Mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma miễn phí cho việc xây dựng thương hiệu nhất quán

Nếu bạn từng có công việc sáng tạo, có lẽ bạn đã từng cảm thấy áp lực nhẹ nhàng từ các hướng dẫn thương hiệu. Có thể bạn có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng màu sắc không phù hợp. Hoặc phông chữ không hoàn toàn phù hợp. Đó là một cảm giác quen thuộc.

Nhưng hướng dẫn thương hiệu không phải để cản trở bạn. Chúng ở đó để đảm bảo mọi thứ bạn tạo ra vẫn mang đậm dấu ấn của bạn.

Mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma là một công cụ hữu ích để tạo kết nối với khách hàng của bạn. Nó cung cấp cấu trúc mà không làm bạn cảm thấy bị giới hạn. Bạn có thể duy trì sự nhất quán đồng thời vẫn có thể khám phá các ý tưởng và hướng đi khác nhau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một số mẫu hướng dẫn thương hiệu tốt nhất trong Figma và chia sẻ một số tài nguyên có thể giúp việc tạo mẫu của riêng bạn trở nên thú vị hơn.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma tốt?

Trong giai đoạn 2023 và 2024, Nvidia đã trở thành một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất thế giới và trở thành một công ty trị giá nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, việc trở thành một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất thế giới không chỉ phản ánh doanh số bán hàng hay số trên bảng tính. Đó còn là về mức độ kết nối sâu sắc của mọi người với những giá trị mà thương hiệu đại diện.

Vì vậy, khi thiết kế với mục tiêu kết nối đó, đây là những yếu tố cần tìm kiếm trong một mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma tốt:

✅ Xác định mục đích, giá trị, sứ mệnh và câu chuyện của thương hiệu để hướng dẫn tất cả thiết kế và thông điệp

✅ Bao gồm các quy tắc về logo, bao gồm không gian, kích thước và các quy định nên làm và không nên làm để tránh biến dạng hoặc sử dụng sai

✅ Cài đặt bảng màu rõ ràng với các giá trị HEX, RGB và CMYK để đảm bảo hình ảnh nhất quán trên các nền tảng

✅ Chọn phông chữ cho tiêu đề, tiêu đề phụ và văn bản chính, và giải thích cách và thời điểm sử dụng từng loại

✅ Thêm quy tắc về giọng điệu và phong cách để đảm bảo thông điệp nhất quán, dù ai là người viết hay thiết kế

Tổng quan về các mẫu hướng dẫn thương hiệu

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma và ClickUp:

Mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma miễn phí

Không phải ai cũng có thời gian để xây dựng một hướng dẫn thương hiệu từ đầu. May mắn thay, có một số mẫu Figma miễn phí được thiết kế đẹp mắt, cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu vững chắc mà không làm mất đi sự tự do sáng tạo của bạn.

1. Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu của Design18th

qua Figma

Mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma cung cấp một điểm khởi đầu chuyên nghiệp và hợp tác để xây dựng một bộ hướng dẫn thương hiệu. Bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với giọng điệu, giá trị và nhận diện hình ảnh của thương hiệu. Hoàn hảo cho việc đóng góp ý kiến nhóm, Figma cho phép các thành viên trong nhóm bình luận, vẽ và thiết kế cùng nhau trong thời gian thực, tích hợp ý tưởng từ không gian làm việc của bạn một cách mượt mà vào bản nháp mẫu.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bao gồm tất cả các phần khóa, bao gồm giọng điệu, logo, màu sắc, typography và ứng dụng thương hiệu

Sử dụng bố cục tối giản, nhẹ nhàng, dễ đọc và dễ công việc

Gồm các ví dụ về kích thước logo, khoảng cách và cách sử dụng, giúp loại bỏ sự phỏng đoán

Được thiết kế để dễ dàng cập nhật, giúp bạn tùy chỉnh theo ý muốn mà không tốn nhiều nỗ lực

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ hoặc freelancer đang tìm kiếm một cấu trúc gọn gàng, dễ theo dõi và bao quát tất cả các yếu tố cần thiết.

👀 Thông tin thú vị: Tiffany & Co. sử dụng một tông màu xanh đặc biệt đến mức nó có mã Pantone riêng. Công ty thậm chí đã đăng ký bản quyền màu sắc này để không ai khác có thể sử dụng nó trong bao bì trang sức.

