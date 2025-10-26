Top 10 giải pháp thay thế ShotGrid cho quản lý dự án sáng tạo vào năm 2025

Khi quy trình làm việc sáng tạo trở nên phức tạp hơn và dòng thời gian ngày càng gấp rút, các nhóm cần các công cụ quản lý dự án linh hoạt, trực quan và được thiết kế để hỗ trợ hợp tác và phê duyệt một cách liền mạch.

Mặc dù ShotGrid là một giải pháp mạnh mẽ, nó có thể không phù hợp với mọi nhóm, đặc biệt là những nhóm đang tìm kiếm giao diện hiện đại hơn, quy trình onboarding dễ dàng hơn hoặc các tùy chọn tùy chỉnh rộng hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các lựa chọn thay thế hàng đầu cho ShotGrid – hoàn hảo cho các nhóm sáng tạo muốn có các tính năng mạnh mẽ tương tự nhưng với trải nghiệm người dùng linh hoạt hơn.

Các lựa chọn thay thế ShotGrid hàng đầu trong nháy mắt

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho *Giá cả ClickUp • Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong các công việc, tài liệu và cập nhật• ClickUp Docs, Bảng trắng, Bảng điều khiển trong một nền tảng duy nhất • Tự động hóa và mẫu cho quy trình làm việc lặp lại Các nhóm sáng tạo đa hàm muốn tập trung các dự án, tài sản, công cụ AI và tự động hóa, cùng quản lý kiến thức trong một nền tảng duy nhất Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Prism Pipeline • Đang theo dõi tài sản và kiểm soát phiên bản• Tính linh hoạt của mã nguồn mở và mẫu quy trình làm việc• Hỗ trợ đa hệ điều hành Các nhóm VFX và 3D animation cần kiểm soát quy trình làm việc bên trong các phần mềm DCC Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $22/tháng cho mỗi người dùng Frame. io • Bình luận chính xác từng khung hình và chú thích trên màn hình• Tự động tạo phiên bản và so sánh• Chia sẻ bảo mật với quyền truy cập và dấu watermark Các nhóm video cần phản hồi nhanh chóng và chính xác từng khung hình từ khách hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi thành viên ftrack • Đang theo dõi sản xuất với dòng thời gian và phụ thuộc• Tính năng đánh giá tích hợp với phản hồi thời gian thực• Chế độ xem Gantt và bảng điều khiển cho các studio Các studio muốn theo dõi quy trình sản xuất đang theo dõi từ đầu đến cuối Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Krock • Quy trình làm việc trực quan và đánh giá kịch bản• Phản hồi chi tiết từng khung hình cho video, hình ảnh và PDF• Cổng thông tin khách hàng với liên kết chia sẻ có thương hiệu Các agency và nhóm thiết kế storyboard muốn thực hiện đánh giá dựa trên hình ảnh Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14/tháng cho mỗi người dùng ReviewStudio • Ghi chú chính xác trên video, hình ảnh, PDF và trang web • So sánh phiên bản song song để phê duyệt nhanh hơn Các nhóm sáng tạo cần quy trình phê duyệt có cấu trúc trên các phương tiện truyền thông Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Cage • Bình luận chi tiết đến từng pixel trên video, hình ảnh và PDF• Chuyển đổi phản hồi thành các công việc có thể giao phó• Quy trình phê duyệt và ký xác nhận với lịch sử Các nhóm bán hàng và sáng tạo có nhiều yếu tố thiết kế cần sự phê duyệt của khách hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng Monday. com • Bảng tùy chỉnh và mẫu sẵn có• Tự động hóa, biểu mẫu và cập nhật thời gian thực• Bảng điều khiển để hiển thị tổng quan Các nhóm muốn kế hoạch linh hoạt, trực quan mà không cần thiết lập phức tạp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép Trello • Bảng Kanban kéo và thả• Danh sách kiểm tra thẻ, ngày đáo hạn và tệp đính kèm• Tính năng nâng cao cho lịch, chế độ xem và nhiều hơn nữa Các nhóm nhỏ và freelancer muốn đang theo dõi công việc một cách đơn giản Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng Wrike • Phát hiện và ưu tiên rủi ro bằng AI• Biểu mẫu yêu cầu, phê duyệt và phụ thuộc• Biểu đồ Gantt, khối lượng công việc và bảng điều khiển Các tổ chức vừa và lớn phối hợp công việc phức tạp giữa các nhóm Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế ShotGrid?

