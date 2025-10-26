13 công cụ xây dựng trợ lý AI tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc vào năm 2025

Một báo cáo của McKinsey cho thấy gần 30% thời gian công việc trong các ngành công nghiệp có thể được tự động hóa bằng AI.

Đó không phải là cảnh báo—đó là cơ hội.

Hãy tưởng tượng việc chuyển giao bán hàng diễn ra tự động, báo cáo tự động được tạo ra và danh sách kiểm tra onboarding hoàn thành trước khi bạn thậm chí yêu cầu. AI không chỉ còn là công cụ tăng tốc công việc nữa—nó đang bắt đầu thực hiện việc cần làm.

Với các công cụ xây dựng trợ lý AI không cần mã và ít mã, bạn có thể tạo ra các đồng nghiệp kỹ thuật số có khả năng suy luận, ra quyết định và thực hiện hành động trên các công cụ của bạn — mà không cần viết mã.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp các công cụ xây dựng trợ lý AI mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để tiết kiệm thời gian, giảm bớt nỗ lực thủ công và tập trung vào những việc quan trọng.

Hãy có cuộc họp với nhóm cộng tác viên kỹ thuật số không ngừng nghỉ của bạn trong tương lai.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn công cụ xây dựng trợ lý AI?

Một số công cụ AI tự động hóa các tác vụ cơ bản. Những công cụ khác giúp bạn phối hợp công việc giữa các công cụ khác nhau. Những công cụ tốt nhất mang lại cảm giác như được thiết kế riêng cho nhóm của bạn ngay từ đầu.

Dưới đây là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn 👇

logic đa bước: *Liệu AI agent có thể vượt qua mô hình 'nếu-thì'? Hãy tìm kiếm các công cụ hỗ trợ quy trình làm việc phân nhánh, các điều kiện kích hoạt và cây quyết định. Đó chính là cách để AI agent của bạn trở thành các nhà điều hành thực sự

Tích hợp với các công cụ của bạn: Dù bạn đang sử dụng Slack, Salesforce, Notion hay Zapier, hãy kiểm tra xem các tính năng của trợ lý có hỗ trợ tích hợp gốc hoặc cấp độ API hay không. Tích hợp mượt mà là yếu tố quan trọng để phát triển trợ lý có khả năng mở rộng

*giao diện ngôn ngữ tự nhiên: Các công cụ cho phép bạn mô tả quy trình làm việc bằng tiếng Anh thông thường (và sau đó thực thi chúng) giúp quá trình thiết lập nhanh chóng và trực quan hơn. Với khả năng AI này, bạn không cần phải nhờ đến nhóm kỹ thuật cho mỗi thay đổi nhỏ; bạn có thể tự điều chỉnh

Nhận thức ngữ cảnh: Các công cụ có khả năng ghi nhớ hoặc đang theo dõi ngữ cảnh mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, đặc biệt trong các trường hợp tương tác với khách hàng. Điều này cũng giúp cải thiện hiệu suất của công cụ theo thời gian

Kiểm soát bảo mật và quyền truy cập: Nếu trợ lý của bạn xử lý dữ liệu khách hàng hoặc tệp tin nội bộ, bạn cần có các biện pháp bảo vệ và bảo mật cấp doanh nghiệp. Hãy tìm kiếm các tính năng như quyền truy cập dựa trên vai trò, mã hóa dữ liệu và nhật ký kiểm tra trong nền tảng trợ lý AI mà bạn lựa chọn

👀 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo đầu tiên, Logic Theorist (1956), được thiết kế bởi Newell, Shaw và Simon để chứng minh các định lý toán học. Nó mô phỏng suy luận của con người và thậm chí phát hiện ra một bằng chứng hiệu quả hơn so với bằng chứng trong Principia Mathematica.

