Mẫu CV miễn phí trên Notion để chinh phục công việc mơ ước của bạn

Một CV tốt nên kể câu chuyện của bạn: những gì bạn đã xây dựng, giải quyết và lãnh đạo.

Mẫu CV Notion có thể giúp bạn trình bày câu chuyện của mình trong một định dạng sạch sẽ, hiện đại, ít cứng nhắc hơn so với các tài liệu Word truyền thống.

Nhưng khi việc tìm kiếm việc làm trở nên nghiêm túc, bạn cần một hệ thống để đang theo dõi các vai trò, đơn ứng tuyển và kết quả. Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng, mang lại cấu trúc và động lực cho hành trình sự nghiệp của bạn.

Hãy bắt đầu ngay! 📃

Mẫu CV Notion là gì?

Mẫu CV Notion là một mẫu CV kỹ thuật số có thể tùy chỉnh được tạo trong Notion. Nó được thiết kế để giúp người dùng tạo, tổ chức và trình bày thông tin chuyên nghiệp của mình theo một định dạng hấp dẫn về mặt thị giác, có thể dễ dàng cập nhật, chia sẻ dưới dạng liên kết hoặc xuất ra để nộp đơn xin việc.

Các mẫu này đã được thiết kế sẵn với các phần cấu trúc như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và thông tin liên hệ.

🧠 Thú vị: Leonardo da Vinci có thể đã phát minh ra mẫu CV đầu tiên vào thế kỷ 15 khi ông ứng tuyển vào vị trí làm việc cho Công tước Milan. Vậy nên, chính người đã vẽ bức Mona Lisa chính là người khiến chúng ta phải đối mặt với áp lực tìm việc. 😉

Tổng quan về mẫu CV Notion và ClickUp

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu CV Notion tốt?

Một mẫu CV Notion nổi bật cần cân bằng giữa tính dễ đọc, khả năng tùy chỉnh và định dạng chiến lược. Dưới đây là cách nhận biết những mẫu tốt nhất:

Bố cục rõ ràng và dễ đọc: Sử dụng tiêu đề lớn nhất quán, khoảng không gian và các phần để nhà tuyển dụng có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin khóa như trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc

Cấu trúc linh hoạt: Tùy chỉnh các phần như kỹ năng, dự án hoặc thành tích để phù hợp với các đơn ứng tuyển khác nhau mà không cần định dạng lại từ đầu

Các khu vực nội dung sẵn sàng cho từ khóa: Thêm không gian để bao gồm các từ khóa cụ thể cho vai trò từ mô tả công việc, giúp tăng khả năng tương thích với hệ thống đang theo dõi ứng viên (ATS)

Thành tựu dựa trên hành động: Tập trung vào các điểm chính nhấn mạnh tác động có thể đo lường được thay vì các trách nhiệm chung chung

Độ dài gọn gàng: Giữ cho CV dễ đọc trong khoảng một đến hai trang, giúp nhà tuyển dụng có thể xem qua nhanh chóng trong vài giây

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘thư giới thiệu ’ không xuất hiện trong bối cảnh việc làm cho đến năm 1956, trong một quảng cáo trên New York Times cho vai trò chuyên gia hóa học sơn công nghiệp.

13 Mẫu CV Notion miễn phí ví dụ

Dưới đây là một số mẫu CV Notion giúp sinh viên, người sáng tạo và chuyên gia có thể nhanh chóng thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

1. Mẫu CV Notion

Chán ngán với việc phải mày mò với các công cụ thiết kế phức tạp chỉ để tạo một CV chuyên nghiệp? Mẫu CV đơn giản này cung cấp thiết kế cổ điển với bố cục đơn giản, giúp bạn trình bày kỹ năng và kinh nghiệm một cách hiệu quả.

Đây là một trong những khung sườn đơn giản giúp bạn có được cấu trúc hàm, chức năng và sẵn sàng để đăng tải.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chỉnh sửa và cập nhật CV của bạn ngay lập tức mà không cần lo lắng về định dạng

Đăng tải nó dưới dạng liên kết web có thể chia sẻ để đính kèm vào đơn ứng tuyển

Tùy chỉnh các phần như lịch sử công việc, trình độ học vấn và kỹ năng một cách dễ dàng

Tiếp tục hoàn thiện CV của bạn ngay cả sau khi đã gửi đi

Sử dụng công cụ AI để hoàn thiện mô tả và tóm tắt

📌 Phù hợp cho: Người tìm việc và sinh viên muốn có một CV đơn giản mà không cần lo lắng về thiết kế.

🔍 Bạn có biết? Không phải ai cũng hoan nghênh các công cụ tuyển dụng AI đầu tiên. Amazon đã phải loại bỏ thuật toán tuyển dụng thử nghiệm của mình sau khi nó tự học cách ưu tiên ứng viên nam, nhấn mạnh cách thiên vị trong dữ liệu đào tạo có thể dẫn đến quyết định tuyển dụng thiên vị.

