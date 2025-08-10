Sản xuất video từ xa: Công cụ, mẹo và tối ưu hóa quy trình làm việc

Bạn đang phải xoay xở giữa việc tìm kiếm địa điểm, thuê máy quay, lên lịch cho diễn viên và cầu nguyện rằng không cần phải quay lại. Quay nội dung video chất lượng cao không nên giống như việc thực hiện một bộ phim điện ảnh mỗi lần. Nhưng trừ khi bạn có một nhóm sản xuất đầy đủ hỗ trợ, việc này thường là như vậy.

Sản xuất video từ xa đã thay đổi hoàn toàn kịch bản. Với các công cụ và thiết lập phù hợp, bạn có thể quay, chỉnh sửa và sản xuất video chuyên nghiệp mà không cần phải bay đến nơi quay hoặc đóng cửa studio.

Cho dù bạn là một nhóm tiếp thị làm việc ở nhiều múi giờ khác nhau hay một người tạo nội dung độc lập phải chạy đua với thời hạn, phương pháp này sẽ giúp bạn kiểm soát hoàn toàn dự án của mình đồng thời cắt giảm chi phí, thời gian và căng thẳng.

Hãy cùng phân tích cách thức hoạt động của nó và những gì bạn cần để thực hiện. 🛠️

🔍 Bạn có biết? 82% người tiêu dùng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi xem video tiếp thị. Điều này củng cố tiềm năng ROI của việc đầu tư vào quy trình làm việc video hiệu quả để đẩy nhanh quá trình sản xuất, đặc biệt là đối với video giải thích, demo sản phẩm hoặc nội dung xã hội ngắn.

Mẫu sản xuất video ClickUp giúp các nhóm lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các video chất lượng cao — được lên kế hoạch chiến lược từ giai đoạn tiền sản xuất đến giao hàng. Mẫu này giúp xác định mục tiêu sáng tạo, tổ chức các công việc tiền sản xuất, lên lịch các nguồn lực quay phim, giám sát quy trình hậu sản xuất và hợp lý hóa quá trình giao hàng cuối cùng. Mẫu toàn diện này giúp hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn, giảm thiểu sơ suất và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sản xuất video từ xa là gì?

Sản xuất video từ xa là quá trình tạo ra nội dung video chất lượng cao mà không cần đội ngũ nhân viên tại chỗ. Sử dụng các công cụ dựa trên đám mây, các nhóm làm việc từ xa có thể xử lý mọi thứ một cách ảo, từ đạo diễn và quay phim đến chỉnh sửa và phân phối.

Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng cho các thương hiệu và người tạo nội dung để sản xuất nội dung từ bất kỳ địa điểm nào, với sự kiểm soát và linh hoạt hoàn toàn.

Sử dụng nền tảng dựa trên đám mây, camera PTZ và bộ thiết bị plug-and-play, nhóm sản xuất từ xa có thể điều chỉnh cài đặt hình ảnh, điều khiển camera và ghi lại mọi cảnh quay theo thời gian thực.

Sau khi quay xong, cùng một nhóm sẽ xử lý hậu kỳ, lắp ghép thành một video hoàn chỉnh, sẵn sàng để xuất bản hoặc chia sẻ.

Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và loại bỏ sự lộn xộn về hậu cần của sản xuất video truyền thống mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Nó cũng giúp thử nghiệm nội dung ngắn như các mẹo TikTok hoặc clip phát hiện xu hướng dễ dàng hơn mà không cần cả một đội ngũ sản xuất.

Đối với các thương hiệu, nhóm tiếp thị và người tạo nội dung, sản xuất video từ xa là một cách nhanh chóng và linh hoạt để tạo ra mọi thứ, từ video công ty đến video giải thích. Tuy nhiên, có các công cụ phù hợp là rất quan trọng để công việc diễn ra suôn sẻ giữa các nhóm phân phối.

Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Nền tảng chỉnh sửa dựa trên đám mây cho phép các nhóm làm việc trên cùng một dự án mà không cần phải chuyển các tệp tin lớn hoặc cài đặt phần mềm. Chúng cung cấp dòng thời gian dựa trên trình duyệt, trình chỉnh sửa kéo và thả, và không gian làm việc được chia sẻ — lý tưởng cho phản hồi của nhóm trong thời gian thực.

Điều này giúp loại bỏ sự nhầm lẫn giữa các phiên bản và tăng tốc toàn bộ chu kỳ chỉnh sửa. Các nền tảng này hỗ trợ xem lại và chỉnh sửa nhẹ nhàng từ mọi nơi, rất phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa.

Ví dụ

WeVideo: Chỉnh sửa trên trình duyệt với quyền truy cập nhóm và thư viện tài liệu

Kapwing: Hỗ trợ hợp tác nhóm, chỉnh sửa thời gian thực và tự động phụ đề

2. Giải pháp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả

Các công cụ chỉnh sửa AI giúp tăng tốc độ hoàn thành nội dung video hoàn chỉnh. Từ tự động chèn phụ đề và phát hiện cảnh đến làm sạch tiếng ồn và điều chỉnh nhịp độ, các công cụ này giúp giảm bớt công việc thủ công, giúp trình chỉnh sửa tập trung vào sáng tạo.

Các giải pháp này đặc biệt hữu ích cho nội dung ngắn, clip trên mạng xã hội và chỉnh sửa hàng loạt, nơi tốc độ và tính nhất quán là rất quan trọng. Chúng được xây dựng để tối ưu hóa các công việc tốn thời gian trong khi vẫn duy trì chất lượng chuyên nghiệp.

Ví dụ

Runway ML: Cung cấp các tính năng chỉnh sửa video, xóa nền và theo dõi chuyển động dựa trên AI

Wisecut: Tự động chỉnh sửa video bằng cách phát hiện các khoảng dừng và tạo phụ đề

3. Các nền tảng cho hợp tác từ xa mượt mà

Các nhóm sản xuất video từ xa cần nhiều hơn các ứng dụng nhắn tin — họ cần các công cụ tích hợp trực tiếp với quá trình sáng tạo. Các nền tảng được xây dựng để hợp tác cho phép các nhóm để lại nhận xét cụ thể cho từng khung hình, theo dõi các chu kỳ phản hồi và duy trì sự thống nhất mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Chúng rất quan trọng khi nhiều bên liên quan xem xét các chỉnh sửa, ký duyệt kịch bản hoặc điều chỉnh dòng thời gian. Các nền tảng này đảm bảo mọi người luôn đồng bộ từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

Ví dụ

Frame. io: Cho phép các nhóm bình luận về các khung hình video cụ thể và quản lý kiểm soát phiên bản

Miro: Lý tưởng để lập kế hoạch cho kịch bản video, thu thập ý tưởng sáng tạo và điều phối các nhóm

Các đoạn phim có độ phân giải cao và tệp thô có thể lên đến hàng gigabyte, do đó việc truyền tệp nhanh chóng và đáng tin cậy là rất quan trọng. Các nền tảng đám mây cho quy trình làm việc truyền thông cung cấp tính năng tải lên tốc độ cao, sắp xếp thư mục và kiểm soát phiên bản để tránh nhầm lẫn giữa các bản chỉnh sửa.

Chúng hỗ trợ quyền truy cập của nhóm, quyền truy cập tùy chỉnh và liên kết để dễ dàng xem xét bên ngoài. Nếu không có những công cụ này, các vấn đề về sản xuất và lưu trữ có thể làm chậm quá trình phân phối.

