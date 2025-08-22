Cách triển khai các chiến lược tiếp thị hiệu quả để đạt thành công trong thương mại điện tử

Người tiêu dùng không còn mua sắm trực tuyến nữa — họ sống trong đó. Và các thương hiệu thương mại điện tử hiểu điều này sẽ thành công.

Hãy lấy Jacquemus làm ví dụ. Thay vì ra mắt cửa hàng Monte-Carlo với một chiến dịch khuyến mãi cơ bản, họ đã tạo ra một không gian fantasy bãi biển siêu thực, kết hợp giọng kể lạnh lùng, hình ảnh pastel và một cái nháy mắt tinh tế đến chính sự sang trọng.

Không cần người ảnh hưởng. Không cần bán hàng ép buộc. Chỉ là một thế giới giả tạo hoàn hảo đến kỳ lạ khiến mọi người bàn tán.

Sự kiềm chế sáng tạo kết hợp với sự phá cách thông minh không chỉ bán được thời trang; nó bán được cảm xúc. Kết quả là một hiện tượng viral, sống mãi trên màn hình ngay cả sau khi chiến dịch kết thúc.

Nếu thương hiệu thương mại điện tử của bạn vẫn đang chơi an toàn, hướng dẫn này sẽ trình bày các chiến lược tiếp thị thực sự mang lại hiệu quả ngay lập tức.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này Bản đồ mục tiêu quý và kết quả khóa với chế độ xem OKRs để thực thi một cách tập trung

Sử dụng các cột mốc để chia nhỏ các chiến lược lớn thành các giai đoạn rõ ràng, có thể theo dõi

Theo dõi ngân sách, dòng thời gian và khối lượng công việc của nhóm bằng các trường tùy chỉnh tích hợp sẵn và công cụ quản lý tài nguyên

Chiến lược tiếp thị thương mại điện tử là gì?

Chiến lược tiếp thị thương mại điện tử là bộ công cụ mà các thương hiệu sử dụng để thu hút khách hàng tùy chỉnh đến cửa hàng trực tuyến, thuyết phục họ mua hàng và giữ chân họ quay lại.

Các chiến lược này, từ SEO và tiếp thị qua email đến các kênh mạng xã hội và hợp tác với người ảnh hưởng, được thiết kế để thu hút lưu lượng truy cập, tăng doanh số bán hàng trực tuyến và tạo ra khách hàng trung thành.

Điều gì làm nên sự độc đáo của tiếp thị thương mại điện tử?*

Chiến lược tiếp thị thương mại điện tử không tuân theo kịch bản tiếp thị truyền thống. Bạn không thể nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong nhiều tháng hay đặt lịch demo. Bạn cần thúc đẩy hành động nhanh chóng. Đây là điểm khác biệt:

Chu kỳ bán hàng trực tuyến diễn ra cực kỳ nhanh chóng: Không có giai đoạn tìm hiểu kéo dài. Khách hàng phát hiện sản phẩm và mua ngay sau đó vài phút, hoặc không mua gì cả. Chiến lược của bạn cần tập trung vào việc bán hàng ngay lập tức

mỗi sản phẩm cần có chiến dịch riêng:* Mỗi SKU có thể cần thông điệp, từ khóa, trang đích và nội dung sáng tạo riêng biệt

bạn luôn phải cân bằng giữa nhu cầu và hàng tồn kho:* Việc thu hút lưu lượng truy cập là vô nghĩa nếu các sản phẩm bán chạy nhất của bạn hết hàng. Các chiến dịch phải đồng bộ với logistics, điều mà hầu hết các nhà tiếp thị không bao giờ nghĩ đến

Sự sáng tạo bị hạn chế bởi dữ liệu hiệu suất: Trong thương mại điện tử, ý tưởng hay nhất cũng sẽ thất bại nếu không mang lại kết quả. Xây dựng thương hiệu phải nhường chỗ cho CTR, ROAS và tỷ lệ khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên

sự trung thành của khách hàng có thể biến mất chỉ vì một lần giao hàng kém:* Việc giữ chân khách hàng không chỉ dừng lại ở dịch vụ khách hàng, mà còn bao gồm vận hành, tốc độ, đóng gói và trải nghiệm giao hàng cuối cùng - những yếu tố mà hầu hết các nhà tiếp thị thường bỏ qua

đọc thêm: * Công cụ tiếp thị cho doanh nghiệp nhỏ

Thách thức tăng trưởng thương mại điện tử

Phát triển một doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi bạn thử thực hiện. Sự phát triển không chỉ bộc lộ những điểm yếu hiện có mà còn tạo ra những thách thức hoàn toàn mới. Dưới đây là ba thách thức thực tế mà hầu hết các thương hiệu không lường trước được:

Hiệu suất tiếp thị đạt đỉnh

Những gì là công việc với ngân sách quảng cáo $10.000/tháng thường không còn hiệu quả khi tăng lên $100.000. Đối tượng khách hàng trở nên bão hòa, chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) tăng cao, và các chiến dịch từng mang lại lợi nhuận bắt đầu mất hiệu quả. Sự phát triển buộc bạn phải xây dựng lại phễu marketing từ đầu thay vì chỉ đổ thêm tiền vào nó.

Các yếu tố cản trở hoạt động làm chậm tiến độ marketing

Sự tăng trưởng nhanh chóng đồng nghĩa với việc có nhiều SKU hơn, nhiều đơn hàng trả lại hơn và nhiều rắc rối trong hệ thống hậu cần. Đột nhiên, nhóm marketing của bạn phải dành nửa thời gian để chờ đợi cập nhật kho hàng hoặc sửa chữa các vấn đề trong dữ liệu sản phẩm. Các điểm nghẽn trong hoạt động vận hành có thể làm chậm đà phát triển trước khi khách hàng thậm chí nhìn thấy quảng cáo.

