Biểu đồ Gantt của Jira so với Biểu đồ Gantt của ClickUp: Công cụ nào tốt hơn cho kế hoạch dự án?

Khi nhóm của bạn lập kế hoạch công việc qua các giai đoạn, phụ thuộc và thời hạn, biểu đồ Gantt không chỉ đơn thuần là công cụ trực quan hóa công việc. Chúng chính là lý do bạn lựa chọn một công cụ quản lý dự án này thay vì công cụ khác.

Giữa ClickUp và Jira, cả hai đều hứa hẹn cung cấp hàm Gantt (hoặc ít nhất là hàm tương tự Gantt), vậy công cụ nào phù hợp với công việc của bạn?

Nếu bạn đang cân nhắc giữa Jira và ClickUp làm công cụ quản lý dự án, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Việc cần làm là bạn sẽ chọn công cụ có tính năng kéo và thả dòng thời gian tích hợp sẵn, hay công cụ có tính năng Gantt thông qua plugin và các gói nâng cấp trả phí?

Việc cần làm: Hãy cùng phân tích chi tiết các tính năng của Jira Gantt Chart so với ClickUp Gantt Chart để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh.

Các tình huống lý tưởng để sử dụng tính năng này

Năm 1903, Karol Adamiecki, một kỹ sư người Ba Lan, đã phát triển một công cụ lập lịch dự án trực quan mà ông gọi là harmonogram. Mặc dù nó có nhiều điểm tương đồng với biểu đồ Gantt hiện đại, nhưng nó không được biết đến rộng rãi ngoài khu vực Đông Âu do rào cản ngôn ngữ và phạm vi phân phối giới hạn.

Năm 1910, Henry L. Gantt, một kỹ sư cơ khí và cố vấn quản lý người Mỹ, đã độc lập tạo ra một biểu đồ tương tự để nâng cao hiệu quả trong các dự án sản xuất và quân sự. Phiên bản của ông được ưa chuộng hơn ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây, do đó định dạng này được gọi là biểu đồ Gantt.

Ngay cả ngày nay, biểu đồ Gantt vẫn là một phần không thể thiếu của các công cụ quản lý dự án hiện đại.

Với Kanban, dòng thời gian, Scrum và hàng chục chế độ xem khác hiện có, tại sao Gantt vẫn giữ được vị thế của mình? Và khi nào nên sử dụng nó?

Quản lý dự án với các phụ thuộc tuần tự : Khi sự chậm trễ của một công việc ảnh hưởng đến toàn bộ dòng thời gian, biểu đồ Gantt giúp bạn hình dung đường dẫn quan trọng và hiểu cách thay đổi một công việc ảnh hưởng đến công việc sau đó.

Hiển thị dự án một cách tổng quan: Không có chế độ xem nào khác có thể hiển thị toàn bộ dòng thời gian, phân cấp công việc, mối quan hệ phụ thuộc, cột mốc và hạn chót tất cả trong một nơi một cách rõ ràng như biểu đồ Gantt.

Cân bằng khối lượng công việc trong môi trường có nguồn lực hạn chế : Biểu đồ Gantt giúp xác định khi nào một người bị quá tải hoặc chưa được tận dụng hết công suất, từ đó dễ dàng điều chỉnh phân công công việc mà không làm gián đoạn lịch trình dự án.

Quản lý các dự án có nhiều bên liên quan : Khi các nhóm lãnh đạo mong đợi các cập nhật rõ ràng, biểu đồ Gantt cung cấp một cách thức rõ ràng để truyền đạt tiến độ, điểm nghẽn và rủi ro.

Quản lý các dự án phức tạp, nhiều giai đoạn : Đối với các dự án dài hạn, biểu đồ Gantt cung cấp chế độ xem tổng quan về các giai đoạn đồng thời đang theo dõi tiến độ hàng ngày, giúp bạn luôn đồng bộ với các cột mốc quan trọng.

Hợp tác giữa các nhóm chức năng khác nhau : Biểu đồ Gantt cung cấp tầm nhìn chia sẻ về các quy trình làm việc phụ thuộc, giúp một nhóm hiểu rõ cách các sản phẩm đầu ra của họ ảnh hưởng đến các nhóm khác.

Được thiết kế cho các mốc thời gian: Scrum giúp bạn hoàn thành công việc. Kanban giúp bạn duy trì sự linh hoạt. Nhưng Gantt giúp bạn Scrum giúp bạn hoàn thành công việc. Kanban giúp bạn duy trì sự linh hoạt. Nhưng Gantt giúp bạn hiển thị đường dẫn quan trọng , đảm bảo rằng các mốc thời gian quan trọng không bị chôn vùi dưới danh sách công việc chưa hoàn thành.

🧠 Thú vị: Ứng dụng ban đầu của biểu đồ Gantt là trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng biểu đồ Gantt để lập kế hoạch sản xuất tàu chiến và vũ khí. Hiện nay, biểu đồ Gantt được biết đến với hai tính năng chính: trục ngang (x-axis) thể hiện thời gian và trục dọc (y-axis) thể hiện các công việc hoặc hoạt động, với các thanh ngang thể hiện thời lượng.

