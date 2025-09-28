Top 3 phần mềm quản lý dự án không quá phức tạp

Sự phức tạp thường bị đánh giá quá cao. Chúng ta đều mong muốn những tính năng nâng cao, nhưng nếu việc sử dụng chúng tốn nhiều công sức hơn chính công việc thực tế, liệu chúng có thực sự đáng giá? Năng suất nên cảm thấy tự nhiên. 🌟

Hãy lấy ví dụ về một studio thiết kế nhỏ. Nếu việc cập nhật biểu đồ Gantt cảm thấy khó khăn hơn cả việc hoàn thành dự án, phần mềm đã không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Đối với hầu hết các nhóm, sự thật rất đơn giản. Bạn không cần một hệ thống nặng nề với đầy rẫy các tính năng quản lý dự án phức tạp. Bạn cần một công cụ quản lý dự án nhẹ nhàng, dễ sử dụng và hỗ trợ, có thể mở rộng theo sự phát triển của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về lý do tại sao phần mềm quản lý dự án đơn giản và các công cụ phù hợp là lựa chọn tốt nhất cho công việc quản lý dự án, cũng như những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp.

Top 3 phần mềm quản lý dự án thân thiện với người dùng trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh về các phần mềm quản lý dự án tốt nhất và dễ sử dụng. Để giúp bạn chọn lựa phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp các tính năng khóa, ưu nhược điểm, giá cả và đánh giá của người dùng.

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Tại sao nó tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên ClickUp Quản lý dự án và hợp tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho các nhóm mọi kích thước ClickUp Brain cho trợ lý AI; Tài liệu hợp tác, liên kết với công việc; chế độ xem công việc linh hoạt; trò chuyện tích hợp; tự động hóa quy trình công việc Ưu điểm:🌟 Rất linh hoạt để phù hợp với bất kỳ quy trình công việc nào 🌟 Kết hợp nhiều ứng dụng trong một 🌟 Công cụ AI giảm bớt công việc thủ công Nhược điểm:🧐 Bộ tính năng rộng có thể gây choáng ngợp nếu không được tùy chỉnh 🧐 Ứng dụng di động không mượt mà bằng phiên bản desktop Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp ClickUp phát triển cùng bạn. Ứng dụng toàn diện cho công việc này tập hợp tất cả các tác vụ, tệp tin, ứng dụng và cuộc hội thoại của bạn vào một Không gian Làm việc AI tích hợp, giúp bạn xử lý nhiều ưu tiên mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Basecamp Quản lý dự án đơn giản, thân thiện với khách hàng dành cho freelancer và các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng Màn hình chính thống nhất; Danh sách việc cần làm, bảng tin, trò chuyện và chia sẻ tệp; Biểu đồ Hill, Mission Control, LineUp để theo dõi tiến độ; Kiểm tra tự động; Hợp tác với khách hàng Ưu điểm:🌟 Giao diện đơn giản 🌟 Quy trình onboarding dễ dàng 🌟 Cấu trúc rõ ràng cho công việc và giao tiếpNhược điểm:🧐 Thiếu các tính năng nâng cao như Gantt và phụ thuộc 🧐 Tùy chỉnh giới hạn🧐 Không có AI tích hợp hoặc theo dõi thời gian gốc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Bằng cách tập trung giao tiếp, công việc và tệp tin vào một nơi duy nhất, Basecamp giúp giảm thiểu các cập nhật rời rạc và làm việc với nhiều ưu tiên trở nên ít căng thẳng hơn. Nifty Tích hợp lộ trình, công việc và hợp tác trong một nền tảng duy nhất cho các nhóm đa chức năng quản lý dự án có nhiều thành phần phức tạp Bản đồ dự án với dòng thời gian tự động cập nhật; quản lý công việc với cột mốc, phụ thuộc và trường tùy chỉnh; trò chuyện và thảo luận; tài liệu hợp tác; bảng điều khiển báo cáo; tự động hóa quy trình làm việcƯu điểm:🌟 Giao diện sạch sẽ với công cụ hợp tác mạnh mẽ🌟 Nhập dữ liệu mượt mà cho việc chuyển đổi dễ dàng🌟 Trợ lý AI tích hợp sẵnNhược điểm:🧐 Báo cáo ít tùy chỉnh hơn🧐 Ứng dụng di động ít hàm hơn so với phiên bản desktop🧐 Có thể chậm lại với các dự án lớn Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi người dùng Nifty kết nối các lộ trình, công việc và cuộc hội thoại trong một nền tảng duy nhất. Điều này đặc biệt hữu ích để tránh tình trạng quá tải công cụ, giữ cho các mục tiêu lớn luôn hiển thị đồng thời đảm bảo các công việc hàng ngày đang theo dõi đúng tiến độ.

