõi huyết áp này mang lại sự khác biệt, cung cấp một định dạng có cấu trúc, dễ sử dụng cho cá nhân, người chăm sóc và chuyên gia y tế. Bạn có thể ghi chép các chỉ số huyết áp một cách nhất quán, nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe.

Hãy cùng xem qua một số mẫu tốt nhất từ ClickUp! 🩺

Mẫu theo dõi huyết áp là gì?

Mẫu theo dõi huyết áp là một tài liệu có cấu trúc hoặc biểu mẫu kỹ thuật số được thiết kế để giúp bạn ghi chép và theo dõi các chỉ số huyết áp một cách có hệ thống theo thời gian.

Các mẫu này thường bao gồm các trường thông tin về ngày, giờ, giá trị huyết áp tâm thu và tâm trương, nhịp tim, và đôi khi có thêm ghi chú, quan sát và yêu cầu.

Bạn thậm chí có thể đang theo dõi xu hướng, nhận diện sự thay đổi và chia sẻ lịch sử theo dõi đã được ghi chép với các chuyên gia y tế để quản lý sức khỏe hiệu quả hơn.

🧠 Thú vị: Hành trình đo huyết áp bắt đầu vào thế kỷ 19 với phương pháp can thiệp động mạch. Theo thời gian, các phương pháp đã phát triển, dẫn đến sự ra đời của máy đo huyết áp hiện đại.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu theo dõi huyết áp tốt?

Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét khi tìm kiếm một mẫu theo dõi huyết áp tốt:

Bao gồm các trường thông tin cần thiết cho chỉ số huyết áp tâm thu và tâm trương, ngày giờ, và nhịp tim, để đang theo dõi

cho phép không gian để ghi chú bối cảnh*, chẳng hạn như thuốc đã dùng hoặc các yếu tố lối sống

Tích hợp tính năng tính toán trung bình và xu hướng*, giúp phân tích và phát hiện sớm các vấn đề một cách dễ dàng

Cung cấp các dấu hiệu trực quan hoặc chỉ báo màu sắc cho các giá trị bất thường, đảm bảo sự chú ý ngay lập tức đối với các chỉ số đáng lo ngại

Cung cấp giao diện thân thiện với người dùng có thể in dễ dàng hoặc chia sẻ kỹ thuật số cho việc sử dụng thường xuyên và hợp tác với các chuyên gia y tế

bảo vệ bảo mật dữ liệu và đảm bảo tính tiện lợi trong việc truy cập*, bao gồm cả phiên bản kỹ thuật số hoặc giấy, để phù hợp với các mức độ kỹ thuật khác nhau

🔍 Bạn có biết? Huyết áp của bạn thường đạt đỉnh vào buổi sáng và giảm vào ban đêm, theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Sự biến động hàng ngày này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mức độ hoạt động, căng thẳng và thậm chí chất lượng giấc ngủ.

Top 14 Mẫu theo dõi huyết áp hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là những mẫu theo dõi huyết áp tốt nhất hiện có:

14 Mẫu theo dõi huyết áp miễn phí

Dưới đây là một số mẫu tự chăm sóc sức khỏe giúp quản lý huyết áp hiệu quả.

1. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ để hình thành thói quen mới với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp giúp biến các thói quen hàng ngày của bạn thành những thành công đều đặn.

Ghi lại các hoạt động, theo dõi tiến độ và duy trì trách nhiệm với một chế độ xem tổ chức duy nhất. Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Views, bao gồm Bảng, Danh sách công việc và Hướng dẫn Bắt đầu, giúp bạn chọn bố cục phù hợp nhất với quy trình công việc của mình.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

📌 Phù hợp cho: Cá nhân đang xây dựng thói quen lành mạnh, người chăm sóc hỗ trợ thói quen hàng ngày và nhân viên y tế giúp bệnh nhân duy trì các thói quen chăm sóc sức khỏe đều đặn.