ShotGrid không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu thay đổi của các nhóm nhỏ hoặc những nhóm cần sự linh hoạt hơn. Dưới đây là lý do tại sao nhiều nhóm sáng tạo đang tìm kiếm các giải pháp thay thế:

Đường cong học tập dốc: Giao diện phức tạp và thiết lập kỹ thuật của ShotGrid có thể làm chậm quá trình triển khai, đặc biệt đối với các nhóm nhỏ hoặc không có chuyên môn kỹ thuật

Chi phí cao: Giá cả thường phù hợp với các studio lớn nhưng có thể quá cao đối với các nhóm độc lập, freelancer hoặc các agency có ngân sách eo hẹp

Quy trình làm việc cứng nhắc: Được thiết kế chủ yếu cho các quy trình làm phim, hiệu ứng hình ảnh (VFX) và hoạt hình, ShotGrid có thể cảm thấy thiếu linh hoạt đối với các nhóm có quy trình đa dạng hoặc kết hợp

trải nghiệm người dùng giới hạn: *Giao diện có thể cảm thấy lỗi thời và không trực quan, ảnh hưởng đến hiệu quả hàng ngày và động lực sáng tạo

Phụ thuộc nặng vào tùy chỉnh: Nhiều nhóm phát hiện ra rằng họ cần chuyên gia kỹ thuật hoặc lập trình tùy chỉnh chỉ để tùy chỉnh nền tảng cho phù hợp với nhu cầu của họ

Có những lựa chọn tốt hơn hiện nay: Các công cụ mới cung cấp giao diện người dùng hiện đại, Các công cụ mới cung cấp giao diện người dùng hiện đại, tính năng hợp tác trong môi trường làm việc tích hợp sẵn, các tính năng bản địa đám mây và tích hợp dễ dàng, mà không gặp phải các hạn chế của ShotGrid

Các lựa chọn thay thế ShotGrid tốt nhất để sử dụng

Sẵn sàng bắt đầu? Khám phá các giải pháp quản lý dự án được chọn lọc kỹ lưỡng mà bạn có thể sử dụng thay thế cho ShotGrid:

1. ClickUp (Tốt nhất cho đang theo dõi dự án và hợp tác)

Xây dựng quy trình làm việc hợp tác, sáng tạo và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên ClickUp

Nếu công việc của nhóm sáng tạo của bạn nằm rải rác trong các chủ đề tin nhắn Slack hỗn loạn, các tài liệu Google phân tán và những email kiểu “Tệp mới nhất ở đâu?”, ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, chính là giải pháp mà bạn đang mong đợi.

Nó không chỉ được thiết kế cho quản lý dự án mà còn cho các nhà thiết kế, trình chỉnh sửa video, biên tập viên nội dung và giám đốc nghệ thuật cần một không gian làm việc linh hoạt như chính họ. Thực tế, các tổ chức như Sequeent đã tập trung hóa công việc của mình, tăng năng suất lên 50% nhờ ClickUp.

Trung tâm Quản lý Dự án Thiết kế của ClickUp được thiết kế dành riêng cho các nhóm sáng tạo phải đối mặt với nhiều khách hàng, dòng thời gian chặt chẽ và vòng phản hồi liên tục. Nó cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc gọn gàng, trực quan hóa dự án từ giai đoạn ý tưởng đến giao hàng, và hợp tác thời gian thực — mà không cần liên tục chuyển tab hoặc tìm kiếm phiên bản mới nhất

Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể quản lý công việc sáng tạo và xây dựng thư viện tài sản trong ClickUp 👇

Quản lý nhóm sáng tạo và chiến dịch với ClickUp Quản lý dự án

Với bộ công cụ quản lý dự án ClickUp, bạn có thể linh hoạt thiết kế các quy trình làm việc của mình — dù là quản lý dự án hoạt hình, hậu kỳ, đánh giá tài sản game hay triển khai chiến dịch.

Bạn cũng có toàn quyền kiểm soát cách các dự án tiến triển – từ “Ý tưởng” đến “Hoàn thành” (hoặc “Khách hàng thay đổi ý kiến một lần nữa”). Bạn có thể tùy chỉnh trạng thái tác vụ, gán ưu tiên, thêm phụ thuộc và thậm chí thiết lập ClickUp Automations để xử lý các bước lặp lại. Dù quy trình phát triển hoặc sản xuất trò chơi video của bạn có hai bước hay hai mươi bước, nó đều phù hợp.

⭐ Bonus Người dùng có thể truy cập vào hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn thành nhất thế giới với ClickUp AI. Nó hoàn toàn loại bỏ tình trạng phân tán AI bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu AI của nhân viên làm công việc với kiến thức hiện đại. Từ các trợ lý AI đến tự động hóa và truy cập vào các mô hình AI bên ngoài cao cấp ngay từ Không gian Làm việc ClickUp, như ChatGPT, Gemini và Claude, bạn sẽ không bao giờ phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc tìm kiếm bối cảnh nữa. Dưới đây là cách các tính năng AI trong ClickUp có thể hỗ trợ cho các dự án sáng tạo: Phân tích yêu cầu dự án và tự động tạo công việc, phân công cho các thành viên phù hợp trong nhóm, và đặt hạn chót dựa trên khối lượng công việc và ưu tiên bằng cách sử dụng ClickUp Automations và AI Agents . Tự động hóa các tác vụ lặp lại như di chuyển công việc giữa các giai đoạn, gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái để giải phóng thời gian cho các đội ngũ sáng tạo tập trung vào công việc có giá trị cao

Tạo ý tưởng, phác thảo và nội dung bản nháp cho blog, chiến dịch hoặc bản tóm tắt sáng tạo để đẩy nhanh quá trình sáng tạo bằng ClickUp Brain

