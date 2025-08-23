Mẫu đề xuất dự án miễn phí trong Word cho việc tùy chỉnh dễ dàng

Đề xuất của bạn chính là bài thuyết trình của bạn. Nếu không trúng đích, ngay cả những ý tưởng hay nhất cũng có thể bị bỏ qua.

Chỉ có 37% tổ chức hài lòng với mức độ trưởng thành trong quản lý dự án hiện tại của mình, và các đề xuất lộn xộn, không rõ ràng là một trong những nguyên nhân chính. Các dự án bị đình trệ ngay từ khi bắt đầu khi mục tiêu không rõ ràng và dòng thời gian không được đồng bộ.

Hướng dẫn này tổng hợp những mẫu đề xuất dự án miễn phí tốt nhất trong Word để giúp bạn viết một cách rõ ràng, nhanh chóng và tự tin. Ngoài ra, nếu bạn sẵn sàng vượt qua các tài liệu tĩnh, chúng tôi cũng đã bao gồm các mẫu đề xuất động và hợp tác của ClickUp.

Điều gì làm nên một mẫu đề xuất dự án Word tốt?

Dù bạn đang sử dụng Microsoft Word hay phần mềm quản lý dự án toàn diện, đây là những yếu tố cần có trong một mẫu đề xuất dự án tốt:

Tóm tắt điều hành tóm tắt nhanh chóng mục tiêu, phương pháp tiếp cận và giá trị của dự án để thu hút sự chú ý của người đọc ngay lập tức

Phần "Bối cảnh và ngữ cảnh" để giải thích tại sao dự án này quan trọng và tại sao bây giờ là thời điểm thích hợp để hành động

phạm vi dự án định nghĩa* một cách rõ ràng những gì được bao gồm (và những gì không) để quản lý kỳ vọng ngay từ đầu

phân chia công việc* danh sách công việc chính, sản phẩm đầu ra của dự án và tiêu chí thành công cho từng phần

phần Dòng thời gian* hiển thị các giai đoạn, cột mốc và mối quan hệ phụ thuộc để đảm bảo mọi người đều đồng bộ

Bảng ngân sách chi tiết các chi phí trực tiếp, chi phí ẩn, kế hoạch dự phòng và lợi nhuận dự kiến (ROI)

đánh giá rủi ro* nêu rõ các thách thức tiềm ẩn và kế hoạch tránh hoặc quản lý chúng

khu vực phê duyệt và ký xác nhận* với các trường dành riêng cho chữ ký của các bên liên quan để tránh việc trao đổi qua lại không cần thiết

bố cục có thể chỉnh sửa* với các phần linh hoạt và danh sách gạch đầu dòng có thể dễ dàng điều chỉnh cho các dự án khác nhau

Định dạng chuyên nghiệp với phông chữ sạch sẽ, không gian nhất quán và phong cách thể hiện “chúng tôi đã sẵn sàng” ngay từ cái nhìn đầu tiên

Mẫu đề xuất dự án trong Word

Một mẫu đề xuất dự án được cấu trúc tốt có thể là yếu tố quyết định giữa việc giành được hay mất đi một hợp đồng quan trọng. Dưới đây là bộ sưu tập các mẫu Word miễn phí được chọn lọc kỹ lưỡng, hoàn hảo cho các nhà quản lý dự án và nhóm - sẵn sàng sử dụng cho các bài thuyết trình cho khách hàng, phê duyệt nội bộ và mọi nhu cầu khác.

1. Mẫu đề xuất dự án Word của HubSpot

qua HubSpot

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao một số nhóm dễ dàng vượt qua quá trình phê duyệt của khách hàng trong khi những nhóm khác lại mắc kẹt trong vô số lần sửa đổi? Mẫu đề xuất dự án Word của HubSpot cung cấp một cấu trúc rõ ràng, linh hoạt để tổ chức bài thuyết trình của bạn đồng thời làm nổi bật giá trị độc đáo của dự án.

Điểm nổi bật của tính năng này là bố cục tập trung vào khách hàng, giúp dự đoán các đối tượng và giúp bạn thống nhất về giá trị ngay từ đầu.

Mẫu này giúp bạn:

Viết tóm tắt điều hành đã được định dạng sẵn với các gợi ý hướng dẫn

Thể hiện sự hiểu biết thông qua mô tả vấn đề của khách hàng

Trình bày các giải pháp đề xuất với cấu trúc deliverable rõ ràng

Trình bày bảng giá linh hoạt để quản lý ngân sách minh bạch

Hình dung các dòng thời gian để cài đặt kỳ vọng thực tế

🔑 Phù hợp cho: Nhóm bán hàng và tư vấn viên cần mẫu đề xuất dự án tập trung vào chuyển đổi, kết hợp giữa kể chuyện và kỹ thuật thuyết phục dựa trên dữ liệu.

