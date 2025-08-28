Cách AI Đang Cách Mạng Hóa Đào Tạo & Phát Triển Nhân Viên

Bạn còn nhớ lần cuối cùng công ty triển khai chương trình đào tạo toàn công ty mất sáu tháng để lập kế hoạch, tốn kém vô cùng và vẫn để lại một nửa nhóm nhân viên bối rối?

Không ai muốn lặp lại điều đó.

Các nhà lãnh đạo L&D gặp khó khăn trong việc tạo ra các trải nghiệm học tập cá nhân hóa trên quy mô lớn, trong khi nhân viên quên 50% thông tin mới chỉ sau một giờ hoàn thành đào tạo.

Phương pháp đào tạo nhân viên truyền thống "một kích thước phù hợp cho tất cả" đã lỗi thời. Nhưng AI trong đào tạo nhân viên đang thay đổi mọi thứ - từ các lộ trình học tập thích ứng điều chỉnh theo thời gian thực đến việc tạo/lập nội dung thông minh giúp giảm thời gian phát triển lên đến 70%.

Hướng dẫn này tiết lộ chính xác cách các nhóm L&D tiên phong đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để biến đào tạo và phát triển từ một yêu cầu tuân thủ thành một lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Hiểu về AI trong đào tạo và phát triển nhân viên

Hãy tưởng tượng các khóa đào tạo không chỉ linh hoạt theo lịch trình của bạn, mà còn thích ứng với tốc độ, điểm mạnh và những lỗ hổng trong hiểu biết của bạn—một trải nghiệm học tập mang tính con người hơn, dù được vận hành bởi các thuật toán thông minh. Đó chính là điều AI mang lên bảng.

Tại cốt lõi, AI trong đào tạo có nghĩa là sử dụng các thuật toán học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dự đoán để tạo ra các trải nghiệm học tập thông minh và linh hoạt hơn.

Các công cụ kiến thức và học tập AI phân tích dữ liệu hiệu suất của bạn—như bài kiểm tra, bài tập hoặc kết quả dự án—và đề xuất mô-đun hoặc thách thức tiếp theo phù hợp nhất vào đúng thời điểm bằng cách sử dụng mô hình dự đoán.

Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng các hệ thống được điều khiển bởi AI có thể tăng cường sự tham gia của học viên lên 50% và kết quả học tập lên 30% so với các thiết lập đào tạo truyền thống.

🧠 Thông tin thú vị: Bạn đã bao giờ tự hỏi ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến Duolingo thực hiện công việc như thế nào chưa? Nó sử dụng một mô hình AI độc quyền gọi là Birdbrain để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên, từ đó tạo ra các bài học thích ứng và cá nhân hóa theo thời gian thực. Ứng dụng này còn sử dụng AI tạo sinh để tự động tạo ra các bài tập và hỗ trợ các tính năng như “Giải thích câu trả lời của tôi” và các cuộc hội thoại đóng vai trò với các ký tự trong ứng dụng – giúp việc học trở nên thú vị và hữu ích hơn.

Khóa lợi ích chính của AI trong đào tạo và phát triển nhân viên

Dưới đây là cách AI đang tạo ra tác động thực sự và có thể đo lường được đối với đào tạo và phát triển nhân viên:

Cải thiện cá nhân hóa và tương tác trong đào tạo: Báo cáo Xu hướng Nhân tài 2025 của SHRM cho thấy 41% tổ chức sử dụng AI để hỗ trợ đào tạo và phát triển (L&D) cho biết nó đã làm cho các chương trình của họ hiệu quả hơn, 39% báo cáo giảm chi phí và 38% nhận thấy sự cải thiện trong tương tác của nhân viên

tăng tốc quá trình onboarding và thích nghi: *Các chương trình onboarding được hỗ trợ bởi AI mang lại kết quả. Brandon Hall Group phát hiện ra rằng các tổ chức sử dụng hệ thống này báo cáo mức độ tương tác của nhân viên mới cao hơn 80%

Triển khai và sản xuất nhanh hơn. Tự động hóa việc tạo/lập và quản lý nội dung giúp giảm thời gian phát triển đào tạo. Thời gian sản xuất video đào tạo trung bình, đối tượng/kỳ/phiên bản, đã 62 Tự động hóa việc tạo/lập và quản lý nội dung giúp giảm thời gian phát triển đào tạo. Thời gian sản xuất video đào tạo trung bình, đối tượng/kỳ/phiên bản, đã giảm % , tương đương tiết kiệm khoảng 8 ngày cho mỗi video, nhờ các công cụ tạo video AI như Synthesia

thông tin hiệu suất theo thời gian thực*: Hệ thống theo dõi AI nhà cung cấp cái nhìn tức thì về ai đang tham gia tích cực, ai đang gặp khó khăn và nội dung nào mang lại kết quả tốt nhất

Chuyển đổi nhân tài và nâng cao kỹ năng : SHRM cho biết : SHRM cho biết 50% lãnh đạo nhân sự báo cáo về các cơ hội nâng cao hoặc tái đào tạo kỹ năng mới do việc áp dụng AI—và chỉ 6% đề cập đến việc thay thế công việc. Điều này nhấn mạnh vai trò của AI trong việc trang bị cho nhân viên những kỹ năng mới thay vì thay thế họ

Phân tích khoảng cách kỹ năng dự đoán: AI xác định nhu cầu kỹ năng trong tương lai trước khi chúng trở nên cấp bách, cho phép đào tạo chủ động giúp các nhóm luôn dẫn đầu trước những thay đổi của ngành thay vì phải liên tục chạy theo

Cách AI tối ưu hóa hoạt động và quản lý đào tạo

Phía vận hành của đào tạo luôn là một cơn ác mộng về logistics. Điều phối lịch trình, đang theo dõi tiến độ của hàng trăm nhân viên và đảm bảo tuân thủ các mốc thời gian—đủ để khiến bất kỳ quản lý L&D nào cũng muốn trốn dưới bàn làm việc

Nhưng AI giúp nhóm của bạn hoạt động miễn phí, tập trung vào thiết kế học tập lấy con người làm trung tâm. Đây là cách thức:

AI tự động hóa việc tạo nội dung và cập nhật—giảm bớt khối lượng công việc thủ công cho các nhóm L&D

Nó cung cấp sức mạnh cho các chatbot và đại lý thông minh có thể trả lời câu hỏi và hướng dẫn người học trong thời gian thực

Nó điều phối quy trình đào tạo thông qua các gợi ý chủ động, nhắc nhở và chuỗi học tập thích ứng

Nó cho phép mô phỏng kỹ năng kỹ thuật và học tập dựa trên tình huống, mang lại trải nghiệm đắm chìm và tương tác

Nó tổng hợp phân tích trên các lộ trình học tập — cung cấp thông tin chi tiết về các điểm bỏ cuộc, khoảng trống nội dung và xu hướng áp dụng

Một nghiên cứu trường hợp thực tế cho thấy tác động mạnh mẽ:

⚡️ Nghiên cứu trường hợp: LearnVantage của Accenture Khi Accenture triển khai LearnVantage vào năm 2024, mục tiêu rất đơn giản: vượt qua mô hình đào tạo "một kích thước phù hợp cho tất cả". Nền tảng được hỗ trợ bởi AI này tạo ra các lộ trình học tập siêu cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu vai trò, thành tích quá khứ và thậm chí cả phong cách học tập ưa thích. Thay vì các mô-đun tĩnh, nhân viên bước vào các mô phỏng thực tế và nhận được các chứng chỉ nhỏ (micro-certifications) trực tiếp liên quan đến nhu cầu kinh doanh. Chỉ trong vòng sáu tháng, kết quả đã rất ấn tượng. Các nhóm báo cáo tăng 32% trong việc nắm bắt kỹ năng

Nhân viên mới đạt trình độ thành thạo nhanh hơn 47% so với trước đây

Việc áp dụng cũng không gặp khó khăn—85% nhân viên tích cực tương tác với nền tảng Bằng cách kết hợp nội dung thích ứng với các mô phỏng thực tế, Accenture đã biến đào tạo thành một lợi thế chiến lược.

