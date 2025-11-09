10 công cụ tạo hashtag Instagram tốt nhất để tăng cường phạm vi tiếp cận và tương tác

Bạn đang gặp khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả Instagram cho thương hiệu của mình? Chiến lược hashtag của bạn có thể là nguyên nhân!

Tiếp thị trên mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích cho các nhà tiếp thị. Tuy nhiên, đạt được kết quả trên Instagram không hề đơn giản. Bạn có thể luôn cập nhật xu hướng mới nhất và giữ chân người theo dõi thông qua việc đăng tải đều đặn các video Reels, bài đăng và câu chuyện trên Instagram.

Nhưng nếu bạn không sử dụng các hashtag đang thịnh hành, con đường thành công trên nền tảng này có thể gặp nhiều khó khăn.

Vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp 10 công cụ tạo hashtag tốt nhất cho Instagram mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các hashtag phù hợp với thương hiệu của mình.

Công cụ tạo hashtag Instagram Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp Tạo hashtag bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích mạng xã hội, ClickUp Tài liệu cho hợp tác, lịch trình lịch, bảng điều khiển phân tích. Quản lý dự án truyền thông xã hội Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. VEED. IO Gợi ý hashtag dựa trên video, chú thích AI, tạo kịch bản, loại bỏ tiếng ồn nền. Tạo hashtag kết hợp với việc tạo/lập nội dung video Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $24/tháng RiteTag Phân tích tương tác hashtag theo thời gian thực, đề xuất dựa trên hình ảnh/văn bản, xếp hạng hiệu quả theo màu sắc. Phân tích hashtag theo thời gian thực và đang theo dõi hiệu suất. $49/năm Ahrefs Nghiên cứu hashtag dựa trên SEO, tạo hashtag bằng AI dựa trên hình ảnh/văn bản, đang theo dõi khối lượng từ khóa. Nghiên cứu hashtag chi tiết với các thông tin SEO Các kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $129/tháng Canva Tạo hashtag trong quy trình thiết kế, truy cập trên thiết bị di động, đề xuất hashtag thương hiệu. Tạo hashtag dễ dàng khi thiết kế bài đăng Instagram Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng Hootsuite Gợi ý hashtag đa ngôn ngữ, tích hợp phân tích, tự động hóa bình luận đầu tiên. Quản lý và lên lịch đăng bài với hashtag tối ưu hóa Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $149/tháng OneUp Gợi ý hashtag dựa trên AI, lên lịch bình luận đầu tiên, hỗ trợ đăng bài định kỳ. Quản lý hashtag tự động hóa với tính năng lên lịch. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $18/tháng Hashtagify Khám phá hashtag xu hướng và ngách, dữ liệu lịch sử, phân tích đối thủ cạnh tranh, bộ lọc địa điểm. Tìm kiếm các hashtag đang thịnh hành và phù hợp với lĩnh vực cụ thể. Không có sẵn Tất cả hashtag Tạo hashtag tức thì, xếp hạng hashtag và phân tích, công cụ đếm miễn phí. Tạo và lọc ý tưởng hashtag một cách nhanh chóng Không có sẵn Mục đích hiển thị Đánh giá mức độ thẩm mỹ, phát hiện hashtag bị cấm, đề xuất AI, sao chép hàng loạt Khám phá các hashtag có liên quan về mặt hình ảnh và thẩm mỹ. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $7/tháng

Những tiêu chí nào bạn nên tìm kiếm trong một công cụ tạo hashtag Instagram?

Tại sao hashtag lại quan trọng đến vậy trên Instagram? Một phần lý do là chúng giúp bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu bằng cách gắn thẻ nội dung của bạn vào các chủ đề tương tự. Vì vậy, hãy chọn công cụ tạo hashtag phù hợp để tận dụng tối đa lợi ích này. Dưới đây là cách thực hiện:

Dễ sử dụng: Tìm kiếm các ứng dụng có giao diện trực quan, dễ sử dụng, giúp đơn giản hóa quy trình vốn dĩ tốn thời gian.