Ghi chép cuộc thảo luận, tóm tắt các điểm khóa và ghi lại các mục cần thực hiện từ các cuộc họp để đảm bảo mọi người đều đồng bộ hóa thông tin bằng công cụ ClickUp AI Notetaker

Nhanh chóng tìm kiếm tài sản liên quan, dự án trước đây hoặc tài liệu tham khảo để duy trì tính nhất quán và tái sử dụng ý tưởng bằng ClickUp Enterprise Search

Sử dụng tính năng "Nói thành văn bản" trong ClickUp Brain MAX để giao tiếp tự nhiên khi giao công việc, ghi lại ý tưởng hoặc soạn thảo tài liệu, và duy trì đầy đủ ngữ cảnh vì Brain MAX hiểu rõ các dự án, nhóm và tệp tin của bạn trên ClickUp và các công cụ khác Dưới đây là một mẫu của ClickUp Brain trong công việc👇

Tạo các chế độ xem ClickUp khác nhau cho quy trình làm việc của bạn — như bảng Kanban cho nhóm thiết kế, biểu đồ Gantt cho nhà sản xuất và danh sách việc cần làm đơn giản cho freelancer — để mọi người có thể làm công việc theo cách họ muốn mà không làm gián đoạn hệ thống.

ClickUp Docs cho phép bạn viết, tổ chức và chia sẻ các bản tóm tắt sáng tạo trực tiếp trong không gian làm việc của mình — liên kết chúng với các công việc, giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm và bình luận theo thời gian thực. Đây là công cụ lý tưởng cho mọi thứ từ bản phác thảo kịch bản đến hướng dẫn thương hiệu, với tính năng chỉnh sửa văn bản phong phú, danh sách kiểm tra và phương tiện truyền thông nhúng.

Phác thảo ý tưởng, thu thập phản hồi tập trung và tạo quy trình làm việc trên ClickUp Bảng trắng

Đang brainstorming cho một chiến dịch mới hoặc tạo bản đồ hành trình cho nhân vật?

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho nhóm của bạn một không gian làm việc trực quan để kéo, thả, vẽ, kế hoạch và thảo luận ý tưởng — mà không cần rời khỏi nền tảng. Bạn có thể chuyển đổi ghi chú dán thành công việc ngay lập tức, giao nhiệm vụ cho người phụ trách và duy trì luồng từ ý tưởng đến thực thi.

Điều này đặc biệt hữu ích khi trình bày ý tưởng cho khách hàng hoặc lập kế hoạch hình ảnh trong giai đoạn tiền sản xuất.

Với ClickUp Theo dõi Thời Gian, các nhà thiết kế và trình chỉnh sửa có thể ghi lại thời gian làm việc cho từng công việc một cách trực tiếp, và các nhà quản lý dự án (PM) cuối cùng có thể ngừng sử dụng ba ứng dụng khác nhau để quản lý một dự án duy nhất. Bạn có thể đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ so với các cột mốc quan trọng và hình dung cách dự án đang tiến triển so với thời hạn hoặc ngân sách.

Cần đang theo dõi thời gian tính phí và không tính phí? Điều đó cũng được hỗ trợ.

Sử dụng tích hợp ClickUp với Figma, Adobe Creative Cloud, InVision và nhiều công cụ khác, bạn có thể đính kèm tệp thiết kế, chèn bản xem trước trực tiếp vào công việc và thu thập phản hồi tại một nơi duy nhất. Nhà thiết kế không cần phải gián đoạn luồng làm việc để cập nhật cho nhóm, và quản lý dự án không cần phải liên tục hỏi, “Đã sẵn sàng chưa?”

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn quyền truy cập với các kiểm soát bảo mật nâng cao và quyền truy cập dựa trên vai trò

Chia sẻ liên kết công khai hoặc riêng tư cho công việc, tài liệu và bảng điều khiển

Kế hoạch sức chứa với quản lý khối lượng công việc và ước lượng thời gian

Đồng bộ lịch Google và Outlook với lịch ClickUp để luôn cập nhật các cuộc họp và lịch trình của bạn

Ghi lại hướng dẫn màn hình với tính năng ghi màn hình tích hợp sẵn trong công việc ClickUp Clips

Lên lịch các công việc lặp lại với các tùy chọn lặp lại linh hoạt

Nhập dữ liệu từ các công cụ như Asana, Trello, Jira và Excel một cách dễ dàng

Giới hạn của ClickUp

Nền tảng này có thể ban đầu gây choáng ngợp, đặc biệt đối với các nhóm đang chuyển từ các công cụ cơ bản hơn

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp cung cấp sự linh hoạt vô song với các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ và tài liệu tích hợp, mục tiêu và theo dõi thời gian — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hợp tác nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng ta thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Docs kết nối trực tiếp với các công việc, vì vậy bản mô tả thiết kế của bạn không chỉ là một tệp tin — mà là một tài liệu động liên kết với công việc thực tế.