*chi phí thu hút khách hàng tùy chỉnh cao hơn so với lợi ích mà các chương trình khách hàng thân thiết mang lại

Các thương hiệu thường cho rằng doanh thu từ khách hàng quay lại sẽ bù đắp chi phí thu hút khách hàng (CAC), nhưng phần lớn không tính toán thời gian cần thiết để thu hồi vốn. Nếu khách hàng hiện tại chỉ mua lại sau 6 tháng, luồng tiền của bạn có thể sụp đổ trước khi chiến lược giữ chân khách hàng phát huy tác dụng. Sự tăng trưởng cần thời gian phù hợp, không chỉ là những ưu đãi tốt hơn.

🔍 Bạn có biết? Trung bình, các trang web thương mại điện tử có tỷ lệ bỏ giỏ hàng lên đến 70,19%. Đó không phải là lỗi đánh máy. Hầu hết mọi người rời đi trước khi mua hàng – email nhắc nhở và chính sách đổi trả giúp thu hồi lại những đơn hàng đó.

15 Chiến lược tiếp thị thương mại điện tử đã được chứng minh (kèm theo hướng dẫn thực hiện)

Thành công trong tiếp thị thương mại điện tử phụ thuộc vào việc giữ chân khách hàng đủ lâu để chốt đơn hàng. Dưới đây là 15 chiến thuật tiếp thị thương mại điện tử và một số mẹo tiếp thị thương mại điện tử được thiết kế để làm cả hai việc cần làm:

1. Hãy biến người ảnh hưởng thành một phần của câu chuyện, không chỉ là công cụ bán hàng

Các bài đăng của người ảnh hưởng truyền thống không còn hiệu quả; khán giả lướt qua những hình ảnh sản phẩm được dán kỹ lưỡng.

Điều công việc hiện nay là nội dung casual, không cầu kỳ, mang tính cuộc hội thoại, mô phỏng các quyết định thực tế và những thách thức hàng ngày.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, thay vì nói “Tôi thích những chiếc quần jean này”, bạn có thể nhờ một người ảnh hưởng tạo một video ngắn: “Giúp tôi chọn xem nên trả lại món nào trong số năm món này.” Cô ấy thử từng mục, đưa ra nhận xét chân thực (nhưng tích cực) và cuối cùng “vô tình” quyết định giữ tất cả. Chiến lược tiếp thị người ảnh hưởng này là một cách quảng cáo tinh tế được bao bọc trong hành vi dễ đồng cảm.

Thương hiệu thời trang Zara đã thành công với định dạng này, biến những băn khoăn khi thử đồ thành những câu chuyện ngắn viral, thu hút tương tác và thúc đẩy chuyển đổi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi chọn người ảnh hưởng, đừng chỉ tập trung vào số chế độ xem cao. Hãy tìm hiểu sâu về đối tượng mục tiêu của họ. Xem xét chất lượng bình luận, không chỉ số lượng. Người theo dõi có thực sự tương tác, đặt câu hỏi, gắn thẻ bạn bè hay chỉ đơn giản là để lại biểu tượng cảm xúc? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn người ảnh hưởng.

2. Thay đổi cách tiếp cận trong việc ra mắt sản phẩm

Thay vì đẩy sản phẩm thông qua các chiến dịch đếm ngược truyền thống, hãy bắt đầu với các chiến dịch “Bạn muốn chúng tôi ra mắt sản phẩm gì tiếp theo?”.

Các thương hiệu có thể thu thập phản hồi thông qua các cuộc thăm dò trên mạng xã hội, xếp hạng các tùy chọn trong câu chuyện và tạo cảm giác FOMO bằng cách hiển thị những "người thua cuộc". Khách hàng tiềm năng và người mua, do đó, cảm thấy có quyền sở hữu đối với sản phẩm cuối cùng và sẵn sàng chuyển đổi.

Sự tham gia thay thế cho sự thuyết phục. Chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội này là công việc hơn bạn tưởng.

sử dụng các đợt bán hàng giới hạn để tạo sự cấp bách và bán hết hàng nhanh chóng*

Trong một tập của Shark Tank ( Mùa 14, Tập 18 ), Sophie Nistico đã giới thiệu thương hiệu See The Way I See của mình, một nhãn thời trang tập trung vào việc ủng hộ sức khỏe tinh thần. Cô chia sẻ rằng các bộ sưu tập của mình chỉ được bán theo đợt giới hạn, không sử dụng quảng cáo trả phí, mà chỉ dựa vào cộng đồng, kể chuyện và sự khan hiếm.

Cô ấy chia sẻ một con số ấn tượng: một trong những sản phẩm của cô đã mang về $260.000 chỉ trong 24 giờ.

Thương hiệu không chạy theo thuật toán hay mã giảm giá. Nó dựa vào nhu cầu thực tế, sự mong đợi được xây dựng và tính cấp thiết của "nếu bạn bỏ lỡ, nó sẽ biến mất". Mô hình này không chỉ tạo ra sự hào hứng, mà còn khiến mỗi giao dịch trở nên cá nhân hóa.

4. Sử dụng email để thúc đẩy hành vi, không chỉ để quảng cáo

Luồng chào đón khách hàng của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu chỉ bao gồm một mã giảm giá 10% và một ghi chú cảm ơn.