2. Mẫu đề xuất dự án Word do Quản lý dự án tạo

qua quản lý dự án

Mẫu đề xuất dự án Word do Quản lý Dự án thiết kế nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với giao diện sạch sẽ, chuyên nghiệp. Mẫu này bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về dự án, giúp các bên liên quan hiểu rõ tầm nhìn của bạn, từ đó truyền đạt dự án một cách rõ ràng và hiệu quả.

Mẫu này tích hợp các nguyên tắc quản lý dự án xuyên suốt, đảm bảo bạn không chỉ trình bày ý tưởng mà còn chứng minh khả năng thực hiện nó một cách thành công.

Mẫu đề xuất quản lý dự án này cho phép bạn:

Thu hút sự chú ý với phần tóm tắt điều hành tập trung vào tác động

Kết nối mục tiêu tổ chức với các giải pháp dự án đề xuất

Xác định các rủi ro tiềm ẩn với các ma trận đánh giá chi tiết

Phân bổ nguồn lực chi tiết để thể hiện sự nghiêm túc trong kế hoạch

Kế hoạch triển khai thông qua các chỉ số cột mốc

🔑 Phù hợp cho: Quản lý và trưởng nhóm cần nhận được sự phê duyệt nội bộ cho các sáng kiến đồng thời trình bày chuyên môn kế hoạch và tư duy chiến lược của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một cấu trúc rõ ràng giúp việc xem xét đề xuất dự án của bạn dễ dàng hơn. Sử dụng các tiêu đề lớn như Tóm tắt điều hành, Mục tiêu, Phương pháp, Ngân sách và dòng thời gian để giữ cho tài liệu gọn gàng và dễ đọc.*

3. Mẫu đề xuất kinh doanh Word của Template. Net

Bắt đầu từ một trang trống có thể làm mất hàng giờ quý báu trong tuần làm việc của bạn. Mẫu đề xuất kinh doanh Word của Template.net loại bỏ "kẻ giết năng suất" này với định dạng được thiết kế cẩn thận, bao quát mọi khía cạnh của một đề xuất dự án chuyên nghiệp.

Hoàn toàn linh hoạt, các phần mô-đun của mẫu này có thể được mở rộng cho các bài thuyết trình phức tạp của doanh nghiệp hoặc được tinh gọn cho các đề xuất đơn giản mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

Mẫu đề xuất kinh doanh này cho phép bạn:

Thiết kế trang bìa chuyên nghiệp để tạo ấn tượng mạnh mẽ

Hấp dẫn độc giả với phần tóm tắt điều hành thuyết phục

Xây dựng uy tín thông qua các hồ sơ công ty chi tiết

Định dạng mô tả sản phẩm/dịch vụ theo cấu trúc tập trung vào lợi ích

Dự báo kết quả tài chính của dự án với các bảng tập trung vào ROI

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia phát triển kinh doanh và doanh nhân cần một mẫu đề xuất dự án linh hoạt, chuyên nghiệp, có thể điều chỉnh từ các đề xuất đơn giản đến các thỏa thuận doanh nghiệp phức tạp.

👀 Bạn có biết? Tóm tắt điều hành thường là phần duy nhất mà người ra quyết định đọc kỹ, khiến nó trở thành phần quan trọng nhất để thuyết phục trong tài liệu của bạn.

4. Mẫu đề xuất hợp đồng thi công mái nhà của Template. Net

Bảo vệ pháp lý cuộc họp với giao tiếp thuyết phục trong mẫu đề xuất hợp đồng thi công mái nhà của Template.net. Khác với các mẫu đề xuất dự án thông thường, mẫu này giúp bạn vượt qua khoảng cách giữa việc giành được công việc và chính thức hóa thỏa thuận.

Định dạng hai trong một bao gồm nội dung đề xuất và các phần hợp đồng có giá trị pháp lý—giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu công việc theo dõi.

Với mẫu này, bạn có thể:

Kết hợp hai hàm của đề xuất dự án và hợp đồng với cấu trúc hai trong một để tạo ra tài liệu đa năng

Bảo vệ lãi suất với các điều khoản pháp lý đã được kiểm tra kỹ lưỡng cho các thỏa thuận thông dụng

Tránh tranh chấp trong tương lai bằng khung định nghĩa phạm vi dự án chi tiết

Cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt với điều khoản lịch trình có thể tùy chỉnh

Hoàn tất thỏa thuận bằng các khối chữ ký có giá trị pháp lý

🔑 Phù hợp cho: Người làm việc tự do, chuyên gia tư vấn và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn tối ưu hóa quy trình thu hút khách hàng đồng thời xây dựng mối quan hệ công việc chuyên nghiệp và hợp pháp.

5. Mẫu đề xuất tài trợ miễn phí trong Word bởi Template. Net

Bạn có biết rằng đơn xin tài trợ có thể bị từ chối do vấn đề định dạng hoặc thiếu thành phần? Mẫu đề xuất tài trợ miễn phí của Template.net giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp với cấu trúc toàn diện, được thiết kế riêng cho các yêu cầu tài trợ phi lợi nhuận và nghiên cứu.

