13 công cụ LMS tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ vào năm 2025

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc quản lý nhân sự, đây là cách hệ thống quản lý học tập (LMS) phù hợp sẽ hỗ trợ bạn:

Đào tạo nhân viên mới mà không làm quá tải nhóm của bạn

Đảm bảo tuân thủ quy định mà không cần quản lý chi tiết.

Giúp nhân viên học tập, không chỉ đơn thuần là hoàn thành các khóa học trực tuyến.

Tuy nhiên, các nhà quản lý nhân sự và trưởng nhóm vẫn còn do dự. Không phải vì họ không nhận ra giá trị của một hệ thống quản lý học tập (LMS), mà họ lo lắng về lớp ma sát thứ hai:

Ai sẽ là người tạo ra tất cả các chương trình đào tạo này?

Liệu nhân viên có chỉ đơn giản là lơ đãng và nhấp vào 'tiếp theo'?

Tôi thực sự có thời gian để quản lý một công cụ khác không?

Dưới đây là danh sách công việc các nền tảng LMS hàng đầu dành cho doanh nghiệp nhỏ giải quyết trực tiếp những vấn đề này. Chúng tôi đã lựa chọn các công cụ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn với các mẫu có sẵn, tự động hóa thông minh và các tính năng tương tác giúp nhân viên (và quản trị viên) của bạn hài lòng.

Dù bạn đang triển khai chương trình onboarding, đào tạo nhân viên hay nâng cao kỹ năng, các hệ thống quản lý học tập này sẽ giúp bạn thực hiện những việc cần làm mà không làm quá tải nhóm nhân sự.

Nếu bạn đang tìm kiếm một so sánh nhanh về các hệ thống quản lý học tập tốt nhất, bảng này dành cho bạn.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp ClickUp Brain, tạo danh sách việc cần làm, và ClickUp Clips để ghi lại và chia sẻ nội dung đào tạo. Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận cần một nền tảng tất cả trong một cho đào tạo, onboarding và quản lý dự án. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. TalentLMS Hơn 1.000 khóa học sẵn có, tạo khảo sát, tích hợp với BambooHR và Salesforce. Phù hợp nhất cho giải pháp học tập toàn diện dành cho kinh doanh đang phát triển. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149 cho 1-40 người dùng/tháng. AbsorbLMS Tạo AI, xác nhận của học viên và danh sách kiểm tra quan sát. Phù hợp nhất cho đào tạo tuân thủ Giá cả tùy chỉnh Docebo Kiến trúc không đầu, đề xuất khóa học dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và tính năng mời xem. Phù hợp nhất cho việc quản lý đào tạo tuân thủ và cấp chứng chỉ. Giá cả tùy chỉnh LearnUpon Các lộ trình học tập đa khóa học, logic if-then để tự động hóa đào tạo và các cổng thông tin chuyên dụng. Phù hợp nhất cho việc đào tạo nhiều đối tượng khác nhau Giá cả tùy chỉnh Thinkific Học tập theo thương hiệu riêng, tên miền tùy chỉnh, không gian cộng đồng và vai trò tùy chỉnh. Phù hợp nhất cho các kinh doanh muốn bán các khóa học trực tuyến. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49 mỗi người dùng/tháng Blackboard Hỗ trợ thương hiệu đa người dùng, chứng nhận ISO, khu vực thử nghiệm, công cụ kiểm tra khả năng truy cập tích hợp. Phù hợp nhất cho các kinh doanh cần một nền tảng đào tạo có thể mở rộng và được tùy chỉnh theo thương hiệu. Giá cả tùy chỉnh Moodle Khung năng lực tùy chỉnh, Tin nhắn ma trận, Kết nối AI Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận muốn một hệ thống LMS có thể tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí. Miễn phí Tovuti 40 loại nội dung, Dizi AI, tạo nhóm người dùng và nhóm con. Phù hợp nhất cho các trải nghiệm đào tạo tương tác và đắm chìm. Giá cả tùy chỉnh 360 Learning Đăng nhập một lần (SSO), tải lên tệp tin trực tuyến, cài đặt ngày hết hạn chứng chỉ. Phù hợp nhất cho đào tạo hợp tác Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8 mỗi người dùng/tháng. iSpring Learn Tạo khóa học dựa trên PowerPoint, đăng nhập một lần (Single Sign-On) và tên miền tùy chỉnh để xây dựng thương hiệu. Tốt nhất cho việc triển khai và tự động hóa đào tạo doanh nghiệp Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $770 mỗi người dùng/năm. Litmos 98.000 khóa học sẵn có, hơn 100 kết nối, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích các bài nộp video, xem lại lịch sử khóa học. Tốt nhất cho việc triển khai các chương trình đào tạo có tác động cao. Giá cả tùy chỉnh LearnDash Hỗ trợ tiến độ video, tương thích với nhiều định dạng nội dung. Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ trong việc tạo và quản lý đào tạo. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $199/năm cho 1 trang web.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn LMS cho doanh nghiệp nhỏ?

Khi lựa chọn hệ thống quản lý học tập (LMS) cho doanh nghiệp nhỏ, bạn cần các tính năng giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt gánh nặng quản trị viên và có thể phát triển cùng với doanh nghiệp. Đồng thời, không gây quá tải cho nhóm hoặc ngân sách của bạn.

Một hệ thống quản lý học tập (LMS) dễ sử dụng và cung cấp cho nhóm của bạn các khóa đào tạo phù hợp để nâng cao kỹ năng.

Dưới đây là danh sách kiểm tra thực tế về các tính năng khóa cần lưu ý:

Các mô-đun học tập tương tác: Giữ cho nhân viên hứng thú với các video tương tác, bài kiểm tra và mô phỏng giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và làm cho việc đào tạo trở nên thú vị hơn, không còn là một nhiệm vụ nhàm chán.

Tùy chỉnh: Tùy chỉnh hệ thống quản lý học tập theo nhu cầu của công ty bạn với các khóa học mang thương hiệu, nội dung tùy chỉnh cho các mô-đun đào tạo và các lộ trình học tập cá nhân hóa.

