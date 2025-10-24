10 đối thủ cạnh tranh GoSearch AI đáng để khám phá vào năm 2025

Bạn chỉ đang cố trả lời một câu hỏi nhanh trên Google, nhưng đột nhiên có 15 tab không liên quan mở ra. Các công cụ như GoSearch AI được thiết kế để giúp bạn tìm kiếm thông minh hơn, cung cấp kết quả phù hợp với bối cảnh công việc của bạn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công cụ khác đáng để thử, phụ thuộc vào việc bạn đang tìm kiếm nguồn thông tin chính xác hơn, giải thích chi tiết hơn hay chỉ đơn giản là một cách tìm kiếm gọn gàng hơn.

Một số giải pháp thay thế GoSearch AI hoạt động giống như trợ lý nghiên cứu, giúp bạn đặt câu hỏi tốt hơn, trong khi những giải pháp khác chuyên cung cấp câu trả lời chi tiết và tập trung. Cuối cùng, mục tiêu khi tìm kiếm trực tuyến nên là có mọi thứ trong một nền tảng duy nhất. Không có sự phân tán của AI, không có công việc bị ngắt quãng.

Hãy cùng khám phá các đối thủ cạnh tranh của GoSearch AI giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng và thú vị. Hãy bắt đầu ngay! 💁

Các lựa chọn thay thế GoSearch AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan về các lựa chọn thay thế GoSearch hàng đầu:

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tìm kiếm doanh nghiệp, câu trả lời bối cảnh được hỗ trợ bởi AI, tích hợp tài liệu & trò chuyện, Brain MAX AI thống nhất, Quản lý kiến thức, Trợ lý, Bảng trắng, Tích hợp Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI kết nối công việc, kiến thức và thực thi Kế hoạch miễn phí; Có các kế hoạch trả phí sẵn có Guru Ghi nhận kiến thức theo thời gian thực, Thẻ kiến thức, Xác minh tự động hóa, Tích hợp với Slack/Teams/Salesforce, Cập nhật tự động Ghi nhận và xác thực kiến thức theo thời gian thực Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $25/người dùng/tháng Glean Tích hợp sâu (hơn 100 nguồn), Câu trả lời cá nhân hóa, Trợ lý AI chủ động, Hợp tác thời gian thực, Kiểm soát truy cập bảo mật Tìm kiếm doanh nghiệp bảo mật với tích hợp sâu rộng Giá cả tùy chỉnh Algolia Tìm kiếm dựa trên API, Khả năng chịu lỗi chính tả, Cá nhân hóa, Tìm kiếm thần kinh, Hỗ trợ đa ngôn ngữ, Tích hợp thương mại điện tử Tối ưu hóa tìm kiếm và thương mại điện tử thân thiện với nhà phát triển Miễn phí; Giá tùy chỉnh Yext Biểu đồ tri thức, Tự động hóa đánh giá, Phân tích cảm xúc, Đồng bộ hóa danh bạ, Phản hồi được hỗ trợ bởi AI Quản lý đồ thị kiến thức và tự động hóa đánh giá Giá cả tùy chỉnh Dashworks Tìm kiếm API trực tiếp, Không lưu trữ dữ liệu, Tóm tắt, Lưu dấu trang, Kết quả cá nhân hóa, GPT-4o/Claude Khám phá kiến thức và hỗ trợ quy trình làm việc được điều khiển bởi AI Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $12/người dùng/tháng Lucidworks Fusion Tìm kiếm lai thần kinh, Điều phối AI tạo sinh, Mô hình nhúng tùy chỉnh, Thu thập dữ liệu, Studio không cần mã Tìm kiếm lai và điều phối AI tạo sinh Giá cả tùy chỉnh Elastic Doanh nghiệp Search Kiến trúc phân tán, Tìm kiếm vector, Phân tích Kibana, Xử lý Logstash, Khả năng sẵn sàng cao Tìm kiếm doanh nghiệp có khả năng mở rộng với phân tích nâng cao Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh Coveo hơn 50 tích hợp nguồn, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Xếp hạng cá nhân hóa, Ứng dụng Slack, Phân tích Snowflake, Gợi ý được hỗ trợ bởi AI Phân tích tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI Giá cả tùy chỉnh IBM Watson Discovery Nhập liệu dữ liệu không cấu trúc, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)/Học máy (ML), Nhận dạng ký tự quang học (OCR), Bảo mật dựa trên vai trò, Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn ( Nhập liệu dữ liệu không cấu trúc nâng cao và tìm kiếm theo ngữ cảnh Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế GoSearch AI?

Dưới đây là một số yếu tố khóa cần xem xét khi chọn một giải pháp thay thế GoSearch AI:

Khả năng AI: Tìm kiếm ngữ nghĩa mạnh mẽ, câu trả lời tạo sinh, hiểu biết ngữ cảnh và hỗ trợ cho các phân tích dựa trên AI

giao diện trực quan: *Giao diện trực quan, thiết lập nhanh chóng (không cần mã/ít mã nếu có thể) và yêu cầu kỹ năng kỹ thuật tối thiểu

Tùy chọn tích hợp: Tương thích với các ứng dụng văn phòng như Notion, Google Không gian Làm việc, Zendesk và nhiều ứng dụng khác

*tùy chỉnh và linh hoạt: Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, đường ống tìm kiếm, API và tích hợp để phù hợp với nhu cầu riêng biệt

