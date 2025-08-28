Campfire vs. Slack: Công cụ trò chuyện nhóm nào tốt hơn?

Bạn đã chán ngán với quá nhiều trò chuyện, bỏ lỡ các cập nhật và phải chuyển đổi giữa các ứng dụng suốt cả ngày?

Các công cụ như Slack và Campfire được thiết kế để giải quyết vấn đề đó, giúp các nhóm làm việc, chia sẻ và công việc một cách trơn tru hơn.

Mặc dù cả hai đều hướng đến việc đơn giản hóa giao tiếp nội bộ, nhưng chúng hoạt động theo cách khác nhau và phù hợp với các loại nhóm khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những gì Slack và Campfire cung cấp cùng với các kế hoạch đăng ký của họ.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ bổ sung giúp tối ưu hóa hợp tác cho toàn bộ nhóm, cung cấp một không gian làm việc nơi bạn không cần phải loay hoay!

Muốn xem trước nhanh? Dưới đây là so sánh nhanh giữa Slack và Campfire:

Tính năng Slack Campfire (thông qua Basecamp) 🌼 Bonus: ClickUp Hợp tác Kênh, Tin nhắn riêng tư (DM), Cuộc họp nhanh, Clip, Slack Connect, Cập nhật thời gian thực, Chia sẻ tệp hơn 2.000 tích hợp, bao gồm Google Drive, Salesforce và các tính năng AI Tích hợp trò chuyện với công việc, bình luận, tài liệu, trò chuyện, bảng trắng, cập nhật thời gian thực, chia sẻ tệp và chỉnh sửa tài liệu cộng tác *quản lý dự án Các quy trình làm việc tùy chỉnh, công việc đang theo dõi với danh sách công việc, mẫu, bảng vẽ và tự động hóa Chia sẻ tệp tin và tin nhắn cơ bản trong các dự án Basecamp hơn 2.000 tích hợp, bao gồm Google Drive, Salesforce và các tính năng AI Tích hợp hơn 1.000 tích hợp, bao gồm Google Drive, Slack, GitHub và các tính năng AI tích hợp sẵn hơn 1.000 tích hợp, bao gồm Google Drive, Slack, GitHub và các tính năng AI tích hợp sẵn Các nhóm có kích thước bất kỳ cần giải pháp quản lý dự án, hợp tác, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa tất cả trong một Tìm kiếm & lịch sử Tìm kiếm cấp doanh nghiệp trên các trò chuyện, tệp tin và công cụ kết nối Lịch sử trò chuyện có thể tìm kiếm với các tin nhắn có chủ đề Tìm kiếm mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI trên các công việc, tài liệu, trò chuyện, tệp đính kèm và bình luận Dễ sử dụng Đầy đủ tính năng nhưng có thể yêu cầu quá trình đào tạo ban đầu Giao diện đơn giản, thiết lập dễ dàng cho các nhóm nhỏ Giao diện trực quan với các chế độ xem có thể tùy chỉnh, phù hợp với mọi kích thước nhóm Phù hợp nhất cho Các nhóm từ trung bình đến lớn cần các công cụ mạnh mẽ và tích hợp sâu Các nhóm nhỏ sử dụng Basecamp hoặc đang tìm kiếm giải pháp giao tiếp tập trung vào trò chuyện với giao diện tối giản Các nhóm có kích thước bất kỳ cần giải pháp quản lý dự án, hợp tác, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa tất cả trong một

*slack là gì?

qua Slack

Slack là nền tảng nhắn tin dựa trên đám mây dành cho quản lý dự án, giúp tối ưu hóa giao tiếp cho các nhóm mọi kích thước.

Nếu nhóm của bạn phát triển mạnh nhờ các cuộc hội thoại theo chủ đề nhanh chóng và chia sẻ tệp tin qua lại, bạn thật may mắn. Nền tảng này cung cấp các không gian chuyên dụng nơi các thành viên trong nhóm có thể truy cập nhanh chóng thông tin để hiểu bối cảnh của dự án ngay từ đầu.

