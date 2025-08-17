11 trình tạo ghi chú SOAP tốt nhất để lập hồ sơ lâm sàng nhanh chóng, chính xác hơn

Một ngày làm việc đã kết thúc và bạn vừa khám cho bệnh nhân cuối cùng. Lý tưởng nhất là bạn sẽ thư giãn và ra về. Nhưng thay vào đó, bạn đang nhìn chằm chằm vào một đống ghi chú bệnh nhân ngày càng cao vẫn còn phải viết — một kết thúc đầy thất vọng cho một ngày dài theo dõi các triệu chứng, cập nhật hồ sơ y tế và theo dõi tiến độ của bệnh nhân.

Ghi chú SOAP — Chủ quan, Khách quan, Đánh giá và Kế hoạch — là yếu tố thiết yếu trong thực hành lâm sàng, nhưng việc viết chúng một cách hiệu quả và chính xác, đặc biệt là dưới áp lực, có thể rất khó khăn. Đó là lúc trình tạo ghi chú SOAP có thể giúp ích.

Nếu bạn đang điều hành một phòng khám bận rộn hoặc vẫn đang trong quá trình đào tạo, những công cụ này sẽ hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn đồng thời giữ cho các ghi chú của bạn rõ ràng, đầy đủ và tuân thủ quy định.

Hãy cùng xem qua. 🧰

Tổng quan về các trình tạo ghi chú SOAP

Ghi chú SOAP đảm bảo tính nhất quán trong việc ghi chép dữ liệu bệnh nhân, giúp giảm thiểu sự hiểu lầm giữa các nhóm chăm sóc. Do đó, để giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định, dưới đây là danh sách tất cả các trình tạo ghi chú SOAP:

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Trường hợp sử dụng Giá cả* ClickUp Quy trình làm việc tùy chỉnh & tài liệu SOAP hỗ trợ AI Quản lý tài liệu giữa các nhóm và dự án chăm sóc sức khỏe Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp SOAPNoteAI. com Tạo ghi chú độc lập mà không cần hệ thống EHR Tạo nhanh ghi chú SOAP từ bản ghi tốc ký, bản ghi âm hoặc các phiên chăm sóc sức khỏe từ xa Giá tùy chỉnh Suki AI Ghi chép y tế bằng giọng nói Sử dụng lệnh thoại hoặc nghe âm thanh xung quanh để tạo ghi chú lâm sàng tích hợp EHR Giá tùy chỉnh SOAP AI Lưu trữ hồ sơ y tế đa ngôn ngữ với ICD-10 Tự động định dạng ghi chú lâm sàng thành cấu trúc SOAP bằng AI Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 60 USD/tháng cho mỗi người dùng DeepScribe Ghi chú lâm sàng trong môi trường xung quanh Ghi lại cuộc hội thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân và tạo ghi chú trong thời gian thực Giá tùy chỉnh Notable Health Tự động hóa các công việc lâm sàng Tự động hóa quy trình công việc hành chính và tài liệu trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe Giá tùy chỉnh Tali AI Trợ lý giọng nói tích hợp với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) Ghi chép bằng giọng nói, ghi âm và tìm kiếm y tế trong hệ thống EHR Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 49,99 USD/tháng cho mỗi người dùng Augmendix Ghi chép thời gian thực và tương tác với bệnh nhân Cung cấp hỗ trợ ghi chép từ xa, theo thời gian thực để ghi chép các cuộc gặp gỡ với bệnh nhân Giá tùy chỉnh Carepatron Cổng thông tin khách hàng trực tuyến Quản lý lịch hẹn, thanh toán và hồ sơ bệnh nhân Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 19 USD/tháng Healthie Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa và sức khỏe tổng thể Hỗ trợ chăm sóc ảo, theo dõi sức khỏe và ghi chú SOAP chính xác cho chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 49 USD/tháng cho mỗi người dùng SimplePractice Đơn thuốc điện tử và quản lý thuốc Hợp lý hóa việc tiếp nhận khách hàng, lập lịch, thanh toán và tài liệu SOAP cho các nhà cung cấp độc lập Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở các trình tạo ghi chú SOAP?

