60+ Câu hỏi khảo sát tùy chỉnh để thu thập thông tin khách hàng có giá trị hành động

Hầu hết các cuộc khảo sát sản phẩm đều nhàm chán—máy móc, chung chung và dễ quên.

Đến câu hỏi thứ năm, khách hàng tùy chỉnh của bạn đã sẵn sàng đưa ra quyết định.

Đến câu hỏi thứ năm, khách hàng tùy chỉnh của bạn đã mất hứng thú.

Nhưng đây là vấn đề: 85% khách hàng có khả năng sẽ đưa ra phản hồi sau một trải nghiệm tốt, trong khi 81% sẽ làm việc cần làm sau một trải nghiệm xấu. Điều này có nghĩa là khách hàng sẵn sàng chia sẻ phản hồi chi tiết bất kể kết quả ra sao. Họ không giữ lại ý kiến - họ chỉ cần một cách tốt hơn để được lắng nghe.

Bí quyết thực sự? Thiết kế khảo sát dành cho người dùng thực tế.

Chúng tôi đã tổng hợp một số câu hỏi khảo sát sản phẩm hay nhất, nghe tự nhiên, khơi gợi phản hồi chân thành và giúp bạn phát triển sản phẩm tốt hơn.

*khảo sát sản phẩm là gì?

Khảo sát sản phẩm là một bộ câu hỏi được thiết kế để thu thập thông tin quý giá về trải nghiệm của người dùng cuối với sản phẩm của bạn. Nó giúp kinh doanh xác định những gì công việc, những gì không và những gì cần cải thiện.

Dù bạn gửi khảo sát phản hồi sản phẩm sau khi ra mắt hay sau giai đoạn beta, mục tiêu vẫn giống nhau: lắng nghe, học hỏi và hành động.

Điều này khiến khảo sát sản phẩm trở thành công cụ giao tiếp tùy chỉnh tuyệt vời. Nó mở ra kênh giao tiếp hai chiều, cho phép bạn thể hiện với người dùng rằng ý kiến của họ thực sự được coi trọng.

➡️ Đọc thêm: Công cụ thu thập phản hồi tùy chỉnh tốt nhất

*tại sao câu hỏi khảo sát sản phẩm lại quan trọng?

Khảo sát sản phẩm là công cụ chiến lược giúp khách hàng tùy chỉnh của bạn có tiếng nói, hỗ trợ thu thập phản hồi ở các giai đoạn khác nhau của hành trình. Những câu hỏi này chính là ngôn ngữ mà khách hàng tùy chỉnh sử dụng để chia sẻ những điều quan trọng với bạn.

Khi được sử dụng đúng cách, các câu hỏi khảo sát tùy chỉnh đo lường mức độ hài lòng tổng thể của khách hàng. Chúng giúp bạn biết được những điểm mà khách hàng đánh giá cao về sản phẩm tùy chỉnh của bạn và những điểm mà họ không hài lòng.

Tương tự, chúng cũng hỗ trợ phát triển sản phẩm. Chúng giúp các nhóm xác định và ưu tiên các tính năng dựa trên những gì người dùng thực sự mong muốn. Điều này cho phép họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế của khách hàng, từ đó xác thực các giả định. Và đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nhập các câu hỏi khảo sát sản phẩm phù hợp vào phần mềm thu thập phản hồi sản phẩm, và bạn có thể phân tích xu hướng, đang theo dõi cảm xúc, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và chuyển đổi phản hồi thành các thông tin có giá trị để đưa ra quyết định. Tất cả đều phụ thuộc vào loại câu hỏi khảo sát sản phẩm mà bạn đặt ra!

🧠 Thực tế thú vị: Hầu hết người tham gia khảo sát quyết định có hoàn thành khảo sát hay không trong ba câu hỏi đầu tiên!

Các loại câu hỏi khảo sát sản phẩm cần đặt

Nói về loại câu hỏi bạn đặt ra, hãy cùng xem xét các loại câu hỏi khảo sát sản phẩm khác nhau.

