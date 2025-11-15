12 công cụ tạo dòng thời gian AI tốt nhất cho dự án vào năm 2025

Công cụ tạo dòng thời gian AI không chỉ tạo ra dòng thời gian; chúng điều chỉnh chúng khi có sự thay đổi.

Hạn chót thay đổi? Các mối quan hệ phụ thuộc thay đổi? Công cụ sẽ tự động điều chỉnh, giúp toàn bộ nhóm luôn đồng bộ mà không cần cập nhật thủ công liên tục.

Nếu việc tạo dòng thời gian luôn là vấn đề nan giải, đây là điểm khởi đầu lý tưởng cho bạn.

Hướng dẫn này phân tích những yếu tố quan trọng khi lựa chọn công cụ tạo dòng thời gian AI và một số công cụ nổi bật giúp việc lập kế hoạch dự án trở nên ít rối ren hơn.

Chúng tôi đã tổng hợp một bảng so sánh nhanh để giúp bạn dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Chúng tôi sẽ phân tích hoàn thành hơn bên dưới. 📋

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Dòng thời gian dự án được mã màu, ClickUp Brain, Biểu đồ Gantt, bảng trắng và công việc. Tốt nhất để biến dòng thời gian thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được với AI. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Venngage AI Dòng Thời Gian Generator Mẫu tùy chỉnh, tạo văn bản thay thế, công cụ kiểm tra độ tương phản, biểu tượng. Tốt nhất cho việc chuyển đổi dữ liệu thành dòng thời gian Miễn phí; Gói trả phí từ $19/người dùng/tháng MyLens AI Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu, tích hợp với Google Trang tính và Excel, phần mở rộng Chrome. Phù hợp nhất để chuyển đổi các tài liệu phức tạp thành các dòng thời gian tương tác. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Preceden Tích hợp công cụ tìm kiếm, 4.600 biểu tượng và kiểm soát bảo mật. Tốt nhất để tạo ra các dòng thời gian chuyên nghiệp. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng. Piktochart AI Dòng thời gian Infographic Generator Trình chỉnh sửa kéo và thả, tạo/lập dòng thời gian bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Tốt nhất cho việc chuyển đổi thông tin phức tạp thành các câu chuyện. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. MyMap. Trình tạo dòng thời gian AI Thanh công cụ tích hợp, xuất dòng thời gian ở độ phân giải 4K. Phù hợp nhất để tạo ra các dòng thời gian chuyên nghiệp cho việc lập kế hoạch dự án. Miễn phí; Giá tùy chỉnh Edraw. Trình tạo dòng thời gian AI Tích hợp chatbot, 210 loại bản vẽ, nhập từ Visio, Word và Excel. Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản thành dòng thời gian Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $7.9/tháng cho mỗi người dùng. ChronoZoom Kể chuyện tổng quan, công cụ soạn thảo Tốt nhất cho việc trực quan hóa lịch sử Miễn phí ClioVis Chế độ trình bày, gắn thẻ địa lý và nhập hình ảnh từ Wikimedia Commons. Tốt nhất để hiển thị các kết nối Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $6.99/tháng cho mỗi người dùng. AI Graph Maker Dòng thời gian được hỗ trợ bởi AI, xuất dòng thời gian ở các định dạng như PNG, SVG và Mermaid. Phù hợp nhất để tạo ra các dòng thời gian có cấu trúc. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng. Tiki‑Toki Giao diện dòng thời gian 3D, 4 chế độ xem và tích hợp với YouTube và Vimeo. Tốt nhất để tạo dòng thời gian 3D tương tác. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $9,5/tháng cho mỗi người dùng. CallidusAI dòng thời gian Nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI, tiện ích bổ sung cho Microsoft Word và mã hóa AES 256-bit. Phù hợp nhất cho các nền tảng pháp lý để tự động hóa nghiên cứu pháp lý. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149/tháng cho mỗi người dùng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn công cụ tạo dòng thời gian AI?

Một công cụ tạo dòng thời gian AI tốt giúp bạn tạo bản đồ công việc và phụ thuộc chỉ trong vài phút. Nó đơn giản hóa quy trình công việc của bạn mà không thêm các bước công việc phức tạp khác.

Dưới đây là một số tính năng khóa cần lưu ý:

Bắt đầu nhanh chóng: Lựa chọn một công cụ tạo dòng thời gian AI dễ học và không mất hàng giờ để cài đặt hoặc làm quen.

Tùy chỉnh dòng thời gian của bạn: Cá nhân hóa Cá nhân hóa dòng thời gian dự án của bạn với màu sắc thương hiệu, logo và sở thích bố cục của bạn để mọi thứ trông quen thuộc và phù hợp với thương hiệu.

Kết nối với các công cụ hiện có: Tích hợp với các nền tảng như Lịch Google hoặc Outlook để đồng bộ mọi thứ.

Sử dụng các đề xuất thông minh: Hãy để AI đề xuất thời lượng công việc, phân bổ tài nguyên và xác định các cột mốc dựa trên thông tin đầu vào của bạn.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem: Chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt, bảng Kanban hoặc bố cục lịch tùy theo cách công việc ưa thích của nhóm của bạn.