Phân tích và báo cáo: Phân tích hoạt động của người dùng, khả năng tìm kiếm nâng cao và phát hiện khoảng trống nội dung thông qua các tính năng báo cáo

Khả năng mở rộng: Khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn, phức tạp và hỗ trợ sự phát triển của tổ chức mà không gây chậm trễ

🧠 Thông tin thú vị: Lần đầu tiên ghi chép về việc lập chỉ mục kiến thức cách đây 2000 năm. Callimachus, một học giả Hy Lạp, đã tạo ra Pinakes, một danh mục 120 cuộn giấy ghi chép về các tác giả và công việc. Đó thực chất là công cụ tìm kiếm đầu tiên trên thế giới

Các lựa chọn thay thế GoSearch AI tốt nhất

Các lựa chọn thay thế GoSearch AI tốt nhất cung cấp hàm tìm kiếm thông minh thực sự hiểu bối cảnh. Chỉ mục dữ liệu mạnh mẽ là một tính năng không thể thiếu, đảm bảo thông tin của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy xuất.

Hãy cùng xem một số! 👇

1. ClickUp (Tốt nhất cho tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI kết nối công việc, kiến thức và thực thi)

Thử dùng ClickUp Tài liệu miễn phí Sử dụng công cụ Quản lý Kiến thức của ClickUp để hiển thị thông tin liên quan

ClickUp , không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên cùng một nền tảng — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

Dưới đây là những lý do khiến ClickUp trở thành lựa chọn lý tưởng thay thế cho GoSearch AI:

Tìm kiếm dễ dàng với Search doanh nghiệp

Mọi nhóm đều biết sự bực bội khi phải hỏi, ‘Tệp đó ở đâu nhỉ?’

* với ClickUp Enterprise Search, bạn không cần phải mất hàng giờ để tìm kiếm trong Google Drive, Confluence hoặc thậm chí nhiệm vụ ClickUp. Nó chỉ mục mọi thứ, bao gồm tài liệu, trò chuyện, nhiệm vụ và các công cụ của bên thứ ba, giúp nhóm của bạn có thể tìm thấy chi tiết dự án chính xác ngay lập tức.

ClickUp Enterprise Search giúp bạn tập trung toàn bộ bối cảnh công việc vào một nơi duy nhất

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn chỉ cần nhập "Tìm phản hồi gần nhất của khách hàng về chiến dịch quý 3" vào thanh tìm kiếm và nhận kết quả liên quan.

Phát huy sức mạnh của không gian làm việc AI tích hợp với ClickUp Brain

Tìm kiếm là mạnh mẽ, nhưng nếu bạn muốn một không gian làm việc có thể suy nghĩ cùng bạn, hãy sử dụng ClickUp Brain. Trợ lý AI đồng nghiệp hoạt động như trợ lý AI bối cảnh để cung cấp câu trả lời tức thì, phù hợp với bối cảnh từ các công việc, tài liệu và trò chuyện.

Giả sử bạn mở ClickUp vào sáng Monday. Thay vì phải lục lọi các ghi chú, bạn chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain: ‘Tóm tắt tiến độ chiến dịch tuần trước và soạn thảo bản cập nhật cho khách hàng.’ Trong vài giây, bạn đã có một email sẵn sàng gửi kèm theo bảng điều khiển dự án được cập nhật với các công việc mới nhất.

Brain cũng cho phép bạn lựa chọn từ các công cụ tìm kiếm LLM như ChatGPT Claude, Gemini hoặc DeepSeek tùy theo công việc, tìm kiếm trên web và có thể kích hoạt các quy trình làm việc trên Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive và nhiều nền tảng khác từ một nơi duy nhất.

Tận dụng sức mạnh AI gấp 10 lần với ClickUp Brain MAX

Hãy tăng cường hỗ trợ AI lên mức tối đa. Hầu hết các nhóm hiện nay đều gặp phải tình trạng " mở rộng AI", sử dụng ChatGPT để soạn thảo, Notion AI cho tài liệu và Gemini cho brainstorming. Với tư cách là một ứng dụng máy tính độc lập, ClickUp Brain MAX thay thế tất cả chúng bằng một trung tâm AI thống nhất. Nó loại bỏ sự mở rộng AI không cần thiết và đảm bảo rằng mọi thứ bạn cần để đạt năng suất gấp 10 lần đều nằm trên một nền tảng duy nhất, được hỗ trợ bởi công nghệ năng suất dựa trên giọng nói.

Tích hợp thông tin từ AI và các công cụ của bên thứ ba với ClickUp Brain MAX

Hơn nữa, Quản lý kiến thức của ClickUp biến không gian làm việc của bạn thành một nguồn thông tin duy nhất. Các nhóm có thể ghi lại ý tưởng, tài liệu hóa quy trình và tổ chức thông tin theo cách có cấu trúc và có thể tìm kiếm. Các tính năng hợp tác tích hợp giúp dễ dàng soạn thảo, xem xét và hoàn thiện nội dung ngay tại nơi công việc diễn ra.

tự động hóa quy trình làm việc kiến thức của bạn với ClickUp’s Agents*

Các đại lý ClickUp có thể được cài đặt trong Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Trò chuyện để phản hồi các kích hoạt cụ thể—như câu hỏi trong kênh hoặc cập nhật công việc—bằng cách đăng cập nhật, tạo tóm tắt hoặc trả lời truy vấn dựa trên thông tin mà họ có quyền truy cập.

