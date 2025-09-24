10 phần mở rộng chuyển giọng nói thành văn bản tốt nhất cho Chrome

Bạn mở một tài liệu trống, sẵn sàng viết. Năm phút sau, bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào con trỏ, trí óc hoạt động nhanh hơn tốc độ gõ phím của bạn. Các ý tưởng quan trọng trôi qua, và đột nhiên việc viết lách trở nên nhàm chán.

Hãy tưởng tượng chỉ cần nói ra—email, ghi chú cuộc họp, thậm chí bản nháp blog—và xem từ ngữ của bạn xuất hiện ngay lập tức.

Sẵn sàng biến điều đó thành hiện thực? Chúng tôi đã tổng hợp một số phần mở rộng chuyển giọng nói thành văn bản tốt nhất cho Chrome để biến giọng nói của bạn thành văn bản, giúp công việc trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Hãy bắt đầu ngay! 🎤

Các phần mở rộng chuyển giọng nói thành văn bản hàng đầu cho Chrome tại một cái nhìn tổng quan

Dưới đây là tổng quan về các công cụ hàng đầu giúp chuyển đổi giọng nói thành văn bản một cách dễ dàng:

Công cụ Tốt nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Ghi chú giọng nói và tài liệu công việc tích hợp cho các nhóm từ nhỏ đến lớn cần hợp tác có cấu trúc ClickUp Brain MAX với tính năng nhập liệu bằng giọng nói, Trợ lý ghi chú AI cho cuộc họp trực tuyến, Bản ghi âm giọng nói, Tài liệu, Bối cảnh AI, Kết nối tác vụ Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Fireflies. ai Chuyển đổi tự động và tóm tắt các cuộc họp trực tuyến cho các chuyên gia và nhóm có tần suất họp cao Chuyển văn bản thời gian thực, tóm tắt bằng AI, đa ngôn ngữ, AskFred Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/tháng Tactiq Chuyển đổi cuộc họp trực tiếp thành văn bản kèm tóm tắt từ ChatGPT cho các nhóm cần sự rõ ràng và thông tin chi tiết chung trong cuộc họp Phụ đề thời gian thực, tác vụ AI, soạn thảo theo dõi Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $12/tháng Speechnotes Ghi âm giọng nói nhanh chóng trên các trang web cho cá nhân hoặc người tạo nội dung Micro nổi, nhẹ nhàng Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $1.9/tháng Notta Chuyển đổi văn bản nhanh chóng và chính xác cho các nhóm nhỏ hoặc cá nhân làm việc với nhiều ngôn ngữ Độ chính xác cao, cuộc hội thoại đa ngôn ngữ Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $13,49/tháng Transkriptor Chuyển văn bản chính xác cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, phù hợp cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần giải pháp tiết kiệm chi phí hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, tải lên tệp tin, ghi lại cuộc họp Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $19.99/tháng Voice In Ghi âm vào bất kỳ trường văn bản nào trong trình duyệt cho những ai muốn giải pháp nhanh chóng Nhận diện giọng nói thời gian thực, hỗ trợ trường văn bản đa nền tảng Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.99/tháng LipSurf Điều khiển trình duyệt bằng giọng nói dành cho người dùng cần tính năng mạnh mẽ và khả năng truy cập Điều hướng bằng giọng nói, lệnh ghi âm, hỗ trợ macro Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng MeetGeek AI Ghi lại cuộc họp tự động + phân tích cho các nhóm đang tìm kiếm giải pháp nâng cao dành riêng cho cuộc họp Tóm tắt bằng AI, bảng điều khiển phân tích, tìm kiếm toàn cầu Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng SpeechText. AI Dịch thuật dựa trên trình duyệt đáng tin cậy cho người dùng cá nhân hoặc nhóm cần dịch thuật nhanh chóng Ghi âm mic, tải xuống ngay lập tức, âm thanh trình duyệt Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10 cho 180 phút chuyển đổi văn bản

Những tiêu chí nào bạn nên xem xét khi chọn phần mở rộng chuyển giọng nói thành văn bản cho Chrome?

