75 mẫu Notion tốt nhất để theo dõi tiến độ thách thức của bạn

Bắt đầu thách thức 75 Hard thật thú vị, nhưng đâu đó giữa buổi tập thứ hai trong ngày và uống nốt ngụm nước cuối cùng vào nửa đêm, bạn bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi trong thói quen của mình hơn là trong cơ bắp.

Thay vì dựa vào trí nhớ (hoặc những ghi chú lộn xộn trên điện thoại), một khung làm việc vững chắc giúp bạn hiển thị tiến độ một cách rõ ràng và tổ chức ngày làm việc của mình. 💪🏼

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 75 mẫu Notion để giúp bạn đang theo dõi thói quen và duy trì trách nhiệm. Và trước khi kết thúc, chúng ta cũng sẽ xem xét các mẫu ClickUp như các lựa chọn thông minh hơn. Hãy bắt đầu! 🎯

🧠 Thú vị: Cuốn sách best-seller Atomic Habits của James Clear nhấn mạnh sức mạnh của những thay đổi nhỏ, dần dần. Ông giải thích rằng việc cải thiện chỉ 1% mỗi ngày có thể mang lại kết quả đáng kể theo thời gian.

Điều gì làm nên một mẫu 75 Hard Notion tốt?

Một mẫu 75 Hard Notion tốt giúp thách thức của bạn đơn giản, có cấu trúc và đầy động lực. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

cấu trúc hàng ngày rõ ràng với các khối mô-đun: *Sử dụng tiêu đề lớn nhất quán từ Ngày 1 đến Ngày 75, các phần có thể chuyển đổi cho từng mục danh sách kiểm tra và không gian trống đủ rộng cho các bản ghi khác nhau

Đang theo dõi linh hoạt và có thể tùy chỉnh: Gồm các ô đánh dấu hoặc thanh tiến độ cho từng công việc, như lượng nước uống, hai buổi tập luyện, đọc sách và chụp ảnh, cho phép bạn điều chỉnh đang theo dõi một cách linh hoạt

*hiển thị tiến độ tích hợp: Tích hợp các yếu tố trực quan như lịch hoặc bộ đếm tiến độ (ví dụ: 10/75 ngày đã hoàn thành) để bạn có thể nhanh chóng đánh giá tính nhất quán

Không gian để suy ngẫm và động lực: Chứa các khối nhật ký hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc các phần chú thích nơi bạn có thể ghi chú cảm xúc tinh thần của mình, ghi chú các câu trích dẫn động lực hoặc ghi chép các insight khóa

thiết kế nhẹ nhàng nhưng có thể mở rộng: *Bắt đầu đơn giản để tải nhanh và giữ giao diện gọn gàng. Sau đó, nó cung cấp các phần tùy chọn (ví dụ: công thức nấu ăn, bảng động lực hoặc gallery trước/sau) mà bạn có thể chuyển đổi nếu muốn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với những điều không thể thương lượng. Chọn 2-3 thói quen công việc mà bạn sẽ commit thực hiện hàng ngày, bất kể hoàn cảnh nào, như hộp thư đến zero, 20 phút làm việc tập trung hoặc khối không cuộc họp. Giữ chúng như những nguyên tắc bất di bất dịch.

75 mẫu 75 Hard tổng quan

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu thách thức 75 Hard của Notion và ClickUp:

Mẫu Notion 75 Hard miễn phí

Dưới đây là một số mẫu Notion 75 Hard được thiết kế để giúp những người đam mê thể dục, những người yêu thích năng suất và những người đam mê phát triển bản thân duy trì sự nhất quán. 👇

1. Mẫu theo dõi thách thức 75 Hard Notion

Từ việc đang theo dõi các buổi tập luyện đến ghi chép bữa ăn, mẫu này giúp bạn tổ chức mọi khía cạnh của quá trình biến đổi của mình trong một nơi duy nhất. Với giao diện hiện đại, chế độ xem hàng ngày và lịch, cùng các phần riêng biệt dành cho ảnh trước và sau, bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của mình chỉ với một cái nhìn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bạn đang theo dõi lượng nước uống hàng ngày một cách nhất quán với bộ đếm nước tích hợp sẵn

