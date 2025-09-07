10 mẫu Smartsheet xây dựng tốt nhất cho dự án

quản lý một dự án xây dựng có nghĩa là đang theo dõi dòng thời gian, đội ngũ thi công, ngân sách, kiểm tra an toàn và điều kiện công trường thay đổi—tất cả cùng một lúc. * 🏗️

Khi thông tin được phân tán trên email, bảng tính và các công cụ riêng lẻ, giao tiếp trở nên chậm chạp và các trễ hẹn tích tụ nhanh chóng.

Đó chính là lúc các mẫu Smartsheet cho xây dựng phát huy tác dụng. Chúng giúp tối ưu hóa quy trình từ giai đoạn đấu thầu ban đầu đến kiểm tra cuối cùng, giúp bạn tiết kiệm thời gian xây dựng hệ thống và tập trung hơn vào việc triển khai dự án.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu Smartsheet xây dựng tốt nhất cho các nhóm làm việc tại trường — và giới thiệu một giải pháp thông minh hơn với các mẫu động cho các nhóm muốn làm việc nhanh hơn và hợp tác hiệu quả hơn.

*điều gì làm nên một mẫu Smartsheet xây dựng tốt?

Dưới đây là những thành phần chính của các mẫu Smartsheet xây dựng chất lượng:

Sự rõ ràng về công việc và dòng thời gian: Một Một mẫu quản lý xây dựng mạnh mẽ cung cấp cái nhìn rõ ràng về các giai đoạn dự án, thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc, giúp dễ dàng phát hiện các trễ hẹn hoặc trùng lặp sớm

Công thức tích hợp và tự động hóa: Các mẫu tốt giúp giảm công việc thủ công bằng cách sử dụng công thức để tự động tính toán chi phí, dòng thời gian hoặc cập nhật tiến độ

tùy chỉnh cho các loại dự án khác nhau:* Từ các dự án cải tạo nhỏ đến các dự án xây dựng nhiều giai đoạn, các mẫu tốt nhất thích ứng với kích thước và phạm vi công việc xây dựng của bạn, và giúp bạn quản lý nhà thầu

Tính năng hợp tác thời gian thực: Các mẫu báo giá xây dựng miễn phí trong Smartsheet cho phép chia sẻ, bình luận và cập nhật dễ dàng giữa các quản lý dự án, giám sát công trường và nhà thầu phụ

thiết kế thân thiện với thiết bị di động:* Vì nhiều quyết định xây dựng được đưa ra tại công trường, các mẫu ước tính xây dựng tốt nhất nên dễ sử dụng trên tablet hoặc điện thoại mà không làm mất đi hàm

Tùy chọn báo cáo trực quan: Mẫu có tích hợp bảng điều khiển, thanh tiến độ và biểu đồ giúp bạn truyền đạt cập nhật một cách rõ ràng cho các bên liên quan

*Tổng quan về các mẫu xây dựng

Các mẫu Smartsheet xây dựng hàng đầu

Dưới đây là các mẫu Smartsheet xây dựng tốt nhất để tham khảo:

1. Mẫu theo dõi tài liệu xây dựng của Smartsheet

qua Smartsheet

Mẫu theo dõi tài liệu xây dựng của Smartsheet giúp bạn quản lý tài liệu dự án mà không cần phải lục lọi trong các thư mục hoặc chuỗi trò chuyện.

Nó được thiết kế để giữ cho bản vẽ kỹ thuật, báo cáo kiểm tra và cập nhật lịch trình được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập. Nhóm của bạn và các bên liên quan luôn biết chính xác nơi để tìm phiên bản mới nhất của mọi tài liệu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lưu trữ kế hoạch, giấy phép và báo cáo kiểm tra trong một trung tâm tìm kiếm duy nhất

Đảm bảo tất cả các bên liên quan đều có được những gì họ cần tại một nơi dễ dàng truy cập

Sử dụng mã màu để cài đặt trạng thái cho từng công việc

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm dự án và quản lý muốn có một hệ thống đáng tin cậy để quản lý tài liệu xây dựng.

🎥 Trong xây dựng, tài liệu không chỉ là giấy tờ—đó là mạng lưới an toàn của bạn. Video này cho thấy cách các công cụ AI có thể tối ưu hóa việc lập tài liệu, giảm thiểu lỗi và đảm bảo hồ sơ dự án chính xác và dễ truy cập.