Các công cụ xây dựng trợ lý AI nổi bật

Dưới đây là tổng quan nhanh về các công cụ tốt nhất để xây dựng các trợ lý AI thông minh mà không cần viết mã.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Năng suất nội bộ và công việc nhận thức ngữ cảnh Kích thước nhóm: Phù hợp cho startup, nhóm đa chức năng và doanh nghiệp Autopilot Agents, ClickUp Brain, tự động hóa tích hợp, AI đa mô hình, quy trình làm việc tích hợp Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Crew AI Quản lý đa tác nhân dựa trên vai trò Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các quy trình làm việc nghiên cứu, kế hoạch và phân tích Vai trò của các công cụ (ví dụ: nhà nghiên cứu, nhà lập kế hoạch), luồng tuần tự/song song, bộ nhớ vectơ Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $25/tháng UiPath Tự động hóa RPA và AI cấp doanh nghiệp Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ IT, tài chính và dịch vụ khách hàng Công cụ xây dựng trợ lý, Trình điều phối, quy trình có sự tham gia của con người, tích hợp Trung tâm AI Gói kế hoạch dịch vụ trả phí từ $25/tháng Postman AI Agent Builder Quy trình làm việc AI kết nối API trực quan Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ sản phẩm, API và DevOps Kéo và thả luồng, kiểm thử đa mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tích hợp hơn 18.000 API Giá cả tùy chỉnh Vertex AI Agent Builder Các công cụ AI trong hệ sinh thái Google Cloud Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm dữ liệu và nhà phát triển doanh nghiệp sử dụng GCP Bộ công cụ phát triển đại lý (Agent Dev Kit), các kết nối đã được xây dựng sẵn, động cơ đại lý không máy chủ (serverless agent engine Giá cả tùy chỉnh Zapier AI Agents Tự động hóa dựa trên ngôn ngữ tự nhiên Kích thước nhóm: Phù hợp cho vận hành, tiếp thị và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) hơn 6.000 tích hợp, các tác nhân AI đa bước, truy cập API nội bộ Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29.99/tháng LangChain Khung nền tảng đại lý mô-đun, thân thiện với nhà phát triển Kích thước nhóm: Phù hợp cho các kỹ sư AI phát triển logic tùy chỉnh Kết hợp công cụ, điều phối LangGraph, hơn 50 tích hợp Miễn phí (Trả theo nhu cầu); Gói Plus từ $39/tháng Botpress Trợ lý cuộc hội thoại AI đa ngôn ngữ Kích thước nhóm: Phù hợp cho các đội ngũ trải nghiệm khách hàng (CX) và tự động hóa Trình chỉnh sửa luồng trực quan, động cơ NLU/NLP, tự lưu trữ, truy cập API/cơ sở dữ liệu Miễn phí (Trả theo nhu cầu); Gói Plus từ $89/tháng Haystack Các đường ống Retrieval-augmented generation (RAG)Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm nghiên cứu AI và tìm kiếm doanh nghiệp Các tác nhân mô-đun, ToolInvoker, hỗ trợ nhiều trình lấy dữ liệu, khả năng quan sát Miễn phí (mã nguồn mở) AutoGen Hợp tác đa tác nhân dựa trên Python Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm kỹ thuật tự động hóa quy trình nghiên cứu hoặc phát triển Mẫu UserProxy, vòng lặp Assistant+Critic, cấu hình không phụ thuộc vào mô hình Miễn phí (mã nguồn mở) Voiceflow Thiết kế và triển khai các trợ lý AI bằng giọng nói/trò chuyện Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm sản phẩm, hỗ trợ và trải nghiệm khách hàng (CX) Công cụ xây dựng trợ lý trực quan, giao diện đa phương thức, xuất API đối thoại Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $60/tháng Microsoft Copilot Các công cụ tạo trợ lý AI tích hợp với Microsoft 365 Kích thước nhóm: Phù hợp cho năng suất doanh nghiệp và vận hành CNTT Copilot Studio, công cụ xây dựng trợ lý ngôn ngữ tự nhiên, Microsoft Graph Bắt đầu từ $20/người dùng/tháng Relevance AI Đội ngũ AI không cần lập trình cho các đội vận hànhKích thước đội: Phù hợp cho tự động hóa bán hàng, tiếp thị và các tác vụ hậu cần Công cụ kéo và thả, kho lưu trữ vector, các công cụ AI đã được xây dựng sẵn (AI BDR, v.v.) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $19/tháng

Các công cụ xây dựng trợ lý AI tốt nhất

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách chúng ta hoàn thành việc cần làm, và một làn sóng mới của các nền tảng hiện nay giúp các nhóm dễ dàng hơn trong việc xây dựng các tác nhân thông minh, tự động của riêng mình.

Dưới đây là một số công cụ xây dựng trợ lý AI hàng đầu đang dẫn đầu xu hướng 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho năng suất làm việc của nhóm nội bộ và các công việc tự động)

Xây dựng các trợ lý AI nhận thức ngữ cảnh và tự động hóa quyết định bằng ClickUp Autopilot Agents

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp các nhóm tạo ra các trợ lý AI ngay trong không gian làm việc của họ.

ClickUp Autopilot Agents cho phép bạn tạo các trợ lý AI tùy chỉnh có khả năng đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh.

Tạo các trợ lý AI thông minh theo quy trình làm việc của bạn với ClickUp Autopilot Agents

Ví dụ, khi ai đó đăng tin nhắn trên Slack hoặc gửi biểu mẫu, công cụ AI có thể phân tích đầu vào đó, kiểm tra điều kiện tác vụ và gán bước tiếp theo phù hợp. Bạn có thể thiết lập hướng dẫn, tích hợp kiến thức của không gian làm việc và sử dụng các công cụ tích hợp như Docs, Tasks và Comments để khiến công cụ AI trở thành một phần của nhóm của bạn.

⚡ Mẹo nhanh: Tạo một AI agent tùy chỉnh trong ClickUp: Truy cập vào Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc nơi bạn muốn đặt công cụ

Nhấp vào biểu tượng Autopilot Agent ở phía trên

Nhấn Tạo Trình Tự Động Mới

Cài đặt trigger, điều kiện, hành động và hướng dẫn (Cần giúp đỡ viết hướng dẫn? Nhấn Hỏi Brain để được hỗ trợ )

Đặt tên cho trợ lý của bạn, sau đó nhấn Tạo

Thử nghiệm một lần, điều chỉnh nếu cần—và bạn đã hoàn thành

Liên quan chặt chẽ với điều này là ClickUp Brain, mang trí tuệ nhân tạo vào trung tâm của quy trình làm việc của bạn. Nó kết nối với công việc thực tế của bạn — công việc, tài liệu và bình luận — và giúp tạo tóm tắt công việc, soạn thảo email hoặc chia nhỏ các dự án lớn thành các công việc con.

Tự động tạo công việc và công việc con với ClickUp Brain

Đối với công việc thường xuyên, ClickUp Tự động hóa cho phép bạn cài đặt các quy tắc tự động để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như phân công chủ sở hữu, cài đặt ngày đáo hạn hoặc cập nhật trạng thái.