Ví dụ

MASV: Được thiết kế để truyền tệp video siêu lớn một cách nhanh chóng và an toàn

Dropbox: Dịch vụ lưu trữ đám mây được sử dụng rộng rãi với tính năng xem trước phương tiện và kiểm soát quyền truy cập của nhóm

➡️ Đọc thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho sản xuất video

Cách ClickUp cải thiện sản xuất video từ xa

Sản xuất video từ xa đòi hỏi sự phối hợp giữa các múi giờ, phê duyệt nhanh chóng và theo dõi công việc rõ ràng từ ý tưởng đến giao hàng cuối cùng.

Hiện nay, việc xử lý tất cả những công việc này bằng các công cụ riêng biệt — tài liệu, bảng tính, chủ đề Slack, nền tảng phản hồi và chia sẻ tệp — chỉ làm cho mọi thứ trở nên chậm chạp và khó quản lý hơn.

ClickUp thay đổi điều đó. Ứng dụng làm việc toàn diện này tích hợp kế hoạch dự án, hợp tác nhóm, ý tưởng kịch bản video, giao tiếp với khách hàng, phản hồi, chia sẻ tệp và thậm chí ghi lại màn hình vào một không gian làm việc thống nhất.

ClickUp không chỉ theo dõi các công việc — nó còn điều hành toàn bộ quy trình sản xuất video của bạn, từ ý tưởng đến tải lên.

🔍 Bạn có biết? ClickUp đã giảm 50% thời gian xem xét và phê duyệt tiếp thị cho các nhóm như Shopmonkey, cắt giảm số ngày trong chu kỳ sản xuất trong quy trình làm việc từ xa.

1. Quản lý dự án phù hợp với tốc độ của video

Giải pháp quản lý dự án của ClickUp cho các nhóm làm việc từ xa được thiết kế để giúp bạn kiểm soát chính xác toàn bộ quy trình sản xuất và biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Không giống như các công cụ theo dõi công việc, ClickUp xây dựng một hệ thống phân lớp kết nối con người, tài sản, dòng thời gian và các phê duyệt trong các quy trình công việc có thể tùy chỉnh.

Bạn có thể lập bản đồ từng giai đoạn với các công việc chi tiết — từ lập kế hoạch tiền sản xuất và viết kịch bản đến điều phối địa điểm, lên lịch quay, các cột mốc chỉnh sửa và các vòng đánh giá của khách hàng.

Quản lý dự án phù hợp với tốc độ của video

Mỗi công việc có thể có các phụ thuộc, theo dõi thời gian, thay đổi trạng thái, thẻ ưu tiên, thành viên nhóm được chỉ định và thậm chí cả các công việc con lồng nhau. Ngoài ra, các chế độ xem như Gantt, Bảng, Lịch và Danh sách cho phép bạn theo dõi tiến độ từ nhiều góc độ, tùy thuộc vào người xem là bên liên quan.

Điều đó có nghĩa là nhà sản xuất của bạn có thể kiểm tra dòng thời gian, trình chỉnh sửa của bạn có thể xem danh sách kiểm tra và khách hàng có thể xem dự kiến thời gian giao hàng — tất cả trong cùng một không gian làm việc.

Với các tính năng quản lý dự án sản xuất video của ClickUp, bạn có thể:

Xây dựng lịch trình sản xuất có cấu trúc với dòng thời gian kéo và thả

Phân công công việc cho các nhóm nội bộ hoặc cộng tác viên bên ngoài với thời hạn rõ ràng

Thiết lập quy trình làm việc nội dung tùy chỉnh với các trạng thái như Kịch bản đã được phê duyệt, Lịch quay đã được lên, và Đang tiến hành hậu kỳ

Theo dõi các mục quá hạn hoặc các yếu tố cản trở trong bảng điều khiển thời gian thực

Tự động hóa các bước lặp lại trong quy trình làm việc của bạn bằng ClickUp Automations, chẳng hạn như di chuyển nhiệm vụ, chỉ định người đánh giá hoặc gửi nhắc nhở về thời hạn

🔍 Bạn có biết? Các nhóm sử dụng ClickUp, như Finastra, đã thấy hiệu quả hợp tác tăng 30%, hợp lý hóa giao tiếp giữa các nhóm video và tiếp thị toàn cầu.