Khả năng mở rộng: Đảm bảo hệ thống LMS của bạn phát triển cùng với nhóm, hỗ trợ thêm người dùng, khóa học và địa điểm mà không làm chậm hệ thống hoặc yêu cầu nâng cấp tốn kém.

Đang theo dõi tiến độ: Đang theo dõi tiến độ học tập của học viên và cải thiện chương trình đào tạo thông qua các bài kiểm tra tích hợp, Đang theo dõi tiến độ học tập của học viên và cải thiện chương trình đào tạo thông qua các bài kiểm tra tích hợp, khảo sát phản hồi đào tạo , chứng chỉ và đánh giá hiệu suất.

Khả năng tích hợp: Kết nối hệ thống LMS của bạn với các công cụ như Slack, Google Workspace, phần mềm đào tạo hoặc hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) để tối ưu hóa quy trình onboarding, tự động hóa việc giao nhiệm vụ và đồng bộ dữ liệu nhân viên.

Truy cập di động: Cho phép các nhóm truy cập tài liệu đào tạo mọi lúc mọi nơi thông qua nền tảng đào tạo thân thiện với thiết bị di động, phù hợp cho nhân viên làm việc tại trường, đội ngũ làm việc linh hoạt hoặc các bài học nhanh giữa các công việc.

Báo cáo và phân tích: Tạo hiển thị về ai đang học gì, nơi họ gặp khó khăn và cách cải thiện đào tạo cho các nhóm thông qua các bảng điều khiển và báo cáo thời gian thực.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Công cụ LMS tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

Dưới đây là các hệ thống quản lý học tập (LMS) tốt nhất dành cho các doanh nghiệp nhỏ như của bạn.

ClickUp (Phù hợp nhất cho các kinh doanh cần một nền tảng tất cả trong một cho việc onboarding và quản lý học tập liên tục)

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên, hoạt động như một hệ thống quản lý học tập nhẹ nhàng và có thể tùy chỉnh, giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và cải thiện quản lý công việc trên các dự án.

Bằng cách kết hợp mạnh mẽ giữa ClickUp Brain và ClickUp Docs, bạn có thể tạo ra các tài liệu đào tạo, cẩm nang cho tình nguyện viên, hướng dẫn onboarding và thậm chí là các kế hoạch học tập cá nhân hóa.

Để tăng tính tương tác, bạn có thể tải lên video nhúng hoặc infographics để làm phong phú nội dung. Với tính năng Chia sẻ Công khai, những tài liệu này có thể được truy cập bởi tình nguyện viên hoặc các bên liên quan mà không cần quyền truy cập đầy đủ vào ClickUp, giúp quá trình onboarding diễn ra suôn sẻ.

Tạo tài liệu đào tạo, công việc, lịch trình và nhiều hơn nữa với Không gian Làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp.

Nếu tài liệu đào tạo của bạn được phân tán trên các định dạng PDF, bảng tính, Tài liệu Google và các kênh khác, nhóm của bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm chúng hơn là hoàn thành công việc. Tuy nhiên, công nghệ Tìm kiếm Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo (AI) sẽ giúp quá trình này trở nên trơn tru hơn, cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ nội dung nào trong không gian làm việc và các ứng dụng bên thứ ba tích hợp chỉ trong vài giây.

Khi thư viện đào tạo nhân viên của bạn ngày càng phát triển, bạn có thể sử dụng tính năng Quản lý Kiến thức của ClickUp để tìm kiếm tài liệu và câu trả lời liên quan mà không cần lục lọi qua các thư mục. Tính năng này cho phép lưu trữ dễ dàng và truy cập tức thì vào toàn bộ kiến thức của công ty. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chuyển đổi tất cả tài liệu đào tạo và hướng dẫn của mình thành các wiki nội bộ.

Cần hỗ trợ cá nhân hóa hơn? Hãy hỏi các Trợ lý trong ClickUp! Các công cụ AI quản lý kiến thức này có thể trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại một cách kiên nhẫn và kích hoạt các quy trình làm việc mà không làm quá tải đội ngũ nhỏ của bạn!

Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh trò chuyện ClickUp, tự động hóa báo cáo hàng ngày và hàng tuần, phân loại và phân công tin nhắn, thêm nhắc nhở và nhiều tính năng khác với ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp cũng cung cấp một mẫu có sẵn để giúp bạn tiêu chuẩn hóa việc triển khai các chương trình đào tạo. Ví dụ, Mẫu Kế Hoạch Triển Khai Đào Tạo của ClickUp đảm bảo rằng tất cả tài liệu đào tạo của bạn được tổ chức gọn gàng và có thể truy cập tập trung.

Tải mẫu miễn phí Tạo và đang theo dõi kế hoạch đào tạo của bạn bằng mẫu Kế hoạch Triển khai Đào tạo của ClickUp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi các giai đoạn khác nhau của kế hoạch đào tạo thông qua các trạng thái tùy chỉnh.

Lưu trữ, tổ chức và hiển thị thông tin về các phiên đào tạo bằng các trường thông tin tùy chỉnh.

Theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch với bảng điều khiển ClickUp.

Dù bạn đang đào tạo nhân viên mới hay quản lý phát triển kỹ năng cho toàn nhóm, các tính năng của ClickUp đều phù hợp với nhu cầu đào tạo của bạn và hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Ứng dụng di động đôi khi hoạt động chậm hơn phiên bản desktop, đặc biệt khi xử lý các dự án phức tạp hoặc quản lý nhiều công việc cùng lúc.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Đội ngũ của tôi rất thích khả năng giao công việc để đảm bảo trách nhiệm và mức độ tùy chỉnh cao! Chúng tôi đã có thể tạo ra các không gian phù hợp với từng nhu cầu của mình và đang theo dõi tiến độ của từng công việc. Công cụ này rất dễ sử dụng, và dịch vụ khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết! Không mất nhiều thời gian để toàn bộ nhóm của chúng tôi triển khai và tích hợp ClickUp, và hiện nay nó đã trở thành công cụ sử dụng hàng ngày cho tất cả mọi người!