Ghi lại hai buổi tập luyện hàng ngày và lập kế hoạch bữa ăn của bạn tại một nơi duy nhất

Giữ một phần ghi chú sách để ghi lại các bài đọc hàng ngày của bạn

Kiểm tra mức độ tuân thủ của bạn đối với các quy tắc chính thức của Thử thách 75 Hard

📌 Phù hợp cho: Cá nhân bắt đầu Thử thách 75 Hard và muốn có một công cụ theo dõi gọn gàng, trực quan cho tất cả các công việc hàng ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn có kế hoạch phát triển cá nhân cho Thử thách 75 Hard phù hợp với lối sống riêng của bạn? Hãy yêu cầu ClickUp Brain tùy chỉnh lịch tập luyện, chế độ ăn uống và danh sách sách đọc dựa trên lịch trình và sở thích của bạn. Chia sẻ mục tiêu và hạn chế của bạn, và Brain sẽ tạo ra một lịch trình hàng ngày và các đề xuất được cá nhân hóa để giúp bạn thành công trên hành trình 75 Hard của mình.

2. Mẫu Notion 75 Hard Phiên bản Nữ

Được thiết kế riêng cho phụ nữ, mẫu này tập trung vào việc hoàn thành Thử thách 75 Hard mà không gây quá sức hoặc rối loạn hormone. Nó nhấn mạnh việc đồng bộ hóa chu kỳ kinh nguyệt với các buổi tập luyện đồng thời duy trì một danh sách kiểm tra đơn giản, thẩm mỹ để tránh cảm giác quá tải.

Mọi công việc hàng ngày, như lượng nước uống, tập luyện, chế độ ăn uống, đọc sách và ảnh tiến độ, đều dễ dàng đang theo dõi và điều chỉnh theo nhịp sinh học của cơ thể.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh các bài tập theo chu kỳ kinh nguyệt của bạn để duy trì năng lượng bền vững

Theo dõi lượng nước uống hàng ngày và thói quen ăn uống lành mạnh một cách dễ dàng

Theo dõi tiến độ đọc và các loại mục tiêu với một trang đếm chuyên dụng

Giữ một nhật ký hình ảnh về tiến độ của bạn tại một nơi tiện lợi

📌 Phù hợp cho: Phụ nữ đang tìm kiếm một phương pháp chuyên biệt và có ý thức để hoàn thành Thử thách 75 Hard.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem ngày công việc của bạn như một buổi tập luyện. Bắt đầu với các bài tập khởi động (những việc dễ dàng), tiếp tục với các "bài tập" tập trung (các đợt làm việc sâu), và kết thúc với bài tập hạ nhiệt (các công việc quản trị viên nhẹ nhàng hoặc kế hoạch cho ngày mai).

3. Mẫu theo dõi tiến độ 75 Hard cho Notion

Được thiết kế như một công cụ theo dõi tập trung vào tuần, mẫu này nhấn mạnh vào sự tiến bộ đều đặn thay vì áp lực hàng ngày. Nó bao gồm một trang công thức nấu ăn riêng biệt để đơn giản hóa việc lập kế hoạch bữa ăn và một phần tài nguyên để lưu trữ nội dung động viên.

Lịch hàng ngày giúp bạn duy trì lịch trình, trong khi ghi chú hàng tuần và những câu trích dẫn truyền cảm hứng giúp duy trì động lực.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm những câu trích dẫn truyền cảm hứng để khuyến khích hành động nhất quán trong suốt quá trình thách thức

Ghi chép suy ngẫm và nhận xét hàng tuần để cải thiện lâu dài

Hiển thị sự tuân thủ hàng ngày với bố cục lịch trực quan

📌 Phù hợp cho: Cá nhân ưa thích đang theo dõi tiến độ hàng tuần đồng thời tích hợp công thức nấu ăn và nội dung động viên.