Bằng cách kết hợp dữ liệu không gian làm việc (công việc, tài liệu, trò chuyện) và nguồn dữ liệu bên ngoài, Autopilot Agents đảm bảo nhóm của bạn luôn có truy cập nhanh chóng đến kiến thức liên quan, giảm bớt nỗ lực thủ công và giúp duy trì thông tin được tổ chức và cập nhật. Điều này giúp nhóm dễ dàng tìm kiếm câu trả lời, duy trì dự án đúng tiến độ và tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.

Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh trò chuyện ClickUp, tự động hóa báo cáo hàng ngày và hàng tuần, phân loại và phân công tin nhắn, thêm nhắc nhở và nhiều tính năng khác với ClickUp Agents

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo và tổ chức kiến thức: Xây dựng tài liệu động, wiki và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) liên kết trực tiếp với các dự án thông qua Xây dựng tài liệu động, wiki và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) liên kết trực tiếp với các dự án thông qua ClickUp Docs

Hợp tác thời gian thực: Giữ cho các cuộc hội thoại của nhóm luôn có ngữ cảnh bằng cách kết nối các cuộc thảo luận với các công việc thông qua Giữ cho các cuộc hội thoại của nhóm luôn có ngữ cảnh bằng cách kết nối các cuộc thảo luận với các công việc thông qua ClickUp Trò chuyện

hình dung ý tưởng: *Vẽ sơ đồ quy trình, brainstorm và lập kế hoạch workflow với sơ đồ kéo và thả liên kết với thực thi bằng ClickUp Bảng trắng

Kết nối các công cụ của bạn: Nhập dữ liệu từ các ứng dụng như Google Drive và GitHub vào một không gian làm việc có thể tìm kiếm với Nhập dữ liệu từ các ứng dụng như Google Drive và GitHub vào một không gian làm việc có thể tìm kiếm với ClickUp Integrations

Tăng tốc nội dung: Soạn thảo tài liệu, tóm tắt ghi chú và tạo bản cập nhật sản phẩm trực tiếp tại nơi nhóm của bạn làm việc với AI Writer for Work của ClickUp Brain

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng gặp khó khăn trong quá trình làm quen do các tùy chọn tùy chỉnh phong phú và bộ tính năng đa dạng của nó

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách nhóm của chúng tôi hợp tác, quản lý dự án và đang theo dõi hiệu suất. Trước đây, chúng tôi phải sử dụng Slack, Tài liệu Google, bảng tính và bảng dự án trên các nền tảng khác nhau — điều này gây ra sự lộn xộn, kém hiệu quả và nhiều việc bị bỏ sót. Kể từ khi chuyển sang ClickUp, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: công việc, dòng thời gian, tài liệu, bảng điều khiển, bình luận, thậm chí cả ghi chú cuộc họp. Nó vô cùng linh hoạt nhưng đủ trực quan để mọi người có thể làm quen nhanh chóng. Các tính năng như Tự động hóa, Trợ lý viết AI và Lịch được cải tiến thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Và điều tuyệt vời nhất? Nó có thể mở rộng theo nhu cầu của chúng tôi — dù là khởi chạy chiến dịch mới hay quản lý hoạt động lâu dài.

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách nhóm của chúng tôi hợp tác, quản lý dự án và đang theo dõi hiệu suất. Trước đây, chúng tôi phải sử dụng Slack, Tài liệu Google, bảng tính và bảng dự án trên các nền tảng khác nhau — điều này gây ra sự lộn xộn, kém hiệu quả và nhiều việc bị bỏ sót.

Kể từ khi chuyển sang ClickUp, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: công việc, dòng thời gian, tài liệu, bảng điều khiển, bình luận, thậm chí cả ghi chú cuộc họp. Nó vô cùng linh hoạt nhưng đủ trực quan để mọi người có thể làm quen nhanh chóng. Các tính năng như Tự động hóa, Trợ lý viết AI và Lịch được cải tiến thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Và điều tuyệt vời nhất? Nó có thể mở rộng theo nhu cầu của chúng tôi — dù là khởi chạy chiến dịch mới hay quản lý hoạt động lâu dài.

🎥 Xem thêm về Quản lý Kiến thức ClickUp tại đây:

2. Guru (Tốt nhất cho việc thu thập và xác minh kiến thức theo thời gian thực)

qua Guru

Guru là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI giúp tổ chức kiến thức của công ty bạn và biến nó thành các thông tin có thể hành động thông qua 'thẻ kiến thức'

Công cụ này hiểu bối cảnh và vai trò của người dùng để cung cấp câu trả lời chính xác vào đúng thời điểm, trong khi tính năng xác minh tự động hóa giúp nội dung của bạn luôn chính xác và được cập nhật. Điều này mang lại cho bạn trải nghiệm tìm kiếm tuyệt vời.

Trong khi GoSearch tìm kiếm trên các hệ thống hiện có của bạn, Guru yêu cầu bạn di chuyển nội dung vào môi trường của riêng nó. Sự đánh đổi này mang lại cho bạn bảo mật tốt hơn, kiểm soát tập trung và thông tin đã được xác minh.