2. Mẫu CV chuyên nghiệp Notion

Khi bạn đã vượt qua công việc đầu tiên và cần hơn một bản tóm tắt một trang, mẫu CV chuyên nghiệp này trong Notion chính là điều bạn cần.

Nó cung cấp cho bạn cấu trúc để thể hiện chiều sâu của sự nghiệp, cân bằng giữa sự rõ ràng và chi tiết. Điều này có nghĩa là bạn có thể để thành tích của mình nói lên tất cả mà không làm quá tải CV.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Nổi bật lịch sử công việc của bạn với phần Kinh nghiệm chuyên biệt

Trình bày các dự án cá nhân hoặc tác phẩm trong portfolio với khu vực Dự án

Thêm phần Kỹ năng chuyên nghiệp để nhấn mạnh chuyên môn của bạn

Giữ thông tin học vấn và các cột mốc nghề nghiệp của bạn được tổ chức gọn gàng

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia có kinh nghiệm muốn chuyển đổi nghề nghiệp và cần một CV chi tiết.

3. Mẫu CV Notion của Minimal Startup

Đôi khi ít là nhiều. Mẫu CV này giúp bạn tạo ra một CV chuyên nghiệp, gọn gàng, tập trung vào những thông tin quan trọng được trình bày trong một bố cục hiện đại và tinh tế.

Người dùng đã đánh giá cao tính linh hoạt của nó, ghi chú việc tùy chỉnh và hiểu rõ mẫu này rất dễ dàng, ngay cả đối với người mới bắt đầu.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp CV của bạn thành các phần rõ ràng: thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm công việc và kỹ năng

Sử dụng các trường đặt sẵn để biết chính xác những gì cần điền, giúp tiết kiệm thời gian thiết lập

Giữ bố cục gọn gàng, không gây phân tâm, đảm bảo nhà tuyển dụng chỉ tập trung vào năng lực của bạn

Đăng tải dưới dạng trang web, đồng thời làm trang web thương hiệu cá nhân đơn giản cho các đơn ứng tuyển của bạn

📌 Phù hợp cho: Những người tìm việc muốn có một CV tối giản, hàm và có thể cài đặt nhanh chóng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một số công ty hiện đại (như Google hoặc các công ty công nghệ) đã loại bỏ hoàn toàn thư giới thiệu. Thay vào đó, họ ưa chuộng việc xem xét các công việc thực tế, như mẫu viết, mã GitHub hoặc thậm chí là tweet, để đánh giá ứng viên. Hãy đảm bảo bạn không bỏ qua khía cạnh này khi gửi email ứng tuyển.

4. Mẫu CV Notion dành cho sinh viên mới tốt nghiệp

Việc thâm nhập vào thị trường việc làm cạnh tranh có thể khó khăn, nhưng mẫu CV Notion dành cho sinh viên đại học này được thiết kế để giúp quá trình chuyển đổi đó trở nên dễ dàng hơn.

Với bố cục hiện đại, mẫu này giúp bạn nổi bật những điều quan trọng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp: trình độ học vấn, kỹ năng và các dự án thể hiện tiềm năng của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày thành tích học tập của bạn với phần giáo dục chuyên biệt

Nổi bật các dự án khóa học, dự án tốt nghiệp hoặc công việc nghiên cứu để chứng minh kỹ năng thực tiễn

Ghi chú các kỳ thực tập, vai trò bán thời gian hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong trường học một cách có cấu trúc

Sử dụng bố cục tập trung vào kỹ năng để nổi bật những điểm mạnh của bạn trước nhà tuyển dụng

📌 Phù hợp cho: Sinh viên đại học, sinh viên mới tốt nghiệp và những người mới bắt đầu sự nghiệp muốn nhấn mạnh vào trình độ học vấn, kỹ năng và các dự án thực tế hơn là kinh nghiệm công việc lâu năm.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Notion

5. Mẫu CV Notion kèm thư giới thiệu và danh mục đầu tư

Nếu bạn đang tìm kiếm hơn cả một CV, mẫu CV Notion này với tích hợp thư giới thiệu sẽ mang đến cho bạn một bộ hồ sơ chuyên nghiệp. Nó kết hợp bố cục CV hiện đại với thư giới thiệu phù hợp và thậm chí cả mẫu Canva để tùy chỉnh thêm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết hợp CV của bạn với phần thư giới thiệu tích hợp sẵn, giải thích lý do bạn đang tìm kiếm công việc , đảm bảo hồ sơ ứng tuyển của bạn được thống nhất

Thêm các tham chiếu hoặc nhấn mạnh các công việc phụ để thể hiện một hình ảnh chuyên nghiệp hoàn thành

Đính kèm danh mục đầu tư hoặc mẫu thiết kế trực tiếp trong mẫu CV

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia muốn kết hợp CV và thư xin việc, đặc biệt là những người làm sáng tạo, thiết kế và ứng viên cần trình bày các dự án phụ hoặc danh mục đầu tư cùng với CV của mình.