Từ tùy chỉnh đến tự động hóa, đây là bản tóm tắt nhanh các tính năng cần có để giúp tài liệu lâm sàng của bạn nhanh hơn, thông minh hơn và không còn căng thẳng. ⚒️

Tuân thủ và bảo mật: Trước tiên, hãy đảm bảo rằng nó tuân thủ HIPAA. Bạn sẽ muốn có tính năng mã hóa tích hợp cho cả thông tin được lưu trữ và chia sẻ, cùng với các tính năng thông minh như tự động xóa PHI để giữ an toàn cho dữ liệu bệnh nhân

Tùy chỉnh và chuyên môn hóa: Chọn các công cụ có Chọn các công cụ có mẫu ghi chú phù hợp với chuyên môn của bạn. Điểm cộng nếu các trường có thể tùy chỉnh và nền tảng hỗ trợ các kiểu ghi chú khác nhau như SOAP, DAP hoặc BIRP

Tính năng AI và tự động hóa: Tìm các công cụ hỗ trợ AI sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để chuyển ghi chú âm thanh hoặc ghi chú tắt thành tài liệu có cấu trúc

Tính linh hoạt trong đầu ra: Đảm bảo ghi chú của bạn có thể được xuất sang các định dạng khác nhau, như PDF hoặc Word, và dễ dàng chia sẻ với các nhà cung cấp khác khi cần thiết

📚 Cần biết: Dưới đây là danh sách các thuật ngữ quan trọng bạn cần nắm rõ: HIPAA: Đạo luật về tính di động và trách nhiệm giải trình của bảo hiểm y tế

PHI: Thông tin y tế cá nhân được bảo vệ

DAP: Dữ liệu, đánh giá, kế hoạch

EHR: Hồ sơ y tế điện tử

ICD-10: Hệ thống phân loại bệnh tật quốc tế, phiên bản thứ 10

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực tế của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các trình tạo ghi chú SOAP tốt nhất

Bạn đang tìm kiếm trình tạo ghi chú SOAP tốt nhất? Ngày càng có nhiều bác sĩ lâm sàng chuyển sang sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân.

Dưới đây là các công cụ hàng đầu nổi bật nhờ giao diện thân thiện với người dùng, tính năng thông minh và hỗ trợ. ⚓

1. ClickUp (Tốt nhất cho quy trình tài liệu y tế tùy chỉnh)

Giữa các cuộc thăm khám bệnh nhân, công việc hành chính và cố gắng theo kịp việc ghi chép kịp thời, bạn dễ cảm thấy choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ.

ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện hỗ trợ tại một nơi — tất cả được hỗ trợ bởi AI công việc gắn kết nhất thế giới. Với sự tích hợp liền mạch, ClickUp giúp bạn tập trung vào tương tác với bệnh nhân mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Bắt đầu với Phần mềm quản lý dự án chăm sóc sức khỏe ClickUp, các bác sĩ lâm sàng có được một nền tảng duy nhất, thông minh để quản lý quy trình làm việc của bệnh nhân, hợp lý hóa việc tạo/lập ghi chú SOAP và giữ mọi thứ kết nối với nhau.

Ghi chú về tuân thủ: ClickUp là nền tảng quản lý dự án tuân thủ GDPR, cung cấp các tính năng bảo mật và bảo mật mạnh mẽ. Đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe, ClickUp có thể được cấu hình để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ HIPAA khi được sử dụng theo Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh (BAA) đang có hiệu lực với ClickUp. Với ClickUp, các nhóm chăm sóc sức khỏe có thể hợp lý hóa việc lập hồ sơ, hợp tác và quản lý quy trình làm việc — tất cả trong một không gian làm việc linh hoạt.

Hợp lý hóa quy trình làm việc của bệnh nhân từ đầu đến cuối với Phần mềm quản lý dự án chăm sóc sức khỏe ClickUp

Nhưng công cụ quản lý dự án chăm sóc sức khỏe có thể giúp ích như thế nào?

Giả sử bạn vừa kết thúc một cuộc thăm khám bệnh nhân và cần nhanh chóng ghi lại các ghi chú SOAP trước khi chuyển sang công việc khác. Không cần ghi chú trên giấy nữa — chỉ cần mở ClickUp Notepad và bắt đầu gõ hoặc đọc từ không gian làm việc của bạn. Thay vì tìm kiếm giấy, hãy chuyển sang ClickUp Notepad từ không gian làm việc của bạn để nhập (hoặc đọc) ngay lập tức những ý tưởng của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích khi ghi chú các triệu chứng của bệnh nhân trong các vòng thăm khám hoặc tư vấn.

Ghi chú nhanh chóng và dễ dàng với ClickUp Notepad

Nó riêng tư, chỉ bạn mới có thể xem, vì vậy bạn có thể tự do động não hoặc ghi chú sơ bộ trước khi chính thức hóa chúng. Sau khi ghi chú xong, bạn có thể chuyển đổi chúng trực tiếp thành Nhiệm vụ ClickUp.

Nhưng nếu bạn muốn một công cụ tài liệu có cấu trúc hơn với khả năng cộng tác thời gian thực, hãy chuyển sang ClickUp Docs.