Tải mẫu miễn phí Hợp lý hóa mọi giai đoạn quay phim với Mẫu sản xuất video của ClickUp

Mẫu sản xuất video ClickUp được thiết kế riêng cho các nhà sản xuất, đạo diễn, biên tập viên video và quản lý nội dung muốn theo dõi mọi thứ, từ lịch quay đến dòng thời gian hậu sản xuất. Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi từng bước từ ý tưởng đến xuất bản với các trạng thái tùy chỉnh

Tạo và quản lý các trường cấp công việc cho đội ngũ, địa điểm, thiết bị và ngày giao hàng

Quản lý thời hạn theo cách của bạn với nhiều chế độ xem (danh sách, bảng, Gantt, lịch)

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm sản xuất video, người tạo nội dung và quản lý dự án đang tìm kiếm quy trình làm việc có tổ chức và hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bao gồm các mẫu storyboard trong bản tóm tắt sáng tạo của bạn để hình dung luồng video sớm và giảm thiểu việc làm lại trong quá trình sản xuất.

2. ClickUp cho các chiến dịch tiếp thị video

ClickUp Marketing được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ chu trình tiếp thị video — từ chiến lược và kế hoạch đến phân phối và phân tích.

Thay vì ghép nối các công cụ khác nhau để lập lịch nội dung, phê duyệt tài sản và theo dõi hiệu suất, ClickUp hợp nhất mọi thứ vào một nền tảng duy nhất.

Lập kế hoạch và khởi chạy toàn bộ lịch tiếp thị video của bạn từ một bảng duy nhất với Chế độ xem Lịch ClickUp

Cho dù bạn xuất bản video giải thích, hướng dẫn sử dụng sản phẩm hay lời chứng thực, bạn có thể điều chỉnh dòng thời gian, chỉ định CTA và thậm chí quản lý việc viết quảng cáo cùng với nhóm video.

Bảng điều khiển tích hợp cung cấp hiệu suất chiến dịch, băng thông sản xuất và hiển thị nội dung đầu ra. Các nhóm sáng tạo và tiếp thị có thể đồng bộ hóa công việc, giảm thiểu sự chậm trễ do thông tin liên lạc sai lệch hoặc cập nhật bị cô lập.

Với các công cụ tiếp thị của ClickUp, bạn có thể:

Xây dựng lịch biên tập hoàn chỉnh cho tất cả nội dung video của bạn

Kết nối kịch bản, công việc sản xuất và bài đăng quảng cáo tại một nơi

Theo dõi hiệu suất tiếp thị bằng cách đính kèm các chỉ số mục tiêu vào mỗi chiến dịch

Điều chỉnh các nỗ lực sản xuất và phân phối để không bỏ lỡ thời điểm ra mắt

💡 Mẹo bổ sung: Sử dụng các mẫu mạng xã hội để sắp xếp các tài sản video trên các nền tảng và định dạng khác nhau, từ cắt câu chuyện đến hình thu nhỏ và chú thích.

3. ClickUp Clips: Ghi lại, trình chiếu và chia sẻ nhanh chóng

ClickUp Clips là công cụ quay màn hình tích hợp cho phép bạn quay các hướng dẫn, phản hồi hoặc hướng dẫn trực quan từ trình duyệt hoặc máy tính để bàn. Công cụ này rất phù hợp để tạo bản demo sản phẩm và tài liệu đào tạo hoặc gửi hướng dẫn trực quan cho các biên tập viên và cộng tác viên.

Cung cấp hướng dẫn và bản demo mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng với ClickUp Clips

Các đoạn clip này được ghi chép tự động bằng AI; bạn có thể chuyển đổi các phần của bản ghi chép thành các công việc hoặc nhận xét mới. Bản ghi chép có thể tìm kiếm được và được tích hợp vào không gian làm việc của bạn, vì vậy không có thông tin nào bị mất.