Mỗi phần được thiết kế để trả lời các câu hỏi cụ thể mà ban đánh giá thường đặt ra khi xem xét đề xuất, từ đó tăng đáng kể cơ hội được phê duyệt.

Mẫu đề xuất dự án chuyên nghiệp nhưng đơn giản này cho phép bạn:

Nổi bật uy tín của bạn thông qua phần giới thiệu về tổ chức

Xây dựng sự đồng thuận cảm xúc và logic thông qua khung phân tích nhu cầu

Chứng minh khả năng triển khai thông qua các bản phác thảo dự án chi tiết

Chứng minh tính hợp lý của nguồn vốn với các bảng tài chính chi tiết

Thể hiện commitment với kết quả thông qua các phần đánh giá chỉ số hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Tổ chức phi lợi nhuận, nhà nghiên cứu và cơ sở giáo dục đang tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua một đề xuất tài trợ được cấu trúc chuyên nghiệp và có cuộc họp với các yêu cầu tiêu chuẩn của nhà tài trợ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng kỹ thuật kể chuyện trong đề xuất dự án, chẳng hạn như chia sẻ những câu chuyện thực tế hoặc đánh giá từ khách hàng, có thể tăng đáng kể sự tương tác và kết nối cảm xúc với người đánh giá, giúp đề xuất trở nên ấn tượng hơn

6. Mẫu đề xuất dự án kinh doanh bán lẻ trong Word của Template. Net

Môi trường bán lẻ đòi hỏi cả sự thu hút về mặt thị giác và kế hoạch kinh doanh vững chắc. Mẫu đề xuất kinh doanh bán lẻ trong Word của Template.net đáp ứng cả hai yêu cầu này với bố cục trực quan, được thiết kế riêng cho các khái niệm bán lẻ, kế hoạch trưng bày sản phẩm và đề xuất mở rộng cửa hàng.

Trong khi hầu hết các mẫu tập trung vào văn bản, thiết kế chuyên biệt cho ngành bán lẻ này tích hợp các yếu tố trưng bày sản phẩm, giúp ý tưởng của bạn nổi bật trên trang.

Mẫu đề xuất dự án này giúp bạn:

Trình bày các ý tưởng trưng bày sản phẩm bằng các bố cục có chỗ trống cho hình ảnh

Đánh giá tiềm năng cửa hàng thông qua khung phân tích địa điểm

Hiển thị thông tin nhân khẩu học của khách hàng với cấu trúc hồ sơ tùy chỉnh

Phân tích đối thủ cạnh tranh để làm nổi bật những ưu điểm độc đáo của bạn

Dự báo luồng tiền dự án với các dự báo doanh thu và chi phí cụ thể cho ngành bán lẻ

🔑 Phù hợp cho: Doanh nhân bán lẻ, quản lý cửa hàng và chuyên gia tiếp thị sản phẩm cần lập kế hoạch mở rộng, ý tưởng concept hoặc đề xuất hợp tác thương hiệu với trọng tâm chuyên ngành.

7. Mẫu đề xuất dự án xây dựng đơn giản trong Word bởi Template. Net

Sự phức tạp là kẻ thù của các đề xuất xây dựng. Mẫu đề xuất xây dựng đơn giản của Template.net giúp loại bỏ những chi tiết rườm rà với cách tiếp cận trực tiếp, thân thiện với khách hàng. Mẫu này trình bày thông tin kỹ thuật dưới định dạng dễ hiểu, hoàn hảo để giành chiến thắng trong các cuộc đấu thầu mà không làm cho khách hàng tiềm năng cảm thấy choáng ngợp.

Mẫu đề xuất dự án xây dựng này kết hợp chi tiết kỹ thuật và sự rõ ràng, giúp dễ dàng xác định mục tiêu dự án, bảo vệ lợi nhuận của nhà thầu và nhận được sự chấp thuận của khách hàng.

Sử dụng mẫu miễn phí này để:

Xác định rõ ràng các tham số dự án với các tóm tắt phạm vi chi tiết

Chi tiết yêu cầu vật liệu kèm theo tiêu chuẩn chất lượng

Dự toán chi phí lao động với bảng giá minh bạch

Hình dung dòng thời gian dự án với các cột mốc khóa

Trình bày các phương thức thanh toán với các điều khoản lịch trình có thể tùy chỉnh

🔑 Phù hợp cho: Các công ty xây dựng, nhà thầu và quản lý cần một mẫu đề xuất dự án rõ ràng, chuyên nghiệp, có thể trình bày các dự án phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho khách hàng.