Dưới đây là những tiêu chí cần lưu ý khi chọn phần mở rộng chuyển giọng nói thành văn bản cho Chrome:

Chuyển đổi chính xác: Ghi lại giọng nói một cách chính xác trong môi trường ồn ào và hiểu được các giọng nói khác nhau mà không bị hiểu lầm

Định dạng thông minh: Tự động chèn dấu câu, đoạn văn và nhận diện lệnh giọng nói cho các thao tác như ‘đổi dòng’ hoặc ‘xóa từ cuối cùng’

hỗ trợ đa ngôn ngữ: *Phát hiện và chuyển đổi văn bản sang tiếng nói trong hàng chục ngôn ngữ với khả năng chuyển đổi mượt mà trong các cuộc hội thoại đa ngôn ngữ

Tính năng sử dụng thời gian thực: Gõ trực tiếp vào Tài liệu Google, Gmail hoặc trò chuyện trong cuộc họp trong khi phần mở rộng chuyển đổi giọng nói thành văn bản ở chế độ nền

Xuất file dễ dàng: Tải xuống bản ghi chép dưới nhiều định dạng như TXT, PDF hoặc Docs để chuyển giao và lưu trữ tài liệu nhanh chóng

*bảo mật mạnh mẽ: Đảm bảo bản ghi cuộc họp không bị lưu trữ, bán hoặc sử dụng để đào tạo bởi các nhà cung cấp AI bên thứ ba, giúp dữ liệu âm thanh được riêng tư

thiết lập nhẹ nhàng: *Cài đặt nhanh chóng, chạy mà không làm chậm trình duyệt của bạn và kích hoạt bằng một phím tắt duy nhất để ghi âm ngay lập tức

🧠 Thú vị: Khi IBM giới thiệu Shoebox vào năm 1962, nó chỉ có thể nhận diện 16 từ và số được nói. Tuy nhiên, nó vẫn là một bước đột phá vào thời điểm đó và mở đường cho công nghệ ghi âm giọng nói hiện đại.

Các phần mở rộng Chrome chuyển đổi giọng nói thành văn bản tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi về các phần mở rộng chuyển giọng nói thành văn bản cho Chrome. 👇

1. ClickUp (Tốt nhất cho ghi chú giọng nói tích hợp và tài liệu công việc)

Thực hiện công việc nhanh hơn 400% với ClickUp Brain MAX Tăng năng suất làm việc với ClickUp Talk to Text trong Brain MAX

ClickUp là một không gian làm việc tất cả trong một, nơi công việc, giao tiếp và hợp tác được tích hợp hoàn hảo — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). ClickUp Brain MAX mang sức mạnh đó đến máy tính để bàn của bạn.

Ứng dụng AI trên desktop tích hợp các mô hình AI tiên tiến như ChatGPT, Gemini và Claude vào một ứng dụng duy nhất, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ. Ngoài ra, nó còn cho phép tìm kiếm toàn bộ thế giới kỹ thuật số của bạn - từ nhiệm vụ ClickUp đến Google Drive, GitHub, OneDrive và nhiều hơn nữa.

Và một trong những tính năng nổi bật của nó? ClickUp Talk to Text, một giải pháp chuyển đổi giọng nói thành văn bản giúp biến lời nói thành hành động. Nó cũng giúp hoàn thiện, bối cảnh hóa và kết nối ý tưởng của bạn với phần còn lại của công việc.

Nói tự nhiên, công việc nhanh hơn

Dưới đây là những việc cần làm với Talk to Text trong ClickUp:

Nhận bản ghi âm được tinh chỉnh bằng AI, loại bỏ ngay lập tức các lỗi phát âm và chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản dễ đọc, chất lượng chuyên nghiệp

Tạo một từ điển cá nhân với các thuật ngữ tùy chỉnh, tên riêng và thuật ngữ công việc để đảm bảo nhận diện chính xác

Thêm đề cập có ngữ cảnh và liên kết bằng cách tham chiếu các công việc, tài liệu hoặc đồng nghiệp bằng giọng nói của bạn

Giữ tay rảnh rỗi với các phím tắt (fn, shift + fn hoặc tổ hợp phím tùy chỉnh)

Nói bằng ngôn ngữ của bạn và sử dụng hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu để chuyển đổi thành văn bản sang hơn 50 ngôn ngữ

Xem lại các bản ghi âm trước đây từ lịch sử của bạn để sao chép, xuất hoặc phát lại

Tìm kiếm tệp tin nhanh chóng trên các ứng dụng với tính năng tìm kiếm thống nhất trong ClickUp Brain MAX

Giả sử bạn đang soạn thảo kịch bản cho YouTube. Thay vì gõ phím, bạn mở ClickUp Brain MAX, nhấn khóa tắt và bắt đầu ghi âm. Lời nói thô của bạn sẽ được chỉnh sửa ngay lập tức thành những dòng văn bản sạch sẽ, sẵn sàng cho camera mà không làm mất đi giọng điệu cuộc hội thoại. Khi luồng ý tưởng tuôn trào, bạn có thể thêm các điểm chính, ghi chú ý tưởng hoặc thậm chí giao nhiệm vụ chỉnh sửa. Brain MAX tự động chèn @mentions cho đồng nghiệp hoặc liên kết đến ClickUp tài liệu và nhiệm vụ, giúp các tham chiếu trở thành hành động ngay lập tức.