2. Brand Base: Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu của Figma

qua Figma

Mẫu Brand Base này giúp bạn dễ dàng thể hiện cách các quyết định về thương hiệu kết nối với các quyết định thiết kế thực tế. Thay vì phải chuyển đổi giữa các tệp riêng biệt cho logo, phông chữ và màu sắc, mọi thứ đều được tập trung trong một nơi duy nhất, dễ dàng cập nhật.

Vì được xây dựng trực tiếp trong Figma, các nhóm có thể thử nghiệm ý tưởng và điều chỉnh tài sản thương hiệu mà không làm ảnh hưởng đến tính nhất quán, giúp tiết kiệm hàng giờ khi triển khai các chiến dịch mới.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Được tạo ra bởi nhóm Figma và thiết kế với mục đích sử dụng thực tế

Bao gồm các yếu tố cơ bản của thương hiệu như câu chuyện, màu sắc và typography

Được thiết kế để mang lại cảm giác hiện đại mà không quá cầu kỳ

Dễ dàng chia sẻ và hợp tác với đồng nghiệp hoặc khách hàng

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo thiết kế và các nhóm marketing cần một hướng dẫn thương hiệu linh hoạt, có thể mở rộng mượt mà trên các nền tảng in ấn, web và mạng xã hội.

3. Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu Đơn giản của Figma

qua Figma

Doanh nhân Mỹ Scott Cook từng nói,

Thương hiệu không còn là những gì chúng ta nói với người tiêu dùng - mà là những gì người tiêu dùng nói với nhau.

Ý tưởng đó rất quan trọng, đặc biệt khi bạn đang cố gắng xây dựng một thương hiệu mà mọi người thực sự tin tưởng. Và sự tin tưởng đó bắt đầu từ sự nhất quán.

Mẫu này loại bỏ các chi tiết thừa để bạn có thể tập trung trình bày các yếu tố cốt lõi một cách rõ ràng. Nó cung cấp cho bạn một cách đơn giản để ghi chép về thương hiệu mà không làm phức tạp quá trình, đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm công việc một mình và cần một công cụ có thể cập nhật nhanh chóng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Được xây dựng dựa trên một hướng dẫn thương hiệu thực tế, nên nó thực tế và dễ áp dụng

Tập trung vào những yếu tố cơ bản như màu sắc, logo và typography

Được thiết kế để chỉnh sửa nhanh chóng, giúp bạn dễ dàng thay thế nội dung của riêng mình

✨ Phù hợp cho: Các freelancer và thương hiệu cá nhân muốn có một bộ hướng dẫn đơn giản, dễ chỉnh sửa nhanh chóng và sử dụng trên các danh mục đầu tư, website và kênh mạng xã hội.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang tìm kiếm ý tưởng thương hiệu độc đáo cho kinh doanh của mình? Hãy hỏi ClickUp Brain để có các bảng màu sắc sáng tạo, ý tưởng logo và chiến lược không truyền thống giúp thương hiệu của bạn nổi bật! Sử dụng ClickUp Brain để brainstorm và phát triển ý tưởng cho các hướng dẫn thương hiệu khác nhau cho dự án của bạn

4. Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu của Figma

qua Figma

Đôi khi, bản chất của thương hiệu của bạn đã có sẵn. Nó chỉ cần một nơi để tồn tại, phát triển và duy trì sự nhất quán theo thời gian.

Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu từ Figma này giúp bạn tổng hợp các tài nguyên hiện có và nhẹ nhàng đánh giá xem liệu chúng vẫn còn phản ánh đúng thương hiệu mà bạn đã định hướng xây dựng. Việc chuyển đổi các tài nguyên phân tán thành một nguồn thông tin duy nhất giúp việc giải thích thương hiệu của bạn trở nên dễ dàng hơn đối với nhân viên mới, đối tác hợp tác hoặc các bên liên quan bên ngoài.

Nó cũng cung cấp cho bạn một khung làm việc để nhận diện các lỗ hổng trong nhận diện thương hiệu của bạn và tinh chỉnh chúng một cách dần dần thay vì phải bắt đầu từ đầu.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cho phép bạn dễ dàng thêm logo, phông chữ và màu sắc hiện có mà không cần nhiều thao tác phức tạp

Khuyến khích những điều chỉnh nhỏ để thương hiệu phát triển cùng với nhóm của bạn

Giữ mọi thứ đồng bộ để mọi người có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin hơn

Công việc hiệu quả như một tài liệu tham khảo chia sẻ cho cả thiết kế và tiếp thị

✨ Phù hợp cho: Các thương hiệu đang phát triển đã có sẵn tài nguyên và chỉ cần một nơi để duy trì sự thống nhất.

