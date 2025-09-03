Các tùy chọn mẫu biểu mẫu quyên góp miễn phí để đơn giản hóa việc gây quỹ

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đang lấy lại vị trí của mình. Tuy nhiên, lợi ích không chỉ dừng lại ở các tổ chức từ thiện—chúng còn có tác động tích cực đến nhân viên của tổ chức.

Tuy nhiên, trong khi các doanh nghiệp (kinh doanh) có thể tài trợ cho mục đích, các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi chính phủ (NGOs) có trách nhiệm tối ưu hóa quy trình quyên góp.

Điều đó có nghĩa là cho phép quyên góp không có lỗi, thu thập thông tin chính xác của nhà tài trợ để hỗ trợ họ, và đơn giản hóa việc đang theo dõi thanh toán.

Để hỗ trợ điều đó, dưới đây là các mẫu biểu mẫu quyên góp tốt nhất được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo/lập biểu mẫu quyên góp, thu thập quỹ hiệu quả và quản lý thanh toán.

Mẫu biểu mẫu quyên góp là gì?

Mẫu biểu mẫu quyên góp là các biểu mẫu được thiết kế sẵn và có thể tùy chỉnh mà các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện sử dụng để thu thập quyên góp và thông tin quan trọng của nhà tài trợ.

Tóm lại, mục tiêu chính của chúng là đơn giản hóa quy trình quyên góp bằng cách giúp việc tạo, chia sẻ và quản lý các biểu mẫu quyên góp trực tuyến trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là cách chúng giảm bớt công việc thủ công:

✅ Chấp nhận quà tặng một lần hoặc đóng góp định kỳ

✅ Bao gồm các trường thông tin bắt buộc về số tiền quyên góp, thông tin liên hệ và đối tác thanh toán

✅ Cung cấp các trường tùy chọn cho phần bình luận, loại quyên góp hoặc quà tặng được thực hiện để tưởng nhớ ai đó

✅ Cho phép tùy chỉnh hoàn toàn để phù hợp với thương hiệu và mục tiêu gây quỹ của tổ chức

✅ Tích hợp với các hệ thống thanh toán đáng tin cậy như PayPal hoặc Stripe

Các mẫu biểu mẫu quyên góp hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu biểu mẫu quyên góp tốt nhất, kèm theo các liên kết tải xuống và trang đích chính xác cho từng mẫu:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu biểu mẫu quyên góp tốt?

Người dùng Reddit đã chỉ ra rõ ràng những gì các tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm trong mẫu biểu mẫu quyên góp trực tuyến của họ. Mẫu biểu mẫu quyên góp lý tưởng cần cân bằng giữa quy trình quyên góp đơn giản và trải nghiệm mượt mà, bảo mật cho nhà tài trợ.

Một điểm nổi bật là hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán. Hãy tóm tắt các tính năng khác mà mẫu biểu mẫu quyên góp lý tưởng nên có:

Chỉ bao gồm các trường thông tin cần thiết để tránh làm cho các nhà tài trợ tiềm năng cảm thấy quá tải với quá nhiều trường thông tin phải điền

Hỗ trợ cả quyên góp một lần và định kỳ với các tùy chọn được hiển thị rõ ràng

Cho phép nhà tài trợ tùy chỉnh số tiền quyên góp hoặc chọn từ các giá trị được đề xuất

Hỗ trợ tích hợp với các đối tác thanh toán đáng tin cậy như PayPal hoặc Stripe

Giải thích cách các khoản đóng góp hỗ trợ tổ chức từ thiện hoặc mục tiêu, từ đó xây dựng niềm tin

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản lý một tổ chức phi lợi nhuận không chỉ cần ý định từ thiện— Sử dụng ClickUp để Vận hành Một Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Hiệu Quả cho thấy cách tối ưu hóa hoạt động, duy trì sự tổ chức và tập trung nỗ lực vào điều quan trọng nhất: sứ mệnh của bạn.

15 Mẫu biểu mẫu quyên góp tốt nhất

Dưới đây là 15 mẫu biểu mẫu quyên góp tốt nhất hiện có để hỗ trợ các hoạt động gây quỹ và tổ chức từ thiện.

Mỗi mẫu dưới đây bao gồm trường hợp sử dụng lý tưởng và loại thông tin nhà tài trợ mà nó giúp thu thập.