Các tính năng nổi bật của Guru

Thu thập kiến thức từ email, tài liệu, trang web và cuộc trò chuyện theo thời gian thực

Xác minh thông tin thường xuyên với các công cụ xác minh chuyên gia tích hợp sẵn

Nhận thông báo đẩy và cập nhật về các chính sách, quy trình và kiến thức sản phẩm thay đổi

Khám phá thông tin liên quan trực tiếp trong các công cụ như Slack, nhóm và Salesforce

Giới hạn của Guru

Việc tìm kiếm thông tin cụ thể một cách nhanh chóng là điều khó khăn nếu không có hệ thống thẻ và phân loại phù hợp

Rất khó để tìm kiếm tài nguyên bằng từ khóa

Giá cả của Guru

Tự phục vụ: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ chuyên gia

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Guru?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Nó rất dễ sử dụng, và nếu các thẻ có từ khóa, việc tìm kiếm một thẻ cụ thể sẽ rất nhanh… Khi quy trình làm việc phức tạp và cần nhiều bước để kiểm tra, sẽ tốt hơn nếu cho phép sử dụng các màu sắc hoặc kích thước phông chữ khác nhau, vì đôi khi các bước quan trọng dễ bị bỏ qua do có quá nhiều thông tin.

Nó rất dễ sử dụng, và nếu các thẻ có từ khóa, việc tìm kiếm một thẻ cụ thể sẽ rất nhanh… Khi quy trình làm việc phức tạp và cần nhiều bước để kiểm tra, sẽ tốt hơn nếu cho phép sử dụng các màu sắc hoặc kích thước phông chữ khác nhau, vì đôi khi các bước quan trọng dễ bị bỏ qua do có quá nhiều thông tin.

🔍 Bạn có biết? Watson của IBM nổi tiếng đã chiến thắng Jeopardy! vào năm 2011. Đây là một minh chứng sớm về cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ để cung cấp câu trả lời chính xác.

3. Glean (Tốt nhất cho tìm kiếm doanh nghiệp bảo mật với tích hợp sâu)

qua Glean

Glean là nền tảng trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp kết nối với hơn 100 nguồn dữ liệu, từ cơ sở dữ liệu đến ứng dụng. Nó cho phép nhân viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường và cung cấp câu trả lời cá nhân hóa bằng cách hiểu bối cảnh và vai trò của người dùng để cải thiện việc truy xuất thông tin.

Các tác nhân AI chủ động của công cụ này sẽ hiển thị các thông tin mà bạn không biết cần tìm kiếm và tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại. Khác với GoSearch AI, tập trung vào tìm kiếm nhận thức, Glean chủ động học hỏi từ hành vi người dùng để đề xuất thông tin liên quan trước khi bạn thậm chí còn chưa yêu cầu.

Tìm hiểu các tính năng tốt nhất

Quản lý quyền truy cập và kiểm soát truy cập để đảm bảo dữ liệu công ty luôn được bảo mật và tuân thủ quy định

Tạo các bảng điều khiển cá nhân hóa để theo dõi các dự án đang diễn ra và các đầu ra một cách dễ dàng

Hợp tác thời gian thực bằng cách chia sẻ kết quả tìm kiếm, tài liệu tham khảo và các tệp liên quan với đồng nghiệp

Xác định các giới hạn

Kết quả tìm kiếm có thể hơi rộng, và cần thêm một vài cú nhấp chuột để tìm thông tin phù hợp nhất

Phân tích dữ liệu không linh hoạt và bạn không thể thay đổi giao diện người dùng cho mục đích này

Xem giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Glean?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Điều tôi thích nhất ở Glean là cách nó giúp tôi tìm kiếm và truy cập thông tin một cách mượt mà trên tất cả các ứng dụng công việc của mình. Nó tiết kiệm thời gian, giảm thiểu công việc trùng lặp và làm cho việc hợp tác trở nên hiệu quả hơn.

Điều tôi thích nhất ở Glean là cách nó giúp tôi tìm kiếm và truy cập thông tin một cách mượt mà trên tất cả các ứng dụng công việc của mình. Nó tiết kiệm thời gian, giảm thiểu công việc trùng lặp và làm cho việc hợp tác trở nên hiệu quả hơn.

📮 ClickUp Insight: Một nhân viên làm việc với kiến thức trung bình phải kết nối với 6 người để hoàn thành công việc cần làm. Điều này có nghĩa là hàng ngày phải liên hệ với 6 kết nối chính để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất ưu tiên và thúc đẩy tiến độ dự án. Thách thức là có thật—việc theo dõi liên tục, nhầm lẫn phiên bản và thiếu hiển thị làm suy giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin bối cảnh ngay lập tức trong tầm tay bạn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Glean

4. Algolia (Tốt nhất cho tìm kiếm thân thiện với nhà phát triển và tối ưu hóa thương mại điện tử)

qua Algolia

Algolia là nền tảng tìm kiếm dựa trên API giúp kinh doanh xây dựng trải nghiệm tìm kiếm nhanh chóng cho website và ứng dụng của họ. Hãy tưởng tượng thời gian phản hồi dưới 100 mili giây với các tính năng thông minh như khả năng chịu lỗi chính tả, cá nhân hóa và kết quả tìm kiếm dựa trên vị trí địa lý.

Nó tập trung vào tìm kiếm hướng đến khách hàng thay vì quản lý kiến thức nội bộ. Điều này khiến nó trở nên lý tưởng cho các trang web thương mại điện tử, nền tảng nội dung và ứng dụng nơi trải nghiệm người dùng trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu.