Với các tính năng bổ sung như kênh trò chuyện, tin nhắn trực tiếp, chia sẻ tệp và tích hợp ứng dụng, Slack giúp cuộc hội thoại được tổ chức gọn gàng và quy trình làm việc diễn ra trơn tru và hiệu quả.

Mục tiêu? Thay thế các chủ đề email kéo dài bằng các cuộc thảo luận nhóm nhanh chóng và linh hoạt!

Tính năng của Slack

Slack cung cấp mô hình freemium, phù hợp cho các nhóm có kích thước và nhu cầu đa dạng.

Nền tảng này được trang bị các công cụ mạnh mẽ để giúp công việc nhóm trở nên trơn tru và nhanh chóng hơn. Dưới đây là một số tính năng khóa của nó:

Tính năng #1: Hợp tác

qua Slack

Với Slack, các trò chuyện không bị chôn vùi trong hàng loạt email. Nhóm có thể giao tiếp qua các kênh dựa trên chủ đề, giúp tệp tin, cuộc hội thoại và cập nhật được tổ chức và minh bạch. Bạn có thể cài đặt Slack trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn để giao tiếp mượt mà.

Slack Kết nối mang lại sự tiện lợi tương tự cho khách hàng hoặc đối tác bên ngoài công ty. Bạn có thể trò chuyện bằng văn bản, tổ chức các cuộc họp nhanh vào buổi sáng qua cuộc gọi thoại hoặc video, chia sẻ màn hình, hoặc tạo Clips - các đoạn ghi âm ngắn để mọi người luôn cập nhật thông tin dù có lịch trình khác nhau.

Tính năng #2: Quản lý dự án

Slack cung cấp các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ giúp tối ưu hóa toàn bộ vòng đời dự án, từ kế hoạch đến triển khai, tất cả trên một nền tảng duy nhất. Bạn có thể bắt đầu dự án với các mẫu có sẵn, bao gồm các kênh, danh sách công việc, bảng làm việc và quy trình làm việc đã được cấu hình sẵn, tất cả đều có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Canvases hoạt động như một trung tâm điều phối cho dự án của bạn, cho phép bạn nhúng nội dung quan trọng, hợp tác với nhóm thông qua bình luận và thậm chí thêm các tự động hóa để đơn giản hóa các tác vụ thường xuyên. Đối với việc quản lý công việc dự án, Danh sách công việc cung cấp không gian hợp tác cho nhóm đang theo dõi công việc và duy trì sự tổ chức.

Các tính năng này kết hợp với nhau tạo nên một môi trường thống nhất và trực quan, giúp việc lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc trực tiếp trong Slack trở nên dễ dàng.

Tính năng #3: Tích hợp

Với Workflow Builder, Slack cho phép bạn tự động hóa các công việc hàng ngày một cách dễ dàng, từ các quy trình đơn giản đến phức tạp. Slack tích hợp với các công cụ phổ biến như Google Drive và Salesforce, giúp bạn xây dựng các quy trình tự động hóa hoạt động trực tiếp trong Slack.

Bạn thậm chí có thể tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc, tự động hóa các tác vụ, tóm tắt nội dung kênh và kết nối dữ liệu CRM để đưa ra quyết định thông minh hơn.

qua Slack

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và sắp xếp trò chuyện, tích hợp ứng dụng và tùy chỉnh không gian làm việc? Hãy tham khảo các mẹo sử dụng Slack này để cải thiện giao tiếp tại nơi làm việc. ✅

Tính năng #4: Thông tin có thể tìm kiếm

Tính năng tìm kiếm doanh nghiệp của Slack vượt xa việc khớp từ khóa đơn giản. Nó tạo ra một trung tâm tìm kiếm thống nhất bằng cách kết nối với tất cả các ứng dụng và nguồn dữ liệu bên thứ ba khóa của bạn, chẳng hạn như Google Drive, Salesforce và nhiều hơn nữa.

Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng tìm kiếm có thể hiểu các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp câu trả lời chi tiết, tóm tắt, thay vì chỉ hiển thị danh sách công việc. Nó cũng tuân thủ quyền truy cập của người dùng, đảm bảo rằng bạn chỉ xem được thông tin mà bạn có quyền truy cập.

Agentforce đi một bước xa hơn bằng cách giới thiệu các tác nhân AI tự động hoạt động như một lực lượng lao động kỹ thuật số.

Ví dụ, một bot có thể được cấu hình để phản hồi các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, tóm tắt lịch sử tài khoản của khách hàng từ Salesforce và thậm chí tự động hóa các tác vụ trên Slack như tạo kênh mới cho dự án hoặc cập nhật bảng điều khiển dự án với các thông tin khóa.

*giá cả của Slack

Miễn phí vĩnh viễn

Pro : $8.75/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh*+: $18/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp Grid: Giá cả tùy chỉnh

📮ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — điều này tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc. Nhận bản ghi chép có thể tìm kiếm với ClickUp AI Notetaker 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Campfire là gì?

qua Basecamp

Campfire là công cụ trò chuyện nhóm thời gian thực tích hợp sẵn trong Basecamp, được thiết kế để tối ưu hóa giao tiếp trong các nhóm. Thay vì dựa vào email truyền thống hoặc các tin nhắn rời rạc, Campfire tạo ra một phòng trò chuyện ảo tập trung, nơi các thành viên trong nhóm có thể trao đổi văn bản, tệp tin, đoạn mã và ý tưởng theo thời gian thực.

Là một phần của bộ công cụ Basecamp, nó tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của dự án, giúp hợp tác thời gian thực trở nên trơn tru và hiệu quả hơn. Các tính năng của nó đặc biệt hữu ích cho các cập nhật nhanh chóng, các buổi brainstorming và các cuộc trò chuyện không chính thức của nhóm.

Tính năng của Campfire

Campfire cung cấp một không gian đơn giản và có tổ chức cho các nhóm nhỏ hợp tác.

Các nhóm có thể truy cập vào các cuộc trò chuyện riêng tư — hoặc Pings — và tận hưởng lịch sử trò chuyện không giới hạn để đảm bảo tất cả thông tin quan trọng được lưu trữ cho tương lai. Dưới đây là tất cả những gì Campfire cung cấp:

Tính năng #1: Hợp tác

Campfire cho phép nhắn tin tức thời giữa các thành viên trong một dự án Basecamp. Nhóm của bạn có thể chia sẻ cập nhật, đặt câu hỏi nhanh chóng và thảo luận không chính thức, hoàn hảo cho việc hợp tác mà không cần chuyển đổi công cụ.

Tính năng này rất quan trọng để duy trì quy trình làm việc linh hoạt và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ trang thông tin. Bạn có thể quản lý luồng thông tin bằng cách sử dụng thông báo tùy chỉnh và đề cập (@) để thông báo cụ thể cho các thành viên trong nhóm khi cần ý kiến của họ. Điều này giúp tránh việc các tin nhắn quan trọng bị lạc trong cuộc hội thoại và đảm bảo phản hồi kịp thời.

Tính năng #2: Quản lý dự án

qua Basecamp

Việc chia sẻ tệp trong Campfire diễn ra mượt mà và trực quan. Dù là tài liệu, hình ảnh hay đoạn mã, bạn có thể dễ dàng tải lên và chế độ xem tệp trực tiếp trong trò chuyện.

Điều này loại bỏ nhu cầu sử dụng các tệp đính kèm email phức tạp hoặc liên kết bên ngoài, giúp tất cả thông tin và tài nguyên dự án được tổ chức gọn gàng và tập trung tại một nơi duy nhất.

