Top 20 công cụ tổ chức AI hàng đầu để tăng cường năng suất của bạn vào năm 2025

Ngay cả những chuyên gia tổ chức nhất cũng cảm thấy quá tải—không phải vì bàn làm việc bừa bộn, mà vì hộp thư đến tràn ngập, ưu tiên thay đổi liên tục và áp lực tinh thần liên tục trong việc duy trì dự án đang theo dõi.

Các công cụ tổ chức AI được thiết kế cho thực tế mới này. Chúng không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ và lên lịch, mà còn dự đoán nhu cầu, điều chỉnh kế hoạch theo thời gian thực, tự động ghi nhận các mục cần thực hiện và hiển thị thông tin quan trọng trước khi bạn thậm chí tìm kiếm nó.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tuyển chọn những công cụ AI năng suất nhất cho môi trường làm việc, giúp bạn loại bỏ những phiền nhiễu, duy trì sự tập trung và quản lý công việc một cách rõ ràng và chính xác.

👀 Bạn có biết? Ngay từ trước khi trí tuệ nhân tạo trở thành hiện thực, khái niệm về những trợ thủ nhân tạo đã thu hút sự chú ý của thế giới. Năm 1921, nhà viết kịch người Séc Karel Čapek đã giới thiệu từ ‘robot’ trong vở kịch Rossum’s Universal Robots của mình. Những robot này là những con người nhân tạo được thiết kế để phục vụ con người, và tên của chúng xuất phát từ từ robota trong tiếng Séc, có nghĩa là ‘lao động cưỡng bức’.*

Công cụ AI hiện diện khắp nơi - nhưng không phải công cụ nào tự xưng là 'tăng năng suất' cũng thực sự hiểu cách bạn làm công việc.

Đây là điều phân biệt một ứng dụng AI nâng cao năng suất thực sự với một ứng dụng thông thường trên màn hình chính của bạn:

Trí tuệ bối cảnh: Chọn các công cụ không chỉ lưu trữ thông tin mà còn hiểu nó—thẻ, tóm tắt và tổ chức nội dung dựa trên hoạt động thời gian thực của bạn bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tích hợp gốc: Tìm kiếm các công cụ AI có thể kết nối mượt mà với hệ thống hiện có của bạn—lịch, CRM, tài liệu và bảng công việc—và giao tiếp dễ dàng giữa chúng

Tự động hóa thông minh: Chọn các ứng dụng có khả năng dự đoán nhu cầu của bạn, tự động hóa các bước theo dõi, nhóm các công việc và giảm thiểu các quyết định thủ công

Quy trình làm việc tùy chỉnh: Ưu tiên tính linh hoạt. Các công cụ AI hàng đầu thích ứng với quy trình làm việc và hệ thống công nghệ của bạn, chứ không phải ngược lại

Hợp tác thời gian thực: Sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI để giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ với các cập nhật tự động — loại bỏ nhu cầu gửi thêm tin nhắn “Trạng thái hiện tại là gì?”

Điểm mấu chốt? Nếu nó không giảm bớt gánh nặng nhận thức của bạn, đó chỉ là tiếng ồn. Các công cụ dựa trên công nghệ AI tiên tiến được liệt kê dưới đây không chỉ quản lý công việc—chúng giúp tập trung hơn, loại bỏ sự lộn xộn, tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và giúp bạn luôn đi trước hai bước.

🧠 Thú vị: Vào những năm 1950, Arthur Samuel đã làm nên lịch sử bằng cách tạo ra một chương trình máy tính có thể chơi cờ vua — và ấn tượng hơn, có thể học cách cải thiện theo thời gian. Khác với các chương trình truyền thống tuân theo các quy tắc cố định, chương trình cờ vua của Samuel cải thiện bằng cách chơi với chính mình và ghi nhớ những nước đi dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại. Đây là một trong những minh chứng đầu tiên về học máy, nơi máy tính có thể thích nghi và phát triển chiến lược của mình dựa trên kinh nghiệm.

Dù bạn đang quản lý cuộc họp, lên lịch làm việc tập trung cho các công việc quan trọng, hay cố gắng theo dõi hàng chục ứng dụng, các công cụ tổ chức AI dễ dàng truy cập này sẽ đơn giản hóa ngày làm việc của bạn và nâng cao năng suất của nhóm.

Dưới đây là so sánh nhanh các tùy chọn tốt nhất để triển khai trợ lý AI của bạn cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá (Hàng tháng) ClickUp Quản lý dự án với các công việc và mục tiêu được hỗ trợ bởi AI Kết hợp quản lý công việc, tài liệu và mục tiêu với AI Miễn phí, Trả phí từ $7/người dùng + $7 AI Notion AI Quản lý kiến thức linh hoạt và nội dung sáng tạo Viết bằng AI trong không gian làm việc và mở rộng nội dung theo thời gian thực Miễn phí, Trả phí từ $12/người dùng Asana Kế hoạch công việc có cấu trúc với sự rõ ràng do AI hỗ trợ Tự động ưu tiên công việc và đề xuất các bước tiếp theo Miễn phí, Trả phí từ $10.99/người dùng Trello Những người thích tư duy trực quan, ưa chuộng bảng biểu hơn bảng tính Tự động hóa các hành động thẻ dựa trên hành vi Miễn phí, Trả phí từ $6/người dùng Motion Những chuyên gia dựa vào lịch trình muốn ngày làm việc của mình được tự động lên kế hoạch Tự động lên lịch các công việc một cách linh hoạt Từ $29/người dùng Khám phá AI Bảo vệ thời gian tập trung và tự động hóa lịch trình Đồng bộ hóa thói quen, cuộc họp và lịch trình lại các công việc thông minh Miễn phí, Trả phí từ $10/người dùng Mem Ghi chép ý tưởng một cách dễ dàng và quản lý kiến thức cá nhân Tự động tạo liên kết và truy xuất ghi chú theo ngữ cảnh Miễn phí (beta), giá sẽ được công bố sau Todoist AI Nâng cao năng suất hàng ngày với việc ưu tiên thông minh Ưu tiên công việc thông minh dựa trên hành vi Miễn phí, Trả phí từ $5/người dùng Akiflow Kiểm soát sự hỗn loạn của các công việc trên nhiều công cụ và lịch khác nhau Tập trung quản lý việc ghi chép công việc và phân bổ khối thời gian Từ $34/người dùng BeforeSunset AI Lập kế hoạch có ý thức và theo dõi thời gian trong một không gian duy nhất Lập kế hoạch hàng ngày một cách nhẹ nhàng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) Từ $18/người dùng Otter. ai Chuyển đổi cuộc họp thành bản ghi chép có thể tìm kiếm Ghi chép cuộc họp theo thời gian thực với tóm tắt AI Miễn phí, Trả phí từ $16.99/người dùng Fireflies. ai Ghi lại và tóm tắt các cuộc hội thoại của nhóm Bản ghi âm AI với các thông tin có thể tìm kiếm Miễn phí, Trả phí từ $18/người dùng Avoma Thông tin cuộc họp và phân tích cuộc hội thoại được hỗ trợ bởi AI Phân tích và hướng dẫn trong các cuộc họp Từ $19/người dùng Grammarly Viết một cách rõ ràng và tự tin Gợi ý dựa trên ngữ cảnh và khả năng chỉnh sửa văn bản Miễn phí, Trả phí từ $12/người dùng Perplexity Labs Nghiên cứu và truy xuất kiến thức nhanh chóng với công nghệ AI Tóm tắt nghiên cứu có dẫn chứng Miễn phí, Gói Pro với giá $20/tháng Qodo Đảm bảo tính toàn vẹn của mã nguồn và phát triển hợp tác Các bản PR, bài kiểm tra và đánh giá mã do AI tạo ra Miễn phí, Trả phí từ $30/người dùng Cursor Mã hóa và tài liệu kỹ thuật được hỗ trợ bởi AI Tạo mã trực tiếp và hỗ trợ nhận diện repo Miễn phí, Trả phí từ $20/người dùng Document360 Cơ sở kiến thức có cấu trúc và làm sạch nội dung bằng AI Gắn thẻ và cấu trúc kiến thức được hỗ trợ bởi AI Giá cả tùy chỉnh Miro Hợp tác trực quan và brainstorming Các cụm và cấu trúc AI hỗ trợ quá trình brainstorming Miễn phí, Trả phí từ $8/người dùng Zapier Kết nối các công cụ và tự động hóa quy trình làm việc Tạo Zap bằng ngôn ngữ tự nhiên trên hơn 6.000 công cụ Miễn phí, Trả phí từ $29.99/người dùng

Từ trợ lý AI lên lịch cuộc họp cho bạn đến các công cụ tóm tắt toàn bộ tài liệu chỉ trong vài giây, cảnh quan năng suất AI hiện nay mạnh mẽ hơn—và cá nhân hóa hơn—hơn bao giờ hết.