5. Mẫu hướng dẫn thương hiệu miễn phí của Figma

qua Fi g ma

Không phải thương hiệu nào cũng bắt đầu với một nhóm lớn hay hệ thống thiết kế phức tạp. Đôi khi, bạn chỉ cần một điểm khởi đầu rõ ràng. Mẫu hướng dẫn thương hiệu miễn phí này cung cấp cho bạn không gian đó, với đủ cấu trúc để cảm thấy đáng tin cậy và đủ linh hoạt để tùy chỉnh theo phong cách của riêng bạn.

Nó hoạt động như một khung cơ bản có thể phát triển cùng bạn, giúp bạn bắt đầu từ những điều cơ bản và thêm chi tiết khi thương hiệu của bạn phát triển. Đối với các nhà thiết kế mới hoặc những người sáng lập lần đầu, mẫu thiết kế đồ họa này giúp giảm bớt áp lực phải tạo ra một hướng dẫn hoàn hảo ngay lập tức, đồng thời vẫn đảm bảo tính nhất quán cho công việc của bạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bao gồm tất cả các yếu tố cơ bản, bao gồm cách sử dụng logo, typography và hướng dẫn về màu sắc

Đi kèm với hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu, giúp bạn không cảm thấy bối rối hay phức tạp

Dễ dàng sử dụng, dù bạn đang phát triển một dự án cá nhân hay một thương hiệu đang phát triển

Được tạo ra cho những người thực sự muốn sự rõ ràng, không phải sự phức tạp

✨ Phù hợp cho: Các startup và nhà sáng lập lần đầu cần một hướng dẫn thương hiệu miễn phí, thân thiện với người mới bắt đầu, có thể mở rộng khi thương hiệu của họ phát triển.

📮 ClickUp Insight: Khi mục tiêu không đạt được như kế hoạch, đa số mọi người hoặc bỏ cuộc hoặc tiếp tục mà không có kế hoạch mới. Nhưng mục tiêu không đạt được không phải là kết thúc của câu chuyện—đó là cơ hội để học hỏi. Với ClickUp Bản đồ Tư duy và ClickUp Bảng trắng, bạn có thể nhìn lại, hiểu rõ những gì đã xảy ra và phác thảo một bước tiếp theo thông minh hơn. Đó như là một cách tích hợp sẵn để phục hồi với sự rõ ràng. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc, đơn giản vì họ cài đặt các mục tiêu rõ ràng và khả thi hơn — ít căng thẳng hơn, nhiều thành công hơn

Giới hạn của các mẫu Figma

Nếu ai đó từ Figma đang nghe đây: lời nhắc nhở thân thiện, bạn đang đi sai hướng một cách nghiêm trọng, và bạn sẽ bị thay thế trong thời gian ngắn nếu tiếp tục.

Nếu ai đó từ Figma đang nghe đây: lời nhắc nhở thân thiện, bạn đang đi sai hướng một cách nghiêm trọng, và bạn sẽ bị thay thế trong thời gian ngắn nếu tiếp tục.

Đây là cách một người dùng bực bội đã phản hồi với nhóm Figma trên Reddit.

Có thể nói, mặc dù đã giúp hàng nghìn nhà thiết kế tổ chức công việc sáng tạo của họ, Figma vẫn có một số thách thức đáng lưu ý mà bạn nên cân nhắc trước khi đầu tư quá sâu vào nền tảng này.

Dưới đây là tóm tắt nhanh:

Một số mẫu quá cứng nhắc, khiến việc tùy chỉnh ngoài cấu trúc ban đầu trở nên khó khăn.

Việc chia sẻ công việc với khách hàng hoặc đối tác thường đi kèm với các giới hạn về số lượng người dùng được cấp phép.

Chỉnh sửa offline không đáng tin cậy, điều này có thể gây khó khăn cho các nhóm làm việc từ xa hoặc ở các khu vực khác nhau.

Hỗ trợ đôi khi cảm thấy xa vời, đặc biệt là khi bạn cần giúp đỡ trong tình huống cấp bách.