Các tính năng khóa cần tìm kiếm trong phần mềm quản lý dự án không quá phức tạp

Một người dùng Reddit đã tóm tắt rất hay khi họ viết,

Tôi đang tìm kiếm phần mềm quản lý dự án/lập kế hoạch đơn giản. Tôi đã thử một số phần mềm và thấy chúng cồng kềnh và không cần thiết cho nhu cầu của mình. Tôi không có thời gian để tìm kiếm kỹ lưỡng, vì vậy tôi mong nhận được gợi ý từ các bạn.

Ngày càng nhiều nhà quản lý dự án mong muốn có phần mềm quản lý dự án đơn giản phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Vậy, bạn cần tìm kiếm điều gì trong một công cụ toàn diện nhưng không quá phức tạp, đồng thời vẫn hỗ trợ được đội ngũ đa dạng?

Dưới đây là một số đặc điểm cần lưu ý:

Giao diện sạch sẽ và trực quan, giúp các thành viên trong nhóm có thể sử dụng mà không cần thời gian học tập lâu dài

Gồm các tính năng thiết yếu như quản lý công việc, thực thi dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) , ngày đáo hạn và mối phụ thuộc giữa các công việc mà không làm bạn choáng ngợp bởi quá nhiều tùy chọn

Hỗ trợ giao tiếp trong nhóm và hợp tác đa chức năng để mọi người luôn kết nối và các thành viên trong nhóm được thông tin đầy đủ

Cung cấp các tính năng quản lý tài nguyên đơn giản giúp việc phân bổ tài nguyên trở nên rõ ràng mà không cần phải quay lại với các bảng tính phức tạp

Kết nối mượt mà với các công cụ hiện có để giữ cho tất cả dữ liệu của bạn luôn được cập nhật tại một nơi duy nhất

📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia cho biết họ chủ yếu dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý tác vụ và tổ chức công việc. Một lý do có thể là phần lớn các công cụ chỉ tập trung vào các lĩnh vực hẹp như lịch, danh sách việc cần làm hoặc email. Với ClickUp, trí tuệ nhân tạo (AI) được mở rộng hơn nữa. Nó kết nối email, giao tiếp, lịch, tác vụ và tài liệu của bạn trong một nền tảng duy nhất. Bạn thậm chí có thể hỏi, “Những ưu tiên của tôi hôm nay là gì?” và ClickUp Brain sẽ quét không gian làm việc của bạn để cung cấp cho bạn một danh sách rõ ràng, dựa trên mức độ cấp bách. Bằng cách này, ClickUp kết hợp sức mạnh của năm hoặc nhiều ứng dụng khác nhau thành một ứng dụng siêu tiện lợi duy nhất.

3 phần mềm quản lý dự án tốt nhất không bị quá tải bởi sự phức tạp

Nếu bạn từng mở một công cụ quản lý dự án và cảm thấy bối rối với quá nhiều tab, đây chính là giải pháp dành cho bạn. Dưới đây là ba công cụ quản lý dự án giúp mọi thứ trở nên đơn giản mà không bỏ qua những tính năng quan trọng mà nhóm của bạn thực sự cần.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án và hợp tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Phát hiện các rào cản và phân công lại công việc để dự án tiếp tục tiến triển mà không cần kiểm tra liên tục bằng ClickUp Brain

Nhiều người thử sử dụng phần mềm quản lý dự án và cảm thấy thất vọng. Jira có thể quá phức tạp để cài đặt và duy trì, trong khi Trello, dù đơn giản, có thể trở nên quá nhẹ nhàng khi công việc trở nên bận rộn.

