Cách tạo lịch trình tiếp thị qua email (+mẫu)

Bạn có biết những thương hiệu luôn gửi email đúng lúc, đúng thời điểm không?

Một mã giảm giá ngay trước ngày lĩnh lương. Một nhắc nhở về mục bạn đã để lại trong giỏ hàng. Một thông báo rằng kích thước của bạn đã có hàng trở lại.

Đó không phải là may mắn—đó là chiến lược. Lịch trình tiếp thị qua email giúp bạn lập kế hoạch trước, duy trì tính nhất quán và gửi email đúng thời điểm và phù hợp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lịch tiếp thị email giúp khán giả của bạn luôn mong chờ thông báo. 💁

*lịch tiếp thị qua email là gì?

lịch trình tiếp thị qua email là công cụ chiến lược để lập kế hoạch, tổ chức và lên lịch cho các chiến dịch email. * Nó cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các email sắp tới, đảm bảo tính nhất quán, phù hợp và giao hàng đúng thời hạn đồng thời phù hợp với mục tiêu tiếp thị.

Lịch trình tiếp thị qua email giúp:

giữ cho các chiến dịch được tổ chức gọn gàng: *Cung cấp cho bạn một bản tóm tắt rõ ràng về các email trước đó để tránh căng thẳng vào phút chót

*bảo đảm tính nhất quán: Đảm bảo luồng thông tin liên tục để duy trì sự tương tác của khán giả

Tối ưu hóa hiệu suất: Giúp đang theo dõi kết quả và hoàn thiện Giúp đang theo dõi kết quả và hoàn thiện chiến lược quản lý email để nâng cao hiệu quả của email

cải thiện mục tiêu: *Đồng bộ hóa email với hành vi của khách hàng, các ngày khóa và xu hướng ngành

nâng cao hợp tác: *Tạo hiển thị về lịch trình để các nhóm có thể phối hợp hiệu quả

🧠 Thông tin thú vị: Email tiếp thị đầu tiên trên thế giới được gửi vào năm 1978 bởi Gary Thuerk đến 400 người. Đáng ngạc nhiên, nó đã tạo ra doanh thu lên đến $13 triệu! Thật là một tỷ suất lợi nhuận cao trước khi có các quy định về spam email.

⭐ Tính năng nổi bật Hãy ngừng việc phải xoay sở với các bảng tính và ghi chú rời rạc — Mẫu Kế Hoạch Chiến Dịch từ ClickUp sẽ đưa toàn bộ quy trình làm việc của chiến dịch vào một không gian rõ ràng, dễ thực hiện. Brainstorm ý tưởng, lập bản đồ gửi email, phân công công việc và theo dõi tiến độ mà không làm mất đà. Với mọi thứ được tổ chức và hiển thị rõ ràng, nhóm của bạn có thể lập kế hoạch thông minh hơn, hành động nhanh hơn và triển khai các chiến dịch thực sự hiệu quả. Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa quy trình chiến dịch của bạn với mẫu kế hoạch chiến dịch này

Các khóa yếu tố của lịch trình tiếp thị qua email

Quản lý chiến dịch email một cách tùy tiện là con đường nhanh nhất dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội. Một lịch trình vững chắc giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đảm bảo mỗi email đều đạt được mục tiêu.

Dưới đây là những gì bạn cần bao gồm. 👇

*ngày triển khai chiến dịch: Đặt ngày cụ thể cho từng email để duy trì tính nhất quán và tránh trùng lặp. Đối tượng/kỳ/phiên bản của một chiến dịch khuyến mãi dịp lễ có thể được lên lịch trước vài tuần để tối đa hóa tương tác

chủ đề nội dung: *Xác định chủ đề cho từng email, đảm bảo chúng phù hợp với các chiến dịch đang diễn ra hoặc xu hướng theo mùa. Một thương hiệu thể dục có thể tập trung vào ‘Mẹo sức khỏe cho năm mới’ vào tháng 1 và ‘Lịch tập luyện mùa hè’ vào tháng 6