📖 Xem thêm: Mẫu danh sách việc cần làm miễn phí của Notion để duy trì năng suất công việc

4. Mẫu theo dõi thách thức 75 Hard Notion

Mẫu này kết hợp trách nhiệm với động lực, được thiết kế để giúp bạn duy trì thách thức mà không mất động lực. Ngoài ra, mẫu theo dõi thói quen này cung cấp bảng điều khiển và bảng động lực tích hợp để giữ cho bạn luôn hứng khởi. Nó phù hợp nhất cho những ai giá trị cả cấu trúc và sự khích lệ trong suốt hành trình 75 ngày.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để tập trung vào thói quen riêng của bạn

Theo dõi các buổi tập luyện hàng ngày, bữa ăn và lượng nước uống một cách hiệu quả

Ghi lại hình ảnh tiến độ và các mục đọc hàng ngày một cách liền mạch bên trong trình theo dõi sách

Giữ nguồn cảm hứng với các yếu tố động và tương tác giúp củng cố tính nhất quán

📌 Phù hợp cho: Cá nhân cần sự động viên cùng với hệ thống đang theo dõi thực tế.

📖 Xem thêm: Mẫu sổ tay tập luyện cho mục tiêu

5. Mẫu Notion 75 HARD

Được thiết kế cho sự đơn giản và trách nhiệm, mẫu này tập trung hoàn toàn vào năm quy tắc cốt lõi của Thử thách 75 Hard. Mỗi ngày được ghi chép trong bảng, cho phép bạn đánh dấu các công việc đã hoàn thành và theo dõi sự nhất quán. Thiết kế này nhấn mạnh vào kỷ luật hơn là các tính năng phụ, phù hợp nhất cho những người dùng ưa chuộng sự tối giản và rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hoàn thành các công việc hàng ngày như uống nước, tập luyện, chế độ ăn uống, đọc sách và chụp ảnh tiến độ

Xem lại các ngày đã hoàn thành từ thách thức với bố cục bảng trực quan rõ ràng

Theo dõi sự nhất quán chỉ với một cái nhìn để nâng cao trách nhiệm tài khoản cá nhân

📌 Phù hợp cho: Những người muốn một hệ thống đơn giản, không rườm rà để duy trì kỷ luật.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chải răng bằng tay không thuận trong khi đọc to danh sách việc cần làm. Sự kết hợp kỳ lạ này buộc não bộ tạo ra các đường dẫn mới (kiểm soát vận động + ghi nhớ ngôn ngữ + sắp xếp thứ tự), biến một thói quen nhàm chán thành bài tập vi thần kinh nhựa, giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ và khả năng thích ứng.

6. Mẫu bảng điều khiển Notion Ultimate 75 Hard

Bảng điều khiển toàn diện này được thiết kế dành cho những người dùng chú trọng đến chi tiết, mong muốn theo dõi mọi khía cạnh của Thử thách 75 Hard. Với các thanh tiến trình và biểu đồ được thiết kế theo phong cách trò chơi, nó dành cho những ai muốn dựa vào phân tích dữ liệu để đảm bảo trách nhiệm tiến độ.

Các trang nhập liệu tùy chỉnh, thành tích và cảnh báo SOS đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào, giúp quá trình trở nên thú vị và tương tác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép chi tiết các số liệu: hình ảnh, cân nặng, macros, VO₂ max và nhiều hơn nữa

Kỷ niệm các cột mốc với thành tựu và biểu đồ tiến độ

Sử dụng thanh tiến trình cuộc sống được gam hóa để tạo động lực trực quan và tăng cường trách nhiệm

📌 Phù hợp cho: Người dùng Notion có kinh nghiệm đang tìm kiếm trải nghiệm đang theo dõi chi tiết, gamified và tương tác cao.