Tổng quan: Bảng so sánh tính năng giữa ClickUp Gantt Chart và Jira Gantt Chart

Giữa ClickUp và Jira, cả hai đều cho phép bạn tổ chức và quản lý dự án một cách trực quan thông qua biểu đồ Gantt và dòng thời gian. Chúng cung cấp các tính năng quản lý dự án cơ bản, giúp bạn tạo quy trình làm việc tùy chỉnh, đang theo dõi tiến độ, xây dựng mối quan hệ phụ thuộc và quản lý các cột mốc một cách hiệu quả.

Nói cách khác, đây là những điểm khác biệt cơ bản về cách các công cụ này cung cấp tính năng Gantt cho các doanh nghiệp kinh doanh và các nhóm đa dạng.

Hãy cùng phân tích qua bảng tổng quan sau:

Phân tích đường dẫn quan trọng Tự động tính toán và đánh dấu thứ tự các công việc quyết định thời lượng thực hiện ngắn nhất của dự án. Có sẵn thông qua tính năng liên kết vấn đề nâng cao trong Advanced Roadmaps (kế hoạch trả phí), nhưng thiếu tính năng tính toán đường dẫn quan trọng tự động và chính xác. Cần sử dụng các giải pháp thủ công hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Thời gian Slack Tự động tính toán và hiển thị thời gian mà một công việc có thể bị trì hoãn mà không ảnh hưởng đến ngày hoàn thành dự án. Tính năng này thường không có sẵn trong các tính năng gốc của Jira. So sánh cơ bản Cho phép bạn lưu lại bản sao của dòng thời gian gốc để so sánh tiến độ theo kế hoạch với tiến độ thực tế. Yêu cầu tạo thủ công bằng cách sử dụng trường tùy chỉnh hoặc ứng dụng từ Marketplace. Trợ lý AI Trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu cho việc tạo/lập công việc, tóm tắt và đề xuất. Thường có sẵn trên các kế hoạch trả phí. Tập trung vào tóm tắt, tạo nội dung và tìm kiếm thông minh trên toàn bộ bộ sản phẩm Atlassian (không được tích hợp sẵn vào chế độ xem Gantt). Truy cập kế hoạch miễn phí Có sẵn trên Gói Miễn phí vĩnh viễn. Chế độ xem dòng thời gian cơ bản (chế độ xem dự án đơn lẻ) có sẵn. Chế độ xem lộ trình nâng cao (lộ trình đa dự án thực sự) giới hạn trong các kế hoạch trả phí. Quan hệ phụ thuộc giữa các công việc Dễ dàng vẽ và liên kết các công việc một cách trực quan để tạo ra các phụ thuộc. Tính năng tự động điều chỉnh lịch trình là một tính năng khóa. Tạo/lập mối quan hệ phụ thuộc nâng cao và quản lý mối quan hệ phụ thuộc nâng cao là một hàm của Advanced Roadmaps (gói trả phí). Các kế hoạch cơ bản dựa vào việc liên kết vấn đề. Trường hợp sử dụng lý tưởng Lập kế hoạch dòng thời gian cho công việc và dự án dành cho các nhóm đa chức năng cần các tính năng quản lý dự án trực quan đầy đủ ngay lập tức. Lập kế hoạch đường dẫn và quản lý sức chứa cho các nhóm kỹ thuật trong môi trường agile, tích hợp chặt chẽ với hệ thống đang theo dõi vấn đề và quy trình phát triển.

ClickUp là gì?

Hiển thị dự án với chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

ClickUp là một ứng dụng toàn diện cho công việc, tích hợp quản lý dự án, đang theo dõi công việc, hợp tác nhóm và phân tích vào một nền tảng thống nhất.

Ngoài việc là một công cụ quản lý dự án có thể mở rộng theo quy mô phát triển của bạn, ClickUp còn cung cấp một không gian làm việc AI tích hợp, giúp kết nối tất cả các quy trình làm việc của bạn lại với nhau.

Nó hỗ trợ nhiều phương pháp quản lý dự án, bao gồm quy trình làm việc Agile, quản lý dự án truyền thống, phương pháp Waterfall và các phương pháp lai. Điều này khiến nó phù hợp với mọi phong cách dự án và giúp bạn tránh tình trạng công việc lan man (work sprawl), tức là quản lý nhiều quy trình làm việc không liên kết trên các công cụ phân tán.

Một tính năng nổi bật là nó cung cấp hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh (một trong số đó là Chế độ xem Biểu đồ Gantt). Bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các dự án theo cách phù hợp nhất với công việc của nhóm mình.

Nếu bạn muốn thêm các chế độ xem (Views) vào dự án của mình trong ClickUp, hãy xem video này.

Tính năng của biểu đồ Gantt ClickUp

Hãy cùng phân tích các tính năng cụ thể của chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và kiểm soát chi tiết về các dự án của mình.

Tính năng #1: Quản lý phụ thuộc công việc và hiển thị đường dẫn quan trọng

Phân tích các đường dẫn quan trọng trong dự án của bạn với chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp.

ClickUp cho phép bạn tạo phụ thuộc giữa các công việc bằng cách đơn giản là nhấp chuột và vẽ một đường nối giữa chúng. Những phụ thuộc này tạo ra một biểu diễn trực quan rõ ràng về cách các công việc kết nối với nhau trong suốt dòng thời gian của dự án.