Chỉ số hiệu suất: Chọn công cụ cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả chiến lược hashtag của bạn. Bạn nên có thể phân tích hiển thị, số lượng người theo dõi mới, hashtag hiệu quả nhất, Chọn công cụ cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả chiến lược hashtag của bạn. Bạn nên có thể phân tích hiển thị, số lượng người theo dõi mới, hashtag hiệu quả nhất, kiểm tra mạng xã hội và nhiều hơn nữa.

Tùy chỉnh: Chọn công cụ cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần tạo hashtag liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, công cụ đó nên cho phép bạn

Tạo hàng loạt: Chọn ứng dụng có thể tạo hashtag liên quan theo lô. Bạn sẽ được đánh giá cao nếu có thể tổ chức và phân loại chúng riêng biệt cho từng bài đăng của mình.

Khả năng tích hợp: Chọn ứng dụng có khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng và thiết bị khác cho Chọn ứng dụng có khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng và thiết bị khác cho marketing Instagram , như các nền tảng lên lịch, công cụ phân tích, công cụ thiết kế, v.v. Chúng giúp bạn sử dụng thời gian quý báu của mình một cách hiệu quả hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch các kênh truyền thông, mục tiêu tiếp thị và ngân sách với các mẫu kế hoạch truyền thông miễn phí dành cho đội ngũ truyền thông xã hội và giữ cho các chiến dịch truyền thông xã hội của bạn luôn được tổ chức gọn gàng!

Các công cụ tạo hashtag Instagram tốt nhất

Tạo ra các hashtag công việc. Khám phá các công cụ tạo hashtag Instagram hàng đầu này để nâng cao hiệu quả hoạt động trên mạng xã hội của bạn!

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án truyền thông xã hội)

Hashtag và từ khóa là tốt. Còn một công cụ có thể nâng cao quy trình quản lý dự án truyền thông xã hội của bạn thì sao? Đó chính là ClickUp!

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, cung cấp đầy đủ các tính năng và chức năng cần thiết để tối ưu hóa quy trình tạo nội dung và lên lịch cho thương hiệu của bạn.

Trong khi hầu hết các công cụ trong danh sách chỉ có thể tạo hashtag, ClickUp lại đi xa hơn một bước.

Tạo hashtag xu hướng cho Instagram với ClickUp Brain

Với ClickUp Brain — trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của nền tảng — bạn có thể dễ dàng tạo ra những hashtag hot nhất, phù hợp nhất cho tất cả bài đăng mà không cần phân tích thứ hạng và hiệu suất của chúng. Nó cũng cho phép bạn chọn và sử dụng các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini cho các công việc khác nhau, bao gồm tạo hashtag, tất cả từ một nơi duy nhất.

ClickUp Docs cho phép bạn dán các hashtag đã lựa chọn vào tài liệu, sắp xếp chúng theo danh mục và sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.

Giờ đây, bạn và nhóm của mình có thể dễ dàng hợp tác trên tài liệu chia sẻ để tạo bài đăng bất cứ khi nào cần thiết, giúp đơn giản hóa quy trình đăng nội dung vốn dĩ phức tạp.

Nhưng nếu bạn cần sự hỗ trợ toàn diện hơn? Cuộc họp ClickUp Content Workflows! Hệ thống quy trình làm việc có cấu trúc này tối ưu hóa quá trình tạo/lập nội dung từ giai đoạn ý tưởng đến khi xuất bản.

Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý một chiến dịch truyền thông xã hội đa nền tảng cho một sự kiện ra mắt sản phẩm.

Hợp tác với nhóm của bạn trên ClickUp Tài liệu để đưa ra những ý tưởng bài đăng thú vị

Bạn bắt đầu bằng cách brainstorming ý tưởng trong ClickUp Docs và giao nhiệm vụ nội dung sử dụng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như “Ideation,” “Draft,” và “Review.” Các nhà văn tạo bài đăng trực tiếp trên nền tảng trong khi các nhà thiết kế tải lên hình ảnh để phê duyệt.