1. Mẫu biểu mẫu quyên góp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tận hưởng tính năng tự động hóa tích hợp và tích hợp với các đối tác thanh toán với mẫu biểu mẫu quyên góp ClickUp

Bạn đã bao giờ cảm thấy quy trình quyên góp của mình là công việc hơn mức cần thiết? ClickUp hiểu điều đó.

Mẫu biểu mẫu quyên góp của ClickUp được thiết kế để giúp các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện tiết kiệm thời gian xử lý biểu mẫu và tập trung nhiều hơn vào việc huy động quỹ.

Bạn có thể dễ dàng thu thập thông tin nhà tài trợ, quản lý thanh toán và tự động hóa các thông điệp cảm ơn—tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Dù bạn đang tổ chức một sự kiện gây quỹ duy nhất hay cần hỗ trợ các khoản đóng góp định kỳ, biểu mẫu tùy chỉnh này sẽ giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng, bảo mật và đơn giản cho cả bạn và các nhà tài trợ.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập thông tin nhà tài trợ, quản lý thanh toán và tự động hóa các thông điệp cảm ơn

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu và nhu cầu của tổ chức phi lợi nhuận của bạn

Tích hợp với các đối tác thanh toán đáng tin cậy để đảm bảo quy trình quyên góp bảo mật và liền mạch

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện muốn đơn giản hóa việc tiếp nhận quyên góp, tự động hóa việc theo dõi và thu thập thông tin nhà tài trợ một cách bảo mật tại một nơi duy nhất.

📖 Xem thêm: Phần mềm tạo biểu mẫu tốt nhất

2. Mẫu quyên góp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiết kiệm thời gian sắp xếp tệp tin với Mẫu quyên góp ClickUp

Truyền thống, quy trình quyên góp được quản lý thông qua bảng tính và email. Tuy nhiên, điều này thường không mang lại kết quả tốt—dữ liệu bị mất, nhà tài trợ bị bỏ sót, và toàn bộ quy trình quyên góp trở nên hỗn loạn hơn là hữu ích.

Mẫu Biểu Mẫu Quyên Góp của ClickUp cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận một nền tảng trung tâm để theo dõi các khoản đóng góp, tổ chức thông tin nhà tài trợ và họp mặt mục tiêu gây quỹ một cách hiệu quả.

Từ nhà tài trợ một lần đến các khoản đóng góp định kỳ, biểu mẫu này giúp bạn ghi chép mọi chi tiết đồng thời đảm bảo phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

Ngoài ra, bạn còn có thể kết nối với đối tác thanh toán, theo dõi hiệu quả chiến dịch và truy cập nhanh chóng lịch sử đóng góp của nhà tài trợ — tất cả trong một không gian Làm việc.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tập trung tất cả các khoản quyên góp và thông tin nhà tài trợ trong một không gian làm việc duy nhất

Theo dõi tiến độ gây quỹ và lịch sử đóng góp của nhà tài trợ chỉ với một cái nhìn

Phù hợp với cả các chiến dịch quyên góp một lần và định kỳ

✨ Phù hợp cho: Các nhóm gây quỹ cần một hệ thống tập trung để theo dõi các khoản quyên góp một lần và định kỳ với khả năng hiển thị đầy đủ thông tin nhà tài trợ.

3. Mẫu thư quyên góp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo sự nhất quán, tự tin và cấu trúc cho quy trình quyên góp của bạn với Mẫu Thư Quyên Góp của ClickUp

Bước đầu tiên trong việc thu thập quyên góp là liên hệ với các nhà tài trợ; đôi khi, điều này có thể gặp khó khăn.

Tin vui là điều đó không nhất thiết phải như vậy! Điều này đặc biệt đúng khi bạn có sẵn một lá thư được soạn thảo kỹ lưỡng.

Đó chính là lúc Mẫu Thư Kêu Gọi Quyên Góp của ClickUp bước vào cuộc. Mẫu này giúp các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện viết những thông điệp rõ ràng, thuyết phục, tạo được sự đồng cảm với các nhà tài trợ tiềm năng.