Lưu trữ tất cả ghi chú của bạn tại một nơi với ClickUp Docs

Bạn có thể tạo các mẫu ghi chú SOAP trong ClickUp Docs, sắp xếp chúng vào các thư mục và cộng tác với nhóm của mình. Các mẫu này do người dùng tạo và không được cấu hình sẵn cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn cho phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Viết ghi chú SOAP, liên kết chúng với các công việc (như lên lịch theo dõi hoặc đặt hàng xét nghiệm) và thậm chí nhúng chế độ xem quy trình làm việc lâm sàng của bạn, như danh sách bệnh nhân, Lịch hoặc Chế độ xem bảng, trực tiếp vào tài liệu. Docs hợp nhất thông tin chủ quan và khách quan vào một nơi, giúp định dạng ghi chú SOAP của bạn dễ theo dõi hơn.

ClickUp Docs là ứng dụng tài liệu ghi chú cho phép bạn sử dụng văn bản đa dạng, danh sách kiểm tra và tệp đính kèm hình ảnh — lý tưởng để xây dựng bản nháp có cấu trúc cho các mục nhập SOAP, tường thuật bệnh hiện tại hoặc ghi chú thủ tục nhanh chóng. Các yếu tố trực quan này giúp bạn dễ dàng tham khảo kết quả khám sức khỏe hoặc ghi chú điều trị trước đó gấp đôi.

Ngoài ra, tính năng cộng tác thời gian thực giúp toàn bộ bộ phận của bạn có thể đồng thời làm việc trên cùng một kế hoạch chăm sóc, để lại nhận xét hoặc gắn thẻ cho nhau để phản hồi.

Muốn tiến xa hơn với sự hỗ trợ của AI? Hãy sử dụng ClickUp Brain.

🎥 Đây là video ngắn giúp bạn viết bằng AI dễ dàng hơn!

Công cụ của Brain được tích hợp sâu vào không gian làm việc của bạn, hiểu bối cảnh, ghi chú, công việc, tài liệu, nhóm và mục tiêu của bạn.

Giả sử bạn đã viết một ghi chú HPI sơ bộ và muốn chỉnh sửa thành định dạng SOAP hoàn chỉnh. Chỉ cần yêu cầu trợ lý AI bằng ngôn ngữ tự nhiên để giúp bạn chỉnh sửa, tóm tắt các điểm chính và điều chỉnh thuật ngữ cho phù hợp với tiêu chuẩn tài liệu lâm sàng.

Bạn cũng có thể yêu cầu công cụ AI ghi chú để:

Tạo tóm tắt các trường hợp bệnh nhân đang điều trị

Giúp bạn viết hướng dẫn cho bệnh nhân dựa trên các mục nhập gần đây

Tạo bản tóm tắt giáo dục nhanh chóng dựa trên tài liệu y tế mà bạn đã liên kết trong không gian làm việc của mình

Bạn cũng có thể yêu cầu công cụ AI ghi chú tạo bản tóm tắt các trường hợp bệnh nhân đang điều trị, giúp bạn viết hướng dẫn cho bệnh nhân dựa trên các mục nhập gần đây hoặc tạo bản tóm tắt giáo dục nhanh dựa trên tài liệu y tế mà bạn đã liên kết trong không gian làm việc của mình.

ClickUp AI Notetaker cho các nhóm chăm sóc sức khỏe

AI Notetaker của ClickUp có thể tự động tham gia các cuộc họp của nhóm bạn, ghi chép các cuộc hội thoại và tạo bản tóm tắt ngắn gọn và các mục hành động, giúp các nhóm chăm sóc sức khỏe luôn tổ chức và thống nhất.

Ghi chú: ClickUp AI Notetaker không phải là công cụ tài liệu lâm sàng chuyên dụng. Công cụ này phù hợp nhất cho các cuộc họp nội bộ, thảo luận về ca bệnh và các cuộc gọi hành chính.

🚨 ClickUp Insights: Gần đây, chúng tôi phát hiện ra rằng khoảng 33% nhân viên tri thức gửi tin nhắn cho 1 đến 3 người mỗi ngày để tìm hiểu bối cảnh họ cần. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có tất cả thông tin được ghi chép và sẵn sàng sử dụng? Với Trình quản lý kiến thức AI của ClickUp Brain, việc chuyển đổi bối cảnh sẽ trở thành dĩ vãng. Chỉ cần đặt câu hỏi ngay từ không gian làm việc của bạn, ClickUp Brain sẽ lấy thông tin từ không gian làm việc và/hoặc các ứng dụng bên thứ ba được kết nối!

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tùy chỉnh mẫu ghi chú SOAP, biểu mẫu tiếp nhận bệnh nhân hoặc kế hoạch điều trị để duy trì tính nhất quán trong toàn bộ tài liệu của bạn từ danh sách hơn 1.000 mẫu ClickUp

Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa các chỉ số quan trọng như phân phối khối lượng công việc, ghi chú đang chờ xử lý hoặc dòng thời gian theo dõi để giám sát hoạt động tốt hơn

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như chỉ định theo dõi, thay đổi trạng thái nhiệm vụ hoặc gửi nhắc nhở để xem xét tài liệu bằng ClickUp Automations

Chuyển đổi các mục nhập trong Notepad thành công việc để theo dõi hoặc thực hiện hành động tiếp theo.