Dưới đây, chúng tôi đã chọn lọc những công cụ tái định nghĩa khái niệm về sự tổ chức. Mỗi công cụ mang đến một phong cách trí tuệ riêng biệt—một số tự động hóa lịch trình của bạn, một số biến ghi chú thành kế hoạch hành động, và một số được thiết kế để hoạt động như một bộ não phụ cho nhóm của bạn.

Hãy bắt đầu với một nền tảng có thể làm tất cả những việc cần làm—và còn nhiều hơn thế nữa.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc quản lý dự án với các công việc và mục tiêu được hỗ trợ bởi AI)

Thử dùng ClickUp miễn phí Đơn giản hóa quản lý công việc, tạo ra các tương tác thông minh hơn và phân tích sâu hơn về hành vi khách hàng bằng ClickUp

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, luôn là không gian làm việc được ưa chuộng của các nhóm muốn tập trung mọi thứ—nhiệm vụ, tài liệu, bảng điều khiển, mục tiêu—trong một nơi duy nhất.

Nhưng với sự bổ sung của ClickUp Brain, nó đã phát triển từ một công cụ tổ chức thành một động cơ trí tuệ nhân tạo có khả năng thích ứng với quy trình làm việc của bạn và phát triển cùng với nhu cầu của bạn.

Lệnh không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain Max — sử dụng giọng nói để tạo, tóm tắt và quản lý công việc mà không cần dùng tay

ClickUp đã nhanh chóng phát triển thành một nền tảng năng suất dựa trên AI - nó linh hoạt hơn bao giờ hết:

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn, giúp bạn tạo công việc từ ngôn ngữ tự nhiên, tóm tắt dự án và đề xuất quy trình làm việc thông minh.

ClickUp Brain Max, phiên bản mới nhất, là phiên bản desktop hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản của Brain. Với Brain Max, bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói để nhập liệu công việc, yêu cầu tóm tắt và tương tác với ClickUp mà không cần dùng tay—hoàn hảo cho việc đa nhiệm hoặc truy cập dễ dàng.

Bạn có thể lựa chọn từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau trong Brain, như GPT-4 hoặc Claude, để tùy chỉnh phản hồi của AI theo nhu cầu của bạn — dù bạn muốn kết quả sáng tạo, kỹ thuật hay tập trung vào bảo mật.

Các trợ lý AI đã trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn bao giờ hết. Những trợ lý này có thể tự động hóa các quy trình nhiều bước, xử lý các vấn đề cản trở, phân công công việc và giao tiếp với các thành viên trong nhóm dựa trên các kích hoạt thời gian thực và quy tắc tổ chức. Bạn có thể triển khai các trợ lý AI chuyên biệt cho các công việc quản trị viên lặp đi lặp lại, theo dõi bán hàng hoặc brainstorming sáng tạo — miễn phí đội ngũ của bạn khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại.

Tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện các dự án của bạn một cách trơn tru với ClickUp Brain

Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu tuần làm việc với một danh sách công việc lộn xộn gồm ý tưởng, ghi chú cuộc họp và các công việc rời rạc. ClickUp Brain sẽ hỗ trợ bạn — nó đề xuất các công việc con, tinh chỉnh mô tả công việc và sắp xếp ưu tiên dựa trên ngữ cảnh thời gian thực. Chỉ trong vài phút, không gian làm việc của bạn sẽ phản ánh những gì việc cần làm và cách thực hiện.

Hãy xem ClickUp như bộ não thứ hai của bạn. Nó hỗ trợ quản lý kiến thức bằng cách giúp bạn truy cập thông tin một cách trực quan. Bạn có thể trích xuất thông tin từ các ghi chú dự án trước đây, tự động liên kết các tài liệu liên quan hoặc thậm chí biến các buổi brainstorming ngẫu hứng thành quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) chỉ trong vài phút, giúp kiến thức tổ chức luôn được duy trì và có thể tìm kiếm.

Khi hợp tác với đồng nghiệp, ClickUp trở thành công cụ hướng dẫn kiến thức của bạn. Hỏi, “Bản trình bày mới nhất ở đâu?” ClickUp Brain sẽ tìm ra câu trả lời, ngay cả khi nó bị ẩn trong một bình luận trong tài liệu từ tháng trước. Nó có thể tóm tắt các cuộc thảo luận dự án dài dòng hoặc biến các ghi chú sơ sài thành các quy trình làm việc chuẩn mực (SOP) chuyên nghiệp.

Đặt các cài đặt kích hoạt, và các Trợ lý AI của ClickUp sẽ làm việc cần làm cho bạn

Hãy tưởng tượng bạn đang bị ngập trong công việc quản trị viên lặp đi lặp lại—cập nhật trạng thái, theo dõi tiến độ, chuyển giao công việc. Các trợ lý AI của ClickUp sẽ tự động xử lý. Chúng phản ứng với các tín hiệu kích hoạt, nâng cấp các vấn đề cản trở và phân công công việc dựa trên các quy tắc đã thiết lập sẵn thông qua ClickUp Tự động hóa. Thay vì quản lý chi tiết, bạn chỉ cần đặt điều kiện, và chúng sẽ làm phần còn lại.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp Automations

Khi dự án của bạn phát triển, nhu cầu về hiển thị cũng tăng lên. Thay vì phải xây dựng báo cáo thủ công, chỉ cần hỏi, “Chúng ta đang theo dõi tiến độ so với mục tiêu quý 2 như thế nào?” Các bảng điều khiển ClickUp sẽ trả lời bằng các biểu đồ thông minh, được tạo tự động từ dữ liệu tác vụ thời gian thực. Bạn không chỉ nhận được con số—bạn còn nhận được câu chuyện.

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi hiệu suất của nhóm theo thời gian thực

Và ở hậu trường, ClickUp Brain luôn học hỏi. Nó phát hiện rủi ro, chỉ ra những điểm yếu trong hiệu suất và nhận diện công việc trùng lặp trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Các phân tích của ClickUp không chỉ tóm tắt những gì đang xảy ra—chúng còn phát hiện những gì còn thiếu.

Dù bạn đang quản lý các sprint sản phẩm, mở rộng quy mô startup hay dẫn dắt các chiến dịch đa hàm, ClickUp là nơi sự tổ chức thông minh gặp gỡ việc thực thi dễ dàng — một cách tự nhiên và ở mọi cấp độ của quy trình làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Sử dụng các mẫu nhắc nhở AI trong các mẫu công việc để hướng dẫn việc tạo/lập công việc nhất quán trên các nhóm

Viết lại các quy trình làm việc (SOPs), ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật theo phong cách mong muốn với ClickUp Brain

Tóm tắt các chủ đề bình luận dài để giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt thông tin

Đang theo dõi tiến độ OKR với các phân tích và đánh giá hiệu suất do AI tạo ra

Xác định các điểm nghẽn, công việc trùng lặp và sự mất cân bằng trong khối lượng công việc trên các danh sách công việc

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng AI chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí

Một số tùy chỉnh yêu cầu thời gian thiết lập cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng ClickUp từ những ngày đầu, và thật ấn tượng khi chứng kiến sự phát triển của nó thành một công cụ quản lý năng suất toàn diện. Việc liên tục ra mắt các tính năng mới và cập nhật cho thấy cam kết của nhóm trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Một trong những tính năng nổi bật là công cụ AI ClickUp Brain. Nó đã thay đổi cách tôi quản lý công việc và dự án bằng cách tự động hóa các quy trình thường xuyên và cung cấp các đề xuất thông minh, giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% người sử dụng sổ tay giấy để đang theo dõi mục tiêu của mình, và đáng ngạc nhiên là 38% không đang theo dõi chúng. Nhưng nếu bạn có thể đang theo dõi mục tiêu với độ chính xác và dễ dàng hơn thì sao? Hãy khám phá ClickUp, nơi cấu trúc của một công cụ lập kế hoạch kết hợp với sức mạnh của tự động hóa. Từ việc cài đặt công việc và hạn chót đến đang theo dõi tiến độ thông qua bảng điều khiển trực quan, ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức và tập trung. Với các nhắc nhở được hỗ trợ bởi AI và quy trình làm việc tự động, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cột mốc nào nữa. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bị ngập trong ghi chú cuộc gọi? Hãy để ClickUp AI tạo tóm tắt tức thì cho các cuộc họp bán hàng của bạn trực tiếp trong phần bình luận của công việc. Sử dụng các lệnh như “Tóm tắt các đối tượng phản đối chính và các bước tiếp theo” hoặc “Nhấn mạnh các tín hiệu mua hàng” để tự động tạo các nhiệm vụ hành động. Thêm tóm tắt vào công việc CRM của bạn để thành viên tiếp theo nhận nhiệm vụ có đầy đủ bối cảnh. Điều này giảm thời gian chuyển giao xuống một nửa và cải thiện việc theo dõi. Nó giống như việc chuyền tiếp một cây gậy — chỉ mượt mà hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