Đội ngũ của tôi rất thích khả năng giao công việc để đảm bảo trách nhiệm và mức độ tùy chỉnh cao! Chúng tôi đã có thể tạo ra các không gian phù hợp với từng nhu cầu của mình và đang theo dõi tiến độ của từng công việc. Công cụ này rất dễ sử dụng, và dịch vụ khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết! Không mất nhiều thời gian để toàn bộ nhóm của chúng tôi triển khai và tích hợp ClickUp, và hiện nay nó đã trở thành công cụ sử dụng hàng ngày cho tất cả mọi người!

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cũng là một hệ thống quản lý học tập (LMS) thông minh và trực quan dành cho doanh nghiệp nhỏ. Với tích hợp sâu rộng trên các tài liệu, tài liệu đào tạo và giao tiếp nhóm, Brain MAX giúp bạn dễ dàng tạo, tổ chức và triển khai nội dung học tập - tất cả từ một nền tảng duy nhất. Bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng xây dựng mô-đun đào tạo, phân công khóa học, theo dõi tiến độ của nhân viên và thậm chí tạo bài kiểm tra hoặc biểu mẫu phản hồi. Brain MAX tự động hóa nhắc nhở, thu thập tài nguyên liên quan và cung cấp thông tin thời gian thực về quá trình học tập của nhóm, giúp quá trình onboarding và nâng cao kỹ năng trở nên liền mạch, hiệu quả và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

📚 Đọc thêm: Cách nhóm onboarding của chúng tôi sử dụng ClickUp

2. TalentLMS (Phù hợp nhất cho giải pháp học tập toàn diện dành cho kinh doanh đang phát triển)

qua TalentLMS

TalentLMS là hệ thống quản lý học tập giúp doanh nghiệp nhỏ đào tạo nhân viên, đối tác hoặc khách hàng với quy trình thiết lập đơn giản. Hệ thống này hoạt động trên nền tảng đám mây và tương thích với thiết bị di động.

Giao diện thân thiện với người dùng cho phép ngay cả các nhóm chưa có kinh nghiệm sử dụng LMS cũng có thể tạo các khóa học trực tuyến trong vòng vài giờ.

Bạn có thể quản lý người dùng, phân công lộ trình học tập và đang theo dõi tiến độ thông qua các báo cáo tích hợp và tự động hóa. Các công cụ AI hỗ trợ tạo nội dung cho tài liệu onboarding và phát hiện khoảng cách kỹ năng, trong khi các tính năng gamification như bảng xếp hạng và huy hiệu giúp duy trì sự tham gia của học viên.

Với chính sách giá linh hoạt và sự tham gia tối thiểu của bộ phận IT, đây là lựa chọn thực tế cho các nhóm đang phát triển cần một giải pháp LMS có khả năng mở rộng.

Các tính năng nổi bật của TalentLMS

Cung cấp các khóa học tương tác với nhiều tùy chọn (câu hỏi trắc nghiệm, kéo và thả, câu hỏi mở) đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung eLearning như SCORM, xAPI và cmi5.

Tạo các cuộc khảo sát để thu thập và phân tích kết quả về học viên và chương trình đào tạo.

Tích hợp với các nền tảng như BambooHR và Salesforce để quản lý quá trình onboarding và đang theo dõi tiến độ đào tạo bán hàng.

Giới hạn của TalentLMS

Khả năng báo cáo cơ bản, không có tùy chọn tạo báo cáo cho các khóa học được nhóm thành một chương trình đào tạo.

Giá cả của TalentLMS

Core : $149 cho 1-40 người dùng/tháng

Grow : $299 cho 1-70 người dùng/tháng

Pro : $579 cho 1-100 người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TalentLMS

G2: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TalentLMS?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi rất thích khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và có sự linh hoạt cao trong việc tùy chỉnh. Có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể tận dụng để nâng cao chất lượng đào tạo. Báo cáo đã mang lại lợi ích lớn và cung cấp dữ liệu hữu ích. Chúng tôi đã có thể triển khai nội dung một cách dễ dàng và nhanh chóng với tỷ lệ áp dụng cực kỳ cao.

Tôi rất thích khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và có sự linh hoạt cao trong việc tùy chỉnh. Có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể tận dụng để nâng cao chất lượng đào tạo. Báo cáo đã mang lại lợi ích lớn và cung cấp dữ liệu hữu ích. Chúng tôi đã có thể triển khai nội dung một cách dễ dàng và nhanh chóng với tỷ lệ áp dụng cực kỳ cao.

⚡ Kho mẫu: Mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên miễn phí

3. AbsorbLMS (Phù hợp nhất cho đào tạo tuân thủ)

qua AbsorbLMS

AbsorbLMS cung cấp giải pháp học tập được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Absorb Skills, giúp bạn thiết kế các lộ trình nâng cao kỹ năng cá nhân hóa cho nhân viên.

Bạn có thể tạo các khóa học và bài kiểm tra một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, ngay cả khi không có nhóm đào tạo và phát triển (L&D) chuyên trách.

Quản trị viên có thể sử dụng lệnh ngôn ngữ tự nhiên để trích xuất báo cáo hoặc tự động hóa việc đăng ký, tiết kiệm thời gian quý báu. Trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Tính năng này đề xuất nội dung cho học viên dựa trên tiến độ cá nhân của họ.

Absorb cung cấp hơn 20.000 khóa học sẵn sàng sử dụng, dựa trên các phương pháp đào tạo truyền thống, trải rộng trên nhiều ngành nghề và trình độ kỹ năng, được hỗ trợ bởi sự hướng dẫn của các chuyên gia. Điều này rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ không muốn chi tiêu quá nhiều cho việc tạo ra các khóa học cơ bản.

Các tính năng nổi bật của AbsorbLMS

Sử dụng Create AI để nghiên cứu, cấu trúc và thiết kế các khóa học, đồng thời tích hợp các yếu tố tương tác để thu hút học viên.

Ghi nhận xác nhận hoàn thành của học viên trong các khóa học để đảm bảo có bằng chứng ghi chép về việc hoàn thành và xác nhận.

