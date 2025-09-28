Các phần mềm quản lý vé nội bộ hàng đầu cho hỗ trợ đội ngũ hiệu quả vào năm 2025

Những tin nhắn kiểu “Này, có câu hỏi nhanh…” không bao giờ ngừng. Ai đó báo cáo máy in hỏng trong hành lang. Bộ phận Nhân sự đang truy tìm tài liệu hướng dẫn nhập môn. Còn IT? Vẫn đang cố gắng xác định ai đã gửi yêu cầu truy cập cách đây hai tuần mà không có phiếu yêu cầu, bối cảnh hoặc theo dõi.

Nếu hệ thống hỗ trợ của nhóm bạn đang quá lộn xộn, đã đến lúc cần thay đổi.

Phần mềm quản lý vé nội bộ được thiết kế để xử lý các yêu cầu hàng ngày của nhân viên như vậy. Nó thay thế các tin nhắn rời rạc bằng một quy trình rõ ràng để các nhóm có thể phản hồi kịp thời.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các hệ thống quản lý vé nội bộ tốt nhất để giúp các nhóm duy trì sự tổ chức và phản hồi nhanh chóng. 📈

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm quản lý vé nội bộ?

Khi lựa chọn phần mềm hỗ trợ nội bộ, hãy tập trung vào các tính năng giúp tăng cường hiệu quả, phù hợp với quy trình làm việc của bạn và mang lại sự thuận tiện cho tất cả các bên liên quan. Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên trong phần mềm quản lý vé nội bộ của bạn:

giao diện thân thiện với người dùng: *Giúp đơn giản hóa các công việc với giao diện trực quan và mẫu sổ tay nhân viên , đảm bảo việc áp dụng nhanh chóng và giảm thiểu thời gian đào tạo cho nhóm của bạn

Quy trình tùy chỉnh: Tích hợp mượt mà với nhu cầu hoạt động cụ thể của nhóm của bạn thông qua các quy trình làm việc và tùy chọn có thể tùy chỉnh

thông tin dựa trên dữ liệu: *Cung cấp phân tích chi tiết thông qua các công cụ báo cáo mạnh mẽ để theo dõi hiệu suất và xác định cơ hội cải thiện

Hệ thống thống nhất: Đồng bộ mượt mà với Đồng bộ mượt mà với các công cụ hợp tác doanh nghiệp hiện có thông qua tích hợp liền mạch, mang lại trải nghiệm quy trình làm việc liền mạch

Phân công thông minh: Hướng dẫn các yêu cầu hỗ trợ đến đúng thành viên trong nhóm một cách nhanh chóng thông qua tính năng định tuyến vé tự động, giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết

Truy cập mọi lúc mọi nơi: Cho phép nhóm của bạn quản lý vé từ bất kỳ thiết bị nào, ở bất kỳ đâu, với tính năng truy cập di động

Phát triển bền vững: Hỗ trợ sự mở rộng của tổ chức mà không làm gián đoạn các quy trình nội bộ thông qua kiến trúc và hàm có khả năng mở rộng

*hỗ trợ đáng tin cậy: Cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả mỗi khi gặp khó khăn, với sự hỗ trợ đáng tin cậy, giúp nhóm của bạn luôn đang theo dõi

📮 ClickUp Insight: Nhân viên văn phòng gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin, với gần 1/5 nhân viên gửi hơn 50 tin nhắn. Đó là rất nhiều thời gian dành cho việc tìm kiếm chi tiết. ClickUp giúp tối ưu hóa quy trình này. Các yêu cầu được tạo ra và giao cho đúng người, và tất cả các cập nhật đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất. Với mọi thứ được tổ chức gọn gàng, bạn có thể tránh được việc trao đổi qua lại và tập trung vào việc giải quyết vấn đề hiện tại.