Và đây chỉ là một trong số nhiều tổ chức đang thực hiện việc cần làm này, bởi rõ ràng, việc chuyển từ các hoạt động đào tạo truyền thống sang học tập được hỗ trợ bởi AI mang lại lợi ích đáng kể.

Đào tạo truyền thống so với đào tạo được hỗ trợ bởi AI

Aspect Đào tạo truyền thống Đào tạo được hỗ trợ bởi AI *tạo/lập nội dung Phát triển thủ công, chậm chạp, tốn kém Nội dung do AI tạo ra hoặc cập nhật, nhanh hơn tới 80% Hỗ trợ học viên Nguồn tài nguyên tĩnh, ít cá nhân hóa Hướng dẫn cá nhân hóa theo thời gian thực thông qua chatbot và nhân viên hỗ trợ Quy trình đào tạo Quy trình làm việc tuyến tính và thủ công Các chuỗi động và tự động hóa (gợi ý, mô-đun thích ứng) Thông tin về hiệu suất Phản hồi chậm trễ và rời rạc Phân tích thời gian thực với các đề xuất có thể thực hiện được Triển khai & Tăng tốc Tỷ lệ áp dụng thấp do rào cản Tỷ lệ áp dụng cao — Accenture đã đạt 85% tỷ lệ áp dụng trong 6 tháng *dòng thời gian phát triển kỹ năng Thời gian đạt được năng lực lâu hơn Thời gian đào tạo nhanh hơn — Accenture đã giảm 47% thời gian đạt trình độ thành thạo

Vậy, bạn cần làm gì để khai thác lợi ích của đào tạo và phát triển được hỗ trợ bởi AI? Một số công cụ hàng đầu bao gồm:

ClickUp

ClickUp nổi bật là nền tảng duy nhất tích hợp toàn bộ hệ sinh thái đào tạo của bạn vào một Không gian Làm việc thông minh. Khác với các giải pháp phân mảnh buộc bạn phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau, ClickUp cho Đội ngũ Nhân sự (HR) tập trung mọi thứ lại với nhau - từ yêu cầu đào tạo ban đầu đến phân tích hiệu suất cuối cùng.

Tích hợp tất cả quy trình nhân sự - từ tuyển dụng đến chu kỳ đánh giá hiệu suất - trong ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp

Sự kỳ diệu diễn ra thông qua ClickUp Brain, hệ thống AI công việc toàn diện nhất thế giới, hoạt động như lớp trí tuệ học tập của tổ chức bạn.

Tạo nội dung đào tạo chi tiết cho nhân viên trên toàn tổ chức của bạn bằng ClickUp Brain

Các biểu mẫu đăng ký đào tạo của bạn tự động tạo ra các công việc lập kế hoạch chiến lược, các Trợ lý AI Autopilot phát triển khung nội dung, và các quy trình làm việc AI tự động hóa tạo ra các lộ trình học tập cá nhân hóa cho từng nhân viên.

Brain tự động tóm tắt phản hồi đào tạo, đang theo dõi cảm xúc và chỉ ra khoảng trống kỹ năng, cung cấp cho các nhóm L&D thông tin thời gian thực để tinh chỉnh chương trình và tăng cường ROI. Hệ thống đang theo dõi tiến độ thông qua các bảng điều khiển thông minh và sử dụng biểu mẫu ClickUp kết hợp phân tích AI để thu thập phản hồi có ý nghĩa.

ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên desktop của bạn, giúp đẩy nhanh quá trình học tập của ứng viên bằng cách nhanh chóng cung cấp kiến thức liên quan từ toàn bộ không gian làm việc ClickUp của bạn, trong khi các trợ lý AI trong các kênh trò chuyện ClickUp Chat cung cấp hỗ trợ 24/7 cho các câu hỏi của người học.

Các trường AI của nền tảng tự động phân loại và ưu tiên các yêu cầu đào tạo, trong khi tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản giúp việc tạo/lập nội dung trở nên dễ dàng bằng cách ghi lại và chuyển đổi lời nói thành văn bản trong các phiên đào tạo trực tiếp.

ClickUp không chỉ là một công cụ đào tạo—đó là trung tâm quản lý nhân sự toàn diện của bạn, nơi học tập và phát triển được kết nối mượt mà với quản lý hiệu suất, đang theo dõi mục tiêu và hợp tác nhóm.

Docebo

qua Docebo

Docebo là một hệ thống quản lý học tập (LMS) dựa trên đám mây với khả năng AI tiên tiến cho việc quản lý nội dung và phân tích người học. Nó là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến Enterprise tập trung vào phát triển nhân viên, tuân thủ và tương tác.

Hệ thống AI Coach cung cấp các đề xuất học tập cá nhân hóa, trong khi tính năng khám phá nội dung tự động hóa thu thập tài liệu liên quan từ các nguồn nội bộ và bên ngoài. Nền tảng này còn tích hợp các tính năng học tập xã hội phong phú, bao gồm các lộ trình học tập được thiết kế theo hình thức trò chơi và một thị trường nội dung mạnh mẽ với hơn 150 nhà cung cấp để lựa chọn.

Nó cũng có hệ sinh thái tích hợp mạnh mẽ bao gồm Salesforce, Zoom và các nền tảng HR hàng đầu.

Litmos

qua TalentedLearning

Litmos nổi bật cho các tổ chức vừa và nhỏ muốn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào hệ thống quản lý học tập (LMS) của họ — không phải là một tính năng được thêm vào sau này. Tâm điểm của Litmos là Trợ lý AI, cho phép người học đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên — như “Khóa học nào tốt nhất cho quá trình onboarding khách hàng?” — và nhận được các đề xuất cá nhân hóa, tóm tắt hoặc thậm chí là nhiệm vụ trực tiếp ngay trong cuộc hội thoại.

Ngoài tính năng tìm kiếm, Litmos cung cấp AI Playlists, cho phép người học tự thiết kế hành trình học tập của mình, với các khóa học được nhóm động theo mức độ liên quan và trình độ kỹ năng. Đối với người tạo nội dung, công cụ AI Content Authoring Tool giúp soạn thảo các mô-đun SCORM tương thích với thiết bị di động bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên, từ viết kịch bản, thiết kế cho đến dịch thuật.