Ngoài phần nội dung, mẫu còn đang theo dõi từng yêu cầu quyên góp, ghi lại phản hồi và giữ thông tin nhà tài trợ được tổ chức gọn gàng để thực hiện các bước theo dõi tiếp theo một cách trơn tru.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Giúp bạn viết các yêu cầu quyên góp rõ ràng và thuyết phục

Ghi lại mọi tương tác với nhà tài trợ và đang theo dõi các hoạt động theo dõi

Giữ tất cả các giao tiếp được tổ chức gọn gàng cho các hoạt động tiếp cận trong tương lai

✨ Phù hợp cho: Các điều phối viên tiếp cận đang soạn thảo các lá thư quyên góp hấp dẫn đồng thời ghi chép mọi tương tác với nhà tài trợ và đang theo dõi các hoạt động tiếp theo

👋🏾 Hãy nhờ sự trợ giúp của trợ lý AI để giúp bạn xử lý những công việc đang theo dõi quyên góp phức tạp!

4. Mẫu Kế hoạch Quyên góp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ và nguồn quỹ của bạn đang theo dõi với Mẫu Kế Hoạch Quyên Góp ClickUp

Bạn biết điều gì mà hầu hết các chiến dịch quyên góp cần? Một mẫu quyên góp chi tiết mô tả từng giai đoạn của quy trình quyên góp từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, một chiến dịch gây quỹ thành công bắt đầu từ một kế hoạch vững chắc—chính xác là những gì Mẫu Kế Hoạch Gây Quỹ của ClickUp mang lại.

Mẫu biểu mẫu này giúp các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện xác định mục tiêu và phác thảo chiến lược. Hơn nữa, mẫu này đặc biệt hữu ích cho việc đang theo dõi tiến độ và phối hợp các công việc giữa các nhóm.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định mục tiêu, chiến lược và dòng thời gian thực hiện các hoạt động gây quỹ trong một tài liệu duy nhất

Theo dõi tiến độ và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm cho từng giai đoạn của chiến dịch

Giữ mọi người đồng bộ với các bước rõ ràng, có thể thực hiện được

✨ Phù hợp cho: Quản lý chiến dịch xây dựng kế hoạch gây quỹ chiến lược với mục tiêu rõ ràng, dòng thời gian cụ thể và đang theo dõi tiến độ

📖 Xem thêm: Các công cụ AI không thể bỏ qua cho tổ chức phi lợi nhuận

Tải mẫu miễn phí Theo dõi giao tiếp, hạn chót và các bước theo dõi với Mẫu Biểu Mẫu Tài Trợ của ClickUp

Không phải mọi nhà tài trợ đều đóng góp—một số là nhà tài trợ—điều này yêu cầu một cách tiếp cận khác.

Mẫu biểu mẫu tài trợ của ClickUp giúp bạn kết nối nhà tài trợ với các chiến dịch gây quỹ của mình thông qua các biểu mẫu có cấu trúc, dễ điền, giúp thu thập thông tin chính xác từ nhà tài trợ.

Dù bạn đang tìm kiếm nguồn tài chính, thiết bị hay hỗ trợ hiện vật, biểu mẫu tùy chỉnh này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ ý nghĩa và lâu dài với các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ cộng đồng.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập thông tin nhà tài trợ và loại hình hỗ trợ thông qua các biểu mẫu có cấu trúc

Theo dõi giao tiếp, hạn chót và các bước theo dõi tự động

Xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác kinh doanh và nhà tài trợ

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức liên hệ với nhà tài trợ doanh nghiệp và đối tác cộng đồng thông qua các biểu mẫu tiếp nhận có cấu trúc và chuyên nghiệp.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 33% nhân viên văn phòng gửi tin nhắn cho 1–3 người mỗi ngày chỉ để có được thông tin cần thiết. Nhưng nếu mọi thứ đã được ghi chép đầy đủ và dễ dàng tìm kiếm thì sao? Với Trình Quản Lý Kiến Thức AI của ClickUp Brain, bạn có thể bỏ qua việc trao đổi qua lại. Chỉ cần đặt câu hỏi trực tiếp trong không gian làm việc của bạn — ClickUp Brain sẽ lấy câu trả lời ngay lập tức từ tài liệu của bạn hoặc các công cụ bên thứ ba được kết nối.

6. Mẫu lập kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo mọi sự kiện đều thành công với Mẫu Kế Hoạch Tổ Chức Sự Kiện Quyên Góp của ClickUp

Hãy tưởng tượng bạn có thể tạo bản đồ công việc, thu thập thông tin nhà tài trợ, đang theo dõi các chiến dịch gây quỹ và quản lý thanh toán—tất cả trong một không gian làm việc trung tâm. Đó chính là những gì Mẫu Lập Kế Hoạch Sự Kiện Gây Quỹ của ClickUp mang lại.