Các thương hiệu thông minh sử dụng 5 email đầu tiên để định hình hành vi duyệt sản phẩm: một email cho các danh mục hàng đầu, một email cho nội dung do người dùng tạo (UGC) và email thứ ba giới thiệu các đánh giá được lọc theo loại khách hàng. Điều quan trọng không phải là quảng cáo rầm rộ, mà là hướng dẫn khách hàng khám phá sản phẩm dựa trên ý định của họ.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi rất chú trọng vào việc cài đặt mục tiêu, chỉ có 34% dành thời gian để đánh giá lại khi những mục tiêu đó không đạt được. 🤔 Đó chính là lúc sự phát triển thường bị bỏ lỡ.

tạo trang đích "shop-by-vibe" thay vì chỉ sử dụng danh mục sản phẩm*

Hầu hết các bộ lọc trong thương mại điện tử đều mang tính cơ học, dựa trên kích thước, màu sắc hoặc giá cả.

Nhưng khách hàng trả tiền tùy chỉnh không suy nghĩ như bảng tính. Họ mua sắm dựa trên cảm xúc, chẳng hạn như ‘Cho chuyến du lịch cuối tuần tiếp theo của bạn’, ‘Tâm trạng: Ấm cúng & Rộng rãi’, ‘Quà tặng dưới $50 cho những người bạn thích’.

Xem trang đích của Anice Jewellery:

via Anice Jewellery

Các trang web như thế này mô phỏng cách người dùng duyệt sản phẩm trong cửa hàng. Các thương hiệu như Glossier và Madewell làm điều này rất tốt bằng cách chuyển đổi ngữ cảnh từ ‘Đây là gì?’ sang ‘Khi nào tôi nên sử dụng sản phẩm này?’ Đó chính là yếu tố khiến người dùng nhấp chuột và tiếp tục cuộn trang.

6. Biến chính sách đổi trả thành yếu tố kích hoạt cuộc hội thoại

Hầu hết khách hàng không đọc chính sách đổi trả của bạn, trừ khi họ không chắc chắn. Hãy biến sự do dự đó thành lợi thế bằng cách quảng bá chính sách đổi trả như một ưu đãi: “Thử ba kích thước, giữ một, đổi trả miễn phí.” Quy trình đổi trả thuận tiện giúp giảm lo lắng khi mua hàng, đặc biệt đối với sản phẩm có giá cao hoặc yêu cầu vừa vặn.

7. Xây dựng vòng lặp giới thiệu không giống như một lời chào hàng

Hầu hết các tiện ích "Giới thiệu bạn bè" bị bỏ qua vì chúng khiến người dùng cảm thấy như thương hiệu đang yêu cầu một ân huệ.

Thay đổi cách tiếp cận. Tặng thưởng cho cả hai bên, nhưng đặt chia sẻ ở vị trí là một lợi ích. Đối tượng/kỳ/phiên bản, hãy xem cách Amerisleep có một trang dành riêng cho giới thiệu:

qua Amerisleep

Bạn cũng có thể kết hợp với các ưu đãi giới hạn thời gian hoặc các đợt ra mắt sớm. Khi việc giới thiệu trở nên như một đặc quyền thay vì một nhiệm vụ, mọi người sẽ tự nguyện quảng bá cho bạn mà không cần phải nhắc nhở.

8. Tạo trải nghiệm tương tác thú vị mà không khiến người dùng cảm thấy như đang chơi game

Hầu hết các thương hiệu áp dụng gamification để thu hút khách hàng tùy chỉnh. Những thương hiệu thông minh hơn áp dụng gamification để giữ chân họ.

Rover thực hiện việc cần làm này rất tốt với chương trình thưởng nhiều tầng, trao tín dụng cho việc viết đánh giá, đăng ký nhận email và giới thiệu bạn bè.

qua Rover

Điều làm nên hiệu quả chính là sự kết hợp; không chỉ là các ưu đãi mua hàng, mà là những kích hoạt nhỏ, đa dạng giúp tái tương tác với người dùng qua các điểm tiếp xúc. Và tín dụng mang lại giá trị trong tương lai, tự nhiên dẫn đến hành vi lặp lại. Đó là việc xây dựng thói quen được bao bọc trong sự vui vẻ.

💡 Mẹo bổ sung: Sử dụng gamification để vẽ bản đồ sự chú ý vào những khu vực quan trọng: các danh mục ít được khám phá, sản phẩm mới ra mắt hoặc các dòng sản phẩm có tỷ lệ nhấp chuột (CTR) thấp. Tạo lý do để người dùng ở lại trang web lâu hơn 60 giây.

9. Sử dụng yêu cầu đánh giá như một chiến lược tiếp thị nội dung

Yêu cầu đánh giá không chỉ đơn thuần là thu thập sao. Những thương hiệu sáng tạo nhất luôn yêu cầu loại đánh giá phù hợp.

Thay vì hỏi “Đơn đặt hàng của bạn thế nào?”, hãy đặt câu hỏi như: “Sản phẩm này có vừa vặn với mong đợi của bạn không?” hoặc “Bạn sẽ kết hợp sản phẩm này với gì?”

Các gợi ý có cấu trúc này tạo ra nội dung có thể tái sử dụng trên các trang sản phẩm (PDP), email và quảng cáo. Đối tượng/kỳ/phiên bản, hãy xem email được gửi bởi thương hiệu Sun of a Beach:

via Getsitecontrol

10. Biến bao bì thành kênh tiếp thị sau bán hàng

Hầu hết các thương hiệu ngừng tiếp thị sau khi Box được giao. Những thương hiệu thông minh coi bao bì là không gian quảng cáo tiếp theo. Một trải nghiệm mở hộp tốt là mồi nhử trên mạng xã hội – người dùng muốn chia sẻ và người theo dõi muốn mua sắm.