📮 ClickUp Insight: Sức khỏe và thể dục là mục tiêu cá nhân hàng đầu của những người tham gia khảo sát của chúng tôi, nhưng 38% thừa nhận họ không đang theo dõi tiến độ một cách đều đặn. 🤦 Đó là khoảng cách lớn giữa ý định và hành động! ClickUp có thể giúp bạn bươn bước trong việc nâng cao hiệu quả tập luyện với các mẫu theo dõi thói quen chuyên dụng và công việc lặp lại. Hãy tưởng tượng việc xây dựng các thói quen một cách dễ dàng, ghi lại mọi buổi tập luyện và duy trì chuỗi thiền định liên tục. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất — vì việc duy trì tiến độ bắt đầu từ việc thực sự đang theo dõi tiến trình.

2. Mẫu thiết lập mục tiêu lựa chọn lối sống cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định mục tiêu lối sống cụ thể của bạn và chia nhỏ chúng thành các bước hành động cụ thể với mẫu thiết lập mục tiêu lối sống cá nhân ClickUp

Mẫu thiết lập mục tiêu lựa chọn lối sống cá nhân của ClickUp giúp biến ước mơ của bạn thành các bước hành động cụ thể. Nó cho phép bạn xác định mục tiêu rõ ràng dựa trên tiêu chí SMART để đảm bảo chúng là Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bạn có kỹ năng cần thiết không? và Tại sao tôi đặt mục tiêu này? Phân chia mục tiêu thành các bước hành động cụ thể với các trường tùy chỉnh của ClickUp , nhưvà

Theo dõi tiến độ với sáu trạng thái tùy chỉnh, bao gồm Hoàn thành , Đang tiến hành , Không đúng hướng , Đang tạm dừng , Đang đúng hướng và Việc cần làm

Hiển thị tiến độ thông qua năm chế độ xem khác nhau, bao gồm Mục tiêu SMART, Nỗ lực đạt mục tiêu, Bảng tính mục tiêu SMART, Mục tiêu công ty và Hướng dẫn bắt đầu

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn cài đặt và đạt được mục tiêu cá nhân bằng kỹ thuật xếp chồng thói quen và những người chăm sóc mong muốn hỗ trợ bệnh nhân thay đổi lối sống.

3. Mẫu Nhật ký Hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi tiến độ và thành tựu với mẫu Nhật ký hàng ngày của ClickUp

Mẫu Nhật ký Hàng ngày ClickUp giúp bạn ghi lại các hoạt động hàng ngày, theo dõi tiến độ và duy trì sự tổ chức.

Nó cũng hỗ trợ tệp đính kèm để lưu trữ tài liệu quan trọng, bộ lọc thẻ để nhanh chóng sắp xếp và chế độ xem các công việc liên quan, và ClickUp tự động hóa để giảm thiểu cập nhật thủ công. Hợp tác với đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình thông qua danh sách công việc chia sẻ, bình luận và thông báo.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ghi lại các hoạt động hàng ngày với các Trường Tùy chỉnh như Loại công việc , Chi phí và Chi tiết để có cái nhìn tổng quan đầy đủ hiển thị

Lập kế hoạch trước bằng cách sử dụng chế độ xem lịch hoặc chế độ xem Gantt để lên lịch các công việc lặp lại và hạn chót

Xem xét các mẫu dữ liệu thông qua bộ lọc và báo cáo để phát hiện các điểm nghẽn, thói quen hoặc các lĩnh vực cần cải thiện

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn duy trì sự tổ chức, người chăm sóc đang theo dõi thói quen hàng ngày, và các chuyên gia y tế hoặc quản lý cần một nhật ký hàng ngày có cấu trúc để theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì phân tích thủ công, hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các chỉ số hàng tháng của bạn và chỉ ra các xu hướng ẩn, chẳng hạn như liệu bữa tối Chủ nhật của bạn có liên tục làm tăng số hay không. Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các thông tin quan trọng từ không gian làm việc của bạn Dưới đây là một số gợi ý để sử dụng AI như một trợ lý cá nhân: Tổng hợp các ghi chú theo dõi huyết áp của tôi trong tuần này

Ghi chú các ngày mà chỉ số huyết áp tâm thu của tôi vượt quá 140

Giá trị trung bình của 10 mục nhập huyết áp gần nhất của tôi là bao nhiêu?