👀 Mẹo hữu ích: Thêm một ngày linh hoạt. Kế hoạch cho những tình huống bất ngờ bằng cách dành ra một khung thời gian linh hoạt mỗi tuần. Như vậy, nếu có sự cố xảy ra, chuỗi ngày của bạn sẽ không bị gián đoạn; nó sẽ uốn cong và reset lại.

📖 Xem thêm: Mẫu Notion miễn phí để đang theo dõi mục tiêu tập luyện của bạn

7. Mẫu thách thức 75 Hard Notion

Mẫu này tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm hướng dẫn với các tài nguyên được chọn lọc. Các đề xuất sách, ý tưởng công thức nấu ăn và cấu trúc tập luyện được tải sẵn giúp giảm bớt mệt mỏi khi đưa ra quyết định và hỗ trợ bạn duy trì đang theo dõi. Các phần linh hoạt cho phép bạn điều chỉnh các bài tập và lựa chọn đọc sách, mang lại khả năng tùy chỉnh cao.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép tiến độ với bìa, trạng thái và hệ thống đánh giá

Tuân theo các cấu trúc tập luyện đã được thiết kế sẵn hoặc tùy chỉnh theo ý muốn của bạn

Truy cập các công thức nấu ăn cơ bản với nguyên liệu và các bước để đơn giản hóa việc lập kế hoạch

Lưu trữ suy ngẫm cá nhân và ghi chú cho từng ngày thách thức

📌 Phù hợp cho: Người mới bắt đầu hoặc những người lập kế hoạch có cấu trúc muốn có hướng dẫn được chọn lọc kèm theo sự linh hoạt tối đa.

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp làm công cụ theo dõi thói quen

8. Mẫu theo dõi thách thức 75 Hard Notion

Mẫu thiết lập mục tiêu này tận dụng các biểu đồ, nút và công cụ bố cục của Notion để tạo ra một hệ thống đang theo dõi nâng cao. Nó nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân hoàn toàn và tuân thủ nhất quán các quy tắc cốt lõi, đồng thời cho phép người dùng trực quan hóa tiến độ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi việc uống nước, tập luyện, chế độ ăn uống, đọc sách và hình ảnh tiến độ với các nút tương tác

Hình dung hành trình của bạn với biểu đồ tròn hoàn thành và biểu đồ đường đa biến

Tập trung vào sự kiên cường và khả năng phục hồi thông qua việc ghi chép có cấu trúc

📌 Phù hợp cho: Cá nhân tìm kiếm môi trường đang theo dõi 75 Hard hiện đại, trực quan và kỷ luật cao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng một "kho động lực". Ảnh chụp màn hình những lời khen ngợi, đánh giá tích cực hoặc bất kỳ điều gì nhắc nhở bạn rằng bạn đang phát triển. Hãy xem lại chúng khi bạn cảm thấy bế tắc hoặc chậm chạp.

Giới hạn của Notion

Mặc dù Notion sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ, người dùng hàng ngày vẫn chỉ ra một số điểm yếu có thể ảnh hưởng đến năng suất:

đường cong học tập dốc: *Người dùng thường mất hàng tuần chỉ để cài đặt các mẫu, công thức và quy trình làm việc trước khi đạt được hiệu quả thực sự

Trải nghiệm offline yếu: Chỉnh sửa offline chỉ giới hạn ở các trang đã mở trước đó; việc tạo nội dung mới hoặc truy cập các trang chưa từng truy cập không đáng tin cậy

Hiệu suất chậm chạp: Khi không gian làm việc phát triển, tình trạng chậm trễ trong báo cáo, thời gian tải chậm hơn và phản hồi tổng thể giảm sút là những vấn đề thường gặp

Vấn đề xuất và định dạng: Tệp PDF xuất ra thường bị lệch bố cục hoặc loại bỏ nội dung lồng nhau

*giới hạn giao diện người dùng trên thiết bị di động: Ứng dụng di động thiếu hàm và độ mượt mà so với phiên bản desktop, khiến việc chỉnh sửa khi di chuyển trở nên ít trực quan hơn

📖 Xem thêm: Mẫu PDF miễn phí cho Thử thách 75 Hard để đang theo dõi sức khỏe

Mẫu Notion 75 Hard thay thế

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc (và cuộc sống), mang lại cho bạn sự linh hoạt vượt trội. Bạn có thể cài đặt danh sách công việc hàng ngày, theo dõi tiến độ và thậm chí trực quan hóa hành trình của mình thông qua hơn 15 chế độ xem ClickUp tùy chỉnh.