Tìm kiếm và kết nối vượt ra ngoài việc ghi âm

Brain MAX được hỗ trợ bởi trí tuệ của ClickUp Brain, động cơ AI cốt lõi hoạt động trong không gian làm việc của bạn. Nó phân tích các công việc, tài liệu, bình luận và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp các phản hồi có ngữ cảnh.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo tóm tắt cuộc họp và nhiều tính năng khác

ClickUp Brain cung cấp tóm tắt tức thì cho các chủ đề dài, tài liệu và cập nhật, giúp bạn nắm bắt quyết định, rào cản và bước tiếp theo mà không cần phải lục lọi từng chi tiết.

Và điều tuyệt vời nhất? Tất cả những mục hành động đó sẽ được chuyển đổi thành các công việc thực tế trong ClickUp, nên không có gì bị bỏ sót.

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi như “Điều gì đang gây ra khối cho việc ra mắt trang web?” và nhận được câu trả lời có ngữ cảnh được trích xuất trực tiếp từ không gian làm việc của bạn.

📌 Thử các gợi ý sau: Tạo bản cập nhật hàng tuần để nhấn mạnh tiến độ, các rào cản và ưu tiên

Viết kịch bản cho video YouTube 2 phút về quản lý thời gian

Chuyển đổi ghi chú từ cuộc họp nhóm gần đây thành bản tóm tắt dự án có dấu đầu dòng

Xem cách ClickUp Brain giúp việc chuyển đổi văn bản trở nên dễ dàng chỉ trong vài giây. 🤩

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi lại mọi từ trong cuộc họp: Ghi âm và chuyển đổi cuộc thảo luận trong cuộc họp thành văn bản với Ghi âm và chuyển đổi cuộc thảo luận trong cuộc họp thành văn bản với ClickUp AI Notetaker , đồng thời tạo tóm tắt, trích xuất các điểm chính và đề xuất các bước tiếp theo

ghi âm và đính kèm clip giọng nói: *Sử dụng ClickUp Voice Clips để ghi lại các cập nhật nhanh, phản hồi hoặc ý tưởng trực tiếp trong các công việc, bình luận hoặc tài liệu

Sử dụng các mẫu có sẵn: Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc với Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc với các mẫu ghi chú cuộc họp cho công việc và tài liệu, từ ghi chú cuộc họp đến yêu cầu dự án

tạo và liên kết tài liệu: *Soạn thảo, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung với ClickUp Docs, hoàn thành với nhúng phương tiện, danh sách kiểm tra và @mentions

Tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức: Tìm kiếm những gì bạn cần với Tìm kiếm những gì bạn cần với ClickUp Enterprise Search , dù đó là ghi chú giọng nói, tài liệu hay công việc

Kết nối với các công cụ yêu thích của bạn: Mở rộng quy trình làm việc với Mở rộng quy trình làm việc với tích hợp ClickUp , bao gồm Slack, Google Drive, Zoom và Figma

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng đa dạng và tùy chọn tùy chỉnh của ClickUp có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ban đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.300 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 tóm tắt hoàn hảo:

ClickUp cung cấp tất cả những gì tôi cần cho quản lý dự án trong một nền tảng duy nhất. Từ nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu cho đến cuộc trò chuyện. Tôi thực sự đánh giá cao sự dễ sử dụng và quá trình triển khai mượt mà khi đưa đội ngũ vào sử dụng. Số tính năng rất ấn tượng, và tôi có thể tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với mọi thứ từ danh sách công việc đơn giản đến sprint agile phức tạp. Mặc dù có độ sâu, việc tích hợp với các công cụ khác vẫn giữ mọi thứ kết nối mà không cần nỗ lực thêm. Bảng điều khiển cung cấp chế độ xem, giúp tiết kiệm nhiều thời gian khi quản lý nhiều dự án. Với tần suất sử dụng gần như hàng ngày, tôi cũng có trải nghiệm tốt với hỗ trợ khách hàng, luôn phản hồi nhanh chóng mỗi khi tôi cần hướng dẫn.

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, 12% người tham gia cho rằng cuộc họp quá đông đúc, 17% cho rằng cuộc họp kéo dài quá lâu và 10% cho rằng cuộc họp chủ yếu là không cần thiết. Trong một cuộc khảo sát khác của ClickUp, 70% số người tham gia thừa nhận rằng họ sẽ sẵn lòng cử một người thay thế hoặc đại diện tham gia cuộc họp nếu có thể. Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể trở thành người đại diện hoàn hảo cho cuộc họp của bạn! Hãy để AI ghi lại mọi điểm khóa, quyết định và mục cần thực hiện trong khi bạn tập trung vào công việc có giá trị cao hơn. Với tóm tắt cuộc họp tự động và lập công việc được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ thông tin quan trọng—kể cả khi không thể tham dự cuộc họp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

2. Fireflies. ai (Tốt nhất cho việc chuyển đổi tự động các cuộc họp thành văn bản và tạo tóm tắt tức thì)

Fireflies. ai là trợ lý cuộc họp AI cũng đồng thời là công cụ tóm tắt bản ghi âm AI ngay trong trình duyệt của bạn. Với phần mở rộng Chrome của nó, bạn có thể ghi lại mọi nội dung được thảo luận trong các cuộc gọi Google Meet theo thời gian thực mà không cần mời bot vào cuộc họp.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các chuyên gia muốn có bản chép chính xác và ghi chú có thể hành động mà không bị gián đoạn.