6. Mẫu CV chuyên nghiệp doanh nghiệp sang trọng của Notion

Mẫu CV Notion này được thiết kế dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm mong muốn bước vào các vai trò trong doanh nghiệp hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Với các phần được tổ chức khoa học, mẫu CV này nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, chuyên môn và một bản trình bày chuyên nghiệp mà các nhà tuyển dụng trong các ngành công nghiệp chính thống mong đợi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày tóm tắt sự nghiệp ở phần đầu để ngay lập tức nhấn mạnh giá trị của bạn

Trình bày các chứng chỉ, giải thưởng hoặc đào tạo chuyên nghiệp để tăng thêm uy tín

Sử dụng thiết kế sạch sẽ, lấy cảm hứng từ phong cách doanh nghiệp, giúp tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn

Tùy chỉnh các phần để phù hợp với đơn ứng tuyển cấp quản lý hoặc cấp cao mà không gây rối mắt

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia từ cấp trung đến cấp cao trong trường doanh nghiệp cần một CV thể hiện chuyên môn.

Xem video này để nhận thêm mẹo giúp gây ấn tượng với nhà tuyển dụng:

7. Mẫu CV Hiện Đại và Tối Giản của Notion

Đối với những ai tin rằng việc tạo ấn tượng cả về thiết kế lẫn nội dung là quan trọng, mẫu CV Notion này kết hợp hài hòa giữa phong cách cá nhân và nội dung chất lượng.

Mẫu CV với định dạng đen trắng giúp CV của bạn trông chuyên nghiệp. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tiêu đề các phần, sắp xếp lại các phần hoặc điều chỉnh định dạng mà không cần sử dụng công cụ thiết kế.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Nâng tầm hồ sơ của bạn với bố cục tối giản tông xám, mang lại cảm giác hiện đại và chuyên nghiệp

Tích hợp thông tin liên hệ và liên kết mạng xã hội của bạn trực tiếp, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng kết nối với bạn

Tùy chỉnh các phần để nổi bật kỹ năng, trình độ, học vấn và kinh nghiệm mà không gây rối mắt

Đảm bảo tính linh hoạt cho cả sinh viên mới ra trường và chuyên gia dày dặn kinh nghiệm muốn có lợi thế về thiết kế

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia và sinh viên mới ra trường muốn có một CV phong cách, tập trung vào thiết kế, phản ánh bản sắc nghề nghiệp hiện đại của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chia sẻ những thành tích nhanh chóng hoặc độc đáo, như giải Rubik’s Cube trong 30 giây hoặc sưu tập 1.000 con vịt cao su, có thể giúp xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn với nhà tuyển dụng và để lại ấn tượng lâu dài.

8. Mẫu CV cho sinh viên Notion

Mẫu CV Notion dành cho sinh viên này giúp bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những bước đầu tiên trong hành trình sự nghiệp của mình.

Với bố cục chuyên nghiệp và đơn giản, bạn có thể dễ dàng nổi bật trình độ học vấn, các dự án và hoạt động ngoại khóa của mình. Vì mẫu này được lưu trữ trong không gian làm việc Notion của bạn, việc quản lý phiên bản trở nên dễ dàng, và bạn có thể chia sẻ CV qua liên kết web hoặc xuất sang PDF khi cần thiết.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xuất CV của bạn dưới dạng PDF khi bạn cần phiên bản truyền thống cho các đơn ứng tuyển

Truy cập và chỉnh sửa mượt mà trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, giúp bạn cập nhật mọi lúc mọi nơi

Hãy bao gồm các hoạt động ngoại khóa, công việc tình nguyện hoặc sự tham gia vào các hoạt động của trường để nổi bật

Tùy chỉnh mẫu và thêm các phần về học bổng, giải thưởng hoặc nghiên cứu nếu phù hợp

📌 Phù hợp cho: Học sinh trung học và sinh viên đại học đang ứng tuyển thực tập, học bổng, vai trò trong trường hoặc công việc đầu tiên.

9. Mẫu CV Notion theo định dạng LinkedIn

qua Notion

Nếu bạn thích cấu trúc gọn gàng của hồ sơ LinkedIn, mẫu CV Notion này mang phong cách tương tự vào một định dạng CV có thể tùy chỉnh.

Với các phần tương tự như LinkedIn, bao gồm điểm nổi bật trong sự nghiệp, kỹ năng, thành tựu và nhiều hơn nữa, đây là cách chuyên nghiệp để giới thiệu bản thân cả trực tuyến và ngoại tuyến.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sao chép bố cục quen thuộc của hồ sơ LinkedIn để dễ dàng đọc cho nhà tuyển dụng

Nổi bật các cột mốc và thành tựu nghề nghiệp trong cấu trúc dạng dòng thời gian

Trình bày các dự án và đánh giá của bạn theo phong cách dễ nhận biết ngay lập tức

📌 Phù hợp cho: Những chuyên gia muốn CV của mình đồng bộ chặt chẽ với hồ sơ LinkedIn của họ.

10. Mẫu CV và danh mục đầu tư Builder của Notion

Một CV đơn thuần có thể không đủ. Mẫu CV Notion này với các liên kết danh mục đầu tư cho phép bạn kết hợp hành trình nghề nghiệp của mình với bằng chứng thực tế về công việc đã làm.

