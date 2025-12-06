Biểu đồ Gantt của Microsoft Project so với Biểu đồ Gantt của ClickUp: Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Những đêm khuya, quá nhiều tab mở và biểu đồ Gantt không hợp tác.

Đối với các nhà quản lý dự án phải đối mặt với nhiều hạn chót và mối quan hệ phụ thuộc, biểu đồ Gantt phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt giữa một dự án được triển khai suôn sẻ và một dự án bị đình trệ giữa chừng.

Có thể bạn đã dành hàng giờ trong Microsoft Project để điều chỉnh các dòng thời gian, hoặc bạn đã nghe nói rằng tính năng biểu đồ Gantt của ClickUp linh hoạt và thân thiện với nhóm hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh biểu đồ Gantt của Microsoft Project và ClickUp, đồng thời giúp bạn xác định công cụ nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của bạn. 📊

Các tình huống lý tưởng để sử dụng tính năng này

Trước khi bắt đầu, bạn nên biết khi nào biểu đồ Gantt thực sự phát huy hiệu quả. Dưới đây là những tình huống mà việc sắp xếp các công việc trên dòng thời gian mang lại chế độ xem rõ ràng nhất và cơ hội tốt nhất để hoàn thành mọi hạn chót. 🎯

Kết nối các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc: Khi một công việc không thể bắt đầu cho đến khi công việc khác hoàn thành, biểu đồ Gantt sẽ làm rõ các mối liên kết này và ngăn chặn các trì hoãn bất ngờ.

Cân bằng nguồn lực giới hạn: Đối với các dự án mà nhân lực, thiết bị hoặc ngân sách bị căng thẳng, việc nắm rõ ai đang làm gì (và khi nào) giúp bạn tránh được các điểm nghẽn.

Đảm bảo tuân thủ các cột mốc thời gian không thể thay đổi: Nếu ngày ra mắt, sự kiện hoặc cột mốc thời gian quy định không thể thay đổi, lịch trình trực quan sẽ giúp mọi người tập trung vào các ngày kết thúc và các điểm kiểm tra quan trọng.

Kế hoạch trong nhiều tháng (hoặc thậm chí nhiều năm!): Các dự án dài hạn như triển khai nhiều giai đoạn, xây dựng công trình hoặc dòng thời gian sản phẩm sẽ được hưởng lợi từ một dòng thời gian tổng quan mà bạn có thể điều chỉnh theo tiến độ.

Phân chia các dự án lớn: Các dự án phức tạp thường khiến người ta cảm thấy choáng ngợp; việc chia nhỏ từng deliverable thành các thanh riêng biệt giúp việc phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ dự án trở nên dễ dàng.

Quản lý sự kiện đa hoạt động: Các hội nghị, sự kiện ra mắt và các cuộc họp lớn với hàng chục hoạt động phức tạp sẽ được duy trì tiến độ khi mỗi hoạt động được lên lịch theo thời gian.

🧠 Thú vị: Biểu đồ Gantt được tạo ra vào những năm 1910 bởi Henry Gantt, một kỹ sư cơ khí muốn theo dõi các dự án đóng tàu hiệu quả hơn. Đến Chiến tranh Thế giới I, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng nó để quản lý sản xuất vũ khí.

Tổng quan: So sánh tính năng giữa Biểu đồ Gantt của Microsoft Project và Biểu đồ Gantt của ClickUp

Dưới đây là cái nhìn nhanh về cách biểu đồ Gantt của ClickUp và Microsoft Project so sánh với nhau.