Đối với các nhóm làm việc từ xa, đặc biệt là những người làm việc ở các múi giờ khác nhau, Clips thay thế các cuộc gọi dài bằng bối cảnh trực quan nhanh chóng. Với ClickUp Clips, bạn có thể:

Ghi lại hướng dẫn chi tiết về các chỉnh sửa, dòng thời gian hoặc thiết lập hiệu ứng trên màn hình

Chia sẻ video giới thiệu sản phẩm và bản ghi đào tạo trực tiếp trong ClickUp

Tự động chuyển video thành văn bản và tạo mục hành động từ bản ghi

Nhúng clip vào tài liệu, công việc hoặc trò chuyện để hiển thị ngay trong ngữ cảnh

🎬 Xem cách bạn có thể ngay lập tức chuyển các bản ghi âm video và âm thanh thành bản ghi chép có thể tìm kiếm và hành động được — ngay trong ClickUp! 🚀

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp cùng với Mẫu sản xuất video để điều chỉnh chiến lược nội dung dài hạn của bạn với công việc sản xuất hàng tuần. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu mạng xã hội của ClickUp để sắp xếp các tài sản video trên các nền tảng và định dạng khác nhau, từ cắt câu chuyện đến hình thu nhỏ và chú thích.

4. ClickUp AI: Trợ lý sáng tạo hỗ trợ công việc

ClickUp Brain kết nối trực tiếp với không gian làm việc của bạn và hoạt động như một thành viên sáng tạo trong nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nó có thể viết nội dung cho kịch bản video, ý tưởng chiến dịch và đoạn trích trên mạng xã hội, thậm chí còn giúp cấu trúc dàn ý hoặc mẫu tóm tắt video.

Tính năng này giúp cắt giảm đáng kể thời gian tiền sản xuất cho các nhóm làm việc dưới áp lực hoặc khách hàng mong muốn hoàn thành công việc nhanh chóng.

Viết nội dung cho kịch bản video, ý tưởng chiến dịch và đoạn trích trên mạng xã hội với ClickUp AI

ClickUp AI giúp bạn tạo ra các kịch bản có mục tiêu, có cấu trúc dựa trên giọng điệu, đối tượng và định dạng, giúp quá trình tạo video AI của bạn trở nên dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể sử dụng nó để diễn đạt lại tài liệu hiện có, tóm tắt kịch bản hoặc brainstorm các đoạn giới thiệu hấp dẫn.

ClickUp cũng cung cấp Brain Max, phiên bản máy tính để bàn của ClickUp Brain bao gồm tính năng chuyển lời nói thành văn bản. Điều này giúp việc ghi lại ý tưởng và tạo nội dung mà không cần dùng tay trở nên dễ dàng hơn.

Vì nó được tích hợp trực tiếp vào ClickUp Docs và ClickUp Tasks, bạn không cần sao chép/dán từ các công cụ AI bên ngoài. Với ClickUp AI, bạn có thể:

Tạo bản thảo kịch bản đầu tiên dựa trên bản tóm tắt và mục tiêu dự án

Tóm tắt một cuộc phỏng vấn dài hoặc bản ghi chép thành các điểm truyền tải thông điệp chính

Động não để nghĩ ra tiêu đề video, khẩu hiệu hoặc câu quảng cáo cho chiến dịch

Định dạng lại hoặc viết lại nội dung ngay lập tức cho các định dạng video khác nhau (ví dụ: video dài trên YouTube so với video ngắn trên Reels)

🔍 Bạn có biết? 75% nhà tiếp thị video đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp họ tạo nội dung video.

ClickUp giúp hợp tác nội dung thời gian thực trở nên dễ dàng bằng cách hợp nhất trò chuyện, bình luận, bảng trắng, tài liệu và hiệu đính vào một hệ thống duy nhất.