phân khúc đối tượng mục tiêu:* Xác định các nhóm khách hàng sẽ nhận từng email dựa trên đặc điểm nhân khẩu học, lịch sử mua hàng hoặc mức độ tương tác. Một nhà bán lẻ thời trang có thể gửi các ưu đãi độc quyền cho khách hàng VIP trong khi quảng bá các chương trình giảm giá cho người đăng ký mới

mục tiêu và mục đích: *Xác định rõ mục tiêu của từng email, cho dù đó là tăng số lượng đăng ký, tăng doanh số bán hàng hay dẫn lưu lượng truy cập đến trang đích. Một email mời tham gia webinar có thể tập trung vào việc tối đa hóa số lượng đăng ký, trong khi email thông báo sản phẩm mới nhằm mục đích tạo ra đơn đặt hàng trước

chỉ số hiệu suất chính (KPIs):* Đang theo dõi các chỉ số như tỷ lệ mở email, tỷ lệ nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi để đo lường thành công của chiến dịch. Đối với chiến dịch tái tương tác, việc theo dõi số người đăng ký không hoạt động bắt đầu mở email lại là rất quan trọng

gọi hành động (CTA): *Đảm bảo mỗi email đều có một CTA rõ ràng và hấp dẫn, dù đó là ‘Mua ngay’, ‘Tải xuống hướng dẫn’ hay ‘Đăng ký tham gia webinar’. CTA mạnh mẽ giúp tăng tương tác và chuyển đổi

tần suất và thời gian gửi email: *Xác định tần suất gửi email và thời điểm trong ngày. Một công ty B2B có thể nhận được tương tác tốt hơn vào buổi sáng, trong khi một thương hiệu phong cách sống có thể hoạt động hiệu quả hơn vào buổi tối

kế hoạch kiểm tra và tối ưu hóa: *Để hoàn thiện các chiến dịch trong tương lai, hãy lên lịch các thử nghiệm A/B cho tiêu đề email, nội dung email hoặc các lời kêu gọi hành động (CTA). Việc thử nghiệm các ưu đãi giảm giá khác nhau có thể giúp xác định ưu đãi nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao nhất

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Quy tắc 'Một CTA' là một quan niệm sai lầm. Mặc dù CTA chính của bạn nên nổi bật, việc bao gồm nhiều liên kết có thể nhấp (dưới các định dạng khác nhau) sẽ tăng cơ hội tương tác và kết thúc email một cách chuyên nghiệp.

*cách tạo lịch tiếp thị qua email

Hãy quên đi tình trạng hỗn loạn email vào phút chót.

Một lịch trình tiếp thị thông minh giúp tổ chức mọi thứ, giúp bạn luôn đi trước và đảm bảo rằng mọi email đều được gửi đúng thời hạn.

Hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng một lịch trình công việc hiệu quả. ⚒️

Bước #1: Xác định mục tiêu chiến dịch của bạn

Mỗi email nên có một mục tiêu cụ thể — việc gửi email mà không có mục tiêu rõ ràng sẽ dẫn đến tỷ lệ tương tác thấp và lãng phí nỗ lực.

Dưới đây là một số mục tiêu chiến dịch bạn có thể tham khảo. 👀

Tăng doanh số: Lập kế hoạch cho các email ra mắt sản phẩm, ưu đãi có giới hạn và nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên. Ví dụ, một thương hiệu mỹ phẩm ra mắt màu son mới có thể gửi email teaser, lời mời tham gia chương trình khuyến mãi VIP độc quyền và nhắc nhở cuối cùng trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc.

Tăng cường tương tác: Lên lịch cho các bản tin, nội dung tương tác hoặc các bài viết nổi bật về cộng đồng. Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản của một công ty SaaS có thể gửi email hàng tháng mang tên ‘Hidden Gem’ để giới thiệu một tính năng ít được biết đến kèm theo hướng dẫn nhanh.