Đang theo dõi và đánh giá mức độ áp dụng kiến thức đào tạo vào các công việc và quy trình thực tế quan trọng đối với vai trò của họ, thông qua các danh sách kiểm tra quan sát

Giới hạn của AbsorbLMS

Quản lý một thư viện khóa học lớn hiện nay tốn rất nhiều thời gian, vì các tùy chọn chỉnh sửa hàng loạt không có sẵn.

Giá cả của AbsorbLMS

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AbsorbLMS

G2: 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TalentLMS?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng của Absorb dễ dàng học hỏi và sử dụng. Nó có mức độ linh hoạt cao nhưng vẫn ổn định và bền bỉ. Các yêu cầu và nhu cầu của người dùng được xem xét kỹ lưỡng khi phát triển các tính năng mới. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất tốt và luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng của Absorb dễ dàng học hỏi và sử dụng. Nó có mức độ linh hoạt cao nhưng vẫn ổn định và bền bỉ. Các yêu cầu và nhu cầu của người dùng được xem xét kỹ lưỡng khi phát triển các tính năng mới. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất tốt và luôn sẵn sàng hỗ trợ!

​​📮 ClickUp Insight: 33% số người được khảo sát cho biết phát triển kỹ năng là một trong những trường hợp sử dụng AI mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, nhân viên không chuyên về công nghệ có thể muốn học cách tạo mã đoạn cho trang web bằng công cụ AI. Trong trường hợp này, càng nhiều thông tin bối cảnh mà AI có về công việc của bạn, phản hồi của nó sẽ càng chính xác. Với vai trò là ứng dụng đa năng cho công việc, AI của ClickUp nổi trội trong việc này. Nó nhận biết dự án bạn đang thực hiện và có thể đề xuất các bước cụ thể hoặc thậm chí thực hiện các tác vụ như tạo mã một cách dễ dàng.

4. Docebo (Phù hợp nhất cho việc quản lý đào tạo tuân thủ và cấp chứng chỉ)

qua Docebo

Các sáng kiến đào tạo thường không đạt hiệu quả khi được thực hiện thủ công, thiếu nhất quán hoặc khó mở rộng quy mô. Đặc biệt khi đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm mới một cách hiệu quả. Nếu không được kiểm soát, điều này sẽ làm chậm năng suất và tăng chi phí đào tạo.

Docebo giải quyết vấn đề này với một hệ thống quản lý học tập (LMS) được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa việc tạo khóa học, cá nhân hóa lộ trình học tập và tối ưu hóa quy trình cấp chứng chỉ. Với kiến trúc không đầu (headless architecture), bạn có thể tạo ra các khóa học hấp dẫn và tích hợp chúng vào các công cụ hiện có của mình. Nhờ đó, bạn có thể tích hợp mục tiêu và chương trình đào tạo vào các quy trình làm việc hàng ngày.

Với hỗ trợ di động, truy cập đa ngôn ngữ và tích hợp với các nền tảng như Salesforce và Zoom, Docebo hoàn toàn phù hợp với hệ thống hiện có của bạn.

Các tính năng nổi bật của Docebo

Dễ dàng truy cập nội dung đào tạo theo thời gian thực, hỗ trợ các lộ trình học tập với Docebo Content, LinkedIn Learning và Skills.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất các khóa học được cá nhân hóa theo hành vi và nhu cầu của từng học viên. Ví dụ, tính năng "Mời xem" giúp học viên chia sẻ nội dung với đồng nghiệp khi họ muốn họ xem tài liệu đó.

Tạo không gian riêng biệt cho các nhóm người dùng để khuyến khích sự tham gia thông qua các cuộc trò chuyện có điều phối, trò chơi vui nhộn, thành tích và huy hiệu.

Giới hạn của Docebo

Giới hạn về tự động hóa cấp phiên và quyền truy cập của giảng viên có kết quả là phải thực hiện thêm các công việc thủ công và tìm cách khắc phục.

Giá cả của Docebo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Docebo

G2: 4.3/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Docebo?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Docebo là nhà cung cấp một nền tảng có thể tùy chỉnh cao, cho phép chúng tôi điều chỉnh trải nghiệm học tập để phản ánh thương hiệu và phong cách của công ty.

Docebo là nhà cung cấp một nền tảng có thể tùy chỉnh cao, cho phép chúng tôi điều chỉnh trải nghiệm học tập để phản ánh thương hiệu và phong cách của công ty.

📚 Đọc thêm: Công cụ AI cho tổ chức phi lợi nhuận

5. LearnUpon (Phù hợp nhất cho việc đào tạo nhiều đối tượng khác nhau)

qua LearnUpon

LearnUpon là một hệ thống quản lý học tập (LMS) dựa trên đám mây, tích hợp với các nền tảng hiện có của bạn, chẳng hạn như Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRIS) và Hệ thống Quản lý Qu

Ngay khi nhân viên mới gia nhập hoặc khách hàng đăng ký, LearnUpon tự động gán cho họ các lộ trình đào tạo phù hợp. Với hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ, hệ thống LMS đa ngôn ngữ của LearnUpon giúp việc học tập trở nên dễ dàng tiếp cận với đối tượng toàn cầu.

Với tính năng tùy chỉnh thương hiệu, các tính năng tập trung vào tương tác và bảng điều khiển trực quan, LearnUpon giúp các nhóm nhân sự nhỏ triển khai các quy trình học tập chuyên nghiệp và phù hợp với thương hiệu. Tất cả điều này mà không làm phức tạp hệ thống công nghệ, giúp nhóm của bạn tập trung vào phát triển và giữ chân nhân viên.

Các tính năng nổi bật của LearnUpon

Xây dựng chương trình học tập với các mô-đun linh hoạt, lộ trình học tập đa khóa học và danh mục khóa học tự phục vụ, cho phép học viên duyệt và đăng ký theo tốc độ của riêng mình.

Tự động hóa quy trình đào tạo bằng logic "nếu/thì" thông minh và các đối tượng học tập có thể tái sử dụng để tạo ra các lộ trình học tập tùy chỉnh.

Tùy chỉnh chương trình đào tạo cho các đối tượng khác nhau thông qua các cổng thông tin chuyên dụng, cho phép bạn quản lý nhiều môi trường học tập từ một nền tảng LMS duy nhất.