Công nghệ tìm kiếm thần kinh của nền tảng sử dụng AI để hiểu ý định và bối cảnh của người dùng nhằm cung cấp kết quả tùy chỉnh cho khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Algolia

Triển khai tìm kiếm đa ngôn ngữ để hỗ trợ đối tượng toàn cầu

Sử dụng các tính năng quản lý nội dung động, phân tích nâng cao và công cụ tiếp thị sản phẩm mang lại lợi ích như tối ưu hóa doanh thu

Sử dụng tìm kiếm theo tiêu chí để lọc và tinh chỉnh kết quả một cách hiệu quả

Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử như Shopify và Salesforce để tối ưu hóa việc khám phá sản phẩm và tỷ lệ chuyển đổi

Giới hạn của Algolia

Việc tìm kiếm nhiều chỉ mục cho một truy vấn duy nhất trong ứng dụng này là khá khó khăn

Người dùng báo cáo rằng có giới hạn từ đồng nghĩa và quy tắc cho từ khóa

Giá cả của Algolia

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Algolia

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Algolia?

Một đánh giá mô tả như sau:

Algolia là một công cụ có nhiều tính năng. Tuy nhiên, việc triển khai nó không dễ dàng như bạn nghĩ. Nó không phải là "cắm và chạy". Việc triển khai được tích hợp vào trang web và bạn cần thực hiện công việc trên giao diện trước khi có thể triển khai đúng cách.

Algolia là một công cụ có nhiều tính năng. Tuy nhiên, việc triển khai nó không dễ dàng như bạn nghĩ. Nó không phải là "cắm và chạy". Việc triển khai được tích hợp vào trang web và bạn cần thực hiện công việc trên giao diện trước khi có thể triển khai đúng cách.

🧠 Thông tin thú vị: Trước khi có máy tính, thư viện viên chính là 'công cụ tìm kiếm con người'. Thực tế, Hệ thống Phân loại Dewey (được tạo ra vào năm 1876) vẫn là một trong những hệ thống tổ chức kiến thức lâu đời nhất trong lịch sử.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Confluence

5. Yext (Tốt nhất cho quản lý đồ thị kiến thức và tự động hóa đánh giá)

qua Yext

Yext là nền tảng quản lý hiển thị thương hiệu giúp doanh nghiệp kiểm soát sự hiện diện kỹ thuật số của mình, bao gồm các công cụ tìm kiếm AI, mạng xã hội và danh bạ địa phương. Vì vậy, bạn không cần phải cập nhật thủ công giờ làm việc, hình ảnh hoặc thông tin liên hệ trên hàng trăm nền tảng khác nhau.

Nền tảng này sử dụng AI để tối ưu hóa các trang web địa phương cho các tìm kiếm có ý định cao, tự động hóa thu thập đánh giá trên hơn 80 nền tảng và cung cấp phân tích cảm xúc để giúp duy trì danh tiếng thương hiệu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Yext

Xây dựng và quản lý một 'Biểu đồ Kiến thức' đồng bộ mọi thứ theo thời gian thực với hơn 200 thư mục và dịch vụ tìm kiếm.

Theo dõi, thu thập và phản hồi các đánh giá của khách hàng từ Google, Facebook, Yelp và nhiều nền tảng khác từ một bảng điều khiển duy nhất.

Tự động hóa phản hồi đánh giá bằng các mẫu do AI điều khiển, cá nhân hóa tương tác trên quy mô lớn.

Chia sẻ đánh giá tích cực một cách dễ dàng trên trang web của bạn với các tiện ích đánh giá đơn giản.

Giới hạn của Yext

Rất khó để sử dụng hiệu quả các tính năng hợp tác nhóm của nó.

Giao tiếp với khách hàng không đáng tin cậy

Giá cả của Yext

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Yext

G2: 4.4/5 (850+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Yext?

Dưới đây là một chia sẻ nhanh từ người dùng thực tế:

Yext giúp quản lý nhiều kênh đánh giá và đặc biệt là cập nhật Google Business một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất… Mặc dù sản phẩm chính rất mạnh mẽ, Scout vẫn còn hơi sớm và không cung cấp đủ giá trị để biện minh cho chi phí thêm. Tôi cũng mong muốn có thể tận dụng tốt hơn các tính năng nâng cao như xếp hạng AI (Scout), nhưng nó dường như chưa đủ trực quan hoặc chưa được phát triển đầy đủ.

Yext giúp quản lý nhiều kênh đánh giá và đặc biệt là cập nhật Google Business một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất… Mặc dù sản phẩm chính rất mạnh mẽ, Scout vẫn còn hơi sớm và không cung cấp đủ giá trị để biện minh cho chi phí thêm. Tôi cũng mong muốn có thể tận dụng tốt hơn các tính năng nâng cao như xếp hạng AI (Scout), nhưng nó dường như chưa đủ trực quan hoặc chưa được phát triển đầy đủ.

6. Dashworks (Tốt nhất cho việc khám phá kiến thức và hỗ trợ quy trình làm việc dựa trên AI)

qua Dashworks

Dashworks là phần mềm tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI, tự động hóa lên đến 87% các câu hỏi nội bộ. Nó kết nối trực tiếp với các ứng dụng của bạn, như Slack, Jira, email và tài liệu, sử dụng tìm kiếm API trực tiếp để ngay lập tức tìm kiếm thông tin liên quan.