Tính năng Biểu đồ Gantt ClickUp Biểu đồ Gantt của Microsoft Project Người chiến thắng Dễ sử dụng Giao diện người dùng trực quan với tính năng kéo và thả, quy trình onboarding đơn giản. Đường cong học tập dốc hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn. ✓ ClickUp Phụ thuộc công việc Giao diện trực quan, kết nối đơn giản với hỗ trợ tích hợp sẵn. Có sẵn, nhưng có thể phức tạp khi cài đặt. ✓ ClickUp (đơn giản) Quản lý tài nguyên Chế độ xem khối lượng công việc tích hợp, theo dõi thời gian Quản lý tài nguyên nâng cao nhưng phức tạp Microsoft Dự án (cho nhu cầu nâng cao) Chỉnh sửa dòng thời gian Cập nhật theo thời gian thực, kéo và thả linh hoạt Mạnh mẽ, nhưng ít linh hoạt và trực quan hơn. ✓ ClickUp Tính năng hợp tác Bình luận thời gian thực, liên kết công việc, trò chuyện và tài liệu. Hợp tác giới hạn thông qua tích hợp Microsoft Teams ✓ ClickUp Trợ lý AI ClickUp Brain đề xuất các chỉnh sửa, công việc và tài liệu, đồng thời tạo ra các bản tóm tắt. Không có phiên bản gốc ✓ ClickUp Trường Tùy chỉnh và lọc Hoàn toàn tùy chỉnh, lọc chi tiết Có sẵn, nhưng ít linh hoạt hơn và cần cài đặt nhiều hơn. ✓ ClickUp Tích hợp Hơn 1.000 tích hợp gốc và mượt mà như Zapier, Microsoft Teams và Google Drive. Tích hợp mạnh mẽ với hệ sinh thái Microsoft/Office 365 ✓ ClickUp (cho sự đa dạng) và MS Project (cho các ứng dụng Microsoft)

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho biểu đồ Gantt để quản lý công việc

ClickUp là gì?

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp thay thế trải nghiệm phân mảnh khi quản lý dự án trên nhiều công cụ khác nhau. Nó kết hợp thực thi công việc, tài liệu, chia sẻ kiến thức, dòng thời gian và AI thành một hệ thống thống nhất được thiết kế cho sự rõ ràng và hiệu quả. Các nhóm không còn cần phần mềm riêng biệt cho kế hoạch, báo cáo, hợp tác và hỗ trợ AI — ClickUp tích hợp tất cả vào một bối cảnh làm việc chung.

Chế độ xem Biểu đồ Gantt là phần cốt lõi của quy trình làm việc kết nối này. Vì các mối quan hệ phụ thuộc, cập nhật và tài nguyên đều tồn tại trên cùng một nền tảng, biểu đồ Gantt của ClickUp cung cấp độ chính xác theo thời gian thực, khả năng điều khiển kéo và thả dễ dàng, cùng với các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì các dự án phức tạp trên đúng hướng.

Các tính năng của biểu đồ Gantt ClickUp

Quản lý dòng thời gian dễ dàng với chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp

Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp biến ngay cả những dự án phức tạp nhất thành một dòng thời gian rõ ràng mà bạn có thể làm việc với. Nó được chia thành hai phần:

Bảng tác vụ (bên trái): Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các công việc, công việc con và mối quan hệ phụ thuộc trong một danh sách công việc có thể thu gọn. Bạn có thể gán chủ sở hữu, chỉnh sửa trường thông tin và nhóm công việc theo ý muốn; ví dụ: người được giao, mức độ ưu tiên hoặc tên sprint.

Chế độ xem dòng thời gian (bên phải): Đây là nơi diễn ra quá trình lập kế hoạch trực quan. Các công việc xuất hiện dưới dạng thanh kéo và thả, các mối quan hệ phụ thuộc được hiển thị bằng các đường kết nối, và Đây là nơi diễn ra quá trình lập kế hoạch trực quan. Các công việc xuất hiện dưới dạng thanh kéo và thả, các mối quan hệ phụ thuộc được hiển thị bằng các đường kết nối, và các cột mốc quan trọng trên biểu đồ Gantt nổi bật với biểu tượng hình kim cương.

Xem đường dẫn quan trọng được đánh dấu trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

Dưới đây là một số tính năng quan trọng khác cần lưu ý. 👀

Tô sáng đường dẫn quan trọng: Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra những công việc không thể chậm trễ; nếu một công việc bị trễ, bạn sẽ ngay lập tức biết liệu nó có ảnh hưởng đến ngày kết thúc của dự án hay không.

Nhóm công việc và lọc: Muốn xem các công việc chỉ dành cho nhóm phát triển backend hoặc các sản phẩm thiết kế có ưu tiên cao? Các bộ lọc sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Theo dõi dự án theo thời gian thực: Thanh tiến độ công việc ở phía trên hiển thị mức độ hoàn thành dựa trên trạng thái của công việc.

Lập lịch nâng cao: Di chuyển một công việc về phía trước và để ClickUp tự động điều chỉnh lịch trình cho các công việc còn lại với các công cụ như ‘Điều chỉnh phụ thuộc’ và ‘Lập lịch theo nhóm’.

Thiết lập dễ dàng với các mẫu có thể tùy chỉnh.