Nhưng bạn không chỉ giới hạn ở việc thay đổi trạng thái hoặc cập nhật trường dữ liệu. ClickUp hỗ trợ webhooks, hành động tùy chỉnh và các trình kích hoạt tạo tác vụ, điều này có nghĩa là bạn có thể tích hợp các sự kiện ClickUp vào các hệ thống bên ngoài hoặc kích hoạt trực tiếp các Trình trợ lý Autopilot.

Ví dụ: Việc gửi biểu mẫu có thể tạo ra một công việc, kích hoạt Trợ lý Autopilot tự động tóm tắt yêu cầu, gắn thẻ mức độ khẩn cấp và đề xuất người được giao nhiệm vụ.

Vì các quy trình tự động hóa được thực thi trực tiếp bên trong ClickUp, không có độ trễ hoặc phụ thuộc vào các kết nối của bên thứ ba. Bạn có thể kiểm soát thời gian thực thi, phạm vi (Thư mục/Danh sách công việc/không gian) và kết quả đầu ra.

Nếu nhóm của bạn đã chán ngán việc ghép nối các công cụ riêng lẻ cho các tác vụ, tài liệu, trò chuyện và AI, ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để xây dựng, quản lý và tự động hóa tất cả, với các công cụ AI hiểu rõ công việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Nhập yêu cầu của bạn: Sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng Sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng tự động hóa quy trình làm việc AI mà không cần thao tác với các menu thả xuống hoặc khối logic

*chọn mô hình phù hợp cho công việc: Chuyển đổi giữa các mô hình AI bên ngoài như GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2.5 và các mô hình khác tùy theo nhu cầu của bạn

Chọn từ thư viện mẫu phong phú: Tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh từ đầu để phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm của bạn từ hơn 100 mẫu tự động hóa có sẵn

Tài liệu và Wiki: Tạo, liên kết và tổ chức kiến thức dự án cùng với các công việc để mọi thứ được tập trung tại một nơi. Với Tạo, liên kết và tổ chức kiến thức dự án cùng với các công việc để mọi thứ được tập trung tại một nơi. Với trợ lý AI cá nhân tích hợp, bạn có thể tóm tắt các cập nhật, tự động tạo tài liệu và biến ý tưởng thành hành động

trò chuyện tích hợp: *Gửi tin nhắn trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc bảng điều khiển nào — để mọi cuộc thảo luận luôn được giữ trong bối cảnh với ClickUp Chat . Bạn có thể gắn thẻ đồng nghiệp, giao mục tiêu từ tin nhắn, nhúng liên kết hoặc tệp tin, và thậm chí chuyển đổi tin nhắn trực tiếp thành công việc

*bảng điều khiển và báo cáo: Nhận các tiện ích thời gian thực, có thể tùy chỉnh để đang theo dõi mọi thứ từ tốc độ sprint đến khối lượng công việc của nhóm và tiến độ OKR, và chia sẻ các báo cáo quan trọng thông qua chế độ xem thân thiện với khách hàng trong ClickUp Dashboards

Bảng trắng: Vẽ sơ đồ quy trình làm việc, brainstorm ý tưởng và liên kết các công việc trực tiếp từ ghi chú dán, hình dạng hoặc sơ đồ luồng bằng Vẽ sơ đồ quy trình làm việc, brainstorm ý tưởng và liên kết các công việc trực tiếp từ ghi chú dán, hình dạng hoặc sơ đồ luồng bằng ClickUp Whiteboards . Giao công việc, vẽ kết nối và biến kế hoạch thành hành động mà không cần rời khỏi bảng

Giới hạn của ClickUp

Số tùy chỉnh khổng lồ có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là khả năng tùy chỉnh và linh hoạt. Cho dù là tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh cho các nhóm khác nhau (như marketing và phát triển web), sử dụng Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi chi tiết dự án cụ thể, hay tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, ClickUp cho phép tôi điều chỉnh nó phù hợp với nhu cầu cụ thể của chúng tôi. Nó giúp giữ mọi thứ trong một nơi, làm cho quản lý dự án và giao tiếp trở nên trơn tru giữa các nhóm. Ngoài ra, các tích hợp và tự động hóa giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho phép chúng tôi tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

2. Crew AI (Phù hợp nhất để điều phối các tác nhân AI dựa trên vai trò có khả năng ghi nhớ và chuyển giao cho con người)

qua Crew AI

Crew AI cho phép bạn vượt qua giới hạn của các tác nhân đơn lẻ và xây dựng các nhóm tác nhân AI tự động có thể hợp tác trong thời gian thực. Mỗi tác nhân được giao một vai trò (như 'nghiên cứu viên', 'người lập kế hoạch' hoặc 'người đánh giá') và một bộ công cụ hoặc kỹ năng, giúp họ thực hiện công việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung.

Đây là một nền tảng AI đa tác nhân, một khung làm việc Python. Nền tảng này phù hợp để điều phối các quy trình làm việc đa bước, chẳng hạn như tạo báo cáo, nghiên cứu sản phẩm hoặc kế hoạch chiến dịch tiếp thị, nơi sự phối hợp giữa các tác nhân chuyên biệt là yếu tố quan trọng.

Loại AI agent này có tính hợp tác và hướng đến mục tiêu, được thiết kế để xử lý các quy trình làm việc phức tạp thông qua việc phân công vai trò có cấu trúc và phối hợp.