Khi tổ chức một sự kiện gây quỹ, bạn phải đối mặt với quá nhiều yếu tố cùng một lúc: địa điểm, tình nguyện viên, khoản đóng góp và thời hạn.

Mẫu này giúp các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện quản lý mọi thứ một cách hiệu quả. Với các tính năng tích hợp như dòng thời gian, phân công công việc và đang theo dõi trạng thái, nhóm của bạn có thể tập trung vào tác động thay vì các vấn đề hậu cần.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý các công việc, dòng thời gian và ngân sách cho mọi sự kiện

Phân công trách nhiệm và đang theo dõi trạng thái theo thời gian thực

Tập trung thông tin nhà tài trợ, thanh toán và điều phối tình nguyện viên

✨ Phù hợp cho: Các nhà tổ chức sự kiện phải quản lý tình nguyện viên, địa điểm, ngân sách và quyên góp—tất cả từ một không gian Làm việc hợp tác.

🧠 Thực tế thú vị: 91% nhân viên cho biết mục đích của công ty đã mang lại cho họ cảm giác thuộc về trong những thời điểm khó khăn như đại dịch và biến động kinh tế. Hóa ra, công việc cho một tổ chức có mục tiêu rõ ràng không chỉ tốt cho thế giới mà còn nâng cao tinh thần!

7. Mẫu Quy trình Tiêu chuẩn (SOP) cho Tổ chức Phi lợi nhuận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và duy trì tiến độ thực hiện sứ mệnh của tổ chức bằng cách sử dụng Mẫu Quy Trình Tiêu Chuẩn (SOP) cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận của ClickUp

Chỉ những người điều hành tổ chức phi lợi nhuận mới hiểu được số công việc khổng lồ trong danh sách việc cần làm hàng ngày—truyền thông, tình nguyện viên, quyên góp và mọi thứ khác.

Mẫu Quy Trình Tiêu Chuẩn (SOP) cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận của ClickUp giúp tổ chức sự phức tạp này bằng cách cho phép bạn tạo các quy trình từng bước cho mọi phần của tổ chức.

Điểm nổi bật là bạn có thể trực quan hóa quy trình làm việc và tài liệu, ví dụ như vậy, điều này rất hữu ích khi quản lý các chiến dịch gây quỹ.

Mẫu này còn bao gồm các danh sách kiểm tra chi tiết, đang theo dõi trạng thái và các liên kết dễ dàng giữa các công việc liên quan — tất cả đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu của bạn.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc với các bước hướng dẫn chi tiết

Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và đảm bảo tính nhất quán trong nhóm

Danh sách kiểm tra có thể tùy chỉnh và đang theo dõi trạng thái cho từng quy trình

✨ Phù hợp cho: Các nhóm vận hành muốn tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc, giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại và đảm bảo mọi người tuân thủ cùng một quy trình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức sự kiện gây quỹ tiếp theo mà không làm kiệt sức nhóm của mình? Mẫu biểu mẫu gây quỹ miễn phí cho sự kiện và tổ chức từ thiện cung cấp các mẫu sẵn sàng sử dụng để giúp bạn lập kế hoạch thông minh hơn, quảng bá hiệu quả hơn và huy động được nhiều hơn.

8. Mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Muốn giữ mục tiêu của bạn trong tầm tay? Hãy thử mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận ClickUp

Tổ chức một sự kiện phi lợi nhuận có nghĩa là phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau - từ điều phối logistics đến người phụ trách gây quỹ. Mẫu kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận của ClickUp giúp tập trung tất cả các công việc đó vào một nơi duy nhất, giúp bạn không phải theo dõi các bảng tính hay chủ đề email.

Dưới đây là cách mẫu này hoạt động: bạn có thể tạo bản đồ dòng thời gian, phân công công việc, đang theo dõi ngân sách và thậm chí thu thập đóng góp liên quan đến sự kiện.