Nền tảng này chủ yếu sử dụng các mối quan hệ "blocks" và "is blocked by", đảm bảo rằng các công việc không thể bắt đầu cho đến khi các công việc mà chúng phụ thuộc vào được hoàn thành.

Nếu bạn đang tìm kiếm các ví dụ về biểu đồ Gantt, hãy nghĩ đến việc lập kế hoạch sprint, dòng thời gian ra mắt sản phẩm hoặc quy trình sản xuất nội dung—mỗi công việc đều được kết nối rõ ràng với các công việc trước hoặc sau đó.

Dưới đây là tất cả những gì bạn có thể thực hiện với các mối quan hệ phụ thuộc trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp:

Phân tích đường dẫn quan trọng : Xác định các công việc phải hoàn thành đúng hạn để tránh làm chậm trễ toàn bộ dự án. ClickUp tự động tính toán và hiển thị chuỗi công việc phụ thuộc dài nhất quyết định thời gian hoàn thành tối thiểu của dự án.

Tự động điều chỉnh lịch trình : Khi kéo một công việc có phụ thuộc, tất cả các công việc phụ thuộc trong chuỗi sẽ được tự động điều chỉnh lịch trình, kèm theo tùy chọn ẩn và bỏ qua các ngày cuối tuần, giúp các nhóm phát triển phần mềm có thể đặt các mốc thời gian thực tế.

Phụ thuộc giữa các dự án : Cho phép bạn tạo mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án và không gian làm việc khác nhau, nghĩa là bạn có thể liên kết các công việc từ nhiều dự án để duy trì sự phối hợp trên toàn bộ danh mục đầu tư của mình.

Quản lý phụ thuộc hàng loạt : Với công cụ quản lý dự án Agile này, bạn có thể chọn nhiều công việc và tạo phụ thuộc hàng loạt. Điều này đặc biệt hữu ích khi cài đặt các dòng thời gian phức tạp như sprint, phát hành sản phẩm hoặc chiến dịch tiếp thị, nơi nhiều công việc phụ thuộc vào một deliverable khóa.

Phát hiện và cảnh báo xung đột phụ thuộc: Gantt View sẽ đánh dấu các vấn đề lịch trình giữa các phụ thuộc dự án, tức là nếu một công việc đánh giá chất lượng vô tình được lên lịch trước khi phát triển tính năng, ClickUp sẽ gửi cảnh báo xung đột.

👀 Bạn có biết? Mặc dù việc sử dụng sơ đồ đường dẫn quan trọng giúp bạn hình dung các mối quan hệ phụ thuộc và dòng thời gian tương ứng, nhưng đây là một công việc tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà quản lý dự án sử dụng phần mềm biểu đồ Gantt để xác định đường dẫn quan trọng của một công việc một cách tự động.

ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi số còn lại dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong hai. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp AI, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem – dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

Tính năng #2 Quản lý dòng thời gian và tính toán thời gian trễ

Biến các dự án của bạn thành dòng thời gian trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp.

Chế độ xem Gantt của ClickUp cho phép bạn quản lý dòng thời gian công việc trực tiếp trên biểu đồ. Bạn có thể kéo thanh công việc để điều chỉnh ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc mà không cần nhấp vào nhiều vị trí khác nhau. Bạn cũng có thể zoom vào hoặc ra để xem lịch trình theo ngày, tuần, tháng hoặc quý, tùy thuộc vào mức độ chi tiết mà kế hoạch của bạn yêu cầu.

Mỗi thanh công việc cũng hiển thị thanh tiến độ trực quan và tỷ lệ hoàn thành trực tiếp trên biểu đồ Gantt. Các chỉ báo tiến độ này được cập nhật theo thời gian thực khi các thành viên trong nhóm đánh dấu công việc đã hoàn thành hoặc cập nhật trạng thái của chúng.

Để tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên, bạn có thể bật tính năng Tính toán Thời gian Dự phòng (Slack Time Calculations) để xem ai có đủ thời gian dự phòng cần thiết. Tính toán thời gian dự phòng cho biết lượng thời gian một công việc có thể bị trì hoãn mà không ảnh hưởng đến đường dẫn quan trọng của dự án. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu một cuộc đánh giá thiết kế có 3 ngày thời gian dự phòng, bạn biết rằng nó có thể được dời lại (tối đa 3 ngày) mà không làm chậm tiến độ phát triển.

Với tư cách là quản lý dự án, tính năng này cho phép bạn ưu tiên các công việc cần được xử lý ngay lập tức và phân công lại công việc mà không làm quá tải các thành viên trong nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu các công việc của bạn tuân theo các mẫu lặp lại, như phê duyệt, chuyển giao hoặc các bước liên chức năng, việc sử dụng mẫu quản lý công việc có thể tiết kiệm thời gian đáng kể. Chúng cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có cho các quy trình lặp lại, giúp bạn không phải tạo lại cấu trúc công việc tương tự mỗi lần. Xem cách ClickUp xử lý quy trình làm việc Agile:

Tính năng #3 Báo cáo và bảng điều khiển

ClickUp cho phép bạn nhúng biểu đồ Gantt trực tiếp vào các bảng điều khiển tùy chỉnh, giúp dễ dàng truyền đạt trạng thái dự án và giải thích các quyết định phân bổ tài nguyên cho ban quản lý. Bạn có thể kết hợp biểu đồ Gantt với các tiện ích khác như tiến độ tác vụ, theo dõi thời gian hoặc tốc độ sprint để có cái nhìn tổng quan về tình hình dự án.