2. Notion AI (Phù hợp nhất cho quản lý kiến thức linh hoạt và tổ chức nội dung sáng tạo)

qua Notion AI

Bạn đã bao giờ mong muốn ghi chú của mình có thể phản hồi lại—và thực sự giúp bạn hiểu rõ sự hỗn loạn của mình? Notion AI gần như đáp ứng được điều đó.

Notion AI là một đối tác tư duy linh hoạt được thiết kế dành cho các chuyên gia quản lý quy trình làm việc nặng về ý tưởng và ưu tiên tài liệu. Nó nâng cao năng suất trực tiếp trong không gian làm việc của bạn bằng cách mở rộng các phác thảo sơ bộ, diễn đạt lại các phần khó hiểu và điều chỉnh giọng điệu khi bạn viết.

Notion AI nay đã trở thành một "đối tác tư duy" thực sự. Nó tóm tắt, dịch thuật và brainstorm trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, đồng thời tính năng tìm kiếm theo ngữ cảnh tự động hiển thị các ghi chú và tài liệu liên quan. Các bản cập nhật gần đây bao gồm cải tiến tích hợp với các công cụ bên ngoài, giúp quản lý kiến thức trở nên liền mạch. Trí tuệ nhân tạo của Notion thích ứng với quy trình làm việc của bạn, giúp bạn tổ chức và tạo nội dung nhanh hơn.

Sức mạnh của nó không chỉ dừng lại ở việc viết. Notion AI có thể nhấn mạnh các điểm chính từ các ghi chú cuộc họp dài, tóm tắt các trang nghiên cứu phức tạp và tìm ra những thông tin quan trọng từ các tài liệu liên kết. Điều này đặc biệt hữu ích trong công việc với nhiều nguồn nội dung khác nhau và cần sự rõ ràng mà không cần phải click qua từng cơ sở dữ liệu con.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Điều chỉnh giọng điệu và cấu trúc của nội dung hiện có để phù hợp với hướng dẫn thương hiệu

Trích xuất và hiển thị các kết nối giữa các trang bằng các gợi ý tìm kiếm thông minh

Phát triển ý tưởng mới, chỉnh sửa bản nháp hoặc phác thảo trang ngay lập tức

Giới hạn của Notion AI

Các khả năng AI chủ yếu liên quan đến văn bản — không phải công việc hay quy trình làm việc

Các tính năng tự động hóa giới hạn so với các công cụ quản lý dự án truyền thống

Giá cả của Notion AI

Miễn phí

Plus : $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Notion AI: Được bao gồm trong Gói Doanh nghiệp, có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung trong các kế hoạch khác

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2 : 4.7/5 (hơn 6.700 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi yêu Notion. Tôi đã sử dụng sản phẩm này hơn 5 năm nay và luôn cố gắng giới thiệu nó cho tất cả các công ty mà tôi từng có công việc. Việc họ có thể tăng tốc độ hoạt động đồng thời bổ sung hàng loạt tính năng mới vào bộ tính năng đã rất phong phú là điều kỳ diệu (hãy nghĩ đến Notion AI, cải tiến công thức, bố cục và biểu mẫu).

3. Asana (Phù hợp nhất cho kế hoạch công việc có cấu trúc với sự rõ ràng do AI hỗ trợ)

qua Asana

Ngay cả danh sách việc cần làm của bạn cũng xứng đáng có một trợ lý cá nhân—và Asana AI sẵn sàng hỗ trợ.

Với tính năng nhóm công việc và ưu tiên dự đoán dựa trên AI, Asana giúp bạn tổ chức khối lượng công việc trước khi mọi thứ trở nên phức tạp. AI không chỉ đặt ngày đáo hạn cho các công việc—nó phân tích mức độ khẩn cấp, phụ thuộc giữa các công việc và khối lượng công việc của đồng nghiệp để hướng dẫn bạn tập trung vào đâu tiếp theo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Asana hiện hỗ trợ phân công công việc thông minh, ưu tiên tự động và đang theo dõi mục tiêu theo thời gian thực. Các tính năng mới bao gồm dự đoán rủi ro dự án và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro do AI điều khiển. AI của Asana giảm thiểu việc lập kế hoạch thủ công, giữ cho nhóm làm việc đồng bộ và đảm bảo mục tiêu luôn được ưu tiên hàng đầu.

Trong quá trình lập kế hoạch dự án, Asana AI hỗ trợ phân chia mục tiêu thành các bước thực hiện cụ thể đồng thời phát hiện sớm các rào cản tiềm ẩn. Nó chỉnh sửa mô tả công việc để tăng tính rõ ràng, xác định công việc trùng lặp và nhấn mạnh các hạn chót bị bỏ lỡ — tất cả mà không cần giám sát liên tục. Bạn sẽ có một bản đồ lộ trình tự điều chỉnh theo thời gian thực, luôn chính xác ngay cả khi tình hình thay đổi.

Các tính năng nổi bật của Asana

Phát hiện các điểm nghẽn và nhận cảnh báo trước khi hạn chót bị bỏ lỡ

Phân chia mục tiêu thành các công việc con bằng cách sử dụng các đề xuất kế hoạch thông minh

Nhận thông báo theo dõi và các bước tiếp theo dựa trên hoạt động gần đây

Giới hạn của Asana

Các tính năng AI giới hạn trong các kế hoạch cao cấp

Có thể yêu cầu nhập liệu thủ công để tối ưu hóa đề xuất công việc

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13.49/người dùng/tháng

Nâng cao: $30.49/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

doanh nghiệp+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2 : 4.4/5 (11.900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Asana cung cấp cho tôi một cấu trúc rõ ràng để chia nhỏ các dự án lớn thành các công việc nhỏ, dễ theo dõi. Nó cũng giúp giảm bớt nhu cầu cập nhật trùng lặp hoặc các cuộc họp trạng thái, vì mọi thứ đều được ghi chép một cách minh bạch. Tổng thể, nó đã giảm đáng kể sự hiểu lầm, giúp chúng tôi đạt được các mốc thời gian một cách nhất quán hơn và làm cho quy trình thiết kế của chúng tôi trở nên trơn tru hơn.

4. Trello (Phù hợp nhất cho những người thích tư duy trực quan, ưa chuộng bảng thay vì bảng tính)

qua Trello

Ghi chú dán rất hữu ích—cho đến khi bạn có 200 cái và không biết cái nào là cái nào. Trello giúp bạn biến sự lộn xộn đó thành sự rõ ràng.

Hệ thống thẻ và bảng nổi tiếng của Trello đã giúp việc hình dung các công việc, quy trình làm việc và tiến độ dự án trở nên dễ dàng. Nhưng giờ đây, với tính năng tự động hóa Butler và các bản cập nhật AI mới nhất, Trello giúp các nhóm luôn đi trước một bước.

Tính năng tự động hóa dựa trên AI của Trello hiện có thể sắp xếp thẻ, gửi nhắc nhở về hạn chót và đề xuất cải tiến quy trình làm việc dựa trên hành vi của nhóm. Các tính năng mở rộng của Butler AI tự động hóa các tác vụ lặp lại trên bảng, giúp quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn cho những người có tư duy trực quan.

Thay vì phải di chuyển thẻ hoặc cài đặt nhắc nhở thủ công, AI sẽ dự đoán bước tiếp theo của bạn — tự động hóa các tác vụ như phân công thành viên nhóm, cài đặt ngày đáo hạn hoặc tạo danh sách kiểm tra dựa trên thói quen sử dụng của bạn.