Các mẫu có thể không được thiết kế với nhu cầu địa phương, do đó các nhóm phải thực hiện thêm công việc để tùy chỉnh chúng.

Các mẫu hướng dẫn thương hiệu Figma thay thế

Như người ta thường nói, “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.” Và đôi khi, con đường đó chính là ClickUp, phần mềm quản lý thương hiệu được các nhà tiếp thị tin dùng.

Nếu các mẫu được đề cập khiến nhóm thiết kế của bạn cảm thấy bị giới hạn, đây là một số lựa chọn thay thế cho Figma.

Dưới đây là 10 mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp tốt nhất có thể giúp lấp đầy những khoảng trống và tạo không gian cho thương hiệu của bạn phát triển một cách rõ ràng và nhất quán.

1. Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng bảng trắng trực quan để sắp xếp các yếu tố thương hiệu một cách dễ nhìn với mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp.

Hầu hết mọi người không chọn một thương hiệu chỉ vì nó trông ấn tượng. Họ chọn nó vì nó mang lại cảm giác quen thuộc, rõ ràng và đáng tin cậy. Thực tế, ba trong số bốn người cho biết họ thích mua hàng từ một thương hiệu mà họ cảm thấy có sự kết nối. Loại kết nối đó bắt đầu từ sự nhất quán.

Mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp cung cấp cho bạn không gian linh hoạt để kết hợp tất cả các yếu tố của thương hiệu lại với nhau, song song.

Vì nó được tích hợp vào một bảng trắng cộng tác, bạn có thể lập bản đồ hình ảnh, giá trị và thông điệp tại một nơi duy nhất và giữ cho chúng luôn sẵn sàng cho toàn bộ nhóm.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xem toàn cảnh thông qua bố cục bảng trắng trực quan mà anh ấy

Thưởng thức tính năng hợp tác thời gian thực để mọi người có thể đóng góp và duy trì sự đồng bộ.

Tùy chỉnh hướng dẫn theo tính cách thương hiệu của bạn với các phần có thể tùy chỉnh.

Lưu trữ và cập nhật mọi thứ từ logo đến hướng dẫn viết trong một không gian chia sẻ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có một không gian trực quan, dễ dàng cập nhật và chia sẻ cho thương hiệu của mình.

Dưới đây là cách bạn có thể tạo bản đồ toàn bộ kế hoạch của mình một cách trực quan với ClickUp Bảng trắng trong hướng dẫn nhanh:

2. Mẫu tài liệu Hướng dẫn phong cách thương hiệu ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Trải nghiệm không gian đơn giản để xây dựng và lưu trữ phong cách thương hiệu của bạn bằng mẫu tài liệu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp.

Chọn màu sắc và phông chữ cho thương hiệu là một chuyện. Đảm bảo chúng hiển thị nhất quán trên mọi nền tảng lại là một chuyện khác. Hướng dẫn phong cách giúp duy trì sự nhất quán, vì vậy dù ai thiết kế hay viết, thương hiệu vẫn mang đậm dấu ấn của bạn.

Mẫu tài liệu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp là một tài liệu ClickUp sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để giúp các nhóm tập trung và duy trì bản sắc thương hiệu của mình. Nó bao gồm các phần chuyên biệt dành cho logo, typography, màu sắc thương hiệu, giọng điệu và ví dụ sử dụng. Cho dù bạn đang đào tạo nhân viên mới, hướng dẫn freelancer hay đồng bộ hóa các bên liên quan, nó cung cấp một nguồn thông tin rõ ràng và có thể thực hiện được cho các tài sản thương hiệu và thông điệp của bạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Giữ màu sắc, logo và lựa chọn phông chữ của bạn trong một tài liệu dễ tìm kiếm.

Giúp mọi người dễ dàng tuân thủ cùng một hướng dẫn thiết kế trực quan.

Giúp các thành viên mới nhanh chóng làm quen mà không cần phải đắn đo.

Hỗ trợ trải nghiệm quen thuộc trên các trang web, email và tài liệu in.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, thiết kế và truyền thông cần một không gian chia sẻ để thống nhất về logo, thông điệp và nhận diện hình ảnh trong thời gian thực.

3. Mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giúp thương hiệu của bạn trông nhất quán và tạo cảm giác đáng tin cậy hơn bằng cách sử dụng mẫu hướng dẫn phong cách thương hiệu ClickUp.