Mẫu biểu mẫu tùy chỉnh này được thiết kế để đơn giản hóa việc lập kế hoạch, giúp tổ chức của bạn tập trung vào tác động cộng đồng thay vì danh sách kiểm tra.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lập kế hoạch dòng thời gian, công việc và ngân sách cho sự kiện trong chế độ xem duy nhất

Tối ưu hóa việc thu thập và tiếp cận cho từng sự kiện

Giữ cho kế hoạch được tổ chức gọn gàng và giảm tải email

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phi lợi nhuận tổ chức các sự kiện gây quỹ, từ logistics đến tiếp cận nhà tài trợ, mà không bị ngập trong chuỗi email.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc theo đuổi nhà tài trợ với các biểu mẫu lộn xộn và hàng loạt email có thể khiến bạn mệt mỏi. Các mẫu biểu mẫu tài trợ miễn phí cung cấp cho bạn 12 mẫu sẵn sàng sử dụng để đơn giản hóa việc tiếp cận, xây dựng niềm tin, tạo ra nhiều cơ hội hơn và bảo mật hỗ trợ nhanh chóng.

9. Mẫu biểu mẫu thành viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Từ biểu mẫu tùy chỉnh đến quy trình làm việc tự động hóa, mang lại sự nhất quán với Mẫu Biểu Mẫu Thành Viên của ClickUp

Quản lý thành viên không nên phức tạp hơn quản lý quyên góp — và với Mẫu Biểu Mẫu Thành Viên của ClickUp, điều đó không còn là vấn đề.

Dù bạn đang xây dựng một cộng đồng trực tuyến hay điều hành một tổ chức phi lợi nhuận, mẫu này cho phép bạn thu thập thông tin thành viên một cách nhanh chóng, bảo mật và không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Bạn có thể tổ chức thông tin cơ bản, đang theo dõi tiến độ đăng ký và lưu trữ mọi thứ gọn gàng tại một nơi duy nhất.

Mẫu này cũng hoàn hảo cho các nhóm muốn giảm thiểu thời gian quản trị viên đồng thời đảm bảo mọi người đăng ký đều có trải nghiệm mượt mà và có cấu trúc.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập và tổ chức thông tin thành viên một cách bảo mật

Tự động hóa quy trình đăng ký và đang theo dõi trạng thái thành viên

Giảm thời gian quản trị viên với các quy trình làm việc đơn giản và có cấu trúc

✨ Phù hợp cho: Quản trị viên cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận trong quá trình tiếp nhận thành viên mới, đồng thời đảm bảo dữ liệu được bảo mật, an toàn và tổ chức khoa học.

🧠 Thực tế thú vị: Một phần tư người tiêu dùng và gần như nhiều nhà đầu tư cho biết họ không chấp nhận các công ty có đạo đức kinh doanh mờ ám. Bài học rút ra từ điều này là gì? Việc làm điều tốt cũng có lợi cho kinh doanh.

10. Mẫu biểu mẫu quyên góp do Jotform cung cấp

qua Jotf hoặc m

Bạn đang tìm cách huy động quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận hoặc dự án mới của mình? Mẫu biểu mẫu quyên góp tài trợ do Jotform cung cấp mang đến cách thức nhanh chóng, không cần lập trình để thu thập quyên góp và thông tin nhà tài trợ mà không cần tạo biểu mẫu từ đầu.

Dù bạn đang khởi động một chương trình cộng đồng hay yêu cầu thêm đóng góp cho một sáng kiến hiện có, mẫu biểu mẫu đóng góp trực tuyến này giúp bạn thu thập các thông tin cần thiết một cách dễ dàng.

Ngoài ra, mẫu này tích hợp với các đối tác thanh toán hàng đầu và hỗ trợ tùy chỉnh biểu mẫu để tổ chức của bạn có thể đồng bộ hóa giao diện và thông điệp với sứ mệnh của mình.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thiết lập không cần mã nguồn cho các biểu mẫu quyên góp nhanh chóng và có thể tùy chỉnh

Tích hợp với các đối tác thanh toán để thu thập quỹ một cách dễ dàng

Hoàn hảo cho các yêu cầu tài trợ và các sáng kiến gây quỹ mới

✨ Phù hợp cho: Các nhóm đang xin tài trợ hoặc nguồn vốn từ nhà tài trợ và đang tìm kiếm một cách nhanh chóng, linh hoạt để thu thập yêu cầu quyên góp trực tuyến.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn biến nhà tài trợ một lần thành nhà hỗ trợ lâu dài? Blog của chúng tôi, " Phần mềm CRM Tốt Nhất Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận", sẽ giúp bạn tìm kiếm các công cụ phù hợp để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn và tăng cường các khoản đóng góp lặp lại.