Điều này khiến các nhà quản lý và freelancer rơi vào tình trạng khó khăn, mong muốn có một công cụ đủ mạnh để quản lý dự án nhưng không bị quá tải bởi sự phức tạp. Đây chính là lúc ClickUp tỏa sáng.

Nó cung cấp cho bạn các tính năng cơ bản để quản lý công việc, hợp tác với nhóm dự án và đang theo dõi tiến độ dự án, đồng thời cho phép bạn mở rộng quy mô khi sẵn sàng. Hãy cùng tìm hiểu chính xác cách các nhóm quản lý dự án hưởng lợi từ việc sử dụng ClickUp.

cung cấp cho nhóm của bạn một "bộ não" bổ sung với ClickUp Brain*

Nhận cập nhật nhanh chóng về tiến độ mà không cần phải lục lọi qua các bản cập nhật với ClickUp Brain

ClickUp Brain là trí tuệ nhân tạo tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Nó hiểu bối cảnh, không chỉ dựa vào lệnh. Nó phát hiện các rào cản, đề xuất phân công lại công việc, cập nhật ưu tiên và duy trì tiến độ dự án mà không cần các cuộc họp trạng thái liên tục.

Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho một sự kiện ra mắt sản phẩm nhưng đã vắng mặt vài ngày. Thay vì phải lướt qua hàng loạt cập nhật, chỉ cần hỏi Brain: “Tuần này đã xảy ra những gì?” Trong vài giây, bạn sẽ nhận được tóm tắt về những gì đã tiến triển, những gì đang gặp khó khăn và những gì cần sự chú ý của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain MAX có thể giúp bạn tiết kiệm thêm một giờ mỗi ngày. Nói chuyện nhanh gấp bốn lần so với gõ phím, điều này có nghĩa là ngay cả những ghi chú giọng nói ngắn sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản cũng có thể tích lũy thành gần một ngày tiết kiệm mỗi tuần. Ngoài ra, Brain MAX kết nối với các mô hình như GPT-5, Claude và Gemini, giúp bạn loại bỏ sự phân tán của AI và tập trung tất cả công việc trên một màn hình duy nhất.

Dưới đây là video YouTube cho thấy cách ClickUp Brain giúp quy trình quản lý dự án trở nên mượt mà chỉ trong vài bước:

🧠 Bạn có biết: JLL đã giới thiệu một hệ thống đo lường sử dụng 16 chỉ số KPI để hướng dẫn các dự án tiếp thị. Điều này đã dẫn đến kết quả tăng gấp ba lần trong quy trình, tác động doanh thu tăng gấp bốn lần và hiệu quả tổng thể cải thiện hơn 20%, tất cả đều được thực hiện với ít tài nguyên hơn.

Thực hiện ý tưởng với ClickUp Tài liệu và Công việc

Chuyển đổi phản hồi thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột và duy trì tiến độ dự án trong một không gian duy nhất thông qua ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs kết nối tài liệu với quy trình làm việc. Bạn có thể chỉnh sửa chung trong thời gian thực, chuyển đổi bình luận thành tác vụ, nhúng tệp và thêm các tiện ích nhỏ để thay đổi trạng thái tác vụ hoặc giao công việc mà không cần rời khỏi tài liệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một wiki được xác minh trong Docs Hub, lưu trữ các mẫu cho bản tóm tắt và bàn giao, và cho phép các thành viên mới tìm kiếm câu trả lời tại một nơi duy nhất. Điều này giúp dữ liệu dự án của bạn gọn gàng và cho phép người quản lý dự án miễn phí tập trung vào kế hoạch dự án thay vì phải tìm kiếm các liên kết.