Tổng quan về phần mềm quản lý vé nội bộ

Dưới đây là tổng quan về các hệ thống hỗ trợ nội bộ tốt nhất.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả ClickUp Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi yêu cầu nội bộ và quản lý công việc tất cả trong một Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm cần một trung tâm hỗ trợ tập trung với biểu mẫu, tự động hóa, Trợ lý Ghi chú AI và quản lý công việc ClickUp Forms, Trợ lý ghi chú AI, mẫu biên bản cuộc họp, tự động hóa, quản lý tác vụ, tích hợp với Zoom, Slack, Microsoft Teams Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Hiver Phù hợp nhất cho các nhóm đã sử dụng Gmail kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm sử dụng Gmail làm công cụ giao tiếp chính Biến Gmail thành trung tâm hỗ trợ, đang theo dõi vé, hợp tác nhóm, đang theo dõi thời gian thực, mẫu email Miễn phí; Lite: $24/tháng/người dùng; Growth: $34/tháng/người dùng; Pro: $59/tháng/người dùng Zendesk Phù hợp nhất để cân bằng giữa tính đơn giản và các tính năng nâng cao Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm lớn cần giao diện đơn giản nhưng vẫn có các công cụ mạnh mẽ Biểu mẫu vé tùy chỉnh, cơ sở kiến thức nội bộ, phân tích hiệu suất, tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba Suite nhóm: $55/tháng cho mỗi nhân viên; Suite Growth: $89/tháng cho mỗi nhân viên; Suite Professional: $115/tháng cho mỗi nhân viên HappyFox Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh mà không cần mãKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm không chuyên về công nghệ cần các quy trình làm việc tự động hóa và tùy chỉnh dễ dàng Tự động hóa thông minh, trường vé tùy chỉnh, báo cáo theo lịch trình, phân loại vé Basic: $29/tháng mỗi người dùng; Team: $69/tháng mỗi người dùng; Pro: $119/tháng mỗi người dùng Zoho Desk Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ đến trung bình có ngân sách hạn chếKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ cần hỗ trợ và tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) Trợ lý AI Zia, tự động hóa vé, bài viết hỗ trợ tùy chỉnh theo ngữ cảnh, bảng điều khiển có thể tùy chỉnh Express: $9/tháng; Standard: $20/tháng; Professional: $35/tháng Freshservice Phù hợp nhất cho quản lý dịch vụ tuân thủ ITILKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm IT cần quy trình làm việc có cấu trúc và quản lý tài sản Quản lý tài sản, quản lý thay đổi, danh mục dịch vụ, công cụ thiết kế quy trình trực quan Gói Starter: $19/tháng/người dùng; Gói Growth: $49/tháng/người dùng; Gói Pro: $99/tháng/người dùng SysAid Phù hợp nhất cho tích hợp tài sản CNTT toàn diện Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm CNTT cần khả năng hiển thị tài sản chi tiết và hệ thống vé tự động hóa Quản lý tài sản, tạo vé tự động hóa, cổng thông tin tự phục vụ, điều khiển từ xa Giá cả tùy chỉnh ServiceNow Phù hợp nhất cho việc điều phối quy trình quy mô doanh nghiệpKích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp lớn cần quản lý quy trình xuyên suốt các bộ phận Chatbot trợ lý ảo, danh mục dịch vụ, phân tích hiệu suất, quy trình làm việc tùy chỉnh Giá cả tùy chỉnh Jira Service Management Phù hợp nhất cho các đội ngũ hỗ trợ liên quan đến phát triểnKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ sử dụng công cụ Jira để kết nối quy trình làm việc giữa phát triển và hỗ trợ Đang theo dõi SLA, tự động hóa nâng cấp, tích hợp Jira, quy tắc đã định sẵn cho phân loại công việc, phân công và cập nhật trạng thái Miễn phí (cho ba người dùng); Gói Tiêu chuẩn: $19.04/tháng mỗi người dùng; Gói Cao cấp: $47.82/tháng mỗi người dùng Spiceworks Phù hợp nhất cho các nhóm IT nhỏ đang tìm kiếm giải pháp miễn phí Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm IT nhỏ cần các tính năng cơ bản về quản lý vé và quét mạng Theo dõi vấn đề, quét mạng, báo cáo cơ bản, truy cập cộng đồng Miễn phí

🔍 Bạn có biết? Một số công ty sử dụng hệ thống đánh số vé thông minh, trong đó các chữ số đầu tiên thể hiện mã dự án, bộ phận hoặc thậm chí mức độ ưu tiên.

Phần mềm quản lý vé nội bộ tốt nhất

Khám phá những công cụ nổi bật này để giúp công việc hàng ngày của nhóm trở nên suôn sẻ hơn. 🗂️

*clickUp (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi yêu cầu nội bộ và quản lý công việc tất cả trong một)

Một đồng nghiệp gắn thẻ bạn trong một tin nhắn Slack về vấn đề laptop. Ai đó khác ghi lại nó trong một bảng tính. Trong khi đó, bộ phận CNTT đang làm công việc trên một bảng trắng. Bạn đang nhìn chằm chằm vào năm tab khác nhau, tự hỏi liệu yêu cầu đã được xử lý hay đã bị lãng quên.

Đây là tình trạng của hỗ trợ nội bộ khi các yêu cầu xuất hiện ở mọi nơi trừ nơi công việc thực sự diễn ra.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giải quyết vấn đề đó.

Nó được thiết kế để xử lý mọi khía cạnh của quy trình làm việc vé nội bộ, giúp nhóm của bạn không phải tốn thời gian ghép nối các phần lại với nhau. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các tính năng của nó. 👇

*ClickUp Biểu mẫu

Thử ClickUp biểu mẫu Thu thập các yêu cầu nội bộ rõ ràng và nhất quán bằng cách sử dụng ClickUp biểu mẫu

Giả sử bạn muốn tiêu chuẩn hóa cách các bộ phận khác nhau nộp yêu cầu. ClickUp Forms cung cấp cho bạn một cách thức đơn giản để thực hiện việc cần làm đó. Bạn có thể thêm logic điều kiện để tạo các biểu mẫu động có thể điều chỉnh dựa trên lựa chọn của người dùng.

Ví dụ, nếu bộ phận Nhân sự (HR) chọn 'Onboarding' làm loại yêu cầu, biểu mẫu sẽ hiển thị ngay các trường để nhập ngày bắt đầu làm việc của nhân viên mới, thiết bị ưa thích và quản lý nhóm. Nếu bộ phận Công nghệ thông tin (IT) chọn 'Yêu cầu truy cập', họ sẽ nhận được các trường khác, chẳng hạn như phần mềm cần thiết và bộ phận.

Mỗi bài nộp/gửi sẽ được chuyển thành một nhiệm vụ ClickUp và được định hướng đến hàng đợi phù hợp.

Bạn có thể bắt đầu nhanh chóng với mẫu phiếu hỗ trợ ClickUp Help Desk, bao gồm biểu mẫu nộp phiếu tích hợp sẵn và các chế độ xem hữu ích như Danh mục Phiếu, Trạng thái Phiếu, Ưu tiên Phiếu và biểu mẫu nộp phiếu trung tâm.