Các tích hợp như Enchant cũng có thể kích hoạt cập nhật tự động hóa với tất cả thông tin trong phòng Campfire của Basecamp.

Tính năng #3: Tích hợp

Campfire tích hợp với hơn 30 công cụ, cho phép nhóm của bạn quản lý cuộc hội thoại mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

Vì Campfire được tích hợp sẵn trong Basecamp, bạn cũng có thể kết nối với nhiều nền tảng bên thứ ba để theo dõi thời gian, hợp đồng, đề xuất và nhiều hơn nữa.

Tính năng #4: Thông tin có thể tìm kiếm

qua Basecamp

Tất cả các cuộc hội thoại trong Campfire đều được lưu trữ tự động và có thể tìm kiếm đầy đủ. Điều này tạo ra một bản ghi lịch sử toàn diện có thể xem lại bất cứ lúc nào, vô cùng hữu ích cho các thành viên mới và hiện tại của nhóm để nhanh chóng nắm bắt thông tin hoặc tham khảo các quyết định trước đây.

Để giữ cho các trò chuyện bận rộn được tổ chức và tập trung, Campfire sử dụng chủ đề, cho phép bạn nhánh ra từ cuộc hội thoại chính để thảo luận về các điểm cụ thể. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi nhiều cuộc hội thoại cùng lúc và tìm thông tin cần thiết khi cần.

Giá cả của Campfire

Campfire đã được hợp nhất vào Basecamp và hiện có sẵn để tích hợp. Dưới đây là chi tiết về giá cả của Basecamp:

Miễn phí vĩnh viễn

Plus : $15/người dùng mỗi tháng

Pro Không giới hạn: $299/tháng (thanh toán hàng năm)

💟 Bonus: Nếu bạn muốn tích hợp AI vào quy trình làm việc của mình một cách thực sự, hãy thử Brain MAX! Ứng dụng máy tính mạnh mẽ này tích hợp AI, tìm kiếm và tự động hóa trên tất cả các ứng dụng công việc của bạn. Hãy tạm biệt sự hỗn loạn của các công cụ AI không kết nối—đây là kỷ nguyên mới của AI Bối cảnh. Với Brain MAX, bạn loại bỏ sự phức tạp của AI và tăng cường năng suất với các lệnh điều khiển bằng giọng nói, tìm kiếm thống nhất trên mọi ứng dụng và tạo/lập báo cáo tùy chỉnh ngay lập tức. Nó giảm bớt gánh nặng nhận thức của bạn và hiển thị rủi ro và báo cáo mà không có sự chậm trễ, giúp bạn công việc thông minh và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Campfire vs. Slack: So sánh tính năng

Cả Slack và Campfire đều là các công cụ được thiết kế để tối ưu hóa giao tiếp và hợp tác trong nhóm, nhưng chúng phục vụ cho các nhu cầu tổ chức khác nhau. Slack là một nền tảng hợp tác mạnh mẽ, giàu tính năng, lý tưởng cho các nhóm lớn và quy trình làm việc phức tạp.

Campfire, sau khi hợp nhất với Basecamp, tập trung vào sự đơn giản và giao tiếp thời gian thực cho quản lý dự án.

Hãy so sánh hai nền tảng này dựa trên các tính năng khóa để xem chúng khác biệt như thế nào so với nhau.

Tính năng #1: Hợp tác

Slack cung cấp một phạm vi tính năng vượt xa chức năng nhắn tin cơ bản. Với các kênh, nhắn tin trực tiếp, chia sẻ tệp và khả năng tìm kiếm mạnh mẽ, các nhóm có thể giao tiếp một cách có tổ chức và hiệu quả.

Campfire tập trung vào trò chuyện thời gian thực và chia sẻ tệp ngay bên cạnh các dự án, mang lại cách tiếp cận đơn giản và tập trung hơn. Điều này giúp thông tin luôn được lưu thông trong luồng, giúp bạn đóng dự án nhanh hơn.

