10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sococo trong hợp tác nhóm trực tuyến & văn phòng

SoSococo cung cấp một văn phòng ảo cho các nhóm làm việc từ xa và kết hợp, giúp họ hợp tác như thể họ đang làm việc cùng nhau trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo các vấn đề kỹ thuật và chi phí cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế giá cả phải chăng hơn nhưng vẫn có nhà cung cấp:

Giao diện hiện đại, chuyên nghiệp

Hiệu suất đáng tin cậy cho các nhóm lớn

Nâng cao khả năng hiển thị tiến độ và trách nhiệm của nhóm.

Các tính năng như Bảng trắng, chia sẻ màn hình, chỉnh sửa tài liệu chung và không gian làm việc nhóm…

Bạn đã đến đúng nơi. Hướng dẫn này giới thiệu các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sococo để giúp nhóm của bạn hợp tác hiệu quả hơn.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Sococo?

Nếu bạn là người dùng Sococo, bạn có thể sẽ thấy một số điểm sau đây quen thuộc:

Giao diện khó sử dụng: Khi nhóm của bạn phát triển, việc tìm kiếm đồng nghiệp hoặc phòng làm việc có thể trở nên khó khăn do giao diện quá tải và lộn xộn.

Giảm hiệu suất: Sococo có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, đặc biệt khi có nhiều luồng video. Ứng dụng di động chỉ hỗ trợ chế độ xem dạng danh sách cơ bản.

Vấn đề về khả năng mở rộng: Các tổ chức lớn có thể gặp khó khăn với các bố cục phức tạp và hiệu suất chậm hơn trong quá trình chia sẻ màn hình hoặc cuộc gọi video.

Thiếu công cụ quản lý công việc: Sococo không cung cấp các công cụ tích hợp để quản lý công việc, mục tiêu hoặc quy trình làm việc.

🧠 Thực tế thú vị: Gần 67% nhân viên trong ngành công nghệ thông tin cho biết họ có công việc từ xa. Đây là ngành có tỷ lệ nhân viên có công việc từ xa cao nhất.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sococo trong nháy mắt

Trước khi bắt đầu khám phá từng lựa chọn thay thế cho Sococo, đây là tổng quan nhanh về các tính năng, kích thước nhóm lý tưởng và giá cả của từng công cụ. Vì vậy, dù bạn muốn tạo văn phòng ảo, tổ chức sự kiện trực tuyến hay đơn giản là duy trì sự kết nối cho nhóm làm việc từ xa, luôn có một công cụ phù hợp với từng nhu cầu của bạn.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp ClickUp Brain, Trợ lý AI giúp hợp tác thời gian thực mượt mà, chế độ xem tùy chỉnh và bảng điều khiển, tự động hóa quy trình làm việc tạo ra hệ thống AI làm việc hoàn chỉnh nhất thế giới. Từ các startup đến các doanh nghiệp lớn cần một nền tảng thống nhất cho quản lý dự án, tự động hóa và hợp tác đa chức năng. Có kế hoạch miễn phí; Có tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Tandem Gọi thoại/video tức thì, chia sẻ màn hình, chế độ làm việc chung, chỉ báo trạng thái trực tuyến. Các nhóm làm việc từ xa quy mô nhỏ đến trung bình, có giá trị đối với các cuộc trò chuyện âm thanh/video linh hoạt và sự hiện diện thời gian thực để hợp tác linh hoạt. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59/tháng Kumospace Nền tảng văn phòng ảo với âm thanh không gian, phòng tương tác và công cụ hợp tác. Các nhóm phân tán (từ 5 đến 100+ thành viên) trong môi trường sáng tạo, công nghệ hoặc agency đang tìm kiếm trải nghiệm văn phòng ảo tương tác và đắm chìm. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16/người dùng/tháng Teamflow Âm thanh không gian, bảng trắng và tài liệu lưu trữ, phòng họp bảo mật, chia sẻ màn hình đa thiết bị, tích hợp công cụ năng suất. Các nhóm làm việc kết hợp và từ xa (10–200 thành viên) muốn tái tạo cảm giác của một văn phòng thực tế với không gian hợp tác liên tục. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/người dùng/tháng Microsoft Teams Trò chuyện, cuộc gọi video, chia sẻ tệp, kênh, tích hợp sâu với Microsoft 365, hội thảo trực tuyến lên đến 10.000 người, bảo mật cấp doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và lớn trong các ngành công nghiệp được quy định cần giao tiếp bảo mật, có khả năng mở rộng và tích hợp chặt chẽ với Microsoft 365. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.80/người dùng/tháng Slack Tin nhắn dựa trên kênh, các rào cản, hơn 2000 tích hợp, trình tạo quy trình làm việc, tìm kiếm mạnh mẽ, chia sẻ tệp. Các startup công nghệ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) ưu tiên tin nhắn nhanh, dựa trên kênh và tích hợp sâu với các công cụ phát triển. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8.75/người dùng/tháng Zoom Cuộc họp video HD, phòng họp nhỏ, tổ chức webinar, chia sẻ màn hình và trợ lý cuộc họp AI. Các doanh nghiệp lớn cần các cuộc họp video, hội thảo trực tuyến và sự kiện trực tuyến đáng tin cậy, chất lượng cao. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,33/người dùng/tháng. Connecteam Theo dõi thời gian, lịch làm việc, cập nhật công việc, tin tức nội bộ, theo dõi địa điểm, công cụ nhân sự, mô-đun đào tạo. Các công ty dịch vụ tại hiện trường, bán lẻ, khách sạn và logistics quản lý nhóm nhân viên không ngồi bàn hoặc di động quy mô lớn. Dùng thử miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/tháng Cisco Webex Cuộc họp video (HD), gọi điện, hội thảo trực tuyến, Bảng trắng, bỏ phiếu, chia sẻ tệp, tin nhắn liên tục, hợp tác được hỗ trợ bởi AI, bảo mật mạnh mẽ Các doanh nghiệp lớn và tổ chức chính phủ cần bảo mật mạnh mẽ, tuân thủ quy định và các tính năng hội nghị video nâng cao. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14,50/người dùng/tháng. Google Không gian Làm việc Gmail, Drive, Docs, Cuộc họp, Calendar, tích hợp với hơn 5.000 ứng dụng trên thị trường, quyền kiểm soát của quản trị viên mạnh mẽ, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ quy định. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các nhóm giáo dục đang tìm kiếm một bộ công cụ năng suất tích hợp với các công cụ quản trị viên và hợp tác dễ sử dụng. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8.40/người dùng/tháng.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sococo để sử dụng

Dù bạn đang muốn tạo văn phòng ảo, tổ chức sự kiện trực tuyến hay đơn giản là duy trì sự kết nối cho nhóm làm việc từ xa, luôn có một công cụ phù hợp với từng nhu cầu của bạn.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những gì mỗi công cụ mang lại.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần một nền tảng thống nhất cho quản lý công việc và hợp tác)

Một số nhóm có thể chuyển sang sử dụng các nền tảng khác thay vì mô hình văn phòng ảo của Sococo vì họ đang tìm kiếm một nền tảng giúp nhóm thực hiện công việc hiệu quả và thông minh hơn.