Cộng tác trong thời gian thực với nhóm của bạn về bản thảo tài liệu

Giới hạn của ClickUp

Có thể cần thời gian làm quen đối với người dùng mới

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.080+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2

Tôi cần một blog để viết tất cả những gì tôi thích về ClickUp. Họ có tất cả mọi thứ: Nhiệm vụ (trong chế độ xem danh sách, bảng, bảng điều khiển, lịch, bản đồ, v.v.), Tài liệu, AI, Bảng điều khiển, tự động hóa… Bạn có thể chia sẻ liên kết công khai của nhiệm vụ hoặc tài liệu. Các nhiệm vụ có tab hoạt động để bạn có thể xem tất cả lịch sử về nhiệm vụ đó. Nó rất linh hoạt và chuyên nghiệp. Với ClickUp, không có lý do gì để không làm việc cực kỳ hiệu quả.

2. SOAPNoteAI. com (Tốt nhất để tạo ghi chú SOAP độc lập mà không cần EHR)

qua SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com là một trình tạo dựa trên web nhẹ giúp các bác sĩ lâm sàng tạo ghi chú SOAP nhanh chóng bằng cách sử dụng các lời nhắc đơn giản dựa trên biểu mẫu. Thay vì dựa vào các mục nhập văn bản miễn phí, công cụ này hướng dẫn người dùng qua từng phần — Chủ quan, Khách quan, Đánh giá và Kế hoạch — bằng cách sử dụng các trường có cấu trúc.

Sau khi điền xong, hệ thống sẽ tổng hợp các thông tin đầu vào thành một ghi chú được định dạng sẵn sàng để sao chép hoặc tải xuống. Mặc dù không tích hợp trực tiếp với EHR, nhưng nó có thể được sử dụng bởi các nhà cung cấp, sinh viên hoặc bác sĩ riêng lẻ muốn tạo ghi chú khi đang di chuyển mà không cần đăng nhập.

SOAPNoteAI. com các tính năng tốt nhất

Lựa chọn từ các mẫu chuyên dụng cho các trường hợp sử dụng khác nhau như vật lý trị liệu, điều dưỡng, sức khỏe tâm thần và hơn thế nữa

Đọc hoặc ghi âm các phiên và để trợ lý AI tự động tạo ghi chú SOAP chi tiết

Nhận các đề xuất mã ICD-10 theo thời gian thực để nâng cao độ chính xác chẩn đoán và tuân thủ trong tài liệu lâm sàng

Giới hạn của SOAPNoteAI.com

Các bản ghi âm được sử dụng để tạo ghi chú sẽ bị xóa trong vòng 24-48 giờ

Giá cả của SOAPNoteAI.com

Kế hoạch chỉ âm thanh: 69 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Không giới hạn Âm thanh và Văn bản: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói tín dụng – Thanh toán theo sử dụng:

Gói cơ bản: 9 USD/một lần cho 10 tín dụng (≈0,90 USD cho mỗi ghi chú)

Gói Pro: 19 USD/một lần cho 25 tín dụng

Gói Ultra: 59 USD/một lần cho 100 tín dụng

Đánh giá và nhận xét về SOAPNoteAI.com

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Trị liệu nghề nghiệp có từ năm 100 trước Công nguyên! Một bác sĩ Hy Lạp tên là Asclepiades đã sử dụng chuyển động, âm nhạc và tắm để giúp những người mắc bệnh tâm thần cảm thấy tốt hơn. Về cơ bản, Hy Lạp cổ đại đã có phiên bản riêng về các phiên trị liệu và chiến lược điều trị!

3. Suki AI (Tốt nhất cho tài liệu y tế hỗ trợ giọng nói)

qua Suki AI

Suki AI là trợ lý môi trường điều khiển bằng giọng nói được thiết kế để giúp các bác sĩ lâm sàng ghi chép nhanh hơn và giảm tải công việc nhận thức. Thay vì gõ hoặc điều hướng các mẫu, bạn chỉ cần nói và Suki sẽ tạo ra các ghi chú SOAP toàn diện ngay lập tức, bao gồm các dấu hiệu sinh tồn được đọc, hướng dẫn cho bệnh nhân và mã ICD-10.

Nó tích hợp trực tiếp với các hệ thống EHR chính như Epic và Cerner. Suki cũng giúp nhập đơn đặt hàng, trả lời các câu hỏi lâm sàng và giảm thiểu việc lập hồ sơ sau giờ làm việc.