Virti

qua Virti

Nếu nhu cầu đào tạo của bạn yêu cầu tính thực tế—như xử lý các cuộc hội thoại phức tạp tùy chỉnh, thách thức lãnh đạo hoặc các tình huống lâm sàng—Virti cung cấp một giải pháp độc đáo và immersive. Các Nhân vật Ảo được hỗ trợ bởi AI của Virti mang trải nghiệm đóng vai trò đến cuộc sống với các tương tác ngôn ngữ tự nhiên động, thích ứng với phản hồi của người dùng theo thời gian thực.

Dựa trên trình chỉnh sửa không cần mã, Virti cho phép các nhóm L&D tạo ra các chương trình đào tạo dựa trên tình huống chỉ trong vài phút, mà không cần đến lập trình viên. Các nhân vật ảo này có thể được tùy chỉnh về giọng điệu, ngôn ngữ, hành vi và môi trường.

Học viên nhận được phản hồi thời gian thực, đối tượng về các lựa chọn, phong cách giao tiếp và quá trình ra quyết định của mình. Bên trong hệ thống, phân tích chi tiết đang theo dõi cảm xúc, thời gian và khả năng thích ứng để trang bị cho giảng viên những thông tin hữu ích có thể áp dụng.

Cornerstone OnDemand

qua Cornerstone OnDemand

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ giải pháp quản lý nhân tài và đào tạo thống nhất, Cornerstone là lựa chọn hoàn hảo.

Nó sử dụng AI cho đề xuất nội dung, lộ trình học tập thích ứng và phân tích dự đoán để cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Bạn cũng có thể sử dụng nó để thực hiện phân tích khoảng cách kỹ năng cho nhân viên của mình.

Nền tảng của nó bao gồm các mô-đun LMS, đánh giá hiệu suất, tuyển dụng và kế thừa, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho phát triển tài năng toàn diện.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng khóa Giá cả* ClickUp Các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều đào tạo cần mô phỏng thực tế clickUp Brain và AI Agents để tự động hóa việc tạo/lập nội dung và cá nhân hóa quá trình học tập• AI Fields & thẻ để quản lý yêu cầu đào tạo• Talk to Văn bản để tạo/lập nội dung nhanh hơn• Brain MAX và Connected doanh nghiệp Search để loại bỏ các silo thông tin Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho Enterprise Docebo Nhóm L&D từ cấp trung đến doanh nghiệp cho đào tạo tuân thủ và có thể mở rộng • Gợi ý dựa trên AI• Hành trình học tập gamified• Thị trường nội dung• Trình tạo kéo và thả Giá cả tùy chỉnh Litmos Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm giải pháp tạo/lập khóa học AI • Trợ lý AI cho các đề xuất cá nhân hóa• Công cụ tạo nội dung cho người tạo nội dung học tập• Danh sách phát AI được tuyển chọn cho nhu cầu học tập Giá cả tùy chỉnh Virti Các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều đào tạo cần mô phỏng thực tế • Nhân vật ảo AI• Phát triển đào tạo video không cần mã• Mô phỏng thích ứng• Phản hồi thời gian thực Có sẵn dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh theo yêu cầu Cornerstone OnDemand Phát triển nhân tài doanh nghiệp và tích hợp học tập • Gợi ý nội dung AI• Các lộ trình học tập thích ứng• Phân tích dự đoán• Các mô-đun phát triển nhân tài và kế hoạch kế nhiệm Kế hoạch trả phí bắt đầu từ ~$6/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Cách triển khai AI trong hoạt động đào tạo và phát triển (L&D)

Với sự hỗ trợ của các công cụ phù hợp, đây là phương pháp từng bước đã được chứng minh giúp chuyển đổi các hoạt động đào tạo truyền thống thành một hệ thống học tập được hỗ trợ bởi AI.

⚡️ Một mẹo nhanh? Sử dụng ClickUp làm nguồn thông tin duy nhất sẽ giúp quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ nhất có thể!

Bước 1: Thiết lập quy trình tiếp nhận tập trung và đánh giá ban đầu

Mọi chương trình đào tạo thành công đều bắt đầu từ một tín hiệu rõ ràng. Đó có thể là một quản lý phát hiện ra những lỗi lặp lại, một hạn chót tuân thủ, hoặc một nhân viên yêu cầu cơ hội phát triển.

Thách thức? Các yêu cầu thường đến một cách rời rạc—email, cuộc trò chuyện trong hành lang, tin nhắn Slack đơn lẻ—và nếu không có cách thức có cấu trúc để ghi nhận chúng, ưu tiên sẽ trở nên lộn xộn.

Một cách tiếp cận thông minh là cài đặt một điểm tiếp nhận duy nhất nơi tất cả các yêu cầu đào tạo được gửi đến. Từ đó, bạn có thể

Xem xét chúng hàng tuần

Kích thước những yếu tố quan trọng nhất, và

Chỉ tập trung vào các sáng kiến có tác động lớn nhất

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mục nhập duy nhất của bạn không chỉ nên ghi nhận nhu cầu đào tạo mà còn bao gồm bối cảnh về tính cấp thiết, đối tượng mục tiêu, tác động kinh doanh và tiêu chí thành công. Nếu thiếu quy trình thu thập dữ liệu có cấu trúc này, các công cụ AI của bạn sẽ thiếu dữ liệu chất lượng cần thiết để đưa ra quyết định thông minh về ưu tiên và phân bổ tài nguyên.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

ClickUp biểu mẫu hoạt động như cổng thông tin thông minh, tự động chuyển các yêu cầu đào tạo thành nhiệm vụ ClickUp và sắp xếp chúng vào các danh sách công việc ClickUp có cấu trúc.

Tích hợp logic điều kiện, tự động hóa nâng cao, phân tích phản hồi thời gian thực và tạo biểu mẫu thân thiện với người dùng với ClickUp Forms

AI Trường có thể giúp phân loại và ưu tiên các bài nộp/gửi theo mức độ khẩn cấp, nhóm làm việc hoặc mức độ liên quan đến tuân thủ - và thậm chí gán chúng cho đúng người để xử lý.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai của bạn

Khi đã xác định được vấn đề cần giải quyết, bước tiếp theo là biến yêu cầu đó thành một kế hoạch cụ thể.

Điều đó có nghĩa là xác định các cột mốc, phân công vai trò và định nghĩa thành công ngay từ đầu. Dựa vào AI để tạo ra các kế hoạch dự án toàn diện, ước tính nhu cầu tài nguyên và xác định các xung đột lịch trình tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề. Điều này bao gồm phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán tỷ lệ hoàn thành, xác định các chuyên gia trong lĩnh vực dựa trên hiệu suất trong quá khứ và đề xuất thời gian tối ưu dựa trên chu kỳ kinh doanh.