8. Mẫu đề xuất dự án tốt nghiệp Word bởi Template. Net

Mẫu đề xuất dự án tốt nghiệp Word của Template.net được thiết kế để giúp chuyển đổi yêu cầu học thuật thành trải nghiệm học tập thực tiễn. Với cấu trúc tập trung vào học thuật, mẫu này kết nối lý thuyết lớp học với ứng dụng thực tế. Nó được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của giảng viên đồng thời phát triển kỹ năng chuyên nghiệp.

Nó đáp ứng các yêu cầu học thuật đồng thời giúp sinh viên nắm vững kỹ năng viết đề xuất có cấu trúc chuyên nghiệp, một kỹ năng quan trọng mà họ sẽ cần trong suốt sự nghiệp của mình.

Mẫu này tập trung vào lĩnh vực giáo dục có thể giúp bạn:

Thể hiện khả năng tư duy phê phán thông qua khung câu hỏi nghiên cứu

Định dạng đánh giá tài liệu với trích dẫn chính xác

Phương pháp luận cấu trúc cho sự chấp thuận học thuật

Giải thích yêu cầu về nguồn lực một cách chi tiết với các hướng dẫn cụ thể

Đồng bộ hóa dòng thời gian dự án với lịch học kỳ của trường học

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên, giảng viên và cố vấn học thuật đang tìm kiếm một phương pháp có cấu trúc để hoàn thành dự án tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của trường đại học đồng thời phát triển kỹ năng viết đề xuất dự án chuyên nghiệp.

👀 Bạn có biết? Đề xuất dự án không chỉ dành cho khách hàng bên ngoài; các nhóm nội bộ cũng sử dụng chúng để phân bổ tài nguyên, đồng bộ hóa giữa các bộ phận và bảo mật sự ủng hộ từ ban quản lý cho các sáng kiến mới.

9. Mẫu Gói Doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp của Microsoft 365

qua Microsoft365

Dữ liệu cho thấy các công ty có kế hoạch chính thức phát triển nhanh hơn 30% so với những công ty không có. Với Mẫu Gói Doanh Nghiệp Dịch Vụ Chuyên Nghiệp của Microsoft 365, bạn có thể khai thác tiềm năng tăng trưởng này. Cấu trúc của nó toàn diện nhưng dễ tiếp cận, được thiết kế riêng cho các công ty cung cấp dịch vụ.

Mẫu này nổi bật nhờ tích hợp với hệ sinh thái Microsoft 365. Tính năng tích hợp này cho phép hợp tác hiệu quả, truy cập đám mây và cập nhật dễ dàng khi công ty phát triển, biến nó không chỉ là một tài liệu mà còn là một công cụ kinh doanh linh hoạt.

Mẫu do Microsoft thiết kế này cho phép bạn:

Nổi bật sự khác biệt của dịch vụ trong phần tóm tắt điều hành

Phân tích thị trường với định dạng dựa trên nghiên cứu

Nổi bật các giá trị cốt lõi trong mô tả dịch vụ

Xây dựng chiến lược tiếp thị trên các kênh kỹ thuật số và truyền thống

Quản lý tài chính dự án với các chỉ số ngành dịch vụ

Hợp tác thời gian thực với các công cụ Microsoft 365 để cập nhật liên tục

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn, công ty quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đang phát triển các kế hoạch tổ chức toàn diện yêu cầu sự hợp tác liên tục và cập nhật thường xuyên khi công ty phát triển.

Giới hạn khi sử dụng Microsoft Word cho mẫu đề xuất dự án

Mặc dù Microsoft Word được sử dụng rộng rãi để tạo các bản đề xuất dự án chuyên nghiệp, nó có một số giới hạn có thể ảnh hưởng đến quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là một số nhược điểm khóa cần lưu ý:

Vấn đề về kích thước tệp và hiệu suất : Word có thể trở nên không ổn định với các tệp lớn (100 MB trở lên), đặc biệt khi chúng chứa hình ảnh hoặc biểu đồ, có thể gây ra lỗi khi chỉnh sửa

kiểm soát hợp tác kém*: Nhiều thành viên trong nhóm đang làm công việc cùng lúc có thể gặp xung đột phiên bản và chỉnh sửa bị ghi đè, khiến việc xem xét và phê duyệt trở nên khó khăn

khả năng tìm kiếm giới hạn*: Việc tìm kiếm các phần cụ thể hoặc chi tiết trong các đề xuất phức tạp rất phức tạp, không có công cụ tham chiếu chéo nâng cao tích hợp sẵn

*yêu cầu về bảo mật và sao lưu: Bảo vệ bằng mật khẩu cơ bản không đủ cho các dự án nghiêm túc—Word thiếu các tính năng quyền truy cập nâng cao, tích hợp và sao lưu tự động hóa

Sự không nhất quán trong định dạng : Định dạng của đề xuất có thể thay đổi giữa các thiết bị hoặc khi xuất file, đòi hỏi phải dành thêm thời gian để chỉnh sửa bố cục trước khi gửi

không có tự động hóa quy trình làm việc*: Khác với phần mềm chuyên dụng cho đề xuất , Word không cung cấp tính năng phê duyệt tự động, phân công công việc hoặc nhắc nhở hạn chót, gây thêm gánh nặng thủ công

Thay vì phải vật lộn với vấn đề định dạng hoặc phiên bản, đây là những việc cần làm với ClickUp:

tránh các vấn đề về định dạng với tài liệu Docs dựa trên đám mây và có thể chỉnh sửa chung*

giao nhiệm vụ, đang theo dõi và phê duyệt đề xuất — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất*

sử dụng ClickUp Brain để tự động tạo hoặc chỉnh sửa đề xuất trong vài giây*

👇 Hãy cùng xem qua các mẫu ClickUp hàng đầu để bắt đầu.