Các tính năng tốt nhất của Suki AI

Triển khai trên hơn 99 chuyên khoa lâm sàng với hỗ trợ cho cả quy trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyên khoa

Tạo ghi chú SOAP toàn diện từ bản ghi âm giọng nói xung quanh bằng công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên AI

Truy cập thông tin và tóm tắt quan trọng về bệnh nhân với tính năng 'Tóm tắt bệnh nhân' mới

Giới hạn của Suki AI

Nó đôi khi gặp khó khăn với dấu câu, tiếng ồn nền hoặc thuật ngữ y tế phức tạp

Giá cả của Suki AI

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Suki AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

4. SOAP AI (Tốt nhất cho tài liệu y tế đa ngôn ngữ với ICD-10)

qua SOAP AI

SOAP AI là công cụ tuyệt vời cho các đề xuất chẩn đoán thời gian thực và tích hợp ICD-10, giúp các bác sĩ và điều dưỡng đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. Điều này rất hữu ích cho việc cải thiện độ chính xác trong thanh toán và giảm tải nhận thức trong quá trình ra quyết định lâm sàng nhanh chóng.

Nền tảng này hỗ trợ tài liệu y tế từ xa liền mạch bằng cách chuyển các bản ghi âm thăm khám ảo thành ghi chú SOAP có cấu trúc.

Các tính năng tốt nhất của SOAP AI

Mẫu ghi chú tùy chỉnh phù hợp với các trường cụ thể như tâm thần học, điều dưỡng, vật lý trị liệu và bệnh lý ngôn ngữ

Tự động xóa tất cả dữ liệu phiên sau khi xử lý, không lưu giữ PHI sau khi tạo

Hỗ trợ nhiều bệnh nhân với 19 ngôn ngữ

Giới hạn của SOAP AI

Đôi khi có thể ghi chép sai nội dung cuộc họp và âm thanh

Giá cả của SOAP AI

Miễn phí

Chuyên nghiệp: 60 USD/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về SOAP AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phương pháp ghi chú SQ3R (Khảo sát, Câu hỏi, Đọc, Đọc lại và Xem lại) để nâng cao hiệu quả ghi chú SOAP. Phương pháp này giúp bạn tham gia tích cực vào nội dung, cải thiện khả năng ghi nhớ và nhanh chóng xác định thông tin quan trọng, như tiền sử bệnh, các dấu hiệu sinh tồn, chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân.

5. DeepScribe (Tốt nhất để ghi chú lâm sàng trong môi trường xung quanh)

qua DeepScribe

Điều gì sẽ xảy ra nếu các ghi chú lâm sàng của bạn có thể tự viết trong khi bạn tập trung vào bệnh nhân? DeepScribe sử dụng công nghệ giọng nói xung quanh để ghi lại các cuộc hội thoại tự nhiên giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ, sau đó tự động chuyển đổi chúng thành các ghi chú lâm sàng chính xác và có thể hành động.

Với các mẫu có thể tùy chỉnh phù hợp với hơn 50 chuyên ngành, DeepScribe được thiết kế để thích ứng với quy trình làm việc độc đáo của bạn. Nó cũng nâng cao độ chính xác của mã hóa và tăng tốc thời gian đóng biểu đồ, giúp bạn cải thiện năng suất và kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Các tính năng tốt nhất của DeepScribe

Chỉnh sửa và xem lại ghi chú một cách tương tác với các công cụ chỉnh sửa văn bản đồng bộ và kiểm tra chính tả với DeepScribe Notes

Thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm quốc tế với tài liệu đa ngôn ngữ hơn 25 ngôn ngữ

Truy cập các gợi ý lâm sàng thời gian thực và thông tin hữu ích trong quá trình chăm sóc bệnh nhân với DeepScribe Assist, hiển thị thông tin liên quan nhất khi bạn cần

Giới hạn của DeepScribe

Người dùng phàn nàn rằng đôi khi nó xóa kết quả khám bệnh và kế hoạch của bệnh nhân, đồng thời sắp xếp chúng vào các phần không chính xác

Giá cả của DeepScribe

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về DeepScribe

G2: 4.1/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về DeepScribe?

Dưới đây là đánh giá từ G2

Tôi tin tưởng vào ghi chú phiên âm DeepScribe AI và DeepScribe tin tưởng vào máy chủ Amazon, nhưng máy chủ này thỉnh thoảng bị sập mà không báo trước, và đôi khi tất cả các bản ghi âm trong ngày của tôi bị mất! Tôi muốn có một cách nào đó để lưu trữ âm thanh trên thiết bị của mình và tải lên khi máy chủ hoạt động trở lại. Tính năng này có thể đã được thêm vào vì tôi chỉ mất các bản ghi âm!

6. Notable Health (Tốt nhất cho tự động hóa các công việc lâm sàng)

qua Notable Health

Notable Health là nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp quản lý tiếp nhận bệnh nhân, lịch hẹn, phê duyệt trước, ghi chép chi tiết và quản lý chuyển viện cũng như quản lý bệnh nhân.