Nền tảng này sử dụng các thuật toán học máy tiên tiến, bao gồm GPT-4o và Claude. Phương pháp không lưu trữ dữ liệu của nó cho phép tìm kiếm các hệ thống kết nối của bạn theo thời gian thực mà không lưu trữ bản sao, giúp thông tin dễ dàng truy cập.

Thay vì tạo ra một cơ sở kiến thức tập trung truyền thống, Dashworks giữ mọi thứ trong các hệ thống gốc của bạn và tìm kiếm chúng một cách động.

Các tính năng nổi bật của Dashworks

Tóm tắt tài liệu và email ngay lập tức, tiết kiệm thời gian đọc và nghiên cứu.

Đánh dấu các câu hỏi hoặc câu trả lời cụ thể để tham khảo nhanh sau này.

Tự động chọn lọc nội dung và hiển thị các tệp và liên kết quan trọng nhất dựa trên sử dụng thực tế và mức độ liên quan.

Tùy chỉnh kết quả dựa trên bộ phận, vai trò và ngôn ngữ chuyên ngành của công ty cho từng người dùng.

Giới hạn của Dashworks

Nó không có các tùy chọn tích hợp linh hoạt.

Bạn không thể cài đặt một phạm vi thời gian cụ thể để truy xuất thông tin.

Giá cả của Dashworks

*dùng thử miễn phí 14 ngày

*kế hoạch nhóm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Gói Doanh nghiệp: $15/tháng cho mỗi người dùng (tối thiểu 10 người dùng được cấp phép)

*gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Dashworks

G2: 4.5/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Dashworks?

Dưới đây là góc nhìn trực tiếp:

Dashworks đã mang lại sự thay đổi đáng kể cho hoạt động hỗ trợ của chúng tôi tại Luxury Presence… Mặc dù chức năng tìm kiếm rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi kết quả không chính xác như mong đợi, đòi hỏi phải tìm kiếm thủ công.

Dashworks đã mang lại sự thay đổi đáng kể cho hoạt động hỗ trợ của chúng tôi tại Luxury Presence… Mặc dù chức năng tìm kiếm rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi kết quả không chính xác như mong đợi, đòi hỏi phải tìm kiếm thủ công.

🔍 Bạn có biết? Thuật toán tìm kiếm ban đầu của Google, PageRank ( 1996), được lấy cảm hứng từ cách các bài báo học thuật trích dẫn lẫn nhau. Ý tưởng về 'độ quan trọng dựa trên số lần trích dẫn' là nền tảng của hầu hết các hệ thống xếp hạng tìm kiếm doanh nghiệp hiện đại.

7. Lucidworks Fusion (Tốt nhất cho tìm kiếm lai và điều phối AI tạo sinh)

qua Lucidworks Fusion

Lucidworks là phần mềm tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để phá vỡ các rào cản dữ liệu và tăng cường năng suất thông qua tìm kiếm thông minh trên các tài sản kỹ thuật số đa dạng.

Sử dụng công nghệ Tìm kiếm Hỗn hợp Neural, nền tảng kết hợp giữa khớp từ khóa truyền thống và hiểu biết ngữ nghĩa do AI điều khiển. Nền tảng cung cấp các tùy chọn triển khai linh hoạt, bao gồm SaaS, tự lưu trữ hoặc kết hợp.

Bạn cũng sẽ có các công cụ toàn diện như Studios (giao diện không cần mã để tạo trải nghiệm tìm kiếm) và Signals Beacon để đang theo dõi tương tác người dùng theo thời gian thực. Nó hoạt động tốt với cả tìm kiếm thương mại điện tử tùy chỉnh hướng đến khách hàng và khám phá kiến thức nội bộ.

Các tính năng nổi bật của Lucidworks Fusion

Tối ưu hóa các giải pháp AI cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn với Lucidworks AI, kết hợp tìm kiếm lai và AI tạo sinh để khám phá dữ liệu thông minh hơn

Đào tạo, quản lý và triển khai các mô hình nhúng tùy chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất cho ngôn ngữ chuyên ngành và các chỉ số kinh doanh

Kết nối và thống nhất dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc từ các nguồn đa dạng bằng Lucidworks Data Acquisition

Giới hạn của Lucidworks Fusion

Người dùng cho biết tài liệu kỹ thuật thường không đầy đủ, vì nó không cung cấp các câu trả lời mà người dùng đang tìm kiếm

Các đoạn mã bị hỏng xuất hiện ở nhiều vị trí, khiến việc đọc chúng trở nên khó khăn

Giá cả của Lucidworks Fusion

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lucidworks Fusion

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Lucidworks Fusion?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Nền tảng tìm kiếm xử lý dữ liệu lớn hỗ trợ các nhóm IT trong việc truy vấn tài liệu, lập chỉ mục NoSQL và tạo/lập cơ sở dữ liệu. Tính năng mà tôi thích nhất là tính năng tìm kiếm theo ngữ cảnh. Hình ảnh hóa dữ liệu rất xuất sắc và dễ sử dụng.