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực: Tạo báo cáo theo thời gian thực để theo dõi tiến độ hoàn thành công việc và phát hiện sớm các điểm nghẽn.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các công cụ tạo dòng thời gian AI tốt nhất

Dưới đây là một số công cụ được thiết kế để đơn giản hóa kế hoạch, thích ứng với thay đổi và giúp nhóm của bạn tham dự cuộc họp đúng thời hạn một cách hiệu quả mà không gặp rắc rối vào phút chót.

ClickUp (Tốt nhất để chuyển đổi dòng thời gian thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được với AI)

Khi nói đến việc quản lý dòng thời gian, ClickUp giúp tạo ra các bản thiết kế quan trọng giúp nhóm của bạn tập trung vào các mốc thời gian và cột mốc.

Trái tim của hệ thống là ClickUp Brain + ClickUp Calendar, mang trí tuệ thời gian thực vào mọi bước của dự án của bạn.

Các công cụ này cùng nhau phân tích ghi chú cuộc họp, chủ đề trò chuyện và dữ liệu dự án của bạn để tạo và duy trì một dòng thời gian thực tế với các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi trên lịch của bạn. Khi ưu tiên thay đổi, AI sẽ tự động điều chỉnh lịch trình của bạn.

Ví dụ, trong dự án thiết kế lại trang web, chế độ xem Dòng thời gian của ClickUp cho phép bạn lên lịch các công việc một cách trực quan, thiết lập các mối phụ thuộc và điều chỉnh ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc bằng các điều khiển kéo và thả trực quan. Bạn có thể nhóm các công việc theo người được giao hoặc ưu tiên, giúp dễ dàng phát hiện các xung đột tài nguyên hoặc điểm nghẽn và tái phân công công việc khi cần thiết.

Các chế độ xem đa dạng trong ClickUp —bao gồm Danh sách, Bảng (Kanban), Gantt, Lịch và Dòng thời gian—cho phép các bên liên quan đang theo dõi tiến độ theo cách phù hợp nhất với quy trình làm việc của họ, dù đó là nhà thiết kế quản lý các công việc sáng tạo hay quản lý dự án phân tích đường dẫn quan trọng.

Trong khi bạn tập trung vào chiến lược, Brain sẽ duy trì tiến độ, điều chỉnh ưu tiên và lấp đầy các khoảng trống, tất cả đều diễn ra theo thời gian thực, với đầy đủ bối cảnh từ các quy trình làm việc của bạn.

Nhận đề xuất về dòng thời gian công việc và tạo biểu đồ Gantt trong ClickUp với ClickUp Brain.

Khi kết hợp với biểu đồ Gantt của ClickUp, các dòng thời gian do AI tạo ra sẽ trở thành các bản đồ trực quan tương tác. Bạn có thể dễ dàng kéo và điều chỉnh công việc, kéo dài thời lượng, thiết lập phụ thuộc và theo dõi tiến độ trong chế độ xem trực quan, dễ sử dụng. Khi các công việc tiến triển, dòng thời gian sẽ tự động cập nhật để toàn bộ nhóm luôn đồng bộ với chế độ xem thời gian thực về những gì cần thực hiện tiếp theo.

Lập kế hoạch, lịch trình và theo dõi công việc theo thời gian một cách rõ ràng và dễ dàng trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp.

Để dễ dàng hiển thị các rào cản, Mối quan hệ phụ thuộc ngăn các thành viên trong nhóm bắt đầu một công việc trước khi công việc tiền đề được hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của ClickUp:

Quản lý tác vụ: Tạo, kết nối và tự động hóa các tác vụ đồng bộ với tài liệu, trò chuyện và bảng trắng của bạn bằng Tạo, kết nối và tự động hóa các tác vụ đồng bộ với tài liệu, trò chuyện và bảng trắng của bạn bằng nhiệm vụ ClickUp

Khởi động các cuộc hội thoại thúc đẩy hành động: Tạo kênh, gửi tin nhắn và chuyển các chủ đề trò chuyện thành công việc, tất cả đều trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Chat

Bảng trắng kỹ thuật số: Lập kế hoạch ý tưởng, kết nối chúng với các công việc và biến những ghi chú tay thành chiến lược với Lập kế hoạch ý tưởng, kết nối chúng với các công việc và biến những ghi chú tay thành chiến lược với ClickUp Whiteboard

Đánh dấu các cột mốc quan trọng: Chuyển đổi các công việc khóa thành cột mốc quan trọng để làm nổi bật các sự kiện ra mắt sản phẩm, bàn giao hoặc các điểm kiểm tra quan trọng bằng cách sử dụng ClickUp Milestones

Giữ tiến độ công việc: Theo dõi thời gian từ bất kỳ thiết bị nào, liên kết thời gian với các công việc và so sánh thời gian đã ghi lại với ước lượng thời gian bằng Theo dõi thời gian từ bất kỳ thiết bị nào, liên kết thời gian với các công việc và so sánh thời gian đã ghi lại với ước lượng thời gian bằng ClickUp theo dõi thời gian , để nhóm của bạn luôn biết liệu công việc có đang tiến triển đúng tiến độ hay đang chậm trễ.