Từ các chiến dịch và nghiên cứu trường hợp đến thành tích và dự án phụ, bạn có thể trình bày mọi thứ trong mẫu CV thống nhất này.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tính năng danh mục đầu tư với các mẫu công việc, chiến dịch hoặc dự án sáng tạo

Nổi bật chuyên môn và các ngành nghề bạn đã có công việc để có một hồ sơ toàn diện

Sử dụng hệ thống đánh giá để trình bày thành tích và kỹ năng cá nhân của bạn một cách trực quan

Sắp xếp các thông tin bổ sung như ngôn ngữ, sở thích và thành tích để thể hiện cá tính của bạn

📌 Phù hợp cho: Chuyên gia, freelancer và những người sáng tạo muốn có một CV cũng là một danh mục đầu tư.

11. Mẫu CV và CV chuyên nghiệp Notion

Vượt qua hệ thống đang theo dõi ứng viên (ATS) có thể là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình tìm việc của bạn. Mẫu CV Notion này với định dạng thân thiện với ATS được thiết kế để đảm bảo CV của bạn không bị lạc trong quá trình xử lý dữ liệu kỹ thuật số.

Với bố cục hiện đại và chuyên nghiệp, mẫu này cân bằng giữa khả năng đọc của nhà tuyển dụng và khả năng phân tích của máy, giúp kỹ năng và kinh nghiệm của bạn được thể hiện rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giữ thiết kế chuyên nghiệp phù hợp với mọi trường: doanh nghiệp, sáng tạo và kỹ thuật

Chia sẻ CV của bạn dưới dạng trang Notion hoặc xuất bản phiên bản thân thiện với nhà tuyển dụng khi cần thiết

Tùy chỉnh mẫu này cho nhiều đơn ứng tuyển bằng cách sao chép và điều chỉnh các phiên bản phù hợp với các mô tả công việc khác nhau

📌 Phù hợp cho: Người tìm việc trong mọi ngành nghề, từ lập trình viên web, nhà thiết kế đến chuyên gia kinh doanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Những khoảnh khắc đáng nhớ hoặc ví dụ như khắc phục sự cố hệ thống trong chuyến bay 14 giờ hoặc triển khai chiến dịch truyền thông xã hội viral thu hút hai triệu lượt xem sẽ giúp bạn nổi bật.

12. Mẫu CV Notion cho Kiến trúc sư

Một CV chỉ gồm văn bản thường không thể truyền tải được sự sáng tạo của các trường như kiến trúc. Trong khi mẫu CV Notion này phản ánh kinh nghiệm của bạn, nó cũng tập trung vào triết lý thiết kế và portfolio của bạn.

Với các không gian chuyên dụng để trình bày dự án và tùy chọn mã QR tích hợp sẵn, bạn có thể trình bày công việc của mình theo một định dạng chuyên nghiệp không kém gì thiết kế của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đính kèm mã QR liên kết trực tiếp đến danh mục đầu tư, trang web hoặc trình xem mô hình 3D của bạn

Trình bày các dự án kiến trúc kèm theo hình ảnh, bản vẽ hoặc nghiên cứu trường hợp cùng với mô tả

Nêu bật các chuyên môn (nhà ở, thương mại, thiết kế đô thị, nội thất) để phù hợp với các cơ hội dự án

Thêm các công cụ và kỹ năng phần mềm như AutoCAD, Revit, Rhino hoặc SketchUp để thể hiện kỹ năng kỹ thuật của bạn

📌 Phù hợp cho: Sinh viên kiến trúc, thực tập sinh và kiến trúc sư có chứng chỉ cần một CV hợp nhất giữa chuyên nghiệp và minh họa trực quan.

13. Mẫu CV và Thư xin việc cho Chuyên gia CNTT trên Notion

Để có được một vai trò trong lĩnh vực CNTT, điều quan trọng là phải chứng minh được chuyên môn kỹ thuật của bạn. Được thiết kế dành riêng cho các nhà tuyển dụng CNTT, mẫu CV Notion này giúp bạn trình bày kỹ năng kỹ thuật, chứng chỉ và kinh nghiệm thực tế trong các dự án trong một định dạng nổi bật.

Được tối ưu hóa cho hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) với việc tích hợp từ khóa chiến lược, mẫu này đảm bảo hồ sơ của bạn vượt qua các bộ lọc và đến tay đúng người.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo một thư giới thiệu tùy chỉnh nhấn mạnh các dự án và đam mê của bạn đối với công nghệ

Quản lý các tham chiếu với công cụ theo dõi chuyên dụng, bao gồm bộ kỹ năng và thông tin liên hệ của họ

Tối ưu hóa nội dung của bạn với các từ khóa thân thiện với ATS để cải thiện khả năng hiển thị trong các tìm kiếm của nhà tuyển dụng

Thể hiện tác động thông qua các điểm nhấn tập trung vào dự án và thành tích có thể đo lường được