Phát triển danh sách email: Cài đặt các chiến dịch thu hút khách hàng tiềm năng, chuỗi email chào mừng và các ưu đãi giới thiệu. Một ứng dụng tập luyện có thể cung cấp kế hoạch ăn uống miễn phí trong 7 ngày cho người đăng ký mới và Cài đặt các chiến dịch thu hút khách hàng tiềm năng, chuỗi email chào mừng và các ưu đãi giới thiệu. Một ứng dụng tập luyện có thể cung cấp kế hoạch ăn uống miễn phí trong 7 ngày cho người đăng ký mới và tạo chuỗi email tự động giới thiệu các chương trình tập luyện cao cấp.

🔍 Bạn có biết? Luật CAN-SPAM năm 2003 là một công cụ hữu ích cho tiếp thị qua email. Nó buộc các nhà tiếp thị phải tuân thủ quy định - không còn các tiêu đề email gian lận hay gửi email mà không có tùy chọn hủy đăng ký (trừ khi bạn muốn chịu phạt nặng).

Lịch tiếp thị email chỉ hiệu quả như các công cụ hỗ trợ nó. Nếu không có nền tảng phù hợp, việc tự động hóa email, lên lịch và đang theo dõi sẽ trở nên phức tạp.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi chọn công cụ:

khả năng phân đoạn:* Chọn công cụ có tính năng thẻ nâng cao để gửi email cá nhân hóa dựa trên hành vi

Tính năng tự động hóa: Muốn gửi các chiến dịch email tự động, nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên hoặc theo dõi sự kiện? Đảm bảo công cụ có các tùy chọn tự động hóa mạnh mẽ, không chỉ là lịch trình cơ bản

khả năng mở rộng: *Chọn công cụ tiếp thị email AI hỗ trợ tăng khối lượng email mà không làm tăng giá đột biến

Tùy chọn thử nghiệm A/B: Nếu việc cải thiện tỷ lệ mở và nhấp chuột là ưu tiên hàng đầu, hãy chọn công cụ có tính năng thử nghiệm A/B tích hợp để bạn có thể thử nghiệm các dòng tiêu đề, nội dung và lời kêu gọi hành động (CTA) một cách dễ dàng

Tính linh hoạt trong tích hợp: Sử dụng CRM, nền tảng thương mại điện tử hoặc công cụ phân tích? Hãy tìm một công cụ có thể đồng bộ mượt mà với các công cụ bên ngoài để tránh việc chuyển dữ liệu thủ công

Tỷ lệ giao hàng: Một số công cụ có khả năng đưa email vào hộp thư đến tốt hơn so với các công cụ khác. Kiểm tra xem công cụ có cung cấp tính năng kiểm tra spam tích hợp, các giao thức xác thực và quản lý danh tiếng người gửi để đảm bảo email không bị rơi vào thư mục spam hay không

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ viết lách được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

bước #3: Lập kế hoạch nội dung và lịch trình*

Thời gian là yếu tố khóa—các email được gửi đều đặn và có kế hoạch sẽ tăng cường tương tác, trong khi việc gửi email ngẫu nhiên hoặc quá nhiều sẽ làm giảm sự tương tác.

Bắt đầu bằng cách xác định các ngày khóa như ra mắt sản phẩm, xu hướng mùa vụ và sự kiện ngành. Kế hoạch trước giúp tạo ra các chiến dịch được lên lịch hợp lý và có mục tiêu rõ ràng thay vì phải vội vàng vào phút chót. Ví dụ, nếu bạn đang triển khai một chương trình khuyến mãi dịp lễ, hãy bắt đầu với các email teaser vài tuần trước, tiếp theo là các email nhắc nhở và gửi các ưu đãi cuối cùng khi thời hạn sắp đến.

Ngoài ra, việc thử nghiệm các tần suất gửi email khác nhau giúp tìm ra sự cân bằng phù hợp. Gửi quá thường xuyên có thể làm người đăng ký cảm thấy quá tải, trong khi khoảng cách quá lâu có thể khiến họ mất lãi suất.