2. Prism Pipeline (Phù hợp nhất cho các nhóm sản xuất 3D và hiệu ứng hình ảnh)

qua Prism Pipeline

Prism Pipeline là giải pháp nhẹ nhàng, ưu tiên nghệ sĩ, mang lại trật tự cho tất cả các dự án truyền thông của bạn. Nó tự động tổ chức tài sản, quản lý phiên bản và tích hợp với các công cụ hiện có của bạn — cung cấp quản lý tài sản kỹ thuật số thực tiễn bên cạnh phần mềm quản lý dự án của bạn.

Được thiết kế chuyên biệt cho các quy trình làm việc CG trong Maya, Blender, Houdini, Nuke và Unreal, nó mang lại cấu trúc cho quá trình phát triển ý tưởng, quản lý tệp tin, kiểm soát phiên bản và render mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về phát triển quy trình làm việc. Nó có mã nguồn mở và đã phát triển thành một công cụ sẵn sàng cho sản xuất, được tin cậy bởi các nhóm độc lập và các studio VFX lớn, bao gồm cả những đơn vị tham gia vào các dự án phim và truyền hình.

Đối với các nhóm cần giao tiếp trực quan rõ ràng, Prism hỗ trợ quy trình xem xét và phê duyệt cũng như quản lý công việc tích hợp trong các tệp DCC—giúp bạn quản lý nhóm sáng tạo mà không cần chuyển đổi công cụ liên tục.

Các tính năng nổi bật của Prism Pipeline

Tổ chức các tệp phương tiện và phiên bản tự động bằng cách sử dụng các quy ước đặt tên thông minh và thư mục có cấu trúc

Giao và quản lý công việc trực tiếp bên trong các phần mềm DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Xem xét công việc trong trình phát phương tiện tích hợp với chú thích và ghi chú để phản hồi nội bộ

Hợp tác trên nhiều hệ điều hành với hỗ trợ cho Windows, Mac và Linux

Tùy chỉnh quy trình làm việc thông qua tính linh hoạt của mã nguồn mở cho các phần mở rộng và công cụ nội bộ.

Giới hạn của Prism Pipeline

Không cung cấp các công cụ quản lý dự án truyền thống như dòng thời gian hoặc báo cáo khối lượng công việc.

Có thể cảm thấy tập trung vào lập trình viên ở một số phần, đặc biệt là đối với các nhóm không có người lãnh đạo kỹ thuật.

Giá cả của Prism Pipeline

Miễn phí

Thêm : $22/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $52/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Prism Pipeline

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế nói gì về Prism Pipeline?

Một người đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi là một người dùng Prism tại nhà trong vài năm nay và nó hoạt động rất ổn định.

👀 Bạn có biết? Hiệu ứng hình ảnh (VFX) trong Avengers: Endgame bao gồm hơn 2.500 cảnh hiệu ứng hình ảnh, với sự hợp tác từ nhiều studio trên khắp các châu lục.

3. Frame. io (Phù hợp nhất cho việc xem xét video và phản hồi nhanh từ khách hàng)

Hạn chót không chờ đợi các chủ đề email. Và Frame.io chính xác là để giúp giải quyết vấn đề đó.

Nó được thiết kế dành cho những người có công việc với video và không thể lãng phí thời gian vào việc chờ đợi phê duyệt, lục lọi tin nhắn trên Slack hoặc giải thích lần thứ năm về phiên bản nào là “final_final3.mp4”. (Đúng vậy, chúng ta đều đã trải qua điều đó.)

Frame. io được sử dụng bởi trình chỉnh sửa, nhà sản xuất, nhà thiết kế đồ họa chuyển động và khách hàng — và nó tích hợp trực tiếp vào phần mềm chỉnh sửa và giải trí của bạn, giúp phản hồi nhanh chóng luôn được thực hiện ngay tại nơi công việc diễn ra.

Các tính năng nổi bật của Frame. io

Tải lên và tổ chức footage ngay lập tức với lưu trữ đám mây được tối ưu hóa cho video độ phân giải cao.

Thu thập phản hồi chính xác về phần mềm xem trước trực tuyến với bình luận chính xác đến từng khung hình và chú thích trên màn hình (không còn phải đoán “phần nào?”)

Chuyển đổi phương tiện tự động để phát lại mượt mà trong trình duyệt, đồng thời giữ nguyên các tệp nguồn cho việc giao hàng cuối cùng.

Tích hợp trực tiếp với Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects và DaVinci Resolve để xem xét trực tiếp trong dòng thời gian một cách liền mạch.

Quản lý phiên bản tự động, giữ lại lịch sử sửa đổi sạch sẽ để tham khảo nhanh chóng.

Kiểm soát quyền truy cập thông qua quyền truy cập, dấu watermark và bảo vệ bằng mật khẩu cho nội dung dành cho khách hàng.

Hợp tác thời gian thực với các bên liên quan từ bất kỳ đâu — trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc thậm chí iPad.

Giới hạn của Frame. io

Phù hợp nhất cho các nhóm video; ít hữu ích hơn cho kế hoạch dự án sáng tạo tổng thể.