Nhiệm vụ ClickUp đang theo dõi các hoạt động này và thông báo cho các thành viên nhóm phù hợp khi đến lượt họ xem xét.

Thực hiện kế hoạch nội dung của bạn một cách hoàn hảo — lên lịch bài đăng trên ClickUp Calendar

Sau khi được phê duyệt, các bài đăng sẽ được lên lịch thông qua ClickUp Calendar, đảm bảo sự cân bằng trong nội dung trên các nền tảng. Bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh để phân loại từng bài đăng theo định dạng (carousel, reel, tweet) và mức độ ưu tiên.

Trong suốt chiến dịch, bảng điều khiển ClickUp đang theo dõi tương tác và hiệu suất, giúp bạn điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian thực. Dễ dàng phải không?

Ngoài ra, ClickUp còn cung cấp nhiều mẫu chuyên dụng cho quản lý mạng xã hội. Một trong những mẫu tốt nhất là Mẫu Lịch Đăng Bài Mạng Xã Hội ClickUp.

Tải miễn phí mẫu Phân chia lịch đăng nội dung của bạn thành các công việc dễ quản lý với mẫu lịch đăng bài trên mạng xã hội ClickUp.

Mẫu này giúp bạn tổ chức lịch đăng nội dung để quản lý nhiều nền tảng một cách hiệu quả. Bạn cũng có thể:

Tối ưu hóa nội dung cho từng nền tảng và đang theo dõi hiệu suất của chúng.

Tối ưu hóa kế hoạch nội dung, tăng cường hợp tác đội ngũ và nâng cao độ hiển thị.

Nâng cao tính nhất quán của nội dung và thực thi chiến lược tổng thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nâng cao cách tiếp cận các dự án mạng xã hội của bạn với mẫu ClickUp Social Media Advanced Template. Linh hoạt và dễ sử dụng, nó cho phép bạn: Lập kế hoạch đăng bài và lên lịch đăng bài trên nhiều nền tảng khác nhau.

Giao vai trò và thời hạn để tối ưu hóa quá trình tạo/lập nội dung.

Theo dõi hiệu suất bài đăng với các chế độ xem phân tích tích hợp sẵn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể cảm thấy bối rối ban đầu do công cụ có nhiều tính năng đa dạng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Đây là công cụ tất cả trong một mà chúng tôi thực hiện công việc hàng ngày. Chúng tôi có thể tạo một bản tóm tắt dự án đơn giản và danh sách chi tiết được nhập khẩu trên từng cá nhân để lập kế hoạch cho đội ngũ dịch vụ tại trường, và có thể liên kết tất cả với bảng điều khiển và tổng quan tài chính. Tôi khuyên dùng ClickUp cho mọi loại nhóm hoặc thậm chí cho việc lập kế hoạch cá nhân.

Đây là công cụ tất cả trong một mà chúng tôi sử dụng trong công việc hàng ngày. Chúng tôi có thể tạo một bản tóm tắt dự án đơn giản và danh sách chi tiết được nhập khẩu trên từng cá nhân để lập kế hoạch cho đội ngũ dịch vụ tại trường, và có thể liên kết tất cả với bảng điều khiển và tổng quan tài chính. Tôi khuyên dùng ClickUp cho mọi loại nhóm hoặc thậm chí cho việc lập kế hoạch cá nhân.

Tìm kiếm hashtag phù hợp cho nội dung video là một thách thức không ngừng—trừ khi bạn biết đến VEED. IO. Công cụ miễn phí này, lý tưởng cho Instagram Reels, giúp bạn tìm kiếm các hashtag và từ khóa đang thịnh hành.

Bạn có thể tạo ra tối đa 20 hashtag và thẻ cho Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác.