Sắp xếp công việc với danh sách đơn giản ngay hôm nay và chuyển sang bảng, lịch hoặc biểu đồ Gantt khi cần cấu trúc chi tiết hơn với nhiệm vụ ClickUp

Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn bắt đầu với các tính năng cơ bản như ngày đáo hạn, ưu tiên dự án và danh sách kiểm tra.

Khi cần các tính năng nâng cao hơn, bạn có thể thêm trường tùy chỉnh, tự động hóa và bảng điều khiển để đang theo dõi hiệu suất dự án mà không cần xây dựng hệ thống mới từ đầu.

📌 Ví dụ: Một studio sáng tạo quản lý các sản phẩm giao cho khách hàng trong chế độ Xem dạng danh sách, chuyển sang chế độ Bảng để theo dõi luồng và chuyển sang Lịch khi hạn chót đến gần. Một bảng điều khiển đơn giản hiển thị các công việc đang trễ hạn và nơi phân bổ tài nguyên đang căng thẳng. Nhà quản lý dự án có thể cân bằng sức chứa mà không cần chuyển đổi giữa Excel hoặc Google Trang tính và các công cụ quản lý tài nguyên.

Các cuộc hội thoại diễn ra song song với công việc thông qua ClickUp Chat

Chuyển một tin nhắn trò chuyện nhanh thành một mục hành động mà không làm gián đoạn luồng công việc với ClickUp Chat

Chúng ta đều đã từng mất dấu các quyết định trong các chủ đề tin nhắn Slack hoặc email. ClickUp Chat đảm bảo rằng các cuộc hội thoại luôn được kết nối với nhiệm vụ đang thực hiện.

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn đang làm công việc trên một đề xuất cho khách hàng. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng trò chuyện và bảng dự án, phản hồi được thực hiện ngay bên cạnh tài liệu đề xuất. Một người dùng đề xuất một thay đổi, ngay lập tức chuyển đổi nó thành một công việc và tự động lưu lại bối cảnh.

Khi nhìn lại, mọi cuộc hội thoại, tệp tin và quyết định đều đã được liên kết với dự án.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tiết kiệm thời gian với các tính năng của ClickUp Brain như tóm tắt tức thì, tạo/lập công việc và phân công công việc, Trình soạn thảo tài liệu AI và nhiều hơn nữa

Xây dựng một cơ sở kiến thức hợp tác tại một nơi duy nhất với ClickUp Docs, nơi các hoạt động brainstorming, phản hồi và phân công công việc luôn được kết nối

Ghi chú trực tiếp trên các công việc, thẻ đồng nghiệp và chia sẻ tệp —tất cả trong một nơi. Không cần phải đối mặt với chủ đề email kéo dài hay chuyển đổi giữa các ứng dụng

Quản lý công việc với các chế độ xem linh hoạt như Danh sách, Bảng, Lịch và Biểu đồ Gantt, để mỗi thành viên trong nhóm có thể công việc theo cách họ ưa thích

Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh với ClickUp Chat, nơi các cuộc hội thoại luôn được liên kết với các công việc và tài liệu

Tránh các vấn đề về lịch trình với Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại* như cập nhật trạng thái hoặc gửi nhắc nhở, giảm bớt công việc thủ công

Sử dụng các mẫu có sẵn cho các quy trình làm việc phổ biến (như lịch nội dung, sprint hoặc lịch trình cuộc họp) để bắt đầu ngay lập tức. Tùy chỉnh theo nhu cầu phát triển của bạn

Tìm kiếm tất cả các thông tin liên lạc quan trọng, công việc và tệp tin của bạn tại một nơi duy nhất với ClickUp Hộp thư đến

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy choáng ngợp do bộ tính năng rộng lớn nếu không được tùy chỉnh

Theo một số người dùng, trải nghiệm ứng dụng di động không mượt mà như phiên bản desktop

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

ClickUp tập hợp tất cả những gì chúng ta cần vào một nơi duy nhất: quản lý công việc, tài liệu, trò chuyện và kế hoạch dự án. Nó đã thay thế các công cụ như Asana, Slack và Notion cho chúng tôi, giúp đơn giản hóa quy trình làm việc của chúng tôi rất nhiều.