Các tính năng nổi bật của Crew AI

Xây dựng quy trình làm việc tuần tự hoặc nhánh bằng cách sử dụng các lớp Crew và Sequential/ConcurrentFlow để cấu trúc hợp tác đa tác nhân.

Sử dụng cấu trúc dự án được tạo bởi CLI và cấu hình YAML để triển khai nhanh chóng các đường ống nghiên cứu/báo cáo.

Cấu hình bộ nhớ của agent bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu vector như FAISS hoặc Chroma để kích hoạt bộ nhớ ngữ cảnh và giảm thiểu sự lặp lại giữa các công việc.

Giới hạn của Crew AI

Sự không nhất quán trong kết quả đầu ra của các công cụ và khó khăn trong việc giải thích kết quả cuối cùng có thể giới hạn tính thực tiễn của chúng.

Giá cả của Crew AI

Cơ bản: Miễn phí

Chuyên nghiệp: $25/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Crew AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

👀 Bạn có biết? Năm 2017, Sophia, robot hình người do Hanson Robotics tạo ra, đã trở thành công dân của Ả Rập Xê Út – robot đầu tiên được cấp quốc tịch.

Xây dựng các tác nhân AI là một chuyện—sử dụng chúng một cách hiệu quả lại là chuyện khác. 🎥 Trong video này, bạn sẽ thấy cách sử dụng AI như một trợ lý cá nhân để quản lý lịch trình, soạn thảo tin nhắn và xử lý các công việc thường xuyên — cho thấy chính xác những gì các công cụ xây dựng trợ lý AI hàng đầu có thể làm được.

3. UiPath (Phù hợp nhất cho việc điều phối các tác nhân AI cấp doanh nghiệp)

qua UiPath

UiPath kết hợp tự động hóa quy trình robot (RPA) với khả năng AI đại lý mới của mình. Với UiPath Agent Builder, các kinh doanh có thể tạo ra các đại lý AI có khả năng xử lý các quy trình toàn diện, nhận biết ngữ cảnh, như xử lý hóa đơn và tương tác với khách hàng tùy chỉnh.

Nó được thiết kế để xây dựng các trợ lý AI vừa có khả năng mở rộng vừa tuân thủ các quy định. Được hỗ trợ bởi UiPath Orchestrator và tính năng bảo mật tích hợp, nó kết hợp tự động hóa có tính xác định với trí tuệ nhân tạo ra quyết định, phù hợp cho các trợ lý AI tùy chỉnh trong các quy trình làm việc của doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của UiPath

Tự động hóa các quy trình làm việc có công cụ hỗ trợ và chuyển giao cho nhân viên vận hành con người với tính năng hỗ trợ con người trong vòng lặp tích hợp sẵn.

Tích hợp mượt mà với robot UiPath Studio, API, xử lý tài liệu thông minh và các mô hình AI bên ngoài.

Sử dụng Orchestrator và Maestro để triển khai, theo dõi và điều phối nhiều agent trong môi trường doanh nghiệp.

Giới hạn của UiPath

Giới hạn minh bạch và kiểm soát trong việc truy xuất và áp dụng ngữ cảnh, khiến các quy trình làm việc phức tạp khó tinh chỉnh mà không có sự hỗ trợ hướng dẫn.

Giá cả của UiPath

Cơ bản: $25/tháng

Tiêu chuẩn: Giá tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về UiPath

G2: 4.6/5 (7.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về UiPath?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Nền tảng UiPath cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, thiết kế quy trình làm việc kéo và thả, cùng khả năng tích hợp xuất sắc với các ứng dụng doanh nghiệp. Nền tảng này giúp đẩy nhanh quá trình phát triển tự động hóa và cho phép triển khai nhanh chóng với các thành phần có thể tái sử dụng. Công cụ Orchestrator cung cấp khả năng kiểm soát và giám sát mạnh mẽ cho các quy trình RPA, trong khi Trung tâm AI mở ra cơ hội cho tự động hóa thông minh.

📚 Đọc thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

4. Postman AI Agent Builder (Phù hợp nhất để xây dựng các tác nhân kết nối API bằng các quy trình làm việc trực quan và mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs))

qua Postman AI Agent Builder

Với công cụ tạo trợ lý AI Postman, các nhóm có thể tạo ra các trợ lý AI tùy chỉnh có khả năng gọi API, xử lý các quy trình làm việc phức tạp và xử lý logic thời gian thực mà không cần viết một dòng mã nào.

Dựa trên Postman Flows, công cụ xây dựng trợ lý AI cho phép bạn kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn với API thông qua các khối kéo và thả, thêm bộ nhớ, đặt điều kiện và gỡ lỗi đầu ra của mẫu trợ lý, tất cả trong cùng một giao diện.