Một người dùng chia sẻ:

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tính năng tự động hóa, mẫu, đến các loại đang theo dõi và chế độ xem khác nhau, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Dưới đây là một số mẫu Notion thay thế tốt nhất để bạn thử. 🎯

1. Mẫu ClickUp 75 Hard

Tải miễn phí mẫu Sử dụng khung làm việc chuyên dụng để củng cố kỷ luật với mẫu ClickUp 75 Hard

Mẫu ClickUp 75 Hard là một hệ thống có cấu trúc giúp thách thức trở nên dễ dàng hơn để theo dõi và khó bỏ cuộc hơn, đưa mọi công việc, phản ánh và cập nhật tiến độ vào một không gian làm việc tương tác duy nhất.

Với các công cụ tích hợp cho kế hoạch hàng ngày, cài đặt mục tiêu và đánh giá tiến độ hàng tuần, nó đảm bảo thách thức của bạn luôn đi đúng hướng và bạn luôn được động viên.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tôi đã làm xong , Đang tiến hành và Việc cần làm Theo dõi mọi công việc với các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp nhưvà

Phân loại thói quen bằng các trường tùy chỉnh ClickUp để có cái nhìn rõ ràng về tiến độ

Khám phá năm chế độ xem tùy chỉnh, bao gồm Challenge Gantt và Challenge Summary

Giao công việc con, cài đặt nhắc nhở lặp lại và sử dụng nhãn ưu tiên để duy trì kỷ luật hàng ngày

📌 Phù hợp cho: Những người muốn một ứng dụng lịch hàng ngày được tổ chức đầy đủ với khả năng hiển thị tiến độ, nhắc nhở định kỳ và công cụ theo dõi trách nhiệm.

🚀 Mẹo hữu ích: Muốn phân tích tiến độ của mình? Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể tổng hợp mọi thứ vào một chế độ xem duy nhất. Sử dụng AI Cards để tự động tóm tắt nhật ký tập luyện, lượng nước uống và chuỗi đọc sách của bạn, giúp bạn nhận được thông tin tức thì mà không cần đang theo dõi thủ công. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt các thẻ tùy chỉnh cho việc theo dõi lượng nước uống, hoàn thành bài tập và kiểm tra hàng ngày. Theo dõi sự nhất quán của bạn theo thời gian với AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp

2. Mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng không gian quản lý dữ liệu cho các buổi tập luyện của bạn với mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp

Mẫu Nhật ký Tập luyện của ClickUp được thiết kế dành cho những người đam mê thể dục muốn đang theo dõi chính xác từng buổi tập. Nó tập trung lịch sử tập luyện của bạn vào một không gian duy nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ của mình.

Điểm khác biệt của mẫu này chính là tính linh hoạt. Bạn có thể ghi lại số lần tập, số lần lặp, thời lượng, cường độ, hoặc thậm chí các điều kiện bên ngoài như thời tiết cho các phiên ngoài trời.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các phiên làm việc với các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành , Bỏ lỡ hoặc việc cần làm

Ghi chép chi tiết bằng các trường tùy chỉnh như Huấn luyện viên , Bài tập tăng cường sức mạnh , Bài tập tăng cường sự linh hoạt và Thời lượng phiên tập

Truy cập các chế độ xem như Lịch tập luyện , Chế độ xem bảng , Nhật ký tập luyện và Hướng dẫn bắt đầu

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian tích hợp trong ClickUp để ghi lại chính xác thời lượng tập luyện

📌 Phù hợp cho: Người yêu thích thể dục, huấn luyện viên cá nhân và những người cần một hệ thống tổ chức để ghi chép và phân tích các buổi tập luyện.