Các nhóm có thể cùng nhau viết bản tóm tắt, để lại phản hồi có ghi thời gian trên nội dung video và theo dõi các thay đổi nội bộ mà không cần rời khỏi ClickUp. Thay vì chuyển đổi giữa email, Slack và Tài liệu Google, mọi thứ đều được đồng bộ với nhiệm vụ hoặc video có liên quan.

Đánh dấu trực tiếp trên video của bạn và biến phản hồi thành hành động ngay lập tức với các tính năng cộng tác của ClickUp

Khách hàng cũng có thể được thêm vào với tư cách là khách với quyền truy cập được kiểm soát để họ có thể phê duyệt kịch bản, để lại phản hồi trực quan hoặc theo dõi dòng thời gian giao hàng.

Công cụ Proofing cho phép người dùng gửi phản hồi trực tiếp trên các khung hình hoặc bản xem trước video đã tải lên, loại bỏ các ghi chú mơ hồ và thông tin truyền đạt sai. Với các tính năng cộng tác nội dung của ClickUp, bạn có thể:

Chia sẻ tài liệu với khách hàng để nhận phản hồi và nhận xét theo thời gian thực

Để lại phản hồi chính xác về khung hình trên video bằng Proofing

Sử dụng trò chuyện trong công việc để thảo luận về các chỉnh sửa và làm rõ phản hồi

Tạo bảng trắng cho nhóm để brainstorming các chuỗi hình ảnh hoặc bảng tâm trạng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng chủ đề bình luận trên các công việc cụ thể hoặc Tài liệu để tập trung tất cả phản hồi của khách hàng, sau đó chuyển chúng thành các công việc phụ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tại sao điều này quan trọng: Tập trung phản hồi trong các chủ đề bình luận đảm bảo rằng mọi đề xuất, câu hỏi hoặc sự chấp thuận từ khách hàng của bạn đều được ghi lại ở một nơi, liên kết trực tiếp với công việc hoặc tài liệu có liên quan. Điều này giúp loại bỏ sự nhầm lẫn do email hoặc tin nhắn trò chuyện rải rác và giúp nhóm của bạn thống nhất về những vấn đề cần giải quyết.

Các phương pháp hay nhất để quản lý nhóm làm video từ xa

Điều hành một nhóm làm việc từ xa bao gồm việc cấu trúc công việc để tránh sự hỗn loạn giữa dự án và duy trì luồng sáng tạo từ đầu đến cuối. Dưới đây là bốn phương pháp hay nhất vượt xa những điều cơ bản:

1. Đặt ra vai trò và trách nhiệm rõ ràng với khung RASCI

Sử dụng ma trận RASCI (Chịu trách nhiệm, Báo cáo, Hỗ trợ, Tư vấn, Thông báo) thay vì danh sách công việc mơ hồ. Bằng cách đó, mọi người, từ trình chỉnh sửa video đến người phê duyệt khách hàng, đều biết chính xác vị trí của mình ở mỗi giai đoạn — quay, chỉnh sửa, xem xét và xuất bản. Điều này giúp tránh nỗ lực trùng lặp và khoảng trống trong quá trình phân phối.

➡️ Đọc thêm: Khám phá mẫu kế hoạch RACI của ClickUp

2. Tạo vòng phản hồi có cấu trúc với các đánh giá theo thời gian

Thay vì chỉnh sửa qua lại vô tận, hãy sử dụng các chu kỳ phản hồi có thời hạn. Ví dụ: 24 giờ cho lần xem xét đầu tiên, 12 giờ cho ghi chú sửa đổi và 48 giờ cho phê duyệt. Kết hợp điều này với các công cụ xem xét chính xác từng khung hình và kiểm tra trạng thái qua bảng điều khiển để giữ cho các bản sửa đổi chặt chẽ và đúng tiến độ.