2. Mẫu ngân sách xây dựng của Smartsheet

qua Smartsheet

Mọi dự án xây dựng đều phụ thuộc vào việc các số khớp nhau, và mẫu ngân sách xây dựng Smartsheet này giúp đảm bảo điều đó. Nó cung cấp một nền tảng tập trung để theo dõi chi phí dự kiến và chi phí thực tế theo từng dòng.

Theo dõi các hạng mục chi tiêu như chi phí lao động, vật liệu, chi phí nhà thầu phụ và hơn thế nữa với khả năng hiển thị thời gian thực. Bố cục rõ ràng và có thể tùy chỉnh, giúp bạn phát hiện sớm các chênh lệch ngân sách.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

So sánh chi phí thực tế với ngân sách và theo dõi chi tiêu một cách hiệu quả

Phân loại chi phí để báo cáo rõ ràng hơn

Phân tích chi phí thành giờ công, đơn giá, đơn vị và chi phí trên mỗi đơn vị

🔑 Phù hợp cho: Nhà thầu, quản lý công trường và nhóm tài chính quản lý chi phí xây dựng theo thời gian thực.

3. Mẫu lịch trình xây dựng với mẫu Gantt của Smartsheet

qua Smartsheet

Mẫu Lịch trình Xây dựng Smartsheet với Gantt giúp bạn dễ dàng hình dung các dòng thời gian và phụ thuộc. Mẫu này hiển thị toàn bộ kế hoạch của bạn trên biểu đồ Gantt rõ ràng, giúp bạn thấy được thời điểm bắt đầu, kết thúc và kết nối giữa các giai đoạn.

Dù bạn đang bắt đầu dự án xây dựng hay sắp hoàn thành và bàn giao dự án, mẫu này giúp bạn phát hiện sớm các trễ hẹn và đảm bảo nhóm tuân thủ kế hoạch.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị các giai đoạn dự án, cột mốc và thời lượng công việc

Điều chỉnh lịch trình bằng cách kéo các thanh trên biểu đồ Gantt

Xác định các công việc, phân công trách nhiệm và điều chỉnh thời gian

🔑 Phù hợp cho: Những nhà quản lý dự án muốn có cách thức đơn giản để lập kế hoạch, điều chỉnh và truyền đạt dòng thời gian dự án.

4. Nhật ký báo cáo sự cố với mẫu biểu mẫu của Smartsheet

qua Smartsheet

Mọi nơi làm việc đều cần một cách đơn giản và đáng tin cậy để ghi chép các sự cố, và mẫu biểu mẫu Báo cáo Sự cố Smartsheet là nhà cung cấp chính xác điều đó. Nó được thiết kế để ghi lại những gì đã xảy ra, ai tham gia, thời gian xảy ra, địa điểm và các bước tiếp theo.

Định dạng này đảm bảo báo cáo nhất quán và hiệu quả, hỗ trợ ghi chép dữ liệu để phân tích xu hướng và nâng cao các quy trình an toàn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tiêu chuẩn hóa việc đang theo dõi sự cố với biểu mẫu tích hợp sẵn

Chế độ xem nhật ký đầy đủ của tất cả các sự cố đã được báo cáo, bao gồm người giám sát, hành động theo dõi và ngày kiểm tra

Chia sẻ cập nhật với các nhóm an toàn hoặc tuân thủ ngay lập tức

🔑 Phù hợp cho: Các giám sát viên công trường và cán bộ an toàn muốn quản lý hồ sơ sự cố một cách nhất quán.

5. Mẫu lịch bảo trì máy móc của Smartsheet

via Smartsheet

Mẫu lịch bảo trì máy móc Smartsheet giúp bạn dễ dàng duy trì hoạt động trơn tru của thiết bị. Nó hỗ trợ lập kế hoạch và đang theo dõi bảo trì định kỳ cho máy móc của bạn, phân loại giữa kiểm tra hàng ngày, bảo dưỡng hàng tháng hoặc bảo trì lớn hàng năm.

Với điều này, phân công từng công việc cho đúng người, cài đặt ngày nhắc nhở và ghi chép kết quả hoặc ghi chú sau mỗi lần bảo trì.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lập lịch các công việc bảo trì theo máy móc với các ngày đáo hạn rõ ràng

Ghi chép kết quả kiểm tra và ghi chú để tham khảo sau này, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin

Chế độ xem lịch bảo trì đầy đủ trên một bảng tính chia sẻ

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ bảo trì và giám sát công trường muốn đảm bảo độ tin cậy mà không gây gián đoạn hoạt động của thiết bị.