📖 Xem thêm: Mẫu theo dõi giảm cân hiệu quả miễn phí để sử dụng

3. Mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp lại các ưu tiên hàng ngày trong suốt Thử thách 75 Hard với mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày của ClickUp

Bạn đã bao giờ cảm thấy ngày của mình trôi qua một cách vô nghĩa vì bạn chỉ phản ứng với công việc thay vì chủ động điều hướng chúng? Điều đó đặc biệt đúng khi bạn đang tham gia Thử thách 75 Hard kết hợp với công việc hàng ngày. Mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày ClickUp sẽ giải quyết vấn đề đó.

Nó chia nhỏ mục tiêu thành các bước ưu tiên, có thời hạn cụ thể để bạn có thể tập trung vào công việc có tác động lớn, thêm vào các thói quen buổi sáng như tập thể dục hoặc đọc sách, và vẫn để lại không gian cho các điều chỉnh.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành , Đang thực hiện và Việc cần làm

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Độ phức tạp của công việc , Tiến độ mục tiêu , Phòng ban và Loại công việc để phân loại các công việc hàng ngày

Hình dung ngày làm việc của bạn với Mục tiêu , Dòng thời gian , Các bước hành động và Hướng dẫn bắt đầu (chế độ xem)

Khối thời gian cho 75 hoạt động quan trọng của Hard mà không làm mất tập trung vào mục tiêu công việc

📌 Phù hợp cho: Những chuyên gia bận rộn hoặc người tham gia đang cân bằng thách thức 75 Hard với lịch trình bận rộn, cần sự rõ ràng và tập trung trong kế hoạch hàng ngày.

4. Mẫu Kế hoạch Chăm sóc Bản thân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo ra những thay đổi lối sống cân bằng với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Trong thách thức 75 Hard, dễ dàng tập trung quá nhiều vào kỷ luật và hiệu suất làm việc đến mức chăm sóc bản thân bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không có sự cân bằng hợp lý giữa công việc và cuộc sống, thách thức này có thể trở nên mệt mỏi thay vì mang lại sức mạnh.

Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân của ClickUp giúp bạn dành thời gian cho việc phục hồi, suy ngẫm và hình thành thói quen hỗ trợ cả cơ thể và tâm trí. Với các không gian riêng biệt dành cho sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc, bạn có thể thiết kế một thói quen vượt ra ngoài việc tập luyện và đọc sách.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi mục tiêu sức khỏe với các trạng thái tùy chỉnh như Đã đạt được , Đang tiến triển tốt , Không đạt mục tiêu và nhiều hơn nữa

Tổ chức các thói quen với các trường tùy chỉnh cho Loại sức khỏe , Ghi chú , Tham khảo và Loại chăm sóc bản thân

Xây dựng một kế hoạch toàn diện kết hợp giữa kỷ luật và việc chăm sóc bản thân một cách chân thành

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn tránh kiệt sức, duy trì cân bằng và xây dựng thói quen buổi sáng giúp nâng cao cả năng suất và sức khỏe tinh thần.

📖 Xem thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra thói quen buổi sáng cho người lớn

5. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ sự nhất quán trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch bữa ăn ClickUp

Một trong những phần khó khăn nhất của 75 Hard là quyết định ăn gì mỗi ngày trong khi tuân thủ kế hoạch ăn kiêng của bạn. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp có thể giúp bạn với điều này. Thay vì vội vàng tìm hiểu xem bữa tối sẽ ăn gì hoặc vô tình bỏ lỡ mục tiêu protein của mình, bạn có thể tổ chức bữa ăn, đang theo dõi dinh dưỡng và lập kế hoạch trước một cách rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các chỉ số dinh dưỡng với các trường tùy chỉnh như Calo tổng, Carbohydrate, Protein và Loại bữa ăn

Sử dụng danh sách kéo và thả để lập kế hoạch bữa ăn chỉ trong vài giây

Hiển thị kế hoạch trên các chế độ xem bảng ClickUp : Tóm tắt hàng tuần, Lịch và Loại bữa ăn

Giảm bớt số lần đi siêu thị với danh sách kiểm tra nguyên liệu và danh sách mua sắm tổng hợp

📌 Phù hợp cho: Cá nhân muốn giảm bớt áp lực trong việc đưa ra quyết định về thực phẩm khi tham gia thách thức 75 Hard.