Dù bạn đang quản lý lộ trình sản phẩm, lập kế hoạch nội dung hay thậm chí tổ chức một đám cưới, Trello AI mang lại cấu trúc rõ ràng mà không cần thêm thao tác. Nó học cách nhận diện các công việc lặp lại, ai là người chịu trách nhiệm cho từng công việc và cách luồng của các dự án của bạn thường diễn ra, sau đó áp dụng logic đó cho các bảng trong tương lai.

Trello có các tính năng nổi bật

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại với các quy tắc và trình kích hoạt được tăng cường bởi AI của Butler

Nhận quy trình làm việc tùy chỉnh dựa trên cấu trúc dự án trước đó

Đồng bộ hóa trên các thiết bị với thông báo thông minh để duy trì luồng động lực làm việc

Giới hạn của Trello

Hàm AI bị giới hạn ngoài các quy tắc tự động hóa

Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc đơn giản; ít mạnh mẽ hơn cho các nhu cầu dự án phức tạp

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2 : 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Sau năm năm sử dụng, Trello vẫn là một trong những công cụ quản lý dự án thân thiện với người dùng và trực quan nhất mà tôi từng làm việc. Phong cách bảng Kanban kéo và thả giúp việc tổ chức công việc và quy trình làm việc trở nên dễ dàng, dù là cho dự án cá nhân hay hợp tác nhóm. Tôi cũng đánh giá cao cách nó liên tục được cải tiến với các tính năng như mẫu, chế độ xem lịch và các tiện ích mở rộng, phù hợp với cả quy trình làm việc đơn giản và phức tạp.

5. Motion (Phù hợp nhất cho những chuyên gia dựa vào lịch trình muốn ngày làm việc của mình được tự động lên kế hoạch)

qua Motion

Lịch của bạn giờ đây thông minh hơn—và không cần nghỉ giải lao.

Được thiết kế cho các chuyên gia bận rộn phải đối mặt với hàng loạt công việc, cuộc họp và ưu tiên thay đổi liên tục, Motion tự động sắp xếp lại lịch trình của bạn dựa trên hạn chót, khung thời gian tập trung và các sự cố bất ngờ. Nó thu thập các nhiệm vụ cần làm từ nhiều nguồn khác nhau và sắp xếp chúng vào lịch trình của bạn như một bậc thầy AI Tetris – mà bạn không cần phải nhấc một ngón tay.

Tính năng tự động lên lịch của Motion AI hiện tối ưu hóa thời gian tập trung và tự động điều chỉnh lịch trình khi ưu tiên thay đổi. Kế hoạch hàng ngày do AI điều khiển và giải quyết xung đột thông minh đảm bảo lịch trình của bạn luôn cập nhật theo thời gian thực.

Giả sử bạn đang làm công việc trên một đề xuất, chuẩn bị cho cuộc gọi với khách hàng và xử lý ba cuộc họp nội bộ. Motion chia nhỏ từng công việc thành các khối, phân bổ chúng đều đặn trong khung thời gian có sẵn và tự động điều chỉnh lịch trình khi có xung đột. Điều này đặc biệt hữu ích khi cuộc sống (hoặc nhóm của bạn) mang đến những tình huống bất ngờ vào giữa ngày.

Các tính năng nổi bật của Motion

Sử dụng một giao diện AI duy nhất để quản lý công việc, lịch trình và kế hoạch dự án

Sử dụng đề xuất thời gian tập trung để bảo vệ công việc sâu

Nhận thông báo thông minh khi các cuộc họp hoặc hạn chót bắt đầu trùng lặp

Giới hạn về chuyển động

Các đề xuất AI có thể cần điều chỉnh dựa trên sở thích cá nhân

Không phù hợp cho các quy trình làm việc không cấu trúc và sáng tạo

Giá cả linh hoạt

AI Workplace: $29/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

AI Employees Starter: $49/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

AI Employees Light: $148/tháng

AI Employees Standard: $446/tháng

AI Employees Plus: $894/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2 : 4.1/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Motion?

Một người dùng trên G2 đánh giá:

Tôi rất thích tính năng tự động điền thời gian của AI. Nếu tôi cần hủy một cuộc họp hoặc có thời gian rảnh, nó sẽ tự động điền vào không gian của tôi những dự án/công việc cần hoàn thành. Việc triển khai cho nhóm và kết nối lịch của mọi người khá đơn giản. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày và thậm chí liên hệ với bộ phận hỗ trợ để khắc phục vấn đề khi chuyển từ kế hoạch nhóm sang kế hoạch cá nhân, họ đã xử lý mà không gặp vấn đề gì. Tôi khuyên dùng.

6. Reclaim AI (Tốt nhất để bảo vệ thời gian tập trung và tự động hóa lịch trình thông minh)

qua Reclaim AI

Lịch Google của bạn không cần thêm mã màu — nó cần một bộ não.

Reclaim AI biến lịch trình phản ứng thành quản lý thời gian chủ động bằng cách tự động bảo vệ tài sản quý giá nhất của bạn: sự tập trung. Dù bạn đang xử lý các cuộc họp, công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, thói quen hay việc cá nhân, Reclaim sẽ tự động phân bổ thời gian một cách thông minh, điều chỉnh lịch trình theo sự thay đổi của ngày làm việc - mà không cần bạn phải kéo thả sự kiện thủ công.

Reclaim AI’s advanced scheduling assistant sử dụng AI để bảo vệ thời gian tập trung và tối ưu hóa việc sắp xếp cuộc họp. Các tính năng mới bao gồm theo dõi thói quen đang được hỗ trợ bởi AI và điều chỉnh lịch động, giúp nó trở thành một quản lý lịch chủ động.

Muốn chạy ba lần một tuần hoặc luôn chuẩn bị trước cuộc họp 1:1? Chỉ cần đặt quy tắc, và Reclaim sẽ tự động thêm thời gian vào lịch trình của bạn — như đồng hồ. Điều này thực sự là cứu cánh cho các nhóm làm việc từ xa, freelancer và những người làm nhiều công việc khác nhau, những người cần hơn cả không gian trống trong lịch — họ cần cấu trúc thông minh. Với Reclaim, lịch trình của bạn cuối cùng cũng hoạt động cho bạn.

Khám phá những tính năng tốt nhất của AI

Đồng bộ hóa giữa nhiều lịch để có hiển thị liền mạch

Ưu tiên công việc dựa trên thời hạn, khối lượng cuộc họp và quy tắc tùy chỉnh

Bảo vệ thời gian tập trung bằng giải pháp giải quyết xung đột dựa trên AI

Dự đoán khả năng sẵn sàng của nhóm với thông tin lịch chia sẻ động

Vượt qua giới hạn của AI

Dành riêng cho người dùng Lịch Google

Thiếu các tính năng quản lý dự án hoặc công việc nâng cao

Khôi phục giá AI

Lite : Miễn phí vĩnh viễn

Gói Starter : $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $15/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Khôi phục đánh giá và nhận xét về AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

7. Mem (Tốt nhất cho việc ghi chép ý tưởng một cách dễ dàng và tổ chức kiến thức cá nhân)

Một số ứng dụng yêu cầu bạn tổ chức suy nghĩ của mình. Mem chỉ lắng nghe — và ghi nhớ.

Mem là hệ thống ghi chú được hỗ trợ bởi AI cá nhân của bạn, ghi lại ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện, kết nối chúng tự động và cho phép tìm kiếm mà không cần đến thư mục, thẻ hoặc các thao tác phức tạp. Nó được thiết kế cho những người suy nghĩ theo cách nói ra, làm việc nhanh chóng và không có thời gian để quyết định nơi lưu trữ ghi chú.

Mem’s AI liên kết các ghi chú, là nhà cung cấp các nhắc nhở có ngữ cảnh và cho phép tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công nghệ AI tiên tiến đề xuất các ghi chú liên quan dựa trên công việc hiện tại của bạn, tạo ra một “mạng lưới ý tưởng sống động”.

Bắt đầu gõ hoặc nói vào Mem, và AI sẽ nắm bắt ngữ cảnh — dù đó là cập nhật dự án, tóm tắt cuộc họp hay ý tưởng đột phá vào đêm khuya. Nó liên kết suy nghĩ của bạn với các ghi chú liên quan, đề xuất những người hoặc dòng thời gian phù hợp, và thậm chí nhắc nhở bạn xem lại những ý tưởng cũ phù hợp với công việc hiện tại. Thay vì sổ tay tĩnh, Mem tạo ra một mạng lưới sống động của mọi thứ bạn từng ghi chép.