📌 Phù hợp cho: Lập trình viên phần mềm, kỹ sư mạng, quản trị viên hệ thống, chuyên gia an ninh mạng và cả những người chuyển nghề sang trường công nghệ thông tin.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dưới đây là một mẹo tìm việc cho bạn: hãy coi các cuộc phỏng vấn thông tin như những dự án nhỏ. Nghiên cứu vai trò của người đó, chuẩn bị một nghiên cứu trường hợp nhỏ hoặc ý tưởng để thảo luận, và theo dõi với một thông tin hoặc đề xuất cụ thể. Điều này biến các cuộc trò chuyện casual thành những kết nối đáng nhớ, mang lại giá trị, có thể giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Giới hạn của Notion trong việc tạo/lập CV

Mặc dù Notion cung cấp khả năng tùy chỉnh và chia sẻ ấn tượng, nó cũng có những nhược điểm khóa khi tạo CV chuyên nghiệp:

xuất PDF kém: *Chức năng xuất PDF tích hợp sẵn thiếu khả năng điều chỉnh lề và có thể thay đổi phông chữ, tạo ra các tệp PDF không thể tìm kiếm được, gây cản trở khả năng đọc của hệ thống theo dõi ứng viên (ATS)

Hiệu suất chậm: Mở các trang lớn hoặc công việc với nội dung phức tạp có thể làm chậm nền tảng đáng kể, ảnh hưởng đến việc chỉnh sửa CV

không có không gian làm việc trung tâm: *CV và tài liệu ứng tuyển được lưu trữ dưới dạng các trang riêng lẻ, khiến việc liên kết CV với các công việc, phỏng vấn hoặc quá trình tìm việc đang theo dõi trở nên khó khăn

Hợp tác giới hạn: Chia sẻ CV Notion để nhận phản hồi khá phức tạp vì nó thiếu kiểm soát phiên bản, bình luận và quy trình làm việc có cấu trúc

🔍 Bạn có biết? 99% nhà tuyển dụng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dưới một biểu mẫu nào đó để hỗ trợ tuyển dụng. Tuy nhiên, hơn một nửa (54%) nhà tuyển dụng thực sự quan tâm đến việc CV hoặc thư xin việc của bạn có được tạo ra bằng AI hay không. Điều này có nghĩa là tính minh bạch và chân thực quan trọng hơn bao giờ hết.

Các lựa chọn thay thế miễn phí cho mẫu Notion

Mặc dù Notion cung cấp các mẫu CV, nhưng chúng thường có cảm giác như những tài liệu tĩnh.

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm tiên tiến.

Nó lấp đầy những khoảng trống mà Notion để lại, biến CV hoàn hảo thành một phần của quy trình làm việc lớn hơn, nơi các đơn ứng tuyển, theo dõi và phản hồi được quản lý trong cùng một giao diện thân thiện với người dùng.

Dưới đây là một số mẫu ClickUp tốt nhất để sử dụng khi lập kế hoạch tìm kiếm việc làm của bạn. 🎯

1. Mẫu CV Giám đốc Điều hành Chung của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nổi bật các điểm nhấn trong sự nghiệp của bạn với bố cục gọn gàng thông qua mẫu CV Tổng Giám Đốc ClickUp

Trình bày câu chuyện lãnh đạo của bạn với mẫu CV Giám đốc Điều hành ClickUp, được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia.

Được thiết kế trong ClickUp Tài liệu, mẫu này mang lại sự linh hoạt để bạn có thể nhấn mạnh những thành tựu đo lường được, chuyên môn vận hành và tác động lãnh đạo, mà không cần lo lắng về định dạng cồng kềnh.

Hợp tác thời gian thực và kiểm soát phiên bản giúp bạn dễ dàng hoàn thiện CV của mình với phản hồi từ mentor hoặc đồng nghiệp, tất cả trong một nơi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bắt đầu mạnh mẽ với phần tóm tắt chuyên biệt nhấn mạnh tầm nhìn và tác động của lãnh đạo

Tạo nhiều phiên bản CV cho các vai trò khác nhau và lưu trữ chúng gọn gàng trong thư viện tài liệu Hub

Sử dụng định dạng văn bản phong phú trong tài liệu để làm nổi bật thành tích, chỉ số và những thay đổi khóa

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo cấp cao, giám đốc và lãnh đạo cấp C-suite đang xây dựng bản đồ sự nghiệp để trình bày các thành tựu chiến lược trong một định dạng CV linh hoạt.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Docs biến CV của bạn thành một tài liệu sống động, không phải là một tệp tĩnh. Đặt CV, thư xin việc và ghi chú công việc của bạn vào ClickUp Docs Dưới đây là cách thực hiện: Phiên bản cho các vai trò khác nhau: Giữ một bản CV chính và sao chép nó cho các vai trò SaaS, sản phẩm hoặc kỹ thuật mà không cần viết lại từ đầu

Chỉnh sửa và hợp tác thời gian thực: Chia sẻ với mentor hoặc đồng nghiệp, nhận phản hồi ngay lập tức và cùng nhau hoàn thiện

Các tác vụ và cập nhật liên kết: Kết nối tài liệu CV của bạn với danh sách tìm kiếm việc làm trong ClickUp để các cập nhật (như chứng chỉ mới) luôn được đồng bộ

2. Mẫu CV kỹ thuật ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tùy chỉnh các câu chuyện kỹ thuật một cách dễ dàng với mẫu CV kỹ thuật ClickUp

Trong khi các mẫu CV kỹ thuật khác chỉ đơn thuần trình bày thông tin, mẫu này biến công việc của bạn thành một câu chuyện rõ ràng về giải quyết vấn đề và đổi mới.