Nhận cập nhật dự án nhanh hơn với tóm tắt AI trên bảng điều khiển ClickUp.

Các tính năng báo cáo nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu Gantt theo người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên hoặc giai đoạn dự án. Đi một bước tiếp theo, bạn có thể tự động hóa và lên lịch báo cáo thông qua giao diện trực quan để phân phối định kỳ cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.

Tính năng #4: Mẫu dòng thời gian Gantt

Mẫu dòng thời gian ClickUp loại bỏ thời gian thiết lập thường cần thiết để tạo biểu đồ Gantt từ đầu. Mẫu này cung cấp một khung sườn sẵn sàng sử dụng mà các nhóm có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của dự án, đồng thời duy trì các yếu tố cấu trúc đã được chứng minh để đảm bảo phạm vi bao quát toàn diện cho dự án.

Tải mẫu miễn phí Chế độ xem nhiều dự án trên một biểu đồ Gantt duy nhất với mẫu biểu đồ Gantt của ClickUp.

Với mẫu Gantt Timeline của ClickUp, bạn có thể:

Truy cập nhiều góc nhìn dòng thời gian : Chuyển đổi giữa chế độ xem hàng tuần để tập trung vào công việc ngay lập tức, chế độ xem hàng tháng cho các giai đoạn dự án và chế độ xem hàng năm cho : Chuyển đổi giữa chế độ xem hàng tuần để tập trung vào công việc ngay lập tức, chế độ xem hàng tháng cho các giai đoạn dự án và chế độ xem hàng năm cho kế hoạch chiến lược dài hạn.

Tận dụng các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn : Mẫu này bao gồm khả năng theo dõi thời gian, cảnh báo về mối quan hệ phụ thuộc, email tự động hóa và thẻ để nâng cao sự phối hợp trong dự án ngay từ đầu.

Tiêu chuẩn hóa kế hoạch dự án cho các nhóm : Với các nhóm công việc, trạng thái và cột mốc đã được cài đặt sẵn, mẫu này giúp các nhóm khác nhau tuân thủ một cấu trúc nhất quán đồng thời vẫn cho phép chỉnh sửa tùy chỉnh khi cần thiết.

Lọc theo Trường Tùy chỉnh: Bạn có thể lọc biểu đồ Gantt theo người được giao nhiệm vụ, mức độ ưu tiên hoặc giai đoạn tác vụ để có cái nhìn tổng quan tập trung vào các yếu tố khóa cần thiết để đưa ra quyết định.

Tính năng #5: Phân bổ tài nguyên và quản lý khối lượng công việc

Chế độ xem Gantt của ClickUp giúp phát hiện tình trạng quá tải hoặc khoảng trống bằng cách hiển thị dòng thời gian công việc cùng với người được giao nhiệm vụ. Nếu hai công việc ưu tiên cao trùng lặp cho cùng một người, bạn sẽ thấy ngay lập tức và có thể điều chỉnh hoặc giao lại công việc để tránh xung đột.

Để lập kế hoạch tài nguyên chi tiết hơn, bạn có thể chuyển sang chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp. Chế độ này tính toán dựa trên ước lượng thời gian và sức chứa của từng thành viên, giúp bạn xây dựng kế hoạch phân công công việc dựa trên khả năng thực hiện của nhóm.

Hiển thị khối lượng công việc và sức chứa của nhóm với chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp.

Khi sử dụng kết hợp, Gantt và chế độ xem Khối lượng công việc giúp duy trì lịch trình cân bằng và ngăn chặn tình trạng quá tải công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy cân nhắc sử dụng mẫu lịch trình dự án nếu bạn đang quản lý công việc đa giai đoạn với dòng thời gian chặt chẽ. Chúng giúp bạn tạo bản đồ các công việc khóa, phụ thuộc và cột mốc ngay từ đầu – để bạn không phải xây dựng lại cấu trúc từ đầu mỗi khi bắt đầu một dự án mới.

Biểu đồ Gantt ClickUp: Kích thước nhóm phù hợp và trường hợp sử dụng SaaS

Biểu đồ Gantt của ClickUp có khả năng thích ứng với kích thước nhóm và độ phức tạp của dự án khác nhau, giúp chúng trở nên linh hoạt cho nhiều môi trường SaaS.

ClickUp nổi bật với các tùy chọn tùy chỉnh đa dạng. Từ trạng thái và trường dữ liệu được tùy chỉnh đến các quy trình làm việc hoàn toàn linh hoạt, phù hợp với cách thức hoạt động của nhóm của bạn.