Giai đoạn giới hạn của LearnUpon

Các báo cáo tiêu chuẩn hiện có thiếu độ sâu cần thiết cho phân tích nâng cao.

Giá cả của LearnUpon

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LearnUpon

G2: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LearnUpon?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích giao diện người dùng tổng thể. Dễ dàng tìm kiếm thông tin, bạn có thể lên lịch cho các lớp học, giới hạn quyền truy cập chỉ cho đối tượng mục tiêu và cho phép đánh giá trong các khóa học để hiểu rõ hơn về trải nghiệm của học viên.

Tôi thích giao diện người dùng tổng thể. Dễ dàng tìm kiếm thông tin, bạn có thể lên lịch cho các lớp học, giới hạn quyền truy cập chỉ cho đối tượng mục tiêu và cho phép đánh giá trong các khóa học để hiểu rõ hơn về trải nghiệm của học viên.

🧠 Bạn có biết? 74% nhân viên cho biết họ cần liên tục học hỏi kỹ năng mới để duy trì sự phù hợp trong công việc của mình.

6. Thinkific (Phù hợp nhất cho những người tạo muốn bán các khóa học trực tuyến)

qua Thinkific

Không phải là một hệ thống quản lý học tập (LMS) thông thường, Thinkific là một công cụ xây dựng khóa học kéo và thả, hỗ trợ video, âm thanh, bài thuyết trình, tệp PDF, tải xuống và nội dung tuân thủ SCORM.

Với các tính năng như công cụ tạo khung chương trình và công cụ nhập dữ liệu hàng loạt, người tạo có thể thiết kế khóa học mà không cần kỹ năng kỹ thuật, một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ nơi các thành viên trong nhóm có thể phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Để giữ cho học viên luôn hứng thú, Thinkific cung cấp các bài kiểm tra, bài tập, khảo sát, chứng chỉ hoàn thành và đang theo dõi tiến độ học tập theo hình thức gamification. Bạn cũng sẽ có ứng dụng di động và ứng dụng được tùy chỉnh theo thương hiệu để truy cập học tập mọi lúc, mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Thinkific

Cung cấp trải nghiệm học tập mang thương hiệu riêng bằng cách tùy chỉnh giao diện, tên miền tùy chỉnh, chỉnh sửa chủ đề nâng cao và các công cụ xây dựng trang web.

Cho phép người tạo xây dựng các không gian cộng đồng chuyên biệt, tương tác trực tiếp trong môi trường học tập của họ cho việc học theo nhóm và các khu vực thành viên độc quyền.

Tạo các vai trò tùy chỉnh với quyền truy cập chi tiết, đảm bảo các bên liên quan chỉ xem và quản lý những thông tin liên quan đến trách nhiệm của họ.

Giới hạn của Thinkific

Các mô-đun học tập không thể được tải xuống dưới dạng tệp SCORM để sử dụng trên các nền tảng LMS khác, điều mà các công ty lớn có thể yêu cầu.

Giá cả của Thinkific

Cơ bản : $49 mỗi người dùng/tháng

Bắt đầu : $99 mỗi người dùng/tháng

Grow : $199 mỗi người dùng/tháng

Thinkific Plus: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Thinkific

G2: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Thinkific?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Dễ sử dụng – đây là công cụ LMS dễ sử dụng nhất mà tôi từng dùng. Nó đáp ứng nhu cầu của tôi, đặc biệt là tính năng WYSIWYG, bạn có thể tạo ra một Học viện đẹp mắt mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho học viên, ngay cả với kế hoạch cơ bản! Giá cả hợp lý và đội ngũ hỗ trợ là những chuyên gia xuất sắc! Họ trả lời nhanh chóng và luôn theo dõi từng trường hợp.

Dễ sử dụng – đây là công cụ LMS dễ sử dụng nhất mà tôi từng dùng. Nó đáp ứng nhu cầu của tôi, đặc biệt là tính năng WYSIWYG, bạn có thể tạo ra một Học viện đẹp mắt mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho học viên, ngay cả với kế hoạch cơ bản! Giá cả hợp lý và đội ngũ hỗ trợ là những chuyên gia xuất sắc! Họ trả lời nhanh chóng và luôn theo dõi từng trường hợp.

🧠 Bạn có biết? Năm 1924, Sidney Pressey đã tạo ra máy học tập đầu tiên trên thế giới. Máy này trông giống như một chiếc máy đánh chữ, không cho phép người dùng tiếp tục nếu không cung cấp câu trả lời chính xác.

7. Blackboard (Phù hợp nhất cho các kinh doanh cần một nền tảng đào tạo có thể mở rộng và được tùy chỉnh theo thương hiệu)

qua Blackboard

Blackboard là một tiện ích bổ sung doanh nghiệp và dựa trên trình duyệt trong bộ công cụ Video Studio.

Với tư cách là hệ thống quản lý học tập, nó cho phép giáo viên ghi lại, tải lên, chỉnh sửa, thêm phụ đề và chia sẻ video trực tiếp trong Blackboard. Bạn không cần sử dụng các công cụ hoặc tài khoản đăng nhập bổ sung.

Nó cung cấp tính năng tùy chỉnh thương hiệu cho nhiều khách hàng và bảo mật cấp doanh nghiệp (được chứng nhận FedRAMP, ISO), giúp dễ dàng đào tạo nhân viên, khách hàng và đối tác thông qua các cổng thông tin riêng biệt cho từng thương hiệu hoặc thậm chí kiến thức sản phẩm.

Điểm khác biệt của Blackboard so với các nền tảng LMS khác là nó hỗ trợ video 360° tương tác và chuyển giao tai nghe VR, mang lại các bài học tương tác và khám phá.

Các tính năng nổi bật của Blackboard

Ghi lại và chỉnh sửa video đào tạo trực tiếp trong môi trường học tập của các chương trình phát triển của bạn.

Cung cấp một khu vực thử nghiệm nơi bạn có thể an toàn kiểm tra nội dung đào tạo hoặc chuẩn bị cho việc cập nhật phần mềm.