Các tính năng nổi bật của Postman AI Agent Builder

Thử nghiệm nhiều mô hình cùng lúc (GPT, Claude, Gemini, v.v.), so sánh chất lượng phản hồi, độ trễ và chi phí trực tiếp trong Postman

Khám phá từ hơn 18.000 API công khai và tích hợp mượt mà với các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu (LLMs) thông qua giao thức AI

Tự động chuyển đổi bất kỳ API nào trong Mạng API Công khai Postman thành các công cụ sẵn sàng cho agent và tạo mã máy chủ (MCP) để hỗ trợ các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Giới hạn của công cụ tạo trợ lý AI Postman

Có thể bị treo hoặc crash khi xử lý các bộ sưu tập lớn, đặc biệt trên các máy tính cấu hình thấp

Giá của Postman AI Agent Builder

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về công cụ tạo trợ lý AI Postman

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các công cụ tự động hóa (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Sự chấp nhận thấp của các trợ lý và công cụ AI có thể là do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi rộng các tình huống khác nhau. Trong khi đó, các trợ lý AI trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

5. Vertex AI Agent Builder (Phù hợp nhất để xây dựng các tác nhân AI sẵn sàng cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Google Cloud)

qua Vertex AI Agent Builder

Vertex AI Agent Builder giúp bạn tạo ra các trợ lý AI thông minh có thể giao tiếp với nhau, truy cập dữ liệu công ty và hoàn thành các công việc cùng nhau, tất cả đều trong hệ sinh thái Google.

Bạn sẽ có bộ công cụ phát triển đại lý (ADK) dễ sử dụng để định nghĩa hành vi của đại lý bằng Python đơn giản, hỗ trợ các tiêu chuẩn mở như Agent2Agent (để các đại lý được xây dựng bằng các công cụ khác nhau vẫn có thể hợp tác) và các kết nối sẵn có để lấy dữ liệu từ các hệ thống nội bộ.

Các tính năng nổi bật của Vertex AI Agent Builder

Sử dụng ADK để xây dựng quy trình làm việc đa tác nhân trong ít hơn 100 dòng mã Python, định nghĩa logic, rào cản và điều phối

Kết nối các công cụ hỗ trợ với dữ liệu và công cụ doanh nghiệp thông qua MCP và hơn 100 kết nối sẵn có của Google Cloud để đảm bảo kết nối thời gian thực

Triển khai với Agent Engine không máy chủ, đảm bảo mở rộng quy mô được quản lý, bộ nhớ có trạng thái, giám sát sản xuất và gỡ lỗi

Giới hạn của Vertex AI Agent Builder

Hành vi của mô hình hộp đen khiến việc giải thích, tối ưu hóa hoặc tinh chỉnh đầu ra trở nên khó khăn

Giá của Vertex AI Agent Builder

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vertex AI Agent Builder

G2: 4.6/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Vertex AI Agent Builder?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Điểm nổi bật của Vertex AI là tính năng AutoML tích hợp sẵn với cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng, hiệu quả và không yêu cầu nhiều mã nguồn. Các tính năng plugin và nền tảng thống nhất giúp tích hợp, hiệu chỉnh và theo dõi kết quả.

Điểm nổi bật của Vertex AI là tính năng AutoML tích hợp sẵn với hạ tầng có khả năng mở rộng, hiệu quả và không yêu cầu nhiều mã nguồn. Các tính năng plugin và nền tảng thống nhất giúp tích hợp, hiệu chỉnh và theo dõi kết quả.

🧠 Thú vị: Trong giải bóng đá robot hình người đầu tiên của Trung Quốc, một robot "cầu thủ" đã bị đưa ra khỏi trường bằng cáng sau một va chạm — đúng vậy, cáng… cho một robot! Trận đấu hoàn toàn tự động này đầy rẫy những pha ngã, chấn thương và hành động do AI điều khiển!

6. Zapier AI Agents (Phù hợp nhất để tự động hóa quy trình làm việc kinh doanh với các trợ lý ngôn ngữ tự nhiên)

qua Zapier AI Agents

Zapier AI Agents biến các Zaps truyền thống thành các công cụ tự động hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Thay vì tạo các tự động hóa riêng lẻ một cách thủ công, bạn có thể mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường, ví dụ: “Tạo một công việc trong Asana khi một khách hàng tiềm năng điền vào biểu mẫu”, và AI sẽ tự động tạo tự động hóa cho bạn. Các công cụ AI cho kinh doanh này cũng có thể suy luận logic, gọi API và chuyển giao công việc cho các công cụ khác trong hệ thống của bạn.

Các tính năng nổi bật của Zapier AI Agents

Triển khai các công cụ có khả năng thực hiện các hành động đa bước trên hơn 6.000 tích hợp như Gmail, HubSpot, Notion và Salesforce

Giao mục tiêu cho từng agent và để chúng hoạt động độc lập, bao gồm truy vấn dữ liệu, cập nhật hồ sơ hoặc gửi email

Sử dụng nền tảng phát triển của Zapier để tích hợp các ứng dụng riêng tư hoặc phơi bày các API nội bộ cho việc sử dụng của các công cụ AI

Giới hạn của Zapier AI Agents

Một số quy trình làm việc phức tạp vẫn yêu cầu thiết lập Zap truyền thống, vì các Zap do AI tạo ra có thể bỏ sót các trường hợp đặc biệt hoặc các phụ thuộc.