Giới thiệu ClickUp. Đây là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp hợp tác, quản lý công việc và dự án, trò chuyện và Trợ lý AI trong một nền tảng duy nhất – tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Hợp tác trực tuyến với ClickUp Trò chuyện Tăng cường hợp tác từ xa mà không phải chịu chi phí chuyển đổi trong ClickUp Chat

Khi các nhóm làm việc từ xa hoạt động trong môi trường năng động, công việc thường bị phân tán trên nhiều công cụ, cửa sổ trò chuyện, tài liệu, email và hệ thống quảng cáo không tương thích với nhau. Kết quả: các nhóm phải tốn thời gian quý báu để chuyển đổi giữa các ứng dụng, tìm kiếm bối cảnh và đối phó với các "hàng rào thông tin", trong khi tổ chức phải đối mặt với sự sụt giảm ngày càng nghiêm trọng về năng suất và hiệu quả.

ClickUp loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách tập trung các công cụ mà các nhóm làm việc từ xa thực sự sử dụng hàng ngày.

Thay vì phải chuyển đổi giữa Sococo cho sự hiện diện ảo, Slack cho trò chuyện, một công cụ riêng biệt cho công việc và Tài liệu Google cho hợp tác, mọi thứ đều được tích hợp trên một nền tảng duy nhất. Đó chính là sức mạnh của việc tích hợp trên một nền tảng.

Với điều đó, hãy cùng khám phá từng tính năng của ClickUp:

Tính năng trò chuyện và cuộc gọi video được tích hợp trực tiếp vào không gian Làm việc của bạn.

Ngày nay, giao tiếp liền mạch là nền tảng của các nhóm có năng suất cao. Với ClickUp Chat, bạn sẽ không bao giờ phải lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các công cụ giao tiếp nữa. Chat thực sự là tương lai của công việc.

Điều này là vì các cuộc hội thoại, công việc và dự án không chỉ kết nối mà còn hội tụ. Bạn có thể giao tiếp với nhóm của mình qua các kênh hoặc tin nhắn trực tiếp, tạo công việc từ tin nhắn trò chuyện, sử dụng ClickUp AI để tóm tắt các chủ đề tin nhắn và nhiều tính năng khác.

Hoặc nếu bạn muốn cập nhật qua video, ClickUp SyncUps giúp các nhóm làm việc từ xa duy trì sự đồng bộ thông qua các cuộc kiểm tra nhanh chóng và có cấu trúc, ngay trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể giao mục nhiệm vụ, xem xét tiến độ dự án và ghi chép quyết định — tất cả trong phiên SyncUp (mà bạn có thể bắt đầu chỉ với một cú nhấp chuột ngay trong cửa sổ trò chuyện của mình)!

Tham gia vào các cuộc thảo luận hợp tác nhanh chóng thông qua SyncUps trong ClickUp Trò chuyện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Video không đồng bộ thường dễ dàng hơn khi nhóm của bạn làm việc qua các múi giờ khác nhau. ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại màn hình và giọng nói trực tiếp từ bên trong nền tảng. Bạn có thể ghi lại màn hình chỉ với giọng nói, chú thích nội dung và chia sẻ video kết quả một cách dễ dàng. Thêm bình luận vào các mốc thời gian cụ thể và bắt đầu cuộc thảo luận đầy đủ với ClickUp Clips.

Quản lý dự án mạnh mẽ và tích hợp

Các tính năng quản lý dự án của ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho hợp tác nhóm trực tuyến vì chúng có thể được tùy chỉnh phù hợp với mọi phong cách làm việc. Dưới đây là một số tính năng giúp công việc không đồng bộ trở nên dễ dàng:

ClickUp Bảng trắng : Sử dụng bảng trắng kỹ thuật số để brainstorming, lập bản đồ quy trình làm việc và trực quan hóa ý tưởng cùng nhau. Chuyển đổi ghi chú dán và sơ đồ trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện được, và liên kết bảng trắng với tài liệu hoặc công việc để chia sẻ kiến thức một cách liền mạch. Sử dụng bảng trắng kỹ thuật số để brainstorming, lập bản đồ quy trình làm việc và trực quan hóa ý tưởng cùng nhau. Chuyển đổi ghi chú dán và sơ đồ trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện được, và liên kết bảng trắng với tài liệu hoặc công việc để chia sẻ kiến thức một cách liền mạch.

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để lập bản đồ quy trình làm việc và nhiều hơn nữa.

ClickUp Docs : Tạo và hợp tác trên các bản kế hoạch cuộc họp, wiki công ty, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt dự án. Sử dụng tính năng chỉnh sửa thời gian thực, định dạng phong phú và trang con, cùng với các quyền truy cập chi tiết để chia sẻ tài liệu với mức độ bảo mật cao. Tạo và hợp tác trên các bản kế hoạch cuộc họp, wiki công ty, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt dự án. Sử dụng tính năng chỉnh sửa thời gian thực, định dạng phong phú và trang con, cùng với các quyền truy cập chi tiết để chia sẻ tài liệu với mức độ bảo mật cao.