Các tính năng nổi bật của Mem

Ghi chú ngay lập tức bằng giọng nói hoặc văn bản, và không cần cấu trúc thư mục

Tự động liên kết các ý tưởng, dự án và ghi chú trước đó có liên quan bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ngữ cảnh

Truy xuất thông tin dán với tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên và bộ lọc thông minh

Hiển thị các nhắc nhở kịp thời hoặc kết nối từ lịch sử ghi chú của bạn

Đồng bộ với lịch và danh bạ để bổ sung thông tin cuộc họp vào ghi chú

Giới hạn bộ nhớ

Ít cấu trúc hơn so với các ứng dụng ghi chú truyền thống

Có thể cảm thấy quá đơn giản đối với người dùng cần hệ thống tổ chức chính thức

Giá Mem

Miễn phí trong giai đoạn Alpha và Beta

Giá sẽ được công bố khi sản phẩm chính thức ra mắt

Đánh giá và nhận xét về Mem

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

8. Todoist AI Assistant (Tốt nhất cho năng suất hàng ngày với tính năng ưu tiên thông minh)

qua Todoist

Danh sách công việc của bạn đã được nâng cấp từ sổ tay giấy thành đối tác tăng cường năng suất.

Trợ lý AI Todoist hỗ trợ ra quyết định bằng cách giúp bạn xác định rõ ràng việc cần làm tiếp theo mà không gây áp lực. Dù bạn đang quản lý công việc cá nhân, dự án phụ hay lịch công việc bận rộn, tính năng AI này sẽ ưu tiên các công việc một cách thông minh dựa trên ngày đáo hạn, mức độ cấp bách và bối cảnh.

AI của Todoist nay cung cấp tính năng lập lịch thông minh, đề xuất ưu tiên và phát hiện thói quen. Các tính năng mới bao gồm tự động hóa tác vụ lặp lại và thông tin cá nhân hóa về năng suất, giúp Todoist trở thành một đối tác năng suất nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Todoist AI đề xuất lịch trình tối ưu, phát hiện các mẫu lặp lại và thậm chí nhắc nhở bạn với các lời nhắc theo dõi cho các mục bị quên khi bạn thêm công việc. Nó thích ứng với cách bạn làm công việc, cung cấp tự động hóa nhẹ nhàng thay vì một cấu trúc cứng nhắc. Nó lý tưởng cho người dùng cá nhân, sinh viên và chuyên gia muốn duy trì sự tổ chức mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Các tính năng nổi bật của Trợ lý AI Todoist

Tự động ưu tiên các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp, bối cảnh và thói quen

Phát hiện các mẫu trong các công việc lặp lại và tự động hóa quá trình tạo/lập

Nhận thông báo theo dõi hoặc nhắc nhở cho các mục chưa hoàn thành

Tích hợp mượt mà với lịch và email để hỗ trợ lập lịch

Giới hạn của Trợ lý AI Todoist

Các tính năng AI vẫn còn cơ bản so với các nền tảng quản lý công việc toàn diện hơn

Tùy chỉnh giới hạn cho các quy trình làm việc phức tạp

Giá cả của Todoist

Người mới bắt đầu : Miễn phí (không bao gồm Trợ lý AI)

Pro : $5/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Todoist

G2 : 4.4/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Todoist?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Có rất nhiều cách để phân loại và sắp xếp các mục trong danh sách công việc của bạn (nếu bạn cài đặt chúng theo cách đó) nên việc sử dụng Todoist theo nhiều cách khác nhau hoặc điều chỉnh hệ thống của bạn nếu cần thay đổi theo thời gian thực sự rất dễ dàng.

qua Akiflow

Hộp thư đến zero là tuyệt vời—nhưng còn công việc quản lý trên Slack, Gmail, Notion và Lịch Google thì sao? Akiflow được thiết kế chính xác cho mục đích đó.

Akiflow là một công cụ lập kế hoạch hàng ngày thông minh, tổng hợp các công việc từ tất cả các công cụ yêu thích của bạn và giúp bạn chia thời gian trong ngày một cách có chủ đích. Nó không chỉ tập trung các công việc của bạn—nó còn cung cấp bối cảnh cho chúng, sắp xếp chúng vào lịch của bạn dựa trên ưu tiên và thời gian rảnh của bạn.

Akiflow’s AI tổng hợp các công việc từ nhiều nền tảng khác nhau và sử dụng công cụ ưu tiên thông minh để lập kế hoạch hàng ngày. Các đề xuất phân chia thời gian dựa trên AI giúp bạn tạo bản đồ cho ngày của mình một cách chính xác.

Nếu bạn là người có trách nhiệm phân tán khắp nơi—tin nhắn Slack, chủ đề email, cập nhật Asana—Akiflow hoạt động như một bộ lọc, biến các công việc phân tán thành một kế hoạch thống nhất. Giao diện sạch sẽ, quy trình làm việc trực quan, và kết quả là một ngày làm việc rõ ràng, tập trung được lên kế hoạch trước khi bạn nhấp nháp tách cà phê đầu tiên.

Các tính năng nổi bật của Akiflow

Sử dụng tính năng kéo và thả để chia khối thời gian, giúp bạn lên lịch cho ngày của mình

Tăng tốc quá trình lập kế hoạch với các phím tắt bàn phím để nhập liệu nhanh chóng

Thêm nhắc nhở tự động để tránh bỏ lỡ các commit

Ưu tiên công việc trong ngày dựa trên mức độ cấp bách và xung đột lịch trình

Giới hạn của Akiflow

Không có tính năng hợp tác nhóm tích hợp sẵn

Tập trung vào máy tính để bàn; chức năng di động giới hạn

Giá cả của Akiflow

Gói Pro Hàng tháng: $34/tháng

Gói Pro Hàng Năm: $19/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Akiflow

G2 : 5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Akiflow?

Một người dùng trên G2 đánh giá:

Bằng cách tích hợp tất cả các công cụ của tôi vào một giao diện duy nhất, được tối ưu hóa, điều này cho phép mỗi thành viên trong nhóm tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Nó đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi để duy trì sự tổ chức và theo dõi các công việc hàng ngày.

10. BeforeSunset AI (Tốt nhất cho kế hoạch có ý thức và theo dõi thời gian trong một không gian duy nhất)

qua BeforeSunset AI

Có những ngày trôi qua nhanh chóng. Có những ngày kéo dài. BeforeSunset AI giúp bạn hiểu rõ cả hai.

Ứng dụng năng suất thông minh này kết hợp kế hoạch có ý thức với cấu trúc được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn đặt mục tiêu và duy trì tiến độ — mà không biến ngày làm việc của bạn thành một danh sách kiểm tra cứng nhắc. Phù hợp cho freelancer, nhân viên làm việc từ xa và chuyên gia độc lập, ứng dụng cung cấp mức độ tự động hóa vừa đủ để hướng dẫn sự tập trung của bạn mà không làm bạn choáng ngợp với quá nhiều tính năng.

Trí tuệ nhân tạo của BeforeSunset cung cấp các phân tích sâu sắc cho việc lập kế hoạch hàng ngày, theo dõi thời gian và tối ưu hóa sự tập trung. Các tính năng mới bao gồm phân tích năng suất phản ánh và các thói quen lập kế hoạch cá nhân hóa, giúp nó đạt được vị trí là một trợ lý lập kế hoạch có ý thức.

Bắt đầu ngày mới với một thói quen lập kế hoạch hàng ngày đơn giản. BeforeSunset AI đề xuất thứ tự công việc, ước tính thời gian hoàn thành và cung cấp các khối thời gian phù hợp để tập trung. Bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu, và công cụ sẽ tự động điều chỉnh kế hoạch của bạn cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nó khuyến khích bạn ghi lại các công việc đã hoàn thành, đánh dấu các công việc bị bỏ qua và phản ánh về cách ngày của bạn thực sự diễn ra.