✅ Học cách nhóm của bạn có thể di chuyển quy trình làm việc chỉ trong vài giây với Tự động hóa và không cần nhắc nhở trong video này.

Khi các yêu cầu bắt đầu được gửi đến, ClickUp Automation sẽ xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Giả sử một thành viên trong nhóm thiết kế chọn ‘MacBook’ và ‘Urgent’ trong biểu mẫu của họ. Bạn có thể kích hoạt một quy trình tự động hóa để giao công việc cho bộ phận IT, áp dụng thẻ ‘Urgent’ màu đỏ và di chuyển nó trực tiếp vào cột ‘việc cần làm’.

Tiếp theo: tình trạng hỗn loạn trong phần bình luận.

Chuyển đổi bình luận thành các mục cần thực hiện bằng cách sử dụng ClickUp Assign Comments

Khi các công việc bắt đầu tích lũy các ghi chú nội bộ, danh sách kiểm tra và câu hỏi, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn. ClickUp Assign Comments cho phép bạn trích xuất các công việc cụ thể từ chủ đề và giao chúng trực tiếp. Như vậy, sẽ không có sự nhầm lẫn nào về việc ai đang làm gì.

Ví dụ, nếu ai đó trong quản trị viên bình luận, “Bạn có thể xác nhận việc thiết lập màn hình trước thứ Năm không?”, họ có thể giao bình luận đó cho người liên hệ của bộ phận Cơ sở vật chất. Người đó sẽ thấy nó trong hộp thư đến của mình, biết chính xác những gì được yêu cầu và có thể giải quyết mà không cần phải lục lọi toàn bộ lịch sử bình luận.

ClickUp Brain

Nhanh chóng cập nhật thông tin bằng các bản tóm tắt ClickUp Brain

Khi có người mới bước giữa chừng, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, giúp họ nhanh chóng làm quen với công việc chỉ trong vài giây.

Giả sử một trưởng bộ phận IT bị ốm và sao lưu cần tiếp quản công việc. Thay vì phải đọc qua hàng trang bình luận, họ có thể mở công việc và xem tóm tắt thời gian thực do AI tổng hợp về mọi thứ — những gì đã hoàn thành, những gì còn việc cần làm và những gì bị khối.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo biểu mẫu tiếp nhận phản ánh thương hiệu của bạn: Tùy chỉnh biểu mẫu với vị trí logo, chủ đề nền và màu sắc nút bấm phản ánh bản sắc của công ty bạn

tập trung giao tiếp nội bộ: *Sử dụng ClickUp Trò Chuyện để quản lý tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến vé trong các kênh chuyên dụng hoặc tin nhắn trực tiếp

Theo dõi luồng yêu cầu quy mô lớn: Truy cập Forms Hub để xem tất cả các bài nộp/gửi từ các bộ phận khác nhau và theo dõi tiến độ trên một bảng điều khiển duy nhất

sử dụng tính năng đang theo dõi khối lượng công việc tích hợp: *Theo dõi sức chứa của nhóm bằng ClickUp Workload chế độ xem để tránh tình trạng quá tải và cân bằng hỗ trợ nội bộ

*giới hạn của ClickUp

Mặc dù ClickUp cung cấp ứng dụng di động, một số người dùng cho rằng nó thiếu các tính năng đầy đủ so với phiên bản desktop

Giá cả của ClickUp

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.180+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.440+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Xem ý kiến của người dùng Reddit này:

Tôi rất thích giao diện của tính năng Forms. Nó trông rất trực quan và tính năng AI cũng khá hay. Mặc dù tôi không nhận được nhiều phản hồi từ biểu mẫu, nhưng tôi có thể thấy cách này sẽ tiết kiệm thời gian nếu bạn thường xuyên phải lọc qua phản hồi hoặc yêu cầu. Ngoài ra, họ cho phép tùy chỉnh biểu mẫu nhiều hơn. Tôi đã thử thay đổi hình ảnh bìa và màu sắc nút, và thật tốt khi không bị giới hạn bởi mặc định.

🧠 Thực tế thú vị: Sự gia tăng đột biến về số lượng vé có thể trông giống như một vấn đề, nhưng trong các tổ chức khỏe mạnh, điều này thường phản ánh sự minh bạch và giao tiếp tốt hơn. Các nhóm tránh ghi lại vé thường để các vấn đề tích tụ ngoài hệ thống. Một hệ thống được sử dụng hiệu quả thường là một hệ thống được quản lý tốt.

2. Hiver (Phù hợp nhất cho các nhóm đã sử dụng Gmail)

qua Hiver

Hiver biến hộp thư đến Gmail của bạn thành phần mềm hỗ trợ khách hàng chức năng mà không bắt các nhóm phải từ bỏ môi trường email quen thuộc của họ. Hầu hết nhân viên dành hàng giờ mỗi ngày trong hộp thư đến của mình, và Hiver tận dụng điều này bằng cách tích hợp chức năng quản lý vé trực tiếp vào nơi mọi người đã công việc.