Nếu bạn chi một vài đô la, bạn có thể tạo kịch bản và chú thích, dịch video và loại bỏ tiếng ồn nền ngẫu nhiên. Nhìn chung, VEED. IO là một công cụ toàn diện giúp việc tạo/lập nội dung trở nên dễ dàng hơn cho các influencer.

Các tính năng nổi bật của VEED. IO

Tạo hashtag trong vài giây dựa trên phân tích nội dung video.

Nhận đề xuất hashtag được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện tương tác bài đăng.

Sử dụng trình chỉnh sửa video tích hợp để tạo/lập bài đăng miễn phí cho các chiến dịch truyền thông xã hội.

Sử dụng tùy chỉnh hashtag phần mở rộng để đảm bảo tính nhất quán trong thương hiệu.

Giai hạn của VEED. IO

Thiếu phân tích hiệu suất hashtag chi tiết

Tập trung chủ yếu vào nội dung video, giới hạn tính linh hoạt.

Giá cả của VEED. IO

Miễn phí

Lite: $24/tháng cho mỗi trình chỉnh sửa

Pro: $55/tháng cho mỗi trình chỉnh sửa

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về VEED. IO

G2: 4. 6/5 (1.000+ đánh giá)

Capterra: 3. 3/5 (50+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về VEED.IO ?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Veed biến việc chỉnh sửa video chuyên nghiệp trở nên cực kỳ đơn giản—đặc biệt dành cho các người tạo và huấn luyện viên không muốn đối phó với phần mềm cồng kềnh. Tôi có thể điều chỉnh kích thước cho bất kỳ nền tảng nào trong vài giây, thêm băng rôn thương hiệu, chèn b-roll và đồng bộ phụ đề hoàn hảo—tất cả đều thực hiện trực tiếp trên trình duyệt. Nó được thiết kế dành cho các nhà tiếp thị muốn tốc độ mà không làm giảm chất lượng.

Veed biến việc chỉnh sửa video chuyên nghiệp trở nên cực kỳ đơn giản—đặc biệt dành cho các người tạo và huấn luyện viên không muốn đối phó với phần mềm cồng kềnh. Tôi có thể điều chỉnh kích thước cho bất kỳ nền tảng nào trong vài giây, thêm băng rôn thương hiệu, chèn b-roll và đồng bộ phụ đề hoàn hảo—tất cả đều thực hiện trực tiếp trên trình duyệt. Nó được thiết kế dành cho các nhà tiếp thị muốn tốc độ mà không làm giảm chất lượng.

3. RiteTag (Tốt nhất cho phân tích hashtag theo thời gian thực và đang theo dõi hiệu suất)

qua RiteTag

RiteTag nổi tiếng với việc đề xuất hashtag dựa trên nội dung hình ảnh. Công cụ này phân tích hình ảnh của bạn, theo dõi các chỉ số tương tác của khán giả theo thời gian thực và đề xuất các hashtag phù hợp nhất cho bức ảnh.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ này để tìm kiếm thủ công các hashtag liên quan đến một chủ đề cụ thể—du lịch, ẩm thực, thể dục thể thao hoặc bất kỳ chủ đề nào khác.

Công cụ này dễ sử dụng và điều hướng. Tính năng mã màu của nó phân loại hashtag dựa trên hiệu quả. Bạn có thể chọn hashtag và dán chúng vào khay nhớ tạm để sử dụng ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của RiteTag

Nhận phân tích tương tác hashtag theo thời gian thực để cải thiện chiến lược truyền thông xã hội theo thời gian.

Tích hợp nền tảng với các công cụ AI mạng xã hội khác như Buffer và Hootsuite.

Nhận so sánh hashtag ngay lập tức để lựa chọn tốt hơn.

Sử dụng gợi ý hashtag cho cả bài đăng hình ảnh và bài đăng văn bản trên mạng xã hội.