Chuyển đổi góc nhìn ngay lập tức: Từ Danh sách công việc sang Lịch và Gantt, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem để tổ chức, đang theo dõi và quản lý công việc từ mọi góc độ với Từ Danh sách công việc sang Lịch và Gantt, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem để tổ chức, đang theo dõi và quản lý công việc từ mọi góc độ với ClickUp 15+ Chế độ xem tùy chỉnh

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người dùng mới nếu không có hướng dẫn rõ ràng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách mọi thứ hoạt động một cách mượt mà và liền mạch. Sự kết hợp giữa trò chuyện, Bảng trắng và không gian cho phép chúng tôi brainstorm, phân công và đang theo dõi công việc tất cả trong một nơi. Nó linh hoạt, trực quan và có thể tùy chỉnh cao, hoàn hảo cho việc quản lý nhiều nhóm và dự án xuyên suốt các bộ phận.

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách mọi thứ hoạt động một cách mượt mà và liền mạch. Sự kết hợp giữa Trò chuyện, Bảng trắng và Không gian cho phép chúng tôi brainstorm, phân công và đang theo dõi công việc tất cả trong một nơi. Nó linh hoạt, trực quan và có thể tùy chỉnh cao, hoàn hảo cho việc quản lý nhiều nhóm và dự án xuyên suốt các bộ phận.

🤖 Thông tin thú vị: Người dùng ClickUp Brain tiết kiệm được 1,1 ngày mỗi tuần. Đó không chỉ là "một vài giờ". Đó là đủ thời gian để xem hết một mùa của Stranger Things, hoặc, bạn biết đấy, cuối cùng cũng hoàn thành dự án phụ đó.

2. Venngage AI Timeline Generator (Tốt nhất cho việc chuyển đổi dữ liệu thành dòng thời gian)

qua Venngage

Bạn có dữ liệu, ngày tháng và thời hạn? Venngage giúp bạn tạo ra các dòng thời gian trông chuyên nghiệp và dễ theo dõi mà không cần phải loay hoay với định dạng.

Chỉ cần cung cấp cho AI một lời nhắc, và nó sẽ hiển thị các cột mốc của bạn trong vài giây.

Nền tảng này được thiết kế cho giao tiếp trực quan, không chỉ đơn thuần là quản lý dự án. Điều này khiến nó trở nên lý tưởng để chuyển đổi các báo cáo chứa nhiều văn bản, dữ liệu lịch sử hoặc sơ đồ quy trình nội bộ thành các tài sản trực quan chuyên nghiệp như infographics.

Từ báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận đến các giai đoạn kế hoạch bệnh viện, các mẫu đa dạng và có thể tùy chỉnh cao đảm bảo bạn có thể duy trì phong cách thương hiệu của mình. Đặc biệt, Venngage tập trung vào tính khả dụng, cung cấp các tính năng như tạo văn bản thay thế (alt text) và kiểm tra độ tương phản bố cục, đảm bảo mọi infographic đều rõ ràng, tuân thủ và có tác động mạnh mẽ đến đối tượng rộng hơn.

Các tính năng nổi bật của công cụ tạo dòng thời gian AI Venngage

Chọn từ hơn 10.000 biểu tượng, hình minh họa và hình ảnh để làm cho dòng thời gian của bạn trở nên sinh động.

Chia sẻ dòng thời gian qua liên kết riêng tư hoặc xuất dưới dạng hình ảnh, PDF hoặc PowerPoint.

Truy cập trực tiếp vào các hình ảnh stock chất lượng cao từ Pixabay và Pexels ngay trong trình chỉnh sửa.

Giới hạn của công cụ tạo dòng thời gian AI Venngage

Dòng thời gian không tự động cập nhật theo sự thay đổi của tiến độ dự án, do đó phù hợp hơn cho việc kể chuyện hơn là kế hoạch dự án trực tiếp.

Giá của công cụ tạo dòng thời gian AI Venngage

Miễn phí

Premium : $19/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về công cụ tạo dòng thời gian AI của Venngage

G2: 4.7/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về công cụ tạo dòng thời gian AI của Venngage?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Cuối cùng, chúng tôi có một công cụ được thiết kế dành cho người mới bắt đầu để tạo ra các đồ họa hấp dẫn. Giao diện người dùng tương tác của nền tảng này khiến việc sử dụng công cụ này trở nên rất dễ dàng cho bất kỳ ai. Với hàng trăm mẫu và đồ họa xuất sắc, Venngage nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

Cuối cùng, chúng tôi có một công cụ được thiết kế dành cho người mới bắt đầu để tạo ra các đồ họa hấp dẫn. Giao diện người dùng tương tác của nền tảng này khiến việc sử dụng công cụ này trở nên rất dễ dàng cho bất kỳ ai. Với hàng trăm mẫu và đồ họa xuất sắc, Venngage nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

3. MyLens AI (Tốt nhất cho việc chuyển đổi tài liệu phức tạp thành dòng thời gian tương tác)

qua MyLens AI

MyLens AI tự động trích xuất các ngày và sự kiện khóa từ tài liệu của bạn và sắp xếp chúng thành một dòng thời gian rõ ràng, có thể chỉnh sửa.

Nó xác định các cột mốc quan trọng của dự án, sắp xếp chúng theo thứ tự đúng, giúp bạn quản lý thời gian dự án một cách hiệu quả mà không cần làm công việc thủ công. Công cụ AI này cũng cho phép bạn thêm phương tiện truyền thông, điều chỉnh nhãn và xuất dòng thời gian dưới dạng infographic, slide trình chiếu hoặc hình ảnh trực quan.