📖 Xem thêm: Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân viên để giữ cho nhóm của bạn luôn vui vẻ

6. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi tất cả thói quen 75 Hard của bạn với mẫu đang theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Bí quyết để hoàn thành 75 Hard chính là sự nhất quán. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để ghi chép, đang theo dõi và duy trì mọi công việc hàng ngày mà không mất đà. Từ việc đánh dấu các buổi tập luyện đến theo dõi số trang đã đọc hoặc lượng nước uống, bạn sẽ thấy tiến độ được tích lũy từng ngày, biến những thành công nhỏ thành thói quen tốt bền vững.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giữ tiến độ với các trường tùy chỉnh như Tiến độ , Đọc 15 trang , 10.000 bước và Uống 64 oz

Phân chia thói quen thành các công việc con, thêm nhãn ưu tiên hoặc chỉ định đối tác chịu trách nhiệm

Hiển thị chuỗi ngày liên tục và tiến độ theo thời gian thực để duy trì động lực cao

📌 Phù hợp cho: Những người tham gia thách thức phát triển bản thân cần một ứng dụng theo dõi thói quen để duy trì trách nhiệm hàng ngày.

7. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Vượt qua 75 ngày để tạo ra sự phát triển bền vững với mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp giúp bạn nhìn tổng quan, lập bản đồ các mục tiêu dài hạn và đang theo dõi sự phát triển trong sự nghiệp, kỹ năng và cuộc sống cá nhân. Nó cũng khuyến khích việc phản ánh, lập kế hoạch và cải tiến liên tục để bạn có thể đo lường tiến độ thực sự qua các tháng và năm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh như Đạt mục tiêu , Đang trên đà , Không đạt mục tiêu và Đang tạm dừng

Sử dụng các trường tùy chỉnh như Mục tiêu hàng ngày tối thiểu , Thành tựu và thành công và Mục tiêu học tập

Truy cập các chế độ xem tùy chỉnh như PD theo quý , Theo dõi tiến độ , Kế hoạch hành động và Hướng dẫn bắt đầu để đồng bộ hóa mục tiêu với dòng thời gian

Xây dựng vòng phản hồi vào hành trình phát triển của bạn bằng cách kỷ niệm những thành công và nhận diện các lĩnh vực cần cải thiện

📌 Phù hợp cho: Những người yêu thích năng suất muốn vượt qua việc đang theo dõi thói quen và tạo ra một lộ trình có cấu trúc cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp lâu dài.

8. Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia các mục tiêu phức tạp của 75 Hard thành các công việc có thể thực hiện được với mẫu SMART Goals của ClickUp

Như Antoine de Saint-Exupéry từng nói, "Một mục tiêu không có kế hoạch rõ ràng chỉ là một ước mơ." Đó là lý do tại sao khung SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn) lại hiệu quả đến vậy. Nó buộc bạn phải biến những tham vọng mơ hồ thành những mục tiêu có thể thực hiện và theo dõi được.