Hãy suy nghĩ về hình ảnh của "hoàn thành" - liệu đó là điểm số bài kiểm tra, giảm thiểu lỗi hay việc tuân thủ đúng quy trình mới? Sự rõ ràng ở đây giúp tránh được những công việc sửa chữa tốn kém sau này.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Bắt đầu với mẫu kế hoạch triển khai đào tạo ClickUp, đã được tích hợp sẵn các cột mốc, dòng thời gian Gantt và đang theo dõi phụ thuộc. Mẫu này cung cấp một cấu trúc nhất quán nhưng linh hoạt cho các chương trình đào tạo của bạn. Ngoài ra, với các phần chuyên biệt dành cho quản lý ngân sách, bạn có thể đảm bảo việc phát triển nhân viên diễn ra mà không gây áp lực tài chính.

Nhận mẫu miễn phí Tạo lịch trình, phát triển tài liệu và lập kế hoạch ngân sách cho các chương trình đào tạo nhân viên trong tổ chức của bạn với mẫu kế hoạch triển khai đào tạo ClickUp

Điểm nhấn? Ngay khi bạn đánh dấu một yêu cầu trong mẫu là “Đã lên kế hoạch”, các Trợ lý Autopilot có thể tự động tạo ra các công việc con thông thường – soạn thảo khung chương trình, lên lịch phỏng vấn chuyên gia (SME) và thậm chí cài đặt các điểm kiểm tra chất lượng (QA) – để nhóm của bạn không phải làm lại từ đầu mỗi lần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain hoặc Brain MAX để ngay lập tức chuyển đổi yêu cầu đào tạo thành kế hoạch dự án hoàn chỉnh—bao gồm các công việc đề xuất, dòng thời gian và phụ thuộc—để bạn không bao giờ phải bắt đầu từ trang trắng. Tạo kế hoạch đào tạo tùy chỉnh cho nhân viên của bạn với ClickUp Brain MAX Sau đó đồng bộ hóa mọi thứ trong Lịch ClickUp, nơi Brain tự động phát hiện các xung đột lịch trình và đề xuất điều chỉnh, giúp quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ và miễn phí xung đột.

Bước 3: Thiết kế trải nghiệm học tập

Ở giai đoạn này, mục tiêu là thiết kế một lộ trình tôn trọng thời gian của mọi người đồng thời cung cấp chính xác những gì họ cần để thành công. Đây chính là lúc sự sáng tạo phát huy tác dụng.

Học viên là ai? Họ đã biết gì và cần nắm được những gì sau khóa học? Có thể phương pháp tốt nhất là một video hướng dẫn nhanh, hoặc có thể là một chuỗi các bài học nhỏ với các bài kiểm tra kiến thức tích hợp.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Bắt đầu phác thảo luồng trên bảng trắng ClickUp — kéo thả các ghi chú dán cho các mô-đun, thêm mũi tên để xác định thứ tự, sau đó chuyển đổi chúng thành các công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Tạo sơ đồ và biểu đồ luồng để lập bản đồ kế hoạch đào tạo nhân viên với ClickUp Bảng trắng

Khi đến lúc soạn thảo nội dung, hãy sử dụng Tìm kiếm AI Doanh nghiệp để trích dẫn tài liệu từ các tài liệu trước đây, Tài liệu Google hoặc Slack, giúp bạn không phải mất hàng giờ để tìm kiếm tài liệu.

Và nếu bạn đang phỏng vấn một chuyên gia trong lĩnh vực, hãy để Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp ghi lại cuộc gọi, đánh dấu các quyết định và đưa chúng trực tiếp vào tài liệu thiết kế của bạn trong ClickUp.

Ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và phân tích cuộc họp một cách dễ dàng với công cụ AI Notetaker của ClickUp

Bước 4: Tạo nội dung đào tạo nhanh chóng (và an toàn)

Việc tạo tài liệu đào tạo truyền thống luôn là nút thắt cổ chai lớn nhất trong hoạt động đào tạo. Kịch bản bị kẹt trong quá trình duyệt, video mất quá nhiều thời gian để chỉnh sửa, và trước khi bạn nhận ra, ngày ra mắt bị trì hoãn.

Bí quyết là duy trì chu kỳ chặt chẽ và tích hợp AI ở mọi giai đoạn: tạo bản nháp đầu tiên, đẩy nhanh quá trình đánh giá, tinh chỉnh dựa trên các hướng dẫn đã thiết lập và xuất bản.

Ở giai đoạn này, bạn có thể muốn có sẵn các hướng dẫn rõ ràng và mẫu phát triển nội dung để hướng dẫn quá trình tạo nội dung bằng AI. Bí quyết là đảm bảo giao các công việc lặp đi lặp lại cho AI, đồng thời đảm bảo rằng việc đánh giá của chuyên gia nội dung vẫn là yếu tố trung tâm trong kiểm soát chất lượng.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Ghi lại các video hướng dẫn nhanh cho các mô-đun đào tạo của bạn bằng ClickUp Clips và nhúng chúng trực tiếp vào các công việc đào tạo tương ứng để xem lại. Nếu bạn muốn ghi âm kịch bản hoặc tài liệu, Talk to Text sẽ chuyển đổi lời nói thành bản nháp nhanh gấp 4 lần so với gõ phím.

Ghi lại, chia sẻ và tổ chức các bản ghi màn hình mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn một cách dễ dàng với ClickUp Clips

Mỗi bản nháp có thể được tự động chuyển đến người đánh giá với các cập nhật trạng thái được kích hoạt bởi ClickUp tự động hóa, giúp mọi người luôn đồng bộ mà không cần nhắc nhở thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các kênh trò chuyện ClickUp chuyên dụng cho từng chương trình đào tạo, nơi các chuyên gia (SMEs) hợp tác với các trợ lý AI có thể truy cập cơ sở kiến thức của bạn và đề xuất cải tiến nội dung. Sử dụng ClickUp’s Docs Hub để duy trì một kho lưu trữ kiến thức toàn diện mà các Trợ lý AI có thể tham khảo trong quá trình tạo/lập nội dung, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mong đợi.

Bước 5: Triển khai và đăng ký

Bạn đã xây dựng nội dung – giờ là lúc đưa nó đến đúng đối tượng. Quyết định xem nhân viên sẽ học qua hệ thống quản lý học tập (LMS), thông qua các công việc tích hợp trong quy trình làm việc của họ, hay trong một phiên trực tiếp. Kết hợp việc triển khai với một thông báo ngắn giải thích tại sao điều này quan trọng ngay bây giờ, chứ không chỉ là nó là gì.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Các mẫu tự động hóa của ClickUp có thể tự động tạo và phân công các nhiệm vụ học tập cá nhân hóa khi đào tạo được phê duyệt. Học viên có thể tự đăng ký và theo dõi các giai đoạn tiến độ thông qua Trạng thái Nhiệm vụ Tùy chỉnh trong ClickUp.

Trợ lý Trả lời Tự động trong Kênh Trò chuyện là nhà cung cấp câu trả lời tức thì cho các câu hỏi của người học bằng cách truy cập toàn bộ cơ sở kiến thức của bạn, trong khi ClickUp Brain đẩy nhanh quá trình học tập bằng cách hiển thị ngay lập tức thông tin liên quan từ khắp Không gian Làm việc ClickUp.

Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh trò chuyện ClickUp, tự động hóa báo cáo hàng ngày và hàng tuần, phân loại và phân công tin nhắn, thêm nhắc nhở và nhiều tính năng khác với ClickUp Autopilot Agents

Bước 6: Hỗ trợ người học trong luồng công việc

Dù chương trình đào tạo của bạn có hoàn hảo đến đâu, vẫn sẽ có những câu hỏi nảy sinh. Sự khác biệt giữa thành công và thất vọng thường nằm ở việc hỗ trợ có dễ dàng tiếp cận hay không.

Một tài liệu FAQ động, các gợi ý nhanh và kiểm tra kiến thức được tích hợp vào quy trình làm việc giúp người học cảm thấy được hướng dẫn, không bị bỏ lại phía sau.

Chiến lược tương tác của bạn nên tận dụng AI để tạo ra các cộng đồng học tập động, cung cấp hướng dẫn thông minh và điều chỉnh nội dung dựa trên phản hồi thời gian thực. Mục tiêu là biến việc tiêu thụ nội dung thụ động thành các trải nghiệm học tập tích cực và hợp tác.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Các kênh trò chuyện trở thành cộng đồng học tập động, nơi các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) thực hiện kiểm tra kiến thức được kích hoạt bởi các từ khóa hoặc cụm từ cụ thể. Và nếu ai đó nhập "Tôi bị kẹt ở bước 3" trong bình luận, các Trợ lý có thể cung cấp câu trả lời sẵn có hoặc đánh dấu để nhân viên hỗ trợ theo dõi.

Các đại lý Autopilot thậm chí có thể đăng biểu mẫu phản hồi trực tiếp trong các kênh trò chuyện và bình luận công việc khi học viên hoàn thành các mô-đun.

Bước 7: Đo lường ROI và tác động

Cuối cùng, bộ phận Phát triển và Đào tạo (L&D) phải chứng minh được tác động. Báo cáo được hỗ trợ bởi AI không chỉ đang theo dõi ai đã hoàn thành gì, mà còn cách đào tạo được chuyển hóa thành cải thiện hiệu suất, phát triển kỹ năng và kết quả kinh doanh.

Các nhân viên có hoàn thành khóa đào tạo không?

Nó có giảm số lượng phiếu hỗ trợ không?

Thời gian đào tạo cho nhân viên mới có được rút ngắn không?

Các câu trả lời thực tế đến từ việc đang theo dõi cả các chỉ số dẫn dắt (như tiến độ và sự hài lòng) và các chỉ số chậm trễ (như năng suất và tỷ lệ giữ chân nhân viên).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đo lường hiệu quả đòi hỏi các bảng điều khiển cung cấp thông tin chi tiết ở nhiều cấp độ — tiến độ học tập của từng học viên, hiệu suất của nhóm và tác động đến tổ chức. Điều này bao gồm phân tích dự đoán để xác định những học viên có nguy cơ tụt hậu và đề xuất các biện pháp can thiệp trước khi vấn đề xảy ra.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Thay vì phải xử lý các bảng tính và báo cáo LMS bị phân mảnh, hãy tạo một bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các chỉ số KPI đào tạo quan trọng nhất của bạn theo thời gian thực. Thêm các thẻ để hiển thị xu hướng đăng ký so với hoàn thành, thời gian trung bình để hoàn thành mỗi mô-đun và tỷ lệ đỗ bài kiểm tra.

Cài đặt bảng điều khiển theo dõi KPI đào tạo và phát triển (L&D) tùy chỉnh của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột bằng giao diện trực quan của ClickUp

Sử dụng thẻ AI để tóm tắt các rủi ro—như các mô-đun có tỷ lệ bỏ cuộc cao hoặc các nhóm học viên tụt hậu—và để các Trợ lý Tự động nhắc nhở học viên tự động khi thời hạn sắp đến.

Sử dụng AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt các rủi ro cho chương trình đào tạo nhân viên của bạn

✅ Kết quả? Bạn có được nguồn thông tin duy nhất về tác động của đào tạo, và các nhà lãnh đạo có thể xem ROI mà không cần yêu cầu bạn chuẩn bị thêm tài liệu.

Bước 9: Chuyển đổi kiến thức thành kế hoạch phát triển cá nhân

Sau khi một nhóm hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ làm gì? Chuyển đổi kiến thức học được thành mục tiêu phát triển cá nhân – mục tiêu kỹ năng hàng quý, nhiệm vụ thách thức hoặc cuộc họp đánh giá với quản lý. Một khóa đào tạo có thể rất mạnh mẽ, nhưng tác động của nó sẽ được nhân lên khi nó trở thành một phần của quá trình phát triển liên tục.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Khởi chạy mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên ClickUp để cung cấp cho mỗi người một lộ trình có cấu trúc. Kết nối các kế hoạch đó với sáng kiến đào tạo chính để bạn có thể theo dõi tiến độ từ sự phát triển cá nhân cho đến tác động tổ chức.

Tải xuống mẫu miễn phí Tăng cường kỹ năng cho nhóm của bạn và thể hiện commit đối với sự phát triển của họ với Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên của ClickUp

Mẫu này cũng cho phép bạn theo dõi tiến độ của từng thành viên trong nhóm mà không cần sử dụng các công cụ riêng biệt. Việc khuyến khích cải thiện và kỷ niệm thành tựu trở nên dễ dàng nhờ các cột mốc tích hợp sẵn trong ClickUp.

Bước 10: Tiêu chuẩn hóa và mở rộng quy mô

Cuối cùng, hãy làm cho quy trình này trở nên có thể lặp lại.

Việc ghi chép lại quy trình làm việc của bạn có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian sau này. Bạn thậm chí có thể lưu trữ các quy trình làm việc thành công dưới dạng mẫu và xem lại chúng hàng quý để giữ cho nội dung luôn mới mẻ.

Đó là cách AI trở thành động lực cho việc học tập và phát triển liên tục trên toàn công ty.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ:

Lưu toàn bộ thiết lập của bạn dưới dạng Mẫu Không gian (Space Template) trong ClickUp. Nhờ đó, mỗi khóa đào tạo mới sẽ bắt đầu với cùng một biểu mẫu đăng ký, bảng điều khiển, tự động hóa và các trợ lý AI đã được thiết lập sẵn. Và khi lãnh đạo hỏi: “Tình hình đào tạo tuân thủ mới nhất như thế nào?”, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm AI Doanh nghiệp để lấy câu trả lời ngay lập tức từ khắp Không gian Làm việc ClickUp.

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng tại địa điểm trong không gian làm việc của bạn với tính năng Tìm kiếm AI Doanh nghiệp của ClickUp

📮 ClickUp Insight: 1 trong 5 chuyên gia dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp tin, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung cho công việc của họ. Điều đó tương đương với gần 40% thời gian làm việc trong tuần bị lãng phí cho việc chỉ mất vài giây để hoàn thành! Tính năng Tìm kiếm AI Doanh nghiệp của ClickUp thống nhất tất cả công việc của bạn - từ nhiệm vụ, tài liệu, email đến cuộc trò chuyện - giúp bạn tìm chính xác những gì cần thiết khi cần mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ.

bằng cách phân tích theo cách này, AI không còn là khái niệm trừu tượng. Nó trở thành đối tác thực tiễn trong mọi giai đoạn đào tạo – giúp bạn xây dựng kế hoạch thông minh hơn, hành động nhanh hơn và mang lại trải nghiệm thực sự hiệu quả.