Dưới đây là cách các nhóm có thể hưởng lợi từ biểu đồ Gantt của ClickUp:

Loại nhóm Trường hợp sử dụng chính Lợi ích chính Nhóm phát triển phần mềm Phát hành tính năng, kế hoạch sprint, bản đồ sản phẩm Quản lý các mối quan hệ phụ thuộc giữa các giai đoạn phát triển và chu kỳ kiểm thử. Nhóm Marketing Quản lý chiến dịch, lịch nội dung, chuỗi phát hành Đồng bộ hóa tài sản sáng tạo, quy trình phê duyệt và dòng thời gian xuất bản. Nhóm sản phẩm Các chu kỳ phát triển tính năng, giai đoạn nghiên cứu người dùng và kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng bộ hóa các deliverables đa hàm từ giai đoạn nghiên cứu đến khi ra mắt. Dịch vụ chuyên nghiệp Quản lý dự án khách hàng, các dự án tư vấn và cung cấp dịch vụ. Theo dõi các cột mốc của dự án và phân bổ tài nguyên trên nhiều khách hàng. Nhóm vận hành Triển khai quy trình, di chuyển hệ thống và các sáng kiến liên bộ phận. Quản lý các quy trình làm việc phức tạp liên quan đến nhiều bộ phận và các bên liên quan.

Các tính năng AI trong biểu đồ Gantt của ClickUp

ClickUp Brain (trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp) mang đến tự động hóa thông minh và thông tin bối cảnh trực tiếp vào chế độ xem Gantt.

Với công cụ này, bạn có thể tạo biểu đồ Gantt chỉ bằng cách mô tả dự án của mình. Hãy cung cấp một mô tả ngắn gọn như “Phát hành bản cập nhật sản phẩm quý 3 với nghiên cứu người dùng, các vòng lặp thiết kế, các đợt phát triển, giai đoạn kiểm thử và triển khai tiếp thị”, và công cụ sẽ tự động xây dựng các giai đoạn, công việc, dòng thời gian và phụ thuộc (mà không cần mất hàng giờ để thiết lập).

The Brain có thể trích xuất dữ liệu từ dòng thời gian Gantt của bạn (ví dụ: tiến độ công việc, bình luận, tỷ lệ hoàn thành) để tóm tắt các công việc và trả lời các câu hỏi như:

Tại sao lại chậm tiến độ?

Chúng ta có đang tiến triển đúng hướng cho việc ra mắt không?

Điều gì đang làm chậm tiến độ của chúng ta trong tuần này?

Và vì các công việc Gantt được liên kết với trạng thái và ngày đáo hạn, bạn có thể kích hoạt tự động hóa quy trình làm việc, chẳng hạn như cảnh báo, phân công công việc hoặc theo dõi tiến độ, dựa trên tiến độ thực hiện. Khi một công việc trên đường dẫn quan trọng bị chậm trễ, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tự động thông báo cho các thành viên trong nhóm và nâng cấp vấn đề lên quản lý dự án.

Tính năng tự động hóa theo ngữ cảnh này biến biểu đồ Gantt của bạn thành một hệ thống quản lý dự án thông minh, giúp duy trì dòng thời gian dự án mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

📍 Bonus: Người dùng ClickUp Brain có thể lựa chọn từ nhiều mô hình AI bên ngoài, bao gồm GPT-4o, Claude và Gemini cho các công việc viết, suy luận và mã, ngay trong nền tảng ClickUp của họ! Tối ưu hóa hiệu quả dự án với mô hình AI ưa thích của bạn bằng ClickUp

Ưu và nhược điểm (kèm theo đánh giá của người dùng)

Ưu điểm

Chuyển đổi mượt mà giữa hơn 15 chế độ xem, phản ánh các cập nhật theo thời gian thực.

Quản lý công việc tích hợp để tập trung và hợp nhất các quy trình làm việc trên một nền tảng duy nhất.

Giảm thời gian thiết lập thủ công với các mẫu biểu đồ Gantt có sẵn.

Tổng hợp các dòng thời gian và kích hoạt tự động hóa với hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn.

Lập lịch trực quan với tính năng hàm kéo và thả.

Phân tích đường dẫn quan trọng và tính toán thời gian trễ tích hợp sẵn.

Tiện ích biểu đồ Gantt có thể được nhúng trực tiếp vào bảng điều khiển.

Nhược điểm

Người dùng quản lý các công việc phức tạp có thể gặp tình trạng giật lag khi zoom hoặc cuộn qua nhiều dòng thời gian.

Do tính năng phong phú của nó, việc làm quen với các tính năng này đòi hỏi một quá trình học tập khá dài.

Điều gì làm cho biểu đồ Gantt của ClickUp nổi bật?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Mặc dù cả Jira và ClickUp đều hỗ trợ quy trình làm việc linh hoạt (agile), cách tiếp cận của ClickUp đối với biểu đồ Gantt giúp nó trở nên dễ tiếp cận hơn với một phạm vi rộng các nhóm – không chỉ dành cho các nhà phát triển. ClickUp cung cấp một loạt tính năng ấn tượng giúp tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý công việc và đang theo dõi tiến độ trong một nền tảng duy nhất. Tôi rất thích việc có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho từng dự án, cài đặt tự động hóa và tích hợp chúng với các công cụ khác mà tôi đã sử dụng. Nó rất linh hoạt, dù là để đang theo dõi công việc cá nhân hay các hoạt động kinh doanh phức tạp. Các mẫu và bảng điều khiển đặc biệt hữu ích để giữ mọi thứ gọn gàng và dễ theo dõi.