Cho tôi một bản tóm tắt nhanh về lượng calo hàng ngày so với các chất dinh dưỡng chính của tôi trong tuần này

4. Mẫu quy trình tiêu chuẩn (SOP) theo dõi huyết áp của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo các đo lường huyết áp nhất quán và tiêu chuẩn hóa với mẫu quy trình đo huyết áp (SOP) của ClickUp

Mẫu quy trình chuẩn (SOP) theo dõi huyết áp của ClickUp cung cấp hướng dẫn chi tiết, từng bước để đảm bảo các kết quả đo huyết áp chính xác và nhất quán. Mẫu này tiêu chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu lỗi và giúp bạn duy trì hồ sơ chi tiết.

Được tích hợp trong ClickUp Tài liệu, nó giúp bạn báo cáo, ghi chép và xem lại tất cả các kết quả đo. Nhờ đó, việc đang theo dõi xu hướng theo thời gian, phát hiện các bất thường và truyền đạt kết quả một cách hiệu quả với nhóm y tế trở nên dễ dàng hơn.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi tất cả thông tin liên quan bằng các trường tùy chỉnh cho thông tin bệnh nhân, loại thiết bị và bối cảnh đo lường

Theo dõi các hành động phòng ngừa và phản ứng để phát hiện nhanh chóng các kết quả bất thường hoặc lỗi

Dễ dàng xem xét và chỉnh sửa các quy trình tiêu chuẩn (SOP) với các phần tích hợp sẵn cho câu hỏi thường gặp (FAQ), liên kết và cập nhật để duy trì quy trình làm việc của bạn luôn được cập nhật

📌 Phù hợp cho: Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân, người chăm sóc đang theo dõi huyết áp tại nhà và các phòng khám hoặc cơ sở y tế tiêu chuẩn hóa việc đo các chỉ số sinh tồn.

5. Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt ra các mục tiêu chăm sóc bản thân có thể đạt được và tổ chức các công việc giúp bạn đạt được chúng với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp, bạn có thể tổ chức và đang theo dõi các hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn, cơ thể và tinh thần của mình.

Mẫu này cung cấp bố cục rõ ràng, phân chia các loại hoạt động chăm sóc sức khỏe khác nhau. Mẫu này giúp bạn dễ dàng theo dõi sự phát triển cá nhân, thiết lập thói quen và duy trì trách nhiệm với mục tiêu chăm sóc bản thân mà không bị quá tải.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Kế hoạch các hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng cách gán các trường tùy chỉnh cho Tâm trí , Cơ thể hoặc Tinh thần để duy trì sự cân bằng trong các lĩnh vực phát triển cá nhân

Theo dõi tiến độ bằng các trạng thái tùy chỉnh như Đang tiến triển , Đã đạt được hoặc Không đạt được để duy trì động lực và trách nhiệm

Ghi lại chi tiết và tham khảo trong ghi chú để nhớ các phương pháp tốt nhất, công thức, bài tập hoặc thói quen

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn cải thiện sức khỏe tổng thể, người chăm sóc quản lý lịch trình cho người thân, và bất kỳ ai đang tìm kiếm công cụ phát triển cá nhân.

🧠 Thú vị: Nghe nhạc của Mozart hoặc Strauss trong khoảng 25 phút có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương nhiều hơn so với nghe nhạc của ABBA hoặc im lặng. Vì vậy, nhạc cổ điển = hiệu quả hơn.

6. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong lịch trình của bạn với mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân của ClickUp giúp bạn vẽ biểu đồ và theo dõi hành trình phát triển của mình, dù mục tiêu của bạn là sức khỏe, tâm lý, thói quen hay kỹ năng.