Một số doanh nghiệp chi hơn mười nghìn đô la mỗi năm cho công việc thiết kế. Số đó nói lên rất nhiều điều. Nhưng nó cũng cho thấy mức độ nỗ lực cần thiết để đảm bảo thương hiệu trông và cảm nhận đúng như mong muốn.

Mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu ClickUp cung cấp cho bạn một nơi đơn giản để tập hợp các nỗ lực này và duy trì sự nhất quán. Bạn có thể tập trung các quy tắc thương hiệu trong ClickUp để các nhà văn, nhà thiết kế và nhà tiếp thị luôn làm công việc dựa trên cùng một tài liệu hướng dẫn.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định màu sắc, phông chữ và hình ảnh của bạn trong một hướng dẫn dễ theo dõi

Giúp tất cả thành viên trong nhóm duy trì sự đồng nhất, dù họ đang viết nội dung hay thiết kế quảng cáo

Giúp thương hiệu của bạn trở nên rõ ràng và không phụ thuộc trên mọi kênh

Giữ mọi thứ gọn gàng để hình ảnh của bạn phát triển cùng với thương hiệu, không chống lại nó

✨ Phù hợp cho: Quản lý thương hiệu, giám đốc sáng tạo và nhóm marketing cần một hướng dẫn phong cách đáng tin cậy để đồng bộ hóa thiết kế, nội dung và triển khai chiến dịch trên mọi kênh.

👀 Thú vị: Biểu tượng hình hoa cúc của Chupa Chups được thiết kế bởi Salvador Dalí trong chưa đầy một giờ. Ông kiên quyết đặt nó ở trên đầu que kẹo thay vì bên cạnh để mọi người luôn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là một ví dụ hoàn hảo về việc vị trí đặt đúng có thể quan trọng không kém gì thiết kế tốt.

4. Mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo không gian yên tĩnh, rõ ràng để tập trung mọi thứ với mẫu quản lý thương hiệu ClickUp

Bạn đã hoàn thành thành công bản trình bày ra mắt sản phẩm. Sau đó, ai đó nhắn tin cho bạn yêu cầu bản tóm tắt chiến dịch mới nhất. Trong khi đó, một đồng nghiệp khác vừa chia sẻ phiên bản logo mà bạn đã ngừng sử dụng cách đây hai tháng.

Quản lý thương hiệu đòi hỏi phải kiểm soát nhiều yếu tố cùng lúc. Mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất, giúp lập kế hoạch chiến dịch, cập nhật tài nguyên và giao tiếp nhóm luôn kết nối. Thay vì phải xác định bản nháp nào là phiên bản mới nhất, bạn có thể đang theo dõi chiến dịch, đồng bộ thông điệp và đảm bảo mọi người cùng hướng tới câu chuyện thương hiệu chung.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lập kế hoạch quản lý chiến dịch tiếp thị mà không để mọi thứ trở nên lộn xộn

Giữ cho nhóm của bạn kết nối và làm việc hướng tới cùng một thông điệp

Xem những gì đang hoạt động tốt và những nơi có thể cần điều chỉnh

Giữ vững bản sắc thương hiệu khi thương hiệu của bạn phát triển và thay đổi

✨ Phù hợp cho: Quản lý thương hiệu, nhóm vận hành marketing và các nhà lãnh đạo sáng tạo cần một nền tảng duy nhất để phối hợp chiến dịch, quản lý tài nguyên và duy trì tính nhất quán của thương hiệu giữa các bộ phận.

5. Mẫu nhận diện thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hãy để thương hiệu của bạn được định hình rõ ràng với mẫu nhận diện thương hiệu ClickUp

“Điều gì cần thiết cho nhận diện thương hiệu? Ngoài những yếu tố cơ bản. ” Đó là câu hỏi trên Reddit. Một người dùng đã trả lời một cách đơn giản nhưng chính xác: “Trước khi thiết kế logo, hãy xác định giọng điệu, sứ mệnh, tầm nhìn và đối tượng mục tiêu của bạn. Sau đó, để thiết kế theo sau những yếu tố đó. “

Đó chính xác là việc cần làm của mẫu nhận diện thương hiệu của ClickUp giúp bạn thực hiện. Mẫu này cung cấp không gian để bạn suy nghĩ kỹ lưỡng về những yếu tố cốt lõi trước khi bắt tay vào lựa chọn màu sắc và phông chữ.