6. Mẫu ước tính chi phí xây dựng viễn thông của Smartsheet

qua Smartsheet

Việc cần làm là lập ngân sách chính xác cho các dự án lắp đặt viễn thông? Mẫu ước tính chi phí xây dựng viễn thông của Smartsheet được thiết kế chuyên biệt cho các dự án hạ tầng viễn thông.

Các công thức tích hợp sẵn xử lý tổng chi phí và chi phí phát sinh, đảm bảo chi phí vật liệu, lao động và thiết bị luôn chính xác. Bạn có thể phân tích chi phí theo loại lắp đặt, tỷ lệ lao động, thể tích đào mương, chiều cao tháp và nhu cầu thiết bị — đảm bảo mọi chi tiết được tài khoản kỹ lưỡng trước khi đấu thầu hoặc thi công.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng các công thức tích hợp sẵn dành riêng cho ngành viễn thông cho vật liệu tháp, đơn vị ăng-ten và hệ thống điện

Tạo các bản tóm tắt nhanh chóng và chính xác cho các đề xuất thầu viễn thông sẵn sàng cho khách hàng

Giấy phép đang theo dõi, phí hàng (ROW) và phí quy định cùng với ngân sách

🔑 Phù hợp cho: Những người lập dự toán và trưởng dự án tham gia vào công việc mở rộng mạng lưới, triển khai cáp quang hoặc xây dựng trạm phát sóng.

7. Mẫu lịch trình thiết bị của Smartsheet

qua Smartsheet

Bạn đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của thiết bị hoặc liệu nó có sẵn hay không? Mẫu Lịch Thiết Bị Smartsheet sẽ mang lại sự rõ ràng cho việc quản lý tài sản xây dựng của bạn.

Nó giúp các nhóm phối hợp phân bổ tài sản trên các công trường, tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp và lập kế hoạch cho nhu cầu thiết bị. Từ máy xúc, cần cẩu đến các công cụ nhỏ, bạn có thể ghi chép những gì đang được sử dụng, những gì cần sửa chữa và những gì sẵn sàng để sử dụng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gán thiết bị cho các công việc hoặc dự án với ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng

Theo dõi trạng thái sẵn sàng và nhu cầu bảo trì chỉ với một cái nhìn

Ghi lại số giờ sử dụng, người vận hành, giai đoạn, địa điểm và ghi chú ngay bên cạnh từng tài sản

🔑 Phù hợp cho: Trưởng công trường và giám sát viên đội xe muốn có cái nhìn tổng quan tốt hơn về kho thiết bị và việc sử dụng thiết bị.

8. Mẫu tài liệu nhà thầu phụ của Smartsheet

qua Smartsheet

Mẫu tài liệu nhà thầu phụ Smartsheet tập trung tất cả các thỏa thuận với nhà cung cấp, trạng thái tuân thủ, chứng chỉ và thông tin liên hệ trong một bảng tính chia sẻ, gọn gàng và dễ quản lý.

Nó giúp bạn đang theo dõi ai đã được phê duyệt, ai có bảo hiểm còn hiệu lực và các tài liệu nào vẫn đang chờ xử lý. Các cảnh báo tự động nhắc nhở bạn về ngày hết hạn, đảm bảo việc gia hạn và tiếp nhận diễn ra suôn sẻ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi thông tin về nhà thầu phụ, bảo hiểm và ngày hợp đồng trong chế độ xem duy nhất

Lọc hoặc nhóm các mục nhập theo trạng thái, nhà cung cấp hoặc vai trò để truy cập nhanh chóng

Đính kèm các tệp hợp đồng và hồ sơ tuân thủ trực tiếp vào bảng tính

🔑 Phù hợp cho: Quản lý xây dựng và cán bộ tuân thủ muốn quản lý tài liệu của nhà thầu phụ.

9. Mẫu nộp vấn đề an toàn của Smartsheet

qua Smartsheet

Mẫu nộp báo cáo vấn đề an toàn Smartsheet giúp nhóm của bạn báo cáo và đang theo dõi các nguy cơ an toàn tại công trường một cách hiệu quả. Sử dụng biểu mẫu, nó thu thập các thông tin quan trọng như địa điểm vấn đề, mức độ nghiêm trọng, mô tả và hình ảnh.