Mẫu SMART Goals của ClickUp giúp bạn áp dụng khung này vào thực tế, chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ dễ quản lý và cung cấp cho bạn một hệ thống để đang theo dõi, đo lường và thực sự đạt được chúng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ mục tiêu với các trạng thái tùy chỉnh như Đang tiến triển tốt , Đang trên đà , Không đạt tiến độ , Đang tạm dừng và Hoàn thành

Sử dụng 12 trường tùy chỉnh để tăng tính rõ ràng, chẳng hạn như “ Tại sao tôi cài đặt mục tiêu này ngay bây giờ? ” và “ Tôi có kỹ năng cần thiết không? ”

Sử dụng trường Lượng nỗ lực cần thiết , một hệ thống dựa trên điểm số gán một giá trị số cho mỗi mục tiêu, giúp nỗ lực trở nên cụ thể hơn

Nỗ lực đạt mục tiêu, Bảng tính mục tiêu SMART và Mục tiêu công ty cho cả mục tiêu cá nhân và mục tiêu của toàn nhóm Khám phá các chế độ xem tùy chỉnh như Mục tiêu SMART, vàcho cả mục tiêu cá nhân và mục tiêu của toàn nhóm

📌 Phù hợp cho: Cá nhân và nhóm muốn ngừng theo đuổi những mục tiêu cá nhân mơ hồ và thay vào đó đặt ra những mục tiêu có thể đo lường được, thực tế và có thể thực hiện được.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình đặt mục tiêu. Tuy nhiên, một con số đáng ngạc nhiên là 50% đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. 👀 Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mục tiêu thành các công việc có thể thực hiện được, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards) của chúng tôi cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, thể hiện sự tiến bộ của bạn và mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát và hiển thị hơn về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không bị quá tải.

9. Mẫu Lịch Trình Tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lên lịch các công việc 75 Hard trong tuần của bạn với mẫu Lịch Tuần ClickUp

Kế hoạch cho tuần của bạn không cần phải cứng nhắc; hệ thống tốt nhất là hệ thống có thể linh hoạt theo lịch trình thay đổi của bạn. Mẫu Lịch Tuần ClickUp cho phép bạn có chế độ xem tổng quan về tuần của mình đồng thời cho phép bạn điều chỉnh các công việc theo tình huống thực tế.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kéo và thả các ghi chú dính vào các cột ngày để nhanh chóng sắp xếp lại ưu tiên mà không cần viết lại kế hoạch của bạn

Lập bản đồ cho các mốc thời gian, sự kiện hoặc ý tưởng đột xuất theo cách cảm giác giống như brainstorming hơn là lập lịch

Giữ cho tuần làm việc của bạn gọn gàng với chế độ xem bảng trực quan giúp phân biệt các công việc quan trọng với các công việc "nên làm"

Kết thúc mỗi tuần bằng cách kéo các công việc hoàn thành vào không gian 'hoàn thành', giúp kiểm tra tiến độ ngay lập tức và tăng động lực

📌 Phù hợp cho: Cá nhân tham gia Thử thách 75 Hard (hoặc bất kỳ lịch trình có cấu trúc nào) với kế hoạch hàng tuần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hình dung giai đoạn sau ngày 75. Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn sau khi hoàn thành mục tiêu. Hãy lập kế hoạch cho quá trình chuyển đổi: những thói quen nào bạn sẽ duy trì, những thói quen mới nào bạn sẽ thử nghiệm, và cách duy trì sự sắc bén mà không cần đến khung cấu trúc.

Vượt qua 75 ngày với ClickUp

Mẫu Notion là công cụ tuyệt vời để đang theo dõi các quy tắc 75 Hard. Bạn có thể ghi lại các buổi tập luyện, bữa ăn, lượng nước uống và hình ảnh tiến độ trong một nơi duy nhất.

Nhưng sau khi thách thức kết thúc, bạn sẽ chỉ còn lại hệ thống đang theo dõi tĩnh. Không có cách nào dễ dàng để duy trì động lực, đặt ra mục tiêu mới hoặc xây dựng hệ thống bền vững sau 75 ngày.

ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc hoàn chỉnh để biến thách thức thành lối sống. Với các mẫu đang theo dõi thói quen, theo dõi mục tiêu và lịch trình hàng tuần, bạn có thể tiếp tục xây dựng thói quen ngay cả sau khi thách thức 75 Hard hoàn thành.