Nó giúp bạn tổ chức các mục tiêu thành các bước thực hiện được và cung cấp các công cụ (thường được mã màu sắc!) để theo dõi tiến độ một cách rõ ràng.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ngay lập tức biết tình trạng của bạn với các trạng thái như Đang trên đà , Không đạt và Đạt mục tiêu

Ghi lại các cột mốc và thói quen hàng ngày bằng các trường tùy chỉnh như Mục tiêu hàng ngày tối thiểu , Thành tựu và thành công , và Đánh giá mức độ hạnh phúc

Hình dung hành trình phát triển của bạn với các chế độ xem tích hợp sẵn như PD theo quý , Kế hoạch hành động và Theo dõi tiến độ

Thường xuyên xem xét và điều chỉnh kế hoạch của bạn bằng cách lên lịch các cuộc kiểm tra định kỳ và điều chỉnh mục tiêu khi bạn phát triển

📌 Phù hợp cho: Cá nhân đang xây dựng thói quen mới và bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân trong hành trình phát triển cá nhân thông qua ứng dụng theo dõi thói quen.

📖 Xem thêm: Mẫu biểu mẫu báo cáo miễn phí cho việc ghi chép hồ sơ chăm sóc bệnh nhân

7. Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm tra tiến độ vào cuối tuần bằng cách đánh dấu các mục đã hoàn thành trong mẫu danh sách kiểm tra ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần của ClickUp mang lại cấu trúc và một chút thú vị cho thói quen chăm sóc sức khỏe của bạn.

Với tính năng đếm chuỗi để giữ động lực, biểu tượng cảm xúc để theo dõi cảm xúc của bạn và các loại công việc được phân loại theo màu sắc, đây là cách dễ dàng và thú vị để đảm bảo việc theo dõi sức khỏe hàng tuần.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Bạn đang theo dõi các chỉ số huyết áp hàng tuần, thuốc men và các công việc liên quan đến lối sống của mình trong một chế độ xem tổ chức gọn gàng

Ghi lại thông tin bổ sung bằng cách sử dụng loại công việc, chuỗi ngày và thang đo cảm xúc Feeling Good emoji tích hợp sẵn để ghi lại cả dữ liệu và tâm trạng

Chế độ xem các công việc quá hạn, danh sách công việc hôm nay và các mục hoàn thành trong các phần được phân tách rõ ràng để tăng cường trách nhiệm

📌 Phù hợp cho: Cá nhân, người chăm sóc hoặc chuyên gia y tế muốn có một cấu trúc hàng tuần đơn giản, dễ lặp lại để ghi chép và theo dõi huyết áp.

🔍 Bạn có biết? Hoạt động thể chất đều đặn là một trong những cách hiệu quả nhất để hạ huyết áp. Ngay cả những buổi tập ngắn, chỉ 10 phút, cũng có thể mang lại lợi ích. Các loại hình tập luyện khác nhau đóng góp theo cách riêng biệt vào việc kiểm soát huyết áp: Bài tập isometric: Cung cấp sự giảm huyết áp đáng kể nhất

Tập thể dục aerobic: Giảm huyết áp và giảm mỡ nội tạng

Tập luyện kháng lực động: Tăng cường cơ bắp và giảm huyết áp tâm thu khoảng 5 mmHg

Huấn luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT): Cung cấp lợi ích cho hệ tim mạch trong thời gian ngắn hơn và cũng giúp giảm huyết áp

8. Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Loại bỏ việc mục nhập thủ công bằng cách sử dụng tính năng nhập dữ liệu tự động hóa với mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa của ClickUp

Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa của ClickUp kết hợp giao diện bảng tính dễ sử dụng với khả năng quản lý công việc. Nhờ đó, bạn có thể ghi chép, cập nhật và xem lại dữ liệu sức khỏe trực tiếp trong ClickUp mà không cần lo lắng về các ghi chú rời rạc hoặc tệp Microsoft Excel.