Bạn chỉ mất khoảng 10 phút để thiết lập, sau đó mọi người có thể làm việc trực tiếp từ giao diện Gmail quen thuộc. Điểm đặc biệt? Bạn có thể theo dõi ai đang xử lý công việc gì theo thời gian thực và nhóm của bạn có thể hợp tác trả lời mà không cần đến những chuỗi email phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Hiver

Giao quyền sở hữu vé cho các thành viên cụ thể trong nhóm với tính năng đang theo dõi trạng thái minh bạch, để trách nhiệm luôn rõ ràng

Sử dụng tính năng phát hiện xung đột để ngăn nhiều người cùng phản hồi cho cùng một vé

Tạo báo cáo hiệu suất hiển thị thời gian giải quyết và phân phối khối lượng công việc của nhóm để tối ưu hóa quy trình hỗ trợ nội bộ

Triển khai các mẫu email để trả lời tiêu chuẩn cho các câu hỏi thường gặp nhằm duy trì tính nhất quán trong giao tiếp

*giới hạn của Hiver

Các tính năng tự động hóa nâng cao vẫn còn khá giới hạn so với các nền tảng quản lý vé khác

Không có chức năng cơ sở kiến thức tích hợp cho dịch vụ tự phục vụ

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho các trường vé và quy trình làm việc

Giá của Hiver

Bộ công cụ đa kênh

Miễn phí

Lite: $24/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển: $34/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $59/tháng cho mỗi người dùng

Elite: Giá tùy chỉnh

Trò chuyện trực tuyến

Miễn phí

Pro: $11/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Hiver

G2: 4.6/5 (1.175+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (115+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hiver?

Dưới đây là đánh giá của G2 về phần mềm quản lý vé nội bộ này:

Với Hiver, chúng tôi có thể duy trì một nhóm làm việc từ xa có khả năng giao tiếp hiệu quả. Hiver cho phép chúng tôi biến email thành một hệ thống quản lý vé (ticketing system) mà không cần cài đặt thêm phần mềm nào. Khả năng gán email và giao tiếp trong phần ghi chú giúp việc hợp tác trở nên dễ dàng, đồng thời giữ lại tất cả chi tiết của từng email kèm theo email đó, giúp chúng tôi không bao giờ phải tìm kiếm thông tin. Hiver dễ dàng cài đặt và công việc hoạt động mượt mà với GMail.

3. Zendesk (Phù hợp nhất cho việc cân bằng giữa tính đơn giản và các tính năng nâng cao)

qua Zendesk

Bạn đã từng trải qua cảm giác mọi công việc đều diễn ra trơn tru mà không cần phải làm những việc phức tạp? Đó chính là Zendesk.

Nhân viên của bạn sẽ có một cổng thông tin đơn giản để gửi yêu cầu, trong khi đội ngũ hỗ trợ của bạn sẽ có tất cả các công cụ mạnh mẽ phía sau hậu trường. Ngoài ra, khi đội ngũ của bạn bị ngập trong các yêu cầu sau một sự cố hệ thống, các công cụ định tuyến và ưu tiên tự động hóa sẽ giúp mọi người giữ được sự bình tĩnh.

Các tính năng nổi bật của Zendesk

Tạo các biểu mẫu nộp yêu cầu tùy chỉnh cho các bộ phận khác nhau để thu thập đầy đủ thông tin cần thiết ngay từ đầu

Tạo hệ thống quản lý kiến thức nội bộ mà cả nhân viên hỗ trợ và nhân viên có thể truy cập, khuyến khích tự phục vụ cho các vấn đề phổ biến

Tích hợp với hàng trăm ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm Slack và Jira, để duy trì tính liên tục trong hệ thống công nghệ hiện có của bạn

Đang theo dõi hiệu suất của nhóm thông qua các bảng điều khiển phân tích toàn diện, giúp nhận diện xu hướng, điểm nghẽn và cơ hội cải thiện quy trình

*giới hạn của Zendesk

Cấu trúc giá trở nên đắt đỏ khi bạn thêm nhiều nhân viên hỗ trợ và tính năng

Giao diện có thể gây choáng ngợp cho các nhóm nhỏ không cần tất cả các hàm được cung cấp

Một số người dùng báo cáo rằng Zendesk gặp tình trạng giảm hiệu suất trong các kỳ sử dụng cao điểm, ảnh hưởng đến tính năng trò chuyện trực tuyến và các hàm khác

Giá cả của Zendesk

Suite Team: $55/tháng cho mỗi nhân viên (thanh toán hàng năm)

Suite Growth: $89/tháng cho mỗi nhân viên (thanh toán hàng năm)

Suite Professional: $115/tháng cho mỗi nhân viên (thanh toán hàng năm)

Suite Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2: 4.3/5 (6.150+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (4.030+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mỗi khi một vấn đề phức tạp được giải quyết, hãy chuyển nó thành một hướng dẫn "cách làm". Như vậy, bạn không chỉ giải quyết vấn đề hiện tại mà còn tạo ra một tài nguyên cho tương lai, giảm thiểu số lần cùng một vấn đề được báo cáo lại.

4. HappyFox (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc tùy chỉnh mà không cần mã)

qua HappyFox

HappyFox giúp việc quản lý vé trở nên dễ dàng với tính năng tự động hóa xử lý các tác vụ nặng nhọc. Bạn có thể cài đặt quy tắc để phân loại các truy vấn đến đúng nhân viên hỗ trợ dựa trên chủ đề hoặc mức độ khẩn cấp, từ đó đẩy nhanh quá trình giải quyết.

Bảng điều khiển hiển thị trạng thái vé một cách rõ ràng, đảm bảo không có yêu cầu nào bị bỏ sót. Hệ thống tự động lấy thông tin khách hàng từ các nền tảng thương mại điện tử, giúp nhân viên hỗ trợ nhanh chóng nắm bắt bối cảnh. Cần yêu cầu phải qua ba bước phê duyệt trước khi đến bộ phận tài chính? Chỉ cần thiết lập quy trình. Hệ thống xử lý mọi tình huống, từ sự cố công nghệ thông tin đến những khiếu nại về nhiệt độ văn phòng.