Giới hạn của RiteTag

Thiếu khả năng đang theo dõi xu hướng chi tiết ngoài các thông tin thời gian thực.

Giao diện người dùng (UI) có phần lỗi thời so với các công cụ mới hơn.

Giá của RiteTag

Gợi ý hashtag: $49/năm

Đánh giá và nhận xét về RiteTag

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

4. Ahrefs (Tốt nhất cho nghiên cứu hashtag chi tiết với các thông tin SEO)

qua Ahrefs

Ahrefs nổi tiếng với công cụ nghiên cứu từ khóa. Nhưng bạn có biết nó cũng cung cấp một công cụ tạo hashtag AI miễn phí? Sử dụng công cụ này, bạn có thể tìm kiếm và lấy được những hashtag phổ biến nhất cho nội dung của mình chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Bạn có thể tải lên một hình ảnh hoặc mô tả nó bằng vài từ, và Ahrefs sẽ tạo ra 10 hashtag liên quan, tối ưu hóa SEO. Điểm nổi bật? Mặc dù rất mạnh mẽ, công cụ miễn phí này không đòi hỏi bất kỳ kiến thức chuyên môn nào—thậm chí không cần phải học hỏi.

Các tính năng nổi bật của Ahrefs

Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa và hashtag mạnh mẽ cho chiến lược truyền thông xã hội của bạn.

Sử dụng phân tích hashtag dựa trên dữ liệu với những thông tin SEO mạnh mẽ.

Đang theo dõi các hashtag đang thịnh hành từ bài đăng của đối thủ cạnh tranh kèm theo số liệu về lượng tìm kiếm.

Tích hợp với các công cụ SEO khác của Ahrefs để xây dựng chiến lược nội dung trên mạng xã hội.

Giai đoạn giới hạn của Ahrefs

Tập trung nhiều hơn vào SEO, khiến nó ít thân thiện với người dùng thông thường.

Không hỗ trợ tính năng đăng bài trực tiếp lên Instagram hoặc lên lịch đăng bài.

Giá cả của Ahrefs

Lite: $129/tháng

Tiêu chuẩn: $249/tháng

Nâng cao: $449/tháng

Doanh nghiệp: $1,499/tháng

Đánh giá và nhận xét của Ahrefs

G2: 4.5/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Ahrefs?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Trải nghiệm tổng thể của tôi rất tuyệt vời. Ahrefs cung cấp tất cả dữ liệu quan trọng cần thiết cho phân tích SEO. Nó cung cấp phân tích chi tiết về backlink, phân tích đối thủ cạnh tranh, kiểm tra trang web và theo dõi thứ hạng. Đối với việc cần làm nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đây là một trong những công cụ tốt nhất.

Trải nghiệm tổng thể của tôi rất tuyệt vời. Ahrefs cung cấp tất cả dữ liệu quan trọng cần thiết cho phân tích SEO. Nó cung cấp phân tích chi tiết về backlink, phân tích đối thủ cạnh tranh, kiểm tra trang web và theo dõi thứ hạng. Đối với việc cần làm nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đây là một trong những công cụ tốt nhất.

🧠 Thực tế thú vị: Người dùng có thể theo dõi hashtag giống như cách họ theo dõi tài khoản, cho phép họ xem các bài đăng liên quan trong nguồn tin của mình — ngay cả khi họ không theo dõi người đăng. 🤫

5. Canva (Tốt nhất cho việc tạo hashtag dễ dàng khi thiết kế bài đăng Instagram)

qua Canva

Nếu bạn chỉ sử dụng Canva để thiết kế nội dung sáng tạo, bạn sẽ ngạc nhiên về khả năng hoạt động hiệu quả của nó như một công cụ tạo hashtag. Dễ sử dụng, trực quan và miễn phí, Canva sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tìm kiếm các hashtag hàng đầu cho chủ đề của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là mô tả nội dung của mình, và công cụ sẽ tạo ra các hashtag tốt nhất cho nội dung đó, được phân loại gọn gàng thành các mục như chung, theo địa điểm, v.v.