Báo cáo được gửi đến đúng người, giúp hành động được thực hiện nhanh chóng. Tất cả những gì bạn cần để quản lý rủi ro và đang theo dõi giải pháp đều được tập trung tại một nơi.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi các vấn đề an toàn và thu thập phản hồi từ các bên liên quan

Tải lên hình ảnh để cung cấp bối cảnh rõ ràng về vấn đề từ nhà cung cấp

Theo dõi trạng thái giải quyết và ngày đáo hạn một cách hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Quản lý an toàn, giám sát công trường và nhân viên trực tiếp làm việc tại hiện trường muốn xác định và khắc phục các nguy cơ ngay tại chỗ.

10. Mẫu ước tính xây dựng của Smartsheet

qua Sm a rtsheet

Xây dựng ước tính chính xác là một phần quan trọng của mọi dự án xây dựng, và mẫu ước tính xây dựng Smartsheet này cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để thực hiện việc cần làm.

Nó giúp các nhóm lập bản đồ chi phí dự kiến một cách có cấu trúc và tổ chức. Các công thức và danh mục tích hợp sẵn cho phép tính toán nhanh hơn, trong khi các cột có thể chỉnh sửa cho phép bạn tùy chỉnh chúng theo loại dự án riêng của mình.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phát triển các ước tính chi tiết cho các dự án xây dựng của bạn

Lưu trữ các tài liệu liên quan tại một vị trí dễ truy cập

Tạo báo giá chuyên nghiệp cho khách hàng hoặc lập kế hoạch dự án nội bộ

🔑 Phù hợp cho: Nhà thầu, chuyên viên ước tính và quản lý dự án muốn tối ưu hóa quá trình phát triển và chia sẻ báo giá xây dựng.

🔎 Bạn có biết? Năng suất xây dựng hầu như không cải thiện trong 20 năm qua! Nó chỉ tăng khoảng 10% từ năm 2000 đến 2022, tương đương khoảng 0,4% mỗi năm. Con số này tụt hậu xa so với nền kinh tế chung, tăng 50%, và ngành sản xuất, tăng 90% trong cùng kỳ. Thách thức này cho thấy việc cải thiện quy trình và công cụ trong xây dựng quan trọng hơn bao giờ hết.

*giới hạn của Smartsheet

Smartsheet là phần mềm quản lý dự án được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ nào, nó cũng có những giới hạn. Dưới đây là một số giới hạn mà các nhóm thường gặp phải khi sử dụng Smartsheet:

Đường cong học tập dốc: Mặc dù các bảng tính cơ bản dễ hiểu, việc thành thạo tự động hóa, công thức hoặc báo cáo đòi hỏi đào tạo hoặc kinh nghiệm, đặc biệt đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật

chức năng ngoại tuyến giới hạn: *Smartsheet yêu cầu kết nối internet cho hầu hết các tính năng, khiến nó không phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa hoặc tại trường có thể cần truy cập trong điều kiện không có kết nối internet

chức năng ứng dụng di động bị giới hạn: *Người dùng đã ghi chú rằng ứng dụng di động thiếu tính linh hoạt và dễ sử dụng so với phiên bản desktop, đặc biệt là khi chỉnh sửa và điều hướng các bảng tính lớn

đắt đỏ cho các nhóm đang phát triển: *Giá được tính theo từng người dùng, và các tính năng cấp doanh nghiệp bị khóa sau các kế hoạch cao cấp, điều này có thể không phù hợp về mặt chi phí cho các công ty nhỏ

*so sánh mẫu xây dựng Smartsheet và ClickUp

Tính năng/Khả năng Mẫu Smartsheet Mẫu ClickUp Định dạng mẫu Các bảng tính theo phong cách bảng tính với công thức tích hợp sẵn Các công việc, chế độ xem và tài liệu có thể tùy chỉnh hoàn toàn Hợp tác thời gian thực Chia sẻ và bình luận cơ bản Chỉnh sửa trực tiếp, @đề cập, tài liệu, trò chuyện và giao tiếp tích hợp *bố cục trực quan Gantt, Grid, thẻ, Calendar Gantt, Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Dòng thời gian, Khối lượng công việc Tính năng sử dụng trên thiết bị di động Chức năng chỉnh sửa bị giới hạn trên ứng dụng di động Ứng dụng di động đầy đủ hàm với hỗ trợ theo dõi công việc, tài liệu và theo dõi thời gian Truy cập ngoại tuyến Rất giới hạn Lựa chọn quyền truy cập ngoại tuyến cho tài liệu và công việc (hỗ trợ trên thiết bị di động đang được cải thiện) Tính năng AI Không có sẵn ClickUp Brain cho việc tạo công việc, tóm tắt và tự động hóa Nhật ký hàng ngày và Báo cáo Yêu cầu thiết lập thủ công Mẫu có sẵn cho Báo cáo hàng ngày, Kế hoạch hành động khẩn cấp và Nhật ký ngân sách Quản lý tài liệu Chỉ tệp đính kèm ClickUp Tài liệu, trang con, chỉnh sửa thời gian thực và liên kết chia sẻ Tự động hóa Có (chỉ áp dụng cho các kế hoạch cao cấp) ✅ Tích hợp tự động hóa với các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động Giá Giá theo người dùng; các tính năng nâng cao được giới hạn Kế hoạch miễn phí với các mẫu xây dựng + các gói trả phí có thể mở rộng Phù hợp cho Các nhóm quen thuộc với bảng tính Các nhóm cần AI, mẫu và tính linh hoạt toàn diện