Mẫu CV Kỹ thuật ClickUp được thiết kế riêng cho các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin, từ Giám đốc Công nghệ (CTO) đến kiến trúc sư hệ thống. Mẫu này cung cấp các phần cấu trúc để nổi bật bộ công nghệ, chứng chỉ và các dự án cấp doanh nghiệp của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày bộ công cụ công nghệ và chứng chỉ của bạn trong các phần riêng biệt, dễ dàng quét qua

Kết nối các dự án phức tạp như di chuyển lên đám mây, nâng cấp bảo mật hoặc các dự án hiện đại hóa trực tiếp với kết quả kinh doanh

Sử dụng ClickUp Brain để hoàn thiện các tuyên bố kỹ thuật, định lượng kết quả và nhấn mạnh tác động lãnh đạo một cách nhanh chóng

📌 Phù hợp cho: Giám đốc Công nghệ (CTO), Giám đốc Thông tin (CIO), Giám đốc Kỹ thuật, Quản lý CNTT và Kiến trúc sư Hệ thống cần CV.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain hoạt động như một công cụ tạo CV AI cá nhân được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Với các tính năng như AI Writer for Work, bạn có thể soạn thảo các điểm nhấn và mục chính cho CV từ kinh nghiệm của mình. Nhận câu trả lời thông minh từ không gian làm việc của bạn và tạo CV ấn tượng với ClickUp Brain Bạn cũng có thể sử dụng AI để chuẩn bị cho phỏng vấn, yêu cầu nó tạo ra các câu trả lời được cá nhân hóa cho các câu hỏi kỹ thuật. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn các điểm chính để thảo luận và hướng dẫn bạn cách nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình.

3. Mẫu CV Quản lý Sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Trình bày câu chuyện sự nghiệp của bạn với mẫu CV Quản lý Sản phẩm ClickUp

Mọi nhà quản lý dự án đều gặp khó khăn trong việc cân bằng chiến lược, thực thi và tập trung vào khách hàng trên một trang duy nhất. Mẫu CV Quản lý Sản phẩm ClickUp được thiết kế để thể hiện chính xác phạm vi đó.

Bạn có thể thể hiện khả năng định hình tầm nhìn sản phẩm, triển khai các tính năng quan trọng và huy động các nhóm đa chức năng hướng tới các mục tiêu có thể đo lường được.

Được thiết kế trong ClickUp Tài liệu, mẫu này cung cấp cho bạn một khung sườn trực quan để nhấn mạnh cả chiến lược tổng thể và chi tiết thực thi, giúp bạn nổi bật so với đám đông.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo CV chuyên về vai trò cho các sản phẩm SaaS, B2B, B2C hoặc nền tảng

Ghi chép các chỉ số tác động như tỷ lệ áp dụng, dòng thời gian ra mắt và tăng trưởng doanh thu trong các phần có cấu trúc, có thể tái sử dụng

Thể hiện khả năng lãnh đạo đa hàm bằng cách liên kết rõ ràng các kết quả về kỹ thuật, thiết kế và kinh doanh trên CV của bạn

Sử dụng công cụ chỉnh sửa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để hoàn thiện phần tóm tắt hoặc tinh chỉnh cách diễn đạt

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm về chiến lược và thực thi, và cần một CV chứng minh khả năng của mình.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Một tính năng ấn tượng khác là ClickUp Brain MAX. Bạn có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tìm kiếm việc làm, vì nó hiểu bối cảnh của không gian làm việc của bạn (các tác vụ, tài liệu, lịch sử dự án và các ứng dụng kết nối). Sử dụng tính năng Talk to Text để mô tả các dự án trước đây của bạn: Brain MAX ghi lại lời nói của bạn, định dạng chúng thành các điểm chính hoặc tóm tắt chuyên nghiệp ngay lập tức, và tự động hóa việc viết bằng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Ghi lại ý tưởng và hoàn thành việc cần làm nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

📚 Xem thêm: Hướng dẫn viết đề xuất công việc thành công

4. Mẫu CV Quản lý Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nổi bật tác động lãnh đạo của bạn với mẫu CV Quản lý Dự án ClickUp

Hầu hết các CV của quản lý dự án chỉ liệt kê các công việc, nhưng CV của bạn nên thể hiện cách bạn đạt được kết quả dưới áp lực. Mẫu CV Quản lý Dự án ClickUp được thiết kế để thể hiện phạm vi và quy mô lãnh đạo của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó để mô tả cách bạn điều phối các nhóm đa hàm, quản lý các ưu tiên thay đổi và hoàn thành các dự án phức tạp đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.