Điều này khiến công cụ trở nên lý tưởng cho nội dung chi tiết như Instagram Reels và video YouTube. Ngoài ra, công cụ này có thể sử dụng trên cả thiết bị di động Android và iOS.

Các tính năng nổi bật của Canva

Tạo hashtag trực tiếp trong quy trình thiết kế chỉ trong vài giây.

Nhận đề xuất hashtag phù hợp dựa trên nội dung hình ảnh và văn bản.

Nhận đề xuất thiết kế được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) kèm theo hashtag.

Tạo ra các đề xuất hashtag thương hiệu mạnh mẽ để đảm bảo tính nhất quán.

Giai hạn của Canva

Thiếu các tính năng phân tích và đang theo dõi hashtag nâng cao.

Cung cấp ít tùy chọn lọc hashtag hơn so với các công cụ chuyên dụng.

Giá cả của Canva

Miễn phí vĩnh viễn

Pro: $14.99/tháng

Gói Nhóm: $29.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Canva

G2: 4. 7/5 (4.400+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (12.500+ đánh giá)

qua Hootsuite

Một công cụ miễn phí khác, Hootsuite’s hashtag finder, là giải pháp toàn diện giúp bạn tối ưu hóa và lên lịch đăng bài.

Giống như hầu hết các công cụ hashtag khác, bạn chỉ cần mô tả bài đăng của mình bằng từ ngữ và thêm các từ khóa liên quan. Công cụ sẽ đề xuất các thẻ hàng đầu cho bài đăng của bạn.

Điều gì nữa? Công cụ tạo hashtag của Hootsuite rất đa năng. Ngoài tiếng Anh, nó còn tạo hashtag bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ý. Sau khi việc cần làm đã xong, bạn có thể dán các từ khóa và sử dụng chúng để đăng bài.

Các tính năng nổi bật của Hootsuite

Theo dõi hiệu suất hashtag trong phân tích mạng xã hội.

Tích hợp công cụ với nhiều nền tảng mạng xã hội khác ngoài Instagram.

Tự động hóa đặt hashtag vào bình luận đầu tiên để tăng tương tác.

Giai đoạn giới hạn của Hootsuite

Yêu cầu kế hoạch trả phí để sử dụng phân tích hashtag và tự động hóa.

Cung cấp khả năng khám phá hashtag giới hạn so với các công cụ độc lập.

Giá cả của Hootsuite

Chuyên nghiệp: $149/tháng

Gói Nhóm: $399/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5.700+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hootsuite?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích cách Hootsuite tối ưu hóa việc lên lịch và báo cáo trên mạng xã hội. Nền tảng này giúp quản lý nhiều tài khoản, lên lịch bài đăng trước và trích xuất phân tích để đang theo dõi hiệu suất một cách dễ dàng. Giao diện thân thiện với người dùng, và tích hợp với các công cụ khác như Zapier giúp tự động hóa quy trình. Ngoài ra, khả năng hợp tác với thành viên trong nhóm là một điểm cộng lớn!

Tôi rất thích cách Hootsuite tối ưu hóa việc lên lịch và báo cáo trên mạng xã hội. Nền tảng này giúp quản lý nhiều tài khoản, lên lịch bài đăng trước và trích xuất dữ liệu phân tích để đang theo dõi hiệu suất. Giao diện thân thiện với người dùng, và tích hợp với các công cụ khác như Zapier giúp tự động hóa quy trình. Ngoài ra, khả năng hợp tác với các thành viên trong nhóm là một điểm cộng lớn!

7. OneUp (Tốt nhất cho quản lý hashtag tự động hóa và lên lịch đăng bài trên mạng xã hội)

qua OneUp

OneUp tạo ra các hashtag phù hợp cho hầu hết các nền tảng mạng xã hội - từ Instagram đến X và thậm chí cả TikTok. Công cụ này miễn phí và thân thiện với người mới bắt đầu, đề xuất lên đến 10 thẻ đang thịnh hành mà bạn có thể dán và sử dụng.