Câu hỏi mở

Câu hỏi mở cho phép người dùng chia sẻ suy nghĩ của mình mà không bị giới hạn bởi các tùy chọn có sẵn, khiến chúng khó đo lường hơn. Tuy nhiên, chúng cung cấp dữ liệu định tính phong phú có thể định hướng phát triển sản phẩm.

Các câu hỏi khảo sát sản phẩm này rất phù hợp để khám phá kỳ vọng, động cơ và cảm xúc của khách hàng đằng sau trải nghiệm người dùng. Chúng thường tiết lộ những thông tin quý giá mà bạn không ngờ tới, khiến chúng trở thành công cụ lý tưởng để thu thập phản hồi sâu hơn hoặc bối cảnh cụ thể.

*câu hỏi đã đóng

Câu hỏi đã đóng cung cấp một bộ tùy chọn cố định cho người dùng lựa chọn. Ví dụ: câu trả lời có/không, thang điểm đánh giá hoặc câu hỏi trắc nghiệm. Chúng giúp người dùng trả lời nhanh chóng, dễ phân tích và xác định xu hướng.

Những đặc điểm này khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ hệ thống quản lý phản hồi nào. Những thông tin rõ ràng và cụ thể mà chúng cung cấp giúp đưa ra quyết định nhanh chóng, từ đó hỗ trợ việc xác thực giả thuyết hoặc đang theo dõi các chỉ số khóa theo thời gian.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn bắt đầu với các câu hỏi đơn giản để làm quen với người trả lời trước khi đi vào chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm cho phép người tham gia lựa chọn một hoặc nhiều câu trả lời đã được định sẵn; do đó, chúng linh hoạt hơn so với câu hỏi có/không. Những câu hỏi khảo sát sản phẩm này rất phù hợp để thu thập dữ liệu có cấu trúc và hiểu rõ sở thích, hành vi và yêu cầu của người dùng.

Sử dụng những câu hỏi này để xác định các tính năng mà khách hàng đánh giá cao nhất hoặc các vấn đề mà họ đang cố gắng giải quyết khi sử dụng sản phẩm của bạn. Khác với các câu hỏi mở, chúng dễ phân tích hơn, ít mơ hồ và đáng tin cậy hơn.

📝 Ví dụ:

Bạn sử dụng tính năng nào nhiều nhất?☐ đang theo dõi công việc ☐ Ghi chép thời gian ☐ Bảng điều khiển ☐ Hỗ trợ

Tại sao bạn chọn sản phẩm của chúng tôi?☐ Giá cả ☐ Tính năng ☐ Thương hiệu ☐ Hỗ trợ

Câu hỏi thang đo Likert

Câu hỏi thang đo Likert yêu cầu người dùng đánh giá mức độ đồng ý của họ với một tuyên bố trên phạm vi từ ‘hoàn toàn đồng ý’ đến ‘hoàn toàn không đồng ý’. Điều này giúp đo lường thái độ của người dùng, mức độ hài lòng của khách hàng và nhận thức một cách chi tiết hơn.

Sử dụng chúng để khám phá các yếu tố cảm xúc và mức độ cảm xúc của người dùng. Thang đo Likert là công cụ để đo lường mức độ tin tưởng của người dùng vào tính dễ sử dụng của sản phẩm hoặc tính hữu ích của tính năng.

📝 Ví dụ:

Tính năng này giúp tôi tiết kiệm thời gian. → Hoàn toàn đồng ý → Hoàn toàn không đồng ý

Quá trình onboarding rất đơn giản. → Hoàn toàn đồng ý → Hoàn toàn không đồng ý

Câu hỏi về Chỉ số Khuyến nghị Nets (NPS)

Các câu hỏi NPS đo lường khả năng một người dùng sẽ giới thiệu sản phẩm của bạn cho người khác. Chúng thu thập phản hồi trên thang điểm từ 0 đến 10 và là chỉ số mạnh mẽ về sự trung thành của khách hàng và nhận thức về thương hiệu.

Ngoài ra, bạn có thể phân loại khách hàng tùy chỉnh hiện tại thành ba nhóm: người ủng hộ, người trung lập và người phản đối. Điều này giúp dễ dàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đo lường mức độ hài lòng lâu dài. Phản hồi quý giá nhận được từ các câu hỏi NPS là tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe tổng thể của sản phẩm.