🏆 Người chiến thắng: Campfire giành chiến thắng trong vòng này. Phương pháp tích hợp của Campfire giúp cung cấp bối cảnh tốt hơn và giao tiếp có thông tin về các dự án, điều này lý tưởng để duy trì sự nhanh chóng giữa các bộ phận khác nhau.

Tính năng #2: Quản lý dự án

Slack, mặc dù không phải là công cụ quản lý dự án, nhưng tích hợp mượt mà với các công cụ quản lý dự án, cho phép bạn nhận cập nhật và quản lý công việc ngay trong các kênh của mình.

Campfire là tính năng trò chuyện thời gian thực được tích hợp trực tiếp vào Basecamp, một nền tảng quản lý dự án toàn diện. Vì Campfire là một phần không thể tách rời của Basecamp, bao gồm các công cụ quản lý danh sách việc cần làm, lịch trình và chia sẻ tài liệu, bạn sẽ có tích hợp mặc định, loại bỏ nhu cầu sử dụng công cụ riêng biệt cho việc đang theo dõi công việc hoặc quản lý quy trình làm việc.

🏆 Người chiến thắng: Campfire là lựa chọn hàng đầu trong trường hợp này. Tính năng của Slack tập trung vào hợp tác mượt mà, trong khi Campfire còn giúp quản lý dòng thời gian dự án.

Tính năng #3: Tích hợp

Một trong những điểm mạnh nhất của Slack là khả năng tích hợp, cho phép người dùng kết nối với hơn 2.000 ứng dụng của bên thứ ba. Mức độ tích hợp này đảm bảo Slack hòa nhập mượt mà vào các quy trình làm việc hiện có, mang lại cho người dùng sự linh hoạt để sử dụng các công cụ mà họ đã quen thuộc.

Mặc dù Campfire (tính năng trò chuyện) cung cấp một số tích hợp cơ bản, nền tảng Basecamp rộng lớn hơn có số tích hợp ngày càng tăng, dù không ở quy mô tương tự như Slack. Các tích hợp của Basecamp thường được thiết kế để nâng cao khả năng quản lý dự án gốc của nó, tập trung vào các công cụ theo dõi thời gian, lập hóa đơn và báo cáo.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ như Zapier để kết nối Basecamp với các nền tảng khác.

🏆 Người chiến thắng: Slack có lợi thế ở đây. Tính năng hàm phong phú và đa dạng của nó giúp đảm bảo quy trình làm việc diễn ra trơn tru.

Tính năng #4: Thông tin có thể tìm kiếm

Khi nói đến việc tìm kiếm thông tin, tính năng tìm kiếm doanh nghiệp của Slack thực sự nổi trội. Hãy tưởng tượng nó như một thanh tìm kiếm duy nhất cho toàn bộ kiến thức của công ty bạn.

Campfire của Basecamp, mặt khác, giúp bạn giữ cho các cuộc hội thoại không trở nên lộn xộn.

Trong khi Campfire dành cho các cuộc trò chuyện thời gian thực, không chính thức, Basecamp cũng có một Bảng riêng biệt dành cho các cuộc thảo luận chính thức hơn. Đây là nơi bạn có thể tổ chức các cuộc hội thoại thành các chủ đề gọn gàng, dễ đọc. Thiết lập này đảm bảo rằng các quyết định quan trọng của dự án và thông tin khóa dễ dàng tìm kiếm và tham khảo sau này, tránh bị lạc trong các cuộc trò chuyện hàng ngày.

🏆 Kết quả: Hòa. Slack có ưu thế về quy mô, trong khi Campfire dẫn đầu cho những ai quan tâm đến không gian đơn giản và rõ ràng.

slack vs. Campfire trên Reddit*

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để tìm hiểu công cụ nào được các doanh nghiệp ưa chuộng. Khi tìm kiếm "Slack vs Campfire", nhiều người dùng đồng ý rằng Slack có bộ tính năng toàn diện.