11. Mẫu biểu mẫu hiến máu của Jotform

qua Jotform

Quyên góp không phải lúc nào cũng là tiền mặt. Nếu bạn đang làm công việc với bệnh viện, ngân hàng máu hoặc tổ chức y tế phi lợi nhuận, Mẫu Biểu Mẫu Quyên Góp Máu của Jotform giúp bạn dễ dàng đăng ký nhà tài trợ và thu thập thông tin quan trọng của họ.

Trước hết, biểu mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn thêm logo, điều chỉnh các trường thông tin và đồng bộ với thương hiệu của bạn mà không cần viết một dòng mã nào.

Tiếp theo, các tính năng tuân thủ HIPAA đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được bảo mật trong khi tối ưu hóa quy trình quyên góp từ việc nộp biểu mẫu đến việc theo dõi sau đó.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đăng ký người hiến máu và thu thập thông tin sức khỏe quan trọng

Các trường tùy chỉnh và tùy biến thương hiệu cho bất kỳ tổ chức nào

Các tính năng tuân thủ HIPAA để xử lý dữ liệu an toàn

✨ Phù hợp cho: Bệnh viện, ngân hàng máu và các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào sức khỏe thu thập thông tin người hiến máu bảo mật, tuân thủ HIPAA.

🧠 Thực tế thú vị: Hơn 170 triệu người đã đăng ký làm người hiến tạng tại Mỹ, nhưng chỉ khoảng 3 trong 1.000 người qua đời theo cách cho phép hiến tạng. Đó là lý do tại sao việc đăng ký làm người hiến tạng có thể tạo ra sự khác biệt cứu sống.

12. Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyên góp từ thiện của 123FormBuilder

qua 123FormBuilder

Đối với hầu hết các tổ chức phi chính phủ (NGO), việc nhận được các yêu cầu quyên góp thường xuyên là một điều may mắn. Tuy nhiên, một hộp thư đến lộn xộn không phải là giải pháp khả thi.

Mẫu biểu mẫu quyên góp từ 123FormBuilder cung cấp một cách thức đơn giản và hiệu quả để thu thập yêu cầu một cách bảo mật và nhanh chóng — không cần kiến thức lập trình hay kỹ thuật.

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu, nhúng nó vào trang web của mình và bắt đầu thu thập thông tin chi tiết về nhà tài trợ hoặc yêu cầu tài trợ chỉ trong vài phút.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tối ưu hóa yêu cầu quyên góp với biểu mẫu trực tuyến đơn giản

Dễ dàng tích hợp vào trang web của bạn để người đóng góp có thể truy cập nhanh chóng

Thu thập và tổ chức thông tin nhà tài trợ một cách bảo mật

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) quản lý lượng lớn yêu cầu quyên góp cần một quy trình tiếp nhận sạch sẽ, bảo mật mà không gặp rắc rối kỹ thuật.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bảng tính đã lỗi thời. Thay vào đó, hãy khám phá các công cụ thông minh hơn để giúp bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai các dự án hướng tới mục tiêu một cách dễ dàng trong phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho thành công của tổ chức phi lợi nhuận!

13. Mẫu biểu mẫu hủy đăng ký quyên góp của 123FormBuilder

qua 123FormBuilder

Đóng góp định kỳ có thể khiến bạn lo lắng. Mặc dù có thể cảm thấy như đang chia tay với ngân hàng của mình, nhưng mẫu biểu mẫu tùy chỉnh này đảm bảo điều đó không xảy ra.

Được thiết kế dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện, Biểu mẫu đơn hủy đăng ký quyên góp cung cấp một cách thức tôn trọng và bảo mật để nhà tài trợ có thể ngừng đóng góp định kỳ.

Mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ dàng nhúng vào trang web của bạn và giúp bạn thu thập phản hồi quý giá đồng thời bảo vệ thông tin nhạy cảm của nhà tài trợ.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Là nhà cung cấp một cách thức tôn trọng và dễ dàng cho nhà tài trợ từ chối tham gia

Thu thập phản hồi để cải thiện trải nghiệm của nhà tài trợ trong tương lai

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của nhà tài trợ với quy trình xử lý biểu mẫu bảo mật

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận xử lý các khoản quyên góp định kỳ và mong muốn làm cho việc hủy đăng ký trở nên minh bạch, tôn trọng và dễ dàng.

14. Mẫu biểu mẫu quyên góp cho Chăm sóc và Hỗ trợ Người cao tuổi của Venngage

qua Venngage

Khi tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận của bạn tập trung vào chăm sóc người cao tuổi, biểu mẫu quyên góp của bạn nên thể hiện sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy và thuận tiện.