Các tính năng nổi bật của BeforeSunset AI

Tạo kế hoạch hàng ngày với đề xuất của AI về thời lượng và thứ tự thực hiện công việc

Xem lại các công việc đã hoàn thành và các mục đã bỏ qua để phản ánh

Hiển thị xu hướng năng suất mà không cần đến các biểu đồ phức tạp

Giới hạn của BeforeSunset AI

Hỗ trợ tích hợp giới hạn với các công cụ quản lý công việc hoặc lịch của bên thứ ba

Phù hợp nhất cho sử dụng cá nhân; không lý tưởng cho quy trình làm việc hợp tác

Giá cả của BeforeSunset AI

Pro : $18/tháng

Nhóm Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về BeforeSunset AI

G2 : 4.8/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về BeforeSunset AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

BeforeSunset AI là một khái niệm thú vị cho phép tôi lập kế hoạch cho ngày của mình với sự trợ giúp của AI. Tôi có thể thêm và tùy chỉnh các công việc, đồng thời cài đặt hẹn giờ cho từng công việc riêng biệt. Ngoài ra, còn có nhiều tùy chọn như “Hoàn thành ngày hiện tại” và “Nghỉ ngơi”. Tóm lại, nó có thể thay thế các lịch hiện có bằng cách tích hợp AI

11. Otter. ai (Tốt nhất để chuyển đổi cuộc họp thành bản ghi chép có thể tìm kiếm và thực thi)

Bạn tham gia cuộc họp. Otter sẽ ghi nhớ mọi thứ bạn đã quên.

Otter.ai là công cụ ghi chép AI giúp cuộc họp năng suất hơn bằng cách ghi lại các cuộc hội thoại bằng giọng nói theo thời gian thực và chuyển đổi chúng thành văn bản có thể chỉnh sửa và tìm kiếm. Dù bạn đang tham gia cuộc gọi Zoom, cuộc họp trực tiếp hay phiên brainstorming, Otter sẽ lặng lẽ lắng nghe, ghi chép và thẻ các khoảnh khắc khóa để bạn có thể tập trung mà không cần vội vàng ghi chú.

Điểm mạnh thực sự của nó thể hiện sau cuộc họp. Otter đánh dấu các điểm nổi bật, tự động nhận diện người nói và cho phép bạn tạo các mục hành động trực tiếp từ bản ghi chép. Đối với các nhóm làm việc với các cuộc họp thường xuyên hoặc cuộc gọi với khách hàng, nó giúp mọi người đồng bộ thông tin - ngay cả khi họ không tham gia cuộc họp. Bạn có thể chia sẻ liên kết, gán bình luận và tìm kiếm các cuộc hội thoại trước đó chỉ trong vài giây.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Nhận diện người nói và đánh dấu các cụm từ khóa một cách tự động

Chuyển đổi bản ghi thành các tài liệu có thể chia sẻ và hợp tác

Tìm kiếm nội dung của tất cả các cuộc họp bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên

Đồng bộ với Zoom, Google Meet và lịch để tự động tham gia

Giai đoạn giới hạn của Otter.ai

Độ chính xác có thể thay đổi trong môi trường ồn ào hoặc khi có nhiều người nói

Các tùy chọn định dạng và chỉnh sửa giới hạn trong ứng dụng

Giá cả của Otter. ai

Basic : Miễn phí

Pro : $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2 : 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Otter. ai?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Otter.ai đã giúp tôi ghi chú và soạn thảo Biên bản Cuộc họp (MOM) đồng thời. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian mà tôi dành cho việc ghi chú và sau đó soạn thảo MOM. Nó biến công việc vất vả thành công việc thông minh. Ngay cả khi tôi bỏ lỡ một điểm nào đó, tôi không cần lo lắng vì nó sẽ bao gồm tất cả. Nếu tôi không thể tham gia cuộc họp, tôi sẽ có tóm tắt cuộc họp chỉ với một cú nhấp chuột.

12. Fireflies. ai (Tốt nhất cho việc ghi chép, tóm tắt và theo dõi các cuộc hội thoại của nhóm)

Cuộc họp kết thúc. Các mục cần thực hiện biến mất. Fireflies đảm bảo chúng không biến mất.

Fireflies. ai là trợ lý cuộc họp AI tham gia các cuộc họp của bạn, ghi chép cuộc hội thoại và tóm tắt những điểm quan trọng nhất — giúp bạn không phải dựa vào trí nhớ để theo dõi sau đó. Nó tương thích với hầu hết các công việc họp trực tuyến chính và cung cấp bản ghi chép, tóm tắt và điểm nhấn mà bạn có thể tìm kiếm, chia sẻ và giao nhiệm vụ.

Fireflies’ AI đang theo dõi từ khóa, phân loại chủ đề và gửi các nhắc nhở tự động hóa. Các tích hợp mới với CRM và nền tảng năng suất giúp nó trở thành một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực trí tuệ cuộc hội thoại.

Giá trị thực sự bắt đầu khi nhóm của bạn sử dụng nó một cách nhất quán. Fireflies đang theo dõi các chủ đề lặp lại, tự động gắn thẻ cuộc hội thoại theo chủ đề và thậm chí cho phép bạn bình luận trực tiếp vào các phần cụ thể của bản ghi chép. Đối với đội ngũ bán hàng, thành công của khách hàng hoặc cập nhật dự án đa chức năng, đây là cách đơn giản để duy trì sự đồng bộ cao và giảm thiểu hiểu lầm.

Các tính năng nổi bật của Fireflies. ai

Ghi âm và chuyển đổi văn bản các cuộc họp trên các nền tảng phổ biến

Tạo các bản tóm tắt và mục được hỗ trợ bởi AI

Bình luận và hợp tác trực tiếp trong bản ghi chép

Tìm kiếm trong các cuộc họp trước đây theo từ khóa, người nói hoặc chủ đề

Tích hợp với các công cụ CRM và công cụ nâng cao năng suất để theo dõi nhanh chóng

Giai đoạn giới hạn của Fireflies. ai

Yêu cầu thiết lập cẩn thận để tránh tham gia vào các cuộc họp không mong muốn

Các tóm tắt có thể cần được xem xét lại cho các cuộc thảo luận phức tạp

Giá cả của Fireflies. ai

Miễn phí

Pro : $18/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2 : 4.8/5 (hơn 700 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Fireflies. ai?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Thực sự, đây là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Cách nó tự động tham gia cuộc họp, ghi âm và chuyển đổi mọi thứ thành bản ghi chép có thể tìm kiếm là một bước đột phá. Tôi không còn phải lo lắng về việc bỏ lỡ chi tiết hay ghi chú vội vàng—mọi thứ đều sẵn sàng để xem lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thư mục đa chế độ xem để đồng bộ hóa tất cả các bên liên quan trong đội ngũ bán hàng. Không phải mọi vai trò trong đội ngũ bán hàng của bạn đều cần cùng một chế độ xem. Nhân viên bán hàng thích sử dụng Bảng để đang theo dõi giao dịch theo giai đoạn, quản lý dựa vào chế độ xem Lịch hoặc Dòng thời gian để lập kế hoạch, và bộ phận vận hành ưa chuộng Bảng để phân loại dữ liệu khách hàng tiềm năng. Thay vì sao chép thông tin, hãy thiết lập nhiều chế độ xem trong cùng một thư mục trong ClickUp CRM. Gán thẻ cho từng chế độ xem một cách phù hợp và ghim những chế độ xem bạn muốn hiển thị trước. Điều này giúp mọi người đồng bộ hóa trong khi vẫn cho phép mỗi người thực hiện công việc theo định dạng ưa thích của họ — không còn tình trạng “giao dịch đó ở đâu?” nữa.

13. Avoma (Tốt nhất cho phân tích cuộc họp và trí tuệ cuộc hội thoại được hỗ trợ bởi AI)

qua Avoma

Nếu các cuộc họp của bạn đầy ắp ý tưởng nhưng ghi chú lại không—Avoma muốn nói chuyện với bạn.

Avoma không chỉ là một công cụ ghi chép; nó là một nền tảng trí tuệ cuộc hội thoại được thiết kế để ghi lại, phân tích và tổ chức các cuộc họp của bạn trên quy mô lớn. Nó ghi âm và ghi chép các cuộc gọi trong các lĩnh vực bán hàng, hỗ trợ khách hàng thành công và các cuộc họp đồng bộ nội bộ, sau đó sử dụng AI để tóm tắt các cuộc thảo luận, xác định xu hướng và làm nổi bật các mục cần thực hiện.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Avoma cung cấp thông tin phân tích cuộc họp, phân tích cảm xúc và các đề xuất có thể thực hiện được. Các tính năng mới bao gồm huấn luyện dựa trên AI và đang theo dõi hiệu suất, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho trí tuệ cuộc hội thoại.

Điều làm nên sự khác biệt của Avoma là sự tập trung vào cấu trúc. Nó phân tích các cuộc họp theo người nói, chủ đề và cảm xúc - mang lại cho bạn hơn cả một bản ghi chép có thể tìm kiếm. Là công cụ AI dành cho các nhà lãnh đạo marketing và bán hàng, nó cung cấp các thông tin hướng dẫn để giúp nhân viên bán hàng cải thiện bài thuyết trình và theo dõi tiến độ.