📝 Ví dụ:

Bạn có khả năng giới thiệu chúng tôi cho người khác không?→ Thang điểm: 0–10

Bạn có tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong 6 tháng tới không?→ Thang điểm: 0–10

Câu hỏi đánh giá theo thang điểm

Đây là những câu hỏi khảo sát cần đặt sau một tương tác hoặc sau khi phát hành tính năng mới. Nó cho phép khách hàng đánh giá trải nghiệm hoặc tính năng trên thang điểm số từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10. Điều này giúp thu thập phản hồi có giá trị một cách nhanh chóng.

Các câu hỏi khảo sát sản phẩm này đặc biệt hiệu quả trong việc đo lường độ dễ sử dụng, mức độ hài lòng về tính năng, tính thẩm mỹ, độ dễ truy cập, mức độ hài lòng của khách hàng và nhiều yếu tố khác. Thang đánh giá giúp tạo ra những thông tin có thể đo lường được trong khi vẫn giữ cho cuộc khảo sát diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành.

📝 Ví dụ:

Đánh giá bảng điều khiển mới:→ 1 (Kém) – 10 (Xuất sắc)

Hỗ trợ đánh giá tốc độ hài lòng:→ 1 (Thấp) – 5 (Cao)

Câu hỏi về nhân khẩu học hoặc phân khúc thị trường

Các câu hỏi về nhân khẩu học hoặc phân khúc giúp bạn hiểu rõ đối tượng mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm hiểu về độ tuổi, vai trò, ngành nghề, kích thước công ty và các thông tin nhân khẩu học khác, đây là những câu hỏi khảo sát bạn nên đặt ra.

Nó cũng cho phép bạn phân đoạn phản hồi để có cái nhìn sâu sắc hơn và thực hiện các hành động mục tiêu. Các câu hỏi khảo sát sản phẩm này giúp cá nhân hóa việc cải tiến sản phẩm và đồng bộ hóa các tính năng với yêu cầu cụ thể của đối tượng mục tiêu.

📝 Ví dụ:

Vai trò của bạn: Quản lý dự án (PM) / Phát triển (Dev) / Lãnh đạo (Exec) / Khác

Kích thước nhóm: 1–10 / 11–50 / 51+

Câu hỏi dựa trên hành vi hoặc sử dụng

Các câu hỏi khảo sát phản hồi sản phẩm dựa trên hành vi hoặc cách sử dụng giúp khám phá cách người dùng tương tác với sản phẩm của bạn. Những câu hỏi này giúp bạn thu thập thông tin quý giá về tần suất sử dụng, tính năng yêu thích hoặc quy trình làm việc.

Sử dụng chúng để phát hiện các mẫu và điểm yếu mà phân tích đơn giản không thể giải thích đầy đủ. Những câu hỏi này giúp bạn hiểu rõ tác động, chẳng hạn như yếu tố nào thúc đẩy người dùng sử dụng sản phẩm hoặc nơi xảy ra tình trạng người dùng bỏ cuộc.

📝 Ví dụ:

Bạn sử dụng sản phẩm này bao lâu một lần? Hàng ngày / Hàng tuần / Hiếm khi

Bạn đã từng bỏ dở công việc vì độ phức tạp? Có / Không

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng dữ liệu hành vi người dùng (như số lần nhấp chuột và thời gian trên trang) để xác định câu hỏi khảo sát tiếp theo cần đặt.

Câu hỏi bổ sung

Như tên gọi, các câu hỏi tiếp theo sẽ xuất hiện dựa trên câu trả lời của người trả lời. Hãy sử dụng các câu hỏi khảo sát sản phẩm này để cá nhân hóa và làm cho cuộc khảo sát trở nên phù hợp hơn.

Áp dụng logic điều kiện vào câu hỏi khảo sát sản phẩm giúp bạn đi sâu hơn mà không làm người tham gia cảm thấy quá tải. Đây là công cụ mạnh mẽ để khám phá câu trả lời, điểm số hoặc cảm xúc ẩn sau câu trả lời.