Từ quản lý sprint Agile đến triển khai dự án quy mô doanh nghiệp, mẫu CV quản lý dự án này đảm bảo khả năng của bạn trong việc cân bằng chiến lược, thực thi và sự đồng thuận của các bên liên quan được thể hiện rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng bố cục theo thứ tự thời gian ngược để nổi bật những thành tựu gần đây và sự phát triển sự nghiệp của bạn

Chuyển đổi các phương pháp luận dự án (Agile, Waterfall, Hybrid) thành kết quả kinh doanh rõ ràng

Thêm thư giới thiệu cho vị trí quản lý dự án và trình bày ngân sách, phạm vi và quản lý rủi ro bằng các thuật ngữ định lượng, dễ hiểu cho nhà tuyển dụng

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, lãnh đạo chương trình và chuyên gia triển khai đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ.

5. Mẫu CV Kỹ thuật ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nổi bật kỹ năng kỹ thuật của bạn với mẫu CV Kỹ thuật ClickUp

Hầu hết các CV kỹ thuật hoặc bị ngập trong thuật ngữ kỹ thuật phức tạp, hoặc đơn giản hóa công việc đến mức trở nên mơ hồ. Mẫu CV Kỹ thuật ClickUp chuyển đổi các dự án phức tạp thành thành tựu mà nhà tuyển dụng có thể nhanh chóng hiểu được, mà không làm mất đi tính chuyên môn kỹ thuật.

Mẫu CV kỹ thuật này phù hợp nhất nếu bạn đang tùy chỉnh CV cho các vai trò DevOps, full-stack hoặc kỹ sư dữ liệu.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày các lựa chọn kiến trúc, cải tiến khả năng mở rộng và nâng cao độ tin cậy bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp, sẵn sàng cho kinh doanh

Sử dụng bố cục tối giản, thân thiện với nhà tuyển dụng nhưng vẫn nổi bật chuyên môn kỹ thuật sâu sắc

Quản lý nhiều phiên bản một cách có tổ chức trong ClickUp cho các vai trò kỹ sư khác nhau hoặc các công ty khác nhau

Liên kết trực tiếp đến các dự án trong danh mục đầu tư, kho lưu trữ GitHub hoặc các nghiên cứu trường hợp để tăng tính thuyết phục

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo kỹ thuật, kiến trúc sư hệ thống và các nhà phát triển cấp cao cần nhấn mạnh cả kiến thức kỹ thuật sâu rộng và kết quả kinh doanh mà họ đã đạt được.

6. Mẫu tìm kiếm việc làm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý nhiều đơn ứng tuyển với mẫu tìm kiếm việc làm ClickUp

Tìm kiếm việc làm có thể khiến bạn cảm thấy áp lực; bạn phải tùy chỉnh CV, đang theo dõi email của nhà tuyển dụng và nhớ các ngày hẹn tiếp theo. Mẫu Tìm Kiếm Việc Làm ClickUp giúp giảm bớt áp lực trong quá trình này, tổ chức mọi bước tìm kiếm của bạn tại một nơi duy nhất.

Với mẫu này, bạn sẽ có một hệ thống rõ ràng để nắm bắt cơ hội, quản lý đơn ứng tuyển và đang theo dõi tương tác với nhà tuyển dụng, tất cả đều được thực hiện trong không gian làm việc linh hoạt của Notion.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng với các giai đoạn như Đăng tin đã lưu , Đã nộp đơn , Đang phỏng vấn , Đề nghị , và Đã đóng

Sử dụng thẻ, bình luận và Tự động hóa ClickUp để nhắc nhở bản thân về các bước tiếp theo, quản lý cuộc hội thoại và giữ các tài liệu liên kết trực tiếp với đơn ứng tuyển

Chuyển đổi giữa các chế độ xem: Ứng dụng Ưu tiên (tập trung vào các vai trò khẩn cấp), Danh sách Công ty (theo dõi các nhà tuyển dụng tiềm năng mục tiêu), Giai đoạn Ứng tuyển (di chuyển các công việc qua quy trình của bạn) và Hướng dẫn Bắt đầu (hướng dẫn thiết lập nhanh)

📌 Phù hợp cho: Sinh viên, người chuyển đổi nghề nghiệp và chuyên gia có kinh nghiệm muốn có một cách thức có cấu trúc, có thể lặp lại để quản lý đơn ứng tuyển.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các tính năng tự động hóa trong ClickUp giúp xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và cập nhật thông tin, giúp bạn tập trung vào việc chuẩn bị cho công việc. Bạn có thể tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh dựa trên các kích hoạt "nếu điều này xảy ra, thì thực hiện điều kia". Đối tượng, khi bạn đánh dấu một công việc là 'đã nộp đơn', trạng thái có thể tự động thay đổi trên trình theo dõi việc làm của bạn.