Nền tảng này cũng xem xét tài liệu lâm sàng để ghi lại chẩn đoán đầy đủ và Danh mục điều kiện phân cấp (HCC) để nâng cao điểm số rủi ro.

Tính năng "Tăng trưởng, Thu hút và Tiếp cận" sử dụng tự động hóa thông minh để xác định và thu hút bệnh nhân mới, hợp lý hóa việc lên lịch và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Chức năng "Quản lý chu kỳ doanh thu" cũng tự động hóa các quy trình mã hóa, thanh toán và yêu cầu bồi hoàn để đẩy nhanh việc hoàn trả chi phí và giảm số lần từ chối.

Các tính năng nổi bật của Notable Health

Các công cụ tích hợp sẵn giúp thu thập và phân tích phản hồi của bệnh nhân trên quy mô lớn để phát hiện xu hướng hài lòng và xác định các lỗ hổng trong dịch vụ

Hỗ trợ hơn 150 ngôn ngữ cho cả giọng nói và văn bản, giúp dễ dàng phục vụ các nhóm dân số bệnh nhân đa dạng về ngôn ngữ

Gửi nhắc nhở cuộc hẹn và thông báo theo dõi tự động để giảm số lượng bệnh nhân không đến khám

Giới hạn đáng chú ý về sức khỏe

Có thể khó theo kịp các tiêu chuẩn bảo mật ngày càng phát triển cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Giá cả của Notable Health

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Notable Health

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dưới đây là một số chiến lược ghi chú bạn nên biết: Lắng nghe tích cực: Thay vì ghi chép, hãy diễn đạt lại những ý chính bằng lời của bạn để cải thiện sự hiểu biết và trí nhớ

Mã màu: Sử dụng các màu sắc nhất quán để phát hiện các mẫu, ưu tiên và mục hành động ngay lập tức

Bản đồ tư duy: Biến các ghi chú rời rạc thành mạng lưới trực quan để bạn có thể thấy các ý tưởng kết nối với nhau và nhớ lại chúng nhanh hơn sau này

7. Tali AI (Tốt nhất cho trợ lý giọng nói tích hợp với hệ thống hồ sơ y tế điện tử)

qua Tali AI

Tali AI cho phép bạn ghi chú trực tiếp vào EHR. Nếu bạn cần kiểm tra lại hướng dẫn trong khi thăm khám, bạn chỉ cần hỏi và nó sẽ lấy câu trả lời từ các nguồn lâm sàng đáng tin cậy.

Nó cũng hỗ trợ ghi âm đa ngôn ngữ, đề xuất mã y tế, nhận diện các người nói khác nhau trong một cuộc hội thoại và có thể xử lý các công việc quản trị như cài đặt nhắc nhở hoặc điền biểu mẫu. Nó hoạt động trên máy tính để bàn, thiết bị di động và trình duyệt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn HIPAA và SOC 2 Loại 2 về bảo mật dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của Tali AI

Tìm kiếm trong lịch sử y tế bằng lệnh thoại về liều lượng thuốc và truy vấn lâm sàng từ các nguồn đáng tin cậy như Merck Manuals và OpenFDA

Tự động phân biệt người nói trong các cuộc hội thoại để ghi chép chính xác các đoạn hội thoại trong tài liệu

Tự động hóa việc ghi chú lâm sàng với 'Ambient Scribe', công cụ tạo ghi chú y tế dựa trên các cuộc hội thoại

Giới hạn của Tali AI

Người dùng phàn nàn về sự lặp lại và tổ chức kém trong các ghi chú được chuyển thành văn bản từ âm thanh

Giá cả của Tali AI

Cá nhân: 0 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 49,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 150 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Tali AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Tali AI?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Giúp tôi tập trung hơn vào bệnh nhân trong quá trình khám bệnh, vì tôi biết các ghi chú của mình đang được ghi chép lại. Ngoài ra, các ghi chú rất chi tiết chỉ trong một phút sau khi tôi hoàn thành việc khám bệnh… Đôi khi nó nhận dạng sai từ, và tôi phải sửa lại một số từ.

8. Augmedix (Tốt nhất cho ghi chép thời gian thực và tương tác với bệnh nhân)

qua Augmedix

Augmedix cung cấp một bộ công cụ tài liệu linh hoạt được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho mọi cấp độ hỗ trợ lâm sàng, từ tạo ghi chú tự phục vụ nhanh chóng đến ghi chép toàn diện.

Với 'Augmendix Go', bạn có thể tạo ghi chú y tế chất lượng cao trong vài giây bằng AI. Ngoài ra, nó tích hợp trực tiếp với các hệ thống EHR như Epic, Cerner và Athena, đảm bảo luồng dữ liệu hai chiều liền mạch.