📝 Ví dụ:

[Nếu người dùng đánh giá tính năng thấp] → Điều gì không đáp ứng được kỳ vọng của bạn?

[Nếu người dùng cho biết họ sẽ không giới thiệu bạn] → Điều gì sẽ làm thay đổi quyết định của bạn?

[Nếu người dùng hủy] → Điều gì còn thiếu trong trải nghiệm của bạn?

60+ Câu hỏi khảo sát sản phẩm giúp thu thập phản hồi thực tế

Đặt câu hỏi khảo sát sản phẩm đúng cách giúp phát hiện những thông tin quý giá mà bạn có thể áp dụng. Tuy nhiên, bối cảnh là yếu tố quan trọng nhất. Các câu hỏi bạn đặt ra cần phù hợp với giai đoạn phát triển của sản phẩm, đối tượng mục tiêu và loại quyết định bạn đang cố gắng đưa ra.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, các câu hỏi khảo sát sau cuộc họp có thể ngăn chặn một khách hàng tiềm năng nóng bỏng trở nên lạnh nhạt, và các câu hỏi khảo sát hài lòng khách hàng có thể biến một người dùng một lần thành khách hàng thường xuyên. Tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn thực hiện đúng cách với thẻ.

Để hỗ trợ bạn trong quá trình này, chúng tôi đã tổng hợp một số ví dụ về câu hỏi khảo sát sản phẩm trong các chủ đề và trường hợp sử dụng khác nhau. Sử dụng những ví dụ này để bắt đầu một cuộc thảo luận có ý nghĩa về việc xây dựng sản phẩm tốt hơn, cải thiện trải nghiệm người dùng và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Câu hỏi cho sản phẩm mới hoặc tính năng mới

Phản hồi của khách hàng tùy chỉnh là một mạng lưới an toàn khi ra mắt sản phẩm hoặc tính năng mới.

Phản hồi sản phẩm giúp xác nhận liệu bạn có đang giải quyết đúng vấn đề, liệu người dùng có thể sử dụng sản phẩm một cách dễ dàng và liệu sản phẩm có mang lại giá trị cho họ hay không. Đây là cách tuyệt vời để thử nghiệm trước khi đầu tư mạnh vào phát triển.

Mức độ rõ ràng của đối tượng sản phẩm này là bao nhiêu?

Ấn tượng đầu tiên của bạn sau khi sử dụng sản phẩm/tính năng mới là gì?

Bạn đã xem xét những lựa chọn nào khác trước khi quyết định chọn sản phẩm này?

Bạn hy vọng sản phẩm/tính năng này sẽ giải quyết vấn đề gì?

Sản phẩm/tính năng này có giải quyết vấn đề của bạn tốt hơn so với giải pháp trước đó không?

Điều gì là điều bạn mong muốn sản phẩm này có việc cần làm khác đi?

Có điều gì về sản phẩm/tính năng mới khiến bạn bất ngờ không?

Điều gì khiến sản phẩm này trở nên không thể thiếu đối với bạn?

*câu hỏi cho phản hồi về sản phẩm hiện có

Mặc dù các câu hỏi trên có thể hữu ích trong quá trình nghiên cứu thị trường, các câu hỏi sau đây là vô cùng quan trọng sau khi sản phẩm đã được ra mắt.

Phản hồi sản phẩm đóng vai trò như một la bàn, hướng dẫn bạn cải thiện tính thân thiện với người dùng, giảm thiểu rào cản và ưu tiên các bản cập nhật. Nó cũng giúp đánh giá cảm nhận của khách hàng tùy chỉnh và duy trì sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.

Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn hài lòng như thế nào với năng suất?

Bạn thích nhất điều gì về sản phẩm này?

Điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu nhất khi sử dụng sản phẩm này?

Bạn có phát hiện bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào khi sử dụng sản phẩm không?

Sản phẩm đã được cải thiện như thế nào theo thời gian?

Bạn có thấy bất kỳ tính năng nào gây nhầm lẫn hoặc không cần thiết không?

Điều gì khiến bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm?

Nếu bạn có một cây đũa thần, bạn sẽ cải thiện điều gì?