Giá cả của Zapier AI Agents

Miễn phí vĩnh viễn

Chuyên nghiệp: $29,99/tháng

Nhóm: $103.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về các công cụ tạo trợ lý AI của Zapier

G2: 4.6/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier AI Agents?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi thực sự thích cách Zapier dễ sử dụng và việc hướng dẫn người khác cách xây dựng với nó cũng rất đơn giản. Tôi chủ yếu sử dụng nó cho các tác vụ tự động hóa, nhưng tôi có kế hoạch sẽ khám phá các tính năng AI Agents và Bảng khi có thời gian. Điều tôi thích nhất là Zapier kết nối với rất nhiều ứng dụng. Ngay cả những ứng dụng hiếm cũng thường có các kích hoạt, điều này thật tuyệt vời. Một số người cho rằng Zapier đắt đỏ, nhưng tôi nghĩ nếu sử dụng các công cụ tích hợp sẵn của họ một cách đúng đắn, nó thực sự mang lại giá trị tốt và rất dễ cài đặt. Cuối cùng, trong những lần hiếm hoi tôi phải kết nối với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ, họ thật tuyệt vời và thực sự hữu ích!

7. LangChain (Phù hợp nhất để xây dựng các tác nhân AI mô-đun, đa bước với chuỗi mô hình ngôn ngữ)

qua LangChain

Khác với chatbot truyền thống chỉ phản hồi trong các tham số cố định, AI agent được xây dựng bằng LangChain có thể lập kế hoạch, suy luận và thực hiện các hành động đa bước, giúp nó nhận thức được ngữ cảnh. Nó sử dụng một khung phần mềm nguồn mở.

Bạn cũng có thể kết hợp các thành phần (Chains, Agents, Memory, Tools) để tạo ra các trợ lý đa bước có khả năng suy luận, hành động và lặp lại. Thiết kế mô-đun cho phép các tác nhân AI truy cập các công cụ bên ngoài, API hoặc tệp tin để hoàn thành các công việc phức tạp hơn. Các nhà phát triển cũng có thể tùy chỉnh các tác nhân AI để tuân theo logic, quy trình làm việc hoặc đường dẫn ra quyết định cụ thể phù hợp với các trường hợp sử dụng độc đáo.

Các tính năng nổi bật của LangChain

Kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với các lệnh công cụ bằng cách sử dụng logic ra quyết định theo phong cách ReAct hoặc logic chuỗi tùy chỉnh để hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp và tự động.

Gồm hỗ trợ sẵn có cho các công cụ tìm kiếm, trình tải tệp, cơ sở dữ liệu vector, API, thực thi Bash và hơn 50 công cụ khác.

Sử dụng LangGraph, một lớp điều phối cho LangChain, để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có trạng thái, đa tác nhân với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Giới hạn của LangChain

Với các bản cập nhật phiên bản thường xuyên, các nhà phát triển phải viết lại mã để tương thích với phiên bản mới nhất.

Giá cả của LangChain

Nhà phát triển: Miễn phí (trả theo nhu cầu)

Thêm: $39/tháng (trả theo nhu cầu)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LangChain

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về LangChain?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Đây là một trong những gói phần mềm tốt nhất để sử dụng Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models) trong trường Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (Generative AI), dễ dàng tùy chỉnh và là một công việc mượt mà, đồng thời liên tục được cập nhật để tương thích với công nghệ mới nhất.

8. Botpress (Phù hợp nhất cho các bot AI đa ngôn ngữ, có khả năng cuộc hội thoại với NLU và trình chỉnh sửa luồng trực quan)

qua Botpress

Botpress là nền tảng AI cuộc hội thoại mã nguồn mở được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có quyền kiểm soát hoàn toàn cách các trợ lý của họ được thiết kế, triển khai và địa phương hóa.

Nó kết hợp khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) với một studio cuộc hội thoại trực quan, cho phép bạn quản lý logic, ý định và hành động mà không cần viết mã phức tạp. Bạn có thể triển khai các trợ lý trên nhiều kênh khác nhau, như WhatsApp, Messenger hoặc giao diện người dùng tùy chỉnh, và tùy chỉnh mọi khía cạnh của logic tương tác.

Các tính năng nổi bật của Botpress

Sử dụng Trình chỉnh sửa luồng trực quan để xây dựng logic cuộc hội thoại phức tạp với các nhảy điều kiện, ô trống và sự kiện.

Triển khai các bot của bạn trên môi trường cục bộ, trên các nền tảng đám mây hoặc trên các thiết bị biên bằng cách sử dụng Docker, Kubernetes hoặc Botpress Cloud tích hợp sẵn.

Tích hợp các API hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài trực tiếp trong các luồng bằng cách sử dụng các hook mã gốc hoặc các cuộc gọi HTTP.

Giới hạn của Botpress

Cơ sở dữ liệu Vector tối ưu hóa lại tất cả tài liệu mỗi khi bạn tải lên tài liệu mới.

Giá cả của Botpress

Trả theo nhu cầu: $0 + Chi phí AI/tháng

Thêm: $89 + chi phí AI/tháng

Nhóm: $495 + chi phí AI/tháng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $2000/tháng (trong thời hạn 3 năm)

Đánh giá và nhận xét về Botpress

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Botpress?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Tôi thích rằng Botpress có tính linh hoạt cao trong hàm. Nó đi kèm với các công cụ tích hợp sẵn tuyệt vời cũng như khả năng nhúng mã tùy chỉnh.

📚 Đọc thêm: Sự khác biệt giữa Học máy và Trí tuệ nhân tạo

9. Haystack (Phù hợp nhất để xây dựng các đường ống RAG tùy chỉnh từ tài liệu, API và cơ sở dữ liệu vector)

qua Haystack

Haystack, từ Deepset, là một khung công cụ điều phối AI mã nguồn mở được thiết kế cho các nhà phát triển để tạo ra các tác nhân LLM sẵn sàng cho sản xuất. Nó phù hợp để tạo ra các đường ống RAG phức tạp, hệ thống tìm kiếm và các quy trình làm việc đa bước của tác nhân.