Cấu trúc giá cả

Ghi chú: Biểu đồ Gantt có sẵn cho tất cả các kế hoạch trả phí.

Jira là gì?

qua Atlassian

Jira là một công cụ đang theo dõi vấn đề và quản lý dự án được thiết kế ban đầu cho các nhóm phát triển phần mềm. Nó được xây dựng dựa trên các phương pháp agile như Scrum và Bảng, giúp các nhóm kỹ thuật quản lý các sprint, đang theo dõi lỗi và phối hợp các quy trình phát triển.

Jira giúp phân chia các dự án phần mềm phức tạp thành các công việc, câu chuyện và epic có thể quản lý được. Công cụ quản lý dự án linh hoạt này được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm, quản lý sản phẩm, quản lý dự án và kiểm thử viên QA. Nó cũng được sử dụng bởi các nhóm đa chức năng quản lý các dự án phức tạp với nhiều thành phần di động.

Ghi chú: Jira không cung cấp chức năng biểu đồ Gantt gốc như ClickUp. Nó cung cấp một biểu đồ Gantt thông qua tính năng Dòng thời gian và Kế hoạch. Nếu chức năng biểu đồ Gantt là yêu cầu bắt buộc đối với bạn, hãy xem xét các lựa chọn thay thế cho Jira.

Tính năng của biểu đồ Gantt Jira

Hãy cùng tìm hiểu các tính năng chính của Jira giúp đang theo dõi tiến độ dự án, tối ưu hóa quy trình làm việc và quản lý các dự án đa chức năng.

Tính năng #1: Hiển thị dòng thời gian

Chế độ xem Timeline của Jira cung cấp một bản đồ lộ trình cơ bản hiển thị các epic, story và công việc trên một dòng thời gian ngang. Nó lấy dữ liệu từ các bảng Jira (Scrum và Kanban) của bạn và hiển thị các vấn đề theo thứ tự thời gian bằng các thanh đơn giản với màu sắc trạng thái cơ bản. Bạn có thể áp dụng bộ lọc để tập trung vào các luồng công việc cụ thể, phiên bản phát hành hoặc người được giao nhiệm vụ và nhanh chóng nắm bắt cách công việc được phân bổ trên dòng thời gian.

Các nhóm phần mềm có thể sử dụng chế độ xem dòng thời gian để xem cách các epic được chia nhỏ thành các câu chuyện và vị trí của các giới hạn sprint.

Tuy nhiên, chế độ xem này có giới hạn. Nó không thể hiển thị các công việc riêng lẻ, công việc con hoặc phân tích chi tiết công việc mà hầu hết các kế hoạch dự án yêu cầu. Jira cũng thiếu các thông tin chi tiết về tiến độ sprint trừ khi kết hợp với báo cáo hoặc công cụ của bên thứ ba.

📚 Đọc thêm: Biểu đồ Gantt và Dòng thời gian: Chúng là gì và cách sử dụng chúng

Tính năng #2 Kế hoạch

Plans (trước đây là Advanced Roadmaps) là tính năng cao cấp của Jira, cung cấp khả năng hiển thị dòng thời gian chi tiết cho nhiều dự án và nhóm. Tính năng này hỗ trợ quản lý phụ thuộc giữa các dự án, cấu trúc phân cấp nhiều cấp với khả năng hiển thị công việc con, lập kế hoạch sức chứa phát triển phần mềm và đang theo dõi cột mốc. Tất cả các tính năng cao cấp mà bạn không có trong tính năng dòng thời gian cơ bản.

Tính năng này hỗ trợ tính toán và dự báo tài nguyên, giúp các nhóm phát triển phần mềm hiểu rõ phân phối khối lượng công việc trên các dự án và cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, tính năng này vẫn thiếu các chức năng quan trọng của biểu đồ Gantt. Ví dụ, So sánh cơ sở (khả năng lưu trữ bản sao của kế hoạch ban đầu để đo lường sự chênh lệch) không phải là tính năng tích hợp sẵn trong Jira, buộc người dùng phải dựa vào các trường tùy chỉnh được tạo thủ công hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

📚 Đọc thêm: Biểu đồ Gantt so với Bản đồ lộ trình: Hướng dẫn cho quản lý dự án về điểm tương đồng và khác biệt.

Tính năng #3: Plugin và tích hợp

Vì Jira không cung cấp tính năng biểu đồ Gantt tích hợp sẵn, cả các nhóm nhỏ và doanh nghiệp đều phải dựa vào các tích hợp của bên thứ ba từ Atlassian Marketplace để truy cập đầy đủ các tính năng của biểu đồ Gantt. Các công cụ này cho phép phân tích đường dẫn quan trọng, so sánh với đường dẫn cơ sở, đang theo dõi cột mốc và quản lý phụ thuộc nâng cao – những tính năng không có sẵn trong thiết lập mặc định của Jira.

Jira tích hợp tốt với các công cụ phát triển phổ biến như Bitbucket, GitHub và Jenkins, khiến nó phù hợp cho các nhóm kỹ thuật đã sử dụng hệ sinh thái Atlassian.