➡️ Xem thêm: Mẫu biểu mẫu khảo sát miễn phí và ví dụ

Câu hỏi đo lường trải nghiệm người dùng

Sự thành công của một sản phẩm không chỉ nằm ở khả năng giải quyết vấn đề. Nó còn phụ thuộc vào trải nghiệm người dùng (UX).

Phản hồi UX giúp phát hiện các vấn đề về tính dễ sử dụng và rào cản cảm xúc mà phân tích dữ liệu không thể phát hiện. Sử dụng các khảo sát sản phẩm này để cải thiện luồng, giảm tỷ lệ bỏ cuộc và khiến người dùng yêu thích sản phẩm của bạn.

Trên thang điểm từ 1 đến 5, mức độ dễ dàng khi hoàn thành công việc của bạn hôm nay là bao nhiêu?

Bạn có gặp khó khăn khi sử dụng giao diện không? (Có/Không)

Sản phẩm có thiết kế hấp dẫn. Rất đồng ý, đồng ý, trung lập, không đồng ý, rất không đồng ý

Trên thang điểm từ 1 đến 10, mức độ thuận tiện của trải nghiệm của bạn là bao nhiêu?

Điều gì sẽ làm cho việc sử dụng sản phẩm này trở nên thú vị hơn?

Có điều gì trong trải nghiệm khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc chậm chạp không?

Bạn cảm thấy tự tin như thế nào khi sử dụng sản phẩm này?

Câu hỏi để thu thập yêu cầu tính năng

Đôi khi, thông tin từ người dùng mang lại nhiều giá trị hơn cả nghiên cứu thị trường.

Các câu hỏi khảo sát sản phẩm giúp khám phá yêu cầu tính năng, ảnh hưởng đến lộ trình phát triển sản phẩm, ưu tiên tính năng, thu thập ý tưởng sáng tạo từ cộng đồng và ngăn chặn lãng phí. Chúng cũng tạo ra cảm giác quyền sở hữu cho khách hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của họ.

Có tính năng nào mà bạn mong muốn sản phẩm này có không?

Làm thế nào để chúng ta có thể làm cho sản phẩm này trở nên giá trị/hữu ích hơn?

Nếu bạn có thể thiết kế một tính năng mới, nó sẽ làm việc gì?

Bạn cảm thấy sản phẩm hiện tại còn thiếu điều gì?

Bạn có thấy tính năng nào trong công cụ khác mà bạn muốn chúng tôi cung cấp không?

Tính năng hiện tại nào mà bạn muốn chúng tôi cải thiện hoặc mở rộng?

➡️ Đọc thêm: Cách thực hiện nghiên cứu người dùng

Câu hỏi đo lường sự hài lòng của tùy chỉnh

Mọi nhà quản lý sản phẩm đều mong muốn xây dựng một sản phẩm thu hút khách hàng trung thành. Để đạt được điều này, cần phải đặt ra các câu hỏi khảo sát sản phẩm giúp nắm bắt kịp thời mức độ hài lòng của khách hàng.

Bạn cần biết người dùng nghĩ gì về sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ hỗ trợ của bạn. Phản hồi này giúp đo lường tỷ lệ giữ chân khách hàng, dự đoán tỷ lệ rời bỏ và xác định khách hàng tốt nhất của bạn.

Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn có khả năng giới thiệu chúng tôi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình đến mức nào?

Bạn đánh giá thế nào về giá trị so với giá tiền?

Bạn có cảm thấy sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng của bạn không?

Bạn có kế hoạch gia hạn đăng ký không?

Điều gì khiến bạn muốn giới thiệu năng suất của chúng tôi?

Sản phẩm này giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn như thế nào?

Câu hỏi thu thập phản hồi sau khi mua hàng hoặc trong quá trình onboarding

Mức độ tương tác ban đầu của người dùng quyết định mức độ chấp nhận sản phẩm lâu dài. Điều này khiến giai đoạn sau khi mua hàng và quá trình onboarding trở thành thời điểm quan trọng để tạo lợi thế cho bạn. Để đẩy nhanh quá trình kích hoạt, mục tiêu là loại bỏ các rào cản và tập trung vào việc tạo ra những "khoảnh khắc aha" ngay từ đầu.