Các tính năng nổi bật của HappyFox

Tự động phân loại các yêu cầu đến theo bộ phận, mức độ ưu tiên và kỹ năng cần thiết để đảm bảo các yêu cầu được chuyển đến đúng thành viên trong nhóm

Cấu hình Quy tắc Thông minh để kích hoạt các hành động cụ thể khi đáp ứng các điều kiện nhất định

Tạo các trường và danh mục vé tùy chỉnh cho các bộ phận khác nhau (IT, Nhân sự, Cơ sở vật chất) để thu thập chính xác thông tin cần thiết

Tạo báo cáo định kỳ được gửi tự động vào hộp thư đến của các bên liên quan kèm theo các chỉ số khóa liên quan

giới hạn của HappyFox*

Nó thiếu hỗ trợ cho các trường phụ thuộc hoặc điều kiện, điều này có thể hạn chế các quy trình làm việc phức tạp và yêu cầu thu thập dữ liệu

Người dùng đã báo cáo một số sự cố nhỏ, chẳng hạn như không thể CC người khác trong email hoặc truy cập các phiếu yêu cầu do các thành viên khác trong nhóm tạo ra

Giá cả của HappyFox

Giá dựa trên số lượng nhân viên*

Basic: $29/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $69/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $119/tháng cho mỗi người dùng

enterprise PRO: *Giá tùy chỉnh

*số lượng đại lý không giới hạn

Phí sử dụng: $1,999/tháng (thanh toán hàng năm)

Giá: $3,999/tháng (thanh toán hàng năm)

Scale Plus: $5,999/tháng (thanh toán hàng năm)

Ultimate: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về HappyFox

G2: 4.5/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HappyFox?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về cách phần mềm quản lý vé nội bộ đã cải thiện trải nghiệm của nhân viên tại tổ chức của họ:

HappyFox cho phép giao tiếp giữa các nhóm khác nhau để giúp công ty giải quyết các vấn đề. Việc đang theo dõi vị trí của từng phiếu yêu cầu trong quy trình rất dễ dàng, giúp theo dõi và theo dõi tiến độ một cách thuận tiện.

5. Zoho Desk (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ đến trung bình có ngân sách hạn chế)

qua Zoho Desk

Tính năng nổi bật của Zoho Desk là trợ lý AI Zia, có khả năng hiểu bối cảnh và cảm xúc của vé. Vì vậy, khi ai đó gửi email viết hoa toàn bộ với nội dung giận dữ về máy in, Zia sẽ tự động đánh dấu nó là ưu tiên cao. Giao diện đủ đơn giản để ngay cả những nhân viên ít am hiểu công nghệ nhất cũng có thể gửi yêu cầu mà không cần nhờ trợ giúp.

Một điều nữa mà các nhóm yêu thích: đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên sẽ cho bạn biết liệu các giải pháp của bạn thực sự đã giải quyết vấn đề hay chỉ là làm cho có.

Các tính năng nổi bật của Zoho Desk

Quản lý vé thông qua các cổng thông tin bộ phận trực quan, nơi mỗi nhóm duy trì hàng đợi riêng, quy tắc tự động hóa và cam kết dịch vụ (SLAs) của mình, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng hiển thị chéo giữa các bộ phận

Triển khai các tính năng theo dõi thời gian để ghi lại thời gian mà nhân viên hỗ trợ dành cho các loại vé khác nhau

Tạo các bài viết hỗ trợ có ngữ cảnh, tự động đề xuất giải pháp dựa trên các từ khóa trong mô tả yêu cầu trước khi nhân viên gửi yêu cầu

Cài đặt các bảng điều khiển riêng cho từng nhóm, hiển thị các chỉ số liên quan cho các bên liên quan khác nhau mà không làm họ bị quá tải bởi thông tin không cần thiết

giới hạn của Zoho Desk*

Các tùy chỉnh phức tạp hơn yêu cầu sự am hiểu về ngôn ngữ kịch bản Deluge của Zoho

Các tính năng điện thoại của nền tảng này khá giới hạn, với một số người dùng cho rằng tài liệu hướng dẫn không đầy đủ và chức năng còn thiếu sót

Người dùng đã gặp khó khăn trong việc tích hợp Zoho Desk với Office 365

Phản hồi cho thấy dịch vụ hỗ trợ của Zoho có thể chậm trễ trong việc phản hồi và có thể thiếu chiều sâu trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp

Giá của Zoho Desk

Express: $9/tháng

Tiêu chuẩn: $20/tháng

Chuyên nghiệp: $35/tháng

Doanh nghiệp: $50/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Desk

G2: 4.4/5 (6.345+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (2.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Desk?

Trích từ đánh giá trên G2:

Điều tôi thích nhất ở Zoho Desk là giao diện trực quan và sự thuận tiện trong việc quản lý vé hỗ trợ. Các tính năng tự động hóa và quy tắc luồng công việc giúp nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ hỗ trợ và giảm thời gian phản hồi. Ngoài ra, việc tích hợp với các công cụ khác trong hệ sinh thái Zoho khiến trải nghiệm trở nên hoàn chỉnh và tập trung hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Số lượng yêu cầu có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức. Theo dõi khối lượng công việc của nhóm và đang theo dõi mức độ mệt mỏi do xử lý yêu cầu bằng cách theo dõi thời gian xử lý yêu cầu. Nếu cùng một người xử lý số yêu cầu lớn, hãy đề nghị nghỉ ngơi hoặc luân chuyển trách nhiệm để duy trì sự tươi mới.