Hãy xem Theatre. xyz, một thương hiệu giày dép Ấn Độ đã làm rất tốt điều này:

qua Instagram

Vỏ hộp mang chủ đề Shakespeare của họ không chỉ đơn thuần là bao bì sản phẩm; nó mang đến một khoảnh khắc đặc biệt. Và những khoảnh khắc đó biến thành lượt tiếp cận miễn phí thông qua Instagram, video mở hộp Reels và những bình luận như “Link pls” từ những khách hàng đã bị thu hút bởi phong cách của sản phẩm.

Ngoài ra, bao bì này giúp họ tận dụng nhiều nội dung do người dùng tạo ra thông qua các bài đăng trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm mã QR cho nội dung độc quyền. Tặng phần thưởng cho việc chia sẻ. Hoặc in một thông điệp cá nhân để khách hàng cảm thấy họ là một phần của điều gì đó lớn lao hơn chỉ là một giao dịch.

11. Cung cấp ưu đãi theo mục tiêu vị trí địa lý mà không gây phiền hà

Không ai muốn nhận email với nội dung: “Chào bạn, chúng tôi thấy bạn đang ở Milwaukee.” Tuy nhiên, phân khúc địa lý có thể rất hiệu quả khi được áp dụng một cách tinh tế.

Các thương hiệu triển khai các chiến dịch dựa trên thời tiết (ví dụ: quảng cáo đồ mưa ở khu vực có bão) hoặc các chiến dịch khu vực (“Sản phẩm đã có hàng trở lại tại khu vực của bạn”) có tỷ lệ mở email và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với các chiến dịch quảng cáo chung chung. Điều này tạo cảm giác kịp thời và không gây phiền nhiễu.

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn phần mềm thương mại điện tử tốt nhất

12. Sử dụng Google Shopping Ads một cách thông minh

Quảng cáo Google Shopping hiển thị sản phẩm của bạn ngay tại nơi khách hàng đưa ra quyết định mua hàng – trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên. Các quảng cáo này có tính trực quan, trực tiếp và có tỷ lệ chuyển đổi cao vì khách hàng có thể xem sản phẩm, giá cả và đánh giá của bạn trước khi nhấp chuột.

Điều gì khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn? Bối cảnh!

Đối tượng, khi ai đó tìm kiếm 'váy nhiều màu' trên Google, họ không muốn xem trang chủ; họ muốn có nhiều lựa chọn và nhanh chóng. Hãy xem kết quả tìm kiếm của Google, nơi các thương hiệu như Shein, ASOS và Temu xuất hiện trước các kết quả tìm kiếm tự nhiên, chiếm lĩnh thời điểm quyết định của người dùng.

qua Google

🤓 Mẹo hay: Trước khi tung ra chiến dịch quảng bá sản phẩm tiếp theo, hãy phân tích 2–3 đối thủ cạnh tranh hàng đầu bằng công cụ nghiên cứu đối thủ. Học hỏi những gì họ đang làm tốt, cải tiến và tối ưu hóa trang đích của bạn để vượt trội hơn đối thủ.

13. Tối ưu hóa trang sản phẩm cho SEO từ khóa dài

SEO có thể mang lại một phần lớn mục tiêu tiếp thị của bạn — nó giúp thu hút lưu lượng truy cập organic chất lượng cao với ý định mua hàng thực sự. Các từ khóa dài như ‘váy midi satin nhiều màu dưới 3000’ hoặc ‘váy maxi tầng bằng cotton cho mùa hè’ phù hợp với những gì người dùng tìm kiếm khi họ sẵn sàng mua hàng.

Đảm bảo bạn:

Tập trung tối ưu hóa các trang sản phẩm riêng lẻ với các cụm từ sau

Đảm bảo nghiên cứu từ khóa của bạn xem xét ngữ cảnh để tạo ra doanh số

Thêm từ khóa một cách tự nhiên vào tiêu đề, mô tả meta, văn bản thay thế (alt text) và mô tả sản phẩm

Đối tượng/kỳ/phiên bản, Luna Sandals viết mô tả sản phẩm độc đáo với hơn 500 từ cho mỗi sản phẩm, sử dụng ngôn ngữ phản ánh cách khách hàng tìm kiếm và mua sắm - từ đó nâng cao cả độ liên quan và thứ hạng.

qua Luna Sandals

14. Sử dụng danh sách chờ sản phẩm làm công cụ kiểm tra độ nóng trước khi ra mắt

Danh sách chờ là tín hiệu tiếp thị. Chúng tạo ra sự mong muốn, xây dựng bằng chứng xã hội và giúp bạn dự đoán nhu cầu hàng tồn kho trước khi đầu tư vào sản xuất.

Hermès đã hoàn thiện điều này với túi Birkin. Bạn không chỉ mua một chiếc, mà còn tham gia danh sách công việc, xây dựng mối quan hệ với thương hiệu và chờ đến lượt mình.

Họ không bao giờ mở rộng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu. Thay vào đó, họ biến thời gian chờ đợi thành một phần của câu chuyện. Thương hiệu nhấn mạnh vào tay nghề thủ công (mất 40 giờ để làm một chiếc túi), biến mỗi mục nhập trong danh sách mong muốn thành một chiến dịch xây dựng thương hiệu tinh tế.