Mục tiêu chính của bạn khi sử dụng sản phẩm này là gì?

Bạn có thấy dễ dàng để bắt đầu sau khi đăng ký không?

Bạn đánh giá thế nào về quy trình onboarding cho đến nay?

Có điều gì trong quá trình thiết lập khiến bạn bối rối hoặc khó chịu không?

Quá trình bắt đầu có rõ ràng sau khi đăng ký không?

Làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trong tuần đầu tiên?

Câu hỏi dành cho người dùng không hoạt động hoặc đã rời bỏ dịch vụ

Tái tương tác với người dùng không hoạt động hoặc đã rời bỏ bắt đầu bằng việc hiểu lý do tại sao họ rời đi ngay từ đầu.

Các câu hỏi này giúp khám phá những kỳ vọng chưa được đáp ứng, tính năng thiếu sót và các lý do bên ngoài khiến người dùng ngừng sử dụng sản phẩm của bạn. Chúng có hai mục đích: chẩn đoán tỷ lệ rời bỏ và thu hút người dùng quay lại.

Điều gì khiến bạn ngừng sử dụng sản phẩm?

Điều gì còn thiếu khiến bạn quyết định rời đi?

Làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện năng suất của sản phẩm?

Bạn có cân nhắc quay lại trong tương lai không?

Có công cụ hoặc dịch vụ nào khác phù hợp hơn với nhu cầu của bạn?

Kỳ vọng của bạn có khác với trải nghiệm thực tế không?

🔍 Bạn có biết? Chỉ 1 trong 26 tùy chỉnh không hài lòng sẽ phàn nàn — phần còn lại sẽ rời bỏ.

*câu hỏi để hiểu hành vi và quyết định của người dùng

Các câu hỏi này tìm hiểu cách người dùng tìm thấy bạn, điều gì thúc đẩy họ hành động và cách họ tương tác với sản phẩm của bạn – vượt xa những gì phân tích dữ liệu có thể cung cấp.

Bạn đã biết đến sản phẩm này qua đâu?

Những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến quyết định của bạn khi thử sản phẩm này?

Bạn có sử dụng sản phẩm này bao lâu một lần?

Có tính năng nào mà bạn mới phát hiện ra gần đây mà bạn mong muốn đã biết sớm hơn không?

Độ dễ dàng khi tìm kiếm các tính năng bạn cần là bao nhiêu?

Bạn đã mất bao nhiêu nỗ lực để hoàn thành công việc của mình hôm nay?

Bạn đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ chưa? Nếu có, bạn đánh giá trải nghiệm của mình như thế nào?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phản hồi này để cải thiện luồng onboarding, phát hiện các tính năng ẩn và tinh chỉnh thông điệp sản phẩm.

*thực hành tốt nhất để tạo khảo sát sản phẩm hiệu quả

Viết một bản khảo sát sản phẩm hiệu quả không chỉ đơn giản là liệt kê danh sách công việc.

Đây là một nghệ thuật khám phá tâm lý khách hàng tùy chỉnh bằng cách thu hút sự chú ý của họ và thu thập các phản hồi có thể áp dụng được.

Dưới đây là một số thực hành tốt nhất mà bạn có thể áp dụng:

Xác định mục tiêu trước khi soạn thảo khảo sát để đảm bảo các câu hỏi khảo sát sản phẩm liên kết chặt chẽ với đối tượng đã được xác định rõ ràng

Tự động hóa việc gửi biểu mẫu phản hồi bằng các công cụ tự động hóa biểu mẫu để có thể mở rộng quy mô thu thập phản hồi một cách dễ dàng

Giữ cho các câu hỏi khảo sát sản phẩm tập trung vào một ý tưởng duy nhất tại một thời điểm để tránh nhầm lẫn và kết quả không chính xác

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, miễn phí chuyên môn để phản ánh cách khách hàng của bạn nói và suy nghĩ

Nhập tất cả phản hồi khảo sát vào công cụ bảng điều khiển của bạn để hiển thị các chỉ số khóa như điểm hài lòng của khách hàng và phản hồi nhanh chóng