Ngoài việc cung cấp bản ghi chép và tóm tắt cuộc họp, công cụ AI cho cuộc họp còn là nhà cung cấp phân tích cuộc họp, chẳng hạn như thời gian nói của người tham gia, các chủ đề được thảo luận, cảm xúc của người tham gia và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật của Fireflies. ai

Tạo ghi chú cuộc họp, tóm tắt và danh sách công việc với các công cụ AI như AskFred

Tự động phát hiện và chuyển đổi thành văn bản trong hơn 100 ngôn ngữ với tính năng chuyển đổi văn bản trực tiếp

Tự động nhận diện người nói trong cuộc họp với tính năng Nhận diện người nói tự động

Tùy chỉnh bản tóm tắt cuộc họp với các mẫu dành cho bán hàng, cuộc họp hàng ngày hoặc phỏng vấn

Tạo bản ghi chép và tóm tắt các cuộc hội thoại trực tiếp với ứng dụng di động Fireflies

Giai đoạn giới hạn của Fireflies. ai

Việc tích hợp với Zoom/Teams đôi khi cảm thấy xâm phạm

Tín dụng AI có giới hạn, ngay cả trên các kế hoạch trả phí, khiến một số tính năng nâng cao bị hạn chế truy cập

Giá cả của Fireflies. ai

Miễn phí

Pro: $18/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2: 4.8/5 (700+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

3. Tactiq (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản từ cuộc họp trực tiếp kèm tóm tắt)

qua Tactiq

Được phát triển bởi OpenAI, Tactiq đơn giản hóa việc chuyển đổi văn bản trong các cuộc họp trực tiếp mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Phần mềm chuyển đổi văn bản cung cấp cho bạn bản ghi chép theo từng người nói khi cuộc họp diễn ra, giúp dễ dàng xác định các điểm khóa, quyết định và trách nhiệm cho đúng người.

Bạn có thể chuyển đổi văn bản từ các cuộc họp trực tiếp trên Google Meet, Zoom và Microsoft Teams. Ngoài chức năng chuyển đổi văn bản cơ bản, Tactiq cho phép bạn tìm kiếm các cuộc hội thoại trước đó và xuất ghi chú trực tiếp sang các công cụ như ClickUp, Notion, Tài liệu Google hoặc Slack.

Với tính năng AI Workflows, bạn cũng có thể tự động hóa các công việc sau cuộc họp như cập nhật CRM hoặc cơ sở kiến thức, tạo/lập vé hỗ trợ và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật của Tactiq

Hỏi AI các câu hỏi tùy chỉnh và tái sử dụng chúng như các hành động tự động hóa chỉ với một cú nhấp chuột

Trích xuất và chia sẻ thông tin từ cuộc họp với các thành viên trong nhóm

Chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành vé Jira hoặc Linear trực tiếp từ bản ghi chép

Thêm thẻ, nhãn và ảnh chụp màn hình vào bản chép để cải thiện việc ghi chép

Sử dụng công cụ YouTube Transcript Generator để trích xuất bản chép từ bất kỳ video YouTube nào ngay lập tức

Giới hạn của Tactiq

Âm thanh yếu hoặc không rõ ràng có thể khiến công cụ chuyển đổi thành văn bản sai hoặc không đầy đủ

Không hỗ trợ Microsoft Teams ngoài trình duyệt, hạn chế tính năng so với các giải pháp thay thế của Tactiq

Giá cả của Tactiq

Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tactiq

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tactiq?

Dưới đây là một số thông tin nhanh từ đánh giá trên G2:

Giờ đây, chúng ta không cần người thật để chuyển đổi âm thanh thành văn bản. Chúng ta thuê người ghi chú và đôi khi bỏ lỡ bản ghi âm cuộc họp, điều này khiến việc ghi lại biên bản cuộc họp trở nên rất khó khăn. Hệ thống không bắt được một số từ và cần cải thiện khả năng nhận diện giọng nói. Chúng ta nói tiếng Ấn Độ và một số từ được dịch sang nghĩa khác, khiến toàn bộ nội dung thay đổi.