6. Freshservice (Phù hợp nhất cho quản lý dịch vụ tuân thủ ITIL)

qua Freshservice

Freshservice giúp thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (ITIL) trở nên dễ tiếp cận một cách đáng ngạc nhiên. Bạn không cần phải có một loạt chứng chỉ để sử dụng hệ thống này một cách hiệu quả.

Điều gì làm nên sự khác biệt? Mối quan hệ giữa các phiếu yêu cầu, tài sản và thay đổi đều kết nối trực quan. Vì vậy, khi ai đó báo cáo phần mềm kế toán bị lỗi, bạn ngay lập tức thấy máy chủ nào đang chạy phần mềm đó, ai khác có thể bị ảnh hưởng và liệu có thay đổi gần đây nào có thể gây ra sự cố hay không.

Catalog dịch vụ cũng chuyển đổi những email mơ hồ như "Giúp tôi sửa lỗi này" thành các yêu cầu có cấu trúc với đầy đủ thông tin cần thiết ngay từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Freshservice

Đang theo dõi tài sản phần cứng và phần mềm trong suốt vòng đời của chúng bằng các công cụ phát hiện tự động

Triển khai quy trình quản lý thay đổi với đánh giá rủi ro tích hợp, quy trình phê duyệt và kế hoạch khôi phục để ngăn chặn gián đoạn dịch vụ

Tạo mối quan hệ cha-con giữa các vé để giải quyết các vấn đề cơ bản đồng thời vẫn đang theo dõi các sự cố riêng lẻ và các giải pháp cụ thể của chúng

Sử dụng trình thiết kế quy trình trực quan để vẽ bản đồ các quy trình dịch vụ phức tạp trải qua nhiều bộ phận và giai đoạn phê duyệt mà không cần viết mã

Giới hạn của Freshservice

Người dùng báo cáo các hạn chế trong việc tùy chỉnh biểu mẫu, danh mục và giao diện của nhân viên hỗ trợ

Trợ lý AI Freddy đã được ghi chú là hiểu nhầm các yêu cầu của người dùng

Workflow Automator thiếu các tính năng như lặp lại và có thể phức tạp hơn trong việc cấu hình so với hầu hết các hệ thống quản lý vé nội bộ khác

Giá cả của Freshservice

Gói Starter: $19/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Phí sử dụng: $49/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Pro: $99/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Freshservice

G2: 4.6/5 (1.250+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (595+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Freshservice?

Một người đánh giá trên G2 đã tóm tắt như sau:

Freshservice đã cung cấp cho nhóm IT toàn cầu của chúng tôi một nền tảng duy nhất để quản lý vé, yêu cầu và thay đổi — với giao diện sạch sẽ và quy trình làm việc mượt mà. Kể từ khi triển khai, chúng tôi đã giảm thời gian giải quyết xuống khoảng 35% và tăng năng suất lên 25%. Catalog dịch vụ, tự động hóa và tích hợp Microsoft 365 đã giúp cả đội ngũ IT và người dùng dễ dàng hơn. Báo cáo có thể linh hoạt hơn — việc tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh cho nhu cầu cụ thể của chúng tôi đòi hỏi nhiều công việc. Và đối với người dùng tại Trung Quốc, thỉnh thoảng gặp phải các vấn đề về hiệu suất. Tuy nhiên, tổng thể, đây là một nền tảng vững chắc và những điểm trên chỉ là những khía cạnh cần cải thiện.

7. SysAid (Phù hợp nhất cho tích hợp tài sản CNTT toàn diện)

qua SysAid

SysAid kết nối hệ thống quản lý vé của bạn trực tiếp với phần cứng và phần mềm gây ra vấn đề. Bạn có thể tạo quy trình làm việc để phân công vé dựa trên loại vấn đề hoặc chuyên môn của kỹ thuật viên, giúp tiết kiệm thời gian. Hệ thống quản lý tài sản của nó đang theo dõi các thiết bị như máy chủ và laptop theo thời gian thực.

Cổng thông tin tự phục vụ giảm lượng vé thông qua cơ sở kiến thức phát triển tự nhiên khi các đội ngũ hỗ trợ ghi chép các giải pháp cho các vấn đề phổ biến. Đáng chú ý, SysAid theo dõi các thành phần cơ sở hạ tầng khóa và tự động tạo vé khi phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

Các tính năng nổi bật của SysAid

Giải quyết vấn đề nhanh hơn với khả năng điều khiển từ xa cho phép kỹ thuật viên kiểm soát thiết bị của người dùng trực tiếp từ giao diện vé

Theo dõi liên tục các tài sản quan trọng và tạo vé tự động khi các ngưỡng đã định trước bị vượt quá

Xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB) toàn diện để tạo bản đồ mối quan hệ giữa tài sản, dịch vụ và quy trình, từ đó hiểu rõ tác động khi vấn đề xảy ra

Tạo các biểu mẫu động có thể thay đổi các trường thông tin có sẵn dựa trên loại yêu cầu, đảm bảo thu thập chính xác thông tin cần thiết cho từng loại vấn đề cụ thể