Phần mở rộng Chrome này nâng cao tính năng của nó bằng cách cho phép người dùng tóm tắt và chuyển đổi nội dung web thành các định dạng trực quan ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của MyLens AI

Trích xuất ngày tháng và cột mốc từ các tệp PDF, CSV/Excel, hình ảnh và trang web.

Nhập dữ liệu một cách liền mạch thông qua tích hợp với Google Trang tính và Microsoft Excel.

Sử dụng phần mở rộng Chrome để trích xuất nội dung từ các trang web hoặc video YouTube và chuyển đổi chúng thành các dòng thời gian trực quan.

Giới hạn của công cụ tạo dòng thời gian MyLens AI

Hiệu suất của công cụ phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào sạch sẽ và được cấu trúc tốt. Dữ liệu đầu vào kém chất lượng hoặc mơ hồ có thể làm giảm đáng kể chất lượng đầu ra.

Giá của công cụ tạo dòng thời gian MyLens AI

Miễn phí

Pro : $20/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển : $200/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về công cụ tạo dòng thời gian MyLens AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về MyLens AI?

Dưới đây là đánh giá từ Product Hunt:

Tuyệt vời! Rất ấn tượng—tôi đã thử nghiệm một số dòng thời gian ấn tượng với nó. Mọi thứ diễn ra một cách dễ dàng. Nếu bạn cung cấp thêm giải thích, kết quả sẽ còn tốt hơn nữa.

Tuyệt vời! Rất ấn tượng—tôi đã thử nghiệm một số dòng thời gian ấn tượng với nó. Mọi thứ diễn ra một cách dễ dàng. Nếu bạn cung cấp thêm giải thích, kết quả sẽ còn tốt hơn nữa.

📖 Đọc thêm: Mẫu dòng thời gian sự kiện miễn phí để kế hoạch thông minh và hiệu quả hơn.

4. Preceden (Tốt nhất cho việc tạo dòng thời gian chuyên nghiệp)

qua Preceden

Preceden giúp bạn biến các kế hoạch phức tạp thành các dòng thời gian rõ ràng, mà không cần đến sự rườm rà của bảng tính hay các công cụ quản lý dự án nặng nề. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm cần trực quan hóa các cột mốc quan trọng xuyên suốt các bộ phận, nhanh chóng đồng bộ hóa các bên liên quan, hoặc trình bày dòng thời gian trong hợp đồng, bản trình bày hoặc báo cáo.

Bạn có thể tạo dòng thời gian thủ công hoặc sử dụng AI để tạo ra chúng, sau đó tùy chỉnh mọi thứ từ các lớp, đang theo dõi tiến độ đến chủ đề và định dạng xuất.

Đối với người dùng nâng cao, công cụ này hỗ trợ Quan hệ phụ thuộc, cho phép một sự kiện tự động bắt đầu khi sự kiện khác kết thúc, giúp giảm thiểu việc điều chỉnh thủ công khi kế hoạch thay đổi. Nó cũng có trình chỉnh sửa hàng loạt để mục nhập dữ liệu nhanh chóng và có thể xử lý thời lượng (ví dụ: mục nhập “3 tuần” và để phần mềm tính toán ngày kết thúc), cung cấp mức độ chi tiết thường chỉ có trong phần mềm quản lý dự án cao cấp.

Các tính năng nổi bật của Preceden

Nhập các sự kiện dưới nhiều định dạng cho ngày, giờ và thời lượng.

Chọn từ thư viện 4.600 biểu tượng để đại diện cho các sự kiện khác nhau.

Điều chỉnh chế độ hiển thị của dòng thời gian bằng cách thiết lập chế độ công khai, riêng tư, bảo vệ bằng mật khẩu hoặc chia sẻ qua URL bí mật.

Giai đoạn giới hạn của Preceden

Không hiển thị rõ ràng mối quan hệ giữa các sự kiện và các sự kiện con, khiến các dòng thời gian phức tạp trở nên khó hiểu hơn.

Giá cả của Preceden

Miễn phí

Cơ bản : $25/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Preceden

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Preceden?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Preceden hỗ trợ bạn theo dõi các dự án riêng lẻ bằng cách tạo lịch trình thời gian thực cho từng công việc của bạn. Quy trình sự kiện thực sự mượt mà và hoàn hảo.

Preceden hỗ trợ bạn theo dõi các dự án riêng lẻ bằng cách tạo lịch trình thời gian thực cho từng công việc của bạn. Quy trình sự kiện thực sự mượt mà và hoàn hảo.

📮 ClickUp Insight: Một trong năm nhân viên cho biết rằng chỉ cần biết thời điểm quyết định được đưa ra sẽ giúp họ hoàn thành công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, trong nhịp sống bận rộn hàng ngày, việc truyền đạt dòng thời gian thường bị bỏ qua. Đó chính là lúc ClickUp Brain bước ra để phát huy tác dụng. Hành động như một trợ lý công việc được hỗ trợ bởi AI, nó tự động thu thập cập nhật từ các công việc, chủ đề và tài liệu — cung cấp bản tóm tắt hàng ngày, bản tóm tắt quyết định và bình luận tóm tắt. Chúc bạn không bao giờ phải chạy theo người khác (hoặc thông tin). 💨

5. Piktochart AI Dòng Thời Gian Infographic Generator (Tốt nhất cho việc chuyển đổi thông tin phức tạp thành các câu chuyện)

qua Piktochart AI

Piktochart AI giúp việc tạo/lập dòng thời gian trở nên nhanh chóng, ấn tượng và cực kỳ đơn giản, ngay cả khi bạn không phải là nhà thiết kế. Chỉ cần mô tả ý tưởng của bạn trong một câu, và nó sẽ chuyển đổi nội dung của bạn thành một infographic dòng thời gian trong vài giây.