Nó cũng hỗ trợ công nghệ đeo được, như kính thông minh, để truy cập thông tin bệnh nhân và ghi chép mà không cần dùng tay, đồng thời tập trung vào việc chăm sóc.

Các tính năng tốt nhất của Augmedix

Chỉnh sửa, mã hóa và hoàn thiện các ghi chú do AI tạo ra với hỗ trợ EHR bổ sung sau khi thăm khám qua 'Augmedix Assist'

Nhận hỗ trợ đầy đủ về quy trình làm việc lâm sàng trước, trong và sau các cuộc thăm khám với 'Augmedix Live', bao gồm dịch vụ cá nhân hóa từ chuyên gia tài liệu y tế (MDS) tận tâm

Truy cập các nhắc nhở về khoảng trống chăm sóc và thanh toán theo thời gian thực với 'CareCues', giúp các bác sĩ lâm sàng xử lý các cuộc kiểm tra phòng ngừa, chống chỉ định thuốc và các công việc khác

Giới hạn của Augmedix

Một số người cho rằng công cụ này không có tính năng kiểm tra chính tả tích hợp và đôi khi gặp sự cố mất điện

Giá cả của Augmedix

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Augmedix

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Augmedix?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Các thư ký của Augmedix đã giúp ngày làm việc của tôi hiệu quả hơn rất nhiều. Giống như bất kỳ công việc nào khác, cũng có một quá trình học hỏi. Tôi thích lập kế hoạch rất chi tiết để có thể tham khảo lại sau này. Thư ký không thể đọc ý nghĩ của tôi, vì vậy cách hiệu quả nhất là tôi đọc cho họ nghe một vài câu ngắn gọn ngay sau khi khám xong cho bệnh nhân. Vẫn hiệu quả hơn bất kỳ hệ thống nào tôi từng sử dụng.

9. Carepatron (Tốt nhất để tạo cổng thông tin khách hàng trực tuyến)

qua Carepatron

Carepatron là một nền tảng quản lý thực hành kết nối giao tiếp với khách hàng, thanh toán, tài liệu và lập lịch.

Trên nền tảng này, khách hàng có thể đặt lịch hẹn qua cổng thông tin trực tuyến, giúp giảm thiểu việc đi lại. Ngoài ra, AI tích hợp sẵn sẽ xử lý các công việc quản trị viên thường ngày, giúp các nhà cung cấp tiết kiệm thời gian trong tuần.

Nó cũng hỗ trợ chăm sóc theo nhóm, với lịch chia sẻ, ghi chú hợp tác và quyền truy cập dựa trên vai trò để mỗi người chỉ thấy những gì liên quan đến vai trò của họ.

Các tính năng tốt nhất của Carepatron

Đặt thanh toán định kỳ cho khách hàng hiện tại và tạo hóa đơn với cổng thanh toán và thanh toán tích hợp sẵn

Cho phép khách hàng truy cập các cuộc hẹn, ghi chú tiến độ, tệp tin, đặt lịch và hoàn thành biểu mẫu với cổng thông tin khách hàng chuyên dụng

Kích hoạt các hành động dựa trên hoạt động của khách hàng và tự động hóa các nhắc nhở, theo dõi và đề xuất tài liệu với 'Carepatron AI'

Giới hạn của Carepatron

Một số người dùng cho biết quá trình tạo biểu mẫu rất rườm rà và tốn thời gian

Giá cả của Carepatron

Miễn phí

Cần thiết: $19/tháng

Ưu đãi đặc biệt: $24/tháng

Nâng cao: $29/tháng

Đánh giá và nhận xét từ Carepatron

G2: 4.5/5 (380+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (510+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Carepatron?

Dưới đây là đánh giá từ G2

Thứ hai, phần mềm này rất thân thiện với người dùng và hiệu quả, nhưng phiên bản miễn phí cần thực hiện một số bước bổ sung (hoàn toàn dễ hiểu) và tôi rất mong chờ phiên bản dành cho người đăng ký sẽ mang lại những gì. Phần mềm này rất dễ triển khai và tích hợp vào hoạt động kinh doanh của tôi. Vì đây sẽ là nguồn kết nối chính của tôi, tôi mong chờ sự phát triển của cả hai bên!

📖 Cũng nên đọc: Phần mềm quản lý phòng khám hàng đầu cho hoạt động thành công

10. Healthie (Tốt nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa và sức khỏe tổng thể)

qua Healthie

Được thiết kế cho các chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia sức khỏe, Healthie giúp lên lịch hẹn, tổ chức các phiên video an toàn, quản lý EHR, lập hóa đơn cho khách hàng và giữ cho quy trình làm việc của bạn diễn ra suôn sẻ.