Với các thành phần mô-đun (trình lấy dữ liệu, trình tạo và công cụ), xác thực lược đồ JSON, thực thi công cụ song song và giám sát tích hợp, Haystack giúp thiết kế, kiểm thử, triển khai và mở rộng các ứng dụng thông minh trên các môi trường đám mây và tại chỗ.

Các tính năng nổi bật của Haystack

Kết hợp các trình thu thập dữ liệu dày đặc (dựa trên nhúng) và thưa thớt (dựa trên từ khóa) để cung cấp câu trả lời chính xác từ các bộ sưu tập văn bản lớn.

Kết nối các thành phần như retrievers, generators, ToolInvoker, validators và nhiều thành phần khác để xây dựng các quy trình làm việc AI tùy chỉnh.

Sử dụng Haystack’s Agent để lập kế hoạch, quyết định công cụ nào sẽ sử dụng, thực thi các cuộc gọi API, truy xuất tài liệu và lặp lại, tạo ra hành vi động và thông minh.

Giới hạn của Haystack

Haystack phụ thuộc mạnh vào Elasticsearch, điều này có thể làm chậm hiệu suất đối với các khối lượng công việc quy mô lớn.

Giá cả của Haystack

Khung phần mềm nguồn mở

Đánh giá và nhận xét của Haystack

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Haystack?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Haystack là một khung phần mềm nguồn mở mạnh mẽ bằng Python dành cho việc xây dựng các đường ống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Nó cung cấp một phạm vi các thành phần đã được xây dựng sẵn cho các công việc NLP phổ biến, cũng như hỗ trợ cho các mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện sẵn và các khung học sâu. Điều này giúp việc xây dựng và triển khai các ứng dụng NLP phức tạp như chatbot, công cụ tìm kiếm tài liệu hoặc hệ thống trả lời câu hỏi trở nên dễ dàng.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ ‘trí tuệ nhân tạo’ được đặt ra vào năm 1956 trong Hội thảo Dartmouth nổi tiếng bởi John McCarthy, Marvin Minsky và các nhà khoa học khác, thường được coi là thời điểm chính thức ra đời của AI như một trường khoa học.

10. AutoGen (Phù hợp nhất cho các nhóm Python phát triển hệ thống đa tác nhân có khả năng chạy mã tự động)

qua AutoGen

Được phát triển bởi Microsoft Research, AutoGen giúp xây dựng các hệ thống đại lý cuộc hội thoại hoạt động dựa trên các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Một thiết lập tiêu biểu kết hợp một tác nhân 'UserProxy' (giữ mục tiêu và đánh giá kết quả) với nhiều tác nhân ChatCompletion hoặc Assistant (nhà nghiên cứu, lập trình viên, nhà phê bình). Chúng tương tác qua vòng lặp sự kiện cho đến khi UserProxy quyết định công việc đã hoàn thành, cung cấp cho bạn một mẫu để tự động hóa báo cáo nghiên cứu, phân tích dữ liệu hoặc các phiên lập trình lặp đi lặp lại.

Các tính năng nổi bật của AutoGen

Chạy vòng lặp 'Trợ lý + Người đánh giá' nơi một công cụ viết mã và công cụ khác kiểm tra, phát hiện lỗi trước khi thực thi.

Gọi các lệnh công cụ Python để các agent có thể nhập thư viện, trích xuất dữ liệu từ trang web hoặc thực hiện phân tích dữ liệu trong môi trường sandbox bảo mật.

Đổi đổi nền tảng LLM (OpenAI, Azure OpenAI, mô hình cục bộ) chỉ với một dòng cấu hình, giữ cho các đường ống xử lý độc lập với mô hình.

Giới hạn của AutoGen

Có thể gặp khó khăn với các công việc phức tạp như câu hỏi đa bước và không phù hợp cho các ứng dụng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Giá cả của AutoGen

Khung phần mềm nguồn mở

Đánh giá và nhận xét về AutoGen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

11. Voiceflow (Phù hợp nhất cho việc thiết kế, kiểm thử và triển khai các trợ lý AI cuộc hội thoại trên nhiều kênh)

qua Voiceflow

Voiceflow là công cụ xây dựng AI cuộc hội thoại cho phép các nhóm thiết kế và triển khai các trợ lý giọng nói hoặc chatbot thông qua giao diện trực quan, không cần mã.

Nó hỗ trợ các giao diện đa phương thức (giọng nói, văn bản, nút, hình ảnh), thiết kế mẫu thời gian thực và chuyển giao dễ dàng cho đội ngũ kỹ thuật. Đây là trung tâm tập trung cho các nhóm đa chức năng cùng tạo ra các trợ lý động trên các nền tảng như Alexa, Google Assistant, trang web và ứng dụng nhắn tin.