Chiến lược khan hiếm đã thúc đẩy cả tính thời thượng và giá trị tái bán trong nhiều thập kỷ. Đến mức người ta thực sự, vật lý chờ đợi hàng giờ vào ngày ra mắt bộ sưu tập mới:

via Sixthtone

Phương pháp này là công việc cho các thương hiệu thương mại điện tử ngay cả khi không có vị trí cao cấp. Bạn có thể sử dụng danh sách chờ để đánh giá lãi suất, giảm rủi ro tồn kho dư thừa và tạo sự chú ý trước khi ra mắt sản phẩm. Khi khách hàng đăng ký, họ đã sẵn sàng mua hàng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi đã có dữ liệu danh sách chờ sẵn sàng để thực hiện, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tự động hóa các quy trình đang theo dõi. Cho dù bạn muốn phân đoạn danh sách thành các danh sách email cụ thể hay ưu tiên xử lý một số đơn đặt hàng, các quy trình làm việc tự động có thể xử lý tất cả. Xem cách thực hiện. 👇🏼

15. Kết hợp sản phẩm với vị trí theo trường hợp sử dụng, không phải giảm giá

Thay vì tập trung vào các chương trình khuyến mãi "Mua 2 Tặng 1", hãy chuyển hướng câu chuyện sang cách gói sản phẩm phù hợp với cuộc sống của khách hàng.

Ví dụ: Một thương hiệu chăm sóc da kết hợp serum, kem chống nắng và sữa rửa mặt thành gói 'Chu trình 3 bước sau tập luyện của bạn'.

Bạn đang bán một giải pháp, không chỉ là một ưu đãi giảm giá – và đó là lý do mạnh mẽ hơn nhiều để khách hàng quyết định mua.

Xây dựng một chiến lược tiếp thị thương mại điện tử mạnh mẽ là một chuyện—giữ cho mọi thứ được tổ chức gọn gàng khi nhóm của bạn phát triển lại là một chuyện khác.

1. ClickUp (Trung tâm điều khiển tiếp thị toàn diện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Đối với các nhóm thương mại điện tử phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, lịch trình chặt chẽ và các phụ thuộc chức năng, ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, đóng vai trò như một công cụ nhân lực hiệu quả.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, ClickUp’s Marketing cung cấp cho các thương hiệu một nền tảng duy nhất để quản lý mọi thứ, từ ý tưởng chiến dịch và kế hoạch influencer đến lịch trình ra mắt sản phẩm và phê duyệt nội dung.

Với các tính năng như Danh sách, Tài liệu, Công việc và Lịch, bạn có thể quản lý quy trình làm việc giữa các nhóm và đảm bảo mọi bộ phận luôn đồng bộ. Dù bạn đang phối hợp nội dung do người dùng tạo (UGC) cho một đợt ra mắt sản phẩm hay đang theo dõi tài nguyên cho một chiến dịch mùa vụ, mọi thứ đều được kết nối chặt chẽ.

Kết hợp nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và phân tích nâng cao trên một nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Để bắt đầu, ClickUp Brain, trợ lý AI của ClickUp, hoạt động như trung tâm điều khiển toàn diện cho nghiên cứu sản phẩm, ra mắt sản phẩm và quản lý đơn đặt hàng trong thương mại điện tử.

Tìm câu trả lời không chỉ từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn mà còn từ internet thông qua ClickUp Brain

Nó có thể giúp bạn:

Quét nhanh mạng internet để cập nhật xu hướng mới nhất, động thái của đối thủ cạnh tranh, biến động giá cả và cảm nhận của khách hàng tùy chỉnh, đảm bảo ý tưởng sản phẩm của bạn luôn dựa trên dữ liệu mới nhất và có thể áp dụng ngay

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn để tổng hợp thông tin, so sánh nguồn dữ liệu và nhấn mạnh các cơ hội hoặc rủi ro mới nổi trong lĩnh vực của bạn

Nhận các tóm tắt rõ ràng, được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các đề xuất để xác thực ý tưởng sản phẩm, dự báo nhu cầu và xác định các khoảng trống trên thị trường trước khi đầu tư

Chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành các công việc cụ thể, phân công trách nhiệm, đặt thời hạn và liên kết các tài liệu hoặc tài nguyên liên quan để mọi thông tin đều dẫn đến các bước hành động cụ thể

Giữ toàn bộ nhóm của bạn luôn đồng bộ với các cập nhật thời gian thực, bình luận và đang theo dõi tiến độ, giảm thiểu sự hiểu lầm và đảm bảo mọi người đều thống nhất từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt

Đặt mục tiêu có thể theo dõi và ghi chép mọi chi tiết thông qua tài liệu tích hợp

Muốn mở rộng quy mô và đạt được mục tiêu tăng trưởng lớn tiếp theo? Với ClickUp Goals, bạn có thể tạo ra các mục tiêu cụ thể như ‘Khởi chạy ba chiến dịch influencer trong tháng này’ hoặc ‘Tăng tỷ lệ mở email lên 30%’, và liên kết trực tiếp những mục tiêu đó với công việc.

Khi các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc, tiến độ mục tiêu sẽ tự động cập nhật, giúp mọi người có hiển thị tiến độ và chịu trách nhiệm mà không cần kiểm tra thủ công.

Cài đặt và đang theo dõi các chỉ số KPI thương mại điện tử như chiến dịch hợp tác với người ảnh hưởng hoặc tỷ lệ mở email bằng ClickUp Mục tiêu

Để đảm bảo mọi chi tiết nhỏ nhất được quản lý chặt chẽ, bạn cần có tài liệu. Khi ý tưởng sản phẩm mới hoặc phiên bản cập nhật xuất hiện, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs cho bản tóm tắt sản phẩm, Lists cho danh sách sản phẩm mới, Tasks cho nhiệm vụ và Calendar View để theo dõi mọi hạn chót ra mắt sản phẩm.