7. Mẫu danh sách tìm kiếm việc làm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi tiến độ ứng tuyển cho mọi vai trò công việc bạn ứng tuyển với mẫu danh sách tìm kiếm việc làm ClickUp

Tìm kiếm việc làm có thể rất áp lực, đặc biệt khi bạn chưa rõ việc cần làm. Mẫu Danh sách công việc Tìm kiếm Việc làm ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để ghi chép mọi cơ hội, so sánh các lựa chọn và tiến hành quy trình tuyển dụng một cách tự tin.

Khác với một công cụ đang theo dõi thông thường, nó được thiết kế như một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cá nhân (CRM) cho quá trình tìm việc của bạn. Bạn có thể theo dõi vai trò, đánh giá công ty, phạm vi lương và tiến độ phỏng vấn, đồng thời giữ các tài liệu và ghi chú của mình liên kết với từng cơ hội.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng các cột trạng thái rõ ràng để xem những gì đang chờ xử lý, những gì cần theo dõi và những gì đã hoàn thành

Ghi lại mong đợi về mức lương, sở thích về địa điểm, các mối quan hệ mạng lưới, hoặc vai trò công việc (ví dụ: quản lý so với phó chủ tịch)

So sánh các cơ hội song song, tạo nhiều lộ trình (như vai trò lãnh đạo so với tư vấn) và đánh giá các phúc lợi, quyền lợi và sự phù hợp với sự nghiệp

📌 Phù hợp cho: Những chuyên gia muốn có cách quản lý quá trình tìm việc gọn gàng và hiệu quả.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các giải pháp hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể khiến người dùng không muốn chuyển sang từ các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ, liệu AI có thể thực hiện quy trình tự động hóa dựa trên một lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, truy xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa! Hãy gia nhập 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

8. Mẫu thư xin việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Liên hệ với các công ty bằng những thông tin chi tiết về hồ sơ của bạn với mẫu thư xin việc ClickUp

Một CV được thiết kế kỹ lưỡng kể câu chuyện của bạn, nhưng thư xin việc cho thấy tại sao nó quan trọng đối với công ty. Mẫu thư xin việc ClickUp cung cấp một khung sườn chuyên nghiệp, dễ chỉnh sửa, giúp bạn kết nối kỹ năng độc đáo của mình với vai trò công việc.

Nó giúp bạn tập trung vào những điều mà nhà tuyển dụng thực sự quan tâm: lý do bạn muốn công việc này, cách kinh nghiệm của bạn tạo ra tác động, và điều gì khiến bạn khác biệt so với các ứng viên khác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giữ phong cách chuyên nghiệp với các tiêu đề, không gian và phần đã được cài đặt sẵn

Lưu trữ các tuyên bố giá trị quan trọng (như những điểm nổi bật về lãnh đạo hoặc kết quả bạn đã đạt được) và tùy chỉnh chúng cho từng công ty

Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo các câu mở đầu hoặc kết thúc cá nhân hóa cho các vai trò và ngành nghề cụ thể

Chia sẻ bản nháp của bạn với mentor, cố vấn nghề nghiệp hoặc đồng nghiệp trực tiếp trong tài liệu để nhận phản hồi tức thì

📌 Phù hợp cho: Những người tìm việc muốn làm cho mỗi đơn ứng tuyển trở nên cá nhân hóa và thuyết phục mà không mất hàng giờ để định dạng lại.

Dưới đây là chia sẻ của Julia Hatfield, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Hàng năm, Đại học Ohio Wesleyan, về trải nghiệm của họ với ClickUp:

ClickUp giúp chúng ta tuân thủ thời hạn (hoặc điều chỉnh khi cần thiết) và theo dõi các dự án có nhiều bên tham gia – tôi rất thích khả năng đang theo dõi tiến độ hoàn thành trong ứng dụng và thêm bình luận cùng tệp đính kèm vào công việc.

ClickUp giúp chúng ta tuân thủ thời hạn (hoặc điều chỉnh khi cần thiết) và theo dõi các dự án có nhiều bên tham gia – tôi rất thích khả năng theo dõi tiến độ hoàn thành trong ứng dụng và thêm bình luận cùng tệp đính kèm vào công việc.

‘Tìm kiếm việc làm’ với ClickUp

Cuối cùng, các mẫu CV Notion hoàn thành việc cần làm của mình: giúp bạn tạo ra một CV gọn gàng, chuyên nghiệp.

Nhưng đó là tất cả. Bạn không có cách nào để quản lý đơn ứng tuyển, đang theo dõi phản hồi hoặc chuẩn bị cho phỏng vấn.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, sẽ hỗ trợ bạn trong khía cạnh này. Với Docs, bạn có thể tạo CV và thư xin việc trong vài phút, hợp tác chỉnh sửa trực tuyến và lưu trữ mọi thứ trong một không gian tổ chức gọn gàng.

Kết hợp với ClickUp Brain, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo (AI) để hoàn thiện các điểm chính và tùy chỉnh CV cho các vai trò khác nhau. Nó thậm chí có thể tạo ra thư giới thiệu có cảm giác cá nhân hóa.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