Tìm và khắc phục các vấn đề về khả năng truy cập bằng công cụ kiểm tra khả năng truy cập tích hợp trong trình chỉnh sửa nội dung của Blackboard.

Giới hạn của Blackboard

Hệ thống đôi khi gặp phải các vấn đề về hiệu suất, chẳng hạn như thời gian tải chậm và các lỗi nhỏ, gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Giá cả của Blackboard

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Blackboard

G2: 4.0/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.1/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Blackboard?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Khả năng hiện tại của AI, gần đây có tính năng, thực sự là một bước đột phá đối với chúng tôi. Nó giúp tăng tốc quá trình triển khai khóa học và đánh giá được thiết kế dựa trên cấu trúc và câu hỏi của AI. Từ giao diện người dùng, cực kỳ dễ sử dụng cho bất kỳ ai, việc tích hợp các công cụ của bên thứ ba cũng vô cùng tuyệt vời và đơn giản. Tích hợp là điều tôi yêu thích nhất.

Khả năng hiện tại của AI, gần đây có tính năng, thực sự là một bước đột phá đối với chúng tôi. Nó giúp tăng tốc quá trình triển khai khóa học và đánh giá được thiết kế dựa trên cấu trúc và câu hỏi của AI. Từ giao diện người dùng, cực kỳ dễ sử dụng cho bất kỳ ai, việc tích hợp các công cụ của bên thứ ba cũng vô cùng tuyệt vời và đơn giản. Tích hợp là điều tôi yêu thích nhất.

⚡ Kho mẫu: Mẫu tài liệu quy trình

8. Moodle (Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận muốn một hệ thống quản lý học tập (LMS) có thể tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí)

qua Moodle

Moodle là một hệ thống quản lý học tập miễn phí và mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Công cụ này loại bỏ chi phí cấp phép đắt đỏ của các hệ thống quản lý học tập độc quyền, ngay lập tức giúp đào tạo nhân viên chuyên nghiệp trở nên khả thi ngay cả với ngân sách eo hẹp.

Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh sâu rộng của nó cho phép các doanh nghiệp nhỏ tùy chỉnh hoàn hảo nội dung đào tạo, thương hiệu và luồng khóa học — bao gồm việc sử dụng các hoạt động điều kiện để đảm bảo học tập hiệu quả và phù hợp với vai trò — điều này rất quan trọng để tối đa hóa tác động của thời gian và nguồn lực đào tạo giới hạn.

Nền tảng bảo mật và có thể tùy chỉnh này cho phép bạn tự lưu trữ Moodle để có quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu hoặc sử dụng MoodleCloud để triển khai nhanh chóng và thúc đẩy việc áp dụng sản phẩm.

Các tính năng nổi bật của Moodle

Nhập và tạo khung năng lực tùy chỉnh, sau đó gán kế hoạch học tập cho nhân viên.

Khuyến khích học tập hợp tác thông qua hội nghị trực tuyến, diễn đàn và các tùy chọn giao tiếp trong khóa học với ma trận Messaging.

Nâng cao khả năng của Moodle với các plugin mạnh mẽ như AI Connector, cho phép tích hợp các công cụ AI như ChatGPT và DALL-E.

Giới hạn của Moodle

Quá trình cập nhật yêu cầu các bước thủ công như sao lưu cơ sở dữ liệu, thay thế các tệp tin chính và kiểm tra xem các plugin vẫn đang hoàn thành công việc bình thường.

Giá cả của Moodle

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Moodle

G2: 4.0/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Moodle?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Moodle là một trong những hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở linh hoạt và giàu tính năng nhất hiện có. Tôi rất thích rằng nó cho phép tùy chỉnh hoàn toàn – từ cấu trúc khóa học đến vai trò người dùng, tích hợp plugin và chủ đề giao diện người dùng.

Moodle là một trong những hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở linh hoạt và giàu tính năng nhất hiện có. Tôi rất thích rằng nó cho phép tùy chỉnh hoàn toàn – từ cấu trúc khóa học đến vai trò người dùng, tích hợp plugin và chủ đề giao diện người dùng.

ClickUp Callout: ClickUp’s Connected AI kết nối các công cụ, tài liệu, tác vụ và dữ liệu của bạn — do đó, các phản hồi của AI luôn phản ánh bối cảnh mới nhất và phù hợp nhất trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

9. Tovuti (Phù hợp nhất cho các trải nghiệm đào tạo tương tác và đắm chìm)

qua Tovuti

Tovuti LMS là hệ thống quản lý học tập tất cả trong một dành cho doanh nghiệp nhỏ, cho phép bạn tạo, triển khai, bán và đang theo dõi các chương trình đào tạo. Nó giúp bạn xây dựng các khóa học tương tác bằng hơn 40 loại nội dung, bao gồm các tour ảo 360°, các tình huống nhánh và các điểm nhấn tương tác để mang lại trải nghiệm học tập immersive.

Dizi AI của Tovuti là trợ lý tạo khóa học tích hợp sẵn, giúp bạn biến ý tưởng, tệp PDF hoặc các gợi ý thành các bài học hoàn thành chỉ trong vài phút. Bạn chỉ cần tải lên nguồn tài liệu hoặc nhập gợi ý, và Dizi sẽ tạo nội dung khóa học, bài kiểm tra và thậm chí các hoạt động, sẵn sàng để đăng tải trong hệ thống LMS của bạn.

Nó có thư viện 3 triệu hình ảnh stock và hơn một chục định dạng tương tác. Đối với các nhóm nhỏ hoặc người phụ trách nhân sự, điều này có nghĩa là triển khai nhanh hơn, chi phí nội dung thấp hơn và có nhiều thời gian hơn để cải thiện hiệu quả đào tạo.

Các tính năng nổi bật của Tovuti

Tạo toàn bộ khóa học chỉ trong vài giây với Dizi AI, kèm theo hình ảnh và bài kiểm tra tương tác.

Kết nối Tovuti với hệ thống HRIS hoặc ERP của bạn thông qua kết nối API để đẩy và kéo dữ liệu.

Tạo nhóm người dùng và nhóm con không giới hạn, và gán quyền truy cập cụ thể.