📖 Xem thêm: Mẫu đang theo dõi nhiều dự án miễn phí

2. Basecamp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án đơn giản, thân thiện với khách hàng)

qua Basecamp

Một số phần mềm quản lý công việc có cảm giác như được thiết kế cho các tập đoàn lớn với vô số tầng lớp phê duyệt.

Nếu bạn là một nhóm nhỏ hoặc một freelancer, bạn không cần tất cả những thứ đó. Bạn chỉ cần một không gian nơi các công việc, tệp tin và cuộc hội thoại được quản lý cùng nhau để không có gì bị lạc mất. Đó chính là cam kết của Basecamp.

Nền tảng này là lựa chọn đơn giản và hiệu quả cho những ai muốn tổ chức dự án mà không cần phải đối mặt với đường cong học tập dốc.

Dù bạn đang có kế hoạch thiết kế lại trang web, phối hợp với khách hàng hay đơn giản là giữ cho nhóm của mình tập trung, Basecamp giúp mọi thứ trở nên đơn giản, theo đánh giá của người dùng Basecamp.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Sắp xếp dự án trên một màn hình chính gọn gàng hiển thị các nhiệm vụ, hạn chót và sự kiện trong một nơi duy nhất

Tập hợp các công việc, bảng tin, trò chuyện, tệp tin và lịch trình lại với nhau để mọi thứ không bị phân tán khắp các ứng dụng

theo dõi tiến độ dự án* với LineUp, Mission Control và Hill Charts để nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng

Giảm thiểu các cuộc họp trạng thái bằng cách sử dụng tính năng Kiểm tra tự động và thông báo rõ ràng trong menu Hey!

Hợp tác với khách hàng trong một không gian an toàn, minh bạch, nơi phản hồi, phê duyệt và tệp tin được lưu trữ đầy đủ

Giới hạn của Basecamp

Không cung cấp các tính năng nâng cao như báo cáo chi tiết, dòng thời gian Gantt và phụ thuộc giữa các công việc cho các dự án phức tạp

Thiếu tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn mà không cần nâng cấp hoặc tích hợp thêm

Phù hợp cho các quy trình làm việc quy mô lớn, với các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn

Không cung cấp các công cụ AI tích hợp sẵn, thay vào đó dựa vào tích hợp để tự động hóa hoặc trí tuệ nhân tạo

Giá cả của Basecamp

Miễn phí

Plus : $15/tháng cho mỗi người dùng

Pro Không giới hạn: $299/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2 : 4.1/5 (5.300+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Basecamp

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Basecamp giúp quản lý dự án trở nên đơn giản và có tổ chức. Tôi thích cách mọi thứ—công việc, tài liệu, thảo luận và hạn chót—đều được tập trung tại một nơi, giúp giảm thiểu tình trạng giao tiếp phân tán.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Basecamp

3. Nifty (Phù hợp nhất để thống nhất lộ trình, công việc và hợp tác trong một nền tảng duy nhất)

qua Nifty

Một trong những thử thách thực sự của lãnh đạo là khả năng nhận ra vấn đề trước khi nó trở thành tình huống khẩn cấp.

Những lời của Arnold Glasow đặc biệt đúng trong thế giới dự án.

Nếu không có hệ thống phù hợp, những vấn đề nhỏ có thể nhanh chóng trở thành những vấn đề lớn. Nifty giúp nhóm tránh được tình trạng đó.