Các tính năng nổi bật của Voiceflow

Kết nối với OpenAI, Claude, Cohere hoặc các API tùy chỉnh để kết hợp các luồng tĩnh với AI tạo sinh, từ đó tạo ra các cuộc hội thoại thông minh hơn

Triển khai trợ lý lên các trang web, ứng dụng di động, loa thông minh hoặc nền tảng nhắn tin mà không cần xây dựng lại logic

Xuất luồng qua API Dialog hoặc mã tùy chỉnh để tích hợp các đại lý trực tiếp vào ứng dụng hoặc hệ thống điện thoại

Giới hạn của Voiceflow

Các lỗi ngẫu nhiên, cập nhật tính năng và việc ngừng hỗ trợ có thể làm gián đoạn các quy trình làm việc hiện có, yêu cầu các nhóm phải xây dựng lại một phần của công cụ hoặc xem xét lại các khía cạnh của quá trình tạo/lập công cụ

Giá cả của Voiceflow

Starter: Miễn phí (100 tín dụng)

Pro: $60/tháng (10.000 tín dụng)

Kinh doanh: $150/tháng (30.000 tín dụng)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Voiceflow

G2: 4.7/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Voiceflow?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Dễ sử dụng, giao diện thân thiện với người dùng, nhiều người dùng và cộng đồng Voiceflow giúp việc nhận hỗ trợ khi gặp khó khăn trở nên cực kỳ dễ dàng. Cá nhân tôi sử dụng nó hàng ngày và đã xây dựng hàng loạt trợ lý, và tôi thực sự khuyên mọi người nên sử dụng nó. Để triển khai, chỉ cần một đoạn mã từ cài đặt là hoàn thành. [sic]

12. Microsoft Copilot (Phù hợp nhất cho việc xây dựng và triển khai các trợ lý AI trên các ứng dụng Microsoft 365)

qua Microsoft Copilot

Microsoft Copilot kết hợp sức mạnh của AI dựa trên GPT-4 với tích hợp sẵn trong Microsoft 365.

Với Copilot Studio, đội ngũ của bạn có thể tạo ra các trợ lý AI để nâng cao năng suất bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản hoặc công cụ kéo và thả, sau đó triển khai chúng trong các trò chuyện Teams, SharePoint, Outlook và Word để tự động hóa công việc, trả lời câu hỏi hoặc tối ưu hóa hoạt động.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Sử dụng tab ‘Describe’ để tạo ra các trợ lý bằng cách mô tả những gì bạn cần, và Copilot Studio sẽ chuyển đổi nó thành logic công việc

Thêm dữ liệu từ Microsoft Graph, SharePoint hoặc web, và tích hợp các hành động hoặc trình kích hoạt API mà không cần nguồn lực phát triển

Đang theo dõi sử dụng, quản lý sức chứa và kiểm soát các tùy chọn triển khai — hoặc đo lường sử dụng để tránh vượt quá chi phí

Giới hạn của Microsoft Copilot

Copilot có thể thỉnh thoảng hiểu sai ngữ cảnh hoặc giọng điệu, đòi hỏi phải chỉnh sửa thủ công

Giá của Microsoft Copilot

$20/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2: 4.4/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Copilot?

Một đánh giá trên Reddit cho biết,

Chúng tôi sử dụng nó nội bộ. Nó giống như công cụ tìm kiếm riêng của công ty bạn. Bạn có thể yêu cầu nó tìm kiếm tài liệu hoặc tra cứu thông tin từ tài liệu. Nó cũng giỏi trong việc tóm tắt cuộc hội thoại và email. Tôi có thể yêu cầu nó tóm tắt tất cả email mà tôi nhận được trong 24 giờ qua và nó làm tốt việc thông báo cho tôi những thông tin quan trọng.

13. Relevance AI (Phù hợp nhất cho các nhóm vận hành xây dựng và quản lý lực lượng lao động AI không cần mã hóa)

qua Relevance AI

Relevance AI là nền tảng không cần lập trình dành cho các nhóm vận hành, startup và nhà phát triển muốn triển khai 'trợ lý AI'. Trợ lý AI có thể tự động hóa các quy trình làm việc đa bước trong các lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và vận hành hậu cần.

Các trợ lý có thể được đào tạo dựa trên quy trình nội bộ bằng cách sử dụng tệp tin hoặc URL được tải lên và được triển khai một cách trực quan thông qua giao diện kéo và thả. Với khả năng tích hợp plug-and-play với CRM, email, Slack và nhiều nền tảng khác, nền tảng này được thiết kế cho tự động hóa cấp sản xuất, nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Relevance AI

Thiết kế hệ thống đa tác nhân với logic kéo và thả và các tác nhân đã được xây dựng sẵn (ví dụ: ‘Bosh’ cho cuộc họp, ‘Lima’ cho tiếp thị vòng đời)

Các công cụ chuyên biệt như AI BDR Agent để tự động hóa quá trình tiếp thị thương mại, bao gồm nghiên cứu khách hàng tiềm năng, đánh giá và theo dõi

Kho lưu trữ vector để quản lý dữ liệu văn bản, hình ảnh và âm thanh; hỗ trợ phân tích cảm xúc và tìm kiếm tương tự cho các tập dữ liệu không cấu trúc

Giới hạn của AI về tính liên quan

Người dùng thường gặp khó khăn trong việc tùy chỉnh, điều này có thể làm chậm quá trình tích hợp dự án và giới hạn tính linh hoạt cho các quy trình làm việc phức tạp

Giá cả của Relevance AI

Miễn phí vĩnh viễn

Pro : $19/tháng

Nhóm : $199/tháng

Kinh doanh : $599/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Relevance AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi thực sự đánh giá cao sự linh hoạt của Relevance AI và khả năng thêm mã Python tùy chỉnh vào agent của bạn. Việc tích hợp với các công cụ khác cũng rất dễ dàng.