Mẫu biểu mẫu quyên góp Chăm sóc và Hỗ trợ Người cao tuổi của Venngage cung cấp thiết kế sạch sẽ, dễ tiếp cận mà bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn - từ màu sắc, biểu tượng đến thương hiệu và thông điệp.

Mẫu biểu mẫu này cũng có công việc tốt trên các định dạng kỹ thuật số và có thể dễ dàng chia sẻ hoặc nhúng vào trang web hoặc tài liệu in của bạn.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thiết kế sạch sẽ, dễ tiếp cận giúp xây dựng niềm tin với nhà tài trợ

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu của tổ chức từ thiện của bạn

Công việc trên cả định dạng kỹ thuật số và in ấn để chia sẻ dễ dàng

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức từ thiện hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi muốn có một biểu mẫu chuyên nghiệp, dễ tiếp cận, giúp xây dựng niềm tin của nhà tài trợ ngay từ lần nhấp chuột đầu tiên.

15. Mẫu biểu mẫu quyên góp cho hỗ trợ y tế của Venngage

qua Venngage

Các chiến dịch hỗ trợ y tế thường đòi hỏi giao tiếp khẩn cấp và có tác động mạnh mẽ, và mẫu biểu mẫu quyên góp của Venngage chính là giải pháp hoàn hảo cho điều đó.

Dù bạn đang huy động quỹ cho điều trị y tế, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp, mẫu biểu mẫu tùy chỉnh này giúp bạn dễ dàng nhấn mạnh mục tiêu của mình.

Mẫu biểu mẫu quyên góp này cũng xác định số tiền quyên góp cần thiết và tích hợp với các đối tác thanh toán của bạn.

Ngoài ra, mẫu này còn hoàn toàn có thể chỉnh sửa – giúp tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận của bạn điều chỉnh thiết kế sao cho phù hợp với thương hiệu và sứ mệnh của mình.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Nổi bật các nguyên nhân cấp bách với thiết kế ấn tượng và có thể chỉnh sửa

Xác định nhu cầu quyên góp và tích hợp với các đối tác thanh toán

Kích thích hành động cho các chiến dịch hỗ trợ y tế có kích thước lớn nhỏ

✨ Phù hợp cho: Các chiến dịch hỗ trợ y tế cần một mẫu biểu mẫu quyên góp có thiết kế ấn tượng, có thể tùy chỉnh để khuyến khích hành động khẩn cấp.

Thu thập quyên góp và huy động quỹ một cách dễ dàng với ClickUp

Nếu bạn từng mất một nhà tài trợ vì biểu mẫu quyên góp của bạn đặt ra một câu hỏi không liên quan, đã đến lúc cần xem xét lại.

Cuối cùng, biểu mẫu của bạn đóng vai trò là cầu nối giữa ý định đóng góp của nhà tài trợ tiềm năng và khoản đóng góp thực tế của họ. Do đó, bạn cần một công cụ hỗ trợ quản lý nhà tài trợ một cách toàn diện.

Dù bạn đang quản lý các khoản quyên góp định kỳ, đang theo dõi thông tin nhà tài trợ hay tùy chỉnh biểu mẫu quyên góp máu, ClickUp giúp bạn tối ưu hóa mọi thứ từ khâu tiếp nhận đến tác động. Như Philip Storry của SYZYGY đã chia sẻ:

Nhóm của chúng tôi đã sử dụng các biểu mẫu và mẫu để tiêu chuẩn hóa một số quy trình làm việc. Chúng tôi cũng đã sử dụng tính năng tự động hóa tích hợp để đơn giản hóa một số quy trình, đặc biệt là khi các trường tùy chỉnh thu thập thông tin có thể giúp xác định ai nên được giao công việc.

Nhóm của chúng tôi đã sử dụng các biểu mẫu và mẫu để tiêu chuẩn hóa một số quy trình làm việc. Chúng tôi cũng đã sử dụng tính năng tự động hóa tích hợp để đơn giản hóa một số quy trình, đặc biệt là khi các trường tùy chỉnh thu thập thông tin có thể giúp xác định ai nên được giao công việc.

Đăng ký trên ClickUp ngay bây giờ — bản thân bạn trong tương lai (và bảng tính quá tải của bạn) sẽ cảm ơn bạn.