Điểm nổi bật là nó không chỉ tập trung vào mặt hình ảnh mà còn giúp bạn xác định giá trị, giọng điệu và mục tiêu dài hạn của thương hiệu, giúp thương hiệu của bạn trở nên xác thực chứ không chỉ là trang trí.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo ra một ngôn ngữ hình ảnh phản ánh bản sắc của bạn

Xây dựng thông điệp phản ánh phong cách của bạn và tạo sự cộng hưởng với đối tượng mục tiêu

Đặt các chỉ số KPI và mục tiêu tiếp thị để nhóm của bạn hiểu rõ tiêu đề lớn của thương hiệu

Giữ mọi thứ kết nối khi bạn phát triển trên các nền tảng khác nhau

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing và lãnh đạo truyền thông muốn xây dựng một bản sắc thương hiệu nhất quán trên các chiến dịch, kênh truyền thông và điểm tiếp xúc với khách hàng.

6. Mẫu Sách Thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng và duy trì bản sắc thương hiệu của bạn theo thời gian với mẫu Sổ tay Thương hiệu ClickUp

Bạn có từng cảm thấy mọi thứ về một thương hiệu đều hoàn hảo? Giọng điệu, màu sắc, cách thương hiệu xuất hiện trực tuyến. Đó không phải là sự tình cờ. Sự rõ ràng đó thường đến từ việc có một nền tảng vững chắc để quay lại. Sách hướng dẫn thương hiệu giúp bạn xây dựng nền tảng đó.

Mẫu Sổ tay Thương hiệu ClickUp biến ý tưởng đó thành một không gian làm việc thực tế, nơi chiến lược, hình ảnh và câu chuyện thương hiệu được tích hợp hài hòa. Thay vì xem sổ tay thương hiệu như một tệp PDF tĩnh, mẫu chiến lược thương hiệu này trở thành một hướng dẫn động, cho phép bạn cập nhật, chia sẻ và mở rộng theo sự phát triển của thương hiệu.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp ý tưởng và tài nguyên của bạn với danh sách công việc đơn giản hoặc bảng công việc

Sắp xếp logo, phông chữ, màu sắc và hình ảnh của bạn theo cách dễ tìm kiếm và tuân thủ

Bạn đang theo dõi tiến độ của mình khi xây dựng chiến dịch hoặc cập nhật nội dung cũ

Giúp tất cả thành viên trong nhóm của bạn có chung một hiểu biết về cảm nhận thực sự của thương hiệu bằng cách chia sẻ

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, chiến lược gia nội dung và giám đốc sáng tạo cần một cuốn sách thương hiệu trung tâm, liên tục cập nhật để hướng dẫn thông điệp, chiến dịch và quyết định thiết kế.

7. Mẫu thiết kế lại thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giao công việc một cách rõ ràng để mọi người đều biết mình đang làm gì thông qua mẫu ClickUp Rebranding

Khi Dunkin’ loại bỏ từ “Donuts” khỏi tên thương hiệu, đó không chỉ là một sự thay đổi logo. Đó là một sự chuyển đổi tinh tế trong cách họ muốn thể hiện bản thân. Dunkin’ vẫn giữ nguyên màu sắc và phong cách, đồng thời tập trung rõ ràng hơn vào những giá trị mà khách hàng của họ coi trọng nhất. Loại tái định vị thương hiệu này đòi hỏi sự chăm chút, không chỉ đơn thuần là một phông chữ mới.

Tái định vị thương hiệu không phải là điều đơn giản. Bạn đang cố gắng tiến về phía trước mà không làm mất đi những yếu tố vẫn còn phù hợp. Mẫu Tái định vị thương hiệu ClickUp giúp bạn thực hiện việc cần làm mà không cảm thấy vội vàng.

Mẫu hướng dẫn thương hiệu này tạo ra một kế hoạch có cấu trúc, nơi chiến lược, thiết kế và truyền thông đều được đồng bộ. Với các dòng thời gian, quyền sở hữu công việc và không gian cho phản hồi, quy trình trở nên có chủ đích thay vì hỗn loạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi từng bước để luôn biết được những gì đã hoàn thành và những gì cần làm tiếp theo

Xác định rõ vai trò của từng người để tránh tình trạng không ai biết ai đang làm gì

Xây dựng dòng thời gian phù hợp với công việc của nhóm, không chỉ tập trung vào thời hạn

Giữ mọi người kết nối khi bạn từ từ thay đổi cách thương hiệu trông và cảm nhận

✨ Phù hợp cho: Giám đốc marketing, quản lý thương hiệu và các nhóm vận hành sáng tạo đang dẫn dắt quá trình tái định vị thương hiệu, cần một cấu trúc rõ ràng cho dòng thời gian, vai trò và triển khai chiến dịch.