Quá mệt mỏi để tạo biểu đồ Gantt từ đầu?

Tải mẫu miễn phí Tạo công việc với thanh dòng thời gian tự động cập nhật khi bạn làm việc với mẫu biểu đồ Gantt ClickUp.

Áp dụng mẫu dòng thời gian Gantt của ClickUp.

Mẫu biểu đồ Gantt này cung cấp một bảng điều khiển bên trái với danh sách công việc được tổ chức theo các giai đoạn như chiến lược, lập ngân sách và lập kế hoạch, kèm theo ngày bắt đầu và ngày đáo hạn tương ứng. Các công việc được mã màu dựa trên trạng thái hoặc ưu tiên (xanh lá cây = đã hoàn thành, xanh dương = đang thực hiện, vàng = các mục quan trọng), và các mối quan hệ phụ thuộc được kết nối.

Ở bên phải, chế độ xem Gantt hiển thị từng công việc trên lưới lịch hàng tuần với dòng thời gian sạch sẽ và tương tác.

Biểu đồ Gantt của ClickUp: Kích thước nhóm phù hợp nhất và trường hợp sử dụng SaaS.

Biểu đồ Gantt của ClickUp phù hợp nhất cho các nhóm SaaS quy mô nhỏ, vừa và lớn, nhóm sản phẩm, và các agency sáng tạo đang quản lý các dự án hợp tác với dòng thời gian thay đổi liên tục.

Giả sử bạn là người phụ trách vận hành tại một startup SaaS đang phát triển. Bạn đang quản lý ba đợt ra mắt sản phẩm đồng thời với các sprint chồng chéo. Với ClickUp, bạn có thể:

Nhóm các công việc theo phiên bản phát hành, mã màu sắc theo khu vực sản phẩm và gán hạn chót liên kết với chu kỳ phát triển.

Di chuyển thanh nếu sprint bị trễ, và công cụ sẽ tự động điều chỉnh lại các tác vụ phụ thuộc phía sau.

Nền tảng này lý tưởng cho các nhóm đa chức năng (kỹ thuật + tiếp thị + thiết kế), cũng như các nhóm phụ thuộc vào hợp tác trực tiếp và các nhóm quản lý nhiều dòng thời gian sản phẩm hoặc chiến dịch.

🔍 Bạn có biết? Trước khi phiên bản của Henry Gantt trở nên phổ biến, một kỹ sư người Ba Lan tên Karol Adamiecki đã phát triển một biểu đồ gần như tương tự vào năm 1896.

Các tính năng AI trong biểu đồ Gantt của ClickUp

Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp cập nhật từ biểu đồ Gantt của bạn

ClickUp Brain, mạng thần kinh trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn trong nền tảng, được tích hợp vào quy trình kế hoạch và quản lý công việc của bạn. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó:

Nhận tóm tắt dự án ngay lập tức: Cung cấp cho bạn bản cập nhật ngắn gọn về các cột mốc hoàn thành, công việc bị trì hoãn và công việc sắp tới.

Tự động tạo dòng thời gian từ mục tiêu: Chuyển danh sách công việc của bạn thành bản nháp biểu đồ Gantt; không cần thiết lập thủ công.

Hỏi các câu hỏi cụ thể theo ngữ cảnh: Cung cấp cho bạn danh sách công việc bị trì hoãn đã được lọc, kèm theo người được giao nhiệm vụ và ngày hạn.

Viết nội dung ngay lập tức: Soạn thảo các bản cập nhật trạng thái và các loại nội dung khác dựa trên dữ liệu biểu đồ Gantt hiện tại của bạn.

ClickUp Brain là công cụ vô cùng hữu ích cho các nhà quản lý vận hành quản lý các dòng thời gian lớn, vì nó loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công hoặc chuyển đổi giữa các tài liệu, trò chuyện và chế độ xem công việc.

Cần thêm công cụ hỗ trợ cho quy trình làm việc của bạn? Hãy thêm các Trợ lý AI của ClickUp vào quy trình của bạn.

Họ tự động xử lý quy trình làm việc dựa trên các hướng dẫn tùy chỉnh, đảm bảo các công việc của bạn di chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, gửi cập nhật kịp thời và thậm chí kích hoạt các cảnh báo cần thiết nếu đường dẫn quan trọng của bạn gặp nguy hiểm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữa chừng bất kỳ dự án lớn nào, hãy tổ chức một buổi điều chỉnh 15 phút. Xem biểu đồ Gantt, không phải danh sách công việc. Điều gì đang sai lệch? Điều gì hiện không còn thực tế? Hướng dẫn nhóm qua bản cập nhật để cùng nhau điều chỉnh kỳ vọng.