ClickUp Tài liệu giúp bạn:

Tạo ngay mô tả sản phẩm, câu hỏi thường gặp (FAQ) và nội dung tiếp thị được tùy chỉnh theo thương hiệu và đối tượng khách hàng của bạn với công nghệ AI tích hợp

Tóm tắt các hợp đồng nhà cung cấp, chính sách hoặc ghi chú cuộc họp dài dòng thành những điểm chính rõ ràng, có thể áp dụng ngay

Kết nối tài liệu, công việc và tài nguyên liên quan để nhóm của bạn luôn tìm thấy thông tin cần thiết khi cần

Hợp tác thời gian thực thông qua bình luận, đề xuất và nội dung do AI tạo ra, giúp mọi người đồng bộ hóa và giảm thiểu điểm nghẽn

Nắm bắt xu hướng bán hàng theo thời gian thực với các bảng điều khiển dễ dàng xây dựng và không cần mã

Khi quy trình làm việc của bạn đã hoạt động, bảng điều khiển ClickUp giúp bạn theo dõi những gì đang hoạt động, những gì bị trì hoãn và những yếu tố đang thúc đẩy hiệu suất.

Nếu có vấn đề cần giải quyết hoặc cần xử lý trả hàng nhanh chóng, hãy sử dụng ClickUp Autopilot Agents. Đây là những trợ lý kỹ thuật số của bạn, có thể tự động xử lý công việc dựa trên các kích hoạt đã được thiết lập sẵn.

Điều này giúp bạn:

Quản lý các công việc quản lý đơn đặt hàng lặp đi lặp lại như cập nhật kho hàng, tạo nhãn vận chuyển và gửi thông báo cho khách hàng

Đảm bảo luồng đơn đặt hàng được xử lý suôn sẻ từ đặt hàng đến giao hàng với cập nhật trạng thái theo thời gian thực

Tự động phát hiện và xử lý các sự cố đơn đặt hàng, tình trạng hết hàng hoặc trễ giao hàng

Cung cấp trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh tốt hơn với quy trình xử lý đơn đặt hàng nhanh chóng và chính xác

Mở rộng quy mô một cách dễ dàng khi lượng đơn đặt hàng tăng lên, với ClickUp Agents đảm bảo hiệu suất ổn định

Đang theo dõi hiệu suất chiến dịch, thời hạn và tiến độ của nhóm trong thời gian thực với ClickUp Bảng điều khiển

2. Google Analytics (Phù hợp nhất để đang theo dõi lưu lượng truy cập website)

Google Analytics là một công cụ phân tích web mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử đang theo dõi và hiểu hành vi của khách hàng trên trang web của họ. Nó cung cấp thông tin chi tiết về nguồn lưu lượng truy cập, tỷ lệ thoát trang, tỷ lệ chuyển đổi và đặc điểm nhân khẩu học của người dùng, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

3. Hootsuite (Phù hợp nhất cho quản lý mạng xã hội)

Hootsuite là nền tảng quản lý mạng xã hội giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử lên lịch đăng bài, quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội và đang theo dõi hiệu quả hoạt động mạng xã hội từ một bảng điều khiển duy nhất. Nền tảng này giúp duy trì sự hiện diện trực tuyến nhất quán, tương tác với khách hàng theo thời gian thực và phân tích nội dung nào mang lại tương tác và doanh số cao nhất.

4. Shopify (Phù hợp nhất để cài đặt cửa hàng thương mại điện tử)

Shopify là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu cho phép kinh doanh tạo, quản lý và mở rộng cửa hàng trực tuyến một cách dễ dàng. Với các mẫu tùy chỉnh, hệ thống thanh toán tích hợp và phạm vi ứng dụng, Shopify cung cấp giải pháp thân thiện với người dùng để bán hàng trực tuyến và quản lý mọi thứ từ kho hàng đến vận chuyển.

5. Mailchimp (Phù hợp nhất cho quản lý chiến dịch email)

Mailchimp là công cụ tiếp thị email toàn diện giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử tạo các chiến dịch mục tiêu, tự động hóa email và quản lý danh sách công việc. Nó rất hữu ích để gửi các đề xuất sản phẩm cá nhân hóa, email nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên và các thông điệp khuyến mãi, tất cả đều giúp tăng cường sự trung thành của khách hàng và doanh số bán hàng.

6. SEMrush (Phù hợp nhất cho nghiên cứu SEO chi tiết)

SEMrush là công cụ SEO và tiếp thị kỹ thuật số giúp kinh doanh cải thiện khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Nó cung cấp các tính năng như nghiên cứu từ khóa, kiểm tra trang web và phân tích đối thủ cạnh tranh. Đối với thương mại điện tử, SEMrush giúp tối ưu hóa danh sách sản phẩm và nội dung để thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên và vượt trội so với đối thủ trong kết quả tìm kiếm.

7. Hotjar (Phù hợp nhất cho phân tích lưu lượng truy cập website)

Hotjar là nhà cung cấp bản đồ nhiệt, ghi lại phiên làm việc và công cụ phản hồi của người dùng, giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử hình dung cách người dùng tương tác với trang web của họ. Các doanh nghiệp có thể thực hiện các thay đổi dựa trên dữ liệu để cải thiện tính thân thiện với người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao trải nghiệm mua sắm bằng cách xác định các vị trí mà người dùng nhấp chuột, cuộn trang hoặc rời khỏi trang.