🧠 Thú vị: Ý tưởng về đề xuất dự án có thể truy nguyên từ thời Phục hưng, khi các nghệ sĩ và kiến trúc sư như Michelangelo và Leonardo da Vinci nộp các đề xuất chi tiết cho các dự án được đặt hàng. Mặc dù các đề xuất này không formal như các đề xuất hiện đại, chúng đã nêu rõ phạm vi, nguồn lực và mục tiêu của công việc — lâu trước khi thuật ngữ “quản lý dự án” được ra đời.

Mẫu đề xuất dự án thay thế trong Word

Viết đề xuất dự án không nhất thiết phải là một nhiệm vụ khó khăn hay tốn thời gian. Mặc dù Microsoft Word là lựa chọn phổ biến, việc khám phá các công cụ tài liệu khác có thể giúp quá trình này trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hợp tác hơn.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp đơn giản hóa việc tạo, quản lý và tối ưu hóa đề xuất dự án. Với nhiều mẫu có sẵn, bạn có thể tùy chỉnh nhanh chóng và tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp - dù là cho bài thuyết trình khách hàng, phê duyệt dự án nội bộ hay đề xuất ngân sách.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Viết đề xuất với ClickUp BrainCần tạo một đề xuất chuyên nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hãy cho ClickUp Brain biết bạn cần gì — ví dụ: “tạo đề xuất dự án tiếp thị cho việc ra mắt sản phẩm mới” — và nó sẽ ngay lập tức tạo ra một bản nháp có thể tùy chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, định dạng trong ClickUp Tài liệu và thậm chí lấy dữ liệu từ không gian làm việc của mình để đề xuất của bạn trở nên cá nhân hóa và chính xác. ✨ Không trang trống. Không công việc thừa. Chỉ có các bản đề xuất rõ ràng, được hỗ trợ bởi AI trong vài giây.

Người dùng ClickUp Abraham J., Giám đốc Quản lý Vận chuyển, Logistics và Chuỗi Cung ứng, chia sẻ

ClickUp giải quyết các vấn đề quản lý tác vụ và quy trình làm việc bằng cách cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho quản lý đề xuất/hợp đồng, báo cáo và các quy trình làm việc khác. Ngoài ra, chúng tôi đang bắt đầu sử dụng nó cho việc tài liệu hóa cùng với Microsoft 365.

ClickUp giải quyết các vấn đề quản lý công việc và quy trình làm việc bằng cách trở thành nhà cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho quản lý đề xuất/hợp đồng, báo cáo và các quy trình làm việc khác. Ngoài ra, chúng tôi đang bắt đầu sử dụng nó cho việc tài liệu hóa cùng với Microsoft 365.

Tiết kiệm thời gian và giảm bớt rắc rối với các mẫu của ClickUp, được thiết kế để phù hợp với mọi giai đoạn của dự án. Dưới đây là một số mẫu để bạn bắt đầu:

1. Mẫu đề xuất dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thiết kế bản đề xuất hoàn hảo với mẫu đề xuất dự án ClickUp

Chúng ta đã xác định rằng đề xuất dự án là yếu tố cần thiết để được bảo mật dự án. Tuy nhiên, việc này có thể vừa thú vị vừa thách thức. Mẫu đề xuất dự án ClickUp cung cấp một cách thức có cấu trúc để trình bày phạm vi, đối tượng, dòng thời gian và ngân sách của dự án.

Với các phần chuyên biệt dành cho phương pháp luận và kết quả dự kiến, mẫu này giúp bạn chuẩn bị các đề xuất dự án chi tiết, đáp ứng trực tiếp các yêu cầu của các bên liên quan.

Mẫu này cho phép bạn:

Tóm tắt đối tượng dự án với phần tổng quan chi tiết

Hình dung các giai đoạn và mối quan hệ phụ thuộc của dự án bằng cách sử dụng các chế độ xem dự án và biểu đồ Gantt

Phân tích tài chính một cách minh bạch thông qua các bảng tùy chỉnh

Đánh giá rủi ro một cách hệ thống với khung ma trận trực quan

Phân bổ nguồn lực cần thiết một cách chiến lược thông qua các công cụ lập kế hoạch trực quan

Tùy chỉnh đề xuất dự án với ClickUp Tài liệu

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm đa hàm muốn trình bày và lập kế hoạch cho các sáng kiến từ đầu đến cuối — với sự đồng bộ, tài khoản rõ ràng và các deliverables cụ thể.

2. Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Trình bày ý tưởng thuyết phục với mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp

Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp giúp bạn tạo ra những đề xuất thuyết phục, hiệu quả trong việc trình bày giá trị cốt lõi của công ty.

Mẫu này giúp bạn trình bày một cách rõ ràng và chuyên nghiệp các thông tin chi tiết về dự án, mô hình định giá và phương pháp triển khai. Nó giúp các tổ chức đảm bảo mọi người đều đồng bộ khi làm công việc trên các đề xuất và ý tưởng chi tiết.

Mẫu kinh doanh này giúp bạn:

Thu hút sự chú ý với phần tóm tắt điều hành mạnh mẽ

Mô tả chi tiết giải pháp của bạn với những mô tả thuyết phục, tập trung vào lợi ích

Trình bày giá cả và điều khoản thanh toán một cách minh bạch thông qua các bảng được tổ chức khoa học

Vạch ra các bước biểu đồ với bản đồ lộ trình trực quan, dựa trên các cột mốc quan trọng

Chứng minh độ tin cậy thông qua các nghiên cứu trường hợp có thể tùy chỉnh và phần chứng minh xã hội

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ bán hàng, chuyên gia phát triển doanh nghiệp và doanh nhân đang tìm kiếm một phương pháp trình bày có cấu trúc nhưng linh hoạt để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, chứng minh giá trị và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

3. Mẫu Yêu Cầu Đề Xuất của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thông tin yêu cầu dự án một cách hiệu quả với mẫu yêu cầu đề xuất ClickUp

Mẫu Yêu Cầu Đề Xuất (RFP) của ClickUp giúp các tổ chức xây dựng các ví dụ RFP có cấu trúc và truyền đạt yêu cầu dự án một cách rõ ràng.

Mẫu này giúp bạn thu thập các đề xuất tương đồng từ các nhà cung cấp. Nó có thể được sử dụng kèm theo biểu mẫu yêu cầu dự án để đạt kết quả tốt hơn.

Mẫu yêu cầu đề xuất này cho phép bạn:

Xác định bối cảnh dự án và mục tiêu kinh doanh một cách toàn diện

Xây dựng yêu cầu chi tiết với định dạng danh sách kiểm tra tương tác

Xác định tiêu chí đánh giá thông qua ma trận tùy chỉnh

Xác định các hướng dẫn bài nộp/gửi một cách rõ ràng và chính xác

Vẽ bản đồ dòng thời gian và hạn chót một cách trực quan cho tất cả các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Nhóm mua sắm, tiêu đề lớn và lãnh đạo tổ chức cần thu thập và so sánh các đề xuất của nhà cung cấp một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tất cả yêu cầu và tiêu chí đánh giá được truyền đạt rõ ràng.

Muốn đơn giản hóa cách thu thập thông tin dự án trước khi soạn thảo đề xuất? 🎥 Xem video ngắn này để học cách tạo biểu mẫu thu thập thông tin trong ClickUp và tối ưu hóa quy trình từ yêu cầu đến đề xuất.

4. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Tải miễn phí mẫu Công việc với mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Viết một bản đề xuất thương mại có thể khiến bạn cảm thấy áp lực, đặc biệt là lần đầu tiên. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp giúp bạn tạo ra những bản đề xuất thuyết phục, nhấn mạnh hiệu quả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Khác với bản đề xuất kinh doanh thông thường, mẫu này tập trung vào các điều khoản thương mại, mô hình định giá và xây dựng mối quan hệ cho các hợp đồng dài hạn hoặc giao dịch B2B.

Mẫu này giúp bạn:

Mô tả sản phẩm/dịch vụ một cách rõ ràng và thuyết phục

Xác định các điều khoản thương mại để bảo vệ lãi suất của bạn

Xây dựng cấu trúc giá cả một cách chiến lược thông qua các bảng có thể tùy chỉnh

Xây dựng các tuyên bố giá trị (value proposition) gây ấn tượng với khách hàng

Nêu bật lợi ích của việc hợp tác để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên bán hàng, quản lý tài khoản và tư vấn viên kinh doanh trình bày các giải pháp thương mại có cấu trúc giá phức tạp, cần thể hiện tiềm năng ROI đồng thời duy trì vẻ chuyên nghiệp và thương hiệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng kinh nghiệm từ các dự án trước là điều quan trọng khi chuẩn bị mẫu đề xuất dự án phần mềm. Một mẫu đề xuất một trang có thể giúp bạn nhanh chóng nhấn mạnh những khóa từ kinh nghiệm trước, cho thấy cách bạn đã áp dụng những bài học đó để hoàn thiện phương pháp tiếp cận. Điều này giúp xây dựng niềm tin và chứng minh khả năng thực hiện dự án dựa trên thành công trong quá khứ. Hãy giữ nó ngắn gọn, nhưng để lịch sử của bạn nói lên tất cả!