Kiểm tra các khảo sát sản phẩm của bạn nội bộ trước khi chia sẻ rộng rãi để phát hiện các lỗi, ngôn ngữ không rõ ràng hoặc các vấn đề khác

Cung cấp các ưu đãi dưới biểu mẫu giảm giá, truy cập sớm, nội dung độc quyền, v.v., để tăng tỷ lệ tham gia

Gửi lời cảm ơn tự động hóa và theo dõi phản hồi để xây dựng niềm tin và nâng cao tỷ lệ giữ chân tùy chỉnh

Phân tích phản hồi của khách hàng tùy chỉnh và thực hiện các hành động dựa trên các ý kiến có tác động lớn để nâng cao lộ trình phát triển sản phẩm

🔍 Bạn có biết? Ngay cả một khoản thưởng $5 cũng có thể tăng tỷ lệ phản hồi lên 30%!

cách ClickUp hỗ trợ quản lý khảo sát phản hồi sản phẩm*

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, giúp quản lý khảo sát sản phẩm dễ dàng hơn, từ tạo biểu mẫu đến xử lý phản hồi. Đây là cách thực hiện:

tạo biểu mẫu phản hồi thông minh và tùy chỉnh với ClickUp Forms*

Cung cấp biểu mẫu tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc và tập trung thu thập dữ liệu với ClickUp Forms

Với ClickUp Forms, bạn có thể tạo các biểu mẫu tùy chỉnh vừa hàm vừa phù hợp với thương hiệu. Sử dụng giao diện kéo và thả trực quan để tạo các biểu mẫu khảo sát sản phẩm đẹp mắt và phù hợp với thương hiệu chỉ trong vài cú nhấp chuột. Bạn thậm chí có thể cài đặt logic điều kiện và tự động hóa quy trình làm việc mà không cần viết một dòng mã nào.

🎥 Xem và học: Tạo biểu mẫu phản hồi dễ dàng trong ClickUp Bạn muốn thu thập phản hồi sản phẩm một cách dễ dàng và trực quan? Xem hướng dẫn nhanh từ ClickUp để biết chính xác cách cài đặt biểu mẫu thu thập phản hồi 📝 hướng dẫn phản hồi trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Đây là hướng dẫn thực hành chi tiết với các phương pháp tốt nhất – và bạn sẽ học cách biến phản hồi thô thành các hành động tối ưu hóa trong thời gian ngắn 🚀. ▶️ Xem video:

Dù bạn đang thu thập thông tin về một tính năng mới hay thực hiện cuộc khảo sát sau khi ra mắt với người dùng sớm, ClickUp Forms sẽ giúp bạn tiếp cận các thông tin cần thiết. Ngoài ra, nếu việc tạo biểu mẫu từ đầu khiến bạn cảm thấy khó khăn, bạn có thể sử dụng các mẫu biểu mẫu phản hồi được thiết kế chuyên nghiệp để bắt đầu!

tự động hóa việc đang theo dõi công việc và các mục cần thực hiện từ phản hồi*

ClickUp Automations cho phép bạn cài đặt tự động hóa biểu mẫu để kích hoạt quy trình làm việc khi người trả lời gửi biểu mẫu. Điều này giúp phản hồi trở nên có thể hành động và tức thì – một sự kết hợp hoàn hảo.

Sử dụng ClickUp Tự động hóa để cài đặt quy trình làm việc cho tất cả các biểu mẫu phản hồi khảo sát sản phẩm của bạn

Để bắt đầu, bạn có thể tập trung tất cả kết quả bằng cách tổng hợp mọi thông tin vào ClickUp Tài liệu. Nhà quản lý sản phẩm sau đó có thể mời các nhóm liên quan tham gia xem xét phản hồi đã nhận. Họ cũng có thể sử dụng ClickUp Tài liệu để xây dựng tài liệu chia sẻ dựa trên kết quả khảo sát sản phẩm.