Trong khi Campfire là lựa chọn lý tưởng cho giao tiếp nhóm, Slack cung cấp các tính năng nâng cao giúp đảm bảo quy trình làm việc diễn ra trơn tru.

Tuy nhiên, một số người dùng đánh giá cao sự đơn giản của nó. Một người dùng trên Reddit đã nói,

Campfire là một ứng dụng trò chuyện nhóm đầy tiềm năng mà bạn có thể sử dụng trong công ty để giao tiếp với các nhóm của mình. Nó rất đơn giản và không có các tính năng phức tạp hoặc mạnh mẽ như Slack hoặc Teams. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này cho hàm chính—Giao tiếp với nhóm.

Một số người dùng đã bày tỏ lo ngại về việc lịch sử trò chuyện bị xóa trên máy chủ Slack và khuyến nghị sử dụng Campfire để sao lưu trò chuyện.

cuộc họp ClickUp—Giải pháp thay thế tốt nhất cho Slack và Campfire*

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, thay thế các trò chuyện phân tán, các chủ đề tin nhắn bị bỏ lỡ và các công cụ không kết nối.

Điểm nổi bật? Cuộc hội thoại, công việc, tài liệu và hợp tác nay đều được tích hợp trong một không gian làm việc liền mạch. Đây là tất cả những gì nhóm của bạn cần, mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Hãy cùng khám phá các tính năng của nó để xem cách bạn có thể làm cho việc hợp tác trở nên dễ dàng hơn!

điểm mạnh số 1 của ClickUp: ClickUp Trò chuyện*

Các trò chuyện bị gián đoạn, công việc không được tổ chức và các chủ đề bị bỏ lỡ sẽ không còn là vấn đề.

Với ClickUp Trò chuyện, bạn có thể bắt đầu cuộc hội thoại trong các kênh công khai để đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều được cập nhật về những gì đang diễn ra.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó:

Không bao giờ bỏ sót các mục đang theo dõi: Gán ngay lập tức các bình luận cho người phù hợp hoặc chuyển chúng thành công việc, để không có gì bị bỏ sót

biến cuộc hội thoại thành kết quả:* Chỉ với một cú nhấp chuột, biến các cuộc hội thoại trong trò chuyện thành các công việc có thể thực hiện được — không còn lo lắng về việc quên theo dõi

Giữ thông tin liên quan trong tầm tay: Tự động liên kết các công việc, tài liệu và trò chuyện, giúp nhóm luôn có cái nhìn toàn diện

*công việc nhanh hơn với AI: Nhận đề xuất thông minh để tự động tạo công việc, tóm tắt các chủ đề tin nhắn và nhiều hơn nữa — giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực

chia sẻ các cập nhật quan trọng:* Tạo bài đăng cho các thông báo, cập nhật và thảo luận để đảm bảo mọi người đều đồng bộ

*cuộc họp và tóm tắt một cách dễ dàng: Bắt đầu cuộc gọi chỉ với một cú nhấp chuột và nhận bản tóm tắt tự động nhấn mạnh tất cả các điểm khóa

hợp tác thời gian thực:* Sử dụng Syncups để thực hiện cuộc gọi âm thanh hoặc video trực tiếp trong ClickUp — không cần công cụ bổ sung

*clickUp One Up #2: nhiệm vụ ClickUp

Giữ cho dòng thời gian dự án và quy trình làm việc của nhóm minh bạch với nhiệm vụ ClickUp

Bạn đang tìm kiếm tính năng giúp tổ chức các công việc của mình để giảm thiểu việc trao đổi qua lại? Nhiệm vụ ClickUp tự động hóa công việc, nâng cao hợp tác và kết nối tất cả các công cụ năng suất của bạn, như tài liệu, trò chuyện và Bảng trắng, với trí tuệ nhân tạo tích hợp.