Nó cũng cho phép bạn lên lịch đăng bài và cung cấp hiển thị về tương tác hashtag, giúp bạn tối ưu hóa chiến lược để đạt hiệu quả tốt hơn cho chiến dịch.

Các tính năng nổi bật của OneUp

Sử dụng đề xuất hashtag dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội của bạn.

Lên lịch hashtag cho bình luận đầu tiên để có phần mô tả gọn gàng hơn.

Hỗ trợ đăng hashtag định kỳ cho các chiến dịch liên tục.

Giới hạn của OneUp

Thiếu tính năng đang theo dõi xu hướng hashtag theo thời gian thực

Tập trung nhiều hơn vào việc lên lịch hơn là nghiên cứu hashtag sâu rộng.

Giá cả của OneUp

Gói cơ bản: $18/tháng

Trung cấp: $60/tháng

Phát triển: $120/tháng

Kinh doanh: $300/tháng

Đánh giá và nhận xét của OneUp

G2: 4. 3/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về OneUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thích cách tôi có thể lên lịch đăng bài trên Twitter và Instagram mà không cần lo lắng về thời gian hoặc phải đăng bài vào ngày đó. Điều này cũng cho phép tôi xem trước và tối ưu hóa giao diện của bài đăng theo ý muốn.

Tôi thích cách tôi có thể lên lịch đăng bài trên Twitter và Instagram mà không cần lo lắng về thời gian hoặc phải đăng bài vào ngày đó. Điều này cũng cho phép tôi xem trước và tối ưu hóa giao diện của bài đăng theo ý muốn.

🔍 Bạn có biết: Bạn đang băn khoăn không biết nên sử dụng bao nhiêu hashtag để tăng tương tác cho bài đăng trên mạng xã hội? Các chuyên gia khuyên nên kết hợp 3-5 hashtag là điểm lý tưởng, đặc biệt là trên Instagram! 😎

qua Hashtagify

Tìm kiếm các hashtag phổ biến cho một lĩnh vực không nằm trong xu hướng trên trang Khám phá của Instagram không phải là điều dễ dàng trừ khi bạn là chuyên gia. Nhưng với Hashtagify, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc cần làm này. Công cụ này đề xuất các hashtag dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Bạn cũng có thể kiểm tra điểm phổ biến và xu hướng sử dụng của chúng để đảm bảo mỗi thẻ đều độc đáo, liên quan và có khả năng lan truyền. Công cụ này còn có khả năng tổ chức hiệu quả và các tính năng mạnh mẽ. Nó cho phép bạn tìm kiếm các danh mục thẻ hàng đầu, tạo nhóm thẻ và nhiều tính năng khác.

Các tính năng nổi bật của Hashtagify

Sử dụng phân tích hashtag chi tiết và đang theo dõi xu hướng.

Phân tích cách sử dụng hashtag của đối thủ để có những insight chiến lược.

Sử dụng hỗ trợ phát hiện hashtag dựa trên địa điểm để tiếp cận đối tượng mục tiêu.

Xem dữ liệu lịch sử về hiệu suất hashtag theo thời gian

Giai đoạn giới hạn của Hashtagify

Tập trung chủ yếu vào Twitter và Instagram, giới hạn các nền tảng khác.

Giao diện người dùng có phần lỗi thời.

Giá cả của Hashtagify

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hashtagify

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? #Love là hashtag được sử dụng nhiều nhất trên Instagram, với trung bình hơn 1,835 tỷ lượt tìm kiếm. ❤️

9. All Hashtag (Tốt nhất để tạo và lọc ý tưởng hashtag một cách nhanh chóng)

qua All Hashtag

Tiếp theo trong danh sách các công cụ tạo hashtag tốt nhất là All Hashtag. Điểm mạnh của công cụ này là không chỉ tạo ra hashtag mà còn cho phép bạn tạo chúng từ đầu.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập các công cụ phân tích nâng cao và kiểm tra thứ hạng của các hashtag thành công dựa trên độ phổ biến của chúng.