*giới hạn của SysAid

Người dùng đã phản ánh rằng giao diện di động không thân thiện với người dùng, với các vấn đề như vị trí và kích thước biểu tượng không hợp lý

Tần suất gửi email của SysAid được cố định khoảng 10 phút và không thể điều chỉnh

Có báo cáo về các lỗi liên tục trong hệ thống, bao gồm vấn đề về phân công vé và không thể chèn hình ảnh trực tiếp vào phản hồi văn bản

Giá cả của SysAid

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SysAid

G2: 4.5/5 (710+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (485+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SysAid?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Capterra về phần mềm quản lý vé nội bộ này:

Trải nghiệm tổng thể của tôi với SysAid là tích cực về các tính năng cốt lõi như quản lý tài sản, đang theo dõi đơn đặt hàng và quy trình làm việc tự động hóa cho yêu cầu mua hàng. Những tính năng này đã cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc của chúng tôi, đặc biệt là trong bộ phận IT nhỏ của chúng tôi. Tuy nhiên, giao diện người dùng có thể thân thiện hơn, và chúng tôi đã gặp một số khó khăn với Cổng thông tin tự phục vụ, đặc biệt là hàm đặt lại mật khẩu. Mặc dù trải nghiệm ban đầu khá tốt, chúng tôi cảm thấy có tiềm năng để cải thiện thêm nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng tôi.

🧠 Thú vị: Trong một số hệ thống cũ, đặc biệt là tại các tập đoàn lớn hoặc cơ quan chính phủ, bạn vẫn có thể tìm thấy các phiếu yêu cầu mở từ hàng chục năm trước. Những "phiếu yêu cầu ma" này giống như hóa thạch kỹ thuật số—không ai đóng chúng, nhưng cũng không ai muốn xóa chúng.

8. ServiceNow (Phù hợp nhất cho việc điều phối quy trình quy mô doanh nghiệp)

qua ServiceNow

Bạn đã bao giờ thử chuyển một yêu cầu phức tạp qua nhiều bộ phận chỉ để nó biến mất vào hư không của công ty? ServiceNow giải quyết chính xác vấn đề đó.

Nền tảng này nổi trội trong việc xử lý các trường hợp chuyển giao phức tạp, nơi hầu hết các yêu cầu thường bị bỏ quên. Luồng phê duyệt tài chính được chuyển trực tiếp đến bộ phận CNTT để cấp phát, sau đó đến bộ phận cơ sở vật chất để thiết lập — tất cả đều diễn ra suôn sẻ mà không có sai sót. Chatbot thực sự hiểu được sự khác biệt khi người dùng nhập "máy tính xách tay của tôi bị hỏng" so với "cần truy cập phần mềm", từ đó tự động khởi động các quy trình hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa, thị trường rộng lớn cung cấp các ứng dụng được xây dựng sẵn cho các hàm chuyên biệt ngoài hàm cơ bản của hệ thống vé.

Các tính năng nổi bật của ServiceNow

Triển khai các chatbot Trợ lý Ảo để tự động xử lý các yêu cầu thường xuyên, thu thập thông tin cần thiết và thực hiện các quy trình phía sau mà không cần sự can thiệp của con người

Tạo danh mục dịch vụ với các gói dịch vụ phân cấp để thông báo về các dịch vụ có sẵn, khung thời gian giao hàng dự kiến và chi phí liên quan trên toàn tổ chức

Sử dụng Phân tích Hiệu suất để xác định các điểm nghẽn, sự kém hiệu quả trong quy trình và cơ hội cải thiện thông qua các bảng điều khiển tương tác và phân tích xu hướng

Cấu hình trang chủ và không gian làm việc dựa trên vai trò, hiển thị chỉ các công cụ và thông tin cần thiết cho từng thành viên trong đội ngũ hỗ trợ dựa trên hàm của họ

*giới hạn của ServiceNow

Sự phức tạp của nền tảng thường đòi hỏi phải có các quản trị viên và nhà phát triển chuyên trách, dẫn đến chi phí vận hành tăng cao

Người dùng đã báo cáo thời gian tải chậm và hiệu suất kém trong một số mô-đun

Giá cao khiến nó nằm ngoài tầm với của nhiều doanh nghiệp vừa và lớn

Các quản trị viên đã ghi chú rằng tài liệu không đầy đủ có thể khiến việc cấu hình và khắc phục sự cố trở nên khó khăn hơn

Giá cả của ServiceNow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ServiceNow

G2: 4.4/5 (2.290+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (310+ đánh giá)

💡 Mẹo hay: Tại sao không thêm chút vui vẻ vào quy trình? Tạo bảng xếp hạng giải quyết yêu cầu, nơi các nhóm kiếm điểm cho việc giải quyết nhanh chóng. Điều này giúp duy trì tinh thần cao và mọi người tập trung vào công việc.

9. Jira Service Management (Phù hợp nhất cho các đội ngũ hỗ trợ liên quan đến phát triển)

qua Jira Service Management

Đội ngũ hỗ trợ và nhà phát triển hiếm khi sử dụng cùng một ngôn ngữ cho đến khi Jira Service Management xuất hiện trong trò chuyện. Nền tảng này tạo ra sự chuyển giao mượt mà giữa nhân viên hỗ trợ và nhóm phát triển.