Với định dạng bảng tích hợp, các danh mục được nhóm và tổ chức theo trạng thái, mẫu này cung cấp cách thức gọn gàng để ghi chép các chỉ số huyết áp và thông tin sức khỏe liên quan.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Theo dõi dữ liệu sức khỏe của bạn trong bố cục dạng bảng với các cột tùy chỉnh cho các chỉ số, ngày tháng, ghi chú lối sống hoặc thuốc men

Ghi lại trạng thái của từng mục nhập bằng cách nhóm các hàng dưới các danh mục như Mục mới , Xác minh , Phê duyệt hoặc Hoàn thành để giữ cho nhật ký được tổ chức gọn gàng

Chế độ xem các tổng hợp theo phong cách tài chính hoặc tóm tắt sức khỏe đơn giản để nhận diện các xu hướng, giá trị trung bình và các giá trị ngoại lệ trong nhiều tuần hoặc tháng

Xem xét và chỉnh sửa thông tin trực tiếp trong bảng mà không cần chuyển đổi công cụ

📌 Phù hợp cho: Người chăm sóc quản lý nhiều nhật ký hoặc cá nhân muốn đang theo dõi sức khỏe một cách chính xác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một chế độ xem lọc cho bác sĩ chỉ hiển thị dữ liệu liên quan (giá trị trung bình, cảnh báo đỏ, ghi chú về thuốc), để họ không phải lọc qua các chi tiết hàng ngày của bạn.

9. Mẫu mục tiêu sức khỏe hàng năm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt ra các mục tiêu sức khỏe rõ ràng, có thể đo lường được với mẫu mục tiêu sức khỏe hàng năm của ClickUp

Mẫu mục tiêu sức khỏe hàng năm của ClickUp giúp bạn duy trì sự nhất quán trong việc đang theo dõi sức khỏe lâu dài bằng cách cung cấp cấu trúc cho các mục tiêu của bạn trong năm.

Thay vì cài đặt những mục tiêu mơ hồ, bạn có thể ghi chép các mục tiêu cụ thể, chia nhỏ chúng thành các bước thực hiện được và hiển thị tiến độ của mình một cách rõ ràng.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Bạn đang theo dõi các mục tiêu sức khỏe hàng năm của mình bằng cách chia chúng thành các mục tiêu SMART

Ghi lại thông tin cá nhân và bối cảnh với các trường hồ sơ tùy chỉnh để giữ cho nhật ký cá nhân hóa

Theo dõi hành trình của bạn với các điểm kiểm tra tiến độ trong suốt năm để thấy sự cải thiện và nhấn mạnh các khu vực cần chú ý

Xem lại các mẫu đang theo dõi hàng năm để đồng bộ hóa việc đang theo dõi huyết áp với các mục tiêu sức khỏe tổng thể, điều chỉnh lối sống hoặc chăm sóc phòng ngừa

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn kết nối nhật ký huyết áp hàng ngày với mục tiêu sức khỏe hàng năm, hoặc người chăm sóc và chuyên gia y tế hỗ trợ ai đó đang theo dõi kết quả sức khỏe lâu dài.

Xem video này để xây dựng một kế hoạch cuộc sống lành mạnh và bền vững hơn:

10. Mẫu biểu theo dõi huyết áp PDF của Heart. org

Mẫu theo dõi huyết áp PDF của Heart.org là một mẫu in sẵn được thiết kế để giúp bạn đang theo dõi các chỉ số huyết áp tại nhà một cách dễ dàng.

Nó cung cấp hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo kết quả chính xác và sắp xếp các mục nhập vào các khung giờ sáng/chiều hàng ngày. Ngoài ra, bạn còn có một không gian riêng để ghi lại mục tiêu huyết áp cá nhân, giúp bạn tập trung hơn.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ghi lại các chỉ số buổi sáng và buổi tối song song để so sánh hiệu quả hơn

Ghi chú mục tiêu huyết áp cá nhân của bạn ở phần trên để luôn nhớ đến các mục tiêu

Chia sẻ bản ghi chép đã hoàn thành với bác sĩ của bạn để hỗ trợ các cuộc thảo luận về sức khỏe hiệu quả hơn

📌 Phù hợp cho: Cá nhân đang theo dõi huyết áp tại nhà, người chăm sóc hỗ trợ người thân, và bệnh nhân cần một sổ theo dõi đơn giản để mang theo khi đi khám bệnh.