Giới hạn của Tovuti

Trung tâm hỗ trợ thường được mô tả là chung chung và không cung cấp nhiều chi tiết về các quy trình làm việc cụ thể.

Giá cả của Tovuti

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tovuti

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tovuti?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi đã sử dụng Tovuti từ đầu năm 2022, và ngay từ đầu, họ đã là một đối tác tuyệt vời từ đầu đến cuối. Điều nổi bật nhất đối với bất kỳ ai quyết định chọn Tovuti cho nhu cầu LMS của mình là họ có, không thể phủ nhận, hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật tốt nhất so với bất kỳ tổ chức nào mà tôi từng làm việc cùng.

Tôi đã sử dụng Tovuti từ đầu năm 2022, và ngay từ đầu, họ đã là một đối tác tuyệt vời từ đầu đến cuối. Điều nổi bật nhất đối với bất kỳ ai quyết định chọn Tovuti cho nhu cầu LMS của mình là họ có, không thể phủ nhận, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật tốt nhất so với bất kỳ tổ chức nào mà tôi từng làm việc cùng.

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng Tự động hóa Quy trình Làm việc AI để Nâng cao Năng suất

10. 360 Learning (Phù hợp nhất cho đào tạo hợp tác)

qua 360 Learning

Tính năng mạnh mẽ nhất của 360 Learning là tích hợp cơ sở dữ liệu kỹ năng khổng lồ với 30.000 mục nhập và công nghệ thẻ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tự động tạo bản đồ nội dung đào tạo và hồ sơ nhân viên với các kỹ năng phù hợp.

Tự động hóa này đảm bảo rằng các nhóm nhỏ có thể triển khai các lộ trình học tập có mục tiêu cao mà không cần nỗ lực thủ công, giúp đào tạo trở nên phù hợp và hiệu quả hơn ngay lập tức.

Đặc biệt, nền tảng này cung cấp báo cáo hoàn toàn tùy chỉnh, có thể lọc, lưu trữ và lên lịch dễ dàng, giúp các nhà quản lý bận rộn có được dữ liệu cần thiết và có thể hành động để theo dõi tiến độ của nhân viên một cách nhanh chóng.

Điều đó có nghĩa là có thể đo lường tác động của đào tạo và chứng minh tuân thủ, tất cả đều là các hàm khóa đảm bảo rằng đầu tư vào đào tạo mang lại lợi ích cụ thể.

Các tính năng nổi bật của 360 Learning

Hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO) với các công cụ như Microsoft, Google, Okta và Myportal để truy cập dễ dàng và bảo mật.

Thêm tệp tin trực tuyến bằng cách liên kết URL từ các công cụ như Google và Prezi, giúp duy trì mọi thứ được cập nhật tại một nơi duy nhất.

Cài đặt ngày hết hạn cho chứng chỉ và nhận nhắc nhở tự động khi cần gia hạn.

Giới hạn của 360 Learning

Các tùy chọn giới hạn trong việc tùy chỉnh giao diện và trải nghiệm người dùng của nền tảng để phù hợp hơn với hướng dẫn thương hiệu.

Giá cả của 360 Learning

Nhóm : $8 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về 360 Learning

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về 360 Learning?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Với tư cách là Quản lý Đào tạo & Phát triển (L&D) dẫn dắt một nhóm L&D chỉ có một người, tôi cần một hệ thống LMS trực quan, hợp tác và linh hoạt đủ để hỗ trợ cả các đội ngũ nội bộ lẫn đối tác bán lẻ bên ngoài. 360Learning đã đáp ứng mọi yêu cầu—và còn hơn thế nữa.

Với tư cách là Quản lý Đào tạo & Phát triển (L&D) dẫn dắt một nhóm L&D chỉ có một người, tôi cần một hệ thống LMS trực quan, hợp tác và linh hoạt đủ để hỗ trợ cả các đội ngũ nội bộ lẫn đối tác bán lẻ bên ngoài. 360Learning đã đáp ứng mọi yêu cầu—và còn hơn thế nữa.

⚡ Kho mẫu: Mẫu cơ sở kiến thức miễn phí trong Word và ClickUp

11. iSpring Learn (Phù hợp nhất cho việc triển khai và tự động hóa đào tạo doanh nghiệp)

qua iSpring Learn

iSpring Learn là một nền tảng LMS dựa trên đám mây lý tưởng cho doanh nghiệp nhỏ vì nó đơn giản hóa đáng kể quá trình chuyển đổi sang đào tạo kỹ thuật số chuyên nghiệp thông qua giao diện quen thuộc và dễ sử dụng, tương tự như Microsoft PowerPoint. Với các công cụ nội dung tích hợp, đặc biệt là hỗ trợ cho iSpring Suite, nền tảng này cho phép nhân viên có kỹ năng máy tính cơ bản nhanh chóng chuyển đổi các bài thuyết trình PowerPoint, video và tài liệu hiện có thành các khóa học tương tác, có thể theo dõi với các bài kiểm tra và mô phỏng. Điều này loại bỏ nhu cầu thuê các nhà thiết kế giảng dạy chuyên nghiệp hoặc học các phần mềm phức tạp từ đầu.

Với khả năng tạo/lập nội dung nhanh chóng kết hợp với báo cáo đánh giá theo thời gian thực, công cụ này giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể triển khai, quản lý và đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo một cách nhanh chóng mà không cần đầu tư nhiều thời gian hay nguồn lực ban đầu.

Các tính năng nổi bật của iSpring Learn

Quản lý tất cả các hoạt động đào tạo, bao gồm các phiên đào tạo trực tiếp, hội thảo và cuộc họp, tại một nơi duy nhất thông qua Lịch.

Chuyển hướng người dùng từ trang web công ty của bạn đến iSpring Learn bằng cách sử dụng đăng nhập một lần (SSO) với công nghệ JWT.

Tùy chỉnh URL của nền tảng bằng cách sử dụng bản đồ tên miền của bạn với iSpring Learn để có trải nghiệm thương hiệu riêng.

Giới hạn của iSpring Learn

Đồng bộ hóa giọng nói với video có thể khá phức tạp; các hướng dẫn chi tiết hơn sẽ rất hữu ích.