Kết hợp các loại nội dung* cũng giúp tăng tương tác. Thay vì gửi liên tiếp các email quảng cáo, hãy xen kẽ với bản tin, cập nhật sản phẩm hoặc những thông tin mang giá trị. Ví dụ, một thương hiệu thể dục có thể gửi mẹo tập luyện trong tuần này và khuyến mãi dụng cụ tập luyện trong tuần sau để giữ nội dung luôn mới mẻ.

💫 Các Trường Tùy chỉnh được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp giúp phần này của quy trình trở nên dễ dàng!

bước #4: Cài đặt tự động hóa và thử nghiệm A/B*

Tự động hóa giúp tối ưu hóa tiếp thị qua email và xử lý các công việc lặp đi lặp lại, trong khi thử nghiệm A/B giúp tinh chỉnh chiến lược của bạn để đạt kết quả tốt hơn.

Dưới đây là cách tận dụng cả hai để đạt hiệu quả tối đa:

*email chào mừng tự động: Người đăng ký mới nên nhận ngay một chuỗi email chào mừng giới thiệu thương hiệu, cung cấp giá trị và cài đặt kỳ vọng

*email kích hoạt dựa trên hành động: Khách hàng bỏ giỏ hàng? Một email theo dõi kèm giảm giá có thể giúp họ quay lại

Thử nghiệm A/B tiêu đề và nội dung: Một phiên bản có thể sử dụng yếu tố cấp bách, ‘Cuối cùng: Giảm 20%!’, trong khi phiên bản khác tập trung vào giá trị, như ‘Ưu đãi độc quyền bên trong!’. Thử nghiệm các lựa chọn khác nhau để chọn ra phương án tốt nhất

Dưới đây là cách bạn có thể cài đặt các kích hoạt tự động hóa tùy chỉnh trong ClickUp với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phương pháp thu thập thông tin theo tiến độ giúp biểu mẫu của bạn ngắn gọn và dễ dàng. Thay vì tràn ngập người đăng ký mới với hàng loạt câu hỏi, hãy thu thập dữ liệu theo thời gian dựa trên tương tác của họ. Ít rào cản = nhiều đăng ký hơn.

*bước #5: Đang theo dõi chỉ số và cải thiện hiệu suất

Tối ưu hóa lịch trình tiếp thị của bạn có nghĩa là liên tục đo lường kết quả và thực hiện các cải tiến dựa trên dữ liệu.

Dưới đây là những điều cần tập trung:

Theo dõi tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp chuột: Tỷ lệ mở thấp? Hãy thử nghiệm với tiêu đề email. Có nhấp chuột nhưng không có chuyển đổi? Nội dung email hoặc trang đích có thể cần điều chỉnh

Phân tích mô hình tương tác: Xác định thời gian gửi email tối ưu và điều chỉnh dựa trên thời điểm người đăng ký tương tác nhiều nhất

Theo dõi tỷ lệ hủy đăng ký và tỷ lệ email bị trả lại: Sự gia tăng tỷ lệ hủy đăng ký có thể cho thấy email được gửi quá thường xuyên, không liên quan hoặc không đáp ứng kỳ vọng

🧠 Thông tin thú vị: Tiếp thị qua email đã được tối ưu hóa cho thiết bị di động từ rất lâu trước khi mạng xã hội nhận ra điều đó. Khi iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, các nhà tiếp thị thông minh đã nhanh chóng điều chỉnh email để hiển thị đẹp trên màn hình nhỏ - vì không ai thích phải zoom và thu nhỏ.

Giữa những nỗ lực tiếp thị email, các cuộc họp chiến lược và vô số Google Trang tính, tiềm năng tiếp thị dần biến mất. Các chiến dịch xuất sắc bị chôn vùi. Hạn chót trở thành những ảo ảnh xa vời. Sự sáng tạo của nhóm? Bị kẹt trong một mớ hỗn độn của các quy trình làm việc không liên kết.