Với All Hashtag, bạn có thể quản lý toàn diện các dự án nội dung và độ hiển thị của chúng. Vì nó cũng cung cấp công cụ đếm thẻ miễn phí, bạn có thể đảm bảo thêm số thẻ phù hợp cho mỗi bài đăng để tránh nguy cơ bị coi là spam.

Tất cả các tính năng tốt nhất của hashtag

Tạo danh sách hashtag ngay lập tức chỉ với một tìm kiếm đơn giản và tiết kiệm thời gian.

Chọn từ ba loại hashtag: top, ngẫu nhiên và trực tiếp để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tích hợp nền tảng này trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Truy cập miễn phí vào công cụ tạo hashtag cơ bản

Tất cả giới hạn hashtag

Chỉ cung cấp phân tích cơ bản mà không có những thông tin chi tiết sâu sắc.

Cung cấp ít tùy chọn tùy chỉnh hơn cho việc lọc hashtag.

Giá cả hashtag

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về tất cả các hashtag

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Dành cho mục đích hiển thị

Cuối cùng, hãy cùng tìm hiểu về Mục đích hiển thị. Công cụ tạo hashtag Instagram này rất phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một công cụ chuyên nghiệp nhưng dễ sử dụng. Một trong những điểm mạnh nổi bật của nó là cho phép bạn tìm kiếm các hashtag bị cấm để đánh dấu và loại bỏ chúng khỏi danh sách của mình ngay lập tức.

Ngoài ra, trợ lý AI của công cụ này là một tính năng hữu ích, là nhà cung cấp các đề xuất cá nhân hóa để lựa chọn những hashtag tốt nhất cho bài đăng của bạn.

Các tính năng nổi bật cho mục đích hiển thị

Khám phá các hashtag phù hợp về mặt thẩm mỹ cho bài đăng trên Instagram.

Đánh giá mức độ liên quan để ưu tiên các hashtag hiệu quả nhất và đạt được kết quả tốt nhất.

Sao chép và tạo bộ hashtag hàng loạt khi bạn đang gấp rút về thời gian.

Giới hạn mục đích hiển thị

Tập trung chủ yếu vào tính thẩm mỹ thay vì các chỉ số tương tác.

Cung cấp tùy chỉnh giới hạn cho các hashtag chuyên biệt theo lĩnh vực.

Giá cho mục đích hiển thị

Gói cơ bản: $7/tháng

Phát triển: $9/tháng

Pro: $12/tháng

Doanh nghiệp: $30/tháng

Hiển thị đánh giá và nhận xét cho mục đích hiển thị

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Nhận công cụ tạo hashtag AI tốt nhất!

Trong thế giới tiếp thị Instagram đầy cạnh tranh, việc sử dụng chiến lược hashtag hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Khi bạn tìm được các hashtag phù hợp với nội dung của mình, bạn sẽ kết nối với đúng đối tượng, tăng tương tác và nâng cao cơ hội được phát hiện.

Quản lý hashtag hiệu quả đòi hỏi kế hoạch, tổ chức và phân tích dữ liệu. Dù là đang theo dõi hiệu suất hashtag, lên lịch đăng bài hay tối ưu hóa chiến lược, việc có hệ thống phù hợp là yếu tố khóa.

ClickUp cung cấp cho bạn mọi công cụ cần thiết để tối ưu hóa chiến lược marketing Instagram, từ nghiên cứu hashtag đến lịch trình nội dung, tất cả trong một nền tảng duy nhất. Hãy thử ClickUp ngay hôm nay và đưa chiến lược của bạn lên một tầm cao mới. Đăng ký ngay tại đây để trải nghiệm bản dùng thử miễn phí!