Các tính năng nổi bật của Avoma

Ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc họp tự động

Phân loại cuộc gọi theo chủ đề, người nói và cảm xúc

Theo dõi chủ đề và từ khóa trong các cuộc hội thoại của nhóm

Tạo ghi chú hợp tác và chia sẻ thông tin sau cuộc họp

Cung cấp phân tích cuộc hội thoại cho việc huấn luyện và đang theo dõi hiệu suất

Giới hạn của Avoma

Được thiết kế chủ yếu cho các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng

Để sử dụng đầy đủ các hàm, bạn cần đăng ký kế hoạch trả phí

Giá cả của Avoma

Startup: $29/tháng

Quản lý: $39/tháng

Doanh nghiệp: $39/tháng (chỉ thanh toán hàng năm)

Tiện ích bổ sung Trí tuệ cuộc hội thoại: $35/tháng

Tiện ích bổ sung Trí tuệ Doanh thu: $35/tháng

Tiện ích bổ sung Lead Router: $25/tháng

Đánh giá và nhận xét về Avoma

G2 : 4.6/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

14. Grammarly (Tốt nhất cho việc viết rõ ràng và tự tin)

qua Grammarly

Bộ não của bạn có ý tưởng. Grammarly đảm bảo chúng không bị rối tung.

Grammarly là trợ lý viết lách AI mà hầu hết mọi người đều biết đến – và có lý do chính đáng. Nó kiểm tra ngữ pháp, chính tả và giọng điệu khi bạn viết trên email, tài liệu và các nền tảng như Slack hoặc Notion. Nhưng ngoài việc phát hiện lỗi chính tả, Grammarly còn giúp bạn viết một cách tự tin, súc tích hoặc đồng cảm hơn, tùy thuộc vào ý định của bạn.

AI của Grammarly cung cấp điều chỉnh giọng điệu, viết lại toàn bộ câu và phát triển ý tưởng nội dung. Các tích hợp mở rộng và phản hồi thời gian thực về độ rõ ràng và tương tác giúp nó trở thành công cụ tối ưu hóa độ rõ ràng trong viết lách cho chuyên gia.

Đối với các chuyên gia phải xử lý các phản hồi nhanh chóng hoặc báo cáo chính thức, các đề xuất thời gian thực của Grammarly giúp giao tiếp trôi chảy mà không làm chậm tiến độ của bạn. Nó đánh dấu các câu văn không rõ ràng, đề xuất các lựa chọn từ vựng thay thế và thậm chí gợi ý viết lại khi bạn đang nói lan man. Công cụ phát hiện giọng điệu của nó đặc biệt hữu ích trong việc ngăn chặn những tình huống "ôi, câu đó nghe có vẻ quá gay gắt".

Các tính năng nổi bật của Grammarly

Nhận bản viết lại toàn bộ câu để giao tiếp ngắn gọn hoặc thu hút hơn

Sử dụng các gợi ý phong cách để đảm bảo tính trang trọng, lưu loát và chuyên nghiệp

Công việc trên các trình duyệt, email và các công cụ năng suất phổ biến

Giới hạn của Grammarly

Một số đề xuất nâng cao yêu cầu kiểm tra thủ công

Phiên bản miễn phí có hàm giới hạn

Giá cả của Grammarly

Miễn phí

Pro: $30/người dùng/tháng

Kinh doanh: $15/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Grammarly

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 7.000 đánh giá)

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có sự hỗ trợ viết lách được hỗ trợ bởi AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

15. Perplexity Labs (Tốt nhất cho nghiên cứu nhanh chóng, được hỗ trợ bởi AI và truy xuất kiến thức theo ngữ cảnh)

qua Perplexity Labs

Bạn không cần phải mở 17 tab để nghiên cứu một câu hỏi nữa — Perplexity Labs đã hoàn thành việc đọc cho bạn.

Perplexity Labs được thiết kế cho bất kỳ ai cần câu trả lời chính xác mà không bị nhiễu thông tin. Được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến, đây là trợ lý nghiên cứu AI cuộc hội thoại có khả năng tìm kiếm, trích dẫn và tóm tắt thông tin từ các nguồn web và học thuật. Bạn đặt câu hỏi, và nó không chỉ trả lời mà còn cung cấp nguồn tham khảo, bối cảnh và các tùy chọn tiếp theo.

Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI của Perplexity cung cấp các câu trả lời có nguồn trích dẫn và dữ liệu web thời gian thực. Các tính năng mới bao gồm tóm tắt nội dung học thuật và kỹ thuật, đưa nó vào vị trí là trợ lý nghiên cứu.

Khác với các công cụ tìm kiếm truyền thống tràn ngập liên kết, Perplexity cung cấp cho bạn các tóm tắt sạch sẽ, có dẫn chứng để bạn có thể đánh giá thông tin một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, nhà tiếp thị và nhà phân tích, những người dành nhiều thời gian để xác minh sự thật hơn là tìm kiếm chúng.

Các tính năng nổi bật của Perplexity Labs

Trả lời các truy vấn phức tạp bằng dữ liệu thời gian thực và nguồn thông tin trực tuyến

Tóm tắt các bài báo học thuật và nội dung dài với trích dẫn

Nhận nguồn thông tin minh bạch và liên kết để xác minh

Giới hạn của Perplexity Labs

Khả năng tùy chỉnh giới hạn đối với giọng điệu hoặc định dạng đầu ra

Có thể không thay thế được các công cụ nghiên cứu chuyên ngành

Giá cả của Perplexity Lab

Miễn phí

Pro: $20/người dùng/tháng

doanh nghiệp Pro: $40/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity

G2 : 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

16. Qodo (Tốt nhất cho tính toàn vẹn mã nguồn được hỗ trợ bởi AI và phát triển hợp tác)

Kiểm tra mã thường được coi là điểm nghẽn. Qodo biến chúng thành một lợi thế cạnh tranh.

Qodo là nền tảng AI tiên phong được thiết kế cho các nhóm phát triển hiện đại, giúp bạn viết, kiểm thử và hoàn thiện mã với độ chính xác như máy. Từ phân tích các yêu cầu hợp nhất (pull requests) đến đề xuất các thực hành tốt hơn trên toàn bộ repo, hệ thống đa tác nhân của Qodo hoạt động như một người đánh giá ẩn danh, học cách nhóm của bạn lập trình và cải thiện sau mỗi lần commit.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Qodo cung cấp các nhắc nhở thông minh, phân tích dự án và tự động hóa quá trình kiểm tra mã nguồn. Các tính năng hợp tác mới dành cho nhóm phát triển của Qodo khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho việc đảm bảo tính toàn vẹn của mã nguồn và nâng cao năng suất.

Qodo có thể phát hiện lỗi, đề xuất mô tả cho pull request, áp dụng quy ước đặt tên và tạo các bài kiểm tra đơn vị. Kết quả? Phát hành nhanh hơn, ít lỗi hơn và các kỹ sư hài lòng hơn. Dù bạn là lập trình viên độc lập hay đang mở rộng quy mô qua các nhóm, Qodo duy trì chất lượng mã nguồn nhất quán mà không gây cản trở.

Các tính năng nổi bật của Qodo

Phát hiện các vấn đề mã nguồn và rủi ro tuân thủ vé trong thời gian thực

Tạo mô tả PR bằng AI

Học và áp dụng các quy trình tốt nhất dành riêng cho repo

Hỗ trợ nhiều kho lưu trữ (multi-repo) và nhận thức mã nguồn cấp doanh nghiệp

Sử dụng các tác nhân MCP tích hợp sẵn hoặc tùy chỉnh cho các công việc chuyên biệt

Giới hạn của Qodo

Giá trị giới hạn đối với các nhóm không biết lập trình

Vẫn đang mở rộng tích hợp với các nền tảng phát triển khác

Giá cả của Qodo

Nhà phát triển : Miễn phí

Nhóm : $38/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qodo

G2 : 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

17. Cursor (Phù hợp nhất cho mã có sự hỗ trợ của AI và tài liệu kỹ thuật)

qua Cursor

Việc gỡ lỗi vào lúc 2 giờ sáng sẽ bớt cô đơn hơn khi Cursor luôn đồng hành cùng bạn.