4. Speechnotes (Tốt nhất cho việc ghi âm giọng nói nhanh chóng trên các trang web)

qua Speechnotes

Speechnotes là công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản và nhắn tin bằng giọng nói nhẹ nhàng, được thiết kế cho những ai ưa thích nói hơn là gõ phím.

Khác với các công cụ tập trung vào cuộc họp nặng nề, Speechnotes hoạt động như một sổ ghi chép trực tuyến trong trình duyệt Chrome của bạn, cho phép bạn ghi chú, soạn thảo nội dung hoặc ghi lại ý tưởng theo thời gian thực.

Đây là công cụ được ưa chuộng đặc biệt bởi các nhà văn, sinh viên, bác sĩ và chuyên gia muốn có một không gian gọn gàng, miễn phí phân tâm để ghi lại suy nghĩ mà không cần dừng lại để gõ phím. Ngoài tính năng ghi âm trực tiếp, Speechnotes còn xử lý các tệp âm thanh và video đã ghi sẵn thành bản chép chính xác chỉ trong vài phút.

Các tính năng nổi bật của Speechnotes

Gửi lệnh giọng nói để điều chỉnh dấu câu và định dạng mà không cần chỉnh sửa thủ công

Thêm dấu thời gian, phụ đề và thẻ người nói để tạo bản chép lời có cấu trúc

Tải xuống ứng dụng Speechnotes cho Android hoặc TextHear cho iOS để ghi âm trên thiết bị di động một cách mượt mà

Xuất bản ghi chép dưới nhiều định dạng khác nhau, bao gồm tệp Word hoặc PDF

Giai đoạn giới hạn của Speechnotes

Phần mở rộng này không tương thích với micro Bluetooth, gây phiền toái cho người dùng phụ thuộc vào đầu vào không dây

Ứng dụng đôi khi mất các ghi chú đã lưu hoặc yêu cầu lưu thủ công

Giá cả của Speechnotes

Miễn phí

Premium: $1.9/tháng cho mỗi người dùng

Chuyển đổi văn bản: $0.1/phút

Đánh giá và nhận xét về Speechnotes

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Trước năm 1997, phần mềm ghi âm yêu cầu người dùng phải dừng lại sau mỗi từ. Sau đó, Dragon NaturallySpeaking ra đời, trở thành hệ thống thương mại đầu tiên hỗ trợ giọng nói tự nhiên và liên tục.

5. Notta (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản nhanh chóng và chính xác trên nhiều ngôn ngữ)

qua Notta

Notta đặt vị trí mình là một trung tâm tài liệu cuộc họp toàn diện. Ưu điểm nổi bật của nó là tập trung vào quy trình làm việc song ngữ và hợp tác. Nó cho phép bạn chuyển đổi và dịch các cuộc họp sang hai ngôn ngữ cùng lúc, giúp các nhóm đa dạng tham gia đầy đủ vào các cuộc hội thoại.

Kết hợp với các công cụ chỉnh sửa, tóm tắt AI chỉ với một cú nhấp chuột và chia sẻ mượt mà sang Slack, Notion hoặc Salesforce, Notta giúp giảm bớt công việc sau cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Notta

Chuyển đổi ghi âm giọng nói hoặc cuộc hội thoại đã ghi âm sang văn bản với độ chính xác lên đến 98% trong 58 ngôn ngữ

Chia sẻ các điểm nổi bật bằng tính năng clip để chỉ phân phối những phần quan trọng nhất

Chỉnh sửa và hoàn thiện bản ghi chép trực tiếp trong trình chỉnh sửa tương tác tích hợp sẵn

Tìm kiếm và tóm tắt các cuộc họp từ nhiều bản ghi âm khác nhau với AI Trò chuyện

Xuất bản ghi chép dưới nhiều định dạng, bao gồm DOCX, PDF, SRT, XLSX và TXT

Không có giới hạn

Độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản có thể không cao, với các từ bị sai hoặc không chính xác

Một số người dùng đã báo cáo về các điều khoản dùng thử gây nhầm lẫn và các khoản phí thanh toán bất ngờ

Giá của Notta

Miễn phí

Pro: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $27.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notta

G2: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Notta?

Như một đánh giá trên G2 đã nhấn mạnh:

Chuyển đổi văn bản rất chính xác ngay cả với các giọng nói khác nhau (ví dụ: tiếng Anh Nam Phi), nó nhận diện người nói, tạo ra các tóm tắt khá tốt làm cơ sở tốt. Tôi vẫn cần chỉnh sửa các lỗi trong bản ghi chép, các tóm tắt là một khởi đầu tốt nhưng chúng bỏ sót một số thông tin quan trọng.