Nó giúp lập bản đồ các cột mốc quan trọng của dự án, trình bày hành trình của công ty hoặc trực quan hóa các sự kiện lịch sử. Trình chỉnh sửa cho phép bạn điều chỉnh bố cục, thêm biểu tượng hoặc phương tiện truyền thông, và duy trì phong cách thương hiệu bằng cách sử dụng thư viện công cụ thiết kế của họ.

Bạn có thể xuất dòng thời gian dưới dạng hình ảnh hoặc PDF và chia sẻ chỉ với một cú nhấp chuột. Tính năng AI Outline của nó thông minh phân tích văn bản được dán hoặc tài liệu được tải lên (PDF, DOCX) để tạo ra một cấu trúc rõ ràng, logic trước khi quá trình thiết kế bắt đầu, đảm bảo dòng thời gian kết quả được tổ chức và dễ đọc.

Các tính năng nổi bật của Piktochart AI Dòng Thời Gian Infographic Generator

Tạo dòng thời gian từ bất kỳ yêu cầu nào bằng cách mô tả ý tưởng của bạn trong 120 ký tự hoặc ít hơn.

Sắp xếp lại các sự kiện, thêm các cột mốc và tùy chỉnh thiết kế với trình chỉnh sửa kéo và thả.

Hợp tác với tối đa 3 thành viên trong nhóm trên kế hoạch miễn phí để dễ dàng làm việc nhóm.

Giới hạn của công cụ tạo biểu đồ dòng thời gian AI Piktochart

Tải xuống có giới hạn ở định dạng PNG nếu bạn sử dụng kế hoạch Miễn phí hoặc Pro.

Giá của công cụ tạo biểu đồ dòng thời gian AI Piktochart

Miễn phí

Pr0 : $29/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về công cụ tạo biểu đồ dòng thời gian AI của Piktochart

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về công cụ tạo biểu đồ dòng thời gian AI của Piktochart?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Trải nghiệm của tôi với Piktochart thật tuyệt vời! Nó đã giúp quy trình làm việc của tôi trở nên nhanh chóng hơn, và các công cụ AI là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn tạo ra các báo cáo, infographic và bài thuyết trình đẹp mắt mà không cần kỹ năng thiết kế chuyên sâu.

Trải nghiệm của tôi với Piktochart thật tuyệt vời! Nó đã giúp quy trình làm việc của tôi trở nên nhanh chóng hơn, và các công cụ AI là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn tạo ra các báo cáo, infographic và bài thuyết trình đẹp mắt mà không cần kỹ năng thiết kế chuyên sâu.

📌 Không chắc liệu bạn cần biểu đồ Gantt hay dòng thời gian? Hai công cụ này trông tương tự nhau nhưng có mục đích sử dụng hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn đang quản lý các mối quan hệ phụ thuộc, thời hạn và khối lượng công việc, biểu đồ Gantt có thể là lựa chọn hàng đầu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn vạch ra các sự kiện hoặc cột mốc quan trọng một cách trực quan, dòng thời gian sẽ là giải pháp phù hợp. 👉 Đọc hướng dẫn này về Gantt vs. dòng thời gian để hiểu khi nào (và tại sao) nên sử dụng từng loại.

6. MyMap. AI Timeline Maker (Phù hợp nhất để tạo các dòng thời gian chuyên nghiệp cho lập kế hoạch dự án)

MyMap. AI giúp biến ý tưởng thành hình ảnh một cách dễ dàng như một cuộc hội thoại. Chỉ cần cho nó biết bạn đang làm gì, dù là kế hoạch dự án, ghi chú bài giảng hay chiến lược nội dung, và nó sẽ ngay lập tức tạo ra sơ đồ luồng, bản đồ tư duy, ma trận hoặc thậm chí là bài thuyết trình hoàn chỉnh.

Khác với các công cụ khác, MyMap thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Dán tệp PDF, chèn liên kết hoặc để công cụ tìm kiếm trực tuyến; nó sẽ tổng hợp thông tin khóa thành một biểu đồ trực quan sạch sẽ và có thể chỉnh sửa.

Giao diện trò chuyện AI-Native của nó kết hợp khả năng xử lý nhiều định dạng đầu vào (tệp, URL, văn bản) với tìm kiếm web thời gian thực trên Google/Bing. Điều này có nghĩa là bạn có thể yêu cầu nó tạo kế hoạch cho một sự kiện hiện tại hoặc một chủ đề đang hot, và AI sẽ thu thập thông tin mới nhất từ web để ghép nối thành dòng thời gian, khiến nó trở nên lý tưởng cho chiến lược nội dung thay đổi nhanh chóng hoặc phân tích cạnh tranh.