*mẫu ClickUp xây dựng tốt nhất (Thay thế cho Smartsheet)

Đang tìm kiếm các giải pháp linh hoạt hơn, hợp tác tốt hơn và sẵn sàng cho AI thay thế Smartsheet? ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, được thiết kế để hoạt động nhanh hơn so với bảng tính. Từ báo cáo hàng ngày đến yêu cầu thông tin (RFIs), đang theo dõi ngân sách và phối hợp với nhà thầu phụ, ClickUp cho phép bạn quản lý quy trình xây dựng trong một không gian thống nhất mà không cần ứng dụng của bên thứ ba hoặc các giải pháp tạm thời offline.

Với ClickUp Tài liệu cho các đề xuất, ClickUp Brain cho các cập nhật được hỗ trợ bởi AI, tự động hóa và hợp tác thời gian thực, sản phẩm này biến các mẫu tĩnh thành các hệ thống thông minh phát triển cùng với dự án của bạn.

Khám phá các mẫu xây dựng sẵn sàng sử dụng từ ClickUp và nâng cao hiệu quả hoạt động tại công trường của bạn. 👇

mẫu quản lý dự án xây dựng ClickUp*

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo tiến độ các dự án xây dựng của bạn với mẫu quản lý dự án xây dựng của ClickUp

Mẫu Quản lý Dự án Xây dựng của ClickUp giúp bạn quản lý mọi khía cạnh của dự án xây dựng. Tất cả thông tin đều được tập trung tại một nơi, từ các công việc và dòng thời gian đến nhà thầu phụ và giấy phép.

Việc phân công công việc, theo dõi tiến độ chậm trễ và chia sẻ cập nhật trở nên dễ dàng mà không cần trao đổi qua lại. Quản lý dự án xây dựng của bạn trở nên đơn giản hơn khi bạn có thể nhìn thấy chính xác tình trạng hiện tại của các công việc và ai là người chịu trách nhiệm.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm chi tiết cho từng dự án, như trạng thái, người được giao, giai đoạn, kích thước, loại hình và địa chỉ công trình

Quản lý các yêu cầu thông tin (RFIs), giấy phép và ghi chú công trường ngay bên cạnh các công việc hàng ngày

Xem tổng quan về tất cả các dự án hiện tại và đã dán, được phân loại thành "Trước tiến độ", "Đúng tiến độ" và "Có rủi ro"

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án xây dựng muốn tích hợp tất cả các khía cạnh của dự án vào một hệ thống thống nhất và hiệu quả.

2. Mẫu biểu đồ Gantt xây dựng ClickUp*

Tải miễn phí mẫu Hiển thị tiến độ và thời hạn với mẫu biểu đồ Gantt xây dựng của ClickUp

Việc đang theo dõi dòng thời gian thi công có phải là một dự án riêng biệt? Bạn không phải là người duy nhất! Mẫu biểu đồ Gantt thi công ClickUp giúp bạn hình dung toàn bộ quá trình.

Nó trình bày từng giai đoạn của dự án xây dựng của bạn trong một dòng thời gian dễ theo dõi, giúp bạn không cần phải ghi nhớ mọi thứ trong đầu (hoặc trên bảng ghi chú). Và vì nó không chỉ là một biểu đồ, bạn có thể lưu trữ kế hoạch, phân công nhân sự và đang theo dõi tiến độ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lưu trữ và hợp tác trên các thiết kế xây dựng với các nhóm khác nhau trong ClickUp Tài liệu tích hợp

Hiển thị lịch trình và dòng thời gian dự án một cách trực quan

Phát hiện sớm các rào cản bằng cách sử dụng mối quan hệ và phụ thuộc giữa các công việc

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp xây dựng muốn hiển thị dự án của mình trên một dòng thời gian duy nhất.