6. Transkriptor (Tốt nhất cho việc chuyển đổi âm thanh và video thành văn bản với chi phí hợp lý và độ tin cậy cao)

qua Transkriptor

Transkriptor được thiết kế cho bất kỳ ai cần ghi lại nội dung nói từ các bài giảng, phỏng vấn hoặc trình bày và nhanh chóng chuyển đổi thành văn bản. Với khả năng hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, đây là lựa chọn linh hoạt cho sinh viên quốc tế, nhà báo và các nhóm làm việc với các cuộc hội thoại đa ngôn ngữ hàng ngày.

Nó tích hợp với Zoom, Google Meet và Microsoft Teams để ghi lại bản ghi cuộc họp. Bạn cũng có thể trích xuất các thông tin như thời gian nói của người nói và phân tích cảm xúc từ các bản ghi chép.

Ngoài ra, với tính năng tạo phụ đề, dịch âm thanh, ghi âm giọng nói bằng AI và chuyển đổi podcast thành văn bản, Transkriptor còn là công cụ sản xuất nội dung giúp tái sử dụng nội dung nói để phân phối rộng rãi hơn.

Các tính năng nổi bật của Transkriptor

Ghi lại màn hình, camera và micro cùng lúc với phần mở rộng Chrome

Tải lên tệp trực tiếp hoặc nhập từ YouTube để chuyển đổi văn bản và tóm tắt

Tạo các bản tóm tắt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để nhấn mạnh các điểm khóa từ các bài giảng dài hoặc cuộc gọi

Xây dựng cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm từ các bản ghi chép của bạn để tham khảo dễ dàng

Giới hạn của Transkriptor

Gặp khó khăn với các từ lấp đầy như ‘um’ và ‘uh’ đòi hỏi phải chỉnh sửa thêm

Khả năng phân biệt giọng nói yếu trong các bản ghi âm có nhiều người nói

Giá của Transkriptor

Miễn phí

Pro: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $30/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Transkriptor

G2: 4.7/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Năm 1952, Bell Labs đã phát triển Audrey, một trong những hệ thống nhận dạng giọng nói đầu tiên. Nó chỉ có thể hiểu các số từ 0 đến 9 và chỉ khi được nói bởi người đã huấn luyện nó.

7. Voice In (Tốt nhất cho việc ghi âm trực tiếp vào các trường văn bản trong trình duyệt)

qua Voice In

Voice In là một phần mở rộng Chrome chuyển giọng nói thành văn bản nhẹ nhàng nhưng hữu ích, cho phép bạn gõ văn bản ở bất kỳ đâu trên web chỉ bằng giọng nói. Nếu bạn muốn ghi âm nhanh chóng và chính xác mà không cần rời khỏi trình duyệt, Voice In là một lựa chọn đáng tin cậy.

Công cụ này thích ứng với quy trình làm việc của bạn nhờ các lệnh dấu câu tích hợp sẵn, định dạng văn bản tự động và phím tắt giọng nói tùy chỉnh. Điều đó có nghĩa là bạn có thể viết email, điền biểu mẫu, soạn thảo bài viết blog hoặc thậm chí cập nhật các mục nhập CRM nhanh hơn.

Các tính năng nổi bật của Voice In

Ghi âm trực tiếp vào hơn 10.000 trang web và ứng dụng mà không cần sao chép và dán

Tạo lệnh tùy chỉnh để thực hiện các chỉnh sửa lặp lại và tự động hóa bằng giọng nói

Ghi âm trên nhiều tab với Chế độ Nâng cao

Chuyển đổi ngôn ngữ ngay lập tức bằng các phím tắt cho việc gõ văn bản đa ngôn ngữ

Giới hạn của Voice In

Dấu câu được phát âm như 'dấu phẩy' hoặc 'dấu kỳ' có thể được chuyển đổi thành từ ngữ chính xác, thay vì được định dạng đúng cách

Phần mở rộng này không hoạt động trên các tài liệu cục bộ (như tệp PDF hoặc HTML) trừ khi được cấp quyền truy cập bổ sung từ trình duyệt

Giá cả của Voice In

Hàng tháng: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Hàng năm: $59.99 mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Trọn đời: $149.99 mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Voice In

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Voice In?

Hãy xem đánh giá này trên G2:

Điểm nổi bật của Voice In là phần mở rộng Chrome hoạt động mượt mà trên hầu hết các trang web có văn bản có thể chỉnh sửa. Một nhược điểm nhỏ là một số lệnh phức tạp hoặc thuật ngữ chuyên ngành đôi khi bị hiểu nhầm.

Điểm nổi bật của Voice In là phần mở rộng Chrome hoạt động mượt mà trên hầu hết các trang web có văn bản có thể chỉnh sửa. Một nhược điểm nhỏ là một số lệnh phức tạp hoặc thuật ngữ chuyên ngành đôi khi bị hiểu nhầm.