8. QuickBooks (Phù hợp nhất cho việc tối ưu hóa thanh toán và các hoạt động liên quan)

QuickBooks là công cụ kế toán giúp đơn giản hóa quản lý tài chính cho các doanh nghiệp thương mại điện tử. Nó tự động hóa việc lập hóa đơn, đang theo dõi chi phí, quản lý lương và tạo báo cáo tài chính. Điều này đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn được tổ chức tài chính một cách khoa học và tuân thủ quy định, giúp dễ dàng theo dõi lợi nhuận và lập kế hoạch phát triển.

Mẫu sẵn có để bắt đầu chiến lược tiếp thị thương mại điện tử của bạn

Sẵn sàng cài đặt? Các mẫu marketing sẵn có này giúp bạn loại bỏ những phỏng đoán trong quá trình lập kế hoạch và thực thi.

Dù bạn đang ra mắt sản phẩm mới, lập bản đồ nội dung hay đồng bộ hóa mục tiêu của nhóm, các mẫu này sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn, duy trì sự tổ chức và đạt được mục tiêu. Hãy cùng xem qua một số mẫu này:

1. Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu template Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch đa kênh với Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang xây dựng chiến lược tiếp thị thương mại điện tử quy mô lớn lần đầu tiên hoặc cần cải thiện chiến lược cũ. Nó giúp bạn phân chia mục tiêu thành các chiến dịch, giao nhiệm vụ theo bước và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Sử dụng chế độ xem dòng thời gian để lên lịch các công việc chiến dịch và đảm bảo các mốc thời gian luôn hiển thị cho toàn bộ nhóm

Đặt các chỉ số KPI tiếp thị có thể đo lường bằng cách sử dụng Mục tiêu và Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi hiệu suất theo thời gian thực

Tạo bảng chia sẻ tiến độ để nhóm của bạn luôn nắm rõ những gì đang tiến triển và những gì đang gặp khó khăn

➡️ Đọc thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho thương mại điện tử để thúc đẩy doanh số

2. Mẫu quản lý nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu template Giữ vững vị thế dẫn đầu trong việc tạo/lập nội dung, từ ý tưởng đến xuất bản, với mẫu quản lý nội dung của ClickUp

Quản lý nội dung trên nhiều định dạng, nhóm và thời hạn có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Mẫu Quản lý Nội dung của ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống duy nhất để quản lý kế hoạch, sản xuất, đánh giá và xuất bản mà không cần qua lại nhiều lần. Đây là giải pháp lý tưởng cho lịch biên tập, lịch đăng bài blog và tài sản chiến dịch.

Sử dụng chế độ xem bảng (Board View) để quản lý các giai đoạn nội dung như Ý tưởng, Đang phát triển và Đang xem xét với tính năng kéo và thả đơn giản

Tạo Trường Tùy chỉnh để sắp xếp theo kênh, loại tài sản, ngân sách hoặc người viết được phân công

Cài đặt bảng điều khiển để theo dõi dòng thời gian đăng tải và hiệu suất trên các định dạng khác nhau

3. Mẫu quản lý chiến dịch và khuyến mãi ClickUp

Tải miễn phí mẫu template Quản lý mọi chi tiết của chiến dịch và đang theo dõi hiệu quả khuyến mãi với mẫu quản lý chiến dịch và khuyến mãi ClickUp

Giữ mọi chiến dịch được tổ chức gọn gàng, đúng tiến độ và hướng đến kết quả. Mẫu Quản lý Chiến dịch và Khuyến mãi ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho từng giai đoạn, phân công quyền sở hữu và theo dõi hiệu quả - tất cả trong một nền tảng duy nhất. Phù hợp cho các chiến dịch ra mắt mùa vụ, khuyến mãi hoặc nỗ lực tiếp thị đa kênh.

Lập bản đồ chiến dịch trên chế độ xem Lịch để xác định ngày, nhiệm vụ và dòng thời gian triển khai

Theo dõi ROI bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh như giai đoạn phễu khách hàng, kênh và trạng thái ra mắt

Sử dụng tự động hóa để kích hoạt các bước tiếp theo khi các công việc chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang triển khai

Dưới đây là chia sẻ của Chelsea Bennett, Quản lý Tiếp thị Thương hiệu tại Lulu Press, về ClickUp:

Một nền tảng quản lý dự án là công cụ không thể thiếu cho nhóm marketing, và chúng tôi rất thích cách nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi công việc. Nền tảng này đã hỗ trợ rất nhiều cho nhóm sáng tạo của chúng tôi, giúp quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả và trơn tru hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là công cụ không thể thiếu cho nhóm marketing, và chúng tôi rất thích cách nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi công việc. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và giúp cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

4. Mẫu mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu template Lập kế hoạch, tạo nội dung và lên lịch đăng bài trên mạng xã hội một cách dễ dàng với mẫu template mạng xã hội của ClickUp

Quản lý tất cả nội dung mạng xã hội của bạn tại một nơi duy nhất mà không lo lạc mất thông tin đang theo dõi. Mẫu Mạng Xã Hội của ClickUp giúp bạn lập kế hoạch chiến dịch, tạo nội dung và hợp tác trên các nền tảng một cách rõ ràng và nhanh chóng.