📮 ClickUp Insight: Gần 88% người tham gia khảo sát của chúng tôi hiện đang sử dụng công cụ AI để đơn giản hóa và加速 các tác vụ cá nhân. Bạn muốn đạt được những lợi ích tương tự tại công việc? ClickUp sẵn sàng hỗ trợ! ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, có thể giúp bạn tăng năng suất lên 30% với ít cuộc họp hơn, tóm tắt nhanh do AI tạo ra và các tác vụ tự động hóa.

tổng hợp và thực hiện phản hồi với ClickUp Brain*

Sau đó, họ có thể gắn thẻ trong ClickUp Brain. Công cụ này hỗ trợ hai khía cạnh chính: tóm tắt các khóa thông tin, trích xuất các thông tin có thể hành động và tự động tạo công việc dựa trên các mục cần thực hiện.

Hành động nhanh chóng mà không cần giám sát thủ công giúp công việc thực hiện các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo ra những thông tin hữu ích từ phản hồi.

ClickUp Brain giúp bạn trích xuất thông tin hữu ích từ phản hồi và tạo các mục hành động

💬 ClickUp Brain Max InsightKhông muốn gõ tay ghi chú hoặc tóm tắt khảo sát? Với tính năng Talk-to-Text trong ClickUp Brain Max , bạn chỉ cần nói – và AI sẽ ghi lại mọi thứ ngay lập tức. 🧠🎙️ Dù bạn đang xem xét phản hồi, đưa ra ý tưởng cho bước tiếp theo hay ghi chép phỏng vấn người dùng, Brain Max biến ý kiến của bạn thành những thông tin hữu ích có thể áp dụng ngay – hoàn toàn tự động và cực kỳ nhanh chóng. 👉 Thử ngay và trao đổi một cách tự nhiên về phản hồi sản phẩm!

hiển thị xu hướng phản hồi theo thời gian thực với Bảng điều khiển*

ClickUp Bảng điều khiển cho phép các nhóm trực quan hóa xu hướng phản hồi và đang theo dõi các chỉ số mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc phụ thuộc vào nền tảng bên ngoài. Tạo tiện ích để theo dõi các khiếu nại lặp lại của người dùng, điểm NPS, yêu cầu tính năng, v.v., và đang theo dõi mọi thứ theo thời gian thực.

Đang theo dõi phản hồi với bảng điều khiển và báo cáo của ClickUp

Bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển để hiển thị các chế độ xem khác nhau cho quản lý sản phẩm, nhóm thiết kế, lãnh đạo cấp cao, v.v. Điều này giúp dữ liệu liên quan được cung cấp cho các bên liên quan theo định dạng ưa thích của họ!

Dưới đây là chia sẻ của Manaswi Dwivedi, Chuyên viên Phát triển Kinh doanh tại Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., về ClickUp Dashboard:

Giao diện bảng điều khiển đã được cải thiện trong việc hiển thị phân tích sản phẩm và giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Giao diện bảng điều khiển đã được cải thiện trong việc hiển thị phân tích sản phẩm và giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

thu thập phản hồi có thể hành động với ClickUp*

Các cuộc khảo sát sản phẩm hiệu quả không chỉ đặt ra những câu hỏi dẫn dắt. Chúng giúp khai thác những câu trả lời có giá trị để cải thiện sản phẩm, củng cố nhóm và nâng cao sự hài lòng của người dùng. Từ việc hiểu rõ nhu cầu của người dùng đến việc xác định những gì đang công việc và những gì cần cải thiện, việc đặt ra những câu hỏi khảo sát sản phẩm đúng đắn sẽ định hình tương lai của sản phẩm của bạn.

Chúng tôi đã giải thích lý do và cách thức tạo ra các câu hỏi khảo sát sản phẩm hấp dẫn. Chúng tôi cũng đã phân tích các ví dụ thực tế về câu hỏi khảo sát sản phẩm và các phương pháp tốt nhất để hoàn thiện phương pháp của bạn. Bây giờ, việc còn lại chỉ là áp dụng những gì bạn đã học.

May mắn thay, các công cụ như ClickUp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Sẵn sàng khóa vòng phản hồi sản phẩm của bạn? Hãy đăng ký ClickUp và bắt đầu tạo ra những thông tin hữu ích!