🧠 Thú vị: Trong môi trường trọng lực vi mô, các phi hành gia mất đi sự chênh lệch áp suất thông thường (huyết áp cao hơn ở chân so với đầu). Máu di chuyển lên trên, áp suất cân bằng, và theo thời gian, cơ thể họ thích nghi (huyết áp giảm) khi ở trong môi trường không trọng lực.

11. Mẫu biểu theo dõi huyết áp tại nhà PDF của Hypertension Canada

qua Hypertension Canada

Mẫu biểu theo dõi huyết áp tại nhà PDF là một biểu mẫu PDF có thể điền nhiều mục nhập, cho phép bạn điền trực tiếp trên thiết bị hoặc in ra. Mẫu này hỗ trợ ghi lại hai lần đo mỗi ngày (hai lần đo mỗi phiên ghi), theo dõi nhịp tim cùng với huyết áp, và bao gồm cột ghi chú để ghi chú hoặc thông tin bổ sung.

Phần trên cùng cũng giúp bạn cài đặt mục tiêu và chỉ định cánh tay nào bạn thường sử dụng nhất.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ghi lại hai lần đo liên tiếp trong mỗi phiên đo để nâng cao độ chính xác

Ghi chú bối cảnh hoặc bình luận cho từng mục nhập (ví dụ: ‘sau khi uống cà phê’ hoặc ‘khi nghỉ ngơi’)

Cài đặt các giá trị mục tiêu ở phần trên và đánh dấu cánh tay chính dùng để đo

📌 Phù hợp cho: Những người tự theo dõi sức khỏe muốn chi tiết hơn, bệnh nhân đang làm công việc với chuyên gia, và bất kỳ ai ưa chuộng tệp PDF kỹ thuật số có thể tái sử dụng và mang theo.

12. Mẫu biểu đồ đo huyết áp Excel của Vertex42

qua Vertex42

Mẫu biểu đồ đo huyết áp Excel là một bảng tính Excel không sử dụng macro (cùng với phiên bản Google Trang tính và PDF) giúp bạn đang theo dõi các chỉ số huyết áp tâm thu, tâm trương và nhịp tim theo thời gian.

Mẫu theo dõi huyết áp kết hợp cả sổ ghi chép in được và biểu đồ trực quan, cung cấp cho bạn cả mục nhập số và thông tin xu hướng, giúp bạn nhận ra các mô hình.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Nhập mục tiêu huyết áp của bạn ở phần trên để luôn nhớ đến mục tiêu của mình

Ghi lại ngày, giờ, huyết áp tâm thu và tâm trương, nhịp tim, cùng không gian để ghi chú về bối cảnh (ví dụ: ‘sau khi uống cà phê’, ‘khi nghỉ ngơi’)

Tạo biểu đồ hiển thị trực quan các chỉ số theo thời gian để bạn có thể nhận biết xu hướng tăng/giảm

📌 Phù hợp cho: Người dùng quan tâm đến sức khỏe muốn ghi chép dữ liệu và phân tích trực quan, bệnh nhân thân thiện với công nghệ ưa chuộng trình theo dõi kỹ thuật số, và những người chuyển đổi giữa ghi chép trên giấy và bảng tính.

🔍 Bạn có biết? Cười có tác động tăng đột biến tạm thời lên huyết áp: khi mọi người cười khi xem video hài hước, huyết áp tâm thu của họ tăng (nhưng huyết áp tâm trương hầu như không thay đổi).