Giá của iSpring Learn

300 người dùng : $4,46 mỗi người dùng/tháng

500 người dùng : $3,97 mỗi người dùng/tháng

1.000 người dùng: $3,58 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về iSpring Learn

G2: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về iSpring Learn?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Giao diện thân thiện, nhiều cơ hội để tạo ra các khóa học chất lượng cao, dễ dàng đang theo dõi tiến độ của nhân viên, và thật tuyệt vời khi bạn có thể mua gói Suite và tạo ra các tài liệu tuyệt vời.

Giao diện thân thiện, nhiều cơ hội để tạo ra các khóa học chất lượng cao, dễ dàng đang theo dõi tiến độ của nhân viên, và thật tuyệt vời khi bạn có thể mua gói Suite và tạo ra các tài liệu tuyệt vời.

📚 Đọc thêm: Phần mềm Quản lý Dự án cho Tổ chức Phi lợi nhuận

12. Litmos (Phù hợp nhất cho việc triển khai đào tạo có tác động cao)

qua Litmos

Litmos là hệ thống quản lý học tập (LMS) được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho doanh nghiệp nhỏ, giúp bạn tuyển dụng và đào tạo nhân viên, đào tạo đối tác, và đảm bảo tuân thủ quy định.

Bạn có thể tạo khóa học bằng công cụ tác giả kéo và thả trực quan, nhúng video, bài kiểm tra và nội dung tương tác, và triển khai các lộ trình học tập cho các vai trò và đơn vị kinh doanh khác nhau.

Nó cung cấp một thư viện sẵn sàng sử dụng với hơn 98.000 khóa học có sẵn, bao gồm các chủ đề như bán hàng, trải nghiệm khách hàng, tuân thủ, an toàn và kỹ năng mềm.

Tính năng của Litmos

Chọn từ hơn 100 kết nối sẵn sàng sử dụng hoặc sử dụng API mở để tích hợp các công cụ quản lý quy trình làm việc.

Phân tích các bài nộp/gửi video của học viên bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi cảm xúc, tốc độ trình bày và việc sử dụng từ khóa.

Xem lại lịch sử phiên bản của khóa học và khôi phục các phiên bản trước đó bất cứ lúc nào để đảm bảo độ chính xác và ngăn ngừa lỗi.

Giới hạn của Litmos

Khó cập nhật và công việc với các trường tùy chỉnh

Giá cả của Litmos

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Litmos

G2: 4.3/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Litmos?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Litmos rất thân thiện với người dùng, có nhiều tùy chọn, liên tục được cải tiến và nâng cấp! Tôi rất thích tính năng Tạo Nội dung và ấn tượng với những cải tiến liên tục.

Litmos rất thân thiện với người dùng, có nhiều tùy chọn, liên tục được cải tiến và nâng cấp! Tôi rất thích tính năng Tạo Nội dung và ấn tượng với những cải tiến liên tục.

13. LearnDash (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ trong việc quản lý đào tạo)

qua LearnDash

LearnDash giúp nâng cao nội dung học tập cho doanh nghiệp nhỏ một cách nhanh chóng. Đây là một plugin WordPress mạnh mẽ, vì vậy nếu bạn có trang web, bạn có thể sử dụng nó.

Điểm mạnh lớn nhất của nó là khả năng tạo khóa học ngay lập tức. Chỉ cần nhập liên kết danh sách phát từ YouTube, Vimeo hoặc Wistia. Trình tạo/lập khóa học thông minh sẽ tự động chuyển đổi danh sách phát video đó thành một khóa học trực tuyến chuyên nghiệp, có cấu trúc hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.

Điều này giúp các doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm thời gian đáng kể trong việc cài đặt chương trình đào tạo. Bạn có thể triển khai quy trình onboarding nhân viên hoặc đào tạo tùy chỉnh ngay lập tức, biến các video hiện có thành tài sản giá trị ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của LearnDash

Cho phép tiến độ video tự động đánh dấu bài học hoàn thành ngay khi học viên xem xong video.

Nắm bắt các mẫu tương tác, thời gian dành cho đào tạo và hiệu suất bài kiểm tra để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hỗ trợ hình ảnh, video, âm thanh, tệp SWF, HTML5, SCORM và xAPI.

Giới hạn của LearnDash

Các tính năng như gói khóa học và giỏ hàng là không cần thiết phức tạp.

Giá cả của LearnDash

LearnDash LMS: $199/năm cho 1 trang web (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về LearnDash

G2: 4.2/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LearnDash?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi đã xây dựng một số trang web sử dụng LearnDash và phải thừa nhận rằng dịch vụ hỗ trợ khách hàng là một trong những tính năng yêu thích của tôi. Về phần LearnDash, nền tảng này vô cùng dễ sử dụng.

Tôi đã xây dựng một số trang web sử dụng LearnDash và phải thừa nhận rằng dịch vụ hỗ trợ khách hàng là một trong những tính năng yêu thích của tôi. Về phần LearnDash, nền tảng này vô cùng dễ sử dụng.

📚 Xem thêm: Phần mềm hợp tác tài liệu tốt nhất cho nhóm

Nên bắt đầu với công cụ LMS nào?

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy chọn công cụ LMS phù hợp với quy trình làm việc hiện tại của bạn. Không phải là công cụ có danh sách tính năng dài nhất.

Đã sử dụng công cụ như ClickUp cho quản lý dự án? Mở rộng nó vào đào tạo với tài liệu, mẫu và trí tuệ nhân tạo (AI). Nó không yêu cầu bạn phải học thêm gì.

Ngoài ra, nếu bạn mới bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý học tập cho doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với ClickUp. Nó có tất cả các tính năng cần thiết để bạn có thể thực hiện những bước đầu tiên.

Điều khóa là, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ. Sử dụng các mẫu có sẵn. Thử nghiệm với một nhóm duy nhất. Công cụ LMS tốt nhất là công cụ mà nhân viên của bạn thực sự sử dụng và tiếp tục quay lại sử dụng.

✅ Đăng ký trên ClickUp miễn phí để bắt đầu tạo hệ thống quản lý học tập (LMS) của bạn.