8. Mẫu Hướng dẫn Phong cách Logo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị khi nào nên sử dụng từng phiên bản logo của bạn và khi nào không nên sử dụng bằng mẫu Hướng dẫn Phong cách Logo của ClickUp

Logo thường xuất hiện trên mạng. Chúng xuất hiện trên trang web, trong các bản trình bày, trên cốc cà phê và đôi khi ở những nơi bạn không ngờ tới. Một hướng dẫn phong cách logo giúp bạn đảm bảo logo của bạn vẫn giữ được bản sắc riêng, dù nó xuất hiện ở đâu.

Mẫu Hướng dẫn Phong cách Logo của ClickUp cung cấp cho bạn một nơi rõ ràng để cài đặt các quy tắc sử dụng logo một cách cẩn thận. Đây là điểm khởi đầu tốt để tìm hiểu cách tạo hướng dẫn phong cách cho thương hiệu của bạn. Đầu tiên, bạn có thể định nghĩa các quy tắc sử dụng, ghi chép các biến thể và chia sẻ hướng dẫn để đảm bảo rằng không có đối tác, nhà cung cấp hoặc đồng nghiệp nào sử dụng logo sai cách.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định thời điểm và cách sử dụng từng phiên bản logo của bạn

Ghi chú các chi tiết quan trọng như giá trị màu sắc, giới hạn kích thước và khoảng cách

Chia sẻ hướng dẫn này với đối tác để mọi người đều đồng nhất trên cùng một trang

Giữ mọi thứ nhất quán mà không cần phải kiểm tra lại mỗi lần

✨ Phù hợp cho: Nhà thiết kế đồ họa, quản lý thương hiệu và các agency sáng tạo cần ghi chép cách sử dụng logo và đảm bảo đối tác, nhà cung cấp và các nhóm áp dụng nó một cách nhất quán.

👀 Thú vị: Từ LEGO là sự kết hợp của cụm từ tiếng Đan Mạch “leg godt”, có nghĩa là “chơi tốt”. Điều thú vị là các nhà sáng lập không nhận ra cho đến sau này rằng trong tiếng Latin, “lego” cũng có nghĩa là “tôi lắp ráp”. Đó là một sự trùng hợp vui vẻ hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của thương hiệu.

9. Mẫu Hướng dẫn Phong cách Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Có một nơi duy nhất để các quy tắc thiết kế của bạn thực sự được áp dụng với mẫu hướng dẫn phong cách dự án ClickUp

Bạn cập nhật tiêu đề trang web. Ai đó điều chỉnh phông chữ trong bài đăng trên mạng xã hội. Rồi một người khác chia sẻ bản trình chiếu sử dụng màu sắc hoàn toàn khác. Trước khi bạn nhận ra, mọi thứ bắt đầu có vẻ không ổn.

Mẫu Hướng dẫn Phong cách Dự án của ClickUp cung cấp một hướng dẫn chia sẻ mà mọi người có thể tham khảo và đảm bảo rằng họ đang làm việc dựa trên cùng một cơ sở.

Mẫu này tập hợp tất cả các yếu tố hình ảnh quan trọng như phông chữ, màu sắc và bố cục trong một tài liệu tham khảo duy nhất, giúp mọi sản phẩm thiết kế đều mang đậm dấu ấn thống nhất. Thay vì phải sửa chữa những sai sót sau khi hoàn thành, đội ngũ của bạn có thể thiết kế với sự rõ ràng ngay từ đầu.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tổ chức tất cả các tài liệu hình ảnh thương hiệu của bạn trong một tài liệu chia sẻ

Giữ cho phông chữ, màu sắc và bố cục nhất quán, bất kể nền tảng nào

Thông báo rõ ràng về các yêu cầu thiết kế để giảm thiểu việc trao đổi qua lại

Hỗ trợ đội ngũ của bạn trong việc tạo ra các công việc có tính nhất quán và phù hợp với thương hiệu

✨ Phù hợp cho: Các người tạo nội dung, nhóm thiết kế sản phẩm và bộ phận marketing cần một tài liệu tham khảo đơn giản để đảm bảo hình ảnh nhất quán trong các chiến dịch, sản phẩm và kênh truyền thông.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Tài sản Thương hiệu của ClickUp làm nguồn thông tin chính xác duy nhất cho logo, màu sắc và typography. Bạn có thể dễ dàng liên kết đến nó hoặc nhúng các yếu tố khóa vào tài liệu hoặc Bảng trắng của mình, giúp nhóm của bạn không bao giờ phải băn khoăn về phiên bản logo nào nên sử dụng hoặc tông màu tím nào là chính xác.