13. Mẫu Nhật ký Đo Huyết Áp Hàng Ngày của Template. Net

Mẫu Nhật ký Huyết áp Hàng ngày là một biểu mẫu thân thiện với người dùng, có thể chỉnh sửa (Word/trình chỉnh sửa trực tuyến), cho phép bạn nhập các chỉ số huyết áp (huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim) kèm theo thời gian, cùng không gian để ghi chú. Bạn có thể sử dụng nó để đang theo dõi hàng ngày một cách dễ dàng.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Nhập ngày và giờ cho mỗi lần đo để duy trì thứ tự thời gian

Ghi lại huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim tại một nơi duy nhất để đánh giá điều kiện sức khỏe

Thêm ghi chú bối cảnh (ví dụ: sau khi tập thể dục, căng thẳng trong công việc , dùng thuốc)

Tùy chỉnh các trường tiêu đề (như tên của bạn hoặc tên công ty) để cá nhân hóa hoặc định danh cho bản ghi

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn có một bản ghi chép kỹ thuật số gọn gàng có thể tùy chỉnh, bệnh nhân đang theo dõi các chỉ số hàng ngày, và người chăm sóc ưa chuộng mẫu có thể chỉnh sửa (thay vì file PDF cố định) để phù hợp với định dạng của họ.

Chưa thuyết phục về ClickUp? Hãy đọc chia sẻ của Kaylee Hatch, Quản lý Thương hiệu tại Home Care Pulse:

ClickUp có thể được tùy chỉnh để phù hợp với hầu hết các nhu cầu quản lý dự án. Nó đủ chuyên nghiệp để xử lý các dự án liên bộ phận quy mô lớn theo năm, đồng thời có thể tùy chỉnh để hoạt động như một danh sách kiểm tra hàng ngày đơn giản.

ClickUp có thể được tùy chỉnh để phù hợp với hầu hết các nhu cầu quản lý dự án. Nó đủ chuyên nghiệp để xử lý các dự án liên bộ phận quy mô lớn theo năm, đồng thời có thể tùy chỉnh để hoạt động như một danh sách kiểm tra hàng ngày đơn giản.

14. Mẫu theo dõi huyết áp bằng Word của Documentero

qua Documentero

Mẫu theo dõi huyết áp Word là một biểu mẫu có cấu trúc, có thể tùy chỉnh để đang theo dõi thông tin bệnh nhân, kết quả đo và ghi chú của bác sĩ.

Mẫu theo dõi này ghi lại huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim và ghi chú bối cảnh, đồng thời tự động tính toán trung bình và tóm tắt. Với các trường thông tin dành riêng cho bệnh nhân và phản hồi của bác sĩ, mẫu theo dõi huyết áp kết nối việc tự theo dõi với chăm sóc chuyên nghiệp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại các chỉ số huyết áp và nhịp tim cùng với ghi chú về triệu chứng hoặc hoạt động

Ghi lại thông tin bệnh nhân như tên, giới tính, ngày sinh và kỳ theo dõi

Xem lại các bản tóm tắt tự động hiển thị tổng số lần đo, giá trị trung bình và xu hướng nhịp tim

Chia sẻ với các nhà cung cấp y tế, những người có thể thêm các bình luận có cấu trúc trực tiếp vào nhật ký

📌 Phù hợp cho: Bệnh nhân muốn có sổ theo dõi chuyên nghiệp, người chăm sóc cần tài liệu chi tiết và nhà cung cấp muốn có bản ghi chép rõ ràng về tiến độ với không gian dành cho ghi chú y tế.

📖 Xem thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra thói quen buổi sáng cho người lớn

Nâng cấp sổ theo dõi sức khỏe của bạn với ClickUp

Theo dõi huyết áp không cần phải phức tạp. Mẫu theo dõi huyết áp phù hợp giúp bạn duy trì tài khoản, nhận diện xu hướng và mang lại những thông tin hữu ích cho lần khám bác sĩ tiếp theo.

Ngoài việc theo dõi huyết áp, ClickUp cho phép bạn tạo các công cụ theo dõi tùy chỉnh, đặt nhắc nhở và thậm chí chia sẻ cập nhật với gia đình hoặc nhà cung cấp. Ngoài ra, ClickUp Brain giúp bạn hiểu ý nghĩa của các bản ghi sức khỏe. Nó cũng tóm tắt các mẫu, phát hiện các bất thường và thậm chí trả lời các câu hỏi của bạn ngay lập tức.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