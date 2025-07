Tìm kiếm nhận thức là gì và nó hoạt động như thế nào?

Tùy chọn tìm kiếm nâng cao: Khi bạn cần kết quả chi tiết, các giải pháp tìm kiếm nhận thức cung cấp các tùy chọn điều hướng theo khía cạnh như tìm kiếm boolean (AND, OR, NOT), biến thể từ khóa, phạm vi ngày và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể lọc theo loại tài liệu, tác giả hoặc địa điểm để tìm chính xác những gì bạn đang tìm kiếm