8. LipSurf (Tốt nhất để điều khiển các hàm trình duyệt và ứng dụng bằng lệnh giọng nói)

qua LipSurf

LipSurf biến toàn bộ trải nghiệm duyệt web của bạn thành một quy trình làm việc không cần dùng tay, được điều khiển bằng giọng nói. Thay vì phải chuyển đổi giữa gõ phím và nhấp chuột, bạn có thể sử dụng giọng nói để thực hiện các lệnh cuộn trang, nhấp vào liên kết, xem video hoặc viết văn bản dài trong thời gian thực.

Từ việc ghi âm trong Tài liệu Google đến duyệt Reddit hoặc điều khiển YouTube, nó thích ứng với thói quen duyệt web của bạn. Điều tuyệt vời hơn? Nó hoạt động trên Chrome mà không đang theo dõi dữ liệu hoặc hiển thị quảng cáo, kết hợp thành công giữa năng suất giọng nói và bảo mật.

Các tính năng nổi bật của LipSurf

Tạo các phím tắt giọng nói tùy chỉnh để chèn mẫu, thuật ngữ chuyên ngành văn phòng hoặc các thao tác lặp lại

Mở rộng hàm bằng cách sử dụng các plugin mã nguồn mở hoặc tự xây dựng các tích hợp của riêng bạn

Sử dụng lệnh lưới nhấp chuột để tương tác với bất kỳ khu vực nào trên trang web bằng giọng nói

Chuyển đổi giữa chế độ ghi âm, chế độ đánh vần và chế độ khóa lệnh để có quy trình làm việc chính xác

Giới hạn của LipSurf

Người dùng cho biết LipSurf có thể gặp lỗi và đôi khi ngừng công việc đột ngột

LipSurf không phải lúc nào cũng có hàm tốt trên một số trang web, như Duolingo

Giá cả của LipSurf

Miễn phí

Plus: $4/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về LipSurf

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Trong một số bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật sử dụng công nghệ chuyển giọng nói thành văn bản ngay trong quá trình phẫu thuật để ghi chú mà không cần chạm vào bất kỳ thiết bị nào. Các micro được thiết kế để lọc bỏ tiếng ồn nền từ phòng mổ.

9. MeetGeek AI (Tốt nhất cho việc ghi lại cuộc họp tự động với các điểm nhấn và nhiệm vụ cần thực hiện)

qua MeetGeek AI

MeetGeek AI là phần mở rộng Chrome chuyển đổi giọng nói thành văn bản được thiết kế để ghi lại, tổ chức và tự động hóa mọi thứ diễn ra trong các cuộc gọi của bạn. Nó tự động tham gia các cuộc họp của bạn, ghi lại chúng và cung cấp các ghi chú có cấu trúc ngay khi cuộc gọi kết thúc.

Ứng dụng này ghi lại tất cả các cuộc họp của bạn, bao gồm Zoom, Google Meet, Teams, Webex và thậm chí cả các cuộc hội thoại offline.

Các quy trình làm việc AI của MeetGeek giúp giảm tải công việc trong các cuộc họp bằng cách đồng bộ hóa thông tin vào các công cụ yêu thích của bạn và xây dựng một cơ sở kiến thức động.

Các tính năng nổi bật của MeetGeek AI

Ghi lại cuộc gọi trực tiếp từ trình duyệt mà không cần bot hoặc lời mời bằng tiện ích mở rộng MeetGeek Chrome Recorder

Tùy chỉnh hoặc tạo mẫu tóm tắt riêng cho các cuộc phỏng vấn, quá trình onboarding, cuộc gọi bán hàng và cuộc đồng bộ nhóm

Đồng bộ nội dung cuộc họp với hơn 7.000 ứng dụng, bao gồm Slack, HubSpot, Notion và Google Drive

Mở khóa trí tuệ cuộc hội thoại với hơn 100 chỉ số KPI đang theo dõi mức độ tương tác, thời gian phát biểu và hiệu quả cuộc họp

Giới hạn của MeetGeek AI

Thiết lập chậm cho các cuộc họp không được lên lịch trước; yêu cầu lên lịch trước trong lịch

Có giới hạn tùy chọn hỗ trợ ngôn ngữ, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng cho những người sử dụng nhiều ngôn ngữ

Giá cả của MeetGeek AI

Miễn phí

Pro: $19/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $39/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $59/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về MeetGeek AI

G2: 4.6/5 (450+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về MeetGeek AI?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

MeetGeek giúp tiết kiệm nhiều thời gian bằng cách tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tổ chức các cuộc họp. Rất tiện lợi để nhanh chóng tìm kiếm các đoạn cần thiết bằng từ khóa và chia sẻ các đoạn trích với đồng nghiệp. Đôi khi bản chuyển đổi có thể chứa sai sót, đặc biệt khi chất lượng âm thanh kém hoặc khi có nhiều ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc hội thoại.