Có một giải pháp cứu cánh: ClickUp. 🤩

Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện—tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Hãy cùng tìm hiểu cách phần mềm lập lịch công việc này hỗ trợ bạn. 💫

tạo nội dung (và bối cảnh) với ClickUp Brain*

Truy cập nhiều mô hình LLM, tạo hình ảnh, tạo công việc, tìm kiếm trên web theo thời gian thực và nhiều tính năng khác với AI của ClickUp

Các chiến dịch email thành công nằm ở sự kết hợp giữa chiến lược, sáng tạo và tốc độ. ClickUp Brain hỗ trợ cả ba yếu tố này bằng cách thu thập thông tin thời gian thực, tạo ra ý tưởng và biến chúng thành nội dung sẵn sàng sử dụng.

Cần nghiên cứu đối thủ trước khi lập kế hoạch chiến dịch? Brain có thể tìm kiếm trên web, phân tích vị trí thương hiệu và tóm tắt các điểm chính ngay lập tức. Từ đó, nó có thể tạo ra các biến thể nội dung, thiết kế hình ảnh hoặc điều chỉnh thông điệp cho các đối tượng khác nhau — tất cả đều được hỗ trợ bởi nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mà bạn có thể chuyển đổi giữa chúng để đạt được kết quả tốt nhất.

Và vì tất cả đều được tích hợp trong ClickUp, quy trình làm việc diễn ra một cách liền mạch: nghiên cứu kết nối với các tác vụ, bản nháp sáng tạo liên kết với kế hoạch chiến dịch của bạn, và các phê duyệt luồng thẳng vào lịch của bạn. Với Brain, bạn không chỉ tạo nội dung—bạn tạo ra các chiến dịch thông minh từ đầu đến cuối.

Giữ đúng tiến độ với lịch tích hợp

Các chiến dịch email tuân theo một dòng thời gian nghiêm ngặt—bản tin, email khuyến mãi và chuỗi email tự động hóa phải được gửi đúng thời hạn. Tuy nhiên, khi có nhiều nhóm tham gia, trễ hẹn có thể dễ dàng xảy ra.

Quản lý tất cả các cuộc họp, hạn chót và commit của bạn tại một nơi duy nhất với ClickUp Calendar

Lịch ClickUp giúp bạn tổ chức lịch trình tiếp thị, tự động ưu tiên các công việc, khối thời gian tập trung và điều chỉnh hạn chót khi cần thiết.

Lấy ví dụ về chiến dịch Black Friday—nhà tiếp thị có thể bản đồ cho các ưu đãi sớm, các giao dịch cuối cùng và các nhắc nhở về giỏ hàng bị bỏ quên ngay trong ứng dụng lịch.

Với khả năng lên lịch các khối tập trung tự động và quy trình phê duyệt tự động hóa, mỗi email đều được chuẩn bị và lên lịch đúng thời hạn. Cần tổ chức một đợt khuyến mãi flash vào phút chót? Không thành vấn đề. Nhóm có thể điều chỉnh công việc ngay lập tức mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch.

Hợp tác vẫn diễn ra trơn tru. Ghi chú cuộc họp được tự động ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và liên kết với các công việc liên quan, giúp các cập nhật khóa như hoàn thiện nội dung quảng cáo hoặc điều chỉnh nội dung email luôn sẵn sàng truy cập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đánh giá điểm khách hàng tiềm năng không chỉ giới hạn trong bán hàng. Gán điểm cho việc mở email, nhấp vào liên kết và mua hàng để xác định những khách hàng tiềm năng thành công nhất và gửi cho họ các ưu đãi độc quyền.

quản lý các chiến dịch email với Emails*

Gửi tin nhắn mà không cần rời khỏi công việc bằng ClickUp Email

ClickUp Email tập trung quản lý dự án email, cho phép nhóm gửi và nhận email, tạo nhiệm vụ ClickUp từ tin nhắn và tự động hóa các bước theo dõi mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của họ.