Ưu và nhược điểm

Dưới đây là những điểm nổi bật của biểu đồ Gantt ClickUp:

Giao diện trực quan và dễ sử dụng với tính năng kéo và thả.

Phân tích đường dẫn quan trọng tích hợp để giúp bạn ưu tiên và khắc phục sự chậm trễ.

Thang thời gian tùy chỉnh và nhóm hóa cho các cấp độ kế hoạch khác nhau

Hợp tác nhóm trực tiếp để mọi người đều có thể xem các cập nhật ngay lập tức.

Hỗ trợ AI từ ClickUp Brain để tóm tắt, theo dõi và từ ClickUp Brain để tóm tắt, theo dõi và tối ưu hóa lịch trình dự án của bạn

Dưới đây là một số thách thức bạn có thể gặp phải ban đầu, nhưng có thể dễ dàng vượt qua với sự hỗ trợ từ trợ lý AI và các bài viết trong Trung tâm Hỗ trợ:

Nó có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp do có nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Đường cong học tập ban đầu do các tính năng nâng cao của nó.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng thực tế về ClickUp:

🔍 Bạn có biết? Trước khi có phần mềm, các biểu đồ Gantt chi tiết được vẽ tay trên các bảng tường lớn. Nếu dự án thay đổi (như thường xảy ra), ai đó phải xóa và vẽ lại các dòng thời gian một cách thủ công.

Cấu trúc giá cả

Microsoft Project là gì?

qua Microsoft

Microsoft Project là một sản phẩm phần mềm quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế để hỗ trợ các nhà quản lý dự án trong việc lập lịch trình, phân công tài nguyên cho các công việc, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích quy trình làm việc.

Nó cho phép bạn tạo kế hoạch dự án chi tiết, đặt các cột mốc quan trọng, phân bổ tài nguyên và theo dõi tiến độ thông qua các chế độ xem như biểu đồ Gantt, bảng Kanban và lịch dự án.

Các tính năng của biểu đồ Gantt trong Microsoft Project

Một biểu đồ Gantt, được hiển thị trong Microsoft Project

Biểu đồ Gantt trong Microsoft Project cung cấp một cách thức chi tiết và có cấu trúc để lập kế hoạch và quản lý các dự án phức tạp, bao gồm dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc, chi phí và nguồn lực.

Dưới đây là cách tổ chức:

Bảng (bên trái): Hiển thị danh sách tất cả các công việc kèm theo các trường thông tin quan trọng như thời lượng, ngày bắt đầu/kết thúc, tác vụ tiền đề, chi phí và phân công tài nguyên. Các công việc có thể được nhóm theo cấu trúc phân cấp thành các giai đoạn hoặc sản phẩm đầu ra.

Dòng thời gian (bên phải): Hiển thị các công việc dưới dạng thanh ngang theo thời gian. Độ dài của thanh tương ứng với thời lượng của công việc, và vị trí của thanh thể hiện thời điểm bắt đầu và kết thúc của công việc.

Bản đồ lộ trình tương tác cho các nhóm

Dưới đây là một số tính năng chính mà nó cung cấp:

Kết nối trực quan giữa các công việc. Điều này đặc biệt hữu ích để xác định đường dẫn quan trọng, nơi các trì hoãn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngày kết thúc dự án.

Quản lý tài nguyên và chi phí cho phép phân công việc cho nhân sự, thiết bị hoặc vật liệu. Nền tảng theo dõi việc phân bổ tài nguyên để cảnh báo về các thành viên trong nhóm bị quá tải và hỗ trợ tái phân bổ khối lượng công việc. Nó cũng theo dõi chi phí dự kiến so với chi phí thực tế để cung cấp thông tin ngân sách theo thời gian thực.

Theo dõi cột mốc giúp đánh dấu các deliverable quan trọng một cách rõ ràng, giúp các nhóm dễ dàng nhận biết những gì quan trọng.

Chỉ báo tiến độ cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ hoàn thành của một giai đoạn.