📢 ClickUp Callout: Tạo, hợp tác và tổ chức tất cả tài liệu dự án như thông số kỹ thuật, danh sách kiểm tra và ghi chú cuộc họp cùng với các công việc bằng ClickUp Docs. Với tính năng chỉnh sửa trực tiếp, định dạng có cấu trúc và liên kết chia sẻ, việc giữ mọi người cập nhật và làm công việc cùng nhau tại một nơi trở nên dễ dàng.

*3. Mẫu Biên bản Cuộc họp Xây dựng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép các quyết định khóa và nội dung cuộc họp với mẫu Biên bản Cuộc họp Xây dựng của ClickUp

Mẫu Biên bản Cuộc họp Xây dựng ClickUp giúp giảm bớt áp lực trong việc nhớ ai đã nói gì (và ai đã hứa sẽ làm gì). Nó cho phép bạn nhanh chóng ghi chú, quyết định và mục cần làm ngay khi chúng xảy ra.

Với công cụ này, bạn có thể tổ chức các cuộc họp có cấu trúc và giao nhiệm vụ theo dõi ngay lập tức. Bạn có thể gắn thẻ thành viên, đang theo dõi phiếu bầu, đặt hạn chót và tạo liên kết công khai để chia sẻ tài liệu.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi ai đã tham dự, nội dung đã thảo luận và những việc cần thực hiện tiếp theo

Giao công việc trực tiếp từ tài liệu bằng cách sử dụng @đề cập hoặc các công việc kết nối

Thêm cấu trúc cho các cuộc họp định kỳ với các phần có thể tái sử dụng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý công trường và chủ dự án muốn mỗi cuộc họp đều có năng suất và đang theo dõi tiến độ.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh công việc. Một chi tiết khóa có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án qua Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

4. Mẫu ngân sách xây dựng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi ngân sách theo thời gian thực với mẫu ngân sách xây dựng của ClickUp

Mẫu ngân sách xây dựng ClickUp cung cấp cho bạn một không gian rõ ràng, có tổ chức để lập kế hoạch ngân sách, đang theo dõi chi phí và so sánh chi phí thực tế với dự kiến.

Từ nhân công, thiết bị, vật liệu đến giấy phép, mọi thứ đều có sẵn và dễ dàng cập nhật theo tiến độ dự án. Với các trường tùy chỉnh cho mọi chi tiết, bạn có thể sắp xếp hoặc lọc theo ý muốn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng chế độ xem Lịch trình Xây dựng để hiển thị dòng thời gian cho các giai đoạn khác nhau của quá trình xây dựng

So sánh chi phí dự kiến và chi phí thực tế cho từng công việc

Sắp xếp và lọc các công việc theo danh mục với các trạng thái tùy chỉnh như Chưa bắt đầu, Đang tiến độ, Trì hoãn và Hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Nhà thầu và quản lý dự án muốn có cái nhìn rõ ràng về chi phí dự toán so với chi phí thực tế.

5. Mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp*

Tải miễn phí mẫu Tổ chức và theo dõi các công việc trong kế hoạch cải tạo với mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà của ClickUp

Sửa chữa không gian không chỉ cần ý tưởng mà còn cần một kế hoạch dễ thực hiện. Và mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp sẽ giúp bạn lập kế hoạch đó!

Nó giúp bạn theo dõi các công việc, dòng thời gian và ngân sách mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc sử dụng ghi chú dán. Với công cụ này, bạn có thể tổ chức các hoạt động theo phòng, so sánh chi phí dự kiến với chi phí thực tế và đang theo dõi tiến độ của mình.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị tất cả các hoạt động cải tạo nhà của bạn dưới dạng thẻ trên bảng Kanban

Sử dụng chế độ xem dòng thời gian để lập kế hoạch xung quanh các đợt giao hàng, lịch công việc hoặc ngày lễ

Lưu trữ ý tưởng, ghi chú và cập nhật bằng các trường văn bản dài cho từng công việc

phù hợp cho: *Bất kỳ ai quản lý dự án cải tạo nhà ở và muốn có cái nhìn tổng quan từ đầu đến hoàn thành.