Kế hoạch miễn phí có thể cảm thấy hạn chế đối với các nhóm có tệp tin đa phương tiện lớn hoặc chu kỳ kiểm duyệt nặng nề.

Giá cả của Frame. io

Miễn phí

Pro : $15/thành viên + thuế

Nhóm : $25/thành viên + thuế

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Frame. io

G2 : 4.6/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Frame. io?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi nghĩ góc nhìn của tôi về việc sử dụng Frame có phần độc đáo vì tôi không sử dụng nó trực tiếp để tạo nội dung, tuy nhiên, tôi sử dụng nó để chia sẻ và trình bày các ý tưởng sáng tạo cho khách hàng của mình, và đây là một công cụ tuyệt vời cho mục đích đó. Rất dễ dàng để trình bày và duy trì sự tổ chức.

👀 Bạn có biết: Mad Max: Fury Road đã quay hơn 480 giờ footage thô —cho một bộ phim dài hai giờ. Tỷ lệ quay phim là khoảng 240:1, một trong những tỷ lệ cao nhất trong lịch sử điện ảnh hiện đại. Các trình chỉnh sửa đã phải đối mặt với lượng footage hàng ngày khổng lồ trong nhiều tháng.

4. ftrack (Tốt nhất cho việc đang theo dõi sản xuất sáng tạo từ đầu đến cuối)

qua ftrack

Được thiết kế dành riêng cho các đội ngũ VFX, hoạt hình và hậu kỳ, ftrack kết hợp đang theo dõi sản xuất, đánh giá và hợp tác nhóm trong một nền tảng có cấu trúc. Nó được xây dựng để hiểu cách các nhà sáng tạo thực hiện công việc.

Đã được sử dụng bởi các studio lớn, bao gồm cả các nhà cung cấp của Netflix, ftrack mang lại sự rõ ràng cho các quy trình phức tạp. Nó cho phép nhà sản xuất và nghệ sĩ xem ai đang làm gì, thời hạn hoàn thành và cách nó phù hợp với bức tranh tổng thể, mà không có sự hỗn loạn thường thấy trong lịch trình sáng tạo.

Và nó có thể mở rộng — từ các nhóm nội bộ nhỏ đến các studio làm việc từ xa quy mô lớn.

các tính năng nổi bật của ftrack

Đang theo dõi các công việc và tài sản khác nhau trong quy trình sản xuất, tập trung vào các dòng thời gian chi tiết và phụ thuộc

Xem xét phương tiện truyền thông trực tiếp trong trình duyệt với phản hồi thời gian thực và so sánh phiên bản

Hợp tác giữa các nhóm với ghi chú, cập nhật trạng thái và thông báo liên kết với các giai đoạn dự án

Hiển thị tiến độ dự án bằng các dòng thời gian Gantt và bảng điều khiển được thiết kế riêng cho quản lý quy trình làm việc sáng tạo

Tích hợp với các công cụ DCC như Maya, Nuke và After Effects để giúp các nghệ sĩ duy trì luồng sáng tạo

Tự động hóa quy trình làm việc với API Python và tích hợp để tùy chỉnh nâng cao

giới hạn của ftrack

Có thể gây áp lực cho các nhóm nhỏ không cần đang theo dõi chi tiết ở mức độ sản xuất

Giá cả có thể khá cao đối với các studio độc lập hoặc freelancer mới bắt đầu

giá cả của ftrack

Đánh giá: $10/tháng cho mỗi người dùng

Studio: $25/tháng cho mỗi người dùng

đánh giá và nhận xét về ftrack

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ftrack?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tính năng hiển thị tài nguyên và tổng quan công việc tốt. Thích rằng nhiều tính năng có thể tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu khác nhau. Giao diện tốt.

👀 Bạn có biết: 20% quản lý sản phẩm cho rằng sự thiếu tổ chức là nguyên nhân chính gây giảm năng suất — một thách thức mà các nhóm sáng tạo trong hậu kỳ và hiệu ứng hình ảnh (VFX) thường gặp phải khi quản lý các quy trình làm việc phức tạp.

5. Krock (Phù hợp nhất cho các agency sáng tạo và hợp tác tạo storyboard)

qua Krock

Được thiết kế dành riêng cho các agency, nhà sản xuất video, họa sĩ minh họa và nghệ sĩ vẽ kịch bản, Krock đơn giản hóa quá trình đánh giá sáng tạo mà không làm người dùng choáng ngợp bởi quá nhiều tùy chọn phức tạp.

Nó phát huy hiệu quả khi quy trình làm việc của bạn tập trung vào hình ảnh và quy trình phê duyệt của khách hàng. Hãy xem nó như một nền tảng ưu tiên hình ảnh, nơi các dòng thời gian, chuỗi phản hồi và phân công công việc được tích hợp một cách trơn tru, không gây rối loạn.

Bạn có thể tạo các quy trình tùy chỉnh, chia sẻ tài sản, nhận phản hồi từng khung hình và giữ khách hàng tham gia mà không cần qua các vòng email kéo dài.