5. Mẫu Mô Tả Dự Án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chia sẻ câu chuyện của bạn với mẫu câu chuyện dự án ClickUp

Kể câu chuyện về dự án của bạn không nên giống như viết một luận văn. Dù bạn đang cố thuyết phục một bảng khó tính hay chỉ muốn giữ các bên liên quan cập nhật, một câu chuyện rõ ràng và thuyết phục sẽ mang lại hiệu quả đáng kể.

Đó chính là lúc mẫu bản tóm tắt dự án ClickUp phát huy tác dụng – nó hướng dẫn bạn cách định hình mục tiêu và hành trình dự án thành một nội dung hấp dẫn, thu hút người đọc.

Mẫu này cho phép bạn:

Xây dựng bối cảnh dự án với một câu chuyện thuyết phục

Xác định vấn đề một cách rõ ràng thông qua khung cấu trúc tuyên bố có tổ chức

Phác thảo các phương pháp giải quyết với các bước thực hiện cụ thể

Trình bày tác động dự kiến bằng các ví dụ cụ thể

Đo lường thành công với các chỉ số và KPI tùy chỉnh

🔑 Phù hợp cho: Quản lý chương trình, người viết đề xuất tài trợ và lãnh đạo dự án cần trình bày một câu chuyện thuyết phục về mục đích, tác động và kế hoạch thực hiện của dự án để nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan hoặc các công ty tài trợ.

6. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tài chính hiệu quả với mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Đảm bảo tài chính được tổ chức và các bên liên quan được thông tin đầy đủ về kế hoạch dự án là yếu tố không thể thiếu cho một dự án thành công. Đó là lý do tại sao việc có một mẫu đề xuất ngân sách vững chắc không chỉ hữu ích—mà còn là điều thiết yếu.

Mẫu này tập trung hoàn toàn vào lập kế hoạch tài chính, rất phù hợp để bổ sung cho các loại đề xuất khác hoặc yêu cầu phân bổ ngân sách.

Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp cung cấp cho nhóm tài chính khung sườn cần thiết để tạo ra các đề xuất rõ ràng và tự tin. Nó giúp bạn nắm vững khía cạnh tài chính của dự án để bạn có thể:

Phân tích ngân sách và tài chính thông qua phần tổng quan chi tiết

Phân tích chi phí một cách minh bạch với các bảng có thể tùy chỉnh

Dự báo kết quả tài chính của dự án với các công cụ tính toán tích hợp sẵn

Phân bổ tài nguyên một cách chiến lược bằng các khung kế hoạch trực quan

🔑 Phù hợp cho: Các nhà hoạch định tài chính, quản lý bộ phận và kiểm soát viên dự án cần trình bày phân bổ ngân sách chi tiết với bảng phân tích chi phí minh bạch, đồng thời chứng minh trách nhiệm tài chính và giá trị đầu tư.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hỗ trợ đề xuất của bạn bằng dữ liệu liên quan, nghiên cứu trường hợp, đánh giá của khách hàng hoặc kết quả lịch sử. Chứng minh cách dự án của bạn phù hợp với mục tiêu tổ chức và mang lại lợi ích rõ ràng cho nhà đầu tư. Ngoài ra, tùy chỉnh mẫu đề xuất dự án của bạn cho đối tượng cụ thể—khách hàng, lãnh đạo cấp cao hoặc hội đồng cấp vốn—để giải quyết các ưu tiên và lo ngại riêng của họ.

7. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Luôn kiểm soát mọi thỏa thuận với mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Quản lý hợp đồng mà không có hệ thống phù hợp có thể nhanh chóng dẫn đến việc bỏ sót chi tiết, quyền sở hữu không rõ ràng và các cuộc theo dõi tốn thời gian. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp biến sự hỗn loạn này thành sự rõ ràng với khung làm việc toàn diện nhưng直观, được thiết kế để đang theo dõi tiến độ trong mọi hợp đồng từ giai đoạn khởi động đến gia hạn.

Sự linh hoạt của mẫu này trong việc thích ứng với các loại hợp đồng và nhu cầu kinh doanh khác nhau khiến nó trở nên đặc biệt hữu ích. Các trường tùy chỉnh và quy trình làm việc của mẫu cho phép bạn tùy chỉnh hệ thống theo yêu cầu cụ thể của mình đồng thời duy trì sự nhất quán trong tất cả các thỏa thuận.