Giả sử một công ty SaaS đang ra mắt tính năng mới và triển khai chiến dịch email tự động. Chuyên viên chiến lược nội dung soạn thảo email đầu tiên trong ClickUp và gửi cho người phụ trách marketing để phê duyệt—tất cả đều được thực hiện trên cùng một nền tảng.

Sau khi được phê duyệt, ClickUp sẽ lên lịch gửi email và tạo công việc theo dõi để đánh giá các chỉ số tương tác. Khi có phản hồi, công cụ sẽ tự động sắp xếp mọi thứ. Bất kỳ phản hồi quan trọng nào cũng có thể được chuyển đổi thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột, giúp dễ dàng đang theo dõi các mục cần thực hiện.

Tự động hóa email chiến dịch và các email theo dõi với ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa giúp tối ưu hóa quy trình này. Khi có biểu mẫu được gửi đi cho thấy lãi suất cao, bạn có thể cài đặt tùy chỉnh các kích hoạt để gửi email theo dõi và lập công việc, giúp nhóm bán hàng có thể liên hệ với khách hàng.

Toàn bộ quy trình làm việc—từ soạn thảo và phê duyệt đến gửi email và theo dõi—được thực hiện một cách trơn tru trên một nền tảng duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nội dung tương tác giúp tăng tương tác. Hãy nhúng các cuộc thăm dò ý kiến, bài kiểm tra hoặc thậm chí là bản xem trước sản phẩm bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR) vào email của bạn để biến người đọc thụ động thành người tham gia tích cực.

lập kế hoạch chiến dịch một cách trực quan với chế độ xem *

Các nhóm khác nhau cần những chế độ xem khác nhau về quy trình làm việc tiếp thị qua email. Nhà văn tập trung vào thời hạn, nhà thiết kế cần bố cục trực quan, và nhà chiến lược xem xét dòng thời gian tổng thể của chiến dịch. ClickUp chế độ xem giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem mà không mất đi bối cảnh.

Lập kế hoạch cho các chiến dịch email bằng cách sử dụng nhiều chế độ xem ClickUp

Giả sử một doanh nghiệp dựa trên đăng ký đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tái tương tác với người dùng không hoạt động. Đội ngũ marketing bắt đầu trong chế độ xem danh sách ClickUp, tổ chức các chủ đề email, lời kêu gọi hành động (CTA) và phân khúc đối tượng theo một định dạng đơn giản. Đội ngũ thiết kế chuyển sang chế độ xem bảng ClickUp để đang theo dõi tiến độ của các tài sản hình ảnh.

Khi chiến dịch sẵn sàng để triển khai, nhóm sử dụng chế độ xem lịch ClickUp để xác nhận ngày gửi. Dù chiến dịch được cấu trúc như thế nào, mọi chi tiết vẫn được truy cập một cách hợp lý cho từng nhóm.

kết nối hệ sinh thái email của bạn với các tích hợp *

Kết nối với các công cụ kỹ thuật số trong quy trình làm việc của bạn để triển khai các chiến dịch mượt mà hơn bằng cách sử dụng tích hợp ClickUp

Tái kích hoạt người dùng không hoạt động đòi hỏi sự chính xác và phối hợp. Với tích hợp ClickUp, quy trình từng có nhiều bước và dễ xảy ra lỗi nay trở thành một hệ thống tối ưu và thông minh.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, khi một email theo dõi được lên lịch trong ClickUp, HubSpot sẽ tự động xếp hàng thông tin liên lạc, đảm bảo giao hàng đúng thời gian. ClickUp tự động cập nhật trạng thái công việc khi có phản hồi, giúp nhóm làm việc đồng bộ mà không cần nhập liệu thủ công.