6. Báo cáo hàng ngày thân thiện với người mới bắt đầu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép các hoạt động hàng ngày và chia sẻ với các bên liên quan bằng mẫu Báo cáo Xây dựng Hàng ngày của ClickUp

Báo cáo hàng ngày về xây dựng thân thiện với người mới bắt đầu của ClickUp là một cách rõ ràng và có tổ chức để ghi chép mọi thứ tại công trường, bao gồm điều kiện thời tiết, sử dụng thiết bị, vật liệu được giao và sự có mặt của nhân viên.

Khác với các bản tóm tắt tổng quan, mẫu này giúp các nhà quản lý trường ghi chép chi tiết thời gian thực như điều kiện thời tiết, việc giao hàng, ca làm việc của đội ngũ và kiểm tra an toàn.

Với bố cục có cấu trúc và tài liệu được nhúng, bạn có thể tổ chức và chuẩn bị sẵn sàng cho việc kiểm toán các bản ghi hàng ngày một cách hiệu quả.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép hoạt động hàng ngày theo công trường, công việc và nhóm với các mục nhập theo kiểu danh sách kiểm tra

Ghi chép các cuộc kiểm tra an toàn, nhật ký khách thăm và việc sử dụng thiết bị

Sử dụng ClickUp Tài liệu và liên kết công khai để chia sẻ cập nhật ngay lập tức

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm xây dựng muốn có cách thức hiệu quả và chuyên nghiệp để đang theo dõi và chia sẻ hoạt động hàng ngày tại công trường.

7. Báo cáo hàng ngày xây dựng nâng cao ClickUp với Trường Tùy chỉnh

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi tiến độ và chia sẻ thông tin nhanh chóng với mẫu Báo cáo Hàng ngày Xây dựng của ClickUp

Mẫu Báo cáo Hàng ngày Xây dựng Nâng cao ClickUp với Trường Tùy chỉnh giúp các quản lý dự án tổng hợp dữ liệu trường thành các bản tóm tắt cấp cao cho lãnh đạo, khách hàng hoặc các bên liên quan.

Nó chuyển đổi các hoạt động diễn ra tại công trường thành một báo cáo có cấu trúc với các chỉ báo trực quan về tiến độ, vấn đề và rủi ro — không cần sử dụng bảng tính.

Với các liên kết trực tiếp và chế độ xem tập trung, các cập nhật hàng ngày của bạn trở nên minh bạch, chuyên nghiệp và dễ dàng chia sẻ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trích xuất các khóa chính từ báo cáo trường và thẻ theo mức độ rủi ro

Chia sẻ cập nhật thời gian thực với các đối tác bên ngoài thông qua các liên kết chế độ xem công khai

Theo dõi dòng thời gian, vấn đề và hoạt động của đội ngũ trong một định dạng sẵn sàng cho các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm xây dựng cần báo cáo hàng ngày chi tiết để duy trì sự đồng bộ giữa các bên liên quan và đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

8. Mẫu kế hoạch quản lý xây dựng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và quản lý lịch trình xây dựng của bạn với mẫu kế hoạch quản lý xây dựng của ClickUp

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để đảm bảo mọi giai đoạn của dự án xây dựng được đồng bộ, nằm trong ngân sách và tiến triển suôn sẻ mà không gặp rắc rối? Mẫu Kế hoạch Quản lý Xây dựng ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan chi tiết về toàn bộ quá trình xây dựng, từ đầu đến cuối.

Sử dụng nó để quản lý giấy phép, vật liệu, đội ngũ thi công, thời hạn và nhà thầu phụ trong các giai đoạn tiền thi công, công việc chính và hoàn tất dự án.

Khác với danh sách công việc cơ bản, mẫu này kết nối tài liệu, biểu đồ Gantt và lịch trình vào một không gian làm việc linh hoạt.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tổ chức kế hoạch của bạn qua các giai đoạn Trước thi công, Thi công và Hoàn thiện

Giao chủ sở hữu cho từng công việc, yêu cầu thông tin (RFI) và kiểm tra

Theo dõi trạng thái theo dòng thời gian, chi phí, nhóm hoặc ưu tiên — tùy theo công việc của bạn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý xây dựng, nhà thầu chính và người phụ trách dự án muốn có công cụ lập kế hoạch tập trung, thời gian thực.