Một số tích hợp Jira phổ biến bao gồm BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt và Advanced Gantt for Jira. Mặc dù mạnh mẽ, các plugin này làm tăng độ phức tạp cho đường cong học tập vốn đã dốc của Jira, đặc biệt đối với các nhóm không chuyên về kỹ thuật. Chi phí bổ sung và nỗ lực thiết lập cũng khiến chúng trở thành lựa chọn kém hấp dẫn hơn cho các nhóm đang tìm kiếm công cụ quản lý dự án đơn giản.

Biểu đồ Gantt của Jira: Phù hợp với kích thước nhóm và các trường hợp sử dụng SaaS.

Chức năng biểu đồ Gantt của Jira là công việc chính cho các nhóm kỹ thuật có nhu cầu quản lý dự án cụ thể, tuy nhiên nó yêu cầu các plugin bổ sung để có đầy đủ tính năng Gantt.

Dưới đây là những lợi ích mà các nhóm kỹ thuật có thể nhận được từ Jira:

Loại nhóm Trường hợp sử dụng chính Lợi ích chính Nhóm phát triển phần mềm Kế hoạch sprint Agile, quy trình đang theo dõi lỗi Tích hợp với các quy trình phát triển hiện có và vấn đề đang theo dõi. Nhóm DevOps Triển khai hệ thống, di chuyển kỹ thuật Kết nối các công việc cơ sở hạ tầng với chu kỳ phát triển. Nhóm sản phẩm kỹ thuật Phát triển tính năng, lập kế hoạch phát hành Kết nối các câu chuyện người dùng và các dự án lớn với biểu đồ dòng thời gian.

Các tính năng AI trong biểu đồ Gantt của Jira

Atlassian (công ty mẹ của Jira) đã tích hợp Atlassian Intelligence—nền tảng AI cơ bản của mình—vào các sản phẩm của mình. Trải nghiệm AI thống nhất mới, được đặt tên là Rovo, kết hợp các tính năng như tìm kiếm, trò chuyện và các đại lý tùy chỉnh. Nó có thể tóm tắt các công việc, trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tạo quy tắc tự động hóa và đề xuất phân chia công việc.

Điều quan trọng là, chức năng chính của Rovo vẫn tập trung vào quản lý vấn đề và tra cứu kiến thức, chứ không phải lập kế hoạch dự án trực quan. Chức năng trực tiếp của nó trong chế độ xem dòng thời gian hoặc kế hoạch của Jira thường bị giới hạn ở các công việc hiển thị trong các chế độ xem đó.

Điều này có nghĩa là tương tự như việc bạn dựa vào các plugin để có hàm cơ bản của biểu đồ Gantt truyền thống (Đường dẫn quan trọng, Đường cơ sở), bạn vẫn cần các ứng dụng của bên thứ ba như Visor để có được chức năng đầy đủ của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thực sự điều chỉnh và nâng cao chế độ xem biểu đồ Gantt.

🧠 Bạn có biết? Mặc dù có sự xuất hiện của các lựa chọn thay thế cho biểu đồ Gantt như bảng kanban, dòng thời gian và chế độ xem lịch, phương pháp trực quan này vẫn là lựa chọn hàng đầu của gần 45% quản lý dự án xử lý công việc phức tạp, đa giai đoạn.

Ưu và nhược điểm (kèm theo đánh giá của người dùng)

Ưu điểm

Kết nối trực tiếp với bảng agile, đồng bộ hóa các epic, story và công việc theo thời gian thực.

Hỗ trợ lập kế hoạch và đang theo dõi xuyên dự án bằng tính năng Kế hoạch

Cho phép kế hoạch sức chứa nhóm để phát hiện sớm các hạn chế về nguồn lực.

Cung cấp các cấp độ phân cấp tùy chỉnh để phù hợp với cấu trúc sản phẩm hoặc sprint của bạn.

Công việc phù hợp cho các nhóm kỹ thuật và sản phẩm sử dụng Jira hàng ngày.

Nhược điểm

Yêu cầu cài đặt thêm các plugin để sử dụng đầy đủ chức năng của biểu đồ Gantt.

Có đường cong học tập dốc đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Các tính năng nâng cao như Plans chỉ có sẵn trong các gói Premium và Enterprise.

Điều gì làm cho biểu đồ Gantt của Jira nổi bật?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất là tính linh hoạt và cấu trúc của Jira trong việc quản lý dự án và vé. Nó hỗ trợ theo dõi công việc chi tiết, cho phép tạo quy trình làm việc tùy chỉnh và cung cấp hiển thị về tiến độ thông qua bảng Kanban hoặc Scrum. Việc tích hợp với các công cụ như Confluence, Slack và GitHub khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Việc hợp tác, giao công việc, đặt ngày đáo hạn và duy trì trách nhiệm giữa các bộ phận rất dễ dàng. Jira cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh thông qua trình chỉnh sửa sơ đồ, tuy nhiên đường cong học tập cao hơn đối với các nhóm không kỹ thuật. Tuy nhiên, Jira có thể hơi phức tạp để học ban đầu, đặc biệt khi cài đặt quy trình làm việc mới hoặc hiểu các sơ đồ quyền truy cập. Đôi khi, giao diện người dùng cảm thấy quá tải và hiệu suất có thể chậm hơn với các dự án quy mô lớn.