ClickUp Automations : Tự động hóa các quy trình thường xuyên như phân công công việc, thay đổi trạng thái và nhắc nhở với hơn 100 mẫu tự động hóa có sẵn. Kích hoạt các hành động dựa trên cập nhật công việc, ngày đáo hạn hoặc Trường Tùy chỉnh để giúp nhóm làm việc từ xa tập trung vào các công việc có tác động cao. Tự động hóa các quy trình thường xuyên như phân công công việc, thay đổi trạng thái và nhắc nhở với hơn 100 mẫu tự động hóa có sẵn. Kích hoạt các hành động dựa trên cập nhật công việc, ngày đáo hạn hoặc Trường Tùy chỉnh để giúp nhóm làm việc từ xa tập trung vào các công việc có tác động cao.

ClickUp Dashboards : Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để hiển thị khối lượng công việc, tiến độ dự án, theo dõi thời gian và các chỉ số quan trọng theo thời gian thực. Sử dụng các tiện ích cho công việc, mục tiêu, sprint và hơn thế nữa để theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để hiển thị khối lượng công việc, tiến độ dự án, theo dõi thời gian và các chỉ số quan trọng theo thời gian thực. Sử dụng các tiện ích cho công việc, mục tiêu, sprint và hơn thế nữa để theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Phát hiện Hợp tác của ClickUp để xem các chỉ báo gõ phím thời gian thực, cảnh báo chỉnh sửa trực tiếp và cập nhật tức thì khi đồng nghiệp đang làm việc trên cùng một công việc hoặc tài liệu. Tính năng này giúp các nhóm làm việc từ xa tránh chỉnh sửa trùng lặp và duy trì sự đồng bộ trên các thiết bị. Tối ưu hóa hợp tác với tính năng Phát hiện Hợp tác Trực tiếp và Thời gian Thực của ClickUp.

Chuyển đổi công việc từ xa với AI

ClickUp Brain là trợ lý AI của bạn, được thiết kế để làm cho hợp tác từ xa trở nên thông minh hơn, nhanh hơn và trực quan hơn. Với Brain, bạn có thể hợp tác trên cùng một tài liệu, nhận đề xuất, tóm tắt tức thì, nghiên cứu bên ngoài và mọi thứ mà một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đầy đủ chức năng có thể làm.

Tóm tắt ngay lập tức các ghi chú cuộc họp, cập nhật dự án và tài liệu, để nhóm của bạn luôn đồng bộ thông tin.

Tự động tạo các mục hành động và công việc theo dõi từ các cuộc hội thoại hoặc bình luận, giảm bớt công việc thủ công.

Tìm kiếm trong tất cả các ứng dụng tích hợp của bạn (như Google Drive, Slack và Notion) để tìm câu trả lời và tệp tin chỉ trong vài giây.

Nhận đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình làm việc, xác định các rào cản và nâng cao năng suất làm việc của nhóm.

Hợp tác nhanh hơn với các mẫu tiện lợi

Mẫu Kế hoạch Làm việc Từ Xa ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm quản lý công việc, lịch trình và ưu tiên từ bất kỳ đâu. Dễ dàng phân công trách nhiệm, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Mẫu này giúp các nhóm làm việc từ xa duy trì sự tổ chức, trách nhiệm và kết nối - bất kể công việc được thực hiện ở đâu.

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tiến độ các dự án công việc của nhân viên mọi lúc, mọi nơi với mẫu kế hoạch làm việc từ xa ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đã chán phải ngắt quãng công việc của nhóm chỉ để tìm hiểu ai đang làm gì? ClickUp BrainGPT giúp các nhóm làm việc từ xa hợp tác hiệu quả mà không bị gián đoạn liên tục, điều này có thể làm chậm tiến độ công việc. Đây là một trợ lý AI trên desktop giúp bạn: Tìm kiếm mọi thứ, mọi nơi : BrainGPT tìm kiếm trên ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint và tất cả các dịch vụ kết nối của bạn.

Tìm đồng nghiệp và công việc của họ ngay lập tức : Hỏi, “Ai đang làm việc trên dự án thiết kế lại trang web?” hoặc “Sarah có rảnh để đồng bộ nhanh không?” và BrainGPT sẽ trả lời dựa trên phân công công việc hiện tại, lịch trình và cập nhật trạng thái.

Tính năng điều phối bằng giọng nói: Sử dụng : Sử dụng Talk to Text để giao công việc, kiểm tra trạng thái dự án hoặc cập nhật thông tin cho nhóm khi bạn không ở bàn làm việc. Nhân viên làm việc từ xa có thể duy trì kết nối và điều phối công việc rảnh tay giữa các cuộc họp hoặc trong lúc di chuyển. Thử ClickUp BrainGPT để nghiên cứu sâu hơn và nắm bắt bối cảnh trong không gian làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi chú cuộc họp tự động : Bạn không cần phải tham gia mọi cuộc gọi! : Bạn không cần phải tham gia mọi cuộc gọi! ClickUp AI Notetaker cung cấp tóm tắt sau cuộc gọi, chuyển đổi mọi mục có thể thực hiện từ ghi chú cuộc họp thành công việc và có bản ghi chép đầy đủ có thể tìm kiếm cho các thành viên trong nhóm.

Đồng bộ hóa các công cụ yêu thích của bạn: Kết nối Zoom, Outlook, Google Drive và nhiều công cụ khác với Kết nối Zoom, Outlook, Google Drive và nhiều công cụ khác với ClickUp Integrations để các cập nhật, tệp tin và cuộc họp được đồng bộ hóa tại một nơi duy nhất.

Tham gia cuộc gọi nhanh: Bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video SyncUps trực tiếp trong ClickUp Trò chuyện để giải quyết các vấn đề nhanh chóng và duy trì bối cảnh.

Tự động lên lịch cho tuần của bạn: Hãy để Hãy để ClickUp Calendar đề xuất các khung giờ lý tưởng cho các công việc và cuộc họp dựa trên sự sẵn có của nhóm và các hạn chót.

Đồng bộ hóa trước khi bắt đầu công việc: Thiết lập kỳ vọng nhanh chóng bằng cách sử dụng Thiết lập kỳ vọng nhanh chóng bằng cách sử dụng các mẫu kế hoạch giao tiếp trong ClickUp để xác định nội dung cần chia sẻ, thời gian và đối tượng nhận.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập có thể khá dốc do có quá nhiều tính năng sẵn có.