Các tính năng nổi bật của Krock

Tạo các quy trình làm việc trực quan được tùy chỉnh cho các giai đoạn của dự án sáng tạo, từ bản nháp đến giao hàng trong giao diện thân thiện với người dùng

Thu thập phản hồi chính xác đến từng khung hình và có ngữ cảnh cho video, hình ảnh, tệp PDF và mẫu kịch bản

Giao công việc và quản lý danh sách việc cần làm ngay bên cạnh tài sản hình ảnh

Dễ dàng chia sẻ với khách hàng thông qua các cổng thông tin có thương hiệu và liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu

Theo dõi các phiên bản tự động với so sánh song song

Hợp tác thời gian thực với khách hàng, đồng nghiệp và freelancer

Giới hạn của Krock

Không phù hợp cho các quy trình sản xuất quy mô lớn hoặc tích hợp kỹ thuật

Chức năng trên thiết bị di động bị giới hạn — trải nghiệm tốt nhất trên máy tính để bàn

Giá cả của Krock

Miễn phí

Pro : $14/tháng cho mỗi người dùng

không giới hạn: *$400/tháng

Đánh giá và nhận xét của Krock

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Krock?

Một người dùng Reddit nhận xét:

Nó đã nâng cao sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và khách hàng bên ngoài. Các đồng nghiệp của chúng tôi đã đánh giá cao nền tảng này vì các tính năng đang theo dõi dự án và phản hồi mạnh mẽ của nó.

📮ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi về đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ý tưởng từ phiên brainstorming thành công việc ngay lập tức. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu AI image generator tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực thi nhanh hơn!

6. ReviewStudio (Phù hợp nhất cho đánh giá sáng tạo và phê duyệt của khách hàng)

qua ReviewStudio

Nếu dự án của bạn đang bị ngập trong phản hồi rải rác khắp email, các chủ đề trên Slack và ghi chú dán trên màn hình, ReviewStudio có thể giúp bạn. Nó được thiết kế cho các nhóm cần các đánh giá sáng tạo có cấu trúc, kiểm soát phiên bản cho tất cả các dự án truyền thông của họ mà không cần đến các tính năng quản lý dự án thừa thãi.

ReviewStudio tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ các nhà sáng tạo, agency và nhóm video thu thập, tổ chức và xử lý phản hồi. Công cụ này thực hiện công việc trên nhiều loại phương tiện — tải lên video, hình ảnh, PDF, thậm chí cả trang web — và biến các cuộc hội thoại lộn xộn thành các cuộc hội thoại có cấu trúc và bối cảnh rõ ràng.

Thay vì phải đoán ý khách hàng khi họ nói “làm cho nó nổi bật”, bạn sẽ nhận được các bình luận có dấu thời gian và công cụ đánh dấu trực quan, loại bỏ hoàn toàn sự nhầm lẫn. Và vì nó không cố gắng làm mọi thứ, nó nhẹ nhàng và nhanh chóng, dễ sử dụng cho khách hàng, ngay cả khi họ không rành công nghệ.

Các tính năng nổi bật của ReviewStudio

Thu thập phản hồi trực quan trên video, PDF, hình ảnh và trang web với các công cụ đánh dấu chính xác

So sánh các phiên bản song song để phê duyệt nhanh hơn và có bối cảnh rõ ràng

Theo dõi các giai đoạn đánh giá với cập nhật trạng thái và phân công người đánh giá

Tùy chỉnh quy trình làm việc với vai trò, quyền truy cập và thương hiệu

Dễ dàng chia sẻ với khách hàng qua các liên kết bảo mật — không cần đăng nhập

Nhận thông báo thời gian thực để không ai bỏ lỡ chu kỳ đánh giá

Đánh giá giới hạn của ReviewStudio

Chỉ tập trung vào quy trình xem xét/duyệt — không có công cụ quản lý công việc hoặc quản lý dự án tích hợp sẵn

Giao diện có thể cảm thấy hơi lỗi thời đối với các nhóm quen với các bảng điều khiển hiện đại

Giá cả của ReviewStudio

Starter: Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ReviewStudio

G2 : 4.7/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ReviewStudio?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Review Studio thực sự rất dễ sử dụng. Tất cả các tính năng chúng tôi cần đều có trong công cụ tuyệt vời này. 100% khách hàng của chúng tôi đều hài lòng với nó. Đây thực sự là công cụ tốt nhất tôi từng sử dụng để trao đổi với khách hàng. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày và trên mọi dự án (CGI hoặc hoạt hình)

7. Cage (Phù hợp nhất cho hợp tác tài sản bán hàng trực quan và phản hồi của khách hàng)

qua Cage

Đối với các nhóm bán hàng có công việc với các tài liệu thiết kế phức tạp—như bản trình bày, đề xuất thương hiệu hoặc video demo—việc có một công cụ đơn giản hóa phản hồi trực quan là điều cần thiết. Đó chính là nơi Cage phát huy tác dụng.