10. SpeechText. AI (Tốt nhất cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh chóng và chính xác ngay trong trình duyệt)

Khi độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản thực sự quan trọng, SpeechText. AI mang đến cho bạn sự linh hoạt để tùy chỉnh kết quả phù hợp với ngành nghề của bạn.

Thay vì sử dụng một công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản chung chung, phần mềm này cho phép bạn chọn các mô hình chuyên biệt theo lĩnh vực như y tế, pháp lý, phỏng vấn hoặc podcast, giúp nhận diện chính xác các thuật ngữ chuyên ngành và thuật ngữ kỹ thuật ngay từ đầu.

Bạn chỉ cần tải lên tệp âm thanh hoặc video, lựa chọn lĩnh vực của mình và để trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý phần còn lại.

Các tính năng nổi bật của SpeechText. AI

Sử dụng công cụ tìm kiếm âm thanh tích hợp để nhanh chóng tìm kiếm các cụm từ hoặc thuật ngữ trong bản ghi âm

Tạo ra kết quả sạch sẽ với dấu câu và định dạng tự động

Chỉnh sửa và kiểm tra bản chép lời bằng các công cụ kiểm tra tương tác

Xuất kết quả chuyển đổi thành văn bản dưới nhiều định dạng, bao gồm TXT, DOCX và PDF

Giới hạn của SpeechText. AI

Trên các kế hoạch có giá thấp hơn, có giới hạn kích thước tệp tối đa (ví dụ: 20 MB), điều này có thể yêu cầu người dùng phải chia nhỏ các tệp âm thanh lớn một cách thủ công

Không có ứng dụng di động, giới hạn việc sử dụng cho các quy trình làm việc trên máy tính để bàn hoặc trình duyệt

Giá cả của SpeechText. AI

Gói cơ bản: $10 cho 180 phút chuyển đổi văn bản

Cá nhân: $19 cho 380 phút chuyển đổi văn bản

Tiêu chuẩn: $49 cho 990 phút chuyển đổi văn bản

SpeechText. Đánh giá và nhận xét về AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Lợi ích của việc sử dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong Chrome

Sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trong Chrome sẽ thay đổi cách bạn làm công việc, giao tiếp và duy trì năng suất. Từ việc ghi âm nhanh hơn đến khả năng truy cập tốt hơn, đây là lý do tại sao bạn nên áp dụng:

*nâng cao năng suất và tiết kiệm thời gian: Dictate email, báo cáo hoặc mã nhanh hơn so với gõ phím, và công việc rảnh tay khi đa nhiệm hoặc khi không thể gõ phím

Tính năng truy cập nâng cao: Hỗ trợ người dùng có khuyết tật như khó khăn về vận động, khiếm thị hoặc rối loạn đọc viết, giúp không gian kỹ thuật số trở nên bao trùm hơn

Cải thiện tài liệu và hợp tác: Nhận bản chép lời thời gian thực cho các cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc lớp học, và ghi chép ý tưởng ngay lập tức với tính năng ghi chú bằng giọng nói

*chức năng đa dạng: Sử dụng giọng nói cho tìm kiếm trình duyệt, điều hướng và chuyển đổi văn bản đa ngôn ngữ, hoặc kết nối với các ứng dụng như Tài liệu Google và Zoom để tự động hóa quy trình làm việc

Lợi ích sức khỏe: Giảm căng thẳng từ việc gõ phím trong các phiên dài và ngăn ngừa chấn thương do vận động lặp đi lặp lại bằng cách để giọng nói của bạn làm việc

Giọng nói của bạn vừa được nâng cấp

Hầu hết các phần mở rộng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên Chrome chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi thô, buộc bạn phải tự chỉnh sửa lại. Một số yêu cầu bạn chuyển đổi giữa các ứng dụng, trong khi những phần mở rộng khác ảnh hưởng đến bảo mật.

ClickUp Brain MAX và Talk to Text mang lại trải nghiệm vượt trội. Chúng biến việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản thành một phần mở rộng tự nhiên của quy trình làm việc của bạn. Với bản ghi chép được tinh chỉnh bằng AI, hỗ trợ đa ngôn ngữ, từ vựng cá nhân hóa và tích hợp sâu, giọng nói của bạn trở thành công cụ năng suất tức thì.

Nếu bạn đã sẵn sàng vượt qua mức độ ghi âm cơ bản, hãy đăng ký ClickUp miễn phí và xem cách từ ngữ của bạn có thể được chuyển đổi thành công việc có tổ chức một cách mượt mà như thế nào.