Dưới đây là cách nó giúp hợp tác nhóm trở nên dễ dàng cho mọi công việc:

*tùy chỉnh công việc theo quy trình làm việc của bạn: Sử dụng Trường Tùy chỉnh, danh mục và loại công việc phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của nhóm

tự động hóa công việc lặp đi lặp lại: *Tiết kiệm thời gian với việc phân công công việc tự động, thông báo và cập nhật trạng thái—tập trung vào những điều quan trọng nhất

*tập trung và tối ưu hóa: Thêm công việc vào nhiều danh sách công việc dự án và giữ tất cả cuộc thảo luận tại một nơi để loại bỏ trùng lặp

theo dõi tiến độ:* Theo dõi trạng thái dự án và thông tin hiệu suất chỉ với một cái nhìn nhanh để đưa ra quyết định tốt hơn

Chuyển đổi đầu vào thành hành động: Tự động chuyển đổi các bài nộp/gửi thành công việc với các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

ưu tiên chính xác:* Đặt trạng thái và mức độ ưu tiên tùy chỉnh để nhóm tập trung vào những việc quan trọng nhất

Hiển thị mối kết nối: Kết nối các công việc liên quan với phụ thuộc để đánh giá tác động của dự án và quản lý dòng thời gian một cách hiệu quả

quản lý tất cả trong một:* Quản lý công việc, lịch, nhắc nhở và danh sách việc cần làm từ một nền tảng thống nhất duy nhất

clickUp’s One Up #3: ClickUp Brain*

ClickUp Brain là trợ lý không gian làm việc thông minh của bạn, được thiết kế để giúp nhóm của bạn tiến triển liên tục mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Với nó, bạn không bao giờ phải băn khoăn về bất kỳ điều gì!

Chỉ cần hỏi, và AI sẽ tự động trích xuất ngữ cảnh từ các trò chuyện và công việc của bạn. ClickUp Brain đảm bảo mọi người luôn đồng bộ, được thông tin đầy đủ và tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Dưới đây là cách ClickUp Brain mang lại giá trị và giúp công việc của bạn diễn ra suôn sẻ:

bối cảnh tức thì, luôn sẵn sàng:* Không bao giờ bỏ lỡ chi tiết quan trọng—ClickUp Brain hiển thị thông tin liên quan từ cuộc hội thoại và nhiệm vụ ClickUp của bạn ngay khi bạn cần

*hợp tác dễ dàng: Bằng cách kết nối thông tin từ các chủ đề trò chuyện và cập nhật công việc, ClickUp Brain giúp nhóm của bạn hợp tác hiệu quả hơn và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn

Hỗ trợ chủ động: Nhận nhắc nhở kịp thời, gợi ý và tóm tắt dựa trên các cuộc thảo luận đang diễn ra và hoạt động dự án, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Nhiều mô hình AI cho kết quả thông minh hơn: ClickUp Brain cho phép bạn truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để trở thành nhà cung cấp các phản hồi chính xác, phù hợp và tinh tế nhất cho nhu cầu riêng của bạn

tạo hình ảnh và hỗ trợ sáng tạo:* Tạo hình ảnh và tài sản trực quan ngay trong quy trình làm việc của bạn, giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng mà không cần rời khỏi ClickUp

Tìm kiếm trên web và câu trả lời thời gian thực: Truy cập thông tin cập nhật từ web thông qua Brain, giúp bạn luôn có những thông tin và dữ liệu mới nhất để đưa ra quyết định

Quy trình làm việc được tối ưu hóa: Giảm thiểu việc tìm kiếm thủ công và chuyển đổi ngữ cảnh, giúp bạn tập trung vào công việc có tác động cao thay vì phải tìm kiếm thông tin

Hợp tác với nhóm của bạn từ bất kỳ đâu trên ClickUp Tài liệu

Nếu bạn muốn chỉnh sửa trực tiếp cùng các thành viên trong nhóm? Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho bạn! ClickUp Tài liệu giúp bạn tổ chức tất cả thông tin một cách khoa học. Dưới đây là cách nó hỗ trợ:

*biến ý tưởng thành hành động: Kết nối tài liệu trực tiếp với các công việc và dự án của bạn, đảm bảo mọi ý tưởng đều được triển khai

Tạo tài liệu theo cách của bạn: Sử dụng trang con, các tùy chọn định dạng phong phú và mẫu có sẵn để tạo tài liệu hoàn hảo cho mọi nhu cầu

*tương tác với nhóm: Tổ chức thông tin bằng các dấu trang lồng nhau, bảng và nhiều tính năng khác — lý tưởng cho các bản đồ đường dẫn, wiki và cơ sở kiến thức

Hợp tác thời gian thực: Brainstorm, chỉnh sửa và giải quyết vấn đề cùng nhau với tính năng chỉnh sửa trực tiếp và thời gian thực

*giữ kiến thức luôn ở vị trí Front: Đánh dấu các tài liệu quan trọng là wiki để nhóm có thể dễ dàng truy cập và tham khảo lại bất cứ khi nào cần thiết

Bỏ lỡ bình luận? Mất công việc? Trễ hạn cuộc họp? Nghe có vẻ quá nhiều để quản lý và kiểm soát? Nhưng không với ClickUp Comments. Nó cho phép bạn gán bình luận yêu cầu hành động, để thành viên nhóm liên quan biết cần làm gì.

Sau khi hoàn thành các công việc, bạn có thể dễ dàng giải quyết các bình luận này để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào!

Dưới đây là ý kiến của Marianela Fernandez, Chuyên gia Tư vấn Xử lý Nước tại Eco Supplier Panamá, về việc sử dụng ClickUp:

*Bằng cách tích hợp các hàm như Thông báo, lịch, email và quy trình làm việc trong quá trình thực hiện dự án, ClickUp giúp nhân viên ngừng tập trung vào việc liên tục kiểm tra các cơ chế công nghệ khác nhau và tập trung vào các công việc tạo ra giá trị

*Bằng cách tích hợp các hàm như Thông báo, lịch, email và quy trình làm việc trong quá trình thực hiện dự án, ClickUp giúp nhân viên ngừng tập trung vào việc liên tục kiểm tra các cơ chế công nghệ khác nhau và tập trung vào các công việc tạo ra giá trị

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giao tiếp hiệu quả đòi hỏi một kế hoạch toàn diện mà mọi thành viên trong nhóm đều hiểu và tuân thủ. Tham khảo các mẫu kế hoạch giao tiếp dự án này để có cách tiếp cận có cấu trúc trong việc lập kế hoạch. 🧮

*tối ưu hóa giao tiếp nhóm một cách dễ dàng với ClickUp!

Lựa chọn nền tảng giao tiếp phù hợp có thể quyết định thành công hay thất bại của nỗ lực phối hợp nhóm và trực tiếp ảnh hưởng đến sự trơn tru của quy trình làm việc.

Slack cung cấp các tính năng nâng cao với tích hợp, tìm kiếm nâng cao và giao tiếp đa kênh. Nền tảng này là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng kết hợp quản lý dự án và giao tiếp.

Mặt khác, Campfire giữ mọi thứ đơn giản, với các cuộc hội thoại rõ ràng, ít phiền nhiễu và tập trung mạnh mẽ vào hợp tác.

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng tất cả trong một để hợp tác, thảo luận và quản lý dự án, hãy xem xét ClickUp. Với ClickUp Chats, Comments, Tasks và Docs, bạn có thể biến cuộc hội thoại thành hành động, giữ cho giao tiếp linh hoạt và công việc được tổ chức. Đây không chỉ là một công cụ trò chuyện; đây là một không gian làm việc hoàn chỉnh nơi không có gì bị bỏ sót.

Khám phá ClickUp ngay và biến đổi giao tiếp trong nhóm — đăng ký tài khoản miễn phí!