🧠 Thú vị: Biểu đồ Gantt đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc tạo/lập Kỹ thuật Đánh giá và Kiểm tra Chương trình (PERT) vào những năm 1950. PERT được phát triển bởi Hải quân Hoa Kỳ cho dự án tên lửa Polaris.

Biểu đồ Gantt của Microsoft Project: Kích thước nhóm phù hợp nhất và các trường hợp sử dụng SaaS.

Các ví dụ về biểu đồ Gantt của Microsoft Project phù hợp nhất cho các nhóm cấp doanh nghiệp hoặc các bộ phận có nhiều dự án với quản lý dự án chuyên trách. Nó phù hợp cho:

Các nhóm PMO quản lý nhiều sáng kiến chiến lược

Các tổ chức kỹ thuật đang thực hiện công việc phát triển sản phẩm phức tạp hoặc nâng cấp hạ tầng.

Các công ty SaaS lớn triển khai các lộ trình đa quý với cấu trúc phân chia công việc chi tiết.

Tuy nhiên, nó không phù hợp cho các nhóm nhỏ cần hợp tác nhẹ nhàng hoặc cập nhật thời gian thực giữa các vai trò.

🔁 Smart Swap: Dòng thời gian dự án rất hữu ích để hiển thị những gì đang diễn ra vào thời điểm nào. Nhưng biểu đồ Gantt? Chúng cho thấy những gì phụ thuộc vào nhau và những gì sẽ bị ảnh hưởng nếu có sự chậm trễ. Giả sử dòng thời gian ghi: ‘Phát hành vào ngày 10/9’. Trông có vẻ ổn. Tuy nhiên, biểu đồ Gantt cho thấy nếu phản hồi không đến trước ngày 5/9, nhà phát triển sẽ bị tắc nghẽn, bộ phận kiểm thử chất lượng (QA) sẽ bị áp lực, và việc phát hành sẽ âm thầm đổ vỡ. Đó chính là loại thông tin hiển thị mà bạn thực sự cần, thể hiện sự khác biệt giữa dòng thời gian và biểu đồ Gantt.

Các tính năng AI trong Microsoft Project cho dự án

Microsoft Copilot trong hành động

Copilot và hệ sinh thái trợ lý AI của nó cung cấp sức mạnh cho Microsoft Project, mang lại trí tuệ cho quy trình lập kế hoạch của bạn. Các tính năng này được tích hợp trong nền tảng, nhưng không giới hạn riêng cho Microsoft Project.

Dưới đây là những việc cần làm do AI thực hiện:

Tạo kế hoạch công việc dựa trên dữ liệu lịch sử với thời lượng ước tính và nỗ lực cho từng công việc.

Các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, như ‘Những công việc quan trọng nào bị trì hoãn trong quý 2?’, để nhận câu trả lời trực tiếp.

Phát hiện rủi ro theo thời gian thực giúp cảnh báo các công việc quá hạn, điểm nghẽn hoặc thành viên nhóm bị phân công quá tải.

Quản lý đa tác nhân giúp các tổ chức lớn tạo ra các tác nhân chuyên biệt cho từng lĩnh vực để tự động hóa các công việc cụ thể thông qua Copilot Studio.

⚠️ Lưu ý quan trọng: Các tính năng này không có sẵn theo mặc định trong Project Desktop (Microsoft Project Professional). Phiên bản desktop truyền thống hiện chưa được trang bị đầy đủ tính năng Copilot. Các tính năng này chủ yếu có sẵn trong môi trường đám mây và tích hợp với Microsoft 365/Power Platform.

Ưu và nhược điểm

Dưới đây là những điểm nổi bật của công cụ này:

Đang theo dõi chi tiết công việc và tài nguyên

Quản lý chi phí và ngân sách tích hợp sẵn

Tính năng tùy chỉnh mạnh mẽ cho giao diện và báo cáo.

Hỗ trợ mạnh mẽ cho quản trị doanh nghiệp và tuân thủ quy định.

Các tính năng AI hỗ trợ lập kế hoạch và phát hiện vấn đề.

Dưới đây là một số nhược điểm có thể khiến bạn cân nhắc các giải pháp thay thế cho dự án Microsoft Project:

Đường cong học tập dốc hơn đối với người không chuyên.

Quá cứng nhắc cho các nhóm làm việc nhanh chóng và hợp tác.

Nó yêu cầu nhiều công đoạn thiết lập và bảo trì hơn so với các giải pháp hiện đại như ClickUp.