Nó cũng đi kèm với các biểu mẫu có thể tùy chỉnh và cổng thông tin khách hàng để giúp bạn sắp xếp ghi chú, tự động hóa các công việc tẻ nhạt và cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa. Công cụ này còn có tính năng tự động điền thông minh, tự động lấy dữ liệu khách hàng có liên quan, như ghi chú phiên trước, mục tiêu, chỉ số sức khỏe hoặc bữa ăn đã ghi lại, để điền vào ghi chú của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Healthie

Tiến hành các phiên khám từ xa an toàn, bao gồm thăm khám video cá nhân và nhóm

Lập biểu đồ tương tác với khách hàng và duy trì hồ sơ y tế điện tử với các mẫu có thể tùy chỉnh

Phân công và theo dõi công việc với 'Smart Tasks' để tự động hóa các công việc theo dõi thường xuyên

Giới hạn của Healthie

Thiếu AI tích hợp để phân tích dinh dưỡng sâu và không có hỗ trợ khách hàng

Giá cả hợp lý

Miễn phí

Essentials: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: 129 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: 149 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Healthie

G2: Không đủ người dùng

Capterra: 4.3/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Healthie?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra

Tôi thích ứng dụng này vì nó tuân thủ HIPAA, cho phép các tính năng trò chuyện với khách hàng qua ứng dụng, tính năng thanh toán rất tốt và tôi hài lòng với dịch vụ khách hàng. Tôi nghĩ ứng dụng điện thoại có nhiều lỗi và có thể cải thiện hơn nữa; ví dụ: thanh toán, chỉnh sửa hình ảnh để cho phép phản hồi về các phần (ví dụ), ứng dụng này dường như thường xuyên bị treo với khách hàng của tôi, cũng như không cung cấp nhiều kết nối mạng xã hội.

11. SimplePractice (Tốt nhất cho đơn thuốc điện tử và quản lý thuốc)

qua SimplePractice

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp thực hành thân thiện hơn với khách hàng, SimplePractice là một công cụ tuyệt vời. Với tính năng nhắc nhở cuộc hẹn tự động qua văn bản, email hoặc điện thoại, bạn sẽ giảm được số lượng khách hàng không đến mà không cần phải động tay. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa cũng trở nên dễ dàng với tính năng chia sẻ video và màn hình tích hợp.

Nó cũng có tính năng Cổng thông tin khách hàng an toàn, nơi khách hàng có thể hoàn thành thủ tục giấy tờ, thanh toán và yêu cầu đặt hẹn bất cứ lúc nào. Tính năng 'ePrescribe' cho phép bạn gửi đơn thuốc điện tử đến hơn 40.000 hiệu thuốc trên toàn quốc.

Các tính năng tốt nhất của SimplePractice

Tùy chỉnh và hoàn thành quy trình tài liệu lâm sàng với các mẫu ghi chú linh hoạt và Wiley Treatment Planners

Theo dõi tiến độ của khách hàng với các đánh giá tích hợp như PHQ-9 và GAD-7, cùng với biểu đồ tiến độ trực quan

Tự động hóa kế toán bảo hiểm với báo cáo thanh toán tích hợp để kế toán chính xác với các chức năng 'Bảo hiểm'

Giới hạn của SimplePractice

Thiếu tính tùy chỉnh cho hóa đơn và 'superbills'

Giá cả của SimplePractice

Gói khởi đầu: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Cần thiết: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về SimplePractice

G2: 4.1/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SimplePractice?

Dưới đây là đánh giá của Capterra

Lịch rất tuyệt, dễ sử dụng và bạn có thể xem thời gian khách hàng đã đặt lịch. Bạn có thể thiết lập thông báo để được nhắc về thời gian hẹn. Dịch vụ khách hàng rất hữu ích và họ phản hồi rất nhanh. Họ cung cấp nhiều tính năng tuyệt vời… Tôi muốn có thêm tùy chỉnh cho hóa đơn và Superbills.

Cách thông minh hơn để xử lý ghi chú SOAP

Chúng tôi đã khám phá một số trình tạo ghi chú SOAP tốt nhất hiện có, nhưng để có một giải pháp toàn diện vượt xa tài liệu, ClickUp là lựa chọn nổi bật.

Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo và sắp xếp các ghi chú SOAP trong các thư mục có cấu trúc. Notepad giúp bạn dễ dàng ghi lại các quan sát nhanh trong quá trình quản lý bệnh nhân, trong khi ClickUp Brain đảm bảo bạn có thể truy xuất thông tin ngay lập tức mà không mất thời gian tìm kiếm.

ClickUp kết hợp mọi thứ trong một nền tảng an toàn, hợp lý, giúp các chuyên gia y tế, nhà vật lý trị liệu, sinh viên y khoa và bác sĩ lâm sàng ghi chép hiệu quả hơn và tập trung vào điều quan trọng nhất: chăm sóc bệnh nhân.

👉 Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay. ✅