Nền tảng tìm kiếm xử lý dữ liệu lớn hỗ trợ các nhóm IT trong việc truy vấn tài liệu, lập chỉ mục NoSQL và tạo/lập cơ sở dữ liệu. Tính năng mà tôi thích nhất là tính năng tìm kiếm theo ngữ cảnh. Hình ảnh hóa dữ liệu rất xuất sắc và dễ sử dụng.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Qatalog trong quản lý kiến thức

8. Elastic Enterprise Search (Phù hợp nhất cho tìm kiếm cấp doanh nghiệp có khả năng mở rộng với phân tích nâng cao)

qua Elastic doanh nghiệp Search

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng cho nhiều ứng dụng từ đề xuất nội dung của Netflix đến phân tích thời gian thực của Uber. Bạn có toàn quyền kiểm soát hạ tầng tìm kiếm của mình.

Các khả năng AI tiên tiến của nó, như tìm kiếm và truy xuất vector, cho phép hiểu ngữ nghĩa vượt xa việc khớp từ khóa đơn giản.

Khác với các công cụ chuyên biệt hơn, hệ sinh thái của Elastic bao gồm Kibana cho trực quan hóa dữ liệu và Logstash cho xử lý dữ liệu. Điều này tạo thành một bộ công cụ cho tìm kiếm, phân tích và giám sát. Trong khi GoSearch AI tập trung cụ thể vào hệ thống quản lý kiến thức tại nơi làm việc, Elastic là công cụ dành cho nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng tìm kiếm tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Elastic Enterprise Search

Mở rộng quy mô một cách mượt mà với kiến trúc phân tán hỗ trợ phân mảnh, sao chép và lập chỉ mục động

Đạt được tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi thông qua cơ chế chuyển đổi tự động hóa và sao chép giữa các cụm

Theo dõi việc sử dụng công cụ tìm kiếm và hành vi người dùng để tối ưu hóa độ liên quan của kết quả tìm kiếm và cải thiện trải nghiệm người dùng

Giới hạn của Elastic Enterprise Search

Việc tái lập chỉ mục tài liệu sẽ gặp khó khăn nếu có sự thay đổi đáng kể trong sơ đồ

Việc cài đặt chỉ mục hoặc điểm dữ liệu cho tìm kiếm có thể khá phức tạp

Giá cả của Elastic Enterprise Search

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Elastic Enterprise Search

G2: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Elastic Enterprise Search?

Xem đánh giá của người dùng này:

nó rất nhanh, dễ triển khai và có khả năng mở rộng, cung cấp giải pháp toàn diện từ việc thu thập dữ liệu thông qua hàng nghìn tích hợp với các công cụ và nền tảng khác,… việc di chuyển từ các cơ sở dữ liệu truyền thống có nhiều mối quan hệ nhiều-đến-nhiều trong sơ đồ bảng của chúng là khó khăn để di chuyển sang Elastic, vì có một số kỹ thuật và phương pháp khác để việc cần làm điều này, nhưng tôi nghĩ nó có thể được cải thiện

nó rất nhanh, dễ triển khai và có khả năng mở rộng, cung cấp giải pháp toàn diện từ việc thu thập dữ liệu thông qua hàng nghìn tích hợp với các công cụ và nền tảng khác,… việc di chuyển từ các cơ sở dữ liệu truyền thống có nhiều mối quan hệ nhiều-đến-nhiều trong sơ đồ bảng của chúng là khó khăn để di chuyển sang Elastic, vì có một số thủ thuật và kỹ thuật khác để việc cần làm điều này, nhưng tôi nghĩ nó có thể được cải thiện

🧠 Thông tin thú vị: Thiết bị tìm kiếm cơ học đầu tiên được phát triển vào năm 1949 bởi kỹ sư Vannevar Bush của MIT. Ông đã hình dung ra 'Memex', một máy tính để bàn cho phép người dùng duyệt và liên kết các tài liệu microfilm. Tầm nhìn này đã trực tiếp truyền cảm hứng cho hệ thống liên kết siêu văn bản mà chúng ta sử dụng ngày nay.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế Elasticsearch tốt nhất

9. Coveo (Tốt nhất cho phân tích tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI)

qua Coveo

Coveo kết nối với hơn 50+ nguồn dữ liệu, như Salesforce, Microsoft 365 và ServiceNow, để tổng hợp mọi thông tin. Điểm nổi bật của Coveo là khả năng hiểu ý định của người dùng.

Sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy, nó cung cấp kết quả nhận biết ngữ cảnh, điều chỉnh độ liên quan tự động và xếp hạng cá nhân hóa dựa trên vai trò và hành vi của người dùng.

Công cụ tìm kiếm intranet AI này cũng cung cấp các đề xuất nội dung chủ động và phân tích chi tiết để đang theo dõi tương tác và xác định các lỗ hổng nội dung. Khác với các công cụ tìm kiếm cơ bản, nó là một công việc với cả hệ thống quản lý kiến thức nội bộ và các ứng dụng hướng đến khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Coveo

Tối ưu hóa trang danh sách sản phẩm với sự hỗ trợ của AI, sử dụng Trình quản lý trang danh sách sản phẩm để tối ưu hóa việc trưng bày sản phẩm

Tìm kiếm trên toàn công ty từ Slack mà không cần chuyển đổi ứng dụng bằng ứng dụng Coveo Slack

Truy cập phân tích nâng cao thông qua tích hợp Snowflake để kết hợp dữ liệu Coveo với các công cụ phân tích kinh doanh khác