Hiện tại, không phải tất cả các chế độ xem đều có sẵn trong ứng dụng di động.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp vô cùng linh hoạt và đã trở thành công cụ ưa thích của chúng tôi để quản lý mọi thứ từ công việc hàng ngày đến các dự án dài hạn. Tôi rất thích tính tùy biến cao của nó — chúng tôi đã có thể tùy chỉnh nó để phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc của nhóm. Khả năng tạo bảng điều khiển, tự động hóa các công việc lặp lại và tích hợp với các công cụ như Slack và Google Drive đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giao diện người dùng cũng sạch sẽ và dễ sử dụng một khi bạn đã quen với nó.

ClickUp vô cùng linh hoạt và đã trở thành công cụ ưa thích của chúng tôi để quản lý mọi thứ từ công việc hàng ngày đến các dự án dài hạn. Tôi rất thích tính tùy biến cao của nó — chúng tôi đã có thể tùy chỉnh nó để phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc của nhóm. Khả năng tạo bảng điều khiển, tự động hóa các tác vụ lặp lại và tích hợp với các công cụ như Slack và Google Drive đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giao diện người dùng cũng sạch sẽ và dễ sử dụng một khi bạn đã quen với nó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thử dùng Lịch thông minh AI của ClickUp, nơi các công việc, sự kiện và lịch trình của nhóm được hợp nhất vào một bảng điều khiển thông minh duy nhất. Tương tự như Sococo, nó tạo ra một không gian chia sẻ nơi thời gian là trung tâm của hợp tác, mà không cần sử dụng hình đại diện. Loại bỏ sự phỏng đoán và xem lịch trình của các thành viên trong nhóm một cách rõ ràng thông qua Lịch ClickUp để tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp.

2. Tandem (Phù hợp nhất cho các cuộc họp cập nhật nhanh chóng và trải nghiệm hợp tác từ xa mượt mà)

qua Tandem

Nếu bạn đang tìm kiếm nền tảng cuộc họp trực tuyến khuyến khích các phiên brainstorming ngẫu hứng và cuộc hội thoại tự phát, Tandem là một lựa chọn tốt. Bạn có thể xem trạng thái trực tuyến của đồng nghiệp và bắt đầu cuộc hội thoại chỉ với một cú nhấp chuột thông qua tính năng ‘Wave & Talk’ hoặc ‘Notify Me When Free’.

Bạn sẽ có các không gian hợp tác có cấu trúc như Bảng và Phòng, cùng với các công cụ hợp tác tích hợp sẵn như chia sẻ màn hình tức thì, con trỏ chung và điều khiển màn hình từ xa. Công cụ này cũng tích hợp với Tài liệu Google, Trello, Asana, Slack, GitHub và nhiều nền tảng khác để mở rộng khả năng hợp tác trong ứng dụng.

Tuy nhiên, việc tích hợp có nghĩa là bạn vẫn phải chuyển đổi giữa các công cụ để truy cập dữ liệu dự án thực tế. Trong khi các cuộc hội thoại diễn ra trên Tandem, các công việc theo dõi và tài liệu lại được lưu trữ ở nơi khác.

Các tính năng nổi bật của Tandem

Tạo môi trường phòng họp thực tế với Tandem rooms (còn gọi là kênh âm thanh), cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia, tự động kết nối âm thanh của bạn với tất cả mọi người trong phòng đó.

Cho phép người dùng di động và khách mời bên ngoài tham gia qua trình duyệt mà không cần cài đặt ứng dụng.

Thêm đồng hồ đếm ngược, lịch trình, phiếu bầu và thậm chí cả nhạc để tạo ra các cuộc hội thoại động lực.

Giới hạn của Tandem

Các tính năng hợp tác giới hạn, như quản lý công việc tích hợp hoặc theo dõi dự án.

Giá cả của Tandem

Miễn phí

Nhóm nhỏ : $59/tháng

Nhóm vừa : $119/tháng

Nhóm lớn: $449/tháng

Đánh giá và nhận xét về Tandem

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tandem?

Dưới đây là đánh giá của Capterra về " ":

Một công cụ tuyệt vời cho công việc từ xa hiệu quả, một giải pháp dễ sử dụng kết hợp nhiều hàm trong một chương trình.

Một công cụ tuyệt vời cho công việc từ xa hiệu quả, một giải pháp dễ sử dụng kết hợp nhiều hàm trong một chương trình.

Gần 50% số người được khảo sát cho biết bước thêm lớn nhất mà trò chuyện gây ra là phải di chuyển thủ công các công việc sang công cụ khác. Khoảng 20% khác phải dành thời gian đọc lại các chủ đề chỉ để tìm ra mục cần thực hiện. Những gián đoạn nhỏ này tích tụ vì mỗi lần chuyển giao là một sự rò rỉ nhỏ về thời gian, năng lượng và sự rõ ràng.

3. Kumospace (Tốt nhất cho văn phòng ảo tương tác cao và tăng cường sự tham gia của nhóm)

qua Kumospace

Kumospace cung cấp phiên bản kỹ thuật số của văn phòng thực tế của bạn trong môi trường ảo phong cách trò chơi điện tử — văn phòng với bàn cà phê, khu vực nghỉ ngơi, trang trí tùy chỉnh và phòng theo chủ đề.

Đội ngũ của bạn có thể tương tác qua cuộc gọi video và trò chuyện, hợp tác trên tài liệu, brainstorm trên Bảng trắng ảo và thậm chí chơi các trò chơi tương tác. Vì vậy, bạn không chỉ tổ chức cuộc họp mà còn xây dựng văn hóa văn phòng, ngay cả khi làm việc từ xa.

Khi tổ chức các cuộc họp đột xuất, hệ thống của Kumospace hỗ trợ chia sẻ màn hình đồng thời, trình bày cho nhiều người dùng và các điều khiển trình bày trực quan. Ngoài ra, các tính năng như giơ tay và ghi âm cuộc họp được tích hợp sẵn, đảm bảo sự rõ ràng và trách nhiệm trong các cuộc thảo luận.

Các tính năng nổi bật của Kumospace

Tạo một trụ sở ảo cho các cuộc họp và hợp tác nhóm, đồng thời tổ chức các sự kiện ảo và hội thảo trực tuyến quy mô phát sóng.

Nâng cao bảo mật với các quyền kiểm soát của quản trị viên, Đăng nhập một lần (SSO) và quyền truy cập có thể tùy chỉnh.

Hiển thị hoạt động, mức độ tương tác và mô hình sử dụng của nhóm thông qua phân tích nâng cao.