MyMap. AI Dòng Thời Gian Maker - Các tính năng nổi bật

Lưu dòng thời gian dưới dạng hình ảnh hoặc PDF, hoặc chia sẻ liên kết với nhóm.

Sử dụng thanh công cụ tích hợp để chuyển sang chế độ trình bày để trình bày công việc của bạn trong các cuộc họp.

Xuất dòng thời gian dưới dạng hình ảnh chất lượng cao, bao gồm độ phân giải 4K.

Giới hạn của MyMap. AI Timeline Maker

Kế hoạch cơ bản chỉ bao gồm khả năng tải lên 1 tệp tin với giới hạn (phù hợp cho sử dụng thỉnh thoảng), nâng cấp lên kế hoạch trả phí để có thêm tính năng.

Giá của MyMap. AI Dòng Thời Gian Maker

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MyMap. AI Dòng thời gian Maker

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📚 Tìm hiểu thêm: Cách tối ưu hóa hiệu quả với báo cáo theo dõi thời gian

7. Edraw. AI Timeline Maker (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản thành dòng thời gian)

Edraw. AI giúp bạn tạo ra các dòng thời gian chuyên nghiệp với chatbot tích hợp sẵn, tạo ra các gợi ý cho bạn. Khi dòng thời gian của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể nâng cao nó bằng cách kéo và thả các biểu tượng và hình ảnh từ phần Clipart và điều chỉnh bố cục bằng cách sử dụng bảng điều khiển Canvas bên phải.

Edraw. AI Dòng Thời Gian Maker - Tính năng nổi bật

Lựa chọn từ hơn 210 loại sơ đồ, từ sơ đồ tư duy đến sơ đồ luồng, để tạo nội dung đa dạng.

Nhập tệp từ Excel, Word và Visio để chuyển đổi dữ liệu thành các dòng thời gian được tổ chức khoa học.

Công việc mượt mà trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, macOS và các thiết bị di động.

Giới hạn của Edraw. AI Dòng thời gian Maker

Edraw. AI là một ứng dụng hoàn toàn dựa trên đám mây.

Giá của Edraw. AI Dòng Thời Gian Maker

Miễn phí

Pro : $7.9/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: $9.9/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Edraw. AI Dòng thời gian Maker

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Edraw. AI Dòng Thời Gian Maker?

Dưới đây là đánh giá từ Product Hunt:

Edraw. AI đã trở thành một bước đột phá đối với tôi bằng cách cho phép tạo/lập các dòng thời gian dự án trực quan. Với các mẫu sơ đồ luồng công việc và biểu đồ Gantt, tôi có thể phân công công việc một cách hiệu quả, đang theo dõi hạn chót và giám sát tiến độ.

Edraw. AI đã trở thành một bước đột phá đối với tôi bằng cách cho phép tạo/lập các dòng thời gian dự án trực quan. Với các mẫu sơ đồ luồng và biểu đồ Gantt, tôi có thể phân công công việc một cách hiệu quả, đang theo dõi hạn chót và giám sát tiến độ.

8. ChronoZoom (Tốt nhất cho việc hiển thị lịch sử)

qua ChronoZoom

ChronoZoom không phải là công cụ tạo dòng thời gian dự án thông thường; nó được thiết kế để kể chuyện tổng quan.

Nền tảng của nó là công nghệ Seadragon deep zoom được xây dựng trên Windows Azure, cho phép người dùng zoom qua các quy mô thời gian khổng lồ - từ Big Bang đến ngày nay (với tỷ lệ zoom gần 5 nghìn tỷ) - mà không gặp bất kỳ độ trễ nào, khiến nó trở thành công cụ trực quan hóa mạnh mẽ cho nghiên cứu Big History và kể chuyện liên ngành.

Đối với các nhóm B2B SaaS, đây là công cụ bản đồ thời gian sáng tạo để theo dõi sự phát triển của ngành, tính năng sản phẩm hoặc nhu cầu của khách hàng. Hãy nghĩ đến các bản trình bày keynote hoặc nội dung có tác động mạnh mẽ, nơi bạn muốn gây ấn tượng bằng bối cảnh, như việc minh họa cách các công cụ hỗ trợ dựa trên AI trở nên không thể thiếu sau hàng thập kỷ sử dụng các hệ thống vé hỗ trợ cồng kềnh.

Các tính năng nổi bật của ChronoZoom

Sử dụng công cụ tạo nội dung để tạo ra các dòng thời gian lịch sử kể những câu chuyện liên ngành.

Kết nối các sự kiện, xu hướng và chủ đề theo thời gian bằng cách sử dụng thông tin từ các trường khác nhau.

Khám phá nhiều góc nhìn thông qua các dòng thời gian có sẵn, tài liệu truyền thông và tài nguyên được tuyển chọn.

Giới hạn của ChronoZoom

Giao diện người dùng (UI) có vẻ lỗi thời và không trực quan, điều này có thể làm chậm trải nghiệm người dùng.

Giá cả của ChronoZoom

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về ChronoZoom

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về ChronoZoom?