Nó hoạt động như một trung tâm điều phối nơi các nhóm nội bộ và khách hàng có thể xem xét, bình luận và phê duyệt nội dung hình ảnh mà không gây nhầm lẫn. Khác với các hệ thống CRM truyền thống hoặc công cụ quản lý công việc, Cage phát huy hiệu quả trong quy trình làm việc ưu tiên hình ảnh, nơi sự rõ ràng và khả năng điều chỉnh nhanh chóng là yếu tố quyết định để thúc đẩy dự án tiến triển.

Các tính năng nổi bật của Cage

Ghi chú trực tiếp trên video, PDF và hình ảnh với độ chính xác đến từng pixel

Giao công việc từ các bình luận phản hồi cho nhà thiết kế hoặc nhân viên bán hàng

Theo dõi các thay đổi và phê duyệt với lịch sử phiên bản và quy trình phê duyệt

Mời khách hàng hoặc các bên liên quan mà không cần tài khoản

Tập trung các cuộc thảo luận và cập nhật hình ảnh trong một chủ đề theo dõi duy nhất

Tích hợp với Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud và nhiều nền tảng khác

Giới hạn của Cage

Không hiệu quả cho các nhóm bán hàng có nhiều văn bản hoặc tập trung vào cuộc gọi

Công cụ tự động hóa và quản lý quy trình giới hạn, phù hợp nhất khi sử dụng cùng với nền tảng bán hàng

Giá cả linh hoạt

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $8/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $14/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cage

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cage?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Cage rất hữu ích trong việc giám sát quản lý dự án và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm của bạn. Nó có thể giúp bạn theo dõi tiến độ dự án bằng cách chia nhỏ dự án thành các công việc nhỏ hơn và giữ mọi người cập nhật thông tin.

🧠 Thông tin thú vị: Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ xử lý lên đến 80% các công việc quản lý dự án — khiến các công cụ hỗ trợ tự động hóa và quy trình làm việc sáng tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

8. Monday.com (Phù hợp nhất cho kế hoạch công việc trực quan với các mẫu linh hoạt)

Monday.com mang đến cho các nhóm sự rõ ràng thực sự — không phải loại thông tin bị chôn vùi trong các tab và biểu đồ, mà là loại thông tin cho thấy điều gì đang xảy ra và ai đang làm việc cần làm.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm sáng tạo phải xử lý lịch trình sản xuất phim, lịch nội dung và việc ra mắt chiến dịch cùng lúc. Với các bảng tùy chỉnh, bạn có thể thiết lập quy trình sản xuất hậu kỳ, công cụ theo dõi chỉnh sửa video hoặc luồng kiểm duyệt nội dung — mà không cần bắt đầu từ đầu.

Điểm nổi bật? Nó phù hợp cho cả người lập kế hoạch và người sáng tạo.

Mặc dù không được thiết kế riêng cho phản hồi sáng tạo hoặc kiểm soát phiên bản, nó vẫn tương thích tốt với các công cụ khác. Thêm vào đó là các tính năng như dòng thời gian, tự động hóa, biểu mẫu và bảng điều khiển, nó trở thành một trung tâm vận hành vững chắc cho các nhóm ưa thích cấu trúc mà không bị ràng buộc bởi quy tắc nghiêm ngặt.

Monday.com - Tính năng nổi bật

Tạo bảng trực quan để quản lý dự án, công việc, dòng thời gian và trạng thái

Tùy chỉnh mẫu cho các nhóm thiết kế đồ họa , tiếp thị, video hoặc sản xuất

Theo dõi tiến độ bằng các cột trạng thái, tự động hóa và cập nhật thời gian thực

Hợp tác trong bối cảnh với tệp đính kèm, bình luận và danh sách kiểm tra

Dễ dàng tích hợp với các công cụ như Slack, Adobe CC, Google Drive và Dropbox

Tạo bảng điều khiển để có chế độ xem tổng quan về nhiều dự án

Giới hạn của Monday.com

Thiếu các công cụ kiểm duyệt sáng tạo tích hợp sẵn hoặc công cụ phản hồi chính xác theo khung hình

Có thể gây choáng ngợp nếu thêm quá nhiều quy trình tự động hóa hoặc cột

Giá cả của Monday.com

Miễn phí

Gói cơ bản: $9/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Tiêu chuẩn: $12/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Pro : $19/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Monday.com

G2 : 4.7/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Monday.com?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Nền tảng này có giao diện trực quan, dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh cao và thực sự giúp mọi người đồng bộ trang công việc — từ công việc đang theo dõi hàng ngày đến kế hoạch dự án dài hạn.

🧠 Thông tin thú vị: Hơn 85% doanh nghiệp hiện nay phụ thuộc vào phần mềm độc quyền để vận hành quản lý dự án và hoạt động kinh doanh.

9. Trello (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi công việc nhẹ nhàng với bảng trực quan)

qua Trello

Trello giữ mọi thứ đơn giản. Nếu nhóm của bạn đang tìm kiếm một công cụ không mất hàng giờ để học hoặc cấu hình, các bảng Kanban của Trello rất đơn giản và dễ hiểu ngay từ ngày đầu tiên.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm sáng tạo nhỏ, freelancer hoặc studio chỉ cần đang theo dõi ai đang làm gì và khi nào. Mỗi thẻ có thể chứa danh sách công việc, ngày đáo hạn, tệp đính kèm (như bản thiết kế demo hoặc bản nháp video) và cuộc hội thoại, giúp phản hồi luôn được lưu trữ ngay tại nơi công việc. Giao diện trực quan, dễ sử dụng với tính năng kéo và thả, và không bị quá tải bởi các tính năng mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng.