Giới hạn của Kumospace

Chất lượng video và âm thanh có thể không ổn định, đặc biệt trong các cuộc họp có nhiều người tham gia.

Giá cả của Kumospace

Miễn phí

Kinh doanh : $16 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kumospace

G2 : 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Kumospace?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Giao diện của Kumospace trực quan và dễ sử dụng, giúp quá trình chuyển đổi từ các cuộc họp trực tiếp sang trực tuyến trở nên mượt mà hơn. Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh không gian và thêm các yếu tố tương tác như âm nhạc và trò chơi giúp nâng cao trải nghiệm, khiến nó trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

Giao diện của Kumospace trực quan và dễ sử dụng, giúp quá trình chuyển đổi từ các cuộc họp trực tiếp sang trực tuyến trở nên mượt mà hơn. Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh không gian và thêm các yếu tố tương tác như âm nhạc và trò chơi giúp nâng cao trải nghiệm, khiến nó trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

4. Teamflow (Phù hợp nhất để tái tạo không khí văn phòng thực tế trong các nhóm làm việc từ xa)

qua Teamflow

Bố cục tương tác 2D hoặc 3D của Teamflow cho phép người dùng tùy chỉnh không gian ảo với các phòng, bàn làm việc, nội thất, khu vực và thậm chí là hình đại diện cá nhân hóa. Các công cụ hợp tác như âm thanh dựa trên khoảng cách, trình duyệt chia sẻ cho nhiều người và khả năng truy cập trên thiết bị di động mang lại trải nghiệm đắm chìm.

Các tệp và tài liệu từ Tài liệu Google, Trello, Notion, Figma và các nền tảng khác có thể được nhúng trực tiếp vào Không gian Làm việc.

Công cụ này còn có tính năng sàn bán hàng chuyên biệt dành cho SDRs, cho phép thực hiện các phiên gọi trực tiếp, theo dõi đồng nghiệp, phản hồi thời gian thực và tổ chức các sự kiện kỷ niệm trực tuyến. Bạn cũng có thể tích hợp nó với các nền tảng bán hàng như Aircall, Salesloft, Outreach, v.v., để huấn luyện và hợp tác trong các cuộc gọi trực tiếp.

Các tính năng nổi bật của Teamflow

Duyệt và điều khiển cùng một trang web với tính năng duyệt web đồng bộ thời gian thực.

Truy cập các phòng riêng tư với các tùy chọn bảo mật để thảo luận bí mật hoặc các cuộc trò chuyện riêng tư.

Giữ nguyên nội dung và bố cục trong các không gian và phòng làm việc của Teamflow ngay cả khi người dùng rời đi để đảm bảo tính liên tục và bối cảnh.

Giới hạn của Teamflow

Cần có kết nối internet ổn định và phần cứng hiện đại để có trải nghiệm tốt nhất.

Giá cả của Teamflow

Miễn phí

Seed : $20 mỗi nhân viên/tháng

Kinh doanh: $30 mỗi nhân viên/tháng

Đánh giá và nhận xét về Teamflow

G2 : 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Teamflow?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Teamflow tạo ra không gian ảo này để những người làm việc từ xa có thể linh hoạt kết nối với đồng nghiệp và thực hiện công việc. Tôi thích sự linh hoạt trong việc thiết kế không gian theo ý thích và trang trí không gian văn phòng ảo với những chế độ xem đẹp và những con vật cưng đáng yêu mà tất cả chúng ta đều yêu thích.

Teamflow tạo ra không gian ảo này để những người làm việc từ xa có thể linh hoạt kết nối với đồng nghiệp và thực hiện công việc. Tôi thích sự linh hoạt trong việc thiết kế không gian theo ý thích và trang trí không gian văn phòng ảo với những khung cảnh đẹp và những con vật cưng đáng yêu mà tất cả chúng ta đều yêu thích.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được mức 384% lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI), theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

5. Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho giao tiếp và hợp tác doanh nghiệp có khả năng mở rộng)

qua Microsoft Teams

Microsoft Teams là một trong những nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất cho hợp tác trực tuyến giữa các nhóm làm việc từ xa và kết hợp. Được ra mắt như một phần của bộ Microsoft 365, nó kết hợp các tính năng giao tiếp, chia sẻ tệp, theo dõi dự án và tích hợp vào một nền tảng duy nhất.

Quản trị viên cũng có thể tổ chức các hội thảo trực tuyến và cuộc họp lớn với tối đa 10.000 người tham gia. Giao diện thân thiện với người dùng của nhóm tích hợp mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 khác như PowerPoint, Word và Excel.

Ngoài ra, trải nghiệm gọi video rất trực quan, nhờ các tính năng như giơ tay, phòng họp nhỏ, làm mờ nền và phản hồi trực tiếp, được tích hợp mượt mà vào giao diện cuộc họp để mang lại trải nghiệm thân thiện với người dùng. Nền tảng này sử dụng công nghệ Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) để bảo mật dữ liệu tổ chức trong các cuộc gọi âm thanh và video.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Hỗ trợ trò chuyện cá nhân và nhóm, cùng với các kênh nhắn tin chuyên dụng cho các cuộc thảo luận tập trung vào các dự án cụ thể.

Tổ chức các nhóm và kênh theo bộ phận, dự án hoặc chủ đề, để các cuộc hội thoại và tệp tin luôn được sắp xếp theo ngữ cảnh.

Giới hạn của Microsoft Teams

Giới hạn tùy chọn khi mời các thành viên cộng tác bên ngoài vào nhóm Teams

Giá cả của nhóm Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4.00 mỗi người dùng/tháng

Microsoft 365 Business Basic: $6.00 mỗi người dùng/tháng

Microsoft 365 Business Standard: $12.50 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2 : 4.4/5 (hơn 16.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (10.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Teams?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Teams là mọi thứ đều được tích hợp vào một nền tảng duy nhất — trò chuyện, cuộc họp, chia sẻ tệp và thậm chí cả các ứng dụng của bên thứ ba. Điều này thực sự giúp việc hợp tác hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi công việc của chúng tôi liên quan đến các nhóm đa chức năng. Khả năng tham gia một cuộc gọi nhanh hoặc lên lịch cuộc họp ngay từ cuộc trò chuyện là vô cùng tiện lợi.