Thay vì phân tán công việc của bạn trên quá nhiều giải pháp quản lý dự án, nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Các công việc, lộ trình, cuộc hội thoại và tài liệu được sắp xếp gọn gàng bên cạnh nhau, trong khi các tự động hóa nhỏ gọn âm thầm xử lý các công việc lặt vặt ở hậu trường. Trợ lý Orbit AI giúp giảm bớt nỗ lực thủ công bằng cách tạo tài liệu dự án, tạo công việc và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật

Xây dựng lộ trình dự án rõ ràng với dòng thời gian trực quan được cập nhật tự động khi các công việc được hoàn thành

Quản lý công việc với các trường tùy chỉnh, phụ thuộc và cột mốc để duy trì tiến độ dự án

Hợp tác thời gian thực với các cuộc thảo luận và trò chuyện tích hợp sẵn, giúp giảm bớt nhu cầu sử dụng các ứng dụng nhắn tin bên ngoài

Chỉnh sửa tài liệu chung trong Nifty và kết nối trực tiếp với các công việc để thực hiện một cách liền mạch

Đang theo dõi tiến độ với bảng điều khiển báo cáo và chế độ xem cột mốc để nắm rõ tình trạng dự án

Tự động hóa quy trình làm việc với các quy tắc if/then để tối ưu hóa các quy trình lặp đi lặp lại

Kết nối với các công cụ phổ biến như Google Drive, Figma và Slack thông qua tích hợp gốc

Những giới hạn tiện lợi

Cung cấp tùy chỉnh báo cáo giới hạn so với các nền tảng quản lý dự án nâng cao hơn

Ứng dụng di động không có đầy đủ tính năng như phiên bản desktop

Tải chậm khi xử lý các dự án rất lớn hoặc phức tạp

Giá cả hợp lý

Miễn phí

Gói Starter : $49/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $149/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: $499/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét hữu ích

G2 : 4.7/5 (430+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (430+ đánh giá)

Những gì người dùng nói về Nifty

Đánh giá của Capterra cho biết:

Nifty đã trở thành một bước đột phá đối với chúng tôi. Kết quả từ tính hữu ích trong việc thúc đẩy giao tiếp và tối ưu hóa quản lý tài liệu, Collaborative Docs đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc dự án của chúng tôi.

📖 Xem thêm: Đánh giá quản lý dự án Nifty

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm các lựa chọn khác ngoài ba phần mềm này, có một số công cụ quản lý dự án khác đáng để xem xét.

1. Monday. com

Nếu bạn thích cách quản lý dự án và công việc bán hàng một cách trực quan và linh hoạt trong một nền tảng duy nhất, Monday sẽ là lựa chọn tự nhiên. Các bảng điều khiển dễ đọc, các tính năng tự động hóa xử lý các công việc nhỏ, và các trợ lý AI mới giúp cài đặt quy trình làm việc nhanh chóng và giữ mọi người đồng bộ mà không cần rườm rà.

📖 Xem thêm: Mẫu ưu tiên dự án miễn phí để tổ chức các công việc của bạn

2. Wrike

Wrike là một công cụ quản lý dự án mạnh mẽ giúp các nhóm sáng tạo và các agency tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao khả năng hiển thị toàn bộ các dự án của họ.

Yêu cầu được xử lý một cách gọn gàng, công việc được phân công cho đúng người, và báo cáo cho thấy thời gian được sử dụng như thế nào, giúp nhà quản lý dự án có thể điều chỉnh kịp thời thay vì phải xử lý sau khi sự việc đã xảy ra.

🧠 Bạn có biết: Quân đội Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận với Scale AI, Microsoft và Google để tạo ra “Thunderforge”, một trợ lý AI giúp các chỉ huy lập kế hoạch di chuyển tàu chiến và máy bay. AI này soạn thảo tóm tắt và đề xuất nhưng để con người đưa ra quyết định cuối cùng.

3. Hive

Hãy tưởng tượng một agency có đội ngũ sáng tạo nhỏ đang có kế hoạch cho một chiến dịch ra mắt sản phẩm. Hive giúp các nhóm tạo không gian làm việc cho chiến dịch, thêm danh sách các deliverables và chỉ số quan trọng, trò chuyện bên cạnh mỗi thẻ hành động và gắn thẻ khách hàng để nhận phê duyệt nhanh chóng.