Dưới đây là bài đánh giá của Edutopic:

ChronoZoom mang lịch sử đến cuộc sống. Tôi không thể nói với bạn có bao nhiêu học sinh đã nói với tôi rằng họ luôn thấy lịch sử nhàm chán trước đây. Bây giờ nó trở nên có ý nghĩa với họ. Họ thấy cách các khía cạnh khác nhau của quá khứ hòa hợp với nhau.

ChronoZoom mang lịch sử đến cuộc sống. Tôi không thể nói với bạn có bao nhiêu học sinh đã nói với tôi rằng họ luôn thấy lịch sử nhàm chán trước đây. Bây giờ nó trở nên có ý nghĩa với họ. Họ thấy cách các khía cạnh khác nhau của quá khứ kết nối với nhau.

🔖 Thư viện tài nguyên: Tại sao phải bắt đầu từ đầu khi bạn có thể tùy chỉnh một mẫu có sẵn? Hãy tham khảo các mẫu dòng thời gian dự án được thiết kế để khơi dậy sự sáng tạo của bạn.

9. ClioVis (Tốt nhất cho việc hiển thị kết nối)

qua ClioVis

ClioVis kết hợp các dòng thời gian tương tác, bản đồ câu chuyện và bản đồ tư duy để giúp bạn hình dung cách các ý tưởng, sự kiện và con người kết nối với nhau theo thời gian.

Muốn thể hiện mối quan hệ nhân quả?

Bạn có thể đánh dấu màu cho các sự kiện, vẽ kết nối giữa chúng và thậm chí trích dẫn các nguồn chính hoặc phụ ngay trong nền tảng.

Công cụ này cho phép người dùng nâng cao (như những người viết luận văn hoặc thực hiện nghiên cứu dài hạn) lắp ráp và hiển thị mối quan hệ và kết nối giữa con người, sự kiện và khái niệm theo thời gian, thay vì chỉ bản đồ thời điểm chúng xảy ra. Tập trung vào mô hình hóa mối quan hệ là yếu tố quan trọng đối với các nhà nghiên cứu và nhà genealogist muốn khám phá và chứng minh nguyên nhân và mối liên hệ trong các tập dữ liệu lớn.

Các tính năng nổi bật của ClioVis

Trình bày dòng thời gian bằng chế độ trình bày tích hợp sẵn của ClioVis — không cần sử dụng PowerPoint hay Prezi.

Thêm thẻ địa lý bằng cách đặt ghim trên bản đồ hoặc tải lên bản đồ tùy chỉnh.

Tải lên hình ảnh và âm thanh, hoặc nhập trực tiếp các tài liệu hình ảnh từ Wikimedia Commons và các nguồn khác.

Giới hạn của ClioVis

Chỉ hỗ trợ URL hình ảnh, thường kết thúc bằng .jpg hoặc .png.

Giá cả của ClioVis

Miễn phí

Premium : $6.99/tháng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Nhóm: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ClioVis

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. AI Graph Maker Timeline (Tốt nhất cho việc tạo ra các dòng thời gian có cấu trúc)

qua AI Graph Maker

AI Graph Maker cho phép bạn tự động tạo dòng thời gian bằng AI và sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian. Dù bạn đang công việc trên các dự án giáo dục, kế hoạch cá nhân hay quản lý dự án, công cụ này giúp bạn tạo ra các dòng thời gian gọn gàng, chuyên nghiệp.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhập các sự kiện khóa thủ công hoặc tải lên tệp tin. Công cụ “Generate with AI” sẽ xử lý phần còn lại. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh dòng thời gian bằng cách điều chỉnh màu sắc, phông chữ, bố cục và nội dung.

Các tính năng nổi bật của AI Graph Maker

Xuất dòng thời gian dưới các định dạng PNG, SVG và Mermaid để chia sẻ dễ dàng.

Tùy chỉnh bố cục, nội dung và các yếu tố thiết kế một cách dễ dàng.

Bố cục trực quan có cấu trúc giúp dòng thời gian dễ đọc và theo dõi.

Giới hạn của công cụ tạo biểu đồ AI

Mặc dù bạn có thể chia sẻ các tệp đã xuất, nhưng không có hỗ trợ hợp tác và bình luận theo thời gian thực.

Giá cả của AI Graph Maker

Miễn phí

Sở thích: $5/tháng

Đánh giá và nhận xét về AI Graph Maker

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo nhanh: Thay vì chỉ cài đặt hạn chót và hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, hãy thử xây dựng dòng thời gian theo hướng ngược lại. Bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng, sau đó công việc ngược lại để xác định những gì cần làm và thời điểm thực hiện. Đây là một mẹo đơn giản, nhưng nó giúp giảm bớt áp lực và khiến toàn bộ dự án trở nên dễ thực hiện hơn nhiều. Để biết thêm các mẹo tương tự, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về 10 mẹo để cải thiện quản lý thời gian!

11. Tiki‑Toki (Tốt nhất cho việc tạo dòng thời gian 3D tương tác)

Tiki-Toki không chỉ là một công cụ tạo dòng thời gian thông thường, mà là nơi thiết kế đẹp mắt kết hợp với tính năng mạnh mẽ. Tính năng nổi bật của nó? Một chế độ xem dòng thời gian 3D xoay, mang lại cho dự án của bạn cảm giác động lực, gần như điện ảnh.