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Teams là mọi thứ đều được tích hợp vào một nền tảng duy nhất — trò chuyện, cuộc họp, chia sẻ tệp và thậm chí cả các ứng dụng của bên thứ ba. Điều này thực sự giúp việc hợp tác hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi làm việc với các nhóm đa chức năng. Khả năng tham gia một cuộc gọi nhanh hoặc lên lịch cuộc họp ngay từ cuộc trò chuyện là vô cùng tiện lợi.

🧠 Thú vị: GitLab, công ty toàn cầu lớn nhất hoạt động hoàn toàn từ xa, có hơn 2.000 thành viên nhóm tại hơn 60 quốc gia — chứng minh rằng văn hóa làm việc từ xa có thể phát triển quy mô lớn hơn nhiều so với các trụ sở chính.

6. Slack (Tốt nhất cho tin nhắn linh hoạt và tích hợp nhóm)

qua Slack

Bạn có thể tạo các phòng ảo tương tự như Sococo trong Slack bằng cách sử dụng các kênh chuyên dụng cho giao tiếp nhóm, chẳng hạn như #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor cho các bộ phận khác nhau và #project-alpha cho các cuộc thảo luận cụ thể về dự án.

Ngoài ra, có các cuộc họp Huddles có thể được khởi tạo trong bất kỳ kênh hoặc tin nhắn riêng tư (DM) nào để thực hiện cuộc gọi âm thanh và video kèm chia sẻ màn hình. Các thành viên trong nhóm có thể tham gia hoặc rời khỏi cuộc họp một cách linh hoạt, giống như bước vào một phòng làm việc ảo. Bạn có thể thêm phản ứng emoji để giữ cho cuộc hội thoại vui vẻ và tương tác.

Tích hợp rất đơn giản. Bạn có thể kết nối Lịch Google hoặc Outlook để theo dõi lịch trình của nhóm theo thời gian thực và thêm tệp từ Google Drive, Dropbox, Notion và các dịch vụ khác vào các kênh liên quan.

Các tính năng nổi bật của Slack

Tùy chỉnh thông báo và sử dụng tin nhắn được lên lịch để gửi thông tin liên lạc vào thời điểm phù hợp nhất.

Tích hợp với các hệ thống tệp như Google Drive, công cụ quản lý dự án như ClickUp hoặc thậm chí các công cụ phát triển như GitHub.

Tự động hóa các công việc và quy trình thường xuyên thông qua trình tạo quy trình làm việc của Slack, như gửi tin nhắn chào mừng cho thành viên mới, hoàn thành biểu mẫu, tạo quy trình phê duyệt và nhiều hơn nữa.

Giới hạn của Slack

Với nhiều kênh và thông báo liên tục, việc bị phân tâm hoặc bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng trong biển thông báo là điều dễ xảy ra.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro : $8.75/người dùng/tháng

Business+ : $15/người dùng/tháng

Enterprise+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2 : 4.5/5 (35.700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 24.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Slack thực sự đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cách nhóm của chúng tôi làm việc cùng nhau. Nó rất dễ sử dụng và giúp chúng tôi duy trì kết nối, dù là làm việc tại văn phòng hay làm việc từ xa. Thay vì phải lục lọi email, chúng tôi có thể trò chuyện nhanh chóng, chia sẻ tệp tin và giữ mọi thứ gọn gàng trong một nơi duy nhất.

Slack thực sự đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cách nhóm của chúng tôi làm việc cùng nhau. Nó rất dễ sử dụng và giúp chúng tôi duy trì kết nối, dù là làm việc tại văn phòng hay làm việc từ xa. Thay vì phải lục lọi email, chúng tôi có thể trò chuyện nhanh chóng, chia sẻ tệp tin và giữ mọi thứ gọn gàng trong một nơi duy nhất.

7. Zoom (Tốt nhất cho cuộc họp video và hội thảo trực tuyến)

qua Zoom

Dù bạn đang tổ chức một webinar quy mô lớn, một cuộc họp nhanh chóng hay một buổi gặp gỡ trực tuyến với bạn bè, Zoom là một lựa chọn đáng tin cậy. Nó tích hợp nhiều công cụ giao tiếp vào một nền tảng duy nhất, bao gồm hội nghị video cho cuộc họp, tin nhắn tức thì cho hợp tác nhóm, lịch hẹn và nhiều tính năng khác.

Đối với giao tiếp không đồng bộ, Zoom Clips cho phép người dùng tạo và chia sẻ tin nhắn video hoặc bản ghi màn hình. Zoom Docs cho phép chỉnh sửa tài liệu thời gian thực với lịch sử phiên bản và bình luận. Và không kém phần ấn tượng, Zoom Bảng trắng cung cấp một bảng trắng ảo để brainstorming và lập kế hoạch cùng nhóm.

Tuy nhiên, Zoom vẫn thiếu các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn. Các nhóm thường phải chuyển đổi thủ công các quyết định và mục từ Zoom sang công cụ quản lý dự án của họ, dẫn đến việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Các tính năng nổi bật của Zoom

Tóm tắt nội dung cuộc họp, chuỗi email và cuộc hội thoại chat với Zoom AI Companion.

Chia cuộc họp thành các nhóm nhỏ để thảo luận tập trung hoặc tổ chức workshop bằng tính năng phòng họp nhỏ của Zoom.

Tích hợp mượt mà với các công cụ năng suất như ClickUp, hệ thống quản lý học tập như Moodle và Canvas, và ứng dụng lịch như Lịch Google và Outlook.

Giới hạn của Zoom

Thiếu các tính năng nâng cao như trả lời theo chủ đề và quản lý tệp, khiến việc theo dõi các liên kết chia sẻ và tin nhắn quan trọng trở nên khó khăn.

Giá cả của Zoom

Cơ bản: Miễn phí

Pro : $16.99 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh : $21,99 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoom

G2 : 4.5/5 (hơn 54.300 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (14.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoom?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điểm nổi bật nhất của Zoom Workplace là khả năng tích hợp mượt mà giữa hội nghị video, trò chuyện, Bảng trắng và chia sẻ tệp trên cùng một nền tảng. Chất lượng video và âm thanh luôn ổn định, ngay cả trong các cuộc họp lớn. Tôi cũng thích tính năng phòng họp nhỏ và webinar, rất hữu ích cho cả các phiên họp nội bộ và ngoại bộ.