Nó giúp nhóm của bạn:

Quản lý hợp đồng trong một kho lưu trữ tập trung với các chế độ xem tùy chỉnh cho các bên liên quan khác nhau

Nhận thông báo tự động hóa cho các ngày quan trọng và hạn chót

Đang theo dõi trạng thái hợp đồng một cách trực quan để nhanh chóng nắm bắt tình trạng của từng thỏa thuận trong chu kỳ đời sống của nó

Truy cập tất cả các tệp liên quan thông qua tích hợp lưu trữ tài liệu liền mạch

Quản lý quyền truy cập một cách cẩn thận để bảo mật thông tin nhạy cảm

🔑 Phù hợp cho: Nhóm pháp lý, chuyên viên mua sắm và quản lý hợp đồng cần đang theo dõi tập trung các điều khoản, thời hạn, nghĩa vụ và quy trình phê duyệt để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ.

8. Mẫu yêu cầu báo giá ClickUp

Tải mẫu miễn phí Gửi, quản lý và đang theo dõi các yêu cầu báo giá (RFQ) hiệu quả hơn với mẫu yêu cầu báo giá ClickUp

Các định dạng yêu cầu báo giá (RFQ) không nhất quán thường dẫn đến việc nhà cung cấp trả lời chậm trễ, hiểu lầm và khó so sánh các đề xuất một cách hiệu quả. Mẫu Yêu Cầu Báo Giá ClickUp loại bỏ sự kém hiệu quả này với cấu trúc tiêu chuẩn nhưng linh hoạt, đảm bảo bạn nhận được các báo giá có thể so sánh được mỗi lần.

Khác với mẫu RFP, phiên bản này nhẹ hơn, nhanh hơn và được thiết kế dành riêng cho giao tiếp với nhà cung cấp tập trung vào giá cả.

Mẫu chiến lược này giúp bạn:

Xác định yêu cầu một cách rõ ràng với các hướng dẫn chi tiết đảm bảo tính hoàn thành

Thu thập thông tin nhà cung cấp một cách có hệ thống để so sánh dễ dàng

Phân tích chi phí một cách chi tiết trong bảng cấu trúc để loại bỏ các chi phí ẩn

Theo dõi hạn chót phản hồi thông qua các nhắc nhở tự động và đang theo dõi

Đánh giá các đề xuất một cách đối tượng bằng khung tiêu chí nhất quán

🔑 Phù hợp cho: Bộ phận mua hàng, chuyên viên ước tính dự án và quản lý vận hành cần báo giá chi tiết, chuẩn hóa từ nhiều nhà cung cấp với yêu cầu cụ thể và định dạng phản hồi giúp so sánh dễ dàng.

📮ClickUp Insight: Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng khoảng 33% nhân viên làm việc với kiến thức gửi tin nhắn cho 1 đến 3 người mỗi ngày để lấy thông tin cần thiết. Nhưng nếu bạn có tất cả thông tin được ghi chép và sẵn sàng sử dụng? Với ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager, việc chuyển đổi ngữ cảnh sẽ trở thành dĩ vãng. Chỉ cần đặt câu hỏi trực tiếp từ không gian làm việc của bạn, và ClickUp Brain sẽ tìm kiếm thông tin từ không gian làm việc của bạn và/hoặc các ứng dụng bên thứ ba kết nối! ClickUp Brain cũng có thể giúp bạn tạo ra các bản đề xuất dự án chuyên nghiệp, rõ ràng và ấn tượng chỉ trong vài giây. Dù bạn đang soạn thảo bản trình bày cho khách hàng hay tài liệu phê duyệt nội bộ, chỉ cần nhập lệnh mong muốn hoặc chọn từ các danh mục có sẵn như Quản lý Dự án, Đề xuất Khách hàng hoặc Kế hoạch Tiếp thị. ClickUp Brain sẽ tạo nội dung cho bạn để chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc điều chỉnh giọng điệu phù hợp với nhu cầu cụ thể, đảm bảo các bản đề xuất của bạn luôn thu hút và chính xác.

Khám phá ClickUp để có những mẫu đề xuất dự án chiến thắng

Nếu bạn đang gặp khó khăn với các tài liệu Word tĩnh, có một cách sáng tạo hơn để tập trung quy trình làm việc của bạn - từ yêu cầu báo giá đến triển khai kế hoạch. Mẫu đề xuất dự án của ClickUp biến các yêu cầu của bạn thành tài liệu động.

Với tính năng hợp tác thời gian thực và công việc đang theo dõi tích hợp, quy trình làm việc trở nên hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng một tài liệu Word đơn lẻ bị lạc trong nhiều phiên bản khác nhau.

Thay vì phải loay hoay với các vấn đề định dạng hoặc lục lọi chuỗi email để tìm phản hồi, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý đề xuất tại một nơi duy nhất. Mẫu Word có thể giúp ích, nhưng ClickUp sẽ giúp đề xuất của bạn trở nên sinh động và giữ cho dự án của bạn tiến triển suôn sẻ.

Bỏ qua những cuộc trao đổi kéo dài. Bắt đầu tạo các bản đề xuất thực sự trở thành công việc cho bạn. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và trải nghiệm sự khác biệt!