Phiên bản đám mây thiếu các tính năng của phiên bản desktop.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng thực tế về công cụ này:

Tính năng lập kế hoạch sức chứa của họ rất tiện lợi, giúp chúng tôi phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả. Ngoài ra, các công cụ lập lịch và lập kế hoạch cũng rất xuất sắc – dòng thời gian trực quan (biểu đồ Gantt), đang theo dõi phụ thuộc, giúp chúng tôi theo dõi tiến độ dự án… Tuy nhiên, nó khá cứng nhắc khi phải thích ứng với các lộ trình dự án không tuyến tính, không theo kế hoạch, mà chúng tôi thường gặp phải trong ngành tài chính.

Tính năng lập kế hoạch sức chứa của họ rất tiện lợi, giúp chúng tôi phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả. Ngoài ra, các công cụ lập lịch và lập kế hoạch cũng rất xuất sắc – biểu đồ dòng thời gian trực quan (biểu đồ Gantt), theo dõi phụ thuộc, giúp chúng tôi theo dõi tiến độ dự án… Tuy nhiên, nó khá cứng nhắc khi phải thích ứng với các lộ trình dự án không tuyến tính, không theo kế hoạch, mà chúng tôi thường gặp phải trong ngành tài chính.

Cấu trúc giá cả

Được bao gồm trong Microsoft 365

Kế hoạch Planner Plan 1: $10/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Gói Planner và Kế hoạch Dự án 3: $30/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Planner và Kế hoạch Dự án 5: $55/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Biểu đồ Gantt của ClickUp so với Biểu đồ Gantt của Microsoft Project trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để quyết định giữa hai phần mềm biểu đồ Gantt miễn phí. Dưới đây là một số ý kiến của người dùng!

Dưới đây là nhận xét của một người dùng về ClickUp:

Đây là nhận xét của một người dùng về MS Project:

Microsoft Project là một phần mềm cũ kỹ, nhưng nó tương đối dễ sử dụng, đặc biệt nếu bạn không sử dụng các tính năng nâng cao. Tôi thích rằng tôi có thể nhập toàn bộ nhân lực dự án vào đó, cùng với mức lương và nhận được ước tính chi phí rất chính xác. Tuy nhiên, tôi không bao giờ sử dụng nó để theo dõi chi phí.

Microsoft Project là một phần mềm cũ kỹ, nhưng nó tương đối dễ sử dụng, đặc biệt nếu bạn không sử dụng các tính năng nâng cao.

Tôi thích rằng tôi có thể nhập toàn bộ nhân lực dự án vào đó, cùng với mức lương và nhận được ước tính chi phí rất chính xác. Tuy nhiên, tôi không bao giờ sử dụng nó để theo dõi chi phí.

🔁 Smart Swap: Biểu đồ Gantt và bản đồ lộ trình? Hai công cụ hoàn toàn khác nhau. Bản đồ lộ trình cho thấy mục tiêu bạn hướng đến và thứ tự thực hiện chung. Biểu đồ Gantt thể hiện cách bạn đạt được mục tiêu đó – tuần này qua tuần khác, công việc này qua công việc khác, với mọi hạn chót và mối quan hệ phụ thuộc được thể hiện chi tiết.

Công cụ biểu đồ Gantt nào là tốt nhất cho nhóm của bạn?

Kết quả đã có, và ClickUp là người chiến thắng! 🏆

Mặc dù Microsoft Project đã lâu là tiêu chuẩn cho quản lý dự án truyền thống, nó đang bắt đầu tụt hậu so với các công cụ quản lý dự án hiện đại như ClickUp. Nó mạnh mẽ nhưng thường cứng nhắc, phức tạp và phù hợp hơn cho các môi trường doanh nghiệp lớn có đội ngũ quản lý dự án chuyên trách và hỗ trợ CNTT.

ClickUp, mặt khác? Nó cung cấp cấu trúc mà các nhà quản lý dự án cần.

Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp được thiết kế trực quan, hỗ trợ hợp tác và phù hợp với các nhóm hiện đại cần làm việc nhanh chóng, linh hoạt và quản lý các dự án quy mô lớn xuyên suốt các bộ phận. Với các tính năng như cập nhật thời gian thực, hiển thị đường dẫn quan trọng, kéo và thả để lập lịch và trợ lý AI từ ClickUp Brain, nó đáp ứng nhu cầu của nhóm bạn ở mọi giai đoạn.