Điểm nổi bật nhất của Zoom Workplace là khả năng tích hợp mượt mà giữa hội nghị video, trò chuyện, Bảng trắng và chia sẻ tệp trên cùng một nền tảng. Chất lượng video và âm thanh luôn ổn định, ngay cả trong các cuộc họp lớn. Tôi cũng thích tính năng phòng họp nhỏ và webinar, rất hữu ích cho cả các phiên nội bộ và ngoại bộ.

8. Connecteam (Phù hợp nhất cho việc quản lý hoạt động của nhân viên tuyến đầu và nhân viên không có bàn làm việc)

qua Connecteam

Mặc dù Connecteam không có tính năng âm thanh không gian hoặc cuộc gọi video dựa trên phòng như Sococo, bạn vẫn có thể tạo các nhóm hoặc trò chuyện chuyên dụng cho các bộ phận, dự án và không gian xã hội. Dòng tin tức Thông báo là nơi ban quản lý có thể chia sẻ thông điệp từ CEO hoặc tin tức hàng ngày của văn phòng, và danh bạ nhân viên hiển thị danh sách thành viên trong đội, vai trò của họ và cách liên hệ.

Công cụ này cũng có tính năng theo dõi thời gian, cho phép các thành viên trong nhóm chấm công vào/ra hoặc đánh dấu ca làm việc, giúp mọi người có thể xem ai đang hoạt động, nghỉ giải lao hoặc nghỉ việc. Bạn cũng có thể cài đặt trạng thái tùy chỉnh và cảnh báo tự động hóa cho các cập nhật công việc, giúp mọi người luôn nắm bắt hoạt động của nhóm trong thời gian thực.

Connecteam bao gồm các công cụ lập lịch cho việc lập kế hoạch ca làm việc, các mô-đun đào tạo cho quá trình onboarding và tuân thủ, cùng với thiết kế ưu tiên di động, phù hợp cho các nhóm không làm việc tại bàn làm việc cả ngày. Nền tảng này kết hợp quản lý nhân sự với giao tiếp nhóm trong một ứng dụng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Connecteam

Chèn liên kết Zoom, Teams hoặc Google Meet vào cuộc trò chuyện hoặc sự kiện để tổ chức cuộc họp video nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột.

Tạo trung tâm tài liệu và cơ sở kiến thức để lưu trữ chính sách công ty, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và tệp dự án để truy cập dễ dàng.

Tạo báo cáo tự động hóa như bảng chấm công của nhân viên, vượt quá giới hạn hàng ngày, vắng mặt và không đến.

Giới hạn của Connecteam

Tổng thể có ít tùy chọn tùy chỉnh hơn (ít chế độ xem/mẫu/trạng thái) và ít linh hoạt hơn cho các dự án lớn, có nhiều bên liên quan.

Giá cả của Connecteam

Dùng thử miễn phí

Basic : $35/tháng

Nâng cao : $59/tháng

Chuyên gia : $119/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Connecteam

G2: 4.6/5 (2.880+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.380+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Connecteam?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở Connecteam là sự thân thiện với người dùng và tính năng tất cả trong một của nó. Nền tảng này giúp quản lý lịch trình, theo dõi thời gian và giao tiếp với nhóm một cách vô cùng dễ dàng mà không cần phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Tôi đặc biệt thích cách nhân viên có thể chấm công vào/ra từ điện thoại, yêu cầu nghỉ phép và cập nhật thông tin qua bảng tin công ty một cách đơn giản.

Điều tôi thích nhất ở Connecteam là sự thân thiện với người dùng và tính năng tất cả trong một của nó. Nền tảng này giúp quản lý lịch trình, theo dõi thời gian và giao tiếp với nhóm một cách vô cùng dễ dàng mà không cần phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Tôi đặc biệt thích cách nhân viên có thể chấm công vào/ra từ điện thoại, yêu cầu nghỉ phép và cập nhật thông tin qua bảng tin công ty một cách đơn giản.

48% nhân viên cho rằng mô hình làm việc kết hợp là tốt nhất cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, với 50% nhân viên vẫn làm việc chủ yếu tại văn phòng, việc duy trì sự đồng bộ giữa các địa điểm có thể là một thách thức.

9. Cisco Webex (Tốt nhất cho hội nghị video bảo mật cấp doanh nghiệp)

qua Webex

Webex của Cisco ban đầu là một công cụ họp và webinar, nhưng sau đó đã bổ sung một phạm vi rộng của các công cụ hợp tác doanh nghiệp. Các sản phẩm phổ biến nhất của Webex là Webex Calling và Webex Meetings. Các cuộc họp trên Cisco được tổ chức với video và âm thanh HD cho tối đa 1.000 người tham gia.

Có nhiều cách để tham gia, bao gồm số điện thoại gọi trực tiếp, VOIP hoặc được chủ cuộc họp gọi. Webex cũng tích hợp với nhiều lịch, chẳng hạn như Google, giúp việc lên lịch cuộc họp trở nên đơn giản hơn.

Bảo mật là một lĩnh vực khác mà Cisco Webex nổi bật. Tất cả các cuộc họp trên đám mây đều được mã hóa, và bạn có thể thêm mật khẩu cuộc họp và khóa phòng. Nó có các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ghi chép thời gian thực, tóm tắt cuộc họp tự động hóa và loại bỏ tiếng ồn để cải thiện chất lượng cuộc họp.

Nền tảng này hoạt động hiệu quả cho các doanh nghiệp cần bảo mật cấp doanh nghiệp, chứng nhận tuân thủ và tích hợp với hạ tầng truyền thông Cisco hiện có.

Các tính năng nổi bật của Cisco Webex

Sử dụng Webex Spaces (nhóm trò chuyện nhóm liên tục) để đại diện cho các bộ phận, dự án hoặc khu vực xã hội.

Thêm các tệp quan trọng, Bảng trắng hoặc liên kết dưới dạng tab trong mỗi không gian để làm "kệ tài nguyên" cho phòng đó.

Giữ một phòng họp Webex chuyên dụng mở như một phòng nghỉ ảo, nơi các thành viên trong nhóm có thể tham gia một cách thoải mái bất cứ lúc nào.

Giới hạn của Cisco Webex

Mặc dù Webex có nhiều tính năng, nhiều người dùng cho rằng giao diện của nó không trực quan bằng so với các đối thủ như Zoom hoặc Microsoft Teams.