Tránh các bộ tính năng phức tạp, các tự động hóa đơn giản của Hive hướng dẫn chủ dự án theo dõi tiến độ công việc, quá trình xem xét bản thảo và hiển thị một chế độ xem chia sẻ để theo dõi những gì đã sẵn sàng và những gì cần chú ý.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI cho quản lý quy trình làm việc

Cách quản lý nhiều ưu tiên hiệu quả (Mẹo + Thực hành tốt nhất)

Có những ngày, mọi thứ dường như đều quan trọng và cấp bách. Sự xung đột liên tục này có thể làm phân tán nỗ lực của bạn, khiến bạn không thể hoàn thành một công việc trước khi công việc khác đòi hỏi sự tập trung của bạn.

Thực tế, quản lý nhiều dự án và ưu tiên không phải là làm tất cả cùng một lúc, mà là lựa chọn những gì quan trọng nhất trong từng thời điểm. Dưới đây là một số mẹo để quản lý nhiều dự án:

Bắt đầu ngày mới bằng cách ghi chú hai hoặc ba việc thực sự cần sự quan tâm của bạn hôm nay, và để phần còn lại chờ đến lượt

sắp xếp các công việc thành những việc khẩn cấp, những việc quan trọng và những việc có thể tạm gác lại — điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho tâm trí của bạn. Hãy thửthành những việc khẩn cấp, những việc quan trọng và những việc có thể tạm gác lại — điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho tâm trí của bạn. Ma trận Eisenhower có thể hỗ trợ bạn trong việc này

chia thời gian* thành các khối nhỏ, công việc sâu vào một công việc trước khi bước vào một khoảng nghỉ ngắn; ngay cả vài phút thư giãn cũng tạo ra sự khác biệt. Hãy thử kỹ thuật Pomodoro

Giữ mọi thứ bạn cần trong một nơi đáng tin cậy, để bạn không phải tìm kiếm những mẩu ghi chú và nhắc nhở rải rác trên các ứng dụng hoặc giấy tờ khác nhau

Trước khi đồng ý với điều gì đó mới, hãy dừng lại và tự hỏi liệu nó thực sự cần thiết vào lúc này hay không—đôi khi câu trả lời tử tế nhất là “sau này”

✨ Bonus: Hãy để các trường AI trong ClickUp giúp quản lý và đang theo dõi công việc trở nên đơn giản hơn! Video này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện.

👀 Thông tin thú vị: Vào những năm 1950, DuPont và Remington Rand đã phát triển Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (CPM) trong quá trình tìm cách ngừng hoạt động các nhà máy hóa chất để bảo trì mà không gây thiệt hại tài chính quá lớn. Thí nghiệm này đã mang lại cho chúng ta biểu đồ Gantt và các phương pháp lập lịch trình mà chúng ta vẫn sử dụng cho đến ngày nay.

ClickUp: Giải pháp đơn giản cho các vấn đề phức tạp

Các nhà quản lý dự án cần một công cụ quản lý công việc dễ sử dụng và đi kèm với các tính năng mạnh mẽ.

Các giải pháp phần mềm lý tưởng kết hợp các tính năng quản lý công việc với quản lý tài nguyên, kế hoạch năng lực, lịch trình dự án và hợp tác nhóm.

Cuối cùng, công cụ quản lý dự án lý tưởng là về việc duy trì giao tiếp rõ ràng trong nhóm, quản lý rủi ro dự án và đảm bảo các thành viên khác trong nhóm luôn đồng bộ. Basecamp và Nifty cho thấy sự đơn giản có chỗ đứng của nó, nhưng ClickUp lặng lẽ vượt trội vì nó thích ứng với bạn.

Bắt đầu với chế độ xem Danh sách hoặc Bảng phù hợp với quy trình làm việc của nhóm và thêm các tính năng khác khi bạn sẵn sàng. Thay vì làm cho nhóm của bạn cảm thấy quá tải, bạn có thể phát triển theo tốc độ của riêng mình.

Nếu bạn từng mong muốn ngày làm việc của mình nhẹ nhàng hơn và các dự án bớt rối ren hơn, ClickUp có thể là giải pháp bạn đang tìm kiếm. Hãy thử ngay bằng cách đăng ký trên ClickUp ngay bây giờ!