Phép màu diễn ra phía sau hậu trường: nhân viên hỗ trợ thực hiện công việc trên giao diện helpdesk trong khi các nhà phát triển xem những vé hỗ trợ đó trên bảng Jira quen thuộc của họ. Yêu cầu tiếp thị đó tự động xuất hiện trong kế hoạch sprint của nhóm phát triển mà không cần ai phải sao chép và dán chi tiết. Mọi thứ đều được kết nối xuyên suốt vòng đời.

Các nhóm đã sử dụng các sản phẩm khác của Atlassian như Confluence sẽ thấy việc thiết lập rất đơn giản nhờ các mẫu có sẵn cho các quy trình làm việc thông dụng.

Các tính năng nổi bật của Jira Service Management

Kết nối các phiếu hỗ trợ trực tiếp với các vấn đề phát triển trong Jira Software, duy trì tính truy vết giữa các vấn đề do người dùng báo cáo và các thay đổi mã giải quyết chúng

Triển khai đang theo dõi SLA với các bước nâng cấp tự động hóa để đảm bảo các vấn đề quan trọng được xử lý kịp thời trước khi hết hạn

Cấu hình các chế độ xem dựa trên hàng đợi giúp nhân viên hỗ trợ tập trung vào công việc được giao trong khi vẫn cho phép quản lý hiển thị phân phối khối lượng công việc tổng thể

Thiết kế các quy tắc có sẵn thông qua trình tạo giao diện trực quan để xử lý các công việc thường xuyên như phân loại vé, phân công và cập nhật trạng thái

giới hạn của Jira Service Management*

Cấu hình yêu cầu sự am hiểu về các khái niệm của Jira

Hàm cơ sở kiến thức không mạnh mẽ bằng các giải pháp chuyên dụng

Các tùy chỉnh nâng cao có thể yêu cầu sử dụng các ứng dụng từ Atlassian Marketplace với chi phí bổ sung

giá của Jira Service Management*

Miễn phí (cho ba người dùng)

Tiêu chuẩn: $19.04/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $47.82/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh (thanh toán hàng năm)

đánh giá và nhận xét về Jira Service Management*

G2: 4.2/5 (780+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (715+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Các câu hỏi cần hỏi nhân viên để nâng cao sự tham gia

10. Spiceworks (Phù hợp nhất cho các nhóm IT nhỏ tìm kiếm giải pháp miễn phí)

qua Spiceworks

Các nhóm IT nhỏ thường phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa việc chi tiêu ngân sách cho các công cụ hoặc việc cần làm với các chủ đề email. Spiceworks giải quyết vấn đề này.

Bạn sẽ có được các tính năng cơ bản như đang theo dõi vấn đề, thông báo qua email, báo cáo cơ bản, cùng với những tính năng bổ sung bất ngờ như quét mạng để tự động phát hiện thiết bị. Giao diện không phải là điểm mạnh về thiết kế, nhưng nó xử lý các tác vụ hỗ trợ hàng ngày một cách hiệu quả.

Điểm mạnh ẩn giấu nằm ở quyền truy cập cộng đồng. Hàng nghìn chuyên gia CNTT từ mạng lưới Spiceworks chia sẻ các giải pháp đã được kiểm chứng trong thực tế. Đối với các nhóm mới bắt đầu thiết lập quy trình hỗ trợ chính thức, điều này loại bỏ rào cản tài chính và sự cô lập khi phải tự mò mẫm mọi thứ một mình.

Các tính năng nổi bật của Spiceworks

Quét mạng tự động để phát hiện và lập danh mục thiết bị, tạo cơ sở dữ liệu tài sản cơ bản liên kết trực tiếp với các phiếu hỗ trợ

Tạo một cơ sở kiến thức cơ bản về các giải pháp phổ biến giúp giảm thiểu các yêu cầu trùng lặp đồng thời cung cấp cho nhà cung cấp câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tạo các báo cáo quan trọng về số lượng vé, thời gian phản hồi và các chỉ số giải quyết, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của nhóm và xu hướng hỗ trợ

Xuất nhật ký vé để kiểm toán tuân thủ, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý với các bản ghi chi tiết và có tổ chức

giai đoạn giới hạn của Spiceworks*

Mô hình hỗ trợ quảng cáo có nghĩa là quảng cáo sẽ làm lộn xộn giao diện

Khi tổ chức phát triển, cơ sở dữ liệu SQLite có thể gây ra các điểm nghẽn hiệu suất

Tốc độ phát triển của nó chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh thương mại

Người dùng đã ghi chú rằng khả năng báo cáo bị giới hạn và hàm tìm kiếm có thể không thuận tiện

Giá cả của Spiceworks

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét của Spiceworks

G2: 4.3/5 (310+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (565+ đánh giá)

Các hoạt động nội bộ của bạn đã chờ đợi ClickUp

Hệ thống vé nội bộ là công việc hiệu quả nhất khi mọi thứ, từ việc nộp biểu mẫu đến giải quyết, đều diễn ra tại một nơi duy nhất.

ClickUp cung cấp cho bạn cấu trúc đó. Bạn có thể tạo các biểu mẫu động, tự động hóa quy trình chuyển tiếp, phân công trách nhiệm và đang theo dõi mọi yêu cầu xuyên suốt các bộ phận mà không cần dựa vào các công cụ phân tán hoặc cập nhật thủ công.

Trong khi các nền tảng khác có những ưu điểm riêng, ClickUp bao quát quy trình hỗ trợ nội bộ mà không làm phức tạp thêm. Nó được thiết kế để phát triển cùng với nhóm của bạn và đủ linh hoạt để phù hợp với cách làm việc hiện tại của bạn.