Giá cả của Cisco Webex

Miễn phí

Webex Meet : $14,50/người dùng/tháng

Webex Suite : $25/người dùng/tháng

Webex Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cisco Webex

G2 : 4.3/5 (hơn 20.100 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (7.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Cisco Webex như thế nào?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích cách Webex khiến các cuộc họp trực tuyến trở nên mượt mà với chất lượng video và âm thanh sắc nét, khiến các cuộc họp trực tuyến cảm giác như đang trò chuyện trực tiếp. Các công cụ hợp tác thời gian thực như Bảng trắng và chia sẻ tệp tức thì giúp việc brainstorming và giữ mọi người đồng bộ trở nên dễ dàng.

Tôi thích cách Webex khiến các cuộc họp trực tuyến trở nên mượt mà với chất lượng video và âm thanh sắc nét, khiến các cuộc họp trực tuyến cảm giác như đang trò chuyện trực tiếp. Các công cụ hợp tác thời gian thực như Bảng trắng và chia sẻ tệp tức thì giúp việc brainstorming và giữ mọi người đồng bộ trở nên dễ dàng.

🧐 Bạn có biết? Báo cáo "Tình hình Nơi làm việc Toàn cầu" của Gallup cho thấy nhân viên làm việc hoàn toàn từ xa có mức độ cam kết cao nhất (31%) so với 23% của nhân viên làm việc kết hợp và chỉ 19% của nhân viên làm việc tại văn phòng.

10. Google Workspace (Tốt nhất cho bộ công cụ năng suất và hợp tác tích hợp)

qua Google Không gian Làm việc

Nếu bạn làm việc từ xa, có thể bạn đã sử dụng một số ứng dụng tích hợp của Google Workspace, như Gmail, Drive, Calendar, Meet, v.v. Đây là bộ sưu tập các ứng dụng dựa trên đám mây, được thiết kế để nâng cao năng suất làm việc trong môi trường văn phòng.

Google Workspace cung cấp các công cụ giao tiếp và họp trực tuyến tức thì để mô phỏng các tương tác "drop-in" của Sococo, chẳng hạn như Google Meet cho các cuộc họp video ngẫu hứng trực tiếp từ Chat, Calendar hoặc Gmail. Các tính năng hữu ích như giờ làm việc trong Lịch Google và chỉ báo trạng thái trong Google Chat (Hoạt động, Vắng mặt và Không làm phiền) giúp các thành viên trong nhóm xem được trạng thái và khả năng sẵn sàng của nhau.

Ngoài ra, Tài liệu Google, Google Trang tính và Slides cho phép nhóm của bạn hợp tác trên tài liệu theo thời gian thực, giúp chúng trở thành công cụ đáng tin cậy cho việc brainstorming hoặc lập kế hoạch dự án. Bạn có thể tích hợp với các ứng dụng như ClickUp trực tiếp trong Gmail/Trò chuyện để kết nối quản lý tác vụ với giao tiếp nhóm.

Các tính năng nổi bật của Google Không gian Làm việc

Lưu trữ tất cả tệp tin công ty, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và chính sách trong các thư mục có cấu trúc, và sử dụng ổ đĩa chia sẻ cho các bộ phận để giữ công việc tập trung tại một nơi.

Chia sẻ trạng thái trực tuyến hoặc chế độ tập trung của bạn, giúp đồng nghiệp nhanh chóng biết liệu họ có thể bắt đầu cuộc hội thoại hay không.

Hợp tác thời gian thực với các chỉnh sửa được theo dõi, bình luận và lịch sử phiên bản.

Giới hạn của Không gian Làm việc Google

Là một bộ công cụ hoàn toàn dựa trên đám mây, Google Workspace phụ thuộc mạnh mẽ vào kết nối internet ổn định. Nếu không có kết nối này, việc truy cập tệp tin, hợp tác thời gian thực và hầu hết các tính năng sẽ bị hạn chế hoặc không khả dụng.

Giá cả của Không gian Làm việc Google

Gói Starter : $8.40 mỗi người dùng/tháng

Standard : $16,80 mỗi người dùng/tháng

Plus : $26,40 mỗi người dùng/tháng

Enterprise Plus: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2 : 4.6/5 (43.601 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (17.316 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Google Không gian Làm việc như thế nào?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Google Workspace thực sự nổi bật trong hợp tác thời gian thực, nhiều thành viên trong nhóm có thể làm việc trên một tài liệu hoặc bảng tính cùng lúc, và bạn có thể thấy mọi thay đổi của mọi người theo thời gian thực. Việc có Gmail, Lịch Google, Drive, Meet và Chat đều nằm trong một nền tảng duy nhất có nghĩa là tôi không bao giờ phải tìm kiếm qua các công cụ khác nhau; mọi thứ chỉ cách một cú nhấp chuột.

Google Workspace thực sự nổi bật trong hợp tác thời gian thực, nhiều thành viên trong nhóm có thể làm việc trên một tài liệu hoặc bảng tính cùng lúc, và bạn có thể thấy mọi thay đổi của mọi người theo thời gian thực. Việc có Gmail, Lịch Google, Drive, Meet và Chat đều nằm trong một nền tảng duy nhất có nghĩa là tôi không bao giờ phải tìm kiếm qua các công cụ khác nhau; mọi thứ chỉ cách một cú nhấp chuột.

Nâng cấp hợp tác trực tuyến của bạn với ClickUp

Đây là công cụ hợp tác trực tuyến tốt nhất cho nhóm làm việc từ xa của bạn ngay hôm nay.

Dù ưu tiên của bạn là giao diện người dùng sạch sẽ, phòng chờ điều khiển bằng hình đại diện hay trung tâm hợp tác hiệu suất cao, luôn có một nền tảng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Nhưng chỉ một số ít tích hợp tất cả các tính năng đó trong một nền tảng duy nhất.

Đó là lý do tại sao ClickUp trở thành lựa chọn lý tưởng. Nó có đầy đủ các tính năng cần thiết để tối ưu hóa hợp tác trực tuyến với nhóm làm việc từ xa của bạn. Nếu bạn sẵn sàng tập trung các công cụ và thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm, ClickUp chính là giải pháp toàn diện cho bạn.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp để kết nối nhóm của bạn, dù họ ở đâu.