Các chỉ số tương tác như tỷ lệ mở email và phản hồi được đồng bộ theo thời gian thực, giúp nhóm có được thông tin chi tiết ngay lập tức về hiệu suất. Kết quả? Một quy trình làm việc liền mạch loại bỏ nhu cầu đang theo dõi thủ công và giảm thiểu khoảng cách giao tiếp.

👋🏾 Bonus: Dưới đây là video hướng dẫn thực hiện chiến dịch từ đầu đến cuối từ ClickUp!

tăng tốc phát triển chiến dịch với các mẫu sẵn có*

Bắt đầu từ con số 0 đã là chuyện của quá khứ. Mẫu ClickUp cung cấp cho bạn các khung sườn email marketing sẵn sàng sử dụng để xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến dịch của bạn.

Dưới đây là một số gợi ý:

*mẫu Email Marketing ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu Email Marketing của ClickUp được thiết kế để giúp bạn duy trì sự tổ chức khi quản lý các chiến dịch email của mình.

Mẫu Email Marketing ClickUp cung cấp một giải pháp thông minh vượt xa quản lý dự án cơ bản. Nó cung cấp cho các nhóm một không gian chuyên dụng để lập kế hoạch chiến dịch, lên lịch tin nhắn và đang theo dõi các chỉ số thành công.

Ngoài ra, nó cho phép bạn tự động hóa email dựa trên hành vi của người dùng và gửi email mục tiêu đến đúng khách hàng vào đúng thời điểm.

Mẫu lịch email cung cấp các góc nhìn chiến lược giúp thay đổi cách bạn làm việc. Từ chế độ xem Khối lượng công việc của nhóm giúp làm rõ trách nhiệm đến chế độ xem Đang theo dõi kết quả email cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch, bạn sẽ có một công cụ toàn diện giúp bạn nhìn thấy mọi khía cạnh của nỗ lực tiếp thị của mình.

*mẫu chiến dịch tiếp thị qua email ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu chiến dịch tiếp thị qua email của ClickUp được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch, quản lý và đang theo dõi các chiến dịch tiếp thị qua email.

Mẫu chiến dịch tiếp thị qua email ClickUp nhà cung cấp một quy trình làm việc có cấu trúc để quản lý toàn bộ chiến dịch email từ đầu đến cuối. Nó giúp các nhóm tổ chức danh sách công việc, phát triển nội dung email, thiết lập quy trình phê duyệt rõ ràng và cài đặt các mốc thời gian cụ thể cho từng giai đoạn của chiến dịch.

Mẫu này đang theo dõi các chỉ số tiếp thị quan trọng trực tiếp trong ClickUp, cho phép các nhóm theo dõi tỷ lệ mở email, tỷ lệ nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi theo thời gian thực.

*phân tích và tối ưu hóa lịch trình tiếp thị qua email của bạn

Thành công trong tiếp thị qua email phụ thuộc vào khả năng đang theo dõi, phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch một cách chính xác. Việc hiểu rõ hiệu quả của chiến dịch không nên là một trò chơi may rủi.

Các phương pháp truyền thống thường khiến các nhà tiếp thị gặp khó khăn, nhưng ClickUp là nhà cung cấp thông tin thời gian thực giúp việc đang theo dõi thành công trở nên dễ dàng.

Xem xu hướng chiến dịch email thông qua biểu đồ và đồ thị trên bảng điều khiển ClickUp

Các bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho các nhà tiếp thị bộ công cụ mạnh mẽ để phân tích hiệu suất chiến dịch và thúc đẩy các cải tiến chiến lược. Với dữ liệu thời gian thực về tỷ lệ mở email và tỷ lệ nhấp chuột, các nhà tiếp thị nhận được phản hồi tức thì về hiệu suất chiến dịch.

Nếu một email không đạt hiệu quả, Bảng điều khiển cung cấp chẩn đoán nhanh chóng.

Bạn có thể phân tích ngay lập tức hiệu suất của dòng tiêu đề, đánh giá tác động của thời gian gửi, so sánh phản hồi của các phân khúc đối tượng và xác định điểm yếu của nội dung.