Cấu trúc giá cả

Miễn phí vĩnh viễn

Standard : $7.91/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $14,54/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Ghi chú: Tính năng "Plans (advanced roadmap)" chỉ có sẵn trên các kế hoạch premium và cao hơn.

Biểu đồ Gantt của ClickUp so với Biểu đồ Gantt của Jira trên Reddit

Để kết thúc cuộc tranh luận, chúng tôi đã đưa vấn đề này lên Reddit. Mặc dù không có chủ đề cụ thể nào thảo luận về chế độ xem Gantt của ClickUp so với Jira, dưới đây là một số ý kiến của người dùng về cả hai công cụ.

Người dùng đã gặp phải một đường cong học tập đáng kể khi sử dụng cả Jira và ClickUp. Tuy nhiên, theo một người dùng, nếu bạn vượt qua được đường cong học tập của ClickUp, việc tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh và quản lý công việc tổng thể sẽ trở nên khá dễ dàng.

Đây chắc chắn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đường cong học tập khá dốc. Mất một thời gian để tôi cài đặt nó theo cách mình mong muốn, nhưng sau khi làm được, nó thực sự giúp quản lý dự án và hợp tác với nhóm của tôi trở nên dễ dàng hơn.

Đây chắc chắn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đường cong học tập khá dốc. Mất một thời gian để tôi cài đặt nó theo cách mình mong muốn, nhưng sau khi làm được, nó thực sự giúp quản lý dự án và hợp tác với nhóm của tôi trở nên dễ dàng hơn.

Mặc dù Jira’s Advanced Roadmaps cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ, nhưng sự thiếu hụt các tính năng tích hợp sẵn khiến người dùng phải tốn kém và mất thời gian. Theo một người dùng:

Phụ thuộc quá nhiều vào các tiện ích mở rộng và plugin để khắc phục những vấn đề mà Jira nên có sẵn từ đầu. Ví dụ, biểu đồ CFD của dự án của tôi khá khó sử dụng vì phần "Đã xong" tích lũy không tính đến khung thời gian đã chọn. Tôi cũng không thích việc không thể tô màu thẻ dựa trên tuổi WIP của chúng từ đầu.

Phụ thuộc quá nhiều vào các tiện ích mở rộng và plugin để khắc phục những vấn đề mà Jira nên có sẵn từ đầu. Ví dụ, biểu đồ CFD của dự án của tôi khá khó sử dụng vì phần "Đã xong" tích lũy không tính đến khung thời gian đã chọn. Tôi cũng không thích việc không thể sử dụng màu sắc cho thẻ dựa trên tuổi WIP của chúng từ đầu.

Mặt khác, giới hạn 60 lần sử dụng của ClickUp Gantt (trong kế hoạch miễn phí) có thể gây khó khăn cho một số người. Theo một người dùng:

Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng kế hoạch miễn phí vì nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã đạt đến giới hạn "60 lần sử dụng" cho biểu đồ Gantt; đây là phần quan trọng trong quy trình phát triển của chúng tôi, và chúng tôi không thể biện minh cho việc mỗi người phải chi $10 mỗi tháng để mở khóa mọi tính năng, trong khi chúng tôi chỉ cần tính năng biểu đồ Gantt.

Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng kế hoạch miễn phí vì nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã đạt đến giới hạn "60 lần sử dụng" cho biểu đồ Gantt; đây là phần quan trọng trong quy trình phát triển của chúng tôi, và chúng tôi không thể biện minh cho việc mỗi người phải chi $10 mỗi tháng để mở khóa mọi tính năng, trong khi chúng tôi chỉ cần tính năng biểu đồ Gantt.

Công cụ biểu đồ Gantt nào là tốt nhất cho nhóm của bạn?

Kết luận đã có: ClickUp là lựa chọn hàng đầu.

Jira và ClickUp phục vụ các đối tượng người dùng khác nhau. Jira tập trung chủ yếu vào các nhóm phát triển phần mềm, trong khi ClickUp mang đến chức năng Gantt đa dạng cho mọi bộ phận từ marketing đến kỹ thuật.

Trong khi Jira nổi trội trong quản lý dự án thông qua các phương pháp agile, nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhóm kỹ thuật và phát triển phần mềm. Sự thiếu hụt các tính năng Gantt (hoặc loại Gantt) nâng cao có nghĩa là bạn sẽ phải dựa vào các plugin của bên thứ ba. Điều này đòi hỏi bạn phải xem xét thời gian và chi phí liên quan đến việc thiết lập và tích hợp.

Tuy nhiên, ClickUp là một công cụ quản lý công việc toàn diện được thiết kế cho các nhóm muốn có đầy đủ hàm Gantt mà không cần cài đặt thêm plugin hoặc thiết lập phức tạp.

Từ việc xây dựng dòng thời gian, xác định mối quan hệ phụ thuộc, đang theo dõi cột mốc, cho đến điều chỉnh lịch trình, bạn có thể quản lý quy trình làm việc linh hoạt với khả năng tùy chỉnh cao trong chế độ xem Gantt của ClickUp.