Nó hỗ trợ bốn tùy chọn chế độ xem khác nhau ngoài chế độ xem 3D xoắn ốc tiêu chuẩn (bao gồm hàm "zoom out" để tránh lộn xộn), kết hợp với tích hợp mượt mà với video YouTube và Vimeo, cho phép tạo/lập các dòng thời gian đa phương tiện (multi-modal timelines) hấp dẫn, rất hiệu quả cho mục đích giáo dục và trình bày dự án.

Dù bạn đang trình bày các cột mốc quan trọng của công ty hay xây dựng một dự án lịch sử cho lớp học, Tiki-Toki giúp bạn biến các ngày tháng tĩnh thành một câu chuyện tương tác, thu hút sự chú ý.

Các tính năng nổi bật của Tiki-Toki

Tạo các dòng thời gian 3D tương tác với tính năng zoom, điều chỉnh kích thước bảng điều khiển và cài đặt hướng.

Thêm hình ảnh, video và âm thanh để tạo trải nghiệm đa phương tiện phong phú.

Sử dụng mã màu cho các sự kiện và sắp xếp chúng theo danh mục để tăng tính rõ ràng.

Chèn dòng thời gian vào blog hoặc trang web của bạn (với kế hoạch cao cấp)

Giai đoạn giới hạn của Tiki-Toki

Ứng dụng máy tính không thể được sử dụng để tạo dòng thời gian dựa trên web.

Giá cả của Tiki-Toki

Miễn phí

Giáo viên : $150 mỗi năm

Bronze : $9.50/tháng

Silver: $25/tháng

Đánh giá và nhận xét về Tiki-Toki

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📚 Xem thêm: Cách sử dụng công cụ AI để tối đa hóa năng suất

12. CallidusAI Dòng Thời Gian (Phù hợp nhất cho các nền tảng pháp lý để tự động hóa nghiên cứu pháp lý)

qua CallidusAI

CallidusAI được thiết kế riêng cho các luật sư xử lý các vụ kiện phức tạp. Nó tự động trích xuất các sự kiện và ngày tháng khóa từ tài liệu của bạn và tổ chức chúng thành các dòng thời gian rõ ràng, có thể tích hợp mượt mà vào các bản tóm tắt vụ án, bản tường trình sự thật hoặc bản tóm tắt.

Điểm nổi bật? Tính năng AI Dòng Thời Gian được tích hợp vào một hệ thống lớn hơn thực hiện các kiểm tra chống ảo giác độc quyền để đảm bảo 0% ảo giác trong tên trường hợp trong kết quả nghiên cứu pháp lý. Nó được thiết kế để tạo ra các tài liệu chất lượng sản xuất, tương thích với Word và bao gồm tính năng chỉnh sửa so sánh (redlining) có thể được đào tạo dựa trên hướng dẫn phong cách riêng của công ty, vượt xa một công cụ trích xuất ngày tháng đơn giản cho các vụ kiện tụng.

Công cụ này hoạt động như một trợ lý pháp lý toàn diện, giúp bạn soạn thảo bản ghi chép nghiên cứu pháp lý, chỉnh sửa hợp đồng, xem xét tài liệu khám phá và kiểm tra chính tả với nhiều góc độ khác nhau.

Các tính năng nổi bật của CallidusAI

Tự động tạo dòng thời gian cho vụ kiện trực tiếp từ các tệp vụ án đã tải lên.

Soạn thảo các bản ghi nhớ pháp lý dài 20–30 trang trong 10 phút, đã được trích dẫn đầy đủ và định dạng hoàn chỉnh.

So sánh và chỉnh sửa hợp đồng nhanh gấp 10 lần bằng cách sử dụng hướng dẫn phong cách của riêng bạn.

Sử dụng tiện ích bổ sung Microsoft Word để tích hợp dòng thời gian, ghi chú và nhiều tính năng khác.

Giới hạn của CallidusAI

Module Pháp lý Tổng quát không bao gồm các tính năng soạn thảo tài liệu.

Giá cả của CallidusAI

Cá nhân : $149/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn : $249/tháng cho mỗi người dùng

Premium: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CallidusAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Đọc tiếp: Muốn tạo dòng thời gian hấp dẫn trong Excel? Excel có thể không được thiết kế cho dòng thời gian, nhưng với một số điều chỉnh, bạn vẫn có thể thực hiện được. 👉 Học cách tạo dòng thời gian trong Excel từng bước.

Nắm vững dòng thời gian dự án của bạn với AI trong ClickUp

Dòng thời gian không chỉ để trưng bày, mà còn phải thực sự thúc đẩy công việc tiến triển.

Từ kế hoạch ra mắt đến các vụ kiện pháp lý, một công cụ tạo dòng thời gian AI tốt sẽ trình bày mọi thứ một cách rõ ràng. Nó cho bạn biết tình trạng hiện tại, những gì đang trễ hẹn và những gì cần chú ý mà không cần phải lục lọi qua năm tab.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Nó tập hợp mọi thứ: công việc, mục tiêu và nhân sự, vào một dòng thời gian duy nhất, được cập nhật liên tục theo sự phát triển của công việc.

Vậy nên, nếu thiết lập hiện tại của bạn không thể tập trung mọi thứ vào một nơi, đã đến lúc nâng cấp.

Bắt đầu tạo các dòng thời gian thông minh hơn. Đăng ký miễn phí trên ClickUp ngay hôm nay!