10. Mẫu khởi chạy thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Từ việc lập kế hoạch dòng thời gian đến đang theo dõi các cột mốc, hãy đảm bảo mọi người đều đồng bộ trên cùng một trang với Mẫu Khởi động Thương hiệu ClickUp

Có một bài đăng trên Reddit đang được chia sẻ rộng rãi: một cố vấn khởi nghiệp chia sẻ trải nghiệm giúp các thương hiệu phát triển từ ý tưởng ban đầu đến khi đạt được giá trị hàng triệu đô la. Một trong những lời khuyên sâu sắc nhất của anh ấy là gì? Đừng chờ đợi sự hoàn hảo. Hãy đưa sản phẩm của bạn ra thị trường, trò chuyện với khách hàng và phát triển từ phiên bản đầu tiên.

Mẫu khởi động thương hiệu của ClickUp giúp bạn biến ý tưởng thành kế hoạch cụ thể và dễ thực hiện. Mẫu này cung cấp không gian để liệt kê các việc cần làm, xác định người hỗ trợ và hướng dẫn nhóm của bạn qua từng giai đoạn của quá trình khởi động.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định một dòng thời gian rõ ràng và dễ quản lý cho việc ra mắt sản phẩm của bạn

Đang theo dõi những điều quan trọng mà không làm phức tạp hóa vấn đề

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ mà không cần kiểm tra liên tục

Hãy để thương hiệu của bạn dần hình thành, từng bước nhỏ một

✨ Phù hợp cho: Các nhà sáng lập và người xây dựng thương hiệu muốn bắt đầu mạnh mẽ mà không bị sa lầy vào chi tiết.

11. Mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo mọi thứ đều mang đậm dấu ấn của cùng một nhóm với mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp

Xây dựng thương hiệu không phải lúc nào cũng bắt đầu từ một tầm nhìn lớn từ nhiều năm trước. Đôi khi, nó bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản từ đồng nghiệp: “Nên sử dụng phiên bản logo nào?”

Đó thường là lúc bạn nhận ra thương hiệu của mình tồn tại trong quá nhiều thư mục và quá ít cuộc hội thoại. Mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một không gian chia sẻ để định nghĩa thương hiệu của bạn trông như thế nào, nghe như thế nào và cảm nhận như thế nào.

Từ typography đến giọng điệu, nó giúp bạn tạo ra những thứ mà cả nhân viên trong và ngoài công ty có thể hiểu và sử dụng một cách dễ dàng.

🌻 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Cài đặt giọng điệu thương hiệu, màu sắc và quy tắc thiết kế của bạn

Lưu trữ tất cả tài nguyên của bạn ở nơi mọi người có thể tìm thấy chúng

Giữ sự nhất quán khi nhóm và thông điệp của bạn phát triển

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing ở giai đoạn đầu, trưởng nhóm thiết kế và các nhóm đa chức năng cần một nền tảng duy nhất, dễ truy cập để định nghĩa và quản lý tài sản thương hiệu, giọng điệu và hướng dẫn.

Đảm bảo mọi hoạt động đều "phù hợp với thương hiệu" với ClickUp

Trái tim của mọi thương hiệu mạnh mẽ là những yếu tố quen thuộc—một màu sắc phù hợp, một giọng điệu phản ánh bản sắc của bạn, và một nhịp điệu mà nhóm của bạn có thể dễ dàng hòa nhập mà không cần phải do dự.

Figma cung cấp cho bạn một nền tảng tuyệt vời để bắt đầu. Nhưng khi cần duy trì sự kết nối giữa con người, dự án và nền tảng, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn một cách hiệu quả bằng cách bước vào.

Điều quan trọng không chỉ là các mẫu. Đó là việc tạo ra một không gian cho thương hiệu của bạn phát triển và giữ vững bản sắc riêng.