9. Mẫu Kế hoạch Hành động Khẩn cấp Xây dựng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch ứng phó khẩn cấp toàn diện với mẫu Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp trong Xây dựng của ClickUp

Các tình huống khẩn cấp trên công trường xây dựng không chỉ có thể xảy ra—mà còn được dự kiến. Đó là lý do tại sao việc có một kế hoạch khẩn cấp vững chắc là điều quan trọng. Kế hoạch Hành động Khẩn cấp Xây dựng ClickUp giúp bạn xác định các hướng dẫn để xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ tai nạn lao động, nguy cơ hỏa hoạn đến thời tiết khắc nghiệt hoặc sự cố thiết bị, nó cho phép bạn xây dựng một kế hoạch ứng phó rõ ràng, có thể chia sẻ, được tùy chỉnh theo đặc điểm của công trường và dự án. Kế hoạch này cũng dễ dàng cập nhật khi công trường phát triển, giúp mọi người luôn được thông tin và an toàn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo kế hoạch khẩn cấp rõ ràng và chuyên nghiệp với các phần đã được xây dựng sẵn

Giữ các chi tiết cụ thể về địa điểm, liên hệ và quy trình trong một tài liệu duy nhất

Dễ dàng cập nhật kế hoạch khi dự án hoặc rủi ro thay đổi và chia sẻ với nhóm

🔑 Phù hợp cho: Các giám sát viên công trường và cán bộ an toàn cần một kế hoạch khẩn cấp đáng tin cậy.

10. Mẫu quản lý xây dựng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo hợp tác suôn sẻ giữa các nhà thầu và nhóm với mẫu quản lý xây dựng của ClickUp

Mẫu quản lý xây dựng ClickUp là không gian làm việc toàn diện cho nhóm của bạn để lập kế hoạch, lịch trình, đang theo dõi và quản lý mọi khía cạnh liên quan đến các dự án xây dựng của bạn.

Nó cho phép bạn phân loại các dự án thành ba giai đoạn: Chuẩn bị, Xây dựng và Hoàn thiện, mỗi giai đoạn có các chế độ xem như danh sách, bảng, ngân sách và lịch trình. Nhờ đó, bạn luôn nắm bắt được trạng thái công việc, tiến độ, người chịu trách nhiệm và chi phí xây dựng dự kiến so với thực tế.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lập bản đồ thời gian thi công trên các chế độ xem Lịch, Danh sách công việc, Bảng và dòng thời gian

Quản lý ghi chú, ý tưởng, thiết kế và tài liệu trong thời gian thực

Nhóm, lọc và sắp xếp các công việc theo nhu cầu của bạn: trạng thái, vai trò, ngân sách hoặc giai đoạn

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm xây dựng quản lý nhiều dự án đang tìm kiếm một cách đơn giản để duy trì sự đồng bộ và tiến độ.

*clickUp: Giải pháp quản lý xây dựng toàn diện của bạn

Các mẫu Smartsheet cho xây dựng giúp tổ chức các quy trình làm việc phức tạp, giảm thiểu sai sót do giao tiếp kém và giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ trong mọi giai đoạn của dự án. Từ việc đang theo dõi việc sử dụng thiết bị đến quản lý tài liệu của nhà thầu phụ, việc sử dụng các mẫu phù hợp đảm bảo tiến độ của các dự án xây dựng của bạn.

🚀 Muốn có cách quản lý hiệu quả hơn? ClickUp cung cấp cho các nhóm xây dựng các chế độ xem linh hoạt, tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các mẫu sẵn sàng sử dụng được thiết kế riêng cho công trường. Kế hoạch thông minh hơn, đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực và hoàn thành công việc một cách tự tin – tất cả trên một nền tảng duy nhất.

👉 Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

1. Các mẫu Smartsheet cho xây dựng có miễn phí không?

Một số mẫu Smartsheet là miễn phí, trong khi những mẫu khác có thể yêu cầu kế hoạch trả phí. Hãy chắc chắn kiểm tra mức độ truy cập cho từng mẫu cụ thể.

2. Tôi có thể chia sẻ các mẫu Smartsheet với các nhà thầu phụ không?

Có, các mẫu Smartsheet có thể được chia sẻ với các bên liên quan bên ngoài qua email hoặc liên kết chia sẻ, nhưng quyền truy cập có thể phụ thuộc vào cài đặt quyền truy cập và loại kế hoạch.

3. Sự khác biệt giữa các mẫu Smartsheet và ClickUp là gì?

Smartsheet cung cấp các mẫu bảng tính, trong khi ClickUp cung cấp các Không gian Làm việc ClickUp tùy chỉnh, thời gian thực với các tính năng tích hợp như Tài liệu, Tự động hóa và AI Agents—lý tưởng cho các nhóm xây dựng muốn mở rộng quy mô hoặc số hóa.