3. Sử dụng giao tiếp không đồng bộ để luồng sáng tạo tốt hơn

Không phải mọi việc đều cần một cuộc họp. Hãy sử dụng các công cụ đồng bộ hóa như ghi lại màn hình, bình luận có ghi thời gian và ClickUp Docs để đưa ra hướng dẫn hoặc phê bình. Điều này giúp giảm bớt sự mệt mỏi trong sáng tạo, tôn trọng múi giờ và ngăn chặn việc chuyển đổi bối cảnh trong quá trình chỉnh sửa hoặc sản xuất.

4. Chuẩn hóa bản tóm tắt sáng tạo bằng cách sử dụng các mẫu mô-đun

Đừng bắt đầu lại từ đầu với mỗi dự án. Sử dụng định dạng bản tóm tắt sáng tạo mô-đun với các phần nhất quán: khán giả, giọng điệu, mục tiêu, CTA, tham chiếu hình ảnh và ghi chú kịch bản.

Điều này giúp giảm sự sai lệch giữa các nhóm làm việc từ xa và tăng tốc đáng kể quá trình tiền sản xuất. Lưu mẫu này dưới dạng mẫu có thể tái sử dụng trong công cụ quản lý dự án của bạn để đảm bảo tính nhất quán.

5. Theo dõi các chỉ số KPI tiếp thị nội dung trực tiếp trong quy trình làm việc của bạn

Thay vì đo lường thành công của video sau khi xuất bản, hãy nhúng các chỉ số hiệu suất vào quy trình sản xuất của bạn. Sử dụng các công cụ như Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các chỉ số KPI tiếp thị nội dung —CTR, thời lượng xem, chuyển đổi và mức độ tương tác—cùng với danh sách nhiệm vụ.

Điều này giúp nhóm sản xuất video luôn phù hợp với mục tiêu tiếp thị và đưa ra các quyết định sáng tạo dựa trên dữ liệu hiệu suất thay vì chỉ dựa trên thẩm mỹ

📮ClickUp Insight: Dữ liệu khảo sát hiệu quả cuộc họp của ClickUp cho thấy gần một nửa số cuộc họp (46%) chỉ có 1-3 người tham gia. Mặc dù các cuộc họp nhỏ hơn này có thể tập trung hơn, nhưng chúng có thể được thay thế bằng các phương pháp giao tiếp hiệu quả hơn, chẳng hạn như tài liệu tốt hơn, cập nhật không đồng bộ được ghi lại hoặc các giải pháp quản lý kiến thức. Chức năng Gán bình luận trong Nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn thêm bối cảnh trực tiếp vào nhiệm vụ, chia sẻ tin nhắn âm thanh nhanh hoặc ghi lại video cập nhật bằng ClickUp Clips — giúp các nhóm tiết kiệm thời gian quý báu mà vẫn đảm bảo các cuộc thảo luận quan trọng vẫn diễn ra — mà không tốn thời gian! 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như Trinetrix đang giảm 50% số cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết nhờ ClickUp

➡️ Đọc thêm: Mẫu và ví dụ miễn phí về bản tóm tắt sáng tạo

Bắt đầu sản xuất video từ xa với ClickUp

Sản xuất video từ xa không chỉ là một giải pháp thay thế, mà còn là tiêu chuẩn mới để mở rộng nội dung video chất lượng cao mà không tốn thời gian hay ngân sách. Cho dù bạn đang sản xuất video công ty, ra mắt video giới thiệu hay xây dựng lịch nội dung với các nội dung theo xu hướng như TikTok hacks, quy trình làm việc phù hợp sẽ quyết định kết quả của bạn.

ClickUp tập hợp tất cả các công cụ của bạn vào một nơi — từ lập kịch bản và viết kịch bản đến chỉnh sửa, phê duyệt và theo dõi KPI. Không có sự phân tách, không bỏ lỡ cập nhật và không có đăng ký thêm.

Nếu bạn thực sự muốn tạo nội dung video tốt hơn một cách nhanh chóng, ClickUp có thể là lợi thế của bạn.