Các bảng điều khiển cũng chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin trực quan. Một biểu đồ đường đang theo dõi tỷ lệ mở email theo tháng có thể tiết lộ các xu hướng—chẳng hạn như email gửi vào buổi chiều có hiệu quả hơn so với email gửi vào buổi sáng—giúp bạn điều chỉnh chiến lược để đạt kết quả tốt hơn.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Hãy theo dõi doanh thu trên mỗi email — một chiến dịch có ít lượt nhấp chuột nhưng tỷ lệ mua hàng cao hơn sẽ tốt hơn so với một chiến dịch có hàng nghìn lượt mở nhưng không có chuyển đổi nào.

Các phương pháp tốt nhất để quản lý lịch trình tiếp thị qua email của bạn

Tiếp thị qua email là một công cụ mạnh mẽ, nhưng thành công phụ thuộc vào chiến lược. Dưới đây là một số cách thực tế để giữ cho các chiến dịch của bạn hiệu quả và thu hút. 🧰

📌 Kiểm tra danh sách công việc của bạn

Một danh sách email lộn xộn có thể ảnh hưởng đến mức độ tương tác và uy tín thương hiệu của bạn. Việc dọn dẹp danh sách email định kỳ hàng quý nên là một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của bạn.

Phân đoạn là khóa—đánh dấu và loại bỏ các thành viên không hoạt động để duy trì các chỉ số của bạn luôn mới mẻ. Ngoài ra, hãy xem xét việc thiết lập các tiêu chí nghiêm ngặt hơn cho những người được giữ lại trong danh sách công việc, chẳng hạn như chỉ giữ lại những thành viên đã tương tác với email của bạn trong vòng 3-6 tháng qua.

Điều này giúp các chiến dịch và thông điệp tiếp thị sắp tới của bạn được định hướng theo mục tiêu chính xác và đảm bảo hiệu quả tốt hơn theo thời gian.

📌 Biến tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh

Cài đặt các quy trình tự động hóa để đang theo dõi và đánh dấu các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn, như thiếu sự đồng ý hoặc các tùy chọn đăng ký không rõ ràng. Nhờ vậy, bạn luôn đi trước và tuân thủ các quy định.

Thiết lập hệ thống đang theo dõi thời gian người đăng ký đồng ý, đảm bảo bạn có tài liệu chứng minh rõ ràng. Điều này giúp thương hiệu của bạn tránh bị phạt và thể hiện sự tôn trọng bảo mật của khách hàng, từ đó xây dựng niềm tin và uy tín.

📌 Xây dựng các điểm ma sát dự đoán vào quy trình của bạn

Hãy chuẩn bị cho những điều bất ngờ.

Cài đặt danh sách kiểm tra email marketing trước khi triển khai để xác định các vấn đề tiềm ẩn trong chiến lược email của bạn, chẳng hạn như vấn đề về khả năng giao hàng hoặc tỷ lệ tương tác thấp với nội dung cụ thể. Dự đoán các rào cản giúp bạn xây dựng kế hoạch dự phòng trực tiếp vào lịch trình của mình.

Ví dụ, nếu thử nghiệm dòng tiêu đề cho thấy tỷ lệ mở email thấp, hãy chuẩn bị sẵn một kế hoạch sao lưu cho email thứ hai với dòng tiêu đề khác.

*lịch của bạn đang gọi — Nó muốn ClickUp

Tiếp thị qua email thành công không phải là điều tình cờ. Nó đòi hỏi sự tổ chức, chiến lược và các công cụ phù hợp để đảm bảo mọi lịch trình tiếp thị qua email đều tập trung, kịp thời và hiệu quả.

Lịch tiếp thị qua email cung cấp cấu trúc cần thiết. Với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, bạn có một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, lên lịch và quản lý quy trình làm việc mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau hay sử dụng các công cụ phân tán.

Muốn tạo ra một chiến lược tiếp thị qua email thành công? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