Cursor là trình chỉnh sửa mã nguồn AI-native dành cho các nhà phát triển muốn hơn cả việc tô sáng cú pháp. Nó tích hợp cuộc hội thoại AI trực tiếp vào môi trường phát triển của bạn, giúp bạn tạo, chỉnh sửa và giải thích các đoạn mã trong khi công việc. Thay vì chuyển đổi giữa Stack Overflow và IDE của bạn, Cursor giữ các câu hỏi, câu trả lời và mã của bạn trong một luồng duy nhất.

Dù bạn đang viết mã từ đầu, dọn dẹp mã nguồn cũ, hay tìm hiểu lý do tại sao dòng mã đó liên tục làm hỏng quá trình xây dựng, Cursor cung cấp các đề xuất theo ngữ cảnh và chỉnh sửa trực tiếp. Nó hiểu rõ repo của bạn, tham chiếu các tệp tin và đảm bảo các đề xuất luôn dựa trên dự án thực tế mà bạn đang công việc.

Các tính năng nổi bật của Cursor

Tạo, tối ưu hóa và giải thích mã nguồn với sự hỗ trợ của AI

Tích hợp các lệnh điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp vào trình chỉnh sửa mã của bạn

Tham khảo các tệp dự án thực tế của bạn để nhận được các đề xuất chính xác hơn

Di chuyển và chỉnh sửa các dự án mã nguồn lớn nhanh hơn với sự hỗ trợ AI theo ngữ cảnh

Giới hạn của con trỏ

Phù hợp nhất cho các nhà phát triển cá nhân hoặc các doanh nghiệp nhỏ

Hỗ trợ tích hợp giới hạn ngoài các môi trường mã chính

Giá cả linh hoạt

Sở thích : Miễn phí

Pro : $20/tháng

Ultra: $200/tháng

Nhóm: $40/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cursor

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

18. Document360 (Phù hợp nhất cho cơ sở kiến thức có cấu trúc và tổ chức nội dung hỗ trợ bởi AI)

qua Document360

Nếu trang wiki của công ty bạn giống như một ngăn kéo lộn xộn, Document360 sẽ giúp bạn dọn dẹp nó.

Nền tảng này được thiết kế để giúp các nhóm tạo ra các cơ sở kiến thức rõ ràng, có cấu trúc và có thể tìm kiếm—cả cho các nhóm nội bộ và người dùng bên ngoài—công nghệ AI của Document360 hỗ trợ tìm kiếm thông minh, đề xuất nội dung và gắn thẻ tự động. Các tính năng mới bao gồm bảo trì cơ sở kiến thức và phát hiện trùng lặp, giúp nó trở thành một công cụ tối ưu hóa quản lý kiến thức.

Dù bạn đang viết hướng dẫn sử dụng tùy chỉnh cho khách hàng, xây dựng quy trình làm việc nội bộ (SOP) hay tạo trung tâm onboarding, Document360 cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết về bố cục, quyền truy cập và quản lý phiên bản. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho đội ngũ hỗ trợ, quản lý sản phẩm và đội tiếp thị nội dung muốn có một giải pháp đơn giản, linh hoạt để quản lý nội dung một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Document360

Xây dựng cơ sở kiến thức công khai hoặc riêng tư với bố cục tùy chỉnh

Sử dụng AI để tự động gắn thẻ, tóm tắt hoặc đề xuất các danh mục nội dung

Quản lý phiên bản với tính năng quay lại phiên bản trước và hạn chế truy cập

Tích hợp với các công cụ hỗ trợ, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và nền tảng web

Phân tích sử dụng với bảng điều khiển hiệu suất nội dung tích hợp sẵn

Giới hạn của Document360

Hệ thống tài liệu hơn là một không gian làm việc hợp tác đầy đủ

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng lần đầu

Giá cả của Document360

Chuyên nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Kinh doanh : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Document360

G2 : 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

19. Miro (Phù hợp nhất cho hợp tác trực quan và brainstorming với cấu trúc AI)

qua Miro

Miro là nền tảng hợp tác trực quan hàng đầu cho các nhóm làm việc dựa trên sơ đồ, luồng và bảng trắng.

Với các tính năng được hỗ trợ bởi AI, Miro giúp tổ chức các ý tưởng rời rạc thành các đầu ra có cấu trúc nhanh hơn — dù bạn đang lập kế hoạch cho lộ trình sản phẩm, xây dựng một kế hoạch workshop hay thực hiện một design sprint. AI của Miro tự động hóa việc vẽ sơ đồ, cung cấp các mẫu thông minh và nhóm các ý tưởng cho việc brainstorming. Các công cụ AI mới hỗ trợ các buổi workshop và sự sáng tạo hợp tác, khiến chúng trở thành trung tâm của sự đổi mới trong nhóm.

Thay vì phải sắp xếp lại ý tưởng hoặc thẻ cho các ghi chú dán trong nhiều giờ, bạn có thể để Miro xử lý mọi thứ chỉ với vài cú nhấp chuột. Nó cũng giúp hợp tác đa chức năng trở nên trơn tru hơn bằng cách cho phép mọi người đóng góp một cách không đồng bộ, bất kể múi giờ.

Các tính năng nổi bật của Miro

Sử dụng công nghệ AI để phân loại và tóm tắt nội dung brainstorming một cách dễ dàng

Truy cập các mẫu sẵn có cho sơ đồ, bảng vẽ và các phiên lập kế hoạch sản phẩm

Kết nối mượt mà với các công cụ như Figma, Jira, Notion, Slack và nhiều công cụ khác

Giới hạn của Miro

Các bảng có thể trở nên quá tải với quá nhiều yếu tố

Một số tính năng AI giới hạn trong các kế hoạch trả phí

Giá cả của Miro

Miễn phí

Gói Starter : $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Miro

G2 : 4.7/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.600+ đánh giá)

qua Zapier

Nếu các ứng dụng của bạn có thể giao tiếp với nhau, Zapier sẽ là người dịch và trợ lý cá nhân của chúng.

Zapier là công cụ tự động hóa không cần mã giúp bạn kết nối các ứng dụng yêu thích của mình. Trí tuệ nhân tạo (AI) của Zapier cho phép tạo/lập quy trình làm việc bằng ngôn ngữ tự nhiên, chatbot AI và tạo mã. Các tính năng mới bao gồm bảng dữ liệu được hỗ trợ bởi AI và đề xuất tối ưu hóa quy trình làm việc, biến Zapier thành một công cụ tự động hóa không cần mã mạnh mẽ.

Zapier giúp việc tạo quy trình làm việc (gọi là “Zaps”) trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với các tính năng AI mới. Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường; nó sẽ tạo ra một quy trình tự động hóa sẵn sàng sử dụng trên các công cụ kết nối của bạn. Đây là một lợi thế lớn cho người dùng không chuyên về công nghệ muốn tối ưu hóa công việc mà không cần viết mã logic hay điều hướng các công cụ phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Tự động hóa các tác vụ trên hơn 6.000 ứng dụng mà không cần mã nguồn

Sử dụng AI để tạo Zaps với các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

Tạo quy trình làm việc nhiều bước với logic điều kiện và bộ lọc

Theo dõi và chỉnh sửa quy trình làm việc từ bảng điều khiển trung tâm

Nhận thông báo nếu các quy trình tự động hóa gặp sự cố hoặc cần cập nhật

Giới hạn của Zapier

Chi phí có thể tăng cao khi quy mô sử dụng mở rộng

Một số tính năng nâng cao yêu cầu kế hoạch cao cấp

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp : $29.99/tháng

Nhóm : $103.50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2 : 4.5/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Những giải pháp tạm thời như ghi chú dán vẫn có chỗ đứng, nhưng chúng không thể theo kịp tốc độ hay độ phức tạp của quy trình làm việc hiện đại. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI đi xa hơn – kết nối thông tin, dự đoán nhu cầu và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại khiến bạn chậm trễ.

Dù bạn đang dẫn dắt một nhóm, quản lý khách hàng hay đang theo dõi các dự án cá nhân, các công cụ trong danh sách này sẽ giúp biến những ý tưởng rời rạc thành các kế hoạch có cấu trúc và có thể thực hiện được.

ClickUp tích hợp các tính năng này trên một nền tảng duy nhất với AI, Tự động hóa, Brain và Bảng điều khiển thời gian thực — giúp dự án diễn ra suôn sẻ, mục tiêu luôn hiển thị và các nhóm luôn đồng bộ.

Công việc thông minh. Bắt đầu với ClickUp miễn phí .