Các tính năng nổi bật của Trello

Quản lý dự án bằng các bảng kéo và thả trực quan và danh sách công việc

Đính kèm tài sản và lưu ý phản hồi trực tiếp trên thẻ công việc

Hợp tác thời gian thực với bình luận, đề cập và danh sách kiểm tra

Tự động hóa công việc với tính năng tự động hóa Butler tích hợp sẵn

Sử dụng các mẫu được thiết kế riêng cho dự án thiết kế, lịch nội dung truyền thông và đánh giá sáng tạo

Sử dụng Power-Ups để tùy chỉnh quy trình làm việc video hiện đại của bạn

Giới hạn của Trello

Cấu trúc giới hạn cho các nhóm cần quản lý trải nghiệm kỹ thuật số chi tiết, quy trình làm việc hoặc các bước phê duyệt

Các tính năng nâng cao có thể cảm thấy cần thiết, nhưng nhiều tính năng yêu cầu kế hoạch trả phí để truy cập đầy đủ

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $5/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2 : 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Sử dụng rất thoải mái. Giao diện người dùng (UI) rất dễ chịu.

10. Wrike (Phù hợp nhất cho việc quản lý các dự án bán hàng phức tạp và chuyển giao công việc quy mô lớn)

qua Wrike

Quản lý quy trình bán hàng có khối lượng lớn hoặc nhiều bước thường liên quan đến các nhóm marketing, pháp lý, giao hàng và onboarding — và đó chính là nơi Wrike mang lại giá trị lớn nhất.

Nó cho phép các nhóm vận hành bán hàng thiết kế và giám sát mọi thứ từ quy trình RFP đến các chuỗi onboarding. Với trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa tích hợp, Wrike phát hiện các trì hoãn tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng và giúp các nhóm lớn duy trì tiến độ giao dịch một cách hiệu quả qua mọi bộ phận.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tự động hóa việc ưu tiên công việc bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát hiện rủi ro

Tùy chỉnh quy trình làm việc bán hàng với biểu mẫu yêu cầu, phê duyệt và các phụ thuộc

Đang theo dõi tài liệu bán hàng và dòng thời gian đề xuất trên các nhóm phân phối

Hiển thị dòng thời gian với biểu đồ Gantt tương tác và chế độ xem khối lượng công việc

Đặt quyền truy cập chi tiết để bảo mật dữ liệu nhạy cảm của khách hàng hoặc giao dịch

Tạo báo cáo và bảng điều khiển để theo dõi hiệu quả hoạt động bán hàng

Kết nối với hệ thống công nghệ của bạn thông qua tích hợp với Salesforce, Google Không gian Làm việc, Outlook và nhiều nền tảng khác

Giới hạn của Wrike

Phù hợp hơn cho hoạt động bán hàng phía sau (back-end sales ops) hơn là bán hàng trực tiếp

Phù hợp nhất khi kết hợp với phần mềm CRM hoặc công cụ tương tác khách hàng để có hiển thị toàn diện

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.800 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Wrike?

Một người đánh giá trên Reddit cho biết:

Điều tuyệt vời nhất về Wrike là giữ toàn bộ dự án trong một không gian duy nhất. Tất cả các cuộc thảo luận và tài sản đều được lưu trữ trong dự án, điều này rất hữu ích nếu chúng ta phải làm việc cần làm lại dự án đó vào năm sau. Tất cả các cuộc hội thoại nội bộ đều diễn ra trong Wrike chứ không phải qua email. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ thêm các cuộc hội thoại với nhà cung cấp hoặc khách hàng từ email vào dự án để đảm bảo mọi người đều được cập nhật.

Thiết kế tốt hơn, hợp tác thông minh hơn với ClickUp

Bạn không cần phải sử dụng một công cụ làm chậm tiến độ hoặc khiến việc hợp tác trên các tài sản truyền thông của bạn trở nên phức tạp hơn cần thiết. Dù bạn là một nhóm video nhỏ gọn, một studio hoạt hình bảng trắng quy mô lớn hay một nhóm tiếp thị nội bộ, các công cụ trong danh sách này mang lại sự linh hoạt, tính hiển thị và không gian sáng tạo.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng không chỉ giúp tổ chức công việc mà còn tích hợp các yếu tố như bản tóm tắt dự án, dòng thời gian, lưu trữ tài sản dự án, phản hồi và giao tiếp nhóm vào một nơi duy nhất, ClickUp là lựa chọn nổi bật. Nó cung cấp cấu trúc mà không cứng nhắc, tùy chỉnh mà không gây rối, và điều tuyệt vời nhất là nó phát triển cùng với đội ngũ sáng tạo của bạn (chứ không chống lại nó).