Kích hoạt phân loại dựa trên AI và đề xuất menu thả xuống để tối ưu hóa quy trình làm việc trong hỗ trợ khách hàng

Giới hạn của Coveo

Việc quản lý hệ thống báo cáo trên nền tảng quản trị viên có thể gặp nhiều thách thức, khác với các giải pháp thay thế Coveo

Các phản hồi hỗ trợ và tài liệu cần được cải thiện

Giá cả của Coveo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coveo

G2: 4.3/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Coveo?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Coveo cho phép chúng tôi tạo ra một chỉ mục thống nhất cho toàn bộ kiến thức sản phẩm của mình. Sử dụng các mô hình quyền truy cập tích hợp và tùy chỉnh của Coveo, chúng tôi có thể phân phối nội dung đó theo nhiều cách khác nhau… Đôi khi, các tính năng mới được phát hành nhưng sau đó không được cập nhật hoặc hỗ trợ sau một khoảng thời gian. Tích hợp Slack là một ví dụ. Một số dự án dịch vụ chuyên nghiệp mà chúng tôi đã thực hiện đã tiêu tốn thời gian nhanh hơn dự kiến.

Coveo cho phép chúng tôi tạo ra một chỉ mục thống nhất cho toàn bộ kiến thức sản phẩm của mình. Sử dụng các mô hình quyền truy cập tích hợp sẵn và tùy chỉnh của Coveo, chúng tôi có thể phân phối nội dung đó theo nhiều cách khác nhau… Thỉnh thoảng, các tính năng mới được phát hành nhưng sau đó không được cập nhật hoặc hỗ trợ sau một khoảng thời gian. Tích hợp Slack là một ví dụ. Một số dự án dịch vụ chuyên nghiệp mà chúng tôi đã thực hiện đã tiêu tốn thời gian nhanh hơn dự kiến.

10. IBM Watson Discovery (Phù hợp nhất cho việc nhập liệu dữ liệu không cấu trúc nâng cao và tìm kiếm theo ngữ cảnh)

qua IBM Watson Discovery

IBM cung cấp công cụ tìm kiếm cơ sở kiến thức được hỗ trợ bởi AI thông qua Watson Discovery, một nền tảng sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy (ML) tiên tiến để khai thác thông tin từ các kho lưu trữ đa dạng.

Nền tảng này nhận diện cấu trúc tài liệu, trích xuất nội dung từ bảng và tiêu đề, và lấy văn bản từ hình ảnh bằng công nghệ OCR.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn thông qua nền tảng Watsonx của IBM. Sau đó, bạn có thể sử dụng khung Retrieval-Augmented Generation để tạo ra các câu trả lời, thông tin có liên quan đến ngữ cảnh và thậm chí tạo các truy vấn SQL từ dữ liệu phức tạp.

Các tính năng nổi bật của IBM Watson Discovery

Nhập, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu không cấu trúc từ nhiều định dạng như JSON, HTML, PDF và Word

Đảm bảo bảo mật cấp doanh nghiệp với quyền truy cập dựa trên vai trò, mã hóa và khả năng kiểm toán

Dạy 'Watson' ngôn ngữ của ngành của bạn với các công cụ trực quan để tích hợp kiến thức chuyên ngành tùy chỉnh

Giới hạn của IBM Watson Discovery

Nó hiển thị lỗi khi bạn thực hiện nhiều truy vấn

Nó gặp khó khăn với bất kỳ dữ liệu nào có hình ảnh

Giá cả của IBM Watson Discovery

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Watson Discovery

G2: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về IBM Watson Discovery?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

IBM Watson Studio giúp khai thác giá trị từ dữ liệu bằng cách kết hợp các quy trình phân tích dữ liệu. Các giai đoạn này bao gồm thu thập và làm sạch dữ liệu, trình bày kết quả và áp dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). IBM Watson Studio được phát triển bởi IBM. Một tính năng khác đã chứng minh sự hữu ích lớn là ứng dụng này giúp dễ dàng cung cấp ví dụ và thông tin cho các thành viên khác trong nhóm.

IBM Watson Studio giúp khai thác giá trị từ dữ liệu bằng cách kết hợp các quy trình phân tích dữ liệu. Các giai đoạn này bao gồm thu thập và làm sạch dữ liệu, trình bày kết quả và áp dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). IBM Watson Studio được phát triển bởi IBM. Một tính năng khác đã chứng minh là rất hữu ích là ứng dụng này giúp việc cung cấp ví dụ và thông tin cho các thành viên khác trong nhóm trở nên đơn giản.

🔍 Bạn có biết? Yahoo ra mắt vào năm 1994 không phải là một công cụ tìm kiếm, mà là một danh mục website do con người biên tập, thực sự là phiên bản kỹ thuật số của một thư viện.

Việc khám phá các lựa chọn thay thế GoSearch AI này cho thấy một điều rõ ràng: tìm kiếm chỉ là một phần của cuộc chiến.

Khi đã tìm được thông tin phù hợp, bạn vẫn cần kết nối nó với công việc, nhóm và mục tiêu lớn hơn của mình.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, mang đến cho bạn chính xác điều đó. Với Enterprise Search, bạn có thể tìm kiếm câu trả lời từ toàn bộ không gian làm việc của mình chỉ trong nháy mắt. ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX nâng tầm trải nghiệm với tóm tắt do AI hỗ trợ, tạo tác vụ và phân tích ngữ cảnh sâu hơn.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