Sử dụng chế độ xem Lịch nội dung để lên lịch đăng bài và duy trì sự nhất quán trên các kênh

Theo dõi trạng thái bài đăng với các trạng thái tùy chỉnh như "Đang chờ duyệt" hoặc "Đang tiến độ"

Thu thập ý kiến của nhóm với biểu mẫu đề xuất nội dung tích hợp sẵn để duy trì luồng ý tưởng mới mẻ

5. Mẫu lịch nội dung hàng tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu template Lập kế hoạch nội dung hàng tuần với mẫu lịch nội dung hàng tuần ClickUp

Giữ vững lịch trình xuất bản mà không lo tài liệu lộn xộn hay bỏ lỡ hạn chót. Mẫu Lịch Nội Dung Hàng Tuần của ClickUp giúp bạn bản đồ nội dung hàng tuần, theo dõi tiến độ và đồng bộ hóa nhóm — mà không cần lục lọi bảng tính.

Sắp xếp tất cả các công việc theo tuần bằng cách sử dụng chế độ xem nội dung hàng tuần để có lịch đăng tải rõ ràng

Thêm chi tiết bài đăng với Trường Tùy chỉnh cho chú thích, hashtag và tài nguyên thiết kế

Xem dòng thời gian và các bài đăng sắp tới bằng chế độ xem Lịch để tránh trùng lặp hoặc khoảng trống

💫 Nghiên cứu trường hợp ClickUp: CEMEX, một thương hiệu xây dựng toàn cầu, đã giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường (time-to-market) của mình xuống 15% nhờ sử dụng ClickUp. Nhóm hơn 50 nhân viên của họ hiện quản lý các chiến dịch, quy trình sáng tạo và đánh giá của các bên liên quan - tất cả trong một nền tảng duy nhất. Những gì từng mất hàng giờ nay chỉ mất vài giây nhờ tự động hóa và khả năng hiển thị tốt hơn. Bằng chứng cho thấy các hệ thống sáng tạo có thể mở rộng quy mô, ngay cả trong các ngành xa lạ với thương mại điện tử.

🧨 Nhiều mẫu template để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing thương mại điện tử của bạn

Dưới đây là một số mẫu kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử bổ sung để giúp bạn brainstorm nhanh hơn, duy trì thương hiệu sắc nét và kiểm tra những gì thực sự đang làm công việc:

👉🏽 Mẫu lập kế hoạch brainstorm cho chiến dịch: Hoàn hảo cho giai đoạn chuẩn bị trước khi ra mắt, mẫu lập kế hoạch brainstorm cho chiến dịch của ClickUp là một mẫu bảng trắng giúp bạn phân tích khách hàng mục tiêu, góc tiếp cận thông điệp và định dạng sáng tạo trước khi chiến dịch chính thức khởi chạy. Sử dụng cùng nhóm của bạn để đồng bộ hóa từ sớm và tránh tình trạng hỗn loạn vào phút chót.

👉🏽 Mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu: Đảm bảo mọi nội dung đều nhất quán với thương hiệu của bạn bằng mẫu hướng dẫn phong cách dễ chia sẻ này. Với mẫu Hướng dẫn Phong cách Thương hiệu của ClickUp, bạn có thể ghi chép giọng điệu, tông màu, bảng màu, cách sử dụng logo và quy tắc thiết kế để nhóm và đối tác không cần phải băn khoăn về tính nhất quán của thương hiệu.

👉🏽 Mẫu bản tóm tắt chiến dịch: Mẫu bản tóm tắt chiến dịch ClickUp giúp xác định mục tiêu chiến dịch, kênh tiếp cận, dòng thời gian và thông điệp một cách rõ ràng và hợp tác. Đây là công cụ tuyệt vời để trình bày cho nhóm nội bộ, freelancer hoặc đối tác agency mà không cần trao đổi qua lại nhiều lần.

👉🏽 Mẫu quảng cáo: Sử dụng mẫu quảng cáo ClickUp để tổ chức tất cả tài nguyên quảng cáo, biến thể nội dung, yêu cầu thiết kế và chi tiết vị trí hiển thị. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn duy trì tính nhất quán cho các chiến dịch trả phí, theo dõi các nội dung đang được duyệt và đảm bảo thời gian triển khai đúng hạn.

👉🏽 Mẫu bảng trắng Thử nghiệm Tăng trưởng: Thực hiện các thử nghiệm có cấu trúc mà không cần tài liệu lộn xộn hay mất dữ liệu. Mẫu bảng trắng Thử nghiệm Tăng trưởng của ClickUp cho phép bạn brainstorm ý tưởng thử nghiệm, xác định chỉ số thành công và ghi lại kết quả — tất cả trong một không gian dễ cập nhật và tham khảo.

xây dựng, đang theo dõi và mở rộng chiến lược tiếp thị thương mại điện tử của bạn với ClickUp*

Thực hiện các chiến lược tiếp thị hiệu quả cho thương mại điện tử không chỉ đòi hỏi những ý tưởng tuyệt vời—nó còn đòi hỏi sự tổ chức, tốc độ và hiển thị.

Từ lập kế hoạch ra mắt sản phẩm, xây dựng lịch nội dung đến đang theo dõi ROI chiến dịch và tối ưu hóa hợp tác, ClickUp cung cấp cho các nhóm thương mại điện tử mọi công cụ cần thiết để phát triển quy mô mà không gặp phải những rắc rối thông thường.

Các mẫu sẵn sàng sử dụng, tự động hóa thông minh và trí tuệ nhân tạo tích hợp giúp loại bỏ sự phỏng đoán và hỗ trợ bạn thực thi một cách rõ ràng. Dù bạn đang triển khai chiến dịch influencer hay chạy quảng cáo trả phí, ClickUp biến chiến lược thành một hệ thống có thể lặp lại.

Sẵn sàng tổ chức, thực hiện và phát triển chiến lược tiếp thị thương mại điện tử như một chuyên gia? Bắt đầu với ClickUp miễn phí!