Cách đo lường ROI của đào tạo nhân viên

Câu hỏi mà mọi nhà lãnh đạo cuối cùng đều đặt ra rất đơn giản: “Liệu điều đó có đáng không?”

Nếu không có đo lường rõ ràng, bộ phận Đào tạo và Phát triển (L&D) có nguy cơ bị coi là một trung tâm chi phí thay vì một động lực tăng trưởng.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Bạn cần thiết lập các chỉ số cơ bản rõ ràng trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình đào tạo nào.

Bí quyết là đo lường cả các chỉ số dẫn dắt và chỉ số chậm trễ.

Các chỉ số chính giúp bạn biết sớm liệu nhân viên có tương tác với tài liệu và tiến triển theo đúng kế hoạch hay không

các chỉ số chậm trễ* cho thấy liệu những nỗ lực đó có chuyển hóa thành hiệu suất, năng suất hoặc tỷ lệ giữ chân nhân viên tốt hơn trong tương lai hay không

📌 Bắt đầu từ những điều cơ bản: tỷ lệ đăng ký, tỷ lệ hoàn thành và kiểm tra kiến thức. Những chỉ số này cho thấy mức độ tiếp cận và hiệu quả ở mức độ cơ bản.

📌 Sau đó đi sâu hơn: đang theo dõi thời gian đạt năng suất của nhân viên mới, tỷ lệ lỗi trong công việc hoặc giảm số lượng phiếu hỗ trợ.

📌 Cuối cùng, kết nối đào tạo với các kết quả kinh doanh quan trọng như tăng trưởng doanh số, sự hài lòng của khách hàng hoặc cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên. Đó là lúc bộ phận L&D bắt đầu sử dụng ngôn ngữ mà ban lãnh đạo cấp cao quan tâm.

Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số khóa, giúp bạn bắt đầu:

Chỉ số Những gì nó đo lường Tại sao điều này quan trọng? Ví dụ Tỷ lệ đăng ký % nhân viên mục tiêu bắt đầu đào tạo Thể hiện sự nhận thức và tính khả dụng; tỷ lệ thấp có thể cho thấy vấn đề về giao tiếp 85% số lượng đăng ký trong tuần đầu tiên *tỷ lệ hoàn thành % số người hoàn thành chương trình Cho thấy sự tham gia và kiên trì; yếu tố quan trọng cho tuân thủ và áp dụng Đảm bảo nhân viên không chỉ hoàn thành mà còn thực sự học hỏi Giữ vững kiến thức Điểm thi/kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành Đảm bảo nhân viên không chỉ hoàn thành các mô-đun mà còn thực sự học hỏi tỷ lệ đậu cao hơn 25% sau khi sử dụng các nhắc nhở AI thích ứng *thời gian để đạt năng suất Tốc độ mà nhân viên mới hoặc nhân viên được đào tạo nâng cao đạt được trình độ thành thạo Kết nối đào tạo trực tiếp với tác động kinh doanh; thời gian đào tạo ngắn hơn = chi phí thấp hơn Thời gian triển khai được rút ngắn từ 6 tuần xuống còn 4 tuần tỷ lệ lỗi/hỗ trợ* Số lỗi, công việc làm lại hoặc vấn đề hỗ trợ sau đào tạo Phân tích xem đào tạo có giúp giảm thiểu sai sót và cải thiện hoạt động trơn tru hay không giảm 30% số lượng trường hợp hỗ trợ khách hàng được nâng cấp Giữ chân nhân viên tỷ lệ nhân viên ở lại công ty lâu hơn một năm sau khi đào tạo Kết nối đào tạo với sự tham gia và lòng trung thành của nhân viên tăng 25% tỷ lệ giữ chân nhân viên trong năm đầu tiên ảnh hưởng đến các chỉ số KPI kinh doanh* Doanh số, NPS, năng suất, tỷ lệ tùy chỉnh rời bỏ Đồng bộ hóa ROI đào tạo với các mục tiêu mà ban lãnh đạo đang theo dõi Nhân viên bán hàng được đào tạo đạt chỉ tiêu cao hơn 15%

Các trường hợp thực tế và ví dụ: Các công ty hàng đầu sử dụng AI trong đào tạo nhân viên

Hãy cùng tìm hiểu cách các doanh nghiệp hàng đầu đang áp dụng AI vào công việc đào tạo:

VR tương tác cho đào tạo an toàn và hiệu quả hơn

Walmart nâng cao chương trình đào tạo của mình bằng công nghệ VR được tăng cường bởi AI. Nhân viên được đặt vào các tình huống bán lẻ thực tế mô phỏng—xử lý luồng khách hàng đông đúc vào giờ cao điểm hoặc dọn dẹp sự cố tràn đổ—trong khi AI đang theo dõi phản ứng, quyết định và mức độ tự tin của họ.

🎯 Điều này đã giúp tăng hiệu suất lên 10-15% và giảm thời gian đào tạo tới 95%.

AI như một công cụ lưu trữ kiến thức cho đào tạo nhân viên mới

DHL tại Đức không tự động hóa đào tạo AI để mở rộng quy mô — họ tự động hóa để đối phó với cuộc khủng hoảng dân số. Một phần ba nhân viên hỗ trợ của họ tại Đức dự kiến sẽ nghỉ hưu trong vòng năm năm tới, mang theo hàng thập kỷ kiến thức quý giá. Thay vì để kiến thức đó ra đi, DHL đã chuyển sang AI như một kho kiến thức của họ.

Khi nhân viên tuyến đầu nghỉ việc, họ sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ra đi có cấu trúc với một trợ lý AI được đào tạo dựa trên các tài liệu chính thức. Trí tuệ nhân tạo không chỉ lặp lại các quy trình—nó xác minh sự hiểu biết và hỏi: “Tôi đã hiểu đúng chưa?” Nếu nhân viên rời đi chia sẻ một trường hợp ngoại lệ phức tạp hoặc điều chỉnh nhỏ, hệ thống sẽ học hỏi ngay lập tức. Ví dụ, nếu nhiều nhân viên giao hàng báo cáo sự nhầm lẫn về một tuyến đường cụ thể hoặc quy trình tùy chỉnh, trí tuệ nhân tạo sẽ tích hợp thông tin đó vào đào tạo tương lai, đảm bảo nhân viên mới không gặp phải rào cản tương tự.

🎯 Kết quả là một trải nghiệm đào tạo cá nhân hóa, thích ứng với tốc độ và bối cảnh của từng nhân viên, đồng thời vẫn dựa trên kiến thức chung của tổ chức.

Tuyển dụng và onboarding dựa trên AI quy mô lớn

Mỗi năm, Unilever phải xử lý gần 1,8 triệu đơn ứng tuyển, khiến các phương pháp tuyển dụng truyền thống trở nên không bền vững. Để nâng cao hiệu quả, họ đã hợp tác với Pymetrics và HireVue, triển khai quy trình sàng lọc dựa trên AI bắt đầu bằng các bài kiểm tra gamified. Ứng viên tham gia các trò chơi dựa trên khoa học thần kinh để đo lường các đặc điểm như khả năng suy luận, khả năng chấp nhận rủi ro và khả năng thích ứng. Các ứng viên tiềm năng sẽ tham gia phỏng vấn video được đánh giá bởi AI – phân tích giọng nói, biểu cảm và cách sử dụng từ ngữ.

🎯 Sự thay đổi này đã tiết kiệm hơn 50.000 giờ phỏng vấn, giảm chi phí tuyển dụng hơn £1 triệu mỗi năm và tăng đa dạng hóa lên 16%. Đáng chú ý, tỷ lệ hoàn thành đã tăng vọt lên 96%, so với chỉ 50% trước đây.

Ngoài ra, để giúp nhân viên mới nhanh chóng thích nghi, Unabot, một chatbot đa ngôn ngữ, trả lời các câu hỏi liên quan đến công việc - từ chỗ đậu xe đến lương bổng - được tùy chỉnh theo địa điểm và vai trò, đảm bảo nhân viên cảm thấy được hỗ trợ ngay từ ngày đầu tiên.

Thách thức và các thực hành tốt nhất cho đào tạo nhân viên hiệu quả

AI có tiềm năng thay đổi cách đào tạo, nhưng việc triển khai các chương trình được hỗ trợ bởi AI cũng đi kèm với không ít thách thức. Và nếu bạn không có kế hoạch cho những thách thức này, hiệu quả của AI sẽ nhanh chóng giảm sút.

Gần 58% lãnh đạo bộ phận Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) cho biết khoảng cách kỹ năng ngày càng gia tăng và việc áp dụng AI chậm chạp là những thách thức lớn nhất của họ – một lời cảnh tỉnh rằng, nếu không có việc nâng cao kỹ năng nhanh chóng và hiểu biết về AI, các chương trình đào tạo có nguy cơ tụt hậu.

⚠️ Một trong những thách thức lớn nhất là chất lượng dữ liệu. AI chỉ thông minh như dữ liệu đào tạo mà nó được cung cấp. Nếu hồ sơ đào tạo của bạn bị phân tán, lỗi thời hoặc không nhất quán, bạn sẽ nhận được các đề xuất kém chất lượng và người học sẽ cảm thấy thất vọng.

🎯 Thực hành tốt nhất: Luôn kiểm tra nguồn dữ liệu của bạn để đảm bảo AI sử dụng thông tin chính xác và cập nhật.

⚠️ Một thách thức khác là quản lý thay đổi. Nhân viên có thể lo lắng rằng AI đến để thay thế chứ không phải hỗ trợ họ. Nếu không có một thông điệp rõ ràng rằng AI đang nâng cao công việc của họ, việc áp dụng sẽ gặp khó khăn.

🎯 Thực hành tốt nhất: Kết hợp mỗi dự án AI với một kế hoạch truyền thông định vị AI như một trợ lý đồng hành, không phải là sự thay thế.

⚠️ Cũng có rủi ro của việc tự động hóa quá mức: khi mọi thứ trở nên máy móc, bạn sẽ mất đi yếu tố con người trong việc hướng dẫn và coaching, điều này làm cho việc học tập không hiệu quả. 45% chuyên gia L&D lo lắng về việc AI thay thế các giảng viên con người, trong khi khoảng 30% người dùng sớm báo cáo các vấn đề về chất lượng nội dung đào tạo do AI tạo ra.

Trong hầu hết các trường hợp ứng dụng mà chúng ta đang chứng kiến, ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh — và có rất nhiều ứng dụng lãi suất trong kinh doanh — [AI] chủ yếu tập trung vào việc tăng cường năng suất làm việc của con người. Đó chính là điểm mạnh của AI hiện nay. Và các công ty, vì nhiều lý do khác nhau, cả về những gì AI giỏi làm, cũng như về trách nhiệm pháp lý, không ai trong số họ nói: “Đây, hãy chạy kịch bản AI này và để nó tự chạy.” Họ luôn đề cập đến việc có con người tham gia vào quá trình.

🎯 Thực hành tốt nhất: Giữ con người trong vòng lặp. Sử dụng AI cho các tác vụ hành chính nặng nhọc, nhưng để quản lý và giảng viên chịu trách nhiệm về huấn luyện và bối cảnh.

cuối cùng, việc đo lường tác động có thể khá phức tạp. Nếu chỉ tập trung vào các chỉ số bề mặt như tỷ lệ hoàn thành, bạn có thể bỏ lỡ việc AI thực sự có cải thiện hiệu suất công việc hay không.

🎯 Thực hành tốt nhất: Xác định các chỉ số thành công rõ ràng ngay từ đầu (như thời gian đạt năng suất hoặc giảm lỗi), để bạn không phải vội vàng chứng minh ROI sau này. Và có lẽ quan trọng nhất, thường xuyên cải tiến: xem đào tạo như một lần ra mắt sản phẩm, thu thập phản hồi và hoàn thiện.

Khi các tổ chức đạt được sự cân bằng này—sử dụng công nghệ AI để nâng cao hiệu quả đồng thời giữ gìn bản chất con người trong quá trình học tập—họ không chỉ tránh được những sai lầm phổ biến mà còn xây dựng các chương trình mà nhân viên tin tưởng, tham gia tích cực và hưởng lợi lâu dài.

Tương lai của AI trong đào tạo và phát triển nhân viên

Báo cáo "Global Workforce Insights 2024" của PwC cho thấy chỉ 9% nhân viên sử dụng GenAI hàng ngày - trong khi 25% thậm chí chưa được cấp quyền truy cập hoặc đào tạo. Khoảng cách này là một trong những rào cản lớn nhất để hiện thực hóa tiềm năng của AI.

Hãy hướng tới tương lai khi AI trong đào tạo không chỉ là "công nghệ tiên tiến" mà còn là nền tảng chiến lược cho việc học tập, phát triển và khả năng thích ứng của lực lượng lao động.

Đầu tư vào các chương trình đào tạo được hỗ trợ bởi AI tiếp tục tăng lên khi chi phí giảm xuống

Các nền tảng đào tạo AI có thể giảm chi phí từ 30–50% so với đào tạo truyền thống đồng thời nâng cao tỷ lệ tuân thủ.

Làm thế nào?

Đầu tiên, các công cụ AI tạo sinh giúp đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung, giảm dòng thời gian phát triển lên đến 70%

Các công cụ AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như kiểm tra kiến thức, chấm điểm và cập nhật chính sách, giúp các nhóm L&D tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính

Các công cụ phân tích tích hợp và gợi ý thông minh đảm bảo nhân viên thực sự hoàn thành các mô-đun bắt buộc, đó là lý do tại sao các doanh nghiệp tiên phong báo cáo tỷ lệ tuân thủ cao hơn

Thêm vào đó là truy cập theo yêu cầu (không cần phải kéo nhân viên ra khỏi công việc để tham gia các phiên đào tạo trực tiếp), và ROI sẽ tăng lên nhanh chóng

💰 Điều này đi kèm với sự gia tăng ngân sách của các doanh nghiệp dành cho đào tạo được hỗ trợ bởi AI (tăng 28% từ năm 2022 đến 2024).

Học tập trở nên linh hoạt và tương tác mặc định

Nội dung cá nhân hóa, cung cấp kịp thời sẽ không còn là điều đặc biệt. Nó sẽ trở thành tiêu chuẩn. Điều này không có gì ngạc nhiên khi học tập cá nhân hóa bằng AI cho thấy tỷ lệ giữ kiến thức cao hơn 42% so với các phương pháp truyền thống.

Các doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tương tự – tăng 60% mức độ tương tác – xung quanh các trải nghiệm đào tạo tương tác. Các mô phỏng VR/AR được hỗ trợ bởi AI cho phép thực hành an toàn với phân tích thời gian thực và điều chỉnh tự động đường cong học tập.

Các trợ lý AI trở thành thành viên thực sự của nhóm

AI đang chuyển từ quản trị viên truyền thống của HRSS sang công việc của HRBP – sử dụng các trợ lý ảo là nhà cung cấp những thông tin nhận thức, như Alexa

AI đang chuyển từ công việc quản trị viên truyền thống của HRSS sang công việc của HRBP – sử dụng các trợ lý ảo là nhà cung cấp những thông tin nhận thức, như Alexa

Hãy mong đợi các "trợ lý học tập" có khả năng hướng dẫn, gợi ý và phát hiện vấn đề trước khi các nhà lãnh đạo nhân sự thậm chí nhận ra.

Đào tạo được chia thành hai phần: kỹ năng và giá trị

Khi AI tiếp quản các công việc thường xuyên, đào tạo sẽ chuyển hướng sang các kỹ năng như phán đoán, đạo đức và hợp tác—những kỹ năng mà máy móc không thể sao chép.

Cải thiện công bằng toàn cầu (nếu đã xong tốt)

Khả năng của AI trong việc dịch thuật, địa phương hóa và cá nhân hóa nội dung có thể dân chủ hóa việc học tập trên nhiều ngôn ngữ, khu vực và vai trò. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu các tổ chức đầu tư vào thiết kế bao trùm.

Những nhà lãnh đạo tư tưởng đang nói gì Về mặt tác động con người Front, các công ty như BetterUp đã ghi nhận 95% sự hài lòng với các công cụ huấn luyện được hỗ trợ bởi AI, cho thấy các mô hình kết hợp có thể mang lại điểm cân bằng lý tưởng giữa quy mô và sự đồng cảm

niềm tin quan trọng không kém gì đào tạo — nhân viên cần có quyền truy cập, hướng dẫn và sự phù hợp thực tế với công việc để áp dụng các nguyên tắc cơ bản của AI một cách hiệu quả PwC nhấn mạnh rằng— nhân viên cần có quyền truy cập, hướng dẫn và sự phù hợp thực tế với công việc để áp dụng các nguyên tắc cơ bản của AI một cách hiệu quả

Hãy để đào tạo nhân viên dựa trên AI trở thành công việc hiệu quả cho bạn

Khi xem xét từ những nguyên tắc cơ bản, việc triển khai AI trong đào tạo nhân viên không khác biệt nhiều so với việc xây dựng một chương trình phát triển nhân viên truyền thống vững chắc. Yếu tố cốt lõi vẫn giữ nguyên: thiết kế các chương trình có tính bền vững, khả năng mở rộng và mang lại tác động có thể đo lường được.

Sự khác biệt duy nhất là các tổ chức đang thành công với AI hiện nay không thử nghiệm trong các silo riêng lẻ; họ đang tích hợp AI vào các quy trình làm việc hàng ngày của mình.

Đó chính xác là những gì ClickUp mang lại. Từ kế hoạch triển khai, thu thập phản hồi, cung cấp microlearning cho đến đang theo dõi ROI, ClickUp hoạt động như một ứng dụng tất cả trong một cho công việc — và là trợ lý AI đồng hành trong đào tạo và phát triển. Với các tính năng như Brain MAX, Talk to Văn bản, AI Trường và Autopilot Agents, bạn đang nâng tầm mọi chương trình L&D của mình thành một động cơ học tập liên tục, thúc đẩy hiệu suất trên toàn bộ kinh doanh.

Với các công cụ như ClickUp, tương lai trông rất tươi sáng: tạo ra các hệ thống nơi AI xử lý các tác vụ nặng nhọc, và con người mang đến bối cảnh, sự sáng tạo và hướng dẫn giúp việc học trở nên có ý nghĩa. Muốn trải nghiệm tương lai này ngay bây giờ? Đăng ký ClickUp miễn phí!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI có thể tạo nội dung đào tạo không?

Đúng vậy. AI có thể soạn thảo kịch bản, tạo bài kiểm tra hoặc thậm chí xây dựng các mô-đun microlearning, giúp giảm đáng kể thời gian sản xuất. Việc kiểm tra của con người là cần thiết để đảm bảo độ chính xác, tính liên quan và bối cảnh.

Làm thế nào AI có thể cá nhân hóa đào tạo nhân viên và lộ trình học tập?

AI phân tích dữ liệu nhân viên – vai trò, hiệu suất, lịch sử học tập – để đề xuất nội dung phù hợp với từng học viên. Nó điều chỉnh lộ trình học tập một cách linh hoạt, đảm bảo nhân viên nhận được tài liệu phù hợp vào thời điểm thích hợp.

Chúng ta nên đang theo dõi những chỉ số nào để đo lường ROI của đào tạo?

Theo dõi việc đăng ký, hoàn thành và khả năng giữ kiến thức (các chỉ số chính), cùng với các kết quả kinh doanh như giảm lỗi, thời gian đạt năng suất nhanh hơn và cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên (các chỉ số phụ) để có cái nhìn toàn diện về ROI.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ như thế nào trong quá trình onboarding và đào tạo nhân viên?

AI tự động hóa quy trình onboarding, tạo ra các lộ trình học tập cá nhân hóa và cung cấp hỗ trợ thời gian thực thông qua chatbot hoặc nhân viên hỗ trợ, giúp nhân viên mới nhanh chóng thích nghi và giảm thiểu sự giám sát thủ công.

Các nền tảng uy tín sử dụng các biện pháp bảo mật cấp Enterprise, mã hóa và kiểm soát truy cập. Luôn kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn như GDPR, SOC 2 hoặc ISO 27001 trước khi triển khai.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thay thế giảng viên hoặc nhóm đào tạo và phát triển (L&D) không

Không. AI giúp giảm bớt công việc quản trị viên và cá nhân hóa quá trình học tập trên quy mô lớn, nhưng giảng viên con người là nhà cung cấp bối cảnh, hướng dẫn và sự đồng cảm. AI hoạt động tốt nhất như một trợ